DHA YURT BÜLTENİ-1

1)CHP'Lİ ÖZEL: ADALET BAKANI BENİ TELEFONLA ARADI



CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Adalet Bakanı, beni telefonla arayıp, 'Özgür Bey resmi bir başvurunuz var. Muharrem Bey gelsin belgeleri incelesin' dedi. Kendisine, 'Bu nasıl bir çağrı? Cumhurbaşkanı adayının gelip belge incelediği nerede görülmüş?' diye karşılık verdim" dedi. CHP Manisa milletvekili Özgür Özel, Manisa'nın Akhisar ilçesinde, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Buradaki ziyaretleri sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yüklendi. Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Fetullah Gülen'in iadesini talep ettiği dosyanın usulüne uygun hazırlanmadığını ifade ettiğini hatırlatan Özel, "Bunun üzerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, biraz da eski Adalet Bakanı olma sıfatıyla, 'Gelin belgeleri inceleyin' demişti. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhurbaşkanı adayımızın görevlendirdiği uzman 2 hukukçu ve grubumuzdan görevlendirilen 2 milletvekilimizi, dört kişilik bir heyet olarak Adalet Bakanlığı'na geçen 25 Mayıs'ta resmi yazı ile bildirdik. Bugüne kadar geçen süre içinde her hangi bir gelişme yaşanmamış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Pazartesi akşamı televizyonda bu konuya açıklık getireceğini söyleyip, konunun adını dahi anmamıştı. Adalet Bakanı, dün akşam üzeri beni telefonla arayıp, 'Özgür Bey resmi bir başvurunuz var. Muharrem Bey gelsin belgeleri incelesin' dedi. Kendisine, 'Bu nasıl bir çağrı. Cumhurbaşkanı adayının gelip belge incelediği nerede görülmüş?' diye karşılık verdim" dedi.

Adalet Bakanı Gül'ün ayrıca konunun uzmanı arkadaşları görevlendireceğini de belirterek, "O belgelerin usulsüz olduğunu Muharrem İnce iddia ediyor, gelsin yanına da birkaç kişi alsın ve incelemeyi kendisi yapsın" dediğini de aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Bunun üzerine Adalet Bakanı Gül'e şunu hatırlattım; 'Muharrem İnce, CHP'nin cumhurbaşkanı adayıdır ve 13'üncü cumhurbaşkanı namzedidir. Ona, 'Gel burada evrakları incele' ifadesini kullanmak nezaketten yoksun bir yaklaşımdır. Bizim, 'Peki biz geliyoruz. Bizi de orada Recep Tayyip Erdoğan beklesin' dersek bu nasıl bir yaklaşımsa, Gül'ün, 'Muharrem İnce gelsin evrakları incelesin' demesi yaklaşımı da anı şekilde nezaketsiz bir yaklaşımdır. Heyetimiz 5 gündür cevap bekliyor. Bu heyete cevap vermek yerine, 'Biz bunu televizyonda açıklayacağız' demek kaçak güreşmektir. Cumhurbaşkanı, 'Televizyonda açıklayacağım' dedi, arkası fos çıktı. Şimdi de Abdulhamit Gül, 'Muharrem İnce kendi gelsin incelesin' diyor. Bu ipe un sermektir. Hem programı hem de üstlendiği görevi gereğince Muharrem İnce'nin gelip Adalet Bakanlığı'nın tozlu raflarında dosya incelemesini teklif dahi etmek hadsizliktir. Bundan sonraki süreçte Adalet Bakanlığı'ndan bekliyoruz; 4 kişilik heyetimiz hazır, izin verirseniz gelir incelerler ve raporunu Sayın Cumhurbaşkanı adayımıza ve partimize sunar, bu raporu da bütün kamuoyu ile paylaşırız. Kendine güvenmeyenler, attıkları yalanın altında kalanlar şimdi ipe un serip başka yollardan kaçak güreşe başladılar. Bunu milletimize şikayet ediyoruz."

Görüntü Dökümü

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-CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in açıklamasından görüntü

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ /AKHİSAR(Manisa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)SİVAS'TA SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

SİVAS'ta aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta dün saat 15.30 sıralarında başlayan sağanak, günlük yaşamı felç etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak sonrası bazı bölgelerde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşandı. Sivas Belediyesi ekipleri su birikintisi olan bölgelerde çalışma yaptı. Kılavuz Mahallesi Emir Paşa Caddesi'nde Esat Kar'a (21) ait 58 NA 132 plakalı aracın içi su ile doldu. Aracın sahibi suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Diğer yandan Huzur Mahallesi'nde yaşayan Ayşegül Koçil'e (61) ait evi de su bastı. Evdeki eşyalar zarar gördü. Yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Yağış görüntüsü

-Su basan evden görüntüler

-Yollardaki su birikintileri

-Su dolan aracı temizleme çalışması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)KULA'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ



MANİSA'nın Kula ilçesinde öğleden sonra 20 dakika boyunca etkili olan sağanak, zor anlar yaşattı. Kula'da aniden başlayan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. 20 dakika aralıksız yağan sağanak, ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden oldu. Göle dönen yollarda sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti. Sağanaktan en çok, Bey Mahallesi etkilendi. 1 No'lu Sağlık Ocağı önü ve Zaferiye Mahallesi Çukurbağ mevkiinde bazı araçlar yolda biriken sudan geçemedi. Yağış sonrası tıkanan mazgalları, itfaiye ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri açarak, biriken yerlerdeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

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- Göle dönen yollardan görüntü

- Yoldan kalan bir araçtan görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Hasan YİĞEN /KULA(Manisa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)AYDIN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler araçlarıyla mahsur kalarak zor anlar yaşadı. Nazilli'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle 75'inci Yıl Bulvarı'ndaki alt geçidi su bastı. Bazı sürücüler araçlarıyla alt geçitte mahsur kalırken, Nazilli Devlet Hastanesi'ne giden yol da sular altında kaldı. Nazilli Belediyesi'ne ait iş makinaları ise yolda kalan araçları kurtardı. Bazı evlerin bodrum katlarını da su bastı. İtfaiye ekipleri evlerini su basan vatandaşlara yardımcı olurken, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Belediye ekiplerinin suları tahliye etmek için başlattığı çalışma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Su basan alt geçitten görüntü

- Yolda kalan araçtan görüntü

- Su basan yollardan görüntü

- Araçların belediye ekiplerince kurtarılışından görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK /NAZİLLİ(Aydın),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)BELEDİYE DEPOSUNDA YANGIN



TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, belediyenin depo olarak kullandığı eski garaj binasında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Çerkezköy Belediyesi'nin Kızılpınar Mahallesi'nde bulunan ve depo olarak kullanılan eski garaj binasında dün saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depoda kullanılmayan araç lastiklerinin de tutuşmasıyla yükselen alevler ve siyah duman gökyüzünü kapladı. Dumanlar ilçenin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, alevleri gören vatandaşların bölgeye gelmesi üzerine jandarma ekipleri şerit çekerek çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Daha sonra soğutma çalışmaları sürdürüldü. Çevrede toplananlar ise söndürme çalışmalarını yüksek tepelerden izledi. Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Depodan yükselen alevler

Gökyüzünü kaplayan dumanlar

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

Yangını izleyen vatandaşlar

Söndürme çalışmaları

Detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA / ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)ÇORLU'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilde Selahattin Söğüt (55) öldü, eşi Çiğdem Söğüt yaralandı.Kaza, bu gece yarısı Çorlu-İstanbul çevre yolunun mezarlık mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi şehir içi otobüslerinde şoför olarak çalışan Selahattin Söğüt, eşi Çiğdem Söğüt, Ergene ilçesinde yakınlarına iftar yapmaya gitti. İftar sonrası çift, Selahattin Söğüt'ün kullandığı 59 ZS 187 plakalı otomobille evlerine dönmek üzere yola çıktı. Mezarlık mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil orta refüje çarptıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlandı. Ters dönen otomobilin içinde Selahattin Söğüt, olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Çiğdem Söğüt ise yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen Selahattin Söğüt'ün cenazesi ise Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Kaza yeri vet ters dönen araç

Ambulans ve itfaiyenin ekipleri

Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

Cesedin taşınması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN /ÇORLU(Tekirdağ),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)TIR'IN DORSESİNE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

BALIKESİR?in Ayvalık ilçesinde, TIR'ın dorsesine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Berkıl (49), yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, Altınova Kavşağı'nda meydana geldi. Burhaniye?de yükünü boşaltıp, İzmir Aliağa?ya dönmek üzere yola çıkan Mehmet Eser (51) yönetimindeki 35 F 6577 plakalı TIR?ın 35 VZZ 73 plakalı dorsesine, Hasan Hüseyin Berkıl?ın kullandığı 58 LA 607 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobilin şoför mahalline kadar olan bölümü dorsenin altına girdi. Sürücü Berkıl'ın ağır yaralandığı kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ve itfaiye ekipleri ise yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Sağlık görevlilerince ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Berkıl, tüm müdahalelere rağmen kurtartılamadı.

Jandarma tarafından ifadesi alınan TIR sürücüsü Mehmet Eser'in "Önümdeki araçlarla beraber kırmızı ışıkta durdum. Birden arkamda gürültü koptu. Aşağı inip, baktığımda otomobilin TIR?ın altına girdiğini gördüm. Hemen yardım çağırdık" dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden genel detay görüntüler.

Yaşamını yitiren sürücünün sedye ile ambulansa götürülmesi.

TIR sürücününün olayı anlatması.

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN / AYVALIK(Balıkesir),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)MERAKLILAR SEYRETTİ, YARALILARA ALIŞVERİŞE ÇIKAN SAĞLIKÇI MÜDAHALE ETTİ



ŞANLIURFA'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralıların etrafında toplanan onlarca kişi cep telefonları ile çekim yaparken, bu sırada alışverişe çıkan sağlık görevlisi Fatma N., kalabalığın arasına girip yaralılara müdahale etti.

Kaza, öğleden sonra Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yasak olmasına rağmen toplu taşıma araçlarının geçiş güzergahında ilerleyen İsmail Yeşil ile Suriyeli Salih Abut'un kullandığı iki elektrikli motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada devrilen her iki motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazada Suriyeli Salih Abut'un kullandığı motosikletinde iftarlık için taşıdığı et, tatlı poşetleri ise yola saçıldı. Bir süre trafiğin aksamasına neden olan kazada yolda yatan 2 yaralının etrafını onlarca meraklı kişi sardı. Cep telefonuyla yaralıları kaydeden meraklılar, bir süre olay yerine 112 sağlık ekiplerinin gelmesi için bekledi. Bu sırada etraflarını saran ve hava almakta güçlük çeken yaralıları fark eden Fatma N., toplanan kalabalığın arasına girip yaralılara yardım etmeye çalıştı. Eşiyle alışverişe çıkan ve sağlık görevlisi olduğu öğrenilen genç kadın, kanlar içerisinde yerde yatan yaralılara tampon yapıp, 112 ekiplerinin gelmesini bekledi. Onlarca kişinin meraklı gözle izlediği kazada yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince sedyeye alınıp ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan motosiklet sürücüleri

- Yerde yatan yaralıların etrafında toplanan onlarca meraklı vatandaş

- Yaralılara yardım eden Fatma N., isimli kadın

- Kaza yerine sağlık ekiplerinin gelmesi

- Yerde yatan yaralılara sağlık ekipleri müdahale etmesi

- Yaralıları ambulansa taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL /ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)YAŞLI KADINI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜLER



KAHRAMANMARAŞ'ta yalnız yaşayan Hanife Akdişli (80), evinde boğazı kesilerek öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şeyh Adil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Akdişli annesi Hanife Akdişli'yi telefonla uzun süre aramasına rağmen cevap alamadı. Bunun üzerine endişelenerek eve giden Akdişli, annesi Hanife Akdişli'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi.

Olay yerinde inceleme yapılan incelemenin ardından Hanife Akdişli'nin cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kadını öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri şeridi

- Evin önündeki polisler

- Polislerin çalışması

- Sokaktaki kalabalık

- Polis aracı

- Ambulans

- Cenaze aracının gelişi

- Cesedin çıkarılması

- Tabuta konuşması

- Tabutun taşınması

- Tabutun cenaze aracına konulması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)BATMAN'DA 'YOL VERME' GERGİNLİĞİ



BATMAN'da, sivil polis memuru ile trafikte kendisine yol vermediğini iddia ettiği önündeki aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı. Gerginlik büyüyünce olay yerine polis ekibi sevk edildi. Biber gazı sıkılarak gözaltına alınmak istenen öfkeli araç sürücüsü, bir polise tokat attı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Kültür Mahallesi Mezopotamya Caddesi üzerinde meydana geldi. Sivil araçla caddede ilerleyen sivil polis memuru, önündeki aracı geçmek istedi, ancak iddiaya göre sürücü kendisine yol vermedi. Sivil polis memuru araçtan inip, önündeki aracın sürücüsüne tepki gösterdi. O da araçtan inince ikili arasında tartışma çıktı. Gerginlik büyürken, sivil polisin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekibi geldi. Araç sürücüsü gözaltına alınmak istenirken, direndi. Bunun üzerine polislerden biri biber gazı sıkarak onu etkisiz hale getirmeye çalıştı. Biber gazı sıkılan sürücü ise polise tokat attı. Arbede çıkarken, 4 polis, bu kişiyi yüz üstü yere yatırıp, etkisiz hale getirmeye çalıştı. Çevredeki bazı kişiler de polise tepki gösterdi. Polis, kalabalığın uzaklaşması için havaya ateş açtı. Sürücü gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonlarına kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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-Polisin gözaltına aldığı kişi ile arbede yaşanması

-Polisin müdahale edenlere tepki göstermesi

-Polisin kişiyi yüz üstü yere yatırmaya çalışması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: BATMAN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALDIĞI EVE ÇATIDAN GİRMEK İSTERKEN 5'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ



BURSA’nın İnegöl ilçesinde mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası verilen Samet Ç. iddiaya göre çocuklarını görmek için 5'nci kattaki evine çatı katından uzattığı iple sarkarak girmek isterken düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Samet Ç. hastanede tedavi altına alındı.İnegöl'de oturan 39 yaşındaki Samet Ç.'ye, 2 çocuğunun annesi olan Rus asıllı Tatyana Ç.'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla bir ay süreyle evden uzaklaştırma cezası verildi. İddiaya göre dün çocukları 2 yaşındaki Ömer ile 3 yaşındaki Elif'i görmek için TOKİ Konutları'nın bulunduğu binaya gelen Samet Ç., mahkeme kararına rağmen 5'nci kattaki evlerine gitti. Eşinin kapıyı açmamasına sinirlenen Samet Ç., 7 katlı binanın çatısına çıktı. Bulduğu halatın bir ucunu çatıya bağlayıp diğer ucunu beline bağlayan Samet Ç., kendini boşluğa bıraktı. 5'inci kattaki dairesinin balkonuna inmeye çalışan Samet Ç., halatın kopması sonucu 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Haber verilmesi sonucu gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Samet Ç., ağır yaralı olarak kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Samet Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis tarafından ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tatyana Ç., kendisine şiddet uygulayan eşi hakkında boşanma davası açtığını, mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası verilmesine rağmen eve gelmek istediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü

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Yaralının ve kadının görüntüsü

Genel görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Parayı yatırmayan Kırkpınar Ağası Çetin'in ağalığı düşürüldü (3)

12)'SORUN PARA DEĞİL, 15 TEMMUZ TARİHİ'

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından ağalık ücretini zamanında yatırmadığı gerekçesiyle Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalığı düşürülen işadamı Ahmet Çetin, iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Meriç kenarındaki bir restoranda konuşan işadamı Çetin, sorunun para olmadığını, bu yıl düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Güreşleri finalinin 15 Temmuz gününe denk gelmesi ve isteklerinin yerine getirilmediğini savundu.

'DAVUL ÇALDIRACAK KAPASİTESİ VARSA, O KANSIZDIR'

Kırkpınar güreşleri finalinin yapılacağını 15 Temmuz günü üzerinde duran Çetin, "15 Temmuz benim şehitlerimin günü, kimse bana kıyafet giydiremez. Kimse beni Kırkpınar'a sokup davul çaldıramaz. Gazilerin olduğu günde, meclise bomba atıldığı günde eğlence yapamam. Toprak ve bayrağa saldırı olduğu gün eğlence olmaz. Kırkpınar Güreşleri'nin tarihini ertelediği gün 1 milyon lira vereceğim. 15 Temmuz denilince tüylerim ürperiyor, kanım duruyor. Eğer birisi oraya çıkarsa davul çaldıracak kapasitesi varsa, o kansızdır. Biz bir milletiz, millete o gün bomba atılmış, meclise bomba atılmış. Ben o gün çıkacağım efendim Kırkpınar ağasıyım, ben davul çaldıracağım, ben güreş yaptıracağım. Hayır arkadaşlar yapmıyorum. Gücü olanda yaptırsın" diye konuştu.

'İPTAL KARARI TEBLİG EDİLSİN, HUKUKA BAŞVURACAĞIM'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın basın açıklaması sonrasında ağalığının iptal edildiğini duyduğunu anlatan işadamı Ahmet Çetin, kararın kendisine tebliğ edilmesinden sonra hukuki yollara başvuracağını belirterek şöyle konuştu:

"Elime bir belge gelmedi, duyumla geldim. Neyi iptal ediyorsunuz, çocuk mu uyutuyorsunuz. Tebliğ olduğu anda hukuksal süreci var. Belediye başkanı ile şahsi bir husumetim yok, ben duyum üzerine geldim. Şehitlerin olduğu günde bayram olmaz. Eski tarihte yani 8 Temmuz'da yapılsaydı parayı öderdim. Ben başkanı uyardım, ağa konağı istiyorum, VIP istiyorum, protokol istiyorum, Kentler Birliği burada olsun istedim. Seçim var protokol bulamazsın dedim. Suç mu istedim? Seçimde hangi bakanı bürokratı bulamazsınız. Kırmızı dipli davetiye için verilen mumu kime verecekseniz? Madem ödemediğim zaman iptal etmemiş, şimdi iptal ediyor."

'1.5 MİLYON KUZUYA MI VERDİM?'

Sözleşmede isteklerinin olup olmadığının sorulması üzerine konuşan Çetin, "Ne olacakmış? Altı boş, kuzuya mı 1.5 milyon lira verdim ya şaka mısınız siz? Ben size kuzudan ekspresini yaptırayım, bin gez. Gezebiliyorsan? 1.5 milyon kuzuya vereceğim, Andaval andaval gezeceğim öyle mi? Protokolde yerin olmayacak, bir şey olmayacak kimim ben ya? İfadelerini kullandı.

BELEDİYE SEÇİM NEDENİYLE ERTELEDİ

Bu arada Edirne Belediyesi bu yıl 657'ncisi yapılacak olan Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma ihtimali üzerine 9-15 Temmuz tarihleri arasında yapılmasına karar vermişti.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıya katılanlar

-Ahmet Çetin'in açıklamaları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY /EDİRNE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)MALKARA'DA MEZAR TAŞLARINI KIRDILAR



TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 60 mezar taşı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırılıp, tahrip edildi.

Malkara'nın Hacıevat Mahallesi'nde bulunan Üçler Mezarlığı'na, babasının mezarını ziyarete giden İrfan Evren, mezar taşlarının kırıldığını görünce, büyük üzüntü yaşayıp durumu yetkililere bildirdi. İncelemede, yaklaşık 60 mezar taşının yerlerinden sökülerek kırıldığı görüldü. İrfan Evren, "Mübarek Ramazan ayında babama dua etmek için mezarı başına geldim. Fakat mezarların halini gördüm, çok şaşırdım. Mübarek Ramazan ayında bu olay çok acı bir şey. Onlarca mezarın taşlarını kırmışlar. Adeta karate yaparcasına tekmeyle vurmuşlar, mezar taşlarını kırmışlar. Çok sayıda mezar taşını bu şekilde kırmışlar. Yetkililer bir an önce bu olaya bir el atsınlar. Böyle bir rezillik, Malkara için çok acı bir şey. Hele hele Ramazan ayında bunu kim veya kimler yaptıysa çok kötü bir şey" dedi.Malkara Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kırılan mezar taşlarından detay

-Mezarlıktan detay

-İrfan Evren'in konuşması

-Kırılan ve parçalanan mezar taşlar

-Mezarlık genel ve detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN / MALKARA(Tekirdağ),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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