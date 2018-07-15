DHA YURT BÜLTENİ 1

BAKAN SOYLU: EREN BÜLBÜL'Ü ŞEHİT EDEN PKK'LI TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Fatih TURAN / TRABZON, () - TRABZON'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit olduğu çatışmada PKK'lı teröristlerin başında olduğu belirtilen örgütün Sözde Karadeniz sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır ile Sorej kod Barış Coşkun, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde çıkan çatışmada öldürüldü.

Giresun'un Güce ilçesine bağlı Körükbelen yaylasında 6 gün önce çıkan Uzman Çavuş Ali Cevzic'nin şehit olduğu çatışmanın ardından, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla Giresun- Gümüşhane- Trabzon üçgeninde yürütülen hava destekli geniş çaplı operasyonlar sonuç verdi. Güvenlik güçleri, bugün saaat 02.30 sıralarında Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Sarıtaş Yaylası kırsalında PKK'lı teröristlerle temas sağladı. Çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Yapılan araştırmada, öldürülen teröristlerin, geçen yıl erzak çalan PKK'lıların yerini gösterirken kurşunların hedefi olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden grubun başında olduğu belirtilen, İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alan örgütün sözde Karadeniz sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır ile Sorej kod Barış Coşkun olduğu belirlendi.

BAKAN SOYLU DUYURDU

İki teröristin etkisiz hale getirildiğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter adresinden duyurdu. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, "Eren Bülbül; Şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde Karadeniz lideri Zeynel kod (Kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve Sorej kod Barış Coşkun öldürüldü" ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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//////arşiv

-Eren Bülbül'ün fotoğrafı

-Eren Bülbül'ün mezarı

-Mezarı başında konuşan arkadaşları

-Çatışma günü çekilen görüntüler

-Evin görüntüsü

-Operasyon yapan güvenlik güçlerinin görüntüleri

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BAKAN ÇAVUŞOĞLU: NATO ZİRVESİNDE GERÇEK BİR LİDER GİBİ KARŞILANDIK



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO zirvesini hatırlatarak, "Gerçek bir lider gibi karşılandık ve gerçek bir lider gibi uğurlandık. Seçim öncesi bile değişik yorumlar yapanlar şimdi takdirlerini iletmek için sıraya girmeye başladı. Esasen bu da onlar için bir ders oldu. Bu dersi de halkımız ve milletimiz verdi. Türkiye'nin seçimlerine müdahale etmemeleri gerektiğini öğrendiler" dedi.

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Antalya Kültür Merkezi'ndeki toplantıya gelişinde kendisini karşılayanlarla tokalaştıktan sonra toplantının yapılacağı salona geçti. Bakan Çavuşoğlu, salona girişinde tekerlekli sandalyede kendisini karşılayan bedensel engelli Ertuğrul Uğuraşan ile yumruk tokuşturarak selamlaştı. Bakan Çavuşoğlu'na AK Parti milletvekillerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da eşlik etti.

'YAPMAMIZ GEREKEN DAHA ÇOK İŞ VAR'

Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, yeni sistemin başladığını belirterek, yeni sisteme devletin kurumlarının hazır olduğunu söyledi. Yeni kabinenin ilk toplantısını yaptığını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Yapmamız gereken daha çok iş var. 2023 hedefleri derken boş hayaller satmadık. Bunların hepsini de gerçekleştiriyoruz. Bunların birçoğunu da 2023'ten önce gerçekleştireceğiz. 2071 vizyonumuzu şimdiden dizayn etmeye başladık ki yeni nesillerimiz bunun içini nasıl dolduracak bunun çalışmasını yapsınlar" dedi.

BAKANLIKLARIN EYLEM PLANLARI ORTAYA KONULDU

Yeni kabinede bir taraftan yapısal çalışmaların, yeni sisteme adaptasyonun ve 100 günlük, 6 aylık ve 1 yıllık eylem planlarının ortaya konulduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak önümüzdeki 3 ayda hangi ziyaretleri yapacağız, kimler bize gelecek, hangi dönem başkanlıklarımızda neler yapacağız, FETÖ ve PKK ile nasıl mücadele edeceğiz ve Türk bayrağını nasıl dalgalandıracağız aşağı yukarı netleştirdik. Bu doğrultuda da gayret edeceğiz" diye konuştu.

'ONLAR İÇİN BİR DERS OLDU'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildikten sonra Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret ettiğini ardından da Brüksel'deki NATO zirvesine katıldığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"NATO zirvesinde tüm dünya liderlerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdiği ilgiye siz de şahit oldunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız da tabii hepsine kucaklayıcı bir anlayışla yaklaştı. Hepsine teşekkür etti. Gerçek bir lider gibi karşılandık ve gerçek bir lider gibi uğurlandık. Seçim öncesi bile değişik yorumlar yapanlar şimdi takdirlerini iletmek için sıraya girmeye başladı. Esasen bu da onlar için bir ders oldu. Bu dersi de halkımız ve milletimiz verdi. Türkiye'nin seçimlerine müdahale etmemeleri gerektiğini öğrendiler. Hangi ülkede seçime yaklaşık yüzde 90 katılım var? Hangi ülkede seçimler bu kadar dinamik, kampanyalar bu kadar özgür ve dinamik? Ve seçim sonrasında da kazanan da kaybeden de olgunluğunu gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi, 'Sadece oy verenlere değil, tüm milletimize, 81 milyona hizmet edeceğiz' dedi. Ve seçim sonuçlarını da muhalefet kabul etti. Türkiye'de seçim öncesi tartışmalar olabilir. Size ne oluyor da dışarıdan Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsunuz, Türkiye'yi dizayn etmeye çalışıyorsunuz, Türkiye'nin seçimleriyle ilgili karar vermeye çalışıyorsunuz? Karar verecek birisi varsa Türk milletidir. Türk milleti de 24 Haziran'da kararını verdi."

'TÜRKİYE'YE PAKETLENİP GELEN FETÖ TERÖRİSTLERİ OLDU'

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünü hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu darbe girişimini milletçe yendikten sonra şunu söylemiştik. 'Bu hainlerden hesabını soracağız.' Milletimize bu acıyı yaşatan, 251 kardeşimizin şehit olmasına neden olan, 2193 kardeşimizin ağır bir şekilde yaralanmasına sebep olan bu hainlerden hesap soracağız. Ve hesabını soruyoruz. İçeride ve dışarıda peşlerindeyiz. Şu anda dış politikamızın önceliklerinden biri de yurt dışında terörle mücadeledir. Tabii ki başta FETÖ, PKK, YPG ile mücadeledir. Ve hainlerin peşini bırakmayacağız dedik, bırakmıyoruz. Ensesinden tutup getiriyoruz. İki gün önce de biliyorsunuz hemen Türkiye'ye paketlenip gelen FETÖ teröristleri oldu. Başka ülkelerden de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Derneklerini, okullarını kapattırıyoruz. Yine güzel bir haber Venezuela'dan geldi, orada 2 tane FETÖ kurumu vardı, onları kapatmak için de yasal süreci başlattık. Nerede olursa olsun, peşlerini bırakmıyoruz."

ŞEHİTLER ANISINA YEMEK

Bakan Çavuşoğlu daha sonra Antalya Valiliği tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına verilen yemeğe katıldı. Su Hotel'deki yemeğe Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Menderes Türel, AK Parti ve MHP'nin Antalya milletvekilleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Çavuşoğlu'nuın selamlaşması

- Salondan detay

- Partililerden detay

- Bakan Çavuşoğlu konuşması

Haber: Özgür ÖZTÜRK- Kamera: Alparslan ÇINAR / ANTALYA ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARI AKŞAM YEMEĞİNDE BULUŞTU



İZMİR Valiliği tarafından, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gaziler ve şehit ailelerine yemek daveti verildi. Yaklaşık 1500 gazi ve şehit yakınının katıldığı yemeğe İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da katıldı.

İzmir Valiliği tarafından, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir otelde akşam yemeği daveti verildi. Yaklaşık 1500 gazi ve şehit yakınının katıldığı yemeğe İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep'in yanı sıra gaziler ve şehit aileleri katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan davet, Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Yemeğin ardından kürsüye çıkan Vali Erol Ayyıldız'ın konuşmaları işitme engelliler için işaret diline çevrildi. Vali Ayyıldız yaptığı konuşmada, "15 Temmuz; yiğitler diyarı, efeler diyarı İzmir'in hainlere karşı duruş günüdür. 15 Temmuz, siz yiğitlerin tüm haksızlıklara karşı dünyaya haykırırcasına dur dediği gündür. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle birliğimizin, beraberliğimizin sağlayıcısı ve teminatı şehitlerimizi minnetle yâd ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi de hürmet, saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Davetlilerden görüntü

- Kuran-ı Kerim tilavetinden görüntü

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından görüntü

- Vali Erol Ayyıldız'ın konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ENGELLİ REKORTMEN ESMERAY, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN DALDI



DÜNYA Engelli Dalış Rekortmeni Cem Esmeray (35), 15 Temmuz şehitleri anısına Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 15 metre derinliğe tüpsüz dalış gerçekleştirdi.

Bedensel engelli dünya dalış rekortmeni Cem Esmeray, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle dün Ayvalık'ta şehitler anısına dalış gerçekleştirdi. Badavut mevkii Karakol Dağı eteklerindeki kayalık bölgenin açıklarında 15 metre derinliğe dalan Esmeray, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'nden 3 dalgıcın da yardımıyla, '15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' yazılı bir pankart açtı.

'ŞEHİTLERİMİZİN AİLELERİNİN ACISINI PAYLAŞIYORUZ'

Dalışını 15 Temmuz şehitleri anısına gerçekleştirdiğini ifade eden Esmeray, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin destekleriyle gerçekleştirdiğim bu dalışta, sembolik olarak 15 metreye inerek '15 Temmuz'u unutmayacağımızı' ifade etmeye çalıştım. Vatanı ve milleti için kanlarını ve canlarını esirgemeyen şehitlerimizin ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerinin acısını paylaşıyoruz. Vatanımızın ve milletimizin bir daha başına böylesi olayların gelmemesini diliyorumö dedi.

Önümüzdeki aylarda, 'Türkiye Cumhuriyeti 1. Başkanlık Rekoru' adını verdiği dalışta ise 41 metreye inmek için hazırlıklarını sürdürdüğünü söyleyen Esmeray, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da destek isteyeceğini belirtti.

Esmeray, 15 Temmuz dalışı için kendisine destek olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zekai Kafaoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz'e de teşekkür etti.

İTFAİYE ERLERİ DE DALIŞA EŞLİK ETTİ

Engelli rekortmen Cem Esmeray'a destek veren Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği dalgıçlarından Sedat Erol da, bu tür bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Erol, "Böylesi anlamlı, geleceğin tekrar tekrar kurtarıldığı, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin hainlere karşı zafer kazandığı bir günde anı dalışı yapmak benim için çok özel bir duygu. Allah bir daha bu ülkeye bir Kurtuluşa Savaşı ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi olaylar yaşatmasınö diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN BALIKADAMLARA DESTEK

Dalış yapan ekibin kıyıya yanaşmasıyla birlikte ekibe alkışlarla destek veren vatandaşlardan Cihat Porsuk ise, 15 Temmuz gibi kara bir günün tekrar yaşanmamasını dilediklerini belirtti. 15 Temmuz gecesi Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığını ifade eden Porsuk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önceleri de benzeri oyunlar ülkemiz üzerinde oynanmıştı. Aynı karanlık güçler 15 Temmuz'da da aynısını yapmaya kalkıştılar ama başaramadılar. Bu saatten sonra da başaramazlar. Artık devletimiz eskisi gibi değil. Çok güçlendi. Herkes de bilinçlendi. Bundan sonra demokrasiye de, Cumhurbaşkanımıza da sahip çıkacağız. Bugün de balıkadamların 15 Temmuz ile ilgili açtıkları pankart bizi çok duygulandırdı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Dalış hazırlıklarından görüntüler.

- Su altında engelli rekortmen Cem Esmeray'ın pankart açması.

- Esmeray ile röportaj

- İtfaiye eri Sedat Erol ile röportaj

- Ekibin kıyıya dönmesi görüntüleri.

Haber-Kamera: Tuncel YILMAZ/AYVALIK(Balıkesir), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kadın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Marmaris-Datça Karayolu'nda meydana geldi. Marmaris'ten Datça istikametine giden Deniz Thomson (75) yönetimindeki 48 SF 625 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücü Thomson ile otomobilde yolcu olarak bulunan Güniz Erenay'ın (82) hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadınların cesetleri, jandarmanın ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden görüntü

- Otomobilden görüntü

- Ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet Çil / DATÇA (Muğla), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN ÖLDÜ

ESKİŞEHİR'de çevre yolunda, yolun karşısına geçmek isteyen Selahattin Övenler'e (56) hafif ticari araç çarptı. Kazada Övenler olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 17.30 sıralarında, çevre yolu Eczacılık Fakültesi köprüsü altında meydana geldi. Uluönder Mahallesi istikametine giden Önder K. yönetimindeki 26 AAB 444 plakalı hafif ticari araç, köprü altında yolun karşısına geçmek isteyen Selahattin Övenler'e çarptı. Övenler olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücü Önder K. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerindeki üzeri örtülü cesedin,

-Hafif ticari aracın,

-Ölen Selahattin Övenler'in sağlık fotoğrafı bulunuyor

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ, ÖNCE OTOMOBİLE SONRA DA POLİS ARACINA ÇARPTI



İZMİT'te kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç, önce karşıdan gelen otomobile, ardından da yol kenarında bekleyen polis aracına çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi tedaviye alındı.

Kaza akşam saatlerinde, İzmit Körfez Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Yağız Güngör yönetimindeki 06 EU 501 plakalı hafif ticari araç, önce karşıdan gelen Hasan Selçuk yönetimindeki 34 BF 152 plakalı otomobile, ardından da yol kenarında bulunan polis aracına çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Fethi Güngör, Yağız Güngör ve otomobil sürücüsü Hasan Selçuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralananlara ilk müdahalede bulundu. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Yaralıların ambulanstaki görüntüsü

-Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: İZMİT (Kocaeli), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI

DÜZCE'de, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, D-655 Karayolu Konuralp mevkiinde meydana geldi. Akçakoca istikametine giden İbrahim Aydoğdu yönetimindeki 34 RK 7772 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada İbrahim Aydoğdu, Ayşe Aydoğdu, Afet Akdağ ve 4 yaşındaki Zeynep Meyra Aydoğdu yaralandı. Yaralıların otomobilden çıkarılmasının ardından ters dönen araç, polis ve vatandaşlar tarafından çevrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Takla atan aracın polis ve vatandaşlar tarafından çevrilmesi

- Kaza alanından görüntü ve yaralılardan görüntü

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KAZADA ÖLEN ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

ERZURUM'un Çat ilçesinde trafik kazasında hayatlarını kaybeden Özlem Özkan ile 2,5 yaşındaki oğlu Ahmet Özkan memleketleri Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.

Önceki gün, Diyarbakır'da polis memuru olan Engin Özkan, Diyarbakır Müftülüğü'nde görevli Özlem Özkan, oğulları Mustafa (10) ve Ahmet ile birlikte Erzincan'da bulunan bir yakınlarının düğününe katılmak üzere yola çıktı. Kamyonun, Özkan ailesinin bulunduğu otomobile çarpması sonucu Özlem Özkan ile Ahmet Özkan hayatlarını kaybederken, Engin Özkan ile Mustafa Özkan ise yaralandı.

Özlem Özkan ile oğlunun cenazeleri Sakarya'nın Akyazı ilçesine getirildi. Cenazelerin, Taşburun Mahallesi'ndeki baba evine getirildiği sırada yükselen feryatlar yürekleri dağladı. Dualar edilmesinin ardından cenazeler, Taşburun Camii'ne getirildi. Yakınları, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Anne ile oğlu kılınan cenaze namazının ardından Taşburun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze namazından görüntüler

- Yakınlarının ağlamaları

Haber-Kamera: Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İZMİR'DE ÖĞRENCİ YURDUNDA KORKUTAN YANGIN

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()

İzmir'in Buca ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yurt binası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, bugün saat 04.00 sıralarında Adatepe Mahallesi 63 Sokak'taki bir kız öğrenci yurdunda çıktı. 4 katlı yurdun zemin katındaki kafede henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede yurt binasını sardı. Alevleri gören yan binalardaki vatandaşlar kendilerini korkuyla dışarı atarak durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 5 itfaiye ve iki ambulansın yanı sıra çok sayıda polis olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yaz dönemi nedeniyle yurtta öğrenci olmaması olası bir faciayı önledi. Olayın ardından yurt kullanılamaz hale gelirken, binadan sıçrayan alevler yurdun önündeki bir otomobili de kullanılamaz hale getirdi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Yanan binadan görüntü

- İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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AYDIN'DA SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ GÖLETTE BOĞULDU

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / GERMENCİK (Aydın), ()

Aydın'ın Germencik ilçesinde, komşusuyla balık tutmak için gittiği gölete serinlemek için giren 35 yaşındaki Hüseyin Yeroğlu boğuldu.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Hıdırbeyli Mahallesi yakınlarında sulama amaçlı kullanılan Hıdırbeyli Göleti'nde meydana geldi. Komşu olan Hüseyin Yeroğlu, Ahmet Sarıhan ve oğlu Ferit Sarıhan'la birlikte balık tutmak için Hıdırbeyli Göleti'ne geldi. Bir süre balık tuttuktan sonra Hüseyin Yeroğlu ve Ferit Sarıhan serinlemek için gölete girdi. Yeroğlu kıyıdan biraz uzaklaşınca suda batmaya başladı. Yüzme bilmediği öğrenilen Yeroğlu kısa sürede suda gözden kayboldu. Hüseyin'in sulara gömüldüğünü gören Ahmet Sarıhan ve oğlu Ferit Sarıhan durumu jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler yaptıkları çalışmalara rağmen Yeroğlu'nu bulamadı. Bunun üzerine Aydın'da dalgıç polis ekibi olmadığı için Marmaris'ten dalgıç polis ekibi çağırıldı. Akşam saatlerinde gölete varabilen dalgıçlar yaptığı çalışmada Hüseyin Yeroğlu'nun cesedini bularak sudan çıkardı.

"ONU UYARMIŞTIK"

Hüseyin Yeroğlu ile balık tutmak için gölete gelen komşusu Ahmet Sarıhan, "Sabah saat 11.00 sıralarında üç kişi gölete balık tutmaya geldik. Oğlum Ferit ile birlikte Hüseyin de göletin kıyısından yürüyordu. Onları kıyıdan fazla uzaklaşmamaları için uyardım. Bir anda oğlum, Hüseyin'in suya battığını söyleyerek 'Baba yetiş' diye bağırdı. Ben de yüzme bilmiyorum. Yanlarına gelene kadar çoktan suda kaybolmuştu. Büyük şok yaşadım" dedi. 14 yaşındaki Ferit Sarıhan ise, "Göletin kenarındaydık. Ona çok fazla ileriye gitmemesini söyledim. Ama bir anda bana bağırarak gölette elleriyle yardım isteyerek battı. Bende babama haber verdim ama çok geçti" dedi. Oğullarının acı haberini alan anne Mükerrem Yeroğlu(55) ve baba Ethem Yeroğlu(58) ise büyük üzüntü yaşarken, anne Mükerrem Yeroğlu, "Oğlumun başını yediniz, kendi başınızı yeseydiniz. Oğlum oğlum" diye feryat etti. Yeroğlu'nun cenazesi Germencik Devlet Hastanesi'ne oradan da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Görüntü dökümü:

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- Göletten görüntü

- Hüseyin Yeroğlu'nun kıyıda kalan elbiselerinden görüntü

- Anne Mükerrem Yeroğlu'nun feryadından görüntü

- Cesedin sudan çıkarılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KARS'TA ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

KARS'ta, akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur kentin bazı noktalarını adeta göle çevirdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tıkanan rögarları açmaya çalışırken yayalar ise uzun süre suyun çekilmesini bekledi. Yolun karşısına geçemeyenler için de ilginç bir yol bulundu. İtfaiye ekipleri yola taş döşeyerek vatandaşların geçişlerine yardımcı oldu.

Kars'ta aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın da etkisiyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, arabalarını parka çekerek yağmurun durmasını bekledi. Şehir merkezinde ise tam bir kargaşa yaşandı. Çamlıca durağı olarak bilinen kentin en işlek caddesi Faikbey Caddesi üzerinde yayalar, arabalar, görevliler adeta birbirine girdi. Korna sesleri eşliğinde başlayan telaşla birlikte tıkanan rögarları açmak için seferberlik başlatıldı.

Yağmurun durmasının ardından göle dönen caddede bu defa yayalar için çözüm üretildi. İtfaiye aracının önünde yola taşlar dizildi ve itfaiye erlerinin yardımıyla yayalar yolun karşısına geçmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yağmur detayları

Göllenen cadde

İşyerlerinden su çıkaranlar

Bir çocuğun konuşması

İtfaiye görevlilerinin çabası

Yayaların taşlar üzerinden geçmesi

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BARTIN'DA DENİZDE ÇIKAN HORTUM KORKUTTU

BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde denizde oluşan hortum, tatilcileri korkuttu. Vatandaşlar kumsalda şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

İnkum tatil beldesinde denizin yaklaşık 900 metre açığında hortum oluştu. Havanın bir anda kararması ve hortum nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Günübirlik tatil için İnkum'a gelenler denizden çıkarken, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Tatilciler, kumsaldaki eşyalarını topladı. Açıkta oluşan hortum yaklaşık 30 dakika sonra karaya ulaşmadan kayboldu. Sonrasında başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle Bartın Belediyesi anons yaparak, vatandaşların dalgalı denize girmemesi uyarısında bulundu. Ani başlayan yağmur nedeniyle İnkum'da bulunan tatilciler geri dönüş için otomobilleriyle uzun kuyruklar oluşturdu. Jandarma ekipleri de trafiği yağmur altında ıslanarak, koordine etmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Denizde oluşan hortumdan görüntü

- Sahilde bulunanların kaçışması

- Anonslar

- Oluşan trafikten görüntü

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İZNİK GÖLÜ'NE GİREN ÇOCUKLARDAN 2'Sİ BOĞULDU, 6'SI KURTARILDI (3)

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

İznik Gölü'nde boğulan Fatma Sayhan ile Vildan Salçın'ın cenazeleri, Orhangazi Devlet Hastanesi'nden alınarak, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Fatma ve Vildan'ın cenazelerinin, bugün merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ağlayan yakınları

- Cenazelerin alınması ve götürülmesi

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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JAK timleri kayıp Evrim'in evinin çevresinde arama yaptı (2)

KAYIP EVRİM'İ ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Tokat'ın Turhal ilçesinde, 5 gün önce sabah yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmalarına katılan Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Komando timleri, JAK ve AFAD ekipleri havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi. Küçük Evrim'i arama çalışmaları bu sabah erken saatlerde devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Arama çalışmalarından görüntüler

-Genel Detay

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETTE TEHLİKELİ YOLCULUK

SİVAS'ta elektrikli motosikletin sürücüsü, çocuğunu kucağına alıp, eşini de aracın arka bölümüne oturtarak, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı.

Atatürk Caddesi üzerinde bir elektrikli motosiklet sürücüsü, trafik kurallarını hiçe sayarak kendisinin ve ailesinin hayatını tehlikeye attı. Kazaya davetiye çıkaran motosikleti kullanan kişi, eşini motosikletin arkasına bindirirken çocuğunu ise kucağına alarak yolculuk yaptı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, anne, baba ve çocuğun kasksız olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu görüntüsü

-Genel Detay

Haber: Hakan KALELİ - Kamera: SİVAS-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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OLAYLI GÜREŞİN ARDINDAN RECEP KARA, KIRKPINAR'I BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık kategorisinde Ali Gürbüz ve Recep Kara'nın müsabakasında 'puan' tartışması yaşandı. Puanlama bölümünde iki taraf da yendiğini düşünerek sevinç yaşarken, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) üzerinden yapılan incelemede Ali Gürbüz galip sayıldı. Karara itiraz eden Recep Kara, Kırkpınar güreşlerini bıraktığını açıkladı. Tribünlerde çıkan olaylara ise polis müdahale ederek, seyircileri yatıştırdı.

657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü Sarayiçi Er Meydanı'na kısasıya mücadelelere sahne oldu. Saat 10.00'da başlayan ve 30 dereceyi bulan sıcak havada pehlivanlar üst turlara çıkmak için mücadele verirken, başpehlivanlık üçüncü tur kuralarında erken final niteliğindeki eşleşmede Ali Gürbüz'ün rakibi Recep Kara oldu. Normal sürede iki pehlivan da birbirine üstünlük sağlamayınca puanlama bölümüne geçildi. Ali Gürbüz atak yaparak Recep Kara'dan puan almaya çalıştı, ancak Recep Kara da karşılık verince iki pehlivan da puan aldığını düşünerek sevinç yaşadı. İtirazlar sonucu Hakem Kule heyeti, Video Yardımcı Hakem Sistemi'nden (VAR) faydalanarak video kayıtlarını inceledi. Bu sırada Recep Kara ve Ali Gürbüz, yardımcılarıyla birlikte hakem kule heyeti önünde bekledi. Yaklaşık yarım saat süren inceleme sırasında tribünlerin yarısı Ali Gürbüz'e, diğer yarısı da Recep Kara lehine tezahüratta bulundu.

VAR'DAN ALİ GÜRBÜZ GALİP ÇIKTI

Başpehlivan Recep Kara, yardımcılarının çektiği güreş videosunu cep telefonundan izledikten sonra, "Daha nasıl yeniş olacak, 50 adam var bir güreşi açamadınız" diye tepki gösterdi. Hakem kule heyeti, yaklaşık yarım saat sonra artan kalabalık üzerine heyet önündeki bulunanların dağılmasını ve Ali Gürbüz ile Recep Kara'nın kalmasını istedi. Polisten de bu konuda yardım istedi. VAR'da görüntülerin incelemesinin ardından hakem kule heyeti Ali Gürbüz'ü galip ilan etti. Gürbüz ve yardımcıları büyük sevinç yaşayıp Er Meydanı'ndan ayrıldı. Recep Kara ise itirazlarını sürdürerek hakem kule heyetine "Bu karar hepinize lazım olacak" dedi. Hakem Kule Heyeti itirazları üzerine Kara'yı kuleye çağırdı.

RECEP KARA, KIRKPINAR'I BIRAKTI

Kararın açıklanmasının ardından tribünlerde de hareketli anlar ve tartışmalar yaşandı. Polis ekipleri tartışma çıkan tribünlere girerek sakinleştirmeye çalıştı. Kararın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Recep Kara, haksız olarak yenilgi kararı verildiğini ve Kırkpınar'a artık güreşmek için gelmeyeceğini söyledi. Kara, "Bu anlattıklarım olayın sıcağıyla nabzım yüksek bir şekilde anlatmıyorum. Tamamen kendimdeyim, tüm irademle anlatıyorum. 22 senedir ben bu er meydanındayım. 4 defa Kırkpınar başpehlivanı oldum. Bu güreşi herkes kadar en iyi ben de bilirim. Ben kimsenin hakkını hukukunu istemiyorum. Ama ben 1 yıldır burada emek harcıyorum. Aşağıda görüntüyü ben de izledim. Eğer altın puanla bu güreş verilmediyse, Ali Gürbüz ile yaptığım müsabaka bana verilmiyorsa, artık Kırkpınar'da güreşmeme gerek yok. Benim için Kırkpınar güreşleri bitmiştir. Recep Kara'nın güreş yapma işi bitmiştir. Hak, hukuk bir şey yok burada. İstedikleri gibi oyun oynuyorlar. Burada bir yılın emeği var, bir yıldır gece gündüz çalışarak hazırlanıyoruz. Ama bizim hakkımızı yemesinler, Ben senelerdir dopingli adamlarla uğraştım, 4 tane birinciliğimi yediler. Geldiler, yine hakkımızı yiyorlar, yazıklar olsun diyorum, başka bir şey demiyorum. Buradan yetkililere sesleniyorum. Her şey kayıtta, hiçbir şey gizli kalmıyor. Allah'a havale ediyorum bunları, benim için Recep Kara olarak bu saatten sonra Kırkpınar güreşi benim için bitmiştir. Görüntüleri ben de izledim, ağır çekimde de izledim. 'Bu güreşi Ali'ye verdiyseniz tebrik ederim güreşi katlettiniz' dedim. Bu güreşi onlar kadar biz de biliyoruz" şeklinde konuştu.

HAKEMLER CEZA KURULUNA SEVK EDİLDİ

Türkiye Güreş Federasyonu müsabakaya bakan hakemlerin ceza kuruluna sevk edildiğini açıkladı. İnternet sitesinden yapılan açıklamada, "Karşılaşma uzun süre durdu. Kule hakemleri görüntüleri tekrar tekrar izledi. Ardından da Ali Gürbüz galip ilan edildi. Bunun üzerine Recep Kara uzun süre çayırda itiraz etti. Ardından kule hakemlerinin yanına çıkan Recep Kara resmi itirazda da bulundu. Bunun üzerine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın görevli hakemleri ceza kuruluna sevk etti. Bundan sonra bir komisyon kurulacak, güreş tekrar incelenecek. Bu komisyonun kararına göre hakemler ceza alabilecekler" denildi.

ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Başpehlivanlık güreşlerinin üçüncü tur sonucu, normal sürede rakibi İsmail Koç'u yenen Fatih Atlı çeyrek finale adını yazdırdı. Normal sürede yenişemeyen başpehlivanlar Hüseyin Gümüşalan, rakibi Ali Yanatma'yı, Şaban Yılmaz rakibi Ünal Karaman'ı, Orhan Okulu rakibi Nedim Gürel'i, Serhat Balcı rakibi Mustafa Batu'yu, İsmail Balaban rakibi Osman Aynur'u, Faruk Akkoyun ise rakibi Hamza Köseoğlu'nu yenerek çeyrek finalist oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ali Gürbüz ve Recep Kara güreşi

-İki tarafın sevinci

-Kara ve yardımcılarının itirazı

-Hakem kule heyeti önündeki kalabalık

-Recep Kara'nın elindeki cep telefonu görüntüsünü izlemesi

-Toplanan kalabalık ve polis ekipleri

-Ali Gürbüz ve Recep Kara'nın kararı beklemesi

-Hakem Kule heyeti

-Ali Gürbüz'ün galip ilan edilmesi

-Recep Kara'nın itirazları

-Kuleye gitmesi

-Tribünlerde çıkan tartışma

-Recep Kara'nın açıklaması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SOSYAL DENEYDE '3 SAATTE' '3 KİŞİ' ÇÖPÜ KUTUYA ATTI



DÜZCE'de, bir dernek vatandaşların çevre bilincini ve duyarlılığını gözlemlemek için sosyal bir deney yaptı. 3 saat içerisinde sadece 3 kişi çöp kutusunun yanına bırakılan su şişesini kutuya attı.

Düzce'de dernek üyeleri Anıtpark Meydanı'nda sosyal bir deney yaparak, çöp kutusunun hemen yanına plastik su şişesi koyarak, kamera ile vatandaşların tepkisini ölçmeye başladı. Yaklaşık 3 saat süren deneyde vatandaşların bazıları plastik su şişesine tekme attı, bazıları ise görmezden geldi. 3 saatlik deney sırasında sadece 3 kişi su şişesini alarak çöp kovasına attı. Çöpleri çöp kovasına atan vatandaşlar, "Çevreye duyarlı olmamız gerekiyor. Çöpleri yerde görünce hemen toplayarak çöp kovasına atmak istedik. Kameraları karşımızda görünce ise çok şaşırdık. Bu durum vatandaşlık ve insanlık görevidir" dedi.

Deneyi gerçekleştiren Mavi Ağaç Derneği'nin başkanı Celal Kasapoğlu, "Bugün gerçekleştirdiğimiz proje bir sosyal deney kapsamında ele alınacak bir çalışmaydı. Biz bu zaman diliminde çöpü gördüğünde yolunu değiştiren veya üstünden atlayan, tekmeleyen, duyarsız kalan veya sadece görüp eleştirenler gördük ama tabi ki 3 arkadaşımıza teşekkür ederiz, yerde ki çöpü çöp kovasına atarak çevreyi koruma bilincine sahip oldukları için. Tabi ki bu durum bize eğitim konusundaki çalışmaların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sosyal deneyde kullanılan kameradan görüntü

- Yerden çöpü alarak çöp kutusuna atan vatandaşların görüntüsü

- Vatandaşlarla ile röp.

- Mavi Ağaç Derneği başkanı ile röp. ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BODRUM'DA SAHNE ALAN GÜLŞEN HAYRANLARINI COŞTURDU



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sahne alan pop müziğinin ünlü isimlerinden Gülşen, hayranlarını coşturdu.

Bodrum'daki Antik Tiyatro'da bir organizasyon firması tarafından düzenlenen konserde sahne alan Gülşen'i, yaklaşık 2 bin kişi izledi. İzleyiciler arasında kıvrak danslarıyla tanınan ünlü şarkıcı Fatih Ürek de yer aldı. Beyaz kostümü ve sarı saçlı, yeni imajı ile sahneye çıkan Gülşen, konserine 'Dan Dan' isimli şarkısı ile başladı. 'Yatcaz Kalkcaz Ordayım' şarkısı ile konserine devam eden Gülşen'e sahnede 4 dansçı da eşlik etti. Danslarla konserini renklendiren Gülşen'e bazı şarkılarda, hayranları bulunduğu yerden eşlik etti. İki saat süren konserin sonunda Gülşen, uzun süre alkış aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gülşen'in sahne performansından görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KARTEPE'DE, UNUTULMUŞ DEĞERLER FESTİVALİ

KOCAELİ Kartepe Belediyesi'nce düzenlenen Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'nde geçmişten günümüze ulaşmış veya unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, kültür varlıkları, halk dansları ve oyunlar canlandırılarak, tanıtıldı.

Kartepe Belediyesi tarafından Seka Kamp alanında düzenlenen festival, çocuk mehter takımının ve halk oyunları ekibinin gösterileriyle başladı. Misket, yakan top, el sanatları, cam sanatı, geleneksel okçuluk, meddah ve orta oyunu gösterisi gibi çeşitli etkililiklerin yer aldığı festivalde katılımcılar unutulmaya yüz tutmuş değerlerle buluştu. Etkinliklerin düzenlendiği sırada festival alanında kurulan çadırlarda yöresel ürünler ve el sanatları gibi tanıtıcı ürünler sergilenerek katılımcılarla buluşturuldu.

Festivalde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Festivalimizde geleneksel okçuluğu yarışması, sokak oyunlarımız, hanımeli yemek yarışmaları gibi etkinlikler yapıyoruz. Fakat bu etkinliklerde daha önemlisi geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bu değerleri unutturmamaya, yaşıtlarımıza hatırlatmaya çalıştığımız örf, adet ve geleneklerimizi icra ediyoruz. Bizi biz yapan değerlerimizi burada tekrar yaşamak, iki gün olsa da yaşatmak bizim için çok önemli. Festivalimizi geçen yıl Sırbistan'da yaptık, bu yıl da Makedonya Cumhuriyeti'nde yapmayı planlıyoruz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Festival alanından genel görüntü

-Açılan stantlar

-Oyunların oynanması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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