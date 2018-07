DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)İNCE;'ERDOĞAN'I ARAYIP KUTLADIM'

Muharrem İnce, Kırklareli ziyaretlerinin sonunda sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle Paşa Cafe'de bir araya geldi. Erken seçim olacağını iddia eden İnce, bu seçimlerin 5 yıl sürmeyeceğini ve gençlerle birlikte 50+1'i sağlayacağını söyledi. Seçim gecesini anlatan Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan'ı arayıp kutladığını ve 'Allah mahcup etmesin' dediğini belirterek, şöyle konuştu:"Seçimi takip ediyoruz, partili arkadaşlarımız var, bilgisayarlarımız var, dev ekran televizyonlar var. Partinin grup başkan vekili var. Meclis başkan vekili var, milletvekilleri var, kardeşlerim, oğlum, herkes orada. Sonuçları takip ediyoruz. 'çık konuş' diyorlar, takip ediyoruz. Saat 5'e 10 kala Yüksek Seçim Kurulu'na gittim. Açıklama yaptık, 'Yüksek Seçim Kurulu ben buradayım, 6 dakikalık bir mesafedeyim, işini doğru yap' dedim. Peki YSK geçmişte olduğu gibi mühürsüz oylar geçerli olacak gibi bir yanlış karar aldı mı? Almadı, alamadı. 'İnsanları sokaklara çağırmadın' diyorlar. Yahu neden çağırayım, yanlış yaparsa çağıracaktım. Yanlış yapmadı. Niye insanlar gaz yesin, cop yesin. Bana 'gece neden konuşmadı?' diyorlar. Niye konuşayım, sonuçları takip ediyorum. Birisi diyor albaylar kaçırdı, buna inanmayın diyorum, yine tweet atıyorlar. Bunlar tam komedi, bunlar tamamen hayal ürünü. O kadar vahim değil yani Türkiye'nin durumu."

Seçim sonuçlarının ardından Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını ifade eden İnce, "Yenildiğin zaman şunu yapacaksın, karşısındakini kutlayacaksın. Ben böyle bilirim, demokrasiyi böyle anlarım. Erdoğan'ı aradım, kutladım. Başarılar diliyorum, Allah mahcup etmesin dedim ama bir dahakine o beni kutlayacak" ifadelerini kullandı. Salonda yoğun ilgi gören Muharrem İnce konuşmasının ardından ziyaretlerini tamamlayıp Kırklareli'nden ayrıldı.

2)150 KİŞİ ÖĞLE YEMEĞİNDEN SONRA HASTANELİK OLDU

KONYA'da özel bir yemek firmasının çıkardığı öğle yemeğini yedikten sonra rahatsızlanan yaklaşık 150 kişi, hastanelerde tedaviye alındı.Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir yemek fabrikası tarafından hazırlanan ve içerisinde çorba, pilav, tavuk ve salatadan oluşan 400 kişilik tabildot, çoğunluğu sanayi esnafı anlaşmalı iş yerlerine öğle yemeği için dağıtıldı. Yemeklerden yiyen yaklaşık 150 kişi bir süre sonra kusma, baş dönmesi, mide bulantısı ve ishal gibi şikayetlerle kent merkezindeki çeşitli hastanelere başvurdu. Tedaviye alınan kişilere serum tedavisi uygulandı. Hastanelerden yapılan açıklamada, rahatsızlanan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yemek firmasına gelen Karatay İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ise yemeklerden numune aldı. Hastanelere halen zehirlenme şüphesiyle gidenlerin olduğu ve sayının artabileceği belirtildi.

Tedaviye alınan işçiler, "Öğle tavuk, pilav, salata ve çorba yedik. 1 saat sonra mide bulantısı, kusma, ishal ve baş dönmesi yaşadık. Hemen hastaneye geldik ve burada serum tedavisi uyguladılar. Bizim gibi birçok arkadaşımız yemekler nedeniyle zehirlendi" ifadelerini kullandı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

3)KARGODAN ÇIKAN KİMYASAL 10 KİŞİYİ ZEHİRLEDİ



KAYSERİ'de Kazancılar Çarşısında bir giyim mağazasına gelen kargonun açılmasıyla çevreye yayılan ve geniz yakan koku nedeniyle rahatsızlanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Kokunun kıyafetlere sürülen amonyak sülfür olduğu belirtilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'nin merkez Melikgazi İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Kazancılar Çarşısı olarak bilinen mağazaların bulunduğu iş merkezindeki bir giyim mağazasına içerisinde ürünlerin bulunduğu kargo geldi. Kutudan çıkartılan poşetlerden biri açıldığında sıvı bir maddeden çevreye yayılan ve genizleri yakan koku hem çalışanları hemde müşterileri rahatsız etti. Mağazada çalışan 5 personel ile 5 müşterinin baygınlık geçirmesi nedeniyle zehirlenme şüphesiyle yapılan ihbar üzerine olay yerine, UMKE, AFAD, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Baygınlık geçiren 10 kişi hastanelere kaldırıldı. Ekipler, olay yerinde gaz ölçümü yaptı. Yetkililer ise maddenin amonyak sülfür olduğunu ve kargo aracında fazla dolaştırılınca zehirli bir gaza dönüşmüş olabileceğini öne sürdüler. Zehirlenen kişilerin tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4)VAN'DA HASTANE BAHÇESİNDE YANGIN ÇIKTI, HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ



VAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan trafo ünitesinde yangın çıktı. Yaşanan elektrik kesintisi yüzünden de hastanenin yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerindeki toplam 14 hasta, 112 ekiplerince çeşitli hastanelere nakledildi.

Van'ın İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan trafo ünitesinde, dün akşam saat 19.45 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, söndürürken, yangın nedeniyle hastane acil servis ve ek binasında ise elektrik kesintisi meydana geldi. Bu nedenle de yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerindeki toplam 14 hasta, 112 ekiplerince Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Lokman Hekim hastanelerine nakledildi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, hastanenin ek binasında bulunan kadın, doğum ve çocuk servislerinde yatan hastaların tedavilerine devam edildiği, yangın nedeniyle hasar görerek arızalanan trafoya, VEDAŞ ekiplerince gerekli müdahale yapıldığı, yaşanan arızanın da kısa süre içerisinde giderileceği belirtildi.

5)AFGAN AİLENİN YAŞADIĞI EV, YANGINDA KÜL OLDU

SİVAS'ta yedi kişilik Afganistan uyruklu ailenin yaşadığı ev çıkan yangında ev küle döndü.Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde Afgan uyruklu Ramazan Arab ve ailesinin kiracı olarak kaldıkları iki katlı evin giriş katında meydana geldi. 7 kişilik ailenin yemekte olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle arka odada yangın çıktı. Yangının büyümesiyle alevler tüm evi sardı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında Ramazan Arab ile eşi, 4 çocuğu ve annesinin evde olduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen Ramazan Arab'ın annesi Shırın Arab (50) sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Shırın Arab'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangında oturdukları ev kül olan Afgan aile aynı mahallede oturan akrabalarına sığındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

6)BODRUM'DA OTLUK VE MAKİLİK ALANDA KORKUTAN YANGIN

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Dün saat 14.40 sıralarında Ortakent-Yalıkavak Karayolu kenarındaki otluk ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen alevler, korkuttu. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 söndürme uçağı, 3 helikopter, 28 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Vatandaşlar da evlerinin bahçesindeki hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi. İzmir ve Denizli Orman Bölge Müdürlükleri'nden de söndürme çalışmaları için hava desteği istendiği belirtildi. Yangının ilk belirlemelere göre 20 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi. Söndürme çalışmaları, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla sürüyor. Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, "Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Şu an yeteri kadar arazöz ve orman ekibimiz var. Yangını, bir an önce kontrol altına alabilmek için çalışıyoruz" dedi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, otluk ve makilik alanda başladıktan sonra ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alındığını, ilk belirlemelere göre 2 hektar alanın küle döndüğünü söyledi. Çelik, "Ortakent mevkiinde saat 14.40 sıralarında başlayan yangına 14.50'de ilk müdahale yapıldı. 4 ilk müdahale aracı 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 6 helikopter, 4 uçak, 10 teknik personel, 6 memur, 70 söndürme işçisi söndürme çalışmalarda yer aldı. Yangınının çıkış sebebi teşkilatımız ve diğer kolluk kuvvetlerince araştırılıyor. Yangın saat 16.30 da kontrol altına alınmış olup soğutma işlemleri devam etmektedir. Meydana gelen yangında toplam 2 hektar makilik ve ormanlık alan zarar gördü" dedi.

7)ANTALYA'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN

ANTALYA'da, makilik alanda çıkan yangında, yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü. Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki makilik alanda dün saat 16.30 sıralarından henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Fark edenlerin haber vermesiyle bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangını söndürme çalışmalarına orman işçileri de destek verdi. Yangın, ekiplerin hızlı çalışmasıyla yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 2 hektar makilik alanın zarar gördüğü kaydedildi.

8)SICAKTAN PATLAYAN TRAFOLAR, YANGINA NEDEN OLDU

KAHRAMANMARAŞ'ta aşırı sıcak nedeniyle 2 elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan alevler ormanlık alan sıçradı. 3 saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alınan yangında 8 hektar ormanlık alan yandı.

Merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi'nde Ilıca-Süleymanlı Yolu Mevkiinde bulunan trafoda dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Trafodaki patlamanın ardından çıkan yangın ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 100 kişilik bir ekip 11 arazöz, 5 itfaiye 8 su tankı, 1 dozer, 1 ekskavatör yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonunda kontrol altına alınabildi.

2 TRAFO PATLADI

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yangına patlayan trafoların neden olduğunu ifade eden Ketmen, "2 tane elektrik trafosu aşırı sıcaktan patlıyor ve kablolar yere dökülüyor, ardından yangın başlıyor ve ormana sıçrıyor. İhbar üzerine vakit kaybetmeden ekipler bölgeye sevk edildi ve 3 saat süren bir çalışma sonunda kontrol altına alındı. yangından 8 hektarlık bir örtü yandı" diye konuştu.

9)YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 15 YARALI

KONYA'nın Ilgın İlçesi'nde yolcu otobüsünün yoldan çıkıp devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Konya-Afyonkarahisar Karayolu Ilgın ilçesi Kapaklı mevkiinde meydana geldi. Murat Taştekin'in kullandığı 44 AG 919 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 15 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

10)BABA VE 2 ÜVEY KIZI GÖLDE KAYBOLDU



HATAY'ın Altınözü ilçesinde göle girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başlayan Mustafa Korkmaz (49) ile kendisini kurturmak için suya atlayan üvey kızları Safiye Aslan (15) ve Emine Aslan (12) kayboldu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yarseli Mahallesi'ndeki baraj gölünde meydana geldi. İddiaya göre, yanına üvey kızlarını da alan Mustafa Korkmaz, fasülye ekmek için göl kenarındaki tarlasına gitti. Tarladaki işini bitirip, serinlemek için göle giren Korkmaz, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Üvey babalarının suda çırpındığını gören Safiye ve Emine Aslan kardeşler, Korkmaz'ı kurtarmak için göle girdi. Çevredeki vatandaşlar, baba ve kızlarının sudan çıkmadığını görünce durumu polise bildirdi. Gölün çevresinde arama yapan ekipler, baba ve üvey kızlarına rastlamayınca sualtı ekibi istendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden sevk edilen ekip, gölde yaklaşık 2 saat arama yaptı. Göl suyunun bulanık olması ve havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. Ekiplerin, sabah erken saatlerde arama çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

11)KANYONDA 5 GÜN ÖNCE KAYBOLAN TUR REHBERİNE ULAŞILAMADI



SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda 5 gün önce girdiği suda kaybolan tur rehberi Selçuk Korkut'u (26) arama çalışmalarından dün de sonuç alınamadı. Korkut'u 20 kişilik özel ekip arıyor.

Vezirköprü ilçesinde özel bir tur şirketinde rehberlik yapan Selçuk Korkut, 1 Temmuz'da Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda tekne gezisi sırasında serinlemek için suya girdi. Teknede kıyafetleri bulunan Korkut'tan haber alamayan arkadaşları durumu polise haber verdi. Polis yaptığı incelemenin ardından durumu deniz polisine ve AFAD ekiplerine bildirdi. Suyun derinliğinin yaklaşık 100 metreyi bulmasından dolayı çalışmalar için Ankara'daki Jandarma Arama ve Kurtarma'dan (JAK) yardım istendi. Dün ise İstanbul'dan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Kurtarma Grup Komutanlığı dalgıç ekipleri olay yerine gelerek ROV (Remote Operated Vehicle) Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı ile çalışmalarını yürütürken, Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma Timi ise sonar cihazı ile arama yaptı, ancak dün de bir sonuç alınamadı.

BARAJDA OLMADIĞINA KANAAT GETİRİLİRSE, ARAMALAR KARADA SÜRDÜRÜLECEK

Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner ve Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis olay yerine gelerek çalışmalar hakkında ekiplerle görüştü. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kaymakam Altıner, "Bu gün çalışmaların 5'inci günü Selçuk kardeşimiz için devletimiz bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma tüm ekipler elinden gelen gayreti sarf ediyor. Şuanda bölgede nokta tespiti yapıyoruz görüntü alınan ve şüphelenen yerlere dalış gerçekleştiriliyor. Allah ailesine ve yakınlarına sabırlar versin, umut ediyoruz ki kendisine sağ olarak ulaşacağız ama barajda kaybolduğundan beri geçen süreyi göz önüne aldığımızda vefat etmiş olabilir diye düşünüyoruz. İnşallah 'belki yüzmüştür ve karaya çıkmıştır şuanda yaşıyordur' diye umut ediyoruz. Eğer barajda olmadığına kanaat getirirsek karada arama çalışmalarımız devam edecek" dedi.

12)CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI



GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu 60 yaşlarında ismi açıklanmayan kişinin parkta down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı. Suriyeli'nin evinin önünde toplanıp taş atarak linç girişiminde bulunan kalabalığa, polis biber gazıyla müdahale etti. Suriyeli aile, güçlükle mahalleden tahliye edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gümüştekin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 60 yaşlarında ismi açıklanmayan kişi, 5 Haziran Parkı'nda 5 yaşlarındaki down sendromlu kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Bunu görenlerin saldırdığı Suriyeli koşarak 10 metre mesafedeki evine girdi. Olayı kısa sürede haber alan mahalleli, Suriyeli ailenin evinin önünde toplanıp taşla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, öfkeli kalabalığı sakinleştirmek için uzun süre çabaladı ancak eve taşlarla saldırıp, Suriyeli aileyi inç etmek isteyenler uyarılara aldırış etmeden tepkilerini sürdürdü.

Bunun üzerine polis, biber gazıyla kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Ardından evin önüne yanaşan polis otosuna konulan Suriyeli adamı uzaklaştırdı. Aracın arkasından taş atıp koşanlar güçlükle engellenirken, polis aracının camı kırıldı. Ardından çevik kuvvet ekiplerinin kalabalığı dağıtmasının ardından Suriyeli aile, zırhlı özel harekat aracına konularak mahalleden tahliye edildi.

Gözaltına alınan Suriyeli emniyete götürülürken, ailesi ise güvenlik gerekçesiyle başka yere yerleştirildi. Mahalledeki gerginlik uzun süre devam ederken, vatandaşlar 'İdam isteriz' sloganları attı.

SURİYELİLERE AİT İŞYERLERİNİN TABELALARI SÖKÜLDÜ: 6 KİŞİ YARALANDI

Gaziantep'te, cinsel istismar iddiasının ardından bazı kişiler, Türkmen Caddesi'nde bulunan Suriyeli'lere ait işyerlerinin tabelalarını söktü. Öfkeli kalabalığın tartaklamasıyla yaralanan Suriyeli 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, Suriyelilere ait işyerlerinde güvenlik önlemi alırken, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da inceleme yaptı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada polis, sosyal medyada cinsel taciz iddiasını provoke ettiği belirlenen 4 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Cinsel istismara maruz kaldığı öne sürülen çocuğun ise bulunamadığı belirtildi.

VALİLİK: ÇOCUĞUN TESPİTİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR

Gaziantep Valiliği, cinsel istismar iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, çocuğun tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edilerek, "Bugün saat 19.00 sıralarında Şahinbey ilçemiz Gümüştekin Mahallesi'ndeki parkta 60 yaşlarındaki R.C. adlı şüphelinin bir grup vatandaş tarafından 'Küçük kız çocuğuna yönelik istismar' iddiasıyla darp edildiği ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen ekiplerimiz tarafından R.C. adlı şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli tahkikat başlatılmış olup, istismar edildiği iddia edilen çocuğun tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

13)KIZINA İSTİSMARDA BULUNMAYA ÇALIŞANIN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

SAMSUN'da V.D. (40), 7 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunmaya çalıştığını iddia ettiği Ş.A.'nın (65) gözaltına alındıktan sonra aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığını belirten baba V.D., "Eylül'ler, Leyla'lar gitti, benim kızım gitmesin" dedi.

Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi'nde esnaf, 3 çocuk babası V.D., 5 Haziran'da saat 16.30 sıralarında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bisiklet süren kızının yanına yaklaşan Ş.A.'nın bir şeyler söylediğini ve ardından kızını tenha bir yere götürmeye çalıştığını ileri sürdü. V.D., mahallede kasaplık yapan kuzeninin durumu fark etmesi üzerine Ş.A.'nın fazla uzaklaşmadan kızının peşini bıraktığını söyledi. Olayın ardından mahalledeki güvenlik kameraları ile birlikte Çarşamba ilçesinde savcılığına şikayette bulunduğunu ifade eden V.D., şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığını anlattı. V.D., savcılığın tutuklama talebiyle 20 Haziran'da Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen Ş.A.'nın aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

Olayla ilgili konuşan V.D., "Kızım mahallede bisikletiyle dolaşırken o şahıs kızımı takibe alıyor. Kızımı yalnız bulduğu bir anda yanına geliyor ve bir şeyler söylüyor. Kızımı yol tarafına doğru çekmeye çalışıyor. Kızımı önden gönderip, kendisi de arabasıyla arkadan takip etmeye çalışıyor. 100 metre ilerde kızımı arabasıyla geçiyor ama dikiz aynasından da takibe devam ediyor. Bu arada bizim esnaf bir akrabamız var ve olayı fark ediyor. Kendi çocuğunu kızımın peşine yolluyor. Kızım akrabasını görünce fazla uzaklaştığını anlıyor ve korkarak geri dönmeye başlıyor. O şahıs da kızımı arabasına alamayınca geri dönüyor" dedi.

Ş.A.'nın daha önce cinsel istismar suçundan 8 yıl cezaevinde kaldığını iddia eden V.D., şöyle konuştu:

"Bu şahıs daha önce tecavüz suçundan 8 sene yattı. Biz tüm kayıtları, belgeleri savcılığa verdik. Savcılık tutuklama talebiyle bu şahsı mahkemeye sevk etti. Mahkeme de bu şahsı aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Niye serbest bıraktı? Bu şahsın suçu belli, yapmak istediği belli. Bu adam durmayacak. Ben susmuyorum, konuşuyorum ama çok susanlar var. Bu adam özürlü bir kadına tecavüzden 8 sene içeride yatmış. Her gün mahallemizde dolaşıyor, mahalle halkı huzursuz. Bu şahıstan sebep, çoğu insan çocuklarını okula göndermeyeceğini söylüyor. Yetkililerden biz yardım bekliyoruz."

Şüphelinin serbest bırakılmasına bir anlam veremediğini belirten V.D., "Eylül'ler gitti, Leyla'lar gitti ama benim kızım gitmesin. Bu şahıs durmayacak. Yalnız insanları takip ediyor. İcraata geçiyor, eğer kandırabilirse yapacağını yapıyor. Her şey ortada, kayıtlar var, şahitler var. Bu adamın belli ki bir korkusu yok. Her şeyi kamera altında yapıyor" diye konuştu.

14)KADINLAR 'İDAM GELSİN' SLOGANI ATARAK YÜRÜDÜ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kadınlar, çocuk istismarı ve cinayetlerine sessiz kalmadı. 'Çocuğuma Dokunma' sloganıyla yürüyüş yapan kadınlar idam istediler.

Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine dün saat 18.00'de Belediye binası önünde toplanan yüzlerce kadın, ellerinde pankartlarla çocuk istismarı ve cinayetlerine sert tepki gösterdiler. Kadınlar, gözyaşları içerisinde 'Çocuğuma dokunma' ve 'İdam gelsin' sloganları attı. Bir elinde pankart bir elinde bebekleriyle yürüyen kadınlar, yaşanan olaylara sert tepki gösterirken çevredeki esnaf ve vatandaşlar yürüyen kaınlara alkışlarla destek verdi.

"İDAM GELSİN İSTİYORUZ"

Kadınlar adına açıklama yapan Serpil Şan, "Dilim varmıyor söylemeye. Yüreğimiz yanıyor. Acılarımızı birleştirsek, Arş-ı Ala'ya yükselir.Eylül'lerimizin, Leyla'larımızın ve daha bir çoğunun anne ve babalarının acılarını paylaşıyoruz. Yalnız değilsiniz. Sizlere sabır diliyorum. Acınız acımızdır" dedi. Şan, şöyle devam etti:

"Öfkemiz çığ gibi büyüyor. Ne diyor Mehmet Akif Ersoy, 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda'... Artık topraktan minik bedenler fışkırıyor. Tecavüze uğramış, işkenceye maruz kalmış bedenler... Tecavüzün affı olmasın istiyoruz. Bu sapıklardan yeryüzü temizlensin istiyoruz. Tek yürek olduk, tek beden olduk, artık 'yeter' diyoruz. İdam gelsin istiyoruz. Bunu yapmaya kimse bir daha cüret edemesin. Kadına, hayvana en acısı da bebeklerimize yapılan tecavüzün affı olmasın istiyoruz. Bırakın küçük bedenler annelerinin koynunda, babalarının gölgesinde büyüsün. Annelerin dokunmaya kıyamadığı, babaların bakmaya doyamadığı o küçük bedenleri paramparça ediyorlar. Bu nasıl zulümdür? Şimdi soruyorum; oğlunuz, kızınız kapı önünde oynarken ne kadar güvende? Ya da hala orada duruyor mu? Çünkü tecavüze uğrayan binlerce çocuktan biri de sizinki olabilir. Yetkililere sesleniyoruz; bunlar için bir önlem alınmazsa, öncekiler gibi bu yaşananlar unutulacak ve bir tek hatırlayan o yavruların ailesi olacak. Lütfen sesimiz duyulsun" dedi.

15)DENİZLİ'DE ANNELER ÇOCUKLAR İÇİN YÜRÜDÜ

DENİZLİ'de, çeşitli sivil toplum kuruluşları üyesi anneler, son günlerde artan çocuklara yönelik cinsel istismar ve cinayetleri protesto etmek için eylem yaptı. Denizli Valiliği önünde dün toplanan anneler, çocuğa yönelik şiddete tepkilerin ifade edildiği pankartlar taşıyarak Delikliçınar Meydanı'na kadar yürüdü. Grubun yürüyüşüne çevrede bulunan vatandaşlar da destek verdi. Anneler adına açıklamayı Avukat Jülide Keleş Yarışan yaptı. Basın açıklaması öncesi katılımcıların taşıdığı pankartlarda yazılanları okuyan Yarışan, dünyaya gelen her çocuğun sorumluluğunun tüm topluma düştüğünü söyledi. Yarışan, "Görevimiz, tüm çocukların yaşama, gelişim, eğitim, güvenlik ve sağlık haklarına ulaşması için var gücümüzle birbirimizden kuvvet alarak çalışmak. Görevimiz, tüm çocukların hak ihlallerinden, şiddetten, istismardan, ihmalden, kötü muameleden korunmasını sağlamak. Çocukları koruyamamaktan; çocuğa, kadına, hayvana yönelmiş şiddetin sonuçlarından hepimiz sorumluyuz. Saldırganların cezalandırılmasını, hiçbir suçun cezasız kalmamasını, herkesin içini paralayan bu kör şiddete maruz kalan tüm canlılar için adaletin yerini bulmasını, güvenli umutlu bir toplumda yaşamayı istiyoruz. Çocukların koruyucusu olmak, şiddeti üreten kısır döngüde zarar gören erkek ve kadınlarla omuz omuza olmak, şiddetin yaralarını sarmak istiyoruz" dedi.

"İDAM VE HADIM CEZALARI SUÇUN OLUŞMASINI ENGELLEMEYE YETMEYECEKTİR"

Önceliğin suçu önlemek ve çocukları korumak olduğun belirten Yarışan, "Koruyamadığımız çocuklarımızın sorumluluğunu kabul etmek ve hayatta kalan tüm şiddet mağdurlarını desteklemek, hayata tutunmalarını sağlamak da sorumluluğumuz. Biliyoruz ki cinsel şiddetin sebebi, bastırılamayan cinsel arzular, sapıklık, pedofili değildir. İktidar mücadelesidir, güç gösterisidir. Bu suçları işleyenlerin amacı beden üzerinde tahakküm kurmak, gücünü kanıtlamaktır. Bu nedenle son dönemlerde artan, görünür hale gelen çocuk istismarı ve en ağır biçimi ile çocuk cinsel istismarı ve çocuklarımızın yaşamdan koparılması münferit, sapık, hasta insanların eylemleri olarak kabul edilmemelidir. Suç işlendikten sonra suçluların bedenleri üzerinden kısasa kısas yöntemiyle, idam ve hadım cezalarıyla ortadan kaldırmaya çalışmak suçun oluşmasını ve tekrarlanmasını engellemeye asla yetmeyecektir" dedi.

Basın açıklamasının ardından alkışlı protesto yapan grup, daha sonra dağıldı.

16)EDİRNE'DE, 'ÇOCUK İSTİSMARINA' KARŞI EYLEME 15 KİŞİ KATILDI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Eğitim ve Dayanışma Federasyonu tarafından çocuk istismarı ve cinayetlerine tepki için sessiz yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi. Eyleme katılan 15 kişi, ölüm haberleriyle Türkiye'yi yasa boğan Eylül Yağlıkara (8) ve Leyla Aydemir'in (4) fotoğraflarının yer aldığı dövizleri taşıdı.

Keşan Eğitim ve Dayanışma Federasyonu tarafından çocuk istismarı ve cinayetlerine tepki için sessiz yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı. Tekel Meydanı'nda toplanan 15 kişi, ölüm haberleriyle Türkiye'yi yasa boğan Eylül ve Leyla'nın fotoğraflarının bulunduğu ve üzerinde 'Çocuk susar sen susma', 'Çocuk ölümüne son', 'Öldüren sevginizi istemiyoruz', 'Susma suça ortak olma' ve 'Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmak zorundayız' yazılı dövizler açarak, çevredeki vatandaşlara farkındalık çağrısında bulundu.

Grup daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Meydandaki Atatürk anıtı önünde basın açıklamasını okuyan Keşan Eğitim ve Dayanışma Federasyonu Sözcüsü İren Hatipoğlu, "Ülkemiz gündeminde son günlerde görünürlük kazanan çocuklara yönelik istismar, siyasi, ideolojik, dini ve etnik kimliklere bakılmaksızın toplumun her kesimini etkilemektedir. Bir toplumun geleceği olan çocukların böyle bir şiddete maruz kalmamaları için toplumdaki tüm paydaşların kimliklerini ve dünya görüşlerini bir kenara bırakıp, seferber olmamız, toplumsal sorumluluk almamız gerekmektedir" dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

17)BİTLİSLİ MİNİBÜSÇÜLERDEN ÇOCUK İSTİSMARINA TEPKİ

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde 17 no'lu Bitlis-Tatvan Taşıma Kooperatifi'nde taşımacılık hizmeti veren minibüs sürücüleri, çocuk istismarı, cinayeti ve kaçırma olaylarına tepki gösterdi.

Bitlis'te Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan sürücüler, basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Bitlis-Tatvan Taşıma Kooperatifi Başkanı Servet Bayram, önce Ankara Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül, ardından Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla'nın acı haberinin tüm Türkiye gibi kendilerini de derinden yaraladığını belirterek, şöyle dedi:

"Önce Ankara Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül ve akabinde Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den vahşet kokan acı haberler aldık. Kayıp çocuk vakaları artıyor, çocuk istismarı çoğalıyor ve çocuk cinayetleri sıradanlaşıyor ve sosyal medya tepkisinin dışında hiçbir adım atılmıyor. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan bu üzücü ve menfur olaylar bizi derinden yaralamaktadır. Bu olayların sonucunda yetkili tüm kuruluşları ve STK'ları bu gerçeği bir daha düşünmeye davet ediyor ve geleceğimiz için acil tedbirler alınmasını, suçlulara hak ettiği cezanın verilmesini ve bu tür üzücü ve ciğerimizi yakan olaylar için önleyici ve koruyucu nitelikte uzun vadeli politikalar belirlenmesini istiyoruz."

'ÇOCUKLARIN YÜZÜNE BAKINCA EYLÜL VE LEYLA'YI GÖRÜYORUZ'

Çocuklara yapılanların ardından toplumun derinden yaralandığını belirten Bayram, "İki masum evladımız Leyla ve Eylül'ün arka arkaya gelen ölüm haberlerinin tüm ülkede ve toplumun her kesiminde yarattığı üzüntü ve öfke, hepimize bazı gerçekleri çok net bir şekilde gösterdi. Savunmasız masum çocuklara dönük her türlü şiddet, istismar ve katledilme olayları yitirdiğimiz bu evlatlarımızla birlikte toplumdan iyilik, merhamet ve vicdanın da eksildiği gerçeğidir. Çocuklarımızın yüzüne baktığımızda Ankara'daki Eylül'ün, Ağrı'daki Leyla'nın yüzünü görüyoruz. Bu vakalar artık son bulsun istiyoruz. Başka aileler evlat acısı çekmesin istiyoruz. Aynı şey bizim evlatlarımızın başına gelir mi korkusuyla yaşamak istemiyoruz. Yarınımıza umut olan çocuklarımızın korunması için her türlü çabanın bir parçası olduğumuzu söylüyor ve bu olayların bir daha yaşanmaması için önleyici tedbirlerin etkin bir şekilde çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Minibüs sürücüleri, açıklamanın ardından araçlarıyla kent içinde tur attı.

18)15 YAŞINDAKİ KIZ EVDE İNTİHAR ETTİ



ISPARTA'da anne ve babası çalışmaya giden Emine S. (15) evde yalnızken odasında tavana bağladığı iple intihar etti.

Sidre Mahallesi 4321 Sokak'ta ailesiyle oturan 10'uncu sınıf öğrencisi Emine S., anne ve babası gündelik işçi olarak çilek toplamaya gidince evde 10 yaşındaki erkek kardeşiyle kaldı. Kardeşi de sokağa çıktıktan sonra Emine S. iddiaya göre, dün saat 15.00 sıralarında odasının tavanına bağladığı iple kendisini astı. Bir süre sonra eve dönen kardeşi, Emine S.'yi boynundan iple asılı halde buldu. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Emine S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayı öğrenerek eve gelen anne ve baba fenalık geçirdi.

Savcının incelemesinin ardından Emine S.'nin cenazesi otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19)ELBİSE DOLABI UYUŞTURUCU YETİŞTİRMEK İÇİN SERAYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir eve yaptığı baskında uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri evde yaptıkları incelemede elbise dolabının uyuşturucu yetiştirmek için seraya dönüştürüldüğünü belirledi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir sitedeki dairede uyuşturucu imal edildiğine dair bilgi alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için savcılık izniyle harekete geçen ekipler, belirlenen daireye dün sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Baskında jandarma ekipleri uyuşturucu yetiştirmek için dairenin seraya çevrildiğini belirledi. Uyuşturucuların yetiştirilmesi için evde özel sistemler kurulduğu, ısı, havalandırma ve nemlendirme işlemleri için her bir ayrıntının düşünülerek doğal sera ortamının sağlandığı tespit edildi. Olayla ilgili evde gözaltına alınan şüpheli M.T.'nin dairede oluşan kokuyu havalandırma sistemiyle dışarıya aktardığı görüldü.

Baskında Türkiye'deki kilo fiyatının ortalama 30 bin lira olduğu belirtilen ve yeşil kokain olarak da bilinen 160 gram 'skunk' adlı uyuşturucu, saksılara ekili vaziyette 182 kök skunk kenevir bitkisi, 2 elbise dolabı görünümünde sera, 4 fan, 14 aydınlatma projektörü, 30 metre alüminyum kaplı havalandırma borusu, 6 havalandırma aparatı, 7 ısı ölçer, 2 havalandırma filtresi, 50 kilogram zirai ilaç, uyuşturucu ekiminde kullanılan gübreyle 300 boş saksı ele geçirildi. Saksılarda yetiştirilen uyuşturucu maddelere el konulurken sera sistemleri de sökülerek karakola götürüldü. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. tutuklandı.

20)TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPAN 2 İNGİLİZ TUTUKLANDI

MUĞLA'nın Dalaman Havalimanı'nda gözaltına alınan Irak uyruklu İngiltere vatandaşı 2 kardeş, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Dalaman Havalimanı'nda, yurtdışı gelen yolcu kısmında TEM Risk Analiz görevlileri tarafından şüpheli hareketleri nedeniyle fark edilen iki kişi takibe alındı. Irak uyruklu ve İngiltere vatandaşı oldukları belirlenen Ayman Barzan ve Hariam Barzan kardeşlerin çelişkili beyanları üzerine telefon ve sosyal medya hesaplarında inceleme yapıldı. Sosyal medya hesaplarında PKK/YPG terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 2 kardeş, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

21)ARSASININ GEÇTİĞİ CADDELERİ BARİYERLE KAPATTI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Mustafa Keskin, arsasının geçtiği iki caddeyi demir bariyerle çevirerek trafiğe kapattı.

Serik'e bağlı Orta Mahalle'de oturan Mustafa Keskin, geçen yıl aldığı yaklaşık 1100 metrekare arsasının sınırlarının tespiti için bir firmayla anlaştı. Yapılan ölçümler sonucu arsasının geçtiği İşler ve Kızderesi caddelerinin olduğu bölümü demir bariyerle çeviren Keskin, üzerine de 'Özel mülk girilmez' yazısı astı. Bu sabah trafiğe kapatılan cadde üzerindeki esnaf ise ne yapacağını şaşırdı.

22)TEKİRDAĞ'DA 228 BİN DOLAR TUTARINDA SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek istenen 100 dolarlık banknotlar halinde 228 bin dolar tutarında sahte dolar ele geçilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya yüklü miktarda sahte dolar sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 3 aylık fiziki ve teknik takip sonucu operasyon için düğmeye bastı. Jandarma, takibe aldığı M.Ö. (49) yönetimindeki aracı, Tekirdağ-Malkara karayolu üzerindeki İnecik Mahallesi mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasaya sürülmek istenen 100 dolarlık banknotlar halinde 228 bin dolar tutarında sahte dolar ele geçilirken, sürücü M.Ö. ile araçta bulunan E.D. (34), C.K. (30) ve H.A. (35) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

23)YOLDA BULDUĞU 20 BİN LİRAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Cengiz Özgüleşçi banka önünde bulduğu 20 bin TL'yi polise götürerek sahibine teslim edilmesini sağladı.

Kıbrıs Şehitler Caddesi'ndeki bir bankadan dün saat 16.00 sıralarında para çeken Erkan Fetvacı, zarfın içine koyduğu paraların 20 bin TL'sini yere düşürdü. Durumun farkına varmayan Fetvacı arabasına binerek uzaklaştı. Bu sırada başka bir bankaya işlem yaptırmak için gelen Cengiz Özgüleşçi, yerde 100 TL'lik banknotlardan oluşan 20 bin TL'yi buldu. Durumu Bodrum Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildiren Özgüleşçi paranın sahibine teslim edilmesini istedi. Olaydan bir süre sonra Erkan Fetvacı zarfın delik olduğunu ve paranın bir kısmının eksik olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Özgüleşçi bulduğu paranın seri numaralarını bankadan teyit ettirdikten sonra parayı Fetvacı'ya teslim etti. Özgüleşçi'ye teşekkür eden Fetvacı, "Cengiz Özgüleşçi'ye duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Cengiz Özgüleşçi ise, "Bankaya girip bende para yatıracaktım. Girmeden önce baktım yerde iki tane deste halinde 20 bin lira var. Ben de mutlaka ihtiyacı olan birinindir diye düşündüm. Sahibinin kim olduğunu merak ettim. Hemen Emniyet Müdürlüğü'ne geldim. Sağ olsun onlar da sıcak karşıladılar. Her insanın yapabileceği normal bir hareket olarak parayı sahibine teslim ettim. İnsanların birbirlerine samimiyetle yaklaşırsa daha çok kenetleneceğimizi düşünüyorum" dedi.

Fetvacı ve Özgüleşçi işlemleri tamamladıktan sonra el sıkışarak emniyetten ayrıldı.

