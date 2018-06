DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)SURUÇ'TA ÇIKAN OLAYLARDA ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Suruç'ta AK Parti grubuna yönelik saldırıda yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gören Esvet Şenyaşar (64) doktorların tüm çabasına karşın akşam saatlerinde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Esvet Şenyaşar'ın da ölümüyle, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu. Öte yandan, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın yaşamını yitirdiği önceki günkü olayda ölen ve dün Suruç'ta defnedilen diğer iki kişinin ise Esvet Şenyaşar'ın oğulları Adil Şenyaşar (29) ve Celal Şenyaşar (35) olduğu belirtildi.Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Esvet Şenyaşar'ın cenazesinin, otopsinin ardından yakınlarına teslim edileceği, gece veya bugün Suruç'ta toprağa verileceği bildirildi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Suruç'ta yaşamını yitiren Şenyaşar ailesine mensup 2 kişi için düzenlenen cenaze töreninde çıkan ve polisin müdahalesiyle sonlandırılan gerginliğin ardından 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Suruç Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

2)ERBAA'DA SAĞANAK, HAYATI FELÇ ETTİ

*** İSTİNAT DUVARI, 4 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

*** ERBAA DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİNİ SU BASTI

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde sağanak, ağaçları devirdi, bir sitenin istinat duvarını yıktı, su baskınlarına sebep oldu. Bazı ilçelerde ise teller koptu, elektrik kesintileri yaşandı.

İlçe merkezinde saat 19.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 1 saat etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar, Cumhuriyet Meydanı'nda bazı ağaçların devrilmesine sebep oldu. Yeşilyurt Mahallesi Fatih Caddesi'nde ise bir sitenin istinat duvarı park halindeki 4 otomobilin üzerine devrildi. Yaralananın olmadığı olayda aynı caddedeki bodrum katlarda bulunan birçok evi de su bastı. Yağış, D-100 Karayolu'nda da trafiğin aksamasına sebep oldu. Yağmur sebebiyle Erbaa Devlet Hastanesi'nin acil servisini de su bastı. Bazı bölgelerde ise tellerin kopması nedeniyle elektrik kesintisi meydana geldi. Belediye ekipleri yıkılan ağaçların kaldırılması ve evlerden su tahliyesi için çalışma başlattı.

3)ODUNLUKTAN ÇIKAN YANGIN, BAYRAM GÜNÜ 3 AİLEYİ EVSİZ BIRAKTI

BOLU'nun Karacasu beldesinde çıkan yangında, 3 ev, bir ahır ve odunluk kullanılmaz hale geldi.

Karacasu beldesi Fatih Mahallesi Sakarya Sokak'ta Mehmet Kocasoy'a ait odunlukta, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler önce Mehmet Kocasoy'un evine, ardından da bitişikteki akrabaları Ali Kocasoy ile Mithat Kocasoy'un evlerine ve bir ahıra daha sıçradı. Yan yana bitişik olan 3 evi saran alevlere ilk müdahaleyi ev sahipleri ile belde sakinleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangında 3 ev ve ahır ile odunluk kullanılmaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen bazı kişilere hazır bekleyen ambulanslarda müdahale edildi.Bayramda evsiz kalan aileler gözyaşı dökerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

4)MANİSA'DA KORKUTAN ORMAN YANGINI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangınında 15 dönümlük alan zarar gördü.

Turgutlu'da, Avşar ile Dalbahçe mahalleleri arasında kalan Kocaalan ve Daloğlu mevkilerinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yükselen duman ve alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere 3 helikopter, 1 uçak ve çok sayıda arazözle müdahale etti. Rüzgar nedeniyle ekiplerin müdahalede güçlük çektiği yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 15 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

5)OTOMOBİLİ İLE DEREYE UÇAN İMAM ÖLDÜ



GÜMÜŞHANE'de, otomobili ile dereye uçan imam Mesut Düzgün (24), yaşamını yitirdi.

Kaza saat 16.00 sıralarında, Esenler köyü yakınlarında meydana geldi. Esenler köyü camii imamı Mesut Düzgün, yönetimindeki 01 BRL 86 otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki dereye uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dere yatağına inen ekipler, ters dönen otomobilde sürücünün cansız bedenine ulaştı. Otomobilden çıkarılan Mesut Düzgün'ün cesedi otopsi için Gümüşhane Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Mesut Düzgün'ün, yaz ayında geçici görevle Esenler köyü camiinde imam olarak görev aldığı öğrenildi.

6)OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 5 YARALI



MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Akyüz (21) ve arkadaşı Harun Harman (21) yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, İzmir- Ankara Karayolu Sandal Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Kula yönüne giden ve kavşaktan Sandal Mahallesi yönüne dönmek isteyen Mehmet Akyüz (21) yönetimindeki plakasız motosiklet ile Kula'dan İzmir yönüne gelen Ramazan Erbay yönetimindeki 45 EJ 067 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, metrelerce savruldu. Motosikletten düşen kasksız sürücü Akyüz ile arkasındaki arkadaşı, yine kasksız olan Harun Harman kanlar içinde kaldı. Kaza, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi.

Karayoluna gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Mehmet Akyüz'ün kaza yerinde öldüğü belirlendi. Motosikletin arkasında bulunan Harun Harman ise hastaneye kaldırılırken ambulansta yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ramazan Erbay ile araçtaki Umut Erbay (15), Yağmur Erbay (11), Fadime Erbay (38) ve Yunus Türe (42) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

7)OTOMOBİL TAKLA ATTI: 5 YARALI

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin tarlaya girerek takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Adapazarı ile Karasu arasındaki karayolunun Limandere mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametine gitmekte olan Mustafa T. idaresindeki 54 YV 940 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu tarla girerek takla attı. Kazada, otomobilde sıkışan 5 kişi 112 Acil ekibi ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan Mustafa T., Adnan T., Mehmet T., Orhan D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

8)HAFİF TİCARİ ARAÇ, ALT GEÇİT İNŞAATINA DÜŞTÜ



KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, alt geçit inşaatına düşen hafif ticari araç, ön tamponunun üzerinde dik durdu. Araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan 4 kişi tedaviye alındı.

Kaza, gece saatlerinde Karabük-Bartın Karayolu Kirkille mevkiinde yapımı devam eden alt geçit inşaatında meydana geldi. Bartın istikametine giden Mevlüt Taşdelen (39) yönetimindeki 78 BS 250 plakalı hafif ticari araç, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 6 metre yükseklikten inşaat alanına düştü. Hafif ticari araç, inşaat temeli alanında dik şekilde durdu. Mevlüt Taşdelen cep telefonuyla 112 Acili arayıp uçuruma yuvarlandığını sanarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Mevlüt Taşdelen, eşi Fikriye (37), çocukları Burak Erdem (12) ve Yunus Eymen Taşdelen'i (3) araçtan çıkardı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

9)YAĞMUR SUYU KANALINDA CESET BULUNDU



TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde yağmur suyu kanalının içerisinde Hüseyin Saraçoğlu'nun (56) cesedi bulundu.

Olay, Şarköy'deki liman kayalıklarının bulunduğu bölgede meydana geldi. TESKİ'nin yağmur suyu kanalında bir kişinin yüzüstü hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu sahil güvenlik ve polis ekiplerine bildirdi. Sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkartılan cesedin Şarköy'de çiftçilik yapan Hüseyin Saraçoğlu'na ait olduğu belirlendi. Saraçoğlu'nun cesedi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İnceleme sırasında çevrede toplananlar ise olayı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

10)AYRI YAŞADIĞI EŞİNİN EVİ ÖNÜNDE İNTİHARA KALKIŞTI



ADANA'da, ayrı yaşadığı eşinin çocuklarını göstermediğini iddia eden kişi, eşinin evinin önünde başına tabanca dayayarak intihar etmek istedi. Polis, ismi açıklanmayan kişiyi, yaklaşık bir saatte ikna etti.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71525 Sokak'ta meydana geldi. Ayrı yaşadığı eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini iddia eden kişi, alkol alıp, eşinin yaşadığı eve gitti. Karısının kendisini polise şikayet ettiğini ve şikayetini geri çekip, çocuklarını göstermesini isteyen, ismi açıklanmayan kişi, yanında getirdiği tabancasını başına dayayıp, intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, başına tabanca dayayıp, kendini öldüreceğini söyleyen kişiyi, sakinleştirmeye çalıştı. Tabancanın ateş alma ihtimaline karşı, olay yerine sağlık ekibi de sevk edildi. Babasının bu halini gören kızı ise fenalık geçirdi. Genç kız, hazırda bekletilen ambulansa taşınarak, sakinleştirici iğne yapıldı. Polisin yaklaşık bir saat süren çabası sonunda ikna olan adam, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



11)BİRLİKTE ALKOL ALDIĞI ARKADAŞINI TABANCAYLA VURDU



İZMİT'te, birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından tabanca ile vurulan Sebahattin A. (44), yaralandı. Yaralanan Sebahattin A., tedaviye alındı.Olay, öğleden sonra İzmit Tavşantepe Mahallesi Sabır Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Sebahattin A. ile birlikte alkol aldığı arkadaşı arasında tartışma çıktı. Arkadaşı tabancasını çıkararak Sebahattin A.'nın bacaklarına ateş açtı. Sağ bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanan Sebahattin A., olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, Sebahattin A.'yı yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

12)ESKİŞEHİR'DE ŞÜPHELİ PAKETTEN NEVRESİM TAKIMI ÇIKTI

ESKİŞEHİR'de belediye otobüs durağındaki bank üzerine bırakılan paket, bomba şüphesi ile polis tarafından fünyeyle patlatılarak açıldı. Paketten nevresim takımı çıktı.

İki Eylül Caddesi'nde, Alaeddin Parkı yanındaki belediye otobüs durağında bank üzerinde bir paket gören vatandaşlar, bomba şüphesi ile durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, tramvayların da geçiş yaptığı caddeye şerit çekip, yolu kapattı. Polis ekipleri, yayaların geçişine de izin vermedi.

Olay yerine gelen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bomba imha uzmanı, özel giysilerini giyerek pakete yaklaştı. Fünyenin bir ucunu paketin yanına bırakan bomba uzmanı, daha sonra uzaktan kumandayla fünyeyi patlattı. Patlama sesi çevrede heyecan yaratırken, paketten nevresim takımı çıktı. Çalışmaların ardından cadde ulaşıma açıldı.

13)BAŞBAKAN YILDIRIM: 15 YILDIR AYIPLARI TEMİZLEMEK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ

Başbakan Binali Yıldırım, Tunceli Seyit Rıza Meydanı'nda, partisi tarafından düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 1938 'Dersim' olaylarına değinerek, "Geçmişte bazı yanlışlar olabilir. Olmuştur. Bu ayıpları temizlemek için 15 yıldır AK Parti iktidarı olarak çaba sarf ediyoruz. İnşallah terörü de bu ülkenin gündeminden çıkaracağız. Terör en çok zararı buralar, Kürt kardeşlerimize, Doğu ve Güneydoğu'ya veriyor. Çünkü buraya yatırım gelmesini istemiyor" dedi.

Suruç'taki taziye ziyaretinin ardından helikopterle Tunceli'ye geçen Başbakan Binali Yıldırım, ilk olarak kent merkezindeki bazı şehit ailelerini ziyaret etti. Yıldırım, daha sonra Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Ramazan Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Başbakan Yıldırım, "Bütün Dersimli kardeşlerimi selamlıyorum. Kurtuluş Savaşı kahramanı Diyap Ağa'nın memleketi Tunceli'yi selamlıyorum. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasından sonra günlerce meydanları sahipsiz bırakmayan siz Tuncelilileri, yiğit Dersimlileri yürekten kutluyorum. Dersimlilerin kadını da erkeği de yiğittir. Kadını da erkeği de merttir. 15 Temmuz ve sonrasında siz bunu yedi düvele gösterdiniz. Allah sizden razı olsun. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı alçak FETÖ'cülere yedirtmediniz; ülkemizi darbecilere bırakmadınız. Biz hep beraber Türkiye’yiz. Alevi, Sünni, Türk, Kürt hepimiz bu ülkenin sahibiyiz. Her vatandaşımızın başımızın gözümüzün üzerinde yeri var. Şimdi bu birlik ve beraberliği 24 Haziran'a taşıyacağız. Doğuştan bize verilen dinimiz, dilimiz,' ırkımız, mezhebimiz Allah'ın bize lütfudur. Bu bizim zenginliğimizdir. Hepimizin aynı olması gerekmiyor. Farklılıklarımızla biz zenginiz. Biz tek bir insanımızın gönlünün kırılmasına ötekileştirilmesine asla rıza göstermeyiz" dedi.

'GEÇMİŞTE BAZI YANLIŞLAR OLABİLİR'

Tunceli'de 1938 tarihinde yaşanan 'Dersim' olaylarına değinerek, bazı yanlışların yapıldığını belirten Başbakan Yıldırım, "Geçmişte bazı yanlışlar olabilir. Olmuştur. Bu ayıpları temizlemek için 15 yıldır AK Parti iktidarı olarak çaba sarf ediyoruz. Ben, Tunceli'ye Erzincanlı biri olarak ilk geldiğimde 2004 yılında Tunceli'de bir metrekare bile sıcak asfalt yol yoktu. Köy gibiydi. Şimdi bakıyorum. Her tarafta yollar yemyeşil refüjler, peyzajlar acaba Tunceli'ye mi geldik Cenevre'ye mi geldik diye şaşırdık. Helal olsun. Tunceli bunların fazlasını hak ediyor. Çünkü vaktiyle Tunceli çok çekti. Dersim olaylarından neler çektik. Büyüklerimiz ne kadar büyük bedeller ödediler. Hala onun acılarını tamir etmeye, dillendirmeye uğraşıyoruz. Farklılıklarımızı hep zenginlik olarak gördük; göreceğiz. Bizi cenabı Hak nasıl yarattıysa birbirimizi öyle kabul edeceğiz. Kimin Kürt, kimin Türk olacağına biz kendimiz karar vermiyoruz. Anamızı, babamızı biz mi seçiyoruz. O halde neyin kavgasını yapıyoruz. Hiç kavga yapmayacağız. Kardeş olacağız. Et tırnak gibi olacağız. Terörün, emperyal ülkelerin ülkemizi bölmesine, kardeşliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz. Şu muhalefet adaylarının hiç terörle ilgili ağızlarından laf çıkıyor mu? Terörle nasıl mücadele edecekler bununla ilgili bir şey duydunuz mu? Ağızlarından FETÖ ile ilgili bir şey duydunuz mu? Duyamazsınız. Terörle mücadele cesaret istiyor. Mangal gibi yürek ister. Recep Tayyip Erdoğan gibi memleket sevdalısı ister. O da bunlarda yok" diye konuştu.

'BENİM ADIMI KOYAN 'ALEVİ' BİR KOMŞUM'

Konuşmasında, terörü ülkenin gündeminden çıkaracaklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, "İnşallah terörü de bu ülkenin gündeminden çıkaracağız. Terör en çok zararı buralar, Kürt kardeşlerimize, Doğu ve Güneydoğu'ya veriyor. Çünkü buraya yatırım gelmesini istemiyor. Şimdi artık Tunceli'de 4 tane tekstil fabrikası kuruldu. Avrupa'ya ihracat yapmaya başladı. İşte bu terörün yok edilmesi ve artık huzurun, güvenin sağlanmasıyla mümkün hale geldi. Bu ülkenin hiçbir evladını kaybetmeye rıza gösteremeyiz. Tek bir insanımızı dahi terör örgütlerine kaptıramayız, feda edemeyiz. Herkes, her vatandaşımız kendisini istediği gibi ifade edecek. Bu topraklarda bir daha katiyen Dersim yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Bu kadar açık söylüyorum. Bu acıları yaşatanları tarih de biz de affetmeyeceğiz. Bizim için Konya, Yozgat, Sakarya, Erzincan neyse Dersim de aynısıdır. Bizim birliğimizi bozmaya çalışanlar asla muvaffak olamayacaklar. Asırlarca bu topraklarda her renkten, her inançtan beraberce yaşadık. Benim adım Binali. Binalı, Ali'nin oğlu demek. Benim adımı koyan Alevi bir komşum. İşte Alevi Sünni ilişkisi bu kadar değerli bir ilişkidir. Bizim derdimiz bu ülkeyi bölmek isteyen, genç nesilleri zehirlemek isteyen bölücü terör örgütüyledir. Tunceli'nin dağlarında artık onlara rastlayamazsınız. Onların hepsini imha ettik. Vatandaşlarımızın canına kastetmesinin önüne geçtik. Kobani olaylarında Kürtlerin kanı üzerinden siyaset yapmaya kalkanlara, Kürt ve Alevi kardeşlerimizi istismar edenlere geçit vermeyeceğiz. Demokratik siyaset kılıfıyla toplumu çatışmaya sürükleyen terör uzantılarını asla aramıza sokmayacağız" dedi.

'HEDEFLERİNDE RECEP TAYYİP ERDOĞAN VAR'

AK Parti'nin 2023 hedeflerine ve 2053 vizyonuna kararlılıkla yürüdüğünü ifade eden Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bakıyorsunuz muhalefet adaylarına hiçbir projeleri yok. Hedeflerinde Recep Tayyip Erdoğan var. Recep Tayyip Erdoğan olmasın da Türkiye ne olursa olsun. Onlar, Türkiye'yi geri götürmek istiyorlar. Türkiye'yi muassır medeniyetler seviyesine taşıyacak fikirleri yok. Bugün cumhurbaşkanı adayı diye ortada gezen isimleri görüyorsunuz. Hangisinin bu memlekette bir dikili ağacı var. Hangisinin bu ülkede bir tek taş üstüne taş koyduğu eseri var. Yol yapacağız deseler zaten AK Parti 20 bin kilometre yol yapıp bitirmiş. Okul yapacağız deseler AK Parti okulları da yapıp bitirmiş. AK Parti 15 yılda 131 tane yeni üniversite kurdu. Sağlık için bir proje söylemeye çalışsalar yolda kalırlar. Çünkü sağlıkta muazzam değişimi, dönüşümü AK Parti yaptı. Vatandaşımıza ev vaat etseler bakıyorlar ki AK Parti 817 bin TOKİ konutu yapıp sahiplerine teslim etmiş. Ulaşımda yenilik yapacağız deseler AK Parti 15 yılda 385 kilometre tünel yapmış. 80 yılda diğer iktidarlar 50 kilometre yapmışlar. AK Parti farkı işte bu. Yüksek hızlı treni hayalden gerçeğe dönüştüren AK Parti. 29 Yeni havalimanı yapan AK Parti. AK Parti iktidara geldiğinde sadece 9 vilayetimizde doğalgaz vardı. Şimdi 79 vilayetimizde doğalgaz var. Bütün bunları gören muhalefet adayları bakıyorlar ki yapacak bir şey yok. Ne düşünseler AK Parti yapmış. O zaman kızıyorlar. Biz iyisi mi bu AK Parti'nin yaptıklarını yıkalım diyorlar. Yani sizin anlayacağız önümüzde bir yapım ekibi var bir de yıkım ekibi. 24 Haziran'da yapım ekibine mi yıkım ekibine mi oy vereceksiniz?"

TUNCELİ’YE YATIRIMLARI ANLATTI

AK Parti'nin hizmet siyaseti yaptığını, iktidarları döneminde Tunceli'ye 5 katrilyon 300 trilyon liralık yatırım yapıldığını belirten Yıldırım, "AK Parti 15 yılda Tunceli'ye ilçelerine 5 katrilyon 300 trilyon yatırım yaptı. Helali hoş olsun. Şu anda devam eden projelerin toplamı 2 katrilyon 800 trilyon. Tunceli'ye 184 derslik yaptık. 2008 yılında Munzur Üniversitesi'ni kurduk. 7 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, 2 enstitü, 8 araştırma merkezi açtık. Kısa bir süre önce spor bilimleri fakültesi kurduk. Bu, Tunceli'nin çok ihtiyacı olan bir fakülte. Buralar yüksek yerler. İyi sporcular yüksek yerlerde yetişir. Üniversite içinde kültür merkezi, olimpik yüzme havuzu, kütüphane de kuracağız. Yurt kapasitesini 2 bin 100 yatağa çıkardık. Sağlıkta büyük eserleri hayata geçirdik. Göreve başladığımızdan bu yana 3 hastane, 9 tane birinci kademe sağlık tesisi yaptık. 6 tane uzman doktor vardı. Şimdi 62 tane doktor var. Bizden önce Tunceli'de 1 tane acil istasyonu 1 tane de ambulans vardı. Şimdi 12 acil istasyonu 29 tane de ambulans var. 41 şantiyede 635 milyon liralık yatırımla Tunceli'ye projelerimiz devam ediyor. Ben Ulaştırma Bakanı olduğumda Tunceli'nin bir metre bile bölünmüş yolu yoktu. 46 kilometre bölünmüş yol yaptık. Yol konusundaki çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Tunceli'nin bir doğa harikası coğrafyaya sahip olduğunu kaydederek, "Pertek Köprüsü'nü de yapacağız. Boğazın Yavuz Sultan Selim Köprüsü var da Pertek'in köprüsü olmaz mı, elbette olur. Munzur Çayı Tunceli için hayati öneme sahip. Bir doğa harikası. Dünyada böyle bir yer yok. Raftinge, turizme müsait. Buraya hidroelektrik santrali yapılacaktı. Geçen sene geldiğimizde söz verdim. Yapılmıyor. Bundan sonra da buraya, buranın doğal güzelliğinin bozulmaması için bu projeyi hayata geçirmeyeceğiz. Size buradan bunu da ilan ediyorum. Ama sizden de bir şey istiyorum. Tunceli'nin işlerini takip etmek için, bu projeleri takip etmek için vekil lazım. Vekili siz seçeceksiniz, işleri de onlar takip edecek" dedi.

Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere bir çok alana yapılan yatırımları detaylı olarak anlatan Başbakan Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin pazar günü Tunceli'de miting düzenleyeceğini hatırlatarak, "Tuncelilerden ona şu soruyu sormalarını istiyorum. Tunceli'ye yaptığınız bir eser var mı? Bir tane çınar, bir ladik fidanı, bir kavak, söğüt ağacı dahi diktilerse başım gözüm üstünde yerleri var. Çünkü bunlar konuşur AK Parti yapar" diye konuştu.

14)İNCE: AMA BU KADAR DA YAPILMAZ Kİ, BU KADAR DA KALABALIK OLMAZ Kİ



CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Yalova'da yaptığı mitinge dikkat çekerek, "Ama bu kadar da yapılmaz ki, bu kadar da kalabalık olmaz ki. Dün bu meydanda birileri vardı. İstanbul'dan 200 otobüs getirip buraya topladı. Bugün de onun tam iki katı olmaz ki" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yalova'da, dünü dinlenerek geçirdikten sonra akşam saatlerinde yaptığı miting ile partililere seslendi. Milletvekili seçildiği 2002 yılında Yalova'dan uğurlanırken partililere, "Bu burada kalmaz zirvede biter demiştim" sözü verdiğini hatırlatan İnce, "Siyaset uzun ince bir yolculuk. Bugün uzun kısmı bitti, ince tarafındayız şimdi. Artık, uzun bir yolculuk değil, ince bir yolculuk var" diye konuştu. Konuşmasının daha sonraki bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yalova'da yaptığı konuşmalarına değinen İnce, şunları söyledi:

"Dün burada arkadaşlar söylediler, akşam da izlettiler. Şaşkınım. Gökçe Barajı'nı arkadaş yapmış. Yahu Gökçe Barajı 1989'da açıldı sen daha yoktun. O yapmış. 'Yalova Üniversitesi'ni ben kurdum' diyor. Doğru ama 2003'te Yala Üniversitesi için kanun teklifini verdim, AK Parti'li milletvekillerine reddettirdin, 5 yıl sonra kurdun. Beni dinleseydin 2003'te kurulacaktı, 5 yıl geciktirdin. '16 yıldır milletvekilisin, Yalova'ya ne kazandırdın' diyor. Yalova'ya seni yenecek bir cumhurbaşkanı adayı kazandırdım daha ne kazandırayım? Yalova'ya seni yenecek bir cumhurbaşkanı adayı kazandırdım. Yine buraya gelip benim şehrime, benim doğup büyüdüğüm şehirde yalan yanlış bilgiler veriyor. Bu işin özeti şu; 'Tarzan zorda' Her yere gidip çamur atıyor. Diyor ki, Selahattin Demirtaş'ın ziyareti anlatıyor. 4 Mayıs günü aday olunca dedim ki, "Türkiye'yi nasıl barıştırabilirim dedim", önce Akşener'i ziyaret ettim, Karamollaoğlu'nu ziyaret ettim, Demirtaş'ı ziyaret ettim, Erdoğan'ı ziyaret ettim. Bu yetmez dedim, kutuplaşmadan, bu millet sağcı solcu, başörtülü başı açık, alevi Sünni, Türk Kürt yok hepsini kucaklıyorum dedim ve gittim. 4 adayın hesabına 500'er lira yatırdım. Onların tabii ki ihtiyacı yok ama amacım toplumu yumuşatmak."

'ERDOĞAN, HER KUŞUN ETİ YENMEZ'

Konuşmasını, "Erdoğan iki dakika akıllı ol. Bir kere her kuşun eti yenmez bunu bil" diyerek sürdüren Muharrem İnce, "Yahu ben bu millet için seni bile ziyaret ettim be. Senin derdin terörü çözmek değil, sen buradan oy almak istiyorsun. Bir gün geliyor şehit babası gibi, bir gün geliyor barışmalıyız diyorsun. Hendekler kazanırken, bombalar asfaltın altına yerleştirilirken seyrettin. Bakın bu ciddi bir iştir. Erdoğan'ı ciddiyete davet ediyorum. Bu iş öyle meydanlarda konuşarak bir gün şehir babası öbür gün başka konu olmaz. Allah'ın izni milletimizin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde bu sorunu çözeceğim bu milleti barıştıracağım. Ama kimseyi kandırmadan yapacağım. Hiç kimseyi kandırmadan. Ne yapacaksam milletin gözünün önünde yapacağım yalan yanlış bilgiler değil. TBMM'de konuşacağız" diye konuştu.

'DİYARBAKIR'DA ALANDA AKP'LİLER DE VARDI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Diyarbakır'da yaptığı mitingini eleştirirken, "alanda HDP'liler vardı" dediğini belirten Muharrem İnce, "Diyarbakır'da alanda AKP'liler de vardı, diğer partililerde vardı. MİT'in adını değiştireceğiz, 'Muharrem'i İzleme Teşkilatı'. Sen darbeyi eniştenden öğrenmiş adamsın. Ne istihbaratı. 5 yaverinin 5'i de FETÖ'cü çıkmış. Sen yaver seçememişsin, meydanlarda atıp tutuyorsun. Ne yaptı Muharrem İnce diyor size, İnce'nin gücü yoktu ki. Muhalefet milletvekiliydi ama cumhurbaşkanı olduğumda Yalova'ya tıp fakültesini açacağım, Taşköprü'deki askeri havalimanını sivil ulaşıma açacağım. Herkes görecek. 2002'de size verdiğim sözü tutacağım size borcum var. Size borcumu ödeyeceğim" dedi.

Miting alanında gençlere hitap eden İnce, "Gençler, şu anda kullandığınız cep telefonları var ya 2020'de bu telefonların hiçbiri olmayacak. Bu teknoloji gidecek yenisi gelecek. Ben size 15 yıl sonrasını anlatıyorum. Otomobiller sürücüsüz olacak. Duvarlardan haberleşeceksiniz kağıt olmayacak, elektronik kağıtlar olacak. Muharrem İnce Yalova'da miting yaparken Ankara'da İnce'yi 3 boyutlu izleyeceksiniz. Ekonomisi düzgün olanlar uzaya yolculuk bileti alacaklar. Mars'ta maden aranacak, aranıyor zaten. Sizin elinizdeki telefonlar 1969'da NASA bilgisayarlarının on katı. Şimdi böyle bir dünya var, böyle bir dünyada Türkiye'nin bu büyük değişimi yakalaması lazım. Teknoloji tasarım marka eşittir zenginlik, eşittir refah. Her mahallede güvenli kreşler açacağız, uzman kişiler alacağız oraya, torpil değil, ucuz olacak. Kadın çalışma yaşamının merkezine gelecek" dedi.

'MENÜYÜ HER GÜN ZENGİNLEŞTİRİYOR'

Konuşmasında, kıraathane tartışmasına da değinen Muharrem İnce, "Ben diyorum nanoteknoloji o 'bedava kek var' diyor. Baştan dedi ki, kek ve çay var. Ben eleştirdim, çorba ve tatar böreği ekledi. Menüyü her gün zenginleştiriyor. Yakında 'köfte-ekmek' de ekler" diye konuştu.

"Erdoğan'a, istediği bir kanalda diplomasını sormamak şartıyla sadece ekonomiyi konuşmak için davet gönderiyorum" diyen İnce, şunları söyledi:

'Bana, 'Köprüden geçmedin mi?' diyor. Geçtim. Yarın İstanbul'a giderken, senin yaptığın Osmangazi Köprüsü'nden geçeceğim Erdoğan ama anlatacaklarım var. Sonra da Demirel'in yaptığı köprüden geçeceğim. Erdoğan, Demirel'in yaptığı köprü bayramda ücretsiz senin ki niye parayla? Niye soyuyorsun milleti Erdoğan? Çakma kabadayı sana söylüyorum. Bayramdan sonra geri döneceğim. Demirel'in yaptığı köprüden geçersem 11 TL, gidiş geliş 11 TL. Erdoğan, niye kazıklıyorsun Yalovalıları? Seninkinden geçince niye 114 TL ödüyoruz, bir de geliş toplam 228 TL. Bu mu övündüğün şey senin? Demirel'in yaptığı köprünün geliri hazineye, Erdoğan'ın yaptığı köprünün geliri uluslararası şirketlere bu mu hizmet? Sen bu milleti soyduruyorsun. Köprüleri niye yıkayım, hırsızlık zihniyetini yıkacağım. Bir de diyor bunlar camileri yıkıyor diyor. Benim dönemimde Erdoğan da rahat edecek, emekli cumhurbaşkanı olarak. Ama bu meseleyi belediye başkanlarımıza sordum, ne diyorsunuz dedim bana dediler ki doğru söylüyor, deterjanla bütün camileri yıkıyoruz dediler. Erdoğan benim gibi candan konuşamaz camdan konuşur."

'2.5 MİLYON SURİYELİ DAHA GELEBİLİR'

Türkiye'de şu anda 4.5 milyon Suriyelinin bulunduğu, Birleşmiş Milletlerin uyarıda bulunup 2.5 milyon Suriyelinin daha gelebileceğine dikkat çeken Muharrem İnce, 40 milyar dolar para harcadık Suriyeliye. Bana soruyorlar, 'parayı nereden bulacaksın'. Kamu ihale kanununu 180 kere değiştirdiniz, ben değiştirmeyeceğim. Türkiye'nin atıl gücünü devreye sokacağım. OHAL'i 48 saat içinde kaldıracağız, ekonomiyi canlandıracağız. Kamuda yükseltmeyi liyakatla sınırlı tutacağız. Suriyelilere harcadığın 40 milyar doları sen nereden bulduysan ben de oradan bulacağım. Saray yapmayacağım, o sarayda oturmayacağım. Meydanlarda diyor ki, onların kafası basmaz. Senin kafan çok basıyordu da, onun için ilkokul mezunu FETÖ kandırdı seni" dedi.

"Herhalde dünyada en ilginç cumhurbaşkanı adayı benim, daha seçilmeden icraatlarım ortada" diyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki senedir OHAL var, Erdoğan bir haftadır 'Kalkacak' diyor. Niye, 'İnce hastalık' korkusu. 'Seçimden sonra kaldıracağız' diyor. Şimdi kaldır. Yok olmaz. Öğretmen ve polislere 3 bin 600'ü vereceğim diyor mu? 15 gündür diyor. Neden, Muharrem İnce dedi diye. Kamuda mülakatı kaldıracağız. Mülakat varsa torpil vardır, eğer çok özel mesleklerde gerekirse onu da video kaydıyla yapacağız, torpil yok. Her iktidar, iktidara gelince bir iktidarın adamları oluyor bir de dışarıda kalanlar oluyor, klasik bir numara bu. İktidar değişti mi insanlar yer değiştiriyor, işte buna ilk kez son vereceğiz. Kimse kendini dışlanmış hissetmeyecek. Bugün bayram kutlarken, ben sen o yok biz varız. Çocuklarımızı, evlatlarımızı, öğrencilerimizi görüyorum. Onlar arasında bir insan nasıl ayrım yapabilir? Ben çocukların sınav kağıtlarını okurken, isimlerini ataçla kapatırdım isimlerine bakmadan kağıtları okurdum ama vicdansızlar çocukların sınav sorularını çaldırıp yandaş koyma derdindeler. Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda çocuklarınızı FETÖ benzeri yapılara kaptırmayacağım, 2 sene içerisinde yurt sorununu çözeceğim."

'BEDELLİ ASKERLİK KONUSUNA SICAK BAKMIYORUM'

Konuşmasında, bedelli askerlik konusuna sıcak bakmadığını ifade eden Muharrem İnce, "Ama toplumun da bir gerçeği. Onları da anlamaya çalışıyorum. Cumhurbaşkanı seçildiğimde askerlik konusunu yeniden düzenleyeceğiz. Bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerliği bir şartla çıkaracağız. Toplanan parayı üçe böleceğiz. Üçte birini er olarak askere gidenlere vereceğiz. Üçte birini şehit ve gazi yakınlarına, üçte birini savunma sanayine vereceğiz. Teklifim bu. Bedelli askerliği ancak böyle kabul ederim dedi.

İnce, sözlerini şöyle tamamladı:

"Selahattin Demirtaş'ı ziyarete gittin' diyor. Yalan yok, gizli saklı yok. Bütün adayları ziyaret ettim, onu da ettim. Bakın Muharrem İnce nasıl bir ilkeli siyasetçi onu anlatayım. Engin Alan tutuklu milletvekili iken MHP'lilerden önce ilk ben ziyaret ettim. İlker Başbuğ tutukluyken Grup Başkanvekili olarak onu ilk ziyaret eden bendim. Yalova AK Parti Milletvekili Şükrü Önder'i hapse attılar. Yalova'dan AK Parti milletvekilleri dahil kendi milletvekillerini ziyarete gitmedi ama Muharrem İnce gitti. Neşet Ertaş diyor ki, "Kadınlar insandır, biz insanoğluyuz' ben insanoğluyum kimseyi ayırmam. Mağdur kim varsa hiç fark etmez. Diyarbakır'a gittiğimde, eşim, 'Ben de Selahattin Demirtaş'ın eşine gideyim mi?' dedi. Hiçbir siyasi anlamı yok dedi. Şunu da söyledi, Erdoğan tutuklu olsaydı Emine hanıma da ziyarete giderdim. Önce insan olacağız insan. Bunlar kendi arkadaşlarını bile sattılar. Siyaset günü birlik iş değil duruştur. Bunu sizlerle başaracağım. Değerli Yalovalılar, sizlerden istediğim şu; Yalova benim memleketim. Bana bir söz vereceksiniz, ben bu sefer 3 milletvekilinin 3'ünü de istiyorum. 23'ündeki büyük İstanbul buluşmasında ben 2 milyon olacak demiştim, millet de 5 demişti. Ben atıyorsunuz dedim ama atmıyorlarmış onu gördüm. Bütün Türkiye o gün, formalarını giysin. Büyük İstanbul mitingine formalarınızı giyerek kol kola gelmenizi istiyorum. Fenerbahçelileri, Galatasaraylıları, Beşiktaşlıları ve Trabzonsporluları formalarıyla buraya bekliyorum."

15)BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU: TERÖR İLE MÜCADELE HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, seçim bölgesi Bursa'da, Ak Parti İl Başkanlığı'nın Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nin bahçesinde düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde önceki gün yaşanan olaydan dolayı bayramın buruk kutlandığını söyledi. "Beyefendiliği ile tanıdığımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde herkesin sevgisini kazanmış olan Şanlıurfa milletvekili arkadaşımız İbrahim Halil Yıldız, dün yapmış olduğu esnaf gezisinde maruz kaldığı saldırı neticesinde ağabeyini kaybetti" diyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Başta İbrahim Halil Yıldız kardeşimize ve tüm Ak Parti camiamıza başsağlığı temennisinde bulunuyorum. Bu saldırıyı kınıyorum. 'Bal bal demekle ağız tatlanmaz' der Cumhurbaşkanımız. Gerçekten de böyle bu. Çünkü bakıyorsunuz karşınıza çıkanlar, rakiplerimiz veya siyasi parti olarak görünen ama PKK ile PYD ile kol kola omuz omuza yürüyen HDP, 'Özgürlük, özgürlük, özgürlük' diyor ama en ufak bir özgürlük hareketini bile tahammül ile karşılayamıyor. Ve orada seçim çalışması yapan kardeşlerimize bir saldırı düzenliyor. Ne olursa olsun, hangi işin içerisine girerse girsinler Türkiye terör ile olan mücadelesine bundan sonra da hız kesmeden devam edecektir. 40 yıldan bu yana, Türkiye'nin ayaklarına pranga olan, zincir vuran, enerjisini boşa sarf etmesine sebebiyet veren bu güruhu, Türkiye'nin gündeminden mutlaka çıkaracağız. Sadece Türkiye içerisinde saklandıkları deliklerinde bunları bularak, boğazlarına, enselerine basarak değil sınır dışlarında, nerede varlarsa Kandil'de, Sincar'da, Afrin'de, bunları temizleyeceğiz ve bu ülkeyi selamete kavuşturacağız."

16)ABANT TABİAT PARKI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU



BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, bayramda ziyaretçi akınına uğradı. Tatilciler göl çevresinde faytonla gezip, eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Ramazan Bayramı'nda havanın güneşli olmasını da fırsat bilen tatilciler, Abant Tabiat Parkı'na akın etti. Tatilciler eşsiz manzarasıyla büyüleyen Abant'ta göl çevresinde faytonla ve bisikletle gezdi. Göl kenarındaki iskelede yürüyen bazı tatilciler de bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı tatilciler ise göl kenarında mangal yaptı. Tatil nedeniyle Abant'taki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Abant'ın doğal güzelliği drone ile de görüntülendi.

17)VALİ ÖZDEMİR ÇAKACAK HUZUREVİ YAŞLILARIYLA BAYRAMLAŞTI



ESKİŞEHİR Valisi Özdemir Çakacak, huzurevini ziyaret ederek burada kalan yaşlıların bayramını kutladı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Öğretmenevi'nde düzenlenen protokol bayramlaşmasının ardından eşi Kevser Çakacak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve Emniyet Müdürü Engin Dinç'le birlikte Maide Bolel Huzurevi'ne ziyaret etti. Vali Özdemir Çakacak, huzurevinde kalan yaşlıların tek tek bayramını kutladı, bazı yaşlıların elini öptü.

Yaşlı bir kadın, yanında oturan başka bir yaşlıya, "Valiyi merak ediyordun buyur vali" dedi. O da bunun üzerine Vali Özdemir Çakacak'a, "A nereden çıktın? Vali gelecek diye oturuyoruz öyle. Hoş geldin yavrum, senin de bayramın kutlu olsun, Allah uzun ömür versin" diye konuştu.

Vali Özdemir Çakacak ve beraberindekiler daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü'ne bağlı Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi sitesini ziyaret etti.

