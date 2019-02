DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HATAY'DA MİTİNGE KATILDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki miting ve temaslarının ardından Hatay'a geldi. AK Parti'nin Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan İtfaiye Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan son 17 yılda Hatay'a 29 milyar TL yatırım yaptıklarını kaydetti. Ana muhalefet partisi CHP'ye yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefet Ankara'ya sıkışmışken biz 16 il mitingi yaptık. 33 gün sonra sandığa gideceğiz, beyler hala Ankara'da liste savaşı veriyor. 33 gün sonra seçim olacak onlar hala toplantı üstüne toplantı yapıyor, gerçi onu bile doğru dürüst beceremiyorlar. Her seçimi muhakkak ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Aday listelerini bile vakti zamanında seçim kurullarına teslim edemiyorlar. Hasbelkader aday gösterdikleri şahısların arkasında duramıyor. Ortada başarılı olmuş eser üretmiş tek bir adayları yok" dedi.

'AFİŞLERİNDE PARTİ LOGOSU YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı adayların seçim afişlerinde parti logosu bulunmamasını da eleştirerek, "Ankara'da daha önce 2 kez seçim kaybetmiş, 2 kez hezimete uğramış, 2 kez milletten sandıkta dersini almış adayı yine piyasaya sürdüler. Şimdi bu adayın sağa sola seçim afişini asıyorlar ancak bu şahıs kimin hangi partinin hangi ittifakın adayı belli değil. Partisinin ambleminden kaçan, korkan bir aday olur mu? Partisinden utanan, kendisini destekleyen ittifakı saklamaya çalışan bir aday olur mu? İşte buyurun. Çünkü milletimizin bu karanlık CHP amblemine oy vermeyeceğini çok iyi biliyorlar. Karşınızdaki megaboarda bir bakın. Bunların kim olduğu ortada. Kürdistan diyor, bir defa kendine gel ya. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kardeşlerim, ülkemi bölmeye çalışan bu terör örgütü destekçisi olan bu adamlara ve onun destekçisi CHP'ye, İyi Parti'ye 31 Martta Osmanlı tokadını atmaya var mıyız? Allah'ın izniyle ben meydanlarda bunları anlatacağım, inanıyorum ki siz de gittiğiniz her yerde bunları anlatacaksınız ve bunlara gereken dersi vereceğiz. Bu milleti sevmeyen, inanmayan, parçalamaya çalışanlara 31 Mart'ta sandıkta dersini vereceğiz" diye konuştu.

"TARİH SİZİ AFFETMEZ, AFFETMEYECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ambleminin çöp, çamur, çukur, yokluk, yolsuzluk, bakımsızlık, başarısızlık ve beceriksizlik olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yürüyen merdivene tersten binen, Kağıthane'ye Kağıttepe diyen, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu kullanamayan, gaf ebesi bir genel başkana böyle bir ittifak yakışır. Şu anda terör örgütünün desteklediği bu parti kongrelerinde İstiklal Marşımızı bile okumuyor. Kongre salonuna Türk bayrağı bile asmıyor. Ey CHP'ye gönül veren kardeşlerim, siz bunlarla mı omuz omuza yürüyeceksiniz? Ey, İYİ parti, siz bunlarla mı omuz omuza yürüyeceksiniz? Tarih sizi affetmez, affetmeyecek. İftiraları, yalanları yüzünden sürekli tazminat ödüyor. İşte bana şu an itibarıyla 2.5 milyon TL tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Kendisi bile ödemiyor. Bir bağış kampanyası açmış, milletvekilleri bunu ödeyecek."

'81 VAAD DOĞRU DÜZGÜN HAYATA GEÇİRİLMEDİ'

Siyasette söz ve vaatlerin önemli olduğunu ancak bunları yerine getirmenin çok daha önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yalancılarla gerçek siyasetçiler gerçek devlet adamları, hizmet insanları arasındaki en büyük fark budur. Biri laf üstüne laf koyma, diğeri taş üstüne taş koyma derdindedir. Bizim farkımız bu. 40 yıllık siyasi hayatımız boyunca daima bu hassasiyetle hareket ettik. 100'er günlük icraat programlarıyla hesap verme işini Cumhurbaşkanlığı nezdinde kurumsal hale getirdik. 3 Ağustos 2018'de kamuoyuna ilkini ilan ettik. Sonuçlarını ve ikinci 100 güne dair hedefleri 13 Aralık 2018'de milletimizle paylaştık. Onca sıkıntıya rağmen ilk 100 günlük icraat programımızda yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştık. 400 icraattan 340 tanesini tamamlayıp sizlerin istifadesine sunduk. İnşallah ikinci 100 günlük eylem planında yer alan 24 milyar liralık 454 icraatın da belirlenen sürede bitirilmesini temin edeceğiz. Her 6 ayda bir sonuçları milletimizle paylaşacağız. Önümüzdeki 5 yıl boyunca belediyelerde neler yapabileceğimizi de manifestomuzda ilan ettik peki biz hükümet olarak şeffaf davranırken sizlerin huzurunda karnemizi ortaya koyarken muhalefet ne yapıyor? Köşe bucak saklanıyor, hesap vermekten kaçıyor, bilhassa önceki seçim vaatleri gündeme getirilmesin diye dua ediyorlar. Ege illerimizden birindeki CHP'li belediye başkanı çıkmış, 'Seçim dönem döneminde attık tuttuk, sonra yapamadık' diye itirafta bulunuyor. Hatay'da da 2014 seçimleri öncesi millete verilen 81 vaadin bir tanesi bile doğru düzgün hayata geçirilmedi. Verilen sözler, taahhütler unutulmaya terk edildi. Bırakın gerçekleştirilmesini, Hatay'ın trafik, içme suyu sıkıntıları daha da arttı. Ankara ve İstanbul'da 50-70 günde bitirip hizmete sunduğumuz alt geçitler, burada aylarca tamamlanamadı. Son 5 yılda bırakın bir adım ileri gitmeyi, diğer illerimize göre Hatay çok ciddi geri kaldı."

Erdoğan'ın konuşması sırasında HDP'nin, terör örgütü PKK ile ilişkisine yönelik videolar gösterildi. Konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra vatandaşlara 'keyif çayı' dağıttı.

2)ERDOĞAN'DAN, BAHÇELİ'YE TBMM BAŞKANLIĞINDAKİ DESTEKTEN DOLAYI TEŞEKKÜR TELEFONU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilen Mustafa Şentop'u telefonla arayarak, tebrik etti. TBMM Başkanı Şentop'a bir telgraf gönderek de tebriklerini ve başarı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, TBMM Başkanlığına Mustafa Şentop'un seçilmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti, Cumhur İttifakı'nın başarısını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, TBMM Başkanlığına Mustafa Şentop'un seçilmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti, Cumhur İttifakı'nın başarısını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde şunları kaydetti: "Sayın Genel Başkan iyi günler. Kayseri'den Hatay'a geçtim. Neticeyi burada yolda öğrendim. Hemen teşekkür ve tebrik edeyim dedim. Hamdolsun Cumhur İttifakının çok çok güzel ve başarılı bir neticesi oldu. Hep birlikte Allah gayretinizi, gayretimizi artırsın inşallah. Bütün arkadaşlara çok çok selamlar. Sağolun. Kayseri'de Cumhur İttifakı çok iyi çalışıyor. Baktım her iki taraf da çok çok mutlu, çok çok memnun. Katılım da çok iyiydi elhamdülilllah."

3)ERDOĞAN'DAN, MABEL MATİZ'E TAZİYE TELEFONU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca?yı telefonla arayarak, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca?nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

4)BAKAN SOYLU; ÇARŞIBAŞI'NDA HALKA SESLENDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Trabzon'da Beşikdüzü ilçesindeki programının ardından Çarşıbaşı ilçesine geçti. Bakan Soylu, burada partisine ait otobüsün üzerinde halka seslendi. 31 Mart seçimlerinde ilçe sakinlerinden destek isteyen Soylu, terör ve uyuşturucuyla mücadele konusunda kararlık mesajlarını yineledi. Soylu, HDP'li milletvekillerinin terörist cenazelerine katılmalarına izin vermeyeceğini belirterek, "Bana kızıyorlar, İçişleri Bakanı böyle konuşur mu, çok sert konuşuyor diye. Ne olacak, teröristler gelecek şehirde eylem yapacak, PKK'nın vekilleri de terörist cenazesine gelecek. Biz onları etkisiz hale getireceğiz onlar cenazeye gelecekler. Bir de kendilerini bizimle eşit tutuyorlar; 'siz kendi şehit cenazenize giderseniz biz de sözde kendi şehit cenazemize gideriz' diyorlar. Ulan sizi oraya gönderen adam değildir be! Ne zannediyorsunuz? Bu ülkede yıllarca birilerinin beslemesi olarak, bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne ve beraberliğine saldıracaklar ve bu ülke onlara yıllarca sessiz kalacak. Hiç merak etmeyin, Kato'dan Gabar'a, Cudi'den Tendürek'e, Ağrı Dağı'na kadar ülkemin her yerinde ayyıldızlı bayrağın namusunu canı pahasına koruyacak kahramanlarımız varö dedi.

Bakan Soylu, daha sonra katılacağı miting için Akçaabat ilçesine geçti.

5)BAKAN YARDIMCISI KIRAN: 100'ÜN ÜZERİNDE FETÖ TERÖRİSTİ GETİRİLDİ

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, FETÖ operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Bugüne kadar 100'ün üzerinde FETÖ teröristi ülkemize getirildi" dedi. Ordu'ya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ak Parti Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, FETÖ operasyonlarına ilişkin konuştu. FETÖ'nün ülke ve dünya için ortak bir tehtit olduğunu söyleyen Kıran, "Biz bütün ülkeler ile ilişkilerimizde, FETÖ'nün faaliyet gösterdiği bütün ülkeler üzerinde bu tehtit ile ortak mücadele önemini vurguluyoruz. Bu ülkelerin başında ABD geliyor. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle kanlı senaryosunu hayata geçiren ancak daha önce 17-25 Aralık darbe süreçleri olsun gerek ülkemizin en stratejik kurumlarına kılcal damarlarına kadar sızmak süretiyle ülkemizi işgal girişimleri olsun bu tehditi tamamen bertaraf etmek durumundayız. Bunu herşeyden önce milletimizin ve ülkemizin geleceği için yapmak zorundayız. Terörle mücadele samimiyet gerektiren bir husus. Bu samimiyeti de biz müttefiklerimizden de bekliyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin emrini veren FETÖ'nün elebaşı olan bir teröristin, bizim model ortağımız olarak nitelendirdiğimiz ABD'de yaşaması, hala orada hayatını idame ettirmesi kabul edilebilir birşey değil. Tabii ki bunun bir takım hukuki gereklilikleri var. Bu noktada biz gerekli her türlü hazırlıkları yaptık müttefikimize teslim ettik. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Sadece ABD'den değil FETÖ'nün faaliyet gösterdiği her ülkeden bu mücadeleyi bekliyoruz ve bunu beklemek de hakkımız" dedi.

'100'ÜN ÜZERİNDE FETÖ TERÖRİSTİ ÜLKEMİZE GETİRİLDİ'

Terör örgütlerinden arınmamış bir dünyanın hiç kimse için güvenli olamayacağını vurgulayan Kıran, "FETÖ, dünyanın yeni nesil terör örgütü olarak bütün insanlık için ortak tehdittir, ortak tehditlerde ortak mücadele ile etkinlik gösterilebilir. Biz buna inanıyoruz. Bu noktada da dünyanın her coğrafyasında FETÖ terör örgütünün izini sürüyoruz. Gerek okulların iadesi, gerek teröristlerin iadesi noktasında müttefiklerimize hem bunu anlatıyoruz, ısrarla kararlılıkla dile getiriyoruz, hem de gereğinin yapılmasının takipçisi oluyoruz. Bugün yirminin üzerinde FETÖ okulları iade edildi. En son Pakistan bu kararı aldı. Afganistan da önemli gelişmeler yaşadık. Bugüne kadar 100'ün üzerinde FETÖ teröristi ülkemize getirildi. Dünyanın neresinde olursa olsun bu teröristleri takip etmeye ve onlara ülkemize karşı insanlığa karşı işledikleri suçlara karşı hukuk karşısında hesabını sormaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

KAŞIKÇI CİNAYETİ DEĞERLENDİRMESİ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bir soru üzerine Bakan Yardımcısı Kıran, "Birleşmiş Milletler temsilcisi ülkemize geldi. Biz bu konuda hertürlü bilgi belgeye sahibiz. Bu hususta önemli görüşmelerimiz oldu. Burada önemli olan şeffaflıktı. Bu sürecin götürülmesi Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini etkileyecek noktaya gelmeden bu vahşeti işleyenlerin cezalandırılması, hukuk karşısında hesabının sorulması, bu noktada biz elimizdeki bütün belgeleri, bilgileri Suudi Arabistan tarafıyla paylaştık. Şimdi uluslararası bir soruşturma süreci var. İnşaalah bunun biran önce aydınlatılması bu vahşetlerin önlenmesi noktasında önem taşıyor. Biz hertürlü işbirliğine açığız" ifadelerini kullandı.

6)BAKAN KURUM: 5 YILLIK SÜREÇTE 1,5 MİLYON KONUT DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Şehir Konağı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kurum, arıtma tesisin Seydişehir ilçesinin tamamına hizmet vereceğini, arıtılan suların da tarım da kullanılacağını kaydetti. Burada açıklama yapan Bakan kurum, İstanbul Kartal'da çöken binayı hatırlatarak, "Artık şehirlerimizin 50-100 yılını planlayacağız. Kentsel dönüşüm şehirlerimiz için çok büyük önem arz ediyor. 81 ilin valiliklerine talimat gönderdik. Bu talimat çerçevesinde belediye başkanlarımız, öncelikli alanları tespit etmek suretiyle bize bildireceklerdir. 3 ay içerisinde acil alanlardan başlamak suretiyle de kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Kartal'da çok elim bir kaza meydana geldi. Bunun bir benzerini de Konya'mızda yaşamıştık. Orada da birçok canımızı kaybettik. Dolayısıyla kentsel dönüşüm bizim için çok önem arz ediyor. 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz. Bunun yüzde 10- 15'ini bakanlığımız ve TOKİ ile birlikte gerçekleştireceğiz. Yapacağımız projeler yatay mimari esaslı, kültürümüzü, özümüzü ve ecdadın bize bıraktığı değerleri yansıtacak şekilde olacak" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI KAPALI KAPILAR ARKASINDA KURULMADI

31 Mart Mahalli İdareler Seçimine de değinen Bakan Kurum şunları söyledi: "31 Mart seçimlerinde ve 24 Haziran seçimlerinde biliyorsunuz Cumhur İttifakı kuruldu. Cumhur İttifakı bir masa etrafında kuruldu. Kapalı kapılar arkasında kurulmadı. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi kuruldu. 15 Temmuz gecesi vatanı, milleti, bayrağı ve devletin bütünlüğü için bir araya geldik. O gün birçok şehit ve gazimiz oldu. Bu Cumhur İttifakı bugün 31 Mart seçimlerinde de içinde gönül olmak suretiyle, ülke sevdası olmak suretiyle inşallah 2071 yılına kadar sürecek."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum beraberindekilerle birlikte Seydişehir'deki partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

7)ERDEK'TE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde önceki gün başlayan kar yağışı dün de aralıksız devam etti.

Balkanlar'dan gelen yoğun kar yağışı önceki günden itibaren bölgeyi etkisi altına alırken, Erdek ve çevresi beyaza büründü. Erdek-Bandırma eski karayolunun Askeri Kamplar Bölgesi bölümü kapandı, ulaşım üst yoldan veriliyor. Ocaklar ile Turan kırsal mahalleleri arasında ulaşımını sağlayan karayolu da yoğun kardan dolayı araç trafiğine kapandı. Bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar temizleme ve tuzlama araçları sevk edildi. Erdek Belediyesi'ne ait araçlar da Büyükşehir Belediyesi ekiplerine yardımcı oluyor. Ekipler, Ocaklar-Turan kırsal mahalleleri arası ulaşımı sağlayan karayoluna geçerek, yolu yeniden araç trafiğine açtı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Erdek Belediyesi'ne bağlı ekipler, Kapıdağ Yarımadası'ndaki kırsal mahallelerde yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

MARMARA ADASI'NDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Balıkesir'in Marmara ilçesi yağan kar yağışından etkilendi. İlçeye yapılan gemi seferleri önceki gün iptal olurken fün seferler yeniden başladı. Ayrıca bazı yollar da araç trafiğine kapatıldı.

Önceki günden itibaren Marmara bölgesini etkisi altına alan kar yağışı, Balıkesir'in ulaşım yönünden kara ile bağlantısı bulunmayan Marmara Adası'nda hayatı olumsuz etkiledi. Önceki gün ilçeye yapılan gemi seferleri iptal olurken, dünden itibaren seferlerin tekrar başladığı öğrenildi. Marmara ilçesi ile kırsal mahallelere ulaşımı bağlayan karayolu da yoğun kar yağışından dolayı araç trafiğine kapandı. Marmara ilçesi kırsal mahallelerinden Çınarlı ve Topağaç yolları önceki gün akşam ulaşıma kapanırken, dün Marmara Adalar Belediyesi'ne bağlı fen işleri ekiplerinin yoğun çalışmaları sonunda ulaşıma açıldı.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ise yaptığı açıklamada, "Marmara-Saraylar ana yolunda Belediye ekiplerimiz yol açma çalışmalarına hızla devam ediyor. Bugün ekiplerimiz kırsal mahallelerimize ulaşarak vatandaşlarımıza ekmek ve gıda tedarikinde bulunmuştur. Merkez ve kırsal mahallelerimizin yolllarını açık tutmak için çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor" diyerek, yol çalışmalarında destek sağlayan herkese teşekkür etti.

8)GÖREME'DE KAÇAK YAPILARIN YIKIMINA DEVAM EDİLİYOR

NEVŞEHİR merkezine bağlı Göreme beldesinde, peribacaları yakınına izinsiz yapıldığı belirlenen bağ evi ve at çiftliği yıkıldı.

Nevşehir merkeze bağlı Göreme'de peribacaları yanında yapılan otel inşaatının yıkılması ardından, bölgede konut, iş yeri, bağ evi olarak kullanılan 15 yapı için de yıkım kararı verildi. Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Göreme, Uçhisar, Ortahisar ve Çavuşin beldelerinde bulunan 15 yapıdan 12'si daha önce yıkıldı. Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri dün de, Göreme Beldesi Zemi Vadisinde izinsiz olarak yapılan bağ evi ve at çiftliğini yıkmak üzere harekete geçti. Bu kapsamda ekipler, peribacaları yakınına yapılan izinsiz yapıları, iş makineleri ile yıktı. At çiftliğinde bulunan atlar ise başka çiftliğe taşındı. Peribacalarına zarar verebileceği düşünülen yerleri de işçiler elleri ile yıktı. Bugüne kadar, 14 yapı yıkılmış oldu.

9)10'UNCU KATTA ÇIKAN YANGINDA ANNE VE BEBEĞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ADANA'da 15 katlı apartmanın 10'uncu katında elektrik kontağından çıkan yangına, merdivenli araçla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Maddi hasara neden olan yangında anne ile bebeği dumandan etkilendi.

Yangın, dün gece saat 23.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77107 Sokak'taki 15 katlı apartmanın 10'uncu katında çıktı. Alevleri fark eden aile fertleri, evden çıkıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 10'uncu kattaki yangına merdivenli araç ve binanın yangın söndürme hortumuyla müdahale etti. Diğer dairelere sıçramadan söndürülen yangında ismi açıklanmayan bir kadın ve bebeği dumandan etkilendi. Durumları iyi olduğu belirtilen anne ve bebeğine, olay yerine çağırılan ambulansta müdahale edildi. Apartman sakinlerine de korkulu anlar yaşatan yangın, maddi hasara neden oldu.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

10)ADIYAMAN'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 4 YARALI, 5 GÖZALTI

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan tekmeli- yumruklu kavgada 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Kaza, dün akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İki tarafında arkadaşlarının olaya katılmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Tekmeli- yumruklu kavgayı gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kavgayı sonlandırarak olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Kavgada yaralandığı belirlenen 4 kişi ise olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

11)YAYA GEÇİDİNDE AMBULANSIN ÇARPTIĞI ÖĞRETMEN ÖLDÜ



ANTALYA'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmen Burhanettin Şirin'e (52), ambulans çarptı. Çarpmanın etkisiyle 70 metre savrulan Şirin hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Batı Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Öğretmen Burhanettin Şirin, Hurma Mahallesi'nden Liman Mahallesi'ne geçmek için Batı Çevreyolu üzerindeki yaya geçidini kullanmak istedi. Yaya geçidine çıkan Şirin'e, o sırada Kemer'den Antalya'ya hasta nakli yapan özel bir hastaneye ait 07 KCE 47 plakalı ambulans çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre savrulan Şirin'e ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlık görevlileri yaptı. Şirin olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ambulansta bulunan hasta ise başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polisin incelemesinin ardından Şirin'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

12)BURSA'DA KAZA: 5 YARALI

BURSA'da İznik-Yenişehir karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza dün saat 17.30 sıralarında İznik-Yenişehir karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. İznik'ten Bursa yönüne giden Savaş Kaya yönetimindeki 16 H 5292 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Kerem Karakaş idaresinde ki 16 H 7505 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada iki araçta bulunan Savaş, Kaya, Kerem Karakaş, Recep Ç., Semih A. ve Gürkan G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

13)BODRUM'DA KÖPEKLERİN ZEHİRLENMESİ, TRİBÜNLERDE PROTESTO EDİLDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, son 10 gün içerisinde, Leman Sam'ın konseri sırasında sahneye fırlayıp, havlarak adeta şarkılara eşlik etmesiyle sosyal medyada paylaşımlara konu olan 'Mobilya'nın da aralarında bulunduğu 9 sokak köpeğinin zehirlenerek telef edilmesi Gümüşlükspor - Dalyanspor arasında oynanan futbol maçı öncesinde, tribünler tarafından protesto edildi.

Bodrum Stadı'nda dün Muğla Süper Amatör Lig'de mücadale eden Gümüşlükspor ile Dalyanspor maçı öncesi tribünler ilginç bir protestoda bulundu.

'Gümüşlük'te zehirlenerek öldürülen sokaktaki dostlarımızı unutmayacağız' yazılı pankart açıp, üzerinde telef eden köpeklerin fotoğrafları ve isimleri bulunan ve 'Beni neden öldürdün?', 'Sana bir şey olsa ilk ben koşardım', 'Burası benim de dünyam', 'Ne yaşatırsan, onu yaşarsın' yazılı dövizler taşıyan tribinleri dolduranlar, Bodrum'da son 10 günde yaşanan köpek ölümlerini protesto etti. Bazı taraftarlar tribüne köpekleri ile birlikte oturdu. Bodrum'da geçen yaz, Leman Sam'ın konseri sırasında sahneye fırlayan ve sanatçının mikrofon uzattığı 'Mobilya' isimli köpeğin de aralarında bulunduğu 9 sokak köpeğinin zehirlenmesinin kendilerini derinden yaraladığını belirten Behçet Ak, Gümüşlük Sokak Hayvanları Gönüllüleri adına yaptığı açıklamada, "Olayın tekrarlanmaması için elimizden geldiğince bilinç yaratmaya çalışıyoruz. Bizim buradaki düşüncemiz Gümüşlük'te bütün canlılarla tabiatıyla, ağacıyla, böceğiyle, köpeğiyle, kedisiyle bir sevgi içerisinde yaşamak. Böyle topluma zarar veren, Gümüşlük'e zarar veren zehirlenmeleri nefretle kınıyoruz. Bir an önce burada hayvanlara zarar veren insanların tespit edilerek kamuoyuna bildirilmesini ve Gümüşlük'ün daha yaşanabilir, daha birbirine seven insanlardan oluşan bir köy olması dileğimiz" dedi.

Zehirlenmelere tepki olarak Gümüşlüksporlu oyuncular Dalyanspor ile oynayacakları maç öncesi sahaya kucaklarında yavru köpeklerle çıkacaklardı ancak bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle maç iptal oldu. Gümüşlük'teki sokak köpeklerinin zehirlenmesine sosyal medyadan da tepkiler geldi. Şarkıcı Leman Sam'ın yanı sıra Jehan Barbur, Gözde Öney, Bora Duran ve Mehmet Çınar gibi tanınmış pek çok isim de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla köpek zehirlenmelerini kınadı.

14)SU EYLEMİNDE YOL KAPATMAK İSTEYEN KÖYLÜLERE, JANDARMA ENGELİ



NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde köylerinden çıkan suyun ilçe merkezine dağıtılmak istenmesine tepki gösteren köylüler, seslerini duyurabilmek için Niğde- Çamardı yolunu trafiğe kapatmak istedi. Jandarma köyün çıkışına barikat kurarak köylülere izin vermedi.

Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ, Demirkazık ve Pınarbaşı köylerindeki vatandaşlar, tarım arazi sularının, ilçe merkezine götürülmesine tepki gösterdi. Köylerinden çıkan suyun dağıtılmasıyla kendilerinin su sorunu yaşayacaklarını belirten yaklaşık 200 köylü, seslerini duyurmak için Niğde-Çamardı yolunu trafiğe kapatmak istedi. Olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma köyün çıkışına barikat kurarak köylülerin yolu kapatmasına izin vermedi. Çamardı Kaymakamı Emrah Akduman olay yerine gelerek, köylüleri ikna etmeye çalıştı. Köylülere kendilerinin de yanlarında olduğunu ifade eden Kaymakam Akduman, "Hakkınızı savunuyorsanız her zaman devlet olarak sizin yanınızdayız. Bu konula ilgili Vali beyle görüşeceğim. Sizlere söz veriyorumö dedi. Kaymakam Akduman'ın konuşmasının ardından toplanan kalabalık olaysız şekilde dağıldı.

