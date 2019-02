DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)İntihar eden Hatay Asayiş Şube Müdürü kurtarılamadı



HATAY Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, İl Emniyet Müdürlüğü'nde intihar girişiminde bulundu. Ateş, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde dün öğleden sonra meydana geldi. 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Ateş, iddiaya göre Emniyet Müdürlüğü içinde tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, polis memurları tarafından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateş, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ateş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

2)Kayak merkezinden dönen minibüs devrildi: 16 yaralı

SİVAS'ta içinde kayak merkezinden denen kişilerin minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Kaza, 16.30 sıralarında merkeze bağlı Olukman köyü yakınlarında meydana geldi. Kayak ve gezi amacıyla gittikleri Yıldız Dağı Kış Turizm Merkezinden dönen üç aile bireylerinin bulunduğu, Gökhan Özkaya idaresindeki 58 BZ 515 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ortasına devrildi. Kazada sürücü ile birlikte aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

3)Asker uğurlamasında zincirleme kaza: 3 yaralı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Ankara Caddesi Şehit Fethi Sekin Parkı yakınında meydana geldi. Askeri görevi için bugün birliğine teslim olacak olan Sercan Ergün'ün arkadaşları uğurlama için otomobillerle konvoy oluşturdu. Konvoy, Bornova istikametinden Konak yönüne seyir halindeyken, Ergün konvoydan geride kalınca, arkadaşı Kaan Aldemir 35 ABN 777 plakalı otomobilini, Salih Osman Özadam da 35 HA 7525 plakalı otomobilini yolun sağına çekerek arkadaşını beklemek istedi. Bu sırada 35 AN 1257 plakalı otomobili ile en arkadan gelen Sercan Ergün, yolun sağında duran Salih Osman Özadam'ın 35 HA 7525 plakalı aracını fark etmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, Özadam'ın otomobili de önünde duran Aldemir'in 35 ABN 777 plakalı otomobiline vurdu. Meydana gelen zincirleme kaza sonucunda, sürücü Aldemir ile Mustafa Tanoğlu ve Aytul Dülgen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, trafik ekiplerinin çalışmalarının ardından, ulaşım akışı normale döndü. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam etti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

4)Darbettiği 17 yaşındaki kız arkadaşının üvey ağabeyini bıçakladı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Necati G. (31), iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyen 17 yaşındaki kız arkadaşı C.Ç.'yi darp etti, olaya müdahale etmek isteyen kızın üvey ağabeyi Hamza K.'yı (18) da göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, dün gece saatlerinde Bağlık Mahallesi Nimet Hoca Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Necati G., sokakta buluştuğu kendisinden ayrılmak isteyen C.Ç.'yi darp etmeye başladı. Olayı gören C.Ç.'nin üvey ağabeyi Hamza K., Necati G. ile kavga etmeye başladı. Necati G., üzerindeki bıçakla Hamza K.'yı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Hamza K., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Hamza K., ameliyata alınırken, kaçan Necati G. ise kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Necati G. ve kız arkadaşı C.Ç. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

5)Kahramanmaraş'ta aranan 38 kişi yakalandı



KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından yapılan 'Huzur uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı.

İl genelinde 104 ekip ve 672 personelin katılımı ile gerçekleştirilen huzur uygulamasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve bulvarlar, alışveriş merkezleri, eğlence yerleri, kahvehane, kafe, park ve bahçeler ile meydanlarda 4 bin 274 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 644 aracın da kontrol edilip 13 araca 2 bin 229 lira para cezasının kesildiği huzur uygulamasında hırsızlık, yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı.

6)Trafikte motosikletten havaya ateş açtılar



ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde trafikte hareket halindeki motosikletten havaya ateş açan kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İş yerlerinin bulunduğu cadde üzerinde ilerleyen 3 motosikletli, konvoy yapmaya başladı. Peş peşe ilerleyen motosikletlerden birinde bulunan kişi, o esnada tabancasını çıkararak arka arkaya silahını havaya ateşledi. Trafiği tehlikeye düşüren şüpheliler bir süre sonra gözden kayboldu.

7)Camideki hırsızlık anı güvenlik kamerasında



SİVAS'ta camide namaz kılan N.G.'nin askılığa bıraktığı montunun cebinde bulunan cüzdan çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün kent merkezindeki Paşa Camisi'nde meydana geldi. İkindi namazını kılmak için camiye giden N.G. montunu çıkararak askılığa astı. Ardından, farz namazını kılmak için cemaat ile birlikte iç tarafa geçti. Namazını kıldıktan sonra tekrar montunu alan N.G. cüzdanının yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri caminin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında camiye giren ve yaşı küçük olduğu sanılan bir şüphelinin askılıkta bulunan montları karıştırdığı ve birinden cüzdan aldıktan sonra dışarı çıktığı belirlendi. Polis yaşı küçük şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

8)Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı Kars'ta devam ediyor



GENELKURMAY Başkanlığı, 9'uncu Kolordu Komutanlığı'nca Kars'ta 15 ülkenin katılımıyla devam eden Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı. Tatbikata Şehit İs.Asb.Kd.Üçvş. İlhan Hamlı'nın isimi verildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Kars'ta 4 Şubat'ta başlayan ve 22 Şubat'ta sona erecek Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, Şehit İs.Asb.Kd.Üçvş. İlhan HAMLI Atış ve Tatbikat Alanı'nda zorlu arazi koşullarında gerçekleştiren atışlarla devam etti. Büyük bir başarı elde edilen atışlarda hedeflere tam isabet sağlandı. Genelkurmay Başkanlığı, 15 dost ve müttefik ülkenin yanısıra Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurların katıldığıne belirttiği tatbikat ile ilgili tüm sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülerle şu bilgilere yer verdi:

1 - Kış-2019 Tatbikatı; 9'uncu Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, 04-22 Şubat 2019 tarihleri arasında, Şehit İs.Asb.Kd.Üçvş. İlhan HAMLI Atış ve Tatbikat Alanı/Kars'ta icra edilmektedir.

2 - Tatbikatın maksadı; birleşik ve müşterek harekâtın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dâhil muharebe imkân ve kabiliyetlerini denemek, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırarak ateş ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmek, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesini geliştirmek ve beka kabiliyetlerini arttırmak, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamaktır.

3- Tatbikata; Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurlar katılmaktadır. Ayrıca tatbikata 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personel iştirak etmektedir.

9)Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Kuva-yi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ülkemiz bölgesinin ve dünyanın en büyük ordularından birine sahiptir. Kurumlarımız çalışmalarını yapıp bir taslak ortaya çıkardılar. Şimdi bu çalışmayı milletimizle paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere, kalıcı hale getiriyoruz. İkide bir 'Çıkacak mı çıkmayacak mı ?' böyle bir şey olmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Kuva-yi Milliye Meydanı'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısı ve mitinge katıldı. Afyonkarahisar'da düzenlenen toplu açılış töreni sonrası uçakla Balıkesir'e gelen Erdoğan'a programında Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, AK Parti Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Mutlu Aydemir, Belgin Uygur, Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, ilçe belediye başkan adayları ve partilileri eşlik etti.

Kuva-yi Miliye Meydanı'ndaki miting öncesi binlerce kişi ellerinde Türk ve Ak Parti bayrakları ile alanı doldurdu. Meydana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bez afişleri asıldı. Alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı yaptığı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte bez afişlerine de yer verildi. Miting öncesi alanda bulunan partililere ve vatandaşlara 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak olan AK Parti Belediye Başkan adayları ile Cumhur ittifakının adayları anonsla tek tek sahneye davet edilerek tanıtıldı. Protokol konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçakla geldiği Balıkesir'de Kuva-yi Milliye meydanında büyük sevgi gösterisi eşliğinde alanı dolduran binlerce partili ve vatandaşa seslendi. Cumhurbaşkan Erdoğan, Balıkesir mitinginde 'Nereden nereye, şarkısına eşlik etti.

'BALIKESİR HER DÖNEM UYANIŞA ÖNCÜLÜK ETTİ'

Konuşmasına Balıkesir'in tüm ilçelerini selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Balıkesir İstiklal harbinde düşmana karşı mücadele bayrağını tereddüt etmeden açtı. Balıkesir 15 Temmuz başta olmak üzere ülkemizin beka mücadelesi verdiği son dönede de dimdik durduö diye başladı. Ömer Seyfettin'in dizelerini okuyan Erdoğan, "Balıkesir her dönemde milletin uyanışına öncülük etmiştir. Kurtuluş savaşı ardından Balıkesir'e gelip Zağanospaşa Cami'nde gelip kürsüye çıkarak Gazi Mustafa Kemal, iradeyi milliyenin tüm milletin iradasi demek olduğunu söylüyordu. Buraları çok iyi anlamamız lazım. Balıkesir kurtuluş değil kurulaşa da öncülük etmiştir. İnşallah 31 Mart'ta da Balıkesir dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılacak, yeni bir uyanış, yeni bir şahlanış, yeni bir silkiniş bayrağını yükseltecektir. Hazırmıyız. Balıkesir 31 Marta tevazu, samimiyet ve gayretle 'memleket işi gönül işi' diyor muyuz? Balıkesir 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz? Büyükşehir, 31 Mart'ta büyükşehir ve ilçelerinde Cumhur ittifakını destekliyor muyuz. Tabiatıyla ayrı güzel, deniziyle ayrı güzel, tarihiyle, insanıyla ayrı güzel Balıkesir'e işte bu yakışır.ö dedi.

'MİLLETİN KARARI ÜZERİNDE İRADE YOKTUR'

Balıkesir'den önce Afyon Karahisar'da düzenlenen programa katıldığını hatırlatan Erdoğan, "Hükümete geldiğimizde satın alma paralizisine göre dünyanın 17'inci ülkesi olan Türkiye'yi bugün 13'üncülüğe yükselttik. Yılsonu inşallah bu 12'inci olacak. Yaptığımız hizmetler ülkemizin her karışına, her köşesine, her insanına dokunduk. Hayat kalitesini arttırdık. Laf değil iş ürettik iş. Yatırım yaptık. Böyle bay Kemal gibi patlıcan, domates, soğan, domates, sivri biberciler çok çıkacak. Biz teröristleri gabarda gömüyoruz. Cudi'de gömüyoruz, Mendirekte gömüyoruz, Kandil'de gömüyoruz, Bay Kemal onlarla kol kola geziyor. Bakıyorsun adı iyi olan bir parti oda onlarla geziyor. Dörtlü çete. Şimdi bu dörtlü çete el ele vermişler. Hedefleri AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı nasıl çökerteceğiz. Hedefleri Erdoğan'ı nasıl alaşağı edeceğiz. Bu millet kararını vermiş ve bu milletin kararının üzerinde başka bir irada yoktur. Şunu unutmayın biz rabbimizin huzurunda sadece rükûda ve secdede eğiliriz.ö diye konuştu.

ÇANAKKALE OTOYULU AVRUPA İLE MESAFEYİ KISALTACAK'

Balıkesir'deki eğitim yatırımlarına da değinen Erdoğan şöyle konuştu: "Eğitimde 3 bin 89 adet yeni, derslik kazandırdık. 47 binden fazla yükseköğrenim öğrencisinin eğitim gördüğü kentimize Bandırma 17 Eylül Üniversitesini biz kurduk. İki üniversitede bizim Balıkesir'e kazandırdığımız üniversiteler. 4 bin 670 kapasiteli yurt açtık. Balıkesir Edremit ve bandırmada 2 bin 753 kapasiteli yükseköğrenim yurdunuzda hizmete açacağız. 83 adet ata yadigârı eseri restore ettik. Biz atalarımızın eserlerine sahip çıktık. Havran ilçemizde 116 bin metrekarelik bir alanda millet bahçesi için çalışmalara başladık. Balıkesirli ihtiyaç sahibi vatandaşlar, şehit yakınlarına ve ihtiyaç sahiplerine 1.8 katrilyon liralık kaynak aktardık. Sağlıkta 27 hastane olmak üzere 66 tane sağlık merkezi kazandırdık. Sındırgı, Gömeç ve İvrindi, devlet hastaneleriyle 8 hastanenin de proje ve ihale çalışmaları sürüyor. Bölünmüş yol uzunluğunu 76 kilometreden 589 kilometreye çıkarttık. Bu yollar olmasaydı bizim halimiz ne olacaktı. Yol medeniyettir. Yolun varsa medenisin. Yolun yoksa gayri medenisin.Üstgeçitler, kavşak düzenlemeleri AK Parti belediyeciliğini eserleri 1.7 katrilyon olan 16 yol projesi yapımı devam ediyor. Tamamını bu yıl hizmete alacağımı İstanbul İzmir otoyolunun 116 kilometresi Balıkesir'den geçiyor. İçinde Çanakkale köprüsünün de yer aldığı Kınalı, Çanakkale, Tekirdağ ve Balıkesir otoyolu; İzmir, Aydın ve Antalya gibi turizm kentlerinin Avrupa ülkesiyle mesafeyi Kısaltacak.ö

Eskişehir, Kütahya, Balıkesir ve Menemen arası demiryolu hatları elektrikli ve sinyalli hale getirerek modernize ettiklerini ifade eden Erdoğan, "Etap etap işletmeye açtık. Balıkesir'in ortasından geçen tren yolunun şehir dışına alınması da gündemimizde. Mevcut tren yolunu da kent meydanı yaparak sizlerin hizmetine alacağız. Kocaseyit havalimanına yıllık 3 milyon kapasiteli terminal binası inşa ettik. 3 bin 67 olan yolcu trafiği 516 bine çıktı. Yıllık 100 bin yolcu kapasiteli Balıkesir Havalimanı'na, yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli terminal yapıyoruz.ö dedi.

TAZMİNATLAR MEHMETÇİK VAKFI'NA

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı davalardan da bahseden Erdoğan, "Buradan bir müjde vermek istiyorum. Bay Kemal ne verir bilmiyorum. Mahkemeleri durmadan kazanıyorum. Biz de bunu Mehmetçik Vakfı'na hibe ederiz. Terör örgütlerine karşı savaşanlara. Benim Mehmedim tatbikî teröristlerle mücadele verecek. Hepsi de giderken anacığı, babacığı 'Git oğlum git ya şehit ol ya gazi diyor'. Bundan sonra da mücadele böyle sürecek. Terminal binası tamamlanıyor havalimanını hizmete açıyoruz. Balıkesir kardeşlerimiz uçak yolculuğu için Edremit'e kadar gitmek zorunda kalmayacak. Balıkesir'e 20 baraj ve 22 gölet inşa ettik. 10 baraj ve 5 gölet yapım çalışmaları devam ediyor.ö dedi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ'YLE İLGİLİ DETAYLARI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik sistemi ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan çalışmalarla bedelli konusunda 'Çıkacak mı, çıkmayacak mı ?' gibi belirsizliklerin ortadan kalkacağını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemiz bölgesinin ve dünyanın en büyük ordularından birine sahiptir. Kurumlarımız çalışmalarını yapıp bir taslak ortaya çıkardılar. Şimdi bu çalışmayı milletimizle paylaşmak istiyorum. Yeni sistemde lisans ve lisansüstü için ordu ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları için ise yine, burada yeni bir adım atıyoruz, ihtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere 2 aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek. Lise ve altı mezunları için 6 ay artı 6 ay askerlik uygulaması getiriyoruz. Bir aylık eğitimini tamamlayıp beş aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar. Bu 12 aylık sürenin bitiminde arzu eden askerlerimiz sözleşmeli er erbaş kadrosuna geçiş için müracaat edebilecekler. Yurtdışındaki gençlerimiz için dövizle askerlik uygulaması sürecek. Bunun yanında bedelli askerliğe gelince, dövizli askerlikle bedelli askerlik arasında herhangi bir fark olmayacak. O zaman dövizli askerlikte kur neyse aynı şekilde TL olarak da o şekilde ödeyecek. Şimdi asıl değişikliğe geliyorum. Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere, kalıcı hale getiriyoruz. İkide bir 'Çıkacak mı, çıkmayacak mı ?' böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazanalar bir aylık temel askerlik eğitimlerini ardından terhis edilecekler. İlk etapta her yıl 145 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak. Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor."

TANZİM ZATIŞLARLA MEYVE VE SEBZE FİYATLARI UCUZLADI

Balıkesir Kuva-yi Milliye meydanındaki mitingte Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, tanzim satışlarla sebze ve meyve fiyatlarının ucuzladığını belirtti. Erdoğan, "Bakınız, 2019 yılı Şubat, Mart aylarında, 3 milyar 24 milyon159 bin lira biz tarımsal destek verdik. Yemi neyle alıyorsun? Bunla alıyorsun. Bir taraftan patlıcan pahalı diyor. Patlıcan pahalı mı şimdi, yüzde 50 indi. Domates, patates, hepsi inmeye başladı mı? Hepsi başladı. Daha da inecek. Bütün mesele bu oyunu bozmak. Biz bu oyunu da bozduk. Biz Çanakkale'de bir tas çorbayı beraber içmedik mi? Bir ara kıymayı 35-40 liraya çıkardılar. Ben de ithali açtım. Bunlar hemen 28 liraya indi. Ne zaman milletime bu oyunlar oynanırsa biz anında tepelerine bineriz. Şu anda tanzim marketleri açmaya başladık. Seçimden sonra Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kooperatifiyle bunun yanında KESK birlikte tarım krediyle beraber bu işi daha da geliştireceğiz. Benim vatandaşımı sömürmeye kimsenin hakkı yok. İnşallah önümüzdeki dönemde hem Bakanlıklarımızla, hem Büyükşehir Belediyemizle, hem ilçe belediyelerimizle Balıkesir'i 2023'e hazırlamayı sürdüreceğiz. Balıkesir 31 Mart'ta bir kez daha hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz. Bir kez daha istikrar ve güvenden yana oyumuzu kullanıyor muyuz. Cumhur ittifakıyla beraber yürüyor muyuz ? Maşallah kardeşlerimiz siz işi bitirmişsiniz. Ben size inanıyorum. Dörtlü çete bir yana, Cumhur İttifakı bir yana. Türkiye 2023 hedefleri doğrultusunda gelişmesine, büyümesine devam ediyor. Sahada ve masada bütün gücüyle mücadele etmeyi sürdürüyor. Üstelik tüm bu süreci yeni bir yönetim sürecine geçtiğimiz kritik bir dönemde yürütüyoruz. Şu ana kadar demokrasimizi ve kalkınmamızı birlikte ileriye taşıdığımız gibi bu büyük dönüşümü de sağlıklı şekilde gerçekleştirmeye başardık. Ardı ardına hayata geçirdiğimiz reformlarla ülkemizi gelecekteki daha büyük mücadelelere hazırlıyoruzö dedi.

'BİZ BU ÜLKE'YE AŞIĞIZ'

Bu ülkeyi 17 yıldır yöneten bir parti olarak hem yaptıkları, hem yapacaklarını anlattıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Projelerimizi iki katı heyecanla dile getiriyoruz. Biz bu millete aşığız. Bu ülkeye aşığız. Bunun içinde şehirlerimizi yeni hizmetlerle, yeni eserlerle buluşturmak istiyoruz. Belediyecilikte 25 yıllık, hükümette 17 yıllık bir tecrübeye sahibiz. Bu süreçte başardığımız her hizmet, diktiğimiz her eser, kazandığımız her başarı, bizim için sadece bir sonraki adımın işaretidir. Asla 'tamam, yeter, yorulduk' demedik. Her güne daha azimli, daha enerjik, daha kararlı başladık. Şimdi, Belediye Başkanlıkları için bir kez daha karşınızdayız. Bir kez daha sizden destek istiyoruz. Peki biz bu şekilde gece gündüz çalışıp, koşturup, proje üretirken muhalefet ne yapıyor. Türkiye'nin herhangi bir meselesinde muhalefetin işe yarar, dişe dokunur, ciddiyeti ve altyapısı olan herhangi bir tehdidini duydunuz mu. Şehirlerimizin herhangi bir meselesinin çözümü için muhalefetin örnek olduğunu, vizyonuyla, projesiyle, formulüyle, herhangi bir der derman olduğunu gördünüz mü. Göremezsiniz. Duyamazsınız. CHP, çöp, çukur, çamur demektir. İstanbul'u ben bunlardan böyle aldım. CHP yolsuzluk, yasak, yokluk demektir. Aramızdaki yaşlı anneler çok iyi bilir. Yağ kuyruklarını iyi bilirler. Reklamını yapmıyım ama sana yağı kuyruklarını iyi bilirler. Biz de benzin kuyruklarını iyi biliriz. Şimdi çadırlarda kuyruğu giriyorlar ya. Bay Kemal, Onlar varlık kuyruğu, yokluk kuyruğu değil. Şimdi onun da çözümü hazır. O da halloluyor. Ama bizdeki muhalefet kendi içinde kavgalarıyla meşgul. Hangi göreve kim gelecek. Hangi listede kim yer alacak. Hangi ekip üste çıkacak. Hangi ekip gelecek. Tüm vakitlerini bunlarla geçirip, tüm enerjilerini bunlarla harcıyorlar. Bizim her il, ilçe ziyaretimiz bir miting havasında geçer. 1 Şubat'ta başlattığımı seçim kampanyası çerçevesinde bugün burada 8'inci il mitingimi yapıyorum. İlçeleri konuşmuyorum. Ayrıca televizyon programları vasıtasıyla milletimin evine gidiyorum. Bunun yanında devlet işlerinden asla taviz vermiyorum. Seçimden sonra Külliye'ye misafirim olun. Her ne kadar birileri gelemiyorsa da, siz benim milletimsiniz. Orası milletin evi, beklerim. Toplantılar, zirveler ve daha pek çok faaliyetlerle ülkemizin ve milletimizin meselelerini takip ediyoruz. En azından devlet işleri sorumluluğu üzerlerinde olmayan, dolayısıyla daha çok zamana sahip diğer partilerin temsilcilerinin, milletimin herhangi bir kucaklaşmasına şahit oldunuz mu ? İşte Türkiye'nin asıl meselesi bu. İstikameti millet olmayan bir muhalefetin bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yoktur. Bizim muhalefetin tek bir hedefi var, o da bir şekilde AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ın ayağının tökezlemesi ve meydanın kendilerine kalmasıdır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BALIKESİR'DEN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından tek tek sahneye davet edilen Balıkesir Büyükşehir ile ilçe Belediye Başkan adaylarının yanı sıra Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından miting alanındaki vatandaşlara keyif çayı dağıttı. Alandan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra, Balıkesir Havaalanı'ndan uçakla İstanbul'a hareket etti.

10)Bakan Soylu: İleride çocuklarımıza, 'Allah için ben doğru taraftaydım' deyeceğiz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mamak ilçesinde bir restoranda gerçekleşen programa katıldı. AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse ve çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda konuşan Soylu, AK Parti teşkilatları mensuplarının ileride çocuklarına, torunlarında gururla anlatacağı şeyler olduğunu söyledi. İçinde sağcısından solcusunda, PKK'lısından FETÖ'cüsüne, Avrupalısından Amerikalısına kadar her kesimin olduğu bir ittifaka karşı doğru yerde olduklarını anlatacaklarını kaydetti. Soylu, "Allah'a şükür, 'Ben o gün ilçe başkanıydım, ben o gün mahalle başkanıydım, gençlik kollarındaydım, kadın kollarındaydım, ben o gün sadece bu memleketin sevdalısıydım, belki sıradan bir teşkilat mensubuydum ama Allah için ben doğru taraftaydım, millet için ben doğru taraftaydım' diyeceğiz" diye konuştu.

En başından beri doğru yerde yer aldıklarını ve mücadelelerine uygun yaşadıklarını aktaran Soylu, "Hiçbir şekilde bu doğru yoldan ayrılmadık. Biz Mevlana'nın yolundayız, Hacı Bektaşi Veli'nin, Hoca Ahmet Yesevi'nin, Akşemsettin'in, Pir Sultan'ın, İstanbul'u fetheden ve genç yaşında bütün dünyaya bir devrimin nasıl gerçekleştirileceğini gösteren Fatih Sultan Mehmet Han'ın yolundayız. Bizi bütün dünyaya tanıtan Yavuz Sultan Selim Han'ın, Kanuni Sultan Süleyman'ın yolundayız. Biz Allah yolundayız, millet yolundayız, biz Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundayız" dedi.

'HERKESE DİŞ GEÇİRDİLER AMA TAYYİP ERDOĞAN'A DİŞ GEÇİREMEDİLER'

Türkiye'nin ilerlemesine karşı her zaman bir dış müdahale yapıldığını ama 2002'den sonra hiçbir müdahalenin Recep Tayyip Erdoğan'ı sarsmadığını aktaran Soylu, şunları söyledi:

"Türkiye biraz ürettiğinde sağ-sol kavgalarını çıkardılar. Sonra da millete vebayı gösterip, sıtmaya razı eder gibi o kavgaları bahane edip 80 darbesini gerçekleştirdiler. Rahmetli Özal'la biraz toparlanır gibi olduk, rahmetli Erbakan'ın gayretlerini gördüler, 28 Şubat'ı tezgahladılar. Bütün bunları yaptılar ama 2002'den sonra ne yaptılarsa Allah'a hamdolsun ki Tayyip Erdoğan'a sökmedi. Herkese diş geçirdiler ama Tayyip Erdoğan'a diş geçiremediler. 367 dediler sökmedi, 27 Nisan muhtırası dediler para etmedi, 2009 kapatma davası dediler sökmedi, MİT darbesi yapalım dediler tutmadı, kumpaslar kurdular, geziyi, 17-25 Aralık'ı tezgahladılar olmadı, 7 Haziran seçimlerinden sonra terörü gazladılar başaramadılar, en nihayetinde 15 Temmuz'da tankla, uçakla saldırdılar. Recep Tayyip Erdoğan liderliğini, millet de cesaretini gösterdi. Sokağa indi duruma vaziyet etti ve onlar yine başaramadılar. Ne yaptılarsa Erdoğan'a diş geçiremediler. Bir türlü milletle arasına giremediler. Onlar saldırdıkça millet sahiplendi. Onlar yüklendikçe Erdoğan da bu feraset sahibi milletle yükseldi."

Bakan Soylu, ayrıca Mamak'taki Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, MHP'nin belediye meclis üyesi aday adaylarını tanıttı.

11)Bakan Varank: Gıda, aslında stratejik bır ürün

ÇANAKKALE'deki programının ardından Ezine ilçesine geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Buradan Ezine Gıda, İhtisas OSB'nin kurulacağı alandaki inceleme yaptıktan sonra Bakan Varank, düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Varank, Ezine Gıda, İhtisas OSB'nin Çanakkale projesi olmaktan öte Türkiye, hatta global proje olduğunu belirterek, "Bundan 2 sene önce dost ve kardeş Katar'a abluka uygulandığında Katar çok zor durumda kalmıştı. Bu abluka ile bütün yolları kapanan, lojistik imkanları kapanan Katar, en çok neye ihtiyaç duymuştu biliyormusunuz? Et, süt ve yumurtaya. Dolayısıyla günümüzde gıda çok farklı anlamlar içeren ürünlere karşılık geliyor. Gıda, aslında stratejik bir ürün. Dolayısıyla bugün burada attığımız adım, sadece bir Türkiye projesi değil, global bir proje" dedi.

BAKAN VARANK: HER ŞEYİ ÜRETEBİLECEĞİMİZ MUHTEŞEM BİR COĞRAFYA

Ezine Gıda, İhtisas OSB'nin kamulaştırılması çalışmalarını tamamladıklarını ve bunun için 8,5 milyon lira harcadıklarını belirten Bakan Varank, "Burada 91 sanayi parselimiz var. Ana yollar, asfaltlar hazır. Su ihtiyacı için DSİ sondaj vurdu. Bakanlık olarak Ezine Gıda, İhtisas OSB'mizin inşallah en kısa zamanda alt yapı ihalesi yapılacak. Ben burada bunun sözünü size veriyorum. Şimdiden parsel tahsisi için başvuran firmalarımızın olduğunu biliyorum. Aslında burasının yurt dışından da oldukça iyi yatırımcılar çekeceğine ben tüm kalbimle inanıyorum. Çünkü burası herşeyi üretebileceğimiz muhteşem bir coğrafya. Çiftçimizi, sanayicimizi ve il halkını aynı anda ihya edecek bir proje. Bu projede bakanlıkça yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

VARANK: ÜRETİM ZİNCİRİNİN TÜM TARAFLARI BU İŞTEN KAZANÇLI ÇIKACAK

Ezine Gıda, İhtisas OSB ile doğrudan 8 bin, dolaylı olarak 30 binin üzerinde iş imkanı oluşturacak bir kümelenmeye sebebiyet vermiş olacaklarını ifade eden Bakan Varank, "Üretim zincirinin tüm tarafları bu işten kazançlı çıkacak. OSB'de üretim yapmak ölçek artışlarını da beraberinde getirecek. Tarım ve gıda ihracat rakamlarımızı inceledim. 2018'de ciddi bir sıçrama görülüyor. İnşallah bu attığımız adımlarla ihracatta da rekorlar kıracağımıza ben eminim. Bütün kalbimle inanıyorum. Benim için bu OSB'yi önemli kılan bir diğer özelliğide ekolojik dengeye sağladığı katkı. Bu muazzam coğrafya İhtisas OSB'nin sahip olacağı arıtma tesisi sayesinde en ufak bir yara almayacak. Hatta OSB dışındaki fabrikaları da buraya çekerek onların çevreye verdiği zararları da ortadan kaldıracak" dedi.

Ezine Gıda, İhtisas OSB için hazırlanan tanıtım filminin izlenmesiyle sona eren törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ile davetliler katıldı.

