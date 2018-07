DHA YURT BÜLTENİ 1

VAN'da üç gün önce bir eve düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan polis memurlarından Ahmet Altun (22), tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı 2 teröristin eylem amacıyla kente geldiği ihbarı üzerine 15 Temmuz günü sabaha karşı, Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evi ablukaya alan özel harekat polisleri, teröristlere 'teslim ol' çağrısında bulundu. PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atıp, ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Karanlıktan faydalanıp kaçmaya çalışan 2 terörist, evin 100 metre ilerisinde dere yatağında etkisiz hale getirildi. Teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 6 kişi de gözaltına alındı. Çatışmada yaralan 3 Özel Harekat polisi hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi süren polis memurlarından Ahmet Altun, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şehit olan polis memuru Altun'un Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olduğu ifade edildi.

GÜMÜŞHANE'DE ÇEMBERE ALINAN PKK'LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA ÇIKTI

** Çatışma bölgesi ve yoğun silah sesleri kamerada

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçe kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında akşam saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmanın devam ettiği bölgeye takviye askeri birlikler sevk edildi. Çatışma bölgesi ve yoğun silah sesleri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gümüşhane'de önceki gün gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde 4 milyon lira ödül ile Kırmızı Kategori'de bulunan PKK'lı terörist, 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan etkisiz hale getirildiği operasyondan kaçan terörist grubun yakalanması için bölgede sürdürülen operasyonlarda sıcak temas sağlandı. Kürtün ilçesi Günyüzü tünelleri mevkiinde akşam saatlerinde kıskaca alınan PKK'lı grupla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmanın devam ettiği bölgeye takviye askeri birlikler sevk ediliyor. Çatışma bölgesini çembere alan güvenlik güçlerinin, PKK'lı teröristlere 'teslim olun' çağrısında bulunduğu ancak grubun bu çağrılara ateşle karşılık verdiği öğrenildi. 6 kişi olduğu belirlenen grupta, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi Yeşil Kategori'de 1 milyon lira ödül ile aranan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in de yer aldığı belirlendi.

BİSİKLETLE DÜNYA TURUNA ÇIKAN 2 TURİSTE YILDIRIM İSABET ETTİ; 1 TURİST ÖLDÜ

BİSİKLETLE dünya turuna çıkan Alman ve Fransız turistlerin üzerine, sağanak yağmurun etkili olduğu Kırklareli'nde yıldırım düştü. Olayda Alman uyruklu Födisch Maxımılıan (27) yaşamını yitirirken, Fransız uyruklu Arnaud Guillaume Bruyas (24) yara almadan kurtuldu.

Bisikletle dünya turuna çıkan ikisi de erkek Alman uyruklu Födisch Maxımılıan ile Fransız uyruklu Arnaud Guillaume Bruyas, dün Bulgaristan'dan Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Yoğun yağmurun etkili olduğu bölgede, Edirne yönüne giden turistlerin üzerine saat 16.30 sıralarında Kırklareli-Edirne karayolunun Kocahıdır Köyü kavşağına 500 metre mesafede yıldırım düştü. Olayda ağır yaralanan Alman turist Födisch Maxımılıan, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Edirne'nin Havsa İlçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Maxımılıan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yıldırım düşmesinden yara almadan kurtulan ve olay nedeniyle uzun süre yaşadığı şoktan kurtulamayan Arnaud Guillaume Bruyas ise ifadesine başvurulmak üzere Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Hayatını kaybeden Födisch Maxımılıan'ın cesedi ise Havsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TOKAT'TA TRAKTÖR KAZASI: 3 ÖLÜ, 23 YARALI



Tokat'ın Pazar ilçesi Ballıca Mağrası yolunda traktör römorkunun devrilmesi sonucunda meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada, hastanelere kaldırılan yaralıların sayısının 23 olduğu belirlendi. Tedavi altına alınan yaralılardan Yaren Gezer'in (6) durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Pazar ilçesi Ballıca Mağarası yolunda meydana geldi. Kemal Gezer idaresindeki 60 DV 398 plakalı traktör, Ballıca Mağarası yakınlarında rampa aşağıya inerken henüz belirlenemeyen sebeple arkasında bulunan römork çıktı. Çıkan römorkun devrilmesi sonucu üzerinde bulunanlar yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildeirmes üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza da traktör römorkunda bulunan Mehmet Gezer, Semire Gezer ve Hanife Özbektaş hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazada yaşamını yitiren 3 kişi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı. Traktördekilerin Ballıca Mağarası yakınlarında piknik yaptıktan sonra eve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

AREF, KENDİSİNİ ISIRAN YILANA 1.5 YILDIR BAKIYORMUŞ

Antalya'da, önceki gün kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra özel bir uçakla Mısır'a gönderilen illüzyonist Aref Ghafouri'nin tedavisi sürüyor. Aref, tedavi gördü hastanede Demirören Haber Ajansı muhabirini olayın nasıl meydana geldiğini anlattı. Aref, bir Suriyeli tarafından yaklaşık 1.5 yıl önce kendisine verilen bir gözü kör, hasta ve yaralı nadir rastlanan bir yılan tarafından ısırıldığını söyledi. Çok hareketsiz duran, öldüğünü zannettiği yılanı, bakımı için kafesinden çıkardığını ve yıkadığını anlatan Aref, kafesine geri koyduğu sırada yılanın birden geri döndüğünü ve sağ kolundan ısırıldığını kaydetti. Zehri ağzıyla emerek çıkarmaya çalıştığını ve bir pez parçasıyla kolunu ısırığın üst tarafından sıkıcı sardığını anlatan Aref, hemen arkadaşlarına haber verdiğini ve kısa bir süre sonra ise vücudunun uyuşmaya başladığını söyledi.

YILAN ÖLDÜ SANIRIM

Evden çıkarken yılana baktığını belirten Aref, "Çok yaşlı bir yılandı. Sanrım öldü. Bir iki hastaneye gittik. Son olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik. Beni ısıran yılan sadece Mısır, Suriye ve Suudi Arabistan'da doğada yaşıyor. Fransa ve Suudi Arabistan'da da panzehir üretiliyordu. Son üç senedir bu yılanın panzehri dünyada sadece Mısır'da var. Mısır'da da çok az bulunuyor. Bu nedenle Mısır'a gelme kararı aldık. En hızlı şekilde Mısır'a gelmek için ambulans uçak ayarlandı" dedi.

Mısır'ın başta vize vermediğini kaydeden Aref, "Herkes çok yardımcı oldu vize için Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanımız ve eski Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı çok yardımcı oldu. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTIM, DOKTORLAR ŞAŞIRDI

Kendisine şu an panzehir verildiğini belirten Aref, Mısır'da da çok zor bulunduğunu ifade etti. Toplam 24 tüp serum verileceğini anlatan Aref, bu serumların da 6 hastaneden toplandığını söyledi. Tedavisinin sürdüğünü ve ölüm tehlikesini atlattığını vurgulayan Aref, "Doktorlar da buna çok şaşırdı. Çünkü normalde 6-7 saat içinde bu zehir öldürüyormuş. Vücudumun bazı bölgelerini hissetmiyorum. Dün yüzümde, gözümde ve boğazımda his kayıpları vardı. Panzehir verilmeye başlandıktan sonra azaldı. Şu anda ayaklarımda ve sokulan elimde his kaybı var. Bir önce iyileşip Türkiye'ye dönmek istiyorum. Ancak buradan ne zaman çıkacağım belli değil" dedi.

KÜTAHYA'DA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI ÇATIŞMA VE SİLAH SESLERİ KAMERADA

KÜTAHYA'da galericiler sitesi içinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

Olay Fuat Pasa Mahallesi Galericiler sitesi girişinde meydana geldi. Cezaevinden izinli çıktıkları öğrenilen A.D. ile K.C., Galericiler sitesinde galericilik yapan H.A. ve A.A.'nın işyerinin önüne geldi. Taraflar arasında otomobilde başlayan tartışma, iki grup arasında silahlı çatışmaya dönüştü. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yaşanan çatışmada otomobil içinde bulunan A.D. ve K.C. isabet eden saçmalarla yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, 2 yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla DPÜ Evliya Celebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada iki grup arasındaki çatışma anı olay yerinde bulunan bazı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

KAYIP ENGELLİ KIZA TECAVÜZ İDDİASINDA 9 ŞÜPHELİ ADLİYEDE (2)

9 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza mahkemesine sevk edilen 9 kişiden Uğur C., Emir K., Ali K. ve Ayhan Y. tutuklandı. E.G, T.G, İ.A, S.B ve yüzde 55 düzeyinde zihinsel engelli olduğu öğrenilen Y.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

CEMAAT NAMAZ KILARKEN, TUVALETTEKİ MUSLUKLARI ÇALDILAR

** Hırıszlık anları güvenlik kameralarına yansıdı



AFYONKARAHİSAR'da cemaatin öğle namazını kıldığı sırada camiye gelen kimliği belirsiz 3 kişi, tuvaletlerdeki 6 musluğu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Fatih Mahallesi'ndeki Ertuğrul Gazi Camii cemaati öğle namazını kıldıktan sonra tuvaletlerden su sesi geldiğini fark etti. Tuvaleti kontrol eden Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Celal Özdoğan, 6 musluğun çalındığını ve suların boşa aktığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü hırsızlık ekipleri tutanak tutarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, 14-15 yaşlarında olduğu değerlendirilen 3 kişinin motosikletle caminin yanına geldiği ve birinin gözcülük yaparken diğer 2'sinin tuvalete girerek muslukları çaldığı belirlendi. Şadırvan bölümüne de giren şüphelilerin buradaki muslukları sökemediği anlaşıldı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 3 şüphelinin yaya halde camiye geldiği, 1'inin kapıda beklerken, diğerlerinin tuvaletin olduğu bölüme girdiği görüldü. Birkaç dakika sonra şadırvana da giren 2 şüpheli, daha sonra ellerinde poşetle dışarı çıkıp, diğer şüpheliyle birlikte uzaklaşıyor.

İDDİAYA GİRİP ÇIKTIKLARI KALE SURLARINDA MAHSUR KALDILAR

ÇORUM'da yaşları 17 ile 20 arasında değişen dört genç kale surlarında mahsur kaldı. Telefonla yardım isteyen gençler, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kale Mahallesi'nde bulunan Tarihi Çorum Kalesi'nde meydana geldi. Çorum Kalesi'ne giden bir grup genç, kalenin surlarına çıkmak için aralarında iddiaya girdi. Gençlerden 4'ü yaklaşık 8 metre yükseklikteki surlara çıktı. Diğer grup ise bölgeden uzaklaştı. Surlara çıkan gençler bu kez aşağıya inemeyince burada mahsur kaldı. Daha sonra 155 Polis İmdat hattını arayan gençler, yardım istedi. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Gençler itfaiye merdiveni ile bulundukları yerden indirildi. Dört genç ifadeleri alınmak üzere polis tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

KARABÜK'TE 3 KARDEŞİN YAŞADIĞI EV YANDI

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde 3 kardeşin birlikte yaşadığı 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Eskipazar Kabaarmut Köyü'nde Necati, Rıza ve Şevki Doğan kardeşlerin birlikte yaşadığı 2 katlı evde çıktı. Alevler kısa sürede ahşap evi sararken kardeşler dışarıya çıkarak itfaiyeye haber verdi. Kardeşler ve köy sakinleri su dolu kovalarla ve hortumlarla su sıkarak alevleri söndürmeye çalıştı. Ardından gelen itfaiye ekipleri büyüyen alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrası yangın söndürülürken, tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

SEYDİKEMER'DE ANIZ YANGINI ORMANA SIÇRADI



MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı.

Seydikemer ilçesi Yakabağ Mahallesi Köyiçi Mevkii'nde dün saat 16.40'da başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Genişleyen yangına yayılan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter ve 2 uçak havadan, ayrıca çok sayıda yer ekibi ise karadan müdahale edildi. Yerleşim yerine yangının ulaşmaması için orman işçileri de yoğun bir çaba sarf etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, anızda başlayıp ormana sıçrayan ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter ve 2 uçakla havadan, ayrıca çok sayıda yer ekibinin ise karadan müdahalesiyle yaklaşık 2 buçuk saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

5 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında toplam 5 hektarlık makilik ve ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor

İZMİR Bayındır'da ormanı yangını (2)

25 HEKTARLIK ORMANLIK ALAN YANDI

İzmir'in Bayındır ilçesinde yol kenarında başlayan yangın, sınırı aşıp şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye İzmir, Çanakkale, Antalya, Muğla, Aydın ve Balıkesir'den destek ekipleri sevk edildi. Alevlere 10 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz ve 10 dozer ile müdahale edilirken, havanın kararması nedeniyle alevlere havadan yapılan müdahale durduruldu. Yangında şimdiye kadar 25 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Bayındır ilçesinde, yol kenarında başlayıp şiddetli rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın bir süre sonra kısmen kontrol altına alındı. Söndürülen alanlardaki soğutma çalışmaları sürerken, ekiplerin yanan bölgelerdeki çalışmaları sürüyor.

YAŞLI KADIN, EŞYALARI YAKARKEN KENDİNİ YAKTI



İZMİT'te, Ömriye Yaman (87) evinin bahçesinde hurda eşyaları yakmaya çalışırken, alevler üzerine sıçradı. Kolları ve bacakları yanan yaşlı kadın tedaviye alındı.

Olay, öğleden sonra, İzmit 28 Haziran Şirinlik Sokak'ta meydana geldi. Ömriye Yaman evden çıkan hurda eşyaları bahçede yakarken, alevler üzerine sıçradı. Yaşlı kadının yandığını gören ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekibi, Yaman'a ilk müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri ise bahçede yanmakta olan hurda eşyaları söndürdü. Ömriye Yaman'ın kolları ve bacaklarında 2'nci dereceden yanıklar bulunduğu öğrenildi. Ömriye Yaman kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KIRIKKALE'DE YEREL GAZETELERİN BULUNDUĞU BİNADA YANGIN ENDİŞE YARATTI



KIRIKKALE'de yerel medya grubuna ait 5 katlı işhanında çıkan yangın endişe yarattı. Toplantı odası ve gazete arşivlerinin bulunduğu binanın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Yenidoğan Mahallesi Bankalar caddesi 596 sokak da bulunan Kale Medya Grubu'na ait 5 katlı binanın 5'inci katında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, Kale ve Mavi Dünya gazetelerinin bulunduğu binadaki yangın ise itfaiye ekibinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Can kaybı ve yaralanın olmadığı yangında 5'inci katta bulunan toplantı odası ile gazete arşivlerinin yer aldığı bölümlerde kısmen maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarını gözyaşları içerisinde takip eden Kale Medya Grubu sahibi Ercihan Çakmak, "Neden çıktığı henüz bilmiyoruz. Araştırmalar sonrası ortaya çıkacak. Yaralanma ve ölüm olmayı olmaması derece sevindirici" dedi.

İPLİK FABRİKASINDAKİ YANGIN, ZARARA YOL AÇTI



NİĞDE'de bir iplik fabrikasında çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde ?Organize Sanayi Bölgesi'nde pamuk ipliği üreten bir fabrikanın deposunda başladı. Alevleri fark eden fabrika görevlilerinin ihbarı üzerine, olay yerine iftaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesi sonucu alevler, fabrikanın üretim alanına sıçramadan söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

AK PARTİLİ TURAN'IN TELEFONUNU 'BEDELLİ' KİLİTLEDİ



ÇANAKKALE Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bedelli askerlik açıklamasında bulunmasının ardından, cep telefonu numarası bir sosyal medya kullanıcısı tarafından Twitter'da paylaşılınca, yoğun arama nedeniyle kilitlendi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlik ile alakalı TBMM'de dün açıklamalarda bulundu, Turan, "Bedelli askerlik Torba Yasaya ekleniyor. Bugün komisyona geliyor. Yaş sınırı 25 olarak kararlaştırılan bedelli askerliğin ücreti 15 bin TL olarak belirlendi. 25 günlük bir askerlik süresi öngörüldüö açıklamasında bulundu.

Bu açıklamanın ardından Turan'ın telefon numarası kimliği belirsiz bir kişi tarafından Twitter'da paylaşıldı. Bedelli askerlik haberini bekleyen gençler; aynı anda cep telefonunu arayınca Turan'ın telefonunu kilitlendi. Turan, yaşadığı sıkıntıyı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, "Telefonumuzu sosyal medyada paylaşan bedellici arkadaşlar, telefonumuz kilitlendi, kimseyle iletişim kuramaz olduk, bilgilerinize:)ö paylaşımıyla dile getirdi. Paylaşımının devamında ise "Konunun farklı tarafları var (askeri/mali/yasama vs), görev bizden çıktı, anlayış bekliyoruz. selamlar" ifadelerini kullandı.

Turan, telefonuna gelen bildirimlerin ekran görüntüsünü de paylaştı. Buna göre, Turan'ın telefonuna 4 bin 465 mail ve 3 bin 542 kısa mesaj geldiği görüldü.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'ın danışmanı Hilal Bayar da, sosyal medya hesabından telefonunun ekranını video çekerek paylaştı. Söz konusu videoda her dakika arama geldiği görüldü.

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, TEKİRDAĞ'DA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında ölenlerin yakınları ve hastanedeki yaralılara gerçekleştireceği ziyaret nedeniyle bu akşam Tekirdağ'a geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gece Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine geldi. Karayolu ile ilçeye gelen Kılıçdaroğlu'nu CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, CHP'nin Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli il başkanları ile partililer karşıladı. Partililerle selamlaşan Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla da sohbet edip, hatıra fotoğrafları çektirdi. Kılıçdaroğlu, daha sonra partililerle birlikte basına kapalı yemekte bir araya geldi.

Geceyi çorlu'de geçirecek olan Kılıçdaroğlu, bu sabah Tekirdağ'ın çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasının ardından Çorlu'da hastanede tedavileri süren yaralıları ziyaret edip, ölenlerin yakınlarına başsağlığında bulunacak. CHP Lideri, daha sonra kazazedelere ilk yardımı yapan ve özverili davranışlarıyla Türk milletinin övgüsünü kazanan Sarılar Mahallesi'ne gidecek. Kılıçdaroğlu, ardından faciada 12 kişinin öldüğü trenin kalkış noktası olan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine geçerek temaslarını burada sürdürücek.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında 8 Temmuz günü meydana gelen tren kazasında 24 kişi yaşamını yitirirken, 341 kişi de yaralanmıştı.

AK PARTİLİ KARACAN: CHP'DE YEMEĞİN BEDELİNİ KİM ÖDEYECEKSE ONUN KARARINI ALACAKLAR



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, CHP'de yaşanan kurultay gündeminin parti içi iç mesele olduğunu belirterek, "Yemeğin bedelini kim ödeyecekse onun kararını alacaklardır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin öldüğü tren kazasında yaralanan 341 kişi arasında bulunan ve hastanede tedavileri süren vatandaşları ziyaret etti. Basına kapalı ziyaretin ardından açıklama yapan Karacan, "Maalesef geçtiğimiz hafta meydana gelen tren kazasında yaralı hastalarımızı ziyaret ettik. Ben yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden 24 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerini de başsağlığı dileklerimizi iletiyorum" dedi.

CHP'deki kurultay söylentilerini de değerlendiren Karacan, "24 Haziran 2018'de bildiğiniz gibi Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili bir seçimimiz vardı. Cumhuriyet Halk Partisi o gün, kendi iç işleri, sadece şunu söyleyelim, o gün bir yemek yendi. Onun bedeli ve faturasını kim ödeyecek onun tartışmasıdır. Bunlar iç meseleleridir. CHP bunları kendi içinde çözecektir. Yemeğin bedelini kim ödeyecekse onun kararını alacaklardır" diye konuştu.

BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Bedelli askerlikle ilgili de konuşan Karacan, "Bugün grup toplantısında önce 27 yaş, sonra 25 yaş, bu bizim gerekli kurullarımızda AK Parti'nin komisyonlarında, Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine bununla ilgili olarak Milli Savunma Komisyonu'nda çalışmalarını yapıyorlar. Biraz sonra grubumuzda netleşir. Çünkü yeni çıkacak olan torbayla bedelliyle ilgili gerekli çalışmalar devam edecek. Ama şu an daha üzerinde çalışılıyor" dedi.

ENGELLİ DERNEĞİNİN İŞLETTİĞİ RUHSATSIZ KAFE MÜHÜRLENDİ



BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, Engelli ve Engelli Aileleri Derneği tarafında işletilen sahil bandındaki kafe, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle belediye tarafından mühürlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, derneğin gelir kapısı olan sahildeki 'Çadır Kafe'yi mühürleyerek işletmeye kapattı. Kafenin önünde toplanan dernek üyeleri, kapatma işlemini protesto etti. Engelli dernek üyeleri, "Kafemizi kapatmayın" sloganları ve alkışlarla duruma tepki gösterdi.

Basın açıklaması yapan Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar, kafenin derneğin en büyük gelir kapısı olduğunu, buradan elde edilen gelirle engellilere yardımlar yapıldığını söyledi. Uçar, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz 7 ay süresince belediye ile yaptığımız görüşmelerde verilen sözler yerine getirilmedi. Söz verilmesine rağmen ruhsat talebimiz yerine getirilmedi. Kafemiz kapatılarak mühürlenmiştir. Çalıştığı süre boyunca onlarca engelli kardeşimize iş imkanı sağlayan, dernek faaliyetlerine maddi kaynak yaratan, engelli kardeşlerimize bir aile ortamı oluşturan bu kafemiz, herkes tarafından güven duyulan bir mekan oldu. Derneğimize üye olsun olmasın tüm Bandırmalılardan yardım istiyoruz. Belediyenin sesimize kulak vermesini istiyoruz."

Uçar, kafenin kapatılmasıyla derneğin üyelerine imkan sağlayamaz duruma geleceğini söyleyerek şöyle dedi:

"Dernek olarak bu her yıl ortalama 20-30 engellimize sandalye yardımı yapıyor, her Ramazan ayında 50 ile 100 arası engelli aileye gıda yardımı yapıyorduk. Ayrıca, ihtiyaç sahibi engelli ailelerine hastane, yol ve konaklama masrafları gibi birçok maddi destek de sağladık. Kafemizin kapatılmasıyla en büyük gelir kaynağımız kesilmiş oldu. Bunun sonucunda biz de derneğimizi kapatmayı düşünüyoruz."

Zabıta Müdürlüğü yetkilisi ise tüm uyarılara rağmen ruhsatlandırılması yapılmayan kafenin mevzuata uygun mühürlendiğini söyledi.

KAYIKTA, KÖPRÜDE, KIYIDA İNTİHAR GİRİŞİMİNİ İZLEDİLER



ADANA'da Ramazan B. (50), intihar için Seyhan Nehri üzerindeki köprüye çıktı. Ailesiyle anlaşmazlık yaşadığını söyleyen Ramazan B., polis tarafından köprüden indirildi. Birçok kişi kayıkta, köprüde ve kıyıda intihar girişimini izledi.

Olay, Seyhan ilçesinde, D-400 karayolunun geçtiği Seyhan Nehri üzerinde bulunan köprüde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Ramazan B. (50), ailesiyle siyasi konular nedeniyle anlaşamadığını söyleyerek köprünün korkuluklarına çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine güvenlik, sağlık, CANKUR ekipleri ve dalgıç polisler yönlendirildi. Polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen Ramazan B., bir süre sonra ekiplerin müdahalesiyle korkuluklardan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ramazan B., kontrol için hastaneye götürüldü.

Nehir üzerinde kayıkla gezenlerle köprüde ve kıyıda birçok kişinin olayı izleyip, görüntülemesi dikkat çekti.

SOKAK KEDİSİNİN GÖRMEYEN GÖZÜ AMELİYATLA ALINDI



AFYONKARAHİSAR'da, vatandaşlar tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hayvan Hastanesi'ne getirilen sokak kedisinin görmeyen sağ gözü ameliyatla alındı.

Afyonkarahisar'da 3 sokak kedisi vatandaşlar tarafından 'Hayvan Hastanesi' olarak bilinen AKÜ Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne getirildi. Burada kontrolleri yapılan kedilerden birinin sağ gözünün görmediği belirlendi. İncelemenin ardından kedinin gözü yaklaşık yarım saat süren operasyonla alındı. Diğer 2 kedinin gözlerinin de ameliyat edileceği belirtildi.

AKÜ Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Demirkan, AKÜ Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin gerek çiftlik hayvanlarına gerekse yaban hayvanlarının tedavilerine katkı sunduğunu belirterek, bunun yanında sokak hayvanlarının da tedavilerinin yapıldığını söyledi.

'GÖZLERİNDE HASAR TESPİTİ YAPILDI'

Prof. Dr. Demirkan, özellikle yaz aylarında sokaklarda yaşayan kedilerde göz travmalarına bağlı rahatsızlıklar yaşandığını, bu kedilerin vatandaşlar ve belediye ekipleri tarafından hastaneye getirildiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Hastaneye getirilen 3 sokak kedisinin gözlerinde hasar tespiti yapıldı. Ekip tarafından yapılan incelemede gözün uzaklaştırılması (alınması) kararı verildi. Ameliyat doktora öğrencisi Fatma Görücü ve yüksek lisans öğrencimiz Yusuf Koç tarafından yapıldı. Ameliyattan sonra kediler Afyonkarahisar Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na teslim edilecek ve sahiplendirilmeyi bekleyecek."

AMELİYAT 30 DAKİKA SÜRDÜ

Ameliyatı gerçekleştiren veteriner hekim Fatma Görücü de kedilerin göz kürelerinde bozukluklar olduğunu belirterek, görme imkanlarının kalmadığını aktardı. Anestezi altında gerçekleştirdikleri ameliyatın yaklaşık 30 dakika sürdüğünü kaydeden Görücü, ameliyatların stajyer öğrenciler için de deneyim olduğunu söyledi.

YALOVA'DA 21'İNCİ TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ BAŞLADI



YALOVA Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin, bu yıl 21'incisini gerçekleştirdiği 'Türk Boyları Kültür Şöleni' kortej yürüyüşü ile başladı.

Azerbaycan, Bulgaristan, KKTC, Romanya, Başkurdistan, Kosova, Kabardin, İran, Saha Yakut ve Adigey'den gelen halk oyunu ekiplerinin katıldığı 21'inci Türk Boyları Kültür Şöleni, renkli görüntülerle başladı. Yaklaşık 220 dansçının katıldığı şölenin ilk gününde halk dansları ekipleri Gazipaşa Caddesi güzergâhından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Grupların kortej sırasındaki gösterileri ilgiyle izlendi. Yabancı turistler ve vatandaşlar da hem halk dansları gruplarının oyunlarına eşlik etti hem de hatıra fotoğrafı çektirdi. Şölenin 21 Temmuz tarihine kadar devam edeceği, bu süre içerisinde ekiplerin Yalova'nın ilçeleri ve çeşitli noktalarında gösterilerde bulunacağı bildirildi.

