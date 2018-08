DHA YURT BÜLTENİ - 1

Hasankeyf'te Artuklu Hamamı taşınıyor



BATMAN’ın Hasankeyf ilçesinde yapımı süren Ilısu Barajı projesinde sularının altında kalmaması için taşınmasına karar verilen 540 yıllık, 1500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı Hasankeyf'in yeni yerleşim yerine taşınma çalışmaları başladı.

Tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı süren Ilısu Barajı ve Hidro Elektrik Santralleri projesi kapsamında tarihi eserlerin sular altında kalmaması için Devlet Su İşleri'nce yapıların taşınması için çalışmalar sürüyor. Yürütülen proje kapsamında 2017 yılının Mayıs ayında ilk kez Zeynel Bey Türbesi yerinden güvenli bir şekilde taşındı. İlçede bulunan tarihi yapıların korunması için yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. 540 yıl geçmişi olan Artuklu Hamamı'nın taşınma çalışmaları bu sabah saat 04.15 itibariyle başlandı. 1500 ton ağırlığındaki yapı, 150 tekerlekli özel platforma yüklenerek 2 bin 950 metre uzaklıktaki Hasankeyf'in yeni yerleşim yerine taşınma çalışmlarında, 2 saat 50 dakikada 2 bin metre yol katedildi. Sorunsuz olarak yapılan taşıma çalışmaları, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımının ardından Artuklu Hamamı 950 metre uzaklıktaki yeni yerleşim yerine taşınacak.

Artuklu Hamamı'nın taşınmasıyla ilgili Devlet Su İşleri'nden yapılan açıklamada, taşınma işleminin dünyaya bir örnek teşkil edildiği belirtildi. Geçtiğimiz yıl Zeynel Bey Türbesi'nin taşınması Türkiye'de bir ilk olduğu belirtilen açıklamada, Bu çerçevede ülkemizde bir ilk olan ve 540 yaşında olması itibariyle dünya ölçeğinde bütüncül olarak taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi'nin yeni yerine taşınması işlemi 12 Mayıs 2017 tarihinde başarıyla gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 1100 tonluk tarihi yapı taşıma işlemi boyunca hassas cihazlarla yapılan gözlemler neticesinde herhangi bir hasar almadan tamamen emniyetli bir şekilde yeni yerine taşınmıştır. Şimdi ise taşıma tertibatı da hesaba katıldığında 1500 ton ağırlığa ulaşan Artuklu Hamamı'nın bütüncül taşıma işlemi gerçekleştirilecektir. Artuklu Hamamı'nın halihazırda bulunduğu Hasankeyf'teki mevcut konumu ile yeni yerleşim alanında düzenlenecek arkeoparktaki yeni konumu arasındaki mesafe 2 bin 950 metre olup hamam 70 metre üst kota taşınacaktır denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hamamın taşınması DRONE

-Taşınma çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera Ahmet ÜN-Burak EMEK-Reşat YİĞİZBATMAN, ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

================

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Neşet Ertaş'ı anma programında konuştu (AKTÜEL)

KALIN: KÜLTÜR ELÇİLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2'nci Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için geldiği Kırşehir'de, Neşet Ertaş Kültür Merkezi'ne girişte açıklama yaptı. Kalın, "Abdallığı, tüm boyutlarıyla değerlendirmek gerek. Artık bu, Kırşehir'de tüm boyutlarıyla geleneksel hale getirilecek. Türk müziği, geleneksel hale getirilmelidir. Karacaoğlan'dan Pir Sultan'a, Muharrem Ertaş'tan Neşet Ertaş'a kadar bütün kültür elçilerimize sahip çıkmalıyız" dedi.

Kırşehir'de düzenlenen 2'nci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali'nde panel bölümüne geçildi. Panele katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Neşet Ertaş Kültür Merkezi'ne girişte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Anadolu geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılmasını önemine vurgu yapan Kalın, "Abdallığı tüm boyutlarıyla değerlendirmek gerekli. Artık bu, Kırşehir'de tüm boyutlarıyla geleneksel hale getirilecek. Anadolu geleneğini gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Türk müziği de geleneksel hale getirilmelidir. Karacaoğlan'dan Pir Sultan'a, Muharrem Ertaş'dan Neşet Ertaş'a kadar bütün kültür elçilerimize sahip çıkmalıyız. Bizim müzik potansiyelimiz çok geniş. Yaşatılması çok önemli. Gönül telimizi titreten sanatçılarımızı gelecek kuşaklara aktarmalıyız" diye konuştu.

'YAPMAMIZ GEREKEN, ONU KEŞFETMEK'

Festivalin panel bölümünün moderatörlüğünü Duygu Canbaş yaptı. Panelde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak ile müzisyenler Okan Murat Öztürk, Bayram Bilge Tokel ve Kubilay Dökmetaş katıldı. Kalın, panelde yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

"Neşet Ertaş'ın geleneği, imbikten süzülerek, gelmiş bir hulasayı içeriyor. Önce söz vardır sonra müzik. Sözleri de çok önemlidir. Onun için Balkanlar'a, Avrupa'ya taşınmıştır. Mozart, Beethoven, Chopin gibi büyük müzisyenler vardır; ama aynı evrensel müzik kalitesi Karacaoğlan'da, Aşık Veysel'de, Neşet Ertaş'ta var. Büyük ustayı bu büyük fotoğrafa yerleştirmememiz gerekir. Sazının, sözünün, sesinin yanı sıra sözüyle bizi sarıp, sarmalayan bir müzisyenden söz ediyoruz. Aslında Neşet Ertaş, bir hikaye anlatıcısı. Her zorlukta duyguları gönül diliyle dile getirdiği insanlığın büyük hikayesini de dile getiriyor. 'Dostluk', 'arkadaşlık', 'doğruluk', 'dürüstlük', 'birbirine bağlılık' diyor. Doğal tevazusu ile bizi de kendine bağlıyor. Arkasında taşıdığı büyük tevazuyu gönül dünyasından bizlere taşıyor. Neşet Ertaş'ı ortaya çıkaran o maya, hala yaşamaya devam ediyor. Bizim yapmamız gereken, onu keşfetmektir."

REKTÖR PARLAK: SAZIYLA SÖZÜYLE TOPLUMU AYDINLATTI'

Ankara Güzel Sanatlar Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Parlak ise Neşet Ertaş'ın "Ben ağlatmak için değil, anlamak için dünyaya geldim" dediğini belirterek, "İnsanlar, 'halk müziği' adı altında 4 dalda hizmet verdi. Bunlar ozanlar, aşıklar, ağıt yakanlar ve destancılar. Bunlar, her dönem toplumda yaşanan olaylara karşı duyarlılık gösterdiler. Neşet Ertaş da bunlardan biriydi. Sazıyla sözüyle toplumu aydınlattı" diye konuştu.

KALIN, SAZ ÇALIP TÜRKÜ SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Neşet Ertaş 2. Kültür ve Sanat Festivali'nde saz çalıp türkü söyledi.

Neşet Ertaş 2. Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Halk Müziği Sanatçısı Erol Parlak ile birlikte Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi. Salonda bulunanlar Neşet Ertaş türkülerini beğeniyle dinledi. 3 türkü seslendiren Kalın, Neşet Ertaş'ı rahmetle andığını söyledi. Cumhurbaşkanı sözcüsü Kalın, ardından Neşet Ertaş'ın fotoğraflarının olduğu sergiyi gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Panelden detaylar

Kalın'ın konuşması

+++

-------

-Kalın ve Parlak'ın türkü söylemesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN-Salih GÜNER /KIRŞEHİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================

İbrahim Kalın, saz çalıp türkü söyledi

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Neşet Ertaş 2. Kültür ve Sanat Festivali'nde saz çalıp türkü söyledi.

Neşet Ertaş 2. Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Halk Müziği Sanatçısı Erol Parlak ile birlikte Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi. Salonda bulunanlar Neşet Ertaş türkülerini beğeniyle dinledi. 3 türkü seslendiren Kalın, Neşet Ertaş'ı rahmetle andığını söyledi. Cumhurbaşkanı sözcüsü Kalın, ardından Neşet Ertaş'ın fotoğraflarının olduğu sergiyi gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kalın ve Parlak'ın türkü söylemesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN-Salih GÜNER /KIRŞEHİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================================

=============

Ev yangınında yaşlı kadın hayatını kaybetti

İZMİT'TE bir evde klimadan çıktığı iddia edilen yangında evde tek başına olan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay İzmit Cedit Mahallesi İncir Sokakta meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın ikinci katından dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, tamamen yanmakta olan daireyi güçlükle söndürebildi. İtfaiye'nin daireyi söndürmesinin ardından 79 yaşındaki Kadriye Dirlik'in alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yaşlı kadının evde ailesiyle birlikte yaşadığı ancak yangın sırasında evde tek başına olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- olay yerinden görüntüler

- itfaiyenin çalışması

- detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR /İZMİT(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

Özel güvenlik görevlisi, eski patronunu öldürüp intihar etti



ESKİŞEHİR'de, özel güvenlik görevlisi Fatih Toka (41), mali müşavir olan eski patronu Oğuz Erentürk'ü (53) çiftlik evinde tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, dün akşam saatlerinde daha önce merkeze bağlı köy olan Alınca Mahallesi'ndeki Oğuz Erentürk'e ait çiftlik evinde meydana geldi. Daha önce Oğuz Erentürk'ün yanına çalışan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin (ESOGÜ) özel güvenlik görevlisi Fatih Toka, henüz belirlenemeyen bir nedenden çiftlik evi bahçesinde tüfekle Oğuz Erentürk'e ateş ederek sırtından vurdu. Toka, daha sonra eve girerek aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatih Toka ile Oğuz Erentürk'ün olay yerinde öldükleri belirlendi. Toka ve Erentürk'ün cenazeleri otopsi için ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Jandarma ekiplerinin çiftlik evinin bahçesinde inceleme yaparken,

-Öldürülen mali müşavir Oğuz Erentürk'ün sağlık fotoğrafı,

-Oğuz Erentürk ile Fatih Toka'nın birlikte çekilmiş fotoğrafları

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

Temizlik işçisi, cami tuvaletinde ölü bulundu

SİVAS'ta temizlik işçisi Basri Bayram (59), caminin tuvaletlerinde ölü bulundu.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesinde bulunan Yayla Camisinde meydana geldi. Sivas Belediyesinde mevsimlik temizlik işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası Basri Bayram iddiaya göre banyo ihtiyacını gidermek için her zaman gittiği caminin tuvaletlerine girdi. Bir süre sonra camiye gelen vatandaşlar tuvaletlere girdiklerinde Bayram'ı yerde yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Bayram'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Basri Bayram'ın eşi Döne Bayram ile bir süre önce boşandığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Ekiplerin incelemesi

-Yakınlarının üzüntüsü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

TIR 2 motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (EK)

2 ÖLÜMLÜ KAZA KAMERADA

Turgutlu'da, TIR'ın 2 motosiklete çarptığı ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kendilerine yeşil ışık yanan motosikletlerin hareket ettiği ve hızla gelen TIR'ın, kırmızı ışıkta duramayıp motosikletlere çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

Adıyaman'da piknik dönüşü kaza: 8 yaralı



ADIYAMAN'da, piknikten dönenleri taşıyan panelvanın uçurumdan yuvarlaması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Mahmut El Ensari Piknik Alanı'nda piknik yaptıktan sonra kent merkezine dönenleri taşıyan Mahmut Durmaz (20) yönetimindeki 01 UC 025 plakalı panelvan, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Metrelerce yuvarlanan araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü Mahmut Durmaz ile birlikte Muhammed Yıldız (19), Beytullah Çelidçi (20), Doğukan Çetin (20), Yusuf Durmaz (18), Özgür Markaya (18), Abidin Durmaz (20) ve Hüseyin Durmaz (20) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yeri

- Jandarma önlem alması

- Uçurumdan yuvarlanan otomobil

- Otomobilde sıkışınlar

- Yaralılar AFAD, itfaiye vatandaşların yardımıyla kurtarılması

- Yaralılar sağlık görevlilerine teslim edilmesi

- Toplanan kabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

Ödemişte tren otomobile çarptı: 2 yaralı



İZMİR'in Ödemiş ilçesinde yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte otomobile çarptı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü, iddiaya göre fren yerine gaza bastı.

Ödemiş, İzmir seferini yapan 32730 sefer sayılı yolcu treni dün saat 14.50 sıralarında, Ödemiş'ten hareket etti. Tren, Doyranlı Mahallesi kontrolsüz hemzemin geçidine geldiği sırada, Sedat Fehmi Timuçin (31) yönetimindeki 35 ZA 1805 plakalı otomobilin sürücüsü, iddiaya göre treni gördü, panik yaparak fren yerine gaza bastı. Hızla gelen trenin makinisti, defalarca uyarı için kornaya basmasına rağmen otomobile yandan çarptı. Tren, otomobili 50 metre kadar önüne katıp sürükledikten sonra yol kenarına attı. Otomobilde bulunan Tuğrul Timuçin (63) hafif, oğlu Sedat Fehmi Timuçin ise ağır yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle trendeki yolcular ise panikle kendilerini dışarıya attı. Kaza sonrasında olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen kaza kırım ekibi, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Sürücü Timuçin, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonucunda bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır Sedat Fehmi Timuçin, daha sonra İzmir'e sevk edildi. Kaza sonrasında seferlerde de yaklaşık 1 saat aksama yaşandı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından tren yoluna devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Tenden görüntü

-Ekiplerden ve ambulans görüntüsü

-Sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarma çalışmaları

-Genel ve detaylar

Haber: Faruk ÇARK /ÖDEMİŞ(İzmir),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================

Aydın'da, rayların üzerinde oturan yaşlı adama tren çarptı



AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, rayların üzerinde oturan Bayram Bozok'a (78), Denizli-İzmir seferini yapan Anadolu Ekspresi treni çarptı. Kazada yaşlı adamın sağ bacağı koptu.

Kaza saat 18.00 sıralarında, Dallıca Mahallesi'ndeki demiryolu geçidinde meydana geldi. Ertan Güler (56) yönetimindeki Denizli-İzmir seferini yapan Anadolu Ekspresi treni, rayların üzerinde oturan Bayram Bozok'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam köprüden aşağıya düştü. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bozok'u Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağ bacağı kopan yaşlı adam burada tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin de sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Trenden görüntü

- Olay yerinden görüntü

- Kalabalıktan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

Park halinde ki mazot tankerine çarptı öfkesini habercilerden çıkardı

DÜZCE D-655 Karayolu'nda meydana gelen kazada yol kenarında park halinde bekleyen mazot tankerine çarpan otomobil sürücüsü öfkesini habercilerden çıkararak hakaretler etti. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-655 karayolu Çamköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Akçakoca'dan Düzce istikametine gitmekte olan Aygün Öz idaresinde ki 41 E 7517 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ve park halinde olan 34 JK 5681 plakalı mazot tankerine çarptı. Kazada otomobilde bulunan Efe Demir, Sinan Can, Umut Öz, Emre Cengiz ve Özgür Can yaralandılar. Yaralılar Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile araç içerisinde çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servislerine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatılırken, park halinde duran mazot tankerine çarpan otomobil sürücüsü öfkesini habercileri tehdit ederek çıkarmaya çalıştı. Öfkeli sürücü kazadan görüntü almaya çalışan habercilere "Ben çekim yapmanıza izin vermiyorum. Size sıkıntı yaparımö diyerek habercilerin görüntü almalarını engellemek isterken, görüntü alan bir haberciyi gören öfkeli sürücü "Allah belanı versinö diyerek beddualar yağdırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kaza alanından görüntü

Yaralıların ambulansa alınırken görüntüsü

Yaralıların araçtan çıkarılırken vatandaşların cep telefonu ile çektiği görüntü

Öfkeli sürücünün habercilere hakaret görüntüsü ve detaylar var

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

5 yaşındaki Ayas Emin, AML hastalığına yenik düştü



SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, 4 yıl önce 100 binde 5 kişide görülen Akut Miyeloid Lösemi (AML) hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Ayas Emin Derin, yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Mehmet ve Nurda Derin çiftinin çocukları Ayas Emin Derin, 4 yıl önce Akut Miyeloid Lösemi (AML) hastalığına yakalandı. 4 yıl boyunca hastalıkla mücadele eden Ayas Emin, 2 gün önce tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Birimi'nden taburcu oldu. Karasu ilçesindeki evine dönen küçük çocuk, bu sabah fenalaşarak hayatını kaybetti. Aile çocuklarının ölümüyle adeta yıkıldı. Ayas Emin'in cenazesi, yaşadıkları Resuller Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Cenazenin evden çıkarılması

-Anne babanın kucağında çocuklarıyla ağlamaları

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / KARASU(Sakarya),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

Uygur Türk'ü iki öğrenci, doğa gezisi için çıktıkları dağda mahsur kaldı



KAHRAMANMARAŞ'ta, doğa gezisi için çıktıkları dağda mahsur kalan öğrenci 2 Uygur Türk'ü jandarma, AFAD ve KADAK ekibi tarafından kurtarıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyan ve isimleri öğrenilemeyen 2 Uygur Türk'ü, merkez Onikişubat ilçesindeki Döngel Mağaraları'nı gezmeye gitti. Mağaranın üst taraflarına da çıkan öğrenciler aşağı inemedi. Dağda mahsur kalan öğrenciler, saat 14.30 sıralarında yardım istemesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri ile Kahramanmaraş Dağcılık Arama ve Kurtarma (KADAK) Derneği Başkanı Sait Kılıçsallayan bölgeye hareket etti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından öğrenciler mahsur kaldıkları yerden indirildi. Doğa gezisi için dağa çıktıklarını, yiyecek ve su bittiği için yorgun düştüklerini belirten öğrenciler, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Öğrencinin kurtarılması

Haber: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================

Dağköy Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Serhat Gökmen oldu

ZONGULDAK'ta düzenlenen Kozlu Yağlı Güreşleri ve Dağköy Yayla Şenlikleri'nde finalde rakibi Süleyman Aykırı'yı yenen Serhat Gökmen, başpehlivan oldu.

Kozlu ilçesine bağlı Dağ Köyü'nde bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen şenliklere 13 kategoride 104 güreşçi katıldı. Pehlivanların güreş alanındaki yürüyüşü ile başlayan etkinliğe Zonguldak Valisi Ahmet Çınar da katıldı. Güreşçiler kategorilerinde dereceye girebilmek için birbirleriyle mücadele etti. Müsabakalarda en büyük ilgiyi başpehlivanlık mücadelesi gördü. Serhat Gökmen, rakibi Süleyman Aykırı'yı yenerek altın madalya ve kupanın sahibi oldu. Güreşlerde ilk üç dereceye giren sporculara da madalya verildi.

Güreşin tarihimizde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, "Her kesimden insanların bir araya geldiği, geleneklerin yaşadığı bir meydandır er meydanı. Milletler kimlikleriyle, karakterleriyle var olur. Bunların başında toplumsal yanı ağır basan spor etkinlikleri bizde de güreş. Güreş, bu toplumsal kimliğimizi en etkili şekilde var eden, yaşatan bir spordur. Pehlivanlık en saygın unvanlardan bir tanesidir. İlla şampiyon olması da gerekmez. Pehlivan unvanını almışsa bir insan her kesimden, her yerde saygı görürdü. Güreş sporu kendi kuralları, disiplini ve geleneksel fonksiyonuyla birlikte bir ahlak temeli de olan önemli bir spordur." dedi. Geçen yılın güreş ağası iş adamı Tahsin Kararslan, 130 bin lira ile yeniden güreş ağası seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yağlı güreşlerden detaylar

Başpehlivanlık mücadelesinden detaylar

Madalya töreninden detaylar

Güreşleri izleyen seyirdiler

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================