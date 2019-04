DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)KILIÇDAROĞLU'NA, ŞEHİT CENAZESİNDE SALDIRI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın (26) cenaze töreninde, bir grubun saldırısına uğradı. Çevresini saran grubun tekmeli ve yumruklu saldırısına maruz kalan Kılıçdaroğlu, koruma ekibi tarafından güvenli bir eve götürüldü. Kalabalık evin etrafını sararken, Ankara'dan gelen özel harekat ekipleri, evin etrafında çember oluşturdu. Kılıçdaroğlu'nu almak için evin önüne gelen makam aracı, taşlandı. Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1,5 saat sığındığı evden zırhlı araçla çıkarıldı. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. Hakkari'de Irak sınırında bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı için, Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile vatandaşlar katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA YUMRUKLU SALDIRI

Kılıçdaroğlu'na, tören alanına girişte bir grup yuhalayarak tepki gösterdi. Tepkinin artması üzerine, yetkililer devreye girdi ve tören hızlandırıldı. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazı ardından Kılıçdaroğlu, alandan ayrılmak üzere hareket etti. Bu sırada törene katılan bazı kişiler, Kılıçdaroğlu'nun etrafını sararak tepki göstermeye devam etti.

Korumaları, bu sırada CHP liderinin etrafında çember oluşturarak, korumaya çalıştı. Bazı kişiler, Kılıçdaroğlu'na yumruk ve sopayla vurmaya çalıştı, tekme savurdu. Yaşanan arbede sırasında yüzüne ve başına darbeler alan Kılıçdaroğlu'nun gözlüğü düşerken, O.S. adlı kişi Kılıçdaroğlu'nun yüzüne yumruk attığı görüntülere de yansıdı. Arbede sırasında Kılıçdaroğlu'nun yakın korumasının da gözlüğü kırıldı.

KALABALIK EVİN ETRAFINI SARDI

Kılıçdaroğlu, öfkeli kalabalığın arasından güçlükle alandan çıkarılarak, mahallede bulunan güvenli bir eve götürüldü. Bu sırada kalabalık, evin etrafında toplandı. Kalabalık, taşlarla evin camlarını kırarak tepkisini sürdürdü.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Ardından olay yerine çok sayıda özel hareket ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Ankara'dan gelen özel harekat ekipleri, evin etrafında çember oluştururken, kalabalık uzaklaştırılmaya çalışıldı. Kılıçdaroğlu'nu almak için evin önüne gelen makam aracı da taşlandı. Aracın camları kırıldı.

ZIRHLI ARAÇLA EVDEN ÇIKARILDI

Bu sırada Bakan Akar, eve girerek Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından dışarıya çıkan Bakan Akar, kalabalıktakilerden sakin olmalarını, alanı boşaltmalarını istedi.

Yaklaşık 1,5 saat evde kalan Kılıçdaroğlu, daha sonra zırhlı araca bindirilerek, mahalleden çıkarıldı. Özel harekat polislerinin eşlik ettiği zırhlı araç ile ilçe çıkışına kadar götürülen Kılıçdaroğlu, burada sivil araca geçerek, CHP Genel Merkezi'ne gitti. Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde ellerinde Türk bayrakları olan partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

MUHTAR: YUMRUK ATAN, SEBZE- MEYVE YETİŞTİRİCİSİ

Saldırının ardından şehit Sözleşmeli Er Kırıkçı'nın cenazesi toprağa verilirken, mahallede güvenlik önlemleri devam etti. Özel hareket, jandarma, çevik kuvvet ekipleri, mahallede bekleyişlerini sürdürdü.

Mahalle Muhtarı Halil Kökmen, yaşanan olayla ilişkin muhabirine yaptığı açıklamada, "Saldırıyı düzenleyenler buranın halkı. Terör örgütüne tepkili olan mahalle halkı, Kılıçdaroğlu'nu görünce sinirlendi. Kendilerinin doğal bir tepkisi. Saldırıya karışanlar ve tepki gösterenlerin hepsi Akkuzulu Mahallesi'nde yaşıyor. Yumruk atan O.S., burada meyve sebze yetiştiricisidir ve emeklidir" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara'nın Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eylemler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmış olup, olay tüm yönleriyle ve titizlikle araştırılmaktadır" denildi. Soruşturma kapsamında mahallede yapılan araştırmada, saldırıyı gerçekleştirenlerin kimlikleri tespit edilmeye çalışıldı. Yapılan araştırmalarda, CHP liderine saldırıda bulunan 6 kişinin kimliğinin saptandığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELEMEYE ALINDI

Öte yandan soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce sosyal medya hesapları da incelemeye alındı. Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı cenaze töreni öncesi ve sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımlar incelemeye alındı.

İBRAHİM KALIN VE AK PARTİ'DEN SALDIRIYA TEPKİ

Büyük tepki çeken olay sonrası siyasilerden tepki mesajı yağdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olamaz. Kimsenin hukukun dışına çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaşanan olaya tepki göstererek, "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir. Sorumlular açığa çıkarılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

BOSTANCI'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TELEFON

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bostancı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise 'Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'ta şehit cenaze töreninde yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Olay mutlaka hassasiyetle takip edilmeli, ülkemizde yaratılmak istenen provokasyonlara fırsat verilmemelidir' dedi.

AKŞENER'DEN GENEL MERKEZ'DE ZİYARET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Twitter'daki hesabından Kılıçdaroğlu ile birlikte ortak mitingde çekilen fotoğrafı 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine acil şifalar diliyorum. Bilinçli olarak kutuplaştırılan ülkemizde, siyasilerin milleti germekten acilen vazgeçmeleri gerekiyor. Hiçbir oy, hiçbir koltuk milletimizin birlik ve huzurundan daha kıymetli değil' notuyla paylaştı.

Akşener, ayrıca CHP Genel Merkezi'ne gelip, Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medyada açıklama yaparak, saldırıya tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU, GENEL MERKEZ ÖNÜNDE KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde, milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de kurmaylarıyla toplantı yaptı. Mehmet Haberal da Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'de ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra Genel Merkez önünde otobüsün üzerine çıkarak kalabalığa hitap etti.

'BİR MİLİM GERİ ADIM ATMAYACAĞIM'

Kemal Kılıçdaroğlu, 82 milyonu kucaklayan kuruluşun ve kurtuluşun partisi CHP'nin genel başkanı olduğuna vurgu yaparak, Şavşat'tan Ardanuç'a giderken terör örgütü PKK'nın saldırısına uğradığını hatırlattı. Aynı saldırının benzerini yaşadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Onlar sanıyorlar ki CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, biz saldırınca geri adım atacak. Bir milim geri adım atmayacağım. Bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü sağlıyoruz hep birlikte. Bu ülkenin bir çakıl taşını bir kişiye vermem. Eğer bu ülke için canını verecek birisi varsa onun adı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Şehitler bizim şehitlerimiz. Sonsuzluğa uğurlarken hepimizin yüreğinde acı duyulur. Bunun yüce mertebe olduğunu hepimiz biliriz. Ama benim şehit cenazesine gitmemi istemiyorlar. Niçin? Sanıyorlar ki baskı kuracağız, tehdit edeceğiz. Katılacağım, sonuna kadar katılacağım. Onlar 82 milyonun şehitleri."

'ŞEHİDİN CENAZESİNE KATILDIM, NAMAZ KILDIRMADILAR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit er Yener Kırıkçı'nın ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulunarak saldırı olayına en çok üzülenlerin şehit ailesi olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, saldırganların şehide saygısı olmadığını söyleyerek, "Saldıranların şehide, namaza, inanca saygısı yoktur. Bunların hiç biri gerçek anlamda samimi Müslüman da değildir. Şehidin cenazesine katıldım, namaz kıldırmadılar. Sormayacak mı bu ülkenin vicdanı? Siz namazdan ne istiyorsunuz, şehitten ne istiyorsunuz? Asla unutmasınlar, ben bir Mehmetçik babasıyım, aynı zamanda onlar gibi değilim, onlar gibi olmadım" dedi.

'SİZ HANGİ YÜZLE ŞEHİT CENAZESİNİ KILDIRMIYORSUNUZ?'

Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkez önünde toplanan partililerin sloganları eşliğinde konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Şehitler ölmez vatan bölünmez. Bu bizim şiarımızdır. Çanakkale'de şehitlerimiz var bizim. Dumluğınar'da, Sakarya'da, Afrin'de şehitlerimiz var. Biz hiçbir zaman şehitler arasında bir ayrımcılık yapmadık. Şehit şehittir, başımızın üstünde yeri vardır. Biz böyle bilir böyle anlarız. Bizim hedefimiz, ilkemiz budur. Bu ülkeyi nasıl kurduk inşa ettik? Bunun temellerinde, harcında 10 binlerce şehidimizin acısı vardır, gözyaşı vardır. Siz hangi yüzle bir şehit cenazesini kıldırmıyorsunuz, hep beraber sormak lazım."

"ÜLKENİN BEKASI İÇİN CANIMI VERMEYE HAZIRIM'

Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğradığına üzülmediğini hakkı, hukuku, adaleti savunanların her zaman saldırıya uğradığını bildirerek, "Ne olursa olsun biz feriştahları gelse hakkı, hukuku, adaleti savunacağız. Beni üzen şehide yapılan saygısızlık. Şehidin namazı kılınmadı. Beni üzen budur. Köyde oturanların kabahati ve kusuru yoktur. Dışarıdan gelenlerin tezgahı bunlar. Bir şey daha söylemek isterim; 82 milyon vatandaşa söz veriyorum; bir canım var, bu ülkenin bekası için huzuru için kalkınması için bu ülkede bütün çocukların mutlu olması için bir can gerekiyorsa o canı vermeye hazırım. Hiçbir saldırı bizi yıldıramaz. Biz bu ülkeyi büyütmek zorundayız" dedi.

'BU ÜLKEYE BAHARI GETİRECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu saldırıların nedeni ne biliyor musunuz arkadaşlar? İlk kez CHP, ülkede barışın, huzurun egemen olması için mücadele ediyor. İlk kez çok farklı siyasi görüşü olan insanlar, ülke birliği için bir araya geldiler. Bundan olan rahatsızlıklarını dile getiremiyorlar. 'Acaba biz saldırırsak Kemal Kılıçdaroğlu vazgeçer mi?' diye düşünüyorlar. Ne yaparsanız yapın, asla vazgeçmeyeceğiz. Hepinize şükran borçluyum saygılar sunuyorum. Birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiç kimse unutmasın, bu ülkeye baharı getireceğiz. Söz veriyorum; ülkenin her karşısında bahar olacak, her karışında. 'Baharı getireceğiz' dediğimde 'yapamazsın' demişlerdi. Ben bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Bu ülkede her çocuğun mutlu olmasını istiyorum. Her gencin iş sahibi olmasını istiyorum. Alın terinin çok değerli olduğunu biliyorum. Alın teri döken insanların emeğinin ne kadar yüce olduğunu biliyorum. Hep beraber bu değerlere sahip çıkacağız. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Atatürk diyoruz" diye konuştu.

ÖZTRAK: BU SIRADAN BİR PROTESTO DEĞİL ORGANİZE BİR EYLEMDİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik şehit cenazesindeki saldırıya ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Faik Öztrak, şehit cenazesine katılan tek siyasi parti liderinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu hatırlatarak, yapılan saldırıyı kınadı. Faik Öztrak, şöyle konuştu:

"Bu saldırı aynı zamanda şehidimize karşı yapılmış, ailesine karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Genel başkanımıza yapılan saldırı nedeniyle şehidin cenaze namazı bile dini vecibelere uygun kılınamadı. Yapılan sıradan bir protesto, bir provokasyon değildir. Bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı, ülke demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve huzuruna yapılmıştır."

'AZMETTİRİCİ BELLİ'

Öztrak, saldırının azmettiricisinin belli olduğunu ifade ederek, "Adına 'gazete' denen bir takım paçavralarda kimler CHP'yi hedef gösterdiyse, kimler Sayın Genel Başkan'a idam tehditlerinde bulundaysa, CHP'lilerin şehit cenazelerine alınmamaları için kim talimat verdiyse, meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine kimler ağza alınmayacak hakaret ve tehditlerde bulunduysa, bunlardır. Toplumumuza kin ve nefret tohumu eken dil ve bunun sahipleri, bugün yapılan bu hain saldırıda pay sahibidirler. Askerimize kurşun sıkarak bu ülkeyi bölüp parçalamaya çalışan hanilerle, attığı manşetlerle bunları yapanlar aynı emperyalist güçlerin hizmetkarıdır. Aralarında bir amaç birliği vardır. Bunların ipini tutan odaklar da aynıdır. CHP'li olarak bu saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı ayakta durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Faik Öztrak, gün kızgın demiri soğutma günüyse herkesin buna göre hareket etmesi gerektiğini söyledi. Öztrak, "Demiri bugün bile kızdırmak için çaba gösteren siyasiler olduğunu görüyoruz. Bunları sağ duyuya davet ediyoruz" dedi.

'1 KİŞİ BİLE TUTUKLANMAMIŞTIR'

Saldırıyla ilgili henüz gözaltına alınan olmadığını belirten Öztrak, "Bu saldırının ardındaki güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdır. Cevaplandırılması gereken çok sayıda soru vardır. Mutlaka cevaplandırılmalıdır, kamuoyu rahatlatılmalıdır. Şu ana kadar daha 1 kişinin bile tutuklanmadığını haber alıyoruz. Oysa bu girişimin failleri bellidir. Bu güvenlik zafiyetine sebebiyet verenler, saldırının büyümesine seyirci kalanlar hakkında gereken işlemler yapılmalıdır. Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı daha önce sarf etmiş olduğu sözler dikkate alınarak istifa etmelidir, derhal istifa etmelidir" diye konuştu.

BAKAN AKAR'A TEPKİ

Faik Öztrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrasında yaptığı açıklamaya ilişkin "Milli Savunma Bakanına bir sorumuz var; Genel Başkanı linç etmek isteyen 'o evi yakın' diyen hainlere dönük 'mesajlarınızı verdiniz' demek ne anlama gelmektedir. Bu organize güruh ne mesajını vermiştir? Bu nasıl bir cümledir? Bu kendini bilmezlerin vermek istediği mesaj bellidir. Kimlerin değirmenine ortak oldukları da bellidir. Bugün ve bu saatten sonra artık sorumluluk makamındakiler kullandıkları dile özen göstermelidir. Biz ve milletimiz bu oyunu bozacak güçteyiz" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN SIĞINDIĞI EVİN SAHİBİ KONUŞTU

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde uğradığı saldırı sonrası sığındığı evin sahibi Rahim Doruk, yaşanan olayı anlattı. Cenaze namazı sonrası evine doğru gittiğini söyleyen Doruk, bu sırada kalabalık bir grubun evine doğru geldiğini söyledi. Birilerinin CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun evine girmek istediğini söylediğini belirten Doruk, "Bu esnada itişme yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun orada olduğunu görmedim. Bu esnada ben kapının önüne kadar geldim. Eşim korkudan kapıyı kilitlemiş, eşime kapıyı açması için yalvardım. Arkadan yüklenen bir grup vardı ve ben eziliyordum. Ben hala Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmemiştim. Daha sonra kapı açıldı, içeri girdik" dedi.

'EŞİMDEN BİR BARDAK SU İSTEDİ'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'misafir olmak zorunda kaldık, kusura bakma' dediğini aktaran Doruk, şöyle konuştu:

"Benim evime sığınacağını rüyamda görsem inanmazdım. Kendi kendime düşünüyordum, 'Kemal Bey evimde, dışarıdaki insanlar onu linç etmek istiyor, bana ve evime zarar verir mi?' diye. Kemal Bey daha sonra eşimden bir bardak su istedi, eşim de su verdi. Yaklaşık 2 saat içeride oturduk. Daha sonra komutanlarımız geldi. Onlardan sonra Emniyet Müdür geldi. Kemal Bey onları gördükten sonra rahatladı. Kemal Bey'de herhangi bir darp izi görmedim, yüzünde yumruk izi yoktu. Ben de bu olaydan çok etkilendim. Daha sonra bakanlarımız geldi. Onlar da Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu'nu eşi de aradı. O sırada Kemal Beyi içeriden çıkarmak istediler. Kemal Beyi çıkartıp bir araca bindirdiler. Ben o esnada dışarı çıkamadım. Hiç bir suçum olmamasına rağmen vatandaşın tepkisini alıyorum. Türk İslam âdetinde misafiri kapıdan kovmak, evine geleni kovmak bizim fıtratımıza yakışmaz. Biz doğru olanı yaptık. İnsanlar bilmese de rabbim biliyor. Şehit bizim şehidimiz. Biraz daha sakinlik, anlayış, hoşgörü rica ediyorum."

MUHTAR, YAŞANANLARI ANLATTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, saldırıya uğradığı şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninin düzenlendiği Akkuzulu Mahallesi'nin muhtarı Halil Kökmen, Kılıçdaroğlu'na yumruk atanı tanıdığını; ancak gruptaki diğer saldırganları tanımadığını söyledi. Kökmen, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cenazeye geldiğinde namaz kılınmak üzereydi. O arada halk yuhalamaya, bağırmaya başladılar. Cenaze namazını da halkın bağırmaları arasında kıldık. Namazdan sonra biz top arabasıyla önden mezarlığa çıktık. Kemal Bey daha arkadan geliyordu. Kılıçdaroğlu'nu yuhalayıp üzerine saldırmışlar. O arada arbede yaşanmış. Yumruk atan bizim köyümüzden biri, olayda 5-6 kişi daha var. Onlar tanıdık değil, bu köyden değil" dedi.

'KEMAL BEYDEN ÖZÜR DİLEDİM'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Rahim Doruk'un evine sığındığını hatırlatan muhtar Kökmen, "Sonra vatandaşlar oraya toplandı. Ben olaylar sırasında mezarlıktaydım, telefon ettiler, mezarlıktan geldim. Vatandaşları dağıtmaya çalıştık; ama daha çok toplandılar. O arada Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar geldi. Evde normal sandalyede oturuyordu. Bir sıkıntısı yoktu. Öyle yara beresi yoktu, gayet sağlığı yerindeydi. Köyüm adına Kemal Beyden özür diledim ve bunun bir provokasyon olduğunu söyledim. Kemal bey de herkesin acılı olduğunu söyleyerek, 'Olur, acıyla olabilir; ama beni yıldıramazlar. Şehit cenazelerine de katılacağım, vatandaşlarımla da konuşacağım, buluşacağım' diye konuştuk. Kemal bey evden çıkmadan önce onu kamufle etmek için 'mont ve şapka verelim' dedik; ama kabul etmedi. 'Ben böyle çıkacağım' dedi. Bu şekilde de evden çıktı" dedi.

'ŞEHİT KÖYÜMÜZÜN, OLAY KÖYÜMÜZÜN DEĞİL'

Cenazede neredeyse 10 bin kişi olduğunu söyleyen muhtar Halil Kökmen, "Şehit köyümüzün; ama bu olay köyümüzün değil. Aile için bu ikinci şehit oldu. Annesinin ağabeyi de 1993 yılında şehit olmuştu. Bu da ikinci şehit acısı oldu. Ailesi benim akrabam aynı zamanda. İlk haberi de ben vermiştim. Şu anda hiçbir şey düşünemiyorlar, çok üzgünler. 2 çocukları vardı, biri şehit oldu" diye konuştu.

ŞEHİDİN AMCASI: NE DİYECEĞİMİ BİLMİYORUM

Şehit Yener Kırıkcı'nın amcası Ziya Kırıkcı ise ayakta durmakta güçlük çekerken, aile olarak çok üzgün olduklarını söyledi. Amca Kırıkcı "Şehidin anne ve babasının durumu iyi değil. Köyde olan olay için ne diyeceğimi bilmiyorum. Cenazeden çok zor geldik zaten. Neyin ne olacağını bilmiyorum" dedi.

KÖYLÜLER: BU PROVOKASYON

Köylülerden Kaya Küçük, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının ve köyün adının bu şekilde çıkmış olmasının üzüntü verici olduğunu söyledi. Olayın bir provokasyon olduğunu ifade eden Küçük, "Kılıçdaroğlu'na yapılan doğru değil; ama içinden birkaç provokasyoncu çıkıp, köyümüzün de adını kötüleyerek, bizleri de kötüleyerek bu hale getirdiler. Olmaması gerekiyordu. Bizim acımız büyük, şehidimiz var. Biz onunla ilgileniyoruz şu anda. Muhakkak bu köyden değiller, zaten bizim köyümüzde kimse yapmaz bunları. Bu köyde emeğiyle çalışan, gariban insanlar. Köyde azılı insan yok. Olmaması gerekiyordu; ama oldu. Şehidimizin ailesini, evlerini görüyorsunuz, hepsi perişan durumdalar. Bu memleketin polisi, savcısı, hakimi var. Provokasyonsa onu da bulur" dedi.

Köylülerden Hilmi Çakırgöz ise olayın anlık geliştiğini belirterek, "Olay tamamen o anda oluşan, milletin galeyana gelmesi. Bence önceden organize edilmiş bir durum yoktur. Bir kıvılcım yani, bizim köyümüzün bu olayda ufak bir hatası bile yoktur. Katılım çok fazlaydı, kimin nereden geldiğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

VALİ ŞAHİN, ŞEHİT İALESİNİ ZİYARET ETTİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, şehit Yener Kırıkcı'nın baba evini ziyaret ederek, aileye başsağlığı diledi. Evde şehidin annesi Ayşe, babası Mustafa Kırıkcı ile görüşen Vali Şahin, daha sonra taziye çadırına geçerek şehit yakınlarıyla birlikte dua etti. Gazetecilerin olaya ilişkin sorularını yanıtsız bırakan Şahin, ziyaretinin ardından köyden ayrıldı.

MSB: OLAYLARIN YATIŞTIRILMASI İÇİN HER TÜRLÜ GAYRET GÖSTERİLMİŞTİR

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Çubuk'ta şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, terörle mücadele harekatı sırasında şehit olan Yener Kırıkcı'nın 21 Nisan 2019'da Çubuk ilçesindeki Akkuzulu Camii ve çevresinde cenaze namazı için toplanıldığında kolluk kuvvetlerinin ve bazı vatandaşların tüm çabalarına rağmen istenmeyen bazı olaylar meydana geldiği belirtilerek şöyle denildi:

"Olayların giderek tırmanış göstermesi üzerine Sayın Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu evden çıkarılmasını sağlamak üzere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Sayın Milli Eğitim Bakanı ve diğer sivil-asker zevatla birlikte bizzat kalabalığın arasına girerek olayların yatıştırılması için kalabalığa hitap dahil her türlü gayreti göstermiştir. Çeşitli sloganlar atan kalabalığın sakinleşmesi ve bölgeden ayrılması için çağrıda bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, 'Değerli arkadaşlarım, şu ana kadar mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz. Şimdi anne, babasına taziyelerimizi bildirmek üzere sükunetle şehidimiz Yener'in evine gidiyoruz. Burayı boşaltıyoruz' ifadelerini kullanmasını müteakip Sayın Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve girmiş ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun güvenli bir şekilde bölgeden ayrılmasına yardımcı olmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

İYİ PARTİ: İKTİDAR VE ORTAĞI, TAHRİK VE TEŞVİK SUÇU İŞLEMİŞTİR

İYİ Parti Başkanlık Divanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu saldırının, milletin huzur ve güvenini hedef alan menfur bir saldırı olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Milletimizin ortak acı ve değeri şehidimizin, Ankara Çubuk'taki cenazesinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan menfur saldırı bir tesadüf değildir. Bu saldırı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsında demokrasimize yapılmıştır. Bu saldırı, şehidimizin ve uğruna can verdiği dirlik ve birliğimizi hedef almıştır. Bu saldırının faillerinin mutlaka bulunacağına inanmak istiyoruz. Ancak azmettirenlerin kimler olduğunu da biliyoruz. Bu saldırının azmettiricileri yerel seçimlerde milletimizi kutuplaştırarak adeta savaş alanına çevirenlerdir. Bu saldırının azmettiricileri, Millet İttifakına 'illet-zillet' diyerek halkımızı aşağılayıp, ayrıştıranlardır. Bu saldırının azmettiricileri, olmayan ittifaklar uydurup vatansever insanları teröristlikle suçlayan sorumsuzlardır. İktidar ve ortağı, yalanlarla hedef göstererek tahrik ve teşvik suçu işlemişlerdir. Bu nefret dili ülkemiz ve milletimizin geleceği açısından en büyük sorundur. Ayrıca İçişleri Bakanlığı makamını işgal eden zat'ın yakın bir geçmişte 'Valilere verdim' dediği talimat, bu olayla birlikte siyasetin değil artık yargının konusudur. Çünkü bu zat, bu saldırıda azmettirme suçu işlemiştir."

'AZİZ MİLLETİMİZE GEÇMİŞ OLSUN DİYORUZ'

Hiç kimsenin devletin bakanlık makamını azmettirici konumuna düşürmeye hakkının olmadığının belirtildiği açıklamada, "Kişisel beka hesaplarıyla aziz milletimizin evlatlarını birbirine düşürmeyi amaçlayan bu tür tuzaklara karşı daha dikkatli olmamız gerektiğine inanıyoruz. Demokrasimize, huzurumuza kasteden her girişimin karşısında olacağımızı bir kez daha ilan ediyor, bu provokasyonun hedefi olan aziz milletimize 'geçmiş olsun' diyoruz" denildi.

TÜRKİYE DEMOKRASİ PLATFORMU'NDAN KINAMA

Türkiye Demokrasi Platformu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenaze töreninde, bir grubun saldırısına uğraması ile ilgili kınama mesajı yayınladı. Demokrasiye yapılan bir saldırı olarak değerlendirilen olayla ilgili faillerin bir an evvel yargı önüne çıkartılması istendi. Türkiye Demokrasi Platformu açıklaması şöyle:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı aynı zamanda demokrasimize yönelik bir saldırı sayıyor, faillerin bir an önce yargı önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Siyasi gerilimin, Sayın Kılıçdaroğlu'na saldırı örneğinde olduğu gibi siyasi şiddet eylemlerine dönüşmemesi için, siyasileri hedef gösterici söylemden uzak durmaya davet ediyoruz."

2)CHP AMASYA TEŞKİLATINDAN KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRIYA KINAMA



CHP Amasya İl Başkanı Reşat Karagöz, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı kınayarak, "Bu alçakça saldırıyı düzenleyenler; cumhuriyete, demokrasiye, ülkemizin birlik ve beraberliğine sarsılmaz bir inançla bağlı olarak halkımızın iradesiyle birlikte yenilecektir" dedi.

Amasya'da CHP teşkilatı, Ankara'daki şehit cenazesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya tepki gösterdi. CHP Amasya İl Başkanlığı binasında, Merkez İlçe Başkanı Ali Kilci ve partililerin katıldığı basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Reşat Karagöz, saldırıyı kınadıklarını söyledi. Karagöz, "Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde birlik ve beraberliğe her zamankinden daha da fazla ihtiyaç vardır. Bu alçakça saldırıYI düzenleyen ve bu saldırıdan beslenenler; cumhuriyete, demokrasiye, ülkemizin birlik ve beraberliğine sarsılmaz bir inançla bağlı olarak halkımızın iradesi ile birlikte yenilecektir. Bizler buradan tüm Türkiye'ye seslenmek istiyoruz. Genel başkanımıza yapılan saldırı münferit ve provokasyon olarak yapılmıştır. Amasya il örgütü olarak tüm halkımızı sağduyuya davet ediyor, tüm yetkililer tarafından yapılan saldırının faillerinin bir an önce yakalanarak gerekli cezai çekmeleri için ellerinden geleni hızlıca yapmaları gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Bu saldırıyı tekrar esefle kınıyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok güçlü bir devlet olduğunu ve provokatif eylemlere karşı birlik, beraberlik içerisinde daha çok kenetlenerek bu hain oyunları bozacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

3)SRİ LANKA'DA TERÖR SALDIRISINDA ÖLEN MÜHENDİSİN EVİNDE YAS



SRİ LANKA'da, otel ve kiliseleri hedef alan terör saldırılarında yaşamını yitiren 2 mühendisten biri olan Serhan Selçuk Nariçi'nin (34) ölüm haberi Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesindeki ailesini yasa boğdu. Acılı haberi aldıktan sonra evlerine Türk bayrağı asan mühendisin babası Mehmet Nariçi, terörü lanetledi. Özel bir şirkette elektrik-elektronik mühendisi olarak görev yapan Serhan Selçuk Nariçi, 3 yıl önce Sri Lanka'da çalışmaya başladı. Serhan Selçuk Nariçi, kendisi gibi Adıyamanlı ve mühendis olarak bu ülkede çalışan arkadaşı Yiğit Ali Çavuş ile bu sabah kahvaltı yapmak üzere Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'daki bir otele gitti. İki arkadaş kahvaltı yaptıkları sırada teröristlerin düzenlediği bombalı saldırılarda hayatını kaybetti.

Sri Lanka'daki terör saldırılarında yaşamını yitiren Türk mühendislerden Serhan Selçuk Nariçi'nin ölüm haberi ise Dışişleri Bakanlığı ile Kolombo Büyükelçiliği'nden Gölbaşı'nda yaşayan ailesine telefonla iletildi. Çocuklarının ölümünü öğrenerek yasa boğulan Nariçi ailesi fertleri acı haberin ardından Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evlerine Türk bayrağı astı.

Emekli memur olan baba Mehmet Nariçi, oğlunun öldüğü terör saldırısını lanetlerken, birçok yetkilinin kendisini arayarak başsağlığı dileğinde bulunduğunu söyledi. Mehmet-Gönül Nariçi çiftinin 4 çocuğundan üçüncüsü olan Serhan Selçuk Nariçi'nin Gaziantep Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Afganistan, Azerbaycan, Moritanya'da çalıştığı ve son olarak da 3 yıldır Sri Lanka'da bulunduğu belirtildi.

Oğlunun ölüm haberiyle sarsılan baba Mehmet Nariçi, "Oğlum mezun olduktan sonra çalışmaya başladı. Hep yurt dışında çalışıyordu. Daha önce Afganistan, Azerbaycan, Moritanya ve 3 yıldır da Sri Lanka'daydı. Bu sabah terör saldırısında kendisini kaybettik. Ölüm haberini Dışişleri Bakanı ile Kolombo Büyükelçisi arayarak ilettiler. Birçok kurum ve kuruluştan yetkili telefonla başsağlığı dileklerini iletip, acımızı paylaştı. Gencecik oğlumu teröre kurban verdim. Bu saldırılar sona ersin, artık kimse teröre kurban gitmesin" dedi.

Asfalt Mahallesi'ndeki taziye evinde taziyeleri kabul eden yakınlarının teselli ettiği baba Mehmet Nariçi ile akrabaları, terör saldırısı kurbanı mühendisin cenazesinin gelmesinin ardından Gölbaşı'na defnedeceklerini belirtti.

4)KAVGA ETTİĞİ KİŞİNİN ARKADAŞINI TERMİNALDE BACAĞINDAN VURDU, O ANLAR KAMERADA



ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, Rıdvan K. (25), kavga ettiği kişinin arkadaşı Halil T.'yi (35) terminalde görünce tüfekle ateş ederek, bacağından vurdu. Gözaltına alınan Rıdvan K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Halil T. ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olay, gece saatlerinde, Alaplı Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Fatih K., iddiaya göre, yakın zamanda Rıdvan K. ile kafede karşılaşarak, kendi kız arkadaşına mesaj atmasıyla ilgili konuşmaya başladı. Rıdvan K., kız arkadaşına mesaj atmaması için kendisini uyaran Fatih K.'yi kafa atıp, yere düşürdü. Fatih K.'yi yerde tekmelemeye çalışan Rıdvan K.'ye, çevredekiler ve Fatih K.'nin arkadaşı Halil T. engel olmaya çalıştı. Yaşanan kavga, karakolda biterken, Halil T. de ifade verdi.

Terminaldeki büfede çalışan Rıdvan K., önceki gece, Halil T.'yi terminalde gördü. Halil T., tuvalete girerken, Rıdvan K. de bu sırada büfede bulunan tüfeği aldı. Rıdvan K., tuvaletten çıkan Halil T.'yi ateş ederek, bacağından vurdu. Terminalde bulunanlar, sağ bacağından yaralanan Halil T.'nin kan kaybetmesini önlemek için bacağına kemer bağlandı. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Halil T., tedaviye alındı. Terminalde yaşanan olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Rıdvan K., emniyetteki işlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Rıdvan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

KAVGA ANI DA KAMERADA

Terminaldeki olaydan önce Fatih K. ile Rıdvan K. arasında çıkan kavga anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Rıdvan K.'nin konuşmanın hemen sonunda Fatih K.'ye kafa attığı, yere düştükten sonra tekmelemeye çalıştığı, Halil T. ve çevredekilerin araya girdiği ve tarafların ayrıldığı anlar yer aldı.

5)27 YAŞINDAKİ GENCİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 27 yaşındaki Mehmet Mustafa Uraz evinde ölü bulundu. Gencin şüpheli ölümü nedeniyle cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay, saat 19.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi 1847/3 sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın 2'nci.katında bulunan dairede meydana geldi. Çevre mühendisliğinden mezun olduğu ve KPSS'ye çalıştığı öğrenilen Mehmet Mustafa Uraz, ailesi ile birlikte yaşadığı evde yalnız olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı. Aydın'da bir yakınlarının düğününe giden Uraz'ın anne ve babası, eve döndüklerinde Uraz'ı koltukta hareketsiz şekilde otururken buldu. Bunun üzerine ailesi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Uraz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Uraz'ın şüpheli ölümü nedeniyle, polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Uraz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet Mustafa Uraz'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

6)MAĞAZADA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI



MALATYA'da, kot mağazasında bilinmeyen bir nedenle arkadaş olan iki müşteri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Turfanda Sokak'ta bir kot mağazasına beraber giren N.A., ile Mustafa K., arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, iddiaya göre N.A., yanında bulundurduğu bıçağı arkadaşı olan Mustafa K.'nın göğsüne sapladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Mustafa K., çalışanların ihbarı üzerine gelen ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan şüpheli N.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

7)NUSAYBİN’DE SEL; EVLER SU ALTINA KALDI



MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, sağanak yağışın sele dönüşmesi ile birçok evi su bastı.

Nusaybin'de öğle saatlerinde sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kışla Mahallesi'ndeki Rezan Sokak'ta sağanak yağışla oluşan sel, birçok evin su altında kalmasına neden oldu. Nusaybin Belediyesi tarafından kriz masası oluşturuldu. Belediye ekipleri selin meydana geldiği Rezan Sokak ve ilçenin birçok bölgesine suyun tahliye edilmesi için yönlendirildi. İş makinesiyle rögar kapakları açan ekipler, su dolan bodrum katlara dalgıç motoru yerleştirerek evlerden su tahliye çalışması başlattı.

8)ŞIRNAK'TA HORTUMDA AĞAÇLAR VE ELEKTRİK DİREKLERİ DEVRİLDİ



ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde meydana gelen hortum, bir çok ağaç ve elektrik direkleri devrildi.

İdil ilçesine bağlı Varımlı köyü yakınlarında dün saat 17.00 sıralarında hortum meydana geldi. Uluslararası İpek Yolu yakınlarında oluşan hortumda ağaçlar, elektrik ve telefon direkleri devrildi. Hortumun oluştuğu bölgede yaşayanlan panik yaşadı. Yaralanan olmayan hortumda maddi hasar oluştu.

9)BİNGÖL'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE ARAÇLAR MAHSUR KALDI



BİNGÖL'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bingöl- Elazığ yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

Bingöl'de kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Elazığ yolu Kuruca mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalanlar kurtarılmayı beklerken, Yolçatı mevkiinde de ise zincirleme kaza meydana geldi. Can kaybının ve yaralamanın olmadığı kazada araçlarda hasar oluştu. Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, yolu temizleme çalışmalarının ardından mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Kayıp Furkan için iş makineleriyle arazide arama (2)

10)MEZARLIKTA KAZI YAPTILAR

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı köyünde, 17 Nisan'da kaybolan Furkan Yiğit'i arama çalışmaları köy mezarlığına kaydırıldı. İş makinesinin girdiği mezarlıkta kazı çalışması yapılırken geniş güvenlik önlemi alan jandarma. bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Yetkililerin bilgi vermediği kazı çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü. Ekipler mezarlıktan ayrılırken, arama çalışmalarının havanın kararması üzerine bu sabaha kadar sonlandırıldığı öğrenildi.

11)ÇUKURCA'DA YILDIRIMIN İSABET ETTİĞİ EV ALEV ALEV YANDI



HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde yıldırımın isabet ettiği bir evde yangın çıktı.Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çığlı Köyü'nde meydana geldi. İlçede dün sabah saatlerinde etkili olan yağmur yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Çığlı Köyü'nde bulunan ve altı ahır olarak kullanılan Yaşar Yiğit'e ait eve yıldırım düştü. O sırada evde bulunan Yaşar ailesi sakinleri büyük panik yaşayarak, kendilerini bir anda dışarı attı. Olayın ardından yıldırımın etkisiyle çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesi ile sönüdürüldü. Çıkan yangın nedeniyle evde büyük çapta hasar oluştu.

12)KAMPİNG DEPOSUNDA KORKUTAN YANGIN



MUĞLA'nın Datça ilçesindeki, kampingin depo olarak kullanılan kapalı bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Depodaki şezlong ve şemsiyeler yanarak kullanılmaz hale gelirken, alevler itfaiye tarafından 45 dakikalık çalışmayla söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında ?İskele Mahallesi Taşlık Plajı'nda çıktı. Selma Ünal ve ailesine ait 4 dönümlük kampingdeki 500 metrekarelik depoda, bilinmeyen nedenle çıkan yangın içeride bulunan şezlong ve şemsiye gibi yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. 4 yıldır kapalı olan kampingdeki alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiyenin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasının ardından yangın söndürülürken, depodaki çok sayıda şezlong ve şemsiye yanarak kullanılmaz hale geldi. Depodaki koltuklar ise alevler ulaşmadan dışarı taşınarak kurtarıldı.

Elektrik bulunmadığı öğrenilen ve etrafı tel örgülerle çevrili olan depodaki yangının, alkol bağımlısı kişiler tarafından ısınmak amacıyla yakılan ateş nedeniyle çıkmış olabileceği iddia edilirken, polis yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

13)İZMİR'DE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ



İZMİR'in Kınık ilçesinde, otomobille çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Şükrü Buran (53) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kınık Kavşağı yakınında meydana geldi. Manisa'nın Soma ilçesindeki özel maden ocağında kepçe operatörü olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Şükrü Buran, iş çıkışı 16 AAS 64 plakalı yarış motosikletine binerek Bergama'daki evine dönmek için yola çıktı. Buran Soma - Bergama yolunda giderken iddiaya göre Kınık Kavşağı yakınında kontrolsüz çıkış yapan Seyithan Yıldırım (31) yönetimindeki 10 LL 834 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Buran, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada Buran ağır yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Buran, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Buran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Buran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Şükrü Buran'ın Soma Motorsiklet Severler Kulübü üyesi olduğu ve motosiklet tutkusu olduğu belirtildi.

Öte yandan, kazaya karışan otomobil sürücüsü Seyithar Yıldırım ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

14)HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 2 KİŞİ YARALANDI



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yüksekova -Şemdinli yolunun 8'inci kilometresindeki Beşbulak Köyü yakınlarında meydana geldi. Şemdinli'den Yüksekova yönüne giden 34 GB 9573 plakalı hafif ticari araç, ismi öğrenilmeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15)AFŞİN'DE DEFİNE ARAYANLARA OPERASYON: 7 GÖZALTI



KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, define aradıkları öne sürülen 7 kişi, tarih eserlerle yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin'in Göllüce ve Arıtaş mahallelerinde 7 kişinin define aradığı bilgisine ulaştı. Liderliği E.B.'nin yaptığı şüphelileri takibe alan jandarma, 5 ay süren çalışmanın ardından bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı olarak 7 ayrı adrese yapılan operasyonda örgüt lideri E.B. ile birlikte F.B., Ş.G., E.B., M.Y., N.Ö. ve M.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada tarihi olduğu değerlendirilen 24 sikke, 2 yüzük, 26 obje, 8 parlak taş, 5 ok ucu, 1 kaşık ile 5 cep telefonu, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 37 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

16)TRAKYA'YI KİRLİLİKTEN KURTARACAK PROJEDE, MARMARA DENİZİ'NE SON BORU İNDİRİLDİ



TRAKYA'da çevre kirliliğinin önüne geçecek 'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı' kapsamında, atıkların arıtılarak, Marmara Denizi'ne döküleceği son boru çekimi, törenle yapıldı. Törene katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, projenin Türkiye'de değil dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da, Trakya'da çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için yürütülen 'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı' çerçevesinde 'Marmara Denizine Derin Deniz Deşarj Projesi Son Boru Çekimi' töreni gerçekleştirildi. Atıkların Marmara Denizi'nin 4,5 kilometre açığına arıtılarak, dökülecek hattın Marmara Denizi'ndeki son boru çekimi törenine; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti'li Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğden Koncagül, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, Derin Deşarj A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ceylan ve davetliler katıldı. Davetliler, Süleymanpaşa sahilinden feribotla Marmara Denizi'nde kurulu platforma gitti. TBMM Başkanı Şentop'un start vermesiyle platformdaki personel, üzerinde Türk bayrağı bulunan boruyu vinçle denizin altına indirdi.

KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRIYA KINAMA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuşmasına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da şehit cenazesinde uğradığı saldırıyı kınayarak, başladı. Şentop, "Şehit cenazesi için katıldığı bir törende, bir grup tarafından bir protesto, bir fiziki saldırı olmuş. Bu noktada haberler geliyor. Bu saldırıyı kınıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyorum. Siyasette tabi farklı görüşler olabilir, farklı tartışmalar olabilir; ama bunların hepsi sözle fikirle yapılması gerekir. Bu tür hadiseler hem siyasetçilere de yapılmamalı, kimseye karşı yapılmamalı. Bunu yapanların bir provokasyon içerisinde olduklarını ben düşünüyorum. Arkasındaki planlamanın da ortaya çıkarılması gerektiği kanaatindeyim. En kısa zamanda bunu temenni ediyorum" dedi.

'PROJE, ATIĞIN ERGENE'YE YÖNELTİLMESİNİ ORTADAN KALDIRIYOR'

'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın sadece Türkiye'de değil dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olduğunu belirten Şentop, şunları söyledi:

"Zamanında çok geniş ve etraflı düşünmeden verilmiş olan izinler var, ruhsatlar var, yapılmış olan binalar var. Başta evsel olmak üzere sanayi atıkları ile ilgili dikkat edilmemiş. Sanayilere, fabrikaya izin verilmiş. Bunların tabi ki ortaya çıkaracağı atıkların ne şekilde atılacağı düşünülmemiş. Zaman zaman yapılan çalışmalar olmuş, arıtma tesisleri yapılmış ama bunların bir kısmı yetersiz, bir kısmı tam anlamıyla çalıştırılmıyor. Her halükarda Ergene'ye yönlendirilen atıklar var. Bu proje bu anlamda öncelikle bu atığın Ergene'ye yöneltilmesini ortadan kaldırıyor. Toparlayıp Marmara Denizi'ne bütünüyle deniz içerisinde entegre olacak şekilde bir arıtmayla buraya gönderiyor. Tabi çalışma büyük bir çalışma, büyük bir proje. Bunda Cumhurbaşkanı'mızın talimatı var takibi var. En son 28 Haziran seçimlerinden sonra 100 günlük eylem planında Trakya ve Ergene'nin projesini eylem planı içerisine de koymuştu. Çok sıkı bir şekilde takip ediyor. Bu projenin mimarı takibi işini üstlenen de değerli bakanımız Veysel Eroğlu hocamız. Buradan itibaren artık sanayicilerimizin ortak arıtma tesisleri kurulmasında ve atıkların oraya getirilmesinde vazifeler var, görevler var yükümlülükler var. Bu işin başlangıcında burada yer alan değerli Valimiz Ali Yerlikaya, ondan sonraki valilerimiz bu işin başında gayret gösterdiler. Ben hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum."

EROĞLU: 15 PAKETTEN ERGENE EYLEM PLANI HAZIRLADIK

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu ise proje ile birlikte Ergene Nehri'nin temiz akacağını belirterek, "Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Ergene gerçekten çok önemli, Cumhurbaşkanı'mız bir gün bana talimat verdi. O zaman ben çevre ve orman bakanıydım, 'Veysel Hoca, evet belediyeler ve sanayi kuruluşları arıtma tesisini kurmadılar, gerekli standartları sağlayamadılar; ama Ergene'yi temizleme vazifesini sana veriyorum. Gerekli koordinasyonu yap' diye talimatları verdiği zaman bizde özellikle Ergene ile alakalı gerçekten bir eylem planı yaptık. Havzanın tamamına bakarak, burada 15 paketten bir Ergene eylem planı hazırladık. Gerçekten bu çok önemliydi" diye konuştu.

Ergene'ye atık sularını veren 13 belediyenin bulunduğunu kaydeden AK Parti'li Eroğlu, "Bu da büyük bir kirliliğe sebep oluyordu; çünkü Ergene'nin normalde debisinin neredeyse 14 katı kadar atık su geliyordu. Artık Ergene tamamen atık su nehri haline gelmişti sonra bunların atık suları ile alakalı Sayın Cumhurbaşkanı'mız talimat verdi. 'Bunu da DSİ yapsın' dedi ve biz de gerçekten 1053 sayılı kanunda ufak bir değişiklik yaparak DSİ sadece baraj, gölet, içme suyu tesisleri yapabiliyor, atık su arıtma tesislerini ve ana kolektörlerini yapabilir haline getirdik. Tamamının projelerini hazırladık. Gerçekten çok mükemmel bir proje hazırlandı ve tamamı bitti. Bunu mutlulukla söylemek istiyorum. Bütün atık su ileri biyoloji arıtma tesislerini yapıldı. Bunların işletmesini belediyelerin yapması lazım esas yatırımları da belediyelerin yapması gerekiyordu ama devlet bunu yaptı. İşletmesini inşallah ben çok iyi bir şekilde yapacaklarına inanıyorum" dedi.

17)NEŞELİ OTLAR FESTİVALİ'NDE EĞLENCENİN TADINI ÇIKARDILAR



İZMİR'in Buca ilçesindeki Karacaağaç Mahallesi'nde, bu yıl 5'inci kez düzenlenen Neşeli Otlar Festivali'ndeki konser ve çeşitli gösteriler, ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşattı. Festivale katılanlar, mahallelerdeki organik otlardan yapılan yemeklerin tadına bakma fırsatı bulurken, arapsaçı, ebegümeci, labada, sarmaşıkotu semizotu, gelincik otu, hardal otu, yaban sarımsağı, ısırgan gibi otlar tüketiciyle buluştu.

Neşeli Otlar Festivali, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen ziyaretçileri Karacaağaç Mahallesi'nde buluşturdu. Festivale güzel havanın tadını çıkararak pazar gününü sevdikleriyle geçirmek isteyen birçok kişi akın etti. Doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyen ziyaretçiler festivalde Karacaağaç Köyü'nde yetişen ot yemeklerinin tadına bakma fırsatı buldu. Organik zeytinyağı ile hazırlanan yemekleri deneyenler, mahallenin sokaklarında kurulan pazarda da yiyecek ve el emeği birçok ürünü satın aldı. Öte yandan köy meydanında düzenlenen konser, ve gösterilerle ziyaretçiler eğlenceye doydu. Buca Karacaağaç Köyü Muhtarı Dursun Atagün'ün de dans ederek katıldığı gösterilerde katılımcılar doyasıya eğlendi. Pazar günü boyunca süren festivalde arapsaçı, ebegümeci, labada, sarmaşıkotu semizotu, gelincik otu, hardal otu, yaban sarımsağı, ısırgan gibi otlar tüketiciyle buluştu.

'ÜLKENİN HER YANINDAN GELENLER OLDU'

Buca Karacaağaç Köyü Muhtarı Dursun Atagün, sadece İzmir'den değil ülkenin dört bir yanından ziyaretçilerin festivale katıldığını belirterek, "Bu yıl festivali Karacaağaç Köy Muhtarlığı olarak yaptık. Buca Belediyesi, seçimler yeni olduğu için bütçe oluşmadığından destek veremeyeceğini iletti. Biz de festivalin mutlaka yapılması gerektiğini düşündüğümüz için kendi bütçemizle düzenledik. Festivalde her hafta kurduğumuz, İyi Tarım Köy Pazarımız vardı. Festivalle köyümüzü tanıtmaya çalıştık. El işleri tezgahları, hediyelik eşyalar, oyuncaklar ve yiyecek tezgahlarımız vardı. Sanatçı ve şovmenler sahne aldı. Şovmen arkadaşımız sahnede anons ettiğinde, sadece İzmir değil Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ziyaretçilerin olduğunu gördük. İllerin isimleri söylendiğinde misafirlerimiz el kaldırdılar. Bu durum bizi çok mutlu etti. Hepsini çok iyi ağırladık, eğlendirdik" diye konuştu.

KARAAĞAÇ KÖYÜ ISPANAK VE KEKİĞİ İLE ÜNLÜ

Festivalde yabani kekik, adaçayı, dereotu, ebegömeci, nane, kuzukulağı satışı yapan Dürdane Sekmen, "Festival oldukça güzel geçti ancak geçen senelere göre satışlar daha azdı. Ben Karacaağaç'ta yaşıyorum, bu yüzden 5 festivale de her seferinde katıldım. Festival köyümüz için çok faydalı. Köyü bilmeyenler geliyor öğreniyor, köyümüz şenleniyor. Hem ruhsal olarak rahatlıyoruz, enerji depoluyoruz hem de ekonomik yönden rahatlıyoruz" dedi.

Karacağaç'ta yaşayan Rahime Korkmaz, "Karabaş otlarımız var, develiğimiz, arapsaçımız var. Karacaağaç özellikle ıspanak ve kekiği ile ünlüdür. Bugün satışlarımız çok güzeldi. Allah bereket versin. Festival bize renk getiriyor. En çok arapsaçı satışı yaptım" diye konuştu. Doğal ürünlerin satışını yapan Mesude Atagül, "Festival çok güzel gidiyor. Daha öncekiler de çok güzeldi. Çok memnunum. Buralar hareketleniyor daha çok tanıtım oluyor. Müşterilerimiz artıyor. Ben stantta tereyağı, yumurta, baklava satışı yapıyorum. İneklerimiz, tavuklarımız var ürünlerimizin hepsi doğal" diye konuştu.

KATILIMCILARDAN TAM NOT ALDI

Festivali gezmek için İzmir'den gelen Duygu Kurşun, "Tam enginar mevsimi olduğu için bugün enginar, bakla, karabaş otu, şevketibostan satın aldım. Tam Ege otlarını almış oldum. Festival alanının bu kadar kalabalık olacağını hiç hayal etmemiştim. Hava çok güzeldi, Pazar günümüzü böyle değerlendirdik. Eğlenceler çok güzel, müthiş bir kalabalık var bu yüzden festival güzel geçiyor. Her sene mutlaka festivale katılıyorum. Bu yıl çok daha kalabalık olduğunu düşünüyorum" dedi.

Festivale tesadüfen geldiğini belirten Fadime Okaç ise "Çok güzel geçti. Biz tesadüfen festivale geldik ama inanın çok mutlu oldum, çok sevdim, çok eğlendim. Seneyi iple çekiyorum. Ayrancılar'dan Demirciköyü tarafına kahve içmeye çıktık, sonra tesadüfen kalabalığı görünce festivale bakmak istedik. Çocuklarım, torunlarım, komşularım kalabalık bir grup olarak geldik. Şarkılarla eğlencelerle bütün gün dans ettik çok keyifliydi" diye konuştu.

18)DİDİM'DE RENKLİ PASKALYA KUTLAMASI



AYDIN'ın Didim ilçesinde yaşayan yabancılar, Paskalya Bayramı'nı kutladı. Dünyaca ünlü Altınkum Plajı, çeşitli yarışmalarla renklendi.

Hristiyanlarca Hazreti İsa'nın tekrar dirilişini simgeleyen Paskalya Bayramı, Didim'de yaşayan İngiliz, İskoç ve İrlandalılar tarafından etkinliklerle kutlandı. Altınkum Yalı Caddesi'nde bulunan kafeteryalarda düzenlenen kutlamalara çok sayıda İngiliz, İrlandalı ve İskoç vatandaşı katıldı. Kutlamalar kapsamında yumurta boyama, taş boyama, yumurta avı, kaşık ile yumurta taşıma, Paskalya bonesi ve üç bacakla koşu yarışması gibi çeşitli yarışmalar düzenlendi. Dünyaca ünlü Altınkum Plajı'ndaki eğlence ve yarışmalar şenlik havasında geçerken, ilgiyle izlendi. Didim Kent Konseyi Gönüllüler Çalışma Grubu Help İn Hands Başkanı Lynn Cole, Hristiyanlık dininin en önemli bayramlarından biri olarak kutlanan Paskalya Bayramı dolayısıyla bir araya geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bizler Didim'de Gönüllüler Çalışma Grubu Help İn Hands olarak 6- 7 yıldır çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugüne kadar çeşitli yardım kampanyaları ile ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderdik. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz etkinlikten ve ürün satışlarından elde edilen gelirle de yüzde 50 fiziksel engelli Hakan Keskin'e (13) elektrikli tekerlekli sandalye alacağız. Ayrıca 9 yıl önce doğum esnasında oksijensiz kalması sonucu serebral palsi (beyin felçi) hastası olan Mustafa Kemal Çelik (9) için aileye yardımda bulunacağız. Çok güzel bir ortam var. Didim'de yaşayan yabancı ailelerin etkinliğimize katılmalarından ve yardım kampanyamıza ilgisinden oldukça memnunuz. Bu tür etkinliklerimiz önümüzdeki süreçte de devam edecek."

