DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BİNGÖL'DE PKK PUSUSU: 1 ASKER ŞEHİT, 3 ASKER YARALI



BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde, jandarma askerlerinin bulunduğu araca, PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Yedisu ilçesine bağlı Kabayel Jandarma Karakolu'nun çöpünü boşaltmaya giden askerlerin bulunduğu askeri araç, dün saat 17.30 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürüldü. Teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, askeri araçta bulunan 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Saldırıdan sonra bölgede çatışma çıktı. Teröristler çatışma sırasında kaçarken, şehit asker ve yaralılar olay yerine giden askeri birlik tarafından alınarak, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sadırıdan sonra bölgeye çok sayıda askeri birlik sevk edildi. Kaçan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

VALİ, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde jandarma aracına PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanan 3 asker Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bingöl Valisi Ali Mantı, yaralı askerleri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yaralı askerlerin hayati tehlikeleri bulunmazken, saldırıda şehit olan piyade jandarma Er Şevki Eren için ise bugün saat sabah 08.30’da Bingöl Havalimanı'nda tören düzenleneceği öğrenildi.

ACI HABERİ KASTAMONU'DAKİ AİLESİNE VERİLDİ

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, jandarma askerlerinin bulunduğu araca, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkın'ın Kastamonu'da yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Çayyaka köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkın'ın (20) şehadet haberi ailesine iftar için gittikleri komşularında verildi. İlçe Kaymakamı ve Jandarma Komutanı tarafından verilen bilgi sonrası baba Ahmet Yatkın ve annesine sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

3,5 AYLIK ASKER

Şehit Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkın'ın Şubat ayında vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olduğu ve ailesinin 3 evladından biri olduğu öğrenildi.

Erdoğan: Bunlar, Pensilvanya'daki şarlatana Türkiye'yi sunma derdinde (EK)

2)ERDOĞAN, KAYSERİ'DE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'den sonra geldiği Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan mitingde konuştu. Erdoğan, sözlerine "Gadasını aldığım Kayseri" diyerek başladı. Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yüklenerek, "Sen iyisi mi fizik öğretmenliğine devam et" diye seslendi. Erdoğan, 16 yıl önce AK Parti'yle siyasete Kayseri'den çıktığını söyleyerek, "Erciyes gibi dik duruşlu Kayseri. Cumhuriyet şehri Kayseri. Sanayisiyle, ticaretiyle, eğitimiyle Türkiye'nin lokomotifi Kayseri. Yoldaşım, dava ve kader arkadaşım Kayseri. Biliyorsunuz yola buradan başladık. Siz bizi hiç yalnız bırakmadınız. Şimdi bir kez daha Kayseri'nin desteğine ihtiyacımız var. 24 Haziran'da bu seçimle yeni yönetim sistemine ilk adımını atacak. Bunun için tercihlerimizi çok dikkatli yapmalıyız" diye konuştu.

'BUNLARIN CİBİLLİYETİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ'

24 Haziran seçimleriyle ilgili konuşan Erdoğan, "Kimlerin kimlerle olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Hayatta bir araya gelmeleri mümkün olmayanlar nasıl bir araya geldiler görüyorsunuz. Kayseri'de bu CHP'ye oy çıkacak mı? Öyleyse iyi çalışacağız. İnşallah sizlerin desteğiyle Türkiye şahlanacak. Seçimler demokrasinin er meydanıdır. Biz bu meydana kimsenin gölgesi olarak çıkmıyoruz. Biz kendi irademizle rakiplerimize meydan okuyoruz. Seçim meydanlarında yaptıklarımızı anlatıyoruz. Peki diğerleri ne anlatıyor? Palavra. Ülkemiz nasıl eskiye döndüreceklerini anlatıyorlar? Söyleyince de 'Biz öyle demek istemedik' diyorlar. Biz bunların cibilliyetini çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye sık sık seslenen Erdoğan, "Bunların gidecek yeri yok. Uçak fabrikası vardı orayı kapatıp gaz fabrikası yaptılar. Siz bu ülkeyi bunlara mı teslim edeceksiniz? Bugüne kadar terörle mücadeleyle ilgili birşey duydunuz mu? Muharrem'den böyle birşey duydunuz mu? Bay Muharrem Edirne'de gidip cezaevinden birini ziyaret ediyor. 53 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan Selahattin Demirtaş değil miydi? 200 bin sığınmacı topraklarına döndü, dönmeye devam ediyor" diye konuştu.

'BİRİNCİ ÇIKMAZSAN BIRAKMAYA HAZIR MISIN?'

Ülkeye hizmet ettiklerini belirten Erdoğan, "Biz bugüne kadar milletimize sadece hizmet yaptık. Demokrasimizi güçlendirerek hizmet etti. Ülkemizi 16 yılda 3,5 kat büyüterek hizmet ettik. Önümüzdeki süreçte 2 kat daha büyütmek için hizmete talip olduk. Kayseri'ye son 16 yılda 23, 5 katrilyon yatırım yaptık. Bunlar bunu bilmez. Eğitimde 4 bin 337 yeni derslik kazandırdık. Biz hükümete geldiğimizde öğrencilerimiz 45 lira alıyorlardı, biz bunu 470 liraya çıkardık. Sağlıkta 42 adet sağlık tesisi yaptık" şeklinde konuştu.

"Kayseri CHP'ye milletvekili vermemeli" diyen Erdoğan, "AK Parti buradan gümbür gümbür çıkmalı. Kayseri'nin 10 milletvekili var. Bay Muharrem 'Fizik öğretmeniyim' diyor. Sen fizik öğretmenliğine devam et. Bay Muharrem eğer sen bu seçimlerden birinci çıkamazsan bu işi bırakmaya hazır mısın? Görelim bakalım. Sen bırakmazsın. Siz icazeti aynı yerden alıyorsunuz, Pensilvanya" dedi.

Muharrem İnce: Bir tane fabrika açmadı, şimdi kıraathane açacakmış (EK)

3)'ÇOK YORULDU, MUHARREM ALSIN ŞUNU BEN KURTULAYIM MI DEMEK İSTİYOR'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Karabük'teki mitinginin ardından Kastamonu'da vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yorulduğunu savunan Muharrem İnce, şunları söyledi:

"Yoruldu, çok yoruldu, acaba 'Muharrem alsın şunu ben kurtulayım' mı demek istiyor? Ben 'Fabrika, üretim' diyorum o 'Kıraathane' diyor. 'Gelsinler kek bedava' diyor. 'Atanamayan öğretmenler ben sizi atamayacağım' diyor. 'İmam Hatipli ben sana iş bulamayacağım' diyor. 'Lise mezunu gençler maalesef iş yok' diyor. 'Sizin için tek çözüm bir tabağa biraz kek koyacağım bir de çay vereceğim kek ve çayı yiyin.' Ama internet yok ha. Ona laf söylemeyeceksin diye yok. Hazreti Peygamberimiz 622'de hicret etti, 632'de vefat etti. Ondan önce bir hutbesi vardı, veda hutbesi, 100 bini katılmıştır. O hutbede Hazreti Peygamberimiz 'Benden hakkı olan var mı?' diye sormuştur. Peygamber bile bunu yapıyor biz beyefendiyi eleştiremeyeceğiz. Eleştirdiğimiz zaman sabahın beşinde polisler gelecek. Bu Türkiye kalkınamaz, üretemez, zenginleşemez. Yargısı tarafsız ve bağımsız olan bir Türkiye lazım."

'BEN DOĞRU YAPTIĞIMA İNANIYORUM'

İnce, cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra 4 cumhurbaşkanı adayını da ziyaret ettiğini, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydanlarda sadece Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmiş gibi gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bakın bunların nasıl insan olduklarını size şu görüntülerden göstereceğim: Olay şu; 4 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adayı olduğumda cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret ettim. En son da Erdoğan'ı ziyaret ettim, başarılar diledim. Sonra Hakkari'ye gittim miting yaptım. İzmir Marşını çaldık, herkeste Türk bayrağı. Miting alanında 'Sayın Akşener'in, Demirtaş'ın, Karamollaoğlu'nun ve Erdoğan'ın size selamı var' dedim. Hepsinin selamını söyledim onlara. Erdoğan bunu alıyor, benim videolarımı kesmiş sadece Demirtaş kısmını almış 'Bakın bakın Demirtaş'ı ziyaret etmiş' diyor. Ben doğru yaptığıma inanıyorum. Milletin gözünün önünde yaptım. Onu kesmiş. Seni bile ziyaret ettim sana bile katlandım ne yapayım daha. Sana mı soracağım birini ziyaret ederken. Sen kimsin? Yalan üstüne yalan. Erdoğan, tek parti döneminde 75 kişilik sınıflarda okuduğunu söylüyor. Cumhuriyet 1923'te kuruldu. Tek partili dönem 1950'de bitti. Demokrat Parti geldi. Erdoğan kaç doğumlu 1954; doğmadan 4 sene önce ilkokula gitmiş. Atıyor."

'KÖPEKLERİN ÇEKTİĞİ AMBULANS GÖREN VAR MI TÜRKİYE'DE'

Cumhurbaşkanı seçildiği taktirde bebek bezi, çocuk maması ve sütün KDV'sini düşüreceğini bildiren Muharrem İnce şöyle konuştu:

"Türkiye garip bir ülke oldu. Dünyanın bütün ülkelerinde fakirler mutsuz, zenginler mutlu. Türkiye'de zenginlerde mutsuz fakirlerde. Gelecek göremiyorlar zenginlerde. Mal mülkünün garantisi yok. 24 Haziran'dan sonra İnce ve Erdoğan farkını anlatayım size. Erdoğan döneminde millet kemer sıktı, benim dönemimde devlet kemer sıkacak. Bin 150 odalı sarayda yaşıyor bir sarayda yazlık Marmaris'e yaptırıyor 300 odalı. Size sözüm olsun ben bu sarayı kullanmayacağım, engelli çocuklara tatil için kullanacağım. Meydanlara geliyor ‘3-5 çocuk yap’ diyor. ‘Normal doğum yap sezeryan yapma’ diyor. Doğumun yöntemine de karışıyor. Adamın bakalım ekonomik gücü var mı? Sizin çocuk sayınıza karışamam, doğum yönteminize karışamam ama bakın bu çocuk bezi KDV'si yüzde 18. Benim görevim bundaki yüzde 18 KDV' yi düşürmek. Sütte KDV yüzde 8, mamada öyle. Sonra 5 çocuk yap. Nasıl yapacak. Şimdi Erdoğan anlatıyor. Biz iktidara geldiğimizde köpeklerin çektiği ambulans vardı diyor. Ben böyle birşey görmedim. Köpeklerin çektiği ambulans gören var mı Türkiye'de. Bu Sibirya ile ilgili bir film mi seyretti?"

Akşener: Kahve açacağına emeklinin cebine para koy (EK)

4)GÜMÜŞHANE MİTİNGİNDE KONUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Rize'den kara yoluyla geldiği Gümüşhane'de düzenlenen mitingde partililere hitap etti. Türkiye'de işsizlik sorununu çözeceklerini belirten Akşener, "Çiftçiden, esnaftan, memurdan, emekliden aldığımız bilgiler ışığında projeler hazırladık. Bu projelerimiz pek çok kişinin ve özellikle AK Parti'yi yöneten, genel başkanlığı yapan Sayın Erdoğan'ın asabını ve sinirini bozdu. Çünkü biz devletin korkutan, vatandaşını tekmeleyen bir devlet değil, tek başına yumruk gibi inen bir devlet değil, vatandaşının, milletinin omzunda bir el olması gerektiğini söyleyen, buna inanan bir hareketiz. Onun için de bire bir insanı, genci, kadını, esnafı, memuru, çiftçiyi bire bir hedef alan, insana dokunan projeler yaptık. Bunlardan bir tanesi tarımda çalışan kadınların 5 yıllık sigortasını devletin üstlenmesi ve kadınlarımızın sigortalanması. İkincisi tarım bitirildi bu ülkede, çiftçi aç ve perişan bu ülkede. Tarlasına küsmüş çiftçinin tarlası ile barışmasının yolunu açmak, onun için de ithalat cenneti olan Türkiye'yi 5 yıl içerisinde gıda ithalatı, tarım ürünü ithalatını geçmiş, buna karşılık ihracata başlamış bir ülke haline getirmek birinci hedeflerimizden birisidir. Üretim olmadan iş olmaz, üretim olmadan kalkınma olmaz, üretim olmadan zenginlik olmaz. Başka bir sorun da genç işsizliği. İş vermek, devletin görevidir ve borcudur. Bu borcu ve görevi yerine getirmek için her yıl 50 milyar dolarlık istihdam yaratacak, yatırım yapacağız. Yani 5 yılın sonunda her sene gençlerimizi, işsizlerimizi istihdam ederek 5 yılın sonunda işsizliği OECD normlarına getireceğiz" dedi.

'HERKES BANA KAYNAK SORUYOR'

Tarım alanında birçok projelerinin de olduğunu kaydeden Akşener, "Herkes bana kaynak soruyor. Televizyonları izliyorum adayların hiçbirine vaatleri ile ilgili kaynak sorulmuyor. Bana soruluyor. Tam da adamına soruyorlar. Şimdi 8 milyar Türk Lirası, bu ne biliyor musunuz? An itibarıyla Türkiye'de 2018 bütçesinin yüzde 1'i. Bu neye tekabül ediyor biliyor musunuz? Hani bu bakanların, bakan yardımcılarının, eşlerinin, oğullarının, çocuklarının, gelinlerinin, kızlarının lüks arabaları var ya, işte onların kira parası. Onlara diyeceğim ki 'İnin o arabalardan inin bakayım, borçlunun borcunu ödeyeceğiz'. Buğdaydan soğana, etten mercimeğe kadar, bu ülke her bir tarım ürünü ithal eder oldu. Gelecek dönemin en önemli kavgası, savaşı su ve gıda üzerinden olacaktır. Tarlasına küstürülen çiftçinin niye tarlasına küstüğünü, bir köylü kızı olarak iyi biliyorum. Çünkü mazot, gübre ve yem pahalı. Mazotu düşüneceğiz; Amerikan çiftçisi kaç liraya kullanıyorsa bizim çiftliğimiz de o kadara mazot kullanacak. Gübre ve yem fiyatlarını da ona göre ayarlayacağız" diye konuştu.

'GEREĞİNİ YAP, TUTUKLAT BENİ KARDEŞİM'

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, kendisiyle ilgili FETÖ iddialarına da tepki gösterdi. İddialara son kez yanıt verdiğini ve bir daha konuşmayacağını belirten Akşener şunları söyledi:

"Koskoca Başbakan elinde belge, bilgi, olmadan konuşuyorsa gayri ciddi bir adamdır. Koskoca Başbakan bunu söylüyorsa gereğini yapmalıdır. Ey Sayın Binali Yıldırım, bak benim dokunulmazlığım yok. Ben buralardayım, hemen gereğini yap, tutuklat beni kardeşim. Ama yapamazsınız, biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz. Kim FETÖ'cü, kim değil ben biliyorum. Benim sülalemde yok ama hepinizin damatları FETÖ okullarından mezun. İsmail Kahraman diye bir adam var. O arkadaş damadı FETÖ'den kaçak, bin yaşında bir abi var ya o. Bin yaşında Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı. İşte bu abimizin damadı kaçak. Adamın damadının iş yerine kayyum geldi. Kayyum kim biliyor musunuz? Diğer damat. Bunların 'Benim FETÖ'cüm, senin FETÖ'cün' diye çaycıyı çorbacıyı içeri tıktığı, bir kısım insanı açlığa mahkûm ettiği, zengininin kaçtığı ve kendi FETÖ'cülerinin ise gayet iyi yaşadığı bir FETÖ ile mücadeleleri var. Bir kere daha diyorum, daha da konuşmayacağım. Bana bugüne kadar FETÖ'cü deyip işlem de yapılmadığına göre, iftira atan herkes 7'den 77'ye kim varsa şerefsizdir, ahlaksızdır. Hadi bakalım hadi bakalım. Ama bunlar ancak dedikodu yapar. Bunlar bu mücadeleleri yapamaz. Korkak tavuklar yapamaz. Hani Amerika'ya Osmanlı tokadı atılacaktı, 3,5 saatlik görüşmeden sonra ortaya ne çıktı? 14 şeker fabrikasının satışı çıktı. Bunların tamamı şeker fabrikasını satın alanlar. Seçildiğim ilk gün bunları iptal edeceğim. Sakın bu işe elinizi sokmaya kalkışmayın."

3600 ek gösterge konusunu 6 aydır dillendirdiğini aktaran Akşener, hükümet kanadından bazı meslek gruplarına 3600 ek gösterge verileceğinin açıklandığını hatırlattı, müjdede kendisinin payı olduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığı döneminde polislere ekstra yüzde 18 zam yapıldığını da dile getiren Akşener, uygulamanın kendileri dönemine nasip olacağını da ekledi.

Kılıçdaroğlu: Dijital çağı yakalamak zorundayız (EK)

5)İFTARA KATILDI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de işadamları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldikten sonra Kuva-yi Milliye Meydanı'nda partisi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Kılıçdaroğlu'na milletvekilleri, milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları ve partilileri eşlik etti. İftar programı öncesi halka seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, herkesin Ramazan ayını kutladı.

'ADALETE İHTİYACIMIZ VAR'

Türkiye'nin huzura ihtiyacı olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Ayının kırgınlıkların unutulup dostluklar kazanılan bir ay olduğunu belirtti. İftar sofrasında siyasi konuşma yapmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Adalete ihtiyacımız var. Adalet her şeyin temeli. Adaletin olmadığı toplum ve devlet yaşayamaz. Adalet kutup yıldızı gibidir bütün kainat onun etrafında döner. Adaleti yaşatmak toplum ve insanı yaşatmaktır bütün inançların ortak dilidir adalet. Bu ayın ve bundan sonraki sürecin hep huzur ve barış getirsin isterim. İnsanların görüş ve inançları ne olursa olsun, Allah'ın en kıymetli varlığı insan olarak görürüz. Ramazan ayında böyle bir akşamda böyle bir günde, politik konuşma yapma niyetinde değilim. Her görüşten ve inançtan insana saygı duydum. Yeter ki insanları sevelim."

'SİYASETÇİNİN GÖREVİ TOPLUMA ÖNDER OLMAKTIR'

Son yıllarda Türkiye'nin kutuplaştığını belirten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetçilerin görevinin topluma önder ve rehberlik etmek olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güzel ve rahmeti bol bir aydayız. Gerginliklerden uzak bir arada yaşamaya ihtiyacımız var. Bu ayda kırgınlıkları unuturuz. Son yıllarda fazla kutuplaştık, gerginlikler fazla oldu. Siyasetçinin görevi topluma örnek olmaktır. Bir ülkeyi yönetmek adalet ile olur. Her annenin babanın arzusu çocukların iyi bir eğitim almasıdır. En büyük özlemimiz sağlıklı, tutarlı Milli Eğitimi yeniden inşadır. Bayrağımızı vatanımızı sevdiğimiz gibi birbirimizi de seveceğiz. Tasa da kıvançta birlikte olmak zorundayız. Acılar varsa paylaşacağız. Böyle güzel bir günde bizleri bir araya getiren parti yöneticilerime teşekkür ederim. Onlardan isteğim, hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. İnsanı kucaklayacağız. İnsanın sorunlarını çözmek temel görevlerimizden olmalı. Herkesi kazanarak daha güzel bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum, Ramazan ayınız kutlu olsun."

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından Kuva-yi Milliye Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okundu. Ezanın okunması ile birlikte yapılan duanın ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu ve vatandaşlar beraber oruç açtı. Kılıçdaroğlu, iftara katılan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Balıkesir Havaalanı'ndan uçakla Ankara'ya hareket etti.

6)ERBAŞ: AVUSTURYA'NIN KARARI DİN ÖZGÜRLÜKLERİNE AYKIRI BİR KARARDIR

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avusturya hükümetinin ülkedeki 7 camiyi kapatma ve Türkiye'nin finanse ettiği yaklaşık 60 imam ile ailelerini sınır dışı etme kararına tepki göstererek, "Avusturya hükümetinin almış olduğu bu karar çok yanlış bir karardır. İnsan haklarına, insan özgürlüklerine, din özgürlüklerine aykırı bir karardır" dedi.

Ordu'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Altınordu ilçesi Karacaömer'de Hz. Ömer Camii açılışına katıldı. Açılıştan önce, Avusturya hükümetinin ülkedeki 7 camiyi kapatma ve Türkiye'nin finanse ettiği yaklaşık 60 imam ile ailelerini sınır dışı etme kararıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbaş, "Avusturya hükümetinin almış olduğu bu karar çok yanlış bir karardır. İnsan haklarına, insan özgürlüklerine, din özgürlüklerine aykırı bir karardır. Bu kararın ya da söylemin uygulama safasına konulmadan geri adım atılmasını, geri çekilmesini özellikle rica ediyorum. Çünkü yeryüzünde yaşayan bütün insanların dinlerini, ibadetlerini, inançlarını yaşama özgürlükleri vardır. Müslümanlarda bu özgürlüklerini tabi ki İslam’ın mabedi olan camilerde yaşayacaklardır, yerine getireceklerdir. Böyle bir yasaklama medeni olduğunu iddia eden Avrupa'ya yakışmamıştır. Böyle bir açıklama Avusturya'ya hiç yakışmamıştır" diye konuştu.

Kararın geri çekilmesi gerektiğini de söyleyen Erbaş, "Bizim medeniyetimizde mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Kendi ülkemizde Hristiyanların mabedi kiliseler, Yahudilerin mabedi sinagoglar son derece özgürdür, açıktır herkes ibadetini yapmaktadır. Avrupa'dan inanç özgürlüklerinden yana tavır beklerken, bu özgürlükleri genişletmeye yönelik çalışmalar beklerken böyle bir kısıtlama, cami kapatma anlayışı bizi üzmüştür. En kısa zamanda bu açıklamanın yanlış olduğunu, geri çekilme açıklamasının da bu açıklamadan vazgeçildiğine dair bir bildirinin de yapılmasının çok uygun olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de mabetler açılırken, medeniyetin beşiği olduğunu iddia Avrupa'da bu tür yasaklamalar, bu tür kısıtlamalar, cami kapatıp cami görevlilerini ülke dışına çıkarma gibi anlayışlar anlaşılır gibi değildir" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Kandil'de teröristlerin tepesine bineceğiz (EK)

7)'AVRUPA'DA KENDİSİNDEN OLMAYAN HERKESE NEFRET OLUŞMAYA BAŞLADI'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kemer ilçesini ziyaret etti. Mevlüt Çavuşoğlu, Göynük Mahallesi'nde pazar ziyaretinde esnaf, vatandaş ve turistlerle bir süre sohbet etti. Ardından Seçim Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, Dünyada son yıllarda gerçekleştirilen 10 mega projenin 6'sını Türkiye'nin gerçekleştirdiğini, daha büyük projeleri hayata geçirmek için yeniden yetki istediklerini söyledi. 24 Haziran'ın Türkiye tarihinin en kritik seçimi olduğunu belirten Çavuşoğlu, 16 senedir Türkiye'yi kalkındırırken Antalya ve Kemer'i ihmal etmediklerini, Kemer'in hastane, hükümet binası gibi sorunlarını çözdüklerini ve çözmeye devam edeceklerini kaydetti.

'FETÖ'NÜN DARMADAĞIN ETTİĞİ YARGIMIZI TOPARLIYORUZ'

Darbeleri yendiklerini, tüm engelleri aştıklarını, terörle mücadelenin en iyisini içeride ve dışarıda verdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkenin huzuru, bölgenin huzuru için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Suriye'deki sorunun çözümü için de biz çalışıyoruz. 24 Haziran'dan sonra çok farklı bir Türkiye olacak. Hükümet güçlü olacak, hızlı kararlar alınacak, hızlı uygulanacak. Meclis çok güçlü olacak. Bundan sonra yasa tasarılarını sadece milletvekilleri hazırlayacak. Hükümeti de denetleyecek. Kurumlar güçlü olacak, birbirini denetleyecek. FETÖ'nün bozduğu, darmadağın ettiği yargımızı toparlıyoruz. Sadece adalet sarayları yapmak yetmez, adaleti tarafsız, bağımsız yapmak ve daha da güçlendirmemiz lazım. Güçler ayrılığı ve güçler arasındaki dengeler. Tüm kurumlarımız güçlü olacak. O yüzden seçim çok önemli."

AVUSTURYA'NIN CAMİLERİ KAPATMA KARARI

Avrupa'da kendisinden olmayan herkese nefret oluşmaya başladığına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, Avusturya hükümetinin 7 camiyi kapatma kararına da tepki gösterdi. "Avrupa'da göçmene nefret, Museviye nefret ve İslam düşmanlığı var" diyen Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İslam düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı, ikisi birleşti. Bu ikisinin birleşmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef oldu. Avusturya eski Dışişleri Bakanı yeni Başbakan Sebastian '7 camiyi kapatacağım, imamları sınır dışı edeceğim' diyor. Zaten bu şahsın ırkçı olduğunu biz biliyoruz. Dışişleri Bakanlığında da kendisini yakından tanıdık ama ırkçı bir siyasetçi olduktan sonra kendisiyle aramıza mesafe de koyduk. Şimdi ise 'camileri kapatacağım' diyor, sudan bahanelerle. Bu işte, bazı ülkelerin ve siyasetçilerin ırkçılıkta ve İslam düşmanlığında nereye geldiğinin göstergesidir."

'MERKEZ SAĞDAN GELEN BİR ŞAHSİYET'

Başbakan Sebastian'ın aşırı sağ partiden gelen bir şahsiyet olmadığını merkez sağ partisinden geldiğini kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, "Ben sizlere 'merkez sağdaki siyasetçiler de artık bu tarafa doğru kaymaya başladı' diye söylüyorum. Ben kendisine Dışişleri Bakanı iken sordum. 'Sebastian senin ülkende radikalleşen terör örgütlerin katılan bir tane Türk var mı?' diye. 'Yok' dedi. Bu neden biliyor musun? 'Diyanet İşleri Başkanlığımız yani ATİB ve Türk imamlarının iş birliğinden dolayı. Bizim eğitim sistemimiz radikalleşme ve terörizme karşı çünkü. İslam barış demektir.' dedim. 'Çok doğru söylüyorsun, bir tane Türk yok. Çalışmaya devam edeceğiz' dedi. Şimdi vakıf kuruluyor orada. Bu vakıfla beraber imamlarımız orada görev yapmaya devam edecek. Bunu arz ediyoruz" diye konuştu.

'SAĞ DUYULU SİYASETÇİLER DE VAR'

Avrupa'da sağ duyulu siyasetçilerin de bulunduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneiss son derece sağ duyulu ve inançlara saygı duyan bir siyasetçi olduğunu söyledi. Kneiss'in göreve başlar başlamaz kendisini aradığına değinen Çavuşoğlu, "Knesss, aradığında, 'Mevlüt ben Türk düşmanı değilim, İslam düşmanı da değilim. Ben derslerimde İslam medeniyetini anlattım. Osmanlı medeniyetinin dünya medeniyetine katkılarını anlattım. Türkiye ile ilişkilerimi düzeltmek istiyorum' dedi. İstanbul'a davet ettim. Böyle siyasetçiler lazım Avrupa'ya" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA'YI UÇURUMA GÖTÜRECEK'

Irkçı, kafatasçı, İslam düşmanı siyasetçilerin yarın Avrupa'yı başka uçurumlara götüreceğini de kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bugün hedef Müslümanlar. Dün Yahudiler idi. Kanunlar katı olduğu için Yahudi düşmanlıklarını açığa vurmuyorlar. Cezası var. Peki Müslümanlara herkes rahatça saldırabiliyor. Yarın başka hedefler bulur. Eskiden olduğu gibi Protestan, Katolik çatışması başlar. Etnik çatışmalar başlar. Biraz önce söylediğim zihniyetin hayali, rüyası da Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu kurmak. Avrupa Birliği içinde de herkes kendisiyle dalga geçiyor. Avrupa nerelere, kimlere düştü görüyorsunuz. Böyle siyasetçilerin elinde Avrupa oyuncak oldu. Avrupa'da maalesef liderlik eksikliği de var. O yüzden inşallah tüm bu haksızlıklara karşı biz de dik duruş sergileyeceğiz ve yurt dışındaki vatandaşların da ümmetin de hakkını biz savunacağız."

8)SİVEREK’TE HUSUMETLİ AİLELER ÇATIŞTI: 3 AĞIR YARALI



ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, ateşlenen tabancalardan çıkan kurşunlara hedef olan 3 kişi ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Aralarında alacak yüzünden husumet bulunan Lale ve Kankılıç ailelerinin fertleri, cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, diğer aile bireylerinin de katılımıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Karşılıklı tabancaların kullanıldığı kavgada Ekrem Kankılıç, Ahmet Kankılıç ve Şaban Lale vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Silahlı kavgada yaralanan 3 kişinin durumlarının ağır olduğu belirtildi. Polis olay sonrası kayıplara karışan diğer aile fertlerinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, KAVGA HASTANEDE DE SÜRDÜ

Siverek'te husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, ateşlenen tabancalardan çıkan kurşunlarla ağır yaranan Şaban Lale, tedaviye alındığı Siverek Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Lale’nin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, acilde ilk müdahaleleri yapılan Ekrem Kankılıç ve Ahmet Kankılıç ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye akın eden tarafların yakınları burada da taş ve sopalarla kavga etti. İkinci kavgada Bahri Kankılıç, Mehmet Lale, Mustafa Lale ve Murat Kurt, taş ve sopa darbeleri ile yaralandı. 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili bazı kişiler gözaltına alınırken, hastanede ve tarafların oturduğu yerlerde güvenlik önlemi alındı. Soruşturma sürüyor.



9)ÇERKEZKÖY'DE SİLAHLI KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin tabancayla vurularak yaralandığı olay anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Çerkezköy Gazi Osman Paşa Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup, karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine O.G. araçtan aldığı tabanca ile diğer grupta yer alan Kıvanç Karakoç'a ateş açtı. Vücuduna 4 kurşun isabet ederek yaralanan Karakoç, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olay yerinde polisin yaptığı incelemede 10 adet boş kovan bulundu. Polis, olayın ardından kaçan O.G. ve ağabeyi N.G. ile diğer gruptan S.Ö.'yü yakalayarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

10)HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI



ANKARA'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Çetin yönetimindeki 34 ABJ 354 plakalı otomobili 1495'inci cadde üzerindeki kavşakta, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 DD 0375 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 2 araçta farklı yerlere savruldu. Otomobil çarpmanın etkisiyle yol kenarına çıkarken, kamyonet Yakup Tunçyürek yönetimindeki 06 AYR 82 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 06 AYR 82 plakalı otomobil hurdaya döndü. Hurdaya dönen otomobilden ağır yaralı çıkan sürücü Yakup Tunçyürek, Onkoloji Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tunçyürek'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, diğer araç sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.

11)BOŞANMA DAVASI SÜREN EŞİNE OTOMOBİLİYLE ÇARPIP KAÇTI



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Ayhan Ö. (35) adliye çıkışında boşanmak üzere olduğu eşi Yasemin Ö.'ye (35) çarparak kaçtı. Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Süleymanlar Mahallesi'nde bulunan Ereğli Adliyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre Ayhan Ö., boşanma davaları devam eden eşi Yasemin Ö. ile adliyede buluşarak hafta sonu için çocuğunu aldı. Ayhan Ö., adliye çıkışında otomobiliyle eşine çarparak yaraladıktan sonra kaçtı. Yasemin Ö.’nün yardımına koşan çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu sırada çevredekiler, otomobil sürücüsünün genç kadına bilerek çarptığını iddia etti. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın tedavi altına alındı. Polis ekipleri, Ayhan Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

12)CEYLİN'İN ÖLÜMÜ DAVASINDA, SANIK İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ, AVUKAT TEPKİ GÖSTERDİ



İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Ceylin Atik'in (10) kaybolduktan 3 gün sonra komşusunun evinde cesedinin bulunmasıyla ilgili açılan davada, tutuklu sanıklar Serkan Türkmen (37) ve eşi Şükriye Türkmen (30) ile onun halası tutuksuz sanık Raziye Ö.'nün (62) yargılanmasına devam edildi. Daha önceki duruşmalarda cinayeti eşiyle birlikte işlediğini söyleyip onu da suçlayan Şükriye Türkmen, bu duruşmada ifadesini değiştirip, "Olayda Serkan'ın suçu yok. Bu olayı neden yaptığımı ben de bilmiyorum" dedi. Sanığın sözlerine Atik Ailesi'nin avukatı, "Kimse bizim zekamızla alay etmesin" diyerek tepki gösterirken, mahkeme heyeti, cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için sanığın hastaneye sevk edilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 tarihinde, arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı'na gitti. Ceylin'in uzun süre ortalıkta görünmemesi ve eve dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa ile babaannesi Ülkü Atik, arkadaşlarına sormalarına, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen torunlarını bulamadı. Bunun üzerine Ceylin Atik'in yakınları, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları sosyal medyadan da Ceylin'in fotoğraflarını paylaşarak, bulunması için yardım istedi. Dede Mustafa Atik'in cep telefonuna, 'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz' yazılı mesaj gelmesiyle, anne ve babası ayrı yaşadığı için dedesi ve babaannesiyle kalan Ceylin Atik'in kaçırıldığı anlaşıldı. Polis, dede Atik'e gelen mesajdan yola çıkarak, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat çalışmasıyla Ceylin'in, en son parkın yakınındaki Şengül Sokak'ta bulunan apartmanın 4'üncü katında oturan komşuları oto tamircisi Serkan ve eşi Şükriye Türkmen'in evinde su içerken görüldüğünü belirlendi. Polisin operasyonuyla Serkan ile Şükriye Türkmen ve onun halası Raziye Ö. yakalanıp, gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni de Türkmen çiftinin evinde bulundu. Olaydan sonra tutuklanan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen hakkında 'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, tutuksuz sanık Raziye Ö. hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dün yapılan son duruşmasına, cezaevinde bulunan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Raziye Ö. duruşmaya gelmezken, tarafların avukatları, öldürülen Ceylin Atik'in babası Murat Atik, dedesi Mustafa Atik ve babaannesi Ülkü Atik ile yakınları hazır bulundu. Duruşmada önce Ceylin Atik'in ortadan kaybolmasından sonra dedesine tehdit mesajının gönderildiği telefon hattıyla ilgili HTS kayıtlarının mahkemeye ulaştığı belirtildi. Telefon hattından yapılan aramalar, sanık Şükriye Türkmen'e soruldu. Sanık ise görüşmeleri hatırlamadığını, aranan numaraları ise bilmediğini söyledi.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ, AVUKAT TEPKİ GÖSTERDİ

Şükriye Türkmen daha önce verdiği ifade ve savunmalarında olayı fidye için eşi Serkan Türkmen'le gerçekleştirdiklerini söylemesine rağmen bu duruşmada ifadesini değiştirdi. Eşinin suçsuz olduğunu iddia eden Şükriye Türkmen, "Bu olayda Serkan'ın suçu yoktur. Bu olayı neden yaptığımı ben de bilmiyorum. Olaydan pazar günü haberi oldu. Ona söylediğimde Ceylin hayatta mıydı bilmiyorum. Bu olayı neden yaptığımı ben de kendime soruyorum. Lütfen bana yardım edin. Neden öldüğünü ben de bilmiyorum. Her gün kendime soruyorum. Ağır ilaçlar kullanıyorum. Psikolojik destek istiyorum" dedi.

Mahkeme başkanı, sanığa ifadesini değiştirdiğini hatırlatıp, "Bu olayı daha önce kocanla birlikte para için yaptığını söylemiştin. Şimdi neden ifadeni değiştiriyorsun?" diye sordu. Sanık Şükriye Türkmen ise eşinin suçsuz olduğunu tekrar edip, "Benim paraya ihtiyacım yok. Bu olay para için olmadı. Neden olduğunu da hatırlamıyorum. Bayramın üçüncü günü Serkan bana çocuğumu göstereceğini söyledi" diye karşılık verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı sanığa "Çocuğunu görmen karşılığında mı ifadeni değiştirdin? Böyle bir anlaşma mı yaptınız?" diye sordu. Sanık Şükriye Türkmen, "Efendim ben bir yıldır çocuğumu görmüyorum. Bana çocuğumu göstereceğini söyledi. Öyle bir anlaşmamız yok" diye yanıt verdi.

Sanığın bu ifadesi üzerine söz alan Ceylin Atik'in ailesinin avukatı tepki gösterip, "Bu kadın ilkokul mezunu. Hiçbir geliri yok, ancak burada zeka oyunu yapıyor. Kimse bizim zekamızla alay etmesin. Bu kadın burada alay ediyor" dedi. Sanık Şükriye Türkmen'in avukatı ise müvekkilinin cezai ehliyetinin belirlenmesi amacıyla hastaneye sevk edilmesini istedi. Atik Ailesi'nin avukatı ise Şükriye Türkmen'in Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden cezai ehliyetinin bulunduğuna dair raporunun olduğunu söyledi.

Eşinin ifadesinden sonra konuşan Serkan Türkmen ise olayda kendisinin mağdur olduğunu belirterek, "Ben bir şey yapmadım. Ben suçsuzum. Haksız yere cezaevinde yatıyorum. Olayda mağdur olan kişi benim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

HASTANEYE SEVKİNE KARAR VERDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Şükriye Türkmen'in cezai ehliyetinin belirlenmesi amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmesine, duruşmaya gelmeyen tanıkların bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

13)MÜZİK ÖĞRETMENİ, PANSİYON MESCİDİNDE İNTİHAR ETTİ



SİVAS'ta Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde görevli müzik öğretmeni Adem K. (44), okul pansiyonunun mescidinde kendini su borusuna iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Ferhatbostan Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin pansiyonunda meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen, 1 çocuk babası müzik öğretmeni Adem K. bunalıma girdi. Adem K., iddiaya göre pansiyonun zemin katında bulunan mecside gitti. Burada çamaşır ipiyle kendisini su borusuna astı. Mescide temizlik yapmak için giren pansiyon görevlisi Adem K.'yi boruya asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Adem K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Adem K.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14)BORÇLARI NEDENİYLE BUNALIMA GİRİNCE ÇATIYA ÇIKTI



KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, borçları nedeniyle bunalıma girdiği en E.Z. 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna ettiği E.Z. indirildi.

Dün öğle saatlerinde, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Satıgül Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısına çıkan E.Z.'yi görenler polise haber verdi. Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. Polis, 2 çocuk babası E.Z. ile görüştü. İşsiz olduğunu ve borçları nedeniyle bunalıma girdiğini söyleyen E.Z. polisle yaptığı görüşmenin ardından indi. E.Z. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

15)ÇÖPTEN TORUNLARINA OYUNCAK ÇIKARAN İŞÇİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

MANİSA'da, torunlarına imkanı olmadığı için alamadığı oyuncak ayıyı çöpte bulunca yanına alıp götüren belediye işçisinin halk otobüsünde çekilen fotoğrafı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, o işçiyle buluşup torunları için yeni bir oyuncak ayı hediye etti, duygulu anlar yaşandı.

Manisa'da bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı fotoğraf gündem oldu. Selçuk Sönmez isimli kullanıcı, belediyenin halk otobüsünde iş kıyafetleri ve kirli bir oyuncak ayıyla koltukta oturan belediye işçisinin fotoğrafını 'Manisa'da belediye otobüsünde çektim bu fotoğrafı. Umarım bu iyi yürekli babanın ve çöpte bulduğu oyuncak ayıyı götürdüğü çocuğunun güzel bir hayatı olur' sözleriyle paylaştı. Fotoğraf bir anda sosyal medyada dağıldı ve birçok kullanıcı kirli oyuncak ayıyla yolculuk yapan bu kişiyi bulmak ve yardım etmek amacıyla girişim başlattı.

28 Mart'ta çekilen fotoğraftaki kişiye ulaşmak için Manisa Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştığı öğrenilen Ali Yener'e (50) ulaşıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Yener'i makamında ağırladı. Sezen (3) ve Arda (10) isimli 2 torunu ile Ergün'le buluşan Yener, şaşkınlık yaşadığını ve fotoğrafın çekildiğinden haberinin olmadığını söyledi.

Başkan Cengiz Ergün, bu duruma duyarsız kalamadıklarını ve fotoğrafın çok anlamlı olduğunu söyledi. Belediye işçisi Yener'in torunlarıyla yakından ilgilenen Ergün, "Bu evlatlar bizim de evlatlarımız. Biz onların daha mutlu olması için çalışıyoruz. Onları mutlu etmek görevlerimiz arasında" dedi. Ergün, Yener'in torunlarına sosyal medyadaki fotoğraftaki oyuncak ayıya benzeyen bir oyuncak ayı hediye etti. Ali Yener'in torunları da oyuncakları görünce büyük sevinç yaşadı.

'ÇÖP TENEKESİNDEKİ OYUNCAK AYIYI ALDIM, YIKADIM'

Cengiz Ergün'e teşekkür eden Yener de duygusal anlar yaşadı. Park bahçe biriminde çalıştığını kaydeden Yener, "Bir gün öncesi torunum benden bir ayı istedi. İmkanlar o zamanlar yok. Alamadım. Çöp tenekesinin yanından geçerken gördüm, temizleyeyim dedim. Aldım, temizledim, yırtıktı, dikişlerini düzelttim. Gönül isterdi ki alın terimle kazandığımdan alabileyim. Benim için bunları anlatmak zor oluyor. Eve getirdim. Torunum Arda 'dede aldın mı' dedi. Yalan söylemek zorunda kaldım. 'Dedem yenisini almadım ama ikinci elini aldım' dedim. Bu şekilde torunuma yalan söylemiş oldum. Onlar çok sevindiler. Onlar sevinirken ben bir kenarda ağladım" diye konuştu.

Sosyal medyadaki fotoğrafını önceki gece gördüğünü, ilk başta tepkili olduğunu dile getiren Ali Yener, "Sonra oturup düşününce sakinledim. Allah o kişiden razı olsun. Telefon açıyorlar, görüşmek istiyorlar" dedi. Torunları yeni bir oyuncak ayıya kavuşan Ali Yener, torunları ve kucağına aldığı oyuncak ayıyla belediyeden ayrıldı.

16)SİVAS'TA '15 TEMMUZ ŞEHİTLER MEYDANI' AÇILDI

SİVAS Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve Çok Katlı Yeraltı Otopark düzenlenen törenle açıldı.

Sivas Belediyesince 2016 yılında yapımına başlanan, 7 bin metrekare alana sahip 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve 800 araçlık çok katlı yeraltı otoparkı tamamlandı. Valilik Binasını koruma altına alıp gün yüzüne çıkararak, tarihi kent meydanına kazandırmak ve şehir içi otopark sorununa çözüm bulmak için yapılan meydan için açılış töreni düzenlendi. Açılışa Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Milletvekilleri Selim Dursun, Habip Soluk, Belediye Başkanı Sami Aydın, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, kurum müdürleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Sivas Valisi Davut Gül, "Bu projenin yapılması önemli. Ama bu projenin estetik olarak yapılması, projenin üstünün düzenlerken aynı zamanda şehire nefes aldıracak otoparkın düşünülmesi çok önemliydi. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu açılış Sivas'ın ve Türkiye'nin zenginleştiğini gösteriyor" dedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise kente yeni bir eseri kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve Çok Katlı Yeraltı Otopark'ın açılış kurdelası kesildi. Açılışın ardından ise protokol üyeleri ve katılımcılar meydanı gezdi.

17)MİDYAT'TA 5 METRELİK KUYUYU DÜŞEN EŞEK BÖYLE KURTARILDI

MARDİN'in Midyat ilçesine bağlı Mahallesi'nde 1.5 metre çapında 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen bir eşşek, belediye ve jandarmanın gerçekleştirdiği çalışma ile kuyudan çıkarıldı.

Midyat ilçesine bağlı Gelinkaya Mahellesinde 1.5 metre çapındaki ve 5 metre derinliğindeki içinde su bulunmayan kuyuya düşen ber eşek, vatandaş tarafından düştüğü kuyudan çıkarılamayınca Jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Gelinnkaya Jandarma Karakolu ekipleri, 1,5 metre genişliğinde sırt üstü düştüğü kuyuda iple bağladıkları hayvanı yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu halata bağlayarak kuyudan çıkardı. Ekipler, eşek kurtarma operasyonunu cep telefonu saniye saniye kayıt etti.

