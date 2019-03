DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ŞIRNAK ŞEHİDİİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ



ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un (22) acı haberi memleketi Tokat'a ulaştı. Silopi'deki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'nda görevli askerleri Cizre ilçesindeki Şerafettin Elçi Havalimanı'na götüren zırhlı midibüs, ilçe girişindeki çevre yolunda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun şehit olurken, 20 asker de yaralandı.

Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un şehit olduğu haberi memleketi Tokat'ın Turhal ilçesindeki babaevine ulaştı. Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan Nurullah Gazi- Yüksel Uygun çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Yavuz Uygun'un şehadet haberini ailesine, eve gelen askeri yetkililer verdi. Aile büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, başsağlığı için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

CENAZE TOKAT'A GETİRİLDİ

Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un cenazesi otopsinin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a gönderildi. Şehidin cenazesini hava alanında Vali Ozan Balcı, Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu il protokolü, şehidin Babası Nurettin Gazi Uygun ile yakınları karşıladı. Bekar olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un 7 ay önce göreve başladığı öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un cenazesi, Turhal Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, Turhal Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Uygun'un cenazesi Turhal ilçesinde bugün öğle namazı sonrası düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL / TOKAT,()

2)KASTAMONU' DA KAZADA ÖLEN ASKER MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren uzman onbaşı İsmail Doğan için memleketi Afyonkarahisar'da cenaze töreni düzenlendi. İmaret Camii'nde ikindi vakti düzenlenen törene annesi Ümmühan ve babası Salih Doğan, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, siyasi parti temsilcileriyle belediye başkan adaylarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İsmail Doğan, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, futbolcular ve kulüp idarecileri de katıldı. İsmail Doğan'ın ağabeyi Cihan Doğan'ın Afjet Afyonspor kulübü çalışanı olduğu belirtildi.

3)5 YAŞINDAKİ BİLAL, EVDE ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ

ADANA'nın Ceyhan ilçesindeki evde elektrik kontağından çıkan yangında Bilal Meme (5), hayatını kaybetti. Yangın, dün akşam saatlerinde Birkent Mahallesi'nde Ahmet Meme'le ait müstakil evde çıktı. Evdeki yoğun dumanı fark eden Duygu Meme, iddiaya göre kızları 7 aylık Eylül ve 7 yaşındaki Emine'yi alıp, dışarı çıktı. Çığlık atarak komşularından yardım isteyen ve sonrasında Oğlu Bilal'i kurtarmak için tekrar eve giren Duygu Meme, yoğun duman nedeniyle başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yanan evde mahsur kalan küçük Bilal'in cansız bedenine ulaştı. Yangın, itfaiye erlerince söndürülürken, talihsiz Bilal'in ölüm haberini alan yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşlarına boğuldu. Yangın sırasında eve yakın bir bahçede çalıştığı öğrenilen baba Ahmet Meme'nin, yangını haber alıp eve geldiği fakat, yangının büyümesi nedeniyle içeriye giremediği bildirildi. Jandarmanın yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

4)DENİZLİ'DE TARİHİ OKUL ALEV ALEV YANDI

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılarak eğitim öğretime başlayan ve daha sonra Halk Eğitim Merkezi binası olarak devam eden 91 yılık tarihi 2 katlı Gazi Paşa Mektebi binası alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin 1.5 saatte kontrol altına alarak söndürdüğü yangında tarihi bina kullanılmaz hale geldi.

Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Çal ilçesindeki Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait tarihi Gazi Paşa Mektebi'nde yaşandı. 1928 yıllında ilkokul olarak yapılan ve son 20 yıldır Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezi olarak hizmet veren Gazi Paşa Mektebi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler binanın eski olması nedeniyle kısa sürede büyüyerek etrafa saçıldı. İki binayı saran ve gökyüzünü aydınlatan alevler kilometrelerce uzantan da görüldü. Çevrede toplanan vatandaşlar da yangını korkulu gözlerle izledi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de 5 ayrı noktadan yangına müdahale etti. Alevlerin sardığı tarihi binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1.5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Restore edildiği öğrenilen binanın yangında büyük çapta zarar gördüğü öğrenildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "İhbar üzerine yangına 14 araç ve 36 personel ile müdahale ettik. Çeşitli noktalardan söndürme çalışmalarına başladık. Yaklaşık 1.5 saatte kontrol altına aldık ve soğutma çalışmalarına başladık. Maalesef tarihi bir mirasımız yangında büyük zarar gördü" dedi.

5)İNEGÖL'DE 2 BİNA ALEV ALEV YANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın yan binaya sıçradı. Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken, evlerden birinin alt katındaki ağılında beslenen 4 küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı.

Yangın, dün gece saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Kırsal Hamzabey mahallesinde meydana geldi. İsmail Büyüközden'e ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü. Alevleri fark eden Büyüközden ailesi kendilerini hemen dışarı atarken binayı saran alevler, evin bitişiğindeki Selami Ayaz'a ait eve de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, yangın sırasında Selami Ayaz'ın evinin alt katında bulunan ağıldaki 4 küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, yanan 2 ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

6)İZNİK'TE SAZLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

BURSA'nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.İznik ilçesindeki İznik Gölü kıyısında yer alan Çakırca mevkisindeki sazlık alanda dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayılan yangın için çevre ilçelerden de takviye ile birlikte çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri bölgeye sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Devam eden yangın nedeniyle bölgeden yükselen duman ise ilçenin pek çok noktasından görüldü.

ALEVLERİN TEHDİT ETTİĞİ KÖYDEKİ BAZI EVLER BOŞALTILDI

Bursa'nın İznik ilçesi Çakırca mevkiinde akşam saatlerinde sazlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam etti. Kontrol altına alınamayan yangında, rüzgarın etkisiyle alevler Çakırca köyündeki yerleşim alanlarına doğru ilerlemkeye başladı. Tehdit altındaki bazı evler tedbir amaçlı tahliye edilirken, bölgeye Bursa merkez ve çevre ilçelerden takviye itfaiye, arazöz ve su tankerleri sevk edildi. Yangınla ilgili bilgi veren Çakırca Mahallesi Muhtarı Zeki Bayrak, "Yangın köye doğru ilerliyor. Çok sayıda hayvanın telef olduğunu düşünüyoruz" dedi.

YANGINA GİDEN İTFAİYE ARACI KAZAYA KARIŞTI: 1 AĞIR YARALI

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen sazlık yangınına müdahaleye giden itfaiye ekibi kazaya karıştı. Kamil Ermiş (46) idaresindeki 16 KG 018 plakalı itfaiye aracına, İbrahim Yavaş (27) idaresindeki 16 H 6334 kamyonet arkadan çarptı. Kazada kamyonetin içerisinde sıkışan Yavaş, çarptığı itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan Yavaş, sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa'nın İznik İlçesi İznik Gölü kıyısında dün akşam saatlerinde başlayan yangın yaklaşık 13 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Yangında 15 dönümlük sazlık alan kül olurken, Bursa merkez ve çevre ilçelerden gelen çok saıda itfaiye ekibi soğutma çalışması yaptı. Yangın boyunca jandarma ekipleri de çevre güvenliğini aldı. Herhangi bir can kaybı yaşanmayan yangında, çevredeki birçok zeytin ağacı zarar gördü. İtfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

7)KEMER'DE ORMAN İÇİNDEKİ ÇÖPLÜKTE YANGIN ÇIKTI

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde ormanlık alan içindeki çöplükte dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor. Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanın yan tarafından bulunan çöplük alanda dün saat 21.30 sularında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri rutin kontrolleri sırasında bölgeden duman çıktığını fark etti. Jandarmanın itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi.

Ekipler yangının ormanlık alana sıçramaması için arazöz, itfaiye ve su tankerleriyle alevlere müdahaleye başladı. Bölgede rüzgarın etkili olduğu belirtilirken, yaklaşık 3 dönümlük alandaki yangının ormana sıçramaması için çalışılıyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alan içindeki çöplükte çıkan yangın, Kemer Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle uzun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangının ormana sıçramaması için ekiplerin çalışmaları sürerken, söndürülen bölümlerde ise soğutma çalışması yapıldı. Jandarma ekipleri ise çevredeki güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

8)ERZİNCAN'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2'İ AĞIR 11 YARALI

ERZİNCAN - Erzurum Karayolu'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan yolcu otobüsü önce bir otomobile sonra da TIR'a çarptı. Kaza da 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Erzincan - Erzurum Karayolu'nun 50'nci kilometresi Sansa Deresi mevkiinde meydana geldi. Erzurum'dan Erzincan istikametine giden araçlar kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kaydı. Bu sırada duran araçlara çarpmamak için ani firen yapan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 ABN 457 plakalı yolcu otobüsü duramayarak önce bir otomobile ardından da TIR'a çarptı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi gönderildi. Araç içerisinde sıkışan otobüs sürücüsü, AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yine aynı güzergahta buzlanma nedeniyle çok sayıda ufak çaplı kazalar meydana geldi. Karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

9)SAMSUN'DA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI

SAMSUN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu yola savrulan parçalar nedeniyle 2 otomobilin de karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Çarşamba ilçesi, Atatürk Bulvarı, Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Samsun'dan Çarşamba istikametine seyir halinde U.G. idaresindeki 55 RJ 768 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, F.İ. idaresindeki 42 DCE 61 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilden kopan parçalar yola savrulurken, bir süre sürüklenen kamyonet yol kenarında devrilerek durabildi.

Kazada, yola savrulan parçalar nedeniyle kontrolden çıkan S.K. idaresindeki 55 DV 282 ve C.K. yönetimindeki 55 ATC 10 plakalı otomobil de çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Zincirleme kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından bölgeye gelen Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması sonucu normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

10)AV TÜFEĞİ İLE BİNAYA RASTGELE ATEŞ AÇTI: 1 YARALI

MALATYA'da kimliği belirsiz bir kişinin Beydağı TOKİ konutları istikametine av tüfeği ile ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği Sami K. yaralandı. Polis, ateş açıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yavuzselim Mahallesi Beydağı TOKİ konutlarında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, Sami K.'nın yaşadığı evin önüne gelip, yanındaki av tüfeğiyle binaya doğru rastgele ateş etti. Binada oturanların panik yaşadığı olayda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Sami K. yaralandı. Apartman duvarlarında ise delikler meydana geldi. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Sami K., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, boş kartuşları toplayıp görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

11)GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCUYA 18 GÖZALTI

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 20 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin adreslerini tek tek belirledi. Savcılık kararıyla ekipler şafak vakti Vatan, Münifpaşa, Düztepe, Üçoklar, İstiklal ve Güzelvadi mahallelerinde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda; 100 gram esrar, 15 gram sentetik kannabinoid, 20 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 2 tabanca ve tabancaya ait dolu fişekler ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 450 lira ele geçirildi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu, tabanca ve paraya el koyan polis ekipleri, şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.

12)TIR KAMYONLA ÇARPIŞTI, SOĞAN ÇUVALLARI YOLA SAÇILDI



AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde TIR'la çarpışan kamyon devrilirken, kasasındaki soğan çuvalları yola saçıldı. Kazada 1'i Makedon 2 şoför yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sularında Afyonkarahisar- Antalya yolunun 55'inci kilometresindeki Sandıklı yakınlarında meydana geldi. Rampa çıkan Fahri Özgür yönetimindeki 06 PJN 11 plakalı soğan yüklü kamyonla, Makedonya uyruklu Gligor Fılov yönetimindeki GE 4221 AB plakalı boş TIR çarpıştı. Kaza sonrası devrilen kamyonun kasasındaki soğan çuvalları yola savrulurken, TIR'ın ön kısmında büyük zarar meydana geldi. Kazada yaralanan iki şoför olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza sonrası yol bir süre çift yönlü olarak ulaşıma kapanırken, temizlik işçileri ve itfaiyenin çalışması, kazaya karışan araçlar ve yola dökülen soğan çuvallarının kaldırılmasının ardından yol yeniden açıldı.

13)ADLİ SİCİL KAYDINI 9 METREKARELİK AFİŞE BASTIRIP, MEYDANLARA ASTI

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde belediye başkan adayları arasında başlayan adli sicil kaydı tartışmaları, meydanlara dev afiş olarak yansıdı. Bağımsız Başkan Adayı Kamil Saka'nın sözleri üzerine CHP'li Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, 3 metreye 3 metre boyutundaki 9 metrekarelik afişlere adli sicil kaydını bastırarak, Altınoluk, Güre, Akçay, Zeytinli ve Edremit meydanlarına astı.

Edremit ilçesinde, belediye başkan adayları seçim mitinglerinde birbirini yolsuzlukla suçladı. Edremit Belediye Başkanı ve bağımsız başkan adayı Kamil Saka, Cumhur İttifakı Adayı Tuncay Kılıç'ı ve Millet İttifakı Adayı Selman Hasan Arslan'ı çok sayıda davası olduğunu ileri sürdü. Bütün başkan adaylarını adli sicil kaydı örneklerini meydana asmaya davet eden Kamil Saka'ya ilk cevap Millet İttifakı adayı Arslan'dan geldi. 3 metreye 3 metre boyutunda yaptırdığı afişlere adli sicil kaydı örneğini bastıran Arslan, afişleri Edremit ilçe merkezi ve Altınoluk, Güre, Akçay ve Zeytinli mahalle meydanlarına astı.

'HODRİ MEYDANSA ALIN SİZE HODRİ MEYDAN'

Kendilerine güvendiklerini ve Kamil Saka'nın hodri meydan diyerek adli sicil kayıtlarını meydana asma taleplerine yanıt verdiklerini söyleyen Selman Hasan Arslan, bütün adayların adli sicil kaydı örneklerini çıkarmasını istedi. Arslan, "Kendisi, 'Hodri meydan' dedi ve adli sicil kaydını meydanlara asacağını söyledi. Ancak adli sicil kaydında problem var sanırım, çünkü henüz asmış değil. Hodri meydanın ne demek olduğunu da bilmiyor sanırım. Hem Sayın Saka'dan hem de Sayın Kılıç'tan aynı eylemi bekliyorum. Onların da adli sicil kayıtlarını meydanlara asmasını istiyorum. Hodri meydansa alın size hodri meydan" dedi.

Öte yandan bağımsız Edremit Belediye Başkan adayı Armağan Erbay da, afişe bastırdığı adli sicil kaydını Edremit Cumhuriyet Meydanı'na astı.

14)ŞIRNAK'TA GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI LİGİ BAŞLADI

ŞIRNAK Valiliği ve Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığı'nca düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi'nin başlangıcı İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un katılımıyla yapıldı.

Şırnak'ta 82 okuldan bin 230 çocuğun katıldığı Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi başladı. Takımlar, iki ay süreyle mendil kapmaca ve seksek oyunlarında mücadele edecek. Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi'nin başlangıç törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Mehmet Aktaş, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, çocukken oynanan ve çocukların birbirine kenetlenmesine, kucaklaşmasına vesile olan oyunların kültürün önemli bir parçası olduğunu söyledi. Bakan Yardımcısı Ersoy, bu değerlerin tekrar çocukların gönlünde vücut bulmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Bakan Yardımcısı Ersoy, çocukların elleri taş ve sapan değil, kalem tutması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

'YAVRULARIMIZIN HUZUR İÇERİSİNDE YAŞAMASI İÇİN ANT İÇTİK'

"Bu çocukların kanı üzerinden siyaset yapmak isteyen, memlekette haydutluk yapmak isteyenler, korku salmak isteyenler, eşkıyalık yapmak isteyenler düşün yakamızdan bıktık sizden diyoruz. Biz bu ülkede makul her insanın kanında insanlık olan herkesin isteyebileceği şeyleri istiyoruz. Biz bu topraklar üzerinde Hakkari'den Edirne'ye, Muğla'dan Ardahan'a bütün bu coğrafyada sadece kardeşçe yaşamak istiyoruz, mutlu olmak istiyoruz, mutlu etmek istiyoruz. Ağlamak, üzülmek istemiyoruz. Herkes işinde gücünde olsun istiyoruz. Dükkanlarımız açık olsun, tarlalarımız ekinli olsun, yaylalarımızda hayvanlarımız otlansın istiyoruz. Biz kan ve gözyaşı istemiyoruz. Biz analar ağlasın istemiyoruz. Bu salonda gördüğünüz yavrucakların eli ne taş tutsun ne sapan tutsun onların eli kalem tutsun istiyoruz. Geleceklerini kazansın okusunlar, eğitilsinler istiyoruz. Bu çocukların kanı üzerinden siyaset yapmak isteyen, memlekette haydutluk yapmak isteyenler, korku salmak isteyenler, eşkıyalık yapmak isteyenler düşün yakamızdan bıktık sizden diyoruz. Tükiye'nin her yanında olduğu gibi Şırnak'ta da çocuklarımızın yavrularımızın huzur, kardeşlik içerisinde yaşaması için ant içtik bunun için mücadelemize devam edeceğiz."

'KAMU KAYNAKLARININ SONUN KADAR ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN SEFERBER EDİYORUZ'

Vali Mehmet Aktaş ise devlet olarak en büyük amaçlarının geleceğin teminatı olan çocukların sağlıklı bir ortamda yetişmelerine ortam hazırlamak olduğunu aktardı. Vali Aktaş, "Hiç şüphesiz devlet ve millet olarak, en büyük amacımız, geleceğimiz emanet edeceğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bir ortamda yetişmeleri, iyi bir ortamda eğitim almaları ve bizleri bu güne kadar dimdik ayakta milli ve manevi değerlerine bağlı olarak, yetişmeleri ve geleceğe hazırlanmalarıdır. Bu doğrultuda bize kamu kaynaklarının sonun kadar çocuklarımızın geleceği için seferber ediyoruz. Bunun yanında ailelerimiz hiç şüphesiz en fazla çocukların eğitimi için, çocukların geleceği için masraf ediyorlar. Fakat buna ilaven sivil toplum kuruluşların ve gönüllü kuruluşların da burada olduğu gibi bu işe destek vermesi, hiç şüphesiz çok anlamlı ve çok değerlidir. Geleneksel spor dallarımızdan olan seksek ve mendil kapmaca oyunu üzerinden kurgulanmış çok geniş kapsamlı bir turnuvanın Şırnak'ımızda icra etmiş olması bizi çok sevindirmiştir" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Vali Aktaş çocuklarla birlikte seksek oynadı ve mendil kapmacada mendil tuttu.

15)TBMM BAŞKANI ŞENTOP: TÜRKİYE HER ZOR SÜREÇTEN BAŞARIYLA ÇIKMIŞTIR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin dünyada söz sahibi ülke haline geldiğini belirterek, "Türkiye'yi bugünlere taşıyan siyasi istikrar, ekonomik büyüme, uluslararası itibar. Bütün bunların temelinde milletle devletin bütünleşmesi var. Türkiye bunu sağladı. Türkiye bugüne kadar her zor süreçten başarıyla çıkmıştır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından bir otelde onuruna verilen yemeğe katıldı. Programda konuşan Şentop, "Cumhurbaşkanımızın bu bölgeye muhabbetini, ilgisini, alakasını eskiden beri bilen birisiyim. 1983 yılından beri kendisi ile hukukumuz var. O belediye başkanı iken buralara olan ilgisini alakasını hepimiz biliyoruz. 24 Haziran seçimlerinin sonuçları üzerine kendisini memnun eden bir ilgi gördüğü için şahsıma böyle bir teveccühte bulundu. Şimdi teveccüh gösterme sırası yeniden Tekirdağ'da. Tekirdağ'dan, Cumhurbaşkanımızın bu büyük yürüyüşünde kendisini mahcup etmeyecek bir gayret bekliyoruz. Üstümdeki çok mesuliyetli bir görev. Yeni yaptığımız hükümet sistemi değişikliğinde yasama ve yürütme organlarını birbirinden ayırdık. Hem yasama hem yürütme ortamını daha güçlü bir hale getireceğiz dedik. Sadece kanun değişikliği ile bir sistem değişikliği gerçekleşmiyor, bunun uygulamaya geçmesi lazım. Bunun için de siyasi aktörlerin, görevlilerin yeni sistemin tüm kurumlara yerleşmesi için gayret göstermesi gerekiyor. Bu bakımdan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yeni sistemde de gücünü muhafaza etmesi için gayret göstereceğiz" dedi.

Türkiye'nin dünyada söz sahibi ülke haline geldiğini söyleyen Şentop, "Türkiye'yi bugünlere taşıyan siyasi istikrar, ekonomik büyüme, uluslararası itibar. Bütün bunların temelinde milletle devletin bütünleşmesi var. Türkiye bunu sağladı. Daha önce devletin, milletin değerlerini, arzularını, taleplerini dikkate almayan yaklaşımları vardı hükümetlerimizin. O yüzden uzun ömürlü olmadılar, devam etmediler, bunun için bir seçimde kazanan diğer seçimde kaybedip gitti. 2002'den bu yana devam eden milletle devletin bütünleşmesi. Cumhurbaşkanımızın temel meselesi milletimizin arzularını, taleplerini yerine getirmek, sorunlarını çözmek.Türkiye bugüne kadar her zor süreçten başarıyla çıkmıştır" diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'de istikranın 17 yıl sürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu millet-devlet bütünleşmesi de milletin güvenini kazanmakla ilgili bir husus. Bu güven nasıl kazanılıyor? Önce söz vereceksiniz, sözünüzü tutacaksınız, sonra bir şey yapmasını istiyorsanız milletten onu önce siz yapacaksınız. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız ne dedi televizyona bağlandı? 'Bu Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı, darbe girişimine karşı sokaklara inin.' O zaman mücadele edin. Milletimiz sokaklara indi mi? İndi. Türkiye daha önce de bu tür darbelerle karşılaştı ama bu tür çağrı yapabilen bile olmadı. Ama Tayyip Erdoğan bunu söyleyince milletimiz sokaklara indi. Niye? Herkes biliyor ki bu sözü söyleyen Tayyip Erdoğan önce kendisi sokağa inecektir. Nitekim de öyle oldu. O şartlar altında havaalanına inmiştir. Millete sokağa çıkın derken ilk kendisi çıkmıştır. O gece kaybolan kaçacak yer arayan çağırsaydı kimse arkasından gitmezdi. Sen yürümezsen kimse arkandan yürümez. Devlet millet bütünleşmesinde önemli bir unsurdur. Tayyip Erdoğan ne kadar güçlü ve arkasında ne var diyor. Milletimiz zor zamanlarda kritik dönemlerde her zaman ülkenin yanında olmuştur. İstiklal harbinde gördük. Milletimiz zor zamanda milletin geleceği için isabetli kararlar vermiştir. Bu bakımdan milletimize güveniyoruz, güçlü bir Türkiye olacağını inanıyoruz."

16)AKŞENER: SİZİN DERTLERİNİZİ KONUŞMAMAMIZ İÇİN BİZE SALDIRIYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunarak, "Tehditler, küfürler, iftiralar gırla gidiyor. Sizin dertlerinizi konuşmamamız için bize saldırıyor. Yeni düşman benim. Hadi oradan" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte Mersin'deki eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde halka hitap etti. Yerel seçime yönelik kampanya süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Akşener, "Tehditler, küfürler, iftiralar gırla gidiyor. Bir ittifaka 'zillet', 'illet' diyen o dilin sahipleri, bugün ağlaya ağlaya 'Ben millete terörist der miyim?' diyor. Dedin kardeşim, dedin. Ben de sana ayna tuttum. Buyur mahkemeye ver. Buyur hakimlerine 'Bu kadını tutuklatacağım' de. Sizin dertlerinizi konuşmamamız için bize böyle bir savaş dili ile saldırıyor. Yeni düşman benim. Hadi oradan. 'Mazottaki ÖTV'yi, vergiyi kaldırın' diyoruz. Dilleri lal, kulakları sağır olmuş. Üretmeyen, ürettiği ürünü satamayan bir çiftçi Türkiye açısından yaradır ama bunların bu işi bilerek yaptığını da biliyoruz. Çaresiz olmanızı istiyorlar. Sizi tehditle korkutmak istiyorlar. Yıllardır bunu yapıp geldiler. Her seçimde bir düşman ilan etti. Bugün ben PKK'lıymışım. Kandil'le sözleşme imzalamışım, Temel Karamollaoğlu ile beraber" diye konuştu.

'MİLLİ İRADEYE İHANET ETTİ'

Kendisinin ve 'millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'ın tehdit edildiğini savunan İYİ Parti lideri Akşener, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı olmayı istedi, cumhurbaşkanı yaptık. O da yetmedi arkadaş, başkan olmayı istedi, başkan oldu. Bütün bunların kaynağı aziz milletimizdir, milli iradedir. Bugün Mansur Yavaş'ı tehdit ediyorsa Meral Akşener'i hapisle tehdit ediyorsa milli iradeye ihanet etmiştir. Çocuklarımızın, gençlerimizin kayırma ile torpil ile geleceklerini, umutlarını elinden almıştır. Her 4 kişiden 1'i genç işsizdir. Gençlerimize ihanet etmiştir. EYT'lilere, hakkı olan insanlara 'türedi' diyerek, onlara ihanet etmiştir. 3600 ek göstergeyi polisler için söyleyen benim. 24 Haziran'da memurlarımız için söyledi. Herkes yalancı, bu arkadaş doğrucu. 3600 ek gösterge bekleyen kardeşlerime ihanet ettin. Tencereyi kaynatamayan kadınlarımıza ihanet ettin. Tencere yanıyor. Rahmetli Demirel'in bir sözü var, der ki 'Tencere her iktidarı sallar'. İşte bunları konuşturmamak için hepimizi 'PKK'lı' yaptı. Sen dönüp, 11 milyon oy almış Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine, 5 milyon oy almış İYİ Parti seçmenine, 1 milyon oy almış Demokrat Parti ve Saadet Partisi seçmenine 'illet', 'zillet', 'terörist' dedin; inkar etme Erdoğan."

UYSAL: DEMOKRASİMİZİN OKSİJENİ BİTTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in ardından konuşma yapan DP Genel Başkanı Uysal ise "Türkiye'nin çok derinden işleyen problemleri var; ama ne köylünün ne çiftçinin ne esnafın, bu milletin kadınlarının, gençlerinin hiçbir meselesi, iktidar sahipleri istiyor ki konuşulmasın. Bugün Türkiye sistematik bir yıkım ile karşı karşıya. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerini siyasi alanda bir kavga unsuru yapmak isteyenler var. Demokrasimizin oksijeni bitmiştir. TBMM'de grubu olan bir siyasi partinin genel başkanı olan Sayın Meral Akşener'i hapisle tehdit ediyorlar. Yuh olsun" dedi.

KOCAMAZ: DEMİRDEN KORKSAYDIK TRENE BİNMEZDİK

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da "Mersin üzerinden demokrasiyi hançerliyorlar; ama bu hançeri 31 Mart'ta el ve gönül birliği ile çıkaracağınıza yürekten inanıyoruz. Demokrasiye inanan insanlar olarak demirden korksaydık trene binmezdik. Mersinliler kendilerine yapılan bu hakareti kabul etmediler, etmeyecekler. Sizlerde ricamız; demokrasi için çocuklarınız için Mersin, ülkemiz, birlik ve beraberliğimiz için oyunuzu mutlaka kullanmanız" diye konuştu.

DP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ayfer Yılmaz da mitingdeki konuşmasında, "Kıratıma bindim ve geliyorum. Arkamda mısınız? Gelin, öncelikle Mersin'in ne olduğunu 31 Mart'ta gösterelim. 1 Nisan sabahı ile hizmetlere başlayalım. Mersinimizi yeniden yıldız yapmak için ben hazırım" dedi.

17)TEMELLİ: BEKA SORUNU YOK, KABİNE SORUNU VAR

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bu ülkede siyasi, toplumsal, iktisadi kriz var. Kadınların, çocukların sorunları var; ama bu ülkede beka sorunu yok, kabine sorunu var" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, partisinin Tunceli'de düzenlenen mitingine katıldı. Seyit Rıza Meydanı'ndaki mitingde partililere seslenen Temelli, "Toplumu bölen, ayrıştıran anlayış, bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. İlk günden beri çıkmış 'Beka sorunu var' diyor. Sizin ciddi sorunlarınız var; ama bir beka sorunu yok. Bu ülkede siyasi, toplumsal, iktisadi kriz var. İşsizlik, yoksulluk sorunu var. Çiftçilerin, kadınların, çocukların sorunları var; ama bu ülkede beka sorunu yok. Bu ülkede sizin yarattığınız bir yönetememe sorunu var, kabine sorunu var" diye konuştu.

18)DESTİCİ: SİYASİ BÖLÜCÜLERE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dağdaki PKK'lı terörist ne ise onun Meclis'e gönderdiği, onun Meclis'e sokmaya çalıştığı siyasi bölücülere karşı biz mücadele edeceğiz" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Zonguldak Ereğli'de AK Parti'den istifa ederek, BBP'den 31 Mart yerel seçimi için aday olan mevcut belediye başkanı Hüseyin Uysal'a destek vermek amacıyla ilçeye geldi. Asker ve polisin, PKK ile dağda mücadele ettiğini vurgulayan Destici, şunları söyledi:

"Bazı siyasi partiler, daha da ileri giderek, bu siyasi bölücülerle örtülü, gizli kapaklı iş birliklerine girdiler. Ülkemiz çok zor bir süreçten geçiyor. Askerimiz, polisimiz, Mehmetçiğimiz içeride ve dışarıda hain PKK'lı teröristlere karşı PYD'lilere karşı YPG'lilere karşı kahramanca mücadele ediyor. Biz de bu mücadeleye ortak olalım, dedik. BBP olarak seçim daha başlamadan, bütün siyasi partilere şu teklifi yaptık. Dedik ki 'Bakın, Türkiye'de şu anda terörden de daha büyük bir tehdit var. O da siyasi bölücülüktür. Nasıl askerimiz, polisimiz sınır içi ve sınır dışında canını vererek, şehit olarak teröristlerle mücadele ediyorsa gelin bizde el birliği ile güç birliği ile ayrım yapmadan, tüm partiler bu bölücülere karşı siyasi bölücülere karşı birlikte mücadele edelim' dedik. Biz siyasi bölücülere karşı hep beraber mücadele edelim, dediğimizde maalesef alacakları 3- 5 bin fazla oydan kazanacakları birkaç fazla belediyeden vazgeçemediler. Hatta bazıları bunun da ilerisine gittiler. Siyasi bölücülerle örtülü, gizli kapaklı iş birliklerine girdiler. Ben buradan o partilerimizi uyarıyorum. Diyorum ki bunu yapmayın. Bu, devlete kötülüktür. Bu, ülkeye kötülüktür. Bu, millete kötülüktür. Dağdaki PKK'lı terörist ne ise onun Meclis'e gönderdiği, onun Meclis'e sokmaya çalıştığı siyasi bölücülere karşı biz mücadele edeceğiz."

19)BAKAN SOYLU, BURDUR VE AKSARAY'DA MİTİNGE KATILDI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Burdur İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Buradaki konuşmasında Türkiye'nin ve Türk milletinin 10 yıldır hep sıkıntılarla karşı karşıya bırakılmaya çalışıldığını söyleyen Bakan Soylu, "En son 7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirebilmek için yapmadıkları kalmadı" dedi.

'15 BİN TERÖRİST VARDI DAĞLARDA 700 KALDI'

Doğu ve Güneydoğu'da 13- 14 yaşlarındaki kızların dağlara götürülüp terörist yapıldığını aktaran Bakan Soylu, "Hiç endişe etmeyin. Terör meselesini siz bize bırakın. Biz onların dilinden de anlıyoruz, onların hakkından da geliriz. 15 bin terörist vardı dağlarda 700 kaldı. Hiç merak etmeyin. 2018'de son 30 yılın teröre katılımında en düşük yılıydı. Onun tam üç katı kadar terör örgütünden alıp adalete teslim ettik. 13 tane kırmızı renkli en üst düzey teröristi Türkiye'de, terör örgütünün üst düzey yöneticisi kalmadı. Ben çağırıyorum. O dışarıda olanlar gelin Cudi'ye, Gabar'a, Tendürek'e gelin, Cemil Bayık, gelin de sizi bir can pazarına düşürelim" diye konuştu.

'ONLAR TERÖRÜN, PKK'NIN VEKİLİDİR'

Batman, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Yüksekova, İdil ve Silopi'de herkesin gecenin bir saatinde rahat ve huzur içinde olduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Geçen gün hapishanede bir terörist öldü. Ben onların vekillerine 'milletvekili' demiyorum. Onlar bu asil milletin ismiyle vekillik yapabilecek şahsiyet ve karaktere sahip değil. Onlar terörün, PKK'nın vekilidir. Neymiş Diyarbakır'da o teröristin cenazesini havalimanında karşılayacaklar, sonra mezarlığa götürüp, defin töreni yapacaklarmış. Diyarbakır Valimizi aradım 'Sakın dedim havalimanının yanına bunları yaklaştırmayacaksın. Mezarlığın 1 kilometre etrafında bunların cismini görmek istemiyorum.' O eski Türkiye'deydi. Gideriz, yaparız, ederiz. Bu ülkede teröre bulaşan, destek veren, moral veren kimseye tahammülümüzün olmadığını burada Burdurlu hemşehrilerimizin huzurunda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Siz bize güveninö diye konuştu.

'AYAĞIMIZIN UCUNA BAKMAKTAN, GELECEĞE BAKTIRMADILAR'

Son 7 yılda Türkiye'yi kumpasın içine çekmeye çalışanların önümüzdeki 4.5 yılda da yeni bir senaryo hazırladığını belirten Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Hep hazırlıyorlar. Ne oldu yıllarca başı açık başı kapalı meselesiyle uğraştırmadılar mı? Ayağımızın ucuna bakmaktan, geleceğe baktırmadılar. Hep günlük meselelerle uğraştık. Bugün başı açık da, başörtülüsü de meclise giriyor mu? Ne oldu ülken mi bölündü? Memleket mi parçalandı? Tam tersi ülken büyüdü. Milletin birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyet yükseldi. Memleket yükseldi."

'BU ZEHİRLİ DİLİ NASIL KULLANIRSIN'

Yeni bir fitne tohumu ekilmeye çalışıldığını söyleyen Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Adamın biri, suratında meymenet yok. Bizim memlekette 'Allah adamın yüzünden rabbiyesini almış' derler. Sezai Temelli diye HDP'nin eş başkanı bir adam dedi ki 'Kürdistan'da biz, batıda AKP ile MHP'ye kaybettireceğiz.' Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Peki biz yırtınıyoruz. Dr. Devlet Bahçeli, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arkadaşlarımız, hepimiz 'Bu zehirli dili nasıl kullanırsın' diye. Siz Kılıçdaroğlu'ndan 'Edepsiz Sezai Temelli sen nasıl bu sözü söylüyorsun' diye bir cümle duydunuz mu? Siyasette baş olmak için siyasete girip de şimdi kuyruk olan Meral Akşener'den, atarlar yapıyor ya bazen, 'Sen nasıl böyle bir söz söylersin' diye duydunuz mu? Temel Karamollaoğlu'na şunun için kızıyorum. Diyor ki 'Çok ahlaksız bir kampanya yapıyorsun.' Ahlaksızlığı yapan ben miyim yoksa 24 Haziran seçimlerinde iki milletvekilliği için rahmetli Necmettin Erbakan'ın partisini götürüp PKK'ya yamayan sen misin? Yazıklar olsun. Şimdi Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan Şanlıurfa'da kapı kapı onları kazandırmak için birlikte omuz omuza, kapı kapı çalışıyorlar."

'KAMUOYU, MEDYA DUYACAK NELER OLDUĞUNU'

Burdurlulara içini dökmeye geldiğini söyleyen Bakan Soylu, "Benden önce de İçişleri Bakanı vardı. Benden sonra da olacak. Bizden çok var. Ama bu memleketten bir tane var. Bu memlekete gözünü dikenin gözünü oyarız alimallah. Adam orada durmuyor ki devam ediyor diyor ki 'İstanbullu İmamoğlu, Ankaralı Mansur Yavaş kazanacaksanız, sizi biz kazandıracağız. Pazartesiden sonra alacaklarımızı alacağız. Sözleşmeyi, protokolleri imzalamışlar öyle imzalamışlar ki hemen hemen her yerde imzalamışlar. Taahhüt altına almışlar. Bugün yarın kamuoyu, medya duyacak neler olduğunu. Nasıl belediye başkan yardımcılıklarının HDP ve PKK'lılarla paylaşıldığını, nasıl yönetim kurulu üyeliklerinin HDP ile paylaşıldığını" dedi.

'BUNLARI YERLEŞTİRDİLER'

Doğu ve Güneydoğu'da 94 belediyeyi aldıklarını kaydeden Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Teröre yardım eden, para gönderen, oraya gidenlere 'İşe girmek istiyorsan kardeşini dağa gönder' diyen, lojistik sağlayan, teröre destek veren, güç veren 94 belediyeyi aldık. O zaman biz yanlış yaptık Burdurlular. 325 belediye meclisi ve il genel meclisi üyelerini Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi listelerinden PKK'lıyı, HDP'liyi meclise sokacaklar. Kimisi patlayıcı taşımış, kimisi jandarma karakolu, polis karakolu bombalamış, kimisi PKK için uyuşturucu taşımış, kimisi kuryelik yapmış, kimisi haraç toplamış. Allah'ınızı severseniz. Bunları yerleştirdiler. Bize diyorlar ki, 'Siz bizim belediyeleri görevden alırsınız ha. Siz Doğu ve Güneydoğu'da huzur getirdik diyorsunuz ha. Bizim oralardan kaynak bulmamızı engelliyorsunuz ha. Şimdi biz sizin şehirlerinize bir çökelim de görün bakalım, huzurunuzu, sızalım da görün bakalım neler yapacağımızı.' O zaman biz yanlış mı yaptık? Bu çocuklarımız Gabar'da, Cudi'de, Kato'da Tendürek'te, Ağrı Dağı'nda, Besler Deresi'nde, Şenyayla'da, Tunceli'de, Ali Boğazı'nda mücadele eden evlatlar. 6 yaşındaki çocuğunun kokusuna doymadan oraya gidip, bayrak için, namus için, ezan için, bu milletin birliği için fedai can etmeye hazır evlatlar niçin orada duruyor? O zaman biz ne söyleyeceğiz şehit ailelerine, eşine, çocuğuna, gazilerimize, ne anlatacağız?ö

'HER TÜRLÜ HINZIRLIĞI YAPIYORLAR'

Doğu ve Güneydoğu'yu bilen biri olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"31 Mart'ta bir zafiyete uğrarsak bilesiniz ki 1 Nisan'da 6 yaşındaki masum çocuğun eline taşı verirler, kaymakamları valileri sokağa çıkarmazlar. İtibarını alt üst ederler. Yapmadılar mı daha önce? Her türlü hınzırlığı yapıyorlar. Şimdi biz onları Doğu ve Güneydoğu'da kıstırdık. Onlara adım attırmıyoruz. Burunlarını dışarıya çıkartmıyoruz. Şimdi CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi bir yaşam tüneli açıyor. Ne olursunuz bunlara bu fırsatı vermeyelim. Türkiye'nin her yerinde vermeyelim. Burdur'da vermeyelim. Bunlara bunun faturasını keselim. İmzaladıkları protokolün altında sizlerin, şehitlerin, gazilerin, imzaları var mı? 13- 14 yaşında dağa götürülüp, eli böğründe kalan 'kızım kızım' diye ağlayan annelerin imzası var mı? Kimin imzası olduğu belli. FETÖ'nün iti iki gün önce Amerika'dan havladı. Kandil'dekiler havlıyor, nerede olduklarını ortaya koyuyorlar. 'Biz beraberiz' diyorlar. Gözümüze baka baka, çekinmiyorlar. Kimin imzası var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in imzası var. Bunları bir evladınız olarak, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Önümüzdeki 4.5 yılda bizi heder etmek istiyorlar. Hedeflerimize ulaşmamızı istemiyorlar."

AKSARAY'DA DA MİTİNGE KATILDI

Burdur'un ardından Aksaray'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Aksaray İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Miting alanı girişinde kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılaşan Bakan Soylu, yoğun ilgi nedeniyle güçlükle ilerleyebildi. mitingde konuşan Soylu, Türkiye'nin büyümemesi ve güçlenmemesi için yıllardır ekonomik ve terör saldırıları gerçekleştirildiğini belirtti. Ülkede başbakan ve bakanların asıldığını, defalarca darbelerin gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Soylu, "Son 7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Gezi olayları, 17-25 Aralık, ardından 6-7 Ekim, 7 Haziran'dan sonra, PKK'nın siyasi kolu var ya HDP yüzde 13 oy alınca alınca oraları yaktı yıktı. 15 Temmuz darbesinden sonra da durmadılar. Irak'ın kuzeyinde devlet kurmak istediler, referandum yapıp. Amerika'ya, Avrupa'ya güvenip, devlet kuracağız demediler mi? Ama Recep Tayyip Erdoğan engelledi" diye konuştu.

'LİSTEYİ KANDİL VERDİ'

Konuşmasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yüklenen Bakan Soylu, "Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bana diyor ki 'ahlaksız bir kampanya yürütüyorsun' Temel efendi, ahlaksız ben miyim? 2 milletvekili için rahmetli Erbakan'ın milli görüşünü PKK'ya satan sen misin ahlaksız. Öyle tezgahlar yapıyorlar ki, bugün Şanlıurfa'da Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan kapı kapı Şanlıurfa Belediye Başkanlığını kazanmak için Saadet Partililerle beraber geziyor. Doğu'da ve Güneydoğu'da iki vilayete PKK bugüne kadar sızamadı. Birisi Şanlıurfa diğeri Adıyaman'dır. İkisine de şimdi Saadet Partisiyle girebilmek için bir oyunu, bir senaryoyu ortaya koyuyorlar. Dertleri şu; önümüzdeki seçimsiz 4,5 yılda önümüze nifak tohumları ekip, bu memleketin hedefleriyle buluşturmamak, bu memleketi 4,5 yılda rahat ettirmemek. 325 PKK ve HDP iltisaklıyı CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti listelerinden aday yaptılar. Kim bunlar PKK'ya patlayıcı taşıyanlar, uyuşturucu ekip, parasını PKK'ya nakledenler, PKK adına haraç toplayanlar, karakol bombalayanlar, PKK adına kuryecilik yapanlar, haber alıp haber götürenler. Kendileri yazmadı bu listeleri, kandil listeyi verdi. Bunlar bunları tanımazlar. Teker teker yukarıdan aşağıya bunları yazdı verdiler." diye konuştu.

'DAHA ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER ORTAYA ÇIKACAK'

Seçime kısa bir süre kala farklı konuların ortaya çıkacağını ifade eden Bakan Süleyman Soylu şöyle devem etti:

"Perdenin arkasında başka, perdenin önünde başka senaryo ortaya koymaya çalışıyorlar. Diyor ki, 'kazanacaksanız, bizim oylarımızla kazanacaksınız.' Diyor ki 'Pazartesi'den sonra alacaklarımızı, sizden alacağız.' Sözleşme imzalamışlar. Bugün yarın daha önemli sözleşmeler ortaya çıkacak. Belediye başkan yardımcılıklarını paylaşmışlar. Şirket yönetim kurulu üyeliklerini paylaşmışlar her şeyi paylaşmışlar. Bu sözleşmeyi kimle yaptılar biliyor musunuz? Bu sözleşmeyi imzalayan baş olmak için ortaya çıkan, şimdi kuyruk olan Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğludur.ö

20)ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİ MİLLİ DAVAMIZIN FAYDASINADIR

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın seçim çalışmaları ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Antalya'da, gün boyu Gündoğmuş, İbradı ve Akseki ilçelerinde halka hitap etti. Akseki ilçesindeki sinema salonunu dolduran kalabalığa seslenen Bakan Çavuşoğlu, 'cumhur ittifakı'yla daha güçlü hale gediklerini ve terörle mücadele güçlerinin arttığını söyledi. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada zorluklar, tehditler ve terör olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye'nin büyümesi ancak teröristlerin ve bize karşı hain planlar yapanların zararına olur. Milli davamıza, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın faydasınadır. Çok büyük sorumluluklarımız var. O yüzden 'cumhur ittifakı'nı kurduk" dedi.

AK Parti ve MHP tarafından İstanbul Yenikapı'da gerçekleştirilen mitinge de değinen Çavuşoğlu, "Rekor üstüne rekor kırıyoruz. Ne coşku ne kalabalık. Artık meydanlara sığmıyoruz. Bu gücümüzü görenler ne yapıyor? Onlar da ittifak kuruyor. Biz halkla milletle ittifak kurduk. 'Zillet ittifakı' kimle ittifak kurdu? Aksekililer, siz söyleyin. İşte siz de dediniz, PKK ile ittifak kurdu bunlar. Neden kurdunuz bu ittifakı? Millet düşmanlığı mı, Türkiye düşmanlığı mı, AK Parti, MHP düşmanlığı mı? Öyle ya PKK, Türkiye düşmanıdır" diye konuştu.

'EN BÜYÜK DERSİ CHP TABANI VERECEK'

İYİ Parti'nin 'milliyetçi parti' olarak nitelendirilmesini eleştiren Çavuşoğlu, "Geçtiğimiz seçimde milliyetçi geçinen o parti de bugün o ittifakın içinde. İki oy uğruna yıllardır savunduğunuz değerleri ayaklar altına nasıl alıyorsunuz? Öyle bir ders vereceğiz ki bunlardan dışarıdaki güçler de nasibini alacak. Bu seçim çok kritik bir seçim olacak" dedi.

Yerel seçimde 'millet ittifakı'nın büyük ders alacağını kaydeden Çavuşoğlu, "Bizim CHP'lilerin vatan sevgisinden şüphemiz yok ama oy verdikleri partiye soruyoruz. Bunlar el ele oldukları PKK'ya 'terör örgütü' diyemiyorlar. PKK, Türkiye için bir tehdittir ve beka sorunudur. Saadet Partisi Adıyaman'da PKK ile ittifak yapıyor. Onlara ne oldu, bu ittifakın içine girdiler? Millet öyle bir ders verecek ki bunlara. En büyük dersi de CHP tabanı verecek" diye konuştu.

CHP'li belediyelerde proje üretilemediğini savunan Bakan Çavuşoğlu, "Ben çobanlık da yaptım, bunlara 2 kuzu emanet etsen 1'ini kaybeder, öbürünü de kurda kaptırırlar. Keçi demiyorum; keçiyi gütmek zordur, kuzuyu bile güdemezler" dedi.

21)AK PARTİ'Lİ YIMAZ: SEÇİMDE FARKLI SONUÇ ÇIKARSA, 5 YIL RAHAT UYUYAMAYIZ



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki hafta bugün oy kullanacağız. 5 sene rahat uyumamız için, 5 gün koşturup uyumayalım. Burada farklı bir sonuç ortaya çıkarsa, 5 yıl rahat uyuyamayız" dedi.

Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kentteki kanaat önderleriyle restoranda bir araya geldi. AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar ile partililerin de katıldığı toplantıda konuşan Yılmaz, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti adayı Emin Geylani için destek istedi.

'HUZURUN OLMADIĞI YERLERE SERMAYE GELMİYOR'

Cevdet Yılmaz, "Burada bulunanlar Tatvan'ın gerçek sahipleridir. Önümüzdeki hafta bugün oy kullanacağız. 5 sene rahat uyumamız için, 5 gün koşturup uyumayalım. Burada farklı bir sonuç ortaya çıkarsa, 5 yıl rahat uyuyamayız. Huzur ve güven ortamı olmadan olmuyor. Biraz gecikmeli olsa da devlet işleri yürüyor. Huzurun olmadığı yerlere sermaye gelmiyor. İşletmeler gelip burada yatırım yapmıyor. Yatırım ortamı denen bir kavram var. Fiziki altyapı, üniversite, yetişmiş insan gücü, teşvikler olmalı. Huzurun olduğu yere başkası gelip yatırım yapmazsa beyin göçü olur. Aslında bugün konuştuklarımız gençleri de ilgilendiriyor. Huzur ve güvenin olduğu yerlerde belediye projelerini yapar, merkezi hükümet bu projeleri hayata geçirir. En önemlisi özel sektör buraya gelir. Tatvan özellikli bir yer. Ancak yeterince turist gelmiyor. İmaj denen bir şey var. 31 Mart'ta önce millet, memleket diyeceğiz. AK Parti'ye ve adayımıza destek vereceğiz" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'na karşı olan partilerin Türkiye'nin istikrarını bozmak bir araya geldiklerini söyleyen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin gündemi de var. Bir tarafta Cumhur İttifakı var, diğer tarafta birbirine benzemeyen ancak, birbirine yapışmış 4 parti var. Bunlar normalde bir araya gelmezler. Niçin bir aradalar? Hangi kuvvet bunları bir araya getirdi? Bu dörtlü grup Türkiye'nin sorunlarını aşabilir mi? O zaman bunların amacı ne? Türkiye'nin istikrarını bozmak. Mevcut bir iktidarımız var, Cumhurbaşkanımızı seçtik, bir istikrarımız var. Bu bir fırsat zamanıdır. Yeni atılımlar yapmak için ekonomide, demokraside yeni bir fırsat penceresidir. Bu seçim benim 12'nci seçimimdir. Her yıl ortalama bir seçim yaşamışım. Açıkçası millet de yoruldu biz de yorulduk. Seçimsiz bir dönem lazım. Son 4- 5 yıldır Türkiye'ye ciddi saldırılar oldu. Bu kadar saldırı başka bir ülkeye yapılsaydı ne halde olurlardı? Onu da sizin takdirinize bıraktım. Bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ancak bir kavgada bile on yumruk atılınca bir iki tanesi size denk gelir. Bu konu ile ilgili tedbirler alıyoruz. Yeni alanlarda yeni bir sistem var. Vatandaşımıza daha etkili hizmetler sunacağız. Bu önümüzdeki süreci faydalı bir şekilde sürdüreceğiz. Türkiye'nin istikrarını bozmak ve güçten düşürmek için son bir fırsat olarak görüyorlar. AK Parti'nin oyları düşerse ertesi gün saldıracaklar. Ekonomik ve dış politika için bunu korumamız lazım."

'SALDIRININ ARKASINDA İSLAM DÜŞMANLIĞI VAR'

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısıyla ilgili de konuşan Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yeni Zelanda'da Müslüman kardeşlerimiz saldırıya uğradı. Bunu sadece bir kişinin yaptığını söyleyebilir miyiz? Bunun arkasında İslam düşmanlığı var. Yabancı ırkçı provokasyonlar var. Türkiye ve İslam düşmanlığı var. Bunu görmezsek geleceğimizi sağlıklı tabanda geliştiremeyiz. Zalimden merhamet gelmez. Birlik beraberlik oluşturacağız. Farklılıklarımız yok mu? Onlar bizim renklerimizdir. Bu kadar farklılıkları yaratmış geçmişimizden geliyoruz. Son 15- 16 yılda AK Parti olarak yaptığız reformlar ortadadır. Bunları Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Ama artık birilerine buradan ekmek yok. Bunların derdi Kürtler ve Kürtlerin derdi değil, onlar sadece vitrinde kullanılan kelimeleri kullanırlar. Bunu görmek lazım."

22)MHP'Lİ KARAKAYA'DAN, 'CUMHUR İTTİFAKI' UYARISI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, partililerden Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun çalışmalarını isteyerek, "Hiç kimse Cumhur İttifakı'na zarar verecek tavır ve davranışlar içerisinde olmayacak" dedi.

MHP'li Mevlüt Karakaya, seçim çalışmaları kapsamında Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine geldi. Burada partisi tarafından düzenlenen mitinge katılan Karakaya, toplanan kalabalığa seslendi. Partisinin İlçe Belediye Başkan adayı Veysel Aydemir'e destek isteyen Karakaya, seçimlere kısa bir süre kaldığını belirtti. Karakaya, "Bildiğiniz gibi Veysel Başkanımız 1999 ile 2004 yılları arasında partimizden Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Kendisi siyasete ara verdi, ancak hemşerilerinin tekrar baskısı sonucunda bugün tekrar aday oldu. Kendisine desteğinizi bekliyoruz. Bugün yine MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin selamlarını sizlere getirdim. Veysel kardeşimizi Genel Başkanımız sizlere emanet etti" dedi.

Seçimlere kısa bir süre kaldığını söyleyen Karakaya, toplanan kalabalıktan Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun çalışmalarını istedi.

Cumhur İttifakı'nın ülkenin bekası için kurulduğunu vurgulayan Karakaya, şunları söyledi:

"Hiç kimse Cumhur İttifakı'na zarar verecek tavır ve davranışlar içerisinde olmayacak. Ben buradan seçime bir hafta kala teşkilatlarımızı uyarıyorum. Sayın Cumhurbaşkanının 2 gün önce bu konuyla ilgili bir açıklaması var. 'Cumhur İttifakı'nın ruhuna zarar vereni kapının önüne korum' dedi. Çünkü hem bürokrasinin içerisinde hem siyasetin içerisinde Cumhur İttifakı'ndan rahatsız olanlar var. Hatta onların çoğunun adına 'kripto' diyorlar. Kriptolara müsaade yok. Buna ne Sayın Cumhurbaşkanı ne de Genel Başkanımız müsaade veriyor."

