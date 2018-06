DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BATMAN'IN SASON İLÇESİNDE ÇATIŞMA: 2 ASKER YARALI



BATMAN'ın Sason ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1'i hafif 2 asker yaralandı. Dün akşam saatlerinde sason'a bağlı Kelhasan ve Gümüşörgü köyleri kırsalında arazi arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. 'Teslim ol' uyarısına Teröristlerin ateş açmasıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1'i hafif 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Batman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çatışmanın ardından havanın kararmasından da faydalanarak kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye sevk edilen takviye birliklerle geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 'FETÖ'cü' imasına tepki göstererek, "2,5 senedir bana FETÖ'cü iması, iftirası yapılıyor. Bunu ispatlamayan şerefsizdir, namussuzdur, alçaktır. Tam 2,5 senedir kereste gibi adamlar şerefsiz şerefsiz geziyor. Sen Başbakansın, bostan korkuluğu musun madem ben FETÖ'cüyüm gel tutukla. Kim kripto FETÖ'cü, kim eskinin kallavi FETÖ'cüsü bana çemkiriyor. Kim çemkiriyorsa bilin ki ağır kallavi FETÖ'cüdür." dedi. İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Sakarya'nın Hendek ilçesinde partisinin düzenlediği iftara katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kendisini dava edeceği sözlerine cevap veren Akşener, "Dün Başbakan çıktı aman bir kızmış, bir kızmış. TİKA'yı kapatıyormuşuz, FETÖ karar vermiş, bana biri demiş ben de TİKA'yı kapatacağım demişim. Benim neden kızdığımı biliyor ama, neyse orayı hafif geçelim. Bugün Başbakan'a dedim ki bir yalan konuşuyorsunuz, iki iftira atıyorsunuz. Öyle bir durum yok ama bunların iftira atmak karakteri oldu artık. Gaziantep'e gittim ben biliyorsunuz, belediye kamyonları yolu kapattı. Şimdi bakanlığından da tanıdığım bir ufak tefek hanımefendi var biliyorsunuz belediye başkanı. Büyük bir hızla beni mahkemeye vermeye karar vermiş, neden biliyor musunuz? 'Yazıklar olsun' dediğim için. Yahu bunların gözü paraya doymuyor kardeşim, zaten zenginsin, zaten yoldunuz ortalığı gerek yok. Bana tazminat davası açıp benden para alan hiç kimse olmadı. Bu arada FETÖ'cü iması yapmış hanımefendi." dedi.

Akşener, kendisi ile ilgili imalara tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Bunların çatladığı nokta şu, görüşme kaydı yok, fotoğraf yok, telefon yok, ahbaplık yok, dolayısıyla ne deseler boş çıkıyor, şimdi gittiğim her yerde tekrarladım, 2,5 senedir bana FETÖ'cü iması, iftirası yapılıyor. Artık benim burama geldi dedim ki, bu tür bana göre iftira iddia sahipleri bunu ispatlamak zorunda. Bunu ispatlamayan şerefsizdir, namussuzdur, alçaktır. Tam 2,5 senedir kereste gibi adamlar şerefsiz şerefsiz geziyor. Sen Başbakansın, bostan korkuluğu musun ? Madem ben FETÖ'cüyüm gel tutukla. Kim kripto FETÖ'cü, kim eskinin kallavi FETÖ'cüsü bana çemkiriyor. Kim çemkiriyorsa bilin ki ağır kallavi FETÖ'cüdür."

Akşener, kendisinin TİKA'yı kapatacağı iddialarını yalanlayarak şöyle dedi:

"Bunlar her bir şeyi başaramıyorlar. LGS sınavlarını bugün öğreniyoruz ki rezalet. Gencecik çocukların hayalleriyle oynuyorlar. Eğitimin içine tükürdüler, Allah bütün bunları bize tekrar düzeltmeyi nasip edecek. 'Cumhurbaşkanı Meral' diye bağırıyorsunuz, adam kime çatacağını şaşırdı, benim üzerime kimi salacağını şaşırdı. Bir gün Süleyman Soylu bağırıyor, nöbetçi, öbür gün kurla murla işimiz olmadığını iddia eden bir ekonomi bakanımız var, ben de bunu böyle söylediğim için adamcağız bana çok kızdı her bir konuda laf kuruyor. Bazen nöbetçi Süleyman Soylu, ama en son terfi aldı, bu iki gündür Başbakan iftira ve yalan konuşuyor. TİKA'yı kapatacağımızı söylüyorlar. Ben TİKA'yı kapatacağımı söylemedim ki, 4 milyar dolar para harcıyorsunuz yılda, ben ne olduğunu, ne yaptığınızı kimin cebine gittiğini araştıracağım dedim. TİKA yerinde duruyor. Çok kızdılar 4 milyar dolar nereye gitti deyince, çok kızdılar."

3)TEMEL KARAMOLLAOĞLU ANTALYA'DA E-MİTİNG DÜZENLEDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Antalya'da e-miting ile vatandaşlara seslendi. Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi Tarık Akan Salonu'ndaki mitinge Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Nizamettin Sağır ve İYİ Parti milletvekili adayları katıldı. CHP ve İYİ partililerin de destek verdiği mitingde Temel Karamollaoğlu salona, partililerin 'Bilge Başkan' sloganlarıyla girdi.

Temel Karamollaoğlu, konuşmasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçmiş yıllarda erken seçim ile ilgili söylemleri üzerinden eleştirdi. Karamollaoğlu, "Erdoğan, 'böyle demokrasi olmaz' diyordu, şimdi erken seçim kararı alarak demek siz demokrasiyi ortadan kaldırdınız" dedi.

Yeni dönemde başlayacak Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin sadece ABD'de uygulandığını belirten Karamollaoğlu, ancak bu ülkede de güçlü bir meclis ve adalet sistemi olduğunu söyledi. Türkiye'de adalet sisteminin iyi olmadığını savunan Karamollaoğlu, yeni sistemde meclisin güçsüzleştirileceğini iddia etti. Temel Karamollaoğlu, "Meclise en güçlü parti olarak gireceğimize inanıyorum. Bunu samimi olarak söylüyorum. Bunun misalini Fenerbahçe kongresinde yaşadık. Kimse Ali Bey'in kazanacağına inanmıyordu. Hem de fark atarak başkan oldu" dedi.

Sosyal medya üzerinden takipçilerin sorularını da yanıtlayan Temel Karamollaoğlu, son günlerin tartışılan konusu UBER sistemine ilişkin yaptığı bir soru üzeri yaptığı açıklamada, "UBER taksi problemli bir konu. Taksicilerle oturup bir planlamaya ihtiyaç var. UBER bir kolaylık ama bir kesimin haklarını ortadan kaldırıyor" diye konuştu.

Yeni sezonda "Türkiye'de kim şampiyon olur ve hangi takımı tutuyorsunuz?" sorusunu da Karamollaoğlu, "Çocukluğumda birileri bizi Beşiktaşlı yaptı ama takım ayırımı hiç yapmadım. Hayatım boyunca Türkiye ve İngiltere'de 2-3 defa maça gittim. Her iki ülkede de stadyumda o kadar küfür işittim ki bir daha gitmedim" yanıtını verdi.

Temel Karamollaoğlu, Antalya'daki e- mitinge 143 bin kişinin katıldığını söyledi. Karamollaoğlu, "Medya padişahınsa sosyal medya bizimdir" dedi.

E- mitingin ardından partililer Karamollaoğlu'na '07 sırt numaralı ve Bilge Başkan' yazan Antalyaspor forması hediye etti. Karamollaoğlu, elini öpen bazı vatandaşlarla yanak yanağa öpüşerek gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Temel Karamollaoğlu'nun e- mitingi, partisinin Antalya milletvekili adaylarının tanıtılmasıyla sona erdi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van'da seçim bürosu açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da yaptığı konuşmayı eleştiren Buldan, "Bu ülkede Kürt sorununu görmeyen, tanımayan, inkar eden bir zihniyet her zaman yok olmaya mahkumdur. AKP'nin de 20 günlük bir süresi kalmıştır. Güle güle AKP, güle güle Erdoğan" dedi.

Van'da Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan seçim bürosunun açılışına katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, açılış öncesi toplanan kalabalığa hitap etti. Ara sokakta seçim otobüsü üzerinde konuşma yapan Buldan, seçimlere 20 gün kaldığını belirterek, Türkiye'nin kaderinin HDP ile değişeceğini söyledi. Buldan, şöyle konuştu:

"AKP'nin 16 yıllık baskısına 'dur' diyecek bir zamana geldik. AKP bu ülkeyi hukuksuz yönetiyor. 16 yıldır Kürtleri inkar ettiler, Diyarbakır'da Recep Bey, 'Kürt kardeşim var ama Kürt sorunu yok' dedi. Ona göre Kürt sorunu yok. Onlar MHP ile ittifak yaptılar, onların gündeminde Kürt sorunu yok. Onların sorunu sadece kurt sorunu. Recep Bey ama bizim seninle sorunumuz var, bizim AKP ile sorunumuz var. Bu ülkede Kürt sorununu görmeyen, tanımayan, inkar eden bir zihniyet her zaman yok olmaya mahkumdur. AKP'nin de 20 günlük bir süresi kalmıştır. Kürt sorununu çözmeyen, Kürtleri yok sayan bir zihniyete sahip olan AKP yok olmaya, çözülmeye mahkumdur. Güle güle AKP, güle güle Erdoğan."

Buldan, Kürtler dini, namaz kılmayı, oruç tutmayı Erdoğan'dan öğrenmediğini söyleyip, şöyle devam etti:

"Her inanca saygı duymak zorundasınız. Kürdün dinine de, Alevinin inancına da farklı inançlara da herkese saygı duymak zorundasınız. Bir ülkenin cumhurbaşkanı bir halka 'Dinsiz' diyemez. Tayyip Bey Diyarbakır'da 'Saat kulesini yıktılar' dedi. Saat kulesi ile Dört Ayaklı Minare'yi birbirinden ayırt edemeyecek bir cumhurbaşkanı var. Dört Ayaklı Minare, Tahir Elçi'nin yerde yatan bedenidir, Tahir Elçi'nin önünde yaşamını yitirdiği bir anıttır. Cumhurbaşkanının söyledikleri kendisi için normal çünkü cama bakarak konuşuyor, cam durduğu zaman kendisi de duruyor, söyleyecek bir şey bulamıyor. Dün de Diyarbakır'da cam durdu, Erdoğan durdu. İki dakikalığına dünya öyle güzel oldu ki, keşke hep cam dursaydı. Az kaldı, 20 gün daha sabredeceğiz."

Buldan, Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı hiçbir dosyanın 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili olmadığını, düşüncelerini söylediği için tutuklandığını ileri sürdü. Buldan, "Erdoğan diyor ki Demirtaş, '6-8 Ekim olaylarında 53 insanımızın kanının eline bulaştığı bir insandır'. Şu an Demirtaş'ın yargılandığı hiçbir dosya 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili değil. Demirtaş'ın yargılandığı dosyalar düşünce ve ifade özgürlüğüdür, halkının yanında olduğu içindir. Bunun için araştırma önergelerimizi verdik AKP'nin oylarıyla reddedildi. Şimdi seçim malzemesi olarak Tayyip Bey sürekli bunu konuşuyor" dedi.

Demirtaş'ın 24 Haziran akşamı halkın oylarıyla özgürlüğüne kavuşacağını söyleyen Pervin Buldan, "Cesaretiniz varsa Demirtaş'ı serbest bırakın, çıksın yüzleşsin sizinle. Bakalım el mi yaman bey mi yaman. Şimdi Demirtaş'ın cesaretinden o kadar korkuyorlar ki, bütün dünya açıklama yapıyor. 'Bir cumhurbaşkanı adayı cezaevinde olamaz' diye. Ama cesaretleri yok, Demirtaş'ı serbest bırakmaya. Onlar bırakmasa da bu halk, 24 Haziran akşam Demirtaş'ı özgürlüğüne kavuşturacak" diye konuştu.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, cezaevi affı konusuyla ilgili "Kulun kula karşı işlediği, insanın insana karşı işlediği suçlarda biz şahsen genel bir aftan yana değiliz" dedi. Ankara'dan Eskişehir'e gelerek Vişnelik Mahallesi'ndeki özel bir hastanede kız bebek dünyaya getiren yeğeni Tuğba Köse'yi ziyaret eden Mustafa Destici, çıkışta gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği cezaevi affı konusuyla ile ilgili soru üzerine Destici şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli ile benim af konusunu görüşme fırsatımız oldu. Tabii kendisinin ciddi kaygıları var, haklı endişeleri var. Bu konuda da ileri sürdüğü haklı birtakım gerekçeler var. Ben ona saygı duyuyorum. Ama BBP olarak af konusunda görüşümüz şudur; Biz insanın insana karşı işlediği, yani kulun kula karşı işlediği suçlarda af yetkisinin devlete ait olamayacağını, ancak bir insanın kendisine karşı işlenen suçtan dolayı o suçun sahibini ancak kendisinin af edebileceğine inanıyoruz. Bizim bakışımız bu. Ama devlet kendisine karşı işlenen suçları af etmekte böyle bir karar alabilir, böyle bir yetkiyi kullanabilir. Milletin verdiği yetkiyi bu yönde kullanabilir. Ama dediğim gibi kulun kula karşı işlediği, insanın insana karşı işlediği suçlarda biz şahsen genel bir aftan yana değiliz. Ancak ve ancak o kişi helallik verirse ancak o şekilde olabilir diye düşünüyoruz. Bir kere daha söylüyorum; Sayın Bahçeli'nin endişelerine, gerekçelerine de kendisi açısından değerlendirmelerine de saygı duyuyorum."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bedeli askerlik konusundaki görüşlerini de açıklayarak şöyle konuştu:

"İlkesel olarak bedeli askerliği doğru bulmuyoruz. 'Lakin eğer çıkacaksa buradan elde edilecek gelirin bir kısmının SMA hastalarına ayrılmasını arzu ediyoruz' diye aylar önce bir açıklamada bulununca, bu konuda bize de hayli soru soruldu. Orada da SMA hastalarıyla ilgili de bir sonuç alındı. Yani tamamıyla da olmasa da bir sonuç alındı. Ama bedelli askerlik konusunda şunu söylüyorum; bir problem var. 500-600 bin sayıdan bahsediliyor. Hatta daha üstünden 700-800 binden bahsediliyor. Dolayısıyla da asker alma idaremizde bir problem var. Sistemimizde bir problem var. Öncelikle bu problemin ortadan kaldırılması lazım. İkinci olarak bu yığılmaya da bir sonuç bulunması lazım. Bunun ben direkt bedelli olarak çözümünden yana değilim."

Konuşmasının devamında, "Yani 'mutlaka ama mutlaka şu anda bedelli askerlik bekleyenler, asker kaçağı konumunda olanlar ya da ertelemiş olanlar kaç yüz bin ise mutlaka ama mutlaka bir askeri elbiseyi giymeli, temel bir eğitimi almalı, ondan sonra da herkesin kendi bütçesine göre ve mesleğine göre bir çözüm üretilmelidir' diyorum" ifadelerini kullanan Destici, şunları kaydetti:

"Yani 'sadece direkt parayı ver, sen askerlikten kurtul, parası olmayan askerlik yapsın' buna karşıyım. Bunu doğru bulmuyorum. Bir uygulama gelecekse yoksul için de gelsin, fakir için de gelsin, parası az olan için de gelsin, parası çok olan için de gelsin. Ve kiminin parası, kiminin eğitimi, kiminin yaptığı iş, kimi gücüne göre bir para ödesin. Direkt şu kadar yaş, şu kadar para; ben bunu doğru bulmuyorum. Bunu haksızlık olarak görüyorum, adaletsizlik olarak görüyorum. Ama bir çözüm üretilmeli. Çözüm şöyle olmalı; mutlaka askere alınmalılar, temel eğitim görmeliler. Eğer bir bedel konacaksa herkesin bütçesine göre olmalı. Bir mesleği varsa da o mesleğinden istifade edilebilir. Dolayısıyla böylece hem şehit aileleri incinmemiş olur hem de gönüllü olarak askerliğimizi yapan kahramanlarımız da bir burukluk hissetmezler. Bunların hepsinin düşünülüp ona göre bir ortak akılla çözüm bulunması da gerekiyor. Bu problemin çözülmesi gerekiyor. Sayın Başbakan açıkladı işte; 15-16 yılda eritilecek bir yığılmadan bahsediyor. Dolayısıyla bu yığılmanın da ortadan kaldırılması lazım."

BOLU'da, HDP İl ve Merkez İlçe Başkanlığı binasının önüne bayrak asan partililere, ülkücü bir grup tarafından tepki gösterildi. Ülkücü gruptakiler indirdikleri HDP bayraklarını yakarken, olay polisin müdahalesiyle büyümeden önlendi.Bolu'nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde tüm siyasi partilerin bayraklarının asılı olduğu alanda bulunan HDP İl ve Merkez İlçe Başkanlığı binasının önüne saat 01.00 sıralarında HDP bayrakları asıldı. Bayrakların asıldığını gören bir grup tepki gösterdi. Daha sonra tepkiler büyüdü ve ülkücü olduğu belirlenen grubun sayısı arttı. Gerginlik nedeniyle HDP'liler parti binasının içine girip ışıkları kapatarak, kapıları kilitledi. Bu sırada aralarında MHP Bolu 1. sıra milletvekili adayı Adem Evcil ve Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgün'ün de bulunduğu kalabalıktan bazıları HDP flamalarını indirdi. Yaklaşık 100 kişilik grup daha sonra bu flamaları ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis geldi ve kalabalığın dağılmasını istedi. İsmail Akgün kendilerinin tepkilerini ortaya koyduklarını ifade ederek, bundan sonra olayın güvenlik güçlerine intikal ettiğini, onların gerekeni yapacağını söyledi. Kalabalık, 'Ülkücü Yemini' ettikten sonra polisin sözlü uyarısının ardından dağıldı.

ADIYAMAN'da, hayvan otlattıkları sırada üzerine yıldırım düşen Muhammed Cihan Akbaş (25) öldü, kuzeni Davut Akbaş yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kınık köyünde meydana geldi. Köyün kırsal alanında çobanlık yapan kuzenler Muhammed Cihan Akbaş ve Davut Akbaş'ın üzerine yıldırım düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp acil serviste tedavi altına alınan iki kuzenden, Muhammed Cihan Akbaş doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Yaralanan Davut Akbaş'ın tedavisi ise sürüyor.

ADANA'da karnına aldığı 3 bıçak darbesiyle hastaneye gitmek için 45 kilometre otomobil kullanan Özkan Genç (26), yolda kendisini durduran polislerce çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi Karataş yolunda meydana geldi. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu 01 EBP 26 plakalı otomobil, Doğankent Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polisin plakasını anons ettiği otomobil, Akdeniz Mahallesi'nde önlem alan başka ekiplerce durduruldu. Ekipler, sürücü Özkan Genç ile yanındaki 3 aylık hamile olduğu belirtilen eşini araçtan indirdi. Karnından 3 bıçak darbesi aldığını söyleyen Genç'in aşırı kan kaybettiği ve hastaneye gitmeye çalıştığı anlaşıldı. Yaklaşık 45 kilometre otomobil kullanan Özkan Genç, polislerin çağırdığı ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Genç'in, Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi'nde kayınbiraderinin kimliği belirsiz kişilerle yaptığı kavgayı ayırırken bıçaklandığı belirlendi. Olayın jandarma bölgesinde meydana geldiği saptayan polis, ilgili birimlere durumu bildirdi. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Tedavisi devam eden Genç'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

DİYARBAKIR'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün miting yaptığı İstasyon Meydanı'ndaki Sümer Camii'nin minarelerinden biri, yıldırım düşmesi sonucu yıkıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi, İstasyon Meydanı'nda bulunan Sümer Camii'nin minarelerinden birine, dün akşam saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırımın şiddetiyle yıkılan minarenin parçaları caddeye savrulurken, olay sonrası çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Ölen ve yaralananın olmadığı olayda, polis ekipleri cami ve çevresinde inceleme yaptı. Minarenin geri kalan kısmının yıkılması olasılığına karşın bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, iftar saati olduğu için camiide kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, sentetik uyuşturucu madde bonzai kullandığı iddia edilen Ümit Güçin (34) hayatını kaybetti.

Olay, İspat Cami Mahallesi Kocadere Göleti mevkiinde meydana geldi. Kocadere Göleti mevkiindeki sulama kanalı yanında Ümit Güçin'i yerde hareketsiz şekilde yatarken görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Güçin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ümit Güçin'in cebinde bir miktar bonzai olarak adlandırılan sentetik uyuşturucu bulundu.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede ise uyuşturucu madde içmek için kullanılan ve 'şaşal' tabir edilen düzenek ile bir miktar bonzai ele geçirdi. Ümit Güçin'in cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ümit Güçin'in, geçen yıl Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne yatarak, uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi gördüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Zemin katlardaki evler ile işyerlerini de su basan kentte vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden sağanak yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ulaşımın aksadığı araçların güçlükle ilerlediği kentteki yollar, su birikintileri nedeniyle göle döndü. Sağanak nedeniyle bazı semtlerde yağmur suyu, giriş katlardaki ev ve işyerlerine doldu. Baskının yaşandığı işyerlerindeki eşyalar zarar görürken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Caddelerde su birikintilerini vatandaşlar temizlemeye çalışırken bazı araçlar ise suda mahsur kaldı. Yaklaşık 1 saat etkili yağmurda, metrekareye 33 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde ikinci el mobilya satışı yapan işyerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi Gazi Bulvarında Doğan Katrancı’ya ait ikinci el mobilya satışı yapan işyerinde yaşandı. İşyerinden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Erbaa Belediyesi İtfaiye İkiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonrası yangını kontrol altına alarak söndürdü. İşyerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde Halil T. (54) tartıştığı oğlunu tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Olay, dün saat 21.30 sıralarında Uzunmehmet Mahallesi Hakkı Gülerman Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Halil T. yaklaşık 2 ay önce boşandığı eşi F.T. ve oğlu Hasan T.’nin (24) yaşadığı eve gitti. Halil T. ile oğlu Hasan T. evin önünde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Halil T., yanında getirdiği tabancayla oğluna ateş etti. Kasık ve karnından yaralanan Hasan T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Hasan T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Halil T., ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ADANA'da sattığı buğdayların parasını bankadan çekip, çanta içerisinde kamyonete bırakan ve daha sonra araçtan ayrılan çiftçi Resul Kar'ın (53) 80 bin lirası, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Olay, dün saat 17.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sattığı buğdayların parasını almak için arkadaşı Hamza Cebe'nin kullandığı 01 BC 527 plakalı kamyonetle bankaya gelen Resul Kara, 130 binlara çekti. Paranın 50 binlarısını üzerine alan Kara, 80 bin lirasını ise çanta içerisinde arkadaşının kamyonetine bıraktı. Daha sonra alışveriş yapmak için Karataş Yolu üzerindeki bir markete giden Kar ve Cebe, çantayı kamyonette bırakıp, araçtan indi. Markette yaptıkları alışverişin ardından araca yönelen Kar ve Cebe, kamyonetin şoför kapısının camının kırıldığını gördü. Bunun üzerine kamyonetin içine bakan iki arkadaş, 80 bin liranın bulunduğu çantanın çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polisler araçta inceleme yaparken, Kar'ın arkadaşı Hamza Cebe ise çalınan paranın yanlarında çalışan işçilerin maaşları olduğunu söyledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, hırsızların hafif ticari bir araçla kamyonetin yanına park ettiğini, kısa sürede camı kırıp çantayı aldıktan sonra kayıplara karıştıklarını belirledi. Polis ekipleri hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalanan 'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi İsmail Kurt hakkında üzerinde bulunan sahte kim nedeniyle soruşturma açıldı. Savcılık sorgusunun ardından hakim İsmail Kurt, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) odasına alındı. Hakkında soruşturma yürüten İstanbul'daki mahkemeye bağlantı uzun süre yapılamayan Kurt, yeniden Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

TÜRKİYE Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, tartışılan bir 3600 ek gösterge meselesi olduğunu söyleyerek, "Özelikle hükümet yetkililerine söylüyorum. Gelin daha adil bir ek gösterge cetveli hazırlayalım" dedi.

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Eğitim Sen Tokat Şubesi tarafından özel bir restoranda iftar programı düzenledi. Etkinliğe Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Kamu Sen'e bağlı sendikaların Genel Başkanları, Milliyetçi Harekat Partisi Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan ve sendika üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Hakan Akkaya'nın açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 24 Haziran seçimleri için seçim beyannamelerinin açıklandığını ve memurlara da yer verildiğini söyledi. Tartışan bir 3600 ek gösterge meselesi olduğunu söyleyen Kahveci, "Buradan söylüyorum bu zor bir şey değil. Özelikle hükümet yetkililerine söylüyorum. Gelin daha adil bir ek gösterge cetveli hazırlayalım. Ek gösterge alamayan arkadaşlarımıza da ek gösterge verelim. Ek gösterge alanlara da 800'er puan ilave ederek, seçimlerden önce, hatta mümkünse bayramdan önce kamu çalışanlara müjde verelim. Bu ek gösterge meselesini tarihi raflara kaldıralım. Bu çok kolay, çünkü hükümet bu ülkede kış lastiği kullanılması için bir Kanun Hükmünde Kararname yetkisini kullandı. Rahatlıkla 2 milyon 600 kamu görevlisi içinde ek göstergeyi düzeltmek için bir KHK çıkarabilir. Biz takipçisi olacağız" dedi.

TÜRKİYE Hahambaşılığı Vakfı ve Türk Yahudi Toplumu, Selimiye Camii yanında Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış Vakıf tarafından kurulan çadırda 110 kişiye iftar yemeği verdi.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı ve Türk Yahudi Toplumu, bu yıl 4'ncü kez Selimiye Camii yanında kurulan çadırda iftar yemeği verdi. Edirne Valisi Günay Özdemir'in yanı sıra iftara Türk Yahudi Toplumu İshak İbrahimzadeh, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hicran Bali ile halk katıldı.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne'nin tarih boyunca farklılıklara ev sahipliği yapan bir kent olduğunu belirterek, "Onun için bu kadim şehrimizde bu kadim geleneklerimiz yaşatılıyor. Selimiye'nin gölgesinde 30 gün boyunca hayırseverlerimiz tarafından iftar veriliyor. Musevi Cemaatimiz geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de iftar verdi. Bu iftarın bütün dünyadaki farklı inanç ve düşüncedeki insanların ortak yaşamanın nasıl olabileceğini Edirne'de, Türkiye'de görmeleri açısından güzel bir örnek olduğunu söyleyebilirim. Bu durumun tüm dünyaya örnek olmasını diliyorum. İnşallah ileride dünyaya barış ve huzur adım adım bu şekilde gelecek" dedi.

Türk Yahudi Toplumu Başkanı İshak İbrahimzadeh de iftar yemeklerinin geleneksel hale getirerek bu yıl 4'ncüsünü düzenlediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Edirne'deki barış ve huzurun tüm ülkeye yayılmasını temenni ediyorum. Dördüncü senedir Edirne'de iftar sofrası kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olan Edirne Valiliği'ne, Edirne Belediyesi'ne, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu ki Edirne halkı da her geçen yıl iftar soframıza daha çok teveccüh gösteriyor. Böylelikle Edirne'de yaratılmış güzel havaya ve Edirne halkına teşekkür etme fırsatı buluyoruz. Umuyorum ki Edirne'den başlayan bu hava Türkiye'nin her metrekaresine yayılır ve bu mutluluk yaşanır. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İftar yapmak için gelenler ezanın okunmasının ardından yemeklerini yerken, Edirne Müftü Yardımcısı Hüseyin Okuş yemekte dua okudu. Yemeğin ardından sağanak yağmur nedeniyle çadırdakiler bir süre burada bekleyerek yağmurun bitmesini bekledi.

MARAŞ Dondurması'nı tescilleyen Türk Patent ve Marka Kurumu, patent belgesini Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'na (KMTSO) törenle takdim etti. Belgenin alınmasıyla KMTSO'nun bahçesinde vince asılan 8 metre uzunluğunda, 8 ton ağırlığındaki Türk bayraklı Maraş Dondurması; motorlu testere, balta ve satırlarla kesilerek davetlilere ikram edildi.

Kahramanmaraş'ın sınırları içinde yetişen kekik, keven, sümbül ve çiğdem gibi çiçeklerle beslenen keçilerin sütleri ile salebin ustalarının mahir elleriyle yapılmasıyla ortaya çıkan Maraş Dondurması'nın tescillenmesinden dolayı KMTSO Fuaye Salonu'nda bir tören düzenlendi. Törende konuşan KMTSO Başkanı Serdar Zabun, şehrin en önemli simge ve markası olan Maraş Dondurması'nı coğrafi işaretini alarak taçlandırdıklarını söyledi. Geçmişten günümüze kadar dondurma kültürünü yaşatan, ismini ve lezzetini ülke sınırlarına kadar taşıyan dondurma ustalarını da yad eden Zabun, "Bu her bir Kahramanmaraş ferdi için büyük bir gurur, farklı bir heyecan ve bugün Kahramanmaraş'ın en güçlü markası tüm Kahramanmaraşlıların ortak değeri dondurmamızın tescil belgesine Türk patent ve Marka Kurumu'nun çok kıymetli başkanı Prof. Dr. Habip Asan'ın elinden alacağız. Tıpkı mücadelede Kurtuluş Savaşı ateşinin yakıldığı Kahramanmaraş'a verilen İstiklal Madalyası gibi bu belgeyi de tüm Kahramanmaraşlılar adına almış olacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise, Maraş Dondurması'nın tescillenmesiyle artık başkalarının her dondurmayı 'Maraş Dondurması' diye satamayacağını, bunun da şehrin karakterinin ve kimliğinin oluşmasına büyük bir katkı ağlayacağını söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ise, Maraş Dondurması'nın tescili ile beraber piyasada her isteyenin bu ismi kullanamayacağını söyledi. Kendilerindeki tescil standartlarına göre yapılan dondurmaların Maraş Dondurması'nın ismini kullanabileceğini, bunun da piyasaya kalite getireceğini ifade eden Asan, şunları söyledi:

"Tabi bunu ulusal ve uluslararası alanda bu işten daha fazla para kazanmak için hiç kuşkusuz yapmamız gerekenler var. Bir sonraki aşama bunun Avrupa Komisyonu'nda da tescilinin yapılması. Biz de bu konuda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'na gereken desteği vereceğiz. Ve böylelikle Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında koruma elde edilecek. Daha sonraki aşamada hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bunun daha fazla bilinirliğinin artırılmasıyla ilgili uygun stratejilerle marketing stratejisi ile inşallah hem ülkemiz hem de Maraş ekonomisine çok daha fazla ekonomik katkı sağlaması mümkün. Coğrafi işaretler Maraş Dondurması'nın gerçekten potansiyeli çok fazla. Zaten bilinen bir markası var. Amblem kullanma zorunluluğu da getirdik. Maraş Dondurması olarak aldığınız ürünün hem üzerinde amblem olacak 'Coğrafi işaretlidir' diye bizim kurumumuzun adını taşıyan hem de bunun gerçek bir Maraş Dondurması olduğundan emin bir şekilde tüketeceksiniz."

DONDURMAYI MOTORLU TESTEREYLE KESTİLER

Konuşmaların ardından Habip Asan, Maraş Dondruması'nın tescil belgesini KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Serdar Zabun ile Meclis Başkanı Hanefi Öksüz'e takdim etti. Zabun ve Öksüz de tescillenen dondurmanın tablosusunu Asan'a hediye etti. Daha sonra odanın bahçesinde patente özel bir dondurma şov yapıldı. Törene özel hazırlanan 8 metre uzunluğunda 8 ton ağırlığında Türk bayrağı motifli Maraş Dondurması dev bir vinç yardımıyla bahçeye getirildi. Vince asılı olan dondurma, dondurma ustası Erdal Kanbur tarafından motorlu testere ile kesildi. Daha sonra Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ve diğer davetliler ellerine aldıkları balta ve satırlarla dondurmayı kesti. Kesilen dondurmalar ardından davetlilere ikram edildi.

Törene; AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, daire amirleri, dondurma ustaları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

