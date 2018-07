DHA YURT BÜLTENİ - 1

Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen kayıp Evrim'in anne-babası Dilek ve Burhan Atış çifti, savunmalarının ardından tutuklandı. Tutuklama kararından sonra yaklaşık 1 saat daha adliyede bekletilen Atış çifti ardından, jandarma eşliğinde binadan çıkarıldı. Atış çiftinin, adliye çıkışında ve cezaevine götürülmek üzere jandarma aracına bindirilirken ağladıkları görüldü. Çift, Zile Cezaevi'ne götürüldü. Çiftin kızlarının kaybolması sürecinden bu yana sorgularında çelişkili ifadeler kullandıkları ileri sürüldü. Jandarma ve savcılık ifadelerinde de farklı söylemlerde bulunan çiftin durumlarını şüpheli bulan mahkeme, savcılığın talebini dikkate alarak tutuklama kararı verdi.

'ADALET ER YADA GEÇ YERİNİ BULACAK'

Evrim'in amcası Niyazi Atış karar sonrası gözyaşlarına boğuldu. Atış, "Çocuğumuza mı yanalım, kardeşimizin, gelinimizin düzenine mi yanalım. Böyle adaletsizlik var mı? Adalet er yada geç yerini bulacak" dedi.

-------------------------------

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Fatih YILMAZ / TURHAL(Tokat)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Çorlu'da dolu yağışı; ahır çöktü, hayvanlar telef oldu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sağanak yağmur ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, bir ahırın çatısının çökmesi sonucu hayvanlar telef oldu. Tekirdağ il merkezinde ize sağanak yağmur yolları göle çevirdi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından gök gürültü sağanak yağmur ve dolu yağışı bu gece Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkisini gösterdi. Kuvvetli yağmur yağışı bir süre sonra dolu şeklinde devam ederken, yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı üzerine vatandaşlar araçlarını kapalı yerlere çekerken, bazıları da üzerlerine halı, yorgan, kilimlerle örterek korumaya çalıştı. İlçede Bülent Ecevit Bulvarı, Çetin Emeç Bulvarı, Tekirdağ yolu üzerinde rögarların taşmasıyla yollar göle dönünce, sürücüler zor anlar yaşadı.

AHIRIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Şiddetli rüzgar nedeniyle Havuzlar Mahallesi'nde Cambaz'a ait küçükbaş hayvan çiftliğinde ahırın çatısının çökmesi üzerine çok sayıda hayvan telef oldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve iş makinelerinin yardımıyla çöken ahırdaki diğer hayvanlar güçlükle tahliye edildi. Telef olan hayvanların sayısının yapılacak incelemenin ardından belirleneceği kaydedildi.

Tekirdağ il merkezinde şimşeklerin çakmasının ardından sağanak yağmur yağışı etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran yağış hayatı olumsuz etkilerken, ana arterlerde ulaşımı etkiledi. Bazı yolların göle dönerken, merkez Süleymanpaşa ilçesinde sokak aralarındaki biriken su nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.

(ÇORLU)

-Dolu yağışı

-Yağmurda göle dönen yollar

-Araçların trafikte seyretmesi

-Çöken ahırdan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin hayvanları kurtarması

-Çalışmalardan detaylar

(TEKİRDAĞ)

-Gök gürültüsü ve şimşek çakması

-Aniden bastıran yağmur

-Yağmurda ilerleyen araçlar

-Yollardaki su birikintileri

-Şimşekle birlikte aydınlanan ortam

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN - Ruhan YALÇIN / ÇORLU(Tekirdağ)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Antalya OSB'de izolasyon malzemesi fabrikasında yangın

VALİ KARALOĞLU: YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya OSB'deki dekorasyon ve izolasyon ürünleri fabrikasında çıkan yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alınabildi. Antalya Valisi ve Antalya OSB Müteşebbis Heyet Üyeleri Başkanı Münir Karaloğlu, olay yerine gelerek inceleme yaptı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Karaloğlu, şöyle dedi:

"Sebebi; incelemeler, araştırmalar tamamlandıktan sonra tam olarak anlaşılacak ama her şeyden önce hepimize, öncelikle tesisin sahibi olmak üzere bütün sanayicilerimize geçmiş olsun. Yanan fabrika Kar-Yapı, yapı dekoratif izolasyon malzemesi üreten bir fabrika. Antalya OSB'nin de en büyük fabrikalarından biriydi. 225 işçimizin çalıştığı önemli tesislerimizden biri. Üzüntümüz büyük. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ama bir tesellimiz var; can kaybımız yok. Hafif bir dumandan etkilenme şeklinde ayakta tedavi olan işçilerimiz var. Burada can kaybı da olabilirdi çünkü büyük bir fabrika. İçeride kimyasal malzemelerin olduğu bir fabrikaydı. Ama Antalya Büyükşehir Belediyemizin İtfaiye Dairesi 42 araçla, 125 personelle buradaydı. Yine Orman Genel Müdürlüğü'müzün 7 arazözü ve 2 helikopteri ve 1 uçağıyla da yangına müdahale ettik. Şu anda yangın kontrol altında, soğutma çalışmaları yapılıyor."

ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Yangının diğer tesislere sıçramamasının, can kaybı ve yaralı olmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, ancak maddi kaybın büyük olduğunu, hasar tespit çalışmaları yapıldıktan sonra rakamsal boyutunun ortaya çıkacağını kaydetti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili tam bir bilgi olmadığını kaydeden Vali Karaloğlu, "Onu inceleme tamamlandıktan sonra İtfaiye Dairemizin yapacağı teknik çalışma sonucunda tekrar basınla paylaşırız" diye konuştu. Vali Karaloğlu, makilik alana da sıçrayan yangının, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldüğünü aktardı.

ÇAY MOLASINDA ÇIKMIŞ

Yangının saat 15.00 sıralarında işçilerin çay molası verdiği sırada çıktığı belirtildi. Yangın sırasında fabrika içinde ve çevresinde bulunan 20 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, fabrikanın arkasında bulunan makilik alana da sıçradı. Ekipler bu bölgeye de yaptıkları hızlı müdahaleyle yangının büyümesini önledi. Yangın sırasında fabrika içindeki kimyasal maddeler nedeniyle ufak çapta patlamalar olduğu görüldü.

'OSB TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK YANGIN'

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, yangının 19 bin metrekarelik alanda devam ettiğini söyledi. Bu yangının OSB tarihinde gördüğü en büyük yangın olduğunu kaydeden Ali Bahar, "Yangının çıkış nedenini bilmiyoruz. Can kaybı yok, yaralı yok. Yanan fabrika, Antalya'nın en köklü firmalarından. Yangına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Kısmen fabrikada çökme var" dedi.

YANGINI İZLERKEN KAZA OLDU

Diğer yandan Kuzey Çevreyolu'nda bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarına park ederek yangını izledi. Bu sırada bir beton mikseri park halindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi.

-- Vali açıklaması

- Yanan fabrikadan detaylar

- Helikopterin fabrikaya su atması

- Fabrikadaki soğutma çalışmalarından detay

- Helikopterin su atması detay

- Soğutma çalışmaları detay

- Kazaya karışan beton mikseri ve otomobilden görüntüler

- Detaylar

- Uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları

- Enkazın görüntüsü (DRONE)

- Bir uçağın havadan su bırakması (DRONE)

HABER-KAMERA: ANTALYA

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Serinlemek için girdiği sulama göletinde boğuldu

ELAZIĞ'da, 4 arkadaşıyla birlikte serinlemek için sulama göletine giren 17 yaşındaki Hüseyin Sancar, boğularak hayatını kaybetti.

Elazığ merkeze bağlı Tadım köyünde sıcak havalardan bunalan 5 arkadaş, dün öğlen saatlerinde serinlemek için sulama göletine girdi. Ancak 17 yaşındaki Hüseyin Sancar bir anda sulama göletinde kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve emniyet müdürlüğü dalgıç ekipleri sevkedildi. Sulama göletine giren dalgıçların kısa süre süren arama çalışmalarının ardından, Hüseyin Sancar'ın cesedini sudan çıkardı.

Hüseyin Sancar'ın cansız bedeni, ceset torbasına konularak, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Tunceli'de trafik kazası: 2'si ağır 21 yaralı



TUNCELİ'de düğünden dönenlerin içinde bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması nedeniyle meydana gelen kazada, 2 'si ağır 21 kişi yaralandı.

Elde edilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Tunceli il merkezinde düğüne katıldıktan sonra Pertek ilçesine bağı Günboğazı köyüne gitmek için yola çıkan Caner Yar yönetimindeki 62 Al 598 plakalı minibüs Beydamı Köyü yakınlarında saat 00.30 sıralarında şerit ihlali yapan kamyonet ile çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere 21 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan minibüs Şoförü Caner Yar ile yolculardan Ceylan İlter ameliyata alındıktan sonra, hayati tehlikesi bulunan Yar, helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmak istendi. Yar, Vali Sonel'in girişimleri sonucu Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait helikopterle Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Elazığ'da ameliyata alınan Yar'ın durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şerit ihlali yaparak karşı şeride giren minibüse çarpan ve plakası ile ismi henüz belirlenemeyen kamyonetin şoförü ise kaza sonrası kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Caner Yar'ın helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesi

Haber-Kamera: Ferit DEMİR / TUNCELİ

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı



KÜTAHYA'da meydana gelen trafik kazasında, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu 3'ncü kilometresinde TOKİ üst geçidi altında meydana geldi. Kütahya istikametinden Tavşanlı istikametine giden ve henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 43 PL 046 plakalı otomobil, önünde ilerleyen arpa yüklü Abdurrahman Çınar idaresindeki 43 AK 375 plakalı traktöre arkadah çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobil içinde bulunan sürücü ile birlikte 3 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin 20 dakika süren çalışmanın ardından otomobilden çıkarılarak, ambulansa alındı.

Kazada yaralananlar ambulanslarla DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralanan 3 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

-------------------------------

-Kaza yerinden,

-Yaralılar otomobilden çıkarılırken,

-Yaralılar ambulansa konulurken,

-Traktör sürücüsü Abdurrahman Çınar'ın konuşması

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Kütahya Valisi Nayir: Balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor (2)

BALIK ÖLÜMLERİ DEVAM EDİYOR

Güney deresinde balık ölümleri devam ederken, köylülerin tepkileri de artıyor. Dere kenarına balık tutmak için gelen çocuklar, "Balıklarımızı öldürdüler, çok üzgünüz" dedi.

Köy muhtarı Baki Karaca, durumu İlçe Tarım Müdürlüğü'ne ve Jandarmaya bildirmesinin ardından olay yerine gelen yetkililer sudan ve balıklardan numune alarak inceleme başlatırken, Domaniç ilçe Jandarma ekipleri de suyun geldiği güzergahı takip edip, balık ölümlerinin nedenini araştırmaya başladı.

KİMYASAL MADDE TESPİT EDİLDİ

Domaniç Jandarma ekipleri, kimyasal madde karışmış suyun Tavşanlı'ya bağlı Hamitabat köyündeki barajdan geldiğini belirledi ve soruşturmayı Tavşanlı Jandarma ekiplerine devretti.

Gelişmeleri yerinde incelemek için Güney köyüne giden Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk iseyaptığı açıklamada, "Doğal Güzelliği ile ünlü Domaniç'imizin en büyük mesire alanına sahip, etrafı çok sayıda derelerle çevrili köyümüzde yapılan katliam affedilir gibi değil. Yetkililerimiz adli ve idari soruşturmayı başlattılar. Umarız sorumlular bulunur ve hak ettikleri cezaları alırlar" dedi.

Köy Muhtarı Baki Karaca'da, " Bu dere sadece benim köyümden geçmiyor. Muhacırlar, Böçen, Soğucak, Kozcağız ve Hamitabat köyleri de mağdur. Ben gücümün yettiği kadar her tarafa sesimi duyurmaya çalıştım. Medyamızın da olayı sahiplenmesiyle konuyu Türkiye gündemine taşıdık. Ancak diğer muhtar arkadaşlarımdan ve yetkililerden aynı duyarlılığı maalesef göremedim. Sorumlular bulunup cezaları verilmeli" dedi.

-Ölü balıkların,

-Akan derenin,

-Vatandaşların konuşması,

-Belediye Başkanı Sahvet Ertürk'ün konuşması

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT-DOMANİÇ,(Kütahya)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Van'da lahana içerisinde 15 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından takibe alınan bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpek 'İBRE' yardımı ile otobüste yapılan aramalarda, kadın bir yolcuya ait valiz ve çantada, yeşil fasulye ile kamufle edilmiş lahana içerisine gizlenmiş 15 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili K.B gözaltına alındı.

Muradiye ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,aldıkları bir ihbar üzerine bir otobüs firmasının seferleri 15 gün boyunca teknik takibe aldı. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Akyol'un da katıldığı operasyon için düğmeye basıldı.Van'dan Ankara'ya yolcu taşıyan otobüs, Muradiye ilçesine bağlı Alpaslan Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasında durduruldu. Narkotik köpek 'İBRE' yardımıyla otobüste arama yapıldı.Aramalarda, narkotik köpek kadın bir yolcuya ait valiz ve çantaya tepki verince, arama yapıldı. Aramalarda, K.B isimli kadın yolcuya ait valiz ve çantanın içerisinde yeşil fasülye ile kamufle edilmiş, lahana içerisinde gizlenen 15 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili K.B, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan K.B mahkemeye sevk edildi.

-Narkotik köpeğinin otobüste arama yapması

-Yolcu valizlerinde arama yapan Narkotik köpek'İbre'

-Valizlerdeki lahana içerisinde eroin paketleri

-Paketlerin çıkarılması

-Eorinden detaylar

Haber-Kamera: MURADİYE(Van)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Antik kent üzerindeki AVM için 'imar barışı' başvurusu protesto edildi



BURSA'nın Mudanya ilçesinde 2700 yıllık tarihi kalıntılara sahip 'Myrleia Antik Kenti' üzerine inşa edilen ve yargı süreci devam eden alışveriş merkezi (AVM) için 'imar barışı' başvurusu yapılarak yapı kayıt belgesi alınması, basın açıklaması ile protesto edildi.

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 3'üncü derece arkeolojik sit alanı ilan ederek imara açtığı Mudanya liman mevkiinde 2012 yılında AVM inşaatına başlandı. AVM'nin temel kazıları sırasında M.Ö. 7'nci yüzyıla ait antik kentin duvarlarına ve taş heykellere rastlandı. Kurul, inşaatın devam etmesine izin verirken, antik kente ait tarihi kalıntıların da cam çerçeve içinde koruma altına alınarak AVM'nin alt katında sergilenmesini kararlaştırdı. Sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Myrleia Antik Kent Platformu, Bursa 1'inci İdare Mahkemesi'nde, kurul kararının iptali istemiyle dava açtı. Danıştay'ın 2 kez bozarak yerel mahkemeye geri gönderdiği dosyada yargı süreci devam ediyor.

İMAR BARIŞI'NA KARŞI KAMULAŞTIRMA KARARI

Yargı sürecinde el değiştiren AVM'nin yeni sahibi şirket, otoparkla birlikte 9 bin 312 metrerakelik alana inşa edilen tesisi işletmeye açabilmek için 'imar barışı' başvurusu yaparak yapı kayıt belgesi aldı. Mudanya Belediyesi ise şirketin AVM'yi işletmeye açma girişimine, söz konusu alanla ilgili acele kamulaştırma kararı alarak cevap verdi.

EYLEM YAPTILAR

İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının temscileri, şirketin AVM'yi işletmeye açma girişimini protesto etti. AVM önünde toplanan kalabalık, ellerindeki dövizler ve sloganlarla tepkilerini gösterdi. Doğayı, Çevreyi Koruma Derneği Başkanı Caner Gökbayrak, şirket sahibine tepki göstererek, "Bursalıların teveccühüyle büyüyen söz konusu şirket, AVM'yi açma ısrarıyla kendini var eden topraklara ihanet etmektedir. Kazandığımız ilk davada olduğu gibi adalet yerini bulacak, tarih katledilerek yapılan AVM'nin haksızlığı hukuk tarafından da onaylanacaktır. Myrleia Antik Kenti'nin yok edilmesine bundan sonra da izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI: BURAYA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise, Myrleia'nın M.Ö. 7'nci yüzyılda Mudanya'nın ilk kurulduğu şehir olduğunu belirterek, "Buraya sahip çıkarak, burayı geleceğe taşımak, insanlığa kazandırmak için mücadele verdik. Bundan sonra bu mücadelemiz devam edecek. Mudanya doğal sit alanlarıyla, arkeolojik sit alanlarıyla dünyanın en şanslı kentlerinden. Bizler de bu kentin bütün değerlerini ortaya çıkararak insanlığa kazandırabilmek için mücadeledimizi veriyoruz" dedi.

Mudanya'nın sanayi değil, turizm kenti olması gerektiğini ifade eden Başkan Türkyılmaz, "Mudanya doğasını koruyarak üreticisini de kalkındırmalı. Böylesine bir değerin yok olmasına asla izin veremezdik. Söz konusu yer sahibi ile konuştuk. Kendisine 'takas yapalım' dedik. 'Size başka bir yer verelim, siz AVM'nizi ya da otelinizi oraya yapın; ama Mudanya'yı başka bir yere taşıyamayız, başka bir Mudanya yok' dedik. Bu inancımızla da yolumuza devam ediyoruz. En son görüştüğümüzde imar barışından faydalanarak yapı kayıt belgesini almış. Hemen aldığımız karar doğrultusunda hukukçularımız ve teknik ekibimizle birlikte kamulaştırma kararı aldık. Mryleia insanlığa kazandırılacaktır. Mryleia, Mudanya'nın değeri olarak tüm ülkemize tüm dünyaya duyurulacaktır" dedi.

-Toplanan kalabalık

-Açılan pankartlar, dövizler

-Caner Gökbyarak açıklama

-Hayri Türkyılmaz açıklama

-AVM görüntü

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Gürkan DURAL /MUDANYA(Bursa)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Saçı go-kart aracının lastiğine dolanan genç kız hayati tehlikeyi atlattı

SAMSUN'a gelen Türkmenistan Büyükelçisi İshankuli Amanlyev, go-kart kazası nedeniyle hastanede tedavi gören Türkmenistan vatandaşı Nurjemal Annalyyeva'ya (22) geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yoğun bakım ünitesinden çıkarılan genç kızın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Olay, 4 gün önce İlkadım ilçesi Batıpark'ta bulunan Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği go-kart pistinde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyeva, arkadaşlarıyla birlikte go-kart pistine gitti. Pistte yarışan genç kızın saçları aracın arka sağ lastiğine dolandı. Genç kız, başını hızla yukarı kaldırdığı sırada saçları koptu ve saç derisi yüzüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Nurjemal Annalyyeva, ambulansla OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç kız, hemen ameliyata alındı. Annalyyeva, Yoğun Bakım Ünitesi'nde 2 gün kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlatmasının ardından Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümündeki servise alındı.

Yaşanan olay nedeniyle Türkmenistan Büyükelçisi İshankuli Amanlyev da dün Samsun'a geldi. Amanlyev, ilk olarak Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Kaymak, "Türkmenistan Büyükelçimiz malum elim bir kazadan dolayı şehrimize gelmiş bulunmakta. Gerçekten kızımız için çok üzüldük. Fakültemizde genç kızımız için gereken en iyi şekilde yapılıyor. Meydana gelen kazadan sonra pist kapatıldı ve gerekli çalışmalar yapılıyor. Bir yerde herhangi bir ihmal varsa gereken neyse yapılacaktır. Biz de valilik olarak konunun yakından takipçisiyiz" diye konuştu.

Ardından Türkmenistan Büyükelçisi İshankuli Amanlyev, Vali Kaymak ile birlikte genç kızı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyarete OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de eşlik etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

-Kızın hastane koridorundaki görüntüsü

-Türkmenistan büyükelçisi ve valinin hastane koridorunda kızın odasına gidişleri

-Kızın odasına girişleri

Haber - Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Hakkari'deki toprak kayması saniye saniye görüntülendi

VAN- Hakkari karayolunda meydana gelen toprak kayması, sürücülere zor anlar yaşattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, toprak kayması anı, saniye saniye görüntülendi.

Olay önceki gün Van- Hakkari karayolunun 19. kilometresinde bulunan Kırıkdağ Köyü yakınlarından meydan geldi. Bir anda dağdan kopan kaya parçaları ve toprak yola savrulurken, ortalığı da toz duman kapladı. Yoldan geçen araç sürücülerinin korkuya kapıldığı o anlar, aracıyla yolda seyir halinde olan Emrah Kaplan tarafından saniye saniye görüntülendi. Toprak kaymasıyla birlikte büyük korku yaşadığını belirten Kaplan, "Bir anda toprağın kaydığnı gördük ve ortalık toz duman oldu. Hemen aracı durdurduk. Bu yoldan gelen ve giden araç sürücüleri de büyük panik yaşadı. Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı yaşanmadı" dedi.

-Gelen araçlardan görüntü

-Toprak kaymasından görüntü

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN / HAKKARİ

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

DP'li Uysal: Meral Hanımın görevi bırakmayacağına bütün kalbimle inanıyorum

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, "Parti teşkilatlarımızın Sayın Meral Akşener'in görevi bırakmaması hususunda büyük kararlılığını, büyük bir memnuniyet içerisinde görüyorum. Bırakmayacağına da bütün kalbimle inanıyorum" dedi.

DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'da Saadet Partisi (SP) İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Adnan Şenel ve partililer tarafından karşılanan Uysal'a, İYİ Parti ve DP'li yöneticiler de eşlik etti. Ziyarette bir gazetecinin İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da yaptığı toplantıda yaşananları sorması üzerine Gültekin Uysal, şunları söyledi:

"Hem Meral Akşener hem de partinin yetkili kurulları gerekli açıklamaları yaptı. Her seçim sonrası siyasi partilerde elbette her birimiz farklı değerlendirmeleri meşru zeminlerde yaparız. Türkiye'nin çok dramatik bir döneminde, olağanüstü şartları içerisinde, siyasetin mecrası içerisinde işleyememesi adına yapısal engellerin koyulmaya çalışıldığı bir dönemde bu mücadeleyi vermenin de elbette birtakım sancılara zaman içerisinde sebep olabilir. O açıdan elbette biz hem bu birlikteliğimiz vesilesiyle Sayın Genel Başkanı karşıladım hem de şehrimizden ayrılacağı için de ben program çerçevesince ziyarette bulundum."

'MERAL HANIM MİLLETİMİZİN TEVECCÜHÜNÜ KAZANDI'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in insanların teveccühünü kazandığını vurgulayan DP Lideri Uysal, "Gönlümüzden hiçbir şekilde Türkiye'de eğer rekabete açık bir seçim iklimi oluşmuşsa burada en büyük paylardan birisi Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile Sayın Meral Akşener Hanımefendidir. Başta Sayın Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'dur. İnsanların teveccühünü kazanmış liderler olarak konjonktürel birtakım dalgalanmalarla değil milletimiz önündeki iddiaların yerli yerinde durup durmadığıyla alakalıdır bizim duruşumuz. O açıdan ben hiçbir şekilde görevden ayrılmasını beklemiyorum ve ümit de etmiyorum" dedi.

'GÖREVİNE DEVAM ETMELİ'

Meral Akşener'in görevine devam etmesi gerektiğini söyleyen Uysal, "Türkiye'de gelenekleri oluşturmanın siyasette ne kadar önemli bir şey olduğunu, geleneklere sahip bir insan olarak çok fazlası ile önemsediğimizi ifade etmek isterim. O açıdan bütün bu değerlendirmeler yapılır. Meşru çizgiler içerisinde partiler genel kurullarını yapar. Ben hiçbir şekilde bu kadar teveccühe ulaşmış ve teveccüh göstermiş milletimizin hem de parti teşkilatlarımızın Sayın Meral Akşener'in görevi bırakmaması hususunda büyük kararlılığını, büyük bir memnuniyet içerisinde görüyorum. Bırakmayacağına da bütün kalbimle inanıyorum. Bırakmaması gerektiğini de kendi düşüncem olarak kamuoyu huzurunda ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

- Uysal'ın karşılanması

- Uysal SP İl Başkanı ile el sıkışırken

- Partililerden detay

- Uysal'dan detay

- Uysal konuşması

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ /AFYONKARAHİSAR

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

==================================================