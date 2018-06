DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ERDOĞAN: FİZİK ÖĞRETMENİ OLMUŞSUN AMA OKUMA YAZMAN YOK



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Göreve gelirsem apoletlerini sökeceğim" dediği 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e sahip çıktı. Erdoğan, "Afrin Komutanı'na ne dedi? 'Apoletlerini geldiğim gün sökeceğim' dedi. Senin zaten geleceğin yok. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. İsmail Metin Paşa parti toplantısına katılmıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu'nun iftarına katılıyor. Sen fizik öğretmeni olmuşsun ama okuma yazman yok. Bu toplantı ne toplansıdır bundan da haberin yok" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçakla Dalaman Havalimanı'na geldi, oradan Menteşe ilçesine geçti. Muğla Atatürk Stadyumu'na inen helikopterden parti otobüsüne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterileri arasında mitingin yapılacağı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü arkasındaki Açık Oto Pazarı'na geçti. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri, baygınlık geçiren 7 kişiye müdahale etti. Binlerce kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinlemek için alanı doldurdu. Miting alanına, Muğla şiveliyle yazılmış olan 'Büyük gün gelipduru hadin gari, AK Parti'ye oylarınızı verin gari' pankartı dikkat çekti. AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin selamlama konuşmalarının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıktı.

'BAY KEMAL TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MENSUPLARIYLA İSTANBUL'A YÜRÜYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek şöyle dedi: 24 Haziran'da güçlü Türkiye için güçlü Muğla için 'vakit birlik vakti' diyor muyuz? 'Vakit Muğla vakti' diyor muyuz? 'Vakit Türkiye vakti' diyor muyuz? Maşallah. İnşallah sizlerin desteğiyle irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Kardeşlerim, şunu unutmayın. Muğla, demokrasi şehridir. Bay Kemal'in söylediği gibi değil. Bay Kemal demokrasiden söz ediyor. Alıyor terör örgütlerinin mensuplarını yanına Ankara'dan İstanbul'a yürüyor. Bay Muharrem Edirne'de adeta teröristbaşı gerçi şu anda yargılanıyor ama onu cezaevinde ziyaret ediyor. Diyarbakır'da 53 Kürt kardeşimi bunlar öldürdüler. 15 yaşında Yasin Börü'yü bunlar öldürdüler. Gidip onu ziyaret ediyor. Hale bak. Neymiş cuhurbaşkanı adayıymış, ne demek cumhurbaşkanı adayının bu tür yanlışlarla alakası olabilir mi? Teröre bu derece bulaşabilir mi? Onların mensuplarının birçoğu yurt dışına kaçtı. Yurt dışında terör örgütleriyle gösteriler yapıyorlar. Almanya, Belçika bunlara sahip çıkıyor, Avrupa da onlara gösteri yapma müsaadesi verirken bize izin vermiyorlar. Batılı kardeşlerim yarın oylama başlıyor. Aman ha! Sıkı durun. Avrupa'da da sandıkları Allah'ın izniyle patlatın. Sizin oradan vereceğiniz sinyal Türkiye'deki oylarla bütünleşecek ve 24 Haziran bambaşka olacak. Ülkemizde demokrasinin gelişmesine yaptığımız katkıların en yakın şahitleri sizlersiniz. Seçimler demokrasinin er meydanıdır."

'İMAM HATİP BİTİRMEK ŞART DEĞİL'

Erdoğan, ardından Muharrem İnce'ye sözü getirerek, "Bay Muharrem'e bir şeyler oldu. İmam hatiplere kafayı takmış. 'Ben imam hatip mezunu değilim ama 3 yıl imam hatipte öğretmenlik yaptım' diyor. Bir garip adam. Bir taraftan diyor ki 'İmam hatip mezunu cumhurbaşkanı olmuş. Ben de imam hatip mezunu olurdum' diyor. İmam hatip bitirmek şart değil. Fen lisesi, Anadolu, düz lise mezunu ol ama ol ol ol. Diyorum ya 'sen daha çırak bile olamadın'. Biz bu yola bugün çıkmadık. 40 yıldır siyaset meydanındayız" dedi. Konuşmasının devamında CHP'yi eleştiren Erdoğan, "İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım. İstanbul neredeydi nereye getirdik. Çöp dağları var mıydı, vardı, Kim vardı? CHP. Susuz İstanbul var mıydı, vardı. Kim vardı? CHP. Hava kirliliği var mıydı, vardı. Belediye başkanıydı CHP. Geldik çöp dağlarını kaldırdık. Bütün o hava kirliliğini kaldırdık. Hamdolsun susuzluğu bir anda götürdük. Küvetlere su dolduruyordunuz. Neden? Çünkü sular akmıyor. Musluk açık unutuluyor, bakıyorsun gece yarısı geliyor. Her tarafı su basıyor. Bunları ortadan biz kaldırdık. Onun için diyorum ki 'CHP kirliliktir, CHP susuzluktur, CHP hava kirliliğidir, CHP çöp dağıdır'. İstanbul'un Ümraniye'sinde çöp dağı patladı. Kim vardı? CHP. 39 kardeşimiz orada öldü sonra bu kardeşiniz geldi oraları spor tesisi yaptı. Müjde veriyorum. Muğla Stadı'nı inşallah millet bahçesine dönüştüreceğiz. Güzel mi? İngiltere'nin Hyde Parkı vardı. Muğla Şehir Stadı'nın olduğu yeri millet bahçesine çevireceğiz. Bir stadyum ayrıca yapacağız. Öyleyse çok çalışmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Artık seçimlerde gelin Ak Parti'ye, buradan 2 milletvekilimiz yetmez. Buradan inşallah CHP'ye ders verelim. Bu dersi demokratik bir şekilde siz vereceksiniz. Bu işi en iyi hanımlar yapar. Gençler, millet bahçesini yapıyoruz, yeni stat yapıyoruz, gecegündüz demeden liseli, üniversiteli arkadaşlarınıza ulaşacaksınız. Bizim yaptıklarımızı onlara anlatacaksınız. Durmak yok yola devam" diye konuştu.

'BUNLARA KALSA TÜRKİYE'Yİ HEMEN YARIN GERİ GÖTÜRECEKLER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve İnce arasındaki diyalogları da eleştirerek şöyle konuştu: "Seçim meydanlarında yaptıklarımızı anlatıyoruz, yapacaklarımızı anlatıyoruz, yeni projelerimizi, 2023 hedeflerimizi, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı anlatıyoruz. Ötekiler? Bu söylediklerimi akılda iyi tutun. Onlar sadece yıkmayı anlatıyorlar. Bugün size çok farklı bir proje ile geldim. Bu anlattıklarımı, anlatacaklarımı hiçbir yerde anlatmadım. Yarın akşam Kanal D ortak yayınında anlatacağım. Bunların kafalarında, kalplerinde bu ülkeye dair samimi proje yok. Gerçi haksızlık etmeyelim; daha yola çıkarken açıkladıkları Türkiye'yi eski günlerine geri döndürme projesi var. Tek parti CHP'li dönemine güzelleme yapıyor. 'Tek adam tek adam' diyor Bay Kemal. Türkiye'de tek adam varsa o da sensin. Parlamentodan kendi arkadaşlarını kovuyorsun, Cumhurbaşkanı olacak arkadaşına 'Gel bakalım Muharrem'. Muharrem ne yapıyor? Diyor ki 'Bir çıktın yenildin, iki çıktın yenildin, üç çıktın yenildin, dört, beş yenildin yenildin. Artık çekil ya' diyor. Al birini vur öbürüne, hiç farkları yok. Bizim öyle bir derdimiz var mı? Biz milletimizle sevdalıyız. Bunlara kalsa Türkiye'yi hemen yarın 1940,1950, 60, 70'lere geri götürecekler."

'NİCE DEV ESERİ YERLE YEKSAN MI EDECEKSİNİZ?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingde konuşmasını bölerek, katılımcılardan 2 dakikalık kısa filmi izlemelerini istedi ve LED ekranlara yansıyan görüntüleri vatandaşlarla birlikte takip etti. Erdoğan daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben sizlere daha ne anlatayım? Bunların halini görüyorsunuz. Birbirlerinden farkı var mı Allah aşkına? Al birini vur öbürüne. Bunlar bu ülkeye cumhurbaşkanı olacak öyle mi? Buradan tüm milletime sesleniyorum, size bu vaatlerle gelenlere şunları sorun; Ak Parti 284 bin yeni derslik yaptı, siz onları da yıkacak mısınız? Ak Parti Türkiye'de 581 bin yeni öğretmeni işe başlattı, onları da işten atacak mısınız? Bay Kemal 'atama bekleyen öğretmenlerin atamasını yapacağız' diyor. Biz atıyoruz işte. Gözü var görmez, kulağı var duymaz, dili var hakkı söylemez. Bunların kalpleri mühürlü. Ak Parti Türkiye'de 137 yeni üniversite açtı, kapatacak mısınız? Geniş bant internet hizmetini kesecek misiniz? Ak Parti Türkiye'ye 1245 yeni hastane, 130 bin yeni yatak kazandırdı, onları da kaldırıp atacak mısınız? 540 bin yeni sağlık çalışanını kapı dışarı mı edeceksiniz? Ak Parti 5 bin ambulans aldı, hurdaya çıkaracak mısınız? Ak Parti Türkiye'de 817 bin yeni konut yaptı, onları da yıkacak mısınız? Şuraya bak şuraya. TOKİ konutlarını görüyor musunuz? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bizim eserlerimiz burada. Ak Parti Türkiye'de 20 bin kilometre yeni yol yaptı, 383 kilometre uzunluğa sahip 258 tünel açtı. Siz onları taşla toprakla dolduracak mısınız Bay Kemal? Yüksek hızlı tren hatları yaptı. Siz yeniden kara trene mi döneceksiniz? Ak Parti Türkiye'de 29 yeni havalimanı yaptı. Yurt dışı uçuş noktalarının sayısını 307'ye çıkardı. Siz bunları tekrar kapatacak mısınız? 6 ildeki doğalgazı 78 ile çıkardı. Üç il kaldı, onları da hallediyoruz, bu doğalgaz borularını söküp, atıp evleri yeniden kömür sobasına mı muhtaç edeceksiniz? 520 baraj yaptı, 1232 sulama tesisi açtı. Suları denizlere mi akıtacaksınız? 5 milyon hektar alanı ağaçlandırdı, kökünden onları sökecek misiniz? 242 milyar lira sosyal yardım yaptı, onları garip gurebadan geri mi isteyeceksiniz? 3.5 milyar lira konut edindirme yardımı ödemesi yapıldı. Emekli maaşlarını 3 katına 4 katına çıkardı, en son bayram ikramiyesi getirdi, siz eski seviyelerine mi indireceksiniz? 16 yılda 3,5 kat büyüttü, siz yeniden küçültecek misiniz? Geldiğimiz zaman 6 sıfır vardı, WC'ye 1 milyona gidiyorduk. Ne yaptık, o sıfırları attık. Siz paramızdaki sıfırları yeniden geri mi getireceksiniz? Ak Parti Marmara'yı Avrasya Tüneli'ne, Osmangazi Köprüsü'nü nice dev eseri ülkeye kazandırdı, dinamitleyip, yerle yeksan mı edeceksiniz? Savunma sanayinde insansız hava araçlarını, tüfekleri, füzeleri toprağa mı gömeceksiniz? Bu CHP zihniyeti var ya, Nuri Demirağ ilk yerli uçağı yapandır, bu uçağın fabrikasını kapattı. Gaz ocağı fabrikasına dönüştürdü. Sanayi bilişim teknolojisi bunlardan anlamaz. Ak Parti terör örgütlerinin başlarına gidip inlerinde eziyor. Ziyaret edenden başka ne beklersin? Bunlar Ankara'dan İstanbul'a beraber yürümediler mi? Bunlardan ne beklersiniz Allah aşkına. Bunlara 24 Haziran'da bir Osmanlı tokadına hazır mısınız? Ak Parti Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında 4 bin kilometre alanı güvenli hale getirip sığınmacıların dönüşlerini sağladı. Siz bunları yeniden terör örgütüne mi bırakacaksınız? Muhalefet adayları oy istemek için karşınıza geldiğinde kendilerine bunları sorun. Muğla, ülkenizin ve şehrinizin geleceğini 24 Haziran'da bu zihniyete bırakmayacağız değil mi? Bunun için güçlü Meclis diyor muyuz?"

'BAY MUHARREM, BUNLAR USTALIK İSTER'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin 16 yılda Muğla'ya yaptığı yatırımları da anlattı. Erdoğan, Muğla'ya 19 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını, eğitimde 2 bin 975 yeni derslik kazandırdıklarını, 2 bin 837 kişilik yurtlar açtıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yurt konusunda Muğla'nın sıkıntısı var. Birkaç yılda Fethiye ve Muğla'da 5 bin kişilik yurtlar açacağız. Sekizi hastane olmak üzere 30 sağlık tesisi inşa ettik. 500 yataklı Muğla Devlet Hastanesi, Bodrum ve Milas devlet hastaneleriyle birlikte 6 tesis yapılıyor. 150 yataklı ve 100 yataklı Seydikemer'de toplam 12 sağlık tesisimiz proje ve ihale sürecinde olan onkoloji hastanemiz var. Bu onkolojinin bünyesinde kardiyoloji ve radyoloji servislerinin olması lazım. Yeni yatırımlarda bu da olacak. Sıkıntısı olan hastalarımız Muğla'nın dışına gitmeyecekler. 3 bin 320 konut projesini hayata geçirdik. 79 yılda 90 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, 16 yılda 354 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Muğla'da 33 adet köprü yaptık. Fethiye-Uğurlu kavşak üzerinde bulunan Göcek 1, Göcek 2, Karacabel ve Gökbel tünellerini tamamlayarak trafiğe açtık. Aydın- Muğla- Ortaca yolunu Milas- Bodrum ayrımı Güllük yolunu bu yıl tamamlıyoruz. Yatağan- Milas ayrımı yolunu önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Mevcut havalimanlarımızı yeniden ele alıp genişletiyoruz, kapasitelerini artırıyoruz. Milas, Bodrum ve Dalaman havalimanlarını büyüttük. Dalaman'da yolcu trafiği 2 milyon 255 bindi. Şimdi ne oldu? 3 milyon 718 bin oldu. Milas - Bodrum Havalimanımızın yolcusu 1 milyon 600 bindi, şimdi 3 milyon 500 bin oldu. İş bilenin kılıç kuşananın Bay Muharrem. Senin işin değil bunlar, çırak işi değil, bu ustalık ister. Bu ülkenin çıraklarla kaybedecek vakti yok. 2 bin 40 yılına kadar sanayi, içme ve kullanma suyunun ihtiyacını karşılayacağız. Milas için isale hattı yapıyorum. Aslında bu görev Büyükşehir Belediyesi'nin, içme suyunu getirmekle görevli. Ama yapmadıkları için DSİ'yi devreye soktuk, bunları da bilmenizi istiyorum. 6 barajı hizmete aldık. Dalaman Akköprü Barajı ve hidroelektrik santralini yaptık. 120 bin dekar araziyi sulayacağız. Turistik tesisi havaalaanını taşkınlardan koruyarak milyonlarca liralık zararı önleyen bir proje. 6 baraj daha yapacağız. 16 yılda sulama projeleriyle 86 bin dekar araziyi sulamaya açtık. 11 sulama tesisimiz tamamlanmak üzere 16 yılda Muğlalı çiftçilerimize destek verdi. 'Çiftçiler aç' diyor. Yalan söylüyor Bay Kemal. Devletin resmi rakamı. Toplamda Muğla'da 1,3 katrilyon liralık tarımsal destek verdik, dürüst ol dürüst. 73 bin Muğlalı vatandaşımızı İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdik. 1 miyon 822 bin olan Muğla'ya gelen turist sayısı geçen yıl 2 milyon 89 bine ulaştı. Bu yıl bu rakam daha da artacak. Durmak yok yola devam. Muğla 24 Haziran'da tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Vakit birlik vakti. 'Vakit Muğla vakti' diyerek cumhurbaşkanlığında şahsıma, milletvekilliğinde Ak Parti'ye mührü basıyor muyuz? Hanımlar, 24 Haziran'a kadar gece gündüz çalışıyor muyuz? Kale içerden fethedilir, bu fethi sizler yapacaksınız. Gençler bu anlattıklarımı bunları bilmeyen genç arkadaşlarıma anlatacak mısınız? Rabbim sizden razı olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıyı sahili olarak Türkiye'nin bir numaralı sahilinin Muğla'da olduğunu, arıcılıkta da kentin Türkiye'nin bir numarası olduğunu belirterek, "Muğla'ya Allah ne büyük nimetler vermiş. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Muğla'nın zeytincilikte de önemli bir yeri var. Zeytinciliğin endüstrisini de geliştirmemiz, bunu sadece zeytin olarak değil zeytinyağında İtalya ve Yunanistan'ı geride bırakmamız lazım. Domates mübarek, Rusya ile işi allettik. 'Gönderin' diyor Rusya. Yoluna koyduk daha iyi olacak" dedi.

'ANAYASA'YA GÖRE BEN BAŞKOMUTANIM, BAY MUHARREM SEN NESİN?'

Yerli otomobil ve savunma sanayisindeki gelişmeleri de anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti: "Yerli ve milli otomobile karşı çıkmakla bu ülkeye cumhurbaşkanı olunur mu? BMW'yi gezmiş. Orayı gezmek sana bir şeyer kazandırabilir. Bu kardeşiniz İtalyanlarla anlaştı ortak helikopletirimizi yapıyoruz. Atak helikopteri Bay Kemal, Bay Muharrem. Onların böyle bir dertleri yok. İHA'larımızla oraları teröristlere mezar yaptık mı? Çıkmış utanmadan biri diyor ki 'parçaları dışardan' geliyor. Yazıklar olsun. Bizim SİHA'larımızın yüzde 96'sı yerli. ABD Kongresi vermiyordu, İsrail'den 10 tane aldık arıza yaptığında tamir ettirilmiyordu. Şimdi biz yapıyoruz. Gabar'da, Tendürek'te bunların inlerine girdik. Afrin'de 4 bin 500 terörist etkisiz hale getirildi. Cerablus'u katmıyorum. Mehmetçiğimizden, ÖSO'dan Allah razı olsun. Bay Kemal 'ÖSO terörist' diyor. Yazıklar olsun sana. Benim Mehmedimle beraber savaşanlara nasıl 'terörist' dersin. Afrin Komutanı'na ne dedi? 'Apoletlerini geldiğim gün sökeceğim' dedi. Senin zaten geleceğin yok. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Niye böyle diyorsun? Neymiş biz bir iftar sofrasına katıldık. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Malatya iftarına katıldık. İkinci Ordu Komutanı Metin Paşa, o da oraya katıldı. Tayyip Erdoğan kim? O da başkomutan. Şu anda Anayasa'ya göre ben başkomutanım, Bay Muharrem sen nesin sen? Şu anda çırak bile değilsin dur bakalım. Konuşma yapıyorum alkışlanacak yerde alkışlıyorlar. Beyefendiyi rahatsız etmiş parti toplantısına katılmak. İsmail Metin Paşa parti toplantısına katılmıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu'nun iftarına katılıyor. Sen fizik öğretmeni olmuşsun ama okuma yazman yok. Bu toplantı ne toplansıdır bundan da haberin yok. Bak şimdi belki bunu öğrenmiş olur."

40 MİLYON TURİST HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı:

"Diyor ki TİKA'yi kapatacağım. TİKA'nın şu anda Türk cumhuriyetlerinde, tüm dünyada, her yerde bir saygınlığı var. Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak çalışmakla, ter dökmekle, risk almakla kararlı icraat yapmakla olur. Tüm ülkemizi 2023 hedefleriyle tanıştırdık, yarın da buluşturacağız. Gençlerimize daima 2053 ve 2071 vizyonunu işaret ediyoruz. Dünya 5'ten büyük. Türkiye'yi demokraside ve ekonomiden daha ileriye götürmek için bugüne kadar ne gerekiyorsa onu yaptık, öyle devam edeceğiz. Yerli marka otomobilimizin prototipini 2019 yılında çıkartıp, 2020 yılında seri üretimini başlayacağız CHP'ye rağmen. Kültür projeleriyle ülkemizi geleceğe hazırlayacağız. Bu yıl 40 milyon turist bekliyoruz. Rekor. Milletimizin desteğiyle her alanda Türkiye'yi şahlandırmakta kararlıyız. CHP ve diğerleri bölücü örgütün temsilcisi partinin liderini ziyaret etmek için cezaevi önünde kuyruğa giriyorlar. Biz birliğimize kardeşliğimize sahip çıkarız. Biz ancak Muğla'ya sahip çıkarız" dedi.

300 ARAÇLIK KONVOYLA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KARŞILADILAR

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, restoran, konaklama sektörü ve turizm acentesi işletmeciliği yapan, Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nin Kıvrar Aşireti mensupları Muğla'da halka seslenecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için bir araya geldi. Marmaris- Muğla karayolu girişinde çoğunluğu kadın ve gençlerden oluşan 800 kişi toplandı. Otobüs, kamyon, lüks otomobil ve taksilerden oluşan 300 araçlık konvoy, önce ilçe merkezinde bir süre tur attı. Üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları bulunan ve 'Siverek seninle gurur duyuyor Reis' yazan pankart açan aşiret üyeleri, Muğla'ya hareket etti. Konvoyda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ak Parti'nin seçimlerde kullandığı müzikler çalındı. İş adamı Semavi Koyunbakan, "Evimize gelen Reisimizi karşılamak için 300 araçlık konvoyumuzla Muğla'ya gideceğiz. Muğla'da yaşayan Siverekli kardeşlerimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındadır" dedi.

Muharrem İnce: 24 saat içinde OHAL'i kaldıracağım (EK)

2)33 GÜNDE 70 MİTİNG

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Eskişehir'de Sıhhıye Meydanı'nda halka hitap etti. Muharrem İnce, platforma eşi Ülkü İnce ile birlikte çıkarak coşkulu kalabalığı selamladı. İnce, 4 Mayıs’ta yola çıktıklarını, 33 günde 70’inci mitingi Eskişehir’de gerçekleştirdiklerini, 106 mitingde tamamlayacaklarını söyledi. İnce, “’İlk turda yüzde 30’u aşalım, ikinci turda Allah’ın izniyle bu seçimi alırız’ dedim. Ama iş değişti. Niye ikinci tura bırakayım. Birinci turda halledelim bunu dedi. İnce, bugüne kadar yaptığı konuşmalarda ‘gençler’, ‘gelecek’, ‘kuantum’, ‘sizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim’, ‘nano teknoloji’ dediğine vurgu yaparak şöyle dedi:

“Ama Erdoğan beni rahat bırakmıyor. Sevgili hemşerim, ben ana tarafından Rizeliyim. Onun için hemşerim diyorum. Geçenlerde bir iftar düzenliyor. İftarda bir general var. Erdoğan iftarda Türk ordusunu övmüyor, ‘bayrak’ demiyor, ‘millet’ demiyor. ‘Muharrem İnce’ diyor, beni eleştiriyor. General de alkışlıyor. Ben dedim ki, TSK Disiplin Kanunu'nun 20’nci ‘Silahlı kuvvetler personeli siyasi faaliyete katılamaz.’ diyor. Orada bana ‘çırak’ derken alkışlıyorsun. Ben de ‘Erdoğan’ın generali misin, Türk Ordusu'nun generali misin? Senin apoletlerini sökeceğim’ dedim. Ne diyorsam o. Söylediğimin arkasındayım. Erdoğan da ‘Sen ondan söktüğün apoletleri Apo’ya mı takacaksın?’ dedi. Apo’yu ben tanımam. Ama Erdoğan, Ergenekon’da, Balyoz’da cezaevine attığın generallerin apoletlerini sen FETÖ’ye mi taktın?"

BAHÇELİ, ERDOĞAN'A YAĞCILIK YAPIYOR

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Başbakanlığı döneminde Korgeneral Engin Alan’ın, salona girdiğinde ayağa kalkmamasını eleştiren videosunu izleterek şöyle konuştu:

“Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum, vicdanınıza sesleniyorum: Engin Alan Korgeneral, MHP’den milletvekilliği yaptı. Erdoğan diyor ki ‘Sen generalken bana ayağa kalkmadın, ben de seni hapse attım.’ Peki ben ‘O generalin apoletlerini sökeceğim’ dediğimde Bahçeli bana laf söylüyor. Kendi milletvekilini hapse atmış adama yağcılık yapıyor. Ülkücülerin takdirine sunuyorum bunu. Ülkücü kardeşlerim: ‘Bir ormanda kaplan, zebra, ceylan, çita bütün hayvanlar aynı yöne doğur kaçıyorsa o ormanda yangın çıkmıştır’ diyor Afrika atasözü. Hep beraber olmalıyız. Ben, sen, o yok, biz var. Sağcı, solcu yok, cumhuriyetçiler var, biz varız, hepimiz varız. Türk Kürt yok, alevi sünni yok, kadın erkek yok, CHP’li Ak Partili ülkücü yok. Bu beceriksizlerden hep beraber kurtulmamız lazım.ö

MEDYA RAHAT EDECEK

Cumhurbaşkanlığı seçildiğinde medyanın da rahat edeceğini belirten İnce, şöyle devam etti:

“Özgürleşecekler çünkü, kendine gelecekler. Onlar Erdoğan’ın medyası. Korkak bir medya, diz çökmüş bir medya. Sizin telefonlarınız milletin medyası. Erdoğan sarayda yaşıyor, ben kazandığımda o sarayda yaşamayacağım, evimde yaşayacağım. Bugün iyice coştu. Diyor ki ‘Köprüleri yıkacakmış, okulları yıkacakmış.’ benim için. Ağzımdan böyle bir şey çıktı mı benim? Yemin ederim kırdı. Niye yıkayım köprüyü? Sadece, ‘Şu sarayın ışıklarını söndüreceğim’ dedim. Bu sarayı gençlere vereceğim, bilim merkezi olacak. 5 saray da İstanbul’da var. Huber, Dolmabahçe, Beylerbeyi, Vahdettin köşkü, var da var. Yetmedi şimdi bir de Marmaris’te 300 odalı yazlık saray yaptırıyor. Allah’ın izni milletin isteğiyle seçildiğimde Marmaris’te yazlık sarayı engelli çocuklarımıza vereceğim. Her ilin nüfusa göre kontenjanı olacak. Sırayla oraya kaç kişi alıyorsa, torpil olmayacak. Gelecekler annesiyle babasıyla birlikte Marmaris’te yazlık sarayda tatil yapacak engelli çocuklarımız."

FETÖ'YÜ AYAĞIMA GETİRECEĞİM

İnce, Erdoğan'ın FETÖ’nün ayağına gittiğini savunarak, "Ben FETÖ’yü ayağıma getireceğim. Benim cumhurbaşkanlığımda televizyonu açtığınız zaman 16 kanalda Muharrem İnce’yi görmeyeceksiniz. Açıyorsun, bağırıp çağıran bir adam var. Yok böyle bir şey. İnsanlar sen iyi bir şey söylesen de senden nefret ederler. Ben çıkmayacak mıyım? Çıkacağım. Mesela dünyanın en verimli ovalarından birinde termik santral yaptırmak isteniyorsa o civarda yaşayan köylüleri alacağım tartışacağım. Ama o termik santrali de yaptırmayacağım. Şehitleri böldü. 15 Temmuz yakınlarına ayrı hak, diğerlerine ayrı hak. Camileri, okulları, milleti, gönülleri böldü, şimdi üniversiteleri bölüyor. İster İstanbul Üniversitesi, ister Anadolu Üniversitesi, ister Gazi Üniversitesi seçilir seçilmez o üniversiteleri birleştireceğim.ö dedi.

'DİPLOMANI GÖSTER'

Erdoğan’ın, Muğla’da konuşurken kendisi için, ‘Fizik öğretmeni ama okuma yazması yok’ dediğini söyleyen İnce, şöyle devam etti:

“Benim kapı gibi diplomam var. Göstersene diplomanı. Bakın diplomasının olmaması ayıp değil. Herkesin üniversite diploması olacak diye bir şey yok. Ayıp olan diploma olmadan var demek. Şimdi yandaş yazar dedi ki: onun diplomasını FETÖ’cüler çalmış. Ama FETÖ’cüler açıklama yaptı: ‘çalacaktık, gittik bulamadık’ dediler. ‘Sana ekonomi dersi veririm’ diyor. Hemşerim Erdoğan, dört gözle seni bekliyorum. İstediğin bir kanalda ister ekonomi, ister diplomasi, ister tarım, ister turizm, ister sanayi gel çık televizyonda karşıma. Hızlı tren, kutluyorum. Ben daha fazla ray döşeyeceğim. Ama sana bir sorum olacak. Hızlı trenleri nereden yapıyorsun? TÜLOMSAŞ’tan mı yoksa İspanya’dan mı alıyorsun? ‘Yerliyim milliyim’ diyorsun. Sarayın mermerleri Osmaniye’den mi, Bilecik’ten mi Hindistan’dan mı? Hindistan. Size yüzde yüz yerli mermer kullanılan yer söyleyeyim mi? Anıtkabir. 1 Mart tezkeresinde Amerikan askerlerinin Türkiye’nin Güneydoğusu’na gelmesi için sen ‘evet’ dedin, bu gariban ‘hayır’ dedi. Sen mi millisin ben mi. Süleyman Şah Türbesi'ni oradan oraya taşıdı. Rahmetli sağlığında bile o kadar seyahat etmedi. İnekler Uruguay’dan, saman Yunanistan’dan geliyor. Ayran bile yabancı artık. Erdoğan ile aramızda bir fark daha var. Ben küçük notlar alırım, arada bakarım. Doğrusu budur. Erdoğan ise Promterdan yazılar akıyor, okuyor. Siz de zannediyorsunuz ne büyük hatip. Halbuki o camdan okuyor. Cam durdu, Erdoğan durdu. Erdoğan camdan konuşuyor, ben candan konuşuyorum. Aslında benim rakibim promter." İnce, siyasette kin tutmadığını da söyleyerek, "Hiç intikam duygum, rövanş alma duygum yok. Siyasetçide kin olmamalı. Önüne bakmalı. Ama şu TRT'yi yüreğime yazdım. Benim dönemimde millet kemer sıkmayacak. Devlet kemer sıkacak. Şatafat yok, saltanat yok, 300 araç yok, 3 bin koruma yok. Beraber başaracağız" dedi.

OTİZMLİ ŞAMPİYON SPORCULARI KUTLADI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Eskişehir Sıhhiye Meydanı'ndaki mitingdeki konuşmasının sonunda kalabalığa doğru selfie çekti, platforma davet edilen Okullar Arası Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan otizmli Deniz Dila Dinç ile erkeklerde Türkiye ikinciliği elde eden otizmli Efe Alpar Güler'i kutladı.

KALPAK TAKTI

İnce daha sonra Erenköy Mahallesi'ndeki pazaryerinde verilen iftar yemeğine katıldı. İnce'ye burada Kırım Derneği yöneticileri tarafından kalpak verildi. İnce, kalpağı başına taktı. Bir partili de İnce'nin boynuna Yörük poşusu taktı. İnce'ye, 85 yaşındaki Alif Aydın da, 1976 yılında Almanya'dan getirdiğini söylediği üzerinde Bülent Ecevit'in fotoğraflarının yer aldığı fincan takımı hediye etti. İnce, Elif Aydın'a, "Cumhurbaşkanı seçildiğimde hususi olarak sana kahve içmeye geleceğim" dedi. Muharrem İnce, iftar sofralarında konuşmak istemediğini belirterek, "İftar sofraları iftira sofraları olmasın" diye konuştu. İnce daha sonra iftarın yapıldığı pazaryerinden ayrılarak otele geçti.

3)KILIÇDAROĞLU: SİYASET ZENGİNLEŞME ARACI, MALI GÖTÜRME SANATI DEĞİLDİR



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'CHP yola karşı, köprüye karşı diyorlar' sözünü eleştirerek, "Köprüyü kaça yaptın? diye sorunca, 'siz köprüye karşısınız' diyorlar. Eğer köprüyü kendi cebinden yaptıysan vallahi sormayacağım. Ama milletin parasıyla yaptıysan soracağım. Siyaset zenginleşme aracı değildir, malı götürme sanatı değildir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir otelde sanayici, iş adamları ve partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, yeni bir anlayışla Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirterek, "Ramazan ayındayız, güzel bir aydayız, rahmetin bol olduğu, sevgi, hoşgörünün egemen olduğu bir aydayız. Birbirimizi daha sevmeye ve dinlemeye ihtiyacımız var. Bu topraklarda her birimizin ailesi ağır bedeller ödedi. Çanakkale'den başlayarak bütün bunları düşündüğümüzde bir yakınımız, bir akrabamız bu topraklarda yaşamını yitirdi. Amacımız hep birlikte barış içersinde yaşamak, huzur içinde yaşamak. Kavgadan, gerginlikten bu ülke bıktı. O onu dedi, bu onu dedi bunlardan da bıktı. Yeni bir anlayışla yola çıkmak ve Türkiye'nin sorunlarını çözmek zorundayız. Sorunumuz var mı? var. Aklımızla sorunlarımızı çözmeye çalışırız. Aklın değil de önyargının olduğu toplumlarda sorunlar katmerleşir." dedi.

'AĞIR BİR TABLO İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Ülkenin ağır bir tablo ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bugün ağır bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu güzel ülkede bir kişi issizlikten ötürü kendisini yakıyorsa topraklarımızın bereketli olduğu ülkede bir çifti banka borçları yüzünden kendini yakıyorsa, bir sanayici borçları nedeniyle intihar ediyorsa sorunumuz var demektir. Bu ülkede 17 milyon yoksulumuz varsa sorunumuz var demektir. Bu ülkede cep telefonuyla konuşurken endişe duyuyorum diyorsa sorunumuz vardır. Bunu akılcı politikalarla aşmak mümkün. Önyargısız politikalarla aşmak mümkün. Kimseyi ötekileştirmeden, kimsenin kimliğini siyasete bulaştırmadan aşmak mümkün. Hepimiz bu veya şu şekilde eğriyi veya doğruyu ayırabiliyoruz. Kocaeli'ni biliyorum. Kişi başı geliri en yüksek illerden biridir Kocaeli. Ama dramatik olan şu kişi başı ortalama gelirin Türkiye'de ikinci olduğu Kocaeli pek çok çocuğun yatağa aç girdiği, işsizliğin ve yoksulluğun olduğu bir kenttir. Neden kişi başına gelir dengeli dağılmasın? Neden hepimizin karnı doymasın? Dünyadaki gelişmiş ülkelere baktığınızda kişi başı gelir 50-65 bin dolar, ülkelere baktığınızda tamamında 1. sınıf demokrasi vardır. Demokrasi nedir? Bizde de demokrasi olduğu söyleniyor. Gerçekten bir demokrasi mi var bizde? İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade edemiyorsa özgürlük yoktur. Eğer hiçbirimizin can ve mal güvenliği yoksa orada demokrasi yoktur. Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Bunun garantisi nedir? Garantisi bağımsız yargıdır. Hakim bağımsız ve tarafsız olacak o zaman benim can ve mal güvenliğim güvencede olur. Haklarım elimden alınıyorsa mahkemede hakkımı arayacağım. O hakim başkalarının düşüncesiyle talimata göre karar veriyorsa orada can ve mal güvenliği yoktur." dedi.

'DÜNYA ADALET ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞTİR'

Dünyanın adalet üzerine inşa edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bir tipik örneğini söyleyeyim size. 33 asker 7 kez ömür boyu müebbet hapse mahkum edildi 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları için. Komutanın verdiği talimata herkes uyar. Askerlikte komutanın verdiği talimat tartışılmaz. Hakkınız da yetkiniz de yoktur. Tartışırsanız suç işlemiş olursunuz. Erlere nasıl 7 kez müebbet vereceksiniz, komutana bir şey olmayacak. Talimatı verene bir şey olmayacak. Bunu vicdan ahlak kabul eder mi? Dayısı olan dışarıda olacak gariban içerde olacak. Bank Asya'nın önünden geçeni içeri atacaksınız, Bank Asya'nın kuruluşuna izin verene bir şey yapmayacaksınız. Bu adalet değildir. Dünya adalet üzerine inşa edilmiştir. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Böyle bakmamız lazım. Can ve mal güvenliğimizi adalet ve hukuk sağlayacak."

'ADALETLİ SANDIĞA GİTMELİYİZ'

Kılıçdaroğlu sandığa giderken elini vicdanlarına koyup insanların sandığa gitmeleri gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ramazan ayındayız adalete susamış aydayız. Biz sandığa giderken elimizi vicdana koyarak adaletli sandığa gitmeliyiz. Hepimizin namus borcudur. Adalet konusunda ortak payda oluşturmak zorundayız. Düşünün bir üniversite hocasını düşünün İbrahim Kaboğlu hayatı boyunca eline silah almamış. Elinde tuttuğu şey kalem. Kanun hükmündeki kararname ile kapının önüne konuyor. İş bulamasın diyorlar sivil ölüme mahkum ediyorlar. Ramazan ayındayız. Mübarek ay. Sevgili Peygamberimizin 'Alimin ölümü alemin ölümü gibidir'. Bir alimin ölümünü bir kainatın ölümüne bağlıyor. Biz o alimi bir kararname ile kapının önüne koyuyoruz. Bilgi insanları, bilim insanları toplumun gelişmesine en büyük katkıyı veren insanlardır. Hayatı bizden daha farklı eleştirirler. Onları bilgin yapan zaten budur. Bizim gidip onlara danışmamız, onların görüşlerini almamızın temelinde yatan budur. Onlar benim gibi düşünmek zorunda değiller. Bizde onun gibi düşünemeyebiliriz. Bilgi ve bilim insanına saygı göstermek insan olmamızın bir gereğidir. Siz bilim insanları hapse atar tutuklarsanız, açlığa mahkum ederseniz demokrasiden, huzurdan, inançtan söz edemezsiniz. 24'ünde sandığa gideceğiz. Şu partiye bu partiye oy verin demiyorum. Elinizi vicdanınıza koyun ve öyle oy kullanın. Başka bir şey istemiyorum."

'HERKESİN BİRBİRİNİ DENETLEDİĞİ BİR DEMOKRASİYİ SAVUNUYORUZ'

Demokraside hak ve hukuk olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hak, hukuk, adalet olmalıdır. Demokratik parlamenter sistem olmalıdır. Eleştiri yapıyorlar 'Siz eskiye dönmek istiyorsunuz' hayır efendim. Biz eskiyi eleştiriyorduk. Biz eskiyi değil, çağdaş, uygar, demokratik parlamenter sistem istiyoruz. Gazi meclisi kimsenin vesayetinde olmasın istiyoruz. Yüzde 10 seçim barajını kaldıracağız. Kim getirdi darbeciler getirdi. Biz savunmadık. Kadın erkek eşitliğini savunuyoruz. Kadınların niye önü kesiliyor, niye gençler siyasette yer almıyor onu değiştireceğiz. Bu ülkenin yarısı gençse parlamentoda yüzde 20 genç olsun. Medya özgürlüğü olacak. Medyanın görevi nedir? Medya gücü denetlemektir. İktidarı denetlemektir. Alkışlayan değildir. Gücü halk adına denetler. Bir belediye başkanı yolsuzluk yaptıysa medya onu haber yapar. Haksızlığı, hukuksuzluğu haber yapar. Medya gücün yanında olursa işlevini yapmamış olur. Bizim düşündüğümüz medya sadece medya ile uğraşacak. Patron patronluk yapacak. Gazete çalışanlarının tamamının sendikalı olması lazım. Gazeteci patrona karşı bağımsız olmalı. Öyle bir demokrasi istiyoruz ki herkesin birbirini denetlediği bir demokrasiyi savunuyoruz. Yoksa eski sisteme dönelim. Bakan el kaldırınca herkes el kaldıracak, 19 Mayıs hareketleri gibi biz bunu kabul etmiyoruz. O nedenle ön seçim çok önemlidir. Milletvekili özgür iradesini beyan edemez. Bir ülkenin anayasasının değiştiğini düşünün. O ülkede 50'nin üzerinde hukuk fakültesi olduğunu düşünün. Anayasa değişecek bir hukuk fakültesi iyidir, kötüdür diye görüş beyan etmeyecek. Bu mudur demokrasi. Bir görüş beyan etmeyecekse bu fakülteler ne işe yarayacak. Yurtdışında 6,5 milyon vatandaşımız var. Bunlar oy kullanıyor, hiçbiri milletvekili olamıyor. Günaha mı girdi bu adamlar. Yurtdışındaki vatandaşın derdi varsa TBBM'de anlatacak. Derdini biz vekaleten anlatıyoruz. Bakın demokraside ne kadar geride kaldığımızın örnekledir bunlar. Bizim savunduğumuz demokratik parlamenter sistemidir. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi verir. Bez alırsınız, biberon alırsınız vergi ödersiniz. Musluğu açınca 5 çeşit vergi ödersiniz. Vergiyi harcayan harcadığı paranın size hesabını veriyor mu? Hiç duydunuz mu? Demokrasilerde hesap vermek namuslu politikacı için şereftir. Para benim param değil milletin parasıdır. Parayı harcayan organ paralar nerelere harcandı hesabını verecek. Hesap verilmediği için demokrasi gelişmiyor arkadaşlar. STK'lar, odalar hesap sormalı. Şöyle söyleniyor, 'CHP yola karşı, köprüye karşı diyorlar' hayır efendim. Köprüyü kaça yaptın? diye sorunca siz köprüye karşısınız diyorlar. Eğer köprüyü kendi cebinden yaptıysan vallahi sormayacağım. Ama milletin parasıyla yaptıysan soracağım. Elin oğlu kaça yapıyor, sen kaça yapıyorsun. Bu soruyu niye soruyoruz? Siyaset zenginleşme aracı değildir, malı götürme sanatı değildir."

'HARCANAN PARALAR NEREYE GİTTİ'

Ülkede harcanan paraların nereye gittiğini merak ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"2003-2017'de 2 trilyon 94 milyar dolar harcandı. Nereye gitti? Keban Barajı mı yapıldı? Yok. Şeker fabrikası için mi yapıldı? Nereye gitti 2 trilyon dolar. Bunun hesabını kimse vermiş değil. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı bu. Nereye gitti bu para. Köprüden geçen paralarını biz ödüyoruz. Bizim torunlarda ödeyecek o paraları. Ne yaptınız bu paralarla. 24'ünde sandığa gidince düşüneceksiniz. Güçlü bir ülke olmak zorundayız. Türkiye'yi bölgenin yıldızı yapabiliriz. Ortadoğu'ya bakın. Müslüman kanı akıyor. Silahları ya ABD veya Rusya veriyor. Ölenlerin tamamı bizim akrabamız. Orada da Kürtler var. Burada da var. Tarihimiz ortak, inançlarımız var. Niye orada kan akıyor. Bunu biz engelleyeceğiz. Ortadoğu Barış ve İş Teşkilatı'nı kuracağız. Niye çözmüyoruz. Kararlıyız ve çözeceğiz. Türkiye'ye bu badireyi atlatacağız, bu bizim namus borcumuzdur. Akılcı bir dış politika gütmek zorundayız. Maceracı değil. Gazi Paşa'nın hayatı savaş meydanlarda geçmiştir. Şunu söylemiştir 'Savaş mecbur olmadıkça cinayettir' demiştir. Bizim isteğimiz bu ülkede kutuplaşmayı bitirmek. Bizi bölüyorlar, kavga edecek konuma getirmek istiyorlar. Sevgiyi ve hoşgörüyü egemen kılmamız lazım."

4)BAKAN ÖZHASEKİ, 'YAPI KAYIT BELGESİ' DETAYLARINI AÇIKLADI



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yapı Kayıt Belgesi'ni devreye soktuklarını söyleyerek, "Vatandaşımızın beyanı esas olacak. Rayiç bedelini söyleyecek, parasını alıp, tapusunu vereceğiz. İmara aykırılık durum ne varsa vatandaş bunu bildirecek, bunu da e-devlet üzerinden yapacak. Parayı yatırdığında bir gün içinde Yapı Kayıt Belgesi'ni alacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Sur Yapı ile birlikte yürüttüğü Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katıldı. Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Menderes Türel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Kepez Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Tütüncü ile vatandaşlar katıldı. Konuşmalar öncesi her iki bakan, günün anısına alana 300 yıllık zeytin ağacı dikti.

PROJE TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK

Törende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışmanın Türkiye'nin önemli projelerinden biri olduğunu söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Çavuşoğlu, 16 yılda Türkiye'nin de çok değiştiğini aktardı. En zor olan şeyin dönüşümü sağlamak olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Hele zihinsel dönüşümü sağlamak çok daha zor. Herkesin kafasında alışkanlık var. Artık Türkiye olarak zihinsel dönüşümü de başarıyoruz. Kentleri dönüştüremezsek olası depremlerdeki büyük felaketlerden sorumlu oluruz. Kentleşme anlayışını değiştirmemiz lazım. Bir taraftan tarihi dokuyu korurken, modernleşmeyi de sağlayacağız. Çevreyi koruyarak dönüşümü sağlamalıyız. Özellikle çevre ile ilgili dönüşüm çok zor. İnsanlar korkuyor. Temelini attığımız bu kentsel dönüşüm projesi diğer kentsel dönüşümlere vesile olacak. Antalya'da bunu başarmamız lazım" diye konuştu.

'HAVADAN BAKILDIĞINDA GÜZEL BİR GÖRÜNTÜ YOK'

Tüm Türkiye'de örnek olacak projenin hayata geçtiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İnsanların güvenini kazanacağız. Antalya olarak dünya markası olmalıyız. Bunun gereğini yapmamız lazım. Kentsel dönüşümü gerçekleştirmemiz lazım. Havadan baktığımız zaman güzel bir görüntü yok. Alanya'da aynı şey var. Çarpık bir kentleşme var. Bunları değiştirmemiz lazım. Serik için daha fazlasını söyleyebilirim. Gelen turistler Serik'i görüyor. Her alanda bir ilk olmak için çalışıyoruz."

'BİNLERCE SURİYELİ GERİ DÖNECEK'

Eski Türkiye'ye alışanların yeni Türkiye'ye alışmakta zorlandığını kaydeden Çavuşoğlu, "Yanlış yapanlara 'senin yaptığın yanlış' demeye devam ediyoruz. Kabadayılık olsun diye bunları söylemiyoruz. Dünyada barış ve istikrar için mücadele ediyoruz. Sınırımızın ötesinde teröristleri temizliyoruz. Afrin operasyonu sonrasında Suriye'nin kentlerini kalkındırmak için çalışıyoruz. Afrin'de mıntıka temizliği bittikten sonra binlerce Suriyeli geri dönecek" dedi.

'DEPREMİ HOŞ GELDİN DİYEREK KARŞILAYACAĞIZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de kentsel dönüşümleri takip eden bir bakan olarak gurur duyduğunu söyledi. Çok küçük projelerde bile insanların uzlaşmasını çok göremediklerini dile getiren Özhaseki, burada neredeyse bütün vatandaşların belediyeye inandığını aktardı. Özhaseki, hak sahiplerine de müjde verdi. 600 lira olan kira yardımını 750 liraya çıkardıklarını kaydeden Özhaseki, "Türkiye'de kentsel dönüşüm bir zorunluluk, deprem bölgesi yoğun olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Kimliksiz ve sağlıksız yapılardan kurtulmamız lazım. Kentsel dönüşüm bir keyfiyet değil, zorunluluk. Toprakların yüzde 66'sı deprem bölgesi ve nüfusun yüzde 71 buralarda yaşıyor. Son 100 yıl içinde bu ülkede yıkıcı dediğimiz deprem sayısı 56. Son yüzyıl içinde ölen insan sayısı 83 bin. Böyle bir toprak parçasında yaşarken bir an önce tedbir almak ve daha kimlikli evler inşa etmek, deprem geldiğinde 'hoş geldin' diyerek aldırış etmemek lazım. 2012'de Kentsel Dönüşüm Yasası çıktı ve bugüne kadar 1 milyon 200 bin civarında konut yıkılıp yapıldı" diye konuştu.

'KİMİ TAPU, KİMİ EV VAAT EDER'

Kimliksiz yapıların Türkiye'ye yakışmadığını dile getiren Özhaseki, her seçim geldiğinde vatandaşın karşısına bir takım siyasilerin çıkıp vaatte bulunduğunu aktardı. Bu vaatlerde ipin ucunun kaçtığını dile getiren Bakan Özhaseki, "Yalanların biri bin para. Kimi tapu, kimi ev vaat eder. Ülkemizde toplam bağımsız birim sayısı 26 milyon 350 bin. Bunlar içinde yüzde 60'ı, neredeyse 15 milyonu devletle ihtilaflı. Ya arsa sorunu var ya üzerindeki yapı ruhsatsız ya ruhsat alınmış ruhsata uymadan yapıldığı için orada işgalci durumunda, kaçak yapı durumuna düşmüştür. Eve su ve elektrik bağlatamıyorlar. Cezalara tabi kalıyorlar. Vatandaş burayı bankaya teminat gösterip, krediyle alamıyor. Bundan dolayı siyasiler her seçim öncesinde vaatlerde bulunarak, insanları kandırmayı kendilerine adeta hedef haline getirmişlerdir" diye konuştu.

YASANIN DETAYLARINI AÇIKLADI

Bütün vatandaşların sorununu çözecek olan Yapı Kayıt Belgesi Yasası'nı devreye soktuklarını dile getiren Bakan Özhaseki, yasanın detaylarını açıkladı. Özhaseki, şöyle konuştu:

"Hazine arazisi üzerinde oturan bir vatandaş, kendi beyanıyla gelsin müracaat etsin, rayiç bedelini söylesin, bizden tapusunu alsın. O kadar basit. Vatandaşın yaptığı yapıda, ruhsata aykırılık varsa, iskan almış veya almamış, bir takım eklentiler yapıp kaçak durumuna düşmüşse yine kendi beyanıyla bize bildirsin. Konutsa yüzde 3'ten, işyeriyse yüzde 5'ten hesabını yapsın, başvurusunu yapsın ve Yapı Kayıt Belgesini alsın. Vatandaşımızın beyanı esas olacak. Rayiç bedelini söyleyecek, parasını alıp, tapusunu vereceğiz. İmara aykırılık durum ne varsa vatandaş bunu bildirecek, bunu da e-devlet üzerinden yapacak. Parayı yatırdığında bir gün içinde Yapı Kayıt Belgesi'ni alacak. Toplamda 15 milyon civarında hane sahibini belki 50 milyonu ilgilendiren sorunu çözmüş bulunuyoruz."

TÜREL'DEN TAPU MÜJDESİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, proje yoğunluğu içinde temel atma törenlerine yetişmekte zorlandıklarını söyledi. 30'a yakın projenin açılışa hazır olduğunu dile getiren Türel, "Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de birçok ilkleri olan bir projeyi hayata geçiriyoruz. 3 bin 245 kişi ile ön protokol imzaladık. Hak sahipleri ile imzaları tamamladık. Tapu işlemlerinin gerçekleşmesi için bütün belgeleri Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne gönderdik. 2019 yılının Ocak sonunda bütün vatandaşlara tapularını teslim edeceğiz. Metrekare fiyatları 3 kat değerlendi. Yeşil alanları 3 kat artacak" dedi.

RUS, ARAP VE İRANLILARDAN TALEP

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ise, geçen yıl ihale ile projeye dahil olduklarını söyledi. Önemli bir işin şuuru ile çalıştıklarını belirten Elmas, "1 milyon 300 bin metrekarelik bir arazide çalışıyoruz. Buranın riskli ilan edilmesiyle bütün süreçler başarılı şekilde yürütüldü. Türkiye'nin en büyük dünya ölçeğindeki projesi. Üniversiteler bu süreci nasıl yürüttüğümüzü soruyor. 17 bin konut ile ciddi bir şehir. 70 bin nüfus barınmış olacak. 8 milyar liralık bir iş. 5 bin kişi ile yürütülecek. 8 yılda proje tam anlamıyla bitecek. Ziraat Bankası kredi finansmanını sağladı. 6 ayda 1800 konut satıldı. Dünya genelinde 600 şehirden sitemiz ziyaret edildi. Türkiye'nin her iline konut sattık. Satışın yüzde 35'ini Antalya dışına yaptık. Rus, Arap ve İranlılardan ciddi bir talep var. Birleşmiş Milletler gibi oldu. Ruslardan ayrı bir mahalle talebi bile var ama biz birlikte yaşamaktan yanayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından iki bakan ve protokol üyeleri butona basarak kentsel dönüşüm projesinin temelini attı.

5)CHP'Lİ ÖZEL: MUHARREM İNCE TÜM ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI OLACAK



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'nın Kula ilçesinde partililerle buluştu. AK Parti hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden sonra gidici olduklarını öne süren Özel, gerçek demokrasiyi getireceklerini, ayrıca Muharrem İnce'nin seçilirse tüm ülkenin cumhurbaşkanı olacağını ifade etti. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa 1'inci sıra milletvekili adayı Özgür Özel, partisinin Kula İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. 24 Haziran seçimlerine değinen CHP'li Özel, şunları söyledi:

"Binali Yıldırım, AK Partili son başbakandır. Onlar yolcudur. Abbas yolcudur, bağlasan durmaz. Binali Yıldırım'ın da, Recep Tayyip Erdoğan'ın da yolu açık olsun. Yapılacak bu seçimlerde, milletimiz 'yeniden demokrasi, yeniden parlamenter sistem, yeniden dostluk, kardeşlik, barış, varlık, birlik ve dirlik' diyecek. AK Parti'nin yarattığı OHAL düzeni, baskı düzeni, tek adam düzeni son bulacaktır. Elbette, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerden sonra bir başbakan seçilmeyecek. Ancak parlamenter sisteme sahip çıkan partiler ve parlamenter sistemi ortadan kaldırmak isteyen, adına 'Cumhur İttifakı' dedikleri, fakat bir 'koltuk ittifakı' olan, bir 'saray ittifakı' olan bu ittifak, son bulduktan ve bu ülkenin üzerindeki karabulutlar dağıldıktan sonra bu ülke yeniden demokrasiye geçecek. Seçeceğimiz cumhurbaşkanı Muharrem İnce, yakasındaki Türk bayrağı rozetini hiçbir zaman çıkarmayacak. Partisinden bağını tamamen kesecek. 80 milyonun, hepimizin cumhurbaşkanı olarak tüm partilileri kucaklayacak. Süreç bizi yeniden demokrasiye, yeniden başbakanlara, yeniden Meclis içinden çıkacak hükümetlere getirecektir."

Türkiye'yi gerçek demokrasiye kavuşturacaklarını söyleyen Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın gelişmiş ülkelerinde nasıl kuvvetler ayrılığı varsa nasıl kuvvetler arasında denge, denetim ve fren sistemleri varsa nasıl gerçek demokraside yargı tam bağımsızsa, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı da tarafsız cumhurbaşkanlığında kurulacak. Gerçek demokraside de tam bir kuvvetler ayrılığı, tam bir demokratik sistem, tam bir yargı bağımsızlığı olacaktır. Bugün AK Parti'nin son başbakanına, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı' demek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun emriyle ve talimatıyla Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da toprak altında kefensiz yatan şehitlerimize saygısızlıktır."

'TEK ADAM DEĞİL, GERÇEK DEMOKRASİYİ SAĞLAYACAĞIZ'

"Zaten bir tek adam yönetiyordu ülkeyi. Ülkenin başında bir padişah vardı" diyen Özel, şunları kaydetti:

"Düşman donanmasına kırmızı halılar seriyordu. 'Amerikan mandası mı, İngiliz himayesi mi' tartışmaları vardı. Buna karşılık Kurtuluş Savaşı yapıldı. Buna karşılık bir Meclis kuruldu. Kurulan Meclisin adı da demokrasi meclisi oldu. Teklif edilen padişahlığa, İngiliz tipi krallığa, Amerikan tipi başkanlığa Atatürk karşı çıktı. 'Milleti, milletin meclisi yönetecek' dedi. Bugün kurulan Meclis'teki yetkileri alıp tek adama ve saraya verenler, bugün bir saraydan ülkeyi tek başına yönetmeye çalışanlar, Atatürk'ün, şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlık yapmaktadırlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında tek adam değil, gerçek demokrasiyi sağlayacağız."

TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI VURGUSU

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sözlerini bitirirken, "Muharrem İnce'den itibaren, aynı bir darbe döneminden sonra demokrasiye geçildiğinde nasıl bir tarafsız cumhurbaşkanı seçiliyorsa, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sivil darbesine karşı, Muharrem İnce, milletin adamı ve milletin adayı olarak ortaya çıkacak, yeniden kuvvetler ayrılığını, yeniden birlik beraberliği, yeniden muasır medeniyetler seviyesine koşan Türkiye Cumhuriyeti'ni tesis edecektir. Bu yolda bizimle birlikte yürüyen tüm Cumhuriyet Halk Partililere, tüm demokratlara, tüm milliyetçilere, tüm solculara, tüm sosyalistlere, bu ülkenin ortak geleceğinden heyecan duyan herkese selam olsun. Yapılacak seçimler ülkemize hayırlar getirsin inşallah" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, partilileriyle görüş alışverişinden bulunduktan sonra partinin Manisa'dan 9'uncu sıra milletvekili adayı Lale Erdoğan Tunçer, CHP Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga ve partililer ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu. Özel, seçim için CHP'ye destek istedi.

6)BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU: HEPSİ BİR AĞIZDAN SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİN AĞLIYOR

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da katıldığı bir sahur programında konuştu. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Hepsi bir ağızdan Selahattin Demirtaş için ağlıyorlar. Neymiş efendim cezaevindeymiş. Olmaması gerekiyormuş." dedi. Çavuşoğlu, Bursa'nın Gürsu ilçesindeki Gürsu OSB'de yer alan Akbaş Holding'in sahur programına katıldı. Çalışanlar ile birlikte önce sahur yapan Çavuşoğlu, daha sonra konuşma yaparak önemli konulara değindi. Çavuşoğlu, son 10 yılda dünyada gerçekleştirilen en büyük 10 projenin 6 tanesinin Türkiye'de hayata geçirildiğini belirterek, "Bu bile başlı başına ülkemizin gelişimi noktasında insanının ve beşeri kaynaklarının kendini ortaya koyduğu zaman bu ülkeyi nereye taşıyacağını göstermesi bakımından önemli bir parametredir. Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de aynı büyüme hızıyla ve onu da katlayarak devam edebilmesi için istikrara, güvene ve yeni yatırımlara ihtiyacı var" diye konuştu. Seçim beyannamelerinde 146 yeni projeyi vatandaşlara vaat ettiklerini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Beyannamemizle beraber özellikle eğitim, teknolojik alt yapının gelişmesi, gençlerimizin dijitalleşme çağına adapte olabilmesi için bütün verilerimizi ortaya koyduk ve dedik ki bizim gençlerimiz bilgi üretsin, ürettiği bilgiyi ticarileştirsin, onu ihraç etsin, Türkiye'yi kalkındırsın. Biz hazırlıklıyız, 24 Haziran'dan itibaren Türkiye adeta şaha kaldıracak hazırlığımız halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bunu açıklayacağız. Rakiplerimiz ise geçmişe dönmeyi vaat ediyorlar. Hangi siyasetçi milletin karşısına çıkar da geçmişi vaat eder? Bu gericilik değil midir? Geçmişi vaat ederek bu ülkeyi yeniden o kaos ortamına sürükleyecek, yeniden koalisyonlu yıllara sevk edecek bir anlayışın mensupları olarak millete bunu niye yapıyorsunuz?"

"HEPSİ BİR AĞIZDAN SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİN AĞLIYOR"

Terörle mücadelede gereken neyse onun yapılacağını belirten Çavuşoğlu, "Biz istikametimizi milletimizden aldık, millet ne derse onu yapacağız. Milletimiz bize yürü dedikçe teröristin de, hainin de üstüne yürüyeceğiz, gerekirse ona bu dünyayı dar edeceğiz. Başka alternatifimiz yok. Hepsi bir ağızdan Selahattin Demirtaş için ağlıyorlar. Neymiş efendim ceza evindeymiş. Olmaması gerekiyormuş. 54 vatandaşımızın 6-7 Ekim Kobani olayları sırasında onları sokağa çağıran kararın altına imza atan bu adam değil mi? Yasin Börü 14 yaşındayken başı taşla ezilerek dördüncü kattan aşağı atılarak üzerinden 4 defa arabayla geçilirken bu adam ya da siz neredeydiniz? Hepiniz beraber Selahattin Demirtaş'a ağlıyorsunuz. Herhalde Metin Temel Paşa'nın apoletlerini söküp Selahattin Demirtaş'a asacak değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bunlara kanmayın" ifadelerini kullandı.

7)HAKKARİ'DE ASKERİ KONVOYA HAİN SALDIRI: 4 YARALI



HAKKARİ-Çukurca karayolunda, askeri konvoyun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Hakkari-Çukurca Karayolu'nun 20'inci kilometresindeki Ağaçdibi köyü yakınlarında meydana geldi. Çukurca'dan Hakkari'ye gelen askeri konvoyun geçişi sırasında, yola daha önce PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı, infilak ettirildi. Patlamada konvoydaki araçlardan bazıları hasar görürken, 4 asker asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi. Olaydan sonra PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. Karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Hakkari Valiliği'nden saldırı ile ilgili yapılan açıklamada, 4 askerin hafif şekilde yaralandığı belirtilerek, "06.06.2018 günü saat: 21.30 sıralarında İlimiz Çukurca İlçesinden merkez istikametine seyir halinde olan askeri konvoyun Ağaçdibi Köyü yol ayrımından geçişi esnasında el yapımı patlayıcı, infilak etmesi sonucu 4 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.ö denildi.

8)BURSA'DA DEREYE GİREN 2 ÇOCUK, BOĞULDU



BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Kirmastı Deresi'ne giren 12 yaşındaki Hakkıcan Şahin ile 14 yaşındaki Murat Güleç, boğularak hayatını kaybetti. Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Yavelli Mahallesi'nde bulunan Kirmastı Deresi'nde meydana geldi. Suya giren Murat Güleç ile arkadaşı Hakkıcan Şahin, boğularak hayatını kaybetti. Derede hareketsiz 2 kişi olduğunu gören çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen dalgıçlar tarafından çıkartılan iki çocuğun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

9)ERZİNCAN'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 29 YARALI



ERZİNCAN'da şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu Kübra Sürücü (22) öldü, 4'ü ağır, 29 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Erzincan- Sivas yolunun 100'üncü kilometresinde, Gemecik köyü yakınlarında meydana gledi. Sivas'tan Erzincan'a giden Lüks Erzincan firmasına ait, Hüsamettin Alan yönetimindeki 24 EH 316 palakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, yolculardan Kübra Sürücü (22) öldü, 4'ü ağır, 29 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan 11'i ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, hafif yaralanan 18 yolcuya ise olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

10)AMBULANS OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 4 YARALI



KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde hasta almaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır, ambulanstaki 3 sağlık görevlisi ise hafif yaralandı.Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Seyran Mahallesi Lütfi Elvan Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin Şahin (25) idaresindeki 70 E 6736 plakalı otomobile hasta almaya giden 70 E 6736 ambulans çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Hüseyin Şahin ağır yaralandı, ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi ise hafif yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan başka bir ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

11)5'İNCİ KATTAN DÜŞEN 1 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ



KONYA'da, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki Ahsen Rümeysa Karaağaç hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Hasandedemescit Mahallesi Sazlıköy Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Ahsen Rümeysa Karaağac, 5'inci kattaki evlerinin balkonunda oynadığı sırada bilinmeyen nedenle toprak zemine düştü. Minik Ahsen Rümeysa'nın düştüğünü gören alt katta oturan komşuları, durumu ailesine haber verdi. Aşağı inen Karaağaç ailesi, kızlarını kanlar içinde yerde yatarken buldu. Minik Ahsen Rümeysa, ailesi tarafından otomobille Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahsen Rümeysa yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12)FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞEN İNEK 3 SAATTE KURTARILDI



ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiyenin 3 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Akçakale ilçesine bağlı Bilece kırsal mahallesinde meydana geldi. Hasan Uçar ait inek, yaklaşık 2 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştü. Uzun süre çalışmalarına rağmen ineği çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, foseptik çukuruna düşen ineği yaklaşık 3 saat süren çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler tarafından yıkanan inek daha sonra sahibine teslim edildi.

13)KARTON FABRİKASININ DEPOSUNA YILDIRIM DÜŞTÜ, YANGIN ÇIKTI



KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan karton fabrikasının deposuna yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, fabrikanın deposunda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Dün gece saatlerinde yağmur yağışıyla beraber Kocaeli'nin birçok bölgesine yıldırım düştü. Başiskele Yaylacık Mahallesi'nde bulunan bir karton fabrikasının deposuna düşen yıldırım, depoda bulunan kağıt balyalarının tutuşmasına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede fabrikanın deposunu saran yangına ilk olarak fabrikanın kendi itfaiye ekibi müdahale etti. Fabrika itfaiyesinin yetersiz kalması üzerine itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alarak söndürdü. Yangında depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

14)KOCAELİ'DE YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

KOCAELİ'de aniden etkili olan yoğun yağmur yağışı hayatı felç etti. Yollar suyla kaplanırken, D-100 Karayolu'nda bazı kesimlerde trafik tek şeritten sağlandı. Bazı binaların bodrum ve zemin katları ile iş yerlerini su bastı.

Dün saat 22.30 sıralarında, gök gürültüsü ile birlikte aniden başlayan yağmur yağışı yaklaşık yarım saat yoğun şekilde devam etti. Yağmur bir süre sonra etkisini kaybederken 1 saat boyunca yağdı. Yağmur yağışı nedeniyle D-100 Karayolu'nda bazı yerlerde yol suyla kaplandı. Bu kesimlerde trafik tek şeritten ulaşım sağlandı. Yoğun yağmur yağışı nedeniyle bazı binaların zemin ve bodrum katları ile iş yerlerine sular doldu. Cadde ve sokaklar sularla kaplandı. Kocaeli Devlet Hastanesi'nin bahçesi suyla dolarken, itfaiye ekipleri motorlarla suyu çekti. İtfaiye ekipleri suyla dolan bölgelerde çalışma yaptı.

Gölcük bir bina ile Körfez'de bir binanın çatısına yıldırım düştü. İtfaiye ekipleri yıldırımların düştüğü binalara müdahalede bulundu.

15)KASTAMONU'DA EVLERİ SU BASTI, ARAÇLAR SELE KAPILDI



KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, etkili olan sağanak sonrası bazı mahalleleri su bastı. Sel nedeniyle bazı araçlar ise su altında kaldı. Taşköprü'de özellikle yüksek kesimlere etkili olan sağanak sonrası su baskınları oluştu. Etkili olan sağanak nedeniyle, Taşköprü'de Üstatlar Mahallesi'ni sel bastı. Mahallede bulunan birçok evin bodrum katını sel sularının basması sonucu vatandaşlar, evlerindeki suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti. Sel nedeniyle araçlar da yollarda mahsur kaldı. Bir araç da sel sularına altında kaldı. Sel sularının şiddetiyle çöp konteynırları devrilirken, ekili araziler ise büyük zarar gördü. Dünyaca ünlü Taşköprü Sarımsağı'nın da yetiştiği ekili araziler, sel sularının altında kaldı.

Taşköprü Belediyesine ait ekipler, ilçede teyakkuza geçerken, su basan evlere müdahale edildi. Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Taşköprü İlçe Emniyet Amirliği ise, ilçede herhangi bir can kaybının yaşanmaması için devriye görevi yapıyor. Ormanda çalıştığı esnada eşinin aradığını ve eve geldiğini belirten Murat Karaduman, "Bir geldim baktım her taraf su altında kalmış. Evlerimizi, mahallemizi sel basmış. Telefon açtım ama kimse yardımımıza gelmedi. Ne yapacağız bilmiyorum, halimiz perişan. Şu anda bir zararımız yok ama böyle giderse çok fazla zararımız olacak" dedi.

16)BURSA'DA ANİ BASTIRAN YAĞIŞ ETKİLİ OLDU



BURSA'da etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Yağışın iftar saatine denk gelmesi nedeniyle, birçok vatandaş mağdur oldu.

Bursa'da dün akşam saatlerindeki sağanak etkili oldu. Özellikle yağmurun iftar saatine denk gelmesi nedeniyle birçok vatandaş mağdur oldu. Ayrıca yağışla birlikte şiddetli lodos da görüldü. Yağış bir süre sonra kesildi.

17)JAPON GAZETECİLER BODRUM'DA



MUĞLA'nın Bodrum ilçesi, Japonya'nın tanınmış dergi ve gazetelerinde görevli 9 gazeteciyi ağırladı. Türk-Japon işbirliği ile 2007 yılında gerçekleştirilen Ertuğrul Firkateyni'nin kazısını gerçekleştiren Bodrum Sualtı Arkeoloji Enstitüsü'nü (İNA) ziyaret eden konuk gazetecilerin, ülkelerine döndüklerinde yazılarıyla Bodrum'un Japonya'da tanıtımına katkı sağlayacakları bildirildi.

Bodrum Karya Kültür Sanat Tanıtım Vakfı (BOSAV) ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle gerçekleştirilen tanıtım çalışmaları kapsamında Japonya'daki 9 tanınmış dergi ve gazetenin muhabiri İstanbul'un ardından Bodrum'a geldi. Bodrum'u tarihini ve ören yerlerini gezen konuk gazeteciler, Japonya'da Ertuğrul Firkateyni kazılarını gerçekleştiren Bodrum Sualtı Arkeoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti. Japon gazetecilere, kütüphanede düzenlenen toplantıda, BOSAV Yönetim Kurulu Başkanı ve Ertuğrul Firkateyni kazıların gerçekleştiren Bodrum Sualtı Arkeoloji Enstitüsü'nün eski Başkanı Tufan Turanlı kazılarla ilgili, Arkeolog Berta Lledo ise çıkarılan eserlerle ilgili yürütülen laboratuvar çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bodrum Karya Kültür Sanat Tanıtım Vakfı'nın (BOSAV) Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Turanlı, "11 yıldır kazısını yapmakta olduğumuz Ertuğrul Firkateyni kazısıyla ülkemizi Japonya'da gayet iyi tanıttık. Hedefimiz sadece tanıtmak değil aynı zamanda da Japon turistleri ülkemizde ağırlamak. Bu nedenle Türk Hava Yolları işbirliğiyle Japonya'nın en seçkin 9 dergisinin temsilcilerini ve gazetecilerini Bodrum'da ağırlamaktayız. Onlara buradaki güzellikleri, kültürel değerlerimizi de tanıtıyoruz. 9 tanınmış Japon dergisinin temsilcilerinin burada olması bizi çok mutlu ediyor. Onların yazacağı güzel yazılar sonucunda bir çok Japon, yaz ya da kış dönemlerinde ülkemizi ve Bodrum'u ziyaret edecek" dedi.

Türk Hava Yolları Tokyo Şubesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Miwa Tanimoto, Bodrum Japonya'da çok bilinmediğini belirtip, "THY'de Japon halkını Türkiye'ye gelmesi için teşvik ediyor" dedi.

Serbest gazeteci-yazar Yuki Osaki, kendisinin Ertuğrul Firkateyni'ni bildiğini ancak ülkesindeki birçok kişinin bu konuda bilgisi olmadığını belirtip, "Bu çok üzücü. Ancak, yazacağımız yazılarla Ertuğrul Firkateyni'nin daha çok kesim tarafından duyulmasını sağlayacağız. Aramızda, farklı dergi ve gazetelerin temsilcileri var. Hepsinin ayrı özel konuları var. Elit magazin dergileri içinde Bodrum'a da yer vereceğiz" dedi.

Japon gazeteciler, 2 gün daha Bodrum'da kaldıktan sonra tekrar İstanbul'a geçecek, ardından da ülkelerine dönecek.

18)2'İNCİ KARPUZ FESTİVALİ YAPILDI

ADANA Valiliği koordinesinde belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Karpuz Festivali'nin 2'incisi gerçekleştirildi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Gallaria AVM'nin çim alanında gerçekleştirilen 2'inci Karpuz Festivali'ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Festival, karpuz ile sinevizyon ve halk oyunları gösterisiyle başladı. Daha sonra konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, özellikle Ramazan ayı boyunca gazlı içecekler yerine karpuzun tercih edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Beslenme konusunda karpuzun, gazlı içeceklere göre kendi tabii şekerine sahip olması nedeniyle daha sağlıklı olduğunu belirten Sözlü, "Çiftçimiz için önemli, sembolik bir anlam ifade ediyor. Özellikle bölgemizde Adana karpuzu, kıymet ifade ederken, biz de karpuz için elimizden geleni yapmaktayız. Tarımsal kalkınma, ürünlerimizin değerini bulmasıyla daha anlamlı olacaktır" dedi.

ADANA KARPUZUNU MARKA YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Daha sonra kürsüye gelen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Karpuz Festivali'nin ilkini geçen yıl Karataş ilçesinde yapıldığını hatırlattı. Bu yıl ikinci yapılan festivalin daha çok ses getirmesi ve Adana karpuzunun bir dünya markası haline getirilmesi için çalıştıklarını kaydeden Demirtaş, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının kendilere güçlü bir şekilde destek verdiğini söyledi.

TARIM İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULACAK

Adana ile ilgili bu hafta içerisinde tarım konusunda önemli bir gelişmenin yaşandığını dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"İnşallah gelecek dönemden itibaren Sayın Başbakanımız tarafından bu hafta imzası atıldı. Karataş bölgemizde Bebeli köyümüzde tarım ihtisas organize sanayimizin temellerini atacağız. Bu konuda büyük bir adım atacağız. Bu organize sanayi bölgemiz ile seracılık bağlamında inşallah tarım konusunda 7'inci sırada olan ilimizi daha üst sıralara gelmesiyle ilgili büyük bir imkanla buluşturmuş olacağız. Bu bağlamdaki yatırımlarımız, çalışmalarımız, adımlarımız güçlü şekilde devam edecek."

Konuşmaların ardından en iyi karpuzu üreten çiftçiler, altın ile ödüllendirildi. Çiftçiler, ödüllerini Bakan Sarıeroğlu'nun elinden aldı. Daha sonra miniklerin karpuz yeme yarışması gerçekleştirildi. Çocuklar, ellerini sürmeden bir dilim karpuzu en kısa sürede yemeye çalışırken, anne ve babaları da destek vermek için yanlarından ayrılmadı. En hızlı karpuz yiyen çocuklar, bisiklet ve satranç takımıyla ödüllendirildi. Festivalin son yarışması ise karpuz taşıma oldu. En hızlı karpuz taşıyan üç kişi, çeyrek altın ile ödüllendirildi.

FERHAT GÖÇER KONSERİ

Festivalin sonunda sahne alan ünlü şarkıcı Ferhat Göçer,izleyenlere muhteşem anlar yaşattı. Duygusal şarkılarıyla hüzünlendiren Göçer, hareketli parçalarıyla sevenlerini coşturdu. Gecenin sonunda ise Bakan Sarıeroğlu, Vali Demirtaş, Başkan Sözlü ve Ferhat Göçer, sahnede hep birlikte karpuz kesti.

