DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)AĞRI'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



AĞRI'da, richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, korku ve paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Ağrı merkez olarak saptadığı deprem, saat 21.18'de meydana geldi. Yerin 17 kilometre altında meydana gelen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Sokaklara çıkan vatandaşlar

- Vatandaşlardan röportaj

- Genel ve detay

Haber: Oğuzhan HANÇER / AĞRI, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================================

2)KAYALIKLARDAN YUVARLANDI, ASKERİ HELİKOPTERLE GELEN UMKE EKİBİNCE KURTARILDI

VAN'ın Çatak ilçesi kırlasına, bir grup köylüyle pancar otu toplamak için gelen Melek Sarıbulak (25), kayalıklarda dengesini kaybedip, yuvarlandı. Sarıbulak, askeri helikopterle gelen UMKE ekipleri tarafından kurtarılıp, hastaneye götürüldü.Çatak ilçesinde yaşayan Melek Sarıbulak, sabah saatlerinde, bir grup köylüyle pancar otu toplamak için Görentaş ile Bilgi mahalleleri arasındaki dağlık alana geldi. Ot toplamaya başlayan Sarıbulak, dengesini kaybedip, kayalıklardan 30 metre aşağı yuvarlandı. Amca Süleyman Sarıbulak, jandarmayı arayıp, araç yolu olmayan bölgede bulunduklarını belirterek, yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine Van Jandarma Asayiş Kolordo Komutanlığı'ndan bölgeye askeri helikopterle UMKE görevlileri ile jandarmanın yer aldığı ekip sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Melek Sarıbulak'a ilk müdahale, olay yerine ulaşan UMKE ekiplerince yapıldı. Daha sonra helikoptere bindirilen Sarıbulak, Kayaboğazı Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada bekletilen ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Melek Sarıbulak'a doktorlar tarafından müdahale edildi. Tedaviye alınan Sarıbulak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Görüntü Dökümü

------------------------

- Genç kızın düştüğü kayalıklar

- Bölgeyi anons eden bir kadın

- Helikopterle hastaneye götürülen Melek Sarıbulak

Haber: Behçet DALMAZ / VAN, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================================

3)İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI



KONYA'nın Ereğli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Ereğli-İvriz yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Hakan Karcı yönetimindeki 42 YD 875 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abidder Üresin'in kullandığı 42 EKA 29 plakalı otomobille çarpıştı. Karcı yönetimindeki otomobil, savrulup şarampole yuvarlandı. Kazada, Üresin'in kullandığı araçta bulunan Mustafa Selim Arı (15) yaşamını yitirdi. Sürücü, Abidder Üresin, Gülperi Üresin ve Çiğdem Üresin ile diğer aracın sürücüsü Mehmet Hakan Karcı ve yanında bulunan Tolgahan Sakarya, Sezer Akgedik ve Hikmet Selin yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Kaza yerinden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA / EREĞLİ (Konya) ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================================

4)DÜZCE'DE KAZA: 10 YARALI

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, iki otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza dün Yığılca Aksu mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden İbrahim Uğurlu yönetimindeki 81 ER 062 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Hüseyin Taşlıdere'nin kullandığı 81 DJ 188 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, İbrahim Uğurlu, Ayşe Uğurlu, Senem Uğurlu, Ahmet Uğurlu ve Gülşen Uğurlu ile diğer otomobilin sürücüsü Hüseyin Taşlıdere, eşi Nagehan Taşlıdere, çocukları Edanur Taşlıdere, Merve Taşlıdere ve Ayşenur Taşlıdere yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-112 Acil ekiplerinden görüntü

-Yaralılardan görüntü

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / YIĞILCA (Düzce), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

5)OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 3 YARALI

İZMİT'te, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit D-100 Karayolu Yahyakaptan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Doğukan Sarımehmetoğlu yönetimindeki 34 TT 9120 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otomobil bariyerlerin altına girerken, sürücü Doğukan Sarımehmetoğlu, Nurcan Sarımehmetoğlu ile İrfan Sarımehmetoğlu yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Yaralı Sarımehmetoğlu'nun ambulansa bindirilmesi

- Araçtan görüntüler

- Genel ve deetay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT (Kocaeli), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

6)TAKLA ATAN TAKSİDEN YARA ALMADAN KURTULDU

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, önünde aniden şerit değiştiren otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı taksi, refüje çarparak takla attı. Sürücü takla atan taksiden yara almadan kurtuldu.

Kaza gece saatlerinde, Kartepe Sarımeşe Sapağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil Kaya yönetimindeki 41 T 4081 plakalı taksi, yolun sağ şeridinde ilerleyen Gülşah Yılmaz yönetimindeki 41 E 0645 plakalı otomobilin aniden şerit değiştirmesiyle, araca çarpmamak için manevra yaptı. Kamil Kaya'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği taksi, orta refüje çarparak takla attı. Ters dönen taksiden çıkan Kamil Kaya, kazadan yara almadan kurtuldu. Kamil Kaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmedi. İki sürücüye de alkol kontrolü yapan polis, daha sonra sürücüleri ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Takla atan taksinin görüntüsü

- Kazaya sebep olan otomobilin görüntüsü

- Sürücülerin polise olayı anlatması

- Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

7)SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET ALEV ALDI

SAMSUN'da, seyir halindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekibinin söndürdüğü yangın sonucu kamyonet hurdaya döndü.

Olay, akşam saatlerinde, Canik ilçesinde bulunan eski stat kavşağında meydana geldi. Fikri F. yönetimindeki 55 BBN 50 plakalı kamyonet, yolda, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yanan kamyonetten atlayarak, kurtulan sürücü Fikri F., itfaiyeye ve polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak, kesişen yolları trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise araçtaki yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu kamyonet hurdaya döndü.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Kamyonetin yanışı

- İtfaiyenin gelişi

Haber: Hakan AKGÜN / SAMSUN, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

8)SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİREN ÇOCUĞU, POLİS KURTARDI

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, Suriye uyruklu Hasan Nacar (14), serinlemek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçirdi. Suya atlayan polis memuru tarafından çıkarılan ve kalp masajıyla hayata döndürülen çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğleden sonra Aslanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sıcaktan bunalan Hasan Nacar, mahalledeki gölete girerek serinlemek istedi. Arkadaşlarıyla birlikte suya giren Nacar, bir süre sonra çırpınarak batmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, bellerine halat bağlayarak girdikleri suda yaptığı arama ile Nacar'a ulaştı. Kıyıya çıkarılan Nacar, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajı ile hayata döndürüldü ve tedavi için ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Olay yeri ve kalabalık

- Gölette yapılan arama çalışmaları

- Çoğu polislerin sudan çıkarması

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Vatandaşın olayı anlatması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir ÇELİK - Kamera- Ramazan TUNCER-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

9)AĞACA BAĞLI AT SELDE KALDI

ESKİŞEHİR merkezde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Boş arsadaki ağaca bağlı at, yağmur sularının oluşturduğu selde kaldı.

Kent merkezinde, öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışın etkili olduğu mahallelerdeki evlerin bodrum katlarını su bastı. Sütlüce Mahallesi'nde oturan ve at arabasıyla kağıt toplayan Şahin Demirci'nin evinin yanındaki boş arsada ağaca bağladığı 'Arap' adlı 3 yaşındaki atı da suda kaldı. Şahin Demirci, aniden bastıran yağmur nedeniyle dışarı çıkamadığını söyledi. Demirci, suya girerek, ağaca bağlı atını sudan çıkarıp, başka yere götürdü. Evlerinin bodrum katlarını su basanlar da yağmur sularını kendileri boşaltmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Ağaca bağlı atın görüntüsü,

- Atın sahibinin konuşması,

- Sahibinin atı bulunduğu yerden çıkarması,

- Yağmur suları arasından geçen araçların,

- Su basan evin görüntüsü

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

10)5 DAKİKALIK DOLU YAĞIŞI HAYATI FELÇ ETTİ

MUĞLA'da yağan dolu, ev ve araçların camlarını kırıp, araçların kaportalarına zarar verirken, kazalara neden oldu. Dolu nedeniyle meydana gelen 2 ayrı kazada, 3 kişi yaralandı.

Muğla'da dün saat 16.30 sıralarında başlayan ve 5 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Onlarca ev ve aracın camları kırıldı. Bazı araçların kaportaları zarar gördü. Muğla-Denizli Karayolu'nda dolu yağışı nedeniyle trafik durdu. Dolu yağışı sırasında, iki otomobil kayarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Her iki kazada toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yolda otomobillerini durdurarak doludan korunmaya çalışan vatandaşlar büyük şok yaşadı.

Denizli'den Muğla'ya giderken doluya yakalanan evli, 2 çocuk babası Süleyman Utçu (56), "Dolu aniden bastırdı. Otomobilin içindeydik. Taş yağıyor sandık. Böyle bir şey görmedim. Bazı otomobilerin camlarının çatladığını gördük" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri zarar tespit çalışmalarına başladı. Dolu yağışının ardından tarlalarda bembeyaz bir görüntü ortaya çıktı. Dolu taneleri arasındaki kır çiçekleri ise renkli görüntüler oluşturdu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Dolu yağışından görüntü

- Dolu yağışı nedeniyle trafiğin durmasından görüntü

- Araçlarının camı önünde doluarı temizleyenlerden görüntü

- Dolu'ya yakalanan Süleyman Utçu ile röp.

- Dolu yağışı nedeniyle yoldan çıkan otomobilin görüntü

- Doğu yağışı nedeniyle beyaza bürünen tarla ve kırlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / MUĞLA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

11)SORGUN'DA DOLU YAĞIŞI KENTİ BEYAZA BÜRÜDÜ

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde yağmurun ardından etkili olan dolu, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Sebze bahçeleri ise yağmur nedeniyle sular altında kaldı.

Sorgun'da, akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası yaklaşık 15 dakika dolu yağdı. Fındık büyüklüğünde, aralıksız yağan dolu nedeniyle meyve ağaçları ve sebze bahçeleri zarar gördü. Çatı olukları doludan tıkanırken, sular altında kalan sebze bahçelerinde su birikintileri oluştu. Çocuklar, yol kenarında biriken dolu taneleriyle oynadı. Bazı çocuklar ise topladıkları fındık büyüklüğündeki dolularla kartopu yapmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Yağan dolu yağışından görüntü

- Dolu yağışı nedeniyle tıkanan çatı olukları

- Çocukların fındık büyüklüğündeki dolu ile kar topu yapmaları

- Sular altında kalan bahçeler

- Detay

Haber-Kamera: Halit YILMAZ / SORGUN, (Yozgat),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

12)DOMANİÇ'TE YAĞMUR TRAFİĞİ FELÇ ETTİ



KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde yağan yağmur, sokak ve caddeleri göle dönüştürdü.

Domaniç'te, sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur suları ile kaplanan çevre yolunda bazı araçlar mahsur kaldı. Polis ekipleri, çevre yolunu bir süre araç trafiğine kapattı. Ekiplerin çalışması sonucunda yol yeniden araç trafiğine açıldı. Domaniç Belediyesi ekipleri, yollarda oluşan sel sularını tahliye etmek için çalışma yaptı, sularda arıza yapan araçlar da belediyeye ait kepçelerle çekildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Yollardaki su birikintisi,

- Ekiplerin çalışması,

- Arızalanan araçlar,

- Araç sürücüsünün konuşması

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT / DOMANİÇ (Kütahya) ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

13)BIÇAKLANDIKTAN SONRA İNŞAATA ATILDIĞINI İDDİA ETTİ

İZMİT'te, bıçaklandıktan sonra inşaata atıldığını iddia eden S.E., 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Bacağından bıçaklanan S.E., tedaviye alındı.

Olay gece saatlerinde, İzmit Orhan Mahallesi Şanlısoy Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta bulunan S.E., 112 Acili arayarak bıçaklandığını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, zemin katın balkonunda bulunan S.E.'ye ilk müdahalede bulunduktan sonra, inşaattan çıkarılması için itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi S.E.'yi sedyeye alarak inşaattan çıkardı. Bacağından bıçaklanan S.E. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

S.E., ilk ifadesinde kendisini 2 kişinin bıçaklayarak inşaatın içine attığını ve daha sonra kaçtıklarını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Yaralının itfaiye tarafından bulunduğu yerden alınması

- Yaralının sedye ile taşınması

- Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT (Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

14)TIR'IN DORSESİNE GİZLENEN 42,5 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İZMİT'te, polisin takibe alarak durduğu TIR'ın dorsesine gizlenen 42 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, dün öğleden sonra TEM Otoyolu İzmit Gültepe mevkiinde İstanbul istikametine giden bir TIR'ı durdurdu. Narkotik köpeği ile arama yapılırken, köpeğin tepki verdiği yer kontrol edildi. Çekici ile dorsenin birleştiği yerde gizlenen 82 paket halinde 42 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Sürücü C.A.'yı gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü (Polis kamerası)

---------------------------

- Köpekle arama yapılması

- Eroin paketlerinin bulunması

- Paketlerin çıkarılması ve dizilmesi

- Detaylar

Haber: Selda Hatun TAN / İZMİT (Kocaeli), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

15)İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: YAPTIĞIMIZ İYİLİĞİN FARKINDA OLUN

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçen mülteci sayısının günlük 8 bin 500'den 61'e düştüğünü belirterek, "Biz size iyilik yapıyoruz. Yaptığımız iyiliğin farkında olun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Akyazı ilçesi Balballı Mahallesi'nde Abhaz gençlerinin 14 yıl önce ateşli silah ve alkolü yasaklayan büyüklerine teşekkür etmek için düzenlediği 'Abhaz Şurası' etkinliklerine katıldı. Mahalle merkezinde gerçekleştirilen renkli etkinlikte Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Ak Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Bakan Soylu, yaptığı konuşmada Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçen mülteci sayısının günlük ortalama 8 bin 500'den 61'e düştüğünü belirterek, "İsterseniz açalım kapıları, Yunanistan üzerinden bakın günde 8 bin 500 Suriyeli kardeşimiz Yunanistan'ı geçiyor oradan Avrupa'yı geçiyordu. Bugün bu sayı 61, günde ortalama 61'dir. Biz size iyilik yapıyoruz. Yaptığımız iyiliğin farkında olun. Dünyanın hangi noktasına giderseniz gidelim bu ülkenin bayrağını görmedim daha, bu millet gösteriyor, bu aziz millet gösteriyor. Hayatımın hangi noktasında olursa olsun, çocukluğumdan beri inandığım bir şey vardır. Hacı Bayram-ı Veli'ye ihtiyacı vardır" dedi.

Son seçimleri değerlendirerek diktatör olan hiçbir ülkede böyle sonuç alınamayacağını belirten Bakan Soylu, "Fransa'daki İçişleri Bakanı eski Lyon Belediye Başkanıdır. Dedim ki sen belediye başkanlığı yaptın. Dağa giden bir kardeşini, sana hainlik yapan bir kardeşini belediyeye alır mısın? dedim, 'almam' dedi. Sen kendi iş makinelerini, greyderlerini bu ülkenin askerine polisine kurşun sıksın diye teröriste emaneten veya malına verip hendek kazdırıp bu ülkede birlik ve beraberliği ortadan kaldırmasına izin verir misin? Belediyeye ayrılan parayı dağa terörizme nakleder misin? Bu millet neden sana oy veriyor? 14 tane günde sizin gazetelerinizde bizim haberimiz yapılıyor. Bizim seçimlerimiz yüzde 90'a yüzde 10 bitmiyor. Bizim en son referandumumuz 51 buçuğa 48 buçuk bitti. Hangi diktatörlüğün olduğu bir ülkede seçimlere 51 buçuğa 48 buçuk biter? Böyle bir haksızlığı bizim ülkemize yapmayın. Bizim ülkemiz böyle bir haksızlığı kaldırabilir bir ülke değil. Bize ihtiyacınız var" diye konuştu.

Bakan Soylu, Türkiye'nin sadece yazılan kanunlarla disipline olacak bir ülke olmadığını kaydederek, "Bu dünyanın Hacı Bektaş-ı Veli'ye ihtiyacı var. Bu dünyanın hayranlıkla izlediği Mimar Sinan'ın aklına ihtiyacı var. Çabamız bunun içindir Büyüklerimizin oluşturduğu bu birlik bu yüzdendir. Tek bir can gitmesin zihnimizi bizden alabilecek bir boşluğun içinde olmayalım. Bugün buradaki büyüklerimizin verdiği kararın önemli bir arka planı vardır. Her şeyi kanun mu yazmalıdır? Buna itiraz edenlerden biriyim. Bu kadar köklü bir millet, sadece kanunların yazdıklarıyla birlikte disipline alınacak bir millet değil. Karnesini ilk aldığında koşarak komşu teyzesine gösteren bir millet sadece kanunların yazdıklarıyla birlikte kendisini kıssa altına alabilecek bir ülke değildir. Geçmişimize ve geleceğe çok net örnek koydunuz. Silahlarla birlikte düğünlerin keyiflendiğini ve şenlendiğini birileri söyleyebilirler ama maliyetiyle birlikte de bunu bir daha yerine getiremeyeceğimizi hepimiz defalarca acı hatıralarıyla, her birimizin bir daha onaramayacağımız sonuçlarla birlikte yaşadığımızı da biliyoruz. Aldığınız karar, 14 yıldır uyguladığınız karar şurada gördüğüm gibi asaletiyle maruf bir karardır. Allah sizden razı olsun" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Şenlikten detaylar

- Bakan Soylu'nun gelişi

- Bakan Soylu'nun konuşması

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / AKYAZI (Sakarya),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

16)DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE'YE KARŞI EKONOMİK SALDIRI İÇERİSİNDELER



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, küresel sistemin değişmesi gerektiğini savunduklarını söyleyerek, "IMF kapısında bekleyen bir ülke iken, IMF'ye borç veren bir ülke olduk. Düşünsenize her türlü saldırıyı yaptılar. Şimdi Türkiye'ye karşı ekonomik saldırı içerisindeler" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen AK Parti Kepez İlçe Başkanlığı'nın Danışma Meclisi'ne katıldı. Meclis öncesi bir odada Gençlerbirliği-Antalyaspor maçını takip eden Çavuşoğlu, daha sonra alkışlar eşliğinde meclisin yapıldığı salona geldi. Bakan Çavuşoğlu'na, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Mustafa Erol da eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mecliste, doğum günü olan İlçe Başkanı Mustafa Erol'a pasta sürprizi yapıldı. Erol, kendisine ikram edilen pastanın mumlarını Bakan Çavuşoğlu'nun yanında üfleyerek, "Bakanımızın küçük bir göz kırpması ve gülümsemesi, tüm stresimi aldı gittiö diyerek teşekkür ettiğini söyledi.

Burada konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarihi bir seçime doğru gidildiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin önemine işaret eden Çavuşoğlu, "Çok partili döneme geçtikten sonra belki de Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde en kritik seçim. Çok partili sisteme geçtikten sonra Türkiye, özellikle tek partili hükümetin kurulduğu dönemde büyük hamleler yapmıştır. Biz Cumhurbaşkanlığı sistemini getirirken, Türkiye'de geçmişte yaşanmış o koalisyonlar yaşanmasın, sistem güçlü olsun, istikrar olsun ve her zaman Recep Tayyip Erdoğan gibi bir yiğit olmayabilir ama sistemimiz sağlam olsun, risklere karşı sistemimiz dayanıklı olsun" dedi.

Küresel sistemin savaşları engelleyemediğini, savaşı durduramadığını, mazlumların sorunlarını çözemediğini de sözlerine ekleyen Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Küresel sistemin değişmesi gerektiğini savunuyoruz. IMF kapısında bekleyen bir ülke iken, IMF'ye borç veren bir ülke olduk. Bugün bu tür kurumlara borcumuz olmadığı için rahat durabiliyoruz. Düşünsenize her türlü saldırıyı yaptılar. Şimdi Türkiye'ye karşı ekonomik saldırı içerisindeler. Daha önce başaramadıkları gibi yine başaramayacaklar. Yine kazanan biz olacağız. Kurlardaki dalgalanmalarla Türkiye ekonomisini sarsamazsınız. Türkiye ekonomisi büyüyor.ö

Avrupa'daki bazı ülkelere de sitem eden Bakan Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'de sessiz devrimler yapıyor dediğiniz Recep Tayyip Erdoğan'a bugün neden diktatör diyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan sandıkları inkar edip de zorla mı iktidarda duruyor? Girdiği her seçimi kazanıyor. Çıktın yendi, çıktın yendi, çıktın yendi. Şimdi çıktım yendi olacak. Afrin konusunda Lüksemburg dışişleri bakanı bize ders vermeye kalkıyor. Biz de haddini bildirdik tabi. Fırat Kalkanı'ndan sonra 160 bin Suriyeli kardeşimiz Türkiye'den ülkelerine döndü. En az bir o kadar da Suriyeli değişik bölgelerden bizim temizlediğimiz yerlere döndü. Yani 300 binden fazla insan bu bölgeye döndü. Şimdi Afrin'e de dönüyor.ö

Bugün Fransa'da içlerinde Sarkozy'nin de olduğu kişilerin Kuran-ı Kerim içerisindeki bazı ayetlerin değişmesi gerektiğini, bazı bölümlerin çıkarılması gerektiğini savunduğunu sözlerine ekleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kutsal kitabımız senin yaz-boz tahtan mı? Neymiş efendim Yahudi düşmanlığı içeriyormuş. Tarih boyunca siz Yahudilere zulmettiniz ama tarih boyunca Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Yahudilerin sığınağı olmuştur. Biz İsrail'in zulmüne karşıyız, Yahudilere karşı değiliz. Bizde Yahudi düşmanlığı yoktur. Bizim inancımıza terstir. İşte bunların ırkçılıkta ve İslam düşmanlığında vardıkları noktanın bir göstergesidir. İyice hadlerini aştılar. Bunlar böyle konuştukça Avrupa'da camilere saldırılar oluyor. Sen Türkiye'ye özgürlük dersi vermeye çalışıyorsun, Avrupa'da bugün ırkçılık, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük, göçmen düşmanlığı, kendisinden olmayanı düşman görme had safhada. Irkçı partiler aldı başını gidiyor. Sen önce bunları durdur. Özgürlükten bahsediyorsun. Kendisinden olmayana sen yaşam hakkı bile vermiyorsun.ö

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Çavuşoğlu'nun salona gelişi

- Çavuşoğlu'nun konuşması

Haber: Süleyman EKİN-Kamera: Emrah GÜL / ANTALYA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================

17)AZERBAYCAN MİLLETVEKİLİ GANİRE PAŞAYEVA, GENÇLERLE BULUŞTU



KOCAELİ Kitap Fuarı'nda konferans veren Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Türk devletlerinde yaşayan herkesin tek parça olarak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Paşayeva, "Almanya Parlamentosu'nda bir partinin üyeleri terör örgütüne destek eşarpları bağlıyor. Her biriniz bunları evinizde eleştiriyorsunuz değil mi? Peki sizin sesinizi duyuyorlar mı?" ifadesini kullanırken, "O evinizde söylenmeye ayırdığınız 15-20 dakikalık zamanı sosyal medya ile değerlendirebilirsiniz. Açın internette o fular takan milletvekillerinin isimlerine bakın. Daha sonra sosyal medya sitelerinden bir bir onların hesaplarına ulaşın ve onlara bir mesaj gönderin" diye konuştu.

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı'nda konferans verdi. Gençlere tarihin öneminden bahseden Paşayeva, Türk devletlerinde yaşayan herkesin tek parça olarak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Sosyal medya uygulamalarının önemine dikkat çeken Paşayeva, "Terör örgütlerinin Türkiye'ye neler yaptıklarını biliyorsunuz. Bu terör örgütlerinin arkasında güçler var. Mesela Belçika'da, Brüksel'de PKK terör örgütüne destek kampları kuruluyor. Almanya Parlamentosu'nda bir partinin üyeleri terör örgütüne destek eşarpları bağlıyor. Her biriniz bunları evinizde eleştiriyorsunuz değil mi? Peki sizin sesinizi duyuyorlar mı? Sizi duymadıklarını hepiniz biliyorsunuz değil mi? Hepimiz sosyal medyada varız. O evinizde söylenmeye ayırdığınız 15-20 dakikalık zamanı sosyal medya ile değerlendirebilirsiniz. Açın internette o fular takan milletvekillerinin isimlerine bakın. Daha sonra sosyal medya sitelerinden bir bir onların hesaplarına ulaşın ve onlara bir mesaj gönderin. Mesajınızda bu terör örgütünün ne kadar can aldığını söyleyin. Neler yaptığını söyleyin. Almanca bilmiyor olmanız önemli değil. İnternette yazdığınız Türkçe cümleyi Almancaya çevirebilirsiniz. Belki mükemmel bir çeviri olmaz. Ancak söylemek istediğiniz şeyi söylemenize yetecek bir çeviri elde edebilirsiniz. Bunu kaçınız yaptınız? Bakın ben Karabağ'ı, Ahıska'yı sormuyorum. Türkiye bizim devletimiz değil mi? Her gün şehitler geliyor. O şehitlerimiz buradaki gençlerimiz ile aynı yaştalar. Onlar canlarını ne için veriyorlar? Sizin için, bizim için, bu vatan için veriyorlar. Onlar canını veriyorlarsa, bizim günde 20 dakikamızı vermemiz çok mu?" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Fuar alanının dışarıdan görüntüsü

- Dinleyicilerden görüntüler

- Ganire Paşayeva'nın konuşması

- Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

18)BODRUMLULAR ÜÇ ŞENLİKLE COŞTU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından 3 farklı noktada şenlikler düzenlendi. Bodrumlular yayla, tarih ve organik tarımı kapsayan festivallerle baharı karşıladı.

Bodrum'da Leleg Uygarlığı Pedasa Koruma ve Yaşatma Derneği, Bodrum Yarımadası Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği ve Bodrum Tohum Derneği tarafından dün 3 farklı noktada 3 ayrı şenlik düzenlendi. Konacık Mahallesi'nde Leleg Uygarlığı Pedasa Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen 23'üncü Uluslararası Pedasa Festivali'ne Bodrumlular yoğun ilgi gösterdi. Festivalde, yöresel Bodrum oyunları ve yarışmalar etkinliğe renk kattı. Bodrum Belediyesi'nin de destekleriyle düzenlenen festivalde ata binme yarışması, yöresel Bodrum lezzetleri ve kütük kesme yarışması gibi çeşitli yarışmalarla etkinliğe katılanlar eğlenceli bir pazar günü geçirdi.

YEREL TOHUMDAN FİDELER, DAĞITTILAR

Bodrum Tohum Derneği tarafından yerel tohumu ve organik tarımı yaşatmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Bodrum Tohum Şenliği'nde de Bodrumlular bir araya geldi. Dernek üyeleri tarafından İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen şenlikte yerel tohumdan üretilen domates, biber, patlıcan, karpuz ve bamya fideleri dağıtıldı. Bodrum Tohum Derneği'nin ilk olarak Doğal Üretici Pazarı uygulamasını hayata geçirdiğini ve Fide Şenliği'nin de ikinci projeleri olduğunu belirten Dernek Başkanı Haluk Ortaç, "Şenliğimizin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Atalık (yerli) tohumlarımızın ürünlerini vatandaşlara dağıtıyoruz. Bugün birer fide veriyoruz ama bu fidelerden elde ettikleri tohumlarla bir süre sonra kocaman bahçeleri olacak" dedi.

KARADENİZLİLER YAYLA ŞENLİĞİNDE COŞTU

Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından da Kızılağaç Mahallesi'nde yayla şenliği düzenlendi. Bodrum'da yaşayan Karadenizlilerin birlikteliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen yayla şenliğinde Karadeniz'in yöresel tereyağı, peyniri, mısır unu ve çeşitli ürünleri satışa sunuldu. Festivalin kapanışında Karadenizli sanatçı Sinan Yılmaz şarkılarını Bodrum'da yaşayan Karadenizlilerle birlikte söyledi. Şenlik akşam saatlerini kadar devam etti.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Festival ve şenliklerden görüntü

- Bodrum Tohum Derneği Başkanı Haluk Ortaç ile röp

- Vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

19)2018 KİŞİ BEDENLERİYLE 'STOP CHİLD ABUSE' YAZDI

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 2018 kişi, siyah giyerek sokakta ve savaşta çocuklar ölmesin, işkence görmesin diye 'Stop Child Abuse' yazısını bedenleri ile Atatürk Anıt alanına yazdı.

İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun Belediyesi, İskenderun Teknik Üniversitesi ve İskenderun Gençlik Merkezi koordinesinde siyah tişört giyinmiş, genç yaşlı 2018 kişi, ellerinde dövizlerle Atatürk Anıt alanına geldiler. Bedenleri ile 'Stop Child Abuse' yazısını yazan İskenderunlular, saygı duruşu ve istiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudular.

Düzenlenen etkinlik ile sokakta yatan çocuklara, dünyadaki savaşlar yüzünden ölen çocuklara, açlıktan, soğuktan ölen çocuklar, şiddet gören, istismara uğrayan çocukların yaşadıklarına dur diyebilmek için bir araya gelen İskenderunlular, sanatçı Atilla Yılmaz'ın konseri ile seslerini duyurmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Siyah tişörtlü ve çocukların ellerinde dövizlerle Anıt alanına gelenler

- Anıt alanında toplanan ve müzik eşliğinde oynayanlar

- Stop Child Abuse yazısını bedenleri ile yazmaları

- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunması

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN (Hatay),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

20)OPERA YILDIZLARI KAHRAMANMARAŞ'TA BULUŞTU



ULUSLARARASI Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY), kuruluşunun 25'inci Yıldönümü kutlamaları kapsamında, Kazakistan Senfoni Orkestrası ve Türk dünyasının opera yıldızları Kahramanmaraş'ta bir konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen konser, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Şef Petr Gribanov yönetimindeki Kazakistan Senfoni Orkestrası, Türk dünyası ve batı klasiklerinden en güzel ezgileri çaldı. Orkestranın dışında Türk dünyasında operada yakından tanınan Azerbaycan'dan Eleonora Mustafayeva, Kazakistan'dan Talgat Mussabayev, Kırgızistan'dan Elnura Samarbekova ve Türkiye'den Ünüşan Kuloğlu da sahne alarak operanın en sevilen eserlerini seslendirdi. Konser, sanatçıların birlikte seslendirdiği eserle sona erdi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı ve salonu tamamen dolduran sanatseverler, konser sonunda orkestra ve sanatçıları ayakta alkışladı. Konserin ardından Cevdet Kabakcı, sanatçılara çiçek verdi.

'AMACIMIZ, TÜRK DÜNYASININ SANATINI DÜNYAYA TANITMAK'

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRKSOY'un kuruluşunun 25'inci yıldönümü kutlamalarına Kahramanmaraş'tan başladıklarını söyledi. Kahramanmaraş'ı edebiyatın ve şiirin başkenti olarak bildiklerini ve bu nedenle Kahramanmaraş'ta olmaktan dolayı da mutlu olduklarını ifade eden Kaseinov, "Etkinliklere Türkiye'de ve Türk devletlerinde devam edeceğiz. Bizim amacımız, zengin Türk dünyasının tarihini, sanatını, edebiyatını tüm dünyaya tanıtmak. Onu araştırıp korumak ve yeni nesillere aktarmak. O, bizim en büyük görevimiz. Onu inşallah hep birlikte yapıyoruz" dedi.

TÜRKSOY NEDİR?

Türk dünyasının UNESCO'su olarak bilinen TÜRKSOY, 1993'ta Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Kültür Bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tıva, Hakas Cumhuriyeti ve Moldova'ya bağlı Gagavuz Yeri'nin de gözlemci üye olarak yer aldığı TÜRKSOY, kurulduğu günden buyana Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışmalar yürütüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Orkestranın konser vermesi

- Davetliler

- Davetlilerin alkışlaması

- Elnura Samarbekova'nın opera okuması

- Ünişan Kuloğlu'nun opera okuması

- 4 sanatçının birlikte opera okuması

- Sanatçıların dans etmesi

- Sanatçıların davetlileri selamlaması

- Cevdet Kabakcı'nın sanatçılara çiçek vermesi

- Düsen Kaseinov ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

21)ÜNLÜ ETNİK CAZ GRUBU NİYAZ FEATURİNG AZAM ALİ, MERSİN'İ BÜYÜLEDİ



MERSİN'de, bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan müzik topluluğu Niyaz Featuring Azam Ali, Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Dünya festivallerinin yeni gözde müzik toplulukları arasında yer alan grup, Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatro'da hayranları ile buluştu. Farsçanın yanı sıra Türkü ve deyişlere getirdiği farklı yorumlarıyla dikkat çeken dünyaca ünlü sanatçı Azam Ali ve Niyaz grubu, Kanada ve Amerika konserlerinin hemen ardından Mersinli hayranlarıyla buluştu. Kısaca Azam Ali olarak bilinen ve Los Angeles, Montreal, Paris ve İstanbul gibi farklı şehirlerde yaşayan İran asıllı müzik topluluğu, müzikleri ve farklı tarzları ile büyük ilgi gördü. Dünyaca ünlü etnik caz sanatçısı Azam Ali ve Niyaz grubu, sempatik tavırları ile dinleyicilerin gönlünü kazandı. Huffington Post'un yorumuna göre 'Güncel Ortadoğu müziğinde evrimsel bir güç' olan bilinirliğe sahip olan grup, sahne performansı ile izleyicilere bambaşka bir deneyim yaşattı. Seslendirdiği şarkılarla dinleyicileri kimi zaman hüzünlendirip kimi zaman da neşelendiren grup, konser boyunca izleyici ile ilgilendi.

Yaklaşık 2 saat boyunca konser veren grup, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Konsere gelenler

- Grubun sahne performansı

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/MERSİN, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

22)PERİHAN SAVAŞ: GENÇLER CEP TELEFONLARINDAN KURTULUP KENDİLERİNİ SANATA VERMELİ

AFYONKARAHİSAR'da, bu yıl ilki yapılan Film Festivali sona erdi. Törende, sanatçılar Perihan Savaş ve Ali Uyandıran'a 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verildi. Perihan Savaş, gençlerin cep telefonlarından kurtulmalarını ve kendilerini sanata vermelerini söyledi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen 1'inci Film Festivali ödül töreni Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi (AKM) salonunda yapıldı. Sanatçılar Perihan Savaş, Ali Uyandıran, Selahattin Taşdöğen, Mihriban Er, Ali Nuri Türkoğlu, Hacı Ali Konuk, Sinan Albayrak, Görkem Yeltan ve Recep Çavdar'ın konuk olarak katıldığı törende Vali Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Milletvekili Hatice Özkal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ile festivalde ödül almaya hak kazanan yönetmen, yapımcı ve sinemaseverler yer aldı.

'TANITIMDA SANATI SEÇTİK'

Vali Mustafa Tutulmaz, kent olarak tanıtılmanın zorunlu olduğuna inandıklarını ve bunun iki yolu olduğunu belirterek, ilkinin reklam, ikincisinin ise sanat olduğuna işaret etti. Tutulmaz, "Biz bunun ikinci yönünü seçtik. Sanatla ilimizi tanıtmak ve marka değer haline getirmeye çalıştık. Bu etkinlikte halkımızın ilk olduğu için biraz desteğinde eksiklik olduğunu gördük. Ancak bu zaman içerisinde gelişecek ve daha iyi konuma gelecekö dedi.

'SAHİP ÇIKMAK GEREKİYOR'

Törende onur konukları Perihan Savaş ve Ali Uyandıran'a 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verildi. Ödül töreni sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Perihan Savaş, Afyonkarahisar Film Festivali'nin ilkinde olmanın ayrıcalık olduğunu söyledi. Savaş, "İnşallah uğurlu gelirim diye düşünüyorum. Almış olduğum onur ödülü benim için çok özel ve bunun Afyonkarahisar'da olması da çok özel. O yüzden de çok mutluyum. İnşallah 1'i, 2'si, 20'si, 30'u ve 40'ı şeklinde gider. Ama Afyonkarahisar halkının mutlaka ve mutlaka buna sahip çıkması gerekiyor. Onun da altını çizerek söylüyorumö diye konuştu.

Gençlerin sinema sektörüne katılmalarını ve sanat yapmalarını isteyen Perihan Savaş, cep telefonlarından kurtulmalarını, kendilerini sanata vermelerini istedi.

'GELECEK BÖLÜMLERİ BİZ DE BİLMİYORUZ'

Rol aldığı televizyon dizisi hakkında bir gazetecinin 'Gelecek bölümlerle ilgili neler olacak?' sorusuna Savaş, "Gelecek bölümleri bizler de bilmiyoruz. Tüyolar da yok. Geliyor ve çekiyoruzö diye yanıt verdi.

Sanatçı Ali Uyandıran da Afyonkarahisar Film Festivali'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

DERECEYE GİREN FİLMLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yalnızca kısa filmlerin yarıştığı Afyonkarahisar Film Festivali'nde 300'ün üzerinde kısa filmden, birinciliği yönetmenliğini Furkan Daşbilek'in yaptığı 'Naftalin' aldı. Yönetmenliğini Durmuş Sorkut'un yaptığı 'Uzaktaki Yakınlar' ikincilik, Ramazan Kılıç'ın yönetmenliğini yaptığı 'Penaber' ise üçüncülük ödülünü aldı. Yücel Çakmaklı Özel Ödülü'ne de yönetmenliğini Kerim Abanoz'un yaptığı 'Yurtsuz' filmi layık görüldü.

Ödül töreninin ardından programa katılanlar başta Perihan Savaş olmak üzere sanatçılara yoğun ilgi gösterdi. Perihan Savaş, sevenlerinin fotoğraf talebini geri çevirmedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Perihan Savaş'ın salona gelişi

- Perihan Savaş'ın protokol üyeleri tarafından karşılanması

- Sanatçılar salona alkışlarla girerken

- Salondaki katılımcılardan detay

- Salondaki sanatçılardan detay

- Katılımcılardan detay

- Salondan genel detay

- Vali konuşma

- Perihan Savaş ödül alırken

- Perihan Savaş röp

- Hayranların ilgisi

Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================