DHA YURT BÜLTENİ 1

1)KOCAELİ'DE CİNAYET: 2 ÖLÜ

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı eniştesi ile yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs polise teslim oldu.Olay, dün gece saat 22.30 sularında Rahmiye Mahallesi Süleymaniye Caddesi Tabiat Sokak'ta meydana geldi. Evleri yanyana olan Cemil B. ile yeğeni Mehmet Demirci(30) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinde bulunan pompalı tüfeği alan Cemil B., yeğeni Mehmet Demirci ile araya girmeye çalışan aynı ismi taşıyan eniştesi Mehmet Demirci'yi(65) vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri pompalı tüfekle vurulan Mehmet Demirci ve babası Mehmet Demirci'nin yaşamlarını yitirdiklerini belirledi. Eniştesi ve yeğenini pompalı tüfek ile öldüren Cemil B. ise olay yerine gelen polise teslim oldu. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

-Öldürülen yeğen Mehmet Demirci fotoğrafı

-Olay yerinde pompalı tüfek görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Sağlık ekipleri ve ailenin oturduğu ev

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR /KARTEPE(Kocaeli),()

2)LOKANTADA GÜRÜLTÜ KAVGASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



KONYA'da gürültü yapıp lokantadaki müşterileri rahatsız ettikleri iddiasıyla uyardıkları grubun silahla ateş açması sonucu, iş yeri sahibi Musa Yıldız öldü, 3 kişi de yaralandı. Olayın ardından kaçan 4 kişi polise teslim oldu. Olay, merkez Karatay ilçesi Mevlana Caddesi'nde Musa Yıldız'a ait lokantada meydana geldi. İş yeri çalışanları, caddeki 4 kişiye müşterileri rahatsız ettiği iddiasıyla uyardı. Bunun üzerine uyarılan grup ile lokantada çalışanlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gürültü yapan grubun tabancayla ateş açması sonucu iş yeri sahibi Musa Yıldız, çalışanlar Mehmet Çerezci, Süleyman Kaz, Ahmet Altan ve Umut Avcı, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Konya Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan işyeri sahibi Musa Yıldız, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan 4 kişi ise polis merkezine giderek teslim oldu. Soruşturma bürdürülüyor.

- Olay yerinden detay

- Polisin inceleme yapması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA,()

3)SAMSUN'DA DENİZE GİREN GENÇ BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Samsun'da yakınlarıyla birlikte denize giren bir genç boğuldu. Hastaneye kaldırılan gencin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre S.C. (17) yakınlarıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Biranda akıntıya kapılan genç, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, deniz polisi ve itfaiyede görevli cankurtaran ekipleri S.C.'yi denizde aramaya başladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süre denizde kalan S.C., ekipler tarafından bulunarak sudan çıkarıldı. Olay yerinde bekleyen 112 sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

-Ekiplerin genci denizde aramaları

-Dalgıç ekiplerinin denize girmesi

-Vatandaşlardan detay

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

4)İZMİR'DE KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 7 YARALI

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, şarampole devrilen kamyonette bulunan 7 kişi yaralandı. Jandarma alkollü olduğu belirlenen şoförü tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına aldı.

Kaza, dün gündüz saatlerinde Şirinköy Mahallesi Aktaşlı Barajı yakınlarında meydana geldi. 34 yaşındaki Süleyman Akıncı yönetimindeki 35 AB 671 plakalı kamyonet, Ödemiş yönüne seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför Süleyman Akıncı'nın yanı sıra kamyonette yolcu olarak bulunan Serpil Madan (41), Dudu Madan (20), Sevim Akıncı (30), Bilal Madan (50), Tuğba Madan (10) ve Eymen Anıl Akıncı (10) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Serpil Madan, Sevim Akıncı, Bilal Madan ve Eymen Anıl Akıncı ilk müdahalelerin ardından İzmir'deki çeşitli hastanelere sevk edilirken, diğer yaralılar ise taburcu edildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri, alkollü olduğu belirlenen kamyonet şoförü Süleyman Akıncı'yı gözaltına alarak ifadesini almak üzere karakola götürdü. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

- Hastaneden görüntü

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ(İzmir),()

5)EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

EDİRNE ve Tekirdağ'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. İki kentte de köprülü kavşakları su bastı, araçlar yolda kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılırının ardından Edirne ve Tekirdağ'da öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağmur etkili olurken, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Zaman zaman dolu ile şiddetli yağan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere sığındı. Kenti bazı cadde ve sokakları suyla kaplanırken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Giriş katlarındaki bazı işyerleri ve evleri de su bastı. Trafik ekipleri, suyla kapalı caddeleri trafiğe kapatırken, belediye ekipleri, cadde, ev ve işyerlerinde su tahliyesi yaptı.

Tekirdağ'da etkili olan yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle şehir içi ulaşımda aksamalar meydana geldi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmurdan vatandaşlar iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bazı caddeler adeta göle döndü. Araçlar suyun içinde mahsur kalırken, hazırda bekleyen TESKİ ve itfaiye ekipleri su basan bölgelerde suları tahliye ve temizleme çalışması başlattı. Kentteki birçok kavşak ve köprü ise ani su basmasına karşı ekiplerce trafiğe kapatıldı. Pazar günü etkili olan sağanak yağış tatil planları yapan vatandaşların da planlarını ertelemesine neden oldu. Denize girmek için yola çıkan vatandaşlar, sağanak yağış sonrası evlerinden çıkmadı.

Bazı bölgelerde biriken suları ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için TESKİ ve itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

EDİRNE

- Şiddetli yağmur

- Dolu ile yağan yağmur

-Yağmurdan korunmaya çalışanlar

- Kapalı yere sığınanlar

-Suyla kaplı caddeler

-Kapalı caddeler

-Detaylar

TEKİRDAĞ

-Suyla dolan köprü altı

-Yollarda biriken sular

-Araçların ilerlemesi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera Ali Can ZERAY - Ruhan YALÇIN / EDİRNE-TEKİRDAĞ,()

6)HENÜZ 3 YAŞINDA DÜNYASI KARARDI

HATAY'da geçtiğimiz mayıs ayında özel bir hastanede göz merceği ameliyatı olan 3 yaşındaki Saadet Kübra İkiz, ameliyat sonrası enfeksiyon oluşunca sağ gözünü kaybetti. Ailesi operasyonu gerçekleştiren Doktor Okan Okay'ı suçlarken, Dr. Okay ise tıbben yapılması gereken her şeyi yaptığını, çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğini belirterek, müsterih olduğunu ifade etti.Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Tayfur Sökmez Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin (35), Sunay İkiz, çiftinin 5 çocuğunda en küçüğü olan 3 yaşındaki Saadet Kübra'ya henüz iki yaşındayken katarakt teşhisi konuldu. Kübra'ya henüz 16 aylıkken Op. Dr. Okan Okay tarafından başarılı bir merceksiz katarakt ameliyatı gerçekleştirildi. Daha sonra yine Dr. Okay tarafından 2,5 yaşındayken göz merceği takmak için tekrar bir operasyon gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası taburcu olduktan 1 gün sonra minik Kübra'nın gözünde enfeksiyon gelişince ailesi tekrar hastaneye gitti. Ancak Kübra'nın gözü için yapılacak bir şey kalmamış Kübra sağ gözünü tamamen kaybetmiş ve minik kız henüz 3 yaşındayken dünyası kararmıştı.

"HEM BENİM HEM KIZIMIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Kendiside kanser hastalığıyla mücadele eden anne Sunay İkiz, kızlarının gözünü kaybetmesiyle sıkıntılı zamanlar geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu: "Kızım iki yaşındayken katarakt ameliyatı geçirdi. Doktor dedi üç yaşındayken tekrar getirin gözüne mercek takacağız. Tekrar hastanede yatırdık doktor mercek taktıktan sonra aynı gün çıkarmak istedi. Biz kabul etmedik dedik; kızın ateşi çıkar, ağrısı olur. Kabul etmedik, itiraz ettik kızımızı o gün hastanede yatırdık sonra ertesi gün öğleden sonra hastaneden çıkardık. Çıkardıktan sonra kız başını yastıktan kaldıramaz oldu, yemek yemez oldu. Sabah kalktık kızın gözü şişmiş, doktora aradık. "Doktor hemen getirinö dedi. Tekrar hastaneye götürdük. Götürdükten sonra doktor kaçtı sonra dedi ki; "Damlaları kullanın yapılacak bir şey yokö. "Nasıl yapılacak bir şey yok doktor beyö dedik. Bizi hemen MKÜ Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Dedik "biz kızımızı burada yatırmak istiyoruzö kabul etmedi. "Altından kalkamazsınız, baş edemezsiniz, 20 25 milyar masraf giderö dedi. Eşim dedi ki "biz parayı bulmaya hazırızö ama doktor kabul etmedi. Araştırma Hastanesi'ne gittik oradaki doktor 'kızın gözü gitmiş' dedi. Araştırma hastanesi bizi Antep'e sevk etti, oradaki doktor da 'kızın gözü yanmış mahvolmuş, yapacak bir şey yok geri götürün onu' dedi. Bizi tekrar araştırma hastanesine sevk ettiler 20 gün orada yattık."

Hem kızının hem de kendisinin psikolojisinin bozulduğunu anlatan İkiz, "Kızımın piskolojisi bozuldu oynamaz oldu, yemeği düzensiz oldu kızımın hayatı mahvoldu. Ben kanser hastasıyım iki yıl önce göğüs kanseri oldum, tedavi görmeye başladım, durumum iyiye gidiyordu ancak kızım böyle olunca kanserli hücreler beynime sıçradı. Beyin ameliyatı oldum hem kızımın piskolojisi hem benim piskolojim bozuldu. Şuan ben de tedaviye tekrardan başladım. Mağdurum kızım mağdur ben mağdurum. Beş çocuğumuz var, eşim şoför, evimiz kira büyüklerden cumhurbaşkanımızdan herkesten yardım istiyoruzö dedi.

"HASTANE HASTANE DOLAŞIYORUZ"

Kızının sağlığına kavuşması için hastane hastane dolaştıklarını dile getiren Baba Hüseyin İkiz ise, hem eşinin hem de kızının yaşadıkları nedeniyle artık çalışamadığını belirterek, "Kızım da iki yaşında katarakt ameliyatı yaptık üç yaşında hastaneye götürdük göz merceği takmak için göz merceğini doktor bey takamadı yapamadı kızın gözünü bozdu. Ben de dedim doktor bey Buda hastanede yatıralım dedi altından kalkamazsınız 20-25 milyar gider. Dedim olsun ben bu parayı koymaya razıyım, o da bizi başından gönderdi. Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Üniversite hastanesi bizi Gaziantep'e sevk etti. Burada Doçent doktor kızımızın gözünü inceledi, dedi ki; "kızınız %100 görmezö bizi tekrar araştırma hastanesine sevk ettiler. Araştırma hastanesinde 20 gün yattık. Bütün gün hastanelerdeyiz kızımızın sağlığına kavuşması için yardım bekliyoruzö şeklinde konuştu.

VURAL, "DOKTOR GEREKEN ÖZENİ GÖSTERMEMİŞ"

Ailenin avukatı Şebnem Vural, Davaya konu olan doktorun ameliyathane koşullarını incelemeden steril bir ortam olup olmadığını araştırmadan sadece görüşmeye giden müvekkillerimi apar topar ameliyata aldığını iddia ederek, ameliyatı yapan davalı doktorun gereken özeni gösterme yükümlülüğüne aykırı davranarak, hukuki sorumluluğu doğduğunu ifade etti.

Vural, şöyle konuştu: "Yapılan tıbbi müdahale neticesinde müvekkilimin geleceğini etkileyecek bir şekilde Üç yaşında Kübra adlı müvekkilim sağ gözünün tamamını kaybetmiştir ve artık özürlü hale gelmiştir. Bizde bu sebeple müvekkilimin haklarını korumak amacıyla tüketici mahkemesi sıfatıyla Hatay Asliye Hukuk Mahkemelerinde davamızı açmış bulunmaktayız."

DR, OKAY; "TIBBEN GEREKLİ OLAN HER ŞEYİ YAPTIM, MÜSTERİHİM"

Tıbben yapılması gereken her şeyin yapıldığını vurgulayan Dr. Okay, Çok başarılı, tertemiz bir ameliyat oldu. Buradan da gayet iyi durumda ayrıldı. Bir gün sonra geldiklerinde bembeyaz iltihaplı bir gözle karşılaştım literatürde binde bir görülen endoftalmi gelişmişti. Hastanemizde o gün iki tane daha katarakt ameliyatı yapılmış olup onlarda hiçbir problem olmaması ve alınmış kültürlerde hiç üreme olmaması hastane enfeksiyonu ihtimalini azaltmaktadır. Bugüne kadar 10 binin üzerinde göz ameliyatı gerçekleştirdim. Olayın bu aşamaya gelmesine bir doktor, bir insan olarak çok üzüldüm. Ancak evde gereken hijyenin sağlanmadığını, çocuğun gözünün mikrop kaptığını düşünüyorum."

"Yaşanan olay yargıya yansıdı. Bilirkişi tarafından incelenmesi durumunda hatamın olmadığının, enfeksiyon sonucu durumun yaşandığının ortaya çıkacağını umuyorum. Ailenin avukatının iddia ettiği gibi zorla bir ameliyat kesinlikle söz konusu olmadı" diye konuştu.

Röportaj ve detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK / HATAY,()

7)TREN KAZASININ SON KURBANI FETİYE YILDIZ, TOPRAĞA VERİLDİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Fetiye Yıldız'ın(71), dün Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çorlu'nun Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz Pazar günü meydana gelen tren kazasında, 24 kişi ölmüş, 341 kişi yaralanmıştı. Yaralılar arasında bulunan ve Çorlu'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fetiye Yıldız, önceki gün yaşamını yitirdi. Yıldız'ın ölümüyle tren faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. Fetiye Yıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere götürüldüğü İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan dün yakınları tarafından alınak, memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin Hasanpınar köyüne getirildi.

Köydeki evine götürülüp helallik alınan Yıldız'ın cenaze namazı köy mezarlığında kılındı.Eşini yıllar önce kaybeden 2 çocuk 3 torun sahibi Fetiye Yıldız'ın yakınları cenazesi gözyaşları döktü. Yıldız, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze aracı köye gelişi

Cenazenin mezarlığa girişi

Omuzda taşınması

Cenaze namazının kılınması

Gözyaşı dökenler

Tabutun omuzlarda taşınması

HabeKamera: Ali Can ZERAY / EDİRNE,()

8)ŞEFTALİ ÇALDILAR, KAÇARKEN MİNİBÜSLERİ ALEV ALEV YANDI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde bahçelerden çaldıkları şeftalileri yükledikleri minibüsle kaçmaya çalışan şüphelilerin kullandığı minibüs alev alev yandı. Hırsızlardan biri tarla sahibi tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

İnegöl'ün kırsal Hamamlı Mahallesi'ndeki bahçesine şeftali ağaçlarını kontrol etmeye giden Muzaffer Oruç (62), tanımadığı 3 kişinin ağaçlardan şeftali topladığını gördü. Gördüğü kişilerin 10 kasa şeftaliyi 16 F 9105 plakalı minibüse yüklediklerini fark eden Oruç, durumu cep telefonuyla oğlu Selahattin Oruç'a bildirdi. Oruç'un durumu farkettiğini anlayan hırsızlar 10 kasa şeftaliyi yükledikleri minibüsle tarla yolundan kaçmaya çalıştı. Bu sırada minibüsün motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Minibüsten inen hırsızlar ise kaçmaya başladı.

Telefonla haber verilen Selahattin Oruç, bahçeye geldiğinde kaçan hırsızların peşine düşerek, çevreden yetişenlerin de yardımıyla birini yakaladı. Selahattin Oruç, durumu jandarma ve İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen aracı kısa sürede söndürdü. Hırsızlık şüphelisi Emre K. ise jandarma ekiplerine teslim edildi. Olay yerinden kaçan hırsızlık şüphelisi iki kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, çalınan şeftalileri sahibine teslim etti. Minibüsün alev alev yanma anı ise amatör kameralara yansıdı.

Hırsızın görüntüsü

Tarla sahibinin konuşması

Aracın yanma anı görüntüsü

Detaylar

Haber-Kamera:Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

9)DOWN SENDROMLU GENÇ KIZIN GELİNLİK HAYALİ GERÇEK OLDU



BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Down sendromlu Bahar Eren'in gelinlik giyme hayali temsili düğünle gerçek oldu. Down sendromlu Bahar Eren, her genç kız gibi küçüklüğünden bu yana gelinlik giyerek evlenmenin hayalini kurduğunu söylerken, bu hayalinin annesi Ayşe Uçar ve damat olan teyzesinin oğlu Selim Yemenicioğlu sayesinde gerçekleştiğini anlattı. Temsili olarak gerçekleşen düğün merasiminde genç kız hayali olan beyaz gelinlik içerisinde sahneye çıkarken damat ise teyzesinin oğlu Selim Yemenicioğlu oldu. Yaklaşık 2 saat süren temsili düğün merasiminde gelin Bahar Eren arkadaşlarıyla beraber doyasıya eğlendi.

KIZININ İSTEĞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kızını gelinlik içerisinde gördüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden anne Ayşe Uçar, "İnanılmaz bir duygu. Kızım için bu eğlenceyi hazırladık. Çok mutluyum. Herkesin böyle bir eğlence yapmasını isterim. Bu sonuçta bir engelli eğlencesi oluyor. Kızımı beyaz gelinlik içerisinde gördüm, çok mutluyum. Kızım da devamlı bunu istiyordu. İsteğini gerçekleştirdimö dedi.

TEYZESİNİN OĞLU GÖNÜLLÜ OLDU

Küçüklüğünden beri evlenme hayali olduğunu ifade eden Bahar Eren ise, "Kendi düğünümdeyim, çok mutluyum. Arkadaşlarımla beraber burada eğleniyorum. Düğünüme tüm arkadaşlarımı çağırdım. Küçüklüğümden beri evlenmek istiyordum, sonra damat olarak Selim abimi bulduk. Selim abim evli, eşi Tuğba yengem kızacak diye çok endişelendim ve utandımö diye konuştu. Bahar Eren, böyle bir organizasyonu hazırlayan annesi Ayşe Uçar'a da teşekkür etti.

HER ŞEY BAHAR'IN MUTLULUĞU İÇİN

4 yıllık evli ve 1 çocuğu olan Selim Yemenicioğlu, teyzesinin kızının mutluluğu için temsili düğünde damatlık giydiğini belirterek; "Teyzem söylemeden 'Damat olurum' dedim. Bahar benim yeğenim, bizim için hiçbir şey engel değildir. Bahar'ın mutluluğu bizim için her şeyden önemliö ifadelerini kullandı.

Düğün görüntüsü

Eğlence

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),()

10)GAZİ ASTSUBAYA GÖRKEMLİ DÜĞÜN

TUNCELİ kırsalında arazi taraması sırasında teröristlerin döşediği mayına basınca yaralanarak gazi olan ve tedavisi tamamlanan astsubay Mustafa Deniz, memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen düğünle dünya evine girdi. Gazi astsubayı mutlu gününde komutanları da yalnız bırakmadı.

Astsubay Mustafa Deniz, görevli olduğu birlikle geçen 3 Haziran günü Tunceli kırsalımda arazi taraması sırasında teröristlerin döşediği mayının infilak etmesiyle yaralandı. Hastanede yapılan tedavisinin ardından yeniden görevine dönen Astsubay Deniz, bu akşam yaşamını Betül Hönker ile birleştirdi. Besni'de bir salonda yapılan düğünde gazi astsubay ile eşini bu mutlu günlerinde; 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, askeri yetkililer ile yakınları yalnız bırakmadı.

Mustafa ve Betül çiftinin düğün törenine katılan komutanlar yöresel müzikler eşliğinde halaylar çekerek eğlendi. Düğünde ayrıca Tunceli Valisi Tuncay Sonel, gazi Mustafa Deniz'i telefonla arayarak mutluluk dilerdi.

- Düğüne katılan komutanlar

- Gazi Mustafa Deniz'in eşiyle salona gelişi

- Gazi Mustafa Deniz'in eşiyle dans etmesi

-Komutanların Gazi Mustafa ve eşi Betül'ü tebrik etmesi

-Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in telefonla bağlanarak Gazi Mustafa Deniz'i tebrik etmesi

-Komutanların Gazi Mustafa Deniz'e altın takması

-Komutanların hatıra fotoğrafı çektirmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN / ADIYAMAN,()

