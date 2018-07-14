DHA YURT BÜLTENİ - 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİNDE ŞEHİT OLAN KORUMA POLİSİ MEZARI BAŞINDA ANILDI

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele düzenlenen saldırı sırasında şehit olan Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin (39), memleketi Uşak'ın merkeze bağlı Yoncalı Köyü'ndeki mezarı başında anıldı.

Uşak Belediyesi tarafından organize edilen anma törenine Şehidin babası Hüseyin Çetin, AK Parti'li Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Başkan Nurullah Cahan, anma programındaki konuşmasında, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin göstermiş olduğu fedakarlığın hiçbir zaman unutulmayacağını belirtip, "Vatanı için canını ortaya koyan şehit ve gazilere saygımızı göstermek, onların geride bıraktığı mirasa sahip çıkmak ve hak ettikleri gibi bir yaşam koşulu sağlamak bizim için bir borçtur. Cumhurbaşkanımızın yakın koruması olan, Uşaklı kardeşimiz Mehmet Çetin ve hiç düşünmeden gövdesini siper eden Ömer Halis Demir gibi nice evlatlarımızı kaybettik. Onların anısını yaşatmak, bu görkemli duruşu nesiller boyu aktarmak boynumuzun borcudur" dedi.

Ülkesini korumak için canını hiç düşünmeden feda eden kahramanların hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Başkan Nurullah Cahan, "Bizler Uşaklı şehidimiz Mehmet Çetin başta olmak üzere 251 şehidimizi hep hatırlayacak, onları daima minnetle anacak ve isimlerini yaşatacağız. Onların anısını hafızalarda canlı tutacak özel çalışmalarla, onların toplumsal belleğimizin en güçlü parçaları olması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

15 Temmuz günü ve akşamı kentin birçok noktasında etkinlikler yapılacağını ve demokrasi nöbetine devam edileceğini belirten Başkan Cahan, Uşaklıları demokrasi ve milli birlik adına meydanlarda bir araya gelmeye davet etti.

Şehidin babası Hüseyin Çetin ise, oğlunun kahramanlığıyla gurur duyduğunu söyledi.

Anma programı okunan duaların ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit Polis Mehmet Çetin'in mezarından görüntü

-Şehidin polisin babası Hüseyin Çetin'in oğlunun mezarı başında dua etmesi

-Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın şehidin mezarı başında dua etmesi

-Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın konuşması

-Şehidin Babası Hüseyin Çetin'in konuşması

-Şehidin kabri başında yapılan dua edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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AFRİN KAHRAMANLARI AİLELERİNE KAVUŞTU

AFRİN'deki 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında görev yapan, İzmir'in Bornova ilçesindeki 2. Jandarma Komando Tugayı'nın 2'nci ve 3'üncü Jandarma Komando birlikleri kente dönüşlerinde törenle karşılandı. Aylardır ailelerinden uzakta kalan askerlerin sevdiklerine kavuşmaları sırasında, duygu dolu anlar yaşandı.

Türkiye'nin, Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na katılan 600 jandarma komando, ana üsleri olan Bornova'daki 2. Jandarma Komando Tugayı'na geri döndü. Bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesine yönelik harekata geçen 19 Şubat'ta katılan jandarma komandolar için tugaydaki tören alanında İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa Çitil, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan, Bornova Belediye Başkanı CHP'li Olgun Atila ve resmi kurum yöneticilerinin katılımıyla karşılama töreni yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Burhan İşliyen dualar okudu, Afrin harekatına ilişkin görsel sunum yapıldı. Törende Manisa'daki Gazi Ortaokulu'ndan 6-B sınıfı öğrencisi Şeyma Adıyaman'ın komandolara yazdığı mektup okundu. 24 Şubat'ta operasyona katılan askerlerden 9'u şehit olurken yaklaşık 600 komando İzmir'e geri döndü. İki taburun daha bölgede görevine devam ettiği öğrenildi.

Törende bir konuşma yapan Tümgeneral Musa Çitil, Suriye topraklarından can ve mal güvenliğimize kast eden, vatanın bölünmez bütünlüğünü tehdit eden teröristleri Afrin bolgesinde etkisiz hale getiren komandoların milletten aldığı cesaretle, kahramanlık sergilediğini dile getirdi. Çitil, "Emniyet asayiş ortamının sağlanması için suç ve suçlularla başarıyla mücadele eden jandarma yurdumuzun her köşesinde kurumlarla huzur ve ahenk içerisinde büyük bir özveri ve heyecanla görev yapmaya devam etmekteyiz. Vatan toprakları söz konusu olduğunda dünyanın en büyük güçlerine meydan okuyarak üstün savaş yeteneği ve azmiyle Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Kafkaslar'da, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve Kıbrıs'ta savaşan jandarma birlikleri, bugün aynı ruhla Afrin'de mücadeleye devam etmektedir. Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı, Afrin bölgesinde yuvalanan teröristleri etkisiz hale getirmek için 24 Şubat 2018 tarihinde operasyona başlamış ve 880 kilometrekare alanda 465 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Halen 133 köyde faaliyetlerine devam etmektedirler" dedi.

Törenin ardından Afrin'den gelen İzmirli komandolar sevdikleriyle hasret giderdi. Ailesini 144 gündür görmediğini söyleyen ve yaşadığı mutluluğu anlatan komando Barış Menderes, en çok 4 yaşındaki kızı Zeynep'i özlediğini belirtti. Eşi Zahide Menderes ise "Şimdi çok mutlu ve heyecanlıyız. Ayrı kaldığımız süreç çok zor geçti. Onunla haberleşmek için hep bekliyorduk, eşim müsait olduğunda bizi arıyordu. Her dakikası korkuluydu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Komandoların ailelerine kavuşmasından görüntü,

-Barkovizyon gösterisinden görüntü,

-Şeyma'nın şiirinden görüntü,

-Tümgeneral Musa Çitil'in konuşmasından görüntü,

-Barış Menderes ve eşi Zahide Menderes ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BALIKESİR'DE '15 TEMMUZ' YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI



BALIKESİR'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında yürüyüş yapıldı.

Mehter Takımı ve Atlı Okçuların eşliğinde Tarihi Zoğnos Paşa Camii önünde başlayan yürüyüşe, il protokolü ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Katılımcılar Anafartalar Caddesi üzerinden Kızılay Caddesi'ni geçerek Milli İrade Meydanı'na geldi ve yürüyüş Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda son buldu.

15 Temmuz kahramanlarından Ömer Halis Demir'in fotoğrafının yer aldığı ve '15 Temmuz Destanı, Şehit ve Gazilerimize Saygıyla' yazılı pankartın açıldığı yürüyüşe, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, AK Parti'li Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'CUMHURİYET, DEMOKRASİ VE BU VATAN EMİN ELLERDE'

Yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 15 Temmuz'da Kuvayi Milliye şehri Balıkesir'in Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıktığını söyledi. Çocuklar, gençler, yaşlılar ve atlıların yürüyüşe katıldığını ifade eden Vali Yazıcı, "Balıkesir halkının Kuvay-i Milliye ruhu taşıyan bu güzel insanların ülkeye olan sevdası ve bağlılığı bir kez daha 15 Temmuz'un ikinci yıl dönümünde tekrar herkese gösterilmek üzere teşhir edildi. Etkinliklerimiz devam ediyor. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Onlara diyoruz ki: 'Bilesiniz ki Cumhuriyet, demokrasi, bu vatan emin ellerde. Keşke sizi kaybetmeseydik ama kalanlar bu ülkenin bir çakıl taşını dahi hiçbir haine teslim etmeyecek'. Balıkesir halkıda, bu ordunun, bu milletin en önünde koşturarak vatanına, milletine, ülkesine sahip çıkıyor. Bütün etkinliklerimize sahip çıkıyor. Ben bütün ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mehter Takımından görüntüler

- Atlı okçulardan görüntüler

- Yürüyüş ve vatandaşlardan görüntüler

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ŞANLIURFA'DA TERÖR PROPAGANDASINA 8 GÖZALTI



ŞANLIURFA'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri ileri sürülen 8 kişi operasyonla gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin propagandasını yaptıkları, devleti ve Anayasa'yı alenen aşağılayan kara propaganda içerikli paylaşımlarda bulunduğu ve cumhurbaşkanına hakaret ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 42 mermi, üzerinde terör örgütü mensuplarının resimlerini içeren kartpostal ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilip Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şubeden çıkan polis araçları

- Özel hareket polisleri kapıyı çalması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK - Kamera: ŞANLIURFA ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KADIN KIYAFETİ GİYİP, BELEDİYE MECLİS ESKİ ÜYESİNİN EVİNE GİRDİLER

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan işadamı Emrah Yağar, kadın kıyafetleri giyen 3 kişinin evine geldiğini ileri sürdü. AK Parti'li Belediye Meclis eski üyesi ve 27. dönem milletvekili aday adayı olan Yağar, terör örgütü tarafından daha öncede tehdit edildiğini, bu 3 kişinin de PKK'lı olabileceğini söyledi.

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Van'a yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Erciş ilçesi Cami Kebir Mahallesi'nde meydana geldi. Yağar, evde olmadığı bir saatte kadın kıyafetleri giyen 3 kişinin gizlenerek evinin kapısını açıp içeri girdiğini, bu sırada evde yalnız olan annesinin bu kişileri fark edip, ne yaptıklarını sorması üzerine "Yardıma ihtiyacımız var" dediklerini, annesinin bu kişilerden birinin erkek olduğunu anlayıp tepki göstermesi üzerine de kadın kıyafeti giyen 3 kişinin koşarak evden ayrıldıklarını belirtti.

Evinin çevresinde güvenlik kameraları bulunan annesini de telefonla kendisine bilgi vermesi üzerine Yağar, hemen polise haber verdi. Güvenlik kameralarının görüntülerini de olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Hakkari Yüksekova'da havaalanı inşaatında çalıştıklarında terör örgütü tarafından tehdit edildiğini ve örgütün kendisini ölüm listesine aldığını belirten Yağar, "Evime gelen bu kişilerin bir an önce yakalanmasını istiyorum. Daha önce de yine kimliği belirsiz bir kişi telefonla arayıp beni tehdit etti. Tehdit olayından sonra kendime ait evimin çevresinde güvenlik gerekçesi ile kameralar yerleştirdim. Evdeki kameraya yansıyan görüntülerde, bu şahıslardan biri erkek olduğu çok açıkça belli. Kadın kılığına girmiş şahsın bir de sırtında taşıdığı çantası olduğu görüntülerde görülüyor. Ben, bu çantasının içinde ateşli silah olduğunu düşünüyorum. Olayın ardından bu şahısların görüntülerini polise verip, suç duyurusunda bulundum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-İşadamı Emrah Yağar ile röportaj

Haber: Barbaros KUL/ ERCİŞ - Kamera: VAN ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Muğla'da hastanede korkutan yangın (2)

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ, HASTALAR SERVİSLERE ALINMAYA BAŞLANDI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mutfağında elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte tamamen söndürüldü.

Alevlerin söndürülmesinin ardından yangın sırasında tahliye edilen hastalar, görevliler tarafından tekrar servislere alınmaya başlandı. Güvenlik görevlileri ise sürekli olarak 'Her şey kontrol altında, korkulacak hiçbir şey kalmadı' diyerek, hastaları ve yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Hastane Başhekim Yardımcısı Salih Akkuş, "Görevlilerimiz ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede alevlere müdahale etmesi tüm olumsuzlukların önüne geçti. Yangında kimseye zarar gelmediği için mutluyuz" dedi.

Öte yandan yangında, hastane mutfağında yaklaşık 100 bin liralık maddi zararın oluştuğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Hastane içindeki dumanlar

- Hastaların taşınması

- Dışarıdaki vatandaşlar

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Buca'da orman yangını (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangının, yakındaki bir arazide yapımı süren prefabrik ev inşaatında, işçilerin demir kesme işlemi sırasında çıkan kıvılcımın tarladaki otları tutuşturmasıyla başladığı ileri sürüldü. Demir kesme işlemi sırasında yangının çıkmasının ardından ise, işçilerin otları söndürmeye çalıştığı, başarılı olamayınca da olay yerinden ayrıldıkları iddia edildi. Çevredeki görgü tanıklarının iddiaları üzerine Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, demir kesme işleminin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. Ekipler yangının çıkması neden oldukları belirtilen işçileri belirlemek için soruşturma başlattı. Öte yandan iş makineleriyle çevrelenen yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangından etkilenen alanın 25 hektar olduğu belirtildi. Yangın nedeniyle trafiğe kapanan İzmir-Aydın Otoyolu ise tekrar trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jandarmanın olay yeri incelemesi

- Anons

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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MUSTAFA DESTİCİ'NİN AĞABEYİ KAZADA YARALANDI



BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin polis emeklisi olan ağabeyi Halil Nural Destici, Eskişehir'de dün geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Mustafa Destici, Eskişehir'e gelerek ağabeyini hastanede ziyaret etti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ertaş Caddesi'nde meydana geldi. Halil Nural Destici'nin kullandığı otomobile başka bir araç çarptı. Kazada otomobili ters dönen Halil Nural Destici yaralandı. Vatandaşların yardımı ile araçtan yaralı olarak çıkartılan Destici, 112 Acil ambulansıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici akşam saatlerinde Ankara'dan Eskişehir'e gelerek ağabeyi Halil Nural Destici'yi hastanede ziyaret etti. Mustafa Destici hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada ağabeyinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün (dün) saat 16.00 civarında Ertaş Caddesi'nde abim Halil Nural Destici büyük bir kaza geçirdi. Kazanın oluş şeklini daha sonra öğrendiğimizde, kendisi seyir halindeyken park halindeki bir aracın aniden yola çıkarak kendisine çarpması sonucu kullandığı araba takla atıyor ve ters dönüyor. Daha sonra kendine gelip dışarıdan olayı görenlerin yardımıyla dışarı çıkabiliyor ve buraya getiriliyor. Allah'a şükür büyük bir kaza atlatmış. Tabi biz ilk duyduğumuzda çok daha fazla endişe etmiştik, korkmuştuk. Ama Allah'a hamdolsun şu anda durumu gayet iyi. Yani yapılan bütün kontroller şu anda bir tehlike arz etmiyor. Tabi bazı ağrıları var, yaraları var, kan kaybı da olmuş ciddi miktarda. Onun için bir kaç gün hastanede kalacak. Bu şekilde sürdükçe inşallah biz sağlıklı bir şekilde taburcu olacağına inanıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mustafa Destici'nin hastane önündeki açıklaması

-Destici'nin ağabeyi ile hastanede çekilmiş fotoğrafı

-Destici'nin ağabeyinin kaza yaptığı aracının olay yerinde çekilmiş fotoğrafı

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TIR ŞOFÖRÜNÜN MUCİZE KURTULUŞU



DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, yoldan çıkarak yol kenarındaki engebeli araziye dalan TIR'ın açık olan sol yan camından fırlayarak, aracın altında kalan şoför Hakan Yarar (45), şans eseri yaralı olarak kurtuldu.

Kaza dün saat 16.00 sıralarında, Denizli- Afyonkarahisar karayolunun Çardak ilçesi çıkışında meydana geldi. Denizli'den Afyonkarahisar yönüne giden Hakan Yarar, kullandığı 31 VL 808 plakalı TIR'ın direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan TIR, yol kenarındaki boş engebeli araziye daldı. Bu sırada, engebeli arazide zıplayan TIR'ın şoförü Yarar, açık olan sol yan camdan dışarı fırladı. TIR'ın altında kalıp sürüklenen Yarar, sol ön tekerleklerin bulunduğu bölüme sıkıştı. Kazayı şans eseri yaralı olarak atlatan Yarar, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılıp, Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yarar'ın sağlık durumun iyi olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cep telefonuyla çekilen görüntülerde şoförün kurtarılması

-İtfaiye ve sağlık ekilerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Ramazan ÇETİN DENİZLİ, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BALKONDAN DÜŞEN TRAFİK POLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 24 yıllık trafik polisi Şahin Dilek (48), evinin balkonunda çiçekleri budarken dengesini kaybetmesi sonucu aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Eskiçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'nde motosikletli polis olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası Şahin Dilek, dün akşam saatlerinde Eskiçeşme Mahallesi'ndeki evinin ikinci katındaki balkonda begonvil çiçeklerini budarken dengesini yitirip aşağı düştü. Önce ağacın dalına çarpan, oradan beton zemine düşen Şahin Dilek, eşi Gül Dilek ve komşularının çağırdığı ambulans ile kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ege Bölgesi'ndeki trafik polislerine eğitim veren usta motosiklet eğitmeni Dilek'in arkadaşları ve İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya hastaneye giderek bilgi aldı. Sarıkaya büyük şok ve üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Şahin çok sevdiğimiz mesleğinde başarılı ve örnek bir arkadaşımızdı. Büyük bir talihsizlik eseri dengesini yitirip balkondan düşmüş, begonvil çiçeğini buduyormuş, daha fazla konuşacak gücümüz de takatimizde yok" dedi.

Dilek'in bir iki ay içerisinde emekliliğini isteyeceği öğrenildi. Dilek'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Trafik polisinin sağlık fotoğrafları

- Olayın gerçekleştiği binanın önü

- Ambulans

- Acil Servis önü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Yaşar ANTER/BODRUM, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, APARTTA ÖLÜ BULUNDU

SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ) Radyo Televizyon Sinema Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Fatih K. (22), kaldığı apartta ölü bulundu.

İskender Mahallesi 2005 Sokak 5 no'lu apartın bodrum katında oturan Fatih K.'den bir haftadır haber alamayan İstanbul'da oturan ailesi, Isparta Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi. Ailenin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, evden yoğun koku geldiğini belirledi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, kaldığı odada Fatih K.'nin cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede, Fatih K.'nin başında, piknik tüpüne hortumla bağlı poşet bulunduğu görüldü. Gencin cesedi otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Evden görüntü

- Polisten görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Cesetten görüntü

Haber- Kamera Nurettin ARKAN / ANTALYA ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KAHRAMANMARAŞ'TA 1'İ POLİS, 2 KİŞİ İNTİHAR ETTİ

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis memuru Hacı Mehmet Z. (28) tabancasıyla, Sema Nur G. de (18) apartmandan kendini boşluğa bırakarak intihar etti. Olay yerine gelen anne Nursel G., "Benim kızımın sınavı açıklanacaktı. Ben onunla ne hayaller kurdum" diye ağıt yakıp gözyaşı döktü.

Sabah saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde park halindeki otomobilin sürücü koltuğundaki kişiyi kanlar içinde görenler, sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içindeki kişinin öldüğünü belirlerken, polisin yaptığı incelemede ise ölen kişinin polis memuru Hacı Mehmet Z. olduğu ortaya çıktı. Tabancasını başına dayayarak intihar ettiği belirlenen Hacı Mehmet Z.'nin Adıyaman'da görev yaptığı öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve Kahramanmaraş'a yıllık izin için geldiği belirlenen polisin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

'KIZIMIN SINAVI AÇIKLANACAKTI'

Bir diğer intihar olayı ise merkez Onikişubat ilçesinin Saçaklızade Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin müracaat bölümünde çalışan Sema Nur G., henüz belirlenemeyen bir nedenle sitenin 6'ncı bloğunun 14'üncü katında merdiven dairesinin penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Sema Nur G., olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan baba Hasan ile anne Nursel G. olay yerine gitti. Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Nursel G., "Onu kendi yapmış olamaz. Benim kızımın sınavı açıklanacaktı. Ben onunla ne hayaller kurdum. Benim her şeyimdi" diye ağıt yaktı. Sinir krizi geçiren anneye sağlık ekipleri müdahale ederken yakınları teskin etmeye çalıştı.

Sağlık Meslek Lisesi mezunu olan ve bu yıl üniversite sınavına girdiği belirtilen Sema Nur G.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polisin intihar ettiği otomobil

- olay yerinde inceleme yapılması

- Kızın üzeri örtülü cansız bedeni

- Olay yerinde inceleme yapan polisler

- Nursel G.'nin ağıt yakması

- Olay yerindeki polis araçları

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TEKİRDAĞ'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR ETKİLİ OLDU

TEKİRDAĞ'da, aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, bazı yollar ise sularla kaplandı.

Tekirdağ'da akşam saatlerinde bastıran ve 10 dakika süren sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakalarken, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında caddeleri dolduran su nedeniyle trafik kilitlendi. Vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, Hayrabolu Köprülü Kavşağı köprü altında, Hükümet Caddesi ve Çiftlik Önü de sularla doldu. Kentin alt yapı sorunlarından sorumlu olan TESKİ ekipleri ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri biriken suları vidanjör yardımıyla tahliye çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sağanak yağmurun başlaması

-Başlarına poşet geçirenler

-Yağmurdan kaçmaya çalışanlar

-Duraklara sığınan insanlar

-Trafikte ilerleyen araçlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ORDU'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

ORDU'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum ve zemin katlarını su basarken, fındık bahçeleri de küçük çaplı heyelanlar nedeniyle zarar gördü.

Ordu'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Altınordu ve Perşembe ilçesinde bazı dereler taştı. Taşkın nedeniyle oluşan küçük heyelanlar nedeniyle ise fındık bahçeleri de zarar gördü. Altınordu'ya bağlı Ata Sanayi, Yeni Sanayi ve Durugöl Mahallesi ile Perşembe Medreseönü ve Kacalı'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin ve işyerlerinin bodrum ile zemin katlarını su bastı. Su baskınları nedeniyle evlerdeki eşyalar zarar görürken, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri cadde ve sokaklarda çalışma yaparak, su tahliyesi yaptı.

Derelerin taşması sonucu ırmaklarda su seviyesi yükselirken, bazı yollarda da hasarların oluştuğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Taşan derelerden görüntü

-Irmakta yükselen sudan görüntü

-Su baskını olan yerlerden görüntü

(SÜRE: 3.02 Dk ) (BOYUT: 131 MB)

Haber-Kamera:: Nedim KOVAN / ORDU, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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CHP'Lİ İLÇE BAŞKANININ 'ŞİDDET' İSTİFASI

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, İl Başkanı Abdullah Çakır tarafından şiddete maruz kaldığını ileri sürerek, görevinden istifa etti.

CHP Eskipazar İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, parti binasında yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini açıkladı. Şahin, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ile arasında yaşanan sorunu istifa gerekçesi olarak göstererek, "İl Başkanı Abdullah Çakır ve Sayın Milletvekilimiz Hüseyin Avni Aksoy'un 6 Temmuz günü ilçemize teşekkür ziyareti sırasında, parti binasında İl Başkanı Abdullah Çakır tarafından şiddete maruz kaldığımdan dolayı istifa ediyorum" yazılı dilekçesini gösterdi.

Şahin, teşekkür ziyareti sırasında yemek yenilirken istenmedik bir olay yaşandığını, Muharrem İnce'nin seçim sonrası bir açıklamasını tasvip etmemesi nedeniyle bir paylaşımda bulunduğunu, bunun konusunun açıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Paylaşımıma Sayın İl Başkanı kızmış, 'Asla bunu yapamazsın' dedi. Ben de 'Bu benim özelim, kimse özelime karışamaz, ben özgür birisiyim' dediğim halde üsteledi. Tartışma büyüdü, tartışmanın büyümesi sonucunda benden karar defteri almamı söyledi. 'Partide hesaplaşacağız' dedi. Parti binasının önüne geldiğimizde kendisinin sinirli olduğunu gördüm, zaten ben de sinirlenmiştim. 'Partiyi açmayacağım' dedim. Teşekkür ziyaretlerimizi yarıda kestik. Ondan sonra 'İstediğin zaman hesabı çıkartırım, karar defterimi prosedür ne gerekiyorsa yaparım' dediysem de, 'Partiyi açacaksın' diyerek kapıya dikildi. En sonunda açtım. Karar defterini almak için odama girdim ve arkamdan geldi. Ne yazık ki iki tane yumruk vurdu sol gözümün üzerine. Savunmak benim de hakkım. 'Sen beni buraya dövmeye mi geldin?' dedim, iki tane de ben vurdum. Ne yazık olay hiç istemediğimiz şekilde gelişti."

CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ise "İtiş kakış var. Ben ona şiddet uygulasam hastaneye gidip darp raporu alırdı. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İlçe başkanının açıklamaları

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KIRKPINAR GÜREŞLERİNİN RESMİ AÇILIŞI YAPILDI

EDİRNE'de, bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılış töreni Er Meydanı'nda yapıldı.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki açılışa, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kırkpınar Güreşleri Ağası Seyfettin Selim ile güreşseverler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban, Türk bayrağını göndere çekti.

Avrupa arenalarında gladyatörlerin vahşice birbirlerini öldürdüğü dönemleri hatırlatan Edirne Valisi Günay Özdemir, "Er meydanı ve Türk güreşi, insan merkezli büyük bir medeniyetin oluşturduğu yaşam biçimidir. Türk güreşinin geleneksel olarak içinde barındırdığı ağalık, altın kemer, zembil, kispet, cazgır, davul-zurna, peşrev, yağlanma, pehlivan ve başpehlivanıyla bizim değerlerimizi ve kimliğimizi yansıtan, kendine has gelenekleriyle UNESCO'nun kültür mirası listesine girmiş marka değerimizdir. Günümüzde bu marka değerini koruyarak ve geliştirerek gelecek nesillere aktarma gayretindeyiz. Dünyanın en eski spor organizasyonlarından birisi olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri en önemli geleneklerimizdendir. Ata yadigarı güreşin, emek, sevgi, saygı inançla kahramanlığı er meydanından tarihimize adını altın harflerle yansıtan nice pehlivanlar gelip, geçmiştir. Avrupa arenalarında gladyatörler vahşice birbirlerini öldürürken, Kırkpınar insan sevgisinin, kardeşliğin ve dostluğun oluşmasına katkı sağlayan önemli bir ata sporudur" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise, isim vermeden ücretin tamamını yatırmadığı için ağalığı iptal edilen Ahmet Çetin'i eleştirerek, değiştirilen ihale şartlarını anlattı. Gürkan, "Kırkpınar ağalığı sadece para vermekle olmaz. Biz Kırkpınar ağasının mert, yiğit, adam gibi adam olmasını bekleriz. Bunu beceremeyenler zamanı geldiğinde dökülen yapraklar gibi dökülür gider. Ağalık burada en yüksek parayı vermek değil, her pehlivanın adını bilmektir, sevinenle sevinmek, üzülen ile üzülmektir, her şeyi ile adam gibi adam olmaktır. Seyfettin Selim gibi, Alper Yazoğlu gibi olmaktır. Bu nedenle şartnamede değişiklik yaptık. Dosya bedelini 5 liradan 25 bin liraya çıkardık. İhale tarihinden itibaren ihaleyi alan ağa 15 gün içinde paranın tamamını yatıracak. Eğer yatırmaz ise ihale iptal edilecek. Birde ağalık ihalesi onaylanmadan paranın tamamı yatmadan ağalık unvanı kullanılamayacak" diye konuştu.

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise, bu yıl güreşlere 2 bin 228 güreşçinin kayıt yaptırdığını ifade ederek bu sayının yağlı güreş tarihinde rekor katılım olduğunu söyledi. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de, güreşlerin 657 yıldır devam ettiğini kaydederek "Bu yıl Kırkpınar 15 Temmuz'a denk geliyor. Bu yıl yapılacak olan güreşler, 15 Temmuz şehitlerine yakışır bir şekilde olacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Er Meydanı'nda pehlivanlar, hakemler, cazgırlar, davul zurna ekibinin yer aldığı kortej Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde Er Meydanı'nı dolaştı. Davul-zurna ekibinin protokol tribünü önündeki kısa şovu ilgiyle izlenerek beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sarayiçi Er Meydanı

-Açılışa katılan protokol

-Seyfettin Selim'in konuşması

-Belediye Başkanı Gürkan'ın konuşması

-Vali Özdemir'in konuşması

-Kortejin geçiş töreni

-İsmail Balaban'ın bayrak taşıması

-Davul zurna ekibi gösterisi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ABD'DE İMAL EDİLEN EN BÜYÜK BUHARLI YAT BODRUM'DA

ABD'li otomotiv şirketi Horace Dodge'nin sahipleri için 97 yıl önce inşa edilen 'SS Delphine' isimli 79 metre uzunluğundaki yat, Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'a geldi. Hintli milyarder bir ailenin iki haftalık tatil için kiraladığı öğrenilen tarihi yat, ilçede yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

ABD'nin Detroit şehrinde yaşayan John ve Horace Dodge kardeşlerin ortaklaşa yaptırıp, 1921 yılında denize indirilen 'SS Delphine' isimli 79 metrelik tekne, 150 kişilik yolcu kapasitesi ile önce deniz yolculuğunda kullanıldı. Ardından, 1937'li yıllarda 2. Dünya Savaşı'nda ABD donanmasına hizmet etti. Tekne, 1997 yılında hurdaya ayrıldığı tersanede yeni tasarımı ile turizme kazandırıldı. 36 yolcu kapasiteli yata dönüştürülen 'SS Delphine', dün öğle saatlerinde İtalya'nın Messina şehrinden Bodrum'a geldi. ABD'de imal edilen en büyük buharlı yat unvanını taşıyan, 22 personeli bulunan Portekiz bayraklı SS Delphine, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. Hintli milyarder bir aile tarafından iki haftalık mavi yolculuk için kiralandığı öğrenilen, içerisinde 12 suit kamara, televizyon, uydu sistemi, su sporları merkezi, fitness, Türk hamamı, sauna, iki yüzme havuzu, üç sürat teknesi bulunan yata bol miktarda yiyecek, içecek ve akaryakıt takviyesi yapıldı.

Tarihe tanıklı etmiş olan yat, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yattan görüntü

-Yatın ilk halinden fotoğraflar

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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