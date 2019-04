DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BURSA'DA 7 DEFİNECİ KUYUDA MAHSUR KALDI; 6' SI KURTARILDI, 1 KİŞİ ÖLDÜ

BURSA'nın İznik ilçesinde dün kaçak kazı yapan 8 defineci, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda Jandarma, AFAD, AKUT, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. Definecileriden 3'ü arama gece saatlerinde kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı. Kurtarılan kişilerden birisi yaşamını yitiriken, 2 kişinin tedavisi ise sürüyor. Ekipler mahsur kalan diğer 4 defineciye gece boyfunca ulaşmaya çalıştı. Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde dün saat 20.00 sıralarında bir mağarada 30 metre derinlikte 8 definecinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgenin dağlık olması nedeniyle mahsur kalan definecilere yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Kuyuda bulunan 8 definecinin metan gazından zehirlendiği ögrenilirken, jandarma ve kurtarma ekiplerinin mağarada mahsur kalan definecileri kurtarma çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

MAHSUR KALANLAR SU İSTEDİ

Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde iddiaya göre, define aramak için açtıkları kuyuda mahsur kalan 7 kişinin kurtarılması amacıyla saat 20.00 sıralarında çalışma başlatan AFAD ekibi, kuyudakilerden ses gelmesiyle umutlandı. Ekiplerden su isteyen definecilere su yardımı yapılırken kuyuya sarkıtılan boruyla hava verildi.

KAYMAKAM SEYİTOĞLU: MAHSUR KALANLARA ULAŞMAK İSTİYORUZ

AFAD ekipleri kuyuda mahsur kalan definecileri kurtarmak için kuyunun içine girerken, bütün imkanları seferber ettiklerini belirten İznik Kaymakam Vekili Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, "Dikkatli ve özenli bir şekilde mahsur kalanlara ulaşmak istiyoruz" açıklamasında bulundu. Seyitoğlu, 8 kişi olduğu düşünülen kişilerin kaçak kazı yapmak için Elbeyli Köyü'nde kuyuya girdiğini belirterek, "Bu kişilerden birisi kendi imkanlarıyla kurtulup jandarma ekiplerine veriyor. Haberi aldıktan sonra Valimizin koordinasyonunda ve talimatlarıyla tüm ekipler seferber edildi. AFAD, Jandarma, UMKE ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Bu 7 kişinin ilk etapta kurtarılmasıyla ilgili bir çalışma söz konusu. Amacımız vatandaşlarımız yaşamsal bir sıkıntı yaşamadan dışarı çıkarılması. Muhtemelen mağarada kendilerine ait mazotla çalışan bir jenaratör ya da metan gazı olabilir. Kendilerinin bu konuda maruz kaldıkları konu ne tam anlamıyla bilmiyoruz" dedi. Hava ve arazi şartlarına rağmen çalışmaların koordineli bir şekilde sürdüğü kaydeden Seyitoğlu, "Bir kişi kurtulunca ekiplere haber vermiş. Şu anda bölgede yağmur yağıyor. Burası zor bir alanda. Ancak arazi araçlarıyla tüm ekipler olay yerine ulaştı. İdari anlamda çalışmalar Valimizin talimatları ve koordinasyonunda yürütülüyor. İnşallah mahsur kalanlara ekiplerin kendi güvenliğini alıp ulaşmak ve tahliye etme amacındayız" diye konuştu.

BİR DEFİNECİ 4 SAAT SONRA KURTARILDI

Bu arada kazdıkları kuyuda mahsur kalan 7 defineciden 1'i, ekiplerin 4 saat süren çabaları sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

İKİNCİ DEFİNECİ DE KURTARILDI

Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde define aramak için girdikleri kuyuda mahsur kalanlar için AFAD, UMKE, itfaiye ekiplerinin saat 20.00 sıralarında başlattıkları çalışmalar kapsamında 5 saat sonra ikinci defineci de kuyudan çıkartıldı. Saat 01.00 sıralarında definecilerden 1 kişi daha baygın şekilde ekipler tarafından kuyudan çıkartılarak hemen hastaneye sevk edildi.

Kuyuda metan gazının yanı sıra jeneratörden sızan karbonmonoksit gazının etkili olduğunu belirten yetkililer, çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada olayla ilgili bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri, kuyuya inen definecilerin arkadaşları olduğunu öne sürülen ve çevrede gözetleme yaptığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

3'ÜNCÜ DEFİNECİ DE KURTARILDI

Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde define aramak için girdikleri kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 3'üncü kişi olan Mümin Sarıdoğan (60) da saat 01.30'da kurtarıldı. Sarıdoğan'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kuyudan daha önce çıkarılan ve İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Kocaekşi (35) ve Recep Er'in (58) de tedavileri sürdürülüyor.

EKİPLER TAM SOLUNUM TEÇHİZATI İLE KUYUYA GİRİYOR

İhbar alındıktan sonra yaya olarak uzun bir süre yürüyerek olay yerine gelen kurtarma ekipleri, içerisinde metan gazı ve karbonmonoksit gazının hakim olduğu kuyuya tam solunum teçhizatı ile girdi. Kurtarma ekiplerin yaşadığı en büyük olumsuzluğun ise kuyunun çok dar olması ifade edilerek, bu nedenle çalışmaların güçlükle sürdürüldüğü öğrenildi.

KURTARILAN 3 KİŞİDEN BİRİ ÖLDÜ

Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde define aramak için girdikleri kuyuda mahsur kalanlardan, kurtarılıp hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Mümin Sarıdoğan (60), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4'ÜNCÜ DEFİNECİ DE KURTARILDI

Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde define aramak için girdikleri kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 4'üncü defineci de sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan kişinin hastanede hayatını kaybeden Mümin Sarıdoğan'ın oğlu Halil sarıdoğan (39) olduğu öğrenildi. Ekipler, mahsur kalan diğer kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

5'İNCİ DEFİNECİ DE KURTARILDI

Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde define aramak için girdikleri kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 5'inci defineci 46 yaşındaki Günay Kırbaş ta kurtarıldı. Durumunun ağır olduğu belirtilen Kırbaş'ın hastanedeki tedavisi de sürüyor.

6'İNCİ DEFİNECİ DE KURTARILDI

Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde define aramak için girdikleri kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 6'inci defineci de saat 07.30 sıralarında kurtarıldı. Kurtarılan kişiye sağlık ekipleri tarafından oksijen takviyesi yapıldı. Durumunun iyi olduğu belirtilen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kuyuda sadece 1 işçinin kaldığı öğrenilirken, son defineciyi de kurtarmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

SON DEFİNECİ DE ÇIKARILDI

Mağara da mahsur kalan son definecinin de sabah saat 08.00 sıralarında arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- AFAD ekipleri

- Jandarmanın gelişi

- Ambulanslar

- İtfaiye aracı

- Kuyunun girişi (fotoğraf)

- Genel ve detay

- Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu açıklama

+++

-AFAD ekiplerinin kuyuya inmesi

-AFAD ekiplerinin kuyuya hurtumla hava vermesi

-Olay yerinden detaylar

-Kurtarılan bir kişinin sedye ile ambulansa taşınması

+++

-İznik Kaymakam Vekili Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu açıklaması

-AFAD ekiplerinin kuyuya inmesi

-AFAD ekiplerinin kuyuya hurtumla hava vermesi

-Olay yerinden detaylar

+++

Yaralinin cikarilmasi, ekiplerden goruntuler

Kaymakamin aciklamasi

Genel ve detaylar

+++

(Gündüz görüntüleri)

-Ekiplerden görüntü

-Kuyuya inme çalışmları

-Genel ve detaylar

+++

-Sedyedeki defineci (6'ncı defineci)

-Ekiplerin müdahalesi

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Mehmet BULDU / İZNİK(BURSA),()

========================================================

2)ÖĞRENCİ SERVİSİ KAMYONA ÇAPTI: 15 YARALI YARALI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, öğrencisi servisinin kamyona arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 11 öğrenci, 1 öğretmen olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılar, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Malkara ilçesi girişinde meydana geldi. Edirne'nin Keşan ilçesindeki özel okulda eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencilerini Malkara'daki evlerine götüren Salih Ocak (58) yönetimindeki 59 LS 644 plakalı servis minibüsü, önünde seyreden Ceviz kabuğu yüklü Mustafa Şimşek (35) yönetimindeki 22 UA 285 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, sürücü Salih Ocak, öğretmen Şadan Şentürk (62) ile 13 öğrenci yaralandı. Kazanın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Malkara ve Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Veliler de olay yeri ve hastanelere giderek, çocukları durumları hakkında bilgi almaya çalıştı. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kamyon sürücüsü Mustafa Şimşek, Malkara istikametine gittiğini belirterek, "Aniden bir gürültü koptu arkadan. Ben kamyonu durdurdum. Öğrencilerin çığlıklarını duyunca hemen inip yardıma koştum. Sürücü ve öğrenciler yaralıydı. Çocuklar korkmuşlardı. Haber verdik hemen. Ne olduğunu bende anlamadım arkamdan gelip vurdu. Herkese geçmiş olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Ambulansların gelişi

-Yaralılara müdahaleler

-Yaralıların hastaneye sevki

-Kaza yapan araçlardan detay

-Öğrencilerden olay yerine gelen ailelerden detay

-Çocukların paniklediği anlar

-Kamyon sürücüsü Mustafa Şimşek'in olayı anlatması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN / MALKARA(Tekirdağ),()

=================================================

3)BURSA'DA KAZA: 4 YARALI



BURSA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, önce başka bir otomobile, ardından da trafik levhası direğine çarptı. Kazada, her iki otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Bursa-İzmir karayolu Paşaçiftliği Metro İstasyonu mevkiinde meydana geldi. Merve Ülgün yönetimindeki 16 EZ 872 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, önce aynı yöne giden Fatih Kavali (36) yönetimindeki 16 FZ 008 plakalı otomobile, ardından da trafik levhası direğine çarptı. Kazada, sürücü Ülgün, nişanlısı Murat Atak ile Fatih Kavali'nin annesi Nihal Kavali (56) ve kardeşi Hilal Erdoğan (22) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Merve Ülgün ve nişanlısı Murat Atak Çekirge Devlet Hastanesine, Nihal Kavali ve kızı Hilal Erdoğan ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan cadde, yapılan çalışmanın ardından kontrollü olarak yeniden açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kazaya karışan araçlardan detaylar

-Olay yerinden detaylar

-Trafikten detaylar

-Genel, detay

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA,()

================================================

4)SOMA FACİASI DAVASINDA CAN GÜRKAN TAHLİYE EDİLDİ



MANİSA'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanıklı davanın temyiz başvurusunu inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, mahkemenin verdiği kararı onayıp, 15 yıl hapis cezasına hükümlü Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ı tahliye etti.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesi ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, 'Olası kastla öldürme', 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 51 sanık, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Geçen 11 Temmuz tarihinde Salih Pehlivanoğlu başkanlığındaki mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 15 yıl, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik'e 18 yıl 9 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Bunun yanı sıra Can Gürkan, 3 yıl süreyle maden faaliyetlerinde bulunmaktan men edildi. Ayrıca tutuksuz sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik'e 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'a 10 yıl 10'ar ay, yönetim Kurulu üyesi Haluk Sevinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın'a 8 yıl 4'er ay ve Murat Bodur'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Aralarında Alp Gürkan'ın da bulunduğu 37 kişi ise beraat etti.

Gerekçeli kararın açıklanmasından sonra hem sanıkların hem de mağdur ailelerin avukatları, üst mahkeme durumundaki İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulundu. Davaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Kararla birlikte, tutuklu sanıklardan sadece, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan tahliye edildi. Tahliye kararı Aliağa Şakran'da bulunan İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ARŞİV)

-------------------------------

- Can Gürkan'ın adliyeye getirilmesi

Haber: Cemil SEVAL / MANİSA,()

================================================

5)MİNİK ÖYKÜ'YE İLİK NAKLİNİN TAMAMLANDI

İzmir'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik naklinin ilk aşaması tamamlandı. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Pediatrik Kemik İliği Nakli Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek ve ekibi tarafından yapılan naklin ardından Öykü Arin, kemik iliği transplantasyonu odasına alındı. Naklin ikinci aşaması olarak Öykü Arin, 28 gün steril ortamda gözetim altında tutulacak ve iliğin uyup uymadığı da bu dönemde belli olacak. Anne Eylem Yazıcı, yaptığı açıklamada, heyecanlı bir sürece girdiklerini, naklin tutmasını umutla beklediklerini söyledi. Naklin kampanyanın bittiği anlamına gelmediğine belirten Yazıcı, "Çünkü yarı uyumlu nakil başarılı olmayabilir ya da hastalık tekrar edebilir. Kampanyamız devam edecek. Lösemi kaybedecek, biz kazanacağız. Öykü Arin için inşallah 18 Nisan yeni doğum günü olur" dedi. Nakli gerçekleştiren çocuk hematolojisi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek ise Öykü Arin'in tedaviye çok uyumlu olduğunu ve kamuoyuna mutlu bir haber vermek istediklerini söyledi. Baba Çağdaş Yazıcı ise bütün yakınlarıyla büyük bir heyecan ve umutla sürecin tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

ÖYKÜ ARİN'İN ANNESİ: ÇOK GÜZEL BİR BAHÇEYE TOHUM EKİLDİ

Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e yapılan ilik naklinin tamamlanmasından sonra annesi Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Akşam saatlerinde kendisinden toplanan kök hücrelerin kızına naklediğini belirten Eylem Şen Yazıcı, nakli, toprağa tohum ekmeye benzetti. Yazıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'İLİŞ SAVAŞI DENİLEBİLECEK SÜREÇ YANACAK'

"Canım kızım Öykü Arin'ime benden alınan kök hücreler nakledildi. Çok güzel bir bahçeye tohum ekildi ve 20 gün içinde filizlenip Öykü Arin'in iliklerine yerleşmesini tüm kalbimle umut ediyorum. Bu süreçte yeni kök hücreler ile Öykü Arin'in iliği arasında ilik savaşı denilebilecek bir süreç yaşanacak. 'Graft Versus Host' ismi verilen uyumlanma ya da uyum mücadelesi sürecinde kalan JMML hücreleri varsa onların da betaraf edileceğine eminim. Ciddi risk ihtimalleri var evet ama bence onlar olmayacak. Ufak tefek sorunlarla atlatacak bence. Çünkü Öykü Arin çok güçlü bir aslan ve de çok güzel gözlü bir ceylan."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

*- Öykü Arin'den görüntü

Haber-Kamera: Aslı DURAN / ANTALYA,()

=======================================================

6)YAZICIOĞLU DAVASINDA YARGILANAN ÖZMEN: KAYSERİ VALİSİ'NE HERHANGİ BİR BİLGİ VERMEDİM

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun 5 kişiyle birlikte bindiği helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili yargılamaya dün de devam edildi. Duruşmada SEGBİS ile ifade veren dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'ye 'Yazıcıoğlu yaşıyor, ayağı kırık' bilgi notunu gönderdiği iddialarının asılsız olduğunu öne sürerek, "Baştan beri ben Kayseri Valisi'ne herhangi bir bilgi vermediğimi söylemiştim. Ayrıca Kayseri Valisi'nin açıklaması da benim bilgi kaynaklarımdan biridir" dedi.

Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 17'nci duruşmasına Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve çocukları, Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatlar katıldı. FETÖ/PDY davasından Ankara Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dursun Özmen, duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

ÖZMEN: KAYSERİ VALİSİNE BİLGİ VERMEDİM

Duruşmada aile avukatlarından Kemal Yavuz, dönemin Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'ye gönderdiği iddia edilen ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatta olduğu bilgi notunun kaynağını sorması üzerine görevi kötüye kullanmak suçundan yargılan Dursun Özmen, "Baştan beri ben Kayseri Valisi'ne herhangi bir bilgi vermediğimi söylemiştim. Ayrıca Kayseri Valisi'nin açıklaması da benim bilgi kaynaklarımdan biridir. Zaten basına yansıyan bilgilerin bir kısmının da kaynağı da Kayseri Valisi'nin açıklamalarıdır" diye konuştu.

Özmen'in bu sözleri üzerine Kemal Yavuz, "İlk bilgi notu 17.07'de yayımlanıyor. İkinci bilgi notu saat 17.41', üçüncü bilgi notu ise ertesi gün yayımlanıyor. 2'nci ve 3'üncü bilgi notları arasında neden bu kadar zaman aralığı var. Kayseri Valisi saat 16.00 civarı açıklama yapıyor sanık ise 17.41'de bilgi notunu yayınlıyor." dedi.

Bilgi notundan 40 dakika kadar sonra İçişleri Bakanı'nın kendisinin bilgi içeriğinin aksine henüz olay yerine ulaşılamadığına dair bir açıklama yaptığını belirten Dursun Özmen, "Biz bunun üzerine resmi olay yeri bildirim formu hazırladık. Bu bildirim formunda henüz olay yerine ulaşılamadığı tespitine de yer vermiştik. Bu bilgi formu çevre illere aynı bilgi notunda olduğu gibi gönderilmiştir." diye konuştu.

'DÖNEMİN GÖREVLİLERİ TERFİ ALIRKEN SADECE BANA DAVA AÇILDI'

Avukat Selami Ekici ise kendisinin daha önceki durulmalarda 'Günah keçisi seçildim' şeklinde bir ifadesi olduğunu hatırlattı. Özmen'e bu ifadesinin arkasında durup durmadığını, eğer o dönemki ifadesinin arkasındaysa kendisini kimlerin günah keçisi ilan ettiğini soran Ekici, etkin pişmanlık yasasından faydalanıp isteyip istemediğini sorması üzerine Özmen, üstlerinin talimatlarıyla hareket etiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu olayda günah keçisi seçildim. Diğer dönemin görevlileri rütbe alırken, terfi ederken, kimisi genel müdür, kimisi Danıştay üyesi, kimisi müsteşar olurken sadece bana dava açıldı ve ben mağdur edildim. Örneğin Kayseri Valisi Danıştay'a üye olmuştur. İhmal varsa asıl sorumlu onlardır. Ben bildiğim bütün doğruları anlattım. Benim herhangi bir suçum yoktur. Dolayısıyla etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiyorum."

'YER TESPİTİ İÇİN BİLGİ NOTUNU DAİRE BAŞKANLIĞI'NA GÖNDERDİM'

Avukat Ekici, dönemin Kayseri Emniyet Müdürü Orhan Özdemir ve İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç'in bilgi notunu ısrarla Özmen'den aldıklarını söylediğini belirtti. Ekici ayrıca, yer tespiti için herhangi bir çalışma yapıp yapmadığını sordu. Özmen, kendisini şöyle savundu:

"Ben herhangi bir bilgi vermedim. Kayseri Valisi, Kayseri Jandarma Komutanı'ndan bilgi aldığını söylüyor daha sonra bunu değiştirerek şifaen bilgi aldığını söylüyor. Şifaen bilgi ancak telefon yoluyla olur benim onlarla herhangi bir telefon konuşmam yoktur. Ayrıca bilgi notuna dayandırdıklarını söylüyorlar halbuki bilgi notu onlara geç ulaşmıştır. Bir notu bilgi notunu yer tespiti için İstihbarat Daire Başkanlığı'na gönderdim. Bilgi notunun içeriğinde yer tespiti için telefon numaraları vardı. Bunun üzerine haritalar gönderildi ben de bu haritaları ilgili birimlere faks çekmiştim. Yer tespiti çalışmasını il yapmaz, TİB Başkanlığı ile daire başkanlığı da yapabilir. İl de bu imkan yoktur."

YAVUZ: ÖZMEN, ZİNCİR'İN EN ZAYIF HALKASI

Avukat Kemal Yavuz, bilgi notunun sonradan sahte olarak üretildiğini iddia ettiklerini ve bu iddianın dünkü duruşmada vücut bulduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Sanık da asıl failinin kendisinin değil de Kayseri Valisi, emniyet müdürü, jandarma komutanının sorumlu olduğunu beyan etmiştir ve haber kaynaklarının da jandarma olduğunu beyan etmiştir. Kendisine sahte bilgi notunun gönderilmesi talimatının da kendisiyle irtibat kuranların HTS analizinde anlaşıldığı üzere Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan geldiği görülmüştür. Kendisinin daha önce Ramazan Akyürek'in özel kalem müdürü olduğu da göz önüne alınarak şikayet ettiği bu kişiler arasına Ramazan Akyürek'i de katması gerekiyor. Biz kendisinin bu zincirin en zayıf halkası olduğunu, asil failin bu yetkili kişiler olduğunu söylemiştik. Gelinen aşamada adı geçen kişiler Ramazan Akyürek, Mehmet Gül, Mevlüt Bilici, Ali Orhan Dinç, Orhan Özdemir, Niyazi Tanılır ve Nejdet Çelikbilek'in de sanığın beyanları dikkate alınarak suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz."

ÖZMEN: BİLİCİ, DİNÇ VE ÖZDEMİR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM

Dursun Özmen, duruşma sonunda ölenlerin ailesinden özür dilediğini belirterek, "Ancak ben bu zincire ait değilim, yapıyla ilgim yoktur. Arama kurtarma faaliyetlerinde bulunanlar bellidir. Eğer bir ihmal ya da kusur varsa onların yargılanması gerekir. Mehmet Gül ve Ramazan Akyürek'in bana herhangi bir baskısı ya da yönlendirmesi olmadı. Onlarla ilgili talebim yoktur ancak Kayseri Valisi ve Ali Orhan Dinç, Orhan Özdemir ile ilgili suç duyurusunda bulunuyorum. Bu kişiler kendi suçlarını örtbas etmek için beni kullanıyorlar" dedi.

GÜLEFER YAZICIOĞLU: HUKUKUN, BİR AN ÖNCE BİZE ADALETİMİZİ TESLİM ETMESİ LAZIM

Duruşma sonunda hakim, davayı 19 Eylül'e erteledi. Adliye çıkışında konuşan Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, 10 yıldır adliyeye gidip geldiklerini ancak bir arpa boyu yol kat edemediklerini söyledi. Olayla ilgili dosyaların birleştirilip ana doyanın açılmasını beklediklerini ifade eden Yazıcıoğlu, "Ailelerimizle birlikte sürekli git gel, başka bir şey yok, bir netice elde edebilmiş değiliz. İnşallah Allah'tan temennim bir an önce ana dosyamız açılır ve suçlular da layıkıyla cezalandırılır. Bakıp göreceğiz. Ben peşinen şöyle böyle bir değerlendirme yapmam sonuca bakarım, sonuca endeksli konuşurum. Sonuçta ne göreceğiz hep birlikte. Mahkememiz eylüle ertelendi. İnşallah o zamana kadar da ana dosya açılır, biz de tek bir dosya üzerinden devam ederiz takibe. Dosyaların birleştirilmesini istiyoruz. Şu anda kolu, kanadı her tarafı kırılmış. Daha önce de demiştim deve duruyor kulağını bize gösteriyorlar, oyalıyorlar. İnşallah komple dosya açılır da hep birlikte ne olacağını görürüz. Çünkü bunun adını bizde koyamıyoruz hukuk koyması lazım. Hukukun bir an önce bize adaletimizi teslim etmesi lazım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kahramanmaraş adliyesi

- Adliye önündeki kalabalık

- Gülefer Yazıcıoğlu'nun adliyeden çıkması

- Yazıcıoğlu'nun açıklama yapması

- Adliye önünden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

================================================

7)ŞANLIURFA'DA SAĞANAK YAĞMUR

ŞANLIURFA'da, aniden bastıran sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra aniden bastıran sağanak, kent merkezi ile ilçelerde etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara girerek korunmaya çalışırken, trafikte ise sürücüler zorlandı, Sağanak nedeniyle bazı alt geçitler ile zemin katlardaki ev ve işyerleri su altında kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Yağış nedeniyle sular altında kalan yollar

- Aniden bastıran sağanak yağışı

- Taşan logarlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

==============================================

8)13 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN İNTİHARINDA MAVİ BALİNA ŞÜPHESİ

İZMİR'in Buca ilçesinde, 13 yaşındaki kız çocuğu Zehra D., boynunda iple asılı halde ölü bulundu. Polis, olayın Mavi Balina adlı oyundan kaynaklanmış olabileceği şüphesiyle, genç kızın tablet bilgisayarını incelemeye aldı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Menderes Mahallesi 152 sokaktaki Özçelik Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı evin üst katına çıkan annesi, Zehra D.'yi boynunda iple asılı halde buldu. Şoke olan annenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üç kardeşin ortancası olan genç Zehra D., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kız çocuğunu intihara motive eden faktörün 'Mavi Balina' isimli sanal oyunla ilgili olabileceğinden şüphelenen polis ekipleri, Zehra D.'nin tablet bilgisayarını incelemeye aldı.

Talihsiz kızın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Apartmanın önünden görüntü

- Zehra Doğangil'in fotoğrafı

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,()

===============================================

9)TOKAT'TA, ÇAY KENARINDA YANMIŞ İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişiye ait yanmış kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında ilçe merkezi yakınlarındaki Kelkit Çayı kenarında yaşandı. Bölgede hayvan otlatan bir çoban, çay kenarında bir insana ait yanmış kafatası ve kemik parçaları gördü. Çobanın ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kemiklerin bulunduğu bölgede Cumhuriyet Savcısı eşliğinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından kemikler polisler tarafından elek yardımıyla toplanarak Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kemik parçalarından alınacak örneklerle cesedin kimliğinin tespitine çalışılacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR / ERBAA(Tokat),()

==============================================

10)SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI, SÜRÜCÜ SON ANDA KURTULDU

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başlayan otomobilin sürücüsü aracı son anda terk etti. Otomobil ise alev topuna dönerek kullanılmaz hale geldi.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu karayolu üzeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü kavşağında meydana geldi. Ordu istikametine giden Ayhan Taşdelen (43) yönetimindeki 55 KM 870 plakalı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü Taşdelen'in kenara çekerek son anda indiği otomobili alevler sardı. Olay gören yakındaki akaryakıt istasyonu görevlileri, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Otomobil sürücüsünün haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yangın detayları

Söndürme çalışmaları

Haber-Kamera: Mehmet Emin COŞKUNDERE / SAMSUN,()

=====================================

11)ARKADAŞINI ÇAY SIRASI YÜZÜNDEN BIÇAKLADI, OLAY KAMERALARA YANSIDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda Zafer B.(18), çay sırası tartışması nedeniyle iş arkadaşı Suriye uyruklu Obai Brekdar(20)'ı mesai bitiminde evine giderken sokak ortasında bıçakladı. Bıçaklı kavga bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Kemalpaşa Mahallesi Göçmen Sokak'ta meydana geldi. Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren cam firmasında çalışan Obai Brekdar(20), çay molasında sırada arkadaşı Zafer B.(18)'nin önüne geçti. Çıkan tartışma arkadaşlarının araya girmesiyle sonlandırıldı. Firma servisiyle Kemalpaşa Mahallesi Göçmen Sokak'ta indirilen gençler, sokakta tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Zafer B. üzerindeki bıçakla arkadaşını bıçakladı.

KAMERALARA YANSIDI

O sırada sokağa giren bir kadın durumu polise bildirdi. Yaralı genç, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli, emniyet ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Bıçaklı kavga bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-Genel görüntü

-Yaralının görüntüsü

-şüphelinin görüntüsü

-güvenlik kamera görüntüsü

-detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

=========================