DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)SINIRDA BULUP EVE GÖTÜRDÜKLERİ MÜHİMMAT PATLADI: ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALI

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde kardeş iki çocuğun Suriye sınırında buldukları türü bilinmeyen mühimmat, götürdükleri evde kurcalarken patladı. Olayda Emine Badem (33) ile kızı Elif (15) ve oğlu Ali Badem (12) yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Akçakale'nin Suriye sınırındaki Büyüktokaç Mahallesi'nde meydana geldi. Sınır hattındaki arazide oynayan Elif ve Ali Badem kardeşler, sınır hattındaki arazide türü henüz bilinmeyen mühimmat buldu. İki kardeş, eve götürdükleri mühimmatı kurcalarken patlama meydana geldi. Olayda Emine Badem ile kızı Elif ve oğlu Ali Badem yaralandı. Patlama sesiyle eve gelenlerin ihbarıyla sevk edilen sağlık görevlileri yaralı anne ile 2 çocuğunu ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralılar acilde tedaviye alınırken, eve güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler, çevresinde önlem aldıkları evde inceleme yaptı.Daha önce Suriye'den atıldığı ve patlamadığı tahmin edilen mühimmatın türü ve ne olduğu araştırılıyor.

KBRN TARAMASI YAPILDI

Akçakale'deki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen anne ile 2 çocuğun tedavileri sürüyor. Yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanık olduğu teshit edilen yaralılar için AFAD ekipleri de acil servise geldi. Ekipler yaralılarda Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) madde taraması yaptı. Ekiplerin taramasının ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlamadıkları belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Akçakale Devlet Hastanesi

- Yaralının ambulansa koyulması

- Etrafında bekleyen akrabaları

- Sınırdan detay görüntü

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- Acil servisten çıkan ambulans

- Yaralı çocukların yakınları olayı anlatması

- AFAD ekipleri acil servise gelmesi

- Yaralıların fotoğrafları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT-Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9 KÖY, KAYIP SALİH'İ ARIYOR (EK)

2)PERVARİ'DE 4 GÜNDEN BERİ KAYIP OLAN SALİH ORAL BULUNDU

SİİRT'in Pervani ilçesine bağlı Güleçler köyünde 4 gün önce ot toplamaya giderken kaybolan 15 yaşındaki Salih Oral, bulundu. Köye 30 kilometre mesafede bulunan dağlık alandaki kayalık alanda bulunan Salih Oral, hastaneye kaldırıldı. Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde 4 gün önce eşeğiyle birlikte odun toplamak için dağlık alana giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Salih Oral, bugün köye 30 kilometre uzaklıkta bulundu. Köylüler tarafından kayalıklar arasında, aç, sussuz ve bitkin bir halde bulunan Salih Oral ile ilgili hemen jandarmaya haber verildi. Kayalık bölgeye gelen jandarma ekipleri, buradaki ilk müdahaleden sonra Salih Oral, Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Salih Oral, gerekli tedavileri yapıldıktan sonra ailesine teslim edilecek.

VALİLİK AÇIKLADI

Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde 4 gün önce kaybolan ve bugün akşam saat 18.00'da bulunan Salih Oral ile ilgili Siirt Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Pervari ilçesi Güleçler Köyü mülki sınırları içerisinde ikamet edan Salih Oral (15 yaşında) isimli çocuk 01 Temmuz 2018 günü saat 17.00 sıralarında eve dönmemesi sonucu ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulmuştur. Pervari ilçemiz Güleçler köyünde ikamet eden 15 yaşındaki M. Salih Oral, jandarma AFAD Güvenlik korucuları ve vatandaşların 4 günlük yoğun arama sonucunda saat 18.00 da sağ olarak köyün üst bölgesinde bulunmuştur. Kayıp çocuk Salih Oral ile ilgili olarak Siirt İl Jandarma Komutanlığı iz takip köpeği ve sorumlusu, Pervari Asyş. Kmom. BLK.lığından 3 Asyş. Komd. Timi (37 personel), Merkez J.Krk.K.lığmdan 2 JİG Timi, 2 Adet Uçan Göz (Drone), 50 güvenlik korucusu ve köy halkından yaklaşık 100 kişi ile Siirt İl AFAD Müdürlüğü ekipleri arama faaliyetine dahil olarak kayıp çocuk Salih Ural sağ olarak bulunmuştur. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kayıp çocuk Salih Oral tedavi altına alınmıştır" denildi.

Bu arada Pervari Kaymakamı Hakan Şeker, arama çalışmalarına bizzat katılarak, çalışmaları yönetti. Akşam saatlerinde bulunan Salih Oral, getirildiği köyde Kaymakam Şeker'in ellerini öperek sarıldı. Kaymakam Şeker, Salih Oral'ın bulunmasıyla ilgili yaptığı kısa konuşmada, arama çalışmalarına katılan güvenlik güçleri ve köylülere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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-Kayıp çocuğu bulan kalabalığın köye doğru gelişi

-Park halindeki araçlar

-Genel ve detay görüntüler

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-Bulunan çocukla birlikte kalabalığın köye gelişi

-Köye getirilen Salih Oral'ın Kaymakam Şeker'in elini öpmesi

-Kaymakam Şeker'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK /SİİRT,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)YUSUF'UN İSTANBUL'DAKİ GÖRÜNTÜLERİNİ AİLESİ TEŞHİS ETTİ

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Malabadi Mahallesi'nde hayvan otlatmaya giden ve bir daha kendisinden bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın İstanbul Beylikdüzü'nde dün çekilen görüntülerini ailesinin teşhis ettiği ve İstanbul'da olduğu ortaya çıktığı belirtildi. Silvan Kaymakamı Adem Çelik, dün sabah saatlerinde İstanbul Beylikdüzü'nde bir fırından ekmek alan çocuğun Yusuf Yılmaz olduğu ihbarı üzerine jandarmanın söz konusu bölgedeki görüntüleri istediğini ve gelen görüntülerin Yılmaz Ailesi bireyleri tarafından izlenmesi üzerine söz konusu kişinin 4 gündür aranan Yusuf Yılmaz olduğunun teşhis edildiğini söyledi.

Kaymakam Çelik, ailenin görüntüleri teşhis etmesinden sonra Silvan'da 4 gündür süren arama çalışmalarınında sonlandığını ve artık Yusuf'un İstanbul'da aranacağını söyledi.

VALİLİK'TEN YUSUF AÇIKLAMASI

Yusuf Yılmaz'ın bulunmasıyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Yusuf'un ailesine teslim edilmesi için ilgili makamlarla koordine kurulduğu belirtilerek, ""Yusuf Yılmaz isimli çocuğun Diyarbakır ili Silvan ilçesi Çatakköprü Köyü mülki sınırları içerisindeki kırsal alanda 1 Temmuz 2018 Pazar günü büyükbaş hayvanları otlatırken kaybolduğu hususunda ailesi tarafından yapılan müracaat üzerine, 4 gün süresince Jandarma Komando ve Jandarma İç Güvenlik birlikleri, Güvenlik Korucuları, AFAD ve UMKE görevlilerince bölgede gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetleri neticesinde, anılan çocuğun Batman sulama kanalına düşmediği yönünde bilgiler elde edilmiş, konu ile ilgili olarak ulusal düzeydeki basın yayın organlarında yer alan haberlere istinaden İstanbul ili Beylikdüzü ilçesindeki ticari işletmede çalışan duyarlı bir vatandaş tarafından AFAD'ın sosyal paylaşım sitesinde bahse konu çocuğun 3 Temmuz 2018 Salı günü Beylikdüzü-Beykent Minibüs durağında görüldüğü ve bir pastaneden yiyecek aldığı yönünde yazılı beyanda bulunulmuştur. İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi mülki sınırları içerisindeki bahse konu ticari işletmenin kamera kayıtlarının kayıp müracaatında bulunan anne Fatma Yılmaz'a izlettirilmesi neticesinde, Yusuf Yılmaz'ın 3 Temmuz 2018 Salı günü saat 11.30 itibariyle Beylikdüzü ilçesinde bulunduğu anne teşhisi ile sabit olarak tespit edilmiştir. Kayıp çocuk Yusuf Yılmaz'ın Silvan ilçesi Çatakköprü Köyü ve mücavir alanında aranması çalışmalarına son verilmiş olup, güvenlik güçlerince bulunmayı müteakip, ailesine teslim edilmesi hususunda ilgili makamlarla koordine kurulmuştur. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması yönündeki çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Bu arada, İstanbul'da görülen Yusuf Yılmaz ile ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, Yusuf Yılmaz'ın bir marketteki tezgahların önünden geçtiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Marketteki tezgahın önünden geçen Yusuf Yılmaz

- Genel ve detay görüntüler

Haber: DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)KANYONDA KAYBOLAN TUR REHBERİNİ ARAMA ÇALIŞMASINDAN SONUÇ ALINAMADI

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda serinlemek için girdiği suda kaybolan tur rehberi Selçuk Korkut'u (26) arama çalışmaları dün de devam etti. Ancak çalışmalardan bir sonuç alınamadı.

Vezirköprü ilçesinde özel bir tur şirketinde rehberlik yapan Selçuk Korkut, 4 gün önce Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda tekne gezisi sırasında serinlemek için suya girdi. Teknede kıyafetleri bulunan Korkut'tan haber alamayan arkadaşları durumu polise haber verdi. Polis yaptığı incelemenin ardından durumu deniz polisine ve AFAD ekiplerine bildirdi. Suyun derinliğinin yaklaşık 100 metreyi bulmasından dolayı çalışmalar için Ankara'dan Jandarma Arama ve Kurtarma'dan (JAK) yardım istendi. Bölgeye gelen JAK timi, çalışmalara katıldı. Korkut'u arama çalışmalarına bu gün de devam etti. Dalgıçlar botlarla Baraj Gölü'nde kayıp Korkut'u aradı. 7 kişilik ekiple kanyonda 160 metreye kadar görüntü sağlayabilen sonar görüntüleme cihazı ile arama yapıldı ancak olumlu bir sonuç alınamadı. Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner de bölgeye gelerek arama çalışmalarını yerinde takip etti. Ayrıca Vezirköprü Belediyesi tarafından kıyıda kurulan çadırda Korkut'un yakınları gelecek olumlu bir haberi umutla bekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Baraj gölünde jandarma ekibinin botlarla arama çalışması yapması

-Detaylar

Haber-Kamera:Suat PALA /VEZİRKÖPRÜ(Samsun),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)ESKİŞEHİR'DE YOLCU OTOBÜSÜ YANDI

ESKİŞEHİR- Ankara Karayolu'nda hareket halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Sürücünün emniyet şeridine park ettiği otobüsteki yolcular, yoldaki diğer sürücülerin de yardımıyla kapılardan ve kırılan camlardan tahliye edildikten kısa süre sonra araç alev topuna dönüştü. Can kaybı ve yaralanan olmayan olayda yanan otobüs itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Olay saat 01.00 sıralarında Eskişehir- Ankara Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Konya'dan İstanbul istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 BDS 05 plakalı yolcu otobüsünde, Eskişehir'e 20 kilometre mesafede yangın çıktı. Motor kısmından başladığı belirtilen yangın nedeniyle sürücü, otobüsü emniyet şeridinde park ederken, yolcular, yoldan geçen araçlarda bulunanların da yardımıyla kapılardan ve kırılan camlardan çıkartılarak tahliye edeldi. Yolcuların tahliyesinin hemen ardından yangın hızla yayılarak, otobüs bir anda alev topuna dönüştü. Yolcular panik ve korku yaşarken, şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekibi geldi. Otobüs yangını nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Yaklaşık 30 dakikada yanan otobüs tamamen söndürüldükten sonra karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. Otobüsten tahliye edilen yolcular ise firmanın tahsis ettiği bir başka otobüsle İstanbul'a gönderildi. Jandarma, motor bölümünde elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığı öne sürülen yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüsün alev alev yanması

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,()

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6)İZMİR'DE ÇOCUĞU TACİZ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI



İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 13 yaşındaki çocuğu taciz ettikten sonra kaçan ve kimliği güvenlik kameralarından tespit edilen M.K., polisin takibiyle Kemalpaşa ilçesinde yakalandı. Geçen Pazar günü saat 09.30 sıralarında, Karşıyaka'da annesiyle pastaneye giden D.S., alışveriş yaptıktan sonra evine döndü. D.S., apartmanın kapısını açtıktan sonra şüpheli de kendisiyle birlikte içeri girdi. Bu sırada apartman içerisinde D.S., kendisine tacizde bulunan şüpheliye direnince aralarında boğuşma yaşandı. Apartmanda vatandaşlardan gelen sesler üzerine paniğe kapılan şüpheli, kaçtı. Şikayet üzerine polis çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarına görüntüsü yansıyan şüphelinin kimliği, polislerce tespit edildi. Bunun yanı sıra görüntüsü sosyal medyada da yayınlanan şüpheli konusunda vatandaşlar da birbirlerini hem uyardı hem de yakalanması için paylaşım yaptı. Her yerde aranmaya başlanan M.K., Kemalpaşa'da polis tarafından yakalandı. Çalışmadığı öğrenilen M.K., gözaltına alınarak İzmir'e getirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Emniyet binasından görüntü

-M.K.'nın polis eşliğinde araçtan indirilmesi ve emniyete girmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM / İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)İŞ MAKİNESİ ALTINDA KALAN 2 KİŞİ ÖLDÜ

HATAY'ın İskenderun ilçesinde çalıştıkları lojistik firmasında iş makinesinin altında kalan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Ölenlerin yakınları hastane bahçesinde gerginlik çıkartınca polis olaya müdahale etti. Edinilen bilgiye göre İskenderun - Adana karayolu üzerinde özel bir lojistik firmasında, Muhammet Keser ile Oktay Keser iş makinesinin altında kaldı. Mesai bitimine yakın saatlerde meydana gelen kazada ağır yaralanan Muhammet ve Oktay Keser ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların ikisi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen Muhammet ve Oktay Keser'in yakınları ölüm haberini alınca sinir krizi geçirerek gerginlik yarattı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gerginlik yaratan hasta yakınlarına müdahale ederek aileleri sakinleştirmeye çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Gerginlik çıkaran hasta yakınlarından genel detaylar

- Polisin gruba müdahale etmesi

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN(Hatay),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)İÇTİKLERİ TÜTÜNDEN ETKİLENEN 3 ARKADAŞ HASTANELİK OLDU

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kahvehanede otururken içtikleri tütünden etkilendikleri iddia edilen 3 kişi hastanelik oldu. Olay öğle saatlerinde, Akyazı Pazarköy Sokağı'nda meydana geldi. H.Y., F.B. ve Ş.E. kahvehanede oturdukları sırada tütün sarıp içti. 3 arkadaş, dakikalar geçmeden fenalaşarak yere yığıldı. Kahvehanedekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri geldi. Yerde kıvranan 3 kişi vatandaşların da yardımıyla ambulanslara alınarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tespitte 3 arkadaşın içtikleri tütünden etkilendikleri belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinde görüntü

Ambulanslardan görüntü

Ambulansa alınmaları

Haber-Kamera: Alaattin ONUR / AKYAZI(Sakarya),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)ZONGULDAK'TA KAZA: 6 YARALI

ZONGULDAK'ta iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Muhammet Terzi(38) yönetimindeki 67 AK 130 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak karşı şeritte seyir halinde olan Mehmet Aslan'ın(27) kullandığı 06 YGM 34 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüleri Muhammet Terzi ve Mehmet Aslan ile araçlarda bulunan Şaban Şahin(34), Ercan Akyüz (50), Anıl Berk Aksakal(18) ve Sergen Toroman(21) yaralandı. AFAD ekipleri tarafından kamyonetlerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden detaylar

-Toplanan kalabalık

-Polislerin inceleme yapması

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)ESKİŞEHİR'DE YOLCU OTOBÜSÜ YANDI



ESKİŞEHİR- Ankara Karayolu'nda hareket halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Sürücünün emniyet şeridine park ettiği otobüsteki yolcular, yoldaki diğer sürücülerin de yardımıyla kapılardan ve kırılan camlardan tahliye edildikten kısa süre sonra araç alev topuna dönüştü. Can kaybı ve yaralanan olmayan olayda yanan otobüs itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Olay saat 01.00 sıralarında Eskişehir- Ankara Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Konya'dan İstanbul istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 BDS 05 plakalı yolcu otobüsünde, Eskişehir'e 20 kilometre mesafede yangın çıktı. Motor kısmından başladığı belirtilen yangın nedeniyle sürücü, otobüsü emniyet şeridinde park ederken, yolcular, yoldan geçen araçlarda bulunanların da yardımıyla kapılardan ve kırılan camlardan çıkartılarak tahliye edeldi. Yolcuların tahliyesinin hemen ardından yangın hızla yayılarak, otobüs bir anda alev topuna dönüştü. Yolcular panik ve korku yaşarken, şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekibi geldi. Otobüs yangını nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Yaklaşık 30 dakikada yanan otobüs tamamen söndürüldükten sonra karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. Otobüsten tahliye edilen yolcular ise firmanın tahsis ettiği bir başka otobüsle İstanbul'a gönderildi. Jandarma, motor bölümünde elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığı öne sürülen yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüsün alev alev yanması

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)KİRALIK OTO GALERİSİNİN DEPOSUNDA YANGIN

ADIYAMAN'da, kiralık otomobil galerisinin depo bölümünde bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle depodaki eşyalar yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Kırçiçek'e ait kiralık otomobil galerisinin depo bölümünde bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Murat Kırçiçek, alevleri görünce itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle depodaki eşyalar yanarken, ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yeri

- Dumanların yükselmesi

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Yangında yanan eşyalar

- Çevredeki kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)'KARDEŞİNİ NEDEN DÖVDÜN?' DİYEN BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ (3)

TUTUKLANDI

Karaman'da, kardeşini dövdüğü gerekçesiyle kendisine tepki gösteren babası Fatih Kavas'ı (45) kalbinden bıçaklayarak, öldüren A.K. (17), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan oğlu tarafından öldürülen baba Fatih Kavas'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kavas'ın cenazesi ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karaman Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Cenaze namazının kılınması

- Cenaze töreninden detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)FETÖ'DEN YARGILANAN BURSA ESKİ VALİSİ HARPUT TAHLİYE EDİLDİ (ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)



BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında eski Vali Şahabettin Harput'un da bulunduğu17'si tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bugün yapılan duruşmada Şahabettin Harput ile iki sanık 50 şer bin TL kefalet karşılığı tahliye edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden sonra sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, Ağustos ayında çıkartıldığı mahkemece 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. Savcılık soruşturmasının ardından aralarında Harput'un da bulunduğu 27'si tutuklu 60 sanık hakkında Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma ve terörizmin finansmanının kanununa muhalefet' suçlarından 10 ile 20'şer yıla kadar hapis cezaları istemiyle dava açıldı. Şahabettin Harput'un suçlamaları kabul etmediği yargılama sürerken tutuklu sanıklardan 13'ü daha tahliye edildi.

Harput'un aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanıklı davanın yargılamasına bugün devam edildi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti sağlık problemleri ve yaşı dikkate alınarak Şahabettin Harput ile diğer tutuklu sanıklar Mehmet Ali Yayıkcı, Ali Kemal Turan'u 50'şer bin TL kefalet ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesina karar verdi. Mahkeme, Eylül ayına ertelendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ARŞİV)

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-Harput ve diğer tutukluların adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Haber: Halil ÖZÇOBAN / Kamera: BURSA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)İZMİT'TE ÇOCUK İSTİSMARI PROTESTO EDİLDİ

İZMİT'te, Kocaelispor taraftar oluşumu Hodri Meydan grubu üyeleri son günlerde artan çocuk istismarlarına tepki gösterdi.Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan'ın çağrısı üzerine Kent Meydanı'nda bir araya gelindi. Kent meydanından yürüyüşe başlayan grup 'Çocuk istismarcılarına idam istiyoruz', 'Çocuklar yaşasın, sapıklar ölsün' yazılı pankartlarla Fethiye Caddesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan Hodri Meydan taraftar lideri Enver Güler, "Bugün Leyla ve Eylül için buradayız. Bunları yapanları lanetliyoruz. Bu yaşananlar gösteriyor ki toplumda büyük sağlık sorunları olan şerefsizler var. Şimdi ise iş birliği yapma zamanıdır. Özellikle ailelere sesleniyorum. Erkek çocuklarına küçük yaştan, ergenlik çağından itibaren cinsel yaşam eğitimi verilmelidir. Bu eğitim verilmelidir ki ilerleyen zamanlar sorunlu biri olmasın. Çocuklarımıza dokunmayın. Akıttığınız her damla gözyaşın hesabı sorulacaktır. Bu ülkede iyi niyetli insanlar olduğu kadar böyle şerefsizlerde var. Bu namussuzlar kundaktaki bebeğe bile duygusal olarak bakacak kadar şerefsizdirler. Kundaktaki bebeğe bile duygusal olarak bakanı beslemeyeceksin. Onun gözünü oyacaksın. Bu şerefsizlerin bizim ülkemizde yaşamaya hakkı yok. Bunları alıp vincin tepesinde sallandıracaksın. Bunları beslemeyeceğiz bunların yaşamaya hakkı yok. İdam istiyoruzö dedi.

Basın açıklamasının ardından grup olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Slogan atan vatandaşlardan görüntü

- Yürüyüşten görüntü

- Basın açıklaması

- Detay

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)DİYARBAKIR VE BATMAN'DA ÇOCUK İSTİSMARINA TEPKİ



DİYARBAKIR'da HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu Amed Dicle Kadın Platformu, Batman'da ise Beşiktaş Batman Çarşı grubu öncülügünde toplananlar gruplar, çocuk istismarı ve çocuğa yönelik şiddet olaylarını protesto ettiler.

Diyarbakır'daki eylemde, Amed Dicle Kadın Platformu öncülüğünde bir grup kadın, çocuk istismarı ve çocuğa yönelik şiddete yönelik tepki için Ofis Ekinciler Caddesi üzerinde basın açıklaması yapmak istedi. Aralarında, HDP Diyarbakır milletvekilleri Saliha Aydeniz, Dersim Dağ'ın da bulunduğu grup, Yenişehir ilçesi Ofis semtine geldi. Bölgeden önlem alan polis, açıkla yapılmasına izin verilmeyeceğini belirtti. Polis yetkilisi, daha önceden yapılması planlanan açıklamaya izin verilmeyeceği konusunda yazılı başvurunun reddedildiğini aktardı. Polis müdürünün konuşması üzerine kadınlar, "Evet tebligat yapıldı ama biz duyuru yapmıştık, yönlendirme yapmak amacıyla buraya geldik. Bu toplumsal bir sorun bu açıklamayı yapmamamıza izin verin. Bu masumane ve çocuklar için yapılan bir açıklama, neden izin verilmiyor?" dedi.

POLİS YETKİLİSİ: BEN DE BİR BABAYIM, SİZ DE BİR ANNESİNİZ

Polis müdürü ise "Çocuk istismarı konusunda buna tepki gösterebilirisiniz, bizim buna itirazımız yok. Bunun yol ve yöntemleri çeşitlidir. Biz size neden açıklama yapıyorsunuz demedik, herhangi bir kapalı alanda yapabilirisiniz dedik. Siz de bunu imzaladınız. Bu kanayan bir yaradır, ben de bir babayım, sizler de annesiniz. Ben bunlara katılıyorum. Bunlara karşı değilim, bizler de karşı değiliz. Ama biz şuan da esasta değiliz, usuldeyiz. Açık alanda açıklama yapma yasağımız mevcut, Diyarbakır'da da bu yasağımız hala devam ediyor. Bunu siz de biliyorsunuz. 15 Ağustos 2016 yılından beri devam ediyor" demesi üzerine grup arasındaki kadınlar, ayrılmayacaklarını belirterek, açıklama yapma konusunda ısrarlı olduklarını söyledi.

HDP'Lİ DAĞ: NEDEN DİYARBAKIR'DA ÖZEL YÖNTEMLER UYGULANIYOR?

Polis yetkilisi, daha sonra elindeki yazılı yasak belgesini kadınlara gösterirken, bu sırada HDP Milletvekili Dersim Dağ polis müdürüne, "Neden Diyarbakır'da özel yöntemler uygulanıyor?" diye sorması zerine Polis yetkilisi, "Hanım efendi ben kanun uygulayıcısıyım. Siz milletvekili mi oldunuz? Mazbatayı aldınız. Siz 5542'yi okudunuz mu? 2911'i okudunuz mu?" diye karşılık verdi. HDP'li Dağ da, "Evet okudum. Merak etmeyin benim herşeyden haberim var" dedi.

Yaşanan diyaloglar üzerine polis müdürü üst mercilerle yaptığı görüşme sonrasında basın açıklaması yapılmasına izin verildiğini duyurdu. Grup adına Bahar Karataş'ın yaptığı açıklamada, "Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmak, gerekli yasal düzenlemelerin, önleyici hizmetlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bunun yönteminin ne hadım nede idam olmadığını biliyoruz. İdam ve hadımın uygulandığı ülkelerde kadın ve çocuğa karşı istismarı, taciz ve tecavüzü engellemediğini görüyoruz. Bu erkek egemen zihniyetin yarattığı yanlış politikaların sonucudur" diye konuştu. Yapılan konuşmanın ardından kadınlar, olaysız bir şekilde dağıldı.

BATMAN ÇARŞI GRUBU, İSTİSMARA KARŞI

Çocuk istismarına karşı bir tepki de Batman'dan geldi. Atatürk Parkı önünde toplanan Beşiktaş Batman Çarşı grubu taraftarları, akşam saatlerinde çocuk istismarına karşı tepkilerini, slogan atarak ve bez afişlerle gösterdi. Turgut Özal bulvarı Atatürk parkı önünde kitlesel basın açıklaması yapan çarşı grubu sözcüsü Salih Yiğiter, "Her zaman bu tür olaylara karşıyız. Çarşı grubu olarak bu olayları kınıyoruz. Çocuklar bizim evlatlarımız, kadınlar bizim annelerimiz. İstismarı kabul etmiyoruz" diye konuştu. Vatandaşlar da alkışlarla destek verirken gruptakiler, "Yeter! Ulan vahşiler. Çarşı istismara karşı", "Adamlığa sığar mı tecavüz" yazılı bez afişler açtı. Batman Petrolspor taraftarlarının da destek verdiği eyleme katılanlar, daha sonra sessizce dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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DİYARBAKIR

-Polis yetkilisi ile kadınlar arasındaki diyalog

-Polis yetkilisi ile HDP'li vekil arasındaki diyalog

-Yapılan konuşma

-Genel ve detay görüntüler

BATMAN

Çarşı gurubu Atatürk parkı önünde toplanırken

Çarşı grubu taciz ve tecavüze karşı slogan atarken

Grup sözcüsüyle röportaj

Vatandaşların destek vermesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK- Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ / DİYARBAKIR-BATMAN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)ÇOCUK İSTİSMARINA MAVİ KURDELELİ TEPKİ

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi kadın personeli son günlerde yaşanan çocuklara yönelik şiddet, suistimalin önlenmesi ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla bileklerine mavi kurdele taktı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin kadın çalışanları çocukların istismar ve ihmali konusunda duyarlılığın sembolü olan mavi kurdele takarak, çocuklara yönelik şiddete tepki gösterdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kadın personellerinin mavi kurdele ile örnek olacak bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Albayrak, şunları söyledi:

"Son zamanlarda bizleri derinden yaralayan, üzüntüye ve düşünceye sevk eden çocuk istismarı konusunda birtakım olaylara şahit oluyoruz. Bu kapsamda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin anneleri ve kadın personeli sol bileklerine mavi kurdele takarak farkındalık yaratmayı hedefledi. Bütün Türkiye'nin hislerine tercüman olduğumuzu düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak artık ülkemizde bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz. Her türlü yasal tedbirlerin alınmasını, vatandaşlarımızın hassasiyetini bekliyoruz. Tüm kurumların bu konuda yayınlar ve telkinlerle bu konunun üzerine gitmesini istiyoruz. Özellikle son günlerde yaşanan acı olaylar sonucunda bütün istismarcıları lanetliyoruz ve toplum dışına itiyoruz. Sanıyorum ki Türk adaleti gereken en ağır cezayı verecektir. Bir daha ülkemizde bu tür olayların yaşanmaması dileklerimle herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi

Albayrak, etkinlik nedeniyle kadın personelini kutlayarak, "Onlarla gurur duyuyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kurdele bağlayan personel

-Başkan Albayrak'ın kurdele bağlaması

-Albayrak'ın açıklaması

-Kadın personeller

-Kurdelalı kadınlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN /TEKİRDAĞ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17)TRABZON VE ARTVİN'DE 'ÇOCUKLARA ŞİDDET VE İSTİSMAR' PROTESTOSU



TRABZON ve Artvin'in Hopa ilçesinde, çocuklara yönelik şiddet ve istismar olayları düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamaları ile protesto edildi.

Trabzon'da, Emek ve Demokrasi Güçler Platformu üyeleri Uzun Sokak'ta toplandı, 'Çocuk istismarına son', 'İstismarı aklatmayacağız' ve 'Tecavüze dur de' yazılı dövizlerle Atatürk Alanı'na yürüdü. Kortejin önünde yürüyen çocuklar da 'Çocuklar ölmesin resim de yapabilsin' yazılı pankart taşıdı. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın da katıldığı basın açıklamasında konuşan Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyesi Şerife Uyanık, çocukların güvenli bir ülkede, güvenli bir gelecek teminatıyla yaşaması gerekliliğini ifade etti. Uyanık, "Yine iki çocuğumuzun kaçırılması, istismara uğraması, öldürülmesi haberiyle içimiz acıdı, kahrolduk, öfkelendik. Leyla ve Eylül ikisi de çocuk, ikisi de tüm çocuklar gibi korunması ve hakları gözetilmesi gereken çocuklarımız. Artık yeter! Hiçbir çocuk hiçbir şekilde istismara uğramasın" dedi.

Grup daha sonra dağıldı.

HOPA'DA YÜRÜYÜŞ

Artvin'in Hopa ilçesinde Sosyalist Kadın Meclisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) CHP ve ÖDP'li kadınlar belediye parkında toplandı, Hopa meydanına yürüdü. 'İstismara susma, Hesap sor' pankartı açan kadınlar adına konuşan Sevcan Altunkaya, her gün bir çocuğun cinsel istismara uğrayarak öldürüldüğü bir ülkede yaşamaktan utanç ve öfke duyduklarını söyledi. Altunkaya, "Çocukları koruyamayan adaletsizlikten, hukuksuzluktan utanç ve öfke duyuyoruz. İstismara uğrayan ve katledilen Leyla ve Eylül ile tüm çocuklarımız için herkesi ses çıkarmaya çağırıyoruz. Çocukların düşlerini karanlığa teslim etmeyeceğiz. Onlar bizim karanlıklar giyip sessizce ölmemizi istiyorlar. Teslim olmayacağız, hesap soracağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Trabzon yürüyüş detayları

Trabzon basın açıklaması

Artvin Hopa basın açıklaması detaylar

Haber-Kamera: Uğur AYDIN- Hayati AKBAŞ / TRABZON,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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18)SAMSUNLULAR ÇOCUK İSTİSMARINA TEPKİ GÖSTERMEK İÇİN YÜRÜDÜ

TÜRKİYE genelinde yaşanan çocuk kaçırılma ve tecavüz olaylarının ardından Samsunlu vatandaşlar 'Samsun sokağa çıkıyor', 'Çocuk bedenime dokunma' sloganı adı altında bir araya geldi. Sadece basın açıklamasının ardından dağılması gereken kalabalık yürümek isteyince güvenlik güçleriyle kısa süreli arbede yaşandı.

İlkadım ilçesi Uğur Mumcu parkında toplanan vatandaşlar ilk olarak burada bir açıklama yaptı. Grup adına açıklamayı yapan Elif Yaz, "Bugün burada Eylül'ün Leyla'nın ve tüm cinsel istismara uğrayıp, yaşamalarına son verilmiş yavrularımızın annesi, babası ve kardeşiyiz. Son 3 yıl içerisinde 13 bin çocuğumuzun hayallerinin, hayatlarının elinden alındığını biliyor musunuz? Bugün devlet koruması alınmış her 10 çocuktan 3 öz babaları ve hatta öz ağabeyleri tarafından cinsel istismara uğramaktadırö dedi.

Açıklamanın ardından valilik izini gereği yürüyüş yapılmaması gerekirken, kalabalık yürüyüş yapmak isteyince kısa süreli güvenlik güçleriyle arbede yaşandı. Yürüyüş yapmak isteyen kalabalık ara caddelere girmeye çalışınca çevik kuvvet polisleri izin vermedi. Daha sonra valilikten yürüyüş izninin alınmasıyla grup, Cumhuriyet Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Anıtta İstiklal Marşı okuyan kalabalık daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

---------------------:HD

-Grup adına Elif Yaz'ın basın açıklamasını okuması

-Çocukların düdük çalması

-Vatandaşların slogan atmaları

-Vatandaşların yürümek istemesi ve polisin engellemesi

-Vatandaşların ara caddelere girmeye çalışması

-Vatandaşların yürüyüş yapması

-Atatürk anıtının önünde toplanmaları ve İstiklal marşı okumaları

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ - SAMSUN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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19)KARABÜK'TE KADINLAR ÇOCUK CİNAYETLERİNİ PROTESTO ETTİ

KARABÜK'te, kadınlar son zamanlarda artan çocuk istismarı ve cinayetlerini protesto etti.

Karabüklü kadınlar, son günlerde artan çocuk istismarı ve ölümlerini protesto etmek için Karabük Kent Meydanında toplandı. Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın ilk günü kaybolan ve cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ve Ankara Polatlı'da öldürülen 8 yaşındaki Eylül için bir araya gelen bir grup kadın basın açıklaması yaptı. Üzerinde gelinlik ve Türk bayrağı olan temsili çocuk tabutları ile eylem yapan kadınlar, çocuk istismarı ve cinayetleri için siyah kurdele takarak tepkilerini ortaya koydu. Ellerinde Leyla ve Eylül'ün fotoğraflarının yanı sıra 'İdam isteriz', 'Bana yapılanlara sessiz kalmayın' yazılı pankartlar taşıyan grup, sık sık 'İdam isteriz', 'Çocuklara uzanan eller kırılsın' sloganları attı.

Toplanan kalabalık adına konuşan Filiz Çınar, çocuk istismarının başlı başına bir felaket olduğunu belirterek, "Dün Eylül, bugün Leyla. Peki yarın hangimizin çocuğunun, hangi annenin yüreği yanacak. Daha kaç tane meleğimizi vahşice katledecekler. Bebeklerin, çocukların tacizlerine karşı çıkıyoruz zannederken, yaptıklarınızla, söylediklerinizle o tecavüzün gerçekleşmesine yardım ve yataklık ediyor olabilirsiniz. Kadınlar her gün tecavüze uğruyor tanıdıkları veya tanımadıkları kişiler tarafından. Kıyıda köşede, karanlıkta, iş yerlerinde, hatta kocaları tarafından tecavüze uğruyorlar. 3 yaşında, 3,5 yaşında, 4 yaşında çocuklar tecavüze uğruyor. İçimizi en çok bu olaylar yakıyor. En çok bu olaylarda öfkemize, aklımız, ruhumuza, ciğerlerimize sarmalıyor bizi. Çocuklara istismar başlı başına bir felaket. Bu felakete tepki gösterip dikkat çektiğini sanıpta öfkemizi artıranlar da var" dedi.

Kadınlar daha sonra Yenişehir Atatürk Anıtı'na kadar yürüyerek eylemi sonlandırdı.

KARABÜK'TE OFF-ROADCULAR ÇOCUK İSTİSMARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Karabük Off-Road Kulübü (KARDOFF) üyeleri çocukların istismarı ve öldürülmelerine tepki gösterdi.

Safranbolu'dan Karabük'e özel yapım arazi araçlarıyla konvoy yaparak gelen KARDOFF ekibi son günlerde yaşanan çocuk istismarlarına ve kaçırılmalarına tepki göstermek amacıyla Kent Meydanında basın açıklaması yaptı. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili de protestoya destek verdi. KARDOFF Kulübü Başkanı Ahmet Demir, burada yaptığı açıklamada cinsel istismar ve tecavüze tepki vermek amacıyla toplandıklarını belirterek, "Bir yandan kadınların vahşice öldürüldüğü, diğer yanda sabi sübyan istismara uğradığı beri yanda taciz ve tecavüzleri peş peşe yaşandığı kapkara bir dönemden geçiyoruz. Her şey bir dakika içinde yaşanıyor. Bir dakikalık sinir bir dakika kıskançlık ya da bir dakikalık şehvet uğruna her gün onlarca hayat kararıyor. Biz ise olan biteni sadece seyretmek ve suçu oraya buraya atmakla yetiniyoruz. En son olarak peş peşe gelen ölüm haberleri Ankara'da Eylül, Ağrı'da Leyla ve öncesinde Adana'da Gizem minik yavrularımız anne bağrından koparıldılar. Gün geçmiyor ki çocuklarımıza istismar vakası yaşanmasın. Ortaya çıkan tablo öfke ve nefret oluşturmaktadırö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kent Meydanı

-Kadınların toplanması

-Tabutlardan görüntü

-Omzularda tabutların taşınması

-Basın açıklaması

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-Kent Meydanı

-Offroadaraçların geçici

-Basın açıklaması

-Toplu fotograf çekimi

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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20)CHP MİLLETVEKİLİ TEZCAN, "GÜNDEMİMİZDE KURULTAY YOK"

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, partilerinin gündeminde kurultayın söz konusu olmadığını söyledi.

24 Haziran'da CHP'den Aydın milletvekili seçilen Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül için Aydın Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda mazbata töreni düzenlendi. Törene CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ile bir grup partili de katıldı. CHP'li 3 milletvekiline mazbatalarını Aydın İl Seçim Kurulu Başkanı Seyfi Çizmeci verdi.

Mazbata töreninin ardından parti binasında yapılan toplantıda seçimi değerlendiren Bülent Tezcan, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritasını belirledik. Genel Merkez önümüzdeki süreçte ne yapacağını çok net biliyor. Son günlerde partide gündemi bir kurultay tartışması üzerine oturtmaya çalışıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de siyasetin ezberini bozmuş, kendi hesabına göre siyaset yapma değil partiyi iktidar yapmak için herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışını yerleştirmiştir. Bugün Türkiye'de iktidar sorunu, kişilere koltuk teşhis etme sorunu değildir. Kişilere koltuk teşhis etme sorunu olmadığı için seçim sonuçlarını da esaslı bir şekilde oturup değerlendireceğiz. Bizim gündemimizde kurultay söz konusu değildir. Her partili kendi penceresinden bakıyor olabilirler. Düşüncelerini paylaşıyor olabilirler. Ama CHP'nin ne yapacağı bellidir. Türkiye'de koltuk hırsıyla siyaset yapmayan kim var bakıldığında ilk akla gelen kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

"İTTİFAKIN İRADE BİRLİĞİ DEVAM EDECEKTİR"

Millet İttifakı'nın geçen 24 Haziran'daki seçimler öncesinde kurulmuş bir ittifak olduğuna değinen Tezcan, "Seçim öncesi ittifakta bir protokol yapılmıştır. Seçimden sonrasına ilişkin de kuvvetler ayrılığı ekseni üzerinde hedefler koyan bir ittifaktır. Amaç parlamentoda ileriye doğru kuvvetler ayrılığını tahsis etmektir. İttifak, hukuk devletini kurmak, demokrasiyi inşa etme hususunda ortak hararet etme iradesinin ürünüydü. O ittifak tutum belgesinde de seçim sonrasında irade birliği içerisinde olduğumuzu ve seçimlerden sonra da bu irade birliği ittifakının devamı edeceğini ifade ettik. Seçim döneminde olan Millet İttifakı sona ermiş olabilir ama ittifakın irade birliği bu noktada devam edecektir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Mazbata töreninden görüntü

-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın 27. Dönem Milletvekili Bülent Tezcan'ın parti binasındaki açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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21)CHP'Lİ VEKİL ANTMEN: YA KURTULURUZ, YA BOĞULURUZ

MERSİN'de CHP Milletvekili Alpay Antmen, çocuk istismarı kadın ve hayvanlara şiddetin politik olduğunu belirterek, "Burada en büyük görev siyasi iktidara düşüyor. Ya bugün bu şiddet sarmalından kurtuluruz yada bu sarmal bizi boğar" dedi.

Çocuk Hakları Derneği'nin Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde (MGC) organize ettiği basın toplantısında konuşan Alpay Antmen, Türkiye'nin birçoık problemi olduğunu ancak bu sorunların başında çocuk istismarı ile kadına ve hayvana şiddetin geldiğini ifade ederek, "İnsan hakları karnemiz zayıf, OHAL gereksiz olduğu halde devam ediyor, ekonomi kötü ama bunlardan daha da çocuğa karşı şiddet ve çocuk istismarı. Bu bağlamda kadına şiddet, hayvanlara şiddet önlenemiyor. Biz toplumda şiddetti kanıksamaya başladık. Bunun için cezaların artırılması ya da çağ dışı kalmış idam çığlıklarının atılması yerine toplumumuzun eğitilmesi, rehabilite edilmesi, toplumdaki huzursuzluğun biran önce sonlandırılması gerekiyor. Çocuğa karşı cinsel istismar, çocuğa karşı şiddet, kadına karşı şiddet, kadın ölümleri bunlar politiktir. Yani siyasi iktidara ve devlete çok büyük görevler düşmektedir" diye konuştu.

Yemin töreninden sonra meclisin tatil edilmeyerek çalışmalarına devam etmesi gerektiğini dile getiren Antmen, şunları söyledi:

"Önce çocuğa şiddeti ve cinsel istismarı sonra da kadına e hayvana şiddeti önlemek zorundayız. Ya bugün bu şiddet sarmalından kurtuluruz yada bu sarmal bizi boğar. Yemin töreninden hemen sonra meclisin kapanmamasını, tatile girmemesini ve çalışması gerektiğini düşünüyorum. Bizler Mersin milletvekilleri olarak kanun tekliflerimizi meclise sunacağız. Kadına, çocuğa şiddet ve çocuk istismarıyla ilgili yasal mevzuatı değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Burada en büyük görev siyasi iktidara düşüyor. Bu iş eğitimle olacak. Bu konuda toplumun tüm katmanlarından destek talep ediyorum."

Görüntü Dökümü:

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- Açıklamaya katılan STK temsilcilerinin genel görüntüsü

- Basın mensuplarının genel görüntüsü

- CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in açıklaması

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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