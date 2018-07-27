DHA YURT BÜLTENİ 1

YARDIMLARLA YAPILAN EV YANGINDA KÜL OLDU

ZONGULDAK'ta eşinden boşanan, 3'ü zihinsel engelli, 5 çocuk annesi Serpil B. için 10 yıl önce belediye ve vatandaşların yardımıyla yapılan tek katlı ev, yanarak kullanılamaz hale geldi. Evi kendisi yaktığı iddia edilen Serpil B., itfaiyenin çalışması sırasında sinir krizi geçirdi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Rat Mahallesi 3'üncü Sokak'ta Serpil B.'ye ait tek katlı evde meydana geldi. Evden alevlerin yükseldiğini görenler Zonguldak Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede eve ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Serpil B.'nin uzun yıllar önce eşinden boşandığı ve 3'ü zihinsel engelli, 5 çocuğu bulunduğu ve evin 10 yıl önce Zonguldak Belediyesi ve mahallelinin yardımıyla yapıldığı öğrenildi. Serpil B.'nin henüz bilinmeyen nedenle evi kendisinin yaktığı iddia edildi. Mahallelinin sakinleştirmeye çalıştığı Serpil B., itfaiyenin çalışması sırasında evin önüne gelerek ağladı. Komşularının teselli ettiği Serpil B., "Allah benim belamı versin" diyerek sinir krizi geçirdi. Serpil B., mahalleli tarafından evin önünden uzaklaştırıldı.

Rat Mahalle Muhtarı Celal Demir, ailenin maddi durumu iyi olmadığından evin yardımlarla yapıldığını söyledi. Kadının eşinden ayrı olduğunu ifade eden Demir, "Eşinden ayrıldıktan sonra İstanbul'a gitti. Yazları buraya geliyorlar. Nasıl yandığını bilmiyoruz. Yapılışı 10 sene oldu evin. Zihinsel engelli çocukları vardı" dedi.

Polis ekipleri, yangının kesin çıkış nedeni belirlemek için evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiyenin mahalleye ulaşması

-Yangına müdahalesi

-Yanan ev

-Çevreden detaylar

-Serpil B.'nin gelmesi ve ağlaması

-Komuşlarının teselli etmesi

-Muhtar Celal Demir ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN /ZONGULDAK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İŞHANINDA YANGIN ÇIKTI, VALİ KARALOĞLU ÇALIŞMALARI İZLEDİ

ANTALYA'da bir işhanında çıkan yangında avukatlık ofisi kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen bir kişi ayakta tedavi edilirken, çalışmaları kaldırımdan izleyen Vali Münir Karaloğlu, yangınla ilgili bilgi aldı.

Yangın dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Elmalı Mahallesi, Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde bulunan valilik binası karşısındaki 4 katlı işhanının ikinci katında çıktı. Hülya Özhan Abay'a ait avukatlık ofisinden duman yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi. Yangını erken fark eden vatandaşlar işhanının zemine inerken, üst kattakiler dumandan inemedi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırıp girdiği ofiste yangını kısa sürede söndürdü.

Yangının olduğu kattaki panik anları, güvenlik kameraları görüntülerine yansıdı. Yangının söndürülmesiyle üst katlarda maühsur kalanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir kişi itfaiye, sağlık ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarını kaldırımdan izleyen Antalya Valisi Münir Karaloğlu da yangın hakkında bilgi aldı. Yangının söndürülmesinin ardından kapanan yol araç trafiğine yeniden açıldı. İtfaiye ve polis yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiyeden ve ekiplerden detay görüntü

- Vali Münir Karaloğlu'ndan detay görüntü

- Dumandan etkilenen kişinin anbulans a bindirilişi

- Soğutma çalışmalarından görüntü

- İş yeri sahibinden görün tü

- Detaylar

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI- Emrah GÜL /ANTALYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sağanak sele dönüştü, araçlar suya gömülürken, evleri su bastı.

Zaman zaman şiddetini artırarak bir saat süren sağanak yağış nedeniyle İnegöl'ün cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu. Su dolu sokaklara ve altgeçitlere giren araçlar adeta suya gömülünce vatandaşlar zorlukla canını kurtardı. Bazı sürücüler boğulmaktan son anda kurtuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Araç ve sürücülerin görüntüleri

- Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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AFYON'U SAĞANAK VURDU, CADDEDE 'BALIK TUTTU'

AFYONKARAHİSAR'da öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Caddede balıkçılık yapan Ahmet Çavdar, bir balığı oltaya bağlayıp su birikintisine attı. Balık tutar gibi yapan Çavdar, her yağmurda caddede su biriktiğini öne sürerek tepki için böyle bir şey yaptığını söyledi.

Afyonkarahisar'da öğleden sonra sağanak etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Merkez İstiklal Mahallesi Adliye Caddesi üzerindeki su birikintileri vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Bölge esnafı iş yerlerinin önünde biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

'SORUNA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİM'

Cadde üzerinde balıkçılık yapan Ahmet Çavdar ise iş yerinden getirdiği ölü balığı oltaya bağlayıp su birikintisine attı. Balık tutar gibi yapan Çavdar'a yoldan geçen araç sürücüleri de klakson çaldı. Oltanın ucundaki balığı çevredeki esnaf ve vatandaşlara gösteren Çavdar, "Her zaman burada su birikiyor. Ben de bu soruna dikkati çekmek için böyle bir şey yapma kararı aldım" dedi.

'SU BİRİKİNTİLERİ EVLERE GİRİYOR'

Cadde üzerinde oturan Harun Çelik de daha önceki yağmurlarda da cadde ve kaldırımlarda su birikintileri oluştuğunu vurguladı. Afyonkarahisar Belediyesi yetkililerine durumu iletmesine rağmen bir çözüm üretilmediğini iddia eden Çelik, "Buradaki su birikintileriyle evlerin alt katlarını su basıyor. Belediye yetkilisini aradım. Bana normal olduğunu, boruların genişlemesi gerektiğini söylüyor. Buradaki alt yapı maalesef kaldırmıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İş yerinin önünü temizleyen çocuktan detay

- Yağmur yağarken detay

- Su birikintilerinden detay

- Araçların geçişinden detay

- Yağmur yağarken park halindeki araçlardan detay

- Vatandaşlardan detay

- Balık tutan esnaftan detay

- Balıktan detay

- Ahmet Çavdar röp

- Vatandaş Harun Çelik röp

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ /AFYONKARAHİSAR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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PİKNİKTE SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ VAN GÖLÜ'NDE BOĞULDU

VAN'ın Erciş ilçesinde, ailesiyle birlikte piknik yapmak için Van Gölü sahiline giden Ömer Demir (15), serinlemek için girdiği gölde boğuldu. Demir'in cansız bedeni, olay yerine giden jandarma ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu sudan çıkarıldı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Van Gölü kıyısındaki balık bendinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için sabah saatlerinde köy yakınındaki Van Gölü sahiline giden Ömer Demir, serinlemek için suya girdi. Bir süre gölde yüzen Demir, daha sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden gencin ailesi, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çabaları sonucu ulaştığı Ömer Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gölden jandarma ekipleri tarafınan çıkartılan Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Erciş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastane önüne akın eden Ömer Demir'in yakınları, sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntü

-Morgun önünde toplanan gencin yakınları

Haber-Kamera: Barbaros KUL /ERCİŞ(Van),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Apartmanda yağmur suyunu temizlerken akıma kapılıp öldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Sami Tutal (49), oturduğu apartmanın girişine dolan yağmur suyunu temizlerken akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak'ta meydana geldi. Sami Tutal'ın ailesiyle oturduğu apartmanın girişi, yağmur nedeniyle su altında kaldı. Tutal, yağışın etkisini kaybetmesi ardından bina girişindeki suyu temizlemeye başladı. Tutal, iddiaya göre bu sırada binanın elektrik tesisatında oluşan kaçak nedeniyle akıma kapılarak yere yığıldı. Durumu fark eden ailesi tarafından eve çıkarılan Tutal'a, haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi müdahale etti. Tutal, ilk müdahalesinden sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tutal, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri görüntüsü

-Sami Tutal'ın hastaneye kaldırılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİLER HASTANELİK OLDU

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde inşaat halindeki bir binaya su borusu tesisatı döşemek için açılan çukura giren 2 işçi, bir anda kayan toprağın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin ayağı, diğerinin ise kolunun kırıldığı öğrenildi.

Darıca Abdi İpekçi Mahallesi Ayazma Caddesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir inşaatın su tesisatı bağlanması için açılan çukura giren 57 yaşındaki Korkmaz Saltaş ve Suriye uyruklu 38 yaşındaki Cemal Eraskuri bir anda kayan toprağın altında kaldı. Olayı görenler hemen 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler ve iş makinesi yardımıyla göçüğe saplanan işçiler kurtarıldı. 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Korkmaz Saltaş Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Cemal Eraskuri ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler. Yapılan muayene sonucu göçük altından çıkarılan şahıslardan birinin kolunun diğerinin ise ayağının kırıldığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İnşaat ve açılan çukur

Çukuru açan iş makinesi ve kurtarma çalışmaları sırasında çıkarılan toprak

2 kişinin toprak kayması sonucu içinde kaldığı çukur

Görgü tanığı olayı anlatıyor

Toprağın altında kalan şahıslardan birine ait ayakkabı ve çorapları

Haber-Kamera: Erol POLAT / DARICA(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, karşı yönlerden gelen otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Gökhan Bağcı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Ovakent Mahallesi Yanıkkır Mevkii'nde meydana geldi. Selahattin Özdemir idaresindeki 35 D 5641 plakalı otomobil, karşı yönden gelen evli iki çocuk babası 30 yaşındaki Gökhan Bağcı yönetimindeki 35 ZA 1461 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Bağcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Öte yandan, otomobil sürücüsü Selahattin Özdemir gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Kaza yapan araçlardan görüntü

- Jandarma ve sağlık ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ(İzmir),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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AVUKAT, TAKLA ATAN OTOMOBİLİNDEN SAVRULUP BALKON SAÇAĞINA UÇTU



ZONGULDAK'ta avukat Seden Saka (30), kontrolden çıkarak takla atan otomobilinden savrulup, yol kenarındaki evin balkon saçağına düştü. Yaralanan Seden Saka'ya sağlık ekipleri saçağın üzerinde müdahalede bulundu. Saka'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza, öğle saatlerinde Zonguldak- Ankara Karayolu'nun Karaman mevkisinde meydana geldi. Çaycuma'dan Zonguldak'a giden avukat Seden Saka yönetimindeki 67 ZT 121 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Takla atan otomobilden savrulan Seden Saka, yol kenarındaki evin balkonun altındaki saçağa düştü. Otomobil ise evin altındaki boş iş yerinin önünde durdu.

SÜRÜCÜYÜ BALKON SAÇAĞINDA BULDULAR

Kazayı görüp gelenler ise otomobilde sürücüyü göremeyince çevrede arama yaptı. Sürücünün balkon saçağında olduğunu görenler şaşkınlık içersinde yanına giderek sağlık durumunu kontrol etti. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralı Seden Saka'ya balkon saçağında müdahalede bulundu. Seden Saka ve otomobilde bulunan Ertuğrul Ç. (31), ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Kaza anı ise bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun yanında seyir halinde olan Seden Saka'nın otomobilinin, kontrolden çıkarak takla atıp karşı şeride geçtiği görülüyor. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Araç kamerasından kaza anı

- Fotoğraflar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN /ZONGULDAK, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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VİNÇ YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, TÜRKİYE'Yİ YUNANİSTAN'A BAĞLAYAN YOL KAPANDI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde vinç yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan Keşan-İpsala karayolu sınır kapısına gidiş yönüne kapandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Keşan-İpsala karayolu'nun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Keşan'dan, İpsala yönüne giden Abdurrahman Özsarı (34) yönetimindeki 33 CCS 17 çekici, 33 BRD 76 dorse plakalı vinç yüklü TIR, yolun 10'uncu kilometresindeki kavşaktan geçtiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu devrildi. Sürücü Özsarı, kazayı yara almadan atlatırken, Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan uluslararası karayolu İpsala Sınır Kapısı'na gidiş yönüne trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Polis, yolda güvenlik önlemi alarak, trafiği kavşak içerisinden karşı şeride tek yönden kontrollü olarak sağlıyor. Olay yerine çağrılan vinçle TIR'ın çekilmesinin ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Edirne'nin Keşan ilçesinde vinç yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu kapanan Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan Keşan-İpsala karayolunun sınır kapısına gidiş yönü, TIR ile vinçin iş makineleriyle yol kenarına alınmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Trafiğin, Keşan-İpsala karayolunun 10'uncu kilometresinde yaklaşık 300 metre boyunca polis tarafından kontrollü olarak tek şeritten verildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Devrilen TIR

-Polisin ve karayolları ekiplerinin çalışması

-Kavşakta bekleyen araçlar

-Trafiğin karşı şeritten verilmesi

-Yoldan genel gör.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL /KEŞAN(Edirne),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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OTOMOBİLİNE BAĞLADIĞI KÖPEĞİ SÜRÜKLEDİ

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde bir otomobilin arkasına iple bağlanarak sürüklenen köpek videosu sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Hızla yayılan video binlerce kişi tarafından paylaşılırken, olayla ilgili Muğla polisine çok sayıda ihbarda bulunuldu.

Olay, iddiaya göre Fethiye-Antalya Karayolu Bekçiler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Başka bir araçtan kaydedilen görüntülerde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kullanılan 48 F 3848 plakalı bir otomobilin arkasına iple bağlanan bir köpek sürüklendi. Video kaydını yapan araçtan ağlama sesleri gelirken, araç sürücüsü de uzun uzun kornaya basarak köpeği sürükleyen otomobili durduruyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Muğla polisine çok sayıda ihbar geldi. Polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Köpeğin sürüklenmesinden görüntü

Haber: Sedat ÜNAL / SEYDİKEMER(Muğla),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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MİRAS KAVGASINDA AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesine bağlı Uzunalan köyünde iki kardeş arasındaki miras tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Ahmet Sinder (59), ağabeyi Salih Sinder'i (62) tüfekle vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. çan7a bağlı Uzunalan köyünde ailelerinden kalan mirasın paylaşımı nedeniyle aralarında husumet oluşan Ahmet Sinder ile ağabeyi Salih Sinder, bir kez daha tartıştı. İddiaya göre tartışma sırasında evinden pompalı tüfeğini alan Ahmet Sinder, ağabeyine ateş açtı. Salih Sinder, kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesi üzerine köylüler olay yerine geldi. Olayın ardından eve giren Ahmet Sinder, bu kez aynı silahla kendisine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde iki kardeşin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma iki kardeş aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için köyde güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü.

Jandarma ve görevlilerin cenazeleri tabuta koymalarından görüntü.

Olay yerine gelen kamşulardan görüntü.

Haber-Kamera: Onur Alp ARSLAN /ÇAN(Çanakkale),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BABASININ YAPTIĞI KATLİAMDA YARALANAN GENÇ KIZ HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, babasının 5 kişiyi öldürdüğü katliamda yaralanan 4 kişiden sağlık durumu ağır olan Tuğçe Duran'ın (24), hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Ameliyatta 7 kez kalbi duran ve müdahaleyle hayata döndürülen Tuğçe Duran'ın kendine gelince ilk olarak annesinin sağlık durumunu sorduğu öğrenildi.

Olay, 20 Temmuz Cuma günü saat 20.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi Nohutçu Kahveleri mevkiinde bulunan 4 numaralı tek katlı müstakil evde meydana geldi. Tülin Duran (46), iddiaya göre annesinden miras kalan evin tapusunu, ağabeyi Birol Karakılıç'a devrederek bankadan 62 bin lira kredi çektirdi. Çekilen krediyle Tülin Duran, Hürriyet Caddesi'nde depo kiralayarak, dayanıklı plastik mutfak eşyaları satışı işine başladı. Galericiyken bir süre önce iflas ederek bir firmada pazarlamacılık yapmaya başlayan eşi Mustafa Duran da iddiaya göre bu işe para koyarak eşiyle ortak oldu. Bir süre sonra kocasıyla anlaşmazlık yaşayan Tülin Duran, evi terk ederek kızı Tuğçe Duran (24) ile İstiklal Mahallesi'ndeki ağabeyinin oturduğu müstakil eve yerleşti ve boşanma davası açtı. Mustafa Duran olay günü, eşi ve akrabalarının dükkandaki malzemeleri boşalttığını görünce 'mal kaçırıldığı' gerekçesiyle öfkelendi. Eşi ve eşinin akrabalarının kendisini dolandırdıklarını öne süren Mustafa Duran, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Akşam evine giden Mustafa Duran, eşinin ve akrabalarının evin kapısının anahtarını da değiştirdiğini öğrenince çılgına döndü. İki pompalı tüfekle, eşi ve kızının birlikte yaşadıkları İstiklal Mahallesi'ndeki eve baskın yaptı. Duran, bahçede yemek yiyen eşi Tülin Duran (46), kızı Tuğçe Duran (24), kayınbiraderi Birol Karakılıç (48), onun eşi Emine Özlem Karakılıç (45), diğer kayınbiraderi Bekir Cihan Karakılıç (50), onun eşi Serpil Karakılıç (43), çiftin kızları Şükran Karakılıç (25) ile eşinin komşuları, aynı zamanda akrabaları olan ve yemeğe katılan Filiz Kahya (38) ile Mehmet Kahya'ya (41) iki pompalı tüfekle art arda ateş etti. Ardından soğukkanlı bir şekilde yürüyerek geri döndü, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Birol Karakılıç, Filiz Kahya ve Mehmet Kahya olay yerinde, Bekir Cihan Karakılıç ve Emine Özlem Karakılıç ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralanan Tülin Duran, Tuğçe Duran, Şükran Karakılıç ve kurşunlara hedef olmamak için kaçarken düşerek yaralanan Serpil Karakılıç ise hastanede tedaviye alındı. Polise teslim olan Mustafa Duran, tutuklandı.

İLK ANNESİNİ SORMUŞ

Saldırıda ağır yaranan tek kişi olan ve tedavisi süren Tuğçe Duran'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Hastanın sağlık durumu hakkında bilgi veren Nazilli Devlet Hastanesi anestezi uzmanlarından Dr. Onur Yeşildağ, "Hastamızın ameliyatı sırasında 7 kez kalbi durdu. Buna rağmen kalbi çalıştırıldı. Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde tarafımızdan takibi yapılan Tuğçe Duran, 3 gün sonra solunum cihazından ayrılarak kendisine geldi, bilinci açıldı. Hastamızın ilk sorusu ise 'Annem nerede. Annem nasıl iyimi' oldu. Ben de kendisine annesinin çok iyi olduğunu söyledim. Tabii ki çok sevindi. Bu durum kendisine yüksek bir moral sağladı. Hastamızı daha sonra Genel Cerrahi Servisimize naklini sağladık. Sağlık durumu her geçen gün iyiye doğru gidiyor" dedi.

Diğer üç yaralının da tedavilerinin devam ettiği, durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Nazilli Devlet Hastanesi Anastezi Uzmanlarından Dr. Onur Yeşildağ' açıklamaları

- Yaralı Tuğçe Duran'ın fotoğrafları

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK /NAZİLLİ(Aydın),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN RAHİP BRUNSON'A ZİYARET (3)

EMNİYET MÜDÜRÜ, GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ DENETLEDİ

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, ev hapsinde tutulan Rahip Andrew Craig Brunson'un oturduğu Işılay Saygun Sokak'ta incelemelerde bulundu. Alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi alan ve bir süre sokakta gezen Aşkın, 15 dakikalık denetimin ardından sokaktan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın güvenlik önlemlerini denetlemesi

Haber-Kamera: Davut CAN- Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ŞANLIURFA'DA, 'İMAR BARIŞI' UYARISI

ŞANLIURFA Şehir Plancıları Odası İl Temsilcisi Mehmet Selim Açar, kamuoyunda 'İmar Barışı' olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar ve iskan sorunun çözecek olan Yapı Kayıt Belgesi konusunda uyarıda bulundu. Açar "Herkes şehir plancısı, herkes mimar, herkes mühendis yeri geldiğinde. Elinde tabletlerle Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün etrafında gezen 'İmar barışından yararlanmak istiyor musunuz?' diyen bir grup türemiştir. Bu konuda teknik elemanlara başvurmalarını vatandaşlarımıza sağlıkla öneriyoruz" dedi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Meclis Üyesi Mehmet Paydaş ve Şehir Plancıları Odası İl Temsilcisi Mehmet Selim Açar, İmar Barışı yasasıyla beraber ortaya çıkan sorunlar konusunda kentin simgesi olan tarihi Urfa Kalesi eteğinde açıklamada bulundu. ŞUTSO Meclis Üyesi Mehmet Paydaş, yürürlüğe giren İmar Barışı yasasıyla birlikte, oluşan bilgi eksikliğinden faydalanarak, bunu kötüye kullanmaya çalışan firmalar olduğunu belirtti. Bazı kötü niyetli kimselerin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü logosunu kullanarak insanları kandırdığını aktaran Paydaş, "6 Haziran 2018 tarihinde 3194 sayılı imar yasasının, geçici 16. maddesi uyarınca İmar Barışı olarak nitelendirilen bir yasa yürürlüğe girdi. Bu yasa ile beraber kayıp olan, kaçak olan, kayıt altında olmayan yapıların kayıt altına alınması amaçlanıyor. Ancak bu yasanın içeriği ile ilgili ne yazık ki ciddi anlamda bir bilgi eksikliği ve bir boşluk oluştu. Ve bu boşluğu bazı tasvip edilmeyen, firmalar kötüye kullanarak doldurmaya çalışmakta. Dün Çevre Şehircilik İl Müdürüyle yaptığımız toplantıda da, bu bilgi kirliliği, bu boşluğu doldurmak amaçlı, müdürlüğün logosu kullanılarak, bir takım danışmanlık hizmeti sunduğunu söyleyen, bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış yetkili firma olduğunu iddia eden firmalar ortaya çıktı. Ne bakanlığın, ne de müdürlüğün bu anlamda yetkilendirilmiş bir kuruluşun olmadığını, bütün teknik arkadaşların, mimarların, mühendislerin bu danışmanlık hizmetini sunabileceklerini bize ifade ettiler" dedi.

YASAYI ANLATMAK İÇİN ÇALIŞTAY YAPILACAK

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde, İmar Barışı konusunda vatandaşa bilgi veren bir beyaz masa kurulduğunu ifade eden Paydaş, önümüzdeki de çalıştay düzenleyeceklerini belirterek şunları söyledi: "Yaşanan bilgi kirliliği oluşumunun önüne geçmek için Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 8. Komitesi olarak bir çalıştay yapma kararı aldık. Eksik bilgilerin, mevcut bu yasanın getirdiği kent anlamında olumlu olumsuz teknikleri tespiti noktasında biz çalıştay yapma kararı aldık. 1 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 15.00'te Ticaret Odası Meclis Salonunda, bu anlamda bir panel düzenleme kararı aldık. 2 oturumdan oluşacak. 1. oturumda Şehir Plancılığı Genel Başkanı Sayın Orhan Sarıaltun'un katılımıyla bir oturum olacak. 2. oturumda ise Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Tapu Kadastro İl Müdürlüğünden teknik arkadaşlar, bu yasanın teknik anlamda işleyişi, uygulama esaslarının neler olduğuna dair bize sunumda bulunacaklar. Amacımız bu panelle söz konusu yasanın tüm içeriğinin bilinmesi, uygulama esaslarında yalan, yanlış bir takım yönlendirmelerle farklı uygulamaların ortaya çıkmaması. Bu panelimize bütün kentimizin sivil toplum örgütlerini, meslek örgütlerini ve vatandaşlarımızı bu panele katılımlarını, katkı sunmalarını, kafalarında herhangi bir soru işareti varsa bunları bulma noktasında katkı sunmalarını bekliyoruz"

AÇAR: VATANDAŞLARI UYARDI

İmar Barışı konusuna bilgisi olan olmayan herkesin el attığını dile getiren Şehir Plancıları Odası Şanlıurfa İl Temsilcisi Mehmet Selim Açar, uzman olmayanların bu işten nemalandıklarını kaydetti. Vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Açar, "Bu olayın teknik boyutu, olayın diğer boyutuna gelince de bu yasa kapsamında teknik veya teknik olmayan herkes olaya el atmaktadır. Zaten bizim de en büyük problemimiz budur. Ne boyacı boyasını yapmaktadır, ne de sıvacı sıvasını yapmaktadır. Herkes şehir plancısı, herkes mimar, herkes mühendis yeri geldiğinde. Elinde tabletlerle Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün etrafında gezen 'İmar barışından yararlanmak istiyor musunuz?' diyen bir grup türemiştir. Bu konuda teknik elemanlara başvurmalarını vatandaşlarımıza sağlıkla öneriyoruz" dedi.

BU YASAYLA KENT BARIŞMAZ

Sözlerine yasanın ileride problem yaratabileceğine, getirdiği olumsuzluklara değinerek devam eden Açar, "Bu yasa ile kentlerimizin birbiriyle barışması mümkün olmadığı gibi altından kalkamayacak yükler getirmiştir. Kentin şu görüntüsünü ilke ve metotlarıyla barıştıracağımızı, biz şehir plancıları olarak çözemiyoruz. Bu şehrin gelecekteki 30 senesine, 40 senesine, 50 senesine gem vuracak, şehri bu şekilde bırakacak bir yasadır. Siz yarın öbür gün burayı kentsel dönüşüm adı altında dönüştürmek istediğinizde, karşınıza verilen yapı-kayıt belgeleri çıkacaktır. Bunla kentsel dönüşümlere ekstra külfet getirmiş olacaksınız. Meralarını, hazine arazilerini, sahilleri, yaylaları, ovaları biz bu kanunla gasp edeceğiz ve yapılaşmasına izin vereceğiz. Ama bu yeri geldiğinde vatandaşa da şu şekilde problemler çıkartacaktır; sosyal donatı alanında yapılanmış kaçak yapıların, İmar Barışı kapsamında ekstra külfetler verdiği, yatırdığı harçların yanması söz konusu olabilecektir. Yolda yapısı olanlar yatırdıklarında, yine yatırdıkları harçların yanması söz konusu olacaktır. İmar Barışına başvuracak vatandaşlarımız mutlaka deneyimli bir teknik personel, şehir plancısı, mimar, inşaat mühendisi, harita mühendisiyle beraber işlemini gerçekleştirmesi lazımdır" diyerek konuşmasına son verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şanlıurfa'da çarpık kentleşmenin olduğu mahalle

- Kale eteğinde açıklamada bulunan ŞUTSO Meclis Üyesi Mehmet Paydaş

- Şehir Plancıları Odası İl Temsilcisi Mehmet Selim Açar açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TUNCELİ'DE FESTİVAL YASAĞINA TEPKİ



TUNCELİ'de bu yıl 18'inci kez düzenlenmesi planlanan, ancak güvenlik gerekçesiyle Valilik kararı ile iptal edilen Munzur Kültür ve Doğa Festivali tertip komitesi, dün akşam saatlerinde yaptığı basın açıklaması ile iptal kararına tepki gösterdi.

Seyit Rıza Meydanı'nda toplanan ve aralarında HDP milletvekilleri Alican Önlü, Dilşad Cambaz Kaya'nın yanı sıra sanatçılar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşların da bulunduğu Festival Tertip Komitesi, festival yasağına teki gösterdi. Hazırlanan açıklaması metnini Tertip Komitesi adına Hıdır Demir okudu. 18 yıldır düzenlenen ancak son üç senedir izin verilmediği için yapılamayan Munzur Kültür ve Doğa Festivali kutlamalarına bir gün kala Valilikçe yasaklandığını belirten Demir, "Her şeyden önce bu kararın son güne kadar bekletilerek tarafımıza bildirilmesi, yapılan işlemin her türden iyi niyetten uzak olduğunu göstermektedir. Öne sürülen gerekçelendirmede, festivalimizin 'yasadışı faaliyetlere, terör ve provokasyonlara' alan açacağı iddiası mesnetsizdir. Kaldı ki böylesi olasılıklara karşı önlem almak, festivalimizi güvenlik içinde yapmamızı sağlamakla yükümlü olanların, bu gerekçelendirmeyi, demokratik hakkımızın yasaklanması gerekçesiyle yapmaları, temel hukuk normlarının ihlalidir. Kişi başına neredeyse bir güvenlik görevlisinin düştüğü Dersim'de, festivali güvenlik gerekçesiyle yasaklanması ayrıca dikkat çekilmesi gereken başka bir tezattır" dedi.

Huzur ve güvenlik gerekçesinin 17 yıldır güvenlik ve huzursuzluk problemi yaratmamış olan festivale yönelik zorlama olduğunu savunan Demir, "Yine öne sürülen, 'halkın bir kesiminin olumsuz etkilenmesi' gerekçesi, şehrimiz özgülünde geçerli bile değildir. Aksine halkın bütünü bu festivale istekle katılmakta ve 17 yıldır herhangi bir rahatsızlık belirtilmediği de devletin kayıtlarıyla sabittir. Buradan basın aracılığıyla sormak istiyoruz; rahatsız olan halkın bir kesimi diye kullanılan kavram hangi halk kesimini ifade etmektedir. Bu ifadenin sahipleri, bunu halka ve kamuoyuna açıklamak ile yükümlüdürler. Kaldı ki AİHM ve hatta Anayasa Mahkemesi kararları, toplantı özgürlüğünün halkın bir kesimini rahatsız etmesinin bile yasaklama gerekçesi yapılamayacağını defaatle karar altına almış bulunmaktadır" diye konuştu.

Festivalin yasaklanma gerekçelerinin hukuki ve meşruiyetten uzak olduğunu savunan Demir, "Bu karar hukuksal normlar dışında, demokratik devlet sorumluluklarının da açık ihlalidir" dedi. Bazı sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin de yaptığı kısa konuşmaların ardından festival tertip komitesi, olaysız şekilde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Basın açıklamasının okunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR /TUNCELİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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