DHA YURT BÜLTENİ - 1

Şehit Sözleşmeli Er, Iğdır'da gözyaşlarıyla toprağa verildi



Hakkari'de Irak sınırında PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul (26), memleketi Iğdır'ın Aralık ilçesine gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul'un cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Iğdır'ın Aralık ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi ilk önce Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından, Gözel ve Ahmet Çiyapul çiftinin 8 çocuğundan biri olan şehit Erhan Çiyapul için Karasu Cami'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Vali Enver Ünlü, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, kurum müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul'un cenazesi Asri Mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehidin naaşı Giresun'a getirildi

Hakkâri'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 askerdenc, naaşı askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda düzenlenen karşılama törenine Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, şehidin ailesi, polis, askeri erkan, protokol temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Havalimanında karşılanan şehidin naaşı konulduğu cenaze aracıyla, Türk bayrakları asılan araç konvoyu eşliğinde Giresun'a getirildi. Şehit Murat Şahin'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Espiye Merkez Ulu Camii'de düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verilecek.

İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 şüpheli gözaltında

İZMİR'in Buca ilçesinde bulunan NATO lojmanlarına kar maskeli 2 şüpheli pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırının ardından polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında İnkılap Mahallesi 512 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, taksiyle NATO lojmanlarının olduğu yere gelen şüpheliler gelen 2 şüpheli sokak arasında yüzlerine kar maskesi taktı. Ardından lojmanların bulunduğu istikamete pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheliler kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının gerçekleştiği bölgede çalışma başlattı. Sokak aralarında incelemelerini sürdüren polis, çemberi daraltarak şüphelileri Akdoğan Caddesi'nde kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin B.D.K. ve E.D.K. olduğu belirlenirken, üzerlerinde yapılan aramada 2 pompalı tüfek, 1 bıçak, 2 kar maskesi ve 25 adet pompalı tüfek fişeği çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemelerde 12 boş fişek bulundu. Saçmalardan 2'sinin NATO lojmanlarının bekçi kulübesine, 2'sinin de lojmanların bahçe duvarına isabet ettiği tespit edildi. Ayrıca, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerinde tuzaklanmış EYP olma ihtimaline karşın bölgede inceleme yaptı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Polis özel harekat aracı dereye yuvarlandı: 6 polis yaralı



Giresun'da sürücüsünün kontrolünden çıkan polis özel harekata ait zırhlı araç, Çağlayan Deresi'ne yuvarlandı. Kazada 6 özel harekat polisi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Çağlayan köyü mevkiinde meydana geldi. Giresun'dan görev için yola çıkan polis özel harekata ait zırhlı araç, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkarak takla atıp, yakyaşık 35 metre mesafedeki Çağlayan Deresi'ne yuvarlandı. Araçtaki polislerin yardım çağrısı üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler tarafından 6 yaralı polis araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 6 polis, Şebinkarahisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İlçe Kaymakamı Taner Sengir, hastanede ziyaret ettiği polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Diyarbakır'da dolu yağdı, hayat 5 dakika durdu

Diyarbakır'da etkili olan yağmurun ardından dolu yağdı. Doludan kaçmak isteyenler işyerlerine sığınırken, trafik aksadı.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, bir anda yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışına hazırlıksız yakalanan çok sayıda vatandaş, Ekinciler Caddesi'ndeki iş yerlerine sığındı. Dolu nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, yollarda su birikintileri oluştu.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi ise yaptığı açıklamayla Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Yetkililer, vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta dün akşam saatlerinde görülen kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırdı. Kar yağışı sonrası kent beyaza bürünürken, hava sıcaklığı ise sıfırın altına indi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Sivas'ta, gün boyu devam eden soğuk havanın ardından akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırdı. Meteoroloji verilerine göre, kentte hava sıcaklığı eksi 4 dereceye düşerken, hissedilen ise eksi 10 derece oldu.

Kar yağışı sonrası tarihi kent meydanında da kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar Nisan ayının son günlerinde yağan karın şaşkınlığını yaşarken, bir taraftan da hatıra fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Kentteki soğuk hava ve kar yağışının sabaha kadar sürmesi bekleniyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı

Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı etkili oldu.

D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişlerinde önceki gün başlayan kar yağışı aralıklarla dün de etkisini sürdürdü. Otoyolun Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2, ve 3. viyadükleri, tünel girişi, Elmalık ve Yumrukaya viyadükleri ile D-100 Karayolu Bakacak, Seymenler, Bolu Dağı ve Abant Kavşağı mevkiinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sürücüler de elektronik tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Domaniç ve Tavşanlı'da kar yağışı

Kütahya'nın Tavşanlı ve Domaniç ilçelerinde başlayan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dominiç'i Bilecik'e bağlayan Kocayayla geçicinde ise onlarca araç yolda kaldı.

Domaniç ilçesinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırdı. Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü ilçeyi İnegöl ve Bilecik'e bağlayan Kocayayla geçidinde onlarca araç yolda kaldı. Bazı araçlar kayarak yol dışına çıktı. Karayolları ekipleri kar küreme çalışmalarına başlarken, yolda kalan araçlar traktörler sayesinde kurtarıldı.

Tavşanlı ilçesinde yağan kar ise günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Semt pazarında kar yağışına hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı. Esnaflar ise ürünlerini çadır ve branda açarak korumaya çalıştı. Nisan ayında yağan karın sürpriz olduğunu ifade eden Mustafa Yılmaz, "Havaların ısınmasıyla yaz geldi sanıyorduk ama dün kar yağışı başladı. Çok şaşırdık, büyüklerimize sorduğumuzda çok nadir de olsa bu aylarda kar yağışı gördüklerini söylediö şeklinde konuştu.

Meteoroloji verilerine göre kar yağışının ardından hava sıcaklıkları iki ilçede de artacak.

Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Düzce'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Düzce Muncurlu Mahallesi Yeşilköy Yolu üzerinde meydana geldi. Nihat Cöymen idaresindeki 81 FP 494 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla atıp yoldan çıktı. Kazada otomobil sürücüsü Nihat Cöymen, İlyas Işıldak ile Tarık Şen yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Bu arada, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin aracı olay yerinde çamura saplandı. Köylülerin yardımı ile çamurdan çıkarılmaya çalışan itfaiye aracı ağır olduğu için içindeki su boşaltıldıktan sonra traktörle çekilerek çamurdan çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Düzce'de otomobilin takla atması sonucu yaralanan Nihat Cöymen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kırıkkale'de, AVM'de çalışan 6 kişi kaynak dumanından zehirlendi



Kırıkkale'de, bir AVM'deki yürüyen merdivenin tamiri sırasında, kaynak dumanın havalandırmaya sızmasıyla çağrı merkezinde çalışan 6 kişi zehirlendi.

Olay, dün gece saatlerinde Hüseyin Kahya Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Arızalı yürüyen merdiveninin tamiri için çağrılan kişiler, argon kaynağıyla kesme işlemine başladı. Çalışma sırasında kaynaktan çıkan duman, AVM'nin havalandırmasına sızdı. Binanın çağrı merkezinde çalışan 6 kişi, paydos etmeye hazırlandığı sırada kaynak dumanına maruz kaldı. AVM çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 6 kişiyi Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı. Çalışanların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, AVM çalışanlarını tahliye ettikten sonra binanın girişini emniyet şeridiyle kapattı. Bir süre sonra olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, özel kıyafetlerle AVM içerisinde gaz ölçümü yaptı.

Gelinini tabancayla vurarak öldürdü



Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Ömer A., iddiaya göre husumetli olduğu gelini Şeynur A.'yı (31) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. Şeynur A., yolda yürürken Ömer A. ile karşılaştı. İddiaya göre husumetli olan ikiliden Ömer A., yanında bulunan tabancayı çıkararak, Şeynur A.'ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Şeynur A. kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şeynur A., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Şeynur A., hayati tehlikesi olduğu gerekçesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Şeynur A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yandan, Şeynur A.'nın eşi uzman çavuş Gökhan A.'nın 2016 yılında Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edildiği öğrenildi.

Polis, Ömer A.'nın olayda kullandığı tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Malatya'da silahlı kavga: 2 kardeş yaralı



Malatya'da, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Sait ve Kasım A. kardeşler, yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar Sait ve Kasım A. kardeşlere isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerine gelen polis, boş kartuşları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırıda bacağından yaralandı



Ankara'nın Çankaya ilçesinde Yener Yıldırım, akaryakıt istasyonundaki lastikçinin önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

Olay, bugün saat 04.00 sıralarında Mevlana Bulvarı'nın İşçi Blokları Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen otomobille akaryakıt istasyonuna gelen Murat B., burada, oto lastikçinin önünde bulunan Yener Yıldırım'a pompalı tüfekle ateş açtı. Yıldırım, bacağına isabet eden kurşunla yere yığılırken, Murat B., ise otomobille Mevlana Bulvarı üzerinden Gölbaşı yönünde kaçtı. Çağırılan sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Yener Yıldırım'ı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli Murat B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı, kaza anı kamerada

Adapazarı'nda, yolun karşısına geçmek isteyen Alperen Orta (9) otomobilin çarpması sonucu kaldırıma savruldu. Yaralanan çocuk tedaviye alınırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Adapazarı Şeker Mahalle Ak Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 D 7191 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Alperen Orta'ya çarptı. Alperen Orta çarpmanın etkisiyle savrularak kaldırıma düştü. Yaralanan çocuk, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Alperen Orta'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Dünya çocuklarından 'Sevgi Korteji'

20. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali kapsamında Antalya'ya gelen konuk ülke çocuklarının katılımıyla Sevgi Korteji düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Çocuk Festivali kapsamında, 10 ülkeden 250 çocuğun katılımıyla 'Sevgi Korteji' düzenlendi. Konyaaltı Caddesi'nde başlayan yürüyüşe, Antalya Büyükşehir Belediyesi Bandosu şarkılarıyla eşlik etti. Ellerinde ülkelerinin bayraklarıyla ve yöresel kıyafetleriyle yürüyen çocuklara çevredeki vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Renkli görüntülere sahne olan 'Sevgi Korteji' Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Kortej yürüyüşünün ardından sahneye çıkan çocuklar ülkelerine özgü dans gösterilerini sergiledi. Romanyalı çocukların oluşturduğu Allegretto Çocuk Korosu ise sahnede 'Bütün Dünya Buna İnansa' ve 'Şıkıdım' şarkılarını Türkçe seslendirdi.

Şanlıurfa'da turist bereketi



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının turizmde 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi ile beraber Şanlıurfa'da turist bereketi yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanından turist çeken kentte, Ramazan Bayramı tatilinin de 9 gün olarak belirlenmesinin ardından rezervasyonlarla otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Kenti ziyaret etmek isteyenlere erken rezervasyon çağrısı yapıldı.

Hazreti İbrahim, Hazreti Lut, Hazreti Yakup, Hazreti Eyyup, Hazreti Elyesa ve Hazreti Şuayb'ın yaşadığı rivayet edilen, 'Peygamberler Şehri' Şanlıurfa'da, 2019 yılının turizmde Göbeklitepe Yılı ilan edilmesiyle birlikte turist yoğunluğu yaşanıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçiler en büyük ilgiyi 'Hazreti İbrahim'in doğduğu ve dönemin hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer' olarak rivayet edilen Balıklıgöl yerleşkesi ile UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Göbeklitepe'ye gösteriyor. Tarihi ve turistik güzellikleriyle öne çıkan kente artan ilgi dolayısıyla, rezervasyonsuz gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler konaklama sıkıntısıyla karşılaşıyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yapılan rezervasyonlarla otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, bölgenin bu yıl turizm alanında çok ciddi ivme yakaladığını belirterek, "Kentte ziyaretçilerin yer bulmak için 1-2 ay öncesinden rezervasyon yaptırması gerekiyor. Turizmde en önemli olan otel. Onu ayarladıktan sonra ulaşım da rehber de güzergah da çok daha kolay ayarlanabiliyor. Planını erken yapan insanlarımız bölgeye gelince yer problemi yaşamaz. Şu an kent merkezlerinde yıldızlı ve yıldızsız birçok otel dolmuş durumda. Hatta turistlerimiz, şehir merkezinde yer olmadığı için bazı büyük ilçelerde konaklıyor. Bölgemizde daha fazla konaklama tesisine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'GÖBEKLİTEPE'Yİ DÜNYAYA TANITACAĞIZ'

İnanç turizmin başkenti olan Şanlıurfa'ya olan yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de şunları söyledi:

"Şanlıurfa'mız coğrafi konumu, tarihi değerleri, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle turizmin bütün potansiyellerini içinde barındıran bir şehirdir. Bu yönüyle Urfa, Hz İbrahim'den kendisine miras kalan misafirperverlikle, dört mevsim huzur ve güven içinde misafirlerine ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahip bir şehirdir. 12 bin yıllık geçmişiyle, yapılan her arkeolojik bulguda, dünya tarihinin yeniden şekillenmesine vesile olan Göbeklitepe. Medeniyetlerin ve uygarlığın buluştuğu, kaynaştığı, hoşgörünün ve muhabbetin başkentinden, bir gün yolunuz mutlaka Urfa'dan geçmelidir. Dünyada değişen bir turizm algısı var. Kültür, tarih ve gastronomi turizmi de her geçen gün daha fazla rağbet görmektedir. İnsanlar artık sadece dinlenmekle, sadece gezmekle yetinmiyor, gittikleri yerlerde hayatın her alanına ulaşmak, tanımak, tecrübe etmek istiyorlar. Elbette bu büyük bir değişimdir, şayet doğru şekilde değerlendirebilirsek ki değerlendiriyoruz, bu yeni turizm anlayışından en kârlı çıkacak şehir Şanlıurfa olacaktır. Çünkü Şanlıurfa, hem eşsiz bir tarih laboratuvarı ve açık hava müzesidir hem de üç semavi dinin mensupları için ruhani ve manevi bir mekândır. Çünkü Şanlıurfa, inanç ve kültürlerin toprağında doğduğu, medeniyetlerin kavşağında buluştuğu, mutfak kültürüyle dünyaya nam saldığı, mimarinin ve üç semavi dinin ilk defa şekillendiği, yanık ve içli nağmelerin gür seslerde türküye dönüştüğü, tarihin başlangıç noktasıdır."

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenlerin mutlaka Şanlıurfa'yı gezmeleri gerektiğini söyleyen Göbeklitepe Dernek Başkanı Yusuf Sabri Dişli de, "Bizim rezervasyonlarımız 2 Mayıs'a kadar dolu. Ama bayramda bu rezervasyonlar açık, onun için acele edin diyoruz. 9 günlük tatilde Şanlıurfa'da ne yapacağız diye düşünmeyin. 12 bin yıllık insanlığa ışık tutmuş Göbeklitepe'yi gezersiniz. Masalımsı bir sıra gecesinde eğlenebilirsiniz. Halfeti'de bir sahil turu yapabilirsiniz? Birecik'te haşhaş kebabı yiyebilirsiniz. Harran'ı gezip konik evleri görebilirsiniz. Yine çok güzel bir müzemiz var. Oldukça zengin bir kültürümüz var. Sin tapınaklarını görebilirsiniz. Eğer Şanlıurfa'ya gelirseniz dünya kapsülünde zamanda bir yolculuk yaparsınız" diye konuştu.

Jandarma, terör operasyonu sırasında bulduğu yaralı dağ keçisini kurtardı

Tunceli'nin Bali Deresi bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdüren Jandarma Özel Harekat ekipleri, doğada yaralı halde buldukları dağ keçisini kurtardı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat timleri, Bali Deresi bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdükleri operasyon sırasında, kayalıklardan düşme sonucu yaralanan 1 yaşındaki dağ keçisini buldu. Ekipler, arka ayaklarından yaralı halde buldukları dağ keçisini Tunceli Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Veteriner kontrolündeki dağ keçisinin tedaviden sonra yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

