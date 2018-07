DHA YURT BÜLTENİ 1

ŞEMDİNLİ'DE ROKETLİ SALDIRI: 1 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT, 3 YARALI



HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında PKK'lı teröristler tarafından roketle düzenlenen saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile 2 sözleşmeli er de yaralandı.

Şemdinli'nin Balkayalar Arguş-2 bölgesine sınırın diğer tarafındaki Avaşin Basyan bölgesinden PKK'lı teröristler tarafından roket atarlı saldırı düzenlendi. 1 güvenlik korucusu ile 2 sözleşmeli erin yaralandığı saldırı ile ilgili Hakkari Valiliği'nden şu açıklama yapıldı:

"22.07.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Balkayalar Arğuş-2 Bölgesine Avaşin Basyan Bölgesinden bölücü terör örgütü mensuplarınca atılan roket sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 1 güvenlik korucusu ile 2 sözleşmeli er de hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

BURDUR'DA 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Burdur'da saat 05.40'ta merkez üssü Yeşilova ilçesi olarak belirlenen 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde şu ana kadar bir yaralı ve hasar bilgisi gelmediği kaydedildi.

HAKKARİ'DE 30 BÖLGE 'ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ



HAKKARİ'de, kent merkezi ile 3 ilçedeki 30 bölge, 14 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK ile diğer terör örgütlerinin son dönemdeki saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi. Saldırılar sonucu halkın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 30 bölge, 23 Temmuz 2018 günü saat 00:00:01'den 06 Ağustos 2018 günü saat 23:59:59'a kadar, "Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()

=================================================

ANTALYA AKSU'DAKİ ORMAN YANGINI 9 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

** 50 hektar alan zarar gördü

** Tamamen yanan bir evde yaşayan yaşlı kadın ve oğlu vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Aksu İlçesi Yurtpınar Mahallesi'ne bağlı Kurşunlu mevkiinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yükselen duman ve alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bunun üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 2 uçak ve 7 helikopter havadan, 40 arazöz ve 4 dozer ise karadan müdahale etmeye başladı. Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla katıldığı söndürme çalışmaları sürerken, alevler bazı noktalarda seralara sıçradı. Yangının, kontrol altına alındığı bazı noktalarda etkili olan rüzgar nedeniyle yeniden alevlendiği belirtildi. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi.

YANGIN 20 HEKTARLIK ALANDA ÇIKTI

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Kurşunlu mevkisinde öğle saatlerinde çıkan yangının kısa sürede seralara ve yerleşim bölgesine sıçradığını belirtti. Dikici, Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, DSİ ve Karayolları Bölge Müdürlüklerince yangına müdahale edildiğini aktardı. Henüz yangının kontrol altına alınamadığını söyleyen Vedat Dikici, "Yaklaşık 20 hektarlık alanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre birkaç sera alanı zarar görmüş durumda. Ama henüz net bir tespit çalışması yapmadık. Önceliğimiz vatandaşa zarar gelmesini önlemek, ardından ormanlık alandaki çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

SERALAR YANDI

Yangında, çok sayıda sera da yandı. Tamamen yanan bir evde yaşayan yaşlı kadın ve oğlu vatandaşlar tarafından kurtarıldığı belirtildi. Bazı evler ise yanmaktan son anda kurtarıldı. Seralarının yandığını belirten Utku Biçer, "Evimiz yandı, ekinlerimiz yandı. Yaşlı bir teyzeyi biz kurtardık, hastaneye gönderdik" dedi.

Traktörlerle yangına müdahale etmek için hemen yola çıktıklarını belirten Murat Üçkarış ise, "Afetin her türlüsü kötü. Hemen yangını söndürmek için harekete geçtik. Yaşlı bir teyzemiz ve bakıma muhtaç bir oğlu vardı. Yangın çok hızlı ilerliyordu. Hemen onları kurtardık. Seralar çok zarar gördü" diye konuştu.

BAŞKAN ŞAHİN: CAN KAYBININ OLMAMASI SEVİNDİRİCİ

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin de bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı. Vatandaşlarla görüşen Başkan Şahin, yangının yaz aylarında kaçınılmaz bir gerçek olduğunu, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu ifade eden Şahin, "Ama ne olacağı belli olmaz. Rüzgarın durumuna bağlı" dedi.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, DSİ ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına müdahale edildiğini aktardı. Yaklaşık 20 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirten Dikici, yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu söyledi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Seralar ve bazı evlerle birlikte 50 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını söndürüldü. 9 saat süren söndürme çalışmalarının ardından açıklama yapan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının tamamen kontrol altına alındığını kaydetti. Yangının yeniden başlama ihtimaline karşı ekiplerin sabaha kadar soğutma çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

MANİSA'DA ORMAN YANGINI 50 DÖNÜMLÜK ALANA ZARAR VERDİ

MANİSA'da ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Merkez Yunusemre ilçesi Osmançalı Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye hareket eden ekipler yangına 4 helikopter ve 1 amfibik uçakla havadan, 20 arazöz ve 3 dozerle karadan müdahaleye başladı.

YANGIN KOTROL ALTINA ALINDI

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapılan yangın bölgesinde 50 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

ADANA'DA BEKÇİLERİN İHBAR ETTİĞİ YANGIN BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

ADANA'da gece devriyesine çıkan bekçiler, inşaat ve dekorasyon malzemeleri satan bir işyerinde çıkan yangını itfaiyeye bildirdi. İtfiye erlerinin yaklaşık 1 saat müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda gece yarısı devriye görevinde bulunan gece bekçileri, inşaat malzemeleri satan bir iş yerinden dumanların yükseldiğini fark etti. Bunun üzerine bekçiler, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının işyerinin yanındaki bir başka dükkana da sıçradığını tespit etti. Çıkan yangın büyümeden kontrol altına aldı. İlk yapılan belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.

İYİ PARTİ'DE OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI; AKŞENER ADAY OLMADIĞINI AÇIKLADI (2) - YENİDEN



İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği çalıştayın son gününde, yaşanan gerginliğin ardından olağanüstü kongre kararı alındı. Genel Başkan Meral Akşener sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yeniden aday olmayacağını açıkladı. İYİ Parti'nin kongresi bir ay içinde yapılacak.

İYİ Parti teşkilatı, cuma günü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcaları'nda bulunan termal otelde gerçekleştirilen İYİ Parti Teşkilat Çalıştayı için toplandı. Seçim sonuçlarının ve partinin bundan sonra süreçteki yol haritasının belirlenmesi için bir araya gelen İYİ Parti'nin dün (pazar) akşam saatlerinde 'Sonuç Bildirgesi'ni açıklaması bekleniyordu. Ancak tam bu sırada, sürpriz bir karar çıktı. İYİ Parti'nin bir ay içinde olağanüstü kongreye gitme kararı aldığı, Genel Başkan Meral Akşener'in de yeniden aday olacağı açıklandı.

GERGİNLİK ÇIKTI, AKŞENER'İN İSTİFA ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Çalıştayın ikinci ve son günündeki, basına kapalı değerlendirme toplantılarının gergin geçtiği, Meral Akşener'in de ortaya çıkan söylemlerden rahatsız olduğu iddia edildi. Sonuç bilgirgesinin hazırlanacağı Akşener'e yönelik eleştirilerin dozunun artması üzerine ortam iyice gerildi. Partililer arasındaki sert tartışmaların zaman zaman arbedeye dönüştüğü de öne sürüldü. Hatta bir partilinin burnuna aldığı darbeyle yaralandığı da belirtildi.

Bu sırada özellikle sosyal medyaya bu gerginlik sonrası Akşener'in çok sinirlendiği, baygınlık geçirme aşamasına geldiği ve ardından da Genel Başkanlık görevinden istifa ettiği söylentileri yayılmaya başladı. Toplantıdan ayrılmak isteyen Akşener'in, partililer tarafından güçlükle ikna edildiği öğrenildi.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI

Sosyal medyada konu ile ilgili yorumlar paylaşılırken, İYİ Parti Çalıştayı'ndan sürpriz bir karar çıktı. İYİ Parti, bir ay içinde seçimli olağanüstü kongreye gitme kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı. Meral Akşener'in de bu kongrede yeniden Genel Başkanlığa aday olacağı belirtildi.

İYİ Parti Meclis Grup Başkanı, İstanbul Milletvekili Ahat Andican da partilerinin bir ay içinde olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldıklarını, basın mensuplarıyla paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise "Cuma gününden beri yapılan toplantının içerisindeyim. 3 temel konuda masalarda 14-15 kişilik gruplar görüşlerini ifade etti. Her masa kendi seçtiklerini bülten haline getirdi. Sunucu eşliğinde hangi konundan ne kadar çok bahsedildiği yüzeysel olarak anlatıldı" dedi.

Aydın, "Eleştiriler de oldu. Seçimden yeni çıkan partinin yüzde 10 ile çıktığını ve devlete karşı, güçlü partiye karşı başarılı olduğunu beyan eden de oldu. Olağanüstü kongre açıklamalarında bulundular. Aday olmayı düşünecek kimse yok. Cesaret edecek, aday olacak başka kişinin olabileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

Bu arada, alınan bu kararın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 18.45 sıralarında otelden ayrıldı.

AKŞENER'DEN 'ADAY OLMAYACAĞIM' TWEET'İ

İYİ Parti'nin olağanüstü kongre kararının ardından Meral Akşener, sosyal medya hesabından saat 19.37'de yaptığı paylaşım, partide deprem etkisi yarattı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve Parti Meclis Grup Başkanı İstanbul Milletvekili Ahat Andican'ın açıklamalarının aksine Akşener, aday olmayacığını paylaştı. Meral Akşener twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

BİNALİ YILDIRIM, DEDE OLDUĞUNUN MÜJDESİNİ DÜĞÜNDE VERDİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'da Toçoğlu ve Topaca Ailesi'nin düğününde nikah şahidi oldu. Yıldırım, düğünde 6'ncı kez dede olduğunun müjdesini vererek, "Buraya yeni dede olmuş şahit olarak geldim. Bir torunumuz dünyaya geldi" dedi

Ankara Valisi Ercan Topaca'nın kızı Merve Topaca ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun oğlu Gani Toçoğlu, Adapazarı'nda yapılan görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Düğün törenine Eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Eski Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, milletvekilleri, şehir protokolü ve yüzlerce davetli katıldı. Nikahı damadın babası olan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu kıyarken, TBMM Başkanı Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu da şahitlik yaptı.

Merasim sona erdiğinde mikrofonu eline alan Yıldırım, gelin ve damada 'En zor gününüz böyle olsun' temennisinde bulunarak, "Teşekkür ediyorum, başkan nasıl bir duygu yaşadın merak ediyorum. Hem baba, hem nikah akdi. Siz de rahat hissettiniz değil mi? Herhangi bir baskı altında kalmadınız? Kendi isteğinizle, samimiyetle, sevgiyle, sadakatle bir ömür boyu bu birlikteliği sürdüreceksiniz. En zor gününüz, en kötü gününüz bugünkü gibi olur inşallah. Mutlulukları paylaşıp arttıracaksınız. Zorlukları paylaşıp azaltacaksınız" dedi.

Konuşmasında konumunun değiştiğini hatırlatan Yıldırım, 'Evliliği uzun duble bir yol haline getirdik' diye espiri yaparak, "Ben daha önce icraatın içindeyken bir şeyler söylüyordum ama şimdi biraz konumum değişti. Mesela evlilik uzun ince bir yol diyordum. Hemen arkasından da telaşlanmayın o yolları sizin için uzun duble yol haline getirdik. İnşalah mutluluğunuz daim olur. Evlatlarınızın tahtını bizler yapabiliriz ama bahtını yapamayız, rabbim bu iki gencimizin Merve ile Gani'nin bahtını açık eylesin. Cumhurbaşkanımızın mesajında pek detay yok ama, biz söylemiş olalım 1 olur garip olur 2 olur rakip olur 3 olur denge olur, gerisi Allah kerim diyoruz" diye konuştu.

TBMM Başkanı Yıldırım, merasim sırasında 6. torununun dünyaya geldiğini müjdeleyerek şöyle dedi:

"Ben buraya yeni dede olmuş şahit olarak da geldim. Bugün de bizim bir torunumuz dünyaya geldi. Rabbim bütün evlatlarımızın bahtını açık eylesin. Şimdi cüzdanı verme zamanı geldi başkanım. Gani diyenleri görelim, Merve diyenleri görelim. Ne yapalım üzülme biz doğuştan kaybetmişiz yapacak bir şey yok. Evliliğin sırrı biliyorsun değil mi? Nedir? İtaat et rahat et. Sen de havaya girme."

Başkan Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu, çifte cüzdanı takdim ederek ailelerin toplu fotoğraf çekiminde poz verdi.

BAKAN SOYLU NİKAH ŞAHİDİ OLDU, "EN AZ 3 ÇOCUK" NASİHATİNİ HATIRLATTI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nun oğlunun düğünün de nikah şahitliğini yaptı. Soylu, gelin ve damada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk nasihatini hatırlattı.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nun oğlu Furkan Ustaoğlu ile Amasyalı iş adamı Sezai Armağan'ın kızı Tuğba Armağan, Düzce'de düzenlenen nikah töreni ile hayatlarını birleştirdi. Nikah töreninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılarak nikah şahidi oldu. Nikaha Bakan Soylu'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan yardımcıları, bir çok il valisi, müsteşarlar, genel müdürler ve davetliler katıldı. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın kıydığı nikaha şahit olduğunu davetliler önünde tekrarlayan Bakan Soylu, "Ustaoğlu ve Armağan ailelerinin bu güzel akşamlarında birlikteyiz. Sevgili Tuğba, sevgili Furkan birbirinize çok yakışmışsınız. Allah nazarlardan saklasın. Mutlu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Mevlana evliliği tarif ederken hazreti peygamberin yolu olarak tarif etmiş. Bizler şahitler olarak sizin mutluluğunuz için dua ediyoruz. Örnek bir Türk ailesi olun, örnek bir Müslüman aile olun. Bu memlekete güzel evlatlar yetiştirin. Sayın Cumhurbaşkanımızın öğüdünü unutmayın. Anneler, babalar, anneanneler, dedeler sizden kucaklarına torun getirmenizi istiyor. Allah size kötü gün göstermesin. Son olarak Cumhurbaşkanımızın 3 çocuk nasihatini hatırlatıyorumö diyerek evlilik cüzdanını gelin Tuğba Ustaoğlu'na teslim etti.

ÜNLÜ OYUNCU CAN GÜRZAP KAZADA YARALANDI

SİNEMA ve Tiyatro Oyuncusu Can Gürzap, Sapanca'daki evinin bulunduğu yerde yolun karşısına geçerken Suriye uyruklu sürücünün kullandığı motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sapanca İlçesi Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Tiyatro ve dizi oyuncusu 74 yaşındaki Can Gürzap, aracını yol kenarına park edip yolun karşısına geçmek için caddeye çıktı. Bu sırada Kocaeli yönünden gelen Suriye uyruklu sürücünün kullandığı motosiklet ünlü oyuncuya çarptı.Kanlar içinde yerde kalan Gürzap, vatandaşların ilk müdahalesi sonrası olay yerine gelen ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürzap, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, ünlü oyuncuda kafa ve göğüs tramvası olduğunu ve hayati tehlikesinin olup olmadığının henüz belli olmadığını belirterek, "Arkadaşlar değerlendiriyor. Kafa ve göğüs tranvası olduğu tespit edildi ilk aşamada. Tam olarak tomografileri falan çekilsin, beyin cerrahisi ve göğüs cerrahisi görsün net olarak bilgi verelim. Değerlendirelim şu aşamada, erken konuşursak eksik kalır" dedi. Gürzap'ın tedavisi Adapazarı'ndaki hastanede sürüyor.

MOTOSİKLET OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI: 3 ÖLÜ

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü İlyas Açıkkol (41) ile kızı Hülya (15) ve annesi Emine Açıkkol (64) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Gencelli Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Nazilli'den Denizli yönüne giden İlyas Açıkkol yönetimindeki plakasız motosiklet, aynı yöne giden Osman Yıldırım yönetimindeki 31 YS 587 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Açıkkol, annesi Emine ve kızı Hülya Açıkkol yola savrulurken, otomobil de yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, İlyas Açıkkol ile annesi Emine ve kızı Hülya Açıkkol'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Osman Yıldırım ise yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

SKİŞEHİR'DE KAZA: 1 ÖLÜ, 14 YARALI



ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde iddiaya sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçdiği midibüs yoldan çıkarak devrildi. Kazada midibüs sürüsücü 44 yaşındaki Ömer Akyol hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı.

Kaza, Alpu-Beylikova Karayolu 7'inci kilometresinde meydana geldi. Eskişehir'den Beylikova İlçesi'ne yolcu taşıyan midibüs, iddiaya göre sürücüsü Ömer Akyol kalp krizi geçirmesi nedeniyle yoldan çıkarak, tarlaya savruldu. Devrilen mazada midibüs sürücüsü Ömer Akyol olay yerinde hayatını kaybederken, 14 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Eskişehir'deki çeşitli hastanelere götürüldü.

Kaza yapan midibüsün firma yetkilisi Ayhan Yıldırım kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Şoför kendini dışarı atmış, araç kendiliğinden durmuş. Bir kişi ölmüş ve yaralıların hepsini ambulans ile götürüldüler. Hayati tehlikleri yok, kırıkları olanlar var" dedi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BARİYERLERE ÇARPTI, MOTORU YOLA SAVRULDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak karşı şeride geçerken, takla atan aracın savrulan motoruna otomobil çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 01.00 sıralarında, TEM otoyolu Otluoğlu Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Serdar İlyas (37) idaresindeki 34 BBU 743 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan çam ağaçlarını ve bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti. Takla atan aracın motoru koparak yola düşerken, yola savrulan motora Hakan Dursun (40) idaresindeki 34 AEE 687 plakalı otomobil çarptı. Kazada Serdar İlyas yaşamını yitirdi, Hakan Dursun ise hafif yaralandı.

Aracın yola savrulan motoruna çarpan otomobilin sürücüsü Hakan Dursun, "Bir anda ne olduğunu anlamadım. Karşıma bir karartı çıktıö dedi.

Kazada hayatını kaybeden Serdar İlyas'ın cesedi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYIP EVRİM'İN, AMCASI SERBEST BIRAKILDI

Kayıp Evrim Atış'ın önceki akşam gözaltına alınan amcası Niyazi Atış, serbest bırakıldı. Dün akşam saatlerinde Turhal İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi tamamlanan Niyazi Atış, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Söyleyecek bir şeyim yok. Biz de arıyoruz. Bizi de çağırdılar ifadeye ona geldik" dedi. Kayıp Evrim'in, annesi Dilek ve babası Burhan Atış'ın ise sorgularının devam ettiği öğrenildi.

ŞANLIURFA'DA BALKONDAN DÜŞEN GENÇ KIZ ÖLDÜ



ŞANLIURFA'da apartmanın 3'üncü katındaki evinin pencereleri temizlediği sırada dengesini kaybederek düşen Zehra Beller (16) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Karaköprü ilçesinin Doğukent Mahallesinde meydana geldi. Zehra Beller, evlerinin penceresinin camını temizlerken dengesini kaybedince beton zemine düştü. Genç kızın yere düştüğünü fark eden bina sakinleri durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cesedi yapılan incelemenin ardından cenaze aracına konularak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

EDREMİT 'SAHİL KORDONU PROJESİ'NİN AÇILIŞI YAPILDI



VAN'ın Edremit Belediyesi tarafından göl kıyısında hayata geçirilen 'Sahil Kordonu Projesi'nin açılışı görkemli törenle gerçekleştirildi.

Edremit Belediyesi tarafından 1 yılı bir aşkın bir zamanda tamamlanan ışıklandırma, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, ağaçlandırma, banklar ve kafeteryalarla, sosyal donatı alanlarının oluşturulduğu, piknik ve mesire alanlarının yapıldığı, 100 bin metrekare yeşil alanı bünyesinde barındıran 'Sahil Kordonu Projesi' hayata geçirildi. Edremit sahilinde yapılan açılış törenine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Nurullah Kıyılık, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan ile kamu kurum temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

'30 YILLIK İŞGALCİLERİ SAHİLDEN TEMİZLEDİK'

Açılışta konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, 2016 yılının Aralık ayında göreve geldiği günden bu yana, Sahil Kordonu projesinin gerçekleşmesi için ekip arkadaşlarıyla beraber çalıştığını belirterek, "Edremitlileri denizle birleştirmek için adımlar atmamız gerekiyordu. Bunun için ilk amacımız bu kadim halkımızı denizle birleştirmekti. Ama, bazıları sizlerle denizin arasına duvar örmüşlerdi. Denizden faydalanabiliyor muydunuz? Biz 2016 yılının Aralık ayında bu gaspçı ve işgalcilere son vereceğiz dediğimizde, bize 'Buradan kimler gelip geçti. Onlar yapamadı da sen mi yapacaksın?' dediler. Bende 'inanmış bir adamı neyle korkuta bilirsiniz?' dedim. Böylece 2 ay süren çalışmayla sahildeki barakaları, duvarları 200 kişilik ekip ve 30 iş makinesiyle, gece 4'te başladık sabah 9'da yıktık. Bu 30 yıllık işgalcileri sahilden çıkardık. Van halkı uyandığında o işgalcileri bir daha burada gördü mü? Demek ki Yapılabiliyormuş?" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Sahil Kordonu Projesi'nin açılış kurdelesi kesildi. Ardından havai fişek gösterisi ve sanatçı Yusuf Güney'in verdiği konserle tören sona erdi.

HATAY'DA 79 METRELİK KÜNEFE 1 SAATTE TÜKETİLDİ

Hatay'ın anavatana katılışının 79. yıldönümü etkinlikleri kapsamında yapılan 79 metrelik künefe, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle 1 saatte bitti.

Hatay'ın Anavatana Katılışı'nın 79. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 79 metrelik künefe yapıldı. 10 kişinin çalışmasıyla 1 haftada yapılan künefe vatandaşların yoğun ilgi göstermesi sonucu 1 saatte tamamen tükendi. Etkinlik öncesi konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, "Anavatana katılışımızın yıl dönümü kaç yılı gösteriyorsa o yıla göre biz künefe yapıyoruz. Bugün de 79. yılı kutluyoruz. Atatürk Caddesi'nde 79 metrelik künefemiz yapıldıö dedi. 11 yıllık künefe ustası Mustafa Yılmaz, 79 metrelik künefe için 2 ton malzeme kullandıklarını belirterek, "Künefemize 800 kilogram kadayıf, 600 kilogram peynir, 300 kilogram tereyağı, 300 kilogram şeker ve 30 kilogram da Antep fıstığı kullandık. Künefenin yapımı 10 kişi ile 1 hafta sürdü. Hatay'ın anavatana katılışının yıldönümü için hazırladığımız künefemizi vatandaşlarımıza ikram ettik. Afiyet şeker olsun" diye konuştu.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik öncesi Gürcistan Halk Dansları Topluluğu yöresel danslarından gösteriler sundu.

KARADENİZLİLER, 14'ÜNCÜ KAZDAĞI YAYLA ŞENLİĞİ'NDE BULUŞTU

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Kazdağları, 14'üncü Geleneksel Karadenizliler Yayla Şenliğine ev sahipliği yaptı. Kazdağları'nın Talim Alanı bölgesini sabahın erken saatlerinden itibaren dolduran Karadenizliler, Karadenizli Sanatçı Onay Şahin'in türküleri eşliğinde horon oynadı.

Edremit Körfezi'nde yaşayan Karadenizlilerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, unutulmaz bir şenlik yaşadı. Organizasyonu Burhaniye Karadenizliler Derneği ile Balıkesir, Altınoluk, Akçay ve Kadıköy Karadenizliler Dernekleri birlikte yaptı. Onay Şahin'in türküleri ve kemençenin nağmeleri eşliğinde horon oynayan kadınlı erkekli guruplar tozu dumana katarken, görevliler alanı sık sık sulamak zorunda kaldı. Etkinliğe, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Balıkesir'in AK Partili Milletvekili Adil Çelik, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka ve Burhaniye Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal ile başkan yardımcıları Cemil Bahadır ve Cemal Akkılınç ile Ak Parti Burhaniye İlçe Başkanı Onur Bedir, CHP Burhaniye İlçe Başkanı Tarık Erdil ile AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü de katıldı. Alanın çevresinde mangallar kurulurken, konuklara et ve pilav ikramı yapıldı.

Şenlikte konuşan ve konuklara teşekkür eden Burhaniye Karadenizliler Derneği Başkanı Mehmet Büyük, "Önemli olan birlik ve beraberliğimizi her dönem kanıtlıyoruz. Türkiye'nin geleceği Karadenizlilerdir. Her zaman bunu söylüyoruzö dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise bu tür şenliklerin birliktelik açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu tür festivalleri, etkinlikleri, insanları bir araya getiren örf ve adetlerimizi devam ettiren, yaşatan bütün sosyal kültürel organizasyonları destekliyorum. Bu gün de işte burada yayladayız. Hep beraber şenliği gerçekleştiriyoruz. Cenabı Allah, birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin. Allah, ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlere fırsat vermesin" diye konuştu.

