DHA YURT BÜLTENİ-1

YURT BÜLTENİ - 1

1)TOKAT'TA KONUŞTU: TÜRKİYE'YE TAZE KAN LAZIM

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tunceli ve Elazığ programının ardından üçüncü miting için havayolu ile Tokat'a geldi. İnce, parti teşkilatı tarafından Tokat kent meydanında düzenlenen mitinge katıldı. Tokat'ta 30 yıl önce orduevinde 6 ay askerlik yaptığını anlatan İnce, kendisinin de eski bir Tokatlı sayılacağını ifade etti. Tokat'a gelirken, otobüste Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının bir kısmını izlediğini ifade eden İnce, kendisine 'Ey Muharrem, Menderes asılırken neredeydin' diye sorduğunu belirterek, "Ben 1964 doğumluyum. Menderes asılırken ben dünyada yoktum. Rahmetli babam da Menderes'ciydi, Demirel'ciydi. Menderes'in asılmasına tabi iki karşıyız, üzülüyoruz, insanlık ayıbı görüyoruz ama o ayrı bir şey. Ben doğduğumda Menderes asılmıştı. Bu kadar cahil olma, konuştukça batıyorsun" dedi.

Aynı konuşmada Erdoğan'ın 'Yaptıklarımızı görmüyor musun, kör müsün' eleştirisi yönelttiğini ifade eden İnce, "Erdoğan, şeker fabrikasını, sigara fabrikasını satıyorsun. Erdoğan, bana 'kör müsün' diyorsun. O fabrikaları sen mi kurdun? Sen nankör müsün Erdoğan? Ben kör değilim ama sen nankörsün. 16 senedir iktidardasın. 16 sene sonra millete aş, iş, fabrika diyeceğine kıraathane diyorsun. Slogana bak. 'Bedava çay, bedava kek var' diyor. Gündüz keki yedi, akşam yemeği ne olacak. Bedava kek, bedava çay, düştüğü noktaya bakın. Baktı ucuz olunca yanına çorba ilave etti, makarna ilave etti. Yakında Tokat kebabı da ilave eder merak etmeyin" diye konuştu.

'BENİMLE TELEVİZYONA ÇIK, HAVAN OLSUN'

Bir kere daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a televizyon programı daveti yapan Muharrem İnce şöyle konuştu:

'BENİMLE TELEVİZYONA ÇIK DA HAVAN OLSUN BİRAZ'

"Madem sen ustasın. Ekonomiyi biliyorsun, bu işlerden anlıyorsun. Senden bir isteğim var. Bir televizyon programında çık karşıma, el mi yaman bey mi yaman göstereyim sana. Diyor ki, benimle televizyona çıkarsa, benim reytingim artarmış. Çocuklara 'şu televizyonların izlenme oranlarını çıkarın' dedim. 'Onun izlenme oranı ile benimkini karşılaştırın' dedim. Ben 4 izlenmişsem, Erdoğan 1 izlenmiş. Dün bir televizyonda konuştuğu program izlenmede 34'üncü sırada çıkmış. Yani hava durumundan bile aşağıda. Benimle televizyona çık da havan olsun biraz. Ona diyorum ki, bak her kuşun eti yenmez. Benimle dalaşa girme, seni madara ederim. Hiç yolu yok. Ama ben seninle ağız dalaşı istemiyorum. Ben seninle ciddi konuları konuşmak istiyorum. Ekonomi, dış politika konuşmak istiyorum. 4 milyon Suriyeli'yi konuşmak istiyorum. Sanayiyi, sattığın şeker fabrikalarını, Tokat'taki sigara fabrikasını konuşmak istiyorum."

İnce, İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik 'Apoletini sökerim' sözüyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyon programında yaptığı, 'Komutan, ben orduyu överken alkışladı' sözlerine video izleterek karşılık verdi. Komutanın kendisini eleştirirken alkışladığını belirten İnce, Erdoğan'ın yalan söylediğini iddia etti.

'TÜRKİYE'YE TAZE KAN LAZIM'

Türkiye'nin nefes almaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Muharrem İnce "Türkiye'nin terör, ekonomik, dış politika sıkışmışlığı var. Sanayi verimsiz, eğitim dip yaptı, emekliler geçinemiyor, pasaportumuzun Kapıkule'den öte değeri yok. Gençlerimiz umutsuz, elinde fırsat olsa ülkeyi terk eder. Böyle bir ortamda Türkiye'yi bir yorgun adam düzlüğe çıkaramaz. Türkiye'ye bir taze kan lazım. Tek hayalim var. Ülkenin evlatlarını iyi yetiştirmek" dedi.

Dünyanın hızlı bir değişim içerisinde olduğunu anlatan İnce, şu an kullanılan cep telefonlarının 2020'de işe yaramayacağını, artık quantum telefonlara geçileceğini söyledi. 5-10 yıl içinde araçların sürücüsüz olacağını belirten İnce şöyle dedi:

'KADIN ARKADAŞLARIM, 20 SENE SONRA ROBOTLAR ELEKTRONİK EVLATLARINIZ OLACAK'

"Şimdi Antalya'ya tatile gidiyorsurnuz ya, 10-15 sene sonra uzay turizmi geliyor. Ben burada konuşacağım Ankara'dakiler 3 boyutlu hologram ile beni seyredecek. Mesela tıp değişecek. Herkesin gen haritası çıkarılacak. Hasta olmak daha zor olacak. Telefonlar, bilgisayarlar, 18 ayda bir bunun kapasitesi 2 katına çıkıyor. 1969 yılında Amerikalılar aya gitti. Şu anda elinizdeki telefonların kapasitesi, 1969'daki NASA'nın bilgisayarlarının 10 katı daha güçlü. Dünya hızlı bir değişim içinde. Ben nano teknoloji, quantum diyorum. Onun için robot diyorum. Kadın arkadaşlarım, 20 sene sonra robotlar sizin elektronik evlatlarınız olacak. Dünya buraya gidiyor. Erdoğan çıkıyor 'dindar ve kindar nesil yetiştireceğim' diyor. Dindar nesile hiç bir itirazım yok ama o ailenin kararı. Benim Cumhurbaşkanlığımda din dersi nasıl olacak. Muhafazakar aile derse ki 'Bana haftada 2 saat din dersi yetmez, fıkıh, hadis, siyer istiyorum'. Devlet diyecek ki başüstüne. Seçmeli kaç saat istiyorsa, isteyene istediğini kadar din dersi. Zorunlu istemeyen almayacak. İsteyene istediği kadar, istemeyene zorla yok. Bunu yapacağız. Her yıl 10 bin öğrencimizi doktora için yurt dışına göndereceğiz." Erdoğan'ın çocuk sayısına bile karıştığını, ancak kendisinin çocuk bezinin yüzde 18'lik KDV'si ile ilgilendiğini ifade eden İnce, "Ben 'hak, hukuk, adalet' diyeceğim, o 'çay, kek, oralet' diyecek" dedi.

Vali ve kaymakamlara seslenen İnce, devletin verdiği yardımları Erdoğan veriyormuş gibi anlatmamaları uyarısı yaptı. Kendi dönemlerinde bu yardımların miktarını artıracaklarını hatırlatarak, "Yoksullara, gençlere, yaşlılara vereceğimiz bu paraları ben artıracağım. Ben vermeyeceğim, bu parayı CHP de vermeyecek. Şu an size verilen parayı Erdoğan, AK Parti vermiyor, devlet veriyor devlet. Biz hırsızlık yapmayacağımız için kasada daha fazla para olacak" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ GENÇLER'

İlk iş olarak Türkiye'yi barıştıracaklarını ifade eden İnce şöyle devam etti:

"4 Mayıs'ta parti rozetini çıkardım. Ceketimde Türk bayrağı var. CHP'nin adayı olarak çıktım, onunla gurur duyarım ama ben 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Bakanlar Kurulunu yaparken, Cumhurbaşkanı yardımcılarını belirlerken hepsini CHP'lilerden yapmayacağım. Toplumu kucaklayacak şekilde yapacağım. Türkiye'yi barıştıracağız. Hemen barıştıracağız. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Merkez Bankası bağımsız olacak. Yatırımcıların önünü açacağız, güven vereceğiz. Hukuk devleti olacak. Kuralları işleyen devlet olacak. Atıl sanayi devreye girecek. Meraları, tarım alanlarını atıl bırakmayacağız. En büyük gücümüz gençler. Almanya'nın yaş ortalaması 40, İsveç'in 45, Türkiye'nin 29. Türkiye'nin en büyük gücü gençleri. Kadınları çalışma yaşamının içine dahil edeceğiz 100 kadından 32'si çalışıyor. Bunu 2 katına çıkaracağız. En büyük engel çocuk. Ne yapacağız. Her mahalleyi bir kıraathane değil kreş aşacağız. Ucuz olacak ve güvenli olacak. Gönül rahatlığı ile çocuğunu bırakacaksın. Kadınlar ekonominin içinde olacak. Bunu birlikte başaracağız." Kendisinin daha seçilmeden icraata başladığını ifade eden İnce, OHAL'i kaldırma ve polis ve öğretmenler için 3600 ek gösterge fikirlerini Erdoğan'ın da gündemine aldığını ve kendisini taklit ettiğini söyledi. Kendi döneminde Erdoğan'ın da emekli Cumhurbaşkanı olarak rahat edeceğini iddia eden İnce, Türkiye'nin huzur ve barış içinde zengin bir ülke olacağını vaat etti.

'ASGARİ ÜCRET 2200 LİRA OLACAK'

Yeni dönemde artık vatandaşın değil devletin kemer sıkacağını söyleyen İnce sözlerini şöyle tamamladı: "Saray yok, 3 bin koruma yok. Yazlık saray yok. Marmaris'e yazlık saray yapıyor 300 odalı. Asla oraya gitmeyeceğim. Marmaris'teki yazlık sarayı engelli çocuklara vereceğim. Bir öğretmen Cumhurbaşkanı olarak, fizik öğretmeni olarak, çocuklarla gönül gönüle, gençlerle yürek yüreğe çalışan biri olarak 81 milyona sözümdür. Yetiştirme yurtlarında kimsesiz çocuklar var. 18 yaşına kadar devlet bakıyor. Ama 18 yaşını doldurunca sokağa bırakıyor. Size sözümdür. Ben o çocukları, devlet memuru veya işçi olarak devletin bünyesine alacağım, sokağa bırakmayacağım. 81 milyon ülke 3-5 bin çocuğa bakamıyorsak bize yazıklar olsun. Asgari ücret 2200 lira, en düşük emekli maaşı 1500 lira olacak."

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Miting alanına gelişi

-Mitingden görüntüler

-Konuşmaları

-Alandan aykrılışı

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR / TOKAT,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

2)AKŞENER: ECDAT SAĞ OLSA AYAKKABILARINI ÇIKARIR BUNLARI KOVARDI

Bursa'dan Bilecik'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener burada yaptığı konuşmada, "Bunlar Osmanlıcı geçiniyor ya. Bir tarihçi olarak yemin ediyorum ecdat bunların yaptıklarını söylediklerini bugün sağ olsa ayakkabılarını çıkarır hepsini önüne dizer kovalar be" dedi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde kalabalığa hitap eden Akşener, AK Parti iktidarını eleştirdi. Akşener, baskın seçimi hükümetin kendisinin istediğini belirterek, "Şimdi baskın seçim olarak kendileri getirdi, şimdi madem her şey iyi erken seçime ne gerek vardı. Madem her şey kötü 24'ünde bunlar düzeltmek iddiasıyla yola çıkıyorlar her şey kötüyse seni niye seçelim kardeşim biz. Bilecik sera tarımının önde olduğu bir şehir. Aynı problemi yaşayan illere para yağdırılırken Bilecik'e zırnık verilmedi neden? 2014'te Bilecik'te bir büyük seralarla ilgili büyük bir sorun yaşadınız, affet yaşadınız. Çünkü Bilecik gözlerinde yok. Çünkü Bilecik Osmanlı'nın daha sonra da Anadolu'nun Türkleşmesinin merkezi de ondan. Bunlar Osmanlıcı geçiniyor ya. Yemin ediyorum, bir tarihçi olarak yemin ediyorum ecdat bunların yaptıklarını söylediklerini bugün sağ olsa ayakkabılarını çıkarır hepsini önüne dizer kovalar be." diye konuştu.

'HASTAYA MÜŞTERİ MUAMELESİ YAPAN ANLAYIŞTAN TÜRKİYE'YE HAYIR GELMEZ'

Türkiye'de fabrikaların satıldığını, müşteri garantili şehir hastaneleri yapıldığını ifade ederek iktidarı eleştiren Akşener, şunları kaydetti:

"16 yıldır yönetiyorlar. 16 senede 2 trilyon dolar vergi topladılar. 453 milyar dolar borç aldılar. 70 milyar dolar Türkiye'de ne var ne yok sattılar. Bilecik'e lira geldi mi? Bilecik sanayisi kalkındı mı? Bilecik'in atanamayan öğretmenleri atındı mı? Bilecik'in sağlıkta bir numara olması sağlandı mı? Bilecik'in eğitimi Türkiye'nin bir numarası olması sağlandı mı? Hayır. Ama ne oldu? Ne yapıldı? Bütün fabrikalar satıldı, şehir hastaneleri yapıldı. Müşteri garantili şehir hastaneleri. Kardeşim müşteri kim bir hastanede? Müşteri hasta. Hastaya müşteri muamelesi yapan bir anlayıştan Türkiye'ye bir hayır gelmez. Bunlar kafayı karıştırdı. Samimiyetle söylüyorum en hazırlıklı parti İYİ Parti. En hazırlıklı kadrolar bizde, en iyi projeler bizde. Meydanlarda bir şey söylüyorum ertesi gün herkesin ağzında. Yani böyle bir şey olmaz. İsrafla, yoksuzlukla ve yolsuzlukla mücadele edeceğiz diyorum bir bakıyorum Mehmet Şimşek aynını söylüyor. 16 yıldır ne yaptığınız kardeşim? 16 yıldır fabrika sattınız, genç işsizliğini artırdınız. İyi okul -kötü okul, zengin çocuk -fakir çocuk, özel- okul devlet okulu. Performansa tabi tutulan iyi öğretmen- kötü öğretmen. Sonuç itibarıyla eğitimde Türkiye dibe vurmuş vaziyete. Haklarını yemeyeyim çok güzel binalar yapmışlar, müthiş güzel adalet sarayları var içinde adalet yok. Valilik binaları yapmışlar harika fakat içinde hizmetle ilgili sorun var."

'BEN DİRENMESEYDİM ERDOĞAN İLE GÜL ARASINDAKİ MÜCADELE YAŞANIYOR OLACAKTI'

Kendisini 250 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olduğunu anlatan Akşener, Abdulah Gül'ün muhalefetin adayı olmasına direndiğini de söyledi. Akşener konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İyi Parti'yi siz istediniz biz kurduk. Bana dediniz 'aday ol' oldum. Dolayısıyla herkes kendine milletin adamı diyor da esasında milletin kararıyla 250 bin imza ile aday olan şahısım ben. Yani gerçekten beni aday gösteren sizsiniz, partimizi kuran sizsiniz. Eğer İYİ Parti olmasaydı, siz bu partiyi kurdurmasaydınız, beni aday etmezseniz bugün cumhurbaşkanlığı seçiminde ne koşuluyor olacaktı? Sayın Erdoğan'ın birinci turda kaç oyla, yüzde kaç oyla seçileceği Türkiye'de konuşuluyor olacaktı. Ayrıca sayın Gül'ün muhalefette bulunan bütün siyasi partilerin tek adayı olarak cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesinde eğer sizin adınıza ben direnmeseydim bugün sayın Erdoğan ile sayın Gül arasında nasıl bir mücadele, nasıl bir seçim yaşanacağını Türkiye yaşıyor olacaktı. Onun için Allah bin kere razı olsun. Partiyi kur dediniz kurdum. "

'İLÇE YSK YASAKLADI'

Bazı basın kuruluşlarının kendisine ambargo koyduğunu söyleyen Akşener, Sultanahmet Meydanı'nda çıkacağı bir televizyon programının ilçe Seçim Kurulu tarafından yasaklandığını belirtti. Akşener şöyle konuştu:

"Ben şerbetliyim acı patlıcanı kırağı çalmazmış, bir sağlam ambargo yedim ki aklınız durur. Ben buna itiraz etmedim dedim ki sarayın ekranlarında olmak yerine Bilecik'in gönlünde olmak çok daha iyidir. Ve meydan meydan anlatmaya başladık. Hepi topu 4 kere televizyona çıktım. Bana yapacaklarım için 'kaynak nerede?' diye soruyorlar, bizi ciddiye alıyorlar. 24 yıllık politik hayatımda hiç yalan söylemedim. Bugün Halk TV'de Sultanahmet Meydanı'nda, valilik izni alındı her şey yapıldı, İlçe YSK dün itibaren yasakladı. Ey sayın Erdoğan benden korkuyorsun ama o İstanbul ki işgal altındayken İngiliz işgali altınayken Halide Edip orada miting yaptı, Sultan Ahmet'te miting yaptı. Ey Erdoğan korktuğunu biliyorum ama bu kadar belli etmeyin kardeşim."

Akşener, işsizlik sorununu çözeceklerini, iş bulamayan gençlere 500 lira vatandaşlık maaşı vereceklerini, asgari ücreti vergi dışı bırakacaklarını, bir defaya mahsus olarak 4,5 milyon takipte olan kredi kartı borçlarını affedeceklerini söyledi.

Akşener, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Suriye ile ilişkileri düzelteceklerini ve 4 milyon Suriyeliyi ülkelerine göndereceklerini belirterek, "4 milyon Suriyeli mülteci olarak ülkemizde bulunuyor. Ben bu insanlara kötü hisler hissetmiyorum. Göç çok zor bir iştir. Ama Suriye'nin içişlerine bizimki elini soktu. Karıştırdı Suriye'yi. Şam Camii'nde Emevi Camii'nde namaz kılıyordu... O namaz kılamadı, 4 milyon Suriyelimiz oldu. Seçilir seçilmez derhal Suriye ile ilişkileri düzelteceğim. 4 milyon Suriyeli kardeşimizi usuletle ve suhuletle ülkelerine yeniden geriye göndereceğiz" dedi.

'TRT GENEL MÜDÜRÜNÜN YERİNDE OLSAM İSTİFA EDERDİM'

Cumurbaşkanı seçilmesi halinde TRT'yi satacağını söyleyen Akşener, "Şu TRT var ya beni çıkarmadığı için değil. Benle ilgisi yok. TRT bana şimdi teklif etti gitmiyorum. Ben gitmeyince kimse gitmiyor. Ama en ilginci Tayyip bey gitmiyor. O da gitmiyor. O TRT genel müdürünün yerinde olsam ben istifa ederdim" dedi.

Akşener, "Türk ordusunun yeniden Metehan'ın ordusu olabilmesi için öncelikle cumhurbaşkanı olur olmaz Işıklar ve Kuleli askeri liselerini açacağım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Meral Akşener'in miting alanına gelerek platforma çıkması,

-Akşener'in kalabalığı selaümlaması ve kendisine verilen tülbentleri alması,

-Kalabalıktan görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Cafer ELMAS / BİLECİK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================================

3)KARAMOLLAOĞLU: BU İKTİDAR, ÜLKENİN PROBLEMLERİNİ ARTIK ÇÖZEMİYOR



SAADET Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, ülkenin çığ gibi büyüyen promlemlerle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Ekonomide dibe vurdu bu iktidar, ülkenin problemlerini artık çözemiyor. İşsizlik zirve yaptı, dolar aldı başını gidiyor. İnsanlar geçimlerini sağlayamıyor. Dış politikada, adalette, eğitimde, her yerde sıkıntı var. 15.5 yıldır iktidarda bulunan bu parti, bugünkü sıkıntıları hazırladı. Artık bu iktidarın ülkemizin problemlerini çözemeyeceğini gördük" dedi. SP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin Diyarbakır'da düzenlediği mitinge katıldı. İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Karamollaoğlu, geçmişte erken seçimi demokrasiye indirilen bir darbe olarak gören iktidarın, alel acele seçime gitme kararı aldığını söyledi. Karamollaoğlu, "Bizim iktidarımızda herkes mesut olacak, herkese el uzatacağız, herkesin kalbini kazanacağız. 'Erken seçimin sebebi neydi' diye baktığımızda çığ gibi büyüyen problemlerle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ekonomide dibe vurdu bu iktidar, ülkenin problemlerini artık çözemiyor. İşsizlik zirve yaptı, dolar aldı başını gidiyor. İnsanlar geçimlerini sağlayamıyor. Dış politikada, adalette, eğitimde, her yerde sıkıntı var. 15.5 yıldır iktidarda bulunan bu parti, bugünkü sıkıntıları hazırladı. Bu sıkıntları bunlar bu ülkenin başına getirdi. Artık bu iktidarın ülkemizin problemlerini çözemeyeceğini gördük. Artık, bir değişime ihtiyaç var. Bu iktidarı siz değiştireceksiniz. Bu değişimin ayak seslerini de duymaya başladık" dedi.

"ÜLKENİN PROBLEMLERİ, BUNLARLA ÇÖZÜLMEZ"

Bir memlekette hak ve hukuka riayet yoksa, insanlar kendi haklarını aramaktan mahrum bırakılıyorsa, insanlara bu haklar verilmiyorsa, orada huzuru sağlamanın mümkün olamayacağını söyleyen Karamollaoğlu, "Hak ve adaletin yanında dürüst olacağız. Yalan söylemeyeceğiz, yetim malına el uzatmayacağız, komşumuzun derdi ile dertleneceğiz, yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz. İçinde yaşadığımız dünyada mütekkebirler var, zalimler var, başta ülkeleri işgal edip bütün varlıklara el koymak isteyenler var. Onların karşısında dik durmak istiyorsak, güçlü bir sanayiye, ekonomiye sahip olmamız gerekir. Bugünkü iktidar; ekonomi dediği zaman sadece yol, tünel, köprü, inşaat yapmayı, eski binaları yıkıp yerine yenisini yapmayı, kalkınma zannetti. Hala aynı yolda devam etmekte kararlılar. Bu yolla Diyarbakır'daki işsizliği çözemezsiniz. Bırakın inşaat yapmayı, yeni tesisler inşa etmeyi. Bu bölgelerde, geçmişte özellikle Erbakan hocamızın döneminde temeli atılan ne kadar tesis varsa, neredeyse tamamını yıktılar. Yerine AVM'ler, yüksek binalar yaptılar. Ülkenin problemleri bunlarla çözülmez. Diyarbakır'ın tarım başta olmak üzere, hayvancılık arkasından gelmek üzere ciddi bir desteğe ihtiyacı var. Burası sanayileşmeden, ayağa kalkamaz, işsizlik problemini çözemez. Bu bölgenin, sadece adına cazibe merkezi demekle problemleri çözülmez. Burada sürükleyici sanayi tesislerini kurmaya mecburuz. Devlet yeri geldiğinde bizzat fabrika kuracak" diye konuştu.

"GERGİNLEŞTİRMEK BİZİM ÜSLUBUMUZDA YOK"

Temel Karamollaoğlu, bölgenin problemlerini sayarken, kardeşliği, huzuru, barışı pekiştirecek projelere ihtiyaç olduğunu söyledi. Suruç'ta yaşanan hadisenin kendilerini endişelendirdiğini kaydeden Karamollaoğlu, "Beni üzen, iktidarın süratle burada bir kamplaşma yaratıp, 'kendime nasıl pay alırım?' havasına girdi. Allah rızası için biraz daha temkinli davranmaya, bitaraf davranmaya kendinizi getiremezmisiniz ya? Biz bu hadiselerin tamamını kucaklayacak bir yola başımızı koytuk. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Gerginleştirmek bizim üslubumuzda yok. Biz kardeşiz. Dışarıdan bu bölgeyi şekillendirmek isteyenlerin, emperyalistlerin oyununa gelmeden, bu bölgede bulunan bütün ülkeler ve topluluklar, etnik kimliğe sahip insanlar bir araya gelecek, problemlerimizi biz çözeceğiz. Ne Amerika, ne Avrupa, ne Rusya, bunu çözemez. Biz bu noktada şahsiyetli bir dış politika izlemekte kararlıyız. Başkasının etkisinde kalmadan, adaleti barışı getirecek bir politika yapacağız" dedi.

"ANA DİLDE EĞİTİME ÖNEM VERİYORUZ"

Diyarbakır'da güzel bir aday listeleri olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "25 Haziran sabahı güneş burada bir farklı doğacak. Bu bölgede, barışın ve huzurun sağlanması, bir takım adımların atılmasına da bağlı. Biz bundan dolayı ana dilde eğitime önem veriyoruz. Bu konunun burada Kürtçe konuşan kardeşlerimiz için bir hak olduğunu biliyoruz ve idrak ediyoruz. Bu konuyu siyaset sahnesine ilk taşıyan lider Erbakan hocamız olmuştu. Bundan dolayı, o ifadelerin bedelini ona ödetttiler. Biz şimdi yeniden ayağa kalkacak, Erbakan hocamızın ruhunu şad edecek bir neticeyi burada tarihe not düşüreceğiz. Herkes şunu bilsin ki, bir dip dalga geliyor. Bu dip dalga 24 Haziran'da seçim sandığına yansıyacak. Herkes bilsin ki, sandıktan Saadet Partimiz bir bomba gibi patlayarak, çıkacak. İnsanımız 'artık yeter demeye başladı, ama konuşmaktan çekiniyor. Saadet Partimiz, en büyük patlamayı Diyarbakır'da gerçekleştirecek ve tarih yazacak" diye konuştu.

'NEDEN CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILMADIĞIMIZI SORUYORLAR ?'

Karamollaoğlu, bugünkü başkanlık sisteminin endişe verici olduğu kanaatinde olduklarını da belirterek şunları söyledi:

"Başkanlık sisteminde, başkanı denetleyecek hiçbir müessese kurulmadı. Meclis, Başkanı denetleyemiyor, hakimler denetleyemiyor. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki; '5 senede bir gideriz, millete hesap veririz' Peki, arada yaşanan zulümler, baskılar, haksızlıklar ne olacak? Kim bunun hesabını verecek? Biz, CHP ve İYİ Parti ile ittifak yaptık. Yüzde 10 barajı önümüze engel olarak çıkarıldığı için. Neden Cumhur ittifakına katılmadığımızı, bu ittifaka katıldığımızı soruyorlar. Eğer iktidarda bulunan arkadaşlar, deminden beri tenkit ettiğim politakalarını değiştirirlerse, o zaman onlarla beraber olabilir. Ama 'Gelin teslim olun' derlerse, biz bu vebalin altına girmeyiz. Az oy alırsak, bu başkalarına yarar tereddütü var. Sen milli görüşe gönül verirsen, gel beraber çalışalım, en güçlü olarak Saadet Partisi sandıktan çıksın. Biz onların tkereddüt göstermesine rağmen, sandiktan en güçlü parti olarak çıkacağız. Bu seçim, belki 90 yıllık tarihimizde en kritik seçim. Eğer bir değişim meydana gelmezse, sıkıntılarımız artacak. Artık kimsenin tahammülü kalmadı. Bıçak kemiğe dayandı. Bunun üstesinden el birliğiyle geleceğiz."

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Mitingden görüntüler

- Karamollaoğlu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR / DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================================

4)CHP'Lİ ÖZEL: ACELE BİR BASKIN SEÇİM YAPIYORLAR



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Tayyip Erdoğan, hep şunu söylerdi. 'Neden erken seçime gidelim? Erken seçim istemek, vatan hainliği' diyordu. Şimdi bırakın erken seçimi acele bir baskın seçim yapıyorlar. İşler yolundaysa 24'ünde niye seçim var? Eğer işler yolunda değilse aynı adamı niye tekrar seçelim?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda partililere seslendi. 'Baskın seçim' ile karşı karşıya kaldıklarını savunan Özel, "Elbette biz erken seçimi isteriz; ama bir erken seçimle değil, bir baskın seçimle bir tuzak seçimle bir seçim kumpasıyla karşı karşıya kaldı Türkiye. Sarayın bir hesabı vardı; 3 yönde sıkıntı yaratmak istiyordu. Yetkiyi kapıp, 5 yıllığına da kaçmak istiyordu. Yaklaşan krizi durduramadığı, dövizi, yükselen euroyu, doları, faizi, enflasyonu görüyor. Kriz gelmeden bir 'kaptı kaçtı' yapmak istiyordu. Bu hesap, sarayın hesabıydı; ama bu hesabın karşısında kendisi hesap uzmanı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı, bu hesabı bozan. Onun kolay kolay tahmin edebileceği bir adayı değil; ama ilan edilince onu çıldırtacak adayı göstereceğiz. Yalova'nın evladı, bir kamyoncunun oğlu, köy çocuğu, namuslu bir devlet memuru, çalışkan bir öğretmen, acar, korkusuz bir milletvekili, halkın, milletin adayı Muharrem İnce oldu adayımız. O günden bugüne kendisi, saraydaki beyefendi çıldırıyor. Türkiye de bizi konuşuyor" diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetinden sapıldığını savunan CHP'li Özel, şunları söyledi:

"Atatürk kısa yaşadı, biraz daha yaşasa Türkiye süper güç olacaktı. Vasiyetinden sapanlar var. 900 tane KİT yaptı. Bunların hepsini bu hayırsız evlat, evlat demeye dilim de varmıyor, bu hayırsız evlat gibi adamlar sattılar; sattılar, yediler. Kenara bir toplu iğne koymadılar. Başta Türk Telekom, rafineriler gibi stratejik yerler ve yüreğimizi yaktı o şeker fabrikaları. 24 Haziran'da geleceğiz, hepsini çatır çatır geri alacağız, söz veriyoruz. 16 yılın son 4 yılı bütün yetkiler elinde. Her türlü yetkiyi kullandın. Yaptığın tek şey, devletin damarlarından beynine kadar bir terör örgütünü yerleştirdin. Başka bir şey yapmadın. Tayyip Erdoğan hep şunu söylerdi; 'Neden erken seçime gidelim? Erken seçim demek, bir hükümetin yönetme kabiliyetini elinden kaybetmesi demektir. Yazar kasalar mı atılıyor? Erken seçim istemek, vatan hainliği' diyordu. Şimdi bırakın bir erken seçimi acele bir baskın seçim yapıyorlar. Herkese sormak lazım; işler yolundaysa 24'ünde niye seçim var? Eğer işler yolunda değilse aynı adamı niye tekrar seçelim? Onun yerine, ülkeyi bu hale getiren tek adam heveslisi birinin yerine yani artık devletin adayına dönüşmüş birinin yerine milletin adayını seçeriz. Hepimiz rahat ederiz. Bugün geldiğimiz noktada devletin adayı ile milletin adayı yarışır durumdadır. Bu seçim milletin kendi hakkını alma seçimidir. Çıkmış 'Onun da paşasıyım bunun da paşasıyım' diyor. Paçasından rezillik akıyor, millete paşalık taslıyor."

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Miting alanından görüntü

Özgür Özel'in konuşması

Haber-Kamera: Mesut IŞIK-Büşra KAYA / GEBZE(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================================

5)MHP'Lİ AYCAN: MİLLETİMİZİ TEMSİL ETTİĞİ İÇİN DESTEK VERİLMİŞTİR



MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, "Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek değil, bizim yaptığımız. Bizim yaptığımız, devlete, millete destek vermektir. Bunu iyi ayıralım. Şu an cumhurbaşkanıdır; cumhuriyetimizi, devletimizi, milletimizi temsil ettiği için destek verilmiştir, arkasında durulmuştur" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aycan, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, partisinin ilçe teşkilatınca düzenlenen bayramlaşma programına katılarak, partililerle bayramlaştı. Burada açıklamalarda bulunan MHP'li Aycan, 'cumhur ittifakı'nın bir kişiyi desteklemek olmadığını söyledi. Türkiye'nin zor günlerden geçtiği zaman herkesin 'MHP nerede?' diye sorduğunu belirten Aycan, "Biz zaten her zaman bu görevi yaptık. Türk milliyetçileri 80 öncesi ve sonrasında da daima devletinden ve milletinden yana oldu. Genel başkanımız, asla 'partim' demedi, 'ben' demedi. Fedakarlık etmek gerekiyorsa bireysel anlamda etti, iki adım geri çekildi. O gün devleti kim temsil ediyorsa ona destek verdi. Bu, herhangi bir kişiye ya da partiye verilen destek değildir. Yani Recep Tayyip Erdoğan davası değil, davamız. Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek değil, bizim yaptığımız. Bizim yaptığımız, devlete, millete destek vermektir. Bunu iyi ayıralım. Şu an cumhurbaşkanıdır; cumhuriyetimizi, devletimizi, milletimizi temsil ettiği için destek verilmiştir, arkasında durulmuştur. Davamız, ülke ve millet davasıdır" diye konuştu.

'AKP'LİLERİN RESMİ PLAKALI ARAÇLAR KULLANDIĞINI GÖRÜYORUM'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milletvekili aylığı almadığını kaydeden Aycan, "Hiçbir zaman kırmızı plakalı araçları kullanma niyetinde olmamıştır, daima özel araçlar kullanmıştır. Devlet ve parti işlerini ayırmıştır. Bugün hala görüyorum maalesef AKP'lilerin resmi plakalı araçlar kullandığını, görevi bittiği halde Meclis plakalı araçlar kullandığını, arkalarında 3 eskortla polis arabaları ile dolaştıklarını da görüyorum. Biz onlardan farklıyız, ben de genel başkan yardımcısıyım onlar da genel başkan yardımcısı. İstemiyoruz; biz milletimizden korkmuyoruz, milletimizin içinde olmak istiyoruz. Aramızdaki fark bu. Biz oraları kullanmak için gelmedik" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Sefer Aycan'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN /KAHRAMANMARAŞ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

6)CHP ADAYININ SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI



CHP İl binasında düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan 6'ncı sıra milletvekili adayı Sibel Yeşildal'ın "Hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bu arada bir konuyu da atlamadan geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz bize bu bayramları armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını sizlerin huzurunda saygı ve rahmetle anıyorum" şeklindeki sözleri tartışmalara neden oldu. Yeşildal, kendisinin tarihçi olduğunu, heyecandan yanlışlıkla bu ifadeyi kullandığını söyledi.

Ramazan bayramının ikinci günü CHP İl binasında bayramlaşma töreni düzenlendi. Bayramlaşmaya milletvekilleri, milletvekili adayları, belediye başkanları ve partililer katıldı. CHP Eskişehir 6'ıncı sıra milletvekili adayı Sibel Yeşildal burada yaptığı konuşmada, "Çok değerli yol arkadaşlarım. Öncelikle hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bu arada bir konuyu da atlamadan geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz bu bayramları bize armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını sizlerin huzurunda saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Sibel Yeşildal'ın bu sözleri, sosyal medyada 'Ramazan Bayramı'nı Atatürk armağan etti' şeklinde yorumlanarak eleştirildi. Yeşildal, konuyla ilgili olarak gazetecilere kendisinin tarihçi olduğunu, Ramazan Bayramı'nın Atatürk tarafından armağan edilmediğini çok iyi bildiğini, konuşmasında heyecandan yanlışlıkla bu şekilde ifade kullandığını söyledi.

ETKİNLİKTEKİ KONUŞMASINDA HATASINI DÜZELTTİ

Sibel Yeşildal bu akşam partisi tarafından Odunpazarı semtinde düzenlenen etkinlikte de platforma çıkarak şöyle konuştu:

"Sizlere bu anlamlı haziran gecesinde merhaba diyorum. Anlamlı diyorum çünkü dini bayramımız olan Ramazan Bayramı'ndayız. Hepinizin bayramını kutluyorum. Yine anlamlı diyorum çünkü bizi büyüten, yetiştiren bize emek veren babalarımızın 'Babalar Günü'nü kutluyorum. Tüm bu güzel günlerimizi, bayramlarımızı sevinçlerimizi, heyecanlarımızı bize yaşama fırsatı veren ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle tekrar anıyorum."

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Sibel Yeşildal'ın CHP İl binasındaki bayramlaşma sırasında yaptığı konuşmasının cep telefonuyla çekilen görüntüsü,

-Yeşildal'ın etkinlikte platforma çıkarak konuşma yapması

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

7)HDP'Lİ TEMELLİ: BİZİ SUÇLAYACAK, GÜNAH KEÇİSİ HALİNE GETİRECEK OY KAZANACAK



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Bursa mitinginde Suruç'ta yaşananlara ilişkin, "Çıkmış televizyonlara bizi suçluyor. Seçim kazanmanın yolunu bulmuş. Bizi suçlayacak, bizi günah keçisi haline getirecek millyetçi heyecanlarla din sömürüsüyle oy kazanacak, oy kazanacak" dedi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin Merinos Parkı'nda düzenlediği mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti eleştirdi. Türk halkıyla, Kürt halkıyla, tüm halklarla, inançlarla, emekçilerle, kadınlarla, gençlerle bir araya geleceklerini belirten Temelli, Suruç'ta yaşanan olaya da değinerek, "Nerede görülmüş silahlı seçim çalışması yapıldığı, nerede görülmüş esnafa zorla dayatma yapıldığı. 25 yıldır Suruç'ta esnaflık yapan insanları tahrik edip taciz edip dükkanlarını tarayarak onların ölümüne sebep oldular. Onlar hastaneye gittiklerinde yaşıyorlardı. Babaları evlatlarının yanına koştu, 1 baba, 2 evlat hastanede hunharca katledildi. Orada yüzlerce insan vardı, orada vali vardı, onların gözü önünde 3 insan katlediliyor. Otopsi raporlarını açıklayın, görüntüler, kayıtlar var. Suçluları yakalayın. Çıkmış televizyonlara bizi suçluyor. Seçim kazanmanın yolunu bulmuş. Bizi suçlayacak, bizi günah keçisi haline getirecek millyetçi heyecanlarla din sömürüsüyle oy kazanacak oy kazanacak. Oylarımızla bu oyunu bozacağız buna izin vermeyeceğiz" dedi. Temelli, konuşmasının ardından miting alanına gelen vatandaşlarla tokalaştı.

Bursa Mitingi'nde cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı konuşma da barkovizyondan gösterildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Mitingden detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL-Mehmet İNAN /BURSA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

8)YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 40 YARALI



KARAMAN'da yolcu otobüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda kontrolden çıkarak devrildikten sonra metrelerce sürüklendi. Can pazarının yaşandığı kazada 3 kişi öldü, 4'ü ağır 40 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 21.15 sıralarında Karaman- Mersin Mut karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten İzmir'e giden Özkaymak firmasına ait İbrahim Çıkaran yönetimindeki 42 ER 169 plakalı yolcu otobüsü Mersin'den Karaman'a geldiği sırada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajda kontrolden çıkıp devrildi. Otobüs yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. 3'ü personel 49 kişinin bulunduğu otobüste, yolculardan henüz kimliği belirlenemeyen 3'ü öldü, 40 kişi de yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen yolculardan birinin cesedi, ekiplerin müdahalesi ile otobüsün altından çıkartıldı. Kazada yaralananlar ambulanslarla Karaman ve Mersin'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Karaman Valisi Fahri Meral de kaza yerine gelip incelemede bulundu. Otobüste ilk belirlemelere göre 3 mürettebatla birlikte 49 kişinin bulunduğunu belirten Vali Meral, "Otobüste 49 kişinin olduğu düşünülüyor. Yaptığımız belirlemelere göre 40 yaralımız var. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır. 3 vatandaşımızda hayatını kaybetti. Kazanın ilk belirlemelere göre hava şartları nedeniyle meydana geldiğini anlaşıldı" dedi. Kaza nedeniyle Karaman-Mersin karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen 3 kişinin Rukiye Ertan (28), Sultan Söylemez (24) ve Hatice Yaldız olduğu belirlendi. Karaman Özel İdaresi'nde çalışan Rukiye Ertan'ın, bayram tatili için gittiği Adana'dan Karaman'a, üniversite öğrencisi Sultan Söylemez'in de memleketi Mersin'in Mut ilçesinden öğrenim gördüğü İzmir'e dönmek üzere olduğu belirtildi.

Yaralıların bazılarının isimleri şunlar:

"Sürücü İbrahim Çıkaran, ikinci sürücü Celal Öztürk, Yunus Özcan, Emel Özcan, Vesile Akgül, Mustafa Umut Sert, Ayşen Aslan, Habibe Atçeken, Emine Atçeken, Hatice Yılmazer, İsa Ekti, Mehmet Tulen, Ali Gürbüz, Hasan Karaboğaz, Yüksel Kurt, Onur Karataş, Güler Pala, Mustafa Keskin, Abdurrahman Tekparmak, Sahra Mehtap Nacar, Duygu Mısırlıoğlu, Levent Kelekci, Metin Başaran, Zeynep Üzüm, Hamza Üzüm, Aliye Doğan, Seher Şahin, Meltem Coşkunca, Zeynep Şimşek, Ali Köse, Uğur Taşçı, Hakan Yemişen, Fatih Salkacı, Emine Şimşek, Sümeyye Albayrak, Gizem Dinçer, Yılmaz Tekparmak."

YARALI SAYISI 46'YA YÜKSELDİ

Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, kazanın ardından Devlet Hastanesi'nde geldi. Yaralıları ziyaret eden Şeker, yetkililerden bilgi aldı. Şeker, yaralı sayısının 46'ya yükseldiğini belirterek, "Kazada, 46 vatandaşımız yaralandı. 39 yaralı devlet hastanemizde, 4'ü özel hastanede, 3'ü de Mut Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan 17'sinin durumu diğerlerine göre daha kötü ve 3 kişinin ameliyatı devam ediyor. 3 vatandaşımız da kazada yaşamını yitirdi" dedi.

Kazada yaşamını yitiren 3 yolcudan birinin kimliğinin Karaman İl Özel İdaresi'nde görevli Rukiye Ertan olduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Kaza yerinden ilk görüntüler

- Kaza yerinden detay

- Kurtarma çalışmaları

- Yaralılardan detay

- Genel ve detay

- Vali Fahri Meral açıklama

Milletvekili Şeker'in açıklamaları

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

9 SULAMA KANALINA GİREN ARAÇTAKİ BABA VE OĞLU YARALANDI

TEKİRDAĞ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak su kanalına girdi. Kazada sürücü Aziz Mahmut Güney ile oğlu Mükerrem Güney (13) yaralandı.

Kaza Tekirdağ-Malkara karayolu Nusratfakı kavşağında meydana geldi. Aziz Mahmut Güney kullandığı 06 BZ 6863 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yol kenarındaki su kanalına giren araçtaki sürücü Güney sıkıştığı yerden ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yaralı olarak çıkarıldı. Kazada yaralanan Aziz Mahmut Güney'in oğlu Mükerrem ile birlikte ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Kaza yapan araç

-Sağlık görevlilerin yaralılara müdahale etmesi

-Olay yerindeki ambulans, jandarma ve trafik ekipleri

-Yaralının ambulansa alınması

-Ambulansın yaralı ile hareket etmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

10)OTOMOBİLİN BİSİKLETLİYE ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kayıkçılar köyü mevkiinde meydana geldi. Kadir B. yönetimindeki 06 FJ 2948 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü Gamze Kaptan'a(27) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Gamze Kaptan ağır yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü Kadir B. ile eşi Nursel B. de hafif yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan Gamze Kapran ise ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bisikletiyle yolun karşısına geçen Gamze Kaptan'a hızla gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Kaza anı güvenlik kamerası

-Kaza fotoğrafları

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN /ZONGULDAK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

11)SURİYELİ 2 ÇOCUK, YÜZMEK İÇİN GİRDİKLERİ GÖLETTE BOĞULDU



KONYA'da eskiden maden çıkarılan bölgede su birikintisi sonucu oluşan gölete yüzmek için giren ve suyun dibine oluşan çamura batan Suriye uyruklu Ömer Muhammed Hac (15) ve onu kurtarmaya çalışan aynı yaştaki akrabası Yahya İsmail Alu, yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Dudlu Kır Mevkii'ndeki krom-magnezit fabrikasının yakınındaki eskiden maden çıkarılan bölgede su birikintisi sonucu oluşan gölette meydana geldi. Ömer Muhammed Hac ve Yahya İsmail Alu, iki arkadaşıyla birlikte fabrikanın tel örgülerini aşıp, gölete girip yüzmeye başladı. Bir süre yüzen Hac, kıyıdan yaklaşık 2 metre uzaklıkta suyun dibinde oluşan çamurda batmaya başladı. Durumu fark eden Alu da kurtarmak istedi. İki çocuk birlikte suyun dibine batıp, gözden kayboldu.

CESETLERİ BİRBİRİNE SARILARAK BULUNDU

Bunun üzerine diğer arkadaşları, polise ve iki çocuğun ailesine haber verdi. Ardından olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibine bağlı dalgıçlar çağrıldı. Dalgıçlar yaptığı aramada yaklaşık 3 metre derinlikte iki çocuğu birbirine sarılı halde cansız bedenlerine ulaştı. İki çocuğun cesedi sudan çıkarıldı. Bunun üzerine su kenarında endişe içinde bekleyen aileleri ve yakınları, sinir krizi geçirdi. Ömer Muhammed Hac'ın babası Hüseyin Muhammed Hac, gözyaşları içinde oğlunun cansız bedenini öptü. İki çocuğun cesedi otopsi için Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İki çocuğun da aynı yere daha önceden gelip yüzdükleri belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Göletten, ailesi ve yakınlarından detay

- Dalgıçların arama yapması

- İki çocuğun cesedinin sudan çıkartılması

- Ailesi ve yakınlarının sinir krizine girmesi

- Genel ve detay

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA /KONYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

12)KARATAŞ'TA DENİZE GİREN GENÇ BOĞULDU, 1 KİŞİ DE KAYIP



ADANA'nın Karataş ilçesinde denize giren 17 yaşlarındaki bir genç boğularak hayatını kaybederken 1 kişi de suda kayboldu. İlçede fırtına nedeniyle dalgalı olan denizde serinlemek isteyen 6 kişinin ise boğulma tehlikesi atlattığı bildirildi.

Ramazan Bayramı nedeniyle Karataş ilçesi sahilinde denize giren bir gencin suda çırpındığını görenler yardımına koştu. Kimliği saptanamayan genç, uzun uğraşlar sonucu sudan çıkarıldı ancak öldüğü anlaşıldı. Gaziantepli olduğu belirtilen gencin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu olaydan bir süre sonra kimliği saptanamayan bir genç daha dalgalara kapıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, denizde arama kurtarma çalışması başlatıldı. İlçede gün boyunca şiddetli fırtına nedeniyle dalgalı olduğu belirtilen denizde serinlemek isteyen 6 kişinin de boğulma tehlikesi atlattığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Sahildeki kalabalık

- Sudan çıkarılan kişilene müdahale edilmesi

Haber-Kamera: M.Sefa ÜNAL / KARATAŞ(Adana),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

13)BAYRAMIN İLK GÜNÜ KAYBOLDU, SU KANALLARINDA ARANIYOR



DÜZCE'de, bayramın birinci günü su kanalının yanında görüldükten sonra kaybolan Ekrem Dinar'ı (50) arama çalışmaları devam ediyor.

Düzce’nin Hacıaliler köyünde oturan Ekrem Dinar, Ramazan Bayramı'nın ilk günü son olarak köyün içinden geçen DSİ’ye ait su kanalının yanında otururken görüldü. Ekrem Dinar’dan haber alınamayınca yakınları durumu jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri DSİ’ye ait su kanallarında arama çalışması başlattı. Gün boyu devam eden arama çalışmalarından bir sonuç alınamayınca, arama çalışmaları sonlandırıldı. Arama çalışmalarının yarın devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

AFAD ekiplerinin arama yaparken görüntüsü

Jandarma ve DAKE ekiplerinin görüntüleri

Detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

14)BARAJDAKİ CESET BALIKÇI OLTASINA TAKILDI

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajında erkek cesedi bulundu. Balıkçı oltasına takılan erkek cesedinin kimliği araştırılıyor.

Edinilen bilgilere göre, kırsal Hamzabey Mahallesi Koca Çayı mevkiine barajda balık tutmaya giden bir balıkçı, oltasına ağır bir cismin takıldığını fark etti. Oltayı çekmeye başlayan balıkçı genç, oltaya takılanın insan cesedi olduğunu görünce şok yaşadı. Balıkçı durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, baraj içindeki erkek cesedinin çıkarılması için arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yeine gelen İnegöl itfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sudaki cesedi çıkardı. 50 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

Cesedin su üzeride görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin cesedei ulaşıp kenara alması

Ceset torbasına koyulup taşınması

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

15)BACAĞINDAN VURULDU, HASMI OLMADIĞINI SÖYLEDİ



KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 32 yaşındaki R.Ç. yoldan geçen otomobildeki bir kişinin açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan R.Ç., hasmı olmadığını ve niçin ateş açıldığına anlam veremediğini söyledi.

Olay, dün gece saatlerinde, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Cömert Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre R.Ç. yoldan geçen bir araçtan tabanca ile ateş edilmesi sonucu bacağından vuruldu. 112 Acil ekibi tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan R.Ç.'ye isabet eden merminin bacağına girip çıktığı tespit edildi. R.Ç. ifadesinde hasmının olmadığını, kimler tarafından neden vurulduğunu anlamadığını söyledi. Polis olay yerinde yaptığı incelemede sokakta 3 adet mermi kovanı buldu. Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

Olayın meydana geldiği sokaktan görüntü

Mermi kovanlarından görüntü

Haber-Kamera: Erol POLAT / DARICA(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

16)DURAĞAN'I SAĞANAK VURDU, HASTANEYİ SU BASTI



SİNOP'un Durağan ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İlçe Devlet Hastanesi'nde su baskını meydana gelirken, caddeler dereye döndü.

Durağan ilçesinde dün yaklaşık 1,5 saat süren sağanak ilçe merkezinde su baskınlarına neden oldu. Bazı ev ve işyerinin giriş katlarını su basarken, ilçe devlet hastanesi de zarar gördü. Giriş katına yağmur suları dolan hastanede su tahliye işlemi yapıldı. Yeni yapılan hastane binasının geçen 7 Haziran'da Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın katılımıyla açılışının yapıldığı belirtildi. Ayrıca yağmur sonrasında caddeler su birikintileri ile dereye döndü. Candar ve Sarılar köylerini birbirine bağlayan grup yolunda sel nedeniyle hasar meydana geldi. Yolun bazı bölümleri trafiğe kapandı.

YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ÖLDÜ

Durağan ilçesi Sarıkadi Köyü'nde ormanlık arazide yağmur nedeniyle sığındığı ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu Kamil Önder hayatını kaybetti. Jandarma ekibi tarafindan bulunduğu yerden alınan cenazesi otopsi yapılmak üzere ilçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Selden detay

-Su basan sokaklardan detay

Haber-Kamera: Emin ADIGÜZEL / DURAĞAN(Sinop),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

17)İSLAHİYE'DE SURİYELİ AİLENİN EVİNDE YANGIN

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Suriyelilerin oturduğu evde elektrik kontağında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Garnizon Caddesi'nde bulunan 3 katlı evin üst katında meydana geldi. 3 yıl önce Suriye'nin İdlib kentinde kaçarak İslahiye'ye yerleşen 5 kişilik Mahmut Muhammed, ailesinin yaşadığı 2 odalı evde elektik kontağından sanılan yangın çıktı. Evde yalnız olan ve diğer odada çıkan yangını gören Suriyeli Mahmut Muhammed, önce yangına müdahale etmek istedi. Dumandan etkilenince kendisini dışarı attı. Çevredekilerin ihbarı ile sağlık ekipleri, tedaş, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik alarak yolu trafiğe kapatırken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Mahmut Muhammed'e sağlık kontrolünde geçirirken, eşyaların yandığı evde hasar meydana geldi

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Olay yeri

- Yükselen dumanlar

- İtfaiyecilerin çalışması

- Polisin Mahmut Muhammed ile konuşmaları

- Suriyeli Mahmut Muhammed ambulansa alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK /GAZİANTEP,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

Kocaeli'de yollarda bayram dönüşü yoğunluğu (2)

8)YOLLARDA YOĞUNLUK GECE DE DEVAM ETTİ

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu gece de devam etti. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesimi İstanbul istikametinde yoğunluk yaşandı. İstanbul istikametinde sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Zaman zaman trafik durma noktasına geldi. İstanbul istikametindeki yoğunluğun gece boyunca devam etmesi bekleniyor. Ankara istikametinde ise trafiğin azlığı dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Otoyolun yoğun kısımlarından drone görüntüsü

-Aktüel görüntüler

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================================

19)ÇANAKKALE'DE TATİL DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU

ÇANAKKALE'de 3 günlük Ramazan Bayramı'nın son gününde, evlerine dönmek için yollara koyulan tatilciler, boğazı geçebilmek için feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Çanakkale merkez feribot iskelesi, Lapseki ilçesi feribot iskelesi ve Çardak beldesi feribot iskelelerinde, 1 kilometreyi aşan araç kuyrukları oluştu.

Çanakkale'de 3 günlük bayram tatili dönüşü arife günü yaşanan sakinliğin aksine bu kez Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakasındaki feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları meydana geldi. Tatilcilerin bir bölümü son gün yoğunluğuna yakalanmamak için önceki gün yola çıkarken, öğleden sonra Çanakkale feribot iskelelerinde yoğunluk oluştu. Bayram tatilinin son günü olan dün ise sabahtan hafif yoğunluk öğleden onra kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bugün sabah başlayacak mesai için Ege ve Edremit Körfezi sahilleri ile Assos ve Bozcaada'da tatil yapanlar da İstanbul ve Trakya bölgesindeki illerde bulunan evlerine gidebilmek için Çanakkale'ye akın etmeye başladı.

Boğazın Avrupa yakasındaki Eceabat ilçesi ile Kilitbahir Köyü'ne geçmek isteyenler, Çanakkale merkez feribot iskelesinde, Gelibolu ilçesine geçmek isteyerler ise Lapseki ilçesi ve Çardak beldesindeki feribot iskelelerinde 1 kilometreyi aşan araç kuyruğu oluşturdu. Feribot iskelelerindeki araç kuyrukları yerleşim yerlerinde şehir içi trafiğini de olumsuz yönde etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar tatilcilerin yoğunluğu nedeniyle trafiğe kapatıldı. Trafik polisleri de, feribot sırasında yaşanması olası tartışmaların önüne geçmek ve trafiği düzenlemek için tedbir aldı.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında 4'er, Lapseki-Gelibolu hattında ise 5 feribot ile sefer yapıyor. Çardak'tan Gelibolu'ya da özel şirkete ait feribotlar saatsiz olarak seferlerini sürdürüyor. Gestaş, tatilcilerin tercih noktası olan Bozcaada-Geyikli hattında 2, Gökçeada-Kabatepe hattında ise 3 feribot ile taşımacılık yapıyor. Gestaş firmasının, Güney Marmara hattı ile birlikte tüm hatlarda sefer yapan toplam feribot sayısının ise 20 olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Feribot iskelesinden ve araç kuyrugundan genel detay görüntüler.

Feribot srasında bekleyen sürücüler ile röp.

Boğazda sefer yapan feribotlardan görüntüler.

Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

20)TOPÇULAR İSKELESİ'NDE DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

RAMAZAN Bayramı tatilini tamamlayan İstanbullu ve Trakyalı tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. İDO'ya ait Topçular-Eskihisar Arabalı Vapur Hattı'nda yapılan takviyelerle toplam 19 gemi durmaksızın sefer yapıyor.

Ramazan Bayramı tatilinden dönüş için yola çıkan İstanbullu ve Trakyalı tatilciler, Yalova'da deniz ulaşımında kullandıkları İDO'ya ait Topçular-Eskihisar Arabalı Vapuru Hattı'nda yer yer yoğunluk oluşturuyor. Araç istif alanı dolan Yalova'daki Topçular İskelesi'nde Sirkeci-Harem Hattı'ndan yapılan takviyelerle toplam 19 gemi durmaksızın çalışıyor. İDO yetkilileri yaptıkları açıklamada, 19 geminin durmaksızın çalıştığını, gemilerin Yalova'dan Kocaeli'ne dolu gittiğini, Kocaeli'nden ise Yalova'ya bekleme yapmaksızın boş geldiğini bildirdi. Yapılan açıklamada ayrıca, Ramazan Bayramı'nın son günü olan dün akşam saatlerine kadar 8 bin aracın geçiş yaptığı, toplamda bu hattı kullanan araç sayısının ise 55 bine ulaştığı bildirildi.

Öte yandan, karayolunda da hem Yalova Emniyet Müdürlüğü, hem de Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerekli tedbirleri aldı.Bölge Trafik ekiplerinin de görev aldığı karayolunda akıcı bir yoğunluğun olduğu gözlemlendi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-İDO Topçular iskelesinden görüntü

-İDO istif alanından görüntü

-Sürücülerle röportaj

-İskele dışından ve gemilerden görüntü

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

21)İZMİR'DE BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ TRAFİK ADETA DURDU

İZMİR'e Ramazan Bayramı tatili için gelenler, dönüş yolunda büyük sıkıntı yaşadı. Araçlar durma noktasına geldi, trafik zor ilerledi, tatilciler saatlerce trafikte bekledi.

Bayram tatilinin son gününde yaşadıkları kente dönüşe geçen vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle kilitlenen trafikte zor anlar yaşadı. İzmir'de Işıkkent gişelerinde yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler uzun süredir yolda olduklarını belirterek bir an önce evlerine gitmek istediklerini ifade etti. Trafiğe takılan sürücülerden Barış Tanayyen, "Bayram tatili dönüşündeyiz şu an. Bodrum'dan İstanbul'a maalesef bu şartlar altında döneceğiz. Bodrum'da biraz tatil yaptık. Herkes pazartesi günü iş nedeniyle mecbur dönmek zorunda. Herkes bu trafiği çekmek zorunda" dedi. Tatil dönüşünde olduğunu belirten Salih Buru, "İzmir, trafik yönünden İstanbul'dan iyi durumda" diye konuştu. Antalya'dan geldiğini ve İzmir'de yoğunluk olduğunu ifade eden Barış Yeşil, "Sosyal medyada söylendiği gibi anlatmaya gerek yok görüyorsunuz" dedi. Gümüldür'den geldiğini dile getiren Cemil Turan, yoğunluğun bayram sonu arttığını söyledi. Mehmet Çelikeren, "Didim'den geliyorum çok fazla yoğun" diye konuştu. Marmaris'ten gelen Yunus Emre Torgan ise 15 saattir yolda olduklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Trafikten drone görüntüsü

- Sürücülerle röportaj

- Trafikten genel ve detay görüntü

Haber-Kamera-Drone: Mehmet CANDAN-Tekin GÜRBULAK / İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================================

22)MUĞLA'DA TRAFİK FELÇ OLDU



TÜRKİYE'nin dört bir yanından, Ramazan Bayramı tatili için Muğla ve ilçelerine akın eden binlerce tatilcinin dönüşe geçmesi trafikte yoğunluşun oluşmasına neden oldu. Araç trafiğinin daha hızlı akması için trafik ışıkları devre dışı bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye ilçelerine, Ramazan Bayramı tatili için gelen yerli turistlerin dönüşleri dün sabah erken saatlerde başladı. Marmaris-Muğla Karayolu arasında yoğunluk nedeniyle zaman zaman 5 kilometreye ulaşan araç kuyrukları oluştu. Ula'nın Kızılağaç Mahallesi ile Menteşe ilçesi arasındaki yoğunluk sonrası trafik ışıkları devre dışı bırakıldı. Yağışlı sonrasında yolun kayganlaşması nedeniyle Sakartepe Rampası'nda araçlar yavaş hareket etmek zorunda kaldı. Bazı sürücüler ise buldukları noktalara araçlarını park ederek dönüş çilesinin bitmesini beklemeye başladı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Trafikten genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cihan KAYA /GÖKOVA(Muğla),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

23)TATİLCİLER AKIN ETTİ, AYDER YAYLASI'NDA TRAFİK KİLİTLENDİ

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder yaylası, Ramazan bayramında tatilcilerin akınına uğradı. Yaylada araç yoğunluğu nedeniyle trafik kilitlendi, turistler saatlerce yollarda kaldı.

Çamlıhemşin ilçesinde 1350 metre yükseklikte yer alan Ayder yaylası bu yılda bayram tatili dolayısıyla doldu, taştı. Yerli-yabancı binlerce turistin araçları ile geldiği yaylada trafik akışı kilitlendi, turistler saatlerce yollarda kaldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yaylada araç park yeri bulamayan vatandaşların çoğu geri, döndü, araçlarını yol kenarlarına bırakarak yayla merkezine yaya ulaştı. Yaylada hastalananlara müdahale edilen ambulanslarda oluşan araç konvoyları nedeniyle güçlükle ilerleyebildi.

Yaylaya ulaşanlar ise yeşil örtünün keyfini çıkardı, doğa yürüyüşü yaparak tulum çalgısı eşliğinde horonlar oynadı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Ayder yaylası DRONE görntülrri

Trafik sıkışıklığı DRONE götünrüleri

Araç yoğunluğu detayı

Sürücülerle röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER / RİZE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================================