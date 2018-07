DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)KARAKOL KOMUTANI SİLAHIN ATEŞ ALMASI SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ



ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesi Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol (31), makam odasında kendisine ait silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Karakol komutanının ölümünün intihar ya da kazaen olma ihtimali ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Erzincan'a 70 kilometre uzaklıktaki Refahiye ilçesi Gümüşakar Karakolu'nda meydana geldi. Ankara Beypazarı nüfusuna kayıtlı ve bekar olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol, makam odasında kendi silahından çıkan kurşunun kalbine isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, geçen yıl göreve başlayan Bol'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın intihar ya da kazaen mi olduğu yapılan soruşturma sonrası belirlenecek. Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı olayla ilgili idari tahkikat başlattı.

ANKARA'YA ACI HABER DÜŞTÜ

Erzincan'da görev yaptığı birlikteki makam odasında silahın ateş alması sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Üstçavuş Alper Nuh Bol'un (36) acı haberi Ankara'nın Beypazarı ilçesi Yoğunpelit köyündeki ailesine ulaştı.

Erzincan'a bağlı Refahiye ilçesi Gümüşakar Karakolu'nda görev yapan karakol komutanı Astsubay Üstçavuş Alper Nuh Bol, odasında silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdi. Şehit Bol'un acı haberi Beypazarı ilçesi Yoğunpelit köyündeki baba evine dün gece saatlerinde ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Reşat Bol ve diğer aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Bekar olan Üstçavuş Bol'un evinin bulunduğu köy meydanına Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, acı haber üzerine taziye ziyareti için köy sakinlerinin akınına uğradı. Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci de taziyeye gelerek aileye başsağlığı diledi. Bol'un cenazesinin, bugün öğle namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazının ardından Yukarıpelit Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

2)TİRE'DE KAYIP BEBEK ALARMI

İZMİR'in Tire ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 1.5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesini bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Tire'ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde evden çıkan Fatma Yenigün ile torunu 1.5 yaşındaki Rüya Çelik'ten bir daha haber alınamadı. Anneanne Yenigün'ün uzun süre geri dönmemesi üzerine her yeri arayan Hakan Çelik ve eşi Derya Çelik ile diğer yakınları, bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye takviye olarak komandolar da gönderildi.

ANNEANNE DAHA ÖNCE DE EVDEN KAÇMIŞ

Torunu Rüya'yı yanına alıp ortadan kaybolan anneanneye yönelik yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Damadı Hakan Çelik'in anlatımına göre, anneannenin 25 yıl önce kızını İzmir Fuarı'nda bırakıp kayıplara karıştığı, 2015 yılında otoyol kenarındaki su tahliye kanalında yaşadığı sırada hakkında yapılan haberin televizyonlarda yayınlanması üzerine çocukları tarafından bulunduğu öğrenildi. Anneannenin, damadı, kızı ve torunlarıyla birlikte yaşadığı öğrenildi. Ailenin geçen yıl kısa süreliğine taşındığı Kars'ta da yine anneannenin 1 günlüğüne kaybolduğu ve 1 gün sonra bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, Rüya'nın ablası 17 yaşındaki Gülçin Çelik de Facebook sayfasından kardeşinin fotoğrafıyla birlikte "Arkadaşlar, gören veya benzeten olursa Allah rızası için haber versin" paylaşımında bulundu.

"BU DEFA KARDEŞİMİ DE ALIP GİTMİŞ OLABİLİR"

Küçük Rüya'nın ablası Gülçin Çelik, "Kahvaltıdan sonra üzerime bir ağırlık çöktü. Bulunduğum yerde uyumuşum. Gözümü açtığımda anneannem ve küçük kardeşim evde yoktu. Dışarı çıktıklarını düşündüm. Ancak, uzun süre dönmemeleri üzerine durumu anneme ve baba bildirdim. Anneannem gezmeyi seven biri. 2-3 yıl kadar önce de böyle başını alıp, gitmişti. Bu defa kardeşimi de alıp, gitmiş olabilir. Hayatlarından endişe ediyoruz. Annem ve babam sinir krizi geçirdi. Gözleri kapıda, kulaklar çalan telefonlarda gelecek bir haberi bekliyoruz" dedi. Jandarmanın Rüzgar ve anneannesi Fatma Yenigün'ü bulmak için başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

Ufuk'u arama çalışmaları dağdan köye kaydırıldı (EK)

3)DEDE VE BABAANNE FENALIK GEÇİRDİ

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Hassa ilçesindeki Arpalıuşağı Mahallesi'nde 3 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı bulmak için Amanos Dağı eteklerinde yapılan çalışma hız kesmeden devam ediyor.

Açıklamaya göre, Hassa ilçesinde görevli 10 kişiden oluşan 2 jandarma asayiş timi, 7 kişiden oluşan 1 jandarma iç güvenlik timi, 18 kişiden oluşan 2 genel kolluk timi olmak üzere ilçeden toplam 35 kişi drone desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Hassa dışından ise 30 kişiden oluşan 2 jandarma özel harekat timi, 30 kişiden oluşan 2 komando timi, 11 kişiden oluşan jandarma arama kurtarma timi, özel arazi arama insansız hava aracıyla birlikte 23 kişilik AFAD birimi, 7 gönüllü sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 2 UMKE görevlisi, 3 özel eğitimli iz takip köpek unsuru olmak üzere toplamda 142 görevli personel ve vatandaşların desteğiyle arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Öte yandan, Ufuk Tatar'ın dedesi Mustafa Tatar ve babaannesi Zeynep Tatar da torunlarından haber alamadıkları için fenalık geçirdi. Göz yaşı döküp ağıtlar yakan dede ve babaanneye sağlık ekipleri müdahale etti. Ufuk Tatar'ın ikiz kardeşi Uğur ise olan bitenleri şaşkınlıkla izledi.

Arama çalışmalarının akşam ve gece saatlerinde de devam etti.

4)ODUN TOPLAMAK İÇİN ORMANA GİDEN ENGELLİ ÇOCUKTAN HABER ALINAMIYOR

SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde dün odun toplamak için eşekle yakındaki ormanlık ve dağlık alana giden zihinsel engelli 15 yaşındaki Salih Oral'dan haber alınamıyor. Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde yaşayan zihinsel engelli Salih Oral, dün eşekle yakacak odun toplamak için yakınlardaki ormanlık ve dağlık alana gitti. Akşam eve dönmeyince Salih Oral'ın yakınları ve köylüler, bölgeye gidip arama yaptı. Ancak sonuç alınamayınca, jandarmaya haber verildi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dün gece geç saatlere kadar yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı. Salih Oral'ı arama çalışmalarına, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

5) KÖPRÜDEN ATLADI, POLİS HAVADA YAKALADI



KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde eşiyle tartışan Z.K., 30 metre yükseklikteki köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine giden polislerin ikna girişimine rağmen kendini boşluğu bırakan Z.K.'yı polislerden biri elinden diğeri de saçından yakaladı. Polislerin elinden kurtulmaya çalışan genç kadın, havada 2 dakika verdiği intihar mücadelesinin sonunda köprüden indirilebildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Andırın-Göksun Karayolu'nun üzerindeki asma Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Eşiyle tartışan Z.K., asma köprüye çıkarak intihar etmek istedi. Genç kadını köprüde görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimseyi yanına yaklaştırmayan Z.K., yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki köprünün halatlarından tutarak ölmek istediğini söyledi. Yarım saat boyunca kimseyi yanına yaklaştırmayan genç kadın, tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt verdi. İsmi açıklanmayan eşi de olay yerine gelerek Z.K.'yı ikna etmeye çalıştı ancak o da sonuç alamadı.

POLİSLERDEN BİRİ KOLUNDAN, DİĞERİ SAÇINDAN TUTTU

Z.K. daha sonra köprüden sarkarak kendini boşluğa bırakmak istedi. Tam bu sırada bir polis memuru koşarak kadının kolunu havada yakaladı. Bir başka polis de hemen arkadaşının yardımına koşarken, kadın da tamamen kendini boşluğa bıraktı.

2 DAKİKA POLİSTEN KURTULMAK İÇİN MÜCADELE VERDİ

Boşlukta polislere direnen Z.K., bir kolunu polisin elinden kurtardı. Diğer polis ise genç kadının tüm çabalarına karşın elini sıkıca tutarak bırakmadı. Ardından köprüde bulunan polisler ve vatandaşlar Z.K.'nin kolunu bırakmayan polise destek olarak yaklaşık 2 dakika boyunca atlamakta direnen genç kadını yukarı çektiler. Kurtarılan Z.K., itfaiyenin uzattığı merdivene alınarak indirildi. Z.K., olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

6)BURSA'DA ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI 15 BİN KİŞİ YÜRÜDÜ

BURSA'da sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen ve yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı 'Çocuğuma Dokunma' konulu yürüyüş Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gerçekleştirildi. Yoldan geçen sürücülerin korna çalarak destek verdikleri yürüyüş yaklaşık 2 saat sürdü.

Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetlerinin ardından Bursalı vatandaşlar dev katılımla 'Çocuğuma Dokunma' yürüyüşü düzenledi. Sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği ve yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı yürüyüş saat 20.00'de merkez Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesi grup adına açıklama yapan Esra Yalçın Ünal, son dönemde Türkiye'de sayıları hızla artan cinsel istismar olaylarına karşı artık dur demek için burada toplandıklarını belirterek,şöyle konuştu:

"Artık Eylül'ler Leyla'lar bu acıyı yaşamasın, çocuklarımızın yüzüne utanarak bakmayalım diye bugün burada toplandık. Artık bu acıya dayanacak ne ana ne baba ne de vicdanlı insanlar kaldı. Bu acılar artık içimizi dağladı. Bu yüzden artık yeter diyoruz. Cinsel istismar kime yapılırsa yapılsın suçtur. Fakat kendisini savunamayan çocuk, engelli ve hayvanlara yapılan cinsel istismarın asla bir açıklaması olamaz. Bu bir hastalıktır. Bu suçları işleyen kişilerin sadece cezaevlerine konulması da ceza değildir. Bir an önce gerekli ve caydırıcı cezai yaptırımların hayata geçmesini bekliyoruz. Artık analar babalar ağlamasın."

Yapılan konuşmanın ardından grup hastane alanından İzmir Yolu'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşte vatandaşların 'İdam İstiyoruz' ve 'Çocuk susar, sen susma' yazılı pankartlar açtığı görülürken, çocuklara cinsel istismar yapanların idam edilmesi istendi. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi'nin de katıldığı yürüyüş olaysız bir şekilde sona erdi.

7)GAZİANTEP'TE ÇAM ORMANI YANGINI

GAZİANTEP'te, anız yangının vatandaşların piknik yaptığı mesire alanına sıçramasıyla yaklaşık 50 dönümlük çam ormanı yandı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Düllük Tabiat Parkı ve Mesire Alanı yanında başladı. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi tarafından anız yakıldı. Alevler kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Dumanları görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 30 araç ve 150 personel ile ve Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve helikopteriyle müdahale edilen yangın 2 saat sonra kontrol altıla alınabildi. Yanan alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Anız yangını ormana sıçradı (EK)

8)KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'ta anız yangının omanlık alana sıçraması sonucu meydana gelen yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü 200 orman işçisi, 2 yangın söndürme helikopteri, 20 arazöz ve su tankı, 1 dozer, 1 greyder ile müdahale etti. Kahramanmaraş Büyükiehir Beleidyesi'nin de 10 su tankı ile destek verdiği çalışmalar sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangının 10 hektarlık bir alanda etkili olduğu ve ağaçların fazla zarar görmeden alevlerin söndürüldüğü belirtildi.

Ankara'da Keresteciler Sitesi'nde yangın (EK)

9)YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramankazan'ın Saray Mahallesi'ndeki Keresteciler Sanayi Sitesi'nde bulunan kimyasal atık depolama tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun duman ve kimyasal atıktan çıkan koku nedeniyle zor anlar yaşarken bir itfaiye çalışanı asit kokusundan etkilenerek tedavi altına alındı.

AFAD EKİPLERİ İNCELEME DE BULUNDU

Bu arada olay yerine gelen özel kıyafetli AFAD ekipleri de tesis içerisine girerek asit ölçümünde bulundu. Halen dumanların yükseldiği tesiste itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fabrika sahibi Coşkun Cihangir, yangını ilk önce fabrika bekçisinin görerek müdahalede bulunduğunu söyledi. Yangının elektrik kontağından çıktığını öne süren Cihangir, "Alev bir anda yayılmış. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi. Burada geri dönüşüm kimyasal toplama yeri. Fabrika külliyen yandı" dedi.

1 fabrika işçisinin yaralandığı olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

10)KERESTE FABRİKASININ BACASI TUTUŞTU

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kereste fabrikasının bacasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın öğleden sonra, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Kocaeli Kereste Fabrikasında meydana geldi. İçi talaş dolu silonun bacasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören fabrika çalışanları hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ile merdivenli itfaiye aracı sevk edildi. Silo bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11)BENZİN TANKERİ DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YANARAK CAN VERDİ



AKSARAY'da benzin tankerinin şarampole devrilip alev alması sonucu meydana gelen kazada sürücü Adnan Alıç (47) yanarak can verdi.Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Aksaray istikametine giden Adnan Alıç idaresindeki 01 DEK 23 plakalı benzin dolu tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın hemen ardından başlayan yangın kısa sürede tüm tankeri sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Tankeri kontrol eden ekipler sürücü Adnan Alıç'ın yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Osmaniye Ticaret Odası'nda silahlı saldırı; başkan yaralandı, yardımcısı öldü (EK)

12)HİSARCIKLIOĞLU OSMANİYE'DE

Beraberinde Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Aslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile birlikte Osmaniye'ye gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Vali Ömer Faruk Coşkun ile görüşerek, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası saldırısı hakkında bilgi aldı. Hisarcıklıoğlu daha sonra, silahlı saldırıda yaralanan Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Aksoy'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Saldırıda hayatını kaybeden Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'un ailesini de ziyaret ederek taziyesini ileten Hisarcıklıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada olayın çok üzücü olduğunu belirterek, "Oda başkanımızın yaralanmasına, Hasan beyin vefatına çok üzüldük. Hem taziye hem bilgi almak için valimizi ziyaret ettik. Başımız sağolsun. Tabi Osmaniye’nin böyle bir şeyle anılması iyi bir şey değil" dedi.



13)ESKİ DAMATLARININ ÖLDÜRDÜĞÜ AMCA- YEĞEN YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ



KAHRAMANMARAŞ'ta eski damatları Alaaddin Çiftçi (44) tarafından av tüfeği ile öldürülen Mehmet Ölübey (38) ile amcası Atilla Ölübey (51) yan yana toprağa verildi. Mehmet Ölübey'den geriye ise öldürülmeden bir gün önce kızının düğününde oynarken çekilen görüntüler kaldı.Önceki gün akşam merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Alaaddin Çiftçi, iddiaya göre 17 yıl önce boşandığı eşi Dürdane Ölübey'in erkek kardeşi Mehmet Ölübey ve amcası Atilla Ölübey ile tartıştı. tartışmanın büyümesi üzerine Çiftçi, av tüfeği ile amca yeğene ateş etti. Hastaneye götürülen Atilla Ölübey ile yeğeni Mehmet Ölübey doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Alaaddin Çiftçi ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Çiftçi, jandarmadaki sorgusunun ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Atilla Ölübey ile Mehmet Ölübey'in cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Amca- yeğenin cenazeleri ilk olarak Şerefoğlu Mahallesi'ndeki evlerine götürüldü. Helallik alınmasının ardından Atilla Ölübey ile yeğeni Mehmet Ölübey mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

BİR GÜN ÖNCE KIZINI EVLENDİRMİŞ

Ablasının eski eşi tarafından öldürülen Mehmet Ölübey'in olaydan bir gün önce kızını evlendirdiği ortaya çıktı. Hayatının en mutlu günlerinden birini yaşayan Mehmet Ölübey'den geriye kızının düğününde oynarken kaydedilen görüntüler kaldı.

Ormanda 3 iş arkadaşını öldüren, 3 kişiyi de yaralayan zanlı yakalandı (2)

14)TOPRAĞA VERİLDİLER

Düzce Gümüşova İlçesi Yeşilyayla Köyü'nde ormanlık alanda Olcay B.'nin tüfekle ateş açması sonucu yaşamlarını kaybeden 3 kişi toprağa verildi. Ölenlerden 38 yaşındaki 1 çocuk babası Erdal Küt'ün cenazesi, yaşadığı Sakarya'nın Hendek ilçesi Akova Mahallesi'ne getirildi. Evinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze Akova Camii'ne taşındı. Erdal Küt'ün ailesi ve yakınları tabut başında gözyaşları döktü. Küt, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Akova Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayda ölen 25 yaşındaki Bayram Ali Çolak'ın cenazesi yaşadığı Hendek Sivritepe Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Talihsiz gencin ailesi, helallik alınması sırasında fenalık geçirdi. Genç yaşta cinayete kurban giden Bayram Ali Çolak'ın cenazesi Sivritepe Camii'ne getirildi. Bayram Ali Çolak'ın yakınları taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldu. Ailesinin 3 çocuğundan biri olan Bayram Ali Çolak, Sivritepe Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hakan Çalışkan ise Gümüşova Yeşilyayla Köyü'nde toprağa verildi.

YAKINLARIYLA VEDALAŞIRKEN AĞLADI

Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen Olcay B. yakınlarıyla vedalaşırken ağladı. Gözaltına alınan Olcay B.'nin ifadesi alınıyor.

15)KAZA KURBANI 4 GURBETÇİ MEMLEKETLERİ UŞAK'TA TOPRAĞA VERİLDİ

ALMANYA'dan tatil için memleketleri Uşak'a gelirken, içinde bulundukları minibüsün Bulgaristan'da bir kamyona çarpmasıyla yaşamını yitiren aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi, gözyaşları içinde Banaz ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Almanya'nın Osnabrück şehrinde yaşayan ve Türkiye'ye gelmek için yola çıkan Cemal Karacan'ın yönetimindeki OS C 3995 plakalı minibüs, geçen 1 Temuz'da Bulgaristan'da bir kamyona arkadan çarptı. Kazada, minibüste bulunan 50 yaşındaki Ayşe Gümüş, kızları 30 yaşındaki Hatice Gümüş ile 24 yaşındaki Maide Gümüş ve 3 yaşındaki torunu Berat Karacan yaşamını yitirdi. Minibüsü kullanan Cemal Karacan, eşi Rukiye Karacan ve kızları Belinay Karacan ise yaralandı. Yaralılar Bulgaristan'daki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazanın Almanya'da yaşayayan gurbetçi ailenin memleketleri Uşak'ın Banaz ilçesine tatile gelirken meydana geldiği belirlendi.

CENAZE UÇAKLA GETİRİLDİ

Kazada yaşamını yitiren Ayşe Gümüş, Hatice Gümüş, Maide Gümüş ve küçük Berat Karacan'ın cenazeleri Bulgaristan'dan dün sabaha karşı uçakla memleketleri Uşak'a getirildi. Yaşamlarını yitiren 4 kişi için Banaz ilçesindeki Dilek Camisi'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Minik Berat'ın tabutunun baş kısmına bırakılan şapkası, görenlerin yüreklerini dağladı. Kılınan namazın ardından cenazeler Kızılcaören Köyü Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Öte yandan kazada yaralanan 3 kişinin tedavilerinin ise Bulgaristan'daki hastanelerde sürdüğü öğrenildi.

16)HAKKARİ VE VAN'DA PKK'NIN FİNANS KAYNAĞINA DARBE



HAKKARİ ve Van'da 200 polis ile 17 şüpheli kişiye yönelik 26 adrese operasyon düzenlendi. Eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 6 bin 559 paket gümrük kaçağı sigara ile 458 bin 600 ABD dolaları (2.1 milyon TL) para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari ve Van'da 200 polisin katılımıyla 26 ayrı adrese terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonla ilgili Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"29.06.2018 günü 06:00 da eş zamanlı olarak yapılan planlı, teknik destekli operasyonla şahıslar gözaltına alınmış ve 6 bin 559 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Ayrıca şüphelilere ait bir işyerinde yapılan aramada 458 bin 600 Amerikan doları (2.1 milyon TL) ele geçirilmiş olup konu ile ilgili incelemeler devam etmektedir. Tahkikatları yapılan şüphelilerin Hakkari adliyesine sevk edilmelerinin ardından şüphelilerden bir kısmı serbest kalmış, 4 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 6 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim edilmişlerdir."

17)ANA-OĞULUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

KAYSERi'de Mayıs ayında meydana gelen trafik kazasında otomobili ile çarparak anne Gonca Tekin (30) ve oğlu Ebubekir Tekin'in (5) ölümüne neden olan Oguzhan S, Kayseri'de saklandığı evde yakalandı.Trafik kazası ise, araç içi ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçen 30 Mayıs'ta Osman Kavuncu Mahallesi Hasan Tahsin Bulvarında meydana gelen trafik kazasında oğlu Ebubekir ile yolun karşısına geçmeye çalışan anne Gonca Tekin otomobil çarpmasıyla hayatını kaybetmişlerdi. Sürücü ise, kaza sonrası kayıplara karışmıştı. Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili il genelinde 250'ye yakın MOBESE ve güvenlik kamerasını, benzer marka ve modelde 780 aracı inceledi. İl kodu 34 olarak belirlenen otomobil kazadan 5 gün sonra terkedilmiş vaziyette bulundu. Yapılan soruşturmada kazada aracı cezaevi firarisi olan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Oguzhan S'nin kullandığı belirlendi. Cinayet Büro Amirliği polisleri, 2 kişinin ölümünden sorumlu sürücüyü Yavuzselim Mahallesinde kiraladığı bir evde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Olay sonrası yaşanan kaza bir otomobilin iç kamerasına ve güvenlik görüntülerine yansıdı.



18)DİYARBAKIR'DA VAHŞET; KÖPEĞİ CANLI CANLI YAKTILAR



DİYARBAKIR'daki Yeniköy Mezarlığı'nda yakılmış köpek ölüsü bulundu. Mezarlığa giden Hayvan Hakları Federasyonu Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler, acı çekerek can veren köpeğin yaralı yavrusunu barınağa götürerek tedavi altına alırken, köpeği katledenlerin yakalanması için suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda yakılmış köpek ölüsü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Hayvan Hakları Fedarasyonu Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler ve arkadaşları, yakılarak öldürülen köpeğin ölüsü ve yaralı yavrusuyla karşılaştı. Yaralı yavru köpeği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götüren Ekmekçiler, yüzü ve gözü yanan yavru köpeği tedavi altına aldırdı. Tedavi altına alınan yavru köpeğin barınaktaki takibi sürerken, Ekmekçiler, vatandaşların ihbarı üzerine geldikleri mezarlıkta yakılarak öldürülen köpekle karşılaştıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Mezarlık duvarı dibinde bulduğumuz köpeği, yavrusunun gözleri önünde maalesef canlı canlı yakmışlar. Yaptığımız ilk incelemede, köpeğe tecavüz edildiği, ardından da canlı canlı yakıldığı kanısındayız. Yavrusunun da yüzünde yanıklar vardı, muhtemelen o kaçmayı başardı. Onu da yaralı bulduk ve barınağa getirerek tedavisini yaptırdık. Bunu yapanların bir an önce bulunması için gerekli girişimlere başladık. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunacağız. Bu vahşeti yapanların bir an önce yakalanmasını istiyoruz."

19)ŞANLIURFA'DAN SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

ŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askeri araçlar, Suriye sınırındaki askeri birliklere sevk edildi.

Öğleden sonra konvoy halinde Tugay Komutanlığından çıkan çoğunluğu lojistik malzeme olan, personel taşıyan araçların da içerisinde olduğu konvoy, Suriye sınırındaki Hatay ve Kilis'e doğru hareket etti. Yaklaşık 50 araçtan oluşan konvoyun geçişi sırasında güzergah üzerinde zırhlı araçlarla önlem alındı.

20)HELİKOPTER AMBULANS KALP HASTASI BEBEK İÇİN HAVALANDI

KARABÜK'te, özel bir hastanede konjenital kalp hastalığı ile dünya gelen bir günlük bebek, ameliyat için helikopter ambulans ile İstanbul'daki özel hastaneye sevk edildi.

Karabük'te özel bir hastanede önceki gün dünyaya gelen konjenital kalp hastalığı bulunan ikiz bebeklerden birinin tedavisi için İstanbul'daki özel bir hastaneye sevkine karar verildi. Doktorlar, Ferhunde ve Ferdi Demir çiftinin ikiz bebeklerinden biri için Sağlık Bakanlığı'ndan hava ambulansı istedi. Bebek, Karabük İl Jandarma Komutanlığı helikopter pistine inen helikopter ambulansa konularak, İstanbul'a gönderildi. Bebeğin tedavisine İstanbul'daki özel bir hastanede devam edileceği bildirildi.

21)AFRİN ŞEHİDİ'NİN EŞİNDEN AŞK ÇEŞMESİ

AFRİN'de yapılan Zeytin Dalı Harekatında yaklaşık 6 ay önce şehit olan Piyade Komando uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın (25) eşi Birgül (24), şahit kocası adına Kayseri'de bir parka Aşk Çeşmesi adını verdiği 2 musluklu bir hayrat çeşme yaptırdı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatında25 Ocak 2018'de şehit olan ve cenazesine 2 ay sonra 25 Mart'ta toprağa verilen Uzman Çavuş Mehmet Muradağı'nın eşi Birgül, Kocasinan ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Emirgan Parkı içine şehit eşinin ve kendi adının yer aldığı hayrat çeşme yaptırarak,tocasının anısını ölümsüzleştirdi.

Birgül Muratdağı, 1 yıldır evli olduğu şehit eşinin adına yaptırdığı hayrat çeşmesinin açılışına Şehit eşi Birgül Muratdağı boynunda eşinin ve kendisinin birlikte fotoğrafı bulunan kolyeyle katıldı. Açılışta Vali Süleyman Kamçı, 2'inci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan ve çok sayıda vatandaşlarda hazır bulundu.. Vali Süleyman Kamçı, çeşmenin açılışında yaptığı konuşmasında Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.. Şehidimizin adını sonsuza dek yaşatacak bu hayır eserini duayle ve sayğıyla açıyorum'. Şehitlerimiz bizim emanetlerimizdir. Hiç bir zaman onları ve yakınlarını unutmayacağız, unutturmayacağız dedi.

AŞK ÇEŞMESİNİN ÜSTÜNDEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Emirgan Parti içindeki çift musluklu Şehit ve eşinin adını taşıyan çeşmenin üzerindeki mermer kitabede Aşk-ı Çeşme,Halimi düşünüp, yanma Mehmedim- Kavuşmak mı belki daha ölmedim- Anlamaz, yazısız pulsuz dilekçem- Anlamaz ruhuma geçti, bilekçem-Mehmedim senin taşlar yüksekte- Ölsekte sevinin ,eve dönsekte-Sanma kalır bu tekerlek tümsekte- Yarın Elbek Bizim- Elbet bizimdir- Gün doğmuş gün batmış ebed bizimdiryazısı dikkati çekti.

22)BURSA'DA ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI 15 BİN KİŞİ YÜRÜDÜ

BURSA'da sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen ve yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı 'Çocuğuma Dokunma' konulu yürüyüş Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gerçekleştirildi. Yoldan geçen sürücülerin korna çalarak destek verdikleri yürüyüş yaklaşık 2 saat sürdü.

Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetlerinin ardından Bursalı vatandaşlar dev katılımla 'Çocuğuma Dokunma' yürüyüşü düzenledi. Sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği ve yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı yürüyüş dün saat 20.00'de merkez Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesi grup adına açıklama yapan Esra Yalçın Ünal, son dönemde Türkiye'de sayıları hızla artan cinsel istismar olaylarına karşı artık dur demek için burada toplandıklarını belirterek,şöyle konuştu:

"Artık Eylül'ler Leyla'lar bu acıyı yaşamasın, çocuklarımızın yüzüne utanarak bakmayalım diye bugün burada toplandık. Artık bu acıya dayanacak ne ana ne baba ne de vicdanlı insanlar kaldı. Bu acılar artık içimizi dağladı. Bu yüzden artık yeter diyoruz. Cinsel istismar kime yapılırsa yapılsın suçtur. Fakat kendisini savunamayan çocuk, engelli ve hayvanlara yapılan cinsel istismarın asla bir açıklaması olamaz. Bu bir hastalıktır. Bu suçları işleyen kişilerin sadece cezaevlerine konulması da ceza değildir. Bir an önce gerekli ve caydırıcı cezai yaptırımların hayata geçmesini bekliyoruz. Artık analar babalar ağlamasın."

Yapılan konuşmanın ardından grup hastane alanından İzmir Yolu'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşte vatandaşların 'İdam İstiyoruz' ve 'Çocuk susar, sen susma' yazılı pankartlar açtığı görülürken, çocuklara cinsel istismar yapanların idam edilmesi istendi. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi'nin de katıldığı yürüyüş olaysız bir şekilde sona erdi.

23)ÇORUM OLAYLARINDA ÖLEN 57 KİŞİ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE ANILDI

ÇORUM'da 38 yıl önce meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Çorum'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi tarafından 38 yıl önce meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi için Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Parkı'nda etkinlik düzenlendi. Geniş güvenlik önmeleri altında ve yaklaşık 600 kişinin katıldığı etkinlikte bazı katılımcılar ellerinde 'Çorum'u unutmadık, unutturmayacağız', 'Yaşamı, sevgiyi ve barışı savunuyoruz' yazılı döviz ve pankartlarla saygı duruşunda bulundu.

Etkinlikte konuşma yapan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat, "Bizi katletmek isteyenler, bizi asimile etmek isteyenler, inkar etmek isteyenleri biliyoruz, tanıyoruz. Neler yaptıklarını biliyoruz, neleri yapabileceklerini de biliyoruz. Asıl mesele biz ne yapacağız sorusu. Biz nasıl bir tavır ortaya koyacağız, biz nasıl bu mücadeleyi ortaya koyacağız? Çok açık söylüyorum, Alevilerin kurtuluşu, Alevilerin kendi ellerinde. Aleviler kendi davalarına, inançlarına, yoluna sahip çıkmadığı sürece, bir araya gelmedikleri sürece, mücadele etmedikleri sürece bugüne kadar yaşadıkları tüm katliamların benzerini yaşamaya devam edeceklerdir. Eğer biz bu zihniyete karşı bir mücadele ortaya koyup, kendi varlık gerekçemizi, kimliğimizi, inancımızı bu topraklarda sonuna kadar yaşatmak istiyorsak mücadele etmekten başka hiçbir koşul yoktur" dedi.

Düzenlenen etkinliğe ayrıca HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli dernek ve konfederasyonların yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

24)EYLÜL VE LEYLA İÇİN GÖKYÜZÜNE SİYAH BALON BIRAKTILAR

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde toplanan vatandaşlar, Ankara'da öldürülen Eylül Yağlıkara(8) ve Ağrı'da cesedi bulunan Leyla Aydemir(4) için gökyüzüne siyah balonlar bıraktı.

Sosyal medyada örgütlenen bir grup vatandaş, dün saat 19.30 sıralarında Atatürk Anıtı'nın önünde toplanarak Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara ve Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü kaybolan ve 18 gün sora ölü bulunan Leyla Aydemir için eylem yaptı. Grup, Yağlıkara ve Aydemir'in ölümlerine tepki olarak gökyüzüne siyah balon bıraktı. Grup adına konuşan Gizem Dinçel, bu acılara artık sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek, "Burada toplanan insanlar siyasi ve kurumsal kimliklerinden bağımsız olarak buradalar. Unutulmak üzere olan insanlığımızı hatırlamak için buradalar. Bizler yaşanan bu acılara artık sessiz kalamadık. Bu alçaklığa sesimizi çıkarmak zorundaydık ve çıkardık da. Bugün bu konuları konuşuyor ve üzülüyor olmamız utanç vericidir. Burada tüm annelere ve öğretmenlere seslenmek istiyorum; Çocuklarınızı iyi bir doktor, iyi bir mühendis, iyi bir avukat olsunlar diye yetiştirmeyiniz. Çocuklarınızı gönlü ve ruhu güzel olarak yetiştiriniz. Küçükleri sevmeyi, büyükleri saymayı öğretin. Adaleti öğretin ve sözlerimi uzatmadan söyleyebileceğim tek şey. Bu bakışları unutmayın Türkiye." dedi.

Çocuklar için türküler söylenmesinin ardından eylem sona erdi.

25)BATAKLIĞA SAPLANAN İNEKLER KURTARILDI

MALATYA'nın Kuluncak İlçesi'nde otlanırken bataklığa saplanan 2 inek, vatandaşlar ve itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Karaçayır Mahallesi Sincanlı boğazı mevkiinde kenarında bulunan boş bir arazide meydana geldi. Yol kenarındaki boş arazide Ali Şekerci'ye ait otlanan iki inek, arazi içindeki bataklığa saplandı. Çıkmak için çabalayan inekler giderek daha da derine battı. Ayakları tamamen bataklığa saplanan inekleri, çevrede oturan vatandaşlar gördü ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri bataklığa saplanan inekleri çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Çabaları yetersiz kalan itfaiye ekipleri çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çevredekilerin yardımıyla urganla bağlanan inekler, saplandığı yerden çıkarıldı. Uzun süre suyun içerisinde kaldığı düşünülen inekler, ayağa kalkmakta güçlük çekti. Korkudan titreyen hayvanlar, vatandaşlar ve itfaiye sayesinde ölümden döndü.

