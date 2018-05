DHA YURT BÜLTENİ-1

1)ŞEHİT ONBAŞI PEKER'İN CENAZESİ SİVAS'A GETİRİLDİ



IRAK'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Komando Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker'in (25) cenazesi memleketi Sivas'a getirildi. Şehit Uzman Onbaşı Peker'in cenazesi, bugün öğlende Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan Komando Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker, önceki gün Irak'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin cenazesi Van'da yapılan törenin ardından askeri kargo uçağı ile memleketi Sivas'a getirildi. Şehit Uzman Çavuş Peker'in cenazesini Sivas Nuri Demirağ Havalimanında Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum müdürleri ile şehidin annesi Meral ve babası Ahmedi Duran Peker, eşi Özge Kılıç Peker ile arkadaşları karşıladı.

EŞİNİN FOTOĞRAFINI BIRAKMADI

Şehidin cenazesi uçaktan indirildiği sırada eşi Özge Kılıç Peker ile şehidin yakınları sinir krizi geçirdi. Şehidin eşi Özge Kılıç Peker eşinin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Peker'in cenazesi Sivas Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Uzman Onbaşı Furkan Peker bugün öğle namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı içindeki Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.

2)MUHARREM İNCE: BENİM DERDİM TÜRKİYE



CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Diyor ki Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan, tek dertleri beni indirmek istiyorlar diyor. Vallahi yalan. Benim seninle derdim yok. Benim derdim Türkiye. Ben diyorum ki, sen indiğinden dolar inecekse, euro inecekse, faiz inecekse, mazot parası inecekse, benzinin fiyatı inecekse, in be kardeşim sen de. Sen 80 milyondan daha mı değerlisin? Dünya 5'ten büyüktür diyorsun evet arkandayım ama Türkiye de senden büyüktür" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaklaşık 15 bin kişiye seslendi. Podyuma çıkan İnce, daha sonra CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında isimleri geçen İlhan Kesici, eski bakanlardan Abdüllatif Şener ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i davet edip, ele ele halkı selamladı. İnce, mitinglerini canlı yayınlamayan televizyon kanallarını eleştirirken, aldığı bir telefonu ile mitinge katılanları arkasına alarak özçekim yaptı. Vatandaşlardan da cep telefonlarını çıkarmalarını ve mitingi canlı yayınlamalarını isteyen İnce, "Şimdi buradan canlı yayın yapacaksınız. Bütün dünya bu durumu öğrenecek. Biz Hakkari'deki, Edirne'deki vatandaşımın değil, Prizren'deki Cemil ağabeyin, Kırcaali'deki Emine teyzenin, Gümülcine'deki Ahmet amcanın da vicdanı olacağız. Soruyor devamlı, CHP'nin diyor, genel başkan adayı kim? Ekonomi diyor, biliyor mu? E biliyor. İlhan Kesici ekonomi biliyorsa siz tamam deyin. Başka ne olacaktı? Başarı hikayesi olacaktı. Yılmaz Büyükerşen, Türkiye'de başlı başına bir başarı hikayesidir. Başka ne olacaktı? Partizanlık olmayacaktı ve namuslu olacaktı. Ve namuslu bir adam Abdüllatif Şener o da burada. Bir şey daha olacaktı, tuttuğunu koparan bir halk adamı olacaktı. O da burada" dedi.

'SAAT 21.00'DE ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEĞİM'

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne atıfta bulunan İnce, "Edirne er meydanı. Er meydanında palavra yok, hile yok. Er meydanında pehlivanın birinin kolunu bağlamak yok. Siyaset de er meydanı. TV'leri, uçakları, örtülü ödeneği eline al. Sonra çıkın karşıma… Ben öyle yapmadım, Sayın Temel Karamollaoğlu'na, makamına gittim. Başarılar diledim. Sayın Akşener'e gittim, başarılar diledim. Az önce Selahattin Demirtaş'a gittim, başarılar diledim. Az önce cevap geldi, Sayın Erdoğan bu akşam saat 21.00'de kabul edeceklermiş, şimdi de ona gidip başarılar dileyeceğim. Benim derdim Türkiye. Benim derdim uzlaşmak, beraber yaşamak. Çılgın projeleri vardı Kanal İstanbul. Kanallar, köprüler, tüneller iyi şeydir. İkinci köprüyü Özal, üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü de İnce gelir yapar. Bunlar kolay şeyler. Benim en çılgın projem huzur içinde, beraber yaşamak. Bu milleti barıştırmak. Ben bunun için meydanlardayım. Derdimiz milleti bir arada tutmak. Camileri, sendikaları, okulları, gıdaları, medyayı böldüler. Şehitleri böldüler şehitleri. Gönüllerimizi böldüler, en son şimdi üniversiteli bölüyorlar. O üniversiteler onlara böldürmeyeceğim" diye konuştu.

FRANSA'YA TEPKİ

İnce, Türkiye'nin birbirine düşmesi, içeride kavga etmesi, bölünmesi, insanların yüreklerinin soğuması halinde bu sefer karşıdan laf geleceğini belirterek, şöyle dedi:

"Fransız çıkmış Kutsal Kitabımıza dil uzatıyor. Senin haddine mi sen kimsin? Şundan emin olun; 24 Haziran akşamı Muharrem İnce cumhurbaşkanı. Önce içeride birlik sonra Fransa, Putin hepiniz geleceksiniz, hepinizle sonra görüşeceğiz. Önce 80 milyonun bir, iri ve diri olmasını göstereyim, ondan sonra başı dik, onurlu, bağımsız, tıpkı Atatürk'ün döneminde olduğu gibi."

Birlik mesajı veren İnce, "Tek olan şeyler değerlidir. Tek olan bir kesimin olmaz, hepimizindir. Ak Partililer'in cumhurbaşkanı, CHP'lilerin cumhurbaşkanı olmaz. Çünkü cumhurbaşkanı tektir. Yani vatan tektir, CHP'liler'in vatanı ayrı, MHP'liler'in vatanı ayrı olur mu? Olmaz. Bayrak tektir, hepimizindir. Cumhurbaşkanı da tektir hepimizindir. Size söz veriyorum; Sayın Genel Başkan benim adaylığımı açıkladığında parti rozetini çıkartım Türk bayrağı taktım çünkü 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Bu gariban olacak. Dün diyor ki Sayın Erdoğan 'gariban aday' diyor. Ben 3 kasım 2002'de milletvekili oldum. Sayın Erdoğan Mart 2003'te oldu. Yani benden 5 ay kıdemsiz. Milletvekiliyle başbakan maaşı arasında çok fark yok. Yani 16 senedir milletvekiliyim, başbakan, cumhurbaşkanı, yüksek maaş alıyoruz hepimiz. Ben gariban oluyorum da sen nasıl zengin oldun aynı maaşla? Bir ülkede ülkeyi yöneten zengin oluyor, öğretmen gariban oluyorsa, çiftçi gariban oluyorsa, emekli gariban oluyorsa burada bir sıkıntı var. Ülkeyi yöneten zenginleşiyor, o ülkede yaşayanlar fakirleşiyorsa orada sıkıntı var. O zaman bu ülkeyi yönetirken zenginleşmeyen hep gariban kalan bir cumhurbaşkanı lazım. Size sözüm bir tane, Yalovalı kamyoncu Şerif'in oğlu olarak size sözüm bir tane, siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim. Siz ne kadar zenginleşirseniz ben o kadar zenginleşeceğim. Sizinle beraber zenginleşeceğiz" diye konuştu.

'BENİM DERDİM TÜRKİYE'

Doların durdulamadığını söyleyen İnce, "Diyor ki Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan, tek dertleri beni indirmek istiyorlar diyor. Vallahi yalan. Benim seninle derdim yok. Benim derdim Türkiye. Ben diyorum ki, sen indiğinden dolar inecekse, euro inecekse, faiz inecekse, mazot parası inecekse, benzinin fiyatı inecekse, in be kardeşim sen de. Sen 80 milyondan daha mı değerlisin? Dünya 5'ten büyüktür diyorsun evet arkandayım ama Türkiye de senden büyüktür. Benim yine aklımı almayan bir şey var. Manifesto yayınladı. Manifesto şudur, gelecek bildirgesidir. Yani ben iktidara geldiğimde şunları yapacağım. Sen gelecek bildirgesi yayınlayamazsın. Manifestoyu ben yayınlarım. Sen iflas etmenin belgesini, günah çıkarmanın belgesini yayınlarsın. Geleceğe dair sözü ben söylerim. Ben henüz bu ülkeyi yönetmedim. Arkadaşlarımla birlikte kadorumuz henüz kurmadık. İcraatlarımızı millet görecek, sonra kıyaslayacaklar. Bu saatten sonra gelecek bildirgesi yayınlayamazsın. Ancak iflas belgesi yayınlarsın" dedi.

'İNCE HASTALIĞA YAKALANIRLAR'

Muharrem İnce, kendi dönemlerinde asla kanmayacaklarını, kandırılmayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Birileri beni kandırmayacak, ben de milletimi kandırmayacağım. Önümüzdeki dönem sloganımız 'İnce eleyip, sık dokuyacağız'. İnanın ben konuştukça bunlar yakında ince hastalığa yakalanırlar. Diyor ki bana oy verip, partime oy vermeyenler var, onlar münafıktır diyor. Bakın İslam dininde münafıklık kötü bir şeydir. Kafirlikten sonra gelir. Yani Sayın Erdoğan'a oy verip partisine oy vermeyenlere münafık diyor. Ben Müslüman kardeşlerimden bir şey rica ediyorum, aman ha münafık durumuna düşmeyin, madem partisine oy vermiyorsunuz Erdoğan'a da vermeyin münafık olmazsınız. Gençler, sizinle birlikte bu ülkeyi düzlüğe çıkaracağız. Bakın bağırıp çağıran cumhurbaşkanı değil, yol gösteren bir cumhurbaşkanı, bilim, hukuk, insan hakları, demokrasi, özgürlük diyen bir cumhurbaşkanı, kuantum diyen, düşünen robotları söyleyen, uzay madenciliğini tartışan bir cumhurbaşkanı. Bunları konuşacağız. Emeklilere 2 maaş biner lira verildi. Ne güzel yaptı hükümetimiz. Kutluyorum onları çok güzel. Muharrem ağabeyiniz, öğretmen ağabeyiniz size Allah'In izniyle cumhurbaşkanı olduğunda 19 Mayıs'ta gençlik bursu, 29 Ekim'de Cumhuriyet bursu, geri dönüşümsüz 500 lira para vereceğiz. 25 Haziran sabahı şimdiden sonra Türkiye'de yapılacak bütün sınavlardan hiçbirinden ücret alınmayacak. Eğer 80 milyonluk bir ülke kendi evlatlarını sınava sokacağı zaman o sınavdan para alıyorsa bu utanılacak bir durumdur. Mesela bir başka ayıp daha var. Ücretliden damga vergisi bine 7,59. Avrupa'da hiçbir ülkede yok. Neye damga basıyorsun da vergi alıyorsun? Zaten bilgisayardan alıyorsun her şeyi. Gençlere 500 lira para vereceksin nereden parayı bulacaksın, diye soruyorlar. Sarayın ışıklarını kısacağım. 6 ay boyunca halka açık olacak, millet görecek ben Çankaya Köşkü'ne, Atatürk'ün mekanına gideceğim. O saray da milletin parasıyla yapıldı, onu da bu ülkede sınavda ilk 5 bine girmiş üniversite öğrencilerine, en akıllı evlatlarına vereceğim. Bilim merkezi olacak orası, gençler okuyacaklar. "

'Hak, hukuk, adalet' sloganları atılması üzerine İnce, "Sarayı hemen boşalt, Yalova'dan eniştem gelecek' bunu değiştirmemiz lazım. Espri var ama beğenmedim. Ama şunu beğendim: '25'inde boşalt öğrenciler okul kaydına gelecek'. Şimdi biz bir büyük yolculuğa çıkacağız hep birlikte. Şimdi bir korku salıyorlar, korku şu: Muhafazakârlara diyorlar ki, bütün ehil insanlara 'Bizim dönemimizde bazı haklarınız oldu başörtüsü konusunda. Bak bu Muharrem İnce seçilirse kaybedersiniz bu haklarınızı. Bakın buradan muhafazakâr kardeşlerime sesleniyorum. İster evinde tak, ister dışarıda tak, ister devlette tak. Bu mesele milletin meselesi olmaktan çıkmıştır. Nerede istiyorsan başörtüsünü orada tak, canın nerede istiyorsa ama bunu siyasetin sıcak malzemesi yaptırmam. Kendini kullandırma, benim böyle bir derdim yok. Önümüzdeki günlerde bu konudaki açıklamalarımı zaten görecekseniz. Kadınlar, sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz bu sessiz devrimi. Çünkü mutfakta aş mı pişiyor, taş mı pişiyor, tencerede et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor? Bunu siz biliyorsunuz bunu birlikte başaracağız. Kapı kapı gezmeye var mısınız? Tamam mı? Bak bu tamam var ya bu işi bitirecek. Bu tamam bu işi bitirecek. Süper, bu iş bitti. Bizim yapmamız gereken bir iş var, gençlerimizin tarikat yurtlarına muhtaç olmaması için, insanlarımızın mutlu yaşaması için, pasaportumuzun Kapıkule'den öteye işe yaraması için, sizden bir şey istiyorum. Sizden istediğim şu: Siz bana bir avuç pirinç verin, ben size kazan pilav yapacağım. Bunu birlikte başaracağız. Bundan hiçbirinizin kuşkusu olmaz. Bir otobüs, otobüste yolcular, otobüsün şoförü bir tane değildi. Peki otobüs şoförün istediği yere mi gitmeli? Yolcuların istediği yere mi? Yolcuların istediği yere gitmeli. Şu anda otobüs şoförün istediği yere gidiyor. Şener Şen'in filminde ki gibi Maho Ağa vardı ya Almanya'ya götüreceğim derken şehir dışında bırakıyordu, aynen böyle. Bizi Almanya'ya götürecekti şoför, bizi Ortadoğu bataklığına götürüyor" dedi.

AVUKATLARI YSK'NIN ÖNÜNE DAVET EDEBİLİRİM'

Halkın aklında YSK'da bir sorun olur mu olduğunu belirten İnce, "Buradan birlikte çıkacağız, birlikte umutlanacağız. Aklına gelen soru şu: Biz sandıkta duralım, oyumuzu verelim. Acaba sonuçta o YSK'da bir şey olur mu? Bu meydanda kaç avukat var? Evet şöyle bir baktım 30 tane var. Şimdi avukatlar, değerli arkadaşlar, 50 bin avukat Türkiye'de cübbelerinizi arabada bırakın, çünkü 24 Haziran akşamı YSK'nın önüne cübbelerinizle davet edebilirim, buna hazır olun" ifadelerini kullandı.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, konuşmasının devamında, "Hiç kuşkunuz olmasın, bakın emeklilikte yaşa takılanlar, moralinizi bozmayın, canınızı sıkmayın. Bunlar ufak iş. Önce toplumsal barışı bulacağız. Birbirine güvenen, dinleyen, hakaret etmeyen bir millet olacağız. Önce bu olacağız ve hedefleri olan gençlerimiz olacak. Ben bu ülkenin gençlerine fizik anlattım, atom fiziği anlattım, nükleer fizik anlattım, mekanik anlattım, elektronik anlattım ama benim akıllı çocuklarım bugün Türkiye'yi terk ediyor. Yazıktır günahtır, umutlarını yitirmişler, bunu birlikte hep birlikte çözebiliriz. Şunu unutmayın bunu kim çözer biliyor musunuz? Yüreğinde insan sevgisi olanlar çözer" dedi.

"Size bir örnek anlatacağım" diye konuşmasını sürdüren İnce, şunları kaydetti:

"2002'de Sayın Erdoğan genel başkandı milletvekili olamadı. Milletvekili olamadığı için de başbakan Abdullah Gül oldu. 2003'ün Mart'ında Erdoğan milletvekili olunca geldi, Sayın Gül dedi ki 'Buyurun Sayın Genel Başkanım, başbakanlık sizindir' dedi. Elleriyle verdi. Geçtiğimiz günlerde Abdullah Gül'ün adaylığı söz konusu olunca evinin önüne Genelkurmay Başkanını gönderdi. Kaddafi'ye 'kardeşim' dedi, Kaddafi linç edildi. Esad'a 'kardeşim' dedi şimdi konuşmuyor, Abdullah Gül'e 'kardeşim' dedi şimdi konuşmuyor. Niye, karşısına aday olacak diye. Peki CHP'de ne oldu? Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına geçtim aday oldum iki kere, ikisinde de yenildik. Ne yapayım yani? Küsecek miyim yani? Ne alakası var. Kemal ağabey de getirdi bizim adayımız sensin dedi. Bu kadar basit. Dört arkadaşımın adı geçiyordu, dört arkadaş olacaktı, dördümüz geldik buraya meydana çıktık dedik ki arkadaş biz buradayız. Peki Erdoğan Abdullah Gül ile sahneye çıkabilir mi? Partiyi beraber kurduğu Ertuğrul Yalçınbayır ile çıkabilir mi? Çıkamaz, niye? Herkesi kırdı döktü çünkü. Biz Türkiye'yi kırmaya dökmeye değil, birleştirmeye, uzlaştırmaya, beraber yaşamaya geliyoruz. Bu dönemde hiç merak etmeyin şu renk var ya mavi. Ergene'nin sularını böyle akıtacağız, mavi akıtacağız. Huzur içerisinde bir Türkiye olacak. Bir çivi, bir nalı kurtarır, bir nal, bir atı kurtarır, bir at, bir yiğidi kurtarır, bir yiğit memleket kurtarır. Helal olsun size Edirne."

3)BAKAN SOYLU: SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN 531 BİN 7 PERSONEL GÖREV YAPACAK



İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için bölge toplantısı Aydın'da yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim günü İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerin bütün izinlerin iptal edildiğini, seçimlerde 264 bin 526 emniyet personeli, 195 bin 695 jandarma, 50 bin 793 güvenlik korucusu ve 19 bin 993 güvenlik görevlisi ile birlikte toplam 531 bin 7 personelin görev yapacağını söyledi.

Aydın- Muğla Karayolu üzerindeki bir otelde, seçim güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, Denizli, İzmir, Uşak, Isparta, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Kütahya, Manisa ve Muğla illerinin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları katıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan toplantıda konuşan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Geçen yıl 16 Nisan referandum nedeniyle yine bir dizi güvenlik toplantıları düzenlemiştik. Bu yıl da yine genel seçimler nedeniyle bu güvenlik toplantısının aynısını yapmanın faydalı olacağını düşünerek, yeniden başlattık. Türkiye'yi 7 bölge üzerine bölerek programlarımızı yaptık. Geçen hafta Ankara'da yapmış olduğumuz toplantı serimizin bugün ikincisini Aydın'da yapmaktayız. Aydın, Denizli, İzmir, Uşak, Isparta, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Kütahya, Manisa ve Muğla gibi illerdeki görevli arkadaşlarımızla buradayız. Bu hafta sonuna kadar tüm bölge toplantılarımızı tamamlamış olacağız. Her seçimin bir önemi vardır, ama daha önceki seçimler belli bir rutine ait seçimlerdi. Aynı sistem içerisinde vakti geldiği için yapılan seçimlerdi. Ancak 24 Haziran seçimleri bildiğiniz gibi 16 Nisan 2017'de kararlaştırılan yeni bir sistemin ilk adımı olacak. Dolayısıyla maliyeti olarak, hem hukuki olarak, hem de bir teknik olarak birtakım yenilikler olacak. Dünyanın ve uluslararası gündemin de takip ettiği bir seçim sürecini hep birlikte yaşayacağız. Seçim, halkın seçimidir. İçişleri Bakanlığı olarak bizim görevimiz, vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde güvenlik zaafiyetine yol açmadan sandığa gitmesini temin etmemiz lazım. Bu nedenle bu toplantıları düzenlemiş olduk."

SEÇİM GÜNÜ 531 BİN 7 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Seçim güvenliğinin 3 başlıkta yer alacağını söyleyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kampanya ve propaganda döneminin güvenliği, seçim günü oy verme güvenliği ve seçim günü akşamı oyların sayılması ve teslimatıdır. Miting alanlarında özel tedbirlerimiz olacaktır. İnsan için en kıymetli mesailerden birisi, kendisini yönetecek kişiyi seçmesidir. Hayatın içindeki olağan akışı budan sonra gelir. Seçim çok kıymetli bir dönemdir. Bizim yapmamız gereken, milletin bu kıymetli döneminde güvenliği tahsis edebilmektir. Güvenliğin esası özgürlüktür, güvenlik özgürlük için vardır. Seçim günü İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin bütün izinleri her zaman olduğu gibi kaldırılacak. 264 bin 526 emniyet personelimiz, 195 bin 695 jandarmamız, 50 bin 793 güvenlik korucumuz ve 19 bin 993 güvenlik görevlisi ile birlikte toplamda 531 bin 7 personelimiz seçim günü görev başlarında olacaklar. Kampanya döneminde gerek insansız ve insanlı hava araçlarımız, güvenlik acil durum merkezlerimiz, güvenlik istihbarat teşkilatımız ve güvenlik kamera sistemleriyle anlık izleme yaparak seçim güvenliği için gayret göstereceklerdir. Personellere de eğitim verilecektir."

Konuşmanın ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

4)DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: SİZ ÖNCE KENDİ KİTABINIZA BAKIN

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'da Kuran-ı Kerim ile ilgili yayınlanan bildiriye tepki göstererek, "O 300 kişi içinde Hıristiyan var mı bilmiyorum, varsa kendi kitabınıza bakın Yahudilere karşı neler var İncil'de" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen 'Bilgiden Bilince Gençlerle Baş Başa' isimli konferansa katıldı. Erbaş, Fransa'da yayınlanan bildiriye tepki göstererek, "Fransa'da geçen hafta 300 kişinin hatta Fransa'da Cumhurbaşkanlığı yapmış Sarkozy isimli kişinin de içinde bulunduğu 300 kişinin imza attığı o bildiriyi görmüşsünüzdür. Öyle büyük bir cehalet var ki sanki Kuran-ı Kerim farklı inançlardan insanları öldürmeyi teşvik ediyormuş gibi bir mesaj var o bildirinin içinde. Aslında bir yalan ya da yanlış, yalan değilse de büyük bir yanlış var. O 300 kişinin içinde Hıristiyan var mı onu bilmiyorum, eğer varsa siz önce kendi kitabınıza bakın bakalım neler var Yahudilere yönelik İncil'de. Önce bir bakın bakalım ona" diye konuştu.

Erbaş, eğitimin olmadığı yerde öğrenilen bilgiyle ortaya çıkan din istismarının terör örgütlerine dönüştüğünü belirterek, "Bir takım eğitim kurumları olmayan yerlerde elde edilen bilgilerin din istismarına nasıl sebep olduğunu biz alanda görüyoruz. Bazen öyle oluyor ki bu din istismarı terör örgütüne dönüşebiliyor. Çok yanlış bir takım olayların ortaya çıkması neticesinde büyük sıkıntılar yaşayabiliyoruz" dedi.

5)BEYTÜŞŞEBAP'TA KAZA: 14'Ü ÖĞRENCİ, 17 YARALI



ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 14'ü öğrenci, 17 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Beytüşşebap ilçesindeki lisede eğitim gören öğrencileri taşıyan, sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen servis minibüsü, Ayvalık köyü yolunda dün akşam saatlerinde, bir şirkete ait 21 NC 387 plakalı otomobille çarpıştı. Nedeni henüz belirlenemeyen kazada, servis sürücüsü ile 14 öğrenci ve diğer araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beytüşebbap Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'da trafik kazaları: toplam 8 yaralı

6)BESNİ'DE KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza,dün akşam saatlerinde Eski Besni ilçesi Ören mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Erdal Emeç yönetimindeki 63 FF 311 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Enver Yılmaz yönetimindeki 31 GT 266 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Mehmet Parlar, Bilal Yılmaz ve Kasım Tunç yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAHTA’DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 3 YARALI

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta- Diyarbakır karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Esendere köyü yakınında Hacı B. (34) idaresindeki 81 ER 226 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Zeynep B. (27) ve Emine S. (29) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

7)RAYLARDA MÜZİK DİNLEYEREK YÜRÜYEN KIZA TREN ÇARPTI



ERZURUM'un Aşkale ilçesinde kız arkadaşı ile birlikte raylarda kulaklıkla müzik dinleyerek yürüyen lise 1'inci sınıfı öğrencisi Yağmur Gürbüz, (15) trenin çarpması sonucu yaralandı. Hastanede tedaviye alınan kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Aşkale ilçesinin Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Çevresi tel örgülerle kapalı olan tren yoluna giren Yağmur Gürbüz ve adı öğrenilemeyen kız arkadaşı, kulaklıkla müzik dinleyerek rayların üzerinde yürümeye başladı. İki arkadaş, kulaklıktaki yüksek müzik sesi nedeniyle Ankara'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi treninin düdük sesini duymadı. Çevredekilerin bağırmasına rağmen yürümeye devam eden kızlardan lise birinci sınıf öğrencisi Yağmur Gürbüz'e tren çarptı. Gürbüz'ün arkadaşı ise son anda kendisini demir yolu kenarına atarak kurtuldu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yağmur Gürbüz, gelen ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığı belirtilen Yağmur Gürbüz'ün yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayı gören çocuklar, "Tren uzun uzun korna çaldı, biz de raylarda yürüyen ablalara bağırdık ama kulaklarında kulaklık olduğundan bizi de duymadılar. Ablanın biri son anda atladı, diğerine tren çarparak yola savurdu" diye olayı anlattı.

Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Polisler, görgü tanıkları ve makinistlerin ifadesine başvurduğu için Doğu Ekspresi treni yaklaşık 1,5 saat rötarlı yoluna devam etti.

8)VAN'DA TERÖR OPERASYONUNDA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



VAN'da, jandarma ve polis ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Van'da, jandarma ve polis ekipleri tarafındar düzenlenen 'Şehit Jandarma Er Mehmet Sevim Operasyonu'nda, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya büyük darbe vuruldu. Kent merkezindeki çeşitli adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 av tüfeği, 10 cep telefonu, 9 sim kart, 5 hafıza kartı, 1 MP3 oynatıcı, 1 masaüstü bilgisayar kasası, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet bilgisayar, 37 CD, 3 video kamera, 5 video kaseti ve terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif materyal ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

9)ÇORUM MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 13 GÖZALTI

ÇORUM merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'kripto' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Çorum polisi FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'kripto' yapılanmasına yönelik Şırnak, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt ile ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları iddia edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 1 teğmen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 8 astsubay ile askeri okuldan ihraç edilen 2 öğrenci ve mahrem imam oldukları iddia edilen 2 ihraç öğretmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve ifadeleri alınmak üzere Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden, emniyette işlemleri tamamlanan 3 astsubay ile 2 ihraç öğretmen adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

10)İCRA TARTIŞMASINDA BABA VE 2 OĞLUNU VURDU



KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, büfe işleten Coşkun Ç., kira bedelini ödememesi nedeniyle icraya verdiği Ahmet H. ve 2 oğlu ile tartıştı. Coşkun Ç., iddiaya göre kendisine bıçakla saldıran baba ve 2 oğlunu tabancayla ateş ederek vurdu. Yaralanan baba ve 2 oğlu tedaviye alınırken, Coşkun Ç. ise olay yerinde kaçtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kartepe Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde büfe işleten Coşkun Ç.'nin dükkanına Ahmet H. ile oğulları Muhammet H. ve Bayram H. geldi. Coşkun Ç., kira bedelini ödememesi nedeniyle icraya verdiği Ahmet H. ve oğullarıyla tartışmaya başladı. Ahmet H. ve oğulları Coşkun Ç.'ye bıçakla saldırdı. Tabancasını çıkaran Coşkun Ç. ateş açtı. Ahmet H. ile oğulları Muhammed H. ve Bayram H. kurşunların vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet H. ve oğulları Muhammet H. ile Bayram H., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olaydan sonra kaçan Coşkun Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

11)İNEGÖL'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 2 YARALI



BURSA’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, İlker Y. (30), Osman F. (27) ve Yaşar Y. (28), 35 UHP 69 plakalı otomobille husumetli oldukları inşaat bekçileri Emrah Z. (31) ve Ömer Z.’nin (30) görev yaptığı Mesudiye Mahallesi Çiftlik Sokak'taki inşaata gittiler. Aralarında çıkan tartışmada iki taraf da silahlarını çekerek birbirlerine ateş açtı. Çatışma sırasında Osman F. sırtından, Yaşar Y. de bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Osman F. ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından şüpheli kardeşler Emrah Z. (31) ve Ömer Z. (30), polis ekiplerince yakalanarak gözaltını alındı. Olaydan yaklaşık iki saat sonra İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı arkadaşlarının durumunu öğrenmeye gelen İlker Y. de burada polis ekiplerince fark edilerek yakalanıp, gözaltına alındı. Çatışma sırasında kurşunlarından biri de evin balkonuna isabet etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

12)2 GÜNDÜR KAYIP OLAN GENÇ KIZ, KAYALIKLARDA YARALI BULUNDU



ZONGULDAK'ta, 2 gündür kayıp olan lise öğrencisi Selinay Dilara G. (17), polisin kurduğu özel ekip tarafından deniz kenarındaki kayalıkların arasında yaralı olarak bulundu. Kayalıklardan düşmüş olabileceği düşünülen genç kız, tedavi altına alındı.

Pazartesi günü evden okula gitmek için çıkan Selinay Dilara G.’nin kaybolması üzerine ailesi, kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirterek polise başvurdu. Genç kızın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kurulan özel ekip çalışma başlattı. Polis, şehir merkezi ve genç kızın gidebileceği yerlerde güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, Selinay Dilara G.’nin Kozlu ilçesi istikametinde gittiğini tespit eden ekipler, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Genç kız, 'Stano' isimli arama-kurtarma köpeği ile yapılan aramada, ilçede bulunan Değirmenağzı mevkiindeki kayalıkların arasında bulundu. Selinay Dilara G., polis, 112 Acil, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kayalıklardan tekneye alındı. Kozlu Limanı’ndan ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Selinay Dilara G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kızlarının bulunduğu haberini alan yakınları ise hastaneye akın etti. Aile kızlarının yaşadığını öğrenince mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı. Polis, Selinay Dilara G.’nin yaklaşık 40 metreyi bulan kayalıklardan düşmüş ve 2 gün boyunca kayalıklarda mahsur kalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

13)HARRAN, BİR HAFTADA İKİNCİ KEZ SELE TESLİM OLDU



ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı, ekili alanlar zarar gördü. Harran'da bir hafta önce de etkili olan yağış yine sele neden olmuştu.

Harran, geçen Çarşamba günü sele neden olan yağışın ardından dün de yağmura teslim oldu. Şiddetli yağış ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde sele yol açtı. Sel nedeniyle ilçeyi mahallelere bağlayan yollarda çökmeler meydana geldi. Çok sayıda ev ve işyerini su bastı, tarım arazileri su altında kaldı. Yağışın ardından belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

14)64 YILLIK BİNA YAĞMURA DAYANAMADI

BURSA'da aşırı yağmura dayanamayan 64 senelik metruk bina yıkıldı. Binanın yıkılma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Bahar Mahallesi'nde dün saat 23.00 sularında meydana geldi. 1954 senesinde yapılan 1998 yılından bu yana ise kullanılmayan Mehmet Aydın'a ait 2 katlı metruk bina kuvvetli yağışların ardından çatlamaya başladı. Binadan gelen sesleri duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki binaları tedbir amaçlı boşalttı. Sokağa giriş-çıkışlar da kapatılırken, itfaiye ve zabıta ekiplerinin desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu sırada binanın bir kısmı ise aniden kendi kendine yıkıldı. Yıkılma anı, saniye saniye kameralara yansıdı. Metruk binanın sahibi Mehmet Aydın ise yaptığı açıklamada, binanın yıkımı için maddi imkanları olmadığını belirtti.

15)HACIİNCE: ET FİYATINDA İSTİKRAR İÇİN YERLİ ÜRETİME DESTEK ZORUNLUDUR



KONYA'da, Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, Hacıince Entegre Et Tesisleri'nin Beyşehir'de bulunan çiftliğin kapısını basına açtı. Hacıince, "Et fiyatında istikrar için ithalat yerine, yerli üretime destek zorunludur. Son günlerde dövizlerde yaşanan artış da ette ithalatın çözüm olmadığını gösterdi" dedi.

Hacıince Entegre Et Tesisleri'nin Beyşehir'de bulunan çiftliğin kapısını basın mensuplarına açan Hacıince, "Hayvancılıkta kurumsallıktan çok duygusallık ve gönül bağı ile bu işi yapan aile işletmelerinin üretime devam edebilmesi için gerekli destekler verilmeli ve gençleri de bu işe yapmaya telkin ve teşvik etmelidir" dedi.

'DÖVİZDE YAŞANAN ARTIŞ, ETTE İTHALATIN ÇÖZÜM OLMADIĞINI GÖSTERDİ'

Hacıince Entegre Et Tesisleri’nin temelinin, 1958 yılında bir aile işletmesi olarak atıldığını belirten Hacıince, Akdeniz Bölgesi'ndeki üç çiftliğinde toplam 2.5 milyon metrekare den fazla alanda mera hayvancılığı yapmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Türkiye'de et ve canlı hayvan ithalatıyla fiyat istikrarının sağlanamadığını ifade eden Hacıince, "Et fiyatında istikrar için ithalat yerine, yerli üretime destek zorunludur. Son günlerde dövizlerde yaşanan artış da ette ithalatın çözüm olmadığını gösterdi" dedi.

Türkiye’nin her yıl 150-200 bin ton dolayında et açığı olduğuna dikkat çeken Hacıince, "Böylesine önemli temel gıda maddesinde bu kadar büyük açık olması, doğal olarak fiyatları yukarıya çekiyor. Bu durum da, ete ulaşımı çok dar bir kesimle sınırlıyor" diye konuştu.

'MİLYONLARCA DÖNÜM OTLAĞIMIZ, DERELERİMİZ, GÖLLERİMİZ VAR'

Döviz kurlarının et ithalatını da pahalılaştırdığını ifade eden Hacıince, şöyle konuştu:

"Türkiye, doğalgazı ve petrolü de ithal ediyor. Bu nedenle de dövize gereksinim duyuyor. Ortaya çıkan döviz talebi nedeniyle de döviz kurları, yakın zamanda yaşadığımız gibi kontrolsüz bir şekilde yükseliyor ve bu enerji ithalatını da, et ithalatını da pahalılaştırıyor. Fiyatları ister istemez yukarıya çekiyor. Bu nedenle, olabildiğince yerli üretim lehine bir karar vermek zorundayız. Petrolü ve doğalgazı yerli üretemezsiniz, o kadar kaynağımız yok ancak, eti yerli üretebiliriz. Milyonlarca dönüm otlağımız, derelerimiz, göllerimiz var. Ette yeterince yerli üretim için tek eksiğimiz biraz destek. Milyonlarca dolarlık ithalat yapacağımıza, yerli et üretimi için biraz vergi desteği dahi yapsak, fiyatlar istikrar kazanır, zorla kazandığımız döviz dışarıya gitmez. Bunun için, kırmızı etteki KDV oranının toptanda olduğu gibi perakendede de yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi et fiyatlarına olumlu yansıyacaktır. Böyle bir adım ayrıca sektörde kayıt dışılığı da azaltacaktır."

16)ASKER OLACAK ENGELLİ GENÇLERİN KINALARI YAKILDI



İZMİT'te, bir günlüğüne askerlik yapacak 120 engelli genç için asker kınası düzenlenerek, ellerine kınaları yakıldı.

İzmit'te, bir günlüğüne asker olarak vatani görevlerini yerine getirecek olan 120 engelli genç için asker kınası düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bir restoranda düzenlenen geceye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 120 engelli asker adayı ve aileleri katıldı. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başlayan etkinlikte, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ritim gösterilerini sergiledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yaptığı konuşmada, "Sizleri çok seviyoruz, sizler bizim dünyamızın, yaşamımızın, hayatımızın bereket kaynağısınız. Onun için sizlere değer veriyoruz, önemsiyoruz. Başta cumhurbaşkanımız sizi önemsiyor. Türkiye'de engelli kanunu ilk defa çıkaran Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah ondan razı olsun. Engelli aileler çocuklarının engelli olduğunu söylemekten utanırlardı. Benim bildiğim aileler var. Ama şimdi, engelli kardeşlerimiz bizim gözbebeğimiz. Bizim baş tacımız, dünyamızın süsü. Hayatımızın bereketi olduklarına inanıyoruz. Onlara devlet olarak, belediyeler olarak ne kadar güzel bakarsak, onları hayata ne kadar güzel hazırlarsak, engelleri eğitimle aşabilirsek dünyamızı o kadar daha güzelleştireceğiz" dedi.

Daha sonra asker duası yapıldı. Asker anneleri 120 engelli asker adayının ellerine kına yaktı. Engelli asker adayları müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

ENGELLİ GENÇLER TEMSİLİ ASKERLİK YAPTI

Karaman'da engelli 19 genç, temsili olarak 1 günlüğüne askerlik yapıp, yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen yemin töreni, Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törene, Karaman Valisi Fahri Meral, Garnizon Komutanı Albay Kazım Yurdakul Türkmen, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ile vatani görevlerini 1 günlüğüne temsili olarak yapan gençlerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, engelli askerlerin birliklerine teslim olma ve askeriyedeki bir günlerini anlatan sinevizyon gösterisiyle devam etti. Daha sonra 19 genç, bayrak ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Aileleri ise bu anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla çekim yaptı. İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, vatan sevgisinin engel tanımadığını belirtti. Tören, terhis belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

17)ISPARTA GÜLÜNÜ DÜNYAYA TANITTI



TÜRKİYE'nin gül bahçesi olarak nitelendirilen Isparta, 11- 15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali'ne hazır olduğunu görsel şovla gösterdi. Yerli ve yabancı birçok turist önce gül topladı ardından gül bahçelerine kurulan tezgâhlarda halı dokudu. Yöresel kıyafetli halk oyunları ekipleri güllerin içinde oynarken gelin ve damat kıyafetli öğrencilerden oluşan 17 çift güllerin içinde dans etti.

Dünyanın en kaliteli güllerinin üretildiği Isparta'da gül fuarı ve uluslararası gül festivali 11 Mayıs'ta başlıyor. Festivalin en önemli ayakları arasında gösterilen Ardıçlı köyündeki gül bahçeleri dolmaya başladı. Yerli ve yabancı konuklar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gül topladı, gül bahçesinde sabah kahvaltısı yaptı, ardından Isparta Belediyesi'nin kurduğu dev çadırlarda kendi elleriyle topladıkları güllerden gül reçeli yapıp, gülün suyunu çıkardı.

GÜL BAHÇESİNDE HALI DOKUDULAR

Gül bahçesi içerisine kurulan halı tezgahları gül toplamaya gelen birçok turistin ilgini çekti. Gül bahçesinde halı dokuyan turistler bu güzel kareyi bahçelerin kenarına kurulan kulelerden fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

GELİN VE DAMATLAR ŞAŞIRTTI

Güllerin içindeki şölen birbirinden güzel etkinliklerle devam etti. Isparta Belediyesi'nin gül festivaline Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri de katılım gösterdi. Gelin ve damat kıyafeti giyen 17 çift, gül bahçelerinde güzel görüntüler oluşturdu. Gül bahçesinde dans eden çiftler daha sonra gül yapraklarını havaya fırlatarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrenciler burada özellikle mayıs ve haziran ayında düğün yapacak çiftlere "Gül bahçesinde fotoğraf çekilmelisiniz" mesajı verdi.

HALK OYUNLARI EKİBİ OYNADI

Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün halk oyunları ekibi de gül bahçesi içerisinde yöresel kıyafetlerle gösteride bulundu. Diğer yandan Isparta Belediyesi, Osmanlı dönemine ait birçok kostümü de festivale katılanların fotoğraf çektirmesi amacıyla gül bahçelerine getirtti. Kostümleri kuşanan turistler hem gül topladı hem fotoğraf çektirdi.

'ÖLMEDEN ÖNCE BUNU MUTLAKA YAPIN'

Festival Koordinatörü Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Recep Erdem, gül fuarı ve festivalinin dünyada büyük ses getireceğini söyledi. Şimdiden birçok tur operatörünün gül bahçesi gezisi için temas kurduğunu aktaran Erdem, "Dünyada ölmeden önce yapılması gereken şeyler arasında gül toplamak da var. Biz herkesi Keçiborlu'nun Ardıçlı köyündeki gül bahçelerine yani güllerin dünyasına davet ediyoruz. Anneler Günü'nde annenize bir hediye vermek isterseniz onu gül bahçesine getirin" dedi.

Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İrfan Veli Kayacan, Ardıçlı köyündeki festivale katılmak isteyenler için her gün belediye önünden şehir içi ulaşım ücretiyle her saat başı otobüs kaldırılacağını söyledi.

Keçiborlu Ardıçlı Köyü Muhtarı Yakup Yolcu, köylerinde böyle bir etkinlik düzenleniyor olmasından ötürü büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Efes 2018'de, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı tecrübesi kullanıldı (ek)

18)GECE BÖLÜMÜNDE GERÇEK ROKETLER KULLANILDI, HEDEFLER YOK EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından ikinci kez uluslararası çapta düzenlenen Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı, İzmir'in Seferihisar İlçesi Doğanbey Mevkii'nde gerçekleştirildi. Seçkin gözlemci gününün gece bölümüne katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türkiye ile birlikte 24 ülkenin askeri birliklerin havadan ve karadan icra ettiği faaliyetleri yerinde ilgiyle izledi. Efes 2018 Tatbikatı'nda, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan elde edilen tecrübelerinde kullanıldığı ifade edildi.

Efes Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün gece bölümü dün saat 19.56 ile 21.32 saatleri arasında gerçekleştirildi. Geçen yıllarda olduğu gibi Doğanbey Mevkii'ndeki arazide gerçekleştirilen tatbikatı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yanı sıra, Azerbaycan Savunma Bakanı ile 10 ülkenin genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları, 38 yabancı ülkeden 65 seçkin gözlemci ile askeri ateşeler takip etti. Tatbikatı ayrıca yerel gözlemciler de izledi. Tatbikat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hususi Akar ve kuvvet komutanlarının yerini almasıyla başladı. Genelkurmay Başkanı Akar ile komutanlar, kendileri için hazırlanan platformda tatbikatı dikkatle izledi. Tatbikat için ayrıca 10'u yabancı toplam 118 gazeteci akreditasyon yaptırdı.

TATBİKAT ÖZEL KUVVETLERİN ÇIKARMASIYLA BAŞLADI

Efes 2018 Birleşik Fiili Atışlı Tatbikatı'nın gece safhası, icra faaliyetlerinin anlatılmasının ardından SAT ve SAS komandolarının denizden, Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin de havadan çıkarma yapmasıyla başladı. Bu bölümde, Türkiye'nin yanı sıra katılımcı ülkelerin özel kuvvetler timleri de görev aldı. Özel kuvvetlerin keşiflerinden sonra da, karaya topçu atışları yapıldı. Ardından katılımcı ülkelerin hava kuvvetlerine bağlı F-16 uçakları belirlenen hedefleri vurdu. Obüs atışlarının yanı sıra taarruz helikopterleri de kendileri için belirlenmiş olan hedeflere atış yaptı. Ardından da deniz taarruz atışları yapıldı. Bu sırada, SAT ve SAS komandoları denizdeki mayınları tespit edip temizledi. Karadan karaya OBÜS toplarının atışlarının yanı sıra 2 F-16 uçağı da bombardıman atışı yaptı. Taarruz helikopterlerinin çıkarma yapılacak alanda özel kuvvetlerin tespit ettiği hedefleri yok etmesiyle, amfibi birliklerinin çıkarma yapması için gerekli ön keşifleri icra edildi. Bu harekata eş güdümlü olarak taarruz helikopterleri belirlenen bölgeleri ateş altına aldı.

SİHA'LAR İLK KEZ KULANILDI

İndirme yapılan bölgelerde tespit edilen düşman kuvvetleri, bu tatbikatta ilk kez kullanılan silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından vuruldu. Düşman tanklarını temsil eden kırmızı noktalar füzelerle vuruldu. Bu sırada 4 Atak helikopteri, yan yana belirlenen hedefe ateş edip yok etti. Bundan sonra da, birinci hava hücum harekatı sonlandırıldı. Gerekli çıkarma hazırlıklarının tamamlanmasıyla da tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu çıkarma gemileri kıyıya yanaştı. Amfibi deniz piyade birliklerinin birinci dalgası denizden karaya çıkartıldı. Çıkarma anında ise düşman kuvvetlerinin hava unsurlarının müttefik ülke askerlerini ateş altına almasına, hava savunma sistemleriyle karşılık verildi. Tatbikatta ayrıca, ilk kez Milgem kapsamında üretilen ikinci gemi olan 'Büyükada', tank çıkarma gemisi 'Bayraktar', çift pervaneli ağır yük helikopteri, SİHA'lar, hava savunma sistemi 'Korkut' ile modern piyade tüfeğinin de ilk kez kullanıldığı açıklandı. Tatbikatta ayrıca birlik eğitimi yanında üst düzey karargah eğitimi de dahil edildi.

ARNLAND VE TORRİKE ÜLKELERİNİN TEMSİLİ SAVAŞI YAPILDI

Efes 2018 Birleşik Fiili Atışlı Tatbikatı jenerik senaryosunda, komşu ülkeler Arnland ve Torrike ülkeleri arasındaki savaş tatbikatta gerçekleştirildi. Jenerik senaryoya göre, Torrike'nin adasını işgal etmesi üzerine Arnland, üyesi olduğu Birleşmiş Milletler'den yardım istedi. Birleşmiş Milletler'in de çağrısı üzerine Türkiye'nin liderliğinde ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Cezayir, Gürcistan, İngiltere, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, Macaristan, Makedonya, Malezya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya, Ürdün ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla dost birlikleri oluşturuldu. Dost birlikleri de, temsili ülke Torrike'nin işgal ettiği adayı kurtardı.

FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI HAREKATI TECRÜBELERİ DE KULLANILDI

Efes 2018 Birleşik Fiili Atışlı Tatbikatı'nda, konvansiyonel (klasik) savaşın yanı sıra, terörizmle mücadele de yine yer aldı. Teröristle mücadele harekatında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan elde edilen tecrübe tatbikata yansıtıldı.

TATBİKATA KAMU KURUMLARI DA DESTEK VERDİ

Efes 2018 Birleşik Fiili Atışlı Tatbikatı'na; Dışişleri, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Sağlık, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları, Savunma Sanayii Müşteşarlığı, Kızılay Genel Müdürlüğü, AFAD, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Metoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve BM Türkiye Temsilciliği'nin de aralarında bulunduğu kamu kurumlarına bağlı görevliler destek verdi. Tatbikatın gece bölümü saat 21.32'den itibaren donduruldu.

