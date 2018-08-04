DHA YURT BÜLTENİ 1

1)YÜKSEKOVA'DA GÖREVDEN DÖNEN POLİSE HAİN TUZAK: 1'İ AĞIR 8 POLİS YARALI



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı (EYP), zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, 1'i ağır 8 Özel Harekat polisi yaralandı. Olay, saat 23.00 sıralarında Yüksekova ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çobanpınar Köyü Meskan Tepe mevkiinde meydana geldi. Meskan Tepe mevkiinden görevden dönen ve kirpi olarak adlandırılan zırhlı polis aracının geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin yola önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 1'i ağır 8 Özel Harekat polisi yaralandı. Olayın ardından bölgeye ambulanslar ve ekipler sevk edildi. Yaralı polisler ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi aldına alınırken, bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyonlar başlatıldı.

Haber: YÜKSEKOVA (Hakkari), ()

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2)AK PARTİ İLÇE BAŞKANI AKTERT'İ ÖLDÜREN PKK'LILARDAN BİRİ TESLİM OLDU

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde 10 Ekim 2016 tarihinde AK Parti Dicle İlçe Başkanı Derya Aktert'in yaşamını yitirdiği terör saldırısını gerçekleştiren PKK'lı gruptan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Teslim olan teröristin ifadeleri doğrultusunda kırsal alanda gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı bomba yapımında kullanılan araç gereçler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

TERÖRİSTİN İFADESİYLE 9 FARKLI YERE OPERASYON DÜZENLENDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan kaçan bir terörist, kent merkezindeki polis uygulama noktasına gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. PKK'ya katıldığı için pişman olduğunu belirterek teslim olan teröristin ifadesi doğrultusunda, Diyarbakır'da kırsal alanda bulunan örgütün sığınak, mühimmat ve erzak deposu olarak kullandığı 9 farklı yere operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği perasyonlarda 4 el bombası, 2 kalaşnikof tüfek ve çok sayıda şarjörler, kırsal alanda faaliyet yürüten örgüt mensupları ile Kandil arasındaki iletişimi sağlayan telsiz, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda piknik tüpü, kablo ve pil ile çok sayıda örgütsel doküman, fotoğraf ve yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

AK PARTİLİ AKTERT'İ ÖLDÜREN TERÖRİST GRUBUNDA YER ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Teslim olan teröristin verdiği ifadelerde 10 Ekim 2016 tarihinde AK Parti Dicle İlçe Başkanı Derya Aktert'in yaşamını yitirdiği terör saldırısını gerçekleştiren PKK'lı grupta yer aldığı ortaya çıktı. Teröristlerin emniyetteki ifadelerinde, güvenlik güçlerinin SİHA/İHA destekli operasyonları sonucunda örgütün hızla çözüldüğünü belirttiği öğrenildi. Örgüt yöneticilerinin örgüt mensuplarına baskı yaptığını belirten teröristin, örgütten kaçan veya kaçmaya çalışanlara işkence yaparak, infaz ettiğini, kendisinin de birkaç defa kaçmaya çalıştığını ancak yakalanarak işkence gördüğünü, örgütün, anlatıldığı gibi olmadığını, kendinin ve arkadaşlarının aç bırakılarak zorla tutulduklarını anlattığı öğrenildi.

Öte yandan, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Diyarbakır kent merkezinde gerçekleştirdiği operasyonda örgütün dağ kadrosundan silah ve mühimmatla birlikte kaçtığı belirtilen bir terörist yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki terörist de mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Operasyonda ele geçirilen malzemeler (foto-slayt)

Haber: Burak EMEK / DİYARBAKIR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)CHP TUNCELİ MİLLETVEKİLİ ŞAROĞLU, BEYİN FELCİ GEÇİRDİ



CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, gece saatlerinde rahatsızlanınca Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin felci geçirdiği tespit edilen Şaroğlu, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, gece saatlerinde aniden rahatsızlanınca yakınları tarafından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tunceli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk muayenede beyin felci tanısı konulan Şaroğlu'nun pıhtı nedeniyle beyin damarından birinin tıkandığı belirlendi. Bunun üzerine Elazığ'a a sevk edilmesine karar verildi. Hastaneye gelerek yetkililerden bilgi alan Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Şaroğlu'nun durumunun ciddiyeti gözönünde bulundurularak, naklin havayoluyla gerçekleştirilmesi kararı alındı. Bunun üzerine Vali Sonel'in talimatıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan kalkan bir helikopter Devlet Hastanesi'nin helikopter pistine indi. Milletvekili Şaroğlu, sağlık personelinin eşliğinde askeri helikople Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

REKTÖR DEMİRBAĞ: ŞAROĞLU'NUN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nu hastanede ziyaret etti, durumu hakkında bilgi aldı. Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, daha sonra yaptığı açıklamada Şaroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek şöyle konuştu: "Milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli'den helikopter ile bize nakledildi. Gerekli tedavileri başladı. Acil müdahaleden sonra tetkikleri yapıldı. Tomografisi çekildi. Beynin sol alanına atılan bir pıhtı sonucu sağ tarafında hafif bir kuvvet kaybı meydana gelmiştir. Şu anda kontrol altında. Müdahale edecek bir durum yok. Başlanan tedavi devam ediyor. Şu anda hayati bir tehlikesi yok. Şuuru açık. Gerekli tedbirler alındı."

Görüntü Dökümü

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- Helitoptere götürülüşü (Tunceli)

- Ambulansın hastaneye gelişi (Elazığ)

- Genel ve detay görüntü

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-Rektörün konuşması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ferit DEMİR - Erkan BAY / TUNCELİ - ELAZIĞ, ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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4)SAMSUN'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 6 YARALI



SAMSUN'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Türkiş kavşağında saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, süratle seyredip makas attığı iddia edilen bir otomobil Türkiş kavşağından Atatürk Bulvarına çıkan bir başka araca çarptı. Ardından önce otobüs durağına çarpıp takla attıktan sonra, orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Arkadan gelen 4 araç da kazaya karıştı. Toplamda 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 1'i Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, 5 yaralı da özel bir hastaneye götürüldü. Kazaya karışan 55 BE 227, 55 TH 800, 34 HJ 414, 55 AAY 531 ve 61 JB 407 plakalı araçlar büyük hasar gördü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detaylar

-Kaza yapan araçlardan detay



Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

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5)ORTA REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Ç. şans eseri hafif yaralandı. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Çeşme-Aydın Otoyolu Gaziemir Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Balçova'dan Buca yönüne giden Ahmet Ç. idaresindeki 35 AG 1726 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, AKS110 ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKS110 ekipleri hurdaya dönen otomobilde sıkışan ve şans eseri hafif yaralanan Ahmet Ç.'yi çıkardı. Talihsiz sürücü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yaralının otomobilden çıkarılışından görüntü

- AKS110 ve sağlık ekiplerinden görüntü

(Haber: Mehmet GÜNEY / Kamera: İZMİR, ()

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6)ANNESİNİN TEDAVİ PARASI İÇİN SARMA SARIP SATTIĞI AYBERK'İN AMELİYATI GERÇEKLEŞTİ



İZMİR'de beyin felci ve kronik akciğer yetmezliğiyle dünyaya geldikten sonra sağlık sorunlarıyla mücadele eden 8 yaşındaki Ayberk için annesi Neslihan Akın'ın sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyası amacına ulaştı. Tedavi için gerekli olan 23 bin liranın toplanmasıyla Ayberk, İstanbul'daki bir hastanede ameliyat edildi.

Çiğli'de yaşayan Ayberk Akın, beyin felci ve kronik akciğer yetmezliği rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Ayberk'in tedavisiyle yakından ilgilenen annesi Neslihan Akın ise masraflarını karşılayıp, fabrika işçisi eşine destek olabilmek için evde sarma sarıp satarak para kazanmaya başladı. Son zamanlarda Ayberk'in omurundaki rahatsızlığın artması üzerine doktorları ameliyat olmasına karar verdi. Ancak aile gerekli olan parayı bulamadıkları içini Ayberk'in de tedavisinde gerileme oldu. Bunun üzerine anne Neslihan Akın, oğlunun rahatsızlığının ne olduğunu ve ne yapmaları gerektiğini anlatan bir video çekti. Bunu da sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Aralarında sanatçı Demet Akalın'ın da bulunduğu kişilerden aileye destek geldi. Görüntüleri izleyen kişilerden kimisi anne Neslihan Akın'a ulaşıp para yardımında bulundu, kimisi de sarma yapması için sipariş verdi. Ayberk'in tedavisi için gerekli olan 23 bin TL para kısa sürede toplandı.

AMELİYATI 5.5 SAAT SÜRDÜ

Tedavi izin gerekli olan paranın toplanmasının ardından Ayberk Akın, İstanbul'daki Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde Dr. Mehmet Nurullah Eriş tarafından önceki gün ameliyata alındı. Ameliyatı 5.5 saat süren Ayberk, servisteki odasına alındı. Anne Neslihan Akın kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Ameliyattan çıkan Ayberk'in servise getirilme görüntüsü

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ARŞİV

Anneyle yapılan röpörtaj,

Annenin sarma sarmasından görüntü,

Annenin oğluyla ilgilenmesinden görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yavru köpeği sopayla döverken görüntülendi (ek)

7)"O KADINDAN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

** Engel olmaya çalışan Polonya uyruklu Monica Özkaya'ya da vurdu

** "Kapat o telefonu" diye bağırdı

** MONİCA ÖZKAYA, YAŞANANLARI MİKROFONUNA ANLATTI

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kimliği belirsiz bir kadın, iddiaya göre, yavru köpeği başına sopayla vurarak yaraladı. Kadın, kendisine engel olmak isteyen Polonya uyruklu Monica Özkaya'ya (30) da sopayla vurmaya çalıştı. Olay, cep telefonuna yansıdı. Monica Özkaya, "Baktım ki bir kadın, köpek yavrularına vuruyor. Ne yapıyorsun dedim. Durdurmaya çalıştım. Durmadı, vurmaya devam etti. Ben müdahale edince, bana da vurdu" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kuşadası'nın kırsal Soğucak Mahallesi'nde meydana geldi. Soğucak'taki Ceylankent Sitesi Küme Evleri yakınında yaşayan kimliği öğrenilemeyen kadın, iddiaya göre, yavru köpeği sopayla dövmeye başladı. Eşi Türk olan Polonya uyruklu hayvansever Monica Özkaya, çevredeki sokak hayvanlarını beslerken, dövülen köpeğin iniltilerini duydu. Özkaya, eve doğru yönelince, kadının elindeki sopayla yavru köpeğe vurduğunu gördü. Cep telefonunu çıkaran Monica Özkaya, kadını köpeğe şiddetini görüntülemeye başladı. Özkaya'nın çektiği görüntülerde, eli sopalı kadının inleyerek kaçan köpeğin peşinden hızla yürüdüğü, görüntü çekildiğini fark edince "Çekme vallahi suratına patlatırım" diyerek elindeki sopayı salladığı, ayrıca "Kapat o telefonu" diye bağırdığı duyuldu.

Monica Özkaya'nın "Kapatmayacağım" diye karşılık vermesi üzerine kadının elindeki telefonu almaya çalıştığı da görüntülerdeki seslerden anlaşıldı. Bu sırada yaralı yavru köpek, kadının yanından Özkaya'ya doğru kaçmaya başladı. Monica Özkaya ortalık sakinleşince yeniden evinin önüne gitti. İddiaya göre, Özkaya, kadının baktığı 2 köpeğin yavrularını sokaktan toplayıp aracına koydu. Ayrıca daha önce 3 yavru köpeğin öldüğü öğrenildi.

1'İ DARP EDİLMİŞ 10 YAVRU KÖPEĞİ KURTARDIĞINI BELİRTTİ

Kuşadası'nda İngilizlerin kurduğu hayvansever derneği ARK'ın üyesi Polonya uyruklu Monica Özkaya, bir kadının saldırısı sonucu 1'i darp edilmiş 10 yavru köpeği kurtardığını belirterek tanık olduğu olayı şöyle anlattı:

"İki ay önce Soğucak'ta zayıf bir sokak köpeği gördüm. Her gün ona yemek vermeye giderken, bu yavruları gördüm. Onlara yemek vermeye başladım. Dün (önceki gün)yine gittim. Baktım ki bir kadın, köpek yavrularına vuruyor. Ne yapıyorsun dedim. Durdurmaya çalıştım. Durmadı, vurmaya devam etti. Ben müdahale edince, bana da vurdu. Bunun üzerine köpekleri başka yere götürdüm. Yaralanan yavruyu; tedavi ettirdim. Şimdi hepsine ben bakıyorum. Barınaktan aldığım 3 köpek var, onlarla birlikte kalıyorlar. O köpeklerden biri hasta. Onun için bu yavruların da hastalanmasından korkuyorum. O kadından şikayetçi olacağım" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Olayın basında ve sosyal medyada yer almasından sonra Kuşadası Belediyesi ekipleri de inceleme başlattı. Zabıta ekipleri ile Belediye Veterineri olay yerinde inceleme yaptı, Monica Özkaya'nın bilgisine başvurdu. Yetkililer, adının H.Y. olduğu belirlenen saldırgan kadınla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Olay anları

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- Monica Özkaya ile röp

- Yavru köpeklerle ilgilenirken

- Yaralanan yavru köpekle birlikte

Haber- Kamera: Latif SÜNSÜR/ KUŞADASI (Aydın), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)BURSA'DA SURİYELİ KADIN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

BURSA'da, Suriye uyruklu Melek Akta (49), evinde elleri bağlanıp plastik kelepçe ile boğulmuş olarak bulundu.

Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi, Karanfil Sokak'ta, Melek Akta'nın çocuklarıyla birlikte oturduğu evde meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen Musab Kuvara (16), annesi Melek Akta'yı elleri bağlı şekilde hareketsiz buldu. Kuvara'nın komşulara haber vermesi ardından polise ihbarda bulunuldu. Gelen polis ekipleri, Melek Akta'nın, elleri plastik kelepçe ile bağlanıp yine plastik kelepçe ile boğularak öldürüldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde inceleme yaptı, delil aradı.

Yapılan araştırmada, Melek Akta'nın, Suriye'de Mahmud Kuvara'dan boşandıktan sonra 2'si kız, 4'ü erkek 6 çocuğuyla Bursa'ya geldiği öğrenildi. Polis, Akta'nın 4 oğlu ile peşinden Bursa'ya gelen ve başka bir evde oturan eski eşi Mahmud Kuvara'yı, olayla ilgili bilgilerine başvurmak üzere karakola götürdü.

Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Evden görüntü

-Polis araçları

-Çevrede toplananlar

-Sokak

-Detaylar

SÜRE: 1.13 SN BOYUT: 140 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)YALOVA'DA DEREDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

YALOVA'da, kent merkezinden geçen Safran Deresi'nde erkek cesedi bulundu. Cesedin, Murat Abdioğlu'na (43) ait olduğu belirlendi.

Akşam saatlerinde, Safran Deresi'nin Bahçelievler Mahallesi mevkiinde suyun içinde ceset görenler, polise haber verdi. Polis, cesedi dereden çıkararak çevrede araştırma yaptı. Bu sırada derenin üzerinden geçen köprüde toplanan kalabalık, çalışmaları izledi. Yapılan incelemede cesedin, Murat Abdioğlu'na ait olduğu belirlendi. İlk incelemede, cesedin üzerinde yara ve kesi izine rastlanmadı. Abdioğlu'nun cesedi, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

Görüntü Dökümü

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-Meraklı vatandaşlar

-Dereden görüntü

-Cesetten görüntü

Süre: 1.34 Boyut: 175 mb

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)BURSA'DA BOŞ ARAZİDE ERKEK CESEDİ BULUNDU



BURSA'da, Erol Çelik'in (26) çevre yolu kenarındaki boş arazide cesedi bulundu.Akşam saatlerinde, merkez Yıldırım ilçesi, Şirinevler Mahallesi'nde çevre yolu kenarındaki arazide erkek cesedi görenler polise haber verdi. Polisin incelemesinde cesedin, Erol Çelik'e ait olduğu belirlendi. Cesedin üzerinde kesi ve yara izine rastlanmadı. Çevrede yapılan araştırmanın ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çelik'in ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Polis ekiplerinin çalışmaları

SÜRE:1.02 BOYUT: 116 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)KIZ ÇOCUĞUNA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI, MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI



GAZİANTEP'te Suriye uyruklu Y.M.'nin seyyar satıcılık yaptığı mahallede 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine mahalle sakinleri ayaklandı. Darp edilen Y.M., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Umut Mahallesi'nde meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Suriyeli Y.M. iddiaya göre, sokakta oynayan bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Olayın duyulmasıyla sokağa dökülen mahalle sakinleri, Y.M.'yi darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Y.M.'yi linç edilmekten kurtararak gözaltına aldı.

Öfkesi dinmeyen mahalleli cadde üzerinde Suriyelilere ait işyerlerini taşlamak istedi. Olay yerine gelen takviye ekipler kalabalığı dağıtırken, yeni bir olay yaşanmaması için alınan güvenlik önlemleri alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği ise olayla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Şehitkamil İlçemiz Umut Mahallesi'nde bugün (dün)saat 18.30 sıralarında Suriye uyruklu Y.M. adlı şahsın 8 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik istismar iddiasıyla bir grup vatandaşımızca darp edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince Şüpheli Y.M. gözaltına alınarak olaya ilişkin tahkikat başlatılmıştır" denildi.

PROVOKASYONA 3 GÖZALTI

Gaziantep'te Suriye uyruklu Y.M.'nin seyyar satıcılık yaptığı mahallede 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasını bahane edip, sosyal medyadan provokasyon yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada gözaltına alınan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtilerek, "Şehitkamil İlçemiz Umut Mahallesi'nde bugün (dün) Suriye uyruklu şüpheli Y.M. adlı şahsın İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince çocuğa yönelik istismar iddiasıyla gözaltına alınması olayını bahane ederek, sosyal medya yoluyla halkı kışkırtarak toplumu kaos ortamına sürüklemeye çalıştığı tespit edilen 3 şahıs gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır."

Görüntü Dökümü

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- Olayın meydana geldiği sokak

- Sokaktaki polisler

- Suriyelilere ait kapalı işyerleri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 58 MB

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)TRAKTÖRDEN DÜŞEN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde traktörden düşen 8 yaşındaki Umut Demirözü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün gündüz saatlerinde Tevfikiye Mahallesi'nde meydana geldi. Gelenbe'den Kırkağaç yönüne giden M.S. idaresindeki 45 F 8677 plakalı traktörde yolcu olarak bulunan Umut Demirözü dengesini kaybederek seyir halindeki traktörden düştü. Domates yüklü römorkun üzerinden geçtiği küçük çocuk ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demirözü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çocuğun cesedi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Hastaneden görüntü

- Traktörden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)KAMYON TIR'A ÇARPTI: 1 YARALI

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda önünde giden TIR'a çarpan kamyon sürücüsü Erol Tayyar yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Erol Tayyar idaresindeki 34 UV 1625 plakalı kamyon, aynı yöne giden Mehmet Koç yönetimindeki 16 MBU 47 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Erol Tayyar yaralanırken, TIR sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı sürücü 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlar

-Polis ve itfaiye detayları

-Yoldan görüntüler

Haber-Kamera:Murat KÜÇÜK-BOLU-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)'155'İ ARAYIP TEHDİT ETTİ, GELEN POLİSLERE ATEŞ AÇINCA VURULARAK YAKALANDI



ADIYAMAN'da, '155 Polis İmdat' ile '112 Acil Sağlık' hatlarını arayıp görevlilere hakaret edip tehditler savurduktan sonra verdiği adrese gelen polislere tabanca ve pompalı tüfekle rastgele ateş eden psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet Fevzi K. (51), ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.Olay, akşam saatlerinde Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet Fevzi K., '155 Polis İmdat' ile '112 Acil Sağlık' hatlarını arayarak adresini verdikten sonra görevlilere hakaret edip, tehditler savurdu. Mehmet Fevzi K., bir süre sonra adresine gelen polisleri görünce pompalı tüfek ve tabancayla rastgele ateş açtı. Polislerin uyarısına rağmen ateş etmeyi sürdüren Mehmet Fevzi K., polis tarafından tabancayla ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan Mehmet Fevzi K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayda ateş açılan polisler şans eseri yaralanmazken, güvenlik güçlerine ait isabet alan motosiklet kullanılamaz hale geldi. Ekipler, ruhsatsız olduğu belirlenen tabanca ve tüfeğe el koydu.

Görüntü Dökümü

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansın acil servise girişi

- Şüpheli elleri sedyeye kelepçeli acile götürülmesi

- Olay yeri

- Polislerin önlem alması

- Polislerin inceleme yapması

- Yerde bulunan boş kovanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)ARALARINDA HUSUMET OLAN KİŞİYİ BACAĞINDAN VURDU

ÇANAKKALE'de Hakan Sanlı (27), aralarında geçmişe dayalı husumet nedeniyle tartıştığı Erdal Ç. (35), tarafından tüfekle bacağından vuruldu.

Bayramiç ilçesine bağlı Yassıbağ köyündeki olay saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen Erdal Ç. ile Hakan Sanlı karşılaştı. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından Erdal Ç. evinden aldığı tüfekle köy meydanına geldi. Erdal Ç., tüfeği bir el ateşleyerek, Hakan Sanlı'yı sol bacağından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Hakan Sanlı, amcası Ramazan Sanlı tarafından otomobille Bayramiç Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bayramiç Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Hakan Sanlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sanlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Hakan Sanlı'yı tüfekle yaralayan zanlı Erdal Ç. ise Jandarma'ya teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Bacağından vurulan Hakan Sanlı'nın hastaneden görüntüsü.

-Hakan Sanlı'nın yakınlarının hastane önünde toplanmasından görüntü.

-Polisin oluşabilecek bir kargaşa nedeni ile aldığı önlemlerden görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

HATAY'da polis ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 123 bin 72 adet uyuşturucu hap ile 37 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Yapılan baskınlarda 2'si Suriyeli 4 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldı. Tespit ettikleri adreslere baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 123 bin 72 adet uyuşurucu hap, 37 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2'si Suriyeli 4 kişi yakalandı. Adliyeye sevk ediler şüphelilerden, 1'i Suriyeli 3 kişi tutuklanırken, 1 Suriye vatandaşı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KARGODA UYUŞTURUCU

Ekipler ayrıca, Reyhanlı ilçesinde de kargo şirketi aracılığıyla yurt dışına uyuşturucu gönderileceği ihbarını aldı. Kargo şirketine baskın yapan polis, çekmeceli sandık içindeki tahtaların arasına gizlenmiş 39 bin 840 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1 Suriyeli yakalandı.

Görüntü Dökümü

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- Ekipleri mobilyayı incelemesi

- Mobilya içinden çıkan uyuşturucular

SÜRE:03'38" BOYUT:271 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17)İNEGÖL'DE 200 POLİSLE HUZUR OPERASYONU

BURSA Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla 200 polisle 'Huzur İnegöl´ operasyonu gerçekleştirildi. Şehrin önemli noktalarında uygulama yapan ekipler şahısları ve araçları didik didik aradı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Çocuk Büro, Karakol, Önleyici, Terörle mücadele ekipleri olmak üzere uygulamaya toplam 200 polis katıldı.İnegöl'deki pek çok noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamalarda ekipler şüpheli gördüğü şahısların GBT sorgualamasının yanı sıra şahıs ve araçlarda arama yaptı. Öte yandan ekipler, umuma açık alkol işletmeleri de didik didik aradı.

Görüntü Dökümü

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- Şahısların aranması

- Araçların incelenmesi

- Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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18)KANDİLLİ RASATHANESİ MÜDÜRÜ ÖZENER: MARMARA'DA 7'NİN ÜZERİNDE DEPREM OLABİLİR



BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü ve Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener, "Depremin ne büyüklükte olabileceğini hesaplayabiliyoruz ama ne zaman olacağını bilemiyoruz. Bizim bildiğimiz nerede olacağı ve ne büyüklükte olacağı ama zamanını bilemiyoruz. Marmara'da 7'nin üzerinde deprem olabilir. Bu bir doğa olayı, bunun önüne geçemeyiz" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Harita Mühendisleri Odası ile 'Marmara Depremi Gerçeğine Bakış' paneli düzenlendi. Panele CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener, oda başkanları ile akademisyenler katıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü ve Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener, panelde yaptığı konuşmada, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda meydana gelen küçük depremlerin, olası büyük Marmara depreminin etkisini azaltacağı, enerjisinin boşalacağı yönünde bir inanış olduğunu belirtti. Prof. Dr. Özener, "Küçük küçük depremler olsun da, enerjisi gitsin. Ama bu pek mümkün değil. Meydana gelen bir 7'lik deprem, 32 tane 6'lık depreme, bir 6'lık deprem 32 tane 5'lik depreme, bir 5'lik deprem 32 tane 4'lük deprem demektir. Yani bir tane 7'lik depremin enerjisinin gitmesi için ortalama 32 bin tane 4'lük deprem olması gerekir. Sonuçta maalesef bu depremi biz bir gün göreceğiz" dedi.

'GÜNDE 100 DEPREM OLUYOR'

Türkiye'de, 1900 ile 2017 arasında 4'ten büyük 10 bin 503 deprem olduğunu belirten Prof. Dr. Haluk Özener, şunları kaydetti:

"Neredeyse 3 günde bir deprem olmuş. 2017 yılında Türkiye'de 34 bin 134 deprem oldu. Günde neredeyse 100 tane deprem oldu. Kandilli olarak 7 gün 24 saat çalışan merkezimiz her gün yaklaşık 100 deprem kaydediyor. Meydana gelen depremlerden 288 tanesi 4'ten büyük deprem olarak meydana geldi. Diğerleri 4'ün altında. Yıl içinde aylara göre de deprem olasılığı değişiyor. Geçen yıl özellikle Ağustos ayında 7 bin 134 deprem meydana geldi. 1985 yılında Türkiye ve çevresinde 1057 deprem olmuş. Sonra depremler gittikçe artmış, 2016'da 13 bin olurken, 2017 yılında 34 bin deprem oldu. Gün geçtikçe dünyada deprem sayısı artıyor. Kandilli olarak 241 ölçüm aleti ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Marmara'da fay hatlarının geçtiği yerlere kurduğumuz istasyonlarla 0.2 büyüklüğündeki depremleri algılayabiliyoruz. Ne kadar çok ölçüm noktanız varsa o kadar çok depremi algılama şansınız yüksek oluyor. Depremin ne büyüklükte olabileceğini hesaplayabiliyoruz ama ne zaman olacağını bilemiyoruz. Bizim bildiğimiz nerede olacağı ve ne büyüklükte olacağı ama zamanını bilemiyoruz. Marmara'da 7'nin üzerinde deprem olabilir. Bu bir doğa olayı bunun önüne geçemeyiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Paneli katılanlar

-Konuşmacılar

-İstiklal Marşı okunması

-Haluk Özener'in sunum ve konuşmaları

-Salondan detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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19)BAKAN DÖNMEZ'DEN EDİRNE'YE DOĞALGAZ MÜJDESİ



ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2019 yılında Edirne'deki tüm ilçelerin doğalgaza kavuşacağını ifade ederek, "2019 yılı sonuna kadar diğer eksik programda yer alan ilçe ve belde merkezlerimize doğalgazı getireceğiz. Edirnemiz daha güzel bir atmosfere ve hava kalitesine kavuşmuş olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova ile birlikte Yambol kentindeki Lozenets-Nedyalsko Boru Hattı'nın açılış törenine katıldı. Törenin ardından Türkiye'ye Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Bakan Dönmez, Edirne Valisi Günay Özdemir, Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, İlçe Başkanı Çağrı Muştu tarafından karşılandı. Edirne'deki bir restoranda yemek yedikten sonra Bakan Dönmez yaya olarak Selimiye Camii'ne geçti.

Camide namaz kıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, Edirne'nin tüm ilçe ve beldelerinin 2019 yılında doğalgaza kavuşacağını ifade ederek, "Bugün Bulgaristan'da, hükümetin davetlisi olarak doğalgaz iletim hattının açılışına gittik. Dönüşte de Edirne Valisi Günay Özdemir'in daveti üzerine serhat şehrimiz Edirne'ye geldik. Selimiye Camii'nde namazımızı kıldık. Buradan yolumuza devam edeceğiz. Edirne ile ilgili şunu ifade edelim. Geçtiğimiz yıl açıkladığımız yeni il ve ilçelere doğalgaz programı kapsamında 222 ilçemiz ve beldemiz doğalgaz yatırım programına alınmıştır. Bunlardan 12'si beldeler dahil, Edirne ilimize ait. En çok ilçe ve beldenin dahil olduğu illerimizden bir tanesi. Bunlardan 3 tanesine verdik, program devam ediyor. 2019 yılı sonuna kadar diğer eksik programda yer alan ilçe ve belde merkezlerimize doğalgazı getireceğiz. Edirne'miz daha güzel bir atmosfere ve hava kalitesine kavuşmuş olacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Bakanın karşılanması

-Restorana girişi

-Selimiye Camii'ne gidişi

-Bakanın açıklamaları

-Araçla ayrılması

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

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20)2'NCİ NEŞET ERTAŞ KÜLTÜR-SANAT FESTİVALİ BAŞLADI

CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği ve Belediyesi ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğinde 25 Eylül 2012 tarihinde yaşamını yitiren Türk halk müziğinin ünlü ozanı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ı anmak amacıyla düzenlenen '2'nci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali' başladı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali'nin açılışı, dün akşam saat 19.30'da Cacabey Meydanı'nda yapıldı. Vali İbrahim Akın, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Erol Parlak ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci birer konuşma yaptı. Kırşehirli 20 esnaf stant açtı. Etkinlik, sanatçıların söylediği türkülerle devam etti.

DEMİRÖREN MEDYA SPONSOR

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Türk Telekom ve Demirören Medya'nın sponsorluğunda gerçekleştirilen 2'nci Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'nde 5 dalda müzik ödülleri vereceklerini belirtti. Bahçeci, Neşet Ertaş'ın Bağbaşı Mezarlığı'ndaki mezarının da yaz mevsimi ile birlikte ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Neşet Ertaş'ın Kırşehir ve Türkiye için büyük bir değer olduğunu, vefatının ardından 6 yıl geçmesine rağmen hala dillerde ve gönüllerde yaşadığını belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci şöyle konuştu:

"Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş için düzenlediğimiz festivale yoğun katılımın olmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz Sayın İbrahim Kalın'ın öncülüğünde böyle bir festival başladı. Kendisi biliyorsunuz Türk halk müziğine gönül vermiş bir insan. Aynı zamanda çok önemli Neşet Ertaş hayranıdır. Birinci ölüm yıldönümünde de Neşet Ustamızı yine İbrahim Kalın Bey'le, onun desteğiyle bir anma programı yapmıştık. Şimdi bu festivali daha da kurumsallaştıracağız. Hem Türk halk müziğini gelecek nesillere aktarabilmek ve tanıtabilmek, hem de Neşet Ertaş'ı hayatı, anıları, felsefesi ve türküleriyle yaşatabilmek için festivalimizi devam ettiriyoruz. 5 Ağustos Pazar günü saat 15.00'te Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sayın İbrahim Kalın, Ankara Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, Türk halk müziği sanatçıları Kübilay Dökmetaş ve Okan Murat Öztürk'ün konuşmacı olarak katılacağı söyleşi programı düzenlenecek. Aynı zamanda burada Neşet Ertaş'ın Şehirleri konulu bir de sergi açılacak. Konserlerimizin yapılacağı alan etrafında 20 dükkândan oluşacak yeme, içme mekânları da oluşturulacak. Tamamı Kırşehir esnafı olacak stantlarda Akçakent kavurması ve döneri, Mucur köftecisi gibi yerlerde ailemizle hem yemeklerimizi yiyebileceğiz. Hem de muhteşem müzik ziyafetini dinleyeceğiz, 3 gün sürecek festivalde börek çeşitlerinden, kebap çeşitlerine, çiğköftesinden, sucuğuna kadar pek çok yöresel lezzet sunulacak. Yani insanlar ailesiyle gelip hem yemeğini yiyecek, hem de müzik dinleyecek. Yurt dışından da Neşet Ertaş müziği yapan sanatçılar gelecek. Zara, Kibariye, Ferhat Göçer gibi tanınmış sanatçıların yanı sıra ilk defa sahneye çıkanlar da olacak. Çırak, kalfa ve usta şeklinde bir sıralama olacak. Cacabey Meydanı'nda halka açık şekilde üç gün konserler gerçekleştirilecek."

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GÜNDE SANATÇI YAĞMURU

Festivalin ikinci gününde bugün saat 19.30'da Cacabey Meydanı'nda Kibariye, Yudum, Bob Beer, Erkut Özkan ve Mesut Dağlı konser verecek. Festivalin son günü olan pazar günü ise program ise saat 15.00'te Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, siyasiler, bürokrat ve sanatçıların katılacağı programda konuşmalar yapılacak ve Neşet Ertaş'ı anlatan bir panel gerçekleştirilecek. Panelin ardından Neşet Ertaş'ın yaşadığı şehirlere ait fotoğrafların bulunduğu 'Neşet Ertaş'ın Şehirleri' konulu fotoğraf sergisi gezilecek. Akşam da yine Cacabey Meydanı'nda saat 19.30'da Zara, Grup Makas, Deniz Toprak, Hulusi Gökmeşe ve Hasan Meral birer konser verecek.

Görüntü Dökümü

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- Neşet Ertaş'ın kabri başında dua eden vatandaşlar

- Şehirden detaylar

- Belediye Başkanı Yaşar Bahçeçi röportaj

- Vali İbrahim Akın'ın konuşması

- Etkinlik alanı detaylar

- Konser

Haber-Kamera: Salih GÜNER-Gökhan CEYLAN/KIRŞEHİR, ()-

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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21)ZORUNLU İNİŞ YAPAN HELİKOPTERDEKİ ASKERLERE KÖYLÜLER YER SOFRASI KURDU



ANKARA'dan Isparta'ya taşınan Kara Havacılık Okul Komutanlığı'na ait helikopter, Afyonkarahisar'a zorunlu iniş yaptı. Helikopterin indiği bölgede bulunan köylüler, yemeklerini askeri personelle paylaştı. Köylülerin, kurdukları yer sofrasında yemeklerini askerlerle paylaşması, sosyal medyada paylaşıldı.

Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın Isparta'ya taşınma esnasında havalanan askeri helikopter saat 13.10 sıralarında yağ lambasının yanması üzerine tedbir amaçlı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Anayurt köyü yakınlarına zorunlu iniş yaptı. Helikopterin indiğini gören köylüler hemen bölgeye koştu. Pilotların durumu anlatması ve sorun bulunmadığını belirmesi üzerine köylüler 2'si pilot 6 mürettebata yemek ikramında bulundu. Köylüler, kurdukları yer sofrasında askeri mürettebat ile yemek yerken çektikleri foçtoğrafları sosyal medyada hesaplarından paylaştı.

VALİLİKTEN KÖYLÜLERE TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Afyonkarahisar Valiliği de helikopterin zorunlu iniş yaptığını, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, askeri personelin, arızanın giderilmesinin ardından tekrar havalanarak Isparta'ya indiğini kaydetti. Açıklamada, askeri mürettebata yemek ikram eden köylülere de teşekkür edildi.

Görüntü Dökümü

----------------/ (cep telefonu görüntüsü)

-Askerler köylülerin getirdiği yemeği yerken detay

-İkram edilen yemekten detay

-Görüntüyü çeken gençten detay

-Helikopter'den detay

HABER-KAMERA: SATILMIŞ AKKAŞ AFYONKARAHİSAR ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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22)AKILLI TELEFONUNU 'TUŞLU' İLE DEĞİŞTİRDİ, SINAVDA DERECEYE GİRDİ



SİVAS'ta yaşayan Yunus Emre Karataş (18), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal kısmında soruların tamamını cevaplayarak Türkiye 63'üncüsü ve Sivas il birincisi oldu. Karataş, başarısında, sınav döneminden önce akıllı telefonunu, vakit kaybettirdiği gerekçesi ile tuşlu telefonla değiştirmesinin etkili olduğunu söyledi.

YKS'de Türkiye 63'üncüsü olan Yunus Emre Karataş için sınava hazırlandığı eğitim kurumunda ödül töreni düzenlendi. Cumhuriyet altını ile ödüllendirilen Karataş'a eğitim kurumu tarafından üniversite bursu da verilecek. Karataş, sayısalda Türkiye 63'üncüsü olma ve Sivas il 1'incisi olma başarısını elde ettiğini belirterek, "Herkes çalışıyor ama maddi anlamda değil de biraz da manevi anlamada girmek gerekiyor. İnsanın Yüce Rabbimle yakınlığı ve yaptığımız ibadetlerin daha önemli olduğunu düşünüyorum. İbadet motivasyonu artırıyor. Ben devamlılığı sağladığım için başarılı oldum" dedi.

Sınav döneminden önce akıllı telefonunu bırakarak tuşlu telefon aldığını dile getiren Karataş, "Akıllı telefon çok fazla vaktimi alıyordu. Sınava girecek arkadaşlara tavsiyem de telefon vakit öldürüyor, istemesek de telefonu kullanıyoruz ve vaktimizi çalıyor. Sınavda başarı isteyenler tuşlu telefon kullanabilir" ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Karataş'ın eğitim gördüğü kurumu müdürü Ertuğrul Aslan ise yaptığı açıklamada, "Öğrencimiz elde ettiği derecelerle bizleri gururlandırdı. Kendisini ve ailesini tebrik ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Programdan görüntü

-Öğrencinin kullandığı tuşlu telefon ve konuşmaları

-Kurum müdürünün açıklaması



Haber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS, ()

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23)ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ GÖKHAN, OKUL HARÇLIĞI İÇİN SANAYİDE ÇALIŞIYOR



BURSA'da, ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Gökhan Nahirci, yaz tatilinde sanayide oto tamir servisinde çalışarak okul harçlığını çıkarmaya çalışıyor.

Erdoğan Şahinoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Gökhan Nahirci, yaz tatilini çalışarak değerlendiriyor. Nahirci, merkez Yıldırım ilçesindeki Otosansit Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren oto tamir bakım servisinde çırak olarak çalışıyor. Yazın çalışıp okul harçlığını çıkarmaya çalıştığını söyleyen Nahirci, şöyle konuştu:

"Aileme çok yük olmak istemiyorum. Hem bu yüzden hem de okul harçlığımı çıkarabilmek adına yaz tatilinde çalışıyorum. Epeydir çalışıyorum burada. Çok zor olmuyor benim için. Alıştım diyebilirim. Okullar açıldığında ise derslerime yoğunlaşıyorum. Derslerimi hiç aksatmıyorum. Üniversite okuyup doktor olmak istiyorum."

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-İç dış detaylar

-Gökhan Nahirci ile röp.

HABER/KAMERA: BURSA /

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