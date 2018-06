DHA YURT BÜLTENİ - 1

TSK: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu



TÜRK Silahlı Kevvetleri'nden yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde süren operasyonlar sırasında çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"31 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

BİLECİK'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir'in (24) Bilecik'teki babaevine acı haber ulaştı.

Hakkari Yüksekova Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Demir, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, dün sabah saatlerinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Acı haber, şehit Demir'in Bozüyük ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de oturan babası Resul ve annesine , askeri yetkililer tarafından verildi. Bekar olduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuş Demir'in cenazesinin, bugün Bozüyük'te toprağa verileceği belirtildi.

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kuzey Irak'ta sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin saldırısından şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın (28) acı haberi memleketi Tokat’a ulaştı.

Evli ve 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın acı haberi Tokat merkeze bağlı Güryıldız beldesinde yaşayan ailesine verildi. Duran- Rabia Aktaş çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Seyfettin Turan Aktaş’ın şehadet haberini ailesine Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu ve askeri yetkililer bildirdi. Haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, başsağlığı için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın cenazesinin bugün düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

AMASYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sercan Koç'un Amasya'nın Gümüşhacıköy'deki baba ocağına ateş düştü.

Irak kuzeyinde sürdürülen operasyonlar esnasında PKK terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden biri olan Uzman Çavuş Sercan Koç'un acı haber haberi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Çay mahallesinde bulunan ailesine ulaşdı. İlçe protokolü ve askeri yetkililer tarafından verilen acı haber sonrası aile ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi. Bekar olan şehit Uzman Çavuş Sercan Koç, Gümüşhance ilçesinde bugün ikindi namazı sonrasında düzenlenecek törenin ardından Gümüşhacıköy Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Erdoğan: Bana icazeti Pensilvanya değil halkım verdi (EK)

CUMHURBAŞKANI ERDOGAN, İFTAR PROGRAMINDA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da kent protokolü, muhtarlar, kanaat önderleri ile esnaf, sanatkarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen iftar programına katıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in de katıldığı programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Güçlü Türkiye Hedefi'ne destek istedi. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı da anan Erdoğan, Türkiye'nin AK Parti hükümetleriyle 3 buçuk kat büyüdüğünü belirterek, şöyle dedi:

"Biz hep 'İstişare eden pişman olmaz' düsturuyla hareket eden, meşvereti farklı görüşleri dinlemeyi ilke edinen bir siyasi hareket olduk. Ülkemiz ve milletimiz için attığımız hemen tüm adımları, toplumumuzun çeşitli kesimleriyle görüştükten, onların talep ve beklentilerini dinledikten sonra pratiğe geçirdik. Bizim dönemimizde Türkiye, ekonomide 3 buçuk kat büyüdü, kişi başına düşen milli gelirimiz 3 bin 500 dolardan, yaklaşık 11 bin dolara yükseldi. IMF kapılarında bir kaç milyar dolar için yalvaran ülkeden, insani yardımlarda dünya birincisi bir Türkiye'ye kavuştuk. Hatırlayın 23 buçuk milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı. Bunu ödedik. En son 2013 sıfırladık. Bizim şimdi IMF'ye borcumuz yok. Tam aksine onlar bizden borç istedi, biz de arkadaşlara 'Verin' dedik. Ne istiyorlardı, 5 milyar avro. Baktılarki 'Bu çılgın Türkler bize borç verecek' vazgeçtiler.

'AFRİN'DE 4 BİN 500 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK'

Türkiye'nin savunma sanayinde kendi silahını üretmenin yanı sıra başka ülkelerin de bu silahları kullandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'yla etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 500 olduğunu kaydetti. Afrin'de teröristlerden arındırılan 4 bin kilometrekarelik alanda Türk, Kürt, Arap ve Türkmenlerin barış ve güven içinde yaşadığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"2002'nin sonunda geldiğimizde ihracatımız 36 milyar dolardı ama şimdi 161 milyar doların üzerine çıkardık. Savunma sanayinde yüzde 20'ler düzeyinde olan yerli üretim oranını yüzde 65'e çıkarttık. Kendi güvenlik güçlerimizle birlikte dünyanın farklı ülkelerinde artık bizim ürettiğimiz silahlar, arazi araçları, hücumbotlar, korvetler kullanılıyor. Hamdolsun artık biz insansız hava araçlarımızı üretiyoruz, artık biz silahlı insansız hava araçlarımızı üretiyoruz. Eskiden Amerika'nın kapısına gidiyorduk maalesef, 'Bugün git, yarın gel.' Sonunda 'Kongrede izin çıkmadı' diyorlardı. İsrail'den aldık 10 tane. Onun da bir kaç tanesi arızalandı. Ondan sonra tamiratı için akla karayı seçtirdiler bize. Şimdi biz kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı yapar hale gelince, elhamdülillah artık böyle bir derdimiz yok. 16 yıl önce bölücü örgütle mücadelesinde dahi birilerinin yardımına silah, mühimmat, istihbarat desteğine muhtaç bir ülke iken, bugün yurtiçinde ve yurtdışında dünyanın en başarılı operasyonlarını yürüten bir Türkiye'ye kavuştuk. İşte son DEAŞ tehdidini sınırlarımızın ötesinden kazıyıp attık. Fırat Kalkanı Harekatı'nda, bunun yanında özellikle Cerablus'ta attığımız adımlar ortada. Bütün bunlar yapılırken 3 bin DEAŞ mensubunu etkisiz hale getirdik. Bölücü örgüte tarihinin en büyük, en ağır darbelerini indirdik. Bölücü terör örgütü hem militan temini, hem haraç toplama, hem de bölge halkı üzerinde baskı kurma noktasında artık tükenme aşamasına geldi. Bir dönem ellerini, kollarını sallayarak gezdikleri dağlar, şuan o teröristlerin mezarı oldu. Artık Mehmetçiğimiz Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Beslerderesi'nde bunların inlerine girdi inlerine. Onlar kaçtı, Mehmed'imiz kovaladı. Bizim de şehitlerimiz oldu. Ama onların bakıyorsunuz on kat, on beş kat teröristleri etkisiz hale geldi. Zeytin Dalı Harekatı'nda, Afrin'de 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik. 2'nci Ordu Komutanlığı burada, burası koordine ediyor. Daha 5 ay öncesine kadar teröristlerin sokaklarında cirit attığı Afrin'de bugün hamdolsun huzur var, emniyet var. Ülkemizin teröristlerden arındırdığı 4 bin kilometrekarelik alanda Türk, Kürt, Arap kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimiz barış ve güven içinde yaşıyor."

'YENİ TÜRKİYE'NİN HAMURUNU; İRADE, ERDEM VE CESARETLE YOĞURACAĞIZ'

Türkiye'nin yeni hedeflerine kavuşacağı dönemi 'şahlanış dönemi' olarak ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Türkiye'nin hamurunu irade, erdem ve cesaretle elbirliğiyle birlikte yoğuracaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Önümüzde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Bu dönem, Türkiye'nin şahlanış dönemidir. Bizi bu hedeflerimize ulaştıracak yol haritalarımız olan manifestomuz ve seçim beyannamemizi geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştık. Yeni Türkiye'nin hamurunu; irade, erdem ve cesaretle inşallah el birliği içinde hep beraber yoğuracağız. Bu üç prensip, 2053 ve 2071 Türkiye'sine yürürken yolumuza çıkan, çıkartılan engelleri aşmamızı sağlayacak en önemli hasretlerimiz olacaktır. Çünkü iradesi olmayanı, idare etmek kolaydır. İrade, kararlılıktır sevaptır, doğru bildiğin yoldan ayrılmamaktır. İrade, saldırılar karşısında yılmamak, boyun eğememektir. Erdem ise her şeyin giderek yozlaştığı bu çağda ahlak, sadakat ve merhamet çınarlarına sarılmaktır. Erdem, kısa vadeli çıkarlar için adale ve hakkaniyetten taviz vermemektir. Erdem, mazlumun elinden tutmak, garibin hal ve hatırını sorabilmektir. Cesaret de savunduğun tüm bu değerler uğruna mücadele etmeyi, gerekirse canını vermeyi göze almaktır. Bu üç değeri taşımayanların ülkemize ve milletimize verebilecekleri hiçbir şey yoktur. Sizler, ahilik geleneğimizin günümüz temsilcisi olarak bu ilkelerin değerini çok iyi biliyorsunuz. Zira biz, ilhamımızı, ahilerin şu duasından alıyoruz. Ne diyor Ahilik Duası; 'İnançta sebat, doğru yolda olgunluk, dilde açıklık, sözde düzgünlük, işte kuvvet, çalışmada dikkat, mal ve rızıkta bolluk, dostlara sevgi, akrabalara şefkat.' Biz işte yeni dönemi bu duada hayat bulan ahilik ruhuyla inşa ve ihya etmek istiyoruz. İşte bunun için vakit birlik vakti, vakit Türkiye vakti. Siz kardeşlerimizden de kutlu mücadelemize destek bekliyoruz. Benim nazarımda esnaf, sadece ticaret erbabı değildir. Aynı zamanda yeri geldiğinde dosttur, kardeştir, akrabadır. Esnaf başın dara düştüğünde, sığındığın gönül kapısıdır."

'NİCE HİZMETLERİ ÜLKEMİZE KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarlara yönelik teşvikleri anlatarak, bunların yeni dönemde de süreceğini belirterek, "Biz bugüne kadar daima esnaf ve sanatkarlarımıza değer verdik. Onları baş tacı yaptık. Hamdolsun geçtiğimiz 16 yılda sizlerin dertlerine derman olacak pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. 1964 yılında yürürlüğe giren ve sizlerin ihtiyaçlarınıza cevap vermeyen, veremeyen 507 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'nu, günün şartlarına göre biz yeniledik. Vergi mevzuatında esnaf ve sanatkarlarla ilgili çok sayıda değişiklikler yaptık. Esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi kullanma imkanı getirdik. Emeklilik sonrası esnaflık yapan, esnaf ve sanatkarların ödemiş olduğu sosyal güvenlik destek primini kaldırdık. Böylece esnaf ve sanatkarların emekli maaşlarında yüzde 10 artı sağladık. 2011, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında esnaf ve sanatkarların borçlarını yeniden yapılandırdık. Bunun gibi birçok alanda sizlerin yükünü hafifletecek düzenlemeleri uygulamaya koyduk" diye konuştu.

TÜRK LİRASI ÇAĞRISI

Erdoğan, vatandaşlardan dövizlerini Türk Lirası'na çevirmeleri çağrısında da bulunarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Esnaf kardeşlerim şunu çok iyi bilirler; çırağa dükkan teslim edilmez. Siyasette hiçbir başarısı, hiçbir tecrübesi olmayanlara ülkenin yönetimini asla veremeyiz. Girdiği her yarışı kaybedenlerin, ne kendilerine, ne de milletimize verebilecekleri bir şey yoktur. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı, varlık barışından faydalanarak yurtdışında veya sistem dışında tuttukları paralarını bankalarımıza yatırmaya davet ediyorum. Aynı şekilde döviz hesabı olan vatandaşlarımızı da Türk Lirası'na geçmeye davet ediyorum. Gelin, Türkiye'nin ekonomisini ve istikrarını döviz kuru üzerinden sarsmaya çalışanlara hep birlikte derslerini verelim."

İnce, Gümülcine'de konuştu: İlkemiz; yurtta, bölgede, dünyada barış (EK)

KIRCAALİ'DE SOYDAŞLARLA İFTARDA BULUŞTU

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde yaşayan soydaşlarla iftarda bir araya geldi. Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis'in de bulunduğu iftarda konuşan İnce, şöyle dedi:

"Ülkemizde esen değişim rüzgarını her yerde görüyorum. Kırcaali'de de gördüm bunu. Önce barış, kucaklaşma, uzlaşma, bir büyük şemsiye altında toplanma olacak. Bu şemsiyenin altında yalnızca CHP'liler olmamalı. 4 Mayıs günü parti rozetini çıkardım, ben artık 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım dedim ve o günden bu yana hiç parti rozeti takmadım. Bütün toplantılarımızı, bütün mitinglerimizi herkesi kucaklayacak şekilde dizayn ettim. Parti bayraklarıyla yollarda yürümedim. Çünkü tek olan şey, bir grubun olamaz. Cumhurbaşkanı tektir, bir partiye ait olamaz. Büyüyeceğiz, üreten bir Türkiye olacağız. Türkiye genç nüfusunu atıl bir vaziyette tutamaz. Üreten, marka yaratan bir gençlik sağlayacağız. Aynı zamanda eleştiren, özgür bir gençlik olacak. Dindar bir gençlik olmalarında hiçbir sakınca yok, öyle olmaları beni mutlu eder. Ama kindar bir gençlik asla olmayacak. Barışan bir gençlik olacak. Bölüşeceğiz, adil bölüşeceğiz. Örneğin emekli maaşlarının arasında 9 kat fark olmayacak. 9 kat fark olursa o ülkede hakkaniyet olmaz, adalet, eşitlik olmaz."

Yönetimlerinin tek adamdan oluşmayacağını belirten İnce, "Doğum şekline karışan adam değil, çocuk sayısına karışan adam değil, köprünün yerini kendisi belirleyen bir cumhurbaşkanı değil, bunları uzmanların belirlediği, onlara kulak veren bir yönetimimiz olacak. Meydanlarda her gün birilerini azarlayan bir cumhurbaşkanı değil, gençlere geleceği gösteren bir cumhurbaşkanı olacağım. Yani tek adam ve avanesi değil, ortak bir akılla ortak iyiyi bulacak bir yönetimimiz olacak. Türkiye'de özgürlükçü, demokrasi yanlısı, hukuka bilime inanan bir yönetim sadece Türkiye'dekileri değil Kırcaali'deki akrabalarımızı, Gümülcine'deki akrabalarımızı, hepsini mutlu edecek. Sizler bir başka ülkenin vatandaşısınız, bu ülke için çalışmalı, emek vermelisiniz. Ama bunu yaparken yönetimine de ortak olmalısınız. Ve kimliğinizi asla unutmamalısınız. Sizin parmağınıza diken batsa bizim yüreğimiz yanar, sizin ayağınıza taş gelse bizim yüreğimiz kanar. Benim amacım sizleri Türkiye'deki sıcak siyasetin içine sokmak değil, sizinle dertleşmek. Türkiye'de her şeyi böldüler, sizi de bölmeye çalışıyorlar. Sakın bölünmeyin. Türkiye'de şehitleri bile böldüler. Bizim bir olmamız lazım, iri ve diri olmamız lazım. Türkiye'de barış, bölgede barış, dünyada barış. Bunu gerçekleştireceğiz" dedi.

Gazetecilerin iftarın ardından "Kırcaali'yi nasıl buldunuz" diye sorması üzerine, İnce, "Benim kayınçolar işini bilir. Kırcaali'den memnun ayrılıyorum" dedi.

Akşener: Böyle dış politika ile ülkenin yürütülmesi mümkün değil (EK)

'VALLAHİ, BİLLAHİ ÖYLE KANUNLAR ÇIKARACAĞIM Kİ ELLERİ YANACAK'

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Çanakkale'nin ardından geldiği Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kadınlar ve çocuklara yönelik taciz ve tecavüzlerle ilgili çok sert açıklamada bulunarak, "Şimdi kadınların sokaklarda rahat rahat gezebileceği, tacize, tecavüze uğramayacağı, şiddete uğramayacağı bir Türkiye'yi birlikte tanzim edeceğiz. Hele o çocuklara biri bir el uzatsın. Vallahi, billahi öyle kanunlar çıkacağım ki o eller yanacak" dedi.

KADINLAR TÜLBENT HEDİYE ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Çanakkale mitinginin ardından Edirne'nin Uzunköprü ilçesine geldi. Adalet Meydanı'ndaki mitinge alanına seçim otobüsüyle gelen Akşener, yoğun ilgi ve ellerinde 'Ana Türk hoşgeldin', 'Yanaşarak değil çalışarak iktidara', 'Hoşgeldin Meral Abla' yazılı pankartlarla karşılandı. Kürsüye çıktığında çok sayıda kadının uzattığı tülbentleri toplayan Akşener, YSK'nın kamu görevinden zamanında istifa etmediği gerekçesiyle İYİ Parti Edirne birinci sıra milletvekilliği adaylığını veto ettiği Prof. Dr. Mehmet Akalın'ı sahneye davet etti. Milletvekili seçilemeyecek olan Akalın'ı Cumhurbaşkanı olması halinde ekibine alacağını söyledi.

'4-5 SAAT içinde 10 BİN İMZAYI VERDİNİZ'

Konuşmasında 4 saat içerisinde cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplandığını kaydeden Akşener, "Bugün burada büyük bir neşeyle olacaktık. Fakat sizin hemşeriniz, benim kardeşim, aynı zamanda Dramalı hemşerim, Dramalı Mehmet Hoca’nın adaylığını YSK reddetti. Yuhalamayacağız gereğini yapacağız. 24’ünde Uzunköprü gereğini yapacak. Mehmet Akalın hırsızlık yapmadı, beklide ondan gitmiştir. Yolsuzluk yapmadı, kimsenin malına, namusuna göz dikmedi ve Dramalı bir ailenin oğlu, burada yaşamış, alnının teriyle hayatını kazanan çok önemli bir bilim adamı. Benim hemşerim, sizin de hemşeriniz. Dolayısıyla önce benim partimi kurdurmamaya çalıştılar, açtık, sonra seçime sokmamaya çalıştılar açtık, sonra imzayla yola çıktık, milletimize güvendik, milletim beni göstermediği takdirde aday falan olmuyorum dedim ve imza için yola çıktık. Vatandaşımızı milletimizi tehdit ettiler ama Allah bin kere razı olsun 4-5 saat içinde 100 bin imzayı verdiniz. Şimdi muhteremlere sesleniyorum, sizin zulmünüz bana geçmez. Sizin şeditliğiniz bana sökmez. Korkunun ecele faydası yok, gideceksiniz, 24’ünde gideceksiniz. Zulüm ile abad olan nerede görülmüş ama marur olma Erdoğan senden büyük millet var, senden büyük Allah var. Bu kibir abidelerini 24’ünde evlerine göndermek bizim için borçtur, bunu da birlikte yerine getireceğiz. Şimdi Mehmet Akalın’ın milletvekilliğini yediler de ne oldu? Allah’ın izniyle benimle beraber köşkte olacak kendisi ve bu ülkeyi yönetecek insanlardan birisi olacak. Siz de onun hatırına ve bu hemşeri ablanız kız kardeşinize oy vereceksiniz" dedi.

'SARAY'DA DEĞİL, ÇANKAYA'DA OTURACAĞIM'

Cumhurbaşkanı olması halinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oturmayacağını kaydeden Akşener, "Meclis'te de Cumhurbaşkanlığı da alacağız. Saraya maraya gitmiyoruz. Atatürk’ün kurduğu, Cumhuriyet’in kuruluşunun yapıldığı Çankaya Köşkü’nde oturacağız. Bu yemeni ve tülbent devrimi diyorum ya ben, Çankaya’da müze kuracağım diyorum ya ben, FETÖ okullarından damat çemkirmiş. Diyor ki, çok şaşırdım diyor, tülbent devrimi yapacakmış çılgın proje yok diyor. Evet çılgın proje yok, çılgın proje hırsızlık demek, yandaş müteahhidin cebini doldurmak demek. Ama bu ülkede 10 milyon işsiz var bunların yüzde 26’sı genç işsizler, hepsi iş bulmak için buradan göç ediyorlar. Peki buraya fabrika yapıldı mı? Peki kadınlar da işsiz. Bunların yüzde 36’sı da işsiz. Demek ki Trakya cezalıymış. Trakya da bu muhteremi 24’ünde cezalandıracak inşallah. Ekonomin içine tükürdün, tarımın içine tükürdün ve sanayinin içine tükürdün, dış politikanın içine tükürdün ve hala eğer 24’ünde kazanırsa 'şunları yapacağım' diyor. Hadi oradan, 16 yılda yapamamışsın şimdi mi yapacaksın ?" diye konuştu.

'İLK İŞ ŞEKER FABRİKALARINI GERİ ALACAĞIM'

Özelleştirme kapsamında satılan şeker fabrikalarına değinen Akşener, seçilmesi halinde ilk işinin bu fabrikaları geri almak olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

"70 milyar dolarlık özelleştirme yaptı bu ağabeyler. 450 milyar dolarlık borç var. 2 trilyon dolarlık vergi topladılar. 16 yılda habire Atatürk’ün yaptırdığı fabrikalar satıldı. SEKA satıldı, Tekel satıldı, şeker fabrikaları satıldı. Şeker fabrikaları yalnız Amerika’dan Tillerson diye birisi geldi, 3 buçuk saat birlikte konuştular. Sonunda Alpullu başta olmak üzere Cargill’nin istediği üzerine gitti. 14 şeker fabrikası gitti. Buradan bu şeker fabrikalarını satın alanları uyarıyorum, elinize sürmeyin sakın, Cumhurbaşkanı olduğum gün ilk iş bunları iptal ederek milletimize geri vermek olacak. Gelirken habire pirinç, çeltik tarlaları gördüm. Ne oldu pirinç? Gitti, indirdiler vergiyi yüzde 5’e. Halbuki Trakya pirinci Türkiye pirincinin yüzde 50’sini karşılıyor idi. Ne oldu? Dışarıdan pirinç getirdiler. O pirinci bakın yandaşlar getirdi. Zengin edilmek üzere ortaya çıkmış yandaşlar. Bütün bunları yeniden tanzim edeceğiz. 5 yılda Türkiye gıda ithalatını kesmiş, ihracata yönelen bir ülke olacak."

İŞSİZLERE 500 LİRA VATANDAŞLIK MAAŞI

Adalet Meydanı'nda vaatlerini sıralayan İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, işsiz olanlara iş bulana kadar aylık 500 liralık maaş vereceklerini vaat ederek, "Genç işsizlere diyorum ki size ayda 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğim şayet iş veremezsek. İş buluncaya kadar ananızın babanızın karşısında ezilmemeniz için size 500 lira aylık vatandaşlık maaşı vereceğim. Bugün damat sormuş kaynağı nereden bulacağım diye. O lüks arabalar var ya, bakan biniyor, yardımcısı biniyor, oğlu biniyor, kızı biniyor. Sülalesi o arabaların içinde. Hani Mehmet Şimşek’e sorulmuştu da demişti fındık fıstık parası, ahanda işte o fındık parasını alıyorum. Bunlara diyeceğim ki, ‘inin arabalardan’ ve o parayla gençlere 500 lira maaş vereceğim aylık vatandaşlık maaşı." dedi.

16 YILLIK İKTİDAR, 11 YILLIK SIRBİSTAN'DAN ET İTHAL EDİYOR

Çifgtçilerin sorunları ve hayvancılığa da değinen Akşener, "Bizim yapacağımız iş çiftçiyle tarlayı barıştırmak. Yanlış tarım politikası burada hayvancılığı götürdü. Ama üzülmeyin diyorlar. Sırbistan’dan et ithalatı var. 16 yıllık iktidar 11 yıllık Sırbistan Cumhuriyeti’nden et ithal ediyor. Ondan sonra utanmadan Aliye Begoviç için ağlıyorlar. Fransa’dan et ithalatı var bir de. Var mı ? Yok mu belli değil? Tarım Bakanı’nın dediğine göre ne üdüğü belirsiz hayvanlar var ya, meğersem oradan deli danalı kıyma alıyormuş. Böyle bir durumda tarıma bu gözle bakan, tarlayla çiftçiyi yan yana getirebilir mi? Getiremez" diye konuştu.

'ERDOĞAN YORGUN ŞOFÖR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Meral Akşener, "Sen 16 yılda 81 müteahhidi zengin ettin ben de 81 milyonu zengin edeceğim. Eğer sanayiyi, üretime, ekonominin merkezine üretimi koymazsak Türkiye’nin hali haraptır. Bugüne kadar bir tane fabrika yapmadılar. Ancak yolun sonuna geldiler. Şimdi sayın Erdoğan ve arkadaşları yorgun bir şoför. Türkiye de bir otobüs, otobüsün içinde sizler korkuyla bekleşiyoruz. Çünkü şoför hem yorgun hem geveze. Her konuştuğunda bir şey oluyor. Türkiye bir şey kaybediyor. Ama bu defa vatandaş bunu geriye çevirecek. Çok da korkuyorlar benden. Adalet olmadan ekonomi olmaz, eğitim olmaz, zenginlik olmaz. Zengin okul fakir okul, iyi öğretmen kötü öğretmen diye eğitimi bölerseniz o eğitimden hayır çıkmaz. Sayın Erdoğan'ı ben muhasebe yüksekokulu biliyorum. Bir ara eğitimci olduğunu zannettik çünkü sabah kalktı TEOG’u kaldırdı. Zavallı Eğitim Bakanı taksi durağında çay içerken öğrendi. Sonuç itibariyle her konuda bilgili bizim AK Parti Genel Başkanı. Son olarak ekonomist olduğunu öğrendik. Meğer ekonomistmiş. Şimdi ekonomistse ve Türkiye bu haldeyse Allah'ım bizi koru. Adalete gelince önce FETÖ adalet oldu şu anda Erdoğan adalet var" dedi.

TECAVÜZ VE ŞİDDETE YENİ KANUN

Konuşmasının son bölümünde kadınların sokakta rahat gezebilecekleri bir Türkiye tanzim edeceklerini iddia ederek, "Şimdi kadınların sokaklarda rahat rahat gezebileceği, tacize, tecavüze uğramayacağı, şiddete uğramayacağı bir Türkiye'yi birlikte tanzim edeceğiz. Hele o çocuklara biri bir el uzatsın. Vallahi, billahi öyle kanunlar çıkacağım ki o eller yanacak" ifadelerini kullandı. Akşener, mitingin ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geçti.

'VATAN ÇOCUKLARININ CEBİNDE 5 LİRA VARSA BATSIN BU DÜNYA'

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Heykel Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Akşener, iktidar partisindeki bakan ve bakan çocukları ile ilgili yaptığı eleştiride, "Hatırlıyor musunuz, bir bakan çocuğu, 'neredesin oğlum', 'rezidanstayım baba.' 'Ne kadar para var oğlum?', Az var az, çok para yok baba.' 'Ne kadar oğlum?' '2 trilyoncuk baba.' Bakan çocukları, hiçbir baltaya sap olamamış, bakan çocuklarının evlerinde iki trilyoncuklar varda, vatan çocuklarının cebinde 5 lira varsa, batsın bu dünya" dedi.

'İYİ PARTİ KURULDU, TURP GİBİ OLDULAR'

İktidar üyelerinin bugüne kadar resmi bayramlara katılmadıklarını ileri süren Akşener, "İYİ Parti kurulmadan evvel, bu arkadaşlar. 10 Kasım'da, 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, 29 Ekim'de, kırılıp hasta oluyorlardı bunları hatırlayın. Mutlaka hasta oluyorlardı. Kimi hastanelik oluyordu, kimi evinde yatıyordu. İYİ Parti kuruldu. Meral Akşener ortaya çıktı, yahu bunlar turp gibi oldular. Bir iyileştiler, bir iyileştiler. Önce onlara iyi geldi, şimdi sırasıyla Türkiye'ye iyi gelecek" dedi.

'?ZENGİN FETÖCÜ'LERİN HEPSİ DIŞARIDI'

Meral Akşener, FETÖ/PDY ile yapılan mücadeleye de değinerek, "Buradaki mesele şu, önce böyle içine tükürdüler. Balyoz'lar, Ergenekon'lar arkasından 15 Temmuz'daki darbe kalkışma sebebi ile tekrar bir yumruk geldi ama benim dikkatimi çeken bir şey var. Şimdi herkes yanındakinin kim olduğunu bilmez mi küçük yerlerde ? Bilir. Zengin FETÖ'cülerin hepsi dışarıda doğru mu? Garibanlar nerede? çaycı, çorbacı hapiste" dedi.

Başbakan Yıldırım: Hangi yetkiyle bu vaatleri yapacaksın (EK)

BAŞBAKAN YILDIRIM, ÜNYE’DE VATANDAŞLARLA İFTAR YAPTI

Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Ünye ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iftar programına katıldı. Başbakan Yıldırım ilk olarak alanda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Ardından vatandaşlara hitaben konuşma yapan Başbakan Yıldırım, "Bundan sonra da amacımız ve hedefimiz ülkemize çok daha fazlasını yapmaktır. Seçimler önemli dedim. Neden önemli. Çünkü kader, coğrafya kaderi belirler. Bizim coğrafyamız bizim kaderimiz. Bu topraklarda ayakta kalmak, ayakta durmak ve bölgemizde, ülkemizde planlanan oyunları bozmak için güçlü meclise güçlü hükümete ihtiyacımız var. Çocuklarımızın aydınlık yarınları için, ilerlemenin ayakta kalmanın gereği için bu seçimlere çok ama çok önem veriyoruz" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Toz duman göz gözü görmüyor vaatler, vaatleri kovalıyor ama kimin ne dediğini ağızdan çıkanı kulak duymuyor. Öyle bir vaatler var ki şaşarsınız. Hiç ölçü yok endaze yok fren yok. Almış başını gidiyor. Gelsinler vaat etsinler bununla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Ama şunu bilmek lazım vaat edenin kim olduğuna bakmak lazım. Geçmişine, siciline bakmak lazım. Millet, 'AK Parti vaat ederse yapar diyor'. Çünkü 15 yılımız dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek geçti. AK Parti yapmayacağı işin sözünü de vermez. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, bay İnce, çıkıyor diyor ki 'ben şunu yapacağım, bunu yapacağım. Şuna şu kadar vereceğim' filan falan gayet güzel, kulağa hoş geliyor değil mi? Ama parti başkanı da diyor ki 'Biz, Cumhurbaşkanlığı sistemini kaldıracağız. Parlamenter sisteme döneceğiz parlamenter sistemde de Cumhurbaşkanı sembolik olacak, yetkileri olmayacak'. İnce, ince ince konuşuyorsun da yetkin yok yetkin. Nasıl olacak? Bir yandan parlamenter sisteme döneceksin bir yandan da büyük büyük laflar edeceksin. Millet bunu yer mi? yemez. Bizim millet, ince eler sık dokur İnce’yi eler Erdoğan’ı seçer bu kadar basit" dedi.

Fındıkla ilgili de açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Öyle bol keseden atmakla olmaz, fındığa onu vereceğim bunu vereceğim deyip ortadan kaybolmak olmaz. Biz 16 yıldır buradayız. Fındığı dünya markası yapan, dünya fındık üretimini yüzde 75’inden fazlasını tam sağlayan Türkiye’dir. Onunda 3 de 1’ini Ordu çıkarıyor. Tabii ki fındığa gereken önem verilecek. Gerekirse Ofis’i görevlendireceğiz fındık alımını gerçekleştireceğiz. Üreticimizin hakkını hukukunu sonuna kadar koruyacağızö diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi yeniden inşa etmeye kararlıyız (3)

KILIÇDAROĞLU: EMEKLİ AYLIĞI'NIN EN ALT LİMİTİ BİN 500 LİRA OLACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'daki programlarının ardından geldiği Amasya'da bir düğün salonunda iftar öncesi sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve iş adamlarıyla buluştu. CHP lideri burada yaptığı konuşmada bin 500 TL'nin emekli aylığının en az limiti olacağını belirterek, "Şuan Türkiye’de 1 milyon 644 bin emeklinin, emekli aylığı bin 500 liranın altında. Allah aşkına madem ramazan sofrasındayız. Ayda 500-600 lira ile hangi emekli geçinir. Hangi ülkeye siz barışı, huzuru getirebilirsiniz. Diyosunuz ki 'ayda 500, 600, 800 lira alan emekli siyaseti düşünsün'. Ya, nasıl düşünecek? Aybaşına kadar ben evi nasıl geçindireceğim, onun birinci problemi bu, birinci sorunu bu, peki ne olmalı asgari emeklilik aylığında da bir taban olmalı. Ne kadar, en az bin 500 lira taban olmalı, en az bin 500 lira vermek zorundasın. Biz, 'emekliye iki maaş ikramiye verelim, Ramazan ve Kurban bayramında' dediğiniz, zaman kıyamet koptu. Halbuki paranın dolaşım kanalları değişiyor. Bin 500 lira emekli aylığı en alt limit olacak. Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ikramiye aldığında ne yapacak. Ev mi? daire mi alacak? Yok, arkadaş ya, ne yapacak kahvede oturacak, parayı harcayacak. Esnaf kazanacak, bakkal kazanacak, bunlar kazanacak. Buna rağmen halen beklentilerimiz yerine gelmiş değil, ama bunları yapmak zorundayız. Bunları gerçekleştirmek zorundayız. Çiftçi üretiyor, çiftçi kaybettiğinde hepimiz kaybederiz. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyorsa, bu hepimizin ortak sorunu olmak zorundadır. Konya’dan küçük bir devletin yıllık tarım ihracatı 185 milyar dolar, peki devasa Türkiye’nin ihracatı ne kadar tarım da, 17 milyar dolar. Peki niye oluyor böyle toprak mı yok ? Var. Çiftçi mi yok? Var. Güneş mi yok? Var. Su mu yok? Var. ne eksik ? Ben size söyleyeyim. Namuslu siyaset eksik, eksik olan bu, namuslu siyaset" dedi.

HÜKÜMET GEÇİCİ

Öfkeyle devlet yönetilemeyeceğini ve hükümetin geçici olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Akılla devleti yönetmek zorundayız, öfkeyle devlet yönetilmez. Kinle devlet yönetilmez ya da kavgayla devlet yönetilmez, devlet akılla yönetilir. Devletin temeli nedir? Liyakattir. Yani adalettir. Adalet, devletin temeli yani mülkün temeli. Devletle, hükümet farklı kavramlardır. Devlet ayrıdır, bakidir. Hükümet geçicidir. Bugün var, yarın seçim olur, başka bir hükümet alır. Devlette liyakat esası vardır. Siyasette liyakat yoktur. Ne demek diyeceksiniz, Şu demek. Devlette en küçük memur, unvanı şeftir. Şef olmanız için üniversite mezunu olmanız lazım. Sınava girip, şeflik sınavını kazanmanız lazım. Müsteşar olmanız içinde 12 yıl devlette çalışmanız lazım ve bunun belli bir miktarı üst düzey yönetici olmanız lazım. Peki siyaset? Başbakan ve Bakan olmak için iki şey lazım; savcılıktan temiz kağıdı, bir de ilkokul diploması o kadar, Başbakan olabilirsiniz. O nedenle devleti, hükümeti ayırmamız lazım. Hükümet devlet olmak için gelmez, devlet olmak için gelirse orada demokrasi olmaz. Hükümet liyakat esasına göre konuşlanmış bir devleti yönetmek üzeredir" diye konuştu.

SEÇİME ALMANYA ÖRNEĞİ

Seçimlerde Almanya'yı örnek veren Kılıçdaroğlu, "Almanya’da seçimler oldu. Aylarca hükümet kurulmadı. Hiçbir işadamı çıkıp 'hükümet kurulmadı biz ne olacağız?' diye düşünmedi. Niçin, devlette liyakat esası var, herkesin işi var, herkes kendi görevini yapıyor. İş adamının da, memurun da, sanayicinin de her şeyi işi tıkır tıkır çalışıyor. Gidip birisine yalvarmaya, yakarmaya, 'acaba bu işim olacak mı? Olmayacak mı?' diye düşünmeye gerek yok. Her şey yürür, tıkır tıkır yürür. 4 ay mı kurulmadı, 5 ay mı kurulmadı, hemen bir daha erken seçim kimsenin aklına gelmedi. Demek ki devlette liyakat çok önemli ve bunları sağlamak zorundayız" diye konuştu.

ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET EDEREK, AMASYA’DAN AYRILDI

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Irak'ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan 3 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç'un Gümüşhacıköy’deki babası İzzet ve annesi Naciye Koç’a taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, ziyaretinden sonra karayolu ile Merzifon ilçesine geçti. Kılıçdaroğlu, ardından havayoluyla İstanbul’a harekat etti.

Taş ocağı istemeyen köylüler, seçimleri boykot edecek



BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı 200 nüfuslu Hüsamettindere köyü sakinleri, köylerinin yakınında yapımı süren taş ocağının kapatılmasını istiyor. Köylüler, taş ocağı kapatılmazsa 24 Haziran seçimlerini boykot ederek oy kullanmayacaklarını söyledi.

Mudurnu'ya bağlı Hüsamettindere köyü sakinleri, Yallama mevkiinde bir firma tarafından açılan taş ocağının yapıldığı alanda 200 yıllık çam ağaçlarının ve hayvanlar için kullanılan suyun kesildiğini iddia ederek, ocağın bulunduğu yerde toplandı. Köyde, aktif olarak 3 taş ocağının çalıştığı ve yenisinin yapımı sürdüğünü söyleyen köylüler, çalışmaların durmasını istedi. Köylüler, hafriyat kamyonları ve taş ocağının çıkardığı tozdan dolayı sağlıklarının bozulduğunu belirtti. Köylülerden Reşat Başkal, "Mevcut taş ocakları ve yeni açılmak istenen taş ocağı yüzünden sularımızın kirlenmesi, ormanımızın zarar görmesi ve meramızın, bitkilerimizin kuruması, yeni yapılan yerleşim yerlerindeki evlerde oturulamaması nedeniyle ocakların açılmamasını istiyoruz. Çok büyük bir alanda ağaç kesilmek isteniyor. Biz bunları kestirmek istemiyoruz. Bu ocakla birlikte köyümüzde 4'üncü taş ocağı açılmış oluyor. Şu anda 3 tanesi aktif hale getirildi" dedi.

Köyde hayvancılık işiyle uğraşan İlker Kavi de seçimleri boykot edip, oy kullanmayacaklarını ifade ederek, "Yolumuz da memleketimiz de kalmadı. Memleketimizi talan ettiler. Ben bundan sonra oy vermiyorum. Hiç kimseye oy vermiyorum. Bu devlet bizi talan ettikten sonra niye oy kullanalım. Bizim oy kullanacak yerimiz kalmadı artık. Bir köye bu kadar taş ocağı açılır mı? Her gün tozun içinde bekliyoruz. Her gün kaya patlıyor. Boykot edeceğiz, kullanmayacağız bundan sonra. Bu çam ağaçları bize ebemizden, dedemizden miras kaldı. Bak bir günde elin müteahhidi dağıtmış geçmiş" diye konuştu.

Hüsamettin Dere köyü Muhtarı Metin Göldemir ise şöyle konuştu:

"Sağlımız yönünden sıkıntıdayız. Sadece burası değil, zirveye de başka bir taş ocağı yapılacağından bahsediliyor. Ruhsatları alınmış diye duyduk. Buralara ÇED gerekli değil raporu veriliyor. Şu anda köyümüzde 4 ocak var. Hepsine ÇED gerekli değil raporu verilmiş. Ağaçları da açılacak olan taş ocağı için kesildi. Biz ocağın yerinin değiştirilmesini istiyoruz. Köylüler, 'Köye sandık kurdurmayacağız' diyorlar. Ama sandık kurdurmamak mümkün olmaz. Kanunsuz bir şey. Oy kullanmak her vatandaşın hakkıdır. Bizim de vatandaşlık görevimiz ama devlet bize görevini yapmadığı için bizim köylülerimiz de vatandaşlık görevini yapmamaya karar vermiş durumda. Bizim bu ocaklarımız iptal olmazsa oy kullanmayacaklar."

Çanakkale'de, 77 kaçak göçmen yakalandı



ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Sahil Güvenlik ile Jandarma ekipleri tarafından karada ve denizde düzenlenen iki ayrı operasyonda, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçiş yapmak isteyen toplam 77 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi Müsellim Boğazında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün sabah saat 08.00 sıralarında Burunucu mevkiinde denizden 2 mil açıkta bir grup kaçağın lastik bot ile Midilli istikametine gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 'TCSG 28' Bot komutanlığınca düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Suriye, Myanmar, Komor Adaları ve Irak uyruklu 46 kaçak yakalandı. TCSG 28 Botu ile Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenlere burada giyecek ve yiyecek verildi. Aynı saatlerde karadan Küçükkuyu beldesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları minibüste 31 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik ve Jandarma tarafından yakalanan toplam 77 kaçak, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Metruk binada çıkan yangında bir kişi öldü



BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, metruk binada çıkan yangında Nazmi Yıldız (30), hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir kullanılmayan 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ardından soğutma ve tespit çalışmaları için binaya giren ekipler, Nazmi Yıldız'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saklandığı ağacın kovuğuna yıldırım düşmesiyle öldü



KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde, Mustafa Körlü (49), yağmurdan kaçarak saklandığı ağaç kavuğuna yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Akifiye Mahallesi Soğucak mevkiinde meydana geldi. Aniden başlayan yağmurdan kaçan Mustafa Körlü, bir ağacın kovuğuna sığındı. Körlü, yağmurun bitmesini beklerken ağaca yıldırım isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Körlü'nün öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Körlü'nün cesedi Andırın Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ortaokul öğrencisi barajda boğuldu



İZMİR'in Beydağ ilçesinde, serinlemek için 2 arkadaşı ile Beydağ Baraj Gölüne giren ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Caner Çam, boğularak yaşamını yitirdi.

Beydağ 80. Yıl Aşağı Aktepe Ortaokulu öğrencisi Caner Çam, dün saat 14.00 sıralarında, arkadaşları D.Ö. (10) ve S.Ö. (9) ile Beydağ Barajı'na gitti. Bir süre barajın kenarında oturan 3 arkadaş, serinlemek için baraj gölüne girdi. 3 arkadaştan Caner Çam, yüzme bilmemesine rağmen kıyıdan uzaklaştı. Çam, bir süre sonra suya batıp çıkarak, gözden kayboldu. Kıyıya çıkan D.Ö. ve kardeşi S.Ö.'nün yardım istediği çevredekiler tarafından Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kıyıdan yaptıkları aramada Çam'ı bulamayınca, suda arama çalışması başlatılması için yardım istedi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden çağrılan 2 dalgıç, 15 dakikalık bir çaba sonucunda Çam'ın, suya girdiği yerin yaklaşık 10 metre ilerisinde, balçığa saplanmış cansız bedenini buldu. Çam'ın sudan çıkartılan cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çam'ın cesedi götürülürken, olay yerine gelen babası Ali Çam ve annesi Nurten Çam sinir krizi geçirdi. Beydağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü ve CHP'li Beydağ Belediye Başkanı Vasfi Şentürk, olay yerine gelerek bilgi aldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaçakların paralarının silahla gasp edildiği iddiasına 3 gözaltı



EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 1'i hamile 9 kaçağın paralarını silah zoruyla gasp ettikleri öne sürülen 3 kişi, jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, İpsala ilçesine bağlı Pazardere köyü ile Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesi arasındaki arazide meydana geldi. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaptıkları sırada Beyendik beldesi yakınlarında yaya olarak yürüyen 1'i hamile, 9 kaçağı yakaladı. Yakalanan kaçaklar, jandarmadaki ifadelerinde arazide yürüdükleri sırada yanlarına gelen iki araçtan inen 3 kişinin silah zoruyla paralarını gasp ettiğini öne sürdü. Jandarma, kaçakların ifadeleri ve çevrede yaptıkları araştırma doğrultusunda 06 FRG 70 ve 59 JC 412 plakalı araçları Keşan'da durdurdu. Araçlarda bulunan şüpheliler B.A. (24), E.E. (24) ve İ.E. (55), gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramada ise 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve gasp edildiği iddia edilen paralar ele geçirilerek, el konuldu. Şüpheliler, Keşan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Antalya'da bisikletli tacizci yakalandı



ANTALYA'da elektrikli bisikletle kadınlar ve kız öğrencilerin yanına yaklaşıp cinsel organını gösterdiği öne sürülen gösteren şüphelinin, aşçılık yapan M.Ü. (38) olduğu belirlendi. M.Ü., polis tarafından evinde yakalandı.

Olay, geçen hafta Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 ve 79 sokaklar üzerinde meydana geldi. Sabah ve akşam saatlerinde ortaya çıkan elektrikli bisiklet kullanan şüpheli, mahallelinin kabusu oldu. İyi giyimli ve kırmızı beyaz elektrikli bisikletle mahalle arasında cinsel organını teşhir ederek gezen şüphelinin son hedefi, parkta oturan liseli 2 kız oldu. Öğrenciler durumu öğretmenlerine, ardından veliler aracılığıyla polise bildirdi. Mahallede denetimlerini artıran polis, şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurdu.

EVİNDE YAKALANDI

Polis, kamera görüntülerinden şüphelinin M.Ü. olduğunu belirledi. Yine teşhirden 5 suç kaydı olduğu tespit edilen M.Ü., Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşma Bürosu ekipleri tarafından saat 15.30 sıralarında Etiler Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. Evli ve bir kız çocuğu babası M.Ü., gözaltına alınarak Ahlak Büro Amirliği’ne götürüldü. Şüphelinin elektrikli bisikletine de el konuldu.

Sağanak, Sivas'ta hayatı felç etti



SİVAS'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ev ve işyeri sular altında kalırken, araçlar ise su birikintilerinde mahsur kaldı.

Sivas'ta dün akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarında ulaşımda aksaklık yaşandı. Sivas Belediyesi ekipleri su birikintisi olan bölgelerde çalışma yaptı. Organize Sanayi Bölgesi 1'inci kısmı sular altında kaldı. Bazı işyerlerini su basarken, araçlar ise su birikintilerinde mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar ise araçlarına dolan suları tahliye etmeyi çalıştı. Kılavuz Mahallesi Emir Paşa Caddesi'nde su birikintisi nedeni ile yol ulaşıma kapandı. Huzur mahallesinde bulunan müstakil evleri ise su bastı. Mehmet Sarıgül'e (67) ait müstakil evin bahçesinde bulunan çok sayıda tavuk ve kuş telef oldu. Evinin sular içinde kaldığını söyleyen Mehmet Sarıgül, "Evimizi tamamen su bastı. 20 tane tavuğum, 50 tane kuşum vardı. Hepsi öldü. Evin içindeki halılar, kilimler her şey suyun içinde kaldı" dedi.

Eşyaları su altında kalan mahalle sakinlerinden Gülten Yumuşak'a ait evde ise hayvanlarının selde telef olduğunu söyleyen Yumuşak, "Beyaz eşyalarım, televizyonum hiç biri çalışmıyor. Elektrikleri kapatmak zorunda kaldım. 40 tavuğumdan 10 tanesi kaldı, diğerlerini sel götürdü" dedi. Çevre sakinleri her yağmurda bu tür sıkıntılar yaşandığını ileri sürerek yetkililerden yardım istedi.

Güney ilçesinde sağanak yağmur hasarı (EK)

ZARAR 20 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin, Güney ilçesinde oluşan sel felaketinin izlerini silmek için yürüttüğü temizlik çalışmaları sürüyor. Sel esnasında yaşanan toprak kayması nedeniyle park halindeki bir traktörün üzerine duvar yıkıldığı, aracın zarar gördüğü görüldü. Güney Belediye Başkanı AK Partili Halil Ayhan, ilçeye selin verdiği ekonomik zararın 20 milyon liranın üzerinde olduğunu belirterek, "İlçede metrekareye düşen yağış miktarı çok fazlaydı. İlçe merkezinde alt yapı çalışmalarımız sürüyordu. Bazı yerlerde altyapı ve üst yapı tamamen çöktü. Yollarda yaşanan çukurlar nedeniyle içme suyu şebeke ve kanalizasyon hatları yüzeye çıktı. Alt ve üst yapıda büyük zarar var. 300 ev dışında ilçedeki evlere su verdik. Tarım arazilere de büyük zarar gördü" dedi.

Kars'ta aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi



KARS’ta aniden bastıran şiddetli yağmur, bazı yolları kısa sürede göle çevirdi. Vatandaşlar ve sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, saat 21.00 sıralarında şiddetini artırdı. Faikbey Caddesi Çamlıca Durağı kavşağındaki rögar kapaklarının tıkanması nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar yolun karşısına geçemeyince, hızlı seyreden araçlarda yayalara su sıçratarak zor anlar yaşattı. Bir vatandaş ise işyerinden poşet alıp ayaklarına takarak yolun karşısına geçebildi. Belediye görevlileri ihbar üzerine olay yerine giderek tıkanıklıkları açtı ve suya yön vererek caddeyi rahatlattı.

Sondaj gemisi 'Fatih' Akdeniz'e uğurlandı



ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akdeniz'e uğurlanan Türkiye'nin ilk sondaj gemisinin ismini 'Fatih' olarak açıklayarak, ikinci geminin de Karadeniz'de olacağını, denizlerde karış karış arama yapılacağını söyledi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Beldeport Limanı'ndaki sondaj gemisi hazırlıkları tamamlanarak Akdeniz'e Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı törenle uğurlandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Akdeniz'de yapacağı petrol arama çalışmalarında kullanılacak gemi, yaklaşık 6 ay önce Norveç'ten İzmit Körfezi'ne ulaştı. 6 ayda hazırlık çalışmaları tamamlanan 'Deepsea Metro2' olan geminin adı 'Fatih' olarak değiştirildi.

Bakan Albayrak törende yaptığı konuşmada geminin adını 'Fatih' olarak açıklayarak, "Fatih Sultan Mehmet bir çağı kapatıp yeni bir çağı açtıysa, Fatih gemimiz de bugün vira bismillah diyerek Türk petrol ve gaz arama sondajcılığında yeni bir çağ açacak. Gittiğimiz yerlerden tüm ulusumuzu sevindirecek güzel haberlerle dönmesini bekliyoruz. Bugün hakikaten gururluyuz. Enerji tarihinde yeni bir milada hep birlikte şahitlik ediyoruz. Artık kendi sondaj gemimizle, kendi mühendisimiz ve yerli ekipmanlarımızla derin deniz sondajlarımıza başlıyoruz. 1970'lerde başlayan deniz sondajcılığı hayali yerli ekipman ve insan eksikliği nedeniyle hep eksik kaldı. Hep bu alanda uluslararası şirketlerin eline baktık. Aradan geçen bu sürede çok ama çok mesafeler kat ettik. Alt yapıya, beşeri sermayeye yoğun yatırım yaptık. Bugün hamdolsun emeklerimizin karşılığını aldığımız tarihi bir gün olarak kayda geçiyor" dedi.

'KÜRESEL ANLAMDA BU SEKTÖRDE DANA ETKİN BİR KONUMA ULAŞACAĞIZ'

Sondaj operasyonlarının yönetiminin ağırlıklı olarak Türk mühendisleri tarafından yürütüleceğini belirten Bakan Albayrak, "Dünyanın en gelişmiş deniz sondaj gemisi ile artık biz de küresel anlamda bu sektörde daha etkin bir ülke konumuna ulaşacağız. Teknolojik alt yapı ve iş güvenliği ekipmanları noktasında da dünyanın en üst klasmanındaki gemimizle özellikle Akdeniz ve Karadeniz'deki varlığımız çok daha fazla hissedilecek. 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabilme kabiliyeti ile derin deniz sondajları noktasında yeni rekorlara imza atacağız. Denizlerde petrol ve doğalgaz neredeyse Fatih gemimizi oraya gönderip kuyularımızı kazmaya başlayacağız. Haklarımız doğrultusunda Akdeniz ve Karadeniz'de petrol arayacağız" diye konuştu.

Bakan Albayrak ikinci geminin TPAO'nun portföyüne katacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu stratejiye bir gemi yeter mi? Yetmez. O zaman dedik bir Akdeniz'de bir de Karadeniz'deyse ikinci gemimizi de inşallah Fatih'in yanına en kısa sürede ekleyerek iki gemimizle tıpkı Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin gibi, Fatih'in yanına da bir kardeş ona da böyle bir güzel bir inşallah koyduktan sonra üç tarafı denizlerle çevrili ama denizlerinde aktif olmayan o eski Türkiye'ye nazire yaparcasına petrol doğalgaz aramacılığında denizlerimizde karış karış denizlerimizi arayacağız. İkinci sondaj gemimizi de bu yıl içerisinde inşallah TPAO Enerji Bakanlığı portföyümüze katacağız."

Bakan Albayrak, daha sonra geminin kaptanı ile görüşme yaptı. Gemi, törenin ardından demirli bulunduğu limandan Akdeniz'e doğru hareket etti.

Başkandan, kesilen ağaca ağlayan Doruk'a 'ağaç dikme' sözü



DÜZCE'de, okul yolu üzerindeki ağacın kesildiğini görünce ağlayan Doruk Tuzcu (8) ile görüşen Belediye Başkanı Dursun Ay onun adına ağaç dikme sözü verdi.

Düzce'de özel bir okulda eğitim gören 2'nci sınıf öğrencisi Doruk Tuzcu, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi yanındaki ağacın kesildiğini görünce büyük üzüntü yaşadı. Ağacın köküne kapanan çocuk ağlarken, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Doruk'un duygularına sosyal medya kullanıcıları da ortak oldu. Görüntüleri izleyen Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Doruk Tuzcu ve babası Emrah Tuzcu ile kesilen ağacın yanında buluştu. Başkan Dursun Ay, Doruk'a onun adına bir ağaç dikileceği sözü verdi. Doruk Tuzcu, ağacın kesilmesi nedeniyle çok fazla üzüntü duyduğunu belirtti.

Baba Emrah Tuzcu, Doruk gibi çocukların çoğalmasını isteyerek, "Biz böyle bir evlada sahip olduğumuzdan dolayı Allah'a şükür ediyoruz. İyi ki böyle bir evlada sahibim. Annesi ile okuldan gelirken ağacın kesildiğini görüyor. Bizim oğlan durmadan karşıya geçiyor ve ağaca sarılıyor. Annesi peşinden gelip cep telefonu ile çekiyor. Biz bu videoyu paylaşırken şunun ön plana çıkmasını istedik; herkesin Doruk gibi bir kalbi olmasını istedik. Ağaçların kuruduktan sonra kesilmesi gerekiyor, ancak yerine ağaç dikilmesi de gerekiyor. Böyle bir evlada sahip olduğum için herkesin görmesini istedik. Video çok paylaşılınca haber oldu. Burada bir art niyet gütmüyoruz. Kurumlar ağaç kesiyor ya da başka bir amacımız yoktu. Bizim amacımız doğa sevgisini aşılamaktı. Doruk gibi çocukların ve nesillerin çoğalmasını umuyorum" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise "Ben görüntüleri izledim. Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü dalları çok kuruduğu ve döküldüğü için, çevreye zarar verdiği için kesmişler. Evladımız görmüş ve üzülmüş. Ben de kendisi ile görüşmek istedim. Biz evladımızın adına, onun adına ağaç dikelim istiyoruz. Kendisi duyarlı. Şu anda çok büyük bir park yapıyoruz. Sürekli ağaç dikiyoruz. Her tarafı yeşillik ve ağaçlık bir ilde yaşıyoruz. Ağaç kesmiyoruz" diye konuştu.

