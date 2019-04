DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)HATAY’DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU, BİR OKULUN İSTİNAT DUVARI YIKILDI



HATAY’ın merkez Antakya ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle bir okulun istinat duvarı yıkılırken, park halindeki 10 araç da suya kapıldı. Hatay'da kent merkezinde yaklaşık 2 saat etkili olan sağanak, sele neden oldu. Bazı iş yerleri ve bodrum katlardaki evleri su bastı. Suya kapılan 10 araç zarar gördü. Sel nedeniyle Bağrıyanık Mahallesi Kapalıdere Sokak’ta bulunan Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat ve Tasarım Meslek Yüksek Okulu’nun istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla iki ağaç da sokaktaki bir evin odunluğunun üzerine devrildi. Ağaçlar, buradan geçen elektrik ve telefon hatlarına zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve TEDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağlamasının ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırdı, devrilme tehlikesi bulunan bir ağacı da sökerek kapanan yolu tekrar trafiğe açtı. TEDAŞ ekiplerinin çalışmasıyla da mahalleye yeniden elektrik verildi.

ARACINI, ELEKTRİK DİREĞİNE BAĞLADI

Sağanak sırasında aracının sel sularına kapılmasını önlemek isteyen bir vatandaşın aldığı tedbir ise görenlerin yüzünü güldürdü. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, kamyonetini elektrik direğine bağladı.

- Hatay'daki sağanak yağıştan görüntüler

- Yıkılan istinat duvarından genel ve detay görüntüler

- Ekiplerin çalışmalarından genel ve detay görüntüler

- Selden zarar gören araçlardan görüntüler

-Direğe bağlanan araçtan görüntüler

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK / HATAY,()

2)SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere Türkiye'nin çeşitli birliklerinden yola çıkan mühimmat yüklü askeri araçlar, zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar konvoy halinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti.

Geniş güvenlik önlemleri altında geçiş yapan konvoydaki mühimmat, ZPT ve komandoların Reyhanlı ilçesindeki sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

- Askeri araçların konvoy halinde Kırıkhan ilçe merkezinden geçişi

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK / KIRIKHAN(Hatay),()

3)5 KİŞİYİ ÖLDÜREN SANIĞA 5 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ



SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, evlenmek istediği kızın ailesinden 3 kişiyi, girdiği bakkal dükkanında da 2 kişiyi tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Fırat Yurdakul hakkında mütaala veren savcılık, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'da çobanlık yapan Fırat Yurdakul (28), 21 Mart 2018'de, Pınar Ezgi Esen ile evlenmek istemesine karşı çıktıkları iddiasıyla genç kızın babası Tarık Esen (50), dedesi İbrahim Esen (74) ve babaannesi Cennet Esen (72) ile köy bakkalı Celal Koral (68) ve oğlu Taylan Koral'ı (33) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Cinayetlerin ardından öldürdüğü Celal Koral'dan gasbettiği araçla kaçan Yurdakul, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yakalandı. Yurdakul hakkında öldürdüğü her kişi için birer kez olmak üzere toplam 5 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın üçüncü duruşması dün, Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fırat Yurdakul, cezaevindeki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ndeki (SEGBİS) arıza nedeni ile duruşmaya katılamadı. Duruşmaya Esen ve Koral ailesinin yakınları, avukatları ve sanık Fırat Yurdakul'un avukatı katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında, tutuklu sanık Yurdakul hakkında, Tarık Esen'i tasarlayarak öldürmek, İbrahim ve Cennet Esen'i bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek, Celal ve Taylan Koral'ı ise kasten öldürmek suçlarından ayrı ayrı 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yurdakul'un savunmasını yapabilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

-Cenaze aracı

-Morg görüntüsü

-Cenazelerin morga alınması

-Genel ve detaylar

-Hastane morgu

-Olay yerinden görüntüler

-Dükkanın görüntleri ve ekiplerin çalışması

-Ölen baba, eşi ve oğlunun fotosu

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,()

4)KAMYON KAHVEHANEYE DALDI: 2 ÖLÜ, 6 YARALI

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, frenleri boşalan kum yüklü hafriyat kamyonu, kahvehaneye girdi. Olayda, 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Eğimli olan 7399/17 sokaktan inen 06 EB 499 plakalı kum yüklü kamyonun frenleri boşaldı. İsmi öğrenilemeyen şoförün kontrolünden çıkan kamyon, 7371 sokaktaki kahvehaneye girdi. Gürültüyü duyan ve olay yerine koşan mahallelinin ihbarıyla, olay yerine sağlık, polis ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. AKS ekiplerinin kahvehaneden çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada, akraba oldukları öğrenilen Haki Küçükdemir ile Hasan Küçükdemir hayatını kaybederken, aralarında şoföründe bulunduğu 6 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Mahalle sakinlerinin caddeye dolması nedeniyle, araç trafiği de aksadı, yaklaşık 1.5 saat sonra normale döndü.

- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Mahalle sakinlerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,()

5)ESKİŞEHİR'DE BIÇAKLI KAVGA: 2 ÖLÜ



ESKİŞEHİR'de, arkadaş oldukları öğrenilen Cemal Kayalı (46) ile Kenan Metin (37) aralarında çıkan bıçaklı kavgada birbirlerini öldürdü.

Bir süredir işsiz olduğu belirtilen Cemal Kayalı'nın Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Candaş Sokak'taki tek katlı evine gece saatlerinde arkadaşı Kenan Metin geldi. Bir süre sonra ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki arkadaş tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu birbirlerine bıçak çekti. Kayalı ve Metin, aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kayalı ve Metin'in hayatını kaybettikleri belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Kayalı ve Metin'in cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

-Evin sokağı

-Toplanan kalabalık

-Polis ekipleri

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,()

6)ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ŞANLIURFA'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada İsmail Demircan (47) av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti, Bedir Özeren (40) ise sopalarla darbedilerek bıçaklanıp ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda karşılaşan İsmail Demircan ile Bedir Özeren arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olması ile tartışma büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateş edildiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar İsmail Demircan'a isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Demircan'ın yakınları ise karşı gruptaki Bedir Özeren'i sopalarla dövüp bıçakladı. Kavgayı görenlerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan İsmail Demircan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kavgada ağır yaralanan Bedir Özeren ise Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

- Acil servise gelen ambulans

- Acilde bekleyenler

- Cenaze aracı morg önünde beklemesi

- Hastane tabelası

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

7)BIÇAKLANDI, 2 GÜN SONRA ÖLDÜ

ESKİŞEHİR'de bir eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında çıkan tartışma sırasında bıçakla yaralanan Nahit Katıoğlu (27) kaldırıldığı hastanedeki 2 günlük yaşam savaşını kaybederek öldü. Katil zanlısı olduğu belirlenen H.Y.A. ise olayın ardından firar etti.

Eskişehir'de bir barda çalışan Nahit Katıoğlu, geçen Pazar günü arkadaşlarıyla birlikte eğlendikten sonra sabah 05.15 sıralarında eğlence mekanından çıktı. Katıoğlu ve arkadaşları Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde eve gitmek için yürüdükleri sırada arkalarından gelen başka bir grupla tartışma çıktı. H.Y.A. olduğu belirlenen şüpheli bıçakla Nahit Katıoğlu'na saldırıp 3 kez bıçakladı, ardından ise diğer arkadaşlarıyla birlikte otomobile binerek kaçtı. Yaralanan Nahit Katıoğlu, ihbar üzerine gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İki gün yaşam savaşı veren Katıoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Nahit Katıoğlu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi olan İzmit Yenişehir Mahallesi'nde önceki gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda katil zanlısı olduğu belirlenen H.Y.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

-Olay anı güvenlik kamerası

-Ölen Nahit Katıoğlu fotosu

Haber-Kamera: Ali Naki ERDOĞAN / ESKİŞEHİR,()

8)MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI, O ANLAR KAMERADA



DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Denizli- Antalya karayolu Çameli Kavşağı'nda meydana geldi. Kamil Yılmaz yönetimindeki 20 AYS 548 plakalı otomobil ile Nazmi Uzun yönetimindeki 20 E3363 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada her iki araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz ile yanındaki yolcular Durkadın Yılmaz, Ayşe Yılmaz ve minibüs sürücüsü Uzun ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anları bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Araçların çarpışması

- Otomobilin takla atması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT / DENİZLİ,()

9)KÖPRÜDEN DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

ŞANLIURFA'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 metre yükseklikteki köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen T.K.'nın kullandığı 06 GUY 75 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprü kenarındaki demir bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüsü T.K. ile yanındaki arkadaşını ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kazaya karışan otomobil

- Olay yerinde inceleme yapan ekipler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

10)İZMİR'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 AĞIR YARALI



İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Olayda 1 kişi ağır yaralanırken, şüpheli ise kaçtı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Şemikler Mahallesi 6270 Sokak'ta inşaat sektöründe hizmet veren firmanın ofisinde meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz A. ile Cüneyt Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Cüneyt Y. yanında bulunan bıçağı çıkartarak Yılmaz A.'yı göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Yılmaz A. kanlar içerisinde yere yığılerken, şüpheli Cüneyt Y. olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı Yılmaz A.'yı Çiğli Bölge Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Yılmaz A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve bıçak darbesinin kalbine yakın bir bölgeye isabet ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN KARDEŞİ İLE İMAM NİKAHI YAPMIŞ

Bu arada olayla ilgili yapılan araştırmada, Yılmaz A.'nın Cüneyt Y.'nin kardeşi olan Sema Y. ile imam nikahlı olduğu ortaya çıktı. Polis, şüpheli Cüneyt Y.'nin yakalanması için çöalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Olay yerinden detay

-Polis ekiplerinden detay

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

11)GAZİANTEP'TEKİ KAZADA ÖLEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybeden İbrahim Duman (59) eşi Emine Duman (55) ve kızı Sevgi Ekici (32) Hasanlök Mahallesi'nde yan yana toprağa verildi. Emine Duman'ın kız kardeşi Meryem Uçar (50) ise Yeşilyurt Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde İslahiye-Hassa karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Yakınlarının emekli olması nedeniyle düzenlediği yemeğe gitmek için yola çıkan Duman ve Uçar ailesinin içinde bulunduğu Tarık Ekici yönetimindeki 06 BF 310 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi üzümlü kavşağında karşı yönde gelen Serdar Subaşı yönetimindeki 67 YE 057 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Emine Duman, kızı Sevgi Ekici ve kız kardeşi Meryem Uçar olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan İbrahim Duman da tedavi gördüğü Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden İbrahim, Emine Duman çifti ve kızları Sevgi Eskici'nin cenazesi, dün akrabaları tarafından Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından teslim alındı. Duman ailesi için İslahiye'ye bağlı Hasanlök Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Duman ailesinin yakınları ile mahalleliler katıldı. Cenaze aracından sırasıyla alınan tabutlar, burada kılınan cenaze namazının ardında mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Aynı Kazada hayatını kaybeden Emine Duman'ın kız kardeşi Meryem Uçar ise Yeşilyurt Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardında gözyaşları arasında toprağa verildi.

- Hasanlök Mahallesi

- Cenaze aracının gelişi

- Cenazelerin sırasıyla cenaze aracında alınması

- Cenaze namazları

- Cenazelerin omuzlarda taşınması

- Yan yana toprağa verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK / GAZİANTEP,()

12)BOLU'DA AYAKLARI KESİLMİŞ KEDİ CESEDİ BULUNDU

BOLU'da, arka ayakları kesilmiş halde kedi cesedi bulundu. Sokak kedilerini besleyen Nalan Tombul, vahşete tepki göstererek, "Bunu yapanlar lütfen bulunsun, başka hayvanların başına gelmesinö dedi.

Tabaklar Mahallesi'nde sokak kedilerini besleyen Nalan Tombul, her sabah olduğu gibi bu sabah da kedileri beslemek için geldiği metruk binanın bahçesinde ölü bir kedi olduğunu fark etti. Kedinin arka ayaklarının kesildiğini gören Nalan Tombul vahşete isyan etti. Sokak kedilerini besleyen Nalan Tombul, "Bugün sabah geldiğimde kedinin ayaklarını kesip bahçeye attıklarını fark ettim. Lütfen kim yaptıysa çıksın. Başka kedilerin başına gelmesin. Başka hayvanların başına gelmesin. Kediye çok üzüldüm. Bunu yapanların peşini bırakmayacağım." diye konuştu.

-Kedinin görüntüsü

-Nalan Tombul ile röportaj

-Detaylar

13)ŞANLIURFA' DA, 21 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞÜPHELİ MAĞARADA YAKALANDI

ŞANLIURFA'da, 4 ayrı suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 3 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Salih K., polis tarafından saklandığı mağarada yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı Çalışma kapsamında, 4 ayrı suçtan yakalama kararı ile 21 yıl 3 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Salih K.'nin kentte olduğunu belirlendi. Yapılan çalışmalarda Salih K.'nin arkadaşının mağarasında ineklere bekçilik yaparak gizlendiği belirlendi. Şıh Maksut Mahallesi'ndeki mağaraya operasyon düzenleyen polis, Salih K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salih K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Adliyeden çıkartılan şüpheli

- Polis aracına bindirilen şüpheli

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

14)BENZİN DEPOSU OLARAK KULLANILAN KONTEYNER ALEV ALEV YANDI



KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bir ATV kiralama firmasının benzin deposu olarak kullanıldığı konteyner, alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde, Kartepe Maşukiye bölgesinde meydana geldi. Bir ATV kiralama firmasının benzin depoladığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, alev alev yanan konteyneri söndürdü. Yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Konteynerin alev alev yanması

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Detaylar

Haber: Alişan KOYUNCU / KOCAELİ,()

15)BABANIN GÖZYAŞLARI GENÇ KIZI İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİ



TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde inşaatın 6'ncı katına çıkarak intihara kalkışan Y.N.Y (15), babası tarafından ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Yuvam mevkisinde meydana geldi. İnşaat halindeki 8 katlı apartmanın 6'ncı katına çıkan Y.N.Y., intihara kalkıştı. Kızı gören inşaat çalışanları inmesi için ikna etmeye çalışırken polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Y.N.Y.'nin kendisini aşağıya atma ihtimaline karşı hava yastığı açarak önlem aldı. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince olay yerine Y.N.Y'nin babası Kasım Y., geldi. Hızla merdivenleri çıkarak kızının yanına ulaşan Kasım Y., göz yaşları içerisinde Y.N.Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Aile içerisinde çözülemeyecek hiçbir sorun bulunmadığını, annesi ile birlikte daima yanlarında duracakları sözünü veren babanın bu yakarışları üzerine Y.N.Y. intihar girişiminden vazgeçti.

Psikolojik sorunlar nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu öğrenilen Y.N.Y.'nin geçtiğimiz yıl da Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinin balkonuna çıkarak intihar etmeye çalıştığı öğrenildi. Babasının ikna çalışmaları sonucu bulunduğu yerden indirilen Y.N.Y., sağlık kontrolü için Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

-İnşaatın penceresinde duran kız

-Polisin ikna çabaları

-Yanına giden babasının ikna çabaları

-Babanını kızının elini tutması

-Babanın kızını pencereden indirmesi

-Aşağıda toplanan kalabalık

-Kıza sağlıkçıların müdahalesi

-Kızın ambulansa alınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA / KAPAKLI(Tekirdağ),()

16)TESK BAŞKANI PALANDÖKEN: SEBZE MEYVE FİYATLARI YARI YARIYA DÜŞECEK

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Talimat verdim pahalı satışı önleyeceğiz" açıklamasının ardından piyasaları değerlendiren Türkiye Esnaf Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Biz de elimizi taşın altına koyacağız. Sebze meyve fiyatları önümüzdeki günlerde yarı yarıya düşecek" dedi.

Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vatandaşın pahalı fiyatlardan şikayetçi olduğu vurgusu yaparak, "Talimat verdim pahalı satışı önleyeceğiz" açıklaması, piyasalarda hareketliliğe neden oldu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını değerlendirdi. Erdoğan'ın fiyatların istikrara kavuşması için kararlı olduğunu gördüğünü belirten Palandöken, "Konfederasyonla işbirliği ile 2 milyon esnafımızla birlikte fahiş fiyatların önüne geçilmesi ve üretimin artırılması için çalışmalar başlayacak. Bunu artık hayata geçirmenin zamanı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, spekülatif fiyat artışlarının, üreticinin ve tüketicinin zararına böyle bir ticaretin mümkün olmayacağını söyledi" dedi.

'FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞECEK'

Fiyat istikrarının sağlanması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını da ifade eden Palandöken, "Biz de elimizi taşın altına koyacağız. Vatandaşın daha kaliteli, daha kısa zamanda evine en yakın noktada ihtiyacını almasının sağlanması için birlikte çalışacağız" dedi. Vatandaşın uygun fiyata ne zaman alışveriş yapacağı konusunda da bilgi paylaşan TESK Başkanı Palandöken, TBMM'nin açılacağı günü işaret etti. TBMM'nin ilk gündem maddesini fiyatlarda istikrarı sağlayacak formüllerin oluşturacağını belirten Palandöken, "Vatandaşlarımız hiç tedirgin olmasın. Bundan sonra zaten bir mevsimsel bir düzelme olacak. Fiyat istikrarı kendiliğinden zaten gelmiş olacak. Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da müjdeleriyle birlikte piyasaları regüle etti. Benim tahminim 15-20 gün sonra bu hareketlilik başlayacak. Dolayısıyla piyasalar rahatlayacak. Sebze meyve fiyatlarında yüzde 50 oranında bir düşüş olacak" diye konuştu.

Palandöken, her yıl turfanda döneminde fiyat artışı olduğunu, ancak bu yıl nedense çok dillendirildiği için dikkat çektiğini söyledi. Seraların yıkılması ve doğal afetlerin de fiyat artışına sebep olduğunu kaydeden Palandöken, "Tabi fırsatçılar da bu sırada görevdeydi. Her ne kadar hükümet bu konuda halka destek olsa da üretilecek ürünün yetişmemesi nedeniyle arz- talep dengesinde değişim oldu. Süratle önümüzdeki haftalarda fiyatlarda gerileme olacak" dedi.

Yerel seçimlerin bitmesiyle artık herkesin ekonomiye odaklanacağını belirten Palandöken, "Süreç böyle devam etmeyecek. Herkes emin olsun ve tedirgin olmasın. Fiyatlar ciddi oranda düşecek. Önümüz Ramazan. Özellikle belirtmek istiyorum, her Ramazan öncesi et başta üzere gıda fiyatlarının yükseleceği yönünde söylentiler çıkıyor. Böyle bir şey olmayacak. Piyasada et bol. Tedirginliğe gerek yok" diye konuştu.

- Röp: Bendevi Palandöken

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,()

KESKİN'DE, YENİLENEN SEÇİM İÇİN BAŞKANI ADAYLARI ÇALIŞMAYA BAŞLADI



YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK), seçimin yenilenmesine karar verdiği Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, Vali Yardımcısı Osman Akbaş, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Belediye başkan adayları da 2 Haziran'da yapılacak seçim için çalışmalarına başladı.

Keskin'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre; İYİ Parti adayı Necati Alsancak 1806 oy alarak yarışı önde tamamlarken, mevcut Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Dede Yıldırım ise 1800 oyda kaldı. İlçe ve il seçim kurullarında itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından Alsancak'a mazbatası verildi. Ancak YSK, AK Parti'nin itirazı üzerine yaptığı değerlendirmede usulsüz oy kullanıldığı gerekçesiyle seçimin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi ve Alsancak'a verilen mazbatayı iptal etti.

VALİ YARDIMCISI ATANDI

Kırıkkale Valiliği de Keskin'de Vali Yardımcısı Osman Akbaş'ı, seçime kadar belediye başkan vekili olarak görevlendirdi. Akbaş, ilk iş olarak dün sabah saatlerinde Keskin Belediyesi'nde görev yapan personel ile bir araya gelerek, seçime kadar ilçede çalışmaların aksamaması için talimatlarını verdi.

AK PARTİ ADAYI: İSTANBUL'A ÖRNEK OLACAK KARAR

Öte yandan, AK Parti, CHP ve İYİ Parti ile diğer partilerin adayları, 2 Haziran'daki seçim için çalışmalarına başladı. Seçimi 6 oy farkla kaybeden AK Parti adayı Dede Yıldırım, 31 Mart seçimleri için çok yoğun çalıştıklarını söyleyerek, "Bizi üzen bir netice aldık. Bizim bu dengemizi bozan, özellikle cezaevinde yatan ve FETÖ sanığı olan kişilerin, blok halinde İYİ Parti'ye oy vermeleridir. Onun dışında kısıtlıların oy kullanmaması gerekirken, kısıtlıların oy kullanması. Biz, 8 kısıtlı vatandaşımızın oy kullandığını ve seçmen listesine de imza attıklarını tespit ettik. YSK değerlendirdi ve İstanbul'a da örnek olacak bir karar ile Keskin Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etti. Biz de 2 Haziran'daki seçim için çalışmaya şimdiden başladık" dedi.

İYİ PARTİLİ ALSANCAK: TEKRAR KAZANACAĞIZ

İYİ Parti adayı Necati Alsancak ise 31 Mart'ta seçimi kazandıklarını söyleyerek, "1806 oy ile biz mazbatayı almıştık; ancak YSK'ya yapılan olağanüstü itirazdan dolayı mazbatamız iptal edildi, saygı duyuyoruz. Biz bundan sonraki süreçte İYİ Parti olarak seçmenlerimizin gönlüne girebilmek için tekrar çalışmalarımıza başlıyoruz. İnşallah daha farklı bir sonuçla neticelendireceğiz, taçlandıracağız, yine Keskin Belediyesi'ne oturacağız" diye konuştu.

-İyi Parti adayı açıklama

-Ak Parti adayı açıklama

-Belediye görüntü

-İlçeden görüntü

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,()

18)İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLER TOPLANDI, BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI SÖZ VERDİ

İZMİR'de Çiğli Belediyesi'ne bağlı şirkete seçim öncesi alınan 110 işçiden 10'unun işten çıkartılması üzerine bir araya gelen işçiler sorunlarının çözülmesini istedi. İşçileri dinleyen Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, kimseyi mağdur etmeden sorunu halledeceklerinin sözünü verdi.

Çiğli Belediyesi'ne bağlı Çiğli Gıda A.Ş.'ye seçimden önce mart ayında 110 işçi alındı. Yaklaşık 4 yıl önce kurulan şirketin işçi sayısı 92'den 202'e yükseldi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Çiğli Belediye Başkanlığı'na CHP'li Utku Gümrükçü'nün seçilmesinin ardından seçim öncesi işe alınan 10 işçi işten çıkartıldı. Diğer 100 işçinin işten çıkartılacağı söylentileri üzerine işçiler Demokrasi Parkı'nda bir araya geldi. Eylem hazırlığında olan işçileri Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, ziyaret etti. Park içindeki restoranda işçilerin çözüm önerilerini dinleyen Koçer, hatanın daha önceki yönetimde olduğunu belirterek, işe alınan işçilerin mağdur edilmeyeceğini söyledi. Şirket hakkında işçilere bilgi veren Koçer, şöyle dedi:

"Çiğli Gıda A.Ş., seçime kadar 92 kişiyle çalışırken, Mart ayında 110 işçi daha işe alınmış. Dolayısıyla karşımızda bir sorun var. 'Bu sorunu nasıl çözeriz' diye düşündük. Sorunu çözmek için buraya geldik. Sizlerle birlikte çözeceğiz. Bu sorunu yaratanlar belli. Burada çalışan arkadaşların mağduriyetlerini gidermek için buraya geldik. Bugüne kadar kimseyi mağdur etmedik. Bundan sonra da mağdur etmeyeceğiz. Size bunun sözünü veriyorum"

Çiğli Gıda A.Ş'de çalışan işçilerden Veli Atalay, Koçer'in şirkete bağlı tesislerin zarar ettiğine yönelik sözlerine, "Madem zarar ediyor neden bu tesisler açılıyor? Neden işe alındık? Biz de çocuğumuza evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz. Bize verilen sözler var. Biz bedavaya da çalışırız ama sokaktaki hapçı esrarcı olmayacağız" diye konuştu. Koçer'in konuşması sırasında bazı kadın işçilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Bazı işçiler maaş almadan birkaç ay çalışabileceklerini belirtirken, bazı işçiler ise bu öneriye karşı çıktı. İşçilerin çözüm önerilerini dinleyen Koçer'in sorunun en kısa zamanda çözüleceği ve kimsenin mağdur edilmeyeceği sözleri üzerine topantı sona erdi.

- İşçilerden görüntü

- Konuşmalardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN - Tekin GÜRBULAK / İZMİR,()Ü

19)YOL İÇİN ZEYTİN AĞAÇLARININ KÖKLENMESİNİ KOŞARAK PROTESTO ETTİ



İZMİR'in Ödemiş ilçesinin kırsal İlkkurşun Mahallesi'nde yeni yol çalışması nedeniyle yaklaşık 1000 zeytin ağacının köklenmeye başlanmasını, ilçede doğup büyüyen emekli bankacı ve atletizm ile uğraşan Turan Akın, yaklaşık 9 kilometre koşup, ölçüm yaparak, protesto etti. Yeni yapılacak yolun mevcut yolu sadece 250 metre kısaltacağını belirten Akın, kamu yararı bulunmadığını söyledi.

Ödemiş'e 13 kilometre uzaklıktaki kırsal İlkkurşun Mahallesi'nin 800 metre güneyinden geçen İzmir-Ödemiş karayolunun batı kısmında, tarihi İlkkurşun Tepesi ve hemen yanı başındaki Maraş mevkisinde bulunan Yörük Köprüsü güzergahı üzerinde, 3 kilometrelik yeni yol yapımı için 5 yıl önce proje hazırlandı. Daha sonra, yüklenici firma tarafından bölgede kazılar yapılıp, dolgu malzemeleri alınırken, durum çevrecilerin ve yöre halkının tepkisine neden oldu. Yöre sakinleri eylemler yapıp yetkililerin dikkatini çekmek için çalışırken, geçen 11 Nisan'da yol çalışması için en küçüğü yarım asırlık olan yaklaşık 1000 zeytin ağacının köklenmesine başlanması, tepkileri artırdı. Tepkiler üzerine ve bazı yasal prosedürlerin yerine getirilmesi için ağaçların köklenmesine ara verildi.

İlkkurşun Mahallesi'nde doğup büyüyen ve atletizm ile uğraşan emekli bankacı Turan Akın, yol için ağaç sökülmesini yaklaşık 9 kilometre koşarak protesto etti. Akın, Yunan işgaline karşı Ödemiş'te ilk kurşunun sıkıldığı, İlk Kurşun Anıtı'nın bulunduğu bölgeden başladığı koşusunun ilk etabını, mevcut Ödemiş-İzmir karayolu güzergahını takip ederek Yörük Köprüsü'nde tamamladı. Akın, daha sonra ise Doyranlı Mahallesi yakınlarında yol çalışması için ağaç kesiminin yapıldığı yeni güzergahta sürücülerin şaşkın bakışları arasında koşarak mesafe ölçümü yaptı. Akın'ın, koşusunun ikinci etabında zeytin ağalarının arasında kamulaştırma için işaretleme yapılmış olan ve yol açılacak yerlerden geçti. Bu koşusunu da Yörük Köprüsü'nde tamamlayan Akın, yaptığı açıklamada, yeni yol çalışmasının kamu yararı taşımadığını söyledi.

Turan Akın, "Önce mevcut Ödemiş-İzmir karayolundan koşup, ölçüm yaptım, 4 bin 300 metre çıktı. Ardından da yeni güzergahta koştum, ölçüm yaptım. Burası da 4 bin 50 metre çıktı. Yol aslında sadece 250 metre kısalıyor. Bu uzun süredir takip edilen bir proje. Biz de yakından takip ediyoruz. Kaç defa bilirkişi raporu düzenlendi. Bu bilirkişiler idarenin istediği gibi kalem oynatıyorlar. Köyde hayvan varlığı olmadığından bahsediyorlar. Raporlarında köyde hayvanların sadece iki ay otladığını, meramızın verimsiz olduğunu yazmışlar. Oysa ki ben çocukluğumdan beri bu meralarda hayvancılık yapmış bir aileden geliyorum. Bu meralarda 7 ay hayvancılık yapılır" dedi.

Mevcut karayolu güzergahında kamulaştırmalar yapılıp genişletme için dolgu çalışmaları yapıldığı halde sonradan yeni güzergahın ortaya atıldığını söyleyen Akın, "Kamulaştırılıp dolgusu yapılmış yerler var. Gökçen Kavşağı tarafına giderseniz görürsünüz. Buraların kamulaştırmaları ve dolgu çalışmaları yapıldığına göre, bu yeni güzergah da mesafeyi çok da fazla kısaltmadığına göre, bu yeni yolu açmanın ne anlamı var? 250 metre yol kısalacak diye Türkiye'nin en verimli tarım alanlarından yol geçirilmesi, ülkemizi bırakın, dünyada hiçbir akla mantığa uymamaktadır. Ankara'ya, Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, 'Lütfen bu projeyi tekrar değerlendirin. Türkiye'nin verimli tarım arazileri böyle bir yol projesiyle heba edilmesin. Bu bölgede yaşayan köylüler uygun bulmuyor" diye konuştu.

-Turan Akın'ın mevcut yolda ve yeni yapılacak yol güzergahında koşarak ölçüm yapması

-Turan Akın ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ(İzmir),()

20)SOKAKTA ÇIRILÇIPLAK YÜRÜDÜ

OSMANİYE'de sokakta soyunup çırılçıplak yürüyen M.Y. (26) gözaltına alındı.

Kent merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde dün saat 15.00 sıralarında uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen M.Y., yolda yürürken kıyafetlerini çıkarmaya başladı. Bir süre çırılçıplak yürüyen M.Y., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Karakola götürülen M.Y., daha sonra Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. M.Y., ifadesinin alınmasının ardından çağırılan ailesine teslim edildi.

-Gencin çırılçıplak yürümesi, araçların yanından geçişi

-Gencin şortlu yürümesi

-Vatandaşların bakışı

-Gencin şortunu çıkartması, araçların yanından geçmesi

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL / OSMANİYE,()

21)TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN YAPTIĞI ESERLER MALATYA'DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

MALATYA'da, 58 farklı kentteki cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlüler tarafından yapılan el işi eşyaları açılan fuarda görücüye çıktı.

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından her yıl Türkiye genelindeki farklı kentlerde düzenlenen, 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın İlki Malatya'da açıldı. 58 kapalı ve açık cezaevinde tutuklu ve hükümlüler tarafından üretilen, yiyecekten giyeceğe, el sanatlarından, ev eşyalarına kadar çok sayıda ürünün satışa sunulduğu fuarın açılışına, Malatya Valisi Aydın Baruş, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanı Murat Atan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, HSK 2'nci Daire Üyesi Mehmet Ademoğlu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Malatya eski Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nu minnetle andığını belirterek, ceza infaz kurumlarında gerçekleşen mesleki eğitim çalışmalarının tahliye olan hükümlülerin toplumsal hayata tutunarak sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağladığını anlattı. Menteş, meslek edindirme kurslarında verilen eğitimle tutuklu ve hükümlülerin ekip çalışmasıyla zaman yönetimi gibi becerilerini geliştirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Kurulduğunda sayısı 156 olan İşyurtları Kurumu'nunda 3 bin 214 tutuklu ve hükümlü çalışıyordu. 2018 sonu itibariyle sayısı 302'ye ulaşan işyurtlarında toplam 58 bin 595 tutuklu ve hükümlü çalışmakta. Meslek kursları ile sanayi ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını gideren, kullandığı teknolojiyle özel sektöre örnek olan. Organik tarım ve hayvancılık çalışmalarıyla bu çalışmaların ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlayan İşyurtları Kurumumuz günümüz Türkiye'sinde çalışma hayatına destek sağlayan katma değeri yüksek bir kurum olmuştur. Bu kapsamda suça sürüklenen tutuklu ve hükümlülerin eğitim ve iyileştirme faaliyetleriyle topluma kazandırılması amacını güden, insan odaklı infaz sistemimiz modern ve gelişmiş ülkelerdeki infaz sistemlerine örnek gösterilebilecek durumdadır. Malatya'da açtığımız fuarda 58 Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nda ürettiğimiz ürünler, kurumlarımızda görev yapan 195 personel ile cezaları infaz edilen hükümlüler tarafından sergilenecektir."

Konuşmaların ardından katılanlar tarafından, fuarın açılış kurdelesi kesilerek stantlar gezildi. Açılışı gerçekleşen fuar 23 Nisan'a kadar gezilebilecek.

- Fuarın tabelasından görüntü

- Açılışa katılanlardan detay

- Fuarda sergilenenler

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

- Selahaddin Menteş'in konuşması

- Fuarın açılış kurdelası

- Stantların gezilmesi

- El sanatlarından geniş detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,()

22)'BEYAZ CENNET' ÜCRETSİZ OLUNCA TRAVERTENLERDE ADIM ATACAK YER KALMADI

DENİZLİ'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale bugün tarihi günlerden birini yaşadı. Turizm Haftası nedeniyle bugün Pamukkale'ye girişlerin 15.00 -18.00 saatleri arasında ücretsiz olması nedeniyle binlerce ziyaretçi, 'beyaz cennet'e akın etti, travertenlerde adım atacak yer kalmadı.

Dünyanın gözde turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale, dün 15.00 -18.00 saatleri arasında Turizm Haftası kapsamında giriş yapan ziyaretçilerden ücret alınmadı. 50 TL olan giriş ücretinin günler öncesinden belirtilen saatlerde alınmayacağının duyurulması üzerine Denizlililer adeta Pamukkale'ye akın etti. Pamukkale'ye girişlerin yapıldığı kuzey ve güney kapılarında uzun araç konvoyları oluştu, travertenlerde adım atacak yer kalmadı. Beyaz travertenlerin üzerinde akan sıcak suda yürümenin tadını çıkaran ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi. Çocuklar ise sıcak suyun biriktiği çanaklarda yüzmenin keyfini yaşadı. Denizli'de yaşamasına rağmen Pamukkale'ye ücretsiz olduğu için ilk kez gelenler de oldu. Bazı vatandaşlar Pamukkale'de su ve gıda fiyatlarının yüksek olmasından dolayı şikayet etti. Pamukkale Örenyeri içindeki Müze de tarihi günlerinden birini yaşadı. Ziyaretçiler, tarihi eserlerin sergilendiği müzeye girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Beyaz cennete ilk kez geldiğini söyleyen Dilek Dirlik, "Denizli'de yaşıyorum ama Pamukkale'ye daha önce gelmemiştim. Ücretsiz olduğunu duyunca ailemle hemen geldik. Travertenlerin üzerinde yürüdük. Keyfini çıkardık" dedi. Eşi Kenan Dirlik ise "Turizm Haftası kapsamında Pamukkale'nin ücretsiz olması vatandaşların ilgisini çekti. Bizim gibi aileler, beyaz cennete gelerek tadını çıkardı. Giriş ücreti bize göre pahalı olduğu için gelemiyorduk. Bu bahane oldu" dedi. Çocukluğunda Pamukkale'ye geldiğini söyleyen 69 yaşındaki Ayşe Demir adlı vatandaş ise "En son çocukluğumda gelmiştim. O zaman para alınmıyordu. Ücretli olunca gelemiyorduk. Yıllar sonra ücretsiz olunca gelme fırsatı buldum" dedi. Öğrenci Aylin Sönmez, "Pamukkale'ye daha önce birkaç defa geldim. Burası cennetten bir köşe, ücretsiz olması nedeniyle çok kalabalık. Biz de bundan faydalanmak için yine geldik" dedi. Aylin Cave, "Pamukkale bugün en kalabalık günlerinden birini yaşıyor. Buraya sık sık gelen biriyim. Böyle bir kalabalık görmedim. Fotoğraf çekmekte bile zorlandım. Kalabalık nedeniyle travertenlerin fotoğrafını çekemiyorum" dedi.

- Travertenlerdeki kalabalıktan görüntüler

- Fotoğraf çektirenlerden detay

- Travertenlerde yüzenlerden

- Dilek Dirlik, Kenan Dirlik, Ayşe Demir, Aylin Sönmez ve Aylin Cave ile sırasıyla röp.

- Müzeden detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT / DENİZLİ,()

