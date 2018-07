DHA YURT BÜLTENİ 1

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen kişilerin evlerini belirleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Terörle Mücadele şubelerinin de destek verdiği operasyonda, direnişin yaşanabileceği evlere, demir kapıları, koç başlarıyla kırılarak girildi. Şüphelilerin evleri özel eğitimli detektör köpeklerle didik aranırken, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()

İzmir'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterlerken 19 yaşındaki Y.G. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Ufuk Togul (47) ile kimliği henüz teşhis edilemeyen bir kadın kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybetti.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi yakınlarında meydana geldi. Balçova'dan Konak yönüne giden Y.G. idaresindeki 35 ADL 109 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ufuk Togul ile kimliği henüz teşhis edilemeyen bir kadına çarptı. Kazada Togul ile kimliği belirsiz kadın ağır yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan İrem Y.(19) de yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ambulanslarla İrem Y. ve Ufuk Togul'u İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralıyı ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Togul ve kimliği belirsiz kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, tedavisi süren İrem Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, otomobil sürücüsü Y.G. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

MALATYA'DA OTOBÜS ŞOFÖRÜNE DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRI KAMERADA



** "Kelleni alırım senin" diyerek küfür ve hakaretlerle şoföre saldırmak istedi

MALATYA'da, otobüs şoförü Önder Boyun (35), ayağını ezdiğini iddia eden Yusuf Ş'nin satırlı saldırısına uğradı. Şoför Boyun kendisini savunmak isterken kolundan yaralanırken, gözaltına alınan Yusuf Ş. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Otobüste yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, geçen cuma günü Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri'nde görevli otobüs şoförü Önder Boyun, durakta yolcu alıp hareket ettikten sonra bir kişinin aracı yumrukladığını farketti. Boyun, otobüse yetişmek istediğini düşündüğü bu kişi için aracı durdurarak kapıyı açtı. Ancak, otobüsün ayağını ezdiğini öne süren Yusuf Ş. ile şoför boyun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından belinden döner bıçağını çıkaran Yusuf Ş. iddiaya göre "Kelleni alırım senin" diyerek küfür ve hakaretler yağdırarak şoför Boyun'a saldırmak istedi. Saldırgan, kendisini engellemeye çalışan diğer yolcuları da bıçakla tehdit etti. Yaşanan arbede sırasında Boyun, kolundan yaralanırken, saldırgan Yusuf Ş. ise arkadaşları tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Şikayet üzerin polisin yaptığı çalışma sonucu saldırgan Yusuf Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Boyun hastaneye kaldırılırken, ifadesinde alkollü olduğunu öne süren Yusuf Ş.'nin ise sorgusunun ardından 1 gün sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayın şokunu atlatamayan 7 yıllık şoför Önder Boyun, olayı şöyle anlattı:

"Her zamanki gibi; yolcumuzu indirip bindirirken, arkadan arabanın yumruklandığını gördüm. Yolcudur, otobüse yetişmek için koşuyor diye bekledim. Vatandaş geldi. Ön kapıyı açtım binmesi için. 'ne oluyor' diye bağırdı bana. Ne oluyor dedim, neden otobüsü yumrukluyorsun dedim. 'Ayağımı ezdin' dedi. Bende ister istemez 'ayağının neresini ezdim göster bana, seni hastaneye götüreyim, ambulans çağırayım dedim. 'Ayağımı ezdin lan' diye bağırmaya başlayınca, hani araç içerisindeki yolcular da korktu, ben kapıyı kapatmak istedim. Tam kapı düğmesine bastığımda belinden çıkardığı döner bıçağıyla üstümüze saldırdı. Orada bizi korumak için gelen vatandaşlara da saldırdı. Elindeki bıçağın büyük olması nedeniyle vatandaşlar geri çekilmek zorunda kaldı. Bizim görevimiz onları korumak, sağ salim yerlerine yetiştirmek. Bıçağı sallayınca kendimi korumak için kolumu kaldırdım. Zaten boynuma doğru salladı bıçağı kolumu kaldırdığımda koluma değmiş. Bende görmedim kesildiğini kolumun yolcuların söylemesi üzerine fark ettim. Zaten ondan sorasında hastanede açtık gözümüzü."

İKİ AY ÖNCE DE PARMAĞI KIRILDI

Benzer olayı 2 ay önce de yaşadığını belirten Önder Boyun, kartı okumayan bir kişinin saldırısına uğradığını belirterek, "Arkadaşa 'kartın boş' dediğim için bağırdı, 'Dşek gibi götüreceksin, senin görevin bu' deyince ister istemez bizde kızıyoruz, hakaret ettiği için. O an eline geçirdiği sopayla elime vurdu ve parmağım kırıldı" diye konuştu.

Döner bıçaklı saldırı anı ve otobüste yaşanan dehşet dakikaları ise aracın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA, ()

15 TEMMUZ'DA SELA OKUYAN İMAM DARP EDİLDİ İDDİASI

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi Esenler Camisi imamı Faruk Açıkgöz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde okuduğu selanın ardından İ.Ö.(22), tarafından darp edildiğini belirtti. Darp iddiası üzerine yakalanan İ.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ergene ilçesi Esenler Mahallesi Cami imamı Faruk Açıkgöz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatı gereği saat 00.13'te şehitler için sela okudu. İmam Açıkgöz, selayı okuduktan sonra camiye giren iki kişiden İ.Ö. ile aralarında tartışma çıktığı bu sırada gencin kendisine yumruk atarak darp ettiğini söyledi. Açıkgöz, "Ben o gece caminin içindeydim gelip oturdu. Bana, 'sen cuma günü de AK Parti'yi övücü şeyler söyleyip, hutbe okumuşsun' dedi. Ben de Diyanet Başkanlığı'nın verdiği görevi yerine getirdiğimi söyledim. Bunun üzerine 'Şimdi neden bu selayı okuyorsun?' dedi. 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle okuduğumu söyledim. Ondan sonra da camiyi kapatacağımı ve dışarıya çıkmasını söyledim. Bu sırada tartışma çıkınca, camiye giden bir kişi ayırdı. Ben camiyi kapatıp dışarıya çıktığımda bizi ayıran vatandaşla sohbet ederken İ.Ö., gelip bana bir yumruk attı. Bende jandarmaya haber verdim" dedi.

İmam Faruk Açıkgöz, konunun ardından jandarma, mahalle muhtarı, müftülüğe ve sendika yetkililerine bilgi verdiğini söyledi. Üzücü olayı duyar duymaz görevli imama destek vermek amacıyla Esenler Camii'ne geldiklerini söyleyen Diyanet Sen Tekirdağ Şubesi Başkanı Adem Yaryıkan, yaşanan olayı tasvip etmelerinin mümkün olmadığını, sürecin tüm safhalarının takipçisi olacaklarını söyledi.

Jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı olayda hem cami imamının hem de şüpheli İ.Ö. adlı gencin ifadesi alındı. Jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö.,adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),()-

PROFESÖR ARI: DARBELER DIŞ DESTEKSİZ OLMAZ



ULUDAĞ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayyar Arı, "Darbeler dış desteksiz olmaz. Dış destek alınmamışsa darbe girişimi olmaz. Darbe yaptınız, başarılı oldunuz; NATO tanımadı, Amerika tanımadı, ne yapacaksınız? İsyancı bir hükümet olursunuz" dedi.

Uludağ Üniversitesi'nde, '15 Temmuz unutulmadı, unutturulmayacak' konulu panelde konuşan Prof. Dr. Arı, FETÖ'nün uluslararası güçlerin oyuncağı olduğunu, amacını çok geç anladıklarını söyledi. Prof. Dr. Arı, "Keşke 17-25 Aralık'tan önce anlayabilseydik. Bu kadar büyük bir şekilde ahtapot gibi devletin tüm damarlarına sızacak kadar beklemeseydik. O yapıyı tehlikeli kılan, tanımlanması zor olan bir yapıdan oluşuyor olması. Biz ona 'kripto' diyoruz. Her türlü kimliğe bürünebilen bir yapı" dedi.

Prof. Dr. Arı, darbenin masum bir şey olmadığını da dile getirerek şöyle konuştu:

"Darbeler dış desteksiz olmaz. Dış destek alınmamışsa darbe girişimi olmaz. Darbe yaptınız, başarılı oldunuz; NATO tanımadı, Amerika tanımadı, ne yapacaksınız? İsyancı bir hükümet olursunuz. 3 gün sonra terk etmek zorunda olursunuz. Çünkü darbeciler o ülkenin en ağır cezasına çarptırılacaktır. Dış destek olmadan kimse böyle bir faturayı göze almaz. CIA ve MOSSAD işbirliği ile yapıldı. Ben ifade etmekte mahzur görmüyorum. Aksi hali mümkün değildir."

'DARBECİ ALBAYI DIŞARIYA ATTIM'

Bursa eski Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı emekli Tümgeneral Seyfullah Saldık da 15 Temmuz darbe girişiminde Bursa'da yaşananları aktardı. Saldık, darbe girişimi sırasında İl Jandarma Komutanlığı'na tedbirleri almak için gittiğini hatırlatarak, "Nizamiyede bana emir vermeye çalışan darbeci albayın peşinden koştum. Üzerine hücum ettim. Kaçınca, yakaladım ve boğuşma yaşadık. Yakasına yapışıp, nizamiyeden dışarıya attım. Daha sonra nizamiyeye darbeye gelen gruba yüksek sesle bağırarak, 'Asla içeriye giremezsiniz' dedim. Jandarma Özel Harekat timine, içeriye girmeye çalışanlar için 'vur' emri verdim. Daha sonra durumu valimize ve başsavcımıza ilettim" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()

HATAY'DAKİ ORMAN YANGINI 8 SAAT SONUNDA KONTROL ALTINA ALINDI

** 35 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Amanos dağlarında çıkan, arazinin dik ve rüzagarın şiddetli olması nedeniyle güçlükle müdaha edilen orman yangını, 8 saatlik söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında yaklaşık 35 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, söndürme çalışmalarında, 3 amfibi uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 20 su tankı, 3 iş makinesinin ve 250 orman işçisi ile 15 teknik elemanın görev aldığını söyledi. Ketmen, yangının bahçe temizliği sonrası yakılan ateşten kaynaklanabileceği üzerinde durduklarını kaydetti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında alevlerin yaklaşık 35 hektarlık alana zarar verdiğini aktaran Ketmen, "Büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yer yer küçük yangınlar devam ediyor. Soğutma çalışmaları sabaha kadar devam edecek. Karanlığın çökmesiyle havadan söndürme çalışmalarına ara vermiştik. Sabah saat 06.00 itibarıyle soğutma çalışmalarına havadan da devam edilecek. Yangında can kaybı yaşanmazken bir işçimiz hafif şekilde yaralandıö dedi.

Haber: Hüseyin BOZOK - Kamera: HATAY, ()

ERDEK'TE 10 HEKTAR ZEYTİNLİK YANDI

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde çıkan yangında 10 hektar zeytinlik yandı.

Dün saat 15.00 sıralarında, Erdek'e bağlı Narlı köyü Rize Burnu mevkiindeki zeytinlikte yangın çıktı. Nedeni belirlenemeyen yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 2 itfaiye aracı ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 arazöz ile alevlere müdahale edildi. Ekipler, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangını söndürmekte güçlük çekince helikpoter desteği istendi. Bölgeye sevk edilen 2 helikopter, söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin karadan ve havadan yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. 10 hektar zeytinliğin yandığı bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Tuncay ERTAN / ERDEK (Balıkesir), ()

SİVAS'TA İKİ AİLE ARASINDA KAVGA: 7 YARALI



SİVAS'ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Aydoğan Mahallesi 21'inci Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.Y. ile komşusu Y.B. sokaktaki evlerinin önünde karşılaştı. İki komşu arasında yaşanan tartışmanın ardından, M.Y. 42 RA 119 plakalı aracıyla apartman önünde bekleyen Y.B.'ye çarparak yaraladı. Olayı gören Y.B.'nin yakınları ve M.Y.'nin yakınları arasında kavga çıktı. Kavgada M.Y., babası M.Y. ve annesi F.Y. ile Y.B.'nin akrabaları S.Ş., N.Ş. ve A.Ş. aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralılar, Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, mahallede ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()-

MERSİN'DE ŞÜPHELİ PAKET PANİĞİ

MERSİN'in Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu mahallesindeki şüpheli paket nedeniyle D-400 karayolu trafiğe kapandı.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan bölgede, saat 19.30 sıralarında şüpheli bir paket gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi alıp yolu çift taraflı trafiğe kapattı ve bomba imha ekiplerini bilgilendirdi. Kapatılan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri, Mersin kent merkezinden olay yerine gelecek bomba imha ekibini bekledi.

PAKETTEN KULAKLIK ÇIKTI

Olay yerine sevk edilen bomba imha ekibinin yaptığı kontrolde, şüpheli paketten kulaklık çıktı. Yapılan incelemenin ardından kulaklık, jandarma ekibi tarafından alınarak karakola götürüldü. Uzun bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmanın tamamlanmasının ardından açıldı.

Haber - Kamera: MERSİN, ()

TUNCELİ'DE AYAKKABI BOYACILARINA YENİ SANDIK VE KIYAFET



TUNCELİ'de, Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, kentte ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan 8 boyacıya, yeni boya sandıkları ve kıyafet verdi.

Kent merkezinde ayakabı boyayarak geçimlerini sağlayan 8 boyacıya yeni boya sandıkları ve kıyafetler veren Vali Tuncay Sonel, 8 boyacının derme çatma ve kötü görünüm sergileyen boya sandıklarını daha modern ve daha şık bir görünüme kavuşturmak istediklerini ifade ederek, "Bu sayede hem bu vatandaşlarımızın ekonomik açıdan gelirlerini yükseltmek hem de bu sandıkların ilimize yakışır bir görünümde olmasını istedik. Sandıklarımızı bugün sahiplerine teslim ediyoruz. Boyacı esnafımıza hayırlı olsun. Hayırlı, bol kazançlar diliyorum"dedi.

Vali Sonel, boyacuların kış aylarında soğuktan korunmak için kapalı bir yer talep etmeleri üzerine bu konada da kendilerine söz vermesi boyacıları sevindirdi. 12 yıl aradan sonra ilk defa güzel bir boyacı sandığına sahip olduğunu söyleyen Gülşen Temur, "12 senedir bu işi yapıyorum. İşimin zorlukları çok fazla. Bayan olarak bu işi yaptığım için kimi bana kızdı, kimisi de takdir etti. 12 senedir bir Allah'ın kulu sandık alalım veya başka konuda destek olalım demedi. Allah razı olsun. Sayın Valimiz düşünmüş ve almış. Gerçekten çok mutlu oldum. 12 senedir ilk defa güzel bir sandığım oldu"dedi.

Boyacılardan Hıdır Uygur ise 25 yıldır bu işi severek yaptığını, bu iş sayesinde ailesini geçindirdiğini ifade ederek, "Sayın Valime desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Daha önce kimse bize sandık ve yer vermedi" dedi.

Haber-Kamera: TUNCELİ, ()

GAZİANTEP'TE GENÇLERE 300 BİSİKLET DAĞITILDI



GAZİANTEP'te Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Çocuk ve Gençlik Meclisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik kapsamında 300 öğrenciye bisiklet dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Çocuk ve Gençlik Meclisi tarafından vatandaşlara bisiklete binme alışkanlığı kazandırmak için 300 adet bisiklet dağıtıldı. Masal Park'ta düzenlenen törene; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Kent Konseyi Genel Sekreteri Fikret Tural, Engelliler Daire Başkanlığı Yusuf Çelebi, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Şehrin tamamına yakınında bisiklet yolları yapıldığını ifade eden Fatma Şahin, " Hava kirliliğinin sınırda olan ve gençlerinin çok olduğu Gaziantep'te şehrin ana damarı olan tek yönlü yollara bisiklet yolları koymak ciddi bir uğraş gerektiriyordu. Bisiklet yolları yapabilmek için ciddi kararlar almamız gerekiyordu. Uygulama projelerine başladık. 50 kilometrelik bisiklet yolunu açıyoruz. Hayalim bisiklet yollarında gençleri görmek. Bisiklet yolu yapmak elbette önemli ama asıl olan sizin zihinsel dönüşümünüz. Sabah kalktığınız zaman hangi ulaşım aracıyla, nereye gideceğim sorusuna bisikletinde çok ciddi alternatif olmasını sağlamamız lazım. Ben caddelerde dolaşırken bisiklet yollarını kullanan gençleri görmek istediğimi söyledim. Bunun içinde bir kampanya yaparak tatilde sizlere bu güzel hedefimize ulaşmak için bisiklet dağıtıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere bisiklet dağıtımı yapıldı.

Haber-Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP ()

SU KUYUSUNA DÜŞEN KOYUNU İTFAİYE KURTARDI



KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, su kuyusuna düşen koyun, kuyuya inen itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

Gölcük Düzağaç Mahallesi'nde Kudbettin Sancak'a ait koyunlar çayırda otlarken, bir koyun su kuyusuna düştü. Koyun suyun içerisinde çırpınırken, itfaiyeden yardım istendi. Gelen itfaiye ekibindeki bir görevli, vinç ile aşağı inerek, suyun içerisindeki koyunun üzerine aparatı bağladı. İtfaiye eri ve koyun vinçle yaklaşık 5 derinliğindeki kuyudan çıkarıldı. Vücudunda yaralar oluşan koyun ayakta durmakta zorlandı. İtfaiye ekibi daha sonra kuyunun üstünü tahtalarla kapatarak, güvenlik şeridi çekti. Kudbettin Sancak itfaiye ekibine teşekkür etti.

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), ()

3 GÜNDÜR KUYUDA MAHSUR KALAN KEDİYİ AFAD EKİPLERİ KURTARDI

KONYA'da 3 gündür boş su kuyusunda mahsur kalan kedi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 gün önce 18 metre derinliğindeki kuyuya düştüğü öğrenilen kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Kedi, AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonrası kurtarıldı. Tedavi altına alınan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kedi, Konya Büyükşehir Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA ()

GELECEĞİN OTOMOBİLİ 'BOW İSTKA' ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE TANITILDI



ÇANAKKALE'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) üretilen ve güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli araç 'Bow İstka', test edilerek, tanıtıldı. Şehitlikleri ziyarete gelenler, aracı ilgiyle inceledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibi (İTÜGAE) tarafından 2017 yılında geliştirilen ve güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli araç, 'Bow İstka', test ve tanıtım amacıyla çıktığı Türkiye turunun ilk ayağı olan Çanakkale'ye geldi. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitler Abidesi önünde tanıtılan ve tören alanında tur atan araç, şehitlikleri ziyarete gelenlerin ilgi odağı oldu. Teknik ekipten bilgi alan ziyaretçiler, araç önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çanakkale'den sonra Bursa, Eskişehir ve Ankara'ya gidecek ve son durağında Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak araç ile ilgili bilgi veren Güneş Arabası Proje ekibi üyesi ve İTÜ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ömer Nezih Atalay, İTÜ Rektörlüğü destekli proje ile Türkiye'deki vatandaşları teknolojik gelişmeler hakkında bilgilendirmek için tura çıktıklarını söyledi. Aracın yeni eklentileri ve teknolojilerini de bu sayede test etme fırsatı bulacaklarını belirten Atalay, şunları söyledi:

"Bu tur kapsamında çok önemli olan 16 Temmuz gününde şehitlerimizi anmak ve onların bize emanet bıraktığı teknolojik gelişmeleri ileriye taşıyarak daha iyi seviyelere getirmek adına çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü göstermek istedik. 140 km/s hız yapabilen bu aracımızın 6.1 kws batarya paketi bulunmaktadır. Sadece bataryası ile 345 kilometre yol alabilmektedir. Fakat görmüş olduğunuz üzerindeki güneş panelleri eklendiğinde bu mesafe 750 kilometreye kadar çıkabilmektedir. Normal düz bir yolda 75 kilometre saat hızla hiç durmadan güneşten aldığı enerji ile gidebilme kapasitesine sahiptir. Görmüş olduğunuz araç 171 kilo ağırlığında ve karbonfiber maddesinden oluşmaktadır. Bu elektrikli araçların yoğunluğu önümüzdeki dönem artacaktır. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi, görmüş olduğunuz elektrikli otomobil projesi ile gerek vergilerden gerekse fiyat anlamında daha ucuz araçlar piyasaya sunularak, bu araçların yaygınlaşması sağlanacaktır. Altyapı olarak gereken mühendis adayları da bizim ve bizim gibi proje takımları sayesinde oluşacaktır" dedi.

Atalay, 2017 yılında yaptıkları araç ile aynı yıl Ekim ayında Avustralya'daki dünya turnuvasında yarıştıklarını ve 3 bin kilometre zorlu koşullarda Türkiye'yi temsil etme şansı bulduklarını hatırlattı. Ekip, güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli araç ile bugün Bursa'ya hareket edecek.

Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, ()

YALOVA'DA NOSTALJİK SİNEMA GÜNLERİNDE FİLİZ AKIN VE EDİZ HUN'A YOĞUN İLGİ

YALOVA Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiği 'Nostaljik Yazlık Sinema Günleri'nde, Türk sinemasının efsane isimleri Filiz Akın ve Ediz Hun, Yalovalılar'la buluştu.

TİGEM Tesisleri'ndeki etkinlik öncesi Filiz Akın ve Ediz Hun, gazetecilerin sorularını cevapladı. Ediz Hun, "Sevgili Filiz'le birlikte burada sizlerle bulunuyor olmaktan, Yalovalılarla kucaklaşıyor olmaktan çok büyük bahtiyarlık duyuyoruz" dedi. Yalova'da birçok film çektiklerini aktaran Hun, kendilerine gösterilen ilgiyle ilgili memnuiyetini dile getirdi.

Yeşilçam'ın eski filmlerine gösterilen ilginin sebebi sorulan Filiz Akın ise, "Tüketim toplumuna geçtiğimizden beri o dönemki bazı şeyleri kaybettik. Masumiyeti, büyük aşkları, komşuculuğu, işte güzel insanlılık. Onları bu filmlerde gördükleri için galiba, bu yüzden böyle büyük bir ilgi hala devam ediyor" diye konuştu.

Nostaljik filmlerin unutulmadığını dile getiren Ediz Hun ise, "Çok büyük titizlikle çekilmiş filmlerdi o filmler. Bugün 4-5 günde çekilen bir diziyi biz 25 günde tamamlıyorduk. Dolayısıyla dublajı, seslendirmesi, müzikleri ve hepsi birlikte halkın, toplumun hoşuna giden filmlerdi. O bakımdan onlar unutulmuyor" dedi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın çiçek ve plaket hediye ettiği iki ünlü isim, daha sonra başröllerini paylaştıkları 'Cambazhane Gülü' filmini birlikte izledi.

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

