DHA YURT BÜLTENİ - 1

Elmalı'da selin yaraları sarılıyor (ek)

1)ELMALI'YI YİNE SEL VURDU

Antalya'nın Elmalı ilçesinde önceki gün akşam yaşanan selin yaraları sarılmaya çalışılırken, bu akşamüstü bölgede ikinci sel olayı yaşandı. Önceki gün Yılmazlı ve Salur mahalleleri selden etkilenirken, dün akşam saat 18.00 sıralarında sağanak yağış sonrası bu kez Karaköy Mahallesi sel baskınına uğradı. Olayın ilk saatlerinde selde iki kişinin kaybolduğu bilgisi alındı, ancak bunun doğru olmadığı anlaşıldı. Sel baskınında 50'ye yakın küçükbaş hayvan telef olurken, yüzlerce dönüm tarım arazisi zarar gördü. Bazı evlerin çatıları, çamur yığıntısı altında kaldı. Çok sayıda ahır kullanılamaz hale geldi. Elmalı Belediyesi ekipleri, selden etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ VE FOTOLAR GEÇİLDİ

Haber: Mehmet AKIN / / ELMALI(Antalya),()

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2)ULUDAĞ ETEKLERİNDE ORMAN YANGINI (1)

BURSA'da Uludağ eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan müdahale ediliyor. Uludağ'ın eteklerinde Sarıaalan mevkisi yakınındaki ormanlık alanda dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Eğimli arazideki yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne ait Bursa ve Balıkesir'deki iki helikopter havadan müdahale ediyor. Yetkililer söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Uludağ eteklerinde akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangına 2 helikopter ve 8 arazöz ile müdahale edildiği açıklandı. Yangında 250 metrekarelik çam ağacından oluşan ormanın yandığı belirtildi. Yetkililer, "Bilecik'te görevli helikopter yangın sırasında Bursa sınırlarında uçuyordu. Alevlere anında müdahale etti. Balıkesir'den gelen helikopterin de katılmasıyla yangın büyümeden söndürüldü" ifadelerini kullanıldı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ YAPILAN PİKNİK

Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde başlayan ve kontrol altına alınıp soğutma çalışması devam eden orman yangının çıkış nedeni belirlendi. Yangına, doğa yürüyüşüne çıkan ve burada yaptıkları piknik sonrası yaktıkları ateşi söndürmeyen kişilerin neden olduğu belirlendi. Jandarma, bu kişilerin kimliğini araştırıyor

Görüntü Dökümü:

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-Helikopterden detaylar

-Ormandan detaylar

-İtfaiye araçlarından görüntüler

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

Helikopterden yangın söndürme görüntüsü

Yangına müdahale

Detaylar

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Yangın yerinden görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ- Gürkan DURAL / BURSA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI MERKEZİNDE YANGIN



KARABÜK'te, bir işhanında iş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Dün akşam saatlerinde Fevzi Fırat Caddesi'ndeki 6 katlı işhanının 4'üncü katındaki iş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı merkezinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş hanında bulunanlar binayı terk ederken, yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler itfaiye merdiveni yardımıyla binaya yaklaşarak alevlere müdahale etti. Polis caddeyi güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya geçişlerine kapattı. Meraklı vatandaşların cep telefonlarıyla sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapmaları ise dikkat çekti. Yangın söndürülürken iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan yükselen dumanlar

-Söndürme çalışması

-Vatandaşların cep telefonlarıyla yangını görüntülemeye çalışması

-Polisin vatandaşları uzaklaştırması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)İLK BULGULARA GÖRE SEREN İNTİHAR ETMİŞ

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 6'ncı kattaki evinden aşağı düşerek hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Seren Aydın'ın (25) eşi Samet Aydın içerdeyken daire ve girdiği yatak odasının kapısını içerden kilitleyip aşağı atladığı tespit edildi. Genç kadının en yakın arkadaşı Gamze Bilecen ise Seren'in annesini kaybettikten sonra travma yaşadığını ve bu nedenle intihar etmiş olabileceğini ifade ederken, Seren Aydın gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Çerkezköy'deki bir hastanede hostes olarak çalışan 1 çocuk annesi Seren Aydın, önceki akşam Cumhuriyet Mahallesi Tepe Emlak Konutları'ndaki apartmanın 6'ncı katındaki dairesinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında eşi Samet Aydın'da ifadesi alınırken, Eşi Seren'in daire kapısını ve girdiği yatak odası kapısını içerden kilitledikten sonra aşağı atladığı belirterek, "Olay sırasında salonda çocuğumla oturuyordum. Eşimle konuştum, bir süre sonra eşim yatak odasına geçti. Ondan sonra dışarıdan gelen sesleri duyunca balkona çıktım. Sonra eşimin girdiği yatak odasına girmek istedim ama kilitliydi. Eşim olabileceğini düşünerek aşağı inmek istedim. Daire kapısı da kilitliydi. Arabanın içindeki evin yedek anahtarı düşünerek arabanın anahtarını aşağı attım. Kapıcı yedek anahtarı getirerek kapıyı açtı. Sonra eşimin ambulansa konulduğunu gördüm, bende hastaneye gittim. Kısa bir süre sonra da eşimin hayatını kaybettiğini öğrendim" dedi.

Seren Aydın'ın oturduğu apartman olaydan sonra sessizliğe bürünürken, en yakın arkadaşı Gamze Bilecen intiharı annesini kaybetmesinin ardından yaşadığı travmaya bağladı. Seren Aydın'ın mutlu bir evliliği olduğunu ve geçtiğimiz yıl annesinin vefatından sonra psikolojisinin bozulduğunu anlatan Bilecen, "Olay günü Seren Aydın kız kardeşi ile birlikte ölen annesinin evine temizliğe gitmişti. Canının sıkkın olduğunu söyleyerek beni eve çağırdı. Evde buluştuktan sonra bir süre sonra canının sıkkın olduğunu söyledi. Ama öyle büyük bir problemi de yoktu. Bende kendisine bu sorunlarının düzeleceğini söyledim ve o da bana eşi ile konuşmak istediğini söyledi. Eşi eve gelecek diye yanından ayrıldım ve işyerime gittim. Yarım saat sonra da düştüğü haberini aldım" şeklinde konuştu.

"FAZLA YAŞAMAYACAĞINI SÖYLÜYORDU"

Gamze Bilecen, arkadaşı Seren Aydın'ın kendi içinde yaşadığı sorunlarını kendisine bile anlatmadığını ve annesinin ölümünün ardından yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle intihar etmiş olabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Arkadaşımın kendi içerisinde yaşadığı sorun varmış. Hiçbirimize yansıtmadı. Annesinin ölümünden sonra yaşadığı travma vardı ve ben tamamen ona bağlıyorum. Kendisi de fazla yaşamayacağını ve kendisinin annesinin yaşına kadar yaşamayacağını söylüyordu. Evin kapısını kilitleyip anahtarını eline alıp öyle atlamış. O kadar ölmek istemiş ki buna da saygı duymaktan başka hiç bir şey yapamıyoruz. Eşinin o sırada aşağıya inip ona yardım etmesini istemedi. Samet'e olan öfkesinden değil tamamen o anlarda verdiği kararla alakalıdır"

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Seren Aydın, Beyciler köyünde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeyi en önde eşi Samet aydın taşırken, oldukça üzgün olduğu görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GERİYE MUTLULIK FOTOĞRAFLARI KALDI

Üç yaşındaki erkek çocuk annesi Seren'den geriye sosyal medya hesaplarındaki mutluluk fotoğrafları kaldı. Evlendikleri dönem çekilen fotoğrafları mutlulukla paylaştığı görülen Seren Aydın, en son tatil fotoğraflarını eklediği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Seren Aydın'ın evi

-Atladığı pencere

-Cenaze fotoğrafları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Onur KAYA /ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)KARAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI

KARAMAN'da, tali yoldan ana yola çıkan otomobile başka otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Karaman-Mut Karayolu'nun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mersin istikametinden gelen Hollanda plakalı, içerisinde gurbetçilerin bulunduğu Bilal Üstünel (29) yönetimindeki otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Mehmet Aksoy (27) yönetimindeki 70 AP 315 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sonucu 60 metre sürüklenen iki otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle camdan fırlayan sürücü Mehmet Aksoy ile otomobilde sıkışan Emine Kayserli olay yerinde hayatını kaybetti. Gurbetçiler sürücü Bilal Üstünel, Selman Üstünel, Murat Sütçü ve Turan Emdirme ise yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Aksoy ile Emine Kayserli de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin sıkışan cesedi çıkarma çalışması

-çarpışan otomobillerden görüntüler

-genel detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)KOÇUN BOYNUZLADIĞI YAŞLI KADIN ÖLDÜ



BURSA'nın İnegöl ilçesinde 82 yaşındaki Melihat Aytekin evinin bahçesindeki ağılda beslediği küçükbaş hayvanlara yem verirken, bir koçun boynuzlaması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay ilçeye bağlı Süle Mahallesinde meydana geldi. Melihat Aytekin, küçük baş hayvanlarına yem vermek için evin bahçesindeki ağıla gitti. Aytekin beslediği 3 hayvana yem verirken iddiaya göre bir koçun saldırısına uğradı. Koçun boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Aytekin güçlükle sürünerek ağıldan çıkabildi. Evde kimsenin olmadığı sırada meydana gelen olayın ardından yaşlı kadın aldığı darbelerin acısıyla yatata uzandı. Bu sırada fenelaşan Aytekin, baygınlık geçirdi.

Bir süre sonra eve gelen aile bireyleri Melihat Aytekin'i baygın halde buldu. Koçun saldırısı sonucu yüzü ve vucudunun birçok yerinde şişlik ve morluklar oluşan Aytekin, başına gelenleri güçlükle anlatırken, hemen hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan ve vucudunda birçok kırıklar olduğu belirtilen Melihat Aytekin, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Savcının incelemesinin ardından Aytekin'in cesedi, kesun ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Ölünün hastane görüntüsü

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Keşan'daki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi (EK)

7)STATTAKİ CENAZE TÖRENİ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİLER

Edirne'nin Keşan ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada hayatlarını kaybeden Mustafa Yergök, Muammer Gülverin, Adem Dak ve Şahin Bayraktar'ın cenazeleri, Beyendik beldesinde toprağa verildi.

Otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınan Mustafa Yergök, Muammer Gülverin, Adem Dak ve Şahin Bayraktar'ın cenazeleri, katılımın çok yoğun olması nedeniyle Keşan'a bağlı Beyendik beldesindeki Kemal Unakıtan Spor Kompleksi'nde bulunan stada getirildi. Cenazeye, hayatlarını kaybedenlerin ailelerinin yanı sıra Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Beyendik Belediye Başkanı Nuran Uslu, Keşan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdullah Erdoğan ve yaklaşık 1000 kişi katıldı. Mustafa Yergök, Muammer Gülverin, Adem Dak ve Şahin Bayraktar'ın cenazeleri, ikindi vakti kılınan cenaze namazlarının ardından belde mezarlığında toprağa verildi. Kazada ölen 4 kişinin akrabalık bağlarının bulunduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Musallaya konulan cenazeler

-Cenazeye katılanlar

-Cenazede gözyaşı dökenler

-Cenaze namazının kılınması ve helallik alınması

-Cenazelerin kaldırılması

-Spor kompleksi ve cenaze araçları

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL /KEŞAN(Edirne),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)VALİ USTAOĞLU: BEBEK KATİLİ TERÖRİSTLER SON GÜNLERİNİ YAŞIYOR



BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ile birlikte bölgede inşaatı devam eden kalekol ve üs bölgelerinde incelemelerde bulundu. Terör örgütü PKK'nın bebek katili olduğunu belirten Vali Ustaoğlu, "40 yıldır söylüyorduk, bunlar 'bebek katili' diyorduk. İşte görüldü. 11 aylık yavruyu bile katledecek kadar gözlerini kan bürümüş. Bu hain örgüt son günlerini yaşıyor. İnşallah toplumumuzla, vatandaşımızla, güvenlik güçlerimizle onlara bu bölgeyi dar edeceğiz" dedi.

Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve bazı kurum amirleri, Bitlis-Diyarbakır Karayolu üzerinde inşaatı devam eden kalekol ve üs bölgelerini ziyaret etti. Burada görev yapan güvenlik güçleriyle sohbet eden Vali Ustaoğlu, bölgede geçmişte büyük sıkıntı ve acılar yaşandığını belirterek, "Bu coğrafya geçmişte büyük sıkıntı ve acılar yaşadı. Ama, devletimizin kararlılığı, güvenlik güçlerinin kararlılığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde yürüyen faaliyetler sayesinde, bu bölgede artık hainler gözünü açamıyor. Adeta inlerine giriyoruz. İlimizin huzuru açısından en çok önem verdiğimiz hususlardan biri, burada gece gündüz demeden kahramanca mücadele veren güvenlik güçlerimizin barınma ihtiyaçlarını giderilmesi ile alakalı karakolların mevcut durumudur. İlimizde inşaatı devam eden 5 kalekolumuz var. İnşallah bittiğinde güvenlik güçlerimizin çok iyi ortamlarda güvenli bir şekilde görevlerini ifa edecekler" diye konuştu.

'BEBEK KATİLİ TERÖRİSTLER SON GÜNLERİNİ YAŞIYOR'

Terör örgütü PKK'nın bebek katili olduğunu belirten Vali Ustaoğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asker eşi Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın teröristlerce şehit edildiğini de hatırlatarak, "Savunmasız o yavrudan ne istediler? 40 yıldır söylüyorduk, bunlar 'bebek katili' diyorduk. İşte görüldü. 11 aylık yavruyu bile katledecek kadar gözlerini kan bürümüş. Bu hain örgüt son günlerini yaşıyor. İnşallah toplumumuzla, vatandaşımızla, güvenlik güçlerimizle onlara bu bölgeyi dar edeceğiz. Bu bölgede onlara yaşam alanı bırakmayacağız, bırakmıyoruz da. Şu an kafalarını kaldıracak durumda değiller. Biz belki bir Bedirhanımızı kaybettik ama şu an binlerce Bedirhanımız arazide" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nun askerlerle sohbet etmesi

-Üs bölgesindeki askerlerin bölge hakkında Vali Ustaoğlu'na bilgi vermeleri

-Nöbet tutan güvenlik korucularından detaylar

-İnşaatı devam eden karakollardan detaylar

-Vali İsmail Ustaoğlu'nun ziyaretçi defterini imzalaması

-Vali İsmail Ustaoğlu'nun askerlerle gazinoda konuşması

-Vali Ustaoğlu'nun gazetecilere açıklamaları

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)SİNOP'TA YELKOVAN KUŞLARI TELEF OLDU

SİNOP'ta Muhsinli Göleti kıyısında bulunan yaklaşık 100 yelkovan kuşu henüz bilinmeyen bir nedenle telef oldu.

Sinop'ta bulunan Muhsinli Göleti kıyısında yaklaşık 100 tane telef olmuş yelkovan kuşunu gören vatandaşlar durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Şubesi'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler bölgede inceleme yapıp ölmüş kuşlardan numune aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Şube Müdürü Nurullah Gürkan, ihbar üzerine konuyu değerlendirdiklerini belirterek "Görevlendirdiğimiz veteriner hekimimiz ve ekiplerimiz olay yerine gitti. Onlarca yelkovan kuşunun telef olduğunu ve sahile vurduğunu gördüler. Olayın ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile iletişim haline geçtik. Analizler için destek istedik. Numuneleri topladık ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim ettik. Sonuçları bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Drone ile çekilmiş gölletten genel detaylar

Haber-Kamera: Esra AKSU / SİNOP,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Şehit Polis Fethi Sekin'in adı, memleketinde şehir hastanesine verildi (ek)

10)ŞEHİT BABASI, OĞLUNUN ADININ VERİLDİĞİ HASTANEYİ GEZDİ

Şehit polis Fethi Sekin'in adının, memleketi Elazığ'da yapılan şehir hastanesine verilmesinin ardından, hastaneye gelen şehit babası Mehmet Zeki Sekin, Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat tarafından karşılandı. Şehit babası ile birlikte hastaneyi gezen Doç.Dr. Polat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce ilimizi ziyaretleri esnasında kahramanımız, şehit polis Fethi Sekin'in adının yeni yapılacak şehir hastanesine verilmesi konusunda talimatları vardı. Dün itibari ile Sağlık Bakanlığı tarafından şehir hastanemizin ismi Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak tescillenmiştir" dedi.

ŞEHİT BABASI: BU ŞANLI KAVGANIN DESTANINI TARİH ELBETTEKİ YAZACAKTIR

Şehit polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin de yaptığı konuşmada, oğlunun isminin hastaneye verilmesinin kendisini gururlandırdığını belirterek, "Yapımı tamamlandıktan sonra 1 Ağustos tarihinde hizmete giren Elazığ Şehir Hastanesinin adı bildiğiniz gibi Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak değiştirilmiştir. Devletimizin bekası ve milletimizin bütünlüğü üzerinde iç ve dış karanlık eller pis oyunlarını sahnelemeye devam etmektedirler. Milletimizin ve devletimizin bu oyunları bozacak aklı, tecrübesi ve iradesi vardır. Fethi Sekin bu kahramanların sözcüsü ve bayraktarı olmuştur. Elazığ'ın ve Türkiye'nin sembol isimlerinden biri olmuştur. Bu şanlı kavganın destanını elbette ki tarih yazacaktır. Bizden sonra gelen nesillere büyük Türkiye'nin nasıl kan ve irfanla yoğrularak ve hangi ateşten gömlek ile kurulduğunu hatırlatmak için abide isimler başta olmak üzere sınırda ve sınır ötesinde bu amansız mücadeleyi vermekte olan binlerce yiğidi saygı ile selamlıyorum. Bu devasa hastaneye Fethi Sekin'in adının verilmesi bu bakımdan bizi şereflendirmiştir. Fethi'nin kanı diğer kanlardan, Fethi'nin canı diğer canlardan, Fethi'nin kahramanlığı diğer kahramanlardan daha kıymetli olduğundan değil, sembol olduğundandır" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehit babası ve başhekimin hastaneyi gezmesi

-Yapılan konuşmalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY /ELAZIĞ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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