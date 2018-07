DHA YURT BÜLTENİ-1

1)SİLVAN'DA KAYBOLAN 15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU



DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde DSİ ait sulama kanalına düşen Fırat ve Selman Kızılçiçek'i arayan ekipler 12 gün önce hayvanları otlatmaya giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın cesedi bulundu.Silvan İlçesinde bağlı Yeşerdi köyündeki tarlalarını sulamak isteyen 40 yaşındaki Ferit Kızılçiçek dengesini kaybederek DSİ ait sulama kanalına düşmüş, abisinin kanala düştüğünü gören 18 yaşındaki Selman Kızılçiçek, abisini kurtarmak için suya atlamıştı. Akıntıya kapılan iki kardeş suda kaybolurken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Acil 112 Servisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edilmişti. Jandarmanın da bölgede güvenlik önlemlerinin aldığı arama kurtarma çalışmalarında DSİ ait su kanalının kapakları kapatıldıktan sonra vatandaşlarında katıldığı arama kurtarma çalışmalarında Ferit Kızılçiçek'in cansız bedenine ulaşıldı.

YUSUF YILMAZ'IN CESEDİ 35 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

DSİ Sulama kanalında yapılan aramalar neticesinde Ferit Kızılçiçek'in bulunmasından sonra Selman Kızılçiçek'i aramaya devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri 12 gün önce hayvan otlatmak için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın cansız bedeninin Malabadi köyünden yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki bulunan Karamus köy mevkiindeki DSİ ait sulama kanalında bulundu. Olayı haber alan yakınları sinir krizleri geçirirken, Yusuf Yılmaz'ın cenazesi de Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Morga getirilen Ferit Kızılçiçek ile Yusuf Yılmaz'ın cenazeleri daha sonra otopsi için Diyarbakır adlı tıp kurumuna götürüldü.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Hastane dış plan

-Tabutun ambulansla getirilmesi

-Ambulanstan indirilmesi

Yakınlarını feryatları

-Diğer detaylar

İhsan YILMAZ/SİLVAN, (Diyarbakır),()

===============================================

2)SULAMA KANALINA DÜŞEN 2 KARDEŞ ARANIYOR

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesine bağlı Yeşerdi köyünde bulunan mısır tarlalarını sulamaya giden 2 kardeş, sulama kanalından su çekerken düşerek kayboldu. 2 kardeşi sulama kanalında arama çalışmaları sürdürülüyor. Silvan ilçesine bağlı Çevriksu köyünde oturan Fırat Kızılçiçek (40) ile kardeşi Selman Kızılçiçek (18), 2 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşerdi köyündeki mısır tarlalarını sulamaya gitti. Tarlaya su vermek için kanaldan su çeken Selman Kızılçiçek, dengesini kaybederek kanala düştü. Bunun üçzerine ağabeyi Fırat Kızılçiçek, kardeşini kurtarmaya çalışmak isterken kendisi de dengesini kaybederek kanala düştü.

Çevrede bulunanlar, olayı güvenlik güçlerine bildirmesiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda 2 kardeşin kaybolduğu kanala gelen su kapatıldı. İki kardeşi arama çalışmaları kapsamında bölgeye sağlık ekipleri, AFAD, UMKE'nin yanı sıra su altı dalgıçları sevk edildi. Saat 18.00 sıralarında başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Kanaldan görüntü

-Kanalın etrafında toplanan kalabalık

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), () -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

3)ANTALYA ALANYA'DA OTELDE 72 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir otelde tatil yapan yarısı çocuk 72 kişi belirlenemeyen bir nedenden dolayı zehirlendi. Zehirlenen tatilciler ambulanslarla çevre hastanelere taşındı. İlçenin Kestel Mahallesi'nde bulunan bir otelde tatil yapan tatilcilerin bazıları öğleden sonra fenalaştı ve kusma ile mide bulantısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Akşam saatlerine yaklaşıldığı sırada ise otelde kalanların çoğunda aynı şikayet görüldü. Çoğunluğu çocuk olan fenalaşanların otelin koridorlarına kusmaya başlaması üzerine aileler durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Otele gelen yaklaşık 25 ambulans ve kendi imkanlarıyla 72 kişi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre hastanelere götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan zehirlenenlerin bazıları ayakta tedavi edilirken bazıları ise müşahede altına alındı.

“TEMİZLİK YAPILMIYORDU"

Otel müşterilerinden Hasan Ateş, 7 gündür otelde olduklarını belirterek, otelin en büyük sıkıntısının hijyen olduğunu iddia etti. Ateş, “Sıkıntılardan en büyüğü temizlikti. Temizlik yapılmıyordu. Yemekhanelerde servis yapanlar temizlik konusunda eksikti. Hijyenik değildi. Ben de 3 gün önce rahatsızlandım. Havuzu kullanmamdan kaynaklanmıştı. Şu anda iyiyim. Çocuklarım da aynı rahatsızlığı yaşadı. Ben yemek yerken sadece salatayı tercih ettim" dedi.

“YAZIK GÜNAH"

Hastaneye tedaviye gelen Hesna Özbilge şöyle dedi; “Söylenecek çok şey var ama karşımızda bir yetkili bulmak mümkün değil. Pazartesi otele giriş yaptık. İslami tatil olayını kullanarak Şubat ayında erken rezervasyon yapmıştık. Verdiğimiz bedelin sonucunda alacağımız hizmetin bu olduğunu söylüyorlar. Günlerdir bardak ve tabaklar kirli olduğunu uyarmamıza rağmen sadece bizim şikayet ettiğimizi söylediler. Sonuçta teker teker günlerdir yetişkinler dahil acil servise gelip serum takılıyor ve iğne yapıyorlar. Bugünde toplu bir şekilde geldiler yaklaşık sanırım 50-60 kişi var içeride. Hakikaten şuan damga vurdu bütün insanların tatiline bu otel. Yazık günah herkese geçmiş olsun. İnternette yapılan yorumlara dikkat etsinler. Biz etmedik, başımıza bunlar geldi" Otel tarafından müşterilere paralarının iade edileceği söylenirken, otel yetkilileri olayla ilgili olarak bir açıklamada bulunmadı. Yaşanan zehirlenme olayının ardından yetkililer otelin bölümlerinde numune alarak incelemeye götürdü.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Otel içerisinden görüntüler (Cep telefonu görüntüsü)

-Otel dışından ambulanstan ve zehirlenenlerden görüntü

-Hastane içi ve dışından görüntü

- Hasan Ateş röp

-Savaş Kahraman röp

- Hesna Özbilge röp

Haber-Kamera: Engin ANAK/Antalya,()

====================================================

4)DARBE GECESİ GÖZALTINA ALINAN İLK FETÖ'CÜ ALBAYA, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



BURSA'da, FETÖ'nün 15 Temmuz'da yaşanan başarısız darbe girişiminde ilk gözaltına alınan ve çantasından sözde sıkıyönetimin komutanlarının rütbesi ile listesi çıkan eski Bursa İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Karar duruşmasında, "Vatan sağolsun. Ben bu devlete gözümü kırpmadan 31 yıl hizmet verdim. Kimseden korkmuyorum" diyen Akkuş , 'cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da, FETÖ/PDY'nin başarısız darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi kendisini sözde sıkıyönetim komutanı olarak gösteren eski Bursa İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, Jandarma Bölge Garnizon Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık tarafından garnizondan uzaklaştırıldı. Daha sonra Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden Akkuş, burada polis tarafından gözaltına alındı. Başarısız darbe girişiminin ilk gözaltına alınan muvazzaf askeri olan Akkuş'un çantasından, FETÖ'nün sözde sıkıyönetim komutanları olduğu öne sürülen subayların rütbeleri ve isimleri çıktı. Bu kişiler gözaltına alınınca darbe girişimi amacına ulaşamadı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Yurdakul Akkuş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Savcılık soruşturmasının ardından hakkında Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Akkuş'un da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu toplam 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Dün yapılan duruşmada, tutuksuz sanıklar Hacı Hüseyin Çelenk, Ali Yasal ve Ali Bülbül hazır bulunurken Bilal Dışbudak ise gelmedi.

SEGBİS İLE DURUŞMAYA KATILDILAR

Karar aşamasına gelen duruşmaya, tutuklu sanıklardan Yurdakul Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz Gündüz, Hakan Kutkan, Ali Çiğci, Kemal Şendur, Ertuğrul Yüksel, Murat Yıldırım, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, Mustafa Ekici, İbrahim Çetin ve Duran Demir bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini ve tahliyelerini talep ederken, Yurdakul Akkuş ise "Ben devletime 31 yıl hizmet ettim. Gözümü kırpmadan görevimi yaptım. Hiç bir şeyden korkmuyorum. Vatan sağolsun. Vereceğiniz karara saygılıyım" dedi. Mahkeme heyeti sanıkların ve avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından karar için duruşmaya ara verdi. Yeniden toplanan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü eski Bursa İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'u ağırlaştırılmış müeebbet hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz 3 sanığın berat ettiği davada 1 tutuksuz sanık hapis cezasına çarptırılarak tutuklanırken, diğer tutuklu sanıklar 15 ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

SANIKLARIN CEZALARI AÇIKLANDI

Bursa İl Jandarma eski Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un ağırlaştırılmş müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davada, tutuksuz sanıklardan Ali Yasal, Ali Bülbül ve Bilal Dışbudak beraat etti, Hacı Hüseyin Çelenk ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

Tutuklu sanıklardan Ali Çiğci 18 yıl, Mustafa Ekici, Kemal Şendur, Hakan Kutkan, Ertuğrul Yüksel 15'er yıl, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, İbrahim Çetin, Murat Yıldırım, Yılmaz Gündüz 12'şer yıl 6'şar ay ve Duran Demir de 8 yıl 9 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------ARŞİV

-Araçların içeri girişi

-Darbeci albay Yurdakul Akkuş'un cezaevi aracından bakışı

-Darbeci albay Yurdakul Akkuş ve diğer komutanların adliyeye girişi

- Sanıklar adliyeye çıkartılırken

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN / BURSA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================================

5)KONYA'DAN 15 TEMMUZ İÇİN YOLA ÇIKAN BİSİKLETLİ ÖĞRETMENLER ESKİŞEHİR'DE

KONYA'dan '15 Temmuz şehitlerimiz için ahde vefa bisiklet turu' projesi kapsamında İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmek üzere bisikletleriyle yola çıkan sınıf öğretmenleri Alper Can, Hakan Arıkan ve Selim Ecevit Şen Eskişehir'e geldi. Öğretmenler, Hava Şahitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin mezarlarının başında dua etti.

Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen 'Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi' (SEDEP) kapsamında, '15 Temmuz şehitlerimiz için ahde vefa bisiklet turu' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Selçuklu Hocacihan Yıldız İlkokulu'nun sınıf öğretmenleri Alper Can ve Hakan Arıkan ile Selçuklu Dr. Mustafa Öten İlkokulu sınıf öğretmeni Selim Ecevit Konya'dan bisikletleriyle İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmek üzere yola çıktı. 7 günde 750 kilometre yol kat edecek öğretmenler, dün Eskişehir'e geldi. Öğretmenleri Eskişehir Hava Şehitliği önünde İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ve bisikletli izciler, karanfillerle karşılandı. Öğretmenler, şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfil bırakıp, dua etti.

Öğretmenlerden Alper Can, yol boyunca gittikleri il ve ilçelerde şehitlikleri ve şehit ailelerini ziyaret edeceklerini, 15 Temmuz günü de İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde olacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Bisikletli öğretmenlerin Eskişehir Hava Şehitliği önüne gelişi,

-Öğretmenlerin Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ile birlikte şehitliği ziyaret etmesi

-Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılması,

-Şehitlerin mezarı başında dua okunması,

-Bisikletli öğretmenler adına Alper Can'ın konuşması

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

6)BASKETBOLUN DUAYEN İSMİ HAKYEMEZ VEFAT ETTİ

Antalya'da dün yaşamını yitiren Doğan Hakyemez'in, geldiği hastanede kalp krizi geçirince tıkalı 4 damarına stent takıldığı, yoğun bakıma alınan Hakyemez'in kalbinin ikinci kez durması üzerine ameliyata alındığı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğulurken, fenalık geçiren eşi Filiz Hakyemez hastanede tedaviye alındı. Hakyemez'in sağlık durumunu hastane bahçesinde yakından takip edenlerden biri olan Antalya Basketbol İl Temsilcisi Soner Yasak, acı haberi almanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Türk basketbolunun önemli bir ismini yitirdiğini anlatan Yasak, "Basketbola önemli hizmetleri olan bir ismi kaybettik. Derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Doğan Hakyemez ağabeyimiz diğer adıyla 'Dodo'yu yitirdik. Kendisiyle çalışma imkanı bulmuştuk. Çok üzüntülüyüz. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Kendisi örnek biriydi. Sözün bittiği yerdeyiz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Hakyemez'in cenazesinin İstanbul'a götürülerek toprağa verileceği belirtildi.

SPOR DÜNYASINDA 'DOĞAN HAKYEMEZ' ÜZÜNTÜSÜ

Türk basketbolunun duayen ismi Doğan Hakyemez (68), Antalya'da tedavi için gittiği hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Hakyemez'in yaşamını yitirmesinin ardından spor dünyası büyük bir üzüntü yaşadı. Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, birçok spor kulübü ve spor dünyasının önemli isimleri taziye mesajları paylaştı.

Paylaşılan mesajlar şu şekilde:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

"Türk basketbolunun duayen isimlerinden, eski milli sporcu ve Milli Takım eski menajeri Doğan Hakyemez'in geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Doğan Hakyemez'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz."

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

"A Milli Erkek Basketbol Takımımızın eski oyuncularından ve yöneticilerinden Doğan Hakyemez'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgiler, daha sonra açıklanacaktır. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz."

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

"Eski milli basketbolcu ve milli takım eski menajeri, Türk basketbolunun duayen isimlerinden Doğan Hakyemez'in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Doğan Hakyemez'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

GALATASARAY

"Türk basketbolunun duayen ismi, eski oyuncumuz Doğan Hakyemez'in Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Doğan Hakyemez'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Türk Basketbol Camiasına başsağlığı dileklerimizi sunarız."

FENERBAHÇE

"Türk basketbol tarihinin önemli isimlerinden biri olan, ülke basketboluna sayısız hizmetlerde bulunmuş, Kulübümüzde de bir dönem görev yapmış, milli takımın eski menajeri Doğan Hakyemez'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

BEŞİKTAŞ

"Milli basketbolcu, Basketbol Milli Takım eski menajeri, basketbolun duayen isimlerinden Doğan Hakyemez'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz."

ANTALYASPOR

"Türk basketbolunun duayeni Doğan Hakyemez'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 2016-2017 sezonunda Antalyaspor Basketbol Takımımızda Genel Menajerlik görevi de yapmış olan Doğan Hakyemez'e Allah'tan rahmet, spor camiası ve kederli ailesine başsağlığı dileriz."

ANKARAGÜCÜ

"Türk basketbol camiasının duayen isimlerinden Doğan Hakyemez'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Türk spor kamuoyuna ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

ANADOLU EFES

"Antalya'da tedavi gören basketbolun efsane isimlerinden Doğan Hakyemez'in vefatının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

PINAR KARŞIYAKA

"Türk basketbolunun duayen isimlerinden, 1985-86 sezonunda takımımızda oynamış olan, Doğan Hakyemez'in kaybının acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Pınar Karşıyaka ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, basketbol camiasına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz."

BANVİT

"Türk basketbolunun önemli isimlerinden Doğan Hakyemez'in vefat haberini büyük bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Banvit Basketbol Ailesi olarak, Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk basketboluna başsağlığı diliyoruz."

HİDAYET TÜRKOĞLU

"Basketbolumuza hem sporcu hem de yönetici olarak uzun yıllar başarıyla hizmet eden, değerli büyüğüm Doğan Hakyemez ağabeyimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Başta ailesi olmak üzere; sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dilerim."

ERGİN ATAMAN

"Çok çok üzgünüm! Malesef Doğan ağabeyimizi kaybettik. Öz abim kadar sevdiğim cok değerli bir insandı Doğan Hakyemez. Birlikte yaşadığımız birçok anıyı geride bırakıp ansızın gitti. Mekanı cennet olsun."

CEDİ OSMAN

"Türk basketbolunun efsanesi, çok önemli bir değerimizi, Doğan Hakyemez'i kaybettik... Başımız sağ olsun..."

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Hakyemez'in arşiv görüntüleri

--------------------------------

- Soner Yasak'ın açıklamaları

- Hastaneden detaylar

Haber: Tolga YILDIRIM - Alparslan ÇINAR / ANTALYA ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================

MİDESİNE KELEPÇE TAKILAN GENÇ AVUKAT ÖLDÜ (EK)

7)'KIZIM OBEZİTE HASTASIYDI'

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kilolarından kurtulmak için ameliyat olup, midesine kelepçe takılan avukat Selin Selem (23), oluşan enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdi. Selin Selem gözyaşlarıyla toprağa verilirken, cenaze aracına gelin duvağı konuldu. Selin Selem'in babası Burhan Selem, kızının obezite hastası olduğunu belirterek, "Kızım obezite hastasıydı. Tüp mide ameliyatını önerdiler. Yaptığımız araştırmada Düzce Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesi bu konuda başarılı ameliyatlar yaptığını duyduk. Bunun neticesinde oraya müracaat ettik. Yaklaşık 2 aylık bir süreç içerisinde tetkikleri yapıldı. 29 Haziran tarihinde tüp mide ameliyatı oldu. 2 Haziran'da kontrolleri yapılıp taburcu edildi ve bir hafta sonra dikişlerin alınması için hastaneye müracaat etmemiz söylendi. Geçen Cuma günü asistan tarafında dikişler alındı. Herhangi bir kontrol tetkik yapmadı ve bizi gönderdi. Daha sonra Pazar günü bir titreme geldi, beş dakika içerisinde geçti. Pazartesi günü tekrardan bu olay nüksedince biz hocayı aradık oda bizim hastaneye gelmemizi söyledi. Hemen buradan hareket edip hastaneye gittik. Tetkikler yaptırmamızı söylediler, tetkiklerimizi kan tahlillerimizi yaptırdık ve film çektiler, kaçak olup olmadığını kontrol etmek için. Kızım tekerlekli sandalyede çok kötüleşti ve acile kaldırdık. Acilde kalbi durdu dediler, daha sonra müdahaleyi yaparak kalbini çalıştırdılar. Sonra yoğun bakıma sevk ettiler. Salı günü saat 16.30 gibi de kızımın vefat ettiğini söylediler" dedi.Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Burhan Selem, şöyle konuştu:

"Hocaya sorduk, 'Bu klinik aşamasında 25 yıllık meslek hayatımda böyle klinik bir vakayla karşılaşmadım' dedi. Ancak yoğun bakımdaki doktorlarda kaçak olduğunu, kaçağında enfeksiyona neden olduğunu bütün vücudu sardığını söyledi. Bizde tereddüt yaşadık bu konuda. Ölüm nedenini sorduğumuzda hiç kimse bir şey söyleyemedi. Bunun üzerine biz de otopsi yapılmasını talep ederek savcılığa müracaat ettik. Dün akşam otopsisi yapıldı ve savcılıkta eğer ihmali olanlar varsa bu ihmali yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk ve cezalandırılmasını talep ettik."

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Baba ile röp.

Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK / SAKARYA ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

8)ENGELLİ KIZ KARDEŞİNE TECAVÜZ ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ GENCİ ÖLDÜRDÜ

BURSA'da Yusuf P. (28), duyma ve konuşma engelli kız kardeşine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Mehmet K.'yi (26) tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Yusuf P., "Sağır ve dilsiz olan kız kardeşime sürekli tecavüz ediyormuş. Öğrenince çılgına döndüm" dedi.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf P. kız kardeşine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Mehmet K.'yi arayıp buluşmak istedi. Boş bir arsada bulunan ikili Mehmet K.'ye ait otomobilin içinde konuşurken tartışma çıktı. Bu sırada Yusuf P., yanındaki silahı çekip, Mehmet K.'yi ensesine ve karnına iki el ateş ederek vurup, kaçtı. Silah sesleri üzerine çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibinin ambulansla aldığı Mehmet K., tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısı Yusuf P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Yusuf P. ilk ifadesinde, "Biz üç kardeşiz. Erkek kardeşim ile kız kardeşim Burcu sağır ve dilsiz. Bugün, Mehmet K.'nin kız kardeşime sürekli tecavüz ettiğini öğrendim. Duyduğum anda çılgına döndüm. Kendisini cep telefonu ile arayıp buluşmak istediğimi söyledim. Buluştuktan sonra da elimi kana buladım" dedi.

Mehmet K.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mehmet K.'yi öldüren Yusuf P., emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışında gazetecilerin 'Neden yaptın?' sorusuna "Namusum için" cevabını veren Yusuf P., 'Pişman mısın?' sorusunu yanıtlamadı.

Bu arada Mehmet K.'nin ismini açıklamak istemeyen arkadaşları, "İkisi otomotiv fabrikasında çalışıyorlardı. Arkadaş olarak görüşüyorlardı. Hatta, Mehmet'in paylaşımlarını beğeniyordu. Olayı öğrenince şoke olduk" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Cinayet zanlısının emniyetten çıkışı

-Cinayet zanlısını taşıyan aracın adliyeye gidişi

-Emniyet binasından detaylar

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR-Mehmet İNAN / BURSA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

9)VİLLANIN TERASINDA UYUŞTURUCU ÜRETİMİNE 2 GÖZALTI

İZMİR'in Dikili ilçesinde bir villaya düzenlenen operasyonda 64 kök hint keneviri ve 2 kilogram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, dronela Cumhuriyet Mahallesi 466 Sokak'taki bir villanın terasında uyuşturucu yetiştirildiğini belirleyince dün gündüz saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan aramada villanın terasında ekili vaziyette 64 kök hint keneviri ve evin değişik yerlerinde 2 kilogram içime hazır esrar ele geçirildi. Polis olayla ilgili 36 yaşındaki S.A. ve birlikte yaşadıkları öğrenilen 41 yaşındaki Ö.G. adlı kadını yakaladı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen S.A. ve Ö.G.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Villanın terasından görüntü

- Ekili haldeki uyuşturuculardan görüntü

Haber: Mehmet GÜNEY / DİKİLİ (İzmir), () - Kamera: Polis kamerası)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

10)DENİZLİ'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU ŞÜPHELİLERİNDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

DENİZLİ'de, polisin sokaklarda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir miktar eroin, esrar ve uyuşturucu haplarla yakalanıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Bir şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, pazartesi günü Karşıyaka Mahallesi'nde, 'torbacı' tabir edilen sokaklarda uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyon yaptı. Önceden tespit edilen 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, bir yandan oluşturulan başka bir ekip tarafından sokaklarda, eğlence mekanları ve kafeteryalarda şüphelilere yönelik denetim ve üst araması yapıldı. Operasyonda şüphelilerin uyuşturucu madde satışı için kullandığı, 'torba evi' olarak nitelenen kapı ve pencereleri polis baskınına karşı çelik kapı ve demir korkuluklarla sağlamlaştırılmış evler dikkati çekti. Polisin kapısını kırarak girdiği bir evdeki 3 kişi gözaltına alındı. Evde, özel eğitimli narkotik köpeği 'Çako' ile yapılan aramada, 6 gram eroin, 200 gram esrar, 2 ecstasy uyuşturucu hap ve 88 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A. ve İ.K., tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Operasyondan görüntü

-Yere yatıralarak gözaltına alınan şüphelilerden görüntü

-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden görüntü

-Özel eğitimli nartotik köpeğinin evde arama yapması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

11)BURDUR'DA YASADIŞI SİLAH TİCARETİ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

BURDUR'da yasadışı silah ticareti operasyonu kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek, bıçak ve mühimmat ele geçirildi. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Yasadışı silah ticareti' soruşturması kapsamında Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından Burdur merkez, Tefenni ilçesi, Isparta ve Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 21 kişiden 20'si gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 16 ruhsatsız tabanca, 974 adet 9 mm tabanca fişeği, 98 adet 7.65 tabanca fişeği, 19 tabanca şarjörü, 3 kurusıkı tabanca, 5 kurusıkı tabanca şarjörü, 5 kurusıkı tabanca fişeği, 2 havalı tabanca, işaret tabancası, 23 av tüfeği, 12 av tüfeği kartuşu, 6 muşta, 9 sustalı bıçak, kelebek bıçak, teleskopik jop, 2 el telsizi, el yapımı katlanabilir balta, 2 baston içerisine yerleştirilmiş 30 cm uzunluğunda şiş, 2 tarihi eser olabileceği değerlendirilen yağdanlık, define arama dedektörüyle 2 sahte araç plakası ele geçirildi.

Şüphelilerden 11'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 9 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, olayla ilgili 1 şüphelinin de firari olarak arandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

(Jandarma kamerası)

- Jandarma ekiplerinin araçlarla girişi

- Köpeklerin evlerde yaptığı arama

- Detay

HABER: Mesut MADAN- KAMERA: BURDUR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

12)ÇATIDAN ATLAYACAĞI SIRADA YAKINLARI TARAFINDAN KURTARILDI

ADANA'da, intihar etmek için oturduğu apartmanın çatısına çıkan Ergün S. (49), demir korkuluktan aşağı sarktığı sırada yakınları tarafından kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesin Kışla Mahallesi'ndeki TOKİ evlerinde meydana geldi. Oturduğu 8 katlı apartmanın çatısına çıkan Ergün S., iddiaya göre çevresindekilere intihar edeceğini söyledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Ergün S.'nin aşağı atlama ihtimaline karşı yere hava yastığı açarak önlem aldı. Bu sırada çatıya çıkan Ergün S.'nin yakınları da kendisini ikna etmeye çalıştı. Çatıda yakınlarını gören Ergün S., bu kez de demir korkuluktan aşağı sarkmaya başladı. Elleriyle korkuluklara tutunan Ergün S., düşmek üzereyken, yakınları tarafından kurtarıldı. Kontrol amacıyla ambulans ile hastaneye kaldırılan Ergün S.'nin neden intihar etmek istediği henüz öğrenilemedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Ergün S.'nin damın korkuluklarından aşağı sarkması

- Ergün S.'yi düşmemesi için tutan yakınları

Haber - Kamera: ADANA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

13)ORDU'DA DENİZE GİREN 4 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ



ORDU'nun Gülyalı ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi, vatandaşlar ve kurtarma ekipleri tarafından denizden çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Olay, Gülyalı ilçesinde Ordu-Giresun Havalimanı mendireği yanında meydana geldi. Denize giren Ekin D., Özenç D., Yeliz D. ile Begüm K. boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından ilk önce denizden çıkarılan Ekin D. ile Özenç D., çeşitli hastanelere götürüldü. Akıntıya kapılarak balçıklı bölgede kaybolan Yeliz D. ile Begüm K' yı ise, ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD, İtfaiye, dalgıçlar, gönüllü kurtarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından denizde bir süre arandı. Sahil Güvenlik Helikopteri de bölgeye gelerek havadan arama-kurtarma çalışmasına katılırken Yeliz D. ile Begüm K. dalgıçlar tarafından bulunarak ambulansla hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Arama kurtarma çalışmasından görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Dalgıçlardan görüntü

-Sahil Güvenlik Helikopterinden görüntü

-Olay yerinde polis görüntüsü

-Olay yerinden detay görüntü

(SÜRE: 3.34 Dk ) (BOYUT: 349 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Ali YAZAN-GÜLYALI-ORDU, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

14)BARAJ GÖLÜ KENARINDA ÇALIŞAN KEPÇE, SULARA GÖMÜLDÜ

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki İsabeyli Baraj Gölü kenarında çalışan kepçe, toprağın kayması sonucu sulara gömülürken, kepçe operatörü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 17.30 sıralarında İsabeyli Baraj Gölü kenarındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Arazi çalışması yapan Ersin Aygün yönetimindeki kepçe, toprağın kayması sonucu baraj gölüne devrildi. Kepçe sulara gömülmeden kısa bir süre önce Aygün kabinden çıkarak kendisini kurtarırken, 10 tonluk kepçe ise baraj gölünün sularına gömülerek gözden kayboldu. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri bölgede inceleme yaparken, balıkadamlar ise 30 metre derinlikteki kepçeyi çıkarmak için keşif yaptı. Kepçeyi kurtarma çalışmalarının keşfin tamamlanmasının ardından başlayacağı öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

- İsabeyli Barajı'ndan görüntü

- Kepçenin baraj içerisine düştüğü yerden görüntü

- Çevre sakinlerinin kısa açıklamalarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

15)BAKLAVA USTASI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ



GAZİANTEP'te, borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen baklava ustası Mustafa T. (33), çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi.Olay, akşam saatlerinde Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. Şahinbey Oto Sanayi Sitesi yakınlarında kanlar içerisinde bir kişiyi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan kişinin, çenesine tüfeği dayadıktan sonra ateş ederek canına kıydığını belirledi. Jandarmanın incelemesinde, ölen kişinin baklava ustası Mustafa T. olduğu ve borçları nedeniyle intihar ettiği saptandı. Mustafa T.'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Olay yeri

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Jandarma ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber: -Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

16)FİKRET HAKAN 33 YIL YAŞADIĞI EVİNDE ANILDI

TÜRK Sineması'nın duayenlerinden, asıl adı 'Bumin Gaffar Çıtanak' olan Fikret Hakan, ölüm yıldönümünde Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 yıl yaşadığı, vefatının ardından hayat arkadaşı tarafından adına müze ve anı evi olarak düzenlenip, dün açılışı yapılan pansiyon evde düzenlenen mevlit ve okunan dualarla anıldı.

Türk Sineması'nın usta isimlerinden Fikret Hakan, 11 Temmuz 2017 tarihinde, akciğer kanserinden tedavi gördüğü Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 83 yaşında yaşamını yitirdi. Fikret Hakan ölüm yıldönümünde, Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'ndeki, adını taşıyan sokaktaki, 33 yıl yaşadığı, pansiyon-evde mevlit okutulup, dualar edilerek anıldı.

YAŞADIĞI PANSİYON EV, ANI EVİ VE MÜZE OLDU

Usta oyuncunun ölümünden sonra hayat arkadaşı Tijen Kılıç tarafından 'Fikret Hakan Oteli Anı Evi ve Müzesi'ne dönüştürülen pansiyon-evin açılışı da dün yapıldı. Sanatçının 70 yıllık sanat yaşamında kullandığı objeler, giyim eşyaları, sanat yaşamı boyunca aldığı ödüller, sahne kostümleri, film fragmanları, yazdığı kitaplar, çalışma masası, saatleri, daktilolar film afişleri ile süslenen anı evi ve müze büyük ilgi gördü.

Anma töreni ve açılışa ünlü ses sanatçı Gülistan Okan, sinema oyuncusu İzzet Günay, oyuncu Nevra Serezli ve Fikret Hakan'ın Göltürkbükü'ndeki dostları katıldı. Sanatçının yakın arkadaşlarından Gülistan Okan, Fikret Hakan'ın Bodrum'u Bodrum, Göltürkbükü'nü Göltürkbükü yapan değerlerin başında geldiğini belirtip, "O'nun yaşam ve sanat çizgisi asla değişmedi. Arkasında bir hoş seda bıraktı, gitti. Biz dostlarına onun anılarını yaşatmak düşüyor, Nur içinde yatsın" dedi.

Fikret Hakan'ın hayat arkadaşı Tijen Kılıç ise, "O yaşarken burayı bir sanat evi ve müze olarak derlemeyi düşünmüştü. Onun vasiyetini yerine getirmekten büyük mutluluk duyuyorum. İçimde hala bir burukluk var, keşke bugün yaptığımız Türk sinemasının nereden nereye geldiğini, geçmişini gösteren anıların yer aldığı bu müzeyi kendisi de görebilseydi. Fikret'in anılarını yaşatmak için burada imza ve sanat günleri, söyleşiler, sergiler düzenleyeceğiz. Müzemiz Fikret'i seven herkese açık olacak" dedi.

Tören Fikret Hakan'ın anısına okunan mevlit ile sona erdi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Fikret Hakan Oteli Anı Evi ve Müzesi'nden görüntü

-Fikret Hakan'ın adına oluşturana Anı ev ve müzedeki eşyalarından, aldığı ödüllerden görüntü

-Fikret Hakan'ın hayat arkadaşı Tijen Kılıç ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

17)EDİRNE'DE, 1000 SOKAK HAYVANI İÇİN YAPILACAK BAKIMEVİNİN TEMELİ ATILDI

EDİRNE'nin Keşan Belediyesi tarafından projelendirilen 1000 sokak hayvanı kapasiteli 'Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi'nin temeli, törenle atıldı.

Paşayiğit Mahallesi Kocayaman mevkiindeki temel atma törenine, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Edirne Milli Parklar İl Müdürü Cüneyt Emrah Salt, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, son dönemde ülkede meydana gelen hayvanlara yönelik işkencelerin, çocuk istismarları kadar ön plana çıktığını belirterek, "Yaşadığımız bu dünyada yaşama hakkı sadece insanoğlunun değil. Yaşam hakkı bütün canlıların ve bunu unutmamamız gerekiyor. Her insanın içerisinde bir zerre de olsa hayat, insan ve yaşam sevgisi varsa onda Allah sevgisi de vardır. Yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevme kültürüne tam manasıyla sahip olsak hayvanlara yapılan işkenceleri herhalde en aza indirmiş oluruz. Keşan Belediyesi olarak 2004 yılından beri gezici bir konteynerle başladığımız süreçte hayvanlarımıza kısırlaştırma dahil çeşitli faaliyet ve operasyonlarda bulunduk. Şu ana kadar Keşan mezbaha işletmemizin yanında pek ideal olmayan şartlarda hayvanlarımıza hizmet veriyorduk. Bu durumdan hep rahatsız oldum ancak yenisini yapmak bugüne kısmetmiş" dedi.

'6 AYDA TAMAMLANACAK'

Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi tesisinin 6 ay sürede tamamlanacağını ifade eden Özcan, "2 yıl önce Orman Genel Müdürlüğü'nden 72 dönüm alanı tahsis aldık. Bu zamana kadar da proje üzerine çeşitli çalışmalarda bulunduk. Bu anlamda Milli Parklar görevlisi Nazan Hanım'a çok teşekkür ederim. Çok güzel önerileri oldu. Proje bedelimizin yüzde 50 hibe alarak onaylandı. Yaklaşık 1 milyon 400 bin TL bedelli bir iş oldu. 6 ay gibi kısa bir sürede burayı müteahhit firmamızla bitirmeyi hedefliyoruz. Keşan'daki ve bölgedeki hayvanseverlerimize de bize gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ise Keşan'da sosyal demokrat belediyeciliğinin bölge adına ilk örneğinin gerçekleştirildiğini dile getirerek, tüm canlıların değer görmeyi hak ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından dua edilerek, tesisin temeli atıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Tesisin yapılacağı alan genel görüntü

-Protokol ve katılımcılar genel görüntü

-Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın konuşması

-CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan konuşması

-Dua edilmesi ve temelin atılması

-Temel atılan alan

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

(SÜRE: 05.56 - BOYUT: 361 MB)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================