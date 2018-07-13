DHA YURT BÜLTENİ-1

BURSA'DA İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2'Sİ YANARAK 3 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ YARALANDI



BURSA'nın İznik ilçesinde, kafa kafaya çarpıştıktan sonra metrelerce sürüklenen iki motosiklet alev aldı. Kazada 2'si yanarak 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İznik ilçesi Yenişehir-İznik Karayolu 1'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız iki motosiklet seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen motosikletler alev topuna dönüştü. Kazada üzerlerine yakıt sıçrayan motosiklettekilerden Alper Varol ve Kadir Şarlı'nın kıyafetleri de yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alper Varol ve Kadir Şarlı'nın yanarak, Vedat Samur'un ise çarpışmanın etkisiyle yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Nurgül Sever, sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Motorların yanma anları

-Yanan cesetlerden görüntüler

-Motosikletlerden ve olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK(Bursa), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KAYMAKAMIN İÇİNDE BULUNDUĞU MAKAM ARACI YANDI

OSMANİYE'nin Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin'in içinde bulunduğu makam aracı, hareket halindeyken alev alıp yandı. Makam şoförünün dumanları fark ederek aracı parketmesi sonucu olayda yaralanan olmadı.

Osmaniye'de katıldığı toplantıdan Bahçe ilçesine dönen, Osman Traş yönetimindeki Kaymakam Müfit Gültekin'in de içinde bulunduğu makam otomobili, Hasanbeyli yol ayrımı Nato Birliği mevkiinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Şoför Traş'ın sağa çekip Kaymakam Gültekin ve koruma ile içinden çıktıkları otomobili kısa sürede alevler sardı. Küçük çaplı patlamaların da meydana geldiği yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ile Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kaymakam, koruması ve şöförünün yara almadan atlattığı yangının nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Yangın alanı

- Otomobilin yanması ve patlama

- Yanan otomobilde alevlerin yükselmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kadir ÇELİK - Kamera: OSMANİYE ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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FRİG VADİSİ'NDE ATV ARAÇLA KAZA YAPAN ANNE- KIZ YARALANDI

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi'ni gezmeye çıkan Ferdane Aydın (47) ve kızı Zehra Aydın (13), kiraladıkları ATV aracıyla kaza yaptı. Ağır yaralanan anne- kızı ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde meydana geldi. Ferdane Aydın ve kızı Zehra Aydın, kiraladıkları ATV aravrıyla Emre Göleti'ni ve Frig Vadisi'ni dolaşmaya çıktı. Tur sırasında henüz bilinmeyen nedenle ATV ile kaza yapan anne ve kızı ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı anne ve kızın durumunun ağır olması üzerine ambulans helikopterden yardım istendi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ambulans helikopter yaralıları Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ambulans helikopterin yaralıları götürmesi (cep telefonu görüntüsü)

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI

SİVAS'ta, otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında, Gültepe Mahallesi Gültepe Caddesi'nde meydana geldi. Sevda Uçar (33) yönetimindeki 60 BD 529 plakalı otomobil ile Zeynel Arslan yönetimindeki 58 TS 583 plakalı TIR cadde üzerinde çarpıştı. TIR sürücüsünün yara almadığı kazada, otomobil sürücüsü Sevda Uçar ile araçta bulunan Cuma Çağrı Uçar (11), Zeynep Nisa Uçar (12), Pınar Erzincan (18), Elif Naz Hazırbulan (7) ve Rüveyda Hazırbulan (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan Sevda ve Cuma Çağrı Uçar'ı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralıları ise Numune Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri görüntüleri

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 5 YARALI

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Antalya-Fethiye Karayolu Karabel mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Fethiye yönüne giden Mücahit Yırtıcı yönetimindeki 07 CRS 05 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Harun Akbaş yönetimindeki 15 AK 5554 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekileri durumu sağlık, itfaiye ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan Yırtıcı'yı bulunduğu yerden çıkardı. Ayrıca kamyonet şoförü Akbaş ve kamyonette yolcu olarak bulunan Batuhan Ocak (7), İlyas Ocak ve Mehmet Kayacan da yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden görüntü

- Araç içerisinde sıkışan sürücünün kurtarılmasından görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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O KOCA YİNE DEHŞET SAÇTI: 4 YARALI

MUĞLA'da, Mustafa Gazi K. (56), daha önce ateşe verdiği eşine ait kafeteryaya dün bir kez daha gelip, dehşet saçtı. Eşi, kayınvalidesi ve kaferyadaki kendisine engel olmaya çalışan bir garsonu tabancayla ateş ederek, bir garsonu da başına tabancanın kabzasıyla vurarak yaraladı. Kaçmaya çalışan öfkeli koca, kendisini durduran jandarmalara da zor anlar yaşattı. Otomobilin içerisinde başına silah dayayan Mustafa Gazi K., Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel tarafından ikna edilip, gözaltına alındı.

Aralarında şiddetli geçimsizlik olan, 1.5 yıllık eşi Sibel İşler K.'ya şiddet uyguladığı için hakkında 3 ay evden uzaklaştırma kararı bulunan Mustafa Gazi K., geçen 20 Haziran'da saat 04.30 sıralarında, Menteşe ilçesi Salihpaşalar Mahallesi'ndeki, bahçesinde eşinin işlettiği bir kafeterya da bulunan iki katlı eve geldi. Önce eşi Sibel İşler K. ve kayınvalidesi Nevin Dinç'in (70) bulunduğu ikinci kattaki evin kapı kollarını söküp, kilitledi. Ardından aşağı inen Mustafa Gazi K., eve 3 metre mesafedeki kafeteryayı benzin dökerek ateşe verdi. Mustafa Gazi K., bu kez de eve yöneldi. Yangını fark edip koşan mahalle sakinleri, Mustafa Gazi K.'nin binayı ateşe vereceğini düşünüp bağırmaya başladı. Mustafa Gazi K., komşulardan korkup kaçtı. İlk müdahaleyi komşuların yaptığı yangın, gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kafeteryada maddi hasar oluşurken, jandarma kaçan Mustafa Gazi K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Mustafa Gazi K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 KİŞİYİ YARALADI

Mustafa Gazi K., eşinin yaşanan olaydan sonra yeniden tadilatını yaptırıp, iç dekorasyonu yenileyip, yeni masa ve sandalyeler koyduğu kafetaryaya dün saat 16.00 sıralarında tekrar gelip, deşhet saçtı. Tabancasını ateşleyen Mustafa Gazi K., eşi Sibel İşler K.'yı kol ve kalçasından, kayınvalidesi Nevin Dinç'i bacağından, kaferyada garsonluk yapan Ahmet Aydın'ı omzundan yaraladı. Öfkeli koca, bu sırada kendisine engel olmak isteyen garsonlardan Mehmet Emin Kaya'yı da başına silahın kabzasıyla vurarak yaraladı. Silah sesini duyan çevredekilerin 112 Acil çağrı merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralıdan Ahmet Aydın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine geldiği otomobille kaçan Mustafa Gazi K., jandarma ekipleri tarafından Kafaca Mahallesi'nde durduruldu. Şüpheli, kapılarını kilitlediği otomobilinde silahı başına dayadı. Muğla İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Mustafa Gazi K.'yi ikna edip, intihardan vazgeçirdi. Mustafa Gazi K., elindeki tabancayı bırakıp, otomobilden inerek jandarmalara teslim oldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Jandarmanın olay yerinde inceleme yapmasından görüntü

- Mustafa Gazi K'nın fotoğrafları

Görüntü Dökümü(ARŞİV)

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- İşyerinin görüntüsü

- Yanan işyerinin görüntüsü

- Sibel İşler K.'nin yanan eşyalarla birlikte görüntüsü

- Kapısı kırılan evin görüntüsü

- Sibel İşler K.'nin ağlayarak yakınlarına telefonda olayı anlatması

- Sibel İşler K. röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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MANİSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ

MANİSA'da polisin, uyuşturucu tacirlerine yönelik uzun süredir teknik ve fiziki takibin ardından bu akşam başlattığı operasyonda çıkan çatışmada 1 şüpheli öldü, 1 şüpheli ise sağ olarak yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir takibinde olan uyuşturucu satıcılarına yönelik dün saat 18.30 sıralarında operasyon düzenledi. Şehzadeler ilçesindeki Kuşlubahçe Mahallesi 4203 Sokak'taki iki katlı bir apartmanın zemin katında bulunan boş dükkanın çevresini saran polis, apartmanda yaşayanları güvenlik nedeniyle sessizce dışarı çıkardı. Alınan önlemlerin ardından adrese düzenlenen baskında bir şüpheli polise ateşle karşılık verdi. Çatışmanın ardından polis sokağın giriş ve çıkışlarını kapatırken, yaklaşık 50 metre yakındaki erkek öğrenci yurdu da güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Zanlılardan biri çatışmada ölü olarak ele geçirilirken, diğer zanlı ise sağ olarak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzerine emniyete götürülürken, çatışmada ölen şüphelinin cesedi ise savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze aracıyla kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili olarak Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 12 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Kuşlubahçe Mahallesi 4203 Sokakta narkotik çalışması nedeniyle girilen bir adreste polise silahla karşılık verilmesi neticesinde bir şahıs eks, bir şahıs da sağ olarak ele geçirilmiştir. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

İŞYERİNİ SPOR SALONU YAPMAK İÇİN KİRALAMIŞLAR

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından henüz isimleri açıklanmayan iki şüphelinin yaklaşık 3 ay önce işyerini spor salonu yapmak için kiraladıkları ve 2 gün önce ise boş işyeri içerisinde hummalı bir çalışma yaptıkları iddia edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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POLİS MEMURUNU BIÇAKLADI, SAKLANDIĞI ÇATI KATINDA YAKALANDI

AKSARAY'da üç gün önce polis memuru Remzi Yıldırır'ı (30) kolundan bıçaklayan Hünkar Küçükbenli (18), saklandığı apartmanın çatı katına yapılan operasyonla yakalandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, işyerinden ve otodan hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen cezaevi firarisi Hünkar Küçükbenli'ye üç gün önce merkez Sofular Mahallesi'nde sıkıştırdı. Şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu Cinayet Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Remzi Yıldırır'ı kolundan bıçaklayıp, kaçtı. Küçünbenli'nin gidebileecği adreslerle baskınlar düzenleyen polis, Küçükbenli'nin izine rastlayamadı.

150 POLİSLE OPERASYON

Polis, şüpheli Hünkar Küçükbenli'nin saat 17.00 sıralarında merkez Hamidiye Mahallesi'nde görüldüğü ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Yaklaşık 150 polis uzun namlulu silahlarla bölgeyi abluka altına aldı. 20 evin bodrum ve çatı katında arama yapan polis, şüphelinin bir apartmanın çatı katında olduğunu saptadı. Çatı katına yapılan operasyonda Hünkar Küçükbenli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Küçükbenli, çatıya uzatılan itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi. 1 ay önce Konya Açık Cezaevi'nden firar ettiği belirtilen Hünkar Küçükbenli'nin kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin itfaiye merdiveniyle çatıdan indirilmesi

- Polisin itfaiye merdiveniyle çatıya çıkması

- Polisin evlerde arama yapması

- Çevrede alınan güvenlik önlemleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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GAZİANTEP'TE POLİS- ŞÜPHELİ KOVALAMASI KAMERADA



GAZİANTEP'te sürücüsünün, polisin 'dur' ihtarına uymadığı çalıntı ve plakası siyah izole bantla değiştirilen otomobil, önünü kesmek isteyen polis motosikletine çarpıp kaçtı. Kovalama sırasında içerisindekilerin polise ateş açtığı, polisin de karşılık verdiği otomobil, bazı araçlara da çarpmasıyla yaya olarak izlerini kaybetmeye çalışan 2 kişi, yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri ve sayı grubundaki '9' rakamı siyah izole bantla '8' olarak değiştirilen 27 L 2669 plakalı çalıntı olduğu saptanan otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobille hızla uzaklaşırken, önünü kesmek isteyen polis motosikletine çarpıp, polislere de ateş açtı. Polislerin de ateşe karşılık verdiği otomobil, Sakarya Mahallesi'nde bazı araçlara çarpınca içerisindeki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin güzergahtaki yolları kapatmasıyla şüpheli 2 kişi, yakalanıp gözaltına alındı. Ekiplerin incelemesinde otomobilin çalıntı olduğu ve plakasındaki '2669' olan sayı bölümünün ise siyah izole batla '2668' olarak değiştirildiği belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ile otomobil, emniyete götürülürken, yaşanan kovalama bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ilerleyen otomobil, önünü kesmek isteyen polis motosikletine çarqptığı ve polislerin şüphelilerin ateşine karşılık verdiği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aracın polis motosikletine çarpması

- Aracın kaçması

- Polisin ateş açması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: GAZİANTEP ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ÇOCUKLARIN KAVGASINDA SİLAH ATEŞLENDİ: 1'İ ÇOCUK 3 YARALI

ADAPAZARI'nda, ufak yaşta çocuklar arasındaki kavgaya büyüklerin de katılmasıyla çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay akşam saatlerinde, Adapazarı Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı sokakta yaşayan bir grup çocuk arasında kavga çıktı. Çocukların yakınları da kavgaya müdahale edince olay büyüdü. Bir kişinin tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan 3 kişi tedaviye alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, hastanelerin acil girişinde de çok sayıda bekçi görevlendirildi. Kavgaya karışan bir şüpheli olaydan sonra geldiği hastanenin acil servisinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralıların hastaneye getirilmesi

- Hastane önünden görüntüler

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI (Sakarya), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KISKANÇLIK TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 2 YARALI

BURSA'da, iki grup arasında kıskançlık nedeniyle başladığı öne sürülen kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Hocaalizade Mahallesi Bursa Valiliği önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bir kişinin eski sevgilisini diğer gruptakilerden kıskanması üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçaklı kavgaya dönen olayda Murat A. isimli kişi, İsmail Şahin ve Murat Şahin'i bıçakla yaraladı. Hayati tehlikesi olmayan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi ve Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Murat A. ise yakalanarak emniyete getirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralılardan görüntüler

-Yaralılara müdahale ve ambulansa taşınmaları

-Olay yerinden detaylar

-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN - Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ENGELLİ KARDEŞİNE TECAVÜZ ETTİĞİ İDDİASIYLA ARKADAŞINI ÖLDÜREN YUSUF İÇİN MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

BURSA'da, geçtiğimiz günlerde engelli kız kardeşine tecavüz ettiği iddiasıyla arkadaşını öldürmek suçundan tutuklanan Yusuf Parlak'ın salıverilmesi için mahalleli sokağa döküldü. Anne Aynur Parlak yaptığı açıklamada, "Oğlum dayanamadı namusunu temizledi, cinayet işlemedi. Ben Yusuf'umu istiyorum" dedi.

Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Mehmet Karadoğan, otomobilde vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polisin yaptığı araştırmada Yusuf Parlak'ın, aynı zamanda arkadaşı olan Mehmet Karadoğan'ı engelli kardeşine tecavüz ettiği iddiasıyla öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Yusuf Parlak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Parlak'ın tutuklanmasının ardından oturduğu Alemdar Mahallesi'nde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, sloganlar eşliğinde yürüdü. Parlak'ın ailesi ve akrabalarının da katıldığı yürüyüşte konuşan anne Aynur Parlak, "Yusuf cinayet işlemedi, sadece namusunu temizledi. Benim işitme engelli kızım var o adam benim kızımı kandırdı ve 3 yıl boyunca şantaj yoluyla benim kızımdan para aldı. Oğlum Yusuf bunu duyunca dayanamadı namusunu temizledi, cinayet işlemedi. Ben Yusuf'umu geri istiyorum. Adalet yerini bulsun, Yusuf benim elim ayağım, kolum her şeyim. Benim diğer 4 çocuğumda engelli" dedi.

Polis ekiplerinin de güvenlik tedbirleri aldığı yürüyüş, açıklamanın ardından olaysız sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yürüyüşten detaylar

-Aynur Parlak'ın konuşması

Haber-Kamera: Mehmet İNAN - Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ADIYAMAN'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN



ADIYAMAN'da, Karadağ ormanlık alanında çıkan yangında 10 hektarlık alan hasar gördü.

Karadağ'da ormanlık alanında öğleden sonra yangın çıktı. İhbarla bölgeye belediye ile Orman Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle çam ve badem ağaçlar da sıçrayan yangını, 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına aldı. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında 10 hektarlık alan zarar görürken, jandarma da güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ormanlık alan

- Alevlerin yükselmesi

- Ağaçların yanması

- Ekiplerin ve vatandaşların müdahale etmesi

- Yangının yayılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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YOL ÇALIŞMASINI FARKETMEDİ, ARACIYLA MENFEZE DÜŞTÜ: 1 YARALI

BOLU'da, yapım çalışmaları nedeniyle daralan yolda kontrolden çıkarak, 5 metre yükseklikten menfeze düşen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulun sürücü Nazım Çeliktaş ise yol çalışmasına rağmen uyarı işaretlerinin ve aydınlatmanın yetersiz olduğunu iddia etti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında yol yapım çalışmaları süren Bolu-Mudurnu yolunun Pelitçik köyü mevkiinde meydana geldi. Mudurnu istikametine giden Nazım Çeliktaş yönetimindeki 14 GD 137 plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle daralan yoldan çıkarak menfeze devrildi. Yaklaşık 5 metre yükseklikten menfeze düşen ve yan şekilde duran otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Ayşe Çeliktaş kendi imkanları ile araçtan çıkarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ayşe Çeliktaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü Nazım Çeliktaş ise yolun daraldığını görmediğini belirterek, "Yol karanlıktı ve bir anda daraldı. Daraldığını fark edemedim. Tümseği aşarak menfeze düştük. Yolda uyarı işaretleri yetersizdi" dedi.

Kazayı haber alır almaz olay yerine gelen Nazım Çeliktaş'ın oğlu, menfezdeki otomobilden ailesinin özel eşyalarını aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazanın olduğu yoldan görüntüler

-Menfezdeki otomobil

-Araç sürücüsü ile röportaj

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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DİKİLİ'DE DENİZDE BOĞULAN GENÇ, KINIK'TA TOPRAĞA VERİLDİ

İZMİR'in Dikili ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulan Suat Çetin (23), ailesinin yaşadığı Kınık ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Çiftçilik yapan Suat Çetin, önceki gün 3 arkadaşı ile birlikte komşu ilçe Dikili'nin Kabakum mevkisine denize gitti. Yüzme bilmeyen 4 arkadaş, serinlemek için birlikte denize girdi. Bir süre suda kalan 4 arkadaştan 3'ü denizden çıktı. Yalnız başına bir süre daha suda kalan Çetin, gelen dalgayla sürüklenip, kayboldu. Suat Çetin'in dalgalara kapıldığını fark eden çevredekiler, yardıma gitti. Çetin, suda hareketsiz halde bulunarak kıyıya çıkarıldı. Plajdakilerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, çok su yuttuğu belirlenen Suat Çetin kurtarılamadı. Bu sırada sigaralarını almak için otomobile giden arkadaşları, döndüklerinde Çetin'in boğulduğunu öğrenince gözyaşı döktü. Suat Çetin'in cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incemenin ardından otopsi için İzmin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bekar olan Suat Çetin'in cenazesi, otopsinin ardından dün yakınları tarafından alındı. Cenaze, gencin ailesinin yaşadığı Kınık'ın Yayakent Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Anne Sıdıka Çetin ve baba Mehmet Çetin ile diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Tek çocuklarını kaybetmenin acısını yaşayan Çetin çiftini komşuları teselli etmeye çalıştı. Helallik alınmasının ardından, İkindide Yayakent Merkez Camisi'ne götürülen Suat Çetin'in cenazesi, kılınan namaz sonrası Yayakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ölen Suat Çetin'in fotoğrafı

-Cenazeden görüntü

-Çetin'in tabutunun omuzlarda taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ELBİSTAN ŞEKER FABRİKASI'NIN DEVİR İŞLEMLERİ BAŞLADI

KAHRAMANMARAŞ'ta, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılan ihaleyle, 297 milyon liraya Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılan Elbistan Şeker Fabrikası'nın devir işlemleri başladı. Şirket çatısı altında yeni kurulan Mutlucan Şeker'in Yönetim Kurulu Başkanı Birol Mutlu, hedeflerinin fabrikayı daha ileriye taşımak olduğunu söyledi.

1985 yılından bu yana Elbistan-Nurhak Karayolu üzerinde faaliyet gösteren Elbistan Şeker Fabrikası'nı devralmak için dün fabrikaya gelen Birol Mutlu, yaptığı açıklamada ihalenin ardından sözleşmenin de imzalandığını söyledi. Sözleşmeyi imzaladıklarını, hemen devir için ilçeye geldiklerini belirten Mutlu, "Sözleşmemiz yapıldı, bugün de (dün) devir işlemlerini yapmaya geldik. Hedefimiz fabrikayı daha iyi şatlarda çalıştırmak. Eskilerden devralacağız daha ileriye götürmeye çalışacağız. Bundan başka bir emelimiz yok. İlelebet Yani ilelebet bu fabrikanın bu bölgede çalışmasına katkıda bulunacağız hep beraber" diye konuştu.

Mutlucan Şeker'in Yönetim Kurulu Başkanı Birol Mutlu, şeker üretimi dışında şekere dayalı başka bir sanayi tesisi kurma planlarının olup olmadığının sorulması üzerine gerekli araştırmaları yapacaklarını ve öyle bir durum varsa yatırım yapabileceklerini ifade ederek, "Tabi ki yapmak isteriz, biz yatırımcıyız neticede" dedi.

Şeker-İş Sendikası Elbistan Şube Başkanı Mehmet Kılıç ise, özelleştirmenin devletin bir kararı olduğunu ve bu karara da saygı duyduklarını söyledi. Fabrikanın daha iyi şartlarda çalışması için hem sendika hem de çalışanlar olarak firmanın yanına olacaklarını kaydederek, "Şirketin sahibiyle, yanılmıyorsam Ali bey ile görüşeceğiz. Sendika olarak elimizden ne geliyorsa kendisi bizi muhatap kabul ederse biz hem işçi olarak, hem çalışan personel olarak hem de sendika olarak her daim onun yanında olacağız. Başta ülkemiz için fabrikamızı nasıl ayakta tutarız öncelikle onun hesabını yaparız. Biz kişisel hesap peşinde değiliz. Öncelikle Elbistanımızın bu fabrikamızdan daha fazla verim alabilmesi için gayret edeceğiz" diye konuştu.

SON KAMPANYADA 48 BİN TON ŞEKER

Türk Şeker verilerine göre, 33 yıl önce 2 bin 400 dekarlık bir alan üzerine kurularak şeker üretimine başlayan Elbistan Şeker Fabrikası'nda 180'i daimi, 101'i de geçici işçi ve 33'ü de memur olmak üzere 314 kişi istihdam ediliyor. 2016-2017 kampanya döneminde 2 bin 710 çiftçinin 7 bin 80 hektarlık bir alanda ektiği 411 bin şeker pancarını işleyerek 48 bin 50 ton kristal şeker üretti. Fabrikada şekerin yanında 17 bin 671 ton melas ile 98 bin 195 ton yaş küspe üretildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Elbistan Şeker Fabrikası'nın girişi

- Fabrikanın açık alanı

- Birol Mutlu ile röp.

- Fabrika binası

- Mehmet Kılıç ile röp.

- Bantlarda giden şeker pancarları

- Pancarların yıkanması

- Şekere üretiminden detay

- Şekerlerin çuvallanması

- Şeker çuvallarının taşınması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



