DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)EYLÜL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

VALİ TOPACA: YAVRUMUZUN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ TAHMİN EDİYORUZ

EYLÜL'ÜN KATİL ZANLISINI İHBAR EDEN ÇOBAN 'YA KONUŞTU

Ankara'da kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan küçük Eylül, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Ercan Topaca, cinayetle ilgili 1 kişinin tutuklu, 4 kişinin de gözaltında olduğunu belirterek, Yavrumuzun boğularak öldürüldüğünü tahmin ediyoruz dedi.Küçük Eylül'ün boğularak öldürüldüğünü tahmin ettiklerini belirten Vali Topaca, Şu an itibariyle bir tutuklu, 4'te gözaltına olan şahıs var. Başka bu olayı bilen kişiler de çıkabilir. Şunu biliyoruz, bütün kamuoyunun bütün milletimizin bu işten, bu hunharca olaydan olumsuz etkilendiğini, acıma hissinin bu canice olayın tepkisi içerisinde bu işin faillerinin hak ettikleri cezayı çekmeleri konusunda beklenti var. Bütün vatandaşların devletimize güvenmelerini, hukuk nezdinde ne gerekiliyorsa yapılacağını ifade etmek istiyorum. Eylül kızımızın ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum diye konuştu.

'İLK GÖRDÜĞÜMÜZ KADARIYLA MÜNFERİT BİR OLAY GİBİ GÖZÜKMEKTE'

Yardım da olabilir. En azından bilgisi olan kişileri düşünüyoruz. Hukuken kesin bir delil olmadıkça şu suçlu, bu suçlu demek istemiyorum diyen Topaca, Bavul iddiaları üzerine de, kamuoyunu kimse yanlış yönlendirmesin. Biz belli aralıklarla bu konuda sağlıklı bilgileri konuşacağız. Öyle bir bavul falan yok. Bizim üzerinde çalıştığımız bir araç var. Olay yerinde yavrumuzu öldürüp, gömdüğüne dair deliller var dedi.Olay yerindeki araç izleriyle Uğur Koçyiğit'e ait araç izlerinin eşleştiğini belirten Topaca, Nedeninin kişilik bozukluğu olabileceğini düşünüyorum ifadelerini kullandı.

Tutuklu kişinin suçunu itiraf edip etmediği sorusu üzerine ise Topaca, Suçunu henüz itiraf etmedi. Soruşturma tekniğinde deliller toplanacaktır diye konuştu.

EYLÜL'ÜN KATİL ZANLISINI İHBAR EDEN ÇOBAN 'YA KONUŞTU

Küçük Eylül'ün ölü bulunduğu yerde tutuklu bulunan Uğur K.'y görerek jandarmaya ihbarda bulunan çobanı Demirören Haber Ajansı'na () buldu. Çoban İzzet Bükülmez, dün jandarmaya yaptığı ihbarla Eylül'ün cesedinin bulunmasını sağladı.

'HİÇ BAKMADI BANA'

'ya konuşan İzzet Bükülmez, olayın yaşandığı gün mahalleye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Konya'nın Çeltik ilçesine gittikten sonra öğle saatlerinde yeniden köye döndüğünü söyledi. Ardından saat 14.00 sıralarında çiftlikte hayvanlara baktığını söyleyen Bükülmez, O direğin dibinde bir sağa bir sola gidiyordu, bağırdım hatta 'bu deli burada ne yapıyordu' dedim. Hiç bakmadı bana. Ben çıktım geldim. O zaman tutuklama yoktu. Olayın ikinci günü polisler benim yanıma geldiler. 'Sen Uğur'la Çeltik'ten gelmişsin' dediler. Ben de 'ben gelmedim' dedim. Ben motosikletimle gittim, geri geldim. Sadece 'direğin orada gördüm' dedim. Dün muhtar bu olayı duyuyor, daha sonra beni aradı, 'orada kal' dedi. Komutanlar geldi, yeri gösterdim. 'Nerede gördün' dediler, 'direğin dibinde gördüm, dolanıyordu burada' dedim, 'tamam' dediler. Daha sonra beni geri geldim, onlar bulmuşlar dedi.

İzzet Bükülmez, olay anında Uğur K.'nın tellerle uğraştığını söyleyerek, Uğur yüksek gerilim hatları çekiyordu. Onla uğraşıyordu. Ben 'adam burada çalışıyor' dedim. Ben evde dinleniyordum, hocanın anonsu ile duydum diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Vali Topaca'nın konuşması

-Cenaze namazı

-Detaylar

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Vali Topaca'nın açıklamaları

Genel ve detaylar

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Çoban İzzet Bükülmez ile röportaj

Detaylar

Haber-Kamera Mustafa TURAPOĞLU - Muhammet BAYRAM / POLATLI(Ankara),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)OTOMOBİLDE UNUTULAN 2 YAŞINDAKİ GÜNEŞ ÖLDÜ

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre ailesinin otomobilde unuttuğu 2 yaşındaki Güneş Bulut, yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Eskihan kırsal mahallesinde meydana geldi. İlçe merkezinden 06 DR 6692 plakalı otomobil ile mahalleye dönen Bulut ailesi fertleri, iddiaya göre minik Güneş'i araçta unutup eve gitti. Bir süre sonra Güneş'i otomobilde hareketsiz gören yoldan geçen yakınları camı kırdı. Camı kırılarak araçtan çıkarılan minik Güneş, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen minik Güneş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için morga gönderilirken, olayı duyan yakınları ise hastaneye akın etti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Hastane acil servisi

- Ambulansın gelmesi

- Jandarma ve kalabalık

- Morg ve cenaze arabası

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN / ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)KAYIP MÜZİSYEN METİN KOR'UN CESEDİ BULUNDU



ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki yaylada kamp kuran ve 7 gündür haber alınamayan müzisyen Metin Kor'un (43) cansız bedeni kamp kurduğu noktanın yaklaşık 500 metre yukarısındaki kayalık alanda bulundu.İstanbul'da oturan müzisyen Metin Kor, 20 Haziran'da tatil için Kaş'a geldi. 21 Haziran'da 06 KA 1279 plakalı aracıyla çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası'na geçen Metin Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller Bölgesi'ndeki çoban evlerinin yanına çadır kurdu. 22 Haziran günü çobanlarla konuşan ve aynı gün eşi Evin Doğan Kor ile mesajlaşan Metin Kor'dan 23 Haziran Cumartesi gününden sonra haber alınamadı. Eşinin haber vermesi üzerine Metin Kor'un bulunması için çalışma başlatıldı.

HAVADAN DA ARANDI

AFAD ekibi, AKUT Kaş- Kalkan Birimi, Antalya ve Muğla'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma timleri ile Akseki Jandarma Komando Birliği'nden bir grupla cumartesi günü başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilemedi. Arama çalışmalarında drone da kullanıldı. Özel ekip tarafından drone ile havadan arama çalışması yapıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

AKUT ve jandarma arama çalışmalarını sonlandırırken, AFAD ekipleri aramayı sürdürdü. AFAD ekipleri dün Metin Kor'un kamp kurduğu yerin yaklaşık 500 metre yukarısındaki kayalık bölgede cansız bedenine ulaştı. Vücudunda yara izleri bulunan Metin Kor'un kayalıklardan düşüp öldüğü tahmin ediliyor. Metin Kor'un cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

KAYMAKAM BAYAR: ŞÜPHELİ BİR ÖLÜM GÖRÜNMÜYOR

Kayıp müzisyen Metin Kor'un cesedinin bulunmasıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na () açıklama yapan Kaş Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Bugün AKUT Kaş- Kalkan Birimi ile Fethiye'den gelen AKUT ekiplerinin ortak çalışmasıyla Metin Kor'un cesedi drone taraması sırasında tespit edildi. Daha önce de bölge taranmıştı ancak üzerindeki giysilerle alanın bütünlük arz etmesi nedeniyle gözden kaçmış. Şüpheli bir ölüm görünmüyor ilk tespitlerde. Metin Kor'un üzerindeki kıyafetlerle kendisini son kez gören Yörük çocuklarının gördüğü kıyafetler aynı. Kardeşi teşhis için yola çıktı. Savcılık ve doktorun ceset üzerinde yapacağı incelemeden sonra cenaze ya aileye teslim edilecek ya da Adli Tıp'a gönderilecek. Öncelikle savcılık ve doktorun incelemesi ve teşhisin yapılması gerekiyor. Daha sonra ceset oradan AKUT ekiplerince aşağıya araca indirilecek. Cumhuriyet savcının vereceği karara göre hareket edilecek" dedi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA AKUT DA KATILDI

Kaş'ta yaylada kamp kuran ve 7 gündür haber alınamayan müzisyen Metin Kor'un cansız bedeninin bulunduğu çalışmaya AKUT Kaş Kalkan Birimi ve Fethiye'den gelen AKUT ekiplerinin de katıldığı belirtildi. AKUT ekiplerinin arama çalışmalarını AFAD ekipleriyle birlikte yürüttüğü kaydedildi.

AKUT AÇIKLAMA YAPTI

AKUT Fethiye Ekibi Lider Yardımcısı Birol Coştu, 22 Haziran'dan beri haber alınamayan müzisyen Metin Kor'un cansız bedenini saat 13.15'te kamp kurduğu bölgenin yaklaşık 500 metre yukarısında bulduklarını açıkladı. Dün yapılan arama kurtarma çalışmalarına AKUT Fethiye biriminden 7 kişinin katıldığını kaydeden Coştu, "AKUT Kaş Birimi ve İHH İnsani Yardım Vakfı ve jandarma ekipleri destek verdi. Toplam 18 kişilik ekip saat 11.00'de Metin Kor'un kamp yaptığı alanda gruplar halinde arama yaptı. Ekibimiz saat 13.15'de kayalıkların arasında Metin Kor'un cansız bedenini buldu. Jandarmaya durumu bildirdik. Saat 17.00'de Cumhuriyet Savcısı, jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra Metin Kor'un cenazesi kayalık ve sarp yamaçtan sedye ile kamp alanına taşındı. Burada cenaze aracına bindirilerek morga sevki sağlandı" dedi.

Görüntü Dökümü

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Çadırdan görüntüler

Aracından görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ACAR / ANTALYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)ARAZİ NEDENİYLE TARTIŞTIĞI TORUNLARINI AV TÜFEĞİYLE VURDU: 3 YARALI



ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde Mecit İlhan (69), arazi nedeniyle tartıştığı torunları Ali İlhan ile Hicabi İlhan'a av tüfeğiyle ateş açtı. Yaralanan 2 kardeş ile tartaklanan dedeleri hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kurugöl köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Mecit İlhan ile torunları Ali İlhan ve Hicabi İlhan arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Mecit İlhan, evde bulunan av tüfeğiyle torunlarına ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ali İlhan ve Hicabi İlhan kardeşlerle tartaklanan dede Mecit İlhan yaralandı. Mecit İlhan ile torunları Ali ve Hicabi İlhan ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan dede ile torunlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayı duyup hastaneye gelen İlhan kardeşlerin annesi Besey İlhan ile yakınları ise baygınlık geçirdi. Polis ve jandarma olay yeri ile hastanede güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Besni Devlet Hastanesi

- Yaralıların getirilişi

- Yaralıların ambulanstan indirilmesi

- Yaralıların acil servise alınması

- Fenalaşan anne Besey İlhan?ın ambulansla getirilmesi

- Fenalaşan annenin acil servise alınması

- Polisler ve jandarma

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN /BESNİ(Adıyaman),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)TAKSİCİYİ BACAĞINDAN VURAN 2 KİŞİ YAKALANDI

İZMİT'te, taksici Naim C.'nin tabanca ile ateş edilerek bacağından vurulmasıyla ilgili biri kadın 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi, taksicinin 40 bin TL borcu olduğu ileri sürerken, taksiciyi vurduğu iddia edilen G.Ç.'nin cezaevinden izinli çıktığı belirtildi.

Perşembe günü Alikahya Mahallesi'nde meydana gelen olayda taksici Naim C., aracının içerisinde otururken, tabanca ile ateş edilmesi sonucu yaralandı. Sağ bacağına 2 kurşun isabet etmesi sonucu yaralanan Naim C., hastanede verdiği ifadesinde kendisini vuran erkek şahsı tanımadığını ileri sürdü. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taksiciyi vurduktan sonra olay yerinden kaçan biri kadın 2 kişiyi tespit etti. Araştırmayı derinleştiren polis, olay yerinden kaçan 2 kişinin akraba olan N.G.Ö.(33) isimli kadın ve G.Ç.(36) olduğunu belirledi. Polis, İstanbul Maltepe'de düzenlediği operasyonla iki kişiyi yakaladı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen N.G.Ö. ve G.Ç.'nin ifadelerinde suçu birbirlerine yüklemeye çalıştıkları öğrenildi. Zanlılar ifadelerinde, taksici Naim C.'nin, N.G.Ö.'ye 40 bin TL borcu olduğunu belirtti. Taksiciyi vurduğu iddia edilen G.Ç.'nin cinayet suçundun 11 yıldır cezaevinde olduğu, 2,5 yıllık cezasının kaldığı ve cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. 2 kişi ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların asayişten çıkışı

-Detay

-Taksiciden görüntü

HABER: Dinçer AKBİR - KAMERA: Alişan KOYUNCU /İZMİT(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)KAMYONET İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

BİNGÖL'de, kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kiğı ilçesinden, Karakoçan ilçesi istikametine giden Necmi Atlı'nın kullandığı 12 AB 269 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Adil Gürsek yönetimindeki 23 KB 238 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücülerden Adil Gürses ile aynı araçta bulunan Mehmet Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan diğer aracın sürücüsü Necmi Antlı ise hastaneye kaldırıldı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi, Karakoçan Devlet Hastanesi Morgu'na getirilirken, yaralı Antlı ise aynı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Araçlardan ve yerdeki üzeri örtülü cesetler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER /KARAKOÇAN(Elazığ),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL İŞ YERİNE GİRDİ



YOZGAT'ta kontrolden çıkan otomobil, cep telefonu aksesuarı satışı yapılan mağazaya girdi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Yozgat kent merkezinde bulunan Lise Caddesi'nde meydana geldi. Zekeriya B.'nin kullandığı 06 FEN 66 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkıp, yayaların arasından geçerek, yol kenarındaki telefon aksesuarı satışı yapılan mağazaya daldı. Kazada, işyeri içerisinde bulunan 2 kişi üzerlerine gelen otomobilden son anda kurtuldu. Yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede, olay sonrasında biriken meraklı kalabalık ise, polis tarafından güçlükle dağıtıldı. İçerdeki otomobil dışarı çıkartıldıktan sonra sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-İşyerinden görüntü

-Otomobilden görüntü

-İşyeri çalışanının konuşması

-Detay

-Kaza yerinde biriken kalabalık

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU /YOZGAT,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)MANAVGAT'TA OT YANGINI



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir tarlada çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın dün saat 15.00 sıralarında Ulukapı Mahallesi'nde çevresinde çeşitli fabrika ve iş yerlerinin bulunduğu boş bir tarlada çıktı. Buğday ekili olan ve hasadın yapılmasının ardından saplarının kenarına toplandığı tarlada bilinmeyen nedenle çıkan yangına önce iş yerlerinin çalışanları müdahale etti. Yangını söndüremeyen vatandaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Görüntü Dökümü

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN /MANAVGAT(Antalya),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TARTIŞTIĞI KÖYLÜSÜNÜ VURAN CİNAYET ŞÜPHELİSİ DAĞDA YAKALANDI (EK)

9)TUTUKLANDI

Burdur'da süt toplama merkezinde tartıştığı köylüsü Mehmet Akbulut'u tabancayla başından vurarak öldüren ve gece saklandığı dağlık alanda jandarma tarafından yakalanan Emrah Akkuş, jandarmadaki işlemlerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Buradan yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edilen Emrah Akkuş'a çelik yelek giydirildi. Emrah Akkuş adliyedeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Jandarma aracının gelişi

- Şüphelinin araçtan indirilmesi

- Şüphelinin adliye götürülmesi

- Adliye dış plan görüntü

Haber-Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)EMNİYET MÜDÜRÜNÜN ŞÜPHELENDİĞİ OTOMOBİLDEN 'ESRAR' ÇIKTI



ADANA'da İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 'Huzur ve Güven-9' uygulama noktasında, durdurun dediği otomobilin sürücüsünün üzerinden 22 gram genetiği değiştirilmiş esrar 'Skunk' çıktı. Yapılan uygulamada, 2 gün önce öz annesini 11 yerinden bıçaklayarak öldüren, şüpheli de yakaladı.Kent genelinde 25 noktada yapılan 'Huzur ve Güven-9' operasyonu denetlemeye çıkan, Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şüphelendiği bir otomobili durdurun talimatı verdi. Ekipler aracı durdurup, sürücü Şükrü G.'nin (25) iç çamaşırında 22 gram genetiği değiştirilmiş esrar 'Skunk' ele geçirdi. Bunun üzerine otomobilde narkotik köpeği ile de arama yapıldı. Şükrü G. ise gözaltına alındı.

ANNESİNİ ÖLDÜREN KATİL DE YAKALANDI

Ekipler ayrıca, Mersin?in Silifke İlçesi Atakent Mahallesi'nde, 2 gün önce öz annesi Emel Zor'u (35), 11 yerinden bıçaklayarak öldüren, Mustafa Özcan'ı da (20) yakaladı. Emniyete götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından Silifke Jandarma ekiplerine teslim edildi. Mustafa Özcan'ın 2014 yılında ise, annesinin erkek arkadaşını da öldürdüğü, yaşının küçük olması sebebiyle ceza almadığı ortaya çıktı. 15 bin 175 kişinin kontrol edildiği uygulamalarda 53 aranan şahıs gözaltına alınırken, 65 kişi ve 39 işyerine 108 bin 580 lira idari para cezası kesildi. Kontrol edilen 7 bin 670 otomobilin ise, 39'u trafikten men edilip, 59 çalıntı araç da yakalandı. Ayrıca 96 araca 98 bin 450 lira ceza kesildi. Uygulamada 15 ruhsatsız tabanca, 16 av tüfeği, 2 döner bıçağı, 7 bıçak ve çok sayıda mermi ile kartuş ele geçirildi. Vatandaşların huzur ve güvenliği için polisin 24 saat boyunca görevde olduğunu söyleyen Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, " Halkımızın canı ve emniyeti için, yeni bir huzur uygulaması yaptık. 2 bin 200 personelimizin görev aldığı uygulamalara aralıksız olarak devam edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Aranan araçlar

- Polislerin araç sürücülerinin üzerini araması

- İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın uyuşturucu bulunan aracın başında durması

- Polisin uyuşturucu paketini açması

- İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın konuşması

- Ele geçen silahlar

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK /ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)ÇİFTÇİ ÇİFT, YARALI SOKAK KÖPEĞİ İÇİN SEFERBER OLDU

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Şamlar köyünde yaşayan Vildan ve Galip Başyiğit çifti, yaralı olarak buldukları sokak köpeğini tarım aracının kasasına koyarak veterinere götürdü.

Köyde çiftçilik yapan Vildan ve Galip Başyiğit çifti, ormanlık alanda zaman zaman besledikleri sokak köpeğini yaralı olduğunu fark etti. Köpeği tarım aracının kasasına koyan Galip Başyiğit, ilçe merkezine götürdü. Köpek, Gönülden Hayvanseverler Derneği'nin desteğiyle veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Galip Başyiğit, köpeği bulduktan sonra veterinere götürdüklerini belirterek, "Köpek her zaman olduğu yerde yoktu. Aradık, yol kenarında büzün içinden çıktı. Köpeğe tam manasıyla ne olduğunu bilemiyorum. Tahmin ediyorum araba vurmuş, üzerinden geçmiş. Bizden başka ilgilenen yok. Bir de kardeşimin hanımı var hayvanlarla ilgilenen. Köylülerimiz bizi kınıyor köpekleri beslediğimiz için." dedi.

Gönülden Hayvanseverler Derneği Başkanı Belgin Alcan köpeğin 6 yavrusu bulunduğunu söyleyerek, "Ülkemizin böyle insanlara çok ihtiyacı var. Son günlerde bu hayvanlara yapılan şiddet, kötü muameleler öyle ayyuka çıktı ki böyle müstesna insanların bulunduğunu görmek bizi umutlandırdı, geleceğe güvenimizi arttırdı. Çok mutlu hissediyorum. Dün geceden beri nasıl yardımcı olabiliriz diye çırpınıyorum, uyumuyorum. Sayfamızda paylaştık, yardımcı olmak isteyen çıktı. Tedavisinin ardından bakımını bir arkadaşımız yapacağını söyledi. Ona ve Galip beye çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Veteriner Hekim Hakan Türkoğlu köpeğin kanında enfeksiyon ve omuriliğinde zedelenme olduğunu söyleyerek, "İlk yapacağımız iş enfeksiyonu temizlemek olacak. Ardından kan değerlerini yükseltmek için biraz daha iyi besleyeceğiz. Bunun takibini yapacağız. İlaç tedavisi yapacağız. Röntgenini çektik, kalça bölgesinde, bacaklarda kırık yok. Ayak bölgesinde sürtünmeye bağlı deri aşınmış. Bu bölgeye antibiyotik tedavisi uygulayıp kurutacağız. Bacaklarda hissimiz var, omurgada bir miktar kayma var. Buna bağlı olarak bir his kaybı var. Operasyonla düzelebilecek bir şeye benziyor ama bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Köpeğin patpatla getirilmesi

-Dernek üyelerinin köpeği teslim alması

-Köpeğin araca alınması

-Veteriner hekime götürülmesi

-Köpeğin tedaviye alınması

-Galip Başyiğit ile röportaj

-Vildan Başyiğit ile röportaj

-Belgin Alcan röportaj

-Veteriner hekimle röportaj

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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