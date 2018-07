DHA YURT BÜLTENİ 1

SİHİRBAZLIK gösterileriyle tanınan İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'yi, gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan ısırdı. Sağ kolunun bileğe yakın kısmından ısırılan Aref'in sağlığına kavuşması, panzehirin bulunmasına bağlı. Geceyi Antalya'da hastanede geçiren Aref, özel uçakla tedavisi için Mısır veya Fransa'ya götürülecek. Özel ambulans uçak havalimanında bekletilirken, vize işlemlerinin yapılabilmesi için Dışişleri Bakanlığı da devreye girdi.

Acun Ilıcalı'nın programlarında yaptığı illüzyon gösterileriyle Türkiye'nin yakından tanıdığı İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, bir süredir Antalya'daki beş yıldızlı otellerde gösteri yapıyordu. Dün öğle saatlerinde gösterisi için hazırlık yapan Aref Ghafouri'yi 'kobra' cinsi yılanı, sağ elinin bilek üstünden ısırdı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehirin bütün vücuduna yayılmasını önleyen ünlü sihirbaz Aref, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Yılan ısırma ünitesinde ilk müdahalesi gerçekleştirilan Aref Ghafouri için seferber olundu. Yapılan gözlem ve tahlillerde yılanın ısırdığı yerde kısmi komplikasyon tespit edilirken, kobra yılanı panzehirinin Türkiye'de olmadığı söylendi.

Antalya Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür de hastaneye gelerek sağlık durumu hakkında bilgi aldıktan sonra bakanlık yetkilileriyle görüşerek dünyada sadece Mısır ve Fransa'da bulunan panzehirin getirtilmesi için girişim başlattı. En yakın ihtimal olarak Mısır görülürken, bakanlığın getirteceği panzehirin Antalya'ya ulaşması süresinin 24 saati aşabileceğini gözönünde bulunduran Aref Ghafouri, tedavi için Mısır'a götürülmesini talep etti.

Bu arada her ihtimale karşı yoğun bakım ünitesine alınan Aref'in yakınları gece boyunca özel ambulans uçak aradı. Sabaha karşı İstanbul'da bulunan ambulans uçak Antalya'ya geldi.

Ancak Mısır'ın Türk vatandaşlarına vize uygulaması nedeniyle havalimanında bekletilen ambulans uçak vize alınamadığı için hareket edemedi. Dışişleri Bakanlığı'nın tüm girişimlerine rağmen Mısır makamlarından vize almak mümkün olmadı. Bu arada Kahire Büyükelçiliği de Aref için harekete geçti.

PANZEHİR BEKLENİYOR

Aref Ghafouri'nin sağlık durumu hakkında bilgi veren asistanı Yana Vinter, şunları söyledi:

"Hastaneye geldik tedbir amaçlı. Ama sonra Türkiye'de kobra yılanı panzehiri bulunmadığını öğrendik. Şu an bekliyoruz panzehiri bulmak için. Farklı girişimlerde bulunduk, sağ olsun arkadaşlar yardımcı oluyor. Şu an durumunda sorun yok, normal, inşallah daha da iyi olacak panzehiri bulunduğu zaman."

GÖSTERİDE KULLANIYORDU

Panzehirin Mısır'da bulunduğunu, Mısır'la irtibat halinde olduklarını kaydeden Yana Vinter, şunları söyledi:

"Uçakla Mısır'a gönderilmesini bekliyoruz. Panzehirin Türkiye'ye getirilmesini araştırdık. Fakat uzun zaman aldığı için ne yapabiliriz diye düşündük, biz gitmeye karar verdik. Şu an aynı zamanda vize problemlerinin de çözülmesini bekliyoruz. Kobra kendi yılanı. Kobra ile ne kadar süredir çalıştığını bilmiyorum. Aref'in yaklaşık iki senedir gösterilerinde asistanlığını yapıyorum. Yılanın ısırdığı an yanında değildim ancak gösteri sırasında olmadığını zannediyorum, fakat onu net bilmiyorum. Kendisi ile görüşebiliyorum, durumu şu anda stabil."

Aref'in kobrayı ne zamandan beri beslediğini bilmediğini söyleyen Yana Vinter, "Yılanla küçük bir gösterisi oluyor. Fazla bir şey yaptırmıyordu. Kutudan çıkartıyordu, geri koyuyordu. O kadar, kobranın başka bir işlevi yoktu. Zorlayacak ya da hayvanı uğraştıracak bir durum yoktu. Hayvanın gayet güzel yaşadığını biliyorum. Sadece görünmesi açısından kollanıyordu. 30 saniye ile 1 dakika arasında bir gösteri yapıyordu" diye konuştu.

Diğer yandan Aref Ghafouri gösteride kullandığı kobra yılanıyla 3 yıl önce çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Ölümle hiç bu kadar yakın olmadım" notuyla dün gece paylaştı.

Uzmanlar, bugün içerisinde panzehir iğnesi yapılmazsa Aref'in zehirleneceği ve hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

BARAJ GÖLÜNE DÜŞEN KEPÇE, SUDAN 23 SAATTE ÇIKARILDI



AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 4 gün önce, kenarında çalışma yapılan İsabeyli Barajı gölüne toprak kayması sonucu düşen 11 tonluk kepçe, paraşüt sistemiyle 23 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı.

İsabeyli Barajı gölü kenarındaki ağaçlıkta, 11 Temmuz günü saat 17.30 sıralarında, yol açma çalışması yapan Ersin Aygün'ün (36) kullandığı 11 ton ağırlığındaki kepçe, toprak kayması sonucu suya devrildi. Kepçe, kısa sürede baraj gölünün sularına gömülürken, Aygün ise son anda kabinden çıkarak, canını kurtardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede inceleme yapıp, güvenlik tedbiri alırken, olay yerine çağrılan dalgıçlar da suyun 30 metre dibindeki kepçe için keşif yaptı. Dalgıçların yaptığı keşfin ardından kepçenin bulunduğu yerden çıkarılması için İstanbul'dan 3 kişilik profesyonel sanayi dalgıcı ekibi getirtildi. Önceki saat 12.00 sıralarında çalışmalara başlayan ekip, paraşüt sistemini kullanmaya karar verdi. 2 dalgıç, kayıklarla kepçenin battığı bölgeye ulaştı. Dalgıçlar, görüş mesafesi 25 santimetre olan baraj gölüne girip, 13 paraşütü suyun dibindeki kepçenin çeşitli yerlerine bağlayıp, kompresör ile şişirdi. Tüm paraşütlerin şişirilmesinin ardından kepçe, su yüzeyine çıktı. Halatla kıyıya çekilen kepçe, daha sonra vinçle dün saat 11.00'de sudan çıkarıldı. Kepçenin baraj gölünden çıkarılacağını duyup, bölgeye gelen onlarca kişi de merakla çalışmaları izledi.

'ZARARIM 200 MİLYON'

Yol açma çalışmaları sırasında göle düşen kepçenin operatörü ve sahibi Ersin Aygün, canını kurtardığı için sevinçli olduğunu belirterek, "Kepçe kullanılamaz hale geldi. Zararım yaklaşık 200 milyon TL. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.

=================================================

ÜNYE'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK SELE NEDEN OLDU



ORDU'nun Ünye ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. Ev ve işyerlerinde su baskınları meydana gelirken caddeler nehre döndü.

Ünye ilçesinde önceki akşam başlayan sağanak yağmur gece şiddetini artırdı. Şiddetli sağanak yağmur sele neden oldu. İlçedeki bazı ve ve işyerini su bastı. Cadde ve sokaklar nehre döndü. Caddelerdeki araçlar zararg ördü. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerine dolan yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Tabakhane Deresi'nin suyunun yükselmesi de korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Polis ekipleri vatandaşları olası bir taşkın durumuna karşı uyararak tedbirli olmalarını istedi. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yağmurdan olumsuz etkilenin ve çatı kısmından su sızıntısı yaşanan ilçe devlet hastanesine giderek bilgi aldı. Başkan Çamyar, Tabakhane Deresi çevresinde de incelemelerde bulunarak durum tespiti yaptı, ekipleri yönlendirdi.

Başkan Çamyar, tedbirlerlerlinin felaketi önlediğini söyleyerek "Son yılların en büyük yağışını alan ilçemizde hamdolsun çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Yağışın ilk anlarından itibaren aldığımız tedbirler ve altyapı çalışmalarımız sonucu büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Bu yağışta özellikle Tabakhane ıslah çalışmalarımızın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. 24 saat ekibimizle birlikte görev başındayız" dedi.

Ayrıca Akkuş-Niksar Karayolu'nda da sel nedeniyle araç sürücüleri trafikte zorlu anlar yaşadı.

METREKAREYE 151 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Ordu'nun Ünye ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan sağanağın neden olduğu selde su basan evlerdeki tahliye çalışmaları sürdürülürken, yollarda da temizlik çalışmaları yapıldı. İlçe merkezindeki Fevzi Çakmak, Kaledere, Liseler, Saraçlı, Çınarlık ve Bayramca mahallelerinin selden etkilendiği belirtildi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Meteoroloji'den aldığımız bilgilere göre, normalde metrekareye 10 kilo yağış düşmesi gerekirken, Ünye'de metrekareye 151 kilo yağış düşmüş. Yani normalin 15 katı yağışla karşı karşıyayız. Bununla ilgili ekiplerimiz, AFAD ile ilgili bilgi çerçevesinde gün içerisinde uyarılarını yapmış ve yağmurun başlamasıyla birlikte tüm ekiplerimiz özellikle Tabakhane Deresi'nin sağında ve solunda gereken önlemleri almıştır. Sahada şu anda 58 iş makinemiz ve 206 personelimiz tüm üst bölgelerde çalışma ve hasar tespitine devam ediyor. Ünye'de 2006 yılında yaşanan sel felaketinde Tabakhane Deresi taşmış ve civarındaki mahallelerdeki evlere zarar vermişti. Bu kez derede yapılan ıslah çalışmalarıyla birlikte derenin duvarlarının 1,5 metre yükseltilmesi bu sel felaketini önleyen en önemli faktör olmuştur" diye konuştu.

==================================================

KIRKPINAR'IN BAŞPEHLİVANI ORHAN OKULU OLDU



Edirne'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalinde rakibi Şaban Yılmaz'ı altın puanla yenen Orhan Okulu, başpehlivanlığı kazandı.

Edirne'de geçen cuma günü başlayan 657'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde dün 14 boyda çeyrek finalden başlayan güreşler tamamlandı. Başpehlivanlık güreşlerinin finalinde Şaban Yılmaz ile karşılaşan Orhan Okulu altın puanlama bölümünde rakibini yenerek 657'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin başpehlivanlığını kazandı. 2015 yılında başpehlivan olan ve geçen yılda finalde İsmail Balaban'a yenilerek ikinci olan Okulu, 3 yıl aradan sonra ikinci başpehlivanlığını kazanarak altın kemeri Antalya'ya götürdü.

FİNALE NASIL GELDİ?

Antalyalı pehlivan Orhan Okulu, cumartesi başlayan başpehlivanlık güreşlerinin ilk turunda Kaan Kaya'yı yenerek ikinci tura yükseldi. İkinci turda Hasan Cengiz'i, üçüncü turda ise Nedim Gürel'i yenerek çeyrek finale çıkan Okulu, çeyrek final kurasında eşleştiği Hüseyin Gümüşalan'ı ve yarı finalde eşleştiği Serhat Balcı'yı eleyerek adını finale yazdırmıştı.

================================================

BODRUM'DA SICAĞI GÖREN PLAJLARA KOŞTU



BODRUM'da, artan hava sıcaklıkları plajlar ve havuz başlarının dolmasına neden oldu. Plajlarda renkli görüntüler oluştu.

Bodrum'da sıcaktan bunalanlar soluğu plajlarda aldı. Hava sıcaklığının 38 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece olarak ölçüldüğü ilçede, Paşatarlası, Kumbahçe ve Gümbet plajlarında iğne atsan yere düşmeyecek manzaralar yaşandı. Plajları dolduranlar bol bol yüzüp, su sporları yaptı. Kimi tatilciler ise günibirlik turlara katılıp, cennet Karaada Adası, Poyraz Burnu, Orak Adası, Çatal Ada, Cennet ve Kisebükü koylarını gezdi. Akdeniz'den gelen sıcak hava dalgasının etkisine giren ilçede, beach club ve otellerin havuz başları da dolarken, tatilciler çalan müzikler eşliğinde dans edip, eğlendi.

Otelerde doluluk oranlarının yüzde 90'ların üzerine çıktığı ilçede turizm sezonun en hareketli günlerinden biri yaşandı. Otel yöneticisi 45 yaşındaki Mehmet Çelik, "Her şeyimiz güzel. Denizimiz tarihimiz, kültürümüz mavi yolculuğumuz eşsiz. İlçemize gelen turist istediği her şeyi gece eğlencesi dahil bulabiliyor. Turizm sezonun en hareketli günlerini yaşıyoruz. Bahanenin arkasına sığınmaya gerek yok işimizi iyi yaparsak turist her zaman gelir" dedi.

