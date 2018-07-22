DHA YURT BÜLTENİ 1

HAKKARİ'DE İHA TESPİT ETTİ, UÇAKLAR VURDU: 3 PKK'LI ÖLDÜ

HAKKARİ'nin Kavaklı-Yoncalı bölgesi kırsalında 3 PKK'lı terörist, yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari ve çevresindeki kırsal alanda başlatılan operasyonlar sürdürülürken, Kavaklı-Yoncalı bölgesinde 3 PKK'lı terörist İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildi. Yer ve konumları belirlenen teröristlerden 3'ü F-16 savaş uçaklarının yaptığı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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- Havadan bombalama anları

Haber-Kamera: HAKKARİ, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KLİMASI BOZULAN UÇAKTA YOLCULAR RAHATSIZLANINCA UÇAK PİST BAŞINDAN DÖNDÜ



TRABZON-Ankara seferini yapmak üzere kalkış için pist başı yapan uçak, klimaların arızalanması ve bazı yolcuların sıcaktan fenalık geçirmesi üzerine geri döndü. Aprona gelerek tahliye edilen uçakta fenalaşan yolculara sağlık ekipleri müdahale etti.

Trabzon'dan Ankara'ya gitmek üzere Trabzon Havalimanı'na gelen yolcular işlemleri sonrasında THY'ye ait 15.40'da hareket etmesi gereken Trabzon-Ankara seferini yapan uçağa alındı. Apronda bir süre bekleyen ve ardından pist başı yaparak uçuşa hazırlanan uçaktaki yolcular, klimaların çalışmadığını belirterek, kabin görevlilerine tepki gösterdi. Yolcuların bazıları, uçakta yer alan dergi ile uyarı kartlarını sallayarak serinlemeye çalışırken, bazı yolcular ise sıcaktan bunalarak fenalık geçirdiklerini söyledi. Tepkilerin artması ve bazı yolcuların sıcaktan fenalık geçirmesi üzerine kaptan pilot uçmaya hazırlandığı uçağı geri döndürerek aprona döndü. Yaklaşık 200 yolcu uçaktan tahliye edilirken, apronda hazır bekletilen sağlık görevlileri de fenalaşan yolculara müdahalede bulundu.

Tahliye edilen uçaktaki yolcular, dış hatlar terminal binasına alındı. Teknik ekibin uçağın klima arızasını gidermek için çalışmaları sürerken, yolcuların başka bir uçakla seyahat edeceği belirtildi.

Öte yandan klimaları arızalanan uçakta yaşanan anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, yolcuların sıcaktan korunmak için uçakta yer alan dergi ile uyarı kartlarını sallayarak serinlemeye çalıştığı, tepkilerini de alkışlayarak gösterdikleri görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uçakta yaşananlar

HABER: Fatih TURAN KAMERA: TRABZON,()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Aydın'da pompalıyla dehşet: 5 ölü, 4 yaralı - (4)

CENAZELER GETİRİLDİ

Boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı eve giden Mustafa Duran'ın pompalı tüfekle gerçekleştirdiği katliamda ölen kayınbiraderi Birol Karakılıç, onun eşi Emine Özlem Karakılıç, diğer kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç'ın cenazeleri Aydın'ın Nazilli ilçesine, ailenin komşuları ve aynı zamanda akrabaları olan Filiz Kahya ile eşi Mehmet Kahya'nın cenazeleri ise Bozdoğan ilçesine getirildi.

BABANIN AĞIDI YÜREK DAĞLADI

Birol Karakılıç ve eşi Emine Özlem Karakılıç için, cinayetin işlendiği, Nazilli'nin İstiklal Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alındı. Yakınları, gözyaşları içerisinde haklarını helal etti. Daha sonra cenazeler, kırsal Bozyurt Mahallesi'ndeki camiye götürüldü. Çift için ikindiden sonra, vakit namazı beklenmeden cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sırasında Emine Özlem Karakılıç'ın babası Niyazi Sakallıoğlu, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Cenaze namazlarının kılınmasının ardından Karakılıç çifti, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Sakallıoğlu, "Ah benim yavrularım" diyerek ağıt yaktı.

BOZDOĞAN'DA DA ÜZÜNTÜ HAKİM

Mustafa Duran'ın öldürdüğü Filiz Kahya ve Mehmet Kahya çiftinin cenazeleri ise Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin Yazıkent Mahallesi'ne getirildi. Aşağı Cami'ye getirilen çift için cemaatten helalik alındı. İkindiden sonra, vakit namazı beklinmeden kılınan cenaze namazının ardından Filiz Kahya ve Mehmet Kahya çifti de Yazıkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninden önce, ölen çiftin oğlu 9 yaşındaki Halil Utku Kahya, caminin önüne getirildi. Ancak bir süre sonra yakınları, küçük çocuğu otomobile bindirip buradan götürdü.

Öldürülenlerden Bekir Cihan Karakılıç'ın ise daha sonra toprağa verileceği öğrenildi.

NAZİLLİ GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Birol Karakılıç, onun eşi Emine Özlem Karakılıç çiftinin cenazelerin getirilmesi

- Cenaze namazlarının kılınması

- Baba Niyazi Sakallıoğlu'dan görüntü

- Cenazelerin taşınması

- Sakallıoğlu'nun ağıt yakması

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- Birol Karakılıç, onun eşi Emine Özlem Karakılıç çiftinin cenazelerinin cinayetin işlendiği İstiklal Mahallesinde bulunan evin önündeki görüntüleri

- İzmir'den gelen Cenaze aracı evin önünde.

- Cami hocası dualar okuyarak evin önünde bulunan yakınlarından helallik istedi.

- Evin önü yakınlarınca göz yaşı sel oldu

Haber-Kamera : Ramazan ÇETİN-Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

BOZDOĞAN GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Filiz Kahya ve Mehmet Kahya'nın cenazelerinin getirilmesi

- Cenaze namazından görütü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / BOZDOĞAN (Aydın), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TERMİK SANTRALDEKİ ÇÖKME SIRASINDA İŞÇİNİN KAÇIŞ ANI KAMERADA

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu 10 işçinin yaralandığı, 2 işçinin öldüğü o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kömür sevk kanalının bir anda çöktüğü ilk görüntüler önceki gün ortaya çıkarken, dün de ortaya çıkan bir diğer görüntüde ise bir işçinin çökme anında panikle kaçtığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çökme anları

- İşçinin kaçması

Haber: Cavit AKGÜN / Muğla ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KAZAĞINI ŞAFTA KAPTIRAN 4 YAŞINDAKİ SURİYELİ ÇOCUK ÖLDÜ



KONYA'da oynarken traktör ile yem karma makinesi arasındaki şafta kazağını kaptıran 4 yaşındaki Suriyeli Muhammed Ali El Muhammed hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Akasma Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir çiftlikte çalışan Suriyeli ailenin çocuğu Muhammed Ali El Muhamammed, oynarken çalışan traktörün yanına geldi. Bu sırada çocuğun kazağı traktör ile yem karma makinesi arasında bulunan şafta takıldı. Kafasını şafta çarpan Ali El Muhammed ağır yaralandı. Babası İbrahim El Muhammed tarafından traktör altından çıkartılan çoçuk için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Muhammmed Ali El Muhammed'in öldüğünü saptadı. Çocuğunun öldüğünü öğrenen baba İbrahim ve anne Vahide El Muhammed gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük çocuğun cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polisin incelemeleri

- Anne ve babanın ağlaması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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CİP İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI, 2 UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI



ADAPAZARI'nda, hatalı sollama yapan cip ile karşı istikametten gelen motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan 2 uzman çavuş yaralandı.

Kaza, Adapazarı Ankara Caddesi'nde meydana geldi. E.D. idaresindeki 54 ED 902 plakalı cip hatalı sollama yapınca karşı istikametten gelen Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuşlar R.T. ile O.Ç.'nin bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpma sonucu cipin ön lastiği koparken, motosiklet ise metrelerce savrularak paramparça oldu. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralı askerlere ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü E.D. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Motosikletin görüntüsü

Cipten görüntüler

Polisin incelemelerde bulunması

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL İŞ YERİNE DALDI: 1 YARALI

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki iki araca çarptıktan sonra yol kenarındaki pişmaniye dükkanına girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Başiskele D-130 Karayolu Seymen mevkiinde meydana geldi. Emrehan Çelik idaresindeki 06 FP 9533 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 54 EU 812 plakalı otomobil ve HL-491-S Hollanda plakalı cipe çarptı. Süratli olduğu öğrenilen otomobil daha sonra yol kenarındaki Hüseyin Çetin'e ait pişmaniye dükkanına girdi.

Kaza sırasında iş yerinin içerisinde olan vatandaşlar panikle dükkandan dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında iş yerinde olan 4 kişiden yaralanan olmadı. Kaza sıra ında yaralanan otomobil sürücüsü Emrehan Çelik ise olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İş yerinin güvenlik kameraları kaza anını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde alışveriş yapan müşterilerin kasaya yöneldikleri sırada kontrolden çıkan otomobilin park halindeki cipe çarptıktan sonra iş yerinin camından içeri girdiği, kaza nedeniyle iş yeri çalışanları ve müşterilerin panik içinde dışarı çıktıkları görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası görüntüleri

- otomobilin araçlara çarpması

- iş yerine girmesi

- içeride bulunanların kaçması

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE (Kocaeli), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALI



KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Hereke mevkii geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Ramazan Kayacık idaresindeki 26 EJ 234 plakalı TIR, iddialara göre yanına yaklaşan bir araçtan kaçmaya çalışırken Kemal T. yönetimindeki 41 NF 303 plakalı otomobile çarptı. Ardından araçlar önlerinde seyreden Fahri Şendiç idaresindeki 34 BM 4667 Plakalı minibüse çarparken bu arada arkadan gelmekte olan Mehmet Ali Kaçmaz yönetimindeki 34 ZH 0347 plakalı otomobil ve Nevzat Duman idaresindeki 41 FM 831 plakalı yolcu otobüsüde kaza yapan araçlara çarptı.

Kaza sonrası TIR sürücüsü Ramazan Kayacık araçta sıkıştı. Kazayı görenler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiyenin kaza kırım ekibi de sevk edildi. TIR içinde sıkışan sürücü Kemal T. ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilken kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma yaklaşık yarım saat kapandı.

Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan araçlar

-Kaza anının cep telefon görüntüsü

- Kaza sonrası görüntünün kararması ve arkadan gelen acı haykırışlar

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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OTOBÜS ALEV ALEV YANDI

GEBZE-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Gemlik Karsak gişeleri yakınında motorundan dumanlar yükselince sürücü Yusuf Çolak'ın (50) emniyet şeridine çektiği yolcusuz otobüs, kısa sürede yanarak hurdaya döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun İstanbul istikametinde yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Yangın saat 15.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Karsak gişeleri yakınlarında meydana geldi. Yusuf Çolak idaresindeki plakası belirlenemeyen bir yolcu otobüsü yolcusuz olarak Balıkesir'den İstanbul'a giderken, motor bölümünde yangın çıktı. Kendisiyle birlikte yanında bir kişinin daha bulunduğu otobüsteki yangını farkeden sürücü Yusuf Çolak aracı emniyet şeridine çekti. Sürücü Çolak ve yanındaki kişi otobüsten hemen inerek yangına müdahale ettti. Ancak alevler bir anda otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.

6 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Otobüs yangını nedeniyle otoyolda İstanbul istikametinde trafik durduruldu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi esnasında yolda yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından otoyolun 2 şeridi trafiğe açıldı. Yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiyenin yangına müdahalesi,

- söndürme çalışmaları,

- araç kuyruğu

- detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ/ BURSA/

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TAVŞANLI'DA TRAFİK KAZASI; 9 YARALI



KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi'nde, beton mikseriyle otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Tavşanlı Çevreyolu Kuruçay kavşağında meydana geldi. G.G. yönetimindeki 43 LP 047 plakalı beton mikseri, S.T. idaresindeki 43 FC 895 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü S.T. ile aynı araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza mahali

- Detaylar

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 2 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

DÜZCE'de, otomobilin yola çıkan büyükbaş hayvanlara çarptı. 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaza akşam saatlerinde, D-100 karayolu Hacıkadirler Köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Ebru Karadayı idaresindeki 81 EK 747 plakalı otomobil yol kenarında otlayan ve aniden yola çıkan iki büyükbaş hayvana çarptı. Hayvanlardan biri hemen etrafta bulunan vatandaşlar tarafından kesilirken, diğer hayvan ise çimenlik alana yığılıp kaldı.Yaralı olduğu ve ayaklarının kırık olduğu anlaşılan diğer hayvan da yine vatandaşlar tarafından kesilmek zorunda kaldı. Diğer yandan hayvanlara çarpan araç kullanılmaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, hayvanların kime ait olduğunun anlaşılması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntüler

Polislerin inceleme yapması

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KARABÜK'TE MOBİLYA ATÖLYESİ VE 2 DEPO ALEV ALEV YANDI



KARABÜK'te, mobilya atölyesi ve bitişiğindeki 2 gıda deposu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, orman ekipleri ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bağ Essan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Ali Şenay'a ait 2 katlı mobilya atölyesinde çıktı. Üst katta süngerlerin olduğu bölümde çıkan alevlere çalışanlar yangın tüpleriyle müdahale etti, ancak başarılı olamadı. Atölyeden dışarıya çıkan çalışanlar itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler alevlere müdahale etti. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak önlem almaya çalıştı. Yanıcı kimyasalların etkisiyle büyüyen alevler atölyeyi sardı. Alevler bitişikteki 2 gıda deposuna da sıçradı. Yangına, ilçe belediyeleri, Kardemir A.Ş. itfaiye ekipleri de müdahale ederken Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'nden de destek istendi. Arazözler olay yerine sevk edilirken, Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınlarına müdahale için kentte bulundurulan helikopter havadan alevlere müdahale etti.

Mobilya atölyesi çalışanlarından bazıları gözyaşları içinde söndürme çalışmalarını izlerken, bazıları da çalışmalara destek verdi. İşçiler, bu arada içeride bulunan yanıcı kimyasalların bulunduğu tenekeleri dışarıya çıkardı, itfaiye hortumuyla su sıktı. Yaklaşık 2 saat sonra alevler söndürülürken mobilya atölyesiyle bitişiğindeki 2 gıda deposu kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alevler söndürülmeye çalışılırken

-Helikopterin havadan müdahalesi

-Bir mobilya çalışanının üzüntüsü

-Mobilya çalışanlarının söndürme çalışmalarına katılması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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30 METRELİK ÇUKURA DÜŞEN İŞÇİYİ İTFAİYE KURTARDI

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, TOKİ inşaatında çalışan 43 yaşındaki İbrahim Şahan, temel için kazılan yaklaşık 30 metre derinliğindeki çukura düştü. Şahan, itfaiye ekibi tarafından çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Karahasanlı Mahallesi, TOKİ tarafından yapılan konut inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan İbrahim Şahan, bir yapının temeli için kazılan 30 metre derinliğindeki çukuru düştü. Mesai arkadaşlarının fark ettiği Şahan'ın kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine gelen ekiplerden bir itfaiye eri, halatla Şahan'ın düştüğü çukura indi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası Şahan, düştüğü çukurdan çıkarıldı.

Yaralanan Şahan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çukurdan görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Yaralının çukurdan çıkarılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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FIRTINA VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ AĞAÇLARI DEVİRDİ, TABEALARI YIKTI

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle devrilen bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

İlçede saat 16.00 sıralarında başlayan yağış sırasında saklanacak yer bulamayan çok sayıda kişi sırılsıklam oldu. Şiddetini arttıran yağış bazı iş yerlerinin ve evlerin çatısını uçurdu. Bir otomobilin de üzerine ağaç devrildi. Araçta kimsenin olmaması can kaybını önledi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken ağaçlar ve tabelalar yollara devrildi. Yaklaşık 30 dakika süren şiddetli yağış, yerini sağanağa bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Caddeden geçen araçlar

- Yağış ve rüzgardan görüntü

Haber:Efendi ERKAYIRAN-Kamera: KADİRLİ,(Osmaniye),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ'DEN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bedelli askerlikle ilgili olarak, "Gelir düzeyine göre, eğer asgari ücretle çalışıyorsa o 5 bin lira ödesin aylık geliri 100 bin lira ise o da 100 bin lira ödesin. Yani bu adalet sağlansın. Asgari ücretli ile siz Türkiye'nin en zengininin çocuğunu aynı fiyata, 15 bin liraya bedelli askerlik yaptırırsanız bence bu adil ve doğru olmaz." dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tuttuğu takım olan Eskişehirspor'un Bolu'da kampında yaptığı hazırlık maçını izledi. Destici, maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Destici, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bedelli askerlikte 28 gün askerliğin gereksiz olduğu yönündeki açıklamasıyla ilgili olarak, "Tabi ki, teorik 28 günün içeriği nedir gerçekten onu hiç kimse anlayamadı. Ama ben 28 gün bil fiil yani temel eğitimin alınması gerektiğinin doğru olduğu düşüncesindeyim. Mutlaka ama mutlaka bedelli olarak askerliğini yapacak vatandaşlarımızın 28 gün bir temel eğitimden geçmeleri, silah tutmaları, o şanlı üniformayı giymeleri, peygamber ocağının karavanasından yemek yemeleri ve o ruhu yakalamaları lazım. Şimdi bilindiği gibi 28 gün askerliğini yaparken de ister kamuda çalışsın ister özelde çalışsın zaten geri döndüğünde işine de dönebilecek. Bu da düzenleme ile birlikte garanti altına alınıyor" dedi. Mustafa Destici, yaş ve ücret konusunda ise farklı düşündüğünü belirterek şöyle konuştu:

"1 milyonun üzerinde insandan bahsediliyor. Bu 1 milyon üzerindeki insanın geçtiğimiz yılardaki bedelli uygulamalarına baktığımız zaman en son çıktığı dönemde 250 bin civarında başvuru olmuş 750 bin kişi varken 3'te 1'i başvurmuş. Şimdi de 1 milyonun üzerinde insan var. 500 bini başvuracak 300 bini mi bunların hepsi ile ilgili bir çözüm getirilmesi lazım. Tek bir rakam olmamalı herkes için 15 bin olmamalı. Gelir düzeyine göre, eğer asgari ücretle çalışıyorsa o 5 bin lira ödesin aylık geliri 100 bin lira ise o da 100 bin lira ödesin yani bu adalet sağlansın. Asgari ücretli ile siz Türkiye'nin en zengininin çocuğunu aynı fiyata, 15 bin liraya bedelli askerlik yaptırırsanız bence bu adil ve doğru olmaz. Mutlaka bunun mecliste teklif getirilirken ve mecliste görüşülürken komisyonlarda bu şekilde buradaki düzenlemelerin yapılması lazım. Bir diğer husus da yine bazı meslek grupları var ki TSK bunu belirleyebilir buna ihtiyaç var. Öğretmen olsun, sağlıkçı olsun, mühendis olsun bunlar da askerliklerini orada çalışarak yapsın. Bir öğretmen vazifesini Burdur'da yapıyor. Nerede ihtiyaç var. Şırnak'ta mı ihtiyaç var. O dönem içinde oraya gönderilip askerliğini yapmış sayılır. Böyle çözüm önerileri getirmek lazım. Bu yığılmayı ortadan kaldırmak lazım. Toplumda bu kanaati kaldırmak lazım. Yani parasını veren askerlikten bedelli olarak kurtulur parası olmayan gider askerliğini yapar. Bu doğru bir anlayış değil. Bu toplum arasında bir ayrışma da meydana getirir. İnsanlar şehitlerimizi aileleri var bunları rencide eder."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mustafa Destici ile röportaj

-Detaylar

Süre: 05.37-Boyut: 628 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama (2)

TUTUKLU CHP'Lİ GENÇLERİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından oy çuvallarının getirildiği Antalya Adliyesi önünde, CHP ile Ak Parti ve MHP'li grup arasında yaşanan gerginlikten sonra tutuklanan CHP Antalya Gençlik Kolları üyesi 5 genci cezaevinde ziyaret etti. Kepez E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde tutuklu gençlerle görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, ardından da Döşemealtı Belediyesi'ndeki mesirelik alanda tutuklu gençlerin aileleriyle bir araya geldi. Görüşme sonrasında açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Antalya'da genç arkadaşlarımız tutuklu, onları ziyaret ettik. Daha sonra aileleriyle görüştük. Bazı sorunları var. O sorunların çözülmesi için il başkanımız ve milletvekillerimiz ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Ailelerin bazı beklentileri var. Şikayete bağlı bir suç olduğu için Adalet Bakanlığı'ndan bir izin gerekiyor. O iznin de bir an önce gelmesi lazım ve bu arkadaşlarımızın tutukluluk hallerinin sona erdirilmesi gerekiyor. Bu konuda biz parti olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz, göstermeye de kararlıyız. Bizi sevindiren husus hapishanede olan genç arkadaşların morallerinin iyi olması. Herhangi bir suçları yok ama keyfi olarak içeride tutuluyorlar. Umarım kısa süre içinde özgürlüklerine kavuşurlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kemal Kılıçdaroğlu'nun cezaevi önünde açıklama yapması

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU, ABDAL MUSA ANMA TÖRENİNDE HALKA SESLENDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alevilerin inanç merkezi olan Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Tekke Mahallesi'nde 13'üncü Uluslararası 34'üncü Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma etkinliğine katıldı. Tekke Mahallesi'ndeki Abdal Musa Türbesi'ni ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, ardından şenlik alanında etkinliğe katılan vatandaşlara seslendi.

Sevgi gösterileri ve 'Türkiye seninle gurur duyuyor' sloganlarıyla sahneye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Abdallar bizim kültürümüzün en önemli unsurlarıdır. İran-Türkmenistan Havzası'nda bulunan ve Ahmet Yesevi ocağında yetişen Abdallar 13'üncü yüzyılda Anadolu'ya geldiler, Balkanlar'a, Nil Havzası'na, Dicle-Fırat Havzası'na yerleştiler. Anadolu'nun Türkleşmesine, Müslümanlaşmasına büyük katkıda bulundular" dedi.

Hacı Bektaş-ı Veli'nin bizzat Ahmet Yesevi tarafından Anadolu'ya gönderildiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Abdalların özelliği nedir?. Birinci özelliği Abdallar önemli düşünürlerdir. İyiyi, kötüyü ayırt ederler ve toplumun aydınlanmasında büyük katkıda bulunurlar. Düşünür olmalarının gereği olarak da hayatı sorgularlar. Abdalların düşünür olması onların bugüne kadar yaşamalarına büyük bir ortam hazırlamıştır. Onlar aynı zamanda birer şair ve ozandırlar. Halka düşüncelerini şiirleriyle, deyişleriyle anlatmışlardır. Halkın diliyle konuşmuş ve bugüne kadar güzel Türkçemizi yaşatmışlardır. Abdalların bir başka özelliği bilime ve bilimin ışığına inanmalarıdır. Yunus Emre bunun en güzel düşünceleriyle bize aktarmıştır. 'İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir, sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır' der. Aynı zamanda bilime değeri veren sadece Abdallar değil peygamberimiz Hz. Muhammed de bilime olağanüstü önem vermiştir. 'Alimin ölümü alemin ölümü gibidir' demiştir. Hz. Ali, 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' demiştir. Abdalların bir başka özelliği tasavvuf erbabıdırlar ve inancın derinliklerine inmeleridir. Abdallar hoşgörünün, güzelliğin, iyiliğin önemi bilir ve bütün topluma öğretirler."

Abdalların aynı zamanda dilimizi kuşaktan kuşağa yaşattıklarını da belirten Kılıçdaroğlu, "Sarayın diliyle halkın dili arasına önemli mesafeler olduğunu bütün topluma göstermişlerdir. Bugün sarayın dili konuşulmaz ama halkın dili Abdallar aracılığıyla yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa bize gelmiştir. Aynı şekilde onlar zulme karşı direnmişlerdir. Sürekli hakkın, haklının yanında durmuşlardır. Pir Sultan Abdal, Köroğlu, Dadaloğlu, Abdal Musa bunların örnekleridir. Abdalların en önemli özelliklerinden birisi de ahlakı toplumun her kesimine yaymalarıdır. Eline, diline, beline sahip olmak bu düşüncenin temel özlerindendir. Onlar aynı zamanda adaleti savundular. O kadarki 'Düşmanınız bile olsa insan olduğunu unutmayın' der Hacı Bektaş-ı Veli. Adil davranmak, adaletle hükmetmek yine Abdallığın temel görevlerinden birisidir. İnsanı Allah'ın yarattığı en değerli varlık olarak görürler ve kendi gönül Kâbe'sini insan olarak kabul ederler. Kadın erkek ayrımı asla yapmadılar, insanı önemli bir değer olarak gördüler. Abdal Musa'nın bu topraklar için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bu kültür yok edilmek istendi ama asla yok edemediler. Çünkü bu kültürün kökeninde insan sevgisi, adalet, beraberlik, kardeşlik var. Bu tür yaşamak zorundadır ve yaşayacaktır. Abdal Musa'yı, Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Mevlana'yı, Erzurumlu Emrah'ı bunun için anıyoruz" dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Asla kin tutmayacakları ve kinden yana olmayacaklarını dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, insandan, sevgiden, hoşgörüden yana olacaklarını kaydetti. İnsan dışındaki bütün canlıları da bu dünyanın kabul gördüğünün bilinmesi gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, yüreğinde kin tutan insanın sadece insan düşmanı değil bütün doğanın da düşmanı olduğunu söyledi. Huzura, birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hepimizin gönül rahatlığıyla bu ülkenin sokaklarında, caddelerinde gezmeye ihtiyacımız var. Hep birlikte dostluğu egemen kılmaya ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı özellikle bugün Abdal Musa törenlerinde sizlerle paylaştığım için ayrıca çok mutluyum, huzurluyum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdal Musa Türbesi ziyareti

- Etkinlik alanı görüntü

- Halka hitap etmesi

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BARTIN'DA SAHİLE VARİL VURDU

BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde akşam saatlerinde sahile varil vurdu. AFAD ekipleri incelemede bulunurken, kimyasal buluntuya rastlanılmadı.

Bartın İnkum sahilinde kumsalda varil gören cankurtaranların bilgi vermesi üzerine jandarma, itfaiye ve Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri geldi. İçinde ne olduğu tespit edilemeyen varil, özel kıyafetli AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kıyıya alındı. Kumsal jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile çevrilirken, varile kimse yaklaştırılmadı. AFAD ekipleri varilde inceleme yaptı.

Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nurhan Doğruöz, "Akşam saatlerinde inkum sahilinde bir varil bulunduğu ihbarını aldıktan sonra ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Hemen olay yerinde geniş güvenlik önlemlerinin alınmasını sağladık. Ve özel kıyafet giyen arkadaşlarımız varilde inceleme yaptı. İlk belirlemelerimize göre, kimyasal herhangi bir buluntuya ya da sızıntıya rastlanmadı. Varilin akıbeti detaylı incelememizin ardından belli olacakö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Varilden detay

-Ekiplerin inceleme yapması

Süre: 40 sn. Boyut: 80,1 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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'DADDRALLİ KARADENİZ' ETKİNLİĞİNDEKİ YATLAR GİRESUN'DA

AMATÖR denizciliğin gelişmesini hedefleyerek yola çıkan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) ve Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği (GOPERATİF) işbirliğinde gerçekleştirilen 'DADDralli Karadeniz 2018 -3 Ülke 1 Hikâye' etkinliği kapsamında, 27 yat Giresun Adası'na ulaştı.

12 Haziran'da Yunanistan'ın Volos Limanı'ndan başlayarak, Gürcistan'ın Poti Limanı'na kadar uzanacak ve 22 Ağustos'ta İstanbul'da sona erecek etkinlikte yer alan 27 yat, Giresun'da mitolojik hikâyelerle bilinen Giresun Adası'na demir attı. 'Argonotların izinde, altın postun peşinde' sloganıyla yola çıkan katılımcılar, amazonların yaşadığı ve Herkül'ün altın postu aramak için adaya geldiği gibi mitolojik hikâyeleriyle ön plana çıkan Giresun Adası çevresinde turladı. Adada yatları temsili amazonlar ve Herkül karşıladı. 3 gün kentte demirli kalacak yatlar, ardından rotadaki bir sonraki durak olan Gürcistan'ın liman kenti Poti'ye hareket edecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, Giresun Adası'nın hikâyelerin içerisinde yer almasının ralliye artı bir değer kattığını belirtti. Gürgenci, "İnanıyoruz ki bu tanıtımla birlikte Giresun Adası her geçen gün yükselen trendine kazanım sağlayacaktır. Karadeniz'de adanın çok özel bir yeri var. Bu etkinlik bu değeri artıracaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yatların karşılanması

Amazon kadınları görüntüleri

Yatların ada çevresinde turlaması

Gürgenci konuşma

Detaylar

HABER KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,() -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BURSA'DA ATA SPORLARI COŞKUSU



BURSA'da, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'nin 2'nci günü Keles İlçesi Kocayayla'da okçuluk müsabakası, atlı gösteriler, yağlı güreş gibi etkinliklere sahne oldu. Etkinlikte konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye türedi bir devlet değildir. Türkiye bahsettiğim üzere çok uzun bir geçmişi olan devlet geleneğine sahip bir devlettir. Bu devlet geleneğimiz içerisinde bize mahsus, bizim geleneklerimizi bu milletin cesaretini, aklını, çevikliğini yansıtan ritüeller vardır, sporlar vardır" dedi.

Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve Türk halklarının gönül birlikteliğini güçlendirmek amacıyla yapılan ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'nin 2'nci günü Keles İlçesi Kocayayla'daki etkinliklerle devam etti. Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan sanatçı ve sporcuların da katılacağı şenliğin 2'nci gününde açılış seremonisinde konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, bugün burada birbirinden kopmuş ayrı ayrı devletler kurmuş, ayrı ayrı bölgelerde yaşamaya maruz kalmış insanların ortak değerlerini yansıtan etkinliklerin olduğunu belirterek, "At sırtında, ok elinde ve başka başka bir takım müsabakalarla ortak paydalarımızı yeniden gün yüzüne çıkarmak adına yapılan bu etkinlikleri çok değerli bulduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Türkiye türedi bir devlet değildir. Türkiye bahsettiğim üzere çok uzun bir geçmişi olan devlet geleneğine sahip bir devlettir. Bu devlet geleneğimiz içerisinde bize mahsus, bizim geleneklerimizi bu milletin cesaretini, aklını, çevikliğini yansıtan ritüeller vardır, sporlar vardır. İşte bugün Orta Asya'nın bir çok devletinde uzun yıllardan bu yana yapılan bu müsabakaların artık bu dönem içerisinde Türkiye'de de başlamış olması esesen birlik ve beraberliğimizi ortaya çıkarmak bakımından bize faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Açılış Seremonisinin ardından cirit oyunu, arlı okçuluk ve savaş sahneleri gösterisi, Rahvan atları yarışı, güreş gibi sporların yanı sıra kurulan oba alanında Türk devletlerinin geleneksel ürünleri sergilendi. Etkinliklere 309 sporcu ve 150'den fazla sanatçı katılıyor.

Süre: 4 dakika 52 saniye Boyut: 545 MB

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Protokolden detay

-Hakan Çavuşoğlu konuşması

-At üzerine akrobatik hareket yapan Kazakistan grubu

-Rahvan atları

-Obalardan görüntü

-Yağlı güreşlerden görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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HEMŞİN'DE YAPAY GÖLDE YÜZME ŞENLİĞİ



RİZE'nin Hemşin ilçesindeki yapay gölde Hemşin Göleti Su Sporları Şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında, 50 sporcunun katılımı ile ödüllü yüzme yarışları gerçekleştirildi.

Hemşin ilçesinde, Hemşin Göleti Su Sporları Şenliği ile Hemşin Kültür Sanat ve Tulum Festivali düzenlendi. Şenliğe, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Gençlik ve Spor eski Bakanı Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar ile vatandaşlar katıldı. Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, "Hemşin'in bir simgesi haline gelen yapay gölümüzü bu tür aktivitelerle ön plana çıkararak turizmden faydalanmak istiyoruzö dedi.

'HES YAPILACAK SÖYLENİYOR, KESİNLİKLE KARŞIYIZ'

Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak da Hemşin Vadisi'nin hem turizm ekseninde, hem de turizm aktiviteleri ile tanıtılmasını arzu ettiklerini belirtti. Hemşin'de yapılması planlanan Hidroelektrik Santral (HES) projesine değinen ve bu derelerin korunması gerektiğini kaydeden Bak,

"Derelerimizi korumamız lazım, kirletmememiz, derelere bir şeyler atmamamız, çevreyi korumamız lazım. Çünkü buralar birer cennet köşesi. Gelenlere güzel güzel, şırıl şırıl akan dereler sunmamız lazım. HES yapılacak diye şeyler söyleniyor, kesinlikle karşıyız desteklemiyoruz, bu derenin güzelliklerini korumamız lazım. Bu derenin güzelliklerini turizmle taçlandırmamız gerekiyor. Herkese görev düşüyor. Hemşin deresi güzel olsun, cennet köşesi olsun, turizmle taçlansın." diye konuştu.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş ise Hemşin'in değerlerinin turizme kazandırılması gerektiğini belirtti. Bektaş "Yapay gölle süslenen manzara çok güzel, binaların görüntüsünü de güzelleştirmek için kentsel dönüşüm yürütülüyor. Bu sayede bir kültür mirası olan Hemşin turizme daha geniş yelpazede hizmet verecektirö dedi.

GÖLDE YÜZME YARIŞI

Şenlik kapsamında yapay gölde yüzme yarışları gerçekleştirildi. 6 kategoride 50 sporcunun katıldığı yarışlarda kıyasıya mücadele yaşandı. Göl suyunun çok soğuk olması katılımcılara zor anlar yaşattı. Kimi yarışmacılar daha yarışın başında soğuk suya dayanamayarak geri dönerken, parkuru tamamlayanların da zorlandığı gözlendi. Yarışlarda dereceye girenlere ödüller verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şenlik alanı detayları

Eski Bakan Osman Aşkın Bak konuşması

Yüzme yarışı detayları

Horon oynanması

Detaylar

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ / RİZE ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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'UÇMAYAN KÖY KALMASIN' PROJESİYLE KÖYLÜLER İLK KEZ UÇAĞA BİNDİ

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında bulunan Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nin 'Uçmayan Köy Kalmasın' projesi kapsamında düzenlediği uçuşlara, Aşağıkepen ve Yukarıkepen köylüleri katıldı. Etkinlikte 150 kişi ilk kez uçağa binip, kısa süreli uçuş yaptı.

Sivrihisar Sportif Havacılık Merkezi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe daha önce Sivrihisar ilçesine bağlı köy olan Aşağıkepen ve Yukarıkepen Mahallesi'nde oturan 150 kişi katıldı. Daha önce hiç uçağa binmemiş olan köylüler, Cessna 172 tipi uçakla 15'er dakika süreyle ücretsiz uçtu.

Havacılık Merkezi Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu, bugüne kadar 10 köyde yaklaşık 2 bin kişiyi gökyüzüyle buluşturduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün Kepen köyleri uçuşu düzenledik. Buraya yakın olan Aşağıkepen ve Yukarıkepen köylülerimizi gökyüzüyle buluşturuyoruz. Bu kamu yararına olan hizmetlerimizden bir tanesi ve sosyal sorumluluk projesi. Amacımız havacılık kültürünü, havacılık sevgisini insanlarımıza aşılamak, onları gökyüzüyle tanıştırmak ve havacılığı sevdirmek. Bu amaçla bugüne kadar 2 binden fazla vatandaşımızı ücretsiz olarak gökyüzüyle buluşturduk. Şimdiye kadar 10 kadar köyümüzü uçurduk."

OTİZM HASTASI BÜLENT İLK KEZ UÇTU

Kocaeli'nden etkinlik için ailesiyle birlikte gelen Levent Turası, otistik oğlu Bülent Can Turası (19) ile uçtu. Baba Levent Turası, ünlü akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün daveti üzerine geldiklerini ve oğlunun uçuş sırasında çok olumlu tepkiler verdiğini ifade ederek, "Ali İsmet Öztürk ile 2013 yılında Kuşadası'ndaki uçuşunda tanıştım. O yıldan beri onun uçuşlarını takip ederek, ailecek katılmaya çalışıyoruz. Ona çok teşekkür etmek istiyorum. Oğlum 2 yaşından beri otizm hastası. Hiç uçma deneyimi olmamıştı. Oğlumun uçarken tepkilerini görmek adına kendisinden rica ettik. Sağ olsun bizi kırmadı, davet etti. Oğlum uçuştan çok keyif aldı. Hiç ummadığım şekilde olumlu tepki verdi. Uçak ilk kalkışı sırasında benim koluma girerek, refleks hareketleri verdi. Bir korku hissettiğini zannettmiyorum. Bu da bizim için bir tecrübe oldu. Büyük uçaklarla uçuyorduk ama motor sesini yakından duymak ayrı bir zevk. Çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Köylülerden İbrahim Tezcan ise "Havacılık küçüklükten beri merakımız. Askerde paraşütçü olarak birkaç kez uçmak nasip oldu ama sivilde yaşayamadık. Burada böyle bir şeyi deneyeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Uçağa binmek için gelen köylülerin,

- Uçak inerken ve havalanırken,

- Uçağa binen ve inenlerin

- Işıl Görenoğlu'nun konuşması,

- Levent Turasi'nin konuşmasından çekilen görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-SİVRİHİSAR,(Eskişehir),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ