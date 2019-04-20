DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)HAKKARİ'DEKİ ÇATIŞMADA, ŞEHİT SAYISI 4'E ÇIKTI, 6 ASKER YARALI

HAKKARİ'de, Irak sınırında dün güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, şehit olan asker sayısı 4'e çıktı. Çatışmada yaralanan 6 askerin ise tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

Irak sınırında Çukurca ile Yüksekova ilçeleri arasındaki Seriveri bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerine, dün akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Açılan ilk ateşte, 2 asker şehit oldu, 8 asker de yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi. Teröristlerin bulunduğu bölge düzenlenen hava harekatıyla bombalandı, obüslerle ateş altına alındı.

Yaralı askerler, bölgeden helikopterle alınarak hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden 2'si daha, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu sabah yapılan açıklamada, şehit olan asker sayısının 4'e çıktığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, 19 Nisan 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmalarda yaralanan iki kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada toplam 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Teröristler hava harekatı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alınmıştır. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Görüntü Dökümü

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-Hakkari Çukurca bölgesinden ARŞİV görüntüler

-Hastaneden görüntüler

Haber-Kamera: HAKKARİ,()

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2)ÇATAK'TA MEYDANA GELEN 3 AYRI HEYELAN YOLLARI KAPATTI



VAN'ın Çatak ilçesinde, 3 ayrı noktaya düşen heyelan nedeniyle 5 köy ve bağlı mezralarının yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışmalar sürüyor. Çatak ve çevresinde 3 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, dün akşam saatlerine doğru şiddetini artırdı. Yağışla birlikte dağlardan kopan kaya ve toprak yığınları ise heyelana neden oldu. İlçeye bağlı Bilgi, Eliaçık, Alacayer, Çılga, Sırmalı mahalleleri ile bunlara bağlı 15 mezraya ulaşım sağlayan yollara heyelan düştü. 3 ayrı noktaya düşen heyelanlar yolları trafiğe kapattı.

Yolların trafiğe kapanması üzerine vatandaşlar belediye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Bunun üzerine Çatak ve Van Büyükşehir Belediyesi'nden ekipler, heyelan düşen bölgelere sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu 2 bölgede yol trafiğe açılırken, Çılga Mahallesi yolundaki çalışmalar ise sürüyor.

Bu arada, Sırmalı Mahallesi yolunda heyelanlarla birlikte bir minibüs de taş ve toprak yığınları arasında kaldı.

Görüntü Dökümü

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-Heyelan düşen bölgeler

-Gelen heyelanlar

-Yollardaki vatandaşlar

-Bölgeden detaylar

Haber-Kamera: Hüdayi GÜMÜŞ / ÇATAK(Van),()

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3)VAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

VAN'da dün geceden bu yana kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

Kentte gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar devam etti. Kar yağışıyla, şehrin tamamı beyaza büründü. Nisan ayında kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar küreme ve temizleme çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kentten genel

-Evlerin çatıları

-Yollardan görüntü

-Bahçe ve tarlalardan görüntü

-Araçlardan görüntü

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Orhan AŞAN / VAN,()

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4)YOZGAT'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

YOZGAT'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kent merkezinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Soğuk ve yağışlı hava Yozgat'ta da etkisini gösterdi. Öğle saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının ani düşüşüyle birlikte yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, çiçek açan meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI KARSLIOĞLU, TUZLAMA ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Cadde ve sokaklarda buzlanma kontrolü yapan Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, "Şuan yollarımızı kontrol ediyoruz. Yollarımız açık bir sıkıntı yokö dedi. Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Yozgat için hafif ve orta kuvvette zirai don uyarısında bulunuldu.

Görüntü Dökümü

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- Kar yağışından görüntü

-Yol görüntüsü

- Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu açıklaması

-Çiçek açan meyve ağacı

-Detay

Haber-Kamera: Mehmet Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,()

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5)ŞENKAYA'DA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ERZURUM'un Şenkaya ilçesi kara teslim oldu. 19 Nisan'da kar yağışını şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar, "Bu sene bir türlü yaz gelmek bilmedi" dedi. Şenkaya İlçesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Aniden lapa lapa bastıran kar yağışı ilçe sakinlerini hazırlıksız yakaladı. Baharı beklerken kışın geri geldiğini söyleyen vatandaşlar kar yağışını şaşırdıklarını ifade etti. İlçe merkezinde meraya çıkarılan hayvanlar kar yağışıyla birlikte geri getirildi. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler ise trafikte zorlandı. İnşaat sektöründe çalışanlar ise "Bu sene bir türlü yaz gelmek bilmedi. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaş yoğun kar yağışıyla yürüyüşü

-Caddelerden detaylar

-Vatandaşların yürüyüşleri

-Caddeler

-Şenkayadan görüntü

-Büyükbaş hayvanlar

-Vatandaşlar röp

Haber-Kamera: Murat AYDIN / ŞENKAYA(Erzurum),()

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6)POSOF, NİSAN'DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

ARDAHAN'ın Posof İlçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar, ani bastıran kar yağışının şaşkınlığını yaşadı.

Posof'ta ilçesinde aniden bastıran kar Nisan ayında adeta kışı yaşattı.Kar yağışı ardından vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizlerken zaman zaman kar topu oynamayı ihmal etmediler. Taksi durağının önündeki araçların üzerinde biriken karları temizleyen araç sahipleri de araç üzerinde kardan adam yapmaya çalıştılar.

Görüntü Dökümü

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-Kar yağışı

-Araçlarının üzerindeki karı temizleyen vatandaşlar

-Taksicilerin kardan adam yapmaya çalışmaları

-Birbirlerine kar topu atmaları

Haber-Kamera: Alper TURGUT / POSOF(Ardahan),()

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7)ÇİFTÇİLERDEN DOLUYA FİLELİ ÖNLEM

TÜRKİYE'nin ön önemli tarım alanlarının başında gelen Bursa Ovası'nda yetiştirilen ürünleri dolu yağışından korumak için yeni bir uygulama olan 'File Örtü' uygulaması gerçekleştiriliyor. Uygulama ile meyve ağaçlarının üzeri file ağlarla örtülerek, bu sayede dolunun vereceği zararın önüne geçiliyor. Uygulamanın Türkiye'de çok yeni olduğunu söyleyen meyve üreticisi Erdem Güzelce, "Doğal afetler ürünlere büyük zararlar vermekte. Biz de bu nedenle ürünlerimizi korumak amacıyla bu uygulamayı bahçemizde gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bursa Ovası'nda yetiştirilen meyve ve sebzelerin dolu yağışından zarar görmemesi için Türkiye'de yeni bir uygulama olan 'File Örtü' tekniği ile meyve bahçelerinin üzeri örtülüyor. Bu teknik sayesinde dolu yağışı olduğunda file ağlar, dolu tanelerini tutup, meyveye vereceği zararın önüne geçmiş oluyor. Uygulama hakkında konuşan meyve üreticisi Erdem Güzelce, "Bu uygulama pek yaygın bir uygulama değil. Daha yeni uygulanmaya başladı. Ama büyük oranda doluya karşı koruma sağladığı için çiftçinin yöneldiği bir uygulama. Doğal afetler ülkemizin çoğu yerinde ürünlere büyük zararlar vermekte olup, bütün çiftçileri ve bu işle uğraşan herkesi korkutmakta. Biz de bu nedenle ürünlerimizi korumak ve garanti altına almak amacıyla bu uygulamayı bahçemizde gerçekleştiriyoruz. Maliyeti biraz yüksek olsa da meyve ve ağaçlarımızı büyük oranda dolu afetinden koruduğu için bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Çünkü dolu yağdığında bu ürün tamamen yok olacak ve ben bu üründen hiçbir şekilde kazanç sağlayamayacağız" diye konuştu.

FİYAT ARTIŞININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Uygulama sayesinde afetin, meyve-sebzede yol açacağı olası fiyat artışlarının da önüne geçildiğine değinen Güzelce, "Bu uygulama sayesinde kesin sonuç alıyoruz. Bu sistemi kullanmamızın en büyük sebebi, doğal afetlerden zarar gören ürünlerin fiyatlarının tavan yapması. Olası bir doğal afet ve dolu yağışından sonra, 3 liralık domates 8 liradan satılıyor. Bu teknikle fiyat artışlarının da önüne geçmiş oluyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Meyve bahçelerinden ve file sisteminin kurulmasından görüntüler (DRONE)

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-File sisteminin kurulması

-Fileden ve ağaçlardan görüntüler

-Çiftçilerin bahçelerde çalışması

-Röportaj

Haber-Kamera: Tahin AYDIN - Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,()

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8)FABRİKADAKİ HİDROLİK MAKİNEDE PATLAMA: 1 İŞÇİ ÖLDÜ

KONYA'da, hidrolik fabrikasındaki hidrolik makinede meydana gelen patlama sonucu işçi İsmail Oğuz (42), yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Karatay ilçesine bağlı Büyükkayacık Mahallesi 405 Sokak'taki hidrolik fabrikasında meydana geldi. İşçi İsmail Oğuz, çalışırken, henüz bilinmeyen nedenle hidrolik makinede patlama meydana geldi. Sesleri duyan diğer çalışanlar, yanına gidince Oğuz'u kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İşçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Oğuz'un hayatını kaybettiği belirledi. Fabrikada 7 yıldır çalışan İsmail Oğuz'un cansız bedeni, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fabrikanın dışından detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,()

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9)ŞANLIURFA'DA ELLERİ VE AYAKLARI KESİLEREK YAKILMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

ŞANLIURFA'da terk edilmiş metruk evde, elleri ve ayakları kesildikten sonra üzerine yanıcı madde dökülerek yakılmış erkek cesedi bulundu. Polis cesedin kimliğini ve olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Balıklıgöl yerleşkesi yakınlarındaki Kızıl Koyun Mağaralarının bulunduğu bölgede meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocuklar, metruk evde yanmış erkek cesedi bularak ailelerine haber verdi. Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis yaptığı incelemede 25 yaşlarındaki erkeğe ait olduğu düşünülen cesedin el ve ayaklarının kesildikten sonra üzerine yanıcı madde dökülerek yakıldığını belirledi. Ceset parçaları olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracına konularak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, cesedin kime ait olduğunu ve cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinde inceleme yapan ekipler

- Metruk yapıdan çıkarılan ceset

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

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10)KAYIP İŞ ADAMI YAZLIĞINDA BOĞULMUŞ, CİNAYET ŞÜPHELİSİ YURT DIŞINA KAÇMIŞ

İSTANBUL'da geçen şubat ayından bu yana kayıp olan ve cansız bedeni Tekirdağ'daki yazlığında bulunan iş adamı Şahin Akça'nın (59) ilk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi Azerbaycanlı S.M.'nin Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Türkiye'nin yanı sıra vatandaşı olduğu ABD'de lokanta işletmeciliği yapan iş adamı Şahin Akça, İstanbul'da kayboldu. Yurt dışında yaşayan ailesi, Akça'ya ulaşamayınca geldikleri İstanbul'da geçen 19 Şubat'ta kayıp başvurusunda bulundu, ancak iş adamının izine rastlanılmadı. Aile bunun üzerine 16 Nisan günü Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Şahin Akça'nın Tekirdağ'ın turistik beldesi Kumbağ'da yazlığı olduğunu bildirdi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kumbağ Safran Sokak'ta bulunan yazlığa girerek arama çalışması başlattı.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Ekipler, yazlığın çatı katında Şahin Akça'nın cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemede, Akça'nın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

ŞÜPHELİ YURT DIŞINA KAÇMIŞ

Şahin Akça'nın cinayet zanlısını yakalamak için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Plakalı Takip Sistemi (PTS) incelemesinde iş adamının lüks aracının geçen 11 Aralık günü yazlığın bulunduğu bölgeye girdiği ve bir daha çıkış yapmadığı tespit edildi. İncelemelerde, Akça'nın beraberinde Azerbaycan uyruklu S.M. ile seyahat ettiği saptandı. Jandarma, yaptığı incelemede cinayet şüphelisi S.M.'nin 9 Ocak'ta Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığını belirledi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet zanlısı Azerbaycanlı S.M.'nin yakalanması için kırmızı bülten çıkarılması amacıyla çalışmalara başlandığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İşadamının cesedinin bulunduğu yazlık

-Yazlığın çatı katı

-Yazlıktan detaylar

-Yazlığın kapısına vurulan mühür

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,()

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11)ULUDERE'DE OTOMOBİL DEREYE YUVARLANDI: 1 ÖLÜ

ŞIRNAK'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye yuvarlandı. Akıntıya kapılan otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, AFAD ekiplerinin yaptığı aramada sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Uludere ilçesinde Hilal beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 73 AAC 889 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dereye yuvarlandı. Akıntıda sürüklenen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, sürücü ise kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 2 kişiye müdahalede bulunurken, AFAD ekipleri ise derede arama yaptı. Olayı gören birçok kişi arama çalışmalarını takip ederken, sürücünün cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

KAZA ANI MOBESEYE YANSIDI

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kontrolden çıkıp, uçurumdan dereye yuvarlanan ve sürücü Veysi Gök'ün hayatını kaybettiği kaza anı mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde, virajlı yolda sürücüsünün kontrolden çıkan otomobilin uçurumdan yuvarlanarak dereye düştüğü görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazanın yaşandığı bölge

- Otomobilin devrildiği dere

- Genel ve detay görüntü

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- Otomobilin dereye yuvarlanması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK,()

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12)TIR'IN DORSESİNİN ALTINDA KALAN BİSİKLETLİ ÖLDÜ

ANTALYA'da, bisikletiyle ters yönde seyreden Şahali Demir (64), TIR dorsesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Aksu ilçesi D-400 yolundaki Aksu Köprüsü'nde meydana geldi. Antalya'dan Alanya istikametine ters yönden bisikletiyle giden Şahali Demir, iddiaya göre henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR'ın dorsesinin altında kaldı. TIR'ın sürüklediği Demir, olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü ise durmayarak kaçtı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinden sonra Demir'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü ve kullandığı aracın plakasını belirleyip yakalamak için kazanın yaşandığı noktadaki ve güzergahtaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cesedin olay yerinde görüntüsü

Polislerin görüntüsü

Polis araçlarının görüntüsü

Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

Bisikletin görüntüsü

Cenaze aracının görüntüsü

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,()

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13)BABASININ TABANCASIYLA KENDİNİ BAŞINDAN VURAN GENÇ KADIN, ÖLDÜ



KIRIKKALE'de, iddiaya göre bir süredir bunalımda olan Hilal Ö. (20), babasının tabancasıyla kendini başından vurarak yaşamına son verdi. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Çalılıöz Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte oturan ve bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen Hilal Ö., ailesinin evde olmadığı sırada babasına ait tabancayla kendini başından vurdu. Hilal Ö.'ye ulaşamayan yakınları, durumdan şüphelenip eve gitti. Zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı çilingir yardımıyla açmalarının ardından Hilal Ö.'yü kanlar içerisinde yerde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hilal Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Hilal Ö.'nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla igili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinin çalışması

- Sağlık ekiplerinin çalışması

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,()

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14)BURSASPOR TARAFTARLARINI TAŞIYAN MİNİBÜSE TIR ÇARPTI: 10 YARALI

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Bursaspor taraftarlarının bulunduğu minibüse TIR, çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 00.30 sıralarında, TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İhsan Özkan idaresindeki 34 HP 7185 plakalı TIR, önünde ilerleyen Yaşar Ahmet Yavuz idaresindeki 16 DBG 26 plakalı minibüse çarptı. Kasımpaşa-Bursaspor maçından dönen Bursasporlu taraftarları taşıyan minibüs, çarpmanın etkisiyle savruldu. TIR ise yolun sol tarafındaki bariyere çarparak durabildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, çarpmanın etkisiyle kapısı sıkışan minibüste mahsur kalanları araçtan çıkardı. Yaralanan 10 kişi, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım yaklaşık 2 saat boyunca kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralılardan görüntü

-Yaralının ambulansa taşınması

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Ekiplerin çalışmaları

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / GEBZE(Kocaeli),()

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15)BİRECİK'TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 9 YARALI



ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Birecik-Nizip karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Suat Bozkan yönetimindeki 27 BKD 51 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Öztürk'ün kullandığı 27 ND 468 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri ile Abdullah, Medine, Enes, Sena Öztürk ile Veysel, Saniye Bozkan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre çift yönlü kapanan yol, otomobillerin çekiciyle kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazada yaralanan şahıslar yol ortasında sağlık ekiplerini beklemesi

- Kazada hurdaya dönen otomobiller

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

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16)YANGINA GİDEN İTFAİYE ARACI OTOMOBİLE ÇARPTI: 5 YARALI

DÜZCE'de, yangına müdahale etmeye giden itfaiye aracının kavşakta önüne çıkan otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Fevzi Çakmak Mahallesi Fiskomar Kavşağı'nda meydana geldi. Kalıcı Konutlar mevkiindeki yangına müdahale etmek için yola çıkan Zeki Yıldırım idaresindeki 81 AE 522 plakalı itfaiye aracı, kavşakta önüne çıkan Aslan Yavaşçı(30) idaresindeki 16 KP 867 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Aslan Yavaşçı ile araçta bulunan Yiğit Kerim Yavaşçı (8), Serra Yavaşçı (12), Mira Yavaşçı (2) ve Kezban Yavaşçı (84) yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Kaza yapan araçların görüntüsü

Ambulans içinde yaralılara müdahale görüntüsü

Polis ekiplerinin görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()

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17)OKSİJEN YERİNE AZOT GAZI VERİLEN EGE İÇİN YARDIM KAMPANYASI

İZMİR'in Torbalı ilçesinde göz ameliyatı öncesinde oksijen yerine azot gazı verilen ve hayata tutunmayı başaran 5,5 yaşındaki Ege Avcı'nın ailesi, oğullarının bakım masrafları için yardım kampanyası başlattı. Minik Ege'nin Serebral Palsi hastası olarak hayatına devam ettiğini ve beynindeki ölü hücrelerin yenilenmesini umut ettiklerini söyleyen anne İpek Yeşilçam Avcı (32), "Ege'miz için çeşitli medikal malzemeler almak zorundayız ve bunları alacak gücümüz yok. Bu yüzden Valilik onaylı bir banka hesabı açarak, yardım kampanyası başlatmak zorunda kaldık" dedi.

Torbalı'da, ailesi tarafından hastaneye götürülen Ege Avcı'nın, gözündeki şaşılık nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi. 10 Aralık 2018 tarihinde Torbalı Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Ege'ye, anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verildi. Kalbi duran ve beyninde ödem oluşan Ege, doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü, ardından da Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Ege Avcı, hastanedeki yaşam mücadelesini kazandı, ancak ona Serebral Palsi (Beyin felci) tanısı koyuldu.

AYLIK 1,300 TL'Yİ GEÇEN MEDİKAL MALZEME MASRAFI

Ailesi, yürüyemeyen, konuşamayan ve yaşaması için tamamen özel bakıma muhtaç hale gelen Ege için evin bir odasını ona ayırdı. Anne İpek Yeşilçam Avcı, çocuklarının bir hastane odasını andıran odada yaşadığını belirterek, "Yutkunamadığı için yemek yiyemiyor ve midesine takılan tüple besleniyor. Onun için, masrafları aylık 1300 lirayı geçen bir medikal malzeme giderimiz var. Sadece ayaklarının düz durmasına yarayan aparat için aylık 600 liralık bir giderimiz söz konusu ve bunlar çeşitli aralıklarla yenilenmek zorunda. Önceden, eşimiz dostumuzun yardımıyla bunları alıyorduk ancak artık böyle bir yola başvurmak zorunda kaldık. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ege'nin beyin felci olmasından sonraki halinden görüntü

- Ege'nin sağlıklı zamanlarında parkta oynarken görüntüsü

- Ege'nin çeşitli fotoğrafları

Haber: Davut CAN / İZMİR,()

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18)BALIK AVINA GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKAN ÖMER, 12 GÜNDÜR ARANIYOR



VAN'ın Çaldıran ilçesinde, balık avlamak amacıyla Kaz Gölü'ne gitmek için evden çıkan Ömer Topgaç'ı (21) arama çalışmaları sürüyor. Ankara ve Van'dan gelen 12 kişilik ekip, su altında, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri ise karadan çalışmalarını sürdürüyor.Çaldıran ilçesine bağlı Kalkandelen Mahallesi'nde oturan Ömer Topgaç, 7 Nisan Pazar sabahı balık avlamak amacıyla Kaz Gölü'ne gitmek için evden çıktı. Topgaç akşam eve dönmeyince yakınları aramaya çıktı, izine rastlamayınca da jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi ile AFAD ekiplerinin de arama çalışmaları sonuç vermeyince, önceki gün Ankara Özel Asayiş Komutanlığı'ndan 8 kişilik özel dalgıç ekibi bölgeye sevk edildi.

önceki gün sonuçsuz kalan çalışmalara dün de devam edildi. Ankara Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri, dünkü sualtı çalışmalarını Van'dan gelen 4 kişilik bir ekiple birlikte sürdürdü. Yapılan çalışmalarda 5 kilometrelik alan titizlikle tarandı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ekipleri ve vatandaşlar ise çalışmalarını karadan sürdürdü. Dün yapılan çalışmalarda da bir sonuç alınamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Arama çalışmalarından detay

- Ömer Topgaç fotoğraf

Haber-Kamera: VAN,()

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19)AĞILA GİREN SOKAK KÖPEKLERİ, 3 KUZU VE 7 KOYUNU TELEF ETTİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir ağıla giren sokak köpekleri 3 kuzu ve 7 koyunu telef ederken, 7 koyunu da yaraladı.

Bodrum'un kırsal Dirmil Mahallesi'ndeki, 26 yaşındaki Ali Can Akkaya'nın sahibi olduğu ağıla, dün saat 04.00 sıralarında giren sokak köpekleri, dehşet saçtı. Ağıldaki 14 koyundan 7'si ile 3 kuzuyu telef eden köpekler, 7 koyunu da yaraladı. Sabah ağılına geldiğinde durumu gören Akkaya, şoke oldu. Yaralı kurtulan koyunlar çağrılan veteriner tarafından tedaviye alındı. Koyunlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Mağduriyetinin büyük olduğunu belirten Ali Can Akkaya, "Hayvan Hakları Dernekleri'nden sesimi duyurabilmek için yardım istiyorum. 10 hayvanım telef oldu. Sözün bittiği yerdeyiz. Öfkem ve üzüntüm büyük" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Telef olan hayvanlardan görüntü

-Ali Can Akkaya ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM(Muğla),()

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20)HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLEN KADIN, FARE ZEHRİ İÇTİĞİNİ İDDİA ETTİ



SİVAS'ta, çıkarıldığı mahkemede hakkında tutuklama kararı verilen Rabia Nur A. (26), fare zehri içtiğini iddia edince hastaneye kaldırıldı.

Olay, 16.00 sıralarında Sivas Adliyesinde meydana geldi. Hakkında 3 ayrı suçtan 3 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olan Rabia Nur A. kente gelerek teslim oldu. Polis ekiplerince Sivas Adliyesi'ne götürülen Rabia Nur A. hakkında tutuklama kararı verilince, cezaevine götürüleceği sırada fare zehri içtiğini iddia etti. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Rabia Nur A. daha sonra ifadesini değiştirerek fare zehri içmediğini söyledi. Cezaevinden gelen jandarma ekipleri gözetiminde müşahede altında bekletilen Rabia Nur A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kadının cezaevine götürüleceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliyeden görüntü

-Kadın mahkumun ambulansla götürülüşü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,()

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21)ABD KONSOLOSU BAEZ: TÜRKİYE PATRİOT TEKLİFİNİ KABUL EDERSE GÜVENLİK ENDİŞELERİ KALMAMIŞ OLUR



AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosu Alejandro Baez, Rusya'nın S-400 hava savunma sistemine alternatif olarak Türkiye ile Patriot'ların satışıyla ilgili diyalogların devam ettiğini belirterek, "Türkiye Patriot teklifini kabul ederse güvenlikle ilgili endişeleri kalmamış olur, NATO içerisinde kullanılabilecek bir sistem almış olur. Dolayısıyla bizle, ittifakın diğer üyeleriyle ve F-35'lerle de bir sıkıntısı kalmamış olur" dedi.

ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez, özel konutunda gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baez, 31 Mart yerel seçimlerinde Adana'da tutkulu bir kampanya süreci yaşandığını gördüğünü anlattı. Baez, göreve yeni başlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için "Hoş geldin diyorum ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alacak olmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Alejandro Baez, S-400 projesinin gerçekleşmesi halinde F-35'lerin güvenliği konusunda sıkıntı olabileceği endişesinin yaşandığını kaydetti. ABD Kongresi'nin 'Amerika'ya karşıt olanları cezalandırma' şeklinde yasası bulunduğunu bildiren Baez, şunları söyledi:

"Söz konusu ülke aslında Türkiye değil, Rusya. Rusya ile özellikle savunma konusunda yapılan büyük meblağlarda anlaşmalar bu yasa uyarınca bazı yaptırımları getiriyor. Bu yasaya istisna yok ama başkana ne tür yaptırımlar uygulanabileceği konusunda biraz esneklik tanımlanmış. Türkiye'nin savunma endişelerini anlıyoruz, farkındayız ve Türkiye ile NATO dahilinde bu yaptırımları gerektirmeyecek şekilde alternatifler konuştuk. Bize göre cömert bir teklif yaptık Patriot füzelerinin satışıyla ilgili. Bu süreçte Türkiye Patriot teklifini kabul ederse Türkiye'nin güvenlikle ilgili endişeleri kalmamış olur ve NATO içerisinde kullanılabilecek bir sistem almış olur. Dolayısıyla bizle veya ittifakın diğer üyeleriyle ve F-35'le de bir sıkıntısı kalmamış olur. Bu diyaloglar devam ediyor ve ümit ediyoruz ki Patriot'ların satışıyla ilgili S-400'lere alternatif olarak ilerleyebiliriz. Tabii ki buna karar vermesi gereken taraf Türk hükümeti ama S-400'le devam ederse de bunların nasıl sonuçları olacağını da bilmesi gerekiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- ABD Konsolosu Baez'den detaylar

- Baez'in açıklamaları

- Toplantıya katılan gazetecilerden detaylar

- Gazetecilerin soru sorması

Haber-Kamera: Nuri PİR / ADANA,()

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22)DEVLET BAHÇELİ, ANTALYA'DA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta sonu Side Turizm Merkezi'nde düzenlenecek İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'ya geldi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından süreci değerlendirmek üzere, 20- 21 Nisan'da Manavgat ilçesi Side Turizm Merkezi'nde düzenlenecek, 81 il başkanı ve 235 belediye başkanıyla bir araya geleceği kamp için Antalya'ya geldi. Bahçeli, Döşemealtı ilçesi Kepezüstü mevkisinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İl Başkanı Mustafa Aksoy, partili belediye başkanları ve çok sayıda partili tarafından çiçeklerle karşılandı. Burada aracından inen Devlet Bahçeli, partililerle selamlaştı. Bazı partililer Bahçeli'nin elini öptü.

Devlet Bahçeli, daha sonra Manavgat'ta konaklayacağı otele gitti.

MHP kampı, bugün saat 11.00'de, Devlet Bahçeli'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Toplantı, daha sonra basına kapalı sürdürülecek. Bahçeli, il başkanları ve belediye başkanları ile seçim sürecini değerlendirecek. MHP lideri Bahçeli, 21 Nisan Pazar günü saat 11.00'de ise toplantının kapanış konuşmasını yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Devlet Bahçeli'nin partililer tarafından karşılanması

Partililerin Devlet Bahçelinin elini öpmesi

Araç konvoyunun otele gidişi

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,()

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23)EMPATİ KURMAK İÇİN ELLERİNDE SU BİDONLARIYLA KADINLARA KARŞI MAÇ YAPTILAR

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kadınların toplumda yaşamış olduğu baskıları ön plana çıkarmak için erkek ve kadınlardan oluşturulan takımlar futbol maçı düzenledi. Maçta erkekler ellerinde 5 litrelik su şişeleriyle oynadı.

Kadınların toplumda yaşamış olduğu baskıya ve kadın erkek eşitsizliğine dikkat etmek için Alanya İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından futbol maçı düzenlendi. Maç, müdürlüğün kadın- erkek eşitliğine dikkati çekmek amacıyla düzenlediği 'Bu işte bir erkek, bir kadın var' projesi kapsamında yapıldı. Kadınlarla eşit şartta futbol oynamak amacıyla erkekler ellerinde dolu 5 litrelik su bidonlarıyla sahaya çıkı. İlçe merkezindeki bir halı sahada oynanan maçta, kadın takımı kısa sürede erkekler karşısında baskı kurdu. Ortaya renkli görüntülerin çıktığı karşılaşmayı kadın takımı, 8-2 kazandı.

AMAÇ EMPATİ KURMAK

Alanya Sosyal Hizmetler Merkez Müdürü Ahmet Çelik, projenin kadın hakları eşitsizliğine, kadının toplumdaki statüsüne dikkati çekmek olduğunu söyledi. Erkeklerin futbola yoğun ilgi gösterdiğini, bu nedenle de futbol maçı yapmayı özellikle seçtiklerini belirten Çelik, "Bizden hizmet alan kadınlarımıza yönelik seminerlerimiz oldu. Onun arkasında empati kurmaları için bir çalışmamız oldu. Stajyer öğrencilerimizle birlikte personellerimiz top oynadı. Kadının toplumda yaşamış olduğu baskıları ön plana çıkarmak için bugün kadınlarımız ve erkeklerimiz eşit statüde yarışsın diye futbol oynadı. Maç esnasında erkeklerin eline 5'er litrelik su bidonları verdik. Böylece dengeyi sağlamak istedik. Burada erkekler de kadınların ne yaşadığını görsünler, onu yaşasınlar istedik. Maçı 8-2'lik skorla kadın takımı kazandı" dedi.

HEDEF TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNE DEĞİNMEK

Selçuk Üniversitesi'nde Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi olan ve Alanya Sosyal Hizmetler Merkezinde staj yapan Pelin Türkmen ise "Stajyer arkadaşlarımızla proje yapmaya karar verdik. Etkinliğin adı 'Bu işte bir erkek, bir kadın var.' Projede amacımız, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine değinmekti. Ayrıca kadınların toplumda yaşadığı baskı konusunda da farkındalık yaratmak için çalıştık. Sadece kadınların değil, erkeklerin üzerindeki baskıya da değindik. Bu etkinliği toplumsal yaşamda erkeklerin, kadınları anlamalarını sağlamak için oluşturduk. Skor olarak kadınlar kazandı ama biz hem kadınların hem de erkeklerin kazandığını düşünüyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Maçtan genel ve detay görüntüler

-Elinde su bidonu olan erkek oyunculardan detay görüntüler

-Ahmet Çelik Röp

-Pelin Türkmen Röp

Haber-Kamera: Engin ANAK / ALANYA(Antalya),()

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24)FAKÜLTEDE MAHSUR KALAN KERKENEZİ PROFESÖR KURTARDI

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi binasına giren ve dışarı çıkmaya çalışan kerkenez, öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından kurtarıldı.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi binasına öğlen saatlerinde giren kerkenez, içerde mahsur kaldı. Bina içinden çıkamayan kerkenez için Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi ornitolog Prof. Dr. Tamer Albayrak'tan yardım istendi. Kuşlar üzerinde çalışmalar yapan Prof. Dr. Albayrak, öğrencileriyle Eğitim Fakültesine gitti. Prof. Dr. Albayrak ve öğrencileri kurdukları düzenekle kerkenezi yakaladı. Kuşu ornitoloji laboratuvarına götürerek burada inceleme yapan Prof. Dr. Albayrak ve öğrencileri, bilimsel inceleme sonrası ayağına beyaz halka taktıkları kerkenezi doğaya bıraktı.

Kerkenez hakkında bilgi veren Prof. Dr. Tamer Albayrak, "Kerkenez, doğangiller ailesinden olup en hızlı uçan yırtıcılardandır. Üniversitemiz yerleşkesinde bir çift düzenli olarak görünmekte. Fen-Edebiyat Fakültesi çatı aralığına beş yıl önce yuva yapan kuşları buraya yerleştirdiğimiz online kamera ile izlemiştik. O dönemde yumurtlamasına karşın yavru çıkmamıştı. Muhtemelen aynı çiftin erkek bireyi uygun yuva yeri aramak için bir şekilde Eğitim Fakültesine girmiş. Çıkış yeri bulamadığından mahsur kaldı. Müdahale edip kurtarmasaydık muhtemelen ölecekti. Öğrencilerim Dilek Uysal ve Yüksel Kavgavı ile uzun uğraşlar sonunda yakaladık. Gerekli bilimsel verileri alıp ayağına beyaz halka taktık. Kuşa 'Kuzey' adını verdik ve sonra kampüsümüze saldık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kurtarılması

- Tedavisi

- Detaylar

Haber-Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,()

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