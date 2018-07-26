DHA YURT BÜLTENİ 1

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ev hapsi için cezaevinden çıktı

Terör örgütleri FETÖ, PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapsi istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, Buca Kırıklar'daki İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nden, ev hapsini çekmek üzere evine götürüldü. Cezaevinden araca bindirilen Brunson'a evine götürülüşü sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

EVİNE GETİRİLDİ

Terör örgütleri FETÖ, PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 35 yıl hapsi istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, 'ev hapsi' kararı üzerine tahliye edildiği Buca Kırıklar'daki İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nden, İzmir'in Konak ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evine getirildi. Brunson'ı eve getirilişi sırasında arkadaşları tezahüratlarla karşıladı. Apartmanda oturan komşuları da pencere ve balkonlardan izledi. Brunson'u görüntülemeye çalışan basın mensuplarından bir kameraman ise yere düşüp omzunu incitti.

VATANDAŞLAR SEVİNENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Rahip Brunson'un evine getirilmesinin ardından apartmanın önünde toplanan dostları, sevinçlerine şarkı söyleyip, dans ederek ifade ettiler. Mahalledeki bazı kişiler ise bu duruma kızıp, "Burası bizim toprağımız. Bu ülke bizim" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşlardan biri, cep telefonuyla tepki gösterenleri görüntüleyen bir kişinin üzerine yürüdü. Araya girenler gerginliğin büyümesini önledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cezaevinden görüntü

- Brunson'dan görüntü

- ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un eve getirilmesinden görüntü

- Rahip Brunson'un arkadaşlarının şarkı söyleyip dans etmesi

- Vatandaşların tepki göstermesi

Haber: İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Hatay'daki orman yangını 5 eve zarar verdi

HATAY'ın Arsuz ilçesinde yerleşim alanlarının yakınında çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 5 evin zarar gördüğü yangın, rüzgarın farklı yöne esmesiyle birlikte yerleşim alanlarından uzaklaşmaya başladı.

Dün öğlen saatlerinde ilçeye bağlı kırsaldaki Işıklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanında ilk belirlemelere göre bahçe temizleme yüzünden çıktığı değerlendirilen orman yangınına, Kahramanmaraş Orman işletme bölge müdürlüğüne bağlı ekipler 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 30 arazöz, 10 su tankı, dozer ile müdahale etti. Yaklaşık 45 hektar alanda etkili olan orman yangında alevler, 5 eve sıçradı. Daha önce tahliye edilen evlerdeki yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Bölgede yaşayan vatandaşların da katıldığı söndürme çalışmalarında yangının kontrol altına alınmadığı, ancak rüzgarın farklı yönden esmeye başlamasıyla birlikte yerleşim alanlarından uzaklaştığı belirtildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinde cep telefonuyla çekilmiş yangın görüntüsü

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN,(Hatay),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İzmit'te iki katlı bina yandı



İZMİT'te yazlık olarak kullanılan 2 katlı binada çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay İzmit Kaynarca Mahallesi Çulcular Mevkii'nde bulunan 2 katlı yazlık evde meydana geldi. Tuncay Akcan'a ait binana henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle alevler büyüyerek binayı sardı. Binadan yükselen dumanları gören ev sahibi Tuncay Akcan'ın haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleriinin yaklaşık 2 saat süren müdahelesi sonrasında yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında ev sahibi Tuncay Akcan da bahçe hortumuyla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek olmaya çalıştı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- binanın alevli görüntüleri

- itfaiyenin çalışmaları

- ev sahibinin bahçe hortumuyla binaya su tutması

- ev sahibi Tuncay Akcan'ın yangını anlatması

- detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çorlu'da sağanak etkili oldu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Hava sıcaklığının 19 derece olduğu Çorlu'da akşam üstü başlayan sağanak yağmur yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Çetin Emeç, Bulvarı ile Bülent Ecevit Bulvarı Havuzlar ışıklar mevkiinde rögarlar taşması sonucu yollar gölü döndü.Yoğun su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadılar. Bazı araçlar ise yoğun su birikintisine girmesi sonucu arıza yaptı.Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş merkezleri ile minibüs duraklarına sığındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yağmur yağışı

-İş merkezleri ve duraklara sığınanlar

-Yollardaki yoğun su birikintileri

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN /ÇORLU(Tekirdağ),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Belçika'dan tatil için gelen gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin su kanalına girerek metrelerce sürüklendikten sonra bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Keşan-Uzunköprü Karayolu üzerindeki Maltepe köyü mevkiinde meydana geldi. Belçika'dan tatil için Türkiye'ye gelen ve Uzunköprü'den, Keşan yönüne giden Mithat Bilici (57) yönetimindeki 1-ARP-244 plakalı otomobil, Maltepe köyü girişinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Önce su kanalına giren otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü Mithat Bilici ve yanında oturan kardeşi Recep Bilici (56) olay yerinde hayatlarını kaybederken, arka koltukta oturan eşi Şafak Bilici (51) ve kardeşinin eşi Feride Bilici (54) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Şafak Bilici, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne, Feride Bilici ise Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şafak Bilici, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bilici'nin cenazesi, hastane morguna konuldu. Tedavi altına alınan Feride Bilici'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Mithat ve kardeşi Recep Bilici'nin cesetleri, savcı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. İnceleme sırasında çevrede toplanan vatandaşlar ise bir evin merdivenlerine oturarak, olayı merakla izledi.

Belçika'da yaşayan ailenin, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle tatil için Türkiye'ye gelerek, memleketleri Isparta'nın Yalvaç ilçesine doğru yola çıktıkları kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis ve jandarmanın çalışması

-Kaza yapan araç

-Olay yerindeki ambulans ve itfaiye

-Çevrede toplananlar

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Merdivenlerde oturan meraklı vatandaşlar

-Detaylar

-Şafak Bilici (kadın) foto

-Recep Bilici foto

-Mithat Bilici foto

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL /KEŞAN(Edirne),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı



DÜZCE'nin Beyciler Mahallesi'nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Beyciler Mahallesi 1596 sokak ile 1602 sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, 1602 sokak istikametinden ana yola çıkmaya çalışan Yunus Hatipoğlu yönetimindeki 81 EM 114 plakalı otomobil yola kontrolsüz çıkarak, 1596 sokaktan ana yola çıkmaya çalışan Ali Sağlam yönetimindeki 14 EH 742 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Ali Sağlam yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Nevin Sağlam araçta sıkıştı. Otomobilde sıkışan Nevin Sağlam, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada sürücü Ali Sağlam ile birlikte otomobilde bulunan Nevin Sağlam, Zehra ve Zümre Sağlam yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden detaylar

Yaralı kadının sıkıştığı yerden çıkarılması

Yaralıların ambulansa bindirilmesi

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Halde silahlı saldırı: 1 ölü

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Arif Özmen, halde meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, Bafra ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde meydana geldi. İddiaya göre, Arif Özmen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından göğsünden ve başından tabancayla vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında Özmen, özel bir hastaneye kaldırıldı. Arif Özmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bafra ilçesinde sebze ve meyve halinde Arif Özmen'in silahlı saldırıda hayatını kaybetitği olay işyerining üvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay anında şüpheliyi gören Özmen ince kolonun arkasına saklanıyor. Saldırgan ise onu görüp ateş ediyor. Saldırgan, sebze kasalarının yanına yere düşen Özme'nin başına tekrar ateş ediyor. Buradan uzaklaşmak isterken kendisine yaklaşan bir kadına da tabancayı doğrultan şüpheli son anda ateş etmekten vazgeçip gidiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cinayet anını gösteren güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR / BAFRA(Samsun),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11'inci kattan asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü

KAYSERİ'de bir inşaatta fayans işçisi olarak çalışan Savaş Solmaz (41),11'inci kattan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, merkez Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Mehmet Baydur Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı bir inşaatının 11'nci katında yaşandı. Solmaz, iddiaya göre inşaatta çalıştığı sırada birden dengesini kaybederek asansör boşluğundan zemine düştü. İnşaatta çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Solmaz'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin inşaat alanında yaptığı çalışma sonucu talihsiz adamın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İnşaat alanında genel görüntü

- Olay yeri girişinden genel görüntü

- İşçilerden görüntü

- Ekip araçlarından detay görüntü

- Diğer detay ve genel görüntüler

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN /KAYSERİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8 aylık hamilede kadın evinde ölü bulundu

KONYA'da Suriye uyruklu 8 aylık hamile Vela Hilal Muhammed, evinde eşi Abdulhalik El Dahır tarafından ölü bulundu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacıfettah Mahallesi Nabi Sokak'ta meydana geldi. Abdulhalik El Dahir, iş yerinde iken konuşmak için eşi Vale Hilal Muhammed'i telefonla aradı. Ancak eşine bir türlü ulaşamadı. Bunun üzerine eve gelen Dahir, eşini evde hareketsiz halde buldu. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri hamile Vela Hilal Muhammed'in öldüğünü belirledi. Muhammed'in cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Evin dışından detay

- Polisin inceleme yapması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK /KONYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Adana'da 3'ü kadın 44 kaçak göçmen yakalandı



ADANA'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Suriye uyruklu 3'ü kadın 44 kişi yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı D400 karayolu Polis Okulu yakınlarında şüphelendikleri iki minibüsü durduran polis ekipleri, kimlik kontrolü yaptı. Minibüste bulunan Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 3'ü kadın 44 Suriyeli yakalandı. Kaçaklar parmak izi ve ifadeleri alınmak üzere Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü. Suriyelilerin yapılan işlemlerin ardından Adana Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Durdurulan otomobildeki kadınlar

- Minibüslerin polis merkezine götürülmesi

- Göçmenlerin minibüsten indirilmeleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR / ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bucak'ta sokak kedileri zehirlendi iddiası

BURDUR'un Bucak ilçesinde 10 kedi ölüsü bulundu. Mahalle sakinleri hayvanların zehirlendiğini iddia ederek, polise başvurdu.

Bucak'a bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde kedi ölüleri bulundu. Belediyeye bağlı temizlik ekipleri mahalleden 10 kedi ölüsü toplarken, bölge halkı hayvanların zehirli gıda verilerek telef edildiğini iddia ederek polise şikayetçi oldu.

Mahalle sakinlerinden Nilgün Sayın, kendi kedisinin de zehirlenerek öldürüldüğünü iddia ederken, hayvanı ağzından köpükler çıkarken bulduğunu, diğer kedilerin de aynı şekilde olduğunu anlattı. Hayvanlara müdahale etmeye çalıştıklarını ancak kurtaramadıklarını söyleyen Nilgün Sayın, polise şikayetçi olduğunu ve bunun üzerine inceleme yapıldığını aktardı.

Nilgün Sayın'ın kızı Yaren, ölen kedileri için çok üzüldüğünü belirtirken, yaptıkları küçük bir mezara kediyi gömdüklerini ve her gün onu ziyaret edip, dua ettiğini kaydetti.

Mahalle sakinlerinden Sevilay Eser de hayvansever olarak durumdan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Can çekişen bir kedinin görüntüsü

- Çocukların kediyi gömdükleri mezarın başında görüntüsü

- Çocukların kediyi gömdüğü mezarın görüntüsü

- Bir mahalle sakini kadınla röportaj

Haber-Kamera: Halim AKCA /BUCAK(Burdur),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kredi borcundan dolayı evleri satılan aile, tahliyeye direndi



MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde örtü altı sebzeciliği için çektiği kredi borcunu ödeyemeyince teminat olarak gösterdiği evi satılan çiftçi aile, tahliyeye direndi. Uzun süre direnen aile, jandarmanın müdahalesiyle evden çıkarken, tahliyeyi gözyaşları içerisinde izledi.

Kumluova Mahallesi'nde oturan ve 5 yıl önce bir bankadan çektiği 200 bin TL'lik kredi borcunu ödeyemeyen Bülent Keskin'in ipotek yapılan evi, banka tarafından Ankara'da yaşayan F.Y. isimli kadına satıldı. Bülent Keskin, F.Y'den evini geri almak istedi ancak 650 bin TL istemesi yüzünden anlaşamadı. Keskin ailesinin oturduğu evin mahkeme kararı ile alınan tahliyesi için 2018 yılı Ocak ayında icra aracılığıyla dördüncü uyarıyı yapıldı. Evin boşaltılması için 7 ay süre verildi. Bu süre dolunca icra dairesi görevlileri ve aralarında komandoların da bulunduğu 70 asker, Keskin ailesini evden tahliye etmek için harekete geçti. Sabah eve gelen yetkililer ve jandarma ekipleri, icra kanunun 135'inci maddesine göre tahliye işlemini başlattı. Bu sırada başta evin sahibi Bülent Keskin ve annesi 75 yaşındaki Zarife Keskin olmak üzere tüm aile yakınları ile dostları tahliye işlemine karşı çıktı. Jandarma ekiplerinin tüm ısrarına rağmen evin tahliyesine izin vermeyen Bülent Keskin'in annesi Zarife Keskin, sinir krizi geçirince, jandarma ekipleri, 112 Acil Sağlık ekibine götürmek istedi. Bu sırada vatandaşlar ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Zor kullanılarak tüm bireyler evden çıkartılırken, evin içerisindeki eşyalar da tekrar aileye teslim edilmek üzere bir kamyonete yüklendi.

MAHALLEDE BAŞKALARI DA VAR

Tahliye edilen Bülent Keskin, şunları söyledi:

"Fethiye'de bir banka şubesinden kredi çekmiştik. Bir iki defa ödeyememiştik. O yüzden kredilerimiz aksadı. Banka da bize yardımcı olacağını söyledi. Ama bize haber vermeden satmışlar. Alan kişiler de bizim haberimiz olmadan 200 bin liraya almışlar. Şimdi biz evimizi geri alabilmek için uyum sağlamaya çalıştık. Evimizi alan kişi, 650 bin liradan aşağıya düşmedi. Bizim de bu rakamı ödeme bütçemiz olmadığı için şu anda bizi tahliye ediyorlar. Gidecek başka yerimiz yok, evimiz de yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sokakta kaldık. Kredi çektik ama rüzgar seramızı uçurdu. Ürünlerimiz para etmedi. Taksit ödemelerimiz gecikti. Tüccar kaçtı, paramız gitti. Bir de kaza geçirdik. Maalesef sigortamız ve BAĞKUR'umuz yok. Bu nedenle kredi ödemeleri aksadı ve bu sefer hiç ödeyemez hale geldik."

Mahallesinde kendi gibi başka vatandaşların da bankadan çektiği krediyi ödeyemeyince yerlerinden olduğunu belirten Keskin, "Burada benim gibi yerlerinden tahliye edilecek olan birçok arkadaşımız var. Komşumun 4 katlı evi var. Onlar da haftaya tahliye olacak. Yerlerinden çıkaracaklar. Bu da bankadan yararlanmak isteyen insanlara yarıyor. Bize yardımcı olacak birilerini bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Jandarma ekiplerinin eve girmek için çabası

- Direnen aile bireylerinin ambulansa götürülmesi

- Vatandaşlarla Jandarma arasında gerginlik

- Evin tahliye edilmesi

- Aile bireylerinin isyanı

- Röportajlar

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL / SEYDİKEMER(Muğla),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Belediye otobüsünde taciz iddiasına gözaltı

BURSA'da, belediye otobüsünde yanında oturduğu E.Y. (33) adlı kadını elle taciz ettiği iddia edilen S.D. (41), gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Mesken Mahallesi ile Kent Meydanı arasında güzergahta sefer yapan belediye otobüsünde bulunan E.Y., yanında oturan S.D.'ye, kendisini elle taciz ettiğini iddia ederek tepki gösterdi. Kadın ve erkek arasında tartışma çıkarken, otobüs şoförü polise haber verdi. Motorize Yunus Ekipleri ile Güven Timleri, seyir halindeki otobüsü, Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi'nde durdurdu. Otobüsteki diğer yolcuların da tepki gösterdiği S.D., gözaltına alındı. Kadın da ifadesi alınmak üzere Asayiş Şubesine götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zanlının gözaltına alınması

-Mağdur kadının ekip aracına binmesi

-Polislerden ve vatandaşlardan görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yunanistan'daki yangında ölenler Gökçeada'da anıldı

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde yaşayan Türk ve Rumlar, Yunanistan'daki yangında hayatını kaybedenleri anmak için bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde dün akşam saat 20.00'de gerçekleşen etkinliği İstanbul'dan Gökçeada'ya yazları gelerek kalan Turan Kotan isimli Türk vatandaşı organize etti. Türkiye'nin komşu ülkesi Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki feci yangında hayatını kaybedenleri anma törenine Ada'da yaşayan Türk ve Rum vatandaşları katıldı. Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak, Yunan halkının acılarını paylaştıklarını ifade eden dövizler taşıyan katılımcılar, yangında ölenler için saygı duruşunda bulundu.

Türkler, ölenlerin ruhuna Fatiha okurken, Rumlar ise Gökçeada merkezindeki kilisenin bahçesine yaktıkları mumları bırakıp, dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Atatürk Anıtı önündeki anma töreni

Haber-Kamera: Vural BOZOK /GÖKÇEADA(Çanakkale),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Zonguldak'ta kuyuya düşen yavru köpeği AFAD kurtardı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Esen Köyü'ndeki apartman inşaatı alanında çalışan işçiler, dün akşam saatlerinde sondaj kuyusundan köpek havlaması sesi duydu. Yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyudaki köpeği kurtaramayan işçiler, AFAD'a haber verdi. AFAD ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Hayvan Hakları Konfederasyonu Zonguldak Temsilcisi Suzan Arı da kurtarma çalışmalarını takip etti. AFAD ekipleri köpeği kurtarmak için plastik boru içinden ip geçirerek kuyuya sarkıttı. Kuyuya et de bırakan ekipler, köpeğin boynuna ipi geçirmek için uzun süre uğraştı. Ekip, köpeğin dikkatini çekebilmek için cep telefonundan köpek sesi de açtı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından köpek yara almadan kurtarıldı.

Hayvan Hakları Konfederasyonu Zonguldak Temsilcisi Suzan Arı, köpeğin sağlıklı bir şekilde kurtarıldığını söyleyerek, "Köpeğin kuyuya düştüğünün fark edilmesinin ardından belediye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bunun sevinci tarif edilemez. Güzel bir oğluşumuzu kurtardık. Veterinere kontrol ettireceğiz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-AFAD'ın kuyuda çalışma yapması

-Çevredekilerden detay

-Köpeği görenle röp.

-AFAD'ın köpeği kurtarması

-Köpekten detay

-Suzan Arı ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN /ZONGULDAK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Umurbey belediyesi, rüzgardan kendi elektriğini üretecek

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, belediye tarafından yaptırılan ve aylık 120 ile 150 bin TL arasında getiri sağlayacak rüzgar türbini için temel atma töreni düzenlendi. Rüzgar türbininin getirisiyle, hem belediyenin, hem de her ay belirlenecek 10 vatandaşın elektrik faturası karşılanacak.

Beldede düzenlenen temel atma törenine, Umurbey Belediye Başkanı Ak Partili Sami Yavaş, Ak Parti Lapseki İlçe Başkanı Halil Özer, 3E ENERJİ firması genel müdürü Bora Güçlü ve vatandaşlar katıldı. Yüksekliği 70 metre, kanat çapı 55 metre olan rüzgar türbini 7 milyon TL'ye mal olacak. Dünyanın en gelişmiş sistemleri ile donatılan türbin, saatte 1000 kilovat enerji üretebilecek. Aylık 120 ile 150 bin TL arasında bir getiri sağlayacak.

Törende konuşan Belediye Başkanı Sami Yavaş, kendi yağı ile kavrulabilen bir belediye haline gelmek istediklerini söyledi. Başkan Yavaş, "Bugün 1 kilovatlık lisanssız rüzgar türbininin temelini atıyoruz. Buradan kazanılan gelir ile Umurbey Belediyemizin kendi tükettiği elektriği ve aynı zamanda Umurbey beldemizde yaşayan halkımızdan her ay seçilecek 10 kişinin elektrik faturasının ödenmesi şeklinde bir paylaşım sağlanacak. Sizler de görüyorsunuz, küçük bir belediye olmamıza rağmen çeşitli konularda beldemizi ve Çanakkale'mizi ön plana çıkartmak için çok güzel hamleler yapıyoruz. İnşallah bunu da Umurbey halkımıza kazandırdıktan sonra hem ekonomisini düzelten, hem de kendi yağı ile kavrulabilen bir belediye haline geleceğiz. Yatırımların devamını getireceğiz" dedi.

3E ENERJİ Genel Müdürü Bora Güçlü ise, proje hakkında teknik bilgileri paylaştı. Güçlü, çok iyi bir gelir sağlayacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Başkanımızın büyük çabaları sonucunda böyle bir projeyi gerçekleştirmek üzereyiz. İlk aşaması olan temelini atıyoruz şu anda. Türbinimiz saatte 1000 kilovat enerji üretebilecek güçte olup, dünyanın en gelişmiş sistemleri ile donatıldı. 55 metre kanat çaplı ve yüksekliği de 70 metre. Buranın rüzgarı gerçekten çok iyi. Türbinimizin çok verimli çalışacağını düşünüyoruz burada. Kısmetse çok iyi bir gelir sağlayacağız. Hem ülke ekonomisine, hem de Umurbey ekonomisine yenilenebilir enerji ile çevreyi hiç tahrip etmeden böylesine büyük bir enerjiyi sisteme kazandırmış olacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Temel atma töreninden görüntü.

Başkan Sami Yavaş'ın açıklaması.

Haber-Kamera: Burak GEZEN /ÇANAKKALE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Engelleri üreterek aştı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 2 yaşındayken yanlış uygulanan tedavi sonrası hayatını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kalan Müfide Esringün (58), ördüğü bez bebekleri satarak geçimini sağlıyor.

Burhaniye'deki Şehit Turhan Bayraktar Parkı önünde yaz aylarında gün boyu stant açan yürüme engelli Müfide Esringün, evinde ördüğü bez bebeklerle, süslediği oyuncak bebekleri ve bebek giysilerini satıyor. Burhaniye Belediyesi Kent Konseyi'nde de görevli olan Esringün, vatandaşları engellilere yardım adı altında para toplayanlara karşı uyardı. Tüm engellileri bir şeyler üreterek hayatlarını kazanmaya davet eden Müfide Esringün, devletin bu konuda engelli vatandaşlara yol gösterici olmasını da istedi.

'ÜRETMEYE ENGEL YOK'

Engellilerin evlerinde üretim yaparak para kazanabileceğini belirten Müfide Esringün, bu tür uğraşların psikolojiye de iyi geldiğini anlatıp, şunları söyledi:

"Devletimizden destek bekliyoruz. Evde yapabileceğimiz işler istiyoruz. Şu anda benim kullandığım araba 7 bin 500 lira. Herkes bunu alamıyor. Bu yüzden hiçbir engelli sokağa çıkamıyor. Devletimiz bu konuda bize yardımcı olması lazım. Bütün engellilerin sokağa çıkması lazım. Üretebilen birçok engelli var. Üretmeye engel yok. Yeter ki biz yapmak isteyelim. Herkes bir şeyler üretebilir elinden geldiği kadar. Harçlığını çıkarır. Ne bileyim evini geçindiren insanlar var. Ama, bizim üretime katkıda bulunmamız için dışarı çıkmamız lazım. Çıkamayanlar da evde bir şeyler yapması lazım. Öncelikle burada alışveriş yapan dostlara, arkadaşlara, gelen giden misafirlere çok teşekkür ederim. Yalnız yetkililerden çok önemli bir isteğim var. Burada gençler toplanıyor. Ellerinde bir tepsi. İki tane gazete parçası, 'Engellilere yardım' diyorlar. Ne olur bunlara izin vermeyin. Bu paralar hiçbir derneğe gitmiyor. Bunlar sadece sahtekârlık. Sahte makbuzlar, sahte isimler altında engellilerin adını kullanarak vatandaşlardan para topluyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Engelli Müfide Esringün ürünlerini satarken ve üretirken görüntüler

- Stanttan genel görüntüler.

- Esringün ile röportaj

Haber-Kamera: Sefer TALAY /BURHANİYE(Balıkesir),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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