DHA YURT BÜLTENİ 1

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA 'KANLI AY' TUTULMASI İZLENDİ

'KANLI Ay Tutulması' olarak bilinen ve yüzyılın en uzun ay tutulması olarak gösterilen ay tutulması, yurdun birçok noktasında ilgiyle takip edildi. Vatandaşlar ve fotoğraf meraklıları bu görsel şöleni kaçırmadı.

Ay tutulmasının özellikle Erzurum'da net görüntüler vermesi dikkat çekti. Antalya'da da ay tutulması ve şehrin simge noktaları birbirine fon oluştururken; Van, Diyarbakır ve başkent Ankara'da da ay tutulması vatandaşlarca yakından takip edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- ERZURUM 'KANLI AY' TUTULMASI

- ANTALYA 'KANLI AY' TUTULMASI

- VAN 'KANLI AY' TUTULMASI

- DİYARBAKIR 'KANLI AY' TUTULMASI

- ANKARA 'KANLI AY' TUTULMASI

Haber-Kamera: ERZURUM-ANTALYA-VAN-DİYARBAKIR-MALATYA-ANKARA ()

İZMİR'DE 'KANLI AY TUTULMASI'

İZMİRLİLER, 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması'nı ilgiyle izledi. Yüksek yerlere çıkarak nadiren gerçekleşen bu doğa olayını izleyenler, cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti.

21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması' gerçekleşti. İzmir'de akşam saatlerinde başlayan doğa olayını görmek isteyen vatandaşlar yüksek yerlere çıkarak 'Kanlı Ay Tutulması'nı izledi. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren ve nadiren gözlemlenen bu doğa olayını izleyen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- 'Kanlı Ay Tutulması'ndan görüntü

- Şehir ışıklarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY/İZMİR, ()

ÇANAKKALE'DE 'KANLI AY' TUTULMASI ETKİNLİĞİ

Çanakkale'de 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Astrofizik Merkezi Ulupınar Gözlemevi'nde etkinlik düzenlendi. Saat 20.13'de başlayan ve 1 saat 43 dakika boyunca devam eden kanlı ay tutulması, burada kurulan teleskoplardan katılımcılara izletildi. ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü öğretim üyesi Dr. Mehmet Tüysüz, etkinliğe katılanlara gözlemevindeki büyük teleskopları gösterip bilgilendirdi. Ay tutulması başladığı anda da katılımcılara tutulma, gökyüzündeki yıldız ve gezegenler hakkında bilgiler verdi.

Öğretim üyesi Dr. Mehmet Tüysüz, ay tutulmasının, güneşten gelen ışınlarla dünyanın gölgesinin ayın üzerine düşmesi olayı olduğunu belirtti. 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulmasının astrofizik ve insanlık açısından çok önemli olduğunu belirten Tüysüz, "Bu akşam 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulmasına birebir şahitlik ediyoruz. Bu tür ay tutulmaları astrofizik açısından çok büyük bilgiler sunuyor bize. Bugün de bu tutulmayı izleyen astrofizikçiler, güneş sistemine ait yeni bilgiler elde etme yolunda araştırmalarda bulunacak" dedi.

Ulupınar Gözlemevi'ndeki etkinliğe katılan vatandaşlar, bu yüzyılın en uzun ay tutulmasına şahitlik ederken, bu anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Gözlemevi'nde ay tutulmasını izleyenlerden görüntü.

Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Tüysüz'ün, teleskopları tanıtması.

Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Tüysüz ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, ()

MARMARİS'TE 'KANLI AY TUTULMASI'NA BÜYÜK İLGİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, turistler ve tatilciler 21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması'nı izlemek için ana caddelerdeki teleskoplar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması'nı izlemek için saat 21.30'da turistler ve tatilciler Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na akın etti. Vatandaşlar ve turistler, 2 teleskop önünde 2 TL ödeyerek ay tutulmasını izlemek için sıra beklediler. Uzun kuyruklar oluşturan turistler tutulmayı saniye saniye izledi. Yabancı turistler ve tatilciler video kamera ve cep telefonları öz çekim yaparak sosyal medyada paylaştı.

Marmaris'e tatile gelen Mehmet Öz, "İlk defa teleskopla izledim. Güzel bir duygu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Vatandaşlardan görüntü

- Teleskoplar önündeki kalabalıktan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()

MERSİN'DE 'KANLI AY TUTULMASI' İZLENDİ

MERSİN'de, 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması' ilgiyle izledi.

Kanlı ay tutulması, Erdemli ve Anamur ilçelerinde kendisini daha net bir şekilde gösterdi. Ayın doğu kısmının karanlık kaldığı ve ilerleyen saatlerde yüzeyin tamamına yakınını kapladığı tutulma, uzun süre izleyenlere bir doğa harikası sundu.

Tutulmayı izleyenlerden Saim Aybak (44), "Şu anda ayın gece ve gündüzünü gösteren tutulmasını görüyoruz. Ayın gece ve gündüzünü denk getirecek şekilde bir tutulma yaşanıyor" dedi.

İlk defa ayın bu şekilde tutulmasını izleyen çocuklarda bu doğa olayını heyecanla izledi. Bu arada tutulma Erdemli ilçesinin tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi'nde de görüldü. Mahalledeki turizm tesislerinde yerli ve yabancı turistler ayı görmek için kumsala akın ederek, anın keyfini yaşadı.

Görüntü Dökümü

- Ayın görüntüleri

- Yakın ve genel

- Yapraklar eşliğinde

- Türk bayrağı ile görüntüsü

- Vatandaşlarla röp.

(Süre: 1.30 Dk) (Boyut: 120 MB)



(Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()

TOKAT'TA 'KANLI AY TUTULMASI' İZLENEMEDİ

TOKAT'ta, 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması', havanın parçalı bulutlu olması nedeniyle vatandaşlar izleyemedi.

21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması' gerçekleşti. Tokat'ta akşam saatlerinde başlayan doğa olayını görmek isteyen vatandaşlar kentin farklı noktalarını tercih etti. Ancak havanın parçalı bulutlu olmasından dolayı tutulma net bir biçimde görülemedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kent merkezinden görüntüler

-Tuulmayı izlemeye çalışanlar

-Bulut nedeni ile izleyemeyenlerin üzüntüsü

-Röportaj

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

MALATYA'DA 'KANLI AY TUTULMASI' KISMEN İZLENEBİLDİ

MALATYA'da, 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması' kısmen izlenebildi.

Kanlı Ay Tutulması, kentin yüksek kesimlerinde merakla izlendi. Havanın kararmasıyla birlikte ay, saat 21.30 sıralarında kendini gösterdi. Kentin birçok yerinden meraklı gözlerle 'Kanlı Ay Tutulması'nı izleyen vatandaşlar, fotoğraf çekip video kaydı yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ayın tam hali

- Yüksekten kent manzarasıyla görünütü

- Ay tutulması

- Çekim yapanlar

- Ayın tam tutulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

AY TUTULMASI KONYA'DA DA İZLENDİ

YÜZYILIN en uzun ay tutulması Konya'da da vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. "Kanlı Ay" olarak nitelendirilen gökyüzü olayını fotoğrafçılar da takip etti.

Dünyanın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örttü. "Kanlı Ay" olarak nitelendirilen gökyüzü olayının tekrarı 105 yıl sonra görülebilecek. Konya'da da meraklı vatandaşlar ay tutulmasını Akyokuş Seyir Tepesinden izledi. Bu anları fotoğrafçılar da kaçırmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ay tutulması görüntüleri

-Çevreden detay

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,()

KOCAELİ'Yİ SAĞANAK VURDU, MAHSUR KALAN 24 KİŞİ KURTARILDI (GENİŞ HABER)

KOCAELİ'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gebze ilçesi Ballıkayalar mevkiinde derenin yükselmesiyle piknik yapmaya gidenler, sera, bağ ve bahçelerinde mahsur kalan toplam 24 kişi itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ballıkkayalar mevkiine piknik yapmak için giden ve sera ile bahçelerde çalışan kişilerle, arazilerini kontrole gidenler, akşam saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle taşan derenin de etkisiyle mahsur kaldı. Vatandaşlar yükselen sulardan kurtulmak için konteyner ve ağaçların üzerlerine çıktı. Mahsur kalan 24 kişiyi kurtarmak için olay yerine arama kurtarma ekipleri ve 1 adet helikopter sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri mahsur kalan kişileri zodyak botlarla taşıdı.

VALİ AKSOY'UN İLK TWEETİ: 20 KİŞİYİ KURTARDIK

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Twitter'dan yaptığı ilk açıklamada, "Gebze Ballıkayalar bölgesinde mahsur kalan 6 kişi de helikopterle kurtarılmıştır. Mahsur kalan toplam 20 kişi kurtarılmıştır" paylaşımda bulundu.

VALİDEN YENİ TWEET

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, daha önce kurtarılan kişi sayısının 20 olduğunu belirterek twitter'dan paylaşımda bulunmuştu. Vali, 4 kişilik ailenin de kurtarılması üzerine yeni bir tweet atarak şöyle dedi:

"Gebze Ballıkayalar bölgesinde mahsur kalan toplam 24 kişi kurtarılmıştır. Başka mahsur kalan kimse bulunmamaktadır."

RAYLARDAKİ ÇÖKME NEDENİYLE TREN SEFERLERİNDE AKSAMA MEYDANA GELDİ

Öte yandan, Kocaeli'nde yaşanan şiddetli yağış nedeniyle Gebze-İzmit arasında 61'inci kilometrede rayların altındaki toprak çökmesi ve su birikmesi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Ankara-İstanbul seferini yapan Yüksek Hızlı Tren İzmit Garı'nda durdurularak yolcular trenden indirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği 19 otobüs ile yolcular İstanbul'a gönderildi.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KONUŞTU

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Ballıkayalar mevkiinde derenin yükselmesiyle mahsur kalan vatandaşlardan Hüseyin Cellat, "Hava bir anda bastırdı. Önce hayvanları kurtarmaya çalıştık. Bir anda tarladan üzerimize sel suyu gelmeye başladı. Bizim orada bahçemiz vardı. Hayvanları otlatmaya gitmiştik. Birden su gelince ağaçların üzerine çıkıp kendimizi kurtarmaya çalıştık." dedi.

Sular gelmeye başlayınca insanların bağrışmalarını duyduğunu söyleyen Münir Taşdemir ise, "Fırtına başlayınca bir şey olmaz herhalde dedik. Bir müddet sonra baktık ki tarladan, yaklaşık 500 metre uzaktan gördük. Sel çok fena geliyordu. Bizim orada hayvanlarımız vardı. 4 kişiydik orada. Civarda insanların bağrıştıklarını duyduk. Ağaçlara çıkmışlar. Helikopter çağırın diye feryat ediyorlardı. Ben aradım ama helikopter çok geç geldi. Çatıda aşağı yukarı bir buçuk iki saat kadar bekledik. Çatıda 4 kişiydik. Sel çekilmeye başladı. Su çekilmeye başlayınca helikopter gelip aldı bizi" diye konuştu.

'BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR YÜZÜYORDU'

Suyun derinliğinin kısa bir süre içerisinde arttığını söyleyen Süleyman Çam da, "Biz ağacın üzerinde 2 saate yakın bekledik. Ağacın altındaki suyun derinliği 2 metreye ulaştı. O sırada büyükbaş hayvanların yüzdüğünü gördük. 500-600 kilo ağırlığında hayvanlar, bazıları zaten telef oldular. Suyun debisi o kadar yüksekti ki herhangi bir aracın girmesi mümkün değildi. Kepçe bile girmeyecek duruma geldi. Sadece helikopterle oradan alınabilirdik. Helikopter de çok geç geldi. Ama helikopterdeki arkadaşlarla konuştuğumuzda da kendilerinin 10 dakika önce haberlerinin olduğunu söylediler. Burada bir koordinasyon eksikliği vardı. Buradan yaklaşık 1 kilometre ileride 2 dere yatağının arasında bizim yerimiz var. Önce Hüseyin abi ağaca çıktı. Ben hayvanların iplerini kesmeye çalışıyordum kendilerini kurtarsınlar diye. Onlarla uğraşırken güçsüz kaldım. Boğazıma kadar suyun içerisindeydim. Hep birlikte aynı ağaca çıkıp kader birliği yaptık. Biz aynı ağaçta 3 kişiydik. Hüseyin abinin eşi küçük bir ağaca tutundu. Hüseyin abi onu kurtarmak için az kalsın suya atlayacaktı. Ben tuttum. Atlamış olsaydı şu anda ikisi de ölmüş olabilirdi.

BALLIKAYALAR'DA MAHSUR KALAN 4 KİŞİLİK AİLE DE KURTARILDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan yoğun yağış sonrasında Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda mahsur kalan 4 kişilik aile de ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Ailenin kurtarılması ile birlikte bölgeden kurtarılan kişi sayısı 24'e ulaştı.

Kocaeli'de etkili olan yoğun yağıştan en fazla etkilenen bölge Ballıkayalar Tabiat Parkı oldu. Bölgede etkili olan yağıştan dolayı mahsur kalan 20 kişi itfaiye ve AFAD'ın çalışmaları ile kurtarılmıştı. Park içerisinde mahsur kalan 4 kişilik bir aile olduğu bilgisini alan ekipler, aileyi bulmak için yaklaşık 3 saatlik bir çalışma yürüttü. Ailenin bulunduğu noktaya ulaşan AFAD ekipleri, Ercan Parmaksız ve ailesini patika bir yoldan geçirerek bota bindirdi. Bot ile tabiat parkının girişine getirilen aile buradan kendi araçları ile ayrıldı.

AFAD ekipleri tarafından kurtarılan Ercan Parmaksız, "Bir anda yağmur çok kötü bastırdı. Sonra doluya yakalandık. Ağaç ararken derenin debisi aniden yükseldi. Orada mahsur kaldık. Tepeye, dağlara çıktık. Ancak öyle kurtulabildik. 4 kişiydik. Saat 6'da başladı. 5 saattir mahsur kaldık. AFAD kurtardı. Sağ olsunlar. İtfaiye de geldi. Bizi dağların arasından geçirdiler. Daha sonra botla karşıya geçirip oradan aldılar. Herhangi bir şeyimiz yok. Hepsine tekrar teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-ATV motorunun sudan çıkarılması

-Su içinde kalan minibüs

-Mahsur kalan annenin isyanı

-Logar kapaklarından taşan sular

-AFAD ve itfaiyenin arama kurtarma ekipleri

-İş makinesiyle kurtarılanlar

-Helikopterin iniş anı

-Kurtarılanlar

-Kurtarılan vatandaşyların olayı anlatması

-Trenin yavaşlayıp durması

-Trenden detaylar

- Otobüslerden detaylar

-Ballıkayalar kurtarılan aile

-Kurtarlan Ercan Parmaksız ile röp.

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT-Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI / KOCAELİ ()

YALOVA'DA SAĞANAKTA CADDE VE SOKAKLAR SUYLA KAPLANDI

YALOVA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 21 kilogram yağış düşerken, kent merkezindeki Cumhuriyet, Gazipaşa, İstanbul, Mimar Sinan ve Fatih caddelerinde bazı alanlar suyla kaplandı. Araçlar güçlükle ilerledi, vatandaşlar da yürümekte zorlandı. Yağış nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksadı. Polis ekipleri, sürücüleri yönlendirirken belediye ekipleri de suların tahliyesi için çalışma yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yağıştan görüntü

-Suyla kaplanan caddeler

-Araçlar

-Yağmur altında yürüyenler

Süre: 1.19 Boyut: 148 MB

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BOĞAZINDA 'GAZLI BEZ' UNUTAN DOKTORA SUÇ DUYURUSU



TRABZON'da, bademcik ameliyatı sırasında boğazında 15 santimetre uzunluğunda sargı bezi unutulduğu öne sürülen 3 yaşındaki Beria Su Kolcu'nun ailesi, ameliyatı gerçekleştiren doktor M.İ. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayetin ardından doktor ile ilgili soruşturma başlatılırken, ameliyatta ihmal olduğunu ileri süren anne Büşra Kolcu ise çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu ve beyaz önlük giyen herkesten korkmaya başladığını söyledi.

Tıpta çocuklarda, bademcik iltihabı, boğaz ağrısı, boyun bölgesindeki lenf bezlerinde şişme ve ateş gibi rahatsızlıklarla görülen 'Pfapa' hastalığına tanısıyla 4 Haziran'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi gören Beria Su Kolcu (3) için doktor M.İ., ameliyat kararı verdi. Hastaneden bademcik ameliyatının ardından taburcu olan ve evlerine giden Beria Su'nun yüzünde morluklar oluştu ve ardından da nefes almakta güçlük çekmeye başlayarak fenalaştı.

Beria Su'nun babası Burak Kolcu, ilk müdahalede bulunduğu kızının boğazında beyaz bir cismin olduğunu fark etti. Baba Kolcu, elini çocuğunun boğazına sokarak cismi çıkardı. Minik kız, boğazındaki cismin çıkarılmasıyla kendine gelirken, baba Kolcu ise, kızının boğazından eliyle çıkardığı cismin gazlı bez olduğunu anlaması üzerine şaşkınlık yaşadı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Kızının ameliyatı sırasında boğazında unutulduğu öne sürdükleri katlı halde 15 santimetrelik gazlı bez için hastaneyi arayan anne Büşra Kolcu, yetkililerden aldıkları yanıt üzerine ikinci şoku yaşadıklarını söyledi. Hastane yetkililerinden kendilerine dalga geçer cinsten cevaplar verildiğini söyleyen ve doktorun kendisine 'Ramazan kafası, oruçluyuz' cevabını verdiğini belirten Büşra Kolcu, hastane ve doktor M.İ. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

'SARGI BEZİ OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Anne Büşra Kolcu, ameliyat sonrası fenalaşan kızının boğazında gazlı bez bulduklarını ifade ederek, "Kızım ameliyatı oldu. 3 gün sonra Beria hiçbir şey yememeye başladı, her aldığı yudumu kusmaya başladı. Dili büyüdü, konuşmuyordu, hiçbir şey yemiyordu. Sonrasında mide ilacını yaptılar, mide ilacından sonra da ben tekrar tetkikler yapılmasını istedim. Sonra doktor, Beria'nın bu olayı çok abarttığını, biraz sakinleşmesi gerektiğini söyledi ve bizi gece saat 00.00'da taburcu etti. Saat gece 01.00'da evimize geldik, Beria uyudu. Sabah uyandığımızda Beria mosmor bir halde, nefes alamıyordu. Babasının yaptığı müdahalelerden sonra, boğazında küçük dilinin yanında beyaz bir parça gördü. Parçayı çekip çıkardığında 15 santimetre uzunluğunda bir sargı bezi olduğunu gördük. Bunun üzerine, doktor ve hastaneyi aradık. Bizimle birçok konuda dalga geçer gibi konuştular. 'Dışkı yoluyla atabileceğini, ameliyatta unutulmuş, ramazan kafası oruç tutuyorlarmış, gibi şeyler söylendi" dedi.

'DOKTOR BİZİ HİÇ ARAMADI'

Olayın ardından doktor ile hiçbir şekilde iletişim kuramadıklarını söyleyen anne Kolcu, doktorun konuyla hiç ilgilenmediğini de belirterek, "Biz hastaneye gittiğimizde profesör M.İ. orada yoktu. Asistanlarıyla görüştük, sürekli asistanlarıyla muhatap olduk. Doktor bey bizi hiç aramadı. Beria'yı 4 gün sonrası için muayenehaneye çağırdı, 'Orada muayene edeyim, tamponun bir etkisi olmuş mu' dedi. Ben hastanede üzerine basa basa röntgen çekilmesini istedim, hala içeride bir şeyler kalıp kalmadığını bilmek adına. Bana hep 'Prosedürlerimizde böyle şeyler yok' dendi. Çıkan sargı bezi iltihapla kaplıydı, ben Beria'ya tahlil yapılmasını istedim. Verilen antibiyotiği kesmek istediler. Tahlil de yapıldığında enfeksiyon değerleri çok yüksek çıktı, antibiyotiğe tekrar başlattılar. Yani süreç, hep benim diretmelerim sonucunda ilerledi. Sonra ben Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Kızım 'evet' yaşıyor ama bundan sonra bu kadar küçük yaştaki çocuklara bu kadar ihmalkârlık yapılmış olması, bir canın kaybolmasıyla sonuçlanabilir. Böyle şeylerin yaşanmaması için sadece sesimi duyurmak istedim" diye konuştu.

'ÖNLÜK GİYEN HERKESTEN KORKMAYA BAŞLADI'

Yapılan ameliyatta ihmal olduğunu ve yaşananların ardından çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu, beyaz önlük giyen herkesten korkmaya başladığını kaydeden anne Kolcu, "Beria hiçbir şekilde, hiçbir insanı kendisine dokundurtmuyor. Ben sağlık ocağındaki takiplerine dahil götüremiyorum. Beria, beyaz önlük giyen herkesten korkmaya başladı. Psikolojisi bu durumdan çok etkilendi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Anne Büşra Kolcu konuşma

Anne ve kızından detaylar

Ameliyat sonrası görüntüler

Minik kızın oynaması ve detaylar

Anne röp.

HABER: Uğur AYDIN KAMERA: Emre KOLTUK/TRABZON ()

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER, İZMİR'DEKİ BİRLİK VE KARARGAHLARI DENETLEDİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İzmir bölgesindeki birlikler ile karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Güler'in beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da yer aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar dün sabah da İstanbul bölgesinde inceleme ve denetlemelerde de bulunmuştu.

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, İzmir bölgesindeki birlik ve karargahlardaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki Pilotaj Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Mezuniyet törenini ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada: "Hain darbe girişimi sonrası ilk defa gerçekleşmesi itibarıyla ayrı önem arz eden söz konusu mezuniyet töreni sonrasında eğitimleri başarıyla tamamlayarak brövelerini takan genç Kartallar, mavi göklerde kendilerine verilecek görevleri ifa etmek üzere filolarına uğurlanmışlardır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Denetlemelerden foto-slayt

-----------------------------

- Törenden foto-slayt

Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()

AĞRI'DA 1'İ SAĞ, 3 PKK'LI TERÖRİST ELE GEÇİRİLDİ



AĞRI İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Ağrı Dağı'nda PKK terör örgütüne yönelik sürüdürdüğü operasyonda, 1'i sağ, 2'si ölü olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin, AK Parti sandık müşahidi olan bakkal Mevlüt Bengi'nin öldürülmesinin planlayıcısı ve uygulayıcılarından oldukları tespit edildi.

Bölgede sürdürülen operasyonda, M-16 piyade tüfeği, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 5 el bombası, 10 Kalaşnikof şarjörü ve 2 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 güneş paneli, 1 dizüstü bilgisayar, 1 büyük telsiz, 1 küçük telsiz, 30 m. uzunluğunda elektrik kablosu ve çok miktarda erzak, doküman ve tıbbi malzeme de ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin sağ ele geçirdiği teröristin ilk ifadesine göre; ölü ele geçirilen 2 PKK'lı teröristin, 26 Haziran 2018 tarihinde Ağrı Dağı'nda, AK Parti sandık müşahidi olan bakkal Mevlüt Bengi'nin öldürülmesinin planlayıcısı ve uygulayıcılarından oldukları tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

(Bakan Süleyman Soylu'nun bakkal Mevlüt Bengi'nin ailesini ziyareti)

-Bakanın karşılanması

-Helikopterle hareketi

-Bakanın köye gelişi

-Bakanın anneyi teselli etmesi

-Bakanın telefonla Cumhurbaşkanı ile görüştürülmesi

-İlçe Müftüsünün dua etmesi

-Havaalanına geliş ve uğurlama

Haber-Kamera: AĞRI, ()

BOLU'DA DÜĞÜNDE KAVGA: 8 YARALI

BOLU'da, düğünde gelin ve damat yakınları arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Polis birbirine saldıran onlarca kişiyi biber gazı sıkarak dağıttı.

Olay, akşam saatlerinde Çıkınlar Mahallesi Gölcük Bulvarı'nda bulunan düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün yapan aile bireyleri arasında düğüne gelen misafirlerle ilgilenilmediği gerekçesiyle kavga çıktı. Büyüyen kavga nedeniyle onlarca kişi tekme, tokat ve taşlarla birbirine girdi. Olayda, iki taraftan da toplam 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis, olayları biber gazı sıkarak yatıştırırdı. Taşla ve darp sonucu yaralanan A.Ö., M.D., D.K., İ.K., Ş.Ö., E.Ö., F.K., Z.Ö. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaşanan olayın üzüntüsü ile fenalık geçirenlere ise 112 Acil ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından yaralıların yakınları hastane bahçesini doldururken, toplanan kalabalık polisin sözlü uyarısının ardından dağıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kavgadan görüntüler

-Detaylar

Süre: 02.40- Boyut: 322.1 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

BODRUM'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi. Leyla Gökçek (53) yönetimindeki 06 KB 615 plakalı otomobil, iddiaya göre karşı yönden gelen ve hatalı sollama yapan İskender Gürün (36) yönetimindeki 48 ADG 09 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde evli ve bir çocuk annesi olan Leyla Gökçek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Leyla Gökçek'in kardeşi Gülbahar Deniz (48) ve diğer otomobilde bulunan sürücü Gürün ile Asiye Filiz (54) de ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, Leyla Gökçek'in cenazesi de savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Öte yandan, kaza nedeniyle Gündoğan-Yalıkavak yolu yaklaşık bir buçuk saat trafiğe kapandı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntü

- Otomobillerden görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

KASTAMONU'DA TRAFİK KAZASI:11 YARALI

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde minibüs ile karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i 6 aylık bebek,11 kişi yaralandı.

Kaza İnebolu- Doğanyurt Karayolu Taşburun Köyü mevkisinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, Ömer Özkaya yönetimindeki minibüs ile karşı yönden gelen Vedat Şahin'in kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada minibüs şoförü Ömer Özkaya, minibüste bulunan Ayşe Özkaya (52), Semanur Özkaya (16), Aycan Özkaya (20), Aydan Özkaya (20), Şengül Delioğlu (48), Serap Delioğlu (24) ile otomobil sürücüsü Vedat Şahin (39), Oğuzhan Şahin (22), Kader Şahin (42) Yiğit Ekrem Şahin (11) ve 6 aylık Yaman Asaf Şahin yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Kader Şahin, sedyeyle ambulansa bindirildikten 6 aylık bebeğinin sağlık durumunu sorarak yanına getirilmesini istedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri durumu iyi olan bebeği annesinin yanına getirerek gösterdi. Kader Şahin, oğlunun durumunu gördükten sonra sakinleşti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yeri

- Yaralılar

- Müdahalede bulunulması

- Detay

Haber-Kamera:Barış İLYASOĞLU / İNEBOLU (Kastamonu),()

KURBAN YÜKLÜ KAMYON AĞAÇLARA ÇARPTI: 1 YARALI

KARABÜK'te, kurbanlık hayvan taşıyan kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaçlara çarptı. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Karabük-Safranbolu çevre yolu üzerinde bulunan Sanayi Kavşağında meydana geldi. Cemil Kabakçı yönetimindeki 74 BA 811 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 3 ağaca çarptıktan sonra yaklaşık 30 metre sonra boş alanda durabildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Kabakçı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kamyon sürücüsünün ambulansa götürülmesi

-Kamyon ve devrilen ağaçlar

-Kamyon kasasındaki büyükbaş kurbanlıklar

Süre:(02.03) Boyutu:(228 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

MOBİLYA MAĞAZASI YANDI, DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

İZMİR'in Buca ilçesinde, mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, fabrika büyük hasar gördü.

Dün akşam saatlerinde, Buca'nın Karacaağaç Mahallesi Yolüstü Sokağı'nda bulanan mobilya ve yatak üretimi yapan fabrikada, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanıcı maddeler nedeniyle bir anda fabrikayı alevler sardı. İşçiler kendilerini dışarıya atarken, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yaklaşık 20 araçla yangına müdahale ederken, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Havadan da görüntülenen yangında, fabrikanın tamamen yandığı görüldü. Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Fabrikada soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Havadan drone görüntüsü

Ekiplerden görüntü

Cep telefonundan yangın anları ve yükselen dumanlar

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera-Drone: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

DÜZCE'DE İKİ KATLI EV ALEV ALEV YANDI

DÜZCE'nin Esençam Köyü'nde, 2 katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin rüzgar nedeniyle söndürmekte güçlük çektiği yangın, uzun süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev ise kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Merkeze bağlı Esençam Köyü'ndeki Nevzat Yandız'a ait evin ikinci katında çıktı. Evden yükselen dumanları gören köylüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını uzun süre kontrol altına alamadı. Rüzgarın da etkisiyle tüm evi saran yangın, yapılan uzun çalışmalar sonucunda söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

İtfaiye müdahale ederken

Yangından görüntü

Vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ (DÜZCE) - ()

BURSA'DA YAKALANAN GASP ÇETESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



BURSA'nın Gemlik ilçesinde, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan, 14 ayrı suçtan aranan N.İ. ve biri kadın 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 araç gaspı, 3 silahlı yaralama, 1 oto hırsızlığı, 1 güveni kötüye kullanma ve 1 genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarının firari şüphelisi olan N.İ.'nin saklandığı evi yaptığı çalışmalar sonucunda tespit etti. Önceki gün sabah saatlerinde Gemlik'in Küçük Kumla Mahallesi'ndeki eve yapılan baskınla N.İ. ve evde bulunan A.B., E.G., İ.H. ve F.Ç. isimli kadın gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden A.B.'nin 1 suç kaydı, E.G.'nin 7 ayrı suç kaydı, ve F.Ç.'nin 7 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi.

Şüphelilerin çeşitli zamanlarda birlikte gasp olaylarına karıştığı öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Şüphelilerin adliyeye sevki

Süre: 1 dakika 3 saniye Boyut: 118 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()-

BURSA'DA ESKİ EŞİNİN ERKEK ARKADAŞINI VURAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BURSA'da, eski eşinin erkek arkadaşı Y.A.'yı (33) tabanca ile ateş ederek yaralayan O.K. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Önceki gün sabaha karşı merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerine doğru evine giden Y.A., kimliği belirsiz kişi tarafından karnından tabancayla vuruldu. Y.A., ihbar üzerine gelen 12 Acil Servis ekibi tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Y.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Y.A.'yı, kız arkadaşının eski eşi O.K.'nın vurduğunu belirledi. O.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan sorgusunda O.K., Y.A.'yı kıskançlık yüzünden vurduğunu söyledi. O.K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Şüphelinin adliyeye sevki

Süre: 1 dakika Boyut: 113 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()

YAĞMUR SUYUNU TEMİZLERKEN AKIMA KAPILIP ÖLEN ADAM TOPRAĞA VERİLDİ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oturduğu apartmanın girişine dolan yağmur suyunu temizlerken akıma kapılarak ölen Sami Tutal (49), toprağa verildi. Sami Tutal'ın, cinayetten tutuklu kardeşi Burhan Tutal, asker nezaretinde cenazeye katıldı.

Önceki akşam Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak'ta meydana gelen olayda, Sami Tutal, ailesiyle oturduğu apartmanın girişine dolan yağmur suyunu temizlemeye başladı. Tutal, iddiaya göre, bu sırada binanın elektrik tesisatındaki kaçak nedeniyle akıma kapıldı. Sami Tutal, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tutal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

CEZAEVİNDEKİ KARDEŞİ DE KATILDI

Sami Tutal için Hocaköy Mahallesi'ndeki camide cenaze namazı kılındı. 1 Mayıs 2018 tarihinde tartıştığı Seçkin Memiş'i (45) baltayla öldüren Sami Tutal'ın kardeşi Burhan Tutal da cezaevinden izinli olarak cenazeye katıldı. Bir eli, yanındaki astsubayın eline kelepçelenen Burhan Tutal, cenaze namazında saf tuttu. Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Alper Taban'ın da katıldığı cenaze namazı ardından Sami Tutal, toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Cenaze namazı

- Tutuklu kardeşin asker nezaretinde cenazeye katılması

- Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

