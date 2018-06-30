DHA YURT BÜLTENİ – 1

1 - Küçük Eylül'ün cansız bedeni, elektrik direğinin dibinde gömülü bulundu

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, bir hafta önce kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeni, tutuklu bulunan Uğur K. tarafından dikilen elektrik direğinin dibine gömülü olarak bulundu.

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada, Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül geri dönmeyince ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker, AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen aramalara karşın küçük kızın izine rastlanmadı.

Dün akşam saatlerine doğru, bir vatandaş jandarmayı arayarak olayla ilgili tutuklanan Uğur K.'yı olay günü Yüzükbaşı yolu mevkiinde arabası ile birlikte gördüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler burada ceset arama köpeği ile çalışma başlattı. Başlatılan arama çalışması sonucu ceset arama köpeğinin koku hissetmesi üzerine elektrik direği kazıldı. Yapılan kazı sonrası Eylül'ün cesedine ulaşıldı. Elektrik direğini ise, tutuklu bulunan Uğur K.'nın diktiği belirlendi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Eylül'ün cesedinin bulunmasının ardından Ankara Valisi Ercan Topaca, mahalleye gelerek basın açıklamasında bulundu. Eylül'ü canlı bulup onun haberini vermesini çok arzu ettiklerini söyleyen Vali Topaca, "Ama maalesef şu an yapılan tespitler bu yavrumuzun katledildiği yönündedir. Biraz önce köyümüzün çıkışında Yüzükbaşı yolu mevkiinde bir elektrik direğinin altında tespit yapıldı, çıkarıldı. Tabi bunun teknik incelemeleri henüz yapılmış değil. Çocuğumuzun üzerindeki elbisesi ve diğer şeyler çocuğumuzun olduğunu doğruluyor" dedi.

Vali Topaca, küçük Eylül'ün cenazesine nasıl bulunduğuna ilişkin ise, "Şu an tutuklu bulunan bu kişinin çocuğumuzun kaybolduğu gün aşağı yukarı aynı saatlerde bu olay yerinde arabası ile birlikte görülmesi bir vatandaşımızın verdiği ifadeden hareketle orada yoğunlaştık. Netice itibari ile köpeğimiz orada bir koku hissetti, işaret verdi orası kazıldı ve cesede ulaşıldı. Tabi olayın ayrıntıları, nasıl olduğu, başka yardım eden var mı yok mu onlar henüz tespit edilmiş değil. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Bir tutuklu var bildiğiniz gibi. Tabi incelenen bu tutukluya yardım eden var mı yok mu veya birlikte müşterek mi yaptılar onlar ilerleyen saatlerde veya günlerde yapılacak incelemelerle netleşecek" diye konuştu.

Vali Topaca, teknik anlamda tutuklu Uğur K.'nın bu olayı yaptığına dair delillerinde işaret ettiğini belirterek, adli soruşturmanın selameti açısında çok fazla bu konunun detayına girmeyecekleri kaydetti. Topaca, açıklamasının ardından Yağlıkara ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Küçük Eylül'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(AKTÜEL)

Valinin açıklamaları

Vatandaşlardan görüntü

Eylül’ün cansız bedeninin bulunduğu yer

Vali Topaca’nın aileyi ziyareti

(ARŞİV)

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM /POLATLI(Ankara),()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



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2 - Gaziantep’te orman yangını

GAZİANTEP'te, anız yangının vatandaşların piknik yaptığı mesire alanına sıçramasıyla 30 dönümlük çam ormanı yandı.

Yangın, dün öğleden sonra Düllük Tabiat Parkı ve Mesire Alanı yanındaki Sam Mahallesi’nde başladı. İddiaya göre, Sam Mahallesi'nde ekinlerden sonra başlatılan anız yangını ormana sıçradı. Dumanları görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 50 araç ve 200 personel ile ve Orman Bölge Müdürlüğü helikopteriyle müdahale edilen yangın 2 saat sonra kontrol altıla alınabildi. Olay yerinde çalışmaları izleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Toprak, şunları söyledi:

“Düllükbaba ormanları şehrimize en yakın orman arazilerimizden bir tanesidir. Saat 13.10 itibariyle itfaiyemize yangın ihbarından bulunulmuş 7 dakika gibi kısa bir sürede ekipler olay yerinde bulunmuştur. Şehrimizin itfaiyesi, OSB itfaiyesi, Orman Müdürlüğünün itfaiye ekipleri, Şehitkamil Belediyemizin araçlarıyla yaklaşık 50 araç ve 200 personelle kısa zamanda müdahale yapılmış ve yangın çok fazla büyümeden arkadaşlarımızın büyük gayretleriyle kısa bir süre içerisinde kontrol altına alınmıştır. 30 bin metrekarelik alan tahrip olmuş, tabi bunların tamamı yanmamış bununlar geçmiş olsun diyoruz.”

Yanan alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ormandan yükselen dumanlar

- Ormanlık alandaki itfaiyenin çalışması

- İş makinelerinin çalışması

- Osman Toprak'ın açıklaması

- Yangın söndürme helikopteri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN / GAZİANTEP,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3 - Sapanca Gölü kenarındaki 10 işyeri yandı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, göl kenarında yan yana bulunan 10 kafeterya yandı. Kundaklanmadan şüphelenilen yangınlarda aynı bölgede başka yerlerde çıkan yangınlar da söndürüldü.

Bugün saat 04.00 sıralarında, Sapanca Gölü kenarında bulunan kafeteryalarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Alev alev yanan tek katlı yapılar itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının kundaklama sebebiyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, aynı bölgede bulunan Sanat Sokağı üzerinde iş yerinin tentesi ile boş bir evde de yangın çıktı. Bu sırada olay yerine takviye gelen itfaiye ekipleri her iki yangını da söndürdü. Polis ekipleri ise bölgede incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları polis ekiplerince incelemeye alındı.

10 işyerinin yandığı olayla ilgili, Sapanca Kaymakamı Ali Ada ve Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu, ancak büyük bir maddi kayıp yaşandığını belirterek, aynı bölgede Sanat Sokağı'nda da bir iş yerini yakma teşebbüsünde bulunulduğunu, 100 metre ilerisinde de bir evde yangın çıktığını söyledi. Başkanı Yılmazer, emniyet ve itfaiyenin incelemelerini sürdürdüğünü belirterek kundaklamaya yönelik göstergeler olduğunu ifade etti.

Yangınlarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İş yerlerinin yanarken görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

Belediye başkanından

Belediye başkanı ile röp.

Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK / SAPANCA(Sakarya),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4 - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın

KAHRAMANMARAŞ'ta ormanlık alanda yangın çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, kontrol alına alındı.

Yangın, merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere yerde 200 orman işçisi müdahale ederken, işçilere havadan 2 yangın söndürme helikopteri ile 1 yangın söndürme uçağı destek verdi. Çalışmalar sonunda yangın kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzeffer Ketmen, yangının örtü yangını olduğunu ve ormanın yangından etkilenmediğini söyledi. 2 saatlik bir çalışma sonunda yangının kontrol altına alındığını ve ekiplerin soğutma çalışmalarına başladığını kaydeden Ketmen, "Yangın 9 hektarlık bir alanda başladı ve çıkış sebebi bilinmiyor. Yangına 15 arazöz 7 su tankı, 2 dozer, 1 greyder, 200 orman işçisi, 10 civarında orman mühendisi ve teknik personel, 2 helikopter 1 de uçakla müdahale edildi. Orman işçilerinin özverili ve gayretli çalışmaları sonunda 2 saat gibi bir süre zarfında yangın kontrol altına alındı. Örtü yangını olduğu için orman yangından zarar görmedi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yükselen dumanlar

- Helikopterin yangın yerine gitmesi

- Helikopterine alevlere suyu boşaltması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5 - Adana'da hava destekli DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülerin kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı baskın yaptı. Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırıp giren ekipler, yaptıkları aramalarda 14 kişiyi gözaltına aldı. Adli Tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı

- Polis araçlarının baskın yapılacak adrese gitmesi

- Özel harekat polislerin baskın yapılacak evin zilini çalması

- Kapı açılmayınca özel harekat polislerinin koç başı ile kapıyı kırması

- Polislerin eve girmesi

- Evin önündeki polis araçlarından görüntü

- Polislerin başka bir adrese gitmesi

- Evden çıkan şüphelinin gözaltına alınması

- Polis helikopterin görüntü

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri

- Kelepçeli haldeki bir şüphelinin basın mensuplarını korkutmaya çalışması

- Genel ve detay görüntüler

- Evin kapısını açan şüphelinin gözaltına alınması

- Özel harekat polislerin evin damında arama yapması

- Evin önündeki polis araçlarından görüntü

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6 - Tartıştığı köylüsünü başından vurup öldürdü

BURDUR'da merkeze bağlı Çatağıl köyünde süt toplama merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada, Emrah A., tabancayla Mehmet Akbulut'u (34) başından vurarak öldürdü.

Çatağıl köyü süt toplama merkezindeki olay, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aynı köyde oturan Emrah A., süt toplama merkezine süt getiren Mehmet Akbulut ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Olayın büyümesi üzerine Emrah A., üzerinde taşıdığı tabancayla Mehmet Akbulut'u başından vurdu. Toplama merkezindeki vatandaşlar tarafından otomobille Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Akbulut, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayı haber alarak hastaneye gelen Akbulut'un yakınları gözyaşı döktü. Jandarma, olaydan sonra kaçan Emrah A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastane önünde ağlayanlar

- Jandarma aracından görüntü

- Hastane dış plan

- Mehmet Akbulut'un fotosu

Haber-Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7 - Böceklerin istila ettiği evde ceset bulundu

BURSA'da yalnız yaşayan Reşat Çağlayan (59) evinde ölü bulundu. Yaklaşık 10 günlük olduğu belirtilen cesede, evi ve sokağı böceklerin istila etmesi sonucu ulaşıldı. Cesedin yanında bir tabanca ve mermiler bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çamlıca Sokak'ta oturan mahalle sakinleri, bir süredir dışarı çıkmayan Reşat Çağlayan'ın evinin çevresini böceklerin istila etmesi ve evden çevreye kötü kokular yayılmasından şüphelenerek durumu polis bildirdi. Çağlayan'ın evine giren polis ekipleri, yaklaşık 10 günlük çürümüş cesetle karşılaştı. Cesedin yanında ise bir tabanca ve mermiler bulundu.

Belirtilen adrese gelen Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel kıyafet giyip, maske takarak eve girebildi. Ekipler, kötü koku ve böcekler yüzünden zor anlar yaşadı. Silah ve mermilere el konuldu. Çağlayan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Reşat Çağlayan'ın, cinayet suçundan uzun süre cezaevinde yattığı ve 7 yıl önce tahliye olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Detaylar

Böcekler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8 - Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 19 gözaltı

TEKİRDAĞ'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 19 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu ve Zafer mahallelerinde 3 aylık teknik takip sonucu uyuşturucu sattıkları belirlenen kişilere yönelik şafak operasyonu düzenledi. Narkotik ekipleri, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyon anları polis kamerasınca görüntülendi. Çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda bonzai, esrar, uyuşturucu hap ve tüfek ile ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucu 19 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 2 kişinin aranmasının sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin operasyon mahalline girişi

-Özel Harekat polisleri

;-evlerde yapılan aramalar

-Uyuşturucu satışından elde edilen paralar ve uyuşturucu

-Sokakta uyuşturucu satışları polis kamerasında

-Köşede bekleyen satıcının müşteriye uyuşturucu vermesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN /TEKİRDAĞ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9 - Otomobiliyle, taksi ve tankere çarpan 'aday sürücü' öldü

ADANA'da bir otomobil, önce taksiye ardından da yan yatıp Büyükşehir Belediyesi'ne ait su tankerine çarptı. Otomobilin sürücüsü Barış Ulusoy (31), olay yerinde hayatını kaybetti. Ulusoy'un ehliyetini 4 ay önce aldığı ve aday sürücü olduğu öğrenildi.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Barış Ulusoy'un kullandığı 01 AAJ 352 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Ali Kültür yönetimindeki 01 T 0665 plakalı taksiye, ardında da yan yatıp Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait 06 FV 2899 plakalı su tankerine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine oley yerine sevk edilen sağlık ekibi, araçta sıkışan Ulusoy'a müdahale edemeyince itfaiyen yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ulusoy'u sıkıştığı yerden yaklaşık 10 dakika süren çalışmanın ardından çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Ulusoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekibinin çalışması sırasında vatandaşların da cep telefonlarıyla kayıtta olması ise dikkat çekti. Cumhuriyet Savcısı'nın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Ulusoy'un cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ulusoy'un ehliyetini Şubat ayında aldığı ve aday sürücü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü,

- İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasından görüntü

- İtfaiye erlerinin araçta sıkışan Barış Ulusoy'u çıkartması

- Ulusoy'un sedye ile ambulansa taşınması

- Kazaya karışan tankerden görüntü

- Kaza yerinde toplanan kalabalıktan görüntü

- İtfaiye erlerinin otomobili tankerden halatla çekerek ayırması

- Hurdaya dönen otomobilden görüntü

- İtfaiye erinin otomobile köpüklü su sıkması

- Otomobilin çarptığı taksiden görüntü

- Taksi şoförü ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10 - Otomobilde sıkışan yaralıları CANKUR kurtardı

ADANA'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilde sıkışan 2 kişi CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Seyhan ilçesindeki Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Nazım Özdemir yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü Nazım Özdemir ve yan koltuğundaki Recep Özer otomobilde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı CANKUR ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarttı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

-GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Aracın içinde sıkışan gençlerin görüntüsü

- CANKUR ekibinin kurtarma çalışması

- Sağlık görevlisinin sürücüye boyunluk takması

- CANKUR ekibinin gençleri araçtan çıkarması

- Sürücünün sedyeye alınması

- Ambulansa taşınması

- Aracın görüntüsü

Haber-Kamera: Nuri PİR / ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11 - Otobüs şoförünün ölümüne neden olduğu iddia edilen inşaat işçisi adliyede(ek)

TUTUKLANDI

İzmit'te, halk otobüsünde tartıştığı sürücü Hüseyin Göncü'nün yaşanan arbede sonrası fenalaşarak ölmesine neden olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen Serhat Başar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜLERİNDEN TEPKİ

İzmit'te halk otobüsü içerisinde cep telefonuyla yüksek sesle konuşan yolcu ile çıkan tartışmanın ardından yaşanan arbedede fenalaşarak ölen sürücü Hüseyin Göncü için Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası'na kayıtlı yaklaşık 100 otobüs sürücüsü Milli İrade Meydanı'nda bir araya geldi. Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt yaptığı açıklamada, "Dün üzücü bir olay yaşandı. Şoför arabadaki bütün canların emanetçisidir. Ama görüyoruz ki şoförün canı Allah'a emanet. Arkadaşımız dün basitçe bir şekilde hayatını kaybetti. Biz çok üzgünüz. Bir tepki için burada toplandık. Türkiye genelinde bu gibi olaylar maalesef oluyor. Arkadaşlarımız zor şartlar altında görev yapıyor. Amaçları sadece evlerine ekmek götürmektir. Merhumun yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Arkadaşlarımızın sesi ve temsilcisi olarak biz bu olayları yadırgıyoruz. Ortaklaşa bir kamera sistemine geçilecek. Bir panik butonu, ya da kabin olabilir. Çalışmalar yapılıyor." dedi.

Ardından yaklaşık 100 halk otobüsü kent içerisinde yaşamlarını yitiren arkadaşları nedeniyle konvoy oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mustafa Kurt açıklaması

-Şoförlerden detaylar

-Konvoydan detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN / KOCAELİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12 - İzmir'de yavru kediye tekmeli saldırı güvenlik kamerasında

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki bir kafeteryanın önünde, bir kişinin dükkânın önünde duran kediye tekme atması, işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Girne Bulvarı üzerindeki bir kafeteryanın önünde duran kedi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tekmelendi. Kediye yapılan tekmeli saldırı anı, işlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kimliği belirsiz gencin, yanına gelmeleri için çağırdığı kedilerden birine tekme attığı, zavallı hayvanın metrelerce uzağa fırladığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(GÜVELİK KAMERASI)

- Tekme atma anının görüntüsü

Haber: Davut CAN / İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13- Emekli olmak için taşıdığı 27 bin lirayı düşürdü, eşi gözyaşlarına boğuldu (2)

SAMSUN'da Muhammet Yıldırım (57), prim borcunu ödeyip emekli olmak için zarfla yanına aldığı 27 bin 200 lirayı düşürdü. Parayı bulan kişi ya da kişilere çağrıda bulunan Muhammet Yıldırım, "Ben 24 saat direksiyon sallıyorum. Parayı bulanın insafı varsa getirsin" dedi. Eşi Fatma Yıldırım ise gözyaşı döktü.

Olay, dün sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Nakliyat işi yapan evli ve 3 çocuk babası Muhammet Yıldırım, prim borcunu yatırıp emekli olmak için 15 bin 200 lira patronundan aldı, 12 bin lira da oğlu kredi çekti. Yıldırım 27 bin 200 lirayı da yanına alarak bu sabah eşi Fatma Yıldırım'ı sağlık merkezine götürdü. Muhammet Yıldırım, yolda, paranın olduğu zarfı, arka koltukta oturan eşine verdi. Eşi sağlık merkezinin önünde inerken, kucağında bulunan para dolu zarfı düşürdü ve sağlık merkezine girdi. Muhammet Yıldırım'da olay yerinden otomobiliyle ayrıldı. Bir süre sonra paranın araçta olmadığını fark eden Muhammet Yıldırım, eşini aradı. Eşi Fatma ise paranın kendisinde olmadığını söyledi. Paranın düştüğünü fark eden Muhammet Yıldırım geri döndü, ancak parayı bulamadı.

Fatma Yıldırım gözyaşı dökerken, eşi Muhammet Yıldırım ise, "Bu parayla emekli olacaktım. 15 bin 200 lira patronum verdi. 12 bin lira da oğlum kredi çekti. Sabah parayı SGK'ya yatırmaya gidiyorum. Hanım, 'benim iğnem var, beni sağlık ocağına götür' dedi. Arabaya bindik, para arabadaydı. Eşim aldı, eteğine koydu. İnerken de unuttu, düşürdü. Ben Liman kavşağına gittim, baktım para yok. Herhalde eşim çantasında unuttum zannettim ve geri döndüm. Eşime 'hanım bana parayı versene' dedim. 'Bende yok ki, para arabada' dedi. 27 bin 200 lira para vardı. Bulanın insafı varsa, getirsin. Yıllardır çoluk, çocuğumu okutmak için Bağ-Kur'umu ödeyemedim. Acıları onun için çekiyorum. Her şeyde Allah'ın hikmeti var. Haram param yok. Ben 24 saat direksiyon sallıyorum, bu parayı kazanıyorum" dedi.

Muhammet Yıldırım'ın başvuru üzerine polis ekipleri, parayı bulmak için çalışma başlattı.

POLİS 30 GÜVENLİK KAMERASI İNCELEYEREK PARAYI ALANI BULDU

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri 30 güvenlik kamerası incelemesinin ardından Muhammet Yıldırım'ın zarf içinde kaybolan 27 bin 200 lirasını alanı tespit etti. Samsun'da bir ilçe belediyesinde zabıta olarak görev yapan M.S.'yi güvenlik kameraları incelemesinin ardından yakalayan ekipler, para ile ifadesi almak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürdü. Polis, M.S.'yi ifadesinin ardından serbest bırakılırken parayı kaybeden aileye parayı almak için teslim için polis merkezine çağırdı. Polis merkezi önünde polislere teşekkür eden Muhammet Yıldırım, "Emniyet teşkilatı çok zahmet çekti. Allah milletimize, askerimize ve polisimize zeval vermesin. Allah hepinizden razı olsun. Bugün çok eziyet çektiler. Bir yudum su içemediler" dedi. Eşi Fatma Yıldırım ise "Polisimize ve askerimize Allah zeval vermesin. Allah hepinizden razı olsun. Parayı yarın yatıracağız" diye konuştu. Aile ardından parayı sayarak teslim aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis merkezinden detay

-Muhammet Yıldırım'ın açıklamaları

-Parayı teslim almaları ve saymaları

-Fatma Yıldırım'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN / SAMSUN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14 - Şener Parlamento bu dönemde direnişin merkezi olacaktır

CHP Konya Milletvekili Abdülatif Şener, Parlamento bu dönemde tekrar demokratik sisteme dönüş için direnişin merkezi olacaktır dedi.

CHP Konya Milletvekili Abdülatif Şener, Meclise gelerek kayıt yaptırdı.İlk milletvekilliğinin 1991 yılında olduğunu hatırlatan Şener, 4 dönem 16 yıl milletvekili olarak kaldığını anımsattı. Şener şöyle konuştu

11 sene sonra Konya milletvekili olarak Cumhuriyet Halk Partisi listesinden Meclise geldim. Parlamento'nun yetkileri sınırlandırılmıştır. Daha önceki demokratik parlamenter sisteme göre hükümet Meclisin içinden çıkardı. Şimdi ise Cumhurbaşkanı tek başına hükümeti kuracak. Artık Başbakan, Bakanlar Kurulu yok. Meclis güvenoyu vermeyeceği gibi, Bakanları düşüremeyecektir. Güvensizlik oyu da veremeyecektir. Meclis, hükümet üzerindeki gücünü tamamıyla kaybetmiş durumdadır. Dünyanın bütün demokratik ülkelerinde Parlamento yasa yapma konusunda şeriksizdir, yani ortaksızdır. Mutlak suretle yasaları Parlamento yapar. Yeni sistemde Parlamento yasama yetkisine de Cumhurbaşkanı'nı ortak etmiştir. Parlamento bu dönemde tekrar demokratik sisteme dönüş için direnişin merkezi olacaktır. Anlamı daha da derinleşmiş, güçlenmiştir. Onun için Meclis'te olmak gerekiyordu. O anlayış doğrultusunda Meclis'te olmayı arzu ettim.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şener'in açıklaması

Haber-Kamera: Nursima KESKİN / ANKARA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15 - CHP Bodrum'dan, Bakan Soylu'nun açıklamalarına tepki

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim" sözlerini eleştirerek, "Soylu, bu sözleriyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır" dedi.

Bodrum Belediye Meydanı'nda bir araya gelen CHP Bodrum İlçe Teşkilatı üyeleri, basın açıklaması yaptı. Ellerinde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla açıklamaya katılan CHP'liler adına açıklamayı, İlçe Başkanı Recai Seymen yaptı. Şehitlerin siyasi partilerin değil, milletin evladı olduğunu söyleyen İlçe Başkanı Seymen, "Elinizde vatan sevgisi ölçer cihaz mı var da kimin ne kadar vatansever olduğuna karar veriyorsun? Bizlerin vatan sevgisini ölçmek birilerinin hakkı da değildir, haddi de değildir. Şehit, bu vatanda yaşayan, ülkesini seven, bayrağını seven herkesin şehididir. Bu milletin o acıyı paylaşmak istemesi kadar doğal bir şey olamaz. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip, derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir. Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip, sükunet ve huzuru tesis etmesi beklenirken, toplumu terörize eden bu açıklama, eğer densiz bir çıkış değilse o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir. Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur. Ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidardır. Ülkemin, makam ve mevki sahibi şahsiyetleri kin ve nefret dilinden uzak durup, birleştirici ve bütünleştirici olmak zorundadır. Eğer yapamıyorlarsa derhal istifa etmelidirler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Açıklamaya katılanlardan görüntü

İlçe Başkanı Recai Seymen'in açıklamasından görüntü

Atılan sloganlardan görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16 - Düzce'de, İl Seçim Kurulu kararını verdi, itirazlar reddedildi

DÜZCE'de, AK Parti’nin seçim sonuçlarına itirazı İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı. AK Parti seçim sonuçlarına itirazda bulundu. Yapılan itirazlar değerlendirilerek 615 sandıkta oylar yeniden sayıldı ve sonuç değişmedi. Sonuçların değişmemesinin ardından AK Parti bu kez itirazını tekrarlayarak oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. İl Seçim Kurulu’nca yapılan değerlendirmeler sonucunda sayımı yapılan 615 sandığın toplam sandık içerisinde yaklaşık olarak 3’te 2’sine tekabül ettiği, yapılan bu sayımdaki değişikliğin toplam oy sayısı içerisinde sonuca etkili olabilecek bir değişiklik olmadığı, seçim sürecinde ve yapılan sandık sayımlarında kurul üyelerinin sandık sonuç tutanaklarına, partili sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri tarafından herhangi bir itirazda bulunulmadığı, sandık kurulunun herhangi bir usulsüzlükle ilgili tespit ve tutanağının bulunmadığı, müşahitlerinin usulsüzlüğe dair herhangi bir beyanlarının bulunmadığı, İlçe Seçim Kurulunca sandık tutanaklarının incelenmesi neticesinde herhangi bir kayda değer tutarsızlık ve usulsüzlük görülmediğinin anlaşıldığını belirleyerek, tüm itirazların ayrı ayrı reddine, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na 4 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’a kadar itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verdi.

Sonuçları değerlendiren MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, "Önce İlçe Seçim Kurullarına itiraz etti AK Parti, bu ilçe seçim kurullarına itirazlar sonucunda merkez ilçede, Gölyaka ilçesinde ve Yığılca ilçemizde sayımlar tekrardan yapıldı. Geçersiz oylar bahane edilerek itiraz edildi. 3 ilçede yapılan yeniden sayımlar sonucunda artı 3 daha milletvekilliği oyu kazanmış olduk. Bana sorarsanız başından bu yana itiraz sürecinde söyledim, itiraz bu şekilde olmaması gerekiyordu. Hangi parti olursa olsun, tabi ki seçime itiraz etmeye hakkı var ama itiraz ederken belli başlı sandıklara, yani eksik gördükleri sandıklara, hata gördükleri veya şüphelendikleri sandıklara itiraz etmeleri gerektiğini söyledik. İl Seçim Kurulu, ilçelerin aldığı karar neticesinde kararını itirazı reddetmesi yönünde verdi." dedi.

İtiraz yolunun açık olduğuna dair alınan karar hakkında da görüşlerini dile getiren Yılmaz, "Ben AK Parti'nin kararını buradan ön göremem. Ama değerlendirmezlerse iyi olacağı düşüncesindeyim. Hem Cumhur ittifakı altında iyi olacağı kanaatindeyim, hem de Düzce için iyi olacağı kanaatindeyim. Çünkü bizde bu arkadaşlarımızla beraber çalışacağız." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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MHP Milletvekili Ümit Yılmaz'ın açıklaması

Tebrikleri kabulü ve detaylar var

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17 - Ferhat Göçer'den, İzmit'in kurtuluş gününde muhteşem konser

İZMİT'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ferhat Göçer konser verdi. Ferhat Göçer'in şarkılarına binlerce kişi eşlik etti.

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü nedeniyle Sekapark Uçurtma Tepesi alanında Ferhat Göçer konser verdi. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve binlerce kişinin katıldığı gecede Ferhat Göçer sevilen şarkılarını seslendirdi. Ferhat Göçer'in 'Unutmuş çoktan', 'Ayrılırsak ölürüz biz', 'Cennet', 'Yastayım', 'Kızım' ve 'Gül ki' gibi sevilen şarkılarına binlerce kişi eşlik etti. Sevenleri konserin ardından Ferhat Göçer'i alkış yağmuruna tuttu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ferhat Göçer şarkı söylemesi

-Hayranları, eşlik edenler

-Uçurtma Tepesinden insan detayları

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN - Alişan KOYUNCU / KOCAELİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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18 - Mersin'de 'Duman' rüzgârı esti

MERSİN'deki 'Soli Güneş Festivali' etkinleri kapsamında sahne alan Türk rock müziğinin önemli gruplarından Duman, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Mezitli İlçe Belediyesi tarafından alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen Soli Güneş Festivali başladı. Soli Pompeipolis Antik Kenti'nin güneyindeki alanda başlayan etkinlikler, geç saatlere kadar sürdü. Festivaldeki eğlence ve heyecan, Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Duman'ın sahne almasıyla zirveye çıktı. Sevilen şarkılarını Mersinliler için seslendiren Duman, yaklaşık 2 saat süren konserde sevenlerine unutulamayacak bir gece yaşattı.

Öte yandan, yaptığı konuşmayla konser alanındaki binlerce vatandaşı selamlayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Türkiye'nin inanç ve kararlılıkla aydınlık bir ülke olacağını belirterek, "Bunda kararlıyız, umudunuzu yitirmeyin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Duman grubunun sahneye çıkışı

- Duman'ın sahne performansı

- Sahneden görüntü

- Konseri izleyenlerden görüntü

- Müzikle coşan izleyenlerden görüntü

- Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ /MERSİN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ