DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)CUMHURBAŞKANI İLE KUCAKLAŞAN EMİRHAN'IN MUTLULUĞU

CUMHURBAŞKANINA SARILIP AĞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmit'te Milli İrade Meydanı'nda halka seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına çağırdığı Emirhan Soydan gözyaşlarına boğuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarıldığı Emirhan, "Aşığım sana" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fakat kilosu biraz fazla. Vereceksin değil mi bu kiloyu. Emirhan'ı ağlattınız beni de ağlatacaksınız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisi ile tanınan Emirhan, Ocak ayında İzmit'te belediye başkanları tanıtım toplantısında "Tayyip dede. Cumhurbaşkanımız sizi çok seviyorum" diye seslenerek cumhurbaşkanının dikkatini çekerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deden kurban olsun sana. Bende seni seviyorum" dedi. Emirhan aday tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına ulaşamazken, bu kez cumhurbaşkanı ile kucaklaşmanın sevincini yaşadı.

'TARİH HEM İBRET HEM DE İLHAM KAYNAĞIDIR'

Tarihin bir milletin mazisi olduğu kadar istikbalin de pusulası olduğunu söyleyen Erdoğan, "Zaferler şehri Kocaeli'nden yine tarihe geçecek zafer bekliyorum. Yine sizlerden dünyanın öbür ucundaki Türk düşmanlarına, Müslüman düşmanlarına hadlerini bildirecek tarihi sonuç bekliyorum. Şimdi sizlere soruyorum öyle bir ses vereceksiniz ki ta okyanusun ötesinden duyulacak. Öyle bir ses vereceksiniz ki İslam karşıtlarının dizlerinin bağı çözülecek. Öyle bir haykıracaksınız ki 'Haçlılar mescitlerinize dokunmaz' diyen Pensilvanya'daki şarlatanın emellerine hizmet eden Kandil'de ki terör baronlarının yürekleri ağızlarına gelecek. Öyle bir gürleyeceksiniz ki silahlarının üzerlerine yazdıkları yazılarla Türkiye'yi tehdit edenler ayaklarını denk alacak. Tarih bir milletin sadece hafızası değildir. Tarih bir milletin mazisi olduğu kadar istikbalin de pusulasıdır. Tarih hem ibret hem de ilham kaynağıdır. Biz tarihten sadece ders almayız aynı zamanda ibret, kuvvet, cesaret, ilham alırız." dedi.

'TÜRKİYE'YE PARMAK SALLAYANLAR ÖNCE TARİH KİTABI OKUSUN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanda 120 bini aşkın kişinin olduğunu, duygulandığını belirterek, "Biz tesadüflerin bir araya getirdiği bir millet değiliz. Emperyalistlerin masa başında kurduğu bir ülke değiliz. Biz işgalcilerin sınırlarını çizdiği bir devlette değiliz. Biz 2 bin 200 yılı aşan devlet tecrübesi ile büyük bir milletiz. Bu ülkeyi birilerinin lütfu olarak değil, çarpışa çarpışa her evden bir yiğidi toprağa vererek kurduk. Ey 15'liler 15'liler. 15 yaşındaki yavrularımızın kanları var bu topraklarda. Bağımsızlığımızı büyük güçlerin insanıyla veya ihsanıyla değil, istiklal harbimizle büyük bedeller ödeyerek kazandık. Nene Hatun, Kara Fatma, Sütçü İmamların mücadeleleriyle kazandık. Bizi tanımak isteyenler önce gelip Çanakkale'yi ziyaret etsin. Türkiye'ye parmak sallayanlar önce açıp tarih kitabı okusun. Türk milletinin hürriyet tutkusunu ölçmek isteyenler önce İstiklal Marşımızı baştan sona okusun. Namaz kılan 3 yaşındaki çocukları alçakça kurşunlayanlar, merhaba diyen müminleri kalleşçe şehit edenler, bize boğazın batısına geçme tehdidinde bulunan müptezeller önce gidip bu milletin tarihini iyi öğrensin" diye konuştu.

'TÜRKİYE TÖKEZLERSE DÜNYA ÜZERİDE Kİ MİLYONLARCA KARDEŞİMİZ TÖKEZLER'

Türkiye'nin tökezlediği taktirde milyonlarca insanın tökezleyeceğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "İslam dünyasından kaynaklanan terör' şu ifadeye bak. Bu da Avusturyalı ırkçı bir senatör. Ha bay Kemal ha bu adam. Ne farkınız var. CHP'ye gönül verenlere söylüyorum şu Bay Kemal'in İslam dünyasını terör dünyası olarak görmesi karşısında hala bu adamın peşinden nasıl gidiyorsunuz? Sen ne zamandan beri terörün kaynağının İslam olduğuna inandın? Vicdan ister vicdan. Sen YPG'ye bile terör örgütü olarak bakmadıktan sonra sana söylenecek bir şey yok. Senin dilinden inşallah benim milletim 31 Martta dersini sana verecek. 31 Mart'ta öyle bir Osmanlı tokadı olsun ki CHP'nin tabanı da ondan kurtulsun. Son yaşadığımız hadiseler bir kez daha bize hakikati göstermiştir. Türkiye'nin güçlü olmaktan ve durmaktan başka hiçbir yolu yoktur. Milletimizin birbirine kenetlenmekten başka yolu yok. Türkiye tökezlerse dünya üzerindeki milyonlarca kardeşimiz de tökezler. Türkiye sendelerse Suriye, Irak, Yemen, Libya, Arakan, Bosna sendeler. Türkiye zayıflarsa Kudüs, Filistin hak ve hukuk ve adalet davası zayıflar. Bu millet eğer birbirine düşerse dünyanın 195 farklı ülkesinde yaşayan gurbetçilerimiz de güçsüz düşer. Türkiye'nin güçlü olmaktan güçlü durmaktan başka seçeneği yoktur. Türkiye kardeşlerimiz dara düştüğünde sığınacağı limandır. Türkiye dünyanın bir ucundaki milyonlar için barışın güvenin huzurun sembolüdür. Türkiye'nin hedef tahtasına konduğu böyle bir dönemde sırf 3-5 fazla oy alabilmek için bölücü örgütün uzantılarıyla işbirliği yapıyorlar."

KUZEY OTOYOLUNUN KURTKÖY-DİLOASI LİMAN BAĞLANTISI AÇILIŞI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan miting alanında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Dilovası Liman bağlantısının açılışını da gerçekleştirdi. Dilovası gişelerinde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan canlı yayınla otoyol hakkında bilgi vererek, açılış için izin istedi. Bakan Turan daha sonra kurdeleyi keserek yolun açılışını yaptı.

CUMHURBAŞKANI İLE KUCAKLAŞAN EMİRHAN'IN MUTLULUĞU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting sırasında ağladığını görerek sahneye çağırdığı 13 yaşındaki Emirhan Soydan, "Hayallerim gerçek oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit Milli İrade Meydanı'nda konuştuğu sırada kalabalığın içerisinde bir çocuğun ağladığını görerek yanına çağırdı. Sahneye çıkan Emirhan Soydan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılarak ağladı. Küçük çocuk Erdoğan'a, "Aşığım sana" derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Ben de aşığım" dedi. Küçük Emirhan'ın kilosunun biraz fazla olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fakat kilosu biraz fazla. Kilo vereceksin değil mi bu kiloyu?" diye sordu. Emirhan Soydan da, "Vereceğim" diyerek cevap verdi. Daha sonra sahnede ağlayan çocuğu işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Emirhan'ı ağlattınız. Biraz sonra herhalde beni de ağlatacaksınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emirhan Soydan'a, Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in 'Gençlerle Başbaşa' isimli kitabı ile satranç takımı hediye ettikten sonra ailesinin yanına gönderdi.

Miting sonrasında yaşadığı anları anlatan Emirhan Soydan, "Beni kaldırdılar, 'Tayyip dede' diye bağırdım. Benim olduğum tarafa dönünce yine bağırdım. Sahneye çıkmak istediğimi işaret ettim. O da, 'Gel' dedi. Sonra gittim, azcık bekledim. Kapıyı açtılar, 'Cumhurbaşkanının yanına git' dediler. İlk önce bir baktım, 'Rüyada mıyım?' diye düşündüm. Birden koşup sarıldım Cumhurbaşkanıma. Ağladım orada. Sonra öptü beni. 'Adın ne?' diye sordu. Çok mutlu oldum. Hayallerim gerçek oldu. O yüzden ağladım. Çok seviyorum Cumhurbaşkanımı. Dünyalar kadar seviyorum. Dünyada taşlar, ne varsa, ne kadar varlık varsa onların hepsinden daha çok seviyorum. İçeride tekrar konuşamadık. Ayrılmak istemiyorum. Sürekli onunla durmak istiyorum. Keşke ömür boyu onunla yaşasam." diye konuştu.

2)KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER, ANTALYA ORTAK MİTİNGİNDE KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimi öncesi kurdukları Millet İttifakı'nın ortak mitingi için Antalya'da partililerinin karşısına çıktı. Birlikte alandakileri selamlayan iki lider, ittifakın Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Muhittin Böcek'e destek istedi. Kepez ilçesinde bulunan Turgut Özal Spor Salonu önündeki alanda düzenlenen, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı mitingde, Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki ortak adayı Muhittin Böcek ve 19 ilçe adayı ile iki partinin milletvekilleri de yer aldı. Miting öncesi alandakiler tarafından 'Andımız' hep bir ağızdan okundu. Kılıçdaroğlu ve Akşener, miting öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muhittin Böcek'in elini sahnede birlikte kaldırdı ve halkı selamladı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk konuşmayı Muhittin Böcek yaptı. CHP ve İYİ Parti'nin Antalya ortak mitinginde liderlerden ilk olarak sahneye Meral Akşener çıktı. Akşener, Antalyalıları "800 yıllık Türk yurdu Antalyalılar, Atatürk'ün bir sözü var. 'Toroslarda bir Yörük çadırı kalsa o Yörük çadırının bacası tütse bize hiç kimse bir şey yapamaz, biz ilelebet var oluruz'. Antalya'nın Yörük çadırlarının sahipleri" diyerek, selamladı.

AKŞENER: EMEKLİ MAAŞIMA HACİZ KOYDURURSUN OLUR BİTER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini mahkemeye verdiğini hatırlatan Meral Akşener, "Sayın Erdoğan çıktı, beni 250 milyon TL'lik yani 50 milyon dolarlık mahkemeye verdiğini söyledi. Şimdi arada bir diyorsunuz ya 'Sen konuş, biz öderiz'. Valla ne siz ödeyebilirsiniz ne de ben. Sayın Erdoğan, olsa dükkan senin ama yok. Emekli maaşıma haciz koydurursun olur, biter" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözlerini mitingde tekrarlayan Akşener, "Şimdi çok kızdı ya terörist işine, söyleyeyim mi? Var mısınız? Antalya'nın teröristleri nasılsınız, iyi misiniz? Evet; pazarcıya, domates yetiştiricisine, çiftçiye, 11 milyon oy aymış CHP seçmenine, 5 milyon İYİ Parti seçmenine 'terörist' dedi mi, demedi mi? Eyvallah, dedi. Meral Akşener ayna tutunca karşılığı 250 milyon TL, 50 milyon dolar. Şimdi size şunu açık açık söyleyeyim. Battı balık yan gidermiş. Sonuç itibarıyla 250 milyon değil, bir dahakine 500 milyon versin" diye konuştu.

'SÖYLEYECEĞİ SÖZ BİTTİ'

Yerel seçime gidildiğini vurgulayan İYİ Parti lideri Akşener, şunları söyledi:

"Aslında Muhittin Böcek, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş kardeşimin projelerini dinlemek durumundaydınız ama Muhittin Böcek'in rakibi Tayyip Erdoğan, ilçe belediye başkan adaylarının da rakibi Tayyip Erdoğan. Belediye başkan adaylarının projesi yok, konuşulamıyor. Peki Sayın Erdoğan niçin yerel seçimleri bir savaş alanına çevirmek istiyor? Çünkü söyleyeceği söz bitti. Çünkü birbirinizle kavga eder, dövüşürseniz, kutuplaşacaksınız sonuç itibarıyla yanan mutfak, kaynamayan tencere, işsiz gençler, EYT'liler, çiftçinin kullandığı 6- 6,5 liralık mazot, narenciyenin öldürülmesi, bunlar konuşulmayacak. Dolayısıyla söyleyeceği söz bitti. Ama bu aziz Türk milleti, Antalyalılar bu söyleme prim vermediler. Arkasını göremiyorum, hay maşallah, burayı şereflendirdiniz ve ilgili arkadaşın sinirlerini yeniden bozdunuz. Bakalım ne diyecek?"

'TURİSTLERİN 3 ÜLKEYE BAĞLI OLMASI DOĞRU MU?'

Konuşmasında 'üreten belediyecilik' vurgusu yapan Meral Akşener, "Bizim belediye başkan adaylarımız üreten belediyeciliği bu ülkede en iyi şekilde uygulayan arkadaşlar olacak. Turizmden memnun musunuz? Peki Antalya'ya gelen turistlerin 3 ülkeye bağlı olması doğru mu? Niye yapmıyorlar; çünkü vizyonları yok, bütün hedefleri cep doldurmak, beton. Otellere geliyor turistler, mecburen kalıyorlar, esnaf sinek avlıyor. 15 milyon dolarlık meyve suyu ithal eden bir Türkiye, niye? Antalya'da bu konuda fabrika yapılmadığı için. Bu fabrikayı devlet yapmıyorsa Sayın Böcek siz yapacaksınız. Çiftçinin üretmesinin önüne geçildi, EYT'lilere 'türedi' denildi. Ama siz şanslısınız; bize 'PKK'lı', 'terörist', size 'türedi'. Devletin, iktidarın görevi çiftçinin ürününü ucuza üretmesini sağlamaktır. Mazotu indireceksiniz. Siz indirmezsiniz biz indireceğiz. 6,5 lira mazot alan bir çiftçinin ucuz ürün üretmesi mümkün mü? Putin'le kavga ederse domates portakallar gelir; ama siz pazar payını genişletmezsiniz elbette 3 ülkenin insafına kalırsınız. Üreten belediyecilikle çiftçinin yüzü gülecek" diye konuştu.

'O KULAĞI ÇEKECEKSİNİZ'

Vatandaşın 17 yıl boyunca büyük imkan tanıdığını dile getiren Akşener, "Hani 24 Haziran'dan sonra her şey uçacaktı, aşacaktı, kaçacaktı. Ne oldu, hayatınızda ne değişti, daha iyiye mi, daha kötüye mi gittiniz? Daha kötüye gittiniz. Ve o kulağı çekeceksiniz. Kulağı çekeceksiniz ki gelip, sizin gözlerinizin içine baksın, tekrar 'Mili irade önemlidir' desin" dedi.

Millet İittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'la ilgili Akşener, "Bir cumhurbaşkanı, bir belediye başkan adayını 'seçimi alıyor' diye açık, apaçık şekilde tehdit edebilir mi? Milli iradeye ihanet etti. Bu kulağı çekeceksiniz. Düşünün 31'ini, akşamı Antalya'da Muhittin Böcek, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Balıkesir'de İsmail Ok, Denizli'de Bahtiyar Bey, Samsun'da Hayati Tekin. Ne olacak biliyor musunuz? 'Eyvah' diyecek, 'Eyvah ki eyvah ben milletimden koptum, işsiz gençlerimi unuttum. 4,5 yıl sonra buradan ben oy isteyeceğim. Onun için onları dinlemem, gözünün içine bakmam lazım diyecek'" diye konuştu.

'SEÇMEN VELİNİMET'

Esnaf için müşterinin olduğu gibi seçmenin de siyasi için velinimet olduğunu kaydeden Akşener, "'Ceketimi assam seçilir' anlayışından seçmenin, oy verenin velinimet olduğu bir Türkiye'yle karşı karşıya kalacağız. Ama 31'inde her şey devam ettiği takdirde ertesi gün zam yağmuruyla karşılaşacaksınız. İşsizler ordusuna yenileri katılacak. Resmi rakamlara göre 4 milyon 302 bin işsizimiz var, yüzde 24'ü genç. Tencere kaynatamayan kadınlar. Rahmetli Demirel'in sözünü hatırlatayım, 'Tencere bütün iktidarları sallar'. Tencere bu iktidarı sallamalıdır, o kulak çekilmelidir. Öyle çekilmelidir ki ben daha evvel diyordum ki kızartın hafif ama şimdi morartabilirsiniz. Öyle bir çekin ki bu kulak morarsın. Eğer kabus gibi bir Türkiye'ye uyanmak istemiyorsanız, umut ve huzur dolu bir Türkiye'ye uyanmak istiyorsan 31 Mart akşamı o kulağı çekeceksiniz" dedi.

'MHP VE AK PARTİ'NİN SEÇMENİNE, KARDEŞİMİZDİR, DEDİK'

Kendilerine 'PKK'lı' denildiğini kaydeden İYİ Parti Lideri Akşener, şunları söyledi:

"Söyleyecek çok söz var ama lafı uzatmak istemiyorum. Yalnız biz ne Sayın Kılıçdaroğlu ne ben Cumhur İttifakı içinde yer alan partilerin yani MHP ve AK Parti'nin seçmenine 'kardeşimizdir' demekten başka tek kelime söylemedik. 'Canımızdır, ciğerimizdir, kardeşimizdir' dedik. Onlar size 'illet', 'zillet' dedi; hepsini misliyle ikisine iade ediyorum. Ama Sayın Erdoğan son zamanlarda çok milliyetçi oldu. O bizi ha bire imtihana çektiğini sanıyor da ben size Sayın Erdoğan'ın milliyetçiliğini sizin huzurunuza getirmek istiyorum. Diyor ya ha bire 'tek bayrak' diyor. Amenna; soruyorum hangi bayrak? 'Tek millet' diyor, hangi millet? 'Tek devlet' diyor, hangi devlet? 'Tek vatan' diyor, hangi vatan? Şimdi duydu; ama daha önce de bir şey dedi. 'Bu ülkücüler Fatiha bilmez'. Sayın Paçacı Fatiha öğrendiniz mi? Sayın Bahşi? 'Şimdi Fatiha bilmez' denilen ülkücüler size 'ırkçı', 'kafatasçı', 'kandan beslenenler' diyenlerle beraber olacak mısınız? Sayın Erdoğan'ın bütün uğraşmalara rağmen ağzından 'Türk' sözünü duyamadık. Şöyle 15 gün bize hakaret edip, iftira atmak yerine her gittiği yerde bir sorun bakayım, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyebilecek mi?"

KILIÇDAROĞLU: DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da Millet İttifakı'nın diğer ortağı, İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı ortak mitingde hitap etti. Kendisinden önce konuşan Akşener'in, Türkiye'nin sorunlarına değindiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin sorunları var. Bu sorunlar çözülemeyecek sorunlar değil. Sorunları aşmak mümkün. Biz bu sorunları aşabiliriz. Kurtuluş Savaşı'nı birlikte verdiysek ayrım yapmadıysak 'doğu- batı', 'kuzey- güney' demediysek hep birlikte bayrağımız, vatanımız için mücadele ettiysek şimdi demokrasi için mücadele edeceğiz. Hiç kimsenin önünde diz çökmeyeceğiz. Kimsenin baskısına 'evet' demeyeceğiz. CHP'nin, İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin belediye başkanları kazanır ve Türkiye genelinde iyi bir çıta yakalarsak bütün dünya, iktidarın bütün baskılarına rağmen Türkiye'de halkın demokrasiden yana oy kullandığını söyleyecektir" dedi.

'BİREYSEL VE KİŞİSEL ÇIKARIN PEŞİNDE DEĞİLİZ'

Demokrasi, ekmek, onur ve her evde huzur ile bereket olsun, diye mücadele verdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim mücadelemiz Kuva-yi Milliye mücadelesidir. Bizim mücadelemiz işsizlik mücadelesidir. Bireysel ve kişisel bir çıkarın peşinde değiliz. Cennet gibi bir ülkeyi, her şeyin olduğu ülkeyi neden cehenneme döndürdüklerini sorma zamanıdır. Niçin kavga ediyoruz, hangi gerekçe ile kavga ediyoruz? Hangi gerekçe ile hep türlü iftirayı bize atıyorlar? Çünkü beylerin söyleyecek sözü yok. Ekonomi batmış, işsizlik yükseldi; 'Çiftçinin, esnafın, sanayicinin durumu iyi değil' diyemiyorlar. Herkesi suçlamaya başladılar. 'Şu terörist', 'bu terörist'. Oturduğun koltuk cumhurbaşkanlığı koltuğu, işgal ettiğin koltuk cumhurbaşkanlığı koltuğu. İnsanların kimliği ve onuru ile oynamayacaksın, yaşam tarzıyla oynamayacaksın Sen oradan temiz ve güzel mesajlar vereceksin. İnsanların inancını siyasete alet etmeyeceksin. Sanıyor ki milleti kavga ettirirsem koltukta ömür boyu oturacağım. Bir koltukta ömür boyu oturmak, diye gerekçe olmamalı. Arkada hoş seda kalmalı. Dinden, imandan bahsediyorlar; ama Yunus Emre, Mevlana, Erzurumlu Emrah, Karacoğlan, Dadaloğlu ve yörükleri bilmiyorlar. Ne olduğunu bilmiyorlar. İnsanları kandırıyorlar" diye konuştu.

'DEMOKRASİDEN YANA OLAN ADAYLARA OY VERECEĞİZ'

Konuşmasında AK Parti'i seçmenlere seslenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "17 yıldır omuzlarınızda taşıyorsunuz. Ne istedilerse verdiniz. 17 yıldır AK Parti'ye çalışan kadınlar vardı. Doğru dürüst ayakkabıları bile yoktu. Kapı kapı gezdiler. 17 yılın sonunda bu güzelim insanlar, soğan kuyruğuna girdi. Bu soruyu her vatandaşın, özellikle AK Parti'ye oy verenlerin kendisine sormasını isterim. 17 yıl sonra seni getirip, soğan kuyruğuna sokuyorsa 'Dur' demen lazım. Milliyetçi olmak için bayrağını, vatanını seveceksin. Milliyetçi olmak için yatağına aç giren birisi varsa rahat uyumayacaksın. İnsanları kucaklayacaksın. Milliyetçi olmak için yeri geldiğinde yedi düvele meydan okuyacaksın. İlk etapta 31 Mart'ta birlikten, demokrasiden yana olan belediye başkan adaylarına; CHP, İYİ Parti ve başka bir yerde birliktelik sağlanmışsa Saadet Partisi'ne oy vereceğiz" dedi.

Emeklilikte yaşa takılanların derdini bildiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, buna yönelik teklif verdiklerini; ancak AK Parti ve MHP'nin reddettiğini söyledi. Polislere 3600 ek göstergeyi her seferinde dile getirdiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, buna yönelik kanun teklifinin de reddedildiğini belirtti.

AKŞENER'E ÇİÇEK VERDİ

Konuşmaların ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener, belediye başkan adaylarıyla sahnede fotoğraf çektirdi. Mitinge katılanların çiçek verdiği Kılıçdaroğlu, bu çiçekleri sahnedeki Akşener'e verdi.

Öte yandan miting alanı yanındaki Kepez Belediyesi Hasan Doğan Stadyumu'nda, Kepez Belediyesporlu oyuncular antrenman yaptı. Futbolcular, İstiklal Marşı okunduğu sırada da hazır olda durdu.

3)AKAR: BİZİM TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLERDİR, ÇARPITMAK ALÇAKLIKTIR

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek hedefinin teröristler olduğunu belirterek, "Bizim tek gayemiz var, tek amacımız var, tek hedefimiz var; sadece ve sadece teröristler. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bazı alçaklar, bazı hainler, bunları çarpıtmaya çalışıyorlar. Bu büyük bir alçaklıktır, büyük bir şerefsizliktir. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte Şırnak Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Mehmet Aktaş ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Valilik makam odasında açıklama yapan Akar, Şırnak'ın gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bakan Hulusi Bakan Akar, şöyle dedi:

"Umudumuz, dileğimiz önümüzdeki dönemde yapılacak seçimlerin güven içinde, huzur içinde yapılacağından hiçbir şüphemiz yok. Ve bunun sonucunda ülkemize, milletimize, Şırnak'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Dolayısıyla Şırnaklı kardeşlerimizin çok daha rahat, çok daha huzurlu, güven içinde hayatlarını sürdürmelerine çalışıyoruz hep beraber. Gerçekten Şırnak'ta her yerde önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. Her dönemde yine inşaatlar, binalar, yollar okullar parklar bahçeler, Şırnak çok büyük bir süratle gelişmekte. O olumsuz günlerin hatırasını geri bırakmakta. Buradaki Şırnaklı kardeşlerimizin de ileriye umutlu baktıklarını görüyorum. Gençler, halkımız, esnaf büyük bir coşku ile büyük bir dayanışma içinde. Faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ve inşallah önümüzdeki dönem çok daha iyi olacak. Güvenliğin de tam olduğunu görmek bizim için de ayrı bir mutluluk vesilesi oldu."

'BİZİM TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLERDİR'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek hedefinin teröristler olduğunu ifade eden Bakan Akar, bunu çarpıtanlara sert sözlerle tepki gösterirken, şunları söyledi: "Biz tabi burada Silahlı Kuvvetler olarak doğuda, Güneydoğu'da, Suriye'nin kuzeyinde faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bizim tek gayemiz var, tek amacımız var, tek hedefimiz var; sadece ve sadece teröristler. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bazı alçaklar, bazı hainler, bunları çarpıtmaya çalışıyorlar. Bu büyük bir alçaklıktır, büyük bir şerefsizliktir. Böyle bir şey söz konusu değil. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Teröristlerle mücadeledir ve arkadaşlarımızla birlikte Mehmetçik ülkemizi, milletimizi, Kürt kardeşlerimizi bu terör belasından kurtaracak. Yapılan çalışmaların özü ve esası budur. Bununla ilgili gece gündüz demeden 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde gözünü budaktan esirgemeyen Mehmetçik faaliyetlerini sürdürüyor."

'SONUNDA ÜLKEMİZİ BU TERÖR BELASINDAN KURTARACAĞIZ'

Seçimle ilgili tüm tedbirlerin alındığını ve demokrasi kurallarının işleyeceğini kaydeden Bakan Akar, "Geçenlerde Hakurk bölgesinde bir sınırdan geçişme oldu. Orada 12 teröristi etkisiz hale getirdiler, büyük bir kahramanlık örneği. Büyük bir fedakarlık örneği. O hainleri gerektikleri yerlere gömdüler. 2 şehidimiz var, o faaliyet sırasında. Bu arkadaşlarımız büyük bir mücadele büyük bir kahramanlıkla çatıştılar. Durdurdular ve onları orada etkisiz hale getirdiler. Bu şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var, onlara da acil şifalar diliyorum. Ve sonunda ülkemizi bu terör belasından kurtaracağız. Bunda kararlıyız. İnşallah bunu başaracağız. Biz 82 milyon bir milletiz, 7 yüz 80 bin kilometrelik bir vatan toprağında yaşıyoruz birlik ve beraberlik içinde. Güven içinde huzur içinde yaşayacağız. Temennimiz, dileğimiz çalışmamız bu. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu dönemde de seçimlerin kazasız, belasız, güven içinde yapılacağından eminiz. Tüm tedbirleri almış bulunuyoruz. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Dolayısıyla demokrasinin kuralları işleyecek. Ona göre sonuç her ne ise ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.

4)SOYLU, AĞRI'DA AÇILIŞ VE MİTİNGE KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'in Eruh ve Pervari ilçelerinde düzenlenen mitingin ardından helikopterle Ağrı'ya geldi. Cumhuriyet Caddesi'deki toplu açılış töreni ve mitinge kaldı. AK Parti'nin Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan için oy isteyen Süleyman Soylu, "İçimi dökmeye geldim. Hani bazen içini dökmek istersinde ananın sinesine başını koyarsın ya bazen bir sevincini paylaşmak istersin. Bazen bir başarını, heyacanını paylaşmak istersin. Yine ananınız o sıcak sinesine başınızı koyarsınız. Ben de sinenize başımı koymaya geldim. On yıllardır sıkıntı çekiyoruz. Bu coğrafyada, bir taraftan darbeler, her 10 yılda bir, bir taraftan ekonomik saldırılar, bir taraftan değerlerimize, kutsallarımıza el uzatmalar. Bir taraftan her birimizi hakir görmeler, küçük görmeler. Diğer taraftan bu ülkenin ilerlememesi için, zenginleşmemesi için bu ülkenin önüne koyulan engeller, anarşizm, terörizm, yüzde 8'lik gecelik faizler, hastanelerde yoksun kalmalar, kendi devletin arabasına mazot, benzin alamayan bir devletten, 500 milyon dolar para için emeklilerin maaşını ödeyebilmek için IMF'nin kapısına giden bir Türkiye'ye kadar çok zorluklar çektik. Bu millet çok zorluklar çekti. Bu ülkede bir başbakan, bakanlar asıldı. Bu ülkede her 10 yılda bir darbe yapıldı" dedi.

'DAĞLARDA 700 TERÖRİST KALDI'

Terör örgütünün bitme noktasına geldiğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın artık milletinin huzurunu bozamayacağını vurguladı. Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Terör örgütü PKK artık bu milletin geleceğini elinden alamayacak. Bu milleti yoksunlaştıramayacak. Burada bir evladınız ve kardeşiniz olarak söylüyorum, bu ülkenin içişleri bakanı olarak söylüyorum. Türkiye bu konudaki en güçlü zamanını yaşamaktadır. Şimdi hep birlikte geleceğe, yarınlara adım atalım, geleceğimizi birlikte kucaklayalım. Buna ihtiyacımız var, gerisini bize bırakın. Hiç endişe etmeyin. Siz terör varmış, yokmuş bunlarla ilgilenmeyin, bu bizim işimiz. Biz bu milletimize yıllardan beri yoksunluk çektirenlere, bu milleti birbirine düşürmeye çalışanların burnundan fitil fitil getirmesini biliriz. Bize inanın, güvenin. Sabah Eruh'taydık, bir kültür ve sanat merkezi açtık. İçerisinde saz, mandolin, keman, çalan çocuklar var. Bir tarafta Kuran'ı Kerim el sanatları işleyen, resim yapan kızlar var. Bunlar bizim çocuklarımız, bu çocukların eline kalaşnikof verip, bunları terörist yapmak, bunları kendi ailelerinden koparmak analarının babalarının sevgilerinden uzaklaştırmak buna müsaade etmemiz mümkün değildir. İddiamız şudur; buralarda huzur olursa iş alanları açılacak, turizm gelişecek. Terör bittiği andan itibaren, tamamen terörü tasfiye ettiğimiz anda PKK'nın kökünü kazıdığımız anda hayvancılık konusunda Türkiye'nin önünü kimse alamaz. Biz güçlü, kuvvetli, kudretli, zengin olacağız. Sözümüzü dünyaya hüküm olarak geçireceğiz inşallah. Hiç endişe etmeyin terör örgütünün sonunu getiriyoruz. 15 bin terörist vardı dağlarda, şimdi 700 kaldı. Başka bir şey daha söyleyeyim çok önemli bir şey. Bu ülkede tam tersi oluyordu. Son 30 yılın teröre katılımdaki en düşük sayısına geldik 2018'de. 136 terörist ancak 2018'de dağa katıldı. Peki kaç kişi teslim oldu? 450. Bakın bunun 170'ini aileleri ile beraber irtibat kurularak, dağdan ikna edilerek getirildi adalete teslim edildi. Yani terör örgütünün insanlarımızı ikna etmesinden çok daha fazla onun içerisindekileri biz ikna ederek ailelerle beraber adalete teslim ettik. Terör örgütünü söküyoruz hiç endişe etmeyin. Ağrı'yı bundan 10-25 yıl sonra gelecek nesiller öyle bir Ağrı'da yaşayacaklarki sadece Türkiye'nin değil Orta Doğu'nun cazibe merkezi olacak. Bizim ufkumuz aklımızı Kandil'e sıkıştıracak kadar küçük değildir. Bizim ufkumuz aklımızı dünyayla bütünleştirecek kadardır."

BİTLİS'TE SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Ağrı'dan sonra Bitlis'e gelen İçişleri Bakan Süleyman Soylu, seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Burada konuşma yapan Bakan Soylu, birlik ve beraberlik mesajları vererek, kimsenin oyuna gelmemesini istedi. Bitlis'e gelme nedeninin teşekkür etmek olduğunu belirten Bakan Soylu, "Huzurunuzda olmamızın bir sebebi var. Memleketimizin her yerinde aradığımız bir şey var. Çok büyük sıkıntılar çektik. Bu sıkıntıların bitmesi hani bir sevincimiz olur paylaşmak isterseniz. Hani annenizin göğsüne başınızı koyup bir şeyler paylaşmak isteriz. Biz de başımızı sinenize koymaya geldik. Bakın bu ülkede çok zor ve dar günler gördük. Bu ülkede darbeler oldu, Başbakanlar asıldı. Bu ülkenin ileri gitmesini engellemek için darbeler yapıldı. 60'ta, 72'te, 80'de darbeler yaşadık. En son Pelsinvanya'daki şarlatan geldi. Bu ülkede bir taraftan terör anarşi ile uğraşırken, bir taraftan da dolar operasyonları, faizlerle meşgul edildi." dedi.

'MİLLET OLMASAYDI BİZLERİ SAVURUP GÖTÜRÜRLERDİ'

Bakan Soylu ülkenin ilerlemesine fırsat verilmediğini ve sürekli küçük görüldüğünü kaydederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ülkeyi sürekli Avrupa'dan eksik saydılar. Bu ülkede 1944 yılında uçak ve otomobil yapılıyordu. Bursa'da otomobil fabrikası açılacaktı. Burada da şeftali ekin dediler. Bize ilerleme fırsatı vermediler, küçük gördüler. 'Siz kimsiniz, şalvarlılar bu ülkeyi siz mi yöneteceksiniz' dediler. Sadece bu değil. Bizi birbirimizden ayırmak için Kürt, Türk dediler. Sağcı, solcu dediler. On yıllardır bu ülkedeki insanların kardeşliğini, özgürleşmesini engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Bizim sizin huzurunuza gelmemizin sebebi de nettir. Bu ülkenin bir ferdi olarak minnettar olduğumuzu söylemek için geldik. Buraya gelmenin tek sebebi teşekkür etmek içindir. Milletimiz olmasaydı bizleri savurup götürürlerdi. Dünyanın en kıymetli hazinesini elimizden alırlardı. Öyle dik durdunuz ki bize bir şey yapamadılar."

'MİLLETIN ARASINA NİFAK SOKULMAYA ÇALIŞILDI'

Bakan Soylu, sürekli milletin arasına nifak sokulmaya çalışıldığını da belirterek, "İşleri güçleri bu milletin arasına nifak sokmak oldu. Yıllarca baş örtüsünü bu ülkenin en büyük sorunu olarak önümüze getirdiler. Ne oldu başı açık, başı örtülü hepsi bir oldu. Demek ki hep ayağımızın ucuna baktırdılar. Kim ufka baktıysa, onu başka işlerle meşgul etmek istediler. Uzun yıllar bu ülkeyi kumpasa getirdiler. Aynı zamanda terörizmle, PKK ile oyaladılar. Gelip burada yaşayan kürt kardeşlerimizi kim sordu. Diyarbakır'da 2 peygamber var. 35 medeniyet var. Diyarbakır erenler diyarı, Bitlis'i nereye koyacağız. Sadece birbirimizi ayırmaya değil, imanımızdan, kökenimizden, kardeşliğimizden ayırmaya çalışıyorlar. Bunu sürekli yapıyorlar. 'Zillet ittifakına oy vereceğiz' diyorlar. Kendilerine ait bir tezgah kurmuşlar. 94 belediyeye kayyum atadık. Çünkü teröre yataklık yapıyorlardı. Sadece Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya gelirken 30 kere Hakkari'ye gittim. Sadece huzur olsun diye, terörün bu milletin yakasından düşmesini, çocukların geleceğe umutla bakması için gittim. Onlara yalnız değilsiniz diye haykırdık. Büyük mücadeleler veriyoruz" diye konuştu.

'BU HAVAALANINDA UÇMAYACAKSINIZ DEDİLER, İLK PERVİN BULDAN UÇTU'

Huzurla birlikte bölgenin geliştiğini ve her gün yeni yatırımların yapıldığını da kaydeden Bakan Soylu, "Huzur olmazsa buralar gelişebilir mi? 15 Temmuz'dan sonra atılan adımlarla teröre geçit vermiyoruz. Neden bu millet bunun yoksulluğunu mağduriyetini yaşadı. Havalimanı açılacağı gün her yere kağıt dağıttılar. Bu havaalanında uçmayacaksınız dediler. İlk Pervin Buldan uçtu. Niye bu halkın çocuklarını dağa götürüyorsunuz. Kendi çocuklarınızı dağa götürsenize. Bu milletin evlatlarından ne istiyorsunuz. Onlar bir eli yağda, bir eli balda, onlar rahat etsinler diye milletin evlatlarını dağa gönderecekler. Bunlarla siz ilgilenmeyin. Terör bizim işimiz. Siz çocuklarınızı yarına hazırlamaya bakın. Buraları en güzel şekle getireceğiz. Güneydoğu'nun büyük zenginlikleri var." dedi.

Bakan Soylu buradaki konuşmasının ardından Ahlat ilçesine geçerek Selçuklu Çarşısı'nda Halka seslendi. Soylu, "Bu kadar saldırmalarına rağmen içerden ve dışarıdan saldırmalarına rağmen elif gibi dik durdurunuz. Biraz içimi dökmeye geldim. Heyecanımızı yarınlarımızı ufkumuzu paylaşmaya geldik. Huzurlu olmamızı, büyümemizi, sevincimizi paylaşmamızı istemiyorlardı. Ekonomimize saldırdılar. Yeter ki huzurlu olmayalım diye her on yılda bir darbe yaptılar" diye konuştu.

5)DÖNMEZ: DİNAR'DA YERİN ALTINDA ŞİMDİ KÖMÜR DE TESPİT ETTİK

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Afyonkarahisar programı kapsamında Dinar ilçesinde Cumhur İttifakı'nın seçim bürosunu ziyaret etti. Burada halka seslenen Bakan Fatih Dönmez, "Dinar, yerin altı da üstü de hem doğal zenginlikler hem de enerji kaynakları açısından oldukça mümbit bir yer. Mevla'm size biraz torpil geçmiş öyle gözüküyor. Rüzgarınız var, güneşiniz var, suyunuz var, yerin altında şimdi kömür de tespit ettik. Bu kömür santraliyle alakalı bir takım dedikodular yapılmış. Kesinlikle inanmayın, bizim ağzımızdan ne çıkıyorsa ona inanın. Yok işte tarlalara el koyulacakmış bilmem zayi yapılacakmış öyle bir şey yok. Orada biz yer altı işletmeciliği yapacağız. Yaklaşık 1 milyar tonluk linyit rezervimiz var. Bugün bunun 4'te 3'ünü çıkarmış olsak tam 30 milyar dolarlık bir rezervimiz var" dedi.

'45 MİLYAR DOLARLIK ENERJİ İTHALATIMIZ VAR'

Dinarlılara "Bak altının üstünde oturuyorsunuz" diye seslenen Bakan Dönmez, "Biz kömüre siyah-kara diye bakmıyoruz, nimet. Dünya kadar parayı yurt dışına ödüyoruz. Enerji kaynakları ithal etmek için başta petrol, doğalgaz, kısmen kömür de ithal ediyoruz. Yıllık ortalama 45 milyar dolarlık enerji ithalatımız var. Bir tarafından da yerin altında bekleyen kömürümüz var. Niye dışarıya para ödeyelim? Çıkartalım bunu ekonomiye vatandaşın hizmetine sunalım, herkes mutlu olsun. Sadece Dinar'da değil ülkemizin dört bir tarafında çok miktarda kömür rezervi tespit ettik. Bunları ekonomiye kazandırmak bizim boynumuzun borcu" diye konuştu.

'TRAKYA'DA İLK KEŞFİMİZİ YAPTIK'

Petrol, doğalgaz aramalarını da artırdıklarına işaret eden Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"Hemen de ilk meyvelerini görmeye başladık. Trakya'da ilk keşfimizi yaptık. Yaklaşık 300 bin hanenin 3 yıl yetecek doğalgazını keşfettik. Afyon'u düşünün, ilçeleriyle birlikte 300 bin hanenin, Afyon şehrini ilçeleriyle birlikte 10 yıl yetecek doğalgazı bulduk. Yeter mi? Elbette yetmez. Afyon gibi bizim onlarca şehrimiz var. Daha çok çalışmamız lazım. Biz fiili dua yapacağız siz kalbi dua yapacaksınız, elbirliğiyle varsa bulacağız inşallah."

Ticaret Bakanı Pekcan, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın resmi açılışını yaptı(EK)

6)MARKETLERE YÖRESEL ÜRÜN STANDI

Sanayi Bakanı Ruhsar Pekcan, modernize edilen Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılışının ardından dün akşam saatlerinde Van'ın Edremit ilçesinde DoubleTree by Hilton Hotel'de düzenlenen 'Esnaf Buluşması' toplantısına katıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van milletvekilleri Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, Oda Başkanları ve 2 bine yakın esnafın katıldığı 'Esnaf Buluşması' tolantısında konuşan Sanayi Bakanı Pekcan, İran'a açılan Kapıköy Sınır kapısı için 112 milyon dolarlık harcama yapılarak modernize edildiğini söyledi. Bakan Pekcan, Türkiye'deki kara sınır kapılarından yılda 2 milyon girişi yapıldığını ifade ederek, "Van ekonomisinin ne kadar canlı olduğunu biliyoruz. Van aynı zamanda ticaret şehri. İnşallah bu kapının açılmasıyla ticaretimiz, esnafımızın işleri daha fazla canlanacak ve kazançlar getireceğine inanıyoruz. Tabi bu kapı tek başına bir anlam ifade etmiyor. Aynı kapasitede İran tarafının da bugün burada hazır olmasını temenni ederdik. Ama biz bakanlık olarak takipçisiyiz." dedi.

İRANDAKİ YASAKLARIN KALDIRILMASINI BİZ DE İSTİYORUZ'

Bakan Pekcan, sekiz aylık görev süresince üç kez İran'daki üst düzey yetkilerle bir araya geldiklerini anlatarak şöyle konuştu:

"Evet ithalattaki yasakların, İran'daki yasakların kaldırılmasını biz de istiyoruz ama bu, İran'ın kendi politikası gereği. Ama biz bu yasaklı listesinde en azından tercihli ticaret anlaşmamız olan 63 kalemin yasak listesinden çıkarılması için de kendileriyle görüşme halindeyiz. İnşallah en kısa zamanda tamamlanır. Razi Gümrük Kapısı'nın tamamlanmasıyla ilgili ve Razi ile Hoy arasındaki kara yolunun yapılmasıyla ilgili de bizler de yakinen takip ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda transit geçişlerine açıldığı zaman bu kapı aynı zamanda İpekyolu üzerinde bir kapı, dünya ekonomisinin kalbinin attığı ticari yol güzergahı üzerinde, o zaman Allah'ın izniyle Van'ı kimse tutamayacak. Esnafımıza çok önem veriyoruz. Bakanlığa geldiğim ilk günden itibaren iş dünyasının temsilcileriyle istişare kurulu kurduk ve her ay toplantılar yapıyoruz. Sizlerin talepleri de bize geliyor. Biz bu talepleri mutlaka değerlendiriyor ve geri dönüş yapıyoruz. Bu çalışmamız bundan böyle devam edecek. Hepinizin bildiği gibi sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman esnafın yanında olmuştur. Kendilerinin tasarruflarıyla esnaf ve sanatkarlarımızın 11 bin liraya olan gelirleri vergiden muaf tutulmuş. Vergisini düzenli ödeyen esnafımıza 5 puan indirim yapılmış. Aynı zamanda 5 puan sosyal güvenlik pirimlerinde de indirim yapılmış. Biz bakanlık olarak aynı zaman taşınmaz malı teminat gösterilmesinin yanında taşınır mallarımızı da teminat göstererek kredi kullanılmasının önünü açtık. Çok yüksek sayıda firmamız kredi kullanmış bulunmakta. TESKOP kanalıyla yaklaşık 493 esnaf ve sanatkarımız kredi kullanmaktadır. Kendilerinin belirttiği üzere bir yıla kadar vadeli kredilerde yüzde 4, bir yıldan daha uzun kredilerde de yüzde 5 faizle esnaf ve sanatkarımıza kredi kullanıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da esnaf ve sanatkarımızı merkeze almaya devam deceğiz. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefi yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselebilmektir. Bunun yolu da daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracattan geçer. Bu doğrultuda bakanlık olarak ihracatımızı arttırmak, güçlü, rekabetçi olduğumuz pazarlarda daha fazla rekabetçi olmak için daha fazla tasarıma ve markaya destek vererek yolumuza devam diyoruz. Aynı zaman da iç ve dış ticarette dijitalleşmeye önem veriyoruz. Dijitalleşmeyle bütün yönlendiriyoruz."

MARKETLERE YÖRESEL ÜRÜN RAF SORUNLULUĞU

Bakan Pekcan, perakende sistemiyle ilgili kanun çalışmaları bulunduğunu belirterek, "Bu taslak çalışmada marketlerin yöresel ürünleri için de belli bir yüzdede raf ayrılmasını zorunlu kılacağız. Bunu dışında sadece marketlerin kendi markasıyla değil, o markaları ürettikleri firmaların da markalarıyla satış yapmalarını, kendi markalarıyla satışlarına yüzde getireceğiz. Bunun dışında essnafımızın ihracatçı olmasına yönelik pazarlama ve marka destek projemiz var. Bununla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnafımıza e- ticaret ve ihracaat eğitimleri veriyoruz. Esnafımızın iç ticarette gösterdiği başarıyı ihracatta da göstermesini Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz. Bence burada Van öncü olabilir." diye konuştu.

7)BAKAN ALBAYRAK, DERNEKPAZARI GENÇLİK MERKEZİ'Nİ AÇTI

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldiği, 'Adım Adım Ekonomi' toplantısının ardından geldiği ana-baba ocağı Dernekpazarı ilçesinde, Gençlik Merkezi ve Sosyal Yaşam Alanı'nın açılış törenine katıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait Mehter Takımı'nın dinletisinin ardından salonu dolduran hemşerilerine hitap eden Bakan Albayrak, 31 Mart seçimlerinde Cumhur ittifakına destek vermelerini istedi.

'TÜRKİYE SON 5 YILDA TÜRLÜ TÜRLÜ, SALDIRILARA MARUZ KALDI

Türkiye'nin son 5 yılını değerlendiren Bakan Albayrak, "Bakın arkadaşlar bugün önemli bir program için bir aradayız, buradaki bu program vesilesiyle bir aradayken ülkemizde neler oluyor, dünyada neler oluyor, ülkemiz nereye gidiyor, içeride ve dışarıda bu ülkemizin yerli ve milli, dik duruşunu kimler tehdit ediyor ? Bunu görmemiz lazım. Türkiye, son 5 yılda türlü türlü, saldırılara maruz kaldı. Hatırlıyor muyuz? 5-10 tane ağaç için Türkiye'yi, İstanbul'u yakmaya çalıştılar. Arkasından ne hangi örgütler çıktı? FETÖ, DHKP-C, PKK çıktı mı ? Bu bir. Sonra bu saldırıdan güçlenerek çıkan Türkiye'nin yolunu 6 ay sonra yargı darbesi adı altında FETÖ'cüler başka bir şekilde kesmeye çalıştı. 2014 seçimlerinde büyük bir tokat yiyerek hezimete uğradılar. Türkiye bundan da güçlenerek çıktı, yenilmedi. Akabinde 15 Temmuz 2016'da tarihin en kirli darbe girişimine şahit olduk mu? Yüzlerce insanımızın şehit, binlerce insanımızın gazi olduğu, milyonlarca insanımız o gece sokağa inerek sadece kendisi, geleceği ve istikbali için değil evlatlarının geleceği için de bu darbecilere bu memleketi bırakmadı ve dimdik bir şekilde meydanlara inerek Cumhurun başkanın yanında durdu, yekvücut oldu" dedi.

'BİZ LAFA DEĞİL İCRAATA BAKARIZ'

Yerel seçimlerle ilgili de konuşan Bakan Albayrak, 'beka' tartışmalarıyla ilgili de mesajlar vererek şunları söyledi:

"Bugün yine bir seçime gidiyoruz, televizyonlarda izliyor musunuz? Diyorlar ki: 'bu bir hizmet seçimi beka seçimi değil.' Şimdi bakıyoruz, bir tarafta Cumhurbaşkanımız ve çok kıymetli Cumhur ittifakımızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli ne diyorlar, 'Bu bir beka seçimidir' diyorlar. 'Yok bu belediye hizmetleri, bir hizmet seçimidir beka değildir' diyenler; benim bunu size anlatmak lazım. Doğru 31 Mart'ta bir belediyecilik anlamında, devletin ve hükümetin de desteğiyle yerel yönetimler anlamında Türkiye'de bir hizmet seçimi olacak. Hizmet siyasetinde, AK Parti son 25 senedir Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir ekol oldu. Hizmet siyasetinde, belediyecilikte bir marka oldu. Çünkü bunu uzatmaya gerek yok. Çünkü siyaset, meydan, seçmen yok mu? Ama biz lafa değil, icraata bakarız."

'YALANDAN KİM ÖLMÜŞ'

Bakan Albayrak, eleştiriler yönelttiği Millet İttifakı İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun önceki seçimlerde vaatlerini yerine getirmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Dilin kemiği yok, bol kepçe lokantası, yalandan kim ölmüş. Bu arkadaş ne vaat ediyor dedim, bir de baktım ki birçok ildeki adaylarda olduğu gibi İstanbul'da da birileri her zamanki gibi bol kepçeden yalan söylüyor. 2014'de bu kişi adaydı, ne vaat etmiş? 37 proje vaat etmiş. Bunun sadece 2 tanesini gerçekleştirmiş. 35'i yalan olmuş. Bu siyaseti, bu siyasetçiler ve zihniyeti tanımanız lazım. Aydın'da 133 proje vaat edilmiş ama bunların 120'si yok. Yalandan kim ölmüş. Esas konu bu beka meselesi. Bu meseleyi doğru anlamamız lazım. Düne kadar Türkiye'de, devletten aldığı finansmanı, iş makinelerini ve tüm bu imkânları, dağa, terör örgütüne, dışarıya aktaran belediyeler var mıydı? Bu paraları alıp, dağa, terör örgütüne, Kandil'e aktarmanın yanında, bu imkânlarla yolları, sokaklara çukurlar kazan, terör örgütleriyle iş tutup Mehmetçiğimize kurşun sıkma noktasında destek olan belediyeler var mıydı? Demek ki belediyecilik önemli. Belediyeye alacak insan, yönetecek insan yerli ve milli olması lazım, terör örgütleriyle iş tutmaması lazım. Örgütlerle el ele, kol kola belediyeye, meclise taşımaması lazım."

'CUMHUR İTTİFAKI'NA OY VERMEYEN TERÖRİST DEĞİLDİR'

Cumhur İttifakı'na oy vermeyenlerin 'terörist' olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığını ifade eden Bakan Albayrak, "Birileri diyor ki, 'Cumhur İttifakı'na oy vermeyenlere terörist diyorsunuz' Bu çok önemli. Bu söz çok yanlış, kim diyorsa yanlış diyor. Cumhur İttifakı'na oy vermeyen terörist değildir, böyle bir şey yok. Şunun altını çizmemiz lazım, şu resmi görüp, görmeyenlere göstermemiz lazım. Biz öyle bir şey demiyoruz, demeyeceğiz de. Bugün, Türkiye'de adına millet dedikleri ama aslında zillet ittifakı seçimlere girerken, peşi sıra bir yandan Kandil, bir yandan Pensilvanya açıklama yapıyorsa, bu da yetmiyormuş gibi terör örgütleriyle kol kola yürüyen siyasi partinin eş başkanları, peşi sıra açıklama yapıyorsa ve 'Biz Güneydoğu'da PKK'ya diğer yerlerde bunlara oy vereceğiz' diyor, 'bunları destekleyeceğiz, bunlarla yürüyoruz' diyorsa, bu resmi görüp, göstermemiz lazım. Bu resmi bütün Türkiye'nin, bütün Trabzon'un görmesi lazım. Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı konusunda dik bir duruş sergiledi. Mevzu bahis ülkenin bekası, biz kol kola yürümek zorundayız" diyerek konuşmasını tamamladı.

8)CHP'Lİ ÖZTRAK: BU TEHDİDİNİZLE HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bugün adını bile anmaktan hicab duyduğum bir televizyon, bir operasyon kanalı darağacı önünde Sayın Genel Başkanımız hakkında idam çağrısında bulunan bir program yaptı. Bunu sadece rezil bir kanalın bireysel bir girişimi olarak göremeyiz. Biz böyle tehditlere alışığız. Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, 73 yıllık çok partili demokratik yaşamda 20 genel seçim, 14 yerel seçim gördüklerini belirterek, "Hiçbir seçimde iktidarın baş aktörü olduğu, bu kadar rezil, bu kadar seviyesiz, bu kadar pespaye bir kampanya süreci yaşamadık. Demokrasinin imkan ve araçlarıyla iktidara gelenler, demokrasimizi açıktan tehdit ediyorlar. Bugün adını bile anmaktan hicab duyduğum bir televizyon, bir operasyon kanalı darağacı önünde Sayın Genel Başkanımız hakkında idam çağrısında bulunan bir program yaptı. Bunu sadece rezil bir kanalın bireysel bir girişimi olarak göremeyiz. Bu alçakça sözler Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın meydanlarda idam naraları attığı günde sarf edilmiştir. Sayın Genel Başkanımıza yönelik bu tehdidin senaryosu tek merkezde yazılmış bir planın parçasıdır" diye konuştu.

'TEHDİTLERİNİZDEN KORKMUYORUZ'

Tehditlerden korkmadıklarını belirten Öztrak şöyle konuştu:

"Akit TV'nin ipini elinde tutana sesleniyoruz; Tehditlerinizden korkmuyoruz. Biz köklerinde Kuvay-i Milliye olan Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Biz böyle tehditlere alışığız. Bizim ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk de milletimizin istiklal mücadelesine, dönemin saray iktidarının boynuna astığı idam fermanı ile başlamıştı. Bizler boynunda idam fermanıyla vatan ve millet mücadelesi vermeyi gayet iyi biliriz. Atalarımız, dedelerimiz, milletimiz bu rezil fermanı tanımamış hakkın ve haklının yanında durmuştur. Bugün bizler o şerefli dedelerin torunları olarak milletimizin geleceği kararmasın, aşı, işi küçülmesin, demokrasimize yapılan saldırılar son bulsun diye saray iktidarı ve onun iş birlikçilerine karşı büyük bir mücadele yürütüyoruz. Bu mücadeleyi nezaket içinde hukuk kurallarına ve demokratik teamüllere saygı çerçevesinde yapıyoruz."

'AVUKATLARIMIZ YARIN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR'

Türkiye'nin tüm medyasının cebren ele geçirildiğini ve yargısının zapt edildiğini ifade eden Öztrak, "Geleceğinden korkan, bürokrasisi ve kurumları sindirilmiş olabilir ama biz milletimizin sağ duyusuna inanıyoruz, milletimizin sandıkta geleceğine sahip çıkacağına inanıyoruz. Bir kez daha idam tehdidinde bulunanlara açıkça sesleniyorum; sizlerden korkmuyoruz. Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız. Avukatlarımız yarın sabah suç duyurusunda bulunacaklar" diye konuştu.

9)CHP'Lİ AĞBABA: BU MEMLEKETTE YAŞAYAN HERKES BİZİM KARDEŞİMİZ



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Mersin'de seçim bürosu açılışına katıldı. Ağbaba, "Önce, 'Bu bir savaş' dediler. Ne savaşı? MHP'ye de, CHP'ye de, İYİ Parti'ye de, HDP'ye de oy veren bu memlekette yaşayan herkes bizim kardeşimiz" dedi.

Ağbaba, CHP'nin Yenişehir Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir'in İstemihan Talay Caddesi Akkent Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışına katıldı. Seçim döneminde kullanılan ifadeleri eleştiren Ağbaba, "Biz şimdiye kadar hiç sert dil kullanmadık. Bu seçimde, diğer seçimlerde görmediğimiz şeyler var. Önce, 'Bu bir savaş' dediler. Ne savaşı? Savaş da düşmanımız kim? Bizim düşmanımız kim? Hiç kimse bizim düşmanımız değil. AK Parti'ye oy verenler de bizim kardeşimiz, MHP'ye de, CHP'ye de, İYİ Parti'ye de, HDP'ye de oy veren bu memlekette yaşayan herkes bizim kardeşimiz, canımız, ciğerimiz. Düşmanımız değil. Savaş geçti beka. Hangi beka? Burada bir başkası kazanınca Mersin yıkılacak mı? Eskişehir'i 3 dönemden beri Yılmaz Büyükerşen yönetiyor. Ne oldu Eskişehir'e? Eskişehir Türkiye'nin değil, dünyanın en başarılı belediyesi" diye konuştu.

Ağbaba, Birleşmiş Milletler araştırmasına göre Türkiye'nin en başarılı 10 belediyesinin 10'unun da CHP'li belediyeler olduğunu söyledi.

Ağbaba konuşmasının ardından seçim ofisinin açılış kurdelesini kesti.

10)KIRŞEHİR'DE TIR İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI



KIRŞEHİR-Kırıkkale yolunda, TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kırşehir-Kırıkkale yolu Şoförler Federasyonu önünde meydana geldi. Halil Gül yönetimindeki 34 REN 18 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Fadhel Salman Hassan yönetimindeki Irak plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Fadhel Salman Hassan ile ismi henüz öğrenilemeyen Irak uyruklu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Halil Gül ile eşi Zeliha ve oğlu Mustafa Gül ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Iraklı 3 kişi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11)KAZA YAPTIĞI ARAÇTAKİ ANNESİ ÖLDÜ, İNTİHARA KALKIŞTI

AFYONKARAHİSAR'da Gazi P. (20), kaza yaptığı araçta ağır yaralanan annesi Ayşe P.'nin (55) hayatını kaybettiğini öğrenince, hastane otoparkında intihara kalkıştı.

Kaza, dün öğle saatlerinde merkeze bağlı Kızıldağ köyü yakınlarında meydana geldi. Köyde oturan Gazi P., yönetimindeki plakası bilinmeyen araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada Gazi P.'nin annesi Ayşe P., ağır yaralandı. Gazi P., başka bir otomobille annesini Çay Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Ayşe P., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı haberi alan Gazi P., hastanenin otoparkına inerek iddiaya göre otomobilindeki silahı aldı. Gazi P. çenesinin altından kendini vurdu. Silah seslerini duyan hastane personeli otoparka indiğinde Gazi P.'yi kanlar içerisinde yerde yatarken gördü. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Gazi P., Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gazi P.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken Ayşe P.'nin cenazesi ise Çay Devlet Hastanesi morguna konuldu.

12)DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN YAŞLI SÜRÜCÜ ÖLDÜ



MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan Salih Göbeklioğlu (83), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Şehzadeler ilçesinin kırsal Sancaklı İğdecik Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde çiftçilikle uğraşan ve bağ budamasından dönen evli 3 çocuk babası Salih Göbeklioğlu yönetimindeki traktör, Helvacı mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Göbeklioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye tarafından traktörün altından çıkarılan Göbeklioğlu'nun cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Merkez Efendi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

13)POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAZA YAPTI: 5 YARALI



ANKARA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil kaza sonucu hurdaya dönerken, araçtaki 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Cinnah Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri M.T. idaresindeki 06 RAJ 25 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Bölgedeki çok sayıda polis ekibi, otomobilin peşine düştü. Kilometrelerce süren kovalamacanın ardından Kırkkonaklar Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'ne giren otomobil, sürücüsü M.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yaklaşık 100 metre sürüklenip hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, sürücü M.T. ile 4 arkadaşını gözaltına aldı. Yapılan inceleme sonucunda, otomobil sürücüsü M.T'nin ehliyetsiz olduğu ve annesine ait otomobili kullandığı tespit edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

14)EVİNİN ÖNÜNE OTOMOBİLİNİ PARK EDEN KOMŞUSUNU BIÇAKLADI



BURSA'da, iddiaya göre daha önceden park meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Oğuz K. (27), evinin önüne otomobilini park eden karşı komşusu Özgür Demirtaş'ı (30) bacağından bıçakladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesine bağlı Kemerçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Karşılıklı dairelerde oturduğu öğrenilen iki aile, daha önce park meselesi yüzünden kavga etti. Akşam üzeri işten eve gelen Oğuz K., iddiaya göre kendi evinin önünde komşusu Özgür Demirtaş'ın otomobilini gördü. İki komşu arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Oğuz K., ekmek bıçağı ile Özgür Demirtaş'ı bacağından bıçakladı. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Özgür Demirtaş'ı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise iki aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada eve saklanan şüpheli Oğuz K., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

15)TARTIŞTIĞI LİSELİ KIZ ARKADAŞINI TABANCA İLE YARALADI



TOKAT'ın Artova ilçesinde, çiftçilikle uğraşan M.G. (20) kız arkadaşı lise son sınıf öğrencisi M.T.'yi (18) tabanca ile ağır yaraladı. Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altında olan M.T.'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Artova'da yaşayan ve çiftçilik ile uğraşan M.G. ile Artova Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi kız öğrenci M.T. arasında sebebi bilinmeyen tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T. yanında bulundurduğu ruhsatsız tabanca ile M.G.'yi başından ve kasık bölgesinden vurdu. Silah sesinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından genç kız, ambulansla Artova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan M.T., buradaki müdahaleden sonra ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. M.T.'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, şüpheli M.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

16)ÇALDIĞI MAMA VE YAĞLARI SATIP, UYUŞTURUCU ALMIŞ

Diyarbakır'da marketlerden mama ve yağ çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen Şahin G. gözaltına alındı. 3 çocuk babası Şahin G.'nin eşi Cevriye G., eşinin çaldığı mamaları satarak uyuşturucu aldığını söyledi.

İskanevleri semtindeki market zincirinden 23 Şubat'ta mama çalarken kasiyerlere yakalanan kimliği belirsiz kişinin başka marketlerde de hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis yaptığı araştırmada kentte farklı marketlerde hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin Şahin G. olduğunu belirledi. Bağlar ilçesindeki Sağlık Ocağı Caddesi'nde oturan Şahin G., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahin G.'nin eşi Cevriye G. eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu, hırsızlıkları eroin almak için yaptığını öne sürdü.

'EŞİM BU HIRSIZLIKLARI EROİN ALMAK İÇİN YAPIYOR'

3 çocuğunu anne sütüyle beslediğini vurgulayan Cevriye G., yaşadığı olaylarla ilgili şöyle konuştu:

"Ben eşimin yaptığı son olayları polis arkadaşlar eve gelince öğrendim. Mama, yağ ve bebek bezi çaldığını yeni duydum. 3 çocuk annesiyim maddi durumumuz zaten yok, bize kayınvalidem bakıyor. Eşim çalışmıyor madde bağımlısı, en küçük kızım 3 yaşına girdi ben onu da diğer çocuklarımı da anne sütüyle büyüttüm. 10 yıldır onunla evliyim. Son 3 yıldır madde bağımlısı, şimdiye kadar ekmeğini bile yemedik, cebinde hiç para yok. Çaldığı mamaları kesinlikle eve getirmedi. Benim çocuklarımda mama yemiyor zaten. Eşimin daha önce üzerinde uyuşturucuyla yakalandı. Eşimin sadece uyuşturucudan kaydı var. Eşim bu hırsızlıkları eroin almak için yapıyor. Eşimin tedavi olmasını istiyorum eski günlerdeki Şahin olmasını istiyorum. Çocuklarıma bakmıyor sadece Bağlar Sosyal Yardımlaşma Vakfından eğitim yardımı alıyorum."

'TEDAVİ OLMASINI İSTİYORUM'

Yaşadığı evin kayınbiraderine ait olduğunu belirten Cevriye G., "Ben gerçekten mağdur biriyim ama o çaldığı ürünleri eve getirseydi de ben onları kabul etmezdim. Haram malı ben nasıl yerim, çalıyor, götürüp satıyor o parayı uyuşturucuya veriyor. Eve getirmiyor. Ben devletimden yardım istiyorum, eşimin de tedavi olmasını istiyorum. Başka da bir isteğim yok" dedi.

Daha önce uyuşturucu kullanmak suçundan sabıkası bulunduğu ortaya çıkan Şahin G.'nin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

17)BODRUM'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 TUTUKLAMA

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik soruşturma başlattı. Çalışmaların ardından A.Ç. ve B.B. 3 günlük takibe alındı. 2 şüpheli, 17 Mart Pazar günü Bodrum Otogarı'nda gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada satışa hazır halde az miktarda eroin ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, A.Ç ve B.B.'nin birlikte hareket ettiği 2 kişi olduğunu belirledi. Polisin düzenlediği operasyonla C.T. ve İ.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı. İki kişinin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabancı ve tabancaya ait fişek ile uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilen A.Ç., B.B. ve C.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18)HAVAYA TÜFEKLE ATEŞ AÇAN KADIN YAKALANDI



ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde elindeki av tüfeği ile havaya rast gele ateş açan F.K. isimli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Adıyaman Bulvarı'nda meydana geldi. Bir kişinin tüfekle havaya ateş ettiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, bölgeye gelerek incelemeye başladı. Ekipler havaya ateş edenin F.K. isimli kadın olduğunu belirledi. Psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen F.K. polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Çevrede güvenlik önlemi alan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

19)HALUK LEVENT KONSER GELİRİNİ YENİ ZELANDA'DA HAYATINI KAYBEDEN MÜSLÜMANLARA BAĞIŞLADI

ÇANAKKALE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü Yıldönümü kutlamaları kapsamında, sahne alan Sanatçı Haluk Levent, kendisini izlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Haluk Levent, konserinin gelirini ise Yeni Zelanda'daki cami saldırılarında hayatını kaybeden müslümanlar için bağışladı.

Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü Yıldönümü kutlamaları kapsamında Sanatçı Haluk Levent rüzgarı esti. Cumhuriyet Meydanı'nda, sahne alan Haluk Levent, Çanakkalelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği konserde Haluk Levent sahneye 'Uçak Yaparım' şarkısıyla çıktı. Çanakkale'lilerin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü Yıldönümü'nü kutlayan Haluk Levent'in şarkılarına hayranları da eşlik etti.

KONSER GELİRİNİ YENİ ZELANDA'DA HAYATINI KAYBEDEN MÜSLÜMANLARA BAĞIŞLADI

ABD'de Yeni Zelanda'da hayatını kaybeden müslümanların yakınları için yardım kampanyası başlatıldığını belirten Haluk Levent, "Yeni Zelanda'da terörist faaliyeti sonrasında öldürülen müslümanlar için yardım toplanıyor. Dedik ki, niye bizim Çanakkale konserimizin gelirini biz vermiyoruz. Yeni Zelanda'ya aslında bir anlamı da var. Yeni Zelanda ile burası arasında yıllardan beri bir köprü oluşmuş" dedi.

'MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE ŞEHİTLERİMİZE BORÇLUYUZ'

Konserde konuşan ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü Yılı'nı kutlayan Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, "Eğer bu ülkede, bu kentte kardeşçe, barış içerisinde özgürce yaşayabiliyorsak bunu Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimize borçluyuz. Şimdi bu güzel zaferin sonunda bir etkinlik düzenlememiz gerekir, kutlamamız gerekir. E peki kim olmalı diye düşündüğümüzde ilk aklımıza gelen Haluk Levent. Özellikle Yeni Zelanda'daki şehit olmuş müslüman kardeşlerimize bu konserin gelirini bağışlamış olması sözde değil, özde insan olduğunu gösteriyor. İşte Çanakkale bu. Çanakkale böyle insanlara layık. Onun için teşekkür ediyorum. Kırmadı, geldi" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Haluk Levent'e çeşitli hediyeler takdim etti. Haluk Levent birbirinden güzel parçalar ile Çanakkalelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

