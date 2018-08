DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)İKİ AİLENİN SİLAHLI KAVGASINDA SILA ÖLDÜ, 6 YARALI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, Sıla Demir (15) öldü, 6 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Karabacak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Sezai Demirci, yanında bulunan av tüfeğiyle iki katlı eve doğru ateş etti. Vücuduna tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği aynı aileden Sıla Demir ve Ziya Demir, Şerife Demir, İmdat Demir, Emrah Demir, Gökhan Demir ve Şenol Demir yaralandı. Olayın ardından mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Sıla Demir, Alaplı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın ardından Sezai Demirci ve yanında bulunan 2 yakınını gözaltına aldı.

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / ZONGULDAK,()

2)BOZOVA'DA AKRABALAR ARASINDA 'FISTIK' HASADI KAVGASI: 5 YARALI



ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, akraba iki aile arasında fıstık hasadı yüzünden çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların yakınlarının da burada kavga etmesi üzerine polis, gruba müdahalede bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Bozova'nın Tozluca kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede oturan ve akraba olan Akcan ailesi arasında fıstık hasadı yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine henüz kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tüfek ve tabancadan çıkan mermi ile saçmalarla 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların yakınları, burada karşı karşıya gelince ikinci kez kavga çıktı. Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran iki gruba polis müdahalede bulunarak kavgayı ayırdı. Hastanede tedaviye alınan ve durumları ağır olduğu belirlenen 3 kişi ise ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

3)KAMYONET, OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI



EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Keşan-Beyendik Beldesi karayolu üzerinde meydana geldi. Keşan'dan, Beyendik Beldesi yönüne giden ve sürücüsünün ismi bilinmeyen 22 RB 286 plakalı otomobil, belde yakınlarında karşı yönden gelen Şahin Bayraktar (49) idaresindeki 22 FA 510 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, her iki araçta yoldan çıkarken, otomobil ters döndü. Otomobilde bulunan Mustafa Yergök, Muammer Gülverin ile Adem Dak (67) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kazada araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Şahin Bayraktar ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Bayraktar, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kaza kırım ekibince sıkıştığı yerden çıkartılarak, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada hayatlarını kaybeden Mustafa Yergök, Muammer Gülverin ile Adem Dak'ın cesetleri, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayı haber alarak olay yerine gelen ölenlerin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

4)TUZLA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 2 İŞÇİ ÖLDÜ



İSTANBUL'un Tuzla ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, evlerine giden 2 tersane işçisine çarptı. Araçla duvar arasına sıkışan 2 işçi hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tuzla İçmeler Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı süratli olduğu belirtilen ve henüz ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirince, önce karşı kaldırıma sonra da yaya yolundan geçen tersane işçilerinden Güney Ersan (39) ve Ramazan Kuş (50) çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan iki işçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

5)YÜKÜ KAYAN TIR SÜRÜCÜSÜ ŞOFÖR MAHALLİNDE SIKIŞTI

DÜZCE D-100 Karayolu'nda kırmızı ışıkları sonradan fark eden ve aniden duran TIR sürücüsünün taşıdığı yük TIR kupasına kaydı. TIR'da bulunan çelik borular sürücünün şoför mahallinde sıkışmasına neden oldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Ramazan Taşıran idaresindeki 81 KB 133 plakalı TIR, iddiaya göre önüne bir anda kıran otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Kazada TIR'ın dorsesinde bulunan borular ön tarafa kayarak kupayı sıkıştırdı. Bu sırada TIR'ın sürücüsü Ramazan Taşıran kupa içersinde mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücü kupadan çıkamayınca Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Düzce Belediyesi ekipleri özel bir şirketten çağırdıkları vinçle boruları kaldırarak TIR'ın kupasını açtı. Daha sonra kupaya merdiven uzatarak sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. TIR sürücüsü daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

6)ELMALI SEL SULARI ALTINDA KALDI, ÜRETİCİ PERİŞAN OLDU



ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur sele neden oldu. Yüzlerce dönüm ekili alan, seralar ve mezarlıklar sel suları altında kaldı. Sel nedeniyle 12 evde zarar meydana geldi.

Elmalı ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında başlayan yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 saat süren yağmurun neden olduğu sel suları toprak, taş ve ağaç dallarını sürükledi. Selden Salur, Yılmazlı, Eskihisar ve Yapraklı mahalleri etkiledi. Yaklaşık 450 dönüm ekili alan ve seranın yanı sıra 12 ev ile mahalle mezarlıkları sel sularının altında kaldı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı doğal afet sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi ekipleri sel sularından etkilenen vatandaşlara yardım etti. İş makineleriyle sel sularının sürüklediği toprak, taş ve ağaç dalları temizlenmeye çalışıldı.

BAŞKAN ÖZTEKİN: ZARAR ÇOK BÜYÜK

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, selden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek, vatandaşlardan genel durum hakkında bilgi aldı. Sel nedeniyle bölgedeki tarım alanlarının büyük çapta zarar gördüğünü kaydeden Başkan Öztekin, "İlk belirlemelere göre yaklaşık 450 dönüm sera ve tarım alanı sel suları ve sürüklediği çamurun altında kaldı. Tüm ürün telef oldu. Büyük üzüntü yaşıyoruz. Üreticimizin kaybı büyük. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Doğal bir afet yaşadık. Zararın boyutu yapılan inceleme sonucunda çok daha net ortaya çıkacaktır. Ürün fiyatlarının normalin üstünde seyrettiği bu günlerde üreticimiz tam para kazanmaya başlamışken yaşanan bu felaket üreticinin moralini bozdu. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.

Elmalı Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin afetin hemen ardından bölgede çalışmalara başladığını da kaydeden Öztekin, "En yakın zamanda tüm yaraları saracağız. Devletimiz gerekli desteği verecek, benzer felaketlerin tekrarlanmaması için gerekli önlemleri hızla alacaktır" diye konuştu.

7)KARS'IN AKYAKA İLÇESİNDE FIRTINA ÇATILARI UÇURDU

KARS'ın Akyaka ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına çatıları uçurdu, bir çok evde maddi zarar meydana geldi. Belediye Başkanı Öztürk Nar ve Kaymakam Doğukan Mızrak bölgede incelemelerde bulundu.

Akyaka ilçesinde dün 16.30 sıralarında başlayan yağmurun ardından şiddetli fırtına ve dolu etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren fırtına nedeniyle Topkaya Mahallesi'nde evlerin çatıları uçtu, elektrik ve telefon direkleri devrildi. Ağaçların da kırıldığı fırtınada vatandaşlar zor anlar yaşadı. 5 evin çatılarının tamamen uçtuğu fırtına sonrasında Kaymakam Doğukan Mızrak ve Belediye Başkanı Öztürk Nar, bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Nar, belediyenin iş makineleri ile çevreye dağılan çatı parçaları ile devrilen elektrik direkleri ile ağaçların kaldırılması için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Kaymakam Doğukan Mızrak ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bilgi verildiğini, ekiplerin hasar tesbet çalışmalarına başladığını söyledi.

8)DİYARBAKIR'DA HAVA DEĞİŞİMİ İZNİNE ÇIKAN KAYSERİLİ ASKERDEN HABER YOK



DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesine bağlı Sarıca Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yapan Doğan Cerit'e (20), psikolojik sorunları nedeniyle 1 ay hava değişimi izni verildi. Kayseri'de bulunan evine gitmek üzere 4 Ağustos'ta yola çıkan Doğan'dan 3 gündür haber alamayan ailesi, bir an önce çocuklarına kavuşmak istiyor.

Kayseri'de oturan Doğan Cerit, Bilecik'te acemi birliği görevini yaptıktan sonra usta birliği için Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Sarıca Jandarma Karakolu'na gitti. Psikolojik sorunları olan Cerit, 1 ay sonra hava değişimi iznine çıkarıldı. 1 aylık hava değişimi izni için Kayseri'deki evine gelmek üzere birliğinden çıkan Doğan Cerit, karakola çağrılan araç ile toplanma merkezine götürüldü. Burada yaklaşık 2 gün bekletilen Cerit, geçen 4 Ağustos'ta Diyarbakır otobüs terminaline gitmek üzere yola çıktı. Ancak Doğan Cerit'ten bir daha haber alınamadı. Cerit Ailesi, oğullarına ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, henüz Doğan Cerit'in izine rastlamadı. Oğlundan gelecek iyi haberi bekleyen Rahşan Cerit, şunları söyledi:

"Çocuğum Eğil Sarıca Karakolu'na göreve gitti. Bir süre sonra ben çocuğuma ulaşamayınca karakolu aradım. Bana 'Çocuğunuz hava değişimine gitti' dediler. Ben de 'Neden haberim yok?' deyince, 'Toplanma merkezine gitti' dediler. Bu arada yine çocuğumu aradım, ulaşamayınca, toplanma merkezini aradım. Çocuğumla orada konuştum. Bana, 'Anne ben geleceğim' dedi. En son Cumartesi günüydü 'Saat 20.00'ye bana bilet al' dedi. Biz de gittik biletini aldık, birkaç sefer yine aradık, ulaşamadık sonra saat 18.30 gibi askeriyeden çıktığını söylediler. Oğlumu aradığımda saat 18.45'ti, 'Anne 15-20 dakikaya terminalde olurum' dedi. Daha sonra kendisine ulaşamadım. Otobüs şirketinden bizi aradılar, 'Yolcunuz otobüse binmedi' dediler. Tekrar askeriyeyi aradık, toplanma merkezini, 'Bizim çocuğumuz otobüse binmemiş nasıl olur böyle bir şey?' dedik. Onlar da 18.30'da çocuğumu araba çağırıp gönderdiklerini söylediler."

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ile görüştüklerini ve polis ekiplerinin elinden gelen gayreti gösterdiğini belirten anne Cerit, "Oğlum en son terminal ATM'sinde görülüyor. Şu ana kadar bir bilgi alınmaması benim kafama takılıyor. Telefon sinyalinden ulaşılamıyor mu?" ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarını tutamayan babaanne Meryem Cerit (63) ise yetkililere seslenerek, "Bir an önce torunumun bulunmasını istiyorum. Allah rızası için çocuğumun hiçbir sorunu yoktu, ailesine hiç dayanamazdı" dedi.

6 ay sonra askere gidecek kardeş Gürkan Cerit ise "Ağabeyim 65 gün acemi birliği yaptı. Acemi birliğinden sonra Diyarbakır'ın bir köyüne usta birliğini yapmaya gitti. Biz buradan bir asker gönderirken vatana millete gönderiyoruz. Bir ana, bir kardeş gururlanıyor, vatana asker yolluyoruz diye. 6 ay sonra Allah izin verirse, ben de gideceğim. Bir erkeğin hayalidir askere gitmek, biz askerimizi sağ salim gönderdik, vatanımıza milletimize görevini yapsın diye, sağ salim istiyoruz" diye konuştu.

Gözü yaşlı Cerit Ailesi, Doğan Cerit ile ilgili yetkililerden gelecek iyi haberi bekliyor.

9)4 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN PTT GÖREVLİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU



ÇORUM'da, PTT dağıtım bürosunda görevli İlyas Metin (28), evinde başından tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. 4 gün önce öldüğü belirlenen Metin'in ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1'inci Cadde'de bulunan apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. PTT dağıtım bürosunda çalışan ve bekan olan İlyas Metin'den 4 gün boyunca haber alınamadı. Mesai arkadaşları işe de gelmeyen Metin'in telefonlara da cevap vermemesi üzerine endişelenerek dün çilingir ile birlikte evine gitti. Kapıyı açıp içeri giren arkadaşları Metin'in tüfekle başından vurulmuş halde ölü olarak buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi eve geldi. Yapılan ilk kontrolde 4 gün önce öldüğü belirtilen Metin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

10)ÖZEL DEDEKTİFLİK ŞİRKETİ SAHİBİ, İNTİHAR ETTİ



ANTALYA'da özel dedektiflık şirketi sahibi Nejat D. (35), oturduğu apartmanın teras katında kendisini asarak yaşamına son verdi. Nejat D.'nin uzun süredir Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığıyla mücadele ettiği, hastalığın ağırlığına dayanamayıp intihar etmiş olabileceği kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kanal Mahallesi 4755 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Özel dedektiflik şirketi olan evli ve 1 çocuk babası Nejat D., apartmanın teras katında kendisini asarak yaşamına son verdi. Nejat D.'den birkaç saat haber alamayan eşi, komşusuyla birlikte polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Eve gelen polisler apartmanda detaylı arama yaptı. Teras katına çıkan polis, Nejat D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekibi ile savcının çalışmasının ardından Nejat D.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yakınları, uzun süredir FMF hastalığıyla mücadele eden Nejat D.'nin, ateşlenme, karın, akciğer ve eklemlerde ağrıya yol açan iltihabi hastalığın ağırlığına daha fazla dayanamayıp yaşamına son vermiş olabileceğini belirtti.

11)İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI



SAMSUN'da çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi 606 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 11 katlı apartmanın 2'nci katında çalışan inşaat işçisi Yusuf Mansız (25), dengesini kaybederek düştü. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, Mansız'ı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Mansız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

12)MERMER OCAĞINDA TİNER KAZANI PATLADI: KARDEŞ 2 İŞÇİ YARALI

ADIYAMAN'da, mermer ocağındaki tiner kazanının patlaması sonucu kardeş 2 işçi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kömür Beldesi'nde meydana geldi. Mermer ocağında bulunan tiner kazanı bilinmeyen nedenle patladı. Patlamada ocakta bulanan işçilerden Mustafa Yaren (26) ve Şükrü Yaren (38) isimli kardeşler yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralı işçileri ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

13)LİCE'DE 284 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



DİYARBAKIR'ın Lice ilçesine bağlı Örtülü köyü, Arpacık mezrasında adı açıklanmayan bir kişiye ait ev ve çevresinde yapılan aramalarda, 284.5 kilo toz, 115 gram kubar esrar olmak üzere toplam 284 kilo 615 gram uyuşturucu maddesi, 2 bin kök kenevir bitkisi ve 100 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Lice ilçesinde ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili Diyarbakır Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ilçesi Örtülü köyü Arpacık mezrasında 06 Ağustos 2018 günü icra edilen özel birlik operasyonu esnasında, şüpheli bir şahsa ait ev, tarla ve evinin etrafında yapılan arama tarama faaliyetinde; 284.5 kg toz esrar ve 115 gr. kubar esrar olmak üzere toplam 284.615 kg uyuşturucu maddesi, 2 bin kök kenevir bitkisi ve 100 gr. kenevir tohumu ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Lice Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasına müteakip imha edilmiş, uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınarak 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

14)VAN'DA ARAÇTA 2 KİLO EROİN İLE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, ihbar üzerine durdurulan bir araçta 2 kilo eroin ile tabanca ve bu tabancaya ait fişek ele geçirildi.

Muradiye ilçe jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri sırasında alınan ihbar üzerine Erciş'ten Muradiye'ye gelen 65 DD 420 plakalı aracı, kontrol noktasında durdurdu.Nakrotik köpek 'İbre' yardımıyla araçta yapılan aramalarda, aracın torpido bölümünde zulalanmış 2 kilo eroin ile bir tabanca ve bu tabancaya ait 32 fişek ele geçirildi. Araç sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

15)CAMİ HIRSIZI GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

KONYA'da çatı katından girdiği camide içerisinde 500 lira bulunan bağış kutusunu çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızın, imamın giydiği cübbeyi bile araması dikkat çekti.

Olay, gece yarısı 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi. Caminin çatı katından içeriye giren hırsız, dolap içerisinde bulunan ve içerisinde yaklaşık 500 lira bulunan bağış kutusunu çaldı. Bir süre daha caminin içerisinde dolaşan şüpheli, imamın giydiği cübbeyi dahi araması dikkat çekti. Hırsız, camiden çıkarken ayakkabısını ve şapkasını camide unuttu. Sabah namazı için camiye gelen imam ise hırsızlığı fark edip durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

16)GÜVENÇ: ABD, BİR CIA AJANI İÇİN TÜRKİYE İLE DALAŞMAYA ÇALIŞIYOR

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, ABD'nin uzun zamandır Türkiye'ye karşı kendisine yakışmayan bir tutum içinde olduğunu belirterek, "Önce Suriye'de terör örgütleriyle iş birliği yaptı, arkasından Halk Bankası davası komplosunu kurdular. En son da bir CIA ajanı için Türkiye ile dalaşmaya çalışıyor" dedi.

Celalettin Güvenç, memleketi Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Dulkadiroğlu İlçe Nüfus Müdürlüğü'nü ziyaret eden Güvenç, burada vatandaşlar sohbet edip, hizmeti ne kadar sürede aldıklarını sordu, ardından Nüfus Müdürü Recep Gizlenci'den bilgi aldı.

"KENDİ BÜYÜKLÜĞÜNE YAKIŞMAYAN TAVIRLAR İÇERİSİNDE"

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Celalettin Güvenç, Türkiye'ye karşı yaptırım kararı alan ABD'nin yanlış yaptığını söyledi. Güvenç, şöyle devam etti:

"Bir hukuk devleti, müttefikine karşı böyle davranmaz ama uzun süredir Amerika kendi büyüklüğüne yakışmayan, NATO müttefikliğine yakışmayan tavırlar içerisinde. Önce Suriye'de terör örgütleriyle iş birliği yaptı bütün uyarılarımıza karşın, arkasından Halk Bankası davası komplosunu kurdular. En son da bir CIA ajanı için Türkiye ile dalaşmaya çalışıyor, yakışmayacak şekilde açıklamalarda bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamayı yaptı. Türkiye, bu tür işlere pabuç bırakmaz, bunu çok net bir şekilde ifade ediyoruz. Türkiye; Amerika'ya da, Avrupa'ya da şunu öneriyor. Herkesin kazanacağı karşılıklı saygıya dayalı ve herkesin kazancına dayalı bir sistem kurmamız lazım. Buna alışacaklar, bu noktaya gelecekler, buna gelmek zorundalar. Çünkü Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dünyaya şunu gösterdi. Türkiye, milli menfaatlerini kim olursa olsun onlara karşı korur, dostluklarını korur ama alternatif siyasetler, alternatif ilişkiler konusunda da kararlıdır."

"HER DİKTEYİ UYGULAYAN ESKİ TÜRKİYE ARTIK YOK"

ABD'nin kuru tehditlerle bir yere varamayacağını kaydeden Güvenç, şunları söyledi:

"Amerika'ya çağrımız şu; böyle boş ilerle, kuru tehditlerle bir yere varamazlar, dostluklara, ittifaklara zarar verirler ve sonuçta da kendileri kaybederler. Çünkü artık dünyada 'Kral çıplak' diyen bir lider var, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı var. Anlayacaklar diye düşünüyorum, onların yaptırımlarına karşı biz de yaptırım kararı açıkladık. Umarım, dilerim hep istediğimiz bu, Amerika'da da, Avrupa'da da sağ duyu galip gelsin . Yeni dünya düzenini anlasınlar, her dediklerini kabul eden, her söyledikleri dikteyi olduğu gibi uygulayan bir Türkiye yok. Artık o dönemler geride kaldı, biz kendi menfaatlerimizi savunmak zorundayız, halkımızın menfaatlerini savunmak zorundayız, bize saygı duymak zorundalar, işin özü bu."Güvenç daha sonra partisinin Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı'na geçerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

