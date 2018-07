DHA YURT BÜLTENİ 1

ŞANLIURFA’da bir iplik fabrikasında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, tonlarca iplik ve pamuk balyası yanarak kül oldu. Söndürme çalışmaları sırasında çöken duvarın altında kalan 2 işçi yaralandı.Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Abdullah Şeker’e ait iplik fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, iplik ve pamuk balyalarının bulunduğu depoya sıçradı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede söndürme çalışmalarında yetersiz kalınınca, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme araçları ile ilçe belediyelerinin sulama araçları ve AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Deponun duvarları iş makineleriyle yıkılarak müdahale edildi. Söndürme çalışmaları sırasında fabrikanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Duvarın altında kalan 2 işçi, ekipler tarafından çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de olay yerine gelerek söndürme çalışmaları hakkında görevlilerden bilgi aldı. Ekiplerin saatler süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, tonlarca iplik ve pamuk balyası yanarak kül oldu.

Büyük çaplı zarara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

SU BORUSUNU TAMİR EDERKEN AKIMA KAPILIP ÖLDÜ

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, su borusunu tamir ederken akıma kapılan Mustafa Aygün (45) yaşamını yitirdi.

Altınova Mahallesi'nde Ay Işığı Sitesi'ndeki bir daireye hidrofor takmaya gelen Mustafa Aygün, evin bahçesinin girişinde bulunan suyu kesmek istedi. Borunun ilkini kesip tıkayan Aygün, diğer su borusunu da kesmek isterken elektrik akımına kapıldı. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Akgün, ağır yaralandı. Komşuların yardımıyla akımdan kurtarılan Mustafa Akgün'e, kendisinin de kalp hastası olduğu öğrenilen bir kadın, ambulans gelinceye kadar kalp masajı yaptı. Ambulansın gelmesiyle Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Akgün, kurtarılamadı.

Evin elektrik tesisatının, ikinci su borusunun içinden geçirildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mustafa Akgün'ün cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Akgün'ün yakınları gözyaşlarına boğuldu.

'OTÇU BABA' LAKAPLI NAZİF KEMAL ÖRDE, KARASU'DA YAKALANDI

'OTÇU baba' lakaplı Nazif Kemal Örde (61), Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde gençlerle uyuşturucu kullanırken yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Otçu Baba' lakaplı Nazif Kemal Örde'nin Karasu'da olduğunu belirledi. Polis, 11 yıl önce bir haber programında elinde esrarla gençlere Kuran-ı Kerim okumayı öğretirken görüntülenen Nazif Kemal Örde'nin yerini tespit etti. Düzenlenen operasyonda kapısı kırılarak girilen evde yaşları 17 ile 30 arasında değişen 5 gençle birlikte uyuşturucu kullanırken yakalanan Örde, gözaltına alındı.

Polisin evde yaptığı aramada 42 gram esrar, 2,30 gram tütünle karışık esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasınca saniye saniye kaydedildi. 5 kişi ve Örde, sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Örde, 'uyuşturucu madde kullanımına yer temin etmek' suçundan tutuklanırken, 5 kişi ise serbest bırakıldı.

19 gündür kayıptı, başına taşla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı (2)

ÖLÜME TERK ETMİŞ

Karaman'da kayıp olarak aranırken, inşaat işçisi Mehmet A. tarafından başına taşla vurularak ve bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıkan Hayati Canbulat cinayetiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Besicilik yapan Hayati Canbulat'ın, birlikte hayvan alıp sattığı Mehmet A. ile kaybolduğu 1 Temmuz günü, küçükbaş hayvan satın almak için Mersin'e doğru yola çıktığı belirlendi. Canbulat'ın eve dönmemesi ve tüm aramalara rağmen izine rastlanılmaması üzerine ailesinin polise başvurduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, ilk olarak Hayati Canbulat'ın evinin çevresindeki 132 güvenlik kamerasını tek tek inceledi. Yapılan incelemede Canbulat'ın, en son Mehmet A. ile birlikte olduğu görüldü, mobese kayıtlarında da Mersin yönüne gittikleri belirlendi. Çalışmasını bu bölgede yoğunlaştıran polis, Hayati Canbulat ve Mehmet A.'nın cep telefonlarının Karaman- Mersin karayolunun 50'nci kilometresinde bulunan Elmadağ köyündeki baz istasyonun yakınlarında sinyal verdiğini saptadı. Ancak ne Canbulat'ın ne de Mehmet A.'nin izine rastlandı.

Araştırmasını derinleştiren polis, Mehmet A.'nın Mersin'in Silifke ilçesinde başka isim kullanarak inşaatta çalıştığını belirledi. Gözaltına alınan Mehmet A., Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Mehmet A., ilk ifadesinde Hayati Canbulat'ı tanımadığını söyledi. Ardından suçunu itiraf eden Mehmet A., Canbulat ile 4 yıldır hayvan alıp sattıklarını, olay günü de Mersin'e hayvan satın almaya gittiklerini söyledi. Canbulat'tan 100 bin lira alacağı olduğunu ileri süren Mehmet A., yolda araç içinde tartıştıkları belirtti. Mehmet A., ifadesinde, "Hayati'den 100 bin lira alacağım vardı. Yolda tartıştık. Araçtan inip, birbirimizi taşla darp ettik. Benim yanımda bıçak vardı. Onu kullanıp kullanmadığını hatırlamıyorum. Sonra Hayati, yaklaşık 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Olayın siniriyle Hayati Canbulat'ı olay yerinde bırakarak tekrar Karaman'a dönmek için yola çıktım" dedi.

Olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklaştıktan sonra aracının arızalandığını belirten Mehmet A., "Aracım bozulunca kardeşim Yusuf A. ve arkadaşım Mehmet Y.'den yardım istedim. Mehmet Y. ve Yusuf A. çekiciyle gelip, beni ve aracı aldılar. Ben daha sonra Mersin'e çalışmaya gittim" diye konuştu.

ELİNDEN KAN KOKUSUNUN GİTMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Mehmet A.'nın ifadesinin ardından, eşi, kardeşi Yusuf A., arkadaşı Mehmet Y. ile bir yakını da gözaltına alındı. Mehmet A.'nın eşine, cinayetten bahsettiği ve 10 gündür elinden kan kokusunun gitmediğini söylediği belirtildi. Mehmet A.'nın eşi ve yakını ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Mehmet A., kardeşi Yusuf A. ve arkadaşı Mehmet Y. ise adliyeye sevk edildi. Hayati Canbulat'ın, ormanlık alanda bulunan ve Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedinin otopsinin sürdüğü belirtildi.



Kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdü (2)

TUTUKLANDI

Konya'da kendisine tokat attığını ileri sürdüğü 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf'u (38) göğsünden bıçaklayarak bebeğiyle birlikte öldüren Suriyeli Abdulbasid El Muhammed (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HURDACI CİNAYETİNİN ZANLISI TUTUKLANDI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, hurda alım-satımı yapan Osman Kara'yı (43), sokakta tartışma üzerine bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan Emre Pirinçustası (28), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü, saat 21.00 sıralarında İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi üzerinde meydana geldi. Keşan'da hurda alım-satımı ile geri dönüşümü işi yapan evli ve 3 çocuk babası Osman Kara, işyerinden hurda çaldığını iddia ettiği hurda toplayıcısı Emre Pirinçustası ile tartışmaya başladı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Emre Pirinçustası cebinden çıkarttığı bıçakla Osman Kara'yı göğsünden bıçakla yaraladı. Kara, kanlar içerisinde yere yığılırken, Pirinçustası ise olay yerinden kaçtı.

Osman Kara, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kara'nın cesedi, hastane morgunda savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Osman Kara'nın otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan cenazesi, Keşan Hacı Mümine Özkaya Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

Olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan Emre Pirinçustası ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Keşan Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

Kayıp Evrim'in köyünde aileler tedirgin (2)

YAYLA'DA KEPÇE İLE ARAMA YAPILDI

Evrim'in yaşadığı yayla çevresinde bulunan hayvanların dışkısında kepçe ile arama yapıldı. Jandarma ekipleri ise evin çevresinde küreklerle arama yaptı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalarda Evrim'e ait hiçbir ize rastlanmadı.

ANNE, BABA, AMCA VE BABAANNENİN İFADELERİ ALINIYOR

Öte yandan anne Dilek Atış, baba Burhan Atış, babaanne Satı Atış, amca Niyazi Atış ve bazı akrabaların ifadeleri alınmak üzere Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

YALOVA'DA SAĞLAM PARMAĞI AMELİYAT EDEN DOKTOR AÇIĞA ALINDI

YALOVA İl Sağlık Müdürlüğü, memur Büşra Nergiz'in (27), sol ayağında kırık olan parmak yerine, sağlam olan baş parmağını ameliyat ederek 5 platin taktığını ileri sürdüğü Opr. Dr. Ö.A.'yı açığa aldı.

İstanbul'da ikamet eden memur Büşra Nergiz, Yalova'da ailesinin yanına geldiğinde, sol ayak başparmağının yanındaki parmakta hissettiği ağrı nedeniyle, Yalova Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'ne müracaat etti. Opr. Dr. Ö.A. tarafından muayene edilen Nergiz'in çekilen röntgeninde ağrı hissettiği parmakta kırık saptandı. Ameliyata alınan Nergiz'in, iddiaya göre kırık parmağı yerine, yanındaki başparmağına operasyon yapıldı ve 5 platin takıldı. Hastanede ameliyatın ardından yapılan yanlışlığı fark eden Nergiz, avukatı aracılığıyla doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü, doktor hakkında idari soruşturma başlattı. Sağlık Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada, Opr. Dr. Ö.A.'nın açığa alındını belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Valilik oluru ile Yalova Devlet Hastanesi'nde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Hekim soruşturmanın selameti açısından açığa alınmıştır."

PATLAYAN SİNEK İLACI YANGINA NEDEN OLDU

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki bir marketin deposunda yer alan sinek ilaçları, iddiaya göre sıcak hava nedeniyle patladı. Alevlere müdahale eden market sahibinin dumandan etkilendiği yangın, işletmeye yakın ormanlık alana da sıçradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. İşletme sahibi ise tedaviye alındı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Zeytinlikuyu Mahallesi'ndeki bir marketin üst katında depo olarak kullanılan bölümünde, iddiaya göre sıcak hava nedeniyle patlayan sinek ilaçları yüzünden çıktı. Depoyu saran alevlere, ilk müdahaleyi market sahibi ve çevrede bulunan tatilciler yaptı. Yapılan müdahale sırasında patlamaya devam eden ilaç şişelerinin bazıları yakındaki ormanlık alana kadar uçtu. Bir grup vatandaş ise tüplerle ormanlık alanda başlayan küçük çaplı yangınlara müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yangına müdahale sırasında, dumandan etkilenen market sahibi ise 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



BURSA'DA, FETÖ DAVALARINI ETKİLEMEYE ÇALIŞAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

BURSA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma ve davalarda şüphelilerin lehine karar verilmesi için hakim ve savcılar üzerinde çeşitli yollarla baskı kurduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında muhtar, avukat ve işadamlarının bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanıp, 3'ü serbest bırakılırken diğerinin sorgusu devam ediyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, başta FETÖ/PDY olmak üzere çeşitli suçlarda şüphelilerin lehine karar vermeleri için hakim ve savcılar üzerinde baskı kurduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında örgüt lideri olduğu iddia edilen işadamı E.E.Ç. ve avukat O.Ö.T.'nün de aralarında bulunduğu 9 kişiyi operasyonla gözaltına aldı. Bursa, Manisa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Diyarbakır, Urfa, Konya, İzmir ve Eskişehir'de bazı soruşturma ve davaları etkilemeye çalışan, bu kapsamda 6 hakim ve savcıyla bağlantı içinde oldukları saptanan şüpheliler, emniyetteki sorguları ardından adilyeye sevk edildi. Önce sevkleri yapılan 8 kişiden avukat O.Ö.T., Y.Y., M.İ., H.Ö. ve B.Ö. nöbetçi mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgüt lideri olduğu belirtilen E.E.Ç. ise gece geç saatlerde adliyeye sevk edildi. Halen görevde olan bir başsavcı ile çekilmiş fotoğrafı sosyal medya hesabında yer alan E.E.Ç., gazetecilerin sorularına cevap vermedi. Adliyede sorgusu devam eden ve bir derneğin de başkanı olan E.E.Ç.'nin, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un geçen 5 Temmuz'daki tahliye kararı üzerine Facebook hesabında, "Millet vicdanı büyük yara almıştır. FETÖ'nün bir numaralı ismi eski Vali Şahabettin Harput, 50 bin TL kefaletle serbest bırakıldı" diye yazması dikkat çekti.

MALATYA'DA FETÖ'YE 7 TUTUKLAMA



MALATYA merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan operasyonda, örgütün askeri yapılanması içerisinde yer aldıkları şüphesiyle gözaltına alınan 40 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından Malatya, Ankara, İzmir, Sakarya, Muğla, Adana, Eskişehir, Konya, Kayseri, Balıkesir, Kilis, Amasya ve Elazığ'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, örgütün 'askeri yapılanması' içerisinde yer alan eski askerlerin de aralarında olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 33 kişi ise yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Taha AYHAN/MALATYA, ()

=================================================

MARDİN DEVLET HASTANESİ'NDE ELEKTRİKLER KESİLDİ

MARDİN'de bir haftadır devam eden elektrik dalgalanmaları nedeniyle, dün saat 15.00 sıralarında Devlet Hastanesi'nin elektrikleri kesildi. Jeneratörün de arıza yapması üzerine yoğun bakım ünitesinde yatan hastalar başka hastanelere nakledildi.

Mardin genelinde bir haftadır devam eden elektrik dalgalanmaları, dün zaman zaman kesintilere neden oldu. Kuyu ile tarla sulamaları nedeniyle yaşandığı belirtilen dalgalanmaların ardından saat 15.00 sıralarında Artuklu ilçesinde bulunan Mardin Devlet Hastanesi'nde de elektrik kesintisi meydana geldi. Kesinti sırasında hastanenin jeneratörü de arıza yapıp, devreye girmedi.

Hastanenin elektriksiz kalması üzerine gelen ekipler arızaya müdahale ederken, elektrik verilememesi üzerine, olumsuz bir durum yaşanmaması için çok sayıda ambulans Mardin Devlet Hastanesi'nin bahçesine çekilerek, hazır bekletildi. Elektrik kesintisi nedeniyle Yoğun Bakım ünitesinde yatan hastalar da en yakın hastanelere nakledildi.

Elektrik kesintisi üzerine Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz ve yetkililer de hastaneye giderek, gerekli tedbirleri aldı.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) yetkilileri, hastanenin iç tesisatından kaynaklanan bir arızadan dolayı kesinti yaşandığını ve kendi ekiplerinin desteği ile arızanın giderildiğini bildirdi.

Mardin Devlet Hastanesi'nden saat 19.30 sıralarında yapılan açıklamada elektrik sıkıntısının giderildiği belirtilerek, "Tüm hastalarımız sağlıklı bir şekilde tedavilerine servislerde devam etmektedir" denildi.

Bakan Gül 15 Temmuz'un FETÖ'yle doğrudan ilgili olduğuna dair çok önemli delil bulundu (2)

'OHAL TERCİH ETTİĞİMİZ BİR YÖNTEM DEĞİL'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Giresun'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin cenaze törenine katıldıktan sonra, AK Pati İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Salonu dolduran partililere hitap eden Bakan Gül, Türkiye'nin kendi refleksleriyle terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini ifade etti. OHAL'in tercih ettikleri bir yöntem olmağını ve kaldırıldığını anlatan Bakan Gül, şöyle dedi:

"OHAL uygulaması bizim için tercih edilebilir bir uygulama değildi. Anayasa'da olan ve zaruret gereği uyguladığımız bir yönetim biçimiydi. Ama hamdolsun artık Türkiye kendi refleksleriyle terörle mücadelede önemli başarılar elde etmiştir. Teknik olarak buna imkânımız olmasına rağmen Cumhurbaşkanımız seçim süresince OHAL'in uzatılmayacağına yönelik bir vaadi vardı. Bugün milletimize verdiğimiz bir sözü gerçekleştirme adına sevindirici bir tabloyu yaşıyoruz. Bundan sonra, OHAL uygulamalarına son verilmiş durumdadır. Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz konularla ilgili TBMM'de bir kanun teklifi var. Bugün komisyonda kabul edildi. Bu da terörle etkin mücadeleyi sağlamak adına bir tedbir olarak karşımızdadır. Türkiye terörle etkin mücadeleyi başarıyla sürdürmüş ve sürdürmeye de devam edecektir."

"Türkiye'de herkesin kendisini özgür ve güvende hissedeceği bir adaleti hep beraber tesis edeceğiz" diye sözlerini sürdüren Bakan Gül, şunları söyledi:

"Benim adliyeye işim düşerse, beni orada yargılayacak adil hâkimler, savcılar vardır diyerek yargıya güven anlayışını hep beraber tesis edeceğiz. Özellikle FETÖ'cü hâkim ve savcıların yargıdan ayıklanması ile birlikte bu konuda çok önemli mesafeler katettik. Biz hükümet olarak asla yargı makamı değiliz. Bir kişinin suçlu ya da suçsuz olduğuna hükümet, bakanlar karar verici değildir. Bizim buna hakkımız da yetkimiz de yok. Toplumun her kesimi için gerekli olan adaletin asla yıpranmamasını sağlayacağız. Yargılar devam ediyor. Ama hiç kimse mahkemece kesin olarak hükme bağlanmadıkça o konuyla ilgili elbette masum olma durumu vardır. Bize düşen, yenilikçi bir parti olarak bu itiraz mekanizmalarını kurmaktır."

Ziyaret sonunda AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ziyaret anısına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e plaket verdi.

Bakan Dönmez memleketi Bilecik'te (3)

BAKAN DÖNMEZ'E BABA OCAĞINDA SEVGİ SELİ

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Söğüt'te Ertuğrul Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra baba ocağı Gölpazarı ilçesine hareket etti. Bakan Dönmez, ilçe girişine yaklaşık 5 kilometre kala hemşehrileri tarafından karşılandı. Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, Bakan Dönmez'e çini tablo hediye etti. Bakan Dönmez daha sonra, vatandaşların oluşturduğu araç konvoyuyla ilçe merkezine geldi. Bir süre vatandaşlarla ilçede sohbet eden Bakan Dönmez, babası Sefer Dönmez'in evinin bulunduğu Kuşçuören Köyü'ne gitti.

Bakan Dönmez, "Ata ocağına geldik çok mutluyuz. Benim çocukluğumun bir kısmı bu köyde geçti, ilçede geçti. Büyüklerimle burada olmam beni son derece mutlu etti. Onların bu coşkulu, duygulu karşılaması bizleri cesaretlendirdi. Onların duasıyla inşallah biz bundan sonra çok daha iyi işler yapacağız. Bütün gayemiz kimse soğukta, yolda, karanlıkta kalmasın diye çalışmak inşallah" diye konuştu.

POLİSLER, ŞEHİDİN OĞLUNU YALNIZ BIRAKMADI



KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi Ahmet Can, 2 yıl önce Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olurken, kreşten mezun olan 6 yaşındaki oğlu Ahmet Serdar Can'ı polisler yalnız bırakmadı. Perdeye yansıtılan şehit polisin önünde selam durulurken, öğretmeninin omzunda Türk bayrağı ile sahneye çıkan, üzerinde polis kıyafetleri bulunan Ahmet Serdar Can'a alkışlarla destek olundu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi Ahmet Can, görevli olarak gittiği Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda şehit oldu. Ahmet Can memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi. Şehit polisin ailesi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşarken, özel bir kreşte eğitim gören oğlu 6 yaşındaki Ahmet Serdar Can mezun oldu. Özel kreşin İzmit Sabancı Kültür Merkezi'ndeki mezuniyet törenine ilçe emniyet müdürleri, özel harekat polisleri ve polisler, şehidin eşi Funda Can ile öğrenci velileri katıldı. Törende şehidin fotoğrafı perdeye yansıtılırken, polisler selam durdu. Bu sırada elinde Türk bayrağı, üzerinde polis kıyafetleri olan Ahmet Serdar Can öğretmeninin omzunda sahneye geldi. Ahmet Serdar Can, "Ne mutlu Türküm diyene" derken, salonu dolduranlar alkışlayarak, marşlar söylendi. Şehidin eşi Funda Can, "Eşimin dediği gibi, bayrağımız annemiz, vatanımız babamız. Biz zaten Müslümanız, hepsine sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu. Polisler, Ahmet Serdar Can'a hediyeler verdi.

PARKE TAŞIYLA SALDIRIYA UĞRAYAN DOKTORA, DÖRT BİR YANDAN 'GEÇMİŞ OLSUN' ÇİÇEĞİ

ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde çocuğunun ateşi düşmediği için Abdulkadir Keskinli tarafından başına parke taşıyla vurularak yaralanan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'a destek için, görev yaptığı servise, çok sayıda çiçek gönderildi. Çiçeklerin üzerinde Türkiye'den birçok kentin yanı sıra birçok ülkenin adının da yazılı olduğu görüldü.

Geçen salı gecesi, yüksek ateş şikayetiyle Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü aciline götürdüğü 4 yaşındaki kızının ateşinin düşmediğini öne süren Abdulkadir Keskinli'nin, tartıştığı Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ı başına parke taşıyla vurarak yaralamasına tepkiler devam ediyor. 36 saat yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alınan Dr. Yalçın'a destek için ise Kadın Hekimler Eğitime Destek Grubu üyesi doktorlar, aynı anda çiçek yolladı. Tedavisi süren Dr. Yalçın'ın görev yaptığı çocuk servisinin koridorları çiçeklerle doldu. Çiçeklerin üzerinde Türkiye'den birçok kentin yanı sıra birçok ülkenin adının da yazılı olduğu görüldü. İngiltere, Singapur, Irak, Almanya ve Fransa'nın da yazılı olduğu çiçeklere, "Kadın hekimler olarak yanınızdayız. Geçmiş olsun, bu son olsun" notu eklendi.

Kendisine ve rilen destek ve gönderilen çiçekler nedeniyle mutlu olduğunu ifade eden Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, meslektaşlarının bu anlamlı davranışıyla moral bulduğunu ifade etti.

Öte yandan, hasta yakını tarafından darp edilen Dr. Yalçın'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefonla arayarak geçmiş olsun dileğini ilettiği öğrenildi.

BÜYÜK PROJEDE SONA GELİNDİ

DEVLET Su İşleri (DSİ) Kahramanmaraş 20'nci Bölge Müdürü Sadullah Seven, bitiş tarihi 18 Kasım 2018 olarak açıklanan ve GAP’tan sonra Türkiye’nin en büyük sulama suyu projelerinden biri olan Hatay’daki Amik Ovası’na hayat verecek Orta Ceyhan Menzelet Kılavuzlu Projesi’nin zamanından önce tamamlanarak 31 Temmuz’da faaliyete geçirileceğini söyledi.

AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu beraberinde AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler ve İlçe belediye başkanlarıyla birlikte Gaziantep Nurdağı mevkisinde DSİ tarafından yürütülen ve Amik Ovası'nın sulama sorununu ortadan kaldıracak Orta Ceyhan Menzelet Kılavuzlu Projesi çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette hazır bulunan DSİ Kahramanmaraş 20'nci Bölge Müdürü Sadullah Seven, proje ile ilgili çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydederek, yaklaşık 3 milyar liraya mal olan projede sona gelindiğini, projenin normal bitiş tarihinden yaklaşık 3 ay önce 31 Temmuz itibariyle Amik Ovası’na sulama suyu vermeye başlayacağını ifade etti. Kılavuzlu Barajı ve kanalları ile beraber, projenin toplam maliyetinin 3 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Seven, "Bunu bitirdiğimiz zaman 1 milyon 60 bin dönüm alana sulama suyu vermiş olacağız. Amik Ovası’nda ise 460 bin dönümlük bir arazi suyla buluşacak" dedi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SULAMA PROELERİNDEN BİRİ

Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman projenin GAP'tan sonra Türkiye’nin en büyük sulama projelerinden biri olduğunun altını çizerek, “100 kilometrelik bir kanaldan su gelerek Amik Ovası’nın hayali gerçekleşmiş olacak. Bu projeyle birlikte Amik Ovası’nda sulanmayan bir karış toprak bile kalmayacak. Biraz önce de ifade edildiği gibi 3 milyar yani eski parayla 3 katrilyona mal olan ve GAP’tan sonra Türkiye'nin en büyük sulama projelerinden bir tanesi. Hayırlı uğurlu olsun bütün Hatayımızaö şeklinde konuştu.

128 YILLIK KARAKOL BİNASI AİLE EĞİTİM MERKEZİ OLACAK

ÇORUM'da 128 yıllık eski karakol binasının restorasyonu tamamlandı. Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, binanın aile eğitim merkezi olarak kullanılacağını söyledi.

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, restorasyon çalışmaları tamamlanan Kale Mahallesi'ndeki 128 yıllık eski karakol binasına giderek incelemelerde bulunda. Binada yapılacak çalışma ile ilgili bilgi veren Başkan Gül, "1890'lı yıllarda karakol olarak hizmet vermek üzere inşa edilen bina, 1950'li yıllarda bir dönem imam hatip lisesi olarak faaliyet gösterdi. Daha sonra kullanılmamasından dolayı atıl vaziyette bekledi. Kent merkezindeki az sayıdaki tarihi yapıdan bir tanesi olması nedeniyle belediye olarak binayı restore etmeye karar verdik. 150 metrekare oturma alanına sahip, 2 katlı ve 300 metrekare kapalı alandan oluşan bina, 1 milyon 600 bin lira bütçeyle aslına uygun şekilde restore edildi" dedi.

Binanın çevre düzenlemesi çalışmalarına da başlandığını dile getiren Başkan Gül, "Karakol binamızı aile eğitim merkezi olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Burada binlerce ailemiz, aile eğitim merkezimizin faaliyetlerinden faydalanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte şehrimizdeki tarihi eserlerden birini daha ihya etmiş ve Çorum'a kazandırmış olacağız. Bu tür eserler hem ülkelerin hem şehirlerin ortak hazinesidir. Aynı zamanda insanlığın da ortak hazineleridir. İnsanlığa mal olmuş tarihi yapılara, tarihi eserlere sahip olan ülkeler, şehirler diğerlerinden çok daha önde oluyor" diye konuştu.

BURSA'DA, '3'ÜNCÜ TÜRK DÜNYASI ATA SPORLARI ŞENLİĞİ' BAŞLADI



BURSA'da, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği Bursa Atatürk Stadyumu meydanında gerçekleştirilen açılış gösterisi ile başladı. Açılış konuşması yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Ata sporlarımız ecdadımızın yüzlerce yıldır barış ve savaş dönemlerinde zinde kalmak için oynadıkları oyunlardır. Binlerce yıl öncesinden gelen geleneksel değerlerimiz ve sporlarımız inançlarımızla, örf ve adetlerimizle şekillenip, bizim kimliğimizin bir parçası oldular" dedi.

Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve Türk halklarının gönül birlikteliğini güçlendirmek amacıyla yapılan ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği Bursa'da başladı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılan şenliğin açılış programı Bursa Atatürk Stadyumu meydanında gerçekleştirildi. Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan sanatçı ve sporcuların da katılacağı şenliğin açılış konuşmasını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk devletlerinin Metehan'dan gelen Türk devlet geleneğinin varisleri olduğunu belirtti. 1400 yıllık İslam medeniyeti geçmişiyle birlikte 1000 yıldır Türklerin bu topraklarda varlığını sürdürdüğünü belirten Aktaş, "1071'de Anadolu'yu fethederek bu toprakları bizlere ebedi yurt yapan Sultan Alparslan başta olmak üzere Selçuklu'yu, Osmanlı'yı anmadan asla geçemeyiz. Onların verdikleri mücadeleler neticesinde 4 kıtaya kol kanat gerdik. İstiklal ve istikbalimiz için 100 yıldır mücadele veriyoruz ve hala vermekteyiz. Bu vesile ile bu uğurda can veren tüm kahramanlarımızı tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

Aktaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Atalarımızdan miras kalan geleneksel sporlarımız sadece bir spor dalı olmaktan öte içinde bir kültürü barındırır. Kırgız'ı, Özbek'i, Türkmen'i, Moğol'u, Afgan'ı, Kazak'ı ve Tatar'ı Bursa Kocayayla'da bir araya getiren bu kültürün yaşatılma gayretidir. Ata sporlarımız ecdadımızın yüzlerce yıldır barış ve savaş dönemlerinde zinde kalmak için oynadıkları oyunlardır. Binlerce yıl öncesinden gelen geleneksel değerlerimiz ve sporlarımız inançlarımızla, örf ve adetlerimizle şekillenip, bizim kimliğimizin bir parçası oldular. "

Açılış konuşmalarının ardından Rahvan atlarıyla cirit oyunlarından gösteri yapıldı.

Dün açılış programı yapılan 3'üncü Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği bugün ve pazartesi Keles İlçesi Kocayayla'da düzenlenecek gösterilerle son bulacak.

Süre: 3 dakika 46 saniye

Boyut: 424 mb

57. ULUSLARARASI BURSA FESTİVALİ, TEOMAN KONSERİYLE SONA ERDİ

ÜNLÜ şarkıcı Teoman, 57'nci Uluslararası Bursa Festivali'nin son gününde Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen ve 1 ay süren 57'nci Uluslararası Bursa Festivali'nin son gününde ünlü sanatçı Teoman sahne aldı. Teoman hayranları Açıkhava Tiyatrosu'nun tamamını doldururken, yer bulamayan birçok Bursalı ise konseri ayakta takip etti. Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendiren Teoman, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

AMATÖR BALIKÇININ AĞLARINA 2 DEV YAYIN BALIĞI TAKILDI

SİVAS'ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı'nda, amatör balıkçının ağlarına 70 ve 40 kilo ağırlığında iki dev yayın balığı takıldı.

Suşehri ilçesinde balıkçılık yapan Sebahattin Duran'ın Kılıçkaya Barajı'na attığı ağa iki dev yayın balığı takıldı. 70 ve 40 kilo ağırlığında olan yayın balığını gören çevredekiler şaşkınlık yaşadı. Yayın balıklarını ilçe merkezindeki iş yerine getiren Duran, kilosunu 30 TL'den satacaklarını söyledi. Geçimini balıkçılıkla sürdürdüğünü söyleyen Duran, "Kılıçkaya Barajı'na atmış olduğumuz ağlarımıza sabah baktığımızda 2 tane dev gibi yayın balığının düştüğünü gördük. Dükkanımıza getirerek satışa çıkarttık. Yaklaşık bir tanesi 70 kilogram diğeri 40 kilogram ağırlığında. Balıkları parçalayıp kilosunu 30 TL'den satacağız. Geçtiğimiz yıllarda da böyle büyük balıklar yakaladık. Balıkları sudan çıkarıp kayığa yüklemekte çok zorlandık" dedi.

