DHA YURT BÜLTENİ - 1

EDİRNE'DE VATANDAŞLARIN 'DOLU' ÖNLEMİ (2)

1)SAĞANAK YAĞIŞ TARİHİ BİNAYI YIKTI

Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden giriş yapan yağışlı hava Edirne'de etkisini gösterdi. Sağanak yağış kentte günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yollarda su birikintileri oluştu. Hava sıcaklığının 24 dereceden 19'a kadar düştüğü kentte yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına girerek korunmaya çalıştı. Şiddetli yağış nedeniyle Mihatpaşa Mahallesi Osman Nuri Peremeci sokak üzerinde bulunan Mehmet Bozkurtlar'a ait iki katlı kullanılmayan ahşap ev çöktü. Bir kısmı yola devrilen evi Edirne Belediyesi ekipleri temizledi. Evin çökmeye başladığı sırada otomobilinin aynı kaldırımda park halinde olduğunu anlatan Mustafa İnce (63), "Şiddetli yağmur sırasında evden sesler gelmeye başladı. Benim otomobilim evin önündeydi. Hemen ileri aldım. Bu sırada da evi bir anda çöktü. Yağmur dolayısıyla sokakta kimse yoktu, kimseye bir şey olmadı" dedi. Evin sahibi Mehmet Bozkurtlar ise evden sesler gelmeye başladığında çevredekileri uyardığını kaydederek, "Yağmurdan dolayı evden sesler gelmeye başladı. Yıkılacağını anlayınca hemen çevredekileri uyardık. Evin olduğu bahçede köpeğim vardı onu da son anda kurtardık. Kimseye bir şey olmadı. Tarihi özelliği vardı evimin" şeklinde konuştu.

ÇORLU'DA DOLUYA KARŞI HALILI ÖNLEM

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, dolu yağışının olabileceği uyarıları üzerine sürücüler, araçlarını halı, karton ve battaniye sererek önlem aldı. Çok sayıda sürücü ise dolu yağışından endişe ederek, araçlarını alış veriş merkezleri ile kapalı otoparklara bıraktı. Aracını yağıştan korumak için kendine göre önlem aldığını ifade eden Cevat Akpınar, "Dolu yağacak dediler bizde böyle tedbir aldık. Ne yapalım otoparklarda yer kalmamışö dedi.

Görüntü Dökümü

(EDİRNE)

-Yağmur yağışı

-Yağmurdan kaçanlar

-Şemsiye ile yürüyenler

-Yıkılan tarihi ev

-Belediye ekipleri

-Mustafa İnce ve Mehmet Bozkurtlar ile röp.

-Genel görüntüler

(ÇORLU)

-Üzerleri örtülen araçlar

-Aracı için tedbir alanlar

-Çetin Akpınar Röp.

Otoparklardan görüntü

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN /EDİRNE,ÇORLU(Tekirdağ),()

2)SELİM'DE SEL

KARS'ın Selim ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle oluşan selde bir çok ev sular altında kaldı. Balçıkların oluştuğu köyde bazı evler çamur deryasına dönerken, ahırlardaki kümes hayvanları da boğularak telef oldu.

İlçeye bağlı Gürbüzler, Tuygun, Baykara, ve Bozkuş köylerinde meydana gelen yağmur ve dolu yağışı nedeniyle birçok ev ve ahırın içi suyla doldu. Ahırlarda bulunan çok sayıda kümes hayvanı telef olurken etrafı çamur kapladı. Baykara köyünde Pehlül Gül'e ait ev, ahır ve kileri su bastı. Gül'ün ahırında bulunan 50 kümes hayvanı telef olurken, büyük hayvanlar ise köylüler tarafından camdan girilerek kurtarıldı. Ev kullanılmaz hale geldi, evin içi de tamamen çamurla doldu.

Gül, yağmurun ilk olarak hafif şekilde yağdığını daha sonra şiddetini arttırdığını ifade ederek, "Herşey bir anda oldu evde oturuyorduk, bir anda ev ahır hayvanlar su içinde kaldı. Camı kırdık hayvanlar kurtardık, ahırın yarısına kadar su doldu, komşular geldi onların yardımıyla hayvanlarımızı kurtardık. Ama küçükleri kurtaramadık, 50 tanesi de telef oldu. Yetkililerin yardımlarını bekliyoruz mağdur olduk evi kullanamıyoruz" dedi.

Sade Gül Yaşar da, "Yağmurun kuvvetli olmasıyla böyle bir afet yaşadık. Çoluk çocuk perişandı evdekiler bağırıyordu geldik, gördük herşeyleri batmıştı. kazlar, tavuklar hep telef oldu, diğer hayvanlar zor kurtardık. Ben ilk defa böyle birşey gördüm, böyle birşey yaşamadım. Köylüler olmasaydı bunlar da boğulmuştu" diye konuştu.

Köyün kadınları, yağmurdan sonra çamur deryasına dönen evlerindeki halıların üzerindeki çamurları yemek pişirdikleri kepçelerle kazıyarak temizleyeme çalıştı.

İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de gece saatlerinde başladıkları hasar tespit çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

Köyden genel ve detaylar

Evin içi ve çamur

Kadınların çamurlu halıları temizlemesi

Konuşmaları

Ahırdan görüntü

Kilerden görüntüler

Amatör kamera görüntüleri

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,()

3)DÜZCE'DE FIRTINA, YAĞMUR VE DOLU ETKİLİ OLDU

DÜZCE'de dün akşam saatlerinde başlayan yağmur beraberinde dolu ve fırtınayı da getirdi. Şehrin büyük bölümünde etkili olan yağmur, fırtına ve dolu nedeniyle ağaçlar devrildi, fındık bahçeleri zarar gördü.

Düzce'de dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, fırtına ve dolu nedeniyle şehrin büyük bölümünde bahçeler, iş yerleri, ağaçlar ve araçlar zarar gördü. Şehir merkezinde fırtına ve yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise ceviz büyüklüğünde dolu düştü. Şehir merkezinde yol kenarında bulunan ağaçların bazıları şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülürken, vatandaşlar dolu yağma tehlikesine karşı araçlarını korumak için battaniyelerle kapattı. D-100 Karayolunda şiddetli yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldib Bir akaryakıt istasyonunda dışarıda bulunan buzdolapları devrildi. Bir binanın çatısı caddeye uçarken, şans eseri yaralanan olmadı. Yaklaşık yarım saat boyunca etkili olan ve durmaksızın yağan yağmur sırasında metrekareye 40-50 kilogram arası yağmur düştüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Çatının caddeye uçması

Devrilen ağaçların görüntüsü

Devrilen buzdolaplarının görüntüsü

Vatandaşlarla röp.

Yağmur görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,()

4)DOLUYA KARŞI ARAÇLARIN ÜZERİNE NE BULURSA ATTILAR

KOCAELİ'nde kuvvetli yağmur ve dolu yağışı uyarılarının ardından açık alanda araçları olan vatandaşlar battaniye, halı, karton sererek araçlarını koruma altına aldı. Bazıları ise araçlarını kapalı otoparklar ve AVM'lerin otoparklarına çekti.

Kuvvetli yağmur ve dolu yağış uyarılarının ardından Kocaeli'nde kapalı otoparklarda yer kalmadı. Sitelerin önlerindeki açık park yerlerinde ise vatandaşlar kendilerince önlem aldı. Vatandaşlar battaniye, halı, karton, otomobil paspaslarını araçlarının üzerine sererek önlem aldı. Bazı vatandaşlar ise üst geçit ve viyadüklerin altına araçlarını çekti. Uyarılar nedeniyle otomobilini üst geçit altına park etmek zorunda kaldığını söyleyen Effal Çoban, "Uyarılar olunca aracımızı üst geçidin altına çektik. Yağış bitene kadar üst geçidin altında beklemeyi düşünüyoruz. Aracımızın önü açıkta kaldı ama daha uygun bir yer bulursak oraya geçmeyi planlıyoruz. Burada kendi önlemimizi aldık." dedi. Dolu yağışı uyarıları üzerine önlem aldıklarını belirten Hülya Çelik, "Yakınlarımız saat 13.00 gibi bizlere uyarılarda bulundu. Biz saat 15.00 gibi üst geçidin altına aracımızı çektik." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Araç üzerine serilmiş, battaniye, halı, karton görüntüleri

-Üst geçit altına araçlarını çekmiş vatandaşlar rop

-Kapalı alanlara araçlarını çekmiş vatandaşlar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR / KOCAELİ,()

5)DOLU YAĞIŞINA KARŞI ARAÇLARINI KORUDULAR

SAKARYA'da, dolu yağışına karşı vatandaşlar araçlarının üzerine yorgan ve battaniyeleri sererek önlem aldı.

Sakarya'da dolu yağışına karşı uyarıda bulunulmasının ardından vatandaşlar önlemler aldı. Vatandaşlar battaniye ve yorganları ve eski halılarını araçlarının üzerine serdi. Halı, yorgan ve battaniyelerin araçların üzerinden uçmaması için iplerle bağlanırken, kimileri ise araçlarının üzerine serdikleri eşyaların üstüne taşlar koydu. Kent merkezinden öğleden sonra yağmur yağışı aralıklarla etkili oldu.

Mustafa Kurşun sigorta şirketinden aldığı mesaj sonrasında aracını muhafaza etmeye çalıştığını belirterek, "Sigorta şirketinden mesaj geldi. Biz de her türlü önlemimizi alıyoruz. Arabada kasko yok, hasar karşılamaz. Mala zarar gelmesin" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Üzerine battaniye, halı ve yorgan serilen araçlardan görüntü

Battaniye serilmesi

Röportaj

Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /ADAPAZARI(Sakarya),()

6)TARLADAKİ YANGINDA ALEVLERİN ORTASINDA KALDI



KONYA'nın Kulu ilçesinde tarlasında çıkan yangına müdahale etmek isterken alevlerin arasında kalan Erken, yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve vücudunda yanıklar oluşan Erken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ömeranlı Mahallesi'nde İrfan Erken'e ait buğday ekili tarlada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekibi sevk edildi. Tarlasında yangın çıktığını öğrenen İrfan Erken de 06 BV 3533 plakalı minibüsüyle tarlaya gidip, müdahale etmek istedi. Bu sırada alevler rüzgarın etkisiyle Erken'ın bulunduğu bölgeye geldi. Panikle minibüsünü çalıştırıp uzaklaşamayan Erken, alevler arasında kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Erken, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin 1 saat çalışma sonucu yangın söndürülürken, minibüs kullanılmaz hale geldi. Tarlanın da 500 dekarlık bölümü küle döndü.

Görüntü Dökümü

------------------------

- İtfaiyenin müdahelesi

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet YILMAZ / KULU(Konya),()

7)ÇOCUKLAR, PARKTA OYNAYARAK YANGIN İZLEDİ

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde çocuk parkının karşısındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çocuklar çalışmaları oyun oynayarak izledi.

Çerkezköy'ün Kızılpınar mahallesinde 3 katlı müstakil binanın üst katında Sait Doğru'ya ait evde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede jandarma ekipleri de önlem alırken, çocuk parkının hemen karşısında bulunan evdeki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri büyümeden kontrol altına aldı. Ancak daire kullanılamaz hale geldi. Parkta oyun oynayan çocuklar ise söndürme çalışmalarını ilgiyle izledi. Bazı çocuklar ise çalışmalara aldırmadan oynamaya devam etti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü

------------------------

Dumanlar yükselen bina

Yangına müdahale edilmesi

Parkta oynayan çocuklar

Yangını izleyen çocuklar

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Çevrede toplanan kalabalık

Çocuk parkı ve söndürme çalışmaları

Detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA /ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()

8)ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİ LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yaşları 11 ile 15 arasında değişen 3 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Afgan uyruklu kişi gözaltına alındığı sırada linç edilmek istendi. Polisin ekip aracına götürdüğü kişiye mahalle halkı tekme tokat saldırdı.

Önceki gün, polis merkezine giden N.I. isimli anne 11 yaşındaki oğlu K.I.'ya Afgan uyruklu E.Z.'nin cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu. Soruşturma kapsamında Mevlana Mahallesi'nde bulunan, kağıt toplayarak geçimini sağlayan Afgan uyruklu E.Z. gözaltına alınmak istendi. Bu sırada, E.Z.'nin iş yerinin önünde toplanan mahalle halkı tepki gösterdi. Polis, E.Z.'yi alarak ekip aracına götürdüğü sırada etrafta toplananlar tekme tokat saldırdı. Bir kişi otomobilin üzerine çıkıp E.Z.'ye vurdu. Polis, E.Z. ile birlikte koşarak ekip aracına gitti.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, 11 yaşındaki K.I., 15 yaşındaki F.C.B. ve 15 yaşındaki D.A.'nın avukat ve uzman görevliler tarafından ifadeleri alındı. Çocuklar, E.Z.'nin cinsel istismarına uğradıklarını ifadelerinde belirtti. E.Z. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

(AMATÖR KAMERA)

gözaltına alınan kişinin iş yerinden çıkarılması,

vatandaşların saldırması,

bir kişinin otomobilin üzerine çıkıp vurması,

olay yerinde koşarak uzaklaşılması,

polis ekibinden görüntü

Haber-Kamera: Mesut IŞIK /GEBZE(Kocaeli),()

9)İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI



AYDIN'ın Germencik ilçesinde, iki genç arasında çıkan tartışma, aile bireylerinin katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. 2 kardeşin yaşamını yitirdiği kavgada 2 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı. Polis yaralıların götürüldüğü hastane ve kavganın meydana geldiği mahallede yeni bir olay yaşanmaması için güvenlikr önlemi aldı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Ortaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Her ikisi de 17 yaşında olan Süleyman K. ve Hamza A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Diğer aile bireylerinin de katılmasıyla tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Emrullah A. ve kardeşi Hamza A., evden getirdikleri pompalı tüfekle Erol Aysan K., Alim K. ve Süleyman K.'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar 3 kardeşin çeşitli yerlerine isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan 3 kardeşten Erol Aysan K. ve Alim K. olay yerinde can verdi. Yaralanan Süleyman K. ise çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Süleyman K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BABA OĞULLARINI OLAY YERİNDEN KAÇIRDI

Kavga sırasında silahla ateş açan Emrullah A. ve Hamza A.'yı babaları Aydın A., 09 TK 584 plakalı otomobille olay yerinden kaçırdı. Polis kaçan baba ve oğullarının peşine düştü. Baba Aydın A. otomobille olay yerinden kaçtıktan sonra kavga sırasında yaralanan oğlu Hamza A.'yı Adnan menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürdüğü sırada oğullarıyla birlike yakalandı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenen Hamza A. tedavisinin ardından babası ve diğer kardeşiyle birlikte gözaltına alındı.

Polis hastane ve olayın meydana geldiği mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Hastane önünden görüntü

- Ölen Erol Aysan Kafalı ile Alim Kafalı'nın fotoları

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / GERMENCİK(Aydın),()

10)11'İNCİ KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÖMER ASAF ÖLDÜ

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, 11'inci kattaki evinin penceresinden düşen Ömer Asaf Keleş (2) yaşamını yitirdi.

Olay, Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Aklife 3 Sitesi C Blok 11'inci katttaki evinin penceresine çıkan Ömer Asaf Keleş, dengesini kaybederek çimle kaplı bahçeye düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralanan çocuğu yakındaki Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Ömer Asaf buradaki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Ömer Asaf Keleş hayatını kaybetti. Olaydan sonra çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

Olay yeri detayşarı

Olayı anlatanlar

Haber-Kamera: Emre KOLTUK / TRABZON,()

11)SERUMU ÇIKARMAK İSTEYEN HEMŞİR, BEBEĞİN PARMAĞINI KESTİ

ŞANLIURFA'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye yatırılan 1,5 aylık Zeliha Ç.'nin elindeki serum kelebeğini çıkarmak isteyen hemşir, iddiaya göre makasla yanlışlıkla bebeğin baş parmağını kesti. Aile suç duyurusunda bulunurken, bebek ameliyat için Adana'ya sevk edildi. Olay, dün öğle saatlerinde Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. Burcu ile Yusuf Ç. çiftinin 1,5 aylık bebekleri Zeliha Ç., yüksek ateş şikayetiyle geçen pazar akşamı hastaneye getirildi. Burada muayene edilen kız bebeğinin yatışı yapıldı. Dün yapılan son kontörlerinde ise çocuk bebek taburcu edildi. Tedavi süresince serum takviyesi yapılan bebeğin elinde bulunan kelebeği çıkarmak için odaya gelen Ömer ismindeki hemşir, iddiaya göre makasla bebeğin sağ baş parmağını kesti. Bir anda kanlar içerisinde kalan bebek, kesilen parmakla ambulansla konulup Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada plastik cerrahinin olmaması nedeniyle bebek, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Adana'ya sevk edildi.

Bebeğinin parmağı kesilmesi nedeniyle gözyaşlarına boğulan Burcu Ç., yaşananlara tepki göstererek, "Bugün kızımı iyileşti diye eve götürecektim. Ancak sorumsuzlar yüzünden şimdi parmağı kesildi" diyerek hastane yönetimine tepki gösterdi. Aile, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunurken, hastane yönetimi ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Acil serviste müdahalesi yapılan bebek

- Parmağı kesilen bebeğin annesi gözyaşlarına boğulması

- Parmağı kesilen bebeğin görüntülerini cep telefonuyla çeken yakınları

- Olayın yaşandığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinin genel görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK /ŞANLIURFA,()

12)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETİ ÇOCUK ÖLDÜ

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde marketten yiyecek alıp, yolun kenarından bisikletiyle ailesinin yanına giden Ahmet Gül (15), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaçan sürücü Hakkı Zemzem de, 50 kilometre ileride yakalandı.

Kaza, dün 16.00 sıralarında Beyşehir Akseki karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturan ve tatil için ailesiyle Beyşehir'deki akrabalarını yanına gelen Ahmet Gül, yiyecek almak için bisikletiyle markete gitti. Gül, alışverişin ardından geri dönmek için yolun kenarından bisikletiyle gittiği sırada Hakkı Zemzem'un kullandığı 42 BND 21 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan Gül, yere savruldu. Sürücü Zemzem de aracıyla birlikte hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri geldi. Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Gül, yaşamını yitirdi. Kaza yerine gelen ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Görgü tanıklarının kazaya karışan otomobilin plakasını vermesi üzerine bölgede çalışma başlatan polis, sürücünün 50 kilometre ilerideki Derebucak ilçesine gittiğini belirledi. Bunun üzerine sürücü Zemzem, ilçe girişinde polis tarafından durdurulup gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü

------------------------

- Kaza yerinden detay

- Bisikletten detay

- Polisin inceleme yapması

- Ceset ve ailesinden detay

Haber-Kamera: Muhammed SIDAL / BEYŞEHİR(Konya),()

13)İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI

ADANA'nın Pozantı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında D-750 Karayolu Şekerpınarı mevkiinde meydana geldi. Şekerpınarı'ndaki turistik tesislerinden çıkan içerisinde 5 kişinin bulunduğu Cumali Gün yönetimindeki 01 TV 181 plakalı otomobil, Niğde yönünden gelen Halit Güneş'in kullandığı 34 DM 6948 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Gün'ün idaresindeki otomobilde yolcu konumunda bulunan Birsen Bay(33), Atilla Bay(64), Hakime Bay(65) ve Besim Gün (62) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Pozantı 80'inci Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat araç trafiğine kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Kazaya karışan otomobillerden görüntü

- Kaza yerindeki ambulanstan görüntü

- Ambulanstaki yaralıdan görüntü

- Belediye işçilerinin yolu süpürmesi

- Bir yaralının yürüyerek ambulansa gitmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Onur BULAT /POZANTI(Osmaniye),()

14)KAZA YAPTIĞI MİNİBÜSÜN CAMINI 'HASTANEDEYİZ' NOTUNU BIRAKTI

KONYA'da minibüsüyle çarpması sonucu yaraladığı Zeynep Gündüz'ü (35), hastaneye götüren sürücücü Ali Gültekin (52), polislerin kendisini bulabilmesi için kaza yerinde bıraktığı aracının camına, adı ve telefon numarasıyla birlikte 'hastanedeyiz' yazılı not bıraktı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde meydana geldi. Bir arkadaşını ziyarete giden Ali Gültekin, yönetimindeki 42 BTJ 94 plakalı minibüsle yolun kenarında yürüyen Zeynep Gündüz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Gündüz, yaralandı. Gündüz, çağrılan ambulansla Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gündüz'ün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Gültekin de, yaraladığı Gündüz'e, refakat etmek için onunla birlikte hastaneye gitti. Hastaneye giderken de polislerin kendisini bulabilmesi için kaza yerinde bıraktığı aracının camına, adı ve telefon numarasıyla birlikte 'hastanedeyiz' yazılı not bıraktı. Kaza yerine gelen poliste, bıraktığı not sayesinde cep telefonundan ulaştığı Gültekin'i kaza yerine çağırdı. Gündüz, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Minibüsten detay

- Sürücünün cama bıraktığı not

- Sürücüden detay

- Polisin inceleme yapması

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,()

15)BESNİ'DE EMEKLİ ÖĞRETMEN İNTİHAR ETTİ



ADIYAMAN'ın Besni ilçesi'nde kardeşleriyle sorunları olduğu öne sürülen emekli öğretmen Seydi Vakkas K. (63), evinde tavana bağladığı iple intihar etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli öğretmen Seydi Vakkas K. akşam saatlerinde eşinin evde olmadığı sırada girdiği iddiaya göre kardeşleriyle yaşadığı sorundan dolayı girdiği bunalım sonucu tavana bağladığı iple intihar etti. Eve gelen Servet K.'nın tavana asılı halde bulduğu eşi Seydi Vakkas K. için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, emekli öğretmen Seydi Vakkas K.'nın öldüğünü belirledi. K.'nın cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Morguna sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Olay yeri

- İntihar eden öğretmenin evi

- Polislerin incelemesi

- Olay yeri inceleme ekibinin gelişi

- Cenaze aracının olay yerine gelmesi

- İntihar eden öğretmenin cesedinin çıkarılması

- İntihar eden öğretmenin cesedinin cenaze aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN / BESNİ(Adıyaman),()

16)ŞARKICI HOZAN CANE, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



EDİRNE'nin Enez ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 'Hozan Cane' adını kullanan şarkıcı Saide İnaç(47), adliyeye sevk edildi.

Alman vatandaşı olan ve 'Hozan Cane' adını kullanan şarkıcı Saide İnaç, geçen cumartesi günü HDP'lilerle Edirne'nin Enez ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı. Erzurum doğumlu olan İnaç, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı gerekçesiyle Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Saide İnaç, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. İnaç'ın savcılıktaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Saide İnaç'ın araçtan inişi

Polis tarafından adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY /EDİRNE,()

17)POSOF GÜMRÜK VE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NE OPERASYON: 9 GÖZALTI

ARDAHAN Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Posof ilçesinde yapılan operasyonda 2'si gümrük, 1'i nüfus memuru olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ise aranıyor.

Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Posof Nüfus Müdürlüğünde görevli personelin sahte kimlik düzenlediği ve bu kimliklerle yasa dışı yollarla 'rüşvet, gümrük kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı' yaptıkları tespit edilen 11 kişinin evinde ve Türkgözü Gümrük Müdürlüğü ve Poso İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisler, 2'si gümrük, 1'i nüfus memuru olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Firarda olan 2 kişinin ise arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Türkgözü sınır kapısı

-Sahaya giriş çıkış yapan araç ve yolcular

-Detaylar

-Gümrük ve Nüfus Müdürlüğü'ne operasyon: 9 gözaltı

Haber-Kamera: Alper TURGUT / POSOF(Ardahan),()

18)CHP'Lİ EROL: CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ YAPACAĞIM

CUMHURİYET Halk Partisi Elazığ Milletvekili seçilen Gürsel Erol, 24 Haziran seçiminde partisinin aldığı oylarda bir başarı elde edilmediğini ifade ederek, "Yarın sabah Ankara'ya gideceğim. CHP'nin olağanüstü bir kurultaya gitmesi ve istifalarla ile ilgili bir genel merkezin önünde oturma eylemi başlatacağım" dedi.

24 Haziran seçimlerinde CHP'den Elazığ Milletvekili seçilen Gürsel Erol, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere basın toplantısı düzenledi. Seçim bölgesi Elazığ'da gazetecilerle bir araya gelen Erol, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalara katılmadığını ifade ederek, "Bir partinin başarısı ve başarısızlığı iktidar olup veya olmamakla değerlendirilmelidir. 70 yıldır iktidar olamayan bir partinin bugün oy kaybının iktidar olan bir partinin oy kaybıyla bir değerlendirme yapılmasını doğru bulmuyorum. Genel merkez koridorlarında ünvanlarını koruyarak CHP'yi her seçim sonrası bu mağduriyete mahkum edenler ile bizim gibi halka yönelerek halkın içinden gelen siyasetçileri ve CHP'nin gerçek değerlerini taşıyan insanların yüzleşmesi gerekmektedir"diye konuştu.

'OTURMA EYLEMİNE CHP'YE GÖNÜL VEREN HERKESİ BEKLİYORUM'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, önünde bugün oturma eylemi başlatacağını duyuran CHP'i Gürsel Erol, "Yarın sabah Ankara'ya gideceğim. Genel Merkez yöneticilerimizin olağanüstü bir kurultaya partinin götürülmesi ve istifaları ile ilgili bir oturma eylemi başlatacağım. Ve buna Türkiye genelindeki bütün Cumhuriyet Halk Partisine gönül veren vatandaşları bekliyorum. Herkes bu eyleme destek vermeli. Bu mantık ve bu anlayışla 70 yıldır iktidar yapamadığımız CHP'yi iktidar yapma şansımız yok. Herkesin şunu çok iyi bilmesi gerekir ki, bu parti Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partidir. Koltuk adamlığını bırakıp dava adamlıklarına dönecek siyasetçilerin önünü açmak için yarın saat 11'den itibaren genel merkezin önünde oturma eylemi yapacam"dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Erol, 9 seçimdir kaybedilen seçim sonuçlarının aynı mantık ve aynı düşünceler ile değerlendirmelerin yapılmasının insanların akılları ile dalga geçmek olduğunu da ifade ederek, "Siyasi hiçbir kaygım yoktur. Benim birinci önceliğim bu partinin varlığını korumaktır" dedi.



Görüntü Dökümü

------------------------

-Erol'un açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,()

19)MHP'Lİ AYCAN: BİZ NE DERSEK O OLACAK



MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partisinin, seçimlerde anketlerin aksine büyük bir başarı göstererek 49 vekil çıkardığını ve bu sayı ile meclisin kilit partisi olduğunu belirterek, "Biz ne dersek, o olacaktır" dedi.

Kanramanmaraş'ta partisince birinci sıradan aday gösterilip resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen Sefer Aycan, Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği akşam yemeğinde milletvekili adayları ve partililerle bir araya geldi. Alpedo Kervan'da düzenlenen yemekte konuşan Aycan, Kahramanmaraş'tan meclise bir tek kendisinin milletvekilli olarak gittiğini ve daha fazla vekil çıkaramadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

'MHP'LİLER ERDOĞAN'A OY VERMİŞTİR'

MHP'nin bütün anketlerde yüzde 5-6 oy alacağı şeklinde gösterildiğini, meclis dışı kalması veya az sayıda milletvekili çıkarak kendi içinde kaos oluşması adına algı operasyonlarının yapıldığını belirten Sefer Aycan, "Bu seçimlerde en başarılı parti MHP'dir. Bunu; tüm kamuoyu, tüm basın böyle değerlendiriyor. Bu seçimde 2 kazanan var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilliği seçiminde ise MHP'dir. Biz, Adalet ve kalkınma Partisi'nden önce Cumhurbaşkanı adayı gösterdik. MHP'lilerin hepsi genel başkanının emrine uymuş ve Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiştir. Eğer toplamda bir fark varsa bunu bizden değil başka yerlerde aramaları lazım" diye konuştu.

"MHP GENEL BAŞKANI HEM ERDOĞAN'I, HEM DEVLETİ KURTARMIŞTIR"

Tüm algılara rağmen milletvekilliği seçiminde MHP'nin anketlerdeki yüzde 5'lik oy oranının yüzde 120 üzerinde bir oy alarak yüzde 11'lik bir oy oranıyla meclise girdiğini kaydeden Sefer Aycan şöyle devam etti:

"Yüzde 5 oy bekleyenlere en büyük cevabı MHP'ye gönül veren dava arkadaşlarım, parti yönetimimiz, ülküdaşlarım ve Türk milliyetçileri vermiştir. Tabi bu cevap Kahramanmaraş'ta da kendisini göstermiştir. Elbette 49 vekil bizim beklediğimizden azdır. Ama bugünkü 49 vekil, bütün değerlerin üstündedir, büyük bir mücadelenin eseridir ve meclis aritmetiğinde MHP'yi kilit konumuna getirmiştir. 600 vekil var ama her zaman, bundan sonra bütün gözler 49 vekilin üzerinde olacaktır, genel başkanımızın üzerinde olacaktır. Bundan sonra mecliste siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır. Bugün MHP mecliste kilit konumdadır ve MHP'nin genel başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan'I kurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurtarmıştır, hem meclisi kurtarmıştır, hem devleti kurtarmıştır. Bu da böyle bilinsin."

'ERDOĞAN'I EN BÜYÜK ŞEKİLDE DESTEKLEYEN GENEL BAŞKANIMIZDIR'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aycan, "Biz davamızın peşindeyiz. Biz; ülkemizin, milletimizin peşindeyiz. Asla 'Ben' demedik, 'Partimiz demedik. Gecemizi gündüzümüze kattık, genel başkanımız gecesini gündüzüne kattı, ömrünü bu ülkeye feda etti. Asla 'Ben' demedi, daima mütevazi oldu, tevazu gösterdi. Bir iki adım geriye çekilmeyi bile bildi. Kim vatana, millete hizmet ediyorsa onu desteklemeye devam etti ve genel başkanımıza, MHP'ye verilen oyların güçlü devletin oluşması için bir araç olduğunu söyledik. Genel başkanımıza verilen oyların asla vatana tehdit oluşturmayacağını, sadece ve sadece terör örgütlerine, PKK'ya, PYD'ye, FETÖ'ye tehdit olacağını söyledik. Ve Cumhurbaşkanına da en büyük gücün Devlet Bahçeli tarafından verildiğini söyledik. Bugün, Tayyip Erdoğan o koltukta oturuyorsa bunda çok büyük emeği olan kişi, Tayyip Erdoğan'ı en büyük şekilde destekleyen bu seçimlerde MHP Genel başkanıdır."



Görüntü Dökümü

------------------------

- Sefer Aycan yemek masasında

- Yemeğe katılanlar

- Aycan'ın konuşması

- Aycan'ın yerine geçmesi

- Aycan'ın adaylar ve partililerle fotoğraf çektirmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

20)OLÇUM, LGS'DE TÜM SORULARI DOĞRU YANITLADI



ANKARA'daki özel bir okulda tam burslu olarak eğitim gören 14 yaşındaki Olçum Başak, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayarak, Türkiye 1'incileri arasında yer aldı.

Ankara'da oturan emekli bilgisayar mühendisi Mustafa ve ev kadını Ayşe Başak çiftinin 2 çocuğundan küçüğü Olçum, LGS'deki tüm soruları doğru cevapladı. Kentteki özel bir kolejde tam burslu olarak eğitim gören Başak, ailesinin ve okulunun kendisine büyük katkı sağladığını söyledi. Sınava hazırlanırken öğretmenlerinin verdiği programı uygulamaya çalıştığını belirten Başak, "Evde düzenli olarak çalışmaya çalıştım. Son haftalara dinlendim ve sınavda soğukkanlı olup bütün soruları yapmaya odaklandım. Hergün olmasa da günlük 1 saate yakın belki daha fazla çalıştım. Çok net bir hedefim yok ama liseden sonra güzel bir üniversiteye gidip doktor olmak isterim" dedi.

Biyoloji öğretmeni Müzeyyen Demir ise Olçum Başak'ı, ailesini ve öğretmenlerini tebrik ederek bu başarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Okul yöneticileri Başak'a ödül olarak öğrenim hayatı boyunca tam burs verileceğini açıkladı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Olçum Başak ile röp

-Zafer Koleji Kurucu Temsilcisi ve Biyoloji Öğretmeni Müzeyyen Demir ile röp

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM /ANKARA,()

21)KATO DAĞI'NDA BULUNDU, GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarında bulunan ve sürekli operasyonlar ile gündeme gelen Kato dağında görülen Trichoptera adlı böcek larvası, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla güvenliğin sağlandığı Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda güvenlik korucuları tarafından görüntülenen Trichoptera adlı böcek larvası, görenleri şaşkınlık içerisinde bıraktı. Çevresi oklu ağaç kabuğuna benzer bir kabuk bağlayan böcek larvasının, sürünmeye çalıştığı sırada, kafasının ileriye ve geri doğru hareket ettiği görüldü. Korucular tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınan Trichoptera adlı böcek larvasının şekli ve hereket tarzı görenleri şaşırttı.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, görüntülenen canlının Trichoptera adı verilen böcek larvası olduğunu belirterek, Trichoptera'nın Türkiye'de 22 familyaya ait, 69 cinse mensup 386 tür ve 25 alt türünün bulunduğu tespit edilmiştir. Trichoptera larvası her tip tatlı su, hatta acı su habitatında bile bulunur. Fakat, özellikle ırmak ve derelerde boldur. Trichoptera larvaları çeşitli beslenme ekolojilerini sergiler. Buna dökülmüş yaprak yığınlarını parçalayanlar, ince organik parçacıkları toplayanlar, alg hücrelerini emenler, yüzeyleri kazıyanlar, suda asılı 3 yiyecekleri süzerek alanlar, diğer sucul omurgasızları avlayanlar veya yeşil bitki veya alglerle beslenenler dahildir. Trichoptera bu çeşitli beslenme davranışları doğrultusunda, sucul ekosistemler içinde besin dinamikleri ve enerji akışı için temel canlılardan biridir dedi.



Görüntü Dökümü

------------------------

-Böcek larvasının hareketi

-Larvanın hareketi sırasında kayalıktan düşme anı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL / BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),()

22)ELECTRO DELUXE, BURSALILARI DİNLEYİCİLERİNİ COŞTURDU

FRANSIZ grup Electro Deluxe, 57. Uluslararası Bursa Festivali'nde jazz sevenler ile buluşurken, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Funk, soul, hiphop ve elekro müziği caz müzikle bir araya getiren Fransız grup 'Electro Deluxe' sahne performansı ve enerjisi ile Bursalı dinleyicilere keyifli bir gece yaşattı. Herbie Hancock, Buckshot LeFonque ve Meshell Ndegeocello'dan esinlenen ve parçalarında jazz-funk sound'u yakalayan grup, yedi müzisyeni ile birlikte 57. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında konser verdi. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere Bursalıların ilgisi yoğun oldu. İlk şarkıların ardından müziğin enerjisine kapılan dinleyiciler koltuklarını terk ederek sahnenin önünde toplanıp, doyasıya eğlendi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Konserden detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL /BURSA,()

