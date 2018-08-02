DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ŞEHİT ANNE VE 10 AYLIK OĞLU SON YOLCLULUKLARINA UĞURLANDI

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden dönerken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 10 aylık oğlu Mustafa Bedirhan ile birlikte şehit düşen Nurcan Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle kararlılıkla mücadelenin süreceğini belirterek, terör suçları ve bazı konularda idam yasasının getirilmesi halinde onaylayacağını söyledi.

Yüksekova'da eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ziyaretleri sonrası dönüşte PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı inilak ettirmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya için Şarkışla Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi. Törene helikopter ile ilçeye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Valisi Davut Gül, Ak Parti Sivas Milletvekilleri Mehmet Habip Soluk ve Semiha Ekinci ile şehit Nurcan Karakaya'nın eşi Jandarma Astusbay Çavuş Serkan Karakaya, annesi Suudiye Demir ile yakınları ve yaklaşık 10 bin dolayında vatandaş katıldı.

İlçe Develet Hastanesi morgundan alınan anne-oğlun cenazesi tören alanına askerlerin omuzunda getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutların tören alanına bırakılmasının ardından şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü ve intikam yeminleri etti. Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, önce 10 aylık yavrusu Mustafa Bedirhan'ın tabutuna sarıldı, ardından da son kez eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. İkindi namazının ardından şehit anne ve oğlu için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı.

'İDAM MECLİSE GELİRSE BEN ONAYLARIM'

Şehit anne ve oğluna rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Makamlarını ifade etmemize gerek yok. Makamları belli. 'Hakkın yolunda öldürülenleri ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Ancak siz bilemezsiniz'. Yerleri belli. Sevgililer sevgilisi peygamberimize komşu. Böyle yüce bir makama uğurluyoruz ancak bir gerçeği sizlerin şahında tüm milletimize tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Bu bölücü terör örgütünün ne kadar alçak, ne kadar müptezel olduğunu işte bu çocuk katilleri ve hanım kardeşlerimizin katilli olarak bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Bunların inine girdik, girmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bunları peşini bırakma yok. Son haftalarda son aylarda son yıllarda nedenli onlar kaçıp biz kovalıyoruz biliyorsunuz. Bunlarla mücadelemize son terörist kalıncaya dek devam edeceğiz. Bu milletin huzurunu bölmeye, bizi parçalamaya kimsenin hakkı yok. Her ne kadar birileri bu bölücü terör örgütünün yanında olmak sureti ile bunlara yol veriyor yol açıyorlarsa da, ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Biz bunların peşini bırakmayacağız. Bizim askerimiz, polisimiz, jandarmamız ve güvenlik korucularımız ile bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. İdam konusunda ki hassasiyetimi biliyorsunuz. Tüm mesele, parlamentoya geldiği zaman, parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur, onaylarım. Çünkü biz bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz. Biz biliyoruz ki bunlar bu yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen ödemek durumundadırlar. Bunun la ilgili inşallah atacağımız adımlar yakındır. Şunu bilmenizi istiyoruz. Bu konuda Hans ne der George ne der biz buna bakmayız. Hak ne der buna bakarız. Şehide ve yavrusunu uğurluyoruz. Serkan yavrumuza da sabırlar diliyoruz" dedi.

'RABBİM BİZLERE NASIP ETSİN'

Şehit ilesine seslenen Erdoğan şöyle dedi: "Biliyorum ki sizler oradaki bu görüşme ile birlikte belki sizin o çağrınıza karşı farklı bir seda ile size gelmenin oda huzuru içinde oldu. Bundan dolayı da hiç rahatsız olmayacağız. Çünkü bu yolculuk farklı bir yolcuk. Bunlar birer vesileydi. Rabbim inşallah bu vesile ile; 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' Diyerek bu yolculuk da sana geldim. Şehitler diyarındayız. Ta Çanakkale'den ta Bedir'e Uhud'a kadar o şühedanın izindeyiz. Rabbim Bizlere de aynı makamı nasip etsin. Bizler 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütü ile de bir mücadele verdik. Halen veriyoruz ve vereceğiz. Sizlerin duaları bu mücadelemizi daha güçlü kılacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. Biz beşer planında kimsenin önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Biz sadece Rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğildik ve sadece orada eğiliriz. Dualarınız gücümüzdür. Rabbim inşallah tecelli edecektir. Bu tecelli bizim için zafer olacaktır. Muhsin kardeşime tekrar rahmet diliyorum. Onunda mekanı cennet olsun inşallah. Tekrar hakkınızı helal edin. Şehitlerin buna ihtiyacı yok ama biz yinede bu helalliği bu teskiyeyi gerçekleştirmiş olalım diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından şehit Nurcan Karakaya'nın cenazesini eşi Serkan Karakaya ile birlikte omuzlayarak, cenaze aracına kadar taşıdı. Arkadan gelen 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın cenazesine ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu omuz verdi. Bakan Soylu da cenaze aracına kadar tabutu taşıdı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze aracına binen Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ile aracın başında yaklaşık 5 dakika boyunca konuştu. Daha sonra cenaze aracı İlçe Şehitliği'ne gitmek üzere alandan ayrılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı da bir süre peşinden gittikten sonra helikoptere yöneldi. Şehit anne ve oğlunun cenazesi İlçe Şehitliği'inde dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

ŞEHİT OĞLUNU ÖPEREK KABRE KOYDU

Şehit Nurcan Karakaya ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'nın cenazeleri törenin ardından İlçe Mezarlığı içerisindeki şehitliğe götürüldü. Ardından burada sırayla anne ve oğlunun cenazeleri yan yana toprağa verildi. Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, minik tabutundan çıkardığı oğlunun kefene sarılı bedenini son kez öptükten sonra kendi elleriyle kabre koydu. Bu anlar ise cenazede bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı. Cenazelerin toprağa verilmesinin ardından anne ve oğlunun mezarları güllerle kaplanırken, özellikle küçük çocukların minik Bedirhan Mustafa'nın mezarına ilgi gösterdikleri görüldü. Cenazelerin defninin ardından tabutlarına sarılı bayraklar ve fotoğraflar, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz tarafından yakınlarına teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Tören görüntüleri

-Cenazelerin getirilişi

-Yakınlarının üzüntüsü

-Eş Serkan Karakaya'nın oğlu ve eşinin başındaki üzüntüsü

-Cenze namazının kalınması

-Katılanların görüntüleri

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

-Cenazeyi taşıması

-Genel görüntüler

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-Cenazelerin toprağa verilişi

-Babanın oğlunu öperek kabre koyması

-Yakınlarına bayrak teslimi

-Mezarların çiçeklerle kaplanması

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER-Olcay DÜZGÜN /ŞARKIŞLA(Sivas),()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2)RİZE'DE HEYELAN: 3 MOTOSİKLETLİ MAHSUR

MAHSUR KALANLAR: ÇOK KORKTUK

RİZE'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Çamlıhemşin ilçesinde 3 ayrı bölgede sel be heyelan meydana geldi. Palovit Yaylası yolundaki heyelanda mahsur kalan 3 motosikletli, 2 buçuk saat sonra bölgeye sek edilen ekiplerce kurtarıldı. Ayder Yaylası yolundaki heyelkanda ise tatilciler, 3 saat yolda mahsur kaldı.

Kentte dün öğle saatlerinde etkisini artıran yağış sel ve heyelana neden oldu. Çamlıhemşin ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Palovit Yaylası yolunda heyelan meydana geldi. Bölgeye tura çıkan 3 motosikletli, heyelan nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Grubun yardım çağrısı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. 3 motosikletli, mahsur kaldıkları bölgeden 2,5 saat sonra kurtarılarak ilçe merkezine indirdi. Heyelandan kurtulanların herhangi bir sağlık sorunu olmadığı, yolun trafiğe kapalı bulunduğu alanda yol açma çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

AYDER YAYLASI YOLU DA KAPANDI

Çamlıhemşin ilçesinin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası yolu da şiddetli yağış nedeniyle ulaşıma kapandı. Ayder Yaylası yolundaki heyelanda tatilciler, 3 saat yolda mahsur kaldı. Ekiplerin bölgeye ulaşmasıyla tatilciler mahsur kaldıkları yoldan kurtarıldı. Sel ve heyelan nedeniyle yolda kalan bir minibüste de hasar oluştu. Yağışın etkisiyle Fırtına Deresi'nin debisi de yükselirken, Çat Vadisi-Zil Kale yolu da dere taşması sonucu ulaşıma kapandı. Kapanan yolun ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Rize Valisi Erdoğan Bektaş da bölgeye gelerek yetkilerden bilgi aldı. Yağış nedeniyle Fırtına Deresi'nin debisi de yükseldi.

MAHSUR KALANLAR: ÇOK KORKTUK

Yolda kalan tatilciler, yağışın aniden bastırdığını ve yolda kalmalarıyla korku yaşadıklarını belirterek "Bir anda heyelan meydana geldi. Çok şiddetli yağış oldu. Çok korktuk. Geri dönmek istedik ama şiddetli yağış nedeniyle geri dönemedik. 3 saat yolda bekledik. Ekipler geldi ve yolu açtı. Böyle kurtulduk" dedi.

'ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK'

Çamlıhemşin İlçe Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu da ekiplerce sel ve heyelana anında müdahalede bulunduklarını kaydetti. Haşioğlu, "Aşırı yağışlar nedeniyle ilçede sel ve heyelanlar oluştu. Bazı yollar kapandı, mahsur kalanlar oldu. Kısa sürede ekiplerimizle müdahale ettik. Ulaşım tek tafralı olarak açıldı. Can kaybımız yok. Endişe edilecek bir durum da yokö diye konuştu.

YENİ YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan meteoroloji yetkileri de Doğu Karadeniz'in özellikle kıyı kentlerinde şiddetli yağış beklendiği duyurarak, sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji yetkililerinden yapılan yazılı açıklamada, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların yarın ve cuma günü şiddetini artıracağının tahmin edildiği belirtildi. Yeni yağış uyarılarının yinelendiği duyuruda, bölgede meydana gelebilecek olası ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

SEL, YAYLA EVİNİ YIKTI

Rize'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi. Şiddetli yağışla birlikte saat 18.00 sıralarında Ardeşen ilçesi Dere Mezra Yaylası'nda, Muhammet Önder'e ait ev, sel nedeniyle yıkıldı. Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Rize'de belirli aralıklarla süren şiddetli yağışların gece boyu devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Bölgede selden görüntüler

-Kapanan yoldan görüntüler

-Fırtına deresi görüntüleri

-Vatandan röp

-İlçe belediye başkanı konuşma

-Muhabir anonsu

-Detaylar

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Rize yağış detayları

Çöken evi fotoğrafları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER - Uğur AYDIN - Arzu ERBAŞ / RİZE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)ERZURUM'DA SAĞANAK SELE DÖNÜŞTÜ

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak ve dolu sele dönüştü. Sel nedeniyle Oltu -Göle karayolu trafiğe kapanırken, onlarca araç yolda mahsur kaldı.

Oltu'da dün 15.30 sıralarında başlayan ve 10 dakika içerisinde sele dönüşen sağanak yağış sonrası tarım alanları zarar gördü. Oltu-Göle karayolunda ise sel suları yolu kapattı.

Onlarca araç yolda mahsur kalırken, Karayolları ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Oltu bölge trafik ekipleri yol güvenliğini aldı. Kapanan Oltu -Göle yolu bir saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yağmur ile dolu karışık yağarken

-Caddede vatandaş yağmur sularının yönünü değişrimesi

-Dereden gelen sular

-Yolda kalan araçların görüntüsü

-Batan araçlar

-Selde mahsur kalan araçların görüntüsü

-Vatandaş taşları temizlemesi

-Araçları vatandaşların itilemesi

-Yolda konvoy oluşturan araçların görüntüsü

-Asvalt üzerinden akan sel suları

-Vatandaş ile röp.



Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU(ERZURUM),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)ARTVİN'DE FIRTINA ÇATILARI UÇURDU

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi, bazı evlerin çatılarını uçurdu.

Yusufeli ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çevreli köyünde fırtınanın etkisiyle bazı evlerin çatıları uçtu, çatılardaki enerji panelleri parçalandı. Vatandaşlar uçan çatı enkazlarını yollardan kaldırmaya çalıştı. Köye ulaşan AFAD ekipleri ise hasar tespit çalışması başlattı.

YUSUFELİ'NDE SEL, MADEN OCAĞI GİRİŞİNİ KAPATTI; 3 İŞÇİ MAHSUR KALDI

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan sel, maden ocağı tünelinin girişini kapattı, 3 işçi mahsur kaldı.

Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış sonrası Dokumacılar köyünde sel meydana geldi. Köyün üst yamacında bir özel şirket tarafından açılan maden ocağı tünelinin girişi sel nedeniyle kapandı. Tünelde 3 işçi mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Şirkete ait iş makineleri de kapanan tünelin girişini açmak için çalışma başlattı.

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Demirören Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada aşırı yağışlar nedeniyle selin meydana geldiği Dokumacılar köyünde tünel girişinin kapandığını belirterek içerisinde 3 işçinin mahsur kaldığını belirtti. Vali Doğanay, "İşçiler ile irtibat sağlandı. Ekipler mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışıyor" dedi.

MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDI

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan selde, maden ocağı tünelinin girişinin kapanması sonucu mahsur kalan 3 işçiye ulaşıldı. Tünelden çıkarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İşçiler tedbir amaçlı Yusufeli Devlet Hastanes'ine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Yağmur detayı

Çatılardan detay

Haber-Kamera: Nusret DURUR / ARTVİN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)SIĞINDIĞI AĞACA YILDIRIM DÜŞEN SAVCI ÖLDÜ

KARABÜK Eskipazar ilçesinde Savcı İbrahim Yıldız(27) tarlada ailesine yardım ederken aşırı yağışta korunmak için altına sığındığı ağaca yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde savcı olarak görev yapan ve geçtiğimiz hafta Emel Yıldız ile Trabzon'da evlenen genç savcı İbrahim Yıldız, memleketinde ikinci düğünü yapmak için Karabük'e geldi. Önümüzdeki Cumartesi akşamı kına Pazar günü de Eskipazar ilçesi çarşı merkezinde bulunan bir düğün salonunda ikinci düğünlerini yapmak için planlayan savcı bu arada tarlada ailesine yardım etmek istedi. Tarlada su tankerinden su taşıdığı sırada biranda aniden bastıran yağıştan korunmak isteyen genç savcı bir ağacın altına sığındı. Bu arada genç savcının sığındığı ağaca yıldırım düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede genç savcının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yıldırım düşmesinde ayrıca Semih Arıcı (24), Muhammed Enes Yıldız (11), Sevgi Yıldız (52) ve Aziz Yıldız (71) adlı kişilerde yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Ölen savcının fotoğrafı

-Olay yerinden görüntüler

-Köyden detaylar

Haber-Kamera: BÜLENT DİKTEPE / KARABÜK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ ÖLDÜ

ADANA'da Hilmi Önal (51), kepçe tarafından açılan 6 metrelik kanalizasyon çukurunda çalışırken üzerine kayan toprağın altında kalarak yaşamını yitirdi.Olay, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yapılan kanalizasyon çalışmasında kepçe tarafından 6 metrelik çukur açıldı. Çukurda çalışan Hilmi Önal'ın üzerine toprak kaydı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen kurtarma ekipleri Önal'ı bulunduğu yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri, Önal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Önal'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

- Çevreden genel görüntü

- Ölen işçinin yakınlarının feryadı

- Olay yerinden genel detaylar

- Çukurdan genel detaylar

- Cenazeden detay

- Cenaze aracından detay

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)DİYARBAKIR'DA ARAZİ KAVGASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde komşu köylerdeki iki aile arasında çıkan arazi kavgasında Vedat Koyun (39) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Silvan ilçesine bağlı Sulubağ ile Bağdere köylerindeki iki aile arasında, dün öğle saatlerinde arazi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında, iki ailenin gençleri, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Silahların da kullandığı kavgada, Vedat Koyun olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, tarafların tekrar karşı karşıya gelmemesi için yoğun güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ilçede bulunan devlet hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Hastane önünden detaylar

Haber-Kamera: İhsan YILMAZ / SİLVAN(Diyarbakır),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)ÖĞRETMEN, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin sürücüsü din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mustafa Tüzün (25), hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Şarkikaraağaç-Beyşehir karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Mustafa Tüzün yönetimindeki 34 AK 0568 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Osman Bülbül (68) yönetimindeki 32 SL 772 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Mustafa Tüzün, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Osman Bülbül ise Isparta'ya sevk edildi.

Mustafa Tüzün'ün Şırnak'ta din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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(VATANDAŞ CEP TELEFONU KAMERASI)

- Kaza yerinden görüntü

- Ekiplerin yaralılara müdahalesi

Haber-Kamera: Hasan UĞUR / ŞARKİKARAAĞAÇ(Isparta),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)DÖVÜLÜP DERE YATAĞINA ATILAN BİSİKLETLİ YARALANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Murat T. ve Halis Y., bisikletiyle evine giderken önünü kestikleri İsrafil Ç.'yi (40), tekme dokat dövüp dere yatağına attı. Yaralanan İsrafil Ç., hastanede tedaviye alınırken, kaçan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesinde meydana geldi. Murat T. ve Halis Y., Bedre Deresi yanındaki sanayi yolu üzerinden bisikletiyle evine gitmek isteyen İsrafil Ç.'nin önünü kesti. 2 kişi, bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları İsrafil Ç.'yi tekme tokat dövüp dere yatağına attı. Daha sonra Murat T., İsrafil Ç.'nin arkasından pompalı tüfekle ateş edip arkadaşıyla birlikte kaçtı.

Yaralanan; ancak şans eseri kurşun isabet etmeyen İsrafil Ç., kendi imkanlarıyla yola çıktı. Haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahale ettiği İsrafil Ç., daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan 2 kişi ise polis ekipleri tarfından yakalanarak gözlatına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının hastaneye kaldırılması

-Şüphelilerden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)BABA-OĞUL İNTİKAM İÇİN 10 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU



AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 10 yaşındaki E.T.'ye cinsel istismarda bulunduğunu suçlamasıyla gözaltına alınan Mehmet A. ile oğlu Halil İbrahim A. tutuklandı. Yapılan araştırmada baba ile oğlunun iddiaya göre intikam amaçlı bu korkunç olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Tacize uğrayan küçük kızın babasının 2,5 yıl önce bir arkadaşı ile birlikte Mehmet A.'nın oğlu T.A.'ya tecavüz ettikleri ve 28 yıl 9'ar hapse mahkum oldukları belirlendi.

İncirliova'nın kırsal Yazıdere Mahallesi'nde oturan ve eşi tecavüz suçundan cezaevinde bulunan F.T., önceki gün jandarmaya başvurup, Mehmet A. ile oğlu Halil İbrahim A.'nın, 10 yaşındaki kızı E.T.'ye cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürüp, şikayetçi oldu. İddiaya göre intikam amaçlı cinsel taciz şikayeti üzerine, pedagog eşliğinde ifadesi alınan E.T.'nin, hastanede yapılan sağlık kontrolünde makatına sert bir cisim sokularak cinsel istismarda bulunulduğu belirlendi. Bunun üzerine jandarma, Mehmet A. ve oğlu Halil İbrahim A.'yı bu sabah evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen baba-oğul, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

CİNSEL İSTİSMARIN ARDINDAN KORKUNÇ İNTİKAM ÇIKTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, küçük kızın cinsel istismara uğramasının ardından 2.5 yıl öncesine dayanan korkunç bir intikam planı ortaya çıktı. Kırsal Yazıdere Mahallesi'nde besicilik ve çiftçilik yapan T.A., 17 Şubat 2016 tarihinde, jandarmaya gidip, bir çiftlik evinde birlikte içki içtiği arkadaşları Mehmet T. (43) ve Murat Aydın'ın (35) kendisine bir hafta süreyle tecavüz edip, fotoğraf ve görüntülerini çektiklerini, şantaj yaptıklarını ileri sürüp, şikayetçi oldu. Jandarma, şikayet üzerine iki şüpheliyi gözaltına aldı. Tutuklanan şüpheliler hakkında Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen 25 Mayıs'ta kararını veren mahkeme, tutuklu sanıklar Mehmet T. ve Murat Aydın'a 28 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adliyeden detay

Şüphelilerin araca bindirilirken fotoları

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / İNCİRLİOVA(Aydın),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)ŞEHRİN ORTASINDA UTANDIRAN GÖRÜNTÜ



ADANA'da bonzai içip kendinden geçen 45 yaşındaki Mustafa B., kentin göbeğinde kaldırıma yatıp, pantolonunu çıkartması tepkilere neden oldu.

Olay, Seyhan ilçesindeki D-400 karayolu üzerinde bulunan Türkkuşu kavşağında meydana geldi. Bonzai içtiği belirtilen Mustafa B., kentin en kalabalık kavşağındaki kaldırımın üzerine yatıp pantolonunu çıkarttı. Onlarca kişinin şaşkın bakışları arasında uyuşturucunun da etkisiyle kendinden geçen Mustafa B., vatandaşların uyarısıyla pantolonunu giydi.

Ayağa kalkmaya çalışan Mustafa B., başarılı olamayınca ona başka bir genç yardım etti. Mustafa B., kendisine yardım eden gençten de para istedi. Mustafa B.'ye bozuk para verip, bir direğe yaslanmasını sağlayan genç daha sonra uzaklaşarak polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Mustafa B.'nin kimliğini tespit ettikten sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bonzai içtiğini reddeden Mustafa B, "Olsa içerim, ama bulamıyorum" dedi. Vatandaşların da tepki gösterdiği Mustafa B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mustafa B.'nin uygunsuz bir şekilde yerde uzanması

- Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi

- Vatandaşın bakması

- Bir vatandaşın para vermesi

- Mustafa B.'nin konuşması

- Olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesi

- Ambulansa bindirilmesi

- Ambulansın gidişi

Haber-Kamera: Nuri PİR / ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)MİDESİNDE TAŞIDIĞI UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

KARAMAN'da gözaltına alınan ve polisin verdiği yemekleri yemeyen İran uyruklu Amir Hassein Kheyriradeh'in midesinde, kapsüller içinde 30 adet metadon hap, 15.30 gram eroin ve 8 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından kente uyuşturucu getirip satıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Afganistan uyruklu Ziyaul Hagh Taheri'in(38) uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Gözaltına alınan Taheri'nin yapılan üst aramasında 1.25 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Polis, Taheri'nin bağlantılı olduğu kişilere ulaşmak için ifadesinin ardından serbest bıraktı. Taheri'de emniyet müdürlüğünden çıktıktan sonra İran uyruklu Amir Hassein Kheyriradeh (29) ve aynı ülke vatandaşı Seyedgholam Hossein Kavoosi'nin (30) evine gitti. Polis eve operasyon düzenleyip 3 kişi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 33 adet metadon marka uyuşturucu hap, 2.60 gram eroin ve 20 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

GÖZALTINDA İKEN YEMEK YEMEDİĞİ, MİDESİNDEKİ UYUŞTURUCULAR ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden Amir Hassein Kheyriradeh, gözaltında bulunduğu sırada verilen yemekleri yemedi. Bu durumdan şüphelenen polis, Kheyriradeh'i hastaneye götürüp midesinin röntgen filmini çektirdi. Midesinde kapsüller bulunduğu belirlendi. Tıbbı müdahaleyle kapsüller çıkarıldığında içinde 30 adet metadon hap, 15.30 gram eroin ve 8 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

İRAN'DAN KARAMAN'A MİDESİNDE UYUŞTURUCU TAŞIMIŞ

Araştırmasını derinleştiren polis Kheyriradeh'in İran'dan, Karaman'a midesinde uyuşturucu getirdiğini saptadı. Kheyriradeh'in midesindeki uyuşturucuları da doğal yöntemlerle çıkartıp, şebeke üyeleriyle birlikte satmaya çalıştığı belirlendi. Evde ele geçirilen 33 adet metadon marka uyuşturucu hap, 2.60 gram eroin ve 20 gram Afyon sakızını da yine Kheyriradeh'in midesinde taşıdığı ortaya çıktı. Kheyriradeh'in uyuşturucuları midesinde taşıdığı 5 gün boyunca da sadece su içtiği saptandı. 3 kişi yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin (Kheyriradeh, arkada mavi gömlekli) adliyeye sevk edilmesi

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)ÇATISI YANAN BERBER, MÜŞTERİSİNİ TIRAŞ ETMEYE DEVAM ETTİ

TOKAT Sanayi sitesinde lokantalar bölgesinde faaliyet gösteren bir lokantanın baca kısmından başlayan yangın yandaki binaya sıçraması paniğe neden oldu. Yangın esnasında çatısı yanan berber ise müşterisini tıraş etmeye devam etti.

Sanayi bölgesinde bulunan bir lokantanın bacasında meydana gelen yangın yan tarafında bulunan Madeni Sanatkarlar Odası ve Marangozlar Odası ve sanayi sosyal tesislerinin bulunduğu binanın çatısına sıçradı. Yangını fark eden sanayi esnafı Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik süren çalışması sonrasında söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmaz iken maddi hasar meydana geldi.

YANGINA RAGMEN TIRAŞA DEVAM ETTİ

Yangın esnasında lokantanın yanında bulunan berber ise çatıda itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, berber ise yarım kalan müşterisini tıraş etmeye devam etti. Müşterisinin tıraşını tamamladıktan sonra ise dükkanından ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntüler

-İtfayenin müdahalesi

-Müşterisini traşı sürdüren berber

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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