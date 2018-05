DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ: ŞIRNAK'TA TERÖR ÖRGÜTÜ 10 OKUL YAKTI, 50 OKUL KAZANDIRDIK



MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Şırnak'taki eğitim durumunu incelemek ve bazı temaslarda bulunmak üzere kente geldi. Yılmaz, terör örgütü PKK'nın Şırnak'taki hendek olaylarında 10 okul ve 1 öğretmenevini tamamen yaktığını belirterek, buna karşılık 50 okul yapıp, eğitim kazandırdıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitim durumunu değerlendirmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. İlk olarak Cizre ilçesine giden Bakan Yılmaz, buradaki Cizre'de 7 lisenin eğitim kampüsünde incelemelerde bulundu. İlçede görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Yılmaz, eğitim durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cizre'deki temasların ardından helikopter ile Şırnak'a geçen Bakan Yılmaz, valilik girişinde trafik haftası için kurulan simülasyon standının açılışını gerçekleştirdi. Başbakan Binali Yıldırım'ın 'Yolların kralı olmaz, kuralı olur' sözünü hatırlatan Yılmaz, simülasyon standının açılışını Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve öğrencilerle birlikte gerçekleştirdi.

'2019 YILINDA İKİLİ EĞİTİMİ KALDIRACAĞIZ'

Valilik makamında bir açıklama yapan Bakan Yılmaz, 2016 yılında kentte yaşanan hendek olaylarında terör örgütü mensuplarının eğitim kurumlarına ciddi zararlar verdiğini ifade ederek, "10 okulumuz ve 1 öğretmenevimiz terör örgütü tarafından yakıldı. 64 okulumuz da hasar gördü. Hasar gören 64 okulumuzun hasarı giderilip eğitime açıldı. 10 okulun yerine, 50 okul kazandırdık. Şimdi 111 okulumuz daha yapılıyor. Biz burada, eğitim yuvalarının yakılmış halini gördük. Medeniyet düşmanlarının bu ülkeye hiçbir yararı olmaz. İnşallah önümüzdeki yıllarda, 2019 yılında ikili eğitimi kaldıracağız. Önümüzdeki yıl bir çok programlı lise kazandıracağız. Çocuklarımızın eğitimden geri kaldığı her gün Şırnaklılara ve topluma verilen en büyük cezadır. Yılda 25 bin öğretmen ataması yapılıyor. Bu başka ülkelerin bütün kamu personelinden daha fazladır. Sadece bizim dönemimizde 610 bin öğretmen ataması yapılmış niçin? Evlatlarımıza daha iyi ve kaliteli bir eğitim vermek için" dedi.

'YENİ SİSTEM TÜRKİYE'YE BARIŞI GETİRECEK'

Daha sonra AK Parti Şırnak İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yılmaz, burada 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni sistemin Türkiye'ye barışı getireceğini anlatan Yılmaz, "Bütün yaptığımız çalışmaların amacı, evlatlarımıza daha güzel, daha refah ve huzur içerisinde kalkınmış bir ülke bırakmaktır. 2002'den bu ana kadar bu yolda önemli mesafe aldık. Geçmişi hatırlarsanız ne kadar mesafe aldığımızı bilirsiniz. 24 Haziran'da bir seçim var. Yeni bir yönetim sistemine geçiyoruz. Bu yönetim sistemine 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' deniliyor. Ama benim tanımım, 'Millet Hükümeti' dönemine geçiyoruz. Millet Hükümeti nedir? Eğer hükümeti parlamentoda kurarsanız adı parlamenter hükümet, eğer kraliçe atarsa kraliçe hükümetidir, eğer hükümeti millet kurarsa, milletin hükümetidir. 24 Haziran'da oy kullanacaksınız. Akşam hükümeti kimin kurduğunu bileceksiniz. Hükümeti millet kuruyor. Bu sistem kesinlikle Türkiye'ye uzlaşmayı, barışı getirecek. Herkes cumhurbaşkanlığı seçimine başladı. Nereden başladı? Cuma namazından başladı, değil mi? Eğer bu millet olmasaydı olur muydu, olmazdı. Göreceksiniz herkes birbirine benzeyecek. Ama onlar da millete benzeyecek. Siz siyaseti kendinize benzettiniz. Bu 'Millet Hükümeti Sistemini' Türkiye'ye getirmekle, millet yanlış yapmaz güzel kardeşlerim. Eğer millet yanlış yapıyor derseniz, demokrasinin d'sini dahi anlamamışsınız demektir. Güzel bir atasözü var 'halkın gözü terazidir' diye. Dolayısıyla bu millet kim, neyi, niçin, nasıl yaptı bilir. Kim, neyi, nasıl söyledi, kim neyi niçin, nasıl yapmadı veya söylemedi, onu da bilir. Dolayısıyla bu millete güveniyoruz. Bu milletin terazisi kendi önüne alternatifler kurulduğu 1950'den bu yana hiç şaşmadı. Bizim dönemde 12 seçime girdik hiç şaşmadı. Her zaman bizi diğerlerinden kat kat önde tuttu. İnanıyoruz ki 24 Haziran'da da yine bu millet en doğru kararı verecektir. Önümüz aydınlık, uzlaşma, kardeşlik, barış, birlikte yaşama, Türkiye'yi kalkındırma dönemi. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Daha iyi günlere gidiyoruz. Yürütme güçlü olacak, parlamento güçlü olacak, ülke zaman kaybetmeyecek, kaynak israf etmeyecek, İsraf edilen kaynak milletin kaynağıydı. Dolayısıyla bundan sonra hizmet daha çok ve daha kısa zamanda gelecek. Güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu.

2)TOKAT'TA EV YANGINI: 5 KİŞİ GÖZALTINDA

TOKAT'ta 2 katlı müstakil bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kundaklama şüphesiyle 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Kabe-i Mescid Mahallesi, Hacı Münirbey Caddesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evde çıktı. Bir kavga ihbarı üzerine mahalleye giden polis ekipleri, bu sırada iki katlı evin boş olan giriş katında çıkan yangını fark etti. Durumu hemen itfaiyeye bildiren polis ekipleri mahalle sakinleri uyandırmak için megafon ile yangın anonsu yaptı. Bu sırada kısa sürede büyüyen yangın, ikinci katta yaşayan Cem Olgunay'ın (27) evine sıçradı. Cem Olgunay, eşi Yasemin Olgunay ve 6 aylık bebekleri Zeynep Olgunay'ı mahalle sakinleri evden çıkardı. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımlarıyla 2 saatte kontrol altına alınabildi. Ev ise yangın sonrası kullanılmaz hale geldi. Polis ekiplerinin kundaklama olabileceği şüphesiyle 5 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

3)GÖLBAŞI'NDA SAĞANAK YAĞIŞ SU BASKINLARINA YOL AÇTI



ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, etkili olan sağanak yağmur, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ev ve iş yerleri su altında kalan vatandaşlar küreklerle temizlik yaparken, itfaiye ekipleri ise ilçede bulunan evlerdeki yağmur sularını tahliye etti.

4)KIRIKKALE'DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ



KIRIKKALE'de, akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren gök gürültülü sağanak yağış, su baskınlarına yol açtı.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış dolayısıyla Kırıkkale kent merkezinde Zafer, Hürriyet ile Ankara caddelerinin yanı sıra Millet ve Atatürk Bulvarı sel sularına karşı önlem olarak trafiğe kapatıldı. Bu arada, Millet Bulvarı üzerinde bulunan Belediye ait otoparkın alt geçidinin sel sularıyla dolması nedeniyle bir minibüs suların içinde kaldı. Minibüs, belediye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkartıldı.

BODRUM KATLARI SU BASTI

Kırıkkale'nin Yaylaçık, Çallıöz, Gündoğdu, Osman Gazi, Sanayi ve Yenimahalle'de Bodurum ve otoparklar sular altında kalırken vatandaşlar ve belediye ekipleri tarafından temizlendi. Karayollarında ise, sel sularının trafik kazalarına yol açmaması için önlemler alındı. Su baskınlarında ölen ya da yaralanan olmazken, bazı ev ve iş yerlerinde ise maddi hasar meydana geldi.

5)16 İŞÇİ, SENDİKAYA ÜYE OLDUKLARI İÇİN İŞTEN ÇIKARILDIKLARINI İDDİA ETTİ



MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB), klima üretimi yapan bir fabrikadaki, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia eden 16 işçi, 15 gündür eylem yapıyor.

MOSB 4. Kısım'da faaliyet gösteren klima fabrikasında 16 işçi iddiaya göre, Birleşik Metal Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle fabrika tarafından İş Kanunu'nun 25'inci maddesince hiçbir tazminat ödenmeden 19 Nisan, 23 Nisan ve 24 Nisan'da, 3 ayrı grup olarak işten çıkartıldı. Yüz kızartıcı suç, ahlaksızlık ve iç huzuru bozmak iddiasıyla tazminatsız olarak işten çıkarılan 16 işçinin 15 gündür haklarını geri alabilmek için fabrika önünde kurdukları çadırda bekleyişlerini sürdürdükleri eyleme, diğer fabrikaların işçilerinden de destek geldi. MOSB, İzmir'in Çiğli, Kemalpaşa ve Gaziemir organize sanayi bölgelerindeki diğer fabrikalarda çalışan işçiler, siyasi partiler, STK temsilcileri ve Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da işçilerin eylemine katılarak destek verdi.

'BU İŞYERİNE SENDİKA HALAYLARLA GİRECEK'

Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, işçilerin haklarını geri alması konusunda mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi. Serdaroğlu, şöyle konuştu:

"Eline bir işverenlik hakkı geçirmiş, nereden geçirdiğini bilmiyorum. Bir fabrika açmış ama 'Bu fabrikada ben yasa tanımam' diyor. Bu fabrikada diyor ki 'Sizin yaşantınız benim iki dudağımın arası kadardır. Ben burada sendika olmayacak diyorsam olmayacak' diyor ve insanları intikam alırcasına eşiyle birlikte atıyor. İntikam alırcasına, anne adayı insanları işten atıyor. İntikam alırcasına tazminatsız atıyor, burnunu sürtmeye çalışıyor. Şu anda hukuksal olarak sadece işe iade davası, sendikal yetki davasından ziyade onurlarıyla oynandığı için başka davalar da açmaya hakları var. Biz arkadaşlarımızın haklarını da sonuna kadar hukuksal anlamda devam ettireceğiz, sürdüreceğiz. İnsanların onurlarıyla oynamak, ekmekleriyle oynamak, işleriyle oynamak, çocuklarının rızıklarıyla oynamak, bunlara bir cezai müeyyideyi ortaya çıkartmıyor. İşte biz bu yasalara isyan ediyoruz. Haklı olduğumuz ortaya çıksa bile haksız olan, suçlu olan, yasadışı davranan insanlar bu ülkede cezalandırılmıyor. Bu ülkede namusuyla çalışan insanlar, yasal haklarını kullandığı için, sendikalı oldukları için cezalandırılıyor."

Sık sık sloganların atıldığı basın açıklamasının sonunda işçiler, eylemlerine devam eden arkadaşlarına "Yalnız değilsiniz" diyerek, fabrika önünden ayrıldı.



6)TIR'LA ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ POLİS MEMURU ÖLDÜ



ANTALYA’nın Akseki ilçesi yakınlarında otomobil ile TIR’ın çarpıştığı kazada, polis memuru Süleyman Battal (28) yaşamını yitirdi.

Kaza, Akseki-Seydişehir karayolunun Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Akseki istikametine giden polis memuru Süleyman Battal'ın kullandığı 58 SH 506 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Selahattin Abalı yönetimindeki 01 Y 7420 plakalı TIR'la çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Battal, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Akseki Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Battal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Süleyman Battal’ın Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptığı ve memleketi Konya'nın Doğanşehir ilçesinden izin dönüşünde kazanın meydana geldiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7)TOKAT'TA TIR İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI



TOKAT’ta, TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında, Tokat-Artova karayolu üzerinde yaşandı. Tokat’tan Artova’ya seyir halinde olan Yunis Özgenç (42) yönetimindeki 60 PB 604 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Mürsel Çubukcu (35) yönetimindeki 55 AHB 95 TIR'ın dorsesine yandan çarptı. Çapmanın etkisiyle savrulan kamyonet şarampole yuvarlanırken, TIR’ın dorsesi yan dönerek yolun tek şeridini kapattı. Kazada, kalyonet sürücüsü Yunis Özgenç olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan Abdullah Çakı (48) ve Oğuz Özgenç (29) yaralandı. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaza sonrası Tokat-Artova karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. TIR sürücüsü Mürsel Çubukcu gözaltına alınırken, savcılık incelemesinin ardından Yunis Özgenç’in cenazesi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

8)ÇERMİK'TE GEZİYE GİDEN LİSELİLER KAZA YAPTI: 13'Ü ÖĞRENCİ, 15 YARALI



DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, geziye giden öğrencileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 13'ü lise öğrencisi, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Yaylacık Mahallesi Tilkitepe mevkiinde meydana geldi. Çermik ilçesindeki Kız Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Lisesi öğrencilerini geziye götüren Yusuf Kılıç yönetimindeki 56 AT 267 plakalı minibüs, yağmur yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 13'ü öğrenci, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulans ve özel araçlar ile Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı sürücü Yusuf Kılıç, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

9)BU KAZALARDA ŞANS ESERİ ÖLEN OLMADI

BURSA'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen ve MOBESE kameralarınca görüntülenen ilginç kazalarda can kaybının olmaması 'şans eseri' diye değerlendirildi.

Mudanya ilçesi Demirhane mevkiinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin alt kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücünün son anda canını kurtardığı olayda araç yanarak kullanılamaz hale geldi. İlçedeki İş Merkezi'nde bir otomobilin ters şeride girip ilerlemesi ve diğer araç sürücüsünün ise bunu fark etmemesi sonucu araçlar kafa kafaya çarpışırken kazada ölen ya da yaralanan olmaması dikkat çekti. Kanal Bölgesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili ile diğer araçlara çarparak ilerlemesi de MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.

Bursa karayolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza da ucuz atlatıldı. Karayolunun orta refüjündeki beton bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki sürücü vatandaşlar tarafından yaralı olarak çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.

Mudanya İskelesi'ne gitmek isterken yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın da otomobilin çarpması sonucu savruldu. Kadın, büyük kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Bu kazalarda can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten yetkililer, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

10)SALİH MİRZABEYOĞLU'NUN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ



İBDA-C davasından yargılanıp 2016'da beraat eden Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti. 4 Mayıs gecesi kendini iyi hissetmediği gerekçesiyle Yalova Devlet Hastanesi'ne gelen İBDA-C davasından yargılanıp 2016 yılında beraat eden Salih Mirzabeyoğlu, beyin kanaması nedeniyle acilen ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Salih Mirzabeyoğlu'nun dün beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Mirzabeyoğlu, prosedür gereği fişe bağlı olarak 2-3 gün daha bu şekilde bekletilecek. Gerçek adı Salih İzzet Erdiş olan Salih Mirzabeyoğlu, 28 Şubat döneminde 'Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek' suçlamasıyla İBDA-C davasında yargılanmış, müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp 2016'da beraat etmişti.

SALİH MİRZABEYOĞLU İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Geçirdiği beyin kanamasının ardından Yalova Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Salih Mirzabeyoğlu ailesinin isteği üzerine İstanbul'a getirildi. Mirzabeyoğlu'nun yakınları hastaneye akın etti.

Gerçek adı Salih İzzet Erdiş olan, Salih Mirzabeyoğlu geçirdiği beyin kanamasının ardından Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Mirzabeyoğlu'nun akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.

AİLESİ İSTANBUL'A GETİRMEK İSTEDİ

Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümünün gerçekleştiğinin açıklanmasının ardından aile, Mirzabeyoğlu'nun İstanbul'a naklini istedi. Yaşam destek ünitesine bağlı olarak mevcut durumu korunan Mirzabeyoğlu, uzman hekim kontrolünde ambulans ile Yalova Devlet Hastanesi'nden İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Mirzabeyoğlu'nun Siyami Ersek Hastanesi'ne getirildiğini öğrenen yakınları hastaneye akın etti. Hatırlanacağı gibi, 28 Şubat döneminde İBDA-C davasında yargılanan ve müebbet hapis cezası aldıktan sonra 16 yıl cezaevinde kalan Mirzabeyoğlu, yeniden yargılanıp beraat etmişti.

11)1,5 YAŞINDAKİ HASAN, BALKONDAN DÜŞÜP ÖLDÜ



KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, balkondaki sandalyeye çıkan Hasan Kanpara (1,5), 3'üncü kattan düşerek, yaşamını yitirdi. Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Gölcük Şehitler Mahallesi 403. Sokak'ta meydana geldi. Bilal Kanpara'nın Hüseyin ve Hasan isimli ikiz çocuklarından Hasan, balkona çıktı. Balkondaki sandalyeye çıkan minik Hasan, aşağı sarkıp, 3'üncü kattan düştü. Hasan'ın aşağı düştüğünü gören ailesi, sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, minik Hasan'ın öldüğünü belirledi. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kanpara ailesi büyük üzüntü yaşadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Gölcük’te, annesinin evi havalandırmak için açtığı pencereden balkona çıkıp, aşağı düşerek hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Hasan Kanpara, Gölcük Gaziler Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Ümmiye Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

12)TACİZ İDDİASI MAHALLEYİ KARIŞTIRDI, 2 KİŞİ BIÇAKLANDI



KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla 60 gün adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Suriye uyruklu kişi, taciz ettiği kadının dükkanının önünde dolaşınca ortalık karıştı. Mahalle sakinleri ile Suriyeli kişinin yakınları arasında kavga çıkarken, Suriye uyruklu 2 kişi bıçaklandı, araçları taşlandı.Olay, geçen cuma günü Darıca Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gıda toptancılığı yapan Suriye uyruklu M.S.S., esnaflık yapan Z.L. isimli kadını taciz etti. Kendini korumak isteyen kadın, M.S.S. tarafından darp edildi. Kadının şikayette bulunması üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.S.S. 60 gün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. M.S.S., serbest kaldıktan 2 gün sonra kadının dükkanının önünde dolaşınca, mahalleli uzaklaşması konusunda uyarıda bulundu. M.S.S. ise yakınlarına haber verince 2 grup arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Suriyeli gruptan M.N.M. (14) ve M.D. (16) bacaklarından bıçaklandı. M.S.S.'ye ait kamyonetin camları kırıldı, lastikleri patlatıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahalede bulundu. Polis, M.S.S. ve bazı kişileri gözaltına aldı. M.S.S. tekrar adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, dükkanını boşaltarak mahalleyi terk etti.

13)UÇURUMA DÜŞERKEN AĞAÇ DALLARINA TAKILINCA ÖLÜMDEN DÖNDÜ



BURSA’nın Mudanya ilçesi Yıldıztepe mevkiinde 20 metrelik uçuruma düşen Gürhan Gündoğdu (35), kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Gündoğdu’nun dolaşırken bastığı ıslak çimlerden kayarak düştüğü, ancak düşerken ağaç dallarının hızını yavaşlatmasıyla ölümden döndüğü belirtildi. Gürhan Gündoğdu, dün saat 15.30 sıralarından Mudanya’nın Yıldıztepe mevkiindeki Polis Hatıra Ormanı yanından 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ormanlık alanda gezerken ıslak otlara basması sonucu kayarak uçuruma yuvarlanan Gündoğdu, düşerken ağaç dallarına takılması sonucu ölümden döndü. Yüzünden yaralanan gencin hayati tehlikesinin olmadığı, ancak çok korktuğu belirtildi. Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Mudanya İtfaiye grubu ve Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleriyle birlikte araç kurtarma ekibi olay yerine gelerek Gürhan Gündoğdu’yu bulunduğu yerden çıkardı. Yıldıztepe’deki işletmelerde çalışanlarla vatandaşlar da uçuruma düşen gencin yanına inerek kurtarılmasına yardım etti. Görgü tanıkları uçuruma düşen gencin bağırarak yardım istediğini, sesleri duyarak havlamaya başlayan köpeğin sahibinin de durumu farkedip polisi aradığını, ardından kurtarma ekiplerinin olay yerine geldiğini anlattı. 112 Acil Servis ekbi tarafından ambulansa alınan Gürhan Gündoğdu, Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahade altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

14)'CAN EVİ'NDE VAHŞET; YAVRU KÖPEKLERİ ÖLDÜRÜP, KULÜBELERE ZARAR VERDİLER



EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne ait 'Can evi' olarak adlandırılan barınağa asma kilitleri kırarak giren kimliği belirsiz kişiler, kulübelere zarar vererek, 3 yavru köpeği öldürdü. Dernek Başkanı Sevinç Cebeci, "Amacımız bu canlara sahip çıkmak. Allah'a havale ediyorum. El birliği ile yaptığımız yerlerin kapılarını kırmak nedir? Yavruları öldürmek nedir? Bunları anlamış değilim. Allah ıslah etsin. İnşallah yapanlar bulunur" dedi.

Olay, İspat Cami Mahallesi'nde Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne ait 'Can evi' olarak adlandırılan hayvan barınağında meydana geldi. Barınağa asma kilitleri kırarak giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, içerideki kulübelere zarar verdikten sonra birini başını taşla ezerek, birini beton zemine vurarak, diğerini ise karnından bıçaklayarak 3 yavru köpeği öldürdü. Sabah saatlerinde barınağa gelerek, yaşananları gören dernek yetkilileri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, barınakta inceleme yaptı.

DERNEK BAŞKANI CEBECİ: 'HAYVANLARA KASTI NE?'

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, yaşananları gözyaşları içinde anlatarak, "Dün, saat 18.00'e kadar can evindeydik. Hayvanlarımızı besledik. Yavrularımız içinde yeni yer yaptık. Gece yavrularımızın kaldığı kulübenin kapısını kırıp almışlar ve yere vurup öldürmüşler. Kilitleri kırıp, hayvanları salmışlar. Kafeslerin içerisine taş fırlatmışlar. Bir tanesini de kesmişler. Her tarafı talan etmişler. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Biz beraber olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu kadar zarar vermenin anlamı nedir? Kişinin kişiye kastı olabilir ama bu hayvanlara kastı nedir onu anlayamadım. 3 yavru köpeğimi öldürülmüş. Bir tanesini kesmişler, birini taşla ezmişler, diğerini de fırlatıp yere atmışlar" dedi.

'ALLAH ISLAH ETSİN'

Amaçlarının can kurtarmak olduğunu ifade eden Cebeci, "Amacımız bu canlara sahip çıkmak. Allah'a havale ediyorum. El birliği ile yaptığımız yerlerin kapılarını kırmak nedir? Yavruları öldürmek nedir? Bunları anlamış değilim. Allah ıslah etsin. İnşallah yapanlar bulunur" diye konuştu.

Olayı duyarak barınağa gelen diğer hayvanseverler de, yaşananlara tepki gösterdi. Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri de barınakta inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Edirne'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne ait 'Can Evi' olarak adlandırılan barınağa asma kilitleri kırarak giren ve kulübelere zarar vererek, 3 yavru köpeği öldürdüğü iddia edilen şüpheli 2 çocuğun görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Barınak yakınında bulunan Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposunun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin barınağa gelerek, asma kilitleri açtıktan sonra köpekleri bıraktığı ardından da içeriye girdikleri görülüyor. Polis, güvenlik kamerası görüntülerine el koyarken, şüpheli çocukların kimliklerinin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı. Orman ve Su İşleri Edirne Şube Müdürlüğü ile Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nce de Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Bu arada, barınaktan 4 köpeğin de kaybolduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

15)ÇÖP KONTEYNERİNE ATILAN YAVRU KEDİLERİ, TELEVİZYON TAMİRCİSİ KURTARDI



MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bu sabah bir poşet içinde çöp konteynerine atılan 5 yavru kedi, ölmek üzereyken son anda televizyon tamircisi Hüseyin Akay tarafından fark edilip kurtarıldı.

Turgutlu ilçesinde televizyon çatı anteni işleriyle uğrayan Hüseyin Akay (45), bu sabah işe giderken Kuvayi Milliye Sokak üzerinde poşet içinden gelen kedi seslerini duydu. Poşeti açan Akay, 5 kedi yavrusunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Kedileri kutuya koyarak belediye görevlilerini aradı. Bu sırada Akay, kedilerin karınlarını da doyurdu. Bir vatandaş, kedilerden birini sahiplendi. Ardından gelen belediye görevlileri, diğer yavru kedileri hayvan barınağına götürdü. Şaşkınlığını gizleyemem Akay, "Bisikletimle yavaş yavaş işe giderken birden sesleri duyup yanaştım. Poşet içinde 5 minik yavru vardı. Birini vatandaş aldı. Diğerlerini de hayvan barınağı görevlilerine teslim ettik" diye konuştu.

16)MUĞLA'DA FUHUŞ OPERASYONU 1 TUTUKLAMA

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, polisin fuhuş yapıldığı iddiasıyla bir masaj salonuna düzenlediği operasyonda gözaltına alınan işletme sahibi kadın tutuklandı.

Olay, geçen Pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede masaj salonu olarak faaliyet gösteren bir işyeri polis tarafından takibe alındı. Yapılan takibin ardından Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkan sağlama iddiası ile kadın olan işletme sahibi G.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.O. tutuklandı.

Soruşturma ile ilgili 56 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenilirken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

17)BAHÇESİNDE GERGEDAN BÖCEĞİ BULDU



MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, ev kadını Selma Yurga (32), evinin bahçesinde dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen ve nadir bir tür olan erkek gergedan böceği (oryctes nasicornis) buldu. Bir haftadır böceği evinde kavanoz içinde besleyen Yurga, böceği Orman İşletme Şefliği'ne teslim etmek istediği söyledi.

Ev kadını Selma Yurga, geçen 30 Nisan'da, Mustafa Kemal Mahallesi, Milli Sokak'taki evlerinin bahçesinde, bir gergedan böceği buldu. Özen, başının üstündeki boynuza benzeyen çıkıntı nedeniyle gergedan böceği olarak bilinen ve kendi ağırlığının 850 katını kaldırabildiği için dünyanın en güçlü böceği olan bu nadir türü koruma altına aldı. Kabuğunda bulunan keratin maddesinin kimya, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılması nedeniyle değerli olan gergedan böceğini bir kavanozun içine koyup, sinek ve yapraklarla beslemeye başladı. Gergedan böceğini ender rastlanan bir tür olması nedeniyle Turgutlu Orman İşletme Şefliği'ne teslim etmek istediğini belirten Yurga, "Görüştüğümüz bir veteriner de bize aynı tavsiyede bulundu. Orman İşletme Şefliği'ni aradığımızda, bu böceğin evlerde beslenmesinin yasak olduğunu öğrendik. Bize gergedan böceğini muhafaza etmemizi gelip alacaklarını ormanda doğal ortamına salacaklarını söylediler. Kayınbiraderim Masum Yurga, böceği Orman İşletme Şefliği'nden gelen görevlilere teslim edecek" dedi.

18)EFES 2018'DE SAVUNMA SANAYİ FİRMALARI ÜRÜNLERİNİ SERGİLEDİ



İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, devam eden Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda, savunma sanayi firmaları, çeşitli ülkelerin ordularının envanterine girmiş son teknoloji ürünleri tanıttı. Sergide en çok dikkat çeken ürün ise BMC tarafından üretilen insansız uzaktan kumandalı çok amaçlı zırhlı aracı 'Amazon' ile FNSS firmasının Umman ordusu için ürettiği 'Pars III' aracı oldu.

Dost ve müttefik 19 ülke unsurlarının katılımıyla düzenlenen EFES 2018 Tatbikatı dün başladı. Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde 7- 11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak tatbikatın dünkü bölümünde, tatbikat alanında savunma sanayi firmaları, son teknolojiyle donattıkları ürünlerini sergiledi. Sergi de en çok dikkat çeken ürün BMC tarafından üretilen insansız uzaktan kumandalı çok amaçlı zırhlı aracı 'Amazon' oldu. İnsansız uzaktan kumandalı zırhlı araç 'Amazon'un özellikleri ise şöyle:

"Uzaktan kumandayla görüş alanı içerisinde 5, görüş dışında 1 kilometre görev yarı çapına sahip bulunuyor. Kumanda konsolu sabit noktada bulunabileceği gibi hareketli araçlar üzerinde de yer alabiliyor. Araca ait tüm komutalar (vites, gaz, fren, direksiyon, aydınlatma ve benzeri ) uzaktan kumandayla kontrol edilebiliyor. Aracın iç tasarımında otonom olduğu anlaşılamıyor ve operatör kullanımına kısıtlılık içermiyor. Normal görevlerini rahatlıkla ifa edebiliyor. Ancak uzaktan kumandayla kontrol edildiğinde içerideki kontroller devre dışı bırakılıyor. Bu sayede araç içerisine girilse dahi araç görevinden ayrılmıyor. Bu özellik sayesinde aracın içine üçüncü kişiler binse dahi hiçbir zaman müdahale edemiyor. Gerçek zamanlı 11 kamera görüntüsü kumandaya iletiliyor ve araç kumanda arasında gerçek zamanlı 256 bit şifreli telemetriyle kumanda ediliyor. Herhangi bir kumanda kaybında araç kendini emniyetli pozisyona alarak durduruyor. Araç üzerinde çevresel farkındalığı sağlamak üzere 360 dereceyi kör noktada bırakmayacak şekilde 8 kamera bulunuyor. 30x optik yakınlaştırma kabiliyetli ful HD gündüz kamerası ve 4x dijital yaklaştırmalı soğutmasız tip termal kamera donanımlarıyla zifiri karanlıkta dahi etkin şekilde görev yapabiliyor. Kule üzerinde bulunan lazer mesafe ölçerle otomatik balistik düzeltme yapılabiliyor, otomatik hedef takip gerçekleştirilebiliyor."

PARS III UMMAN'A SATILDI

Sergide dikkat çeken ürünlerin başında gelen FNSS firmasının ürettiği 'Pars III 8x8' Umman ordusu için tasarlandı. Sınıfının en yüksek teker gezinme hareketine ve en düşük dönüş yarıçapına sahip aracı olan Pars III, 70 cm dik engel ile 200 cm uzunluğundaki hendeği rahatlıkla geçebiliyor. 800 kilometre üzerinde menzile sahip olan araç, patlamaya ve delinmeye karşı özel önlemler bulunan yakıt tankına sahip. Araç alt sistemlerinin mayın korumalı gövdeye modüler olarak bağlanması, bakım ve değişim kolaylığı sağlamaktadır. Araç hem personel taşıma amacıyla üretilen korumalı kamyonların koruma seviyesine sahip olmakta hem de modern zırhlı muharebe aracında beklenen kabiliyetleri bünyesinde bulundurarak farklılığını ortaya koyuyor. Bunların yanı sıra sergide geçen sene tanıtılan ve Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK'nın kullandığı insansız hava aracı 'Bayraktar', Nurol Makine tarafından üretilen 'Ejder Yalçın', 'Ejder Kunter' gibi muharebe araçları da görücüye çaktı. Sergiyi gezen yerli ve yabancı askerler de yeni üretilen silahları inceledi.

Serginin 11 Mayıs tarihine kadar tatbikata davetli olan Türk ve yabancı gözlemcilere açık olacağı öğrenildi.

