DHA YURT BÜLTENİ - 1

Yangına giden itfaiye aracı uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı



Bolu'da, Tekke Işıklar köyünde bir evde çıkan yangında 5 ahır, samanlık ve 4 eve sıçradı. Evleri yananlar, itfaiyenin söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Yangına takviye olarak giden itfaiye ekibinin olduğu aracın kaza yapması sonucu 1 itfaiye eri hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yangın, dün saat 14.30 sıralarında Bolu merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Tekke Işıklar köyünde meydana geldi. İddiaya göre köyde oturan Murat Güden'in evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede, rüzgarın da etkisiyle çevresinde bulunan Kemal Güden, Hasan Öztürk, Sadık Biçer ve Hüseyin Yılmaz'ın ev, ahır ve samanlıklarına da sıçradı. Yangını gören köylüler, ahırlarda bulunan hayvanları güvenli bölgeye taşıdı. Can kaybının olmadığı yangına Bolu, Dörtdivan, Yeniçağa ve Gerede Belediyesi İtfaiyesi ekipleri müdahale etti. Köylüler de söndürme çalışmalarına yardım etti. Vatandaşlar, yanan evlerini gözyaşları içinde izledi. Yanan evlerin yanında evi bulunan Ayşe Ertaş da (75) yangının kendi evine sıçramasından korkarak gözyaşı döktü. Bolu İl Özel İdaresi Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, yangınla ilgili olarak, "5 tane ev şu anda yandı. İtfaiye ekiplerimiz ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. İnşallah kısa sürede yangın kontrol altına alınır. Tüm köylülerimize geçmiş olsun" dedi.

YANGINA GİDEN İTFAİYE ARACI UÇURUMDAN YUVARLANDI

Yangına takviye olarak gönderilen Bolu Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü'ne ait araç virajlı yolda yaklaşık 20 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. Köye 1 kilometre kala meydana kazada araçta bulunan itfaiye erlerinden Erhan Yazkan (38) yaşamını yitirirken, Aykut Tabakçıoğlu (22) yaralandı. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, itfaiye ekipleri arkadaşlarının kaza geçirmesine rağmen söndürme çalışmalarına devam etti.

DİĞER İTFAİYE ERİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Bolu'nun Tekke Işıklar köyündeki yangına giderken, şarampole yuvarlanan itfaiye aracından ağır yaralı olarak kurtarılan itfaiye eri Aykut Tabakçıoğlu da hastaneye kaldırıldığı sırada ambulansta hayatını kaybetti. 2 itfaiye erinin cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Can kaybının yaşanmadığı yangın ise saat 19.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 4 ev ile 5 ahır ve samanlık tamamen küle döndü. Soğutma çalışmaları sürerken, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu İl Jandarma Komutanı Nadir Çelik ve AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız yangın ve kaza bölgelerine giderek olaylarla ilgili bilgi aldı. Vali Baruş gazetecilere yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "İlk ihbar alındığı andan itibaren çevredeki belediyelerimizin itfaiyeleri ile Bolu Belediyesine ait itfaiyeler, olay yerine intikal etti. Yine Orman Bölge Müdürlüğümüze ait ekipleri de buraya intikal etti. Toplam 15 ekibin müdahalesi sonucu yaklaşık 2 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda herhangi bir ölüm ya da yaralanma söz konuş değil. Buna şükrediyoruz" dedi. Vali Baruş, yaşamını yitiren 2 itfaiye eriyle ilgili olarak da "Üzüntümüz şudur ki, Bolu Belediyesi'ne ait itfaiye aracı köye varmak üzere iken, yangına müdahale etmek üzere gelmek üzere iken maalesef şarampole yuvarlanıyor. Ve aracın içerisinde bulunan 2 kardeşimiz şehit oluyor. Bu kardeşlerimiz Aykut Kabakçıoğlu ve Erhan Yazkan. Kendilerine yüce mevlamdan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Bu kaza bizi gerçekten üzdü. Büyük bir azimle görevlerine koşarken bu kardeşlerimiz hakkın rahmetine kavuştu. O da itfaiye erlerimizin ne kadar fedakarane ve ne kadar candan mücadele ettiğini gösteriyor. Buradan tüm itfaiye ekiplerimize başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Seçim startını Yalova'dan veren İnce: Benim derdim memleket (EK)

CUMHURBAŞKANI ADAYI MUHARREM İNCE'DEN TRT'YE SERT TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, memleketi Yalova'da başlattığı seçim çalışmalarına, eşi Ülkü İnce'nin memleketi olan Balıkesir'de devam etti. Erdek ilçesinde meydanda kurulan miting alanında, vatandaşlara seslenen İnce, büyük bir coşku ile karşılandı. Burada konuşan İnce, TRT'ye sert tepki gösterdi. İnce, "Bugün Yalova'da miting yaptık. Ben Yalova'da 40 yıldır böyle kalabalık görmedim. Ama TRT de mitingi görmemiş. Bu son uyarım, bir daha uyarmayacağım. TRT babanızın çiftliği değildir. TRT 80 milyonundur. Hepimizin TRT fonundan paralarımız kesilir. O zaman CHP'lilerin, bizlerin elektrik faturalarından pay kesmeyin. Bugün daha haram etmiyorum. Baştan söylüyorum. Eğer bugün ki görüntüleri de görmezse hafta içi 130 milletvekili ile TRT'ye geliyorum haberiniz olsun kaçmayın sonra" dedi.

'BENİ YARGILIYACAK YARGIÇLAR BULACAĞIM'

Cumhurbaşkanı Adayı İnce, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda, yargıçlara da el atacağını belirtti. İnce, "Yargıçlar size sesleniyorum, siz, ben Cumhurbaşkanı olduğumda benim için ayağa kalkmayacaksınız. Kalkmamalısınız, nasıl yargıçsınız siz? Yüksek yargıçlar, Cumhurbaşkanının önünde kalkmaz. O yargıçlar beni yargılayabilmelidir. Hesap vermeliyim hesap. Tetikçi olmayacaksın, adam gibi yargılayacaksın. Yüksek yargıcın siyasi kimliği olmaz, olsa da biz bilmeyiz. Allah'ın izni ile 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı olduğumda, bu ülkede beni yargılayabilecek yargıçlar bulacağım. Benim vatandaşımın, İngiliz'den Alman'dan ne farkı var. Orada yargıçlar Cumhurbaşkanını, Başbakanı yargılıyor da Türkiye'de niye yargılayamasın. Çünkü yönetenler çalıyor da ondan. Çaldıkları için kendi adamları da bunları yargılamıyor. Ben çalmayacağım ve beni yargılayanları oraya atayacağım" diye konuştu.

İnce, Balıkesir'in Erdek ilçesinden, Yalova'ya gitmek üzere hareket etti.

Akşener: 24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçileceğime inanıyorum (EK)

KİLİS'TE TÜLBENTLERLE KARŞILANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın ardından Suriye sınırındaki Kilis'te partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge gelişi sırasında kadınların tülbent hediye ederek karşıladığı Akşener, "Bu tülbentlerin tamamını saklıyoruz. İnşallah seçilince Çankaya'da tülbent müzesi açarak sergileyeceğim. Çünkü bunlar sadece tülbent değil aynı zamanda milli mücadelenin, kadının çilesinin, sabrın ve inancın sembolüdür" dedi.

Meydanı dolduran kalabalığa hitap eden Meral Akşener, 24 Haziran seçimleri için destek istedi. Kilis'in sınırın Suriye tarafından yapılan füze saldırıları ile zor günler geçirdiğini hatırlatan Akşener, her zaman Kilis'in yanında destekçisi olacaklarını kaydetti. Engelleri aşarak bu noktaya geldiklerini anlatan Akşener, "Biz yeni henüz 6 aylık bir partiyiz. Bize partiyi kuramazlar dediler ama kurduk. Seçime giremez dediler, girdik. Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçirmek için uğraştılar ama biz milletimize güvenerek yola çıktık. 160 bini bulan imza ile Cumhurbaşkanı adayı olduk. Bunların hepsini sizinle başardık ve sizlerin desteği ile daha büyük işleri de başaracağız" diye konuştu.

Kurtulmuş: Erdoğan karşıtlığından memlekete hayır gelmez



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 24 Haziran seçimlerinde iddialı olduklarını belirterek, "Erdoğan karşıtı bir cephe oluşturarak o cephe üzerinden Sayın Erdoğan'ı yıkmak, yönetim şeklini bozmak şeklinde hedeflenmiş, bir Erdoğan karşıtlığı üzerinden kampanya yürütecekleri anlaşılıyor. Erdoğan karşıtlığından bu memlekete hayır gelmez" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu'nun Ünye ilçesinde Elele Derneği'nde kütüphane açılışına katıldı. Kurtulmuş ardından Atatürk Parkı'ndaki Belediye Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya gelerek istişarede bulundu. 24 Haziran seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Kurtulmuş, bu seçime avantajlı girdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a halkın desteğini hatırlatarak, muhalefeti eleştiren Numan Kurtulmuş, "Avantajlarımızdan birisi bizim Cumhurbaşkanı adayımız başından beri bellidir, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Dün ana muhalefet partisi kendi adayını yeni açıklayabilmiştir. Çatı aday arayışıyla Türkiye gündemini epeyce meşgul etti. Bunun olmayacağı aşikâr bir noktaya geldikten sonra öyle anlaşılıyor ki diğer muhalefet partileri de kendi adaylarını çıkararak seçime girecekti. Bizim ikinci büyük avantajımız, ne olduğumuzu, ne yapacağımız anlatıyoruz. Ne yazık ki muhalefet partileri şimdiye kadar gösterdikleri performanslarıyla ne yapacaklarını değil karşıtlıklarını ortaya koyuyorlar. Açıkçası Erdoğan karşıtı bir cephe oluşturarak o cephe üzerinden Sayın Erdoğan'ı yıkmak, yönetim şeklini bozmak şeklinde hedeflenmiş bir Erdoğan karşıtlığı üzerinden kampanya yürütecekleri anlaşılıyor. Erdoğan karşıtlığından bu memlekete hayır gelmez. Bunu açıkça ifade etmek isterim. Bu da bizim seçim kampanyası sırasında önemli bir avantajımız olacaktır" diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde Asımın Nesli Diriliş Buluşmaları programına da katıldı.

Erzurum Havalimanı'nda korkutan olay: Uçağın motorundan alev uzadı



Erzurum-İstanbul seferini yapacak olan Anadolujet'e ait yolcu uçağının motorundan alev uzadı. Pist başında duran uçağa itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Yolcular ise büyük panik yaşarken, kısa sürede uçaktan tahliye edildiler.

Erzurum Havalimanı'ndan dün saat 20.25'de kalkması planlanan 189 yolcu ve mürettebatı bulunan 7409 sefer sayılı Anadolujet'e ait yolcu uçağı piste ilerlediği anda sağ kanadındaki motordan alev uzadı. Alevleri gören yolcular büyük panik yaşarken bazı yolcular da baygınlık geçirdi. Pist başında duran uçağın alev alan kanadına anında müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, yolcularda kısa sürede tahliye edildi.

YOLCULARDAN BÜYÜK TEPKİ

Uçağın arızasının kısa sürede giderileceğinin belirtilmesi üzerine havalimanı yetkililerine büyük tepki gösteren yolcular, yeni uçak talebinde bulundular. Uçaktan inen ve saatlerce havalimanında bekleyen yolcular, karşılarında yetkili birini göremeyince gişedeki kadın görevliye sert tepki gösterdi. Kadın görevli, can güvenliğinin olmadığını belirterek polis noktasına gitti. Yolculardan Yunus Emra Kavaz, olay anında uçakta büyük panik yaşandığını belirterek, "Kanat tarafında oturan yolcular korku ve panik içerisinde ön tarafa doğru koşmaya başladılar. Sağ kanat tarafından alevlerin yükselmesiyle birlikte çığlık atanları ve bayılanları gördüm. Çok korkunç bir manzaraydı. Adeta ölümden döndük. Uçak havalandığı esnada olsa facia olurdu. Olaydan sonra bizi tahliye ettiler ama kimse gelip bir açıklamada bulunmadı. Uçağın arızasını tamir edip tekrar havalandırmak istediler ancak biz arızalı bir uçakla uçmak istemedik" dedi.

YANGIN DEĞİL, ALEV UZAMASI

Havalimanı yetkilileri ise olayın bir yangın değil alev uzaması olduğunu savundu. Uçağın kanadının henüz piste dahi çıkmadan aprondeyken alev aldığını belirten yetkililer, kulenin uyarısı üzerine kaptan pilotun haberdar edildiğini ve uçağın anında stop ettiğini vurguladılar.

ALEV UZAMASI NEDİR?

Uçakta çalıştırılan motor devreye girmeyince benzin birikmesi meydana geliyor. Motoru çalıştırmak için yapılan sonraki ateşlemeler de biriken benzinin tutuşup alev almasına yol açıyor.

Bursa'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Bursa'da bir otomobil ile TIR çarpıştı. Kaza sonrasında hurdaya dönen otomobilde 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. TIR sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, Bursa-Orhaneli Yolu üzeri Kapıkaya Mevkinde 23.50'de meydana geldi. İddiaya göre, Orhaneli istikametine seyreden İsmail Acar idaresindeki 16 ACZ 07 plakalı otomobil ile Bursa istikametine seyreden bir TIR çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü İsmail Acar, Recep Altın ve Mustafa Koçan hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi ise yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıları Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazanın ardından TIR sürücü ise olay yerinden TIR'ıyla kaçtı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri incelenmek üzerine Adli Tıp Morguna kaldırılken Jandarma, kaçan TIR'ın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.



Güneş enerjisini silmek isterken canından oldu



Adana'da Muzaffer Gence (60), güneş enerjisi panellerini silmek isterken 7 katlı binanın üstünden düşerek öldü.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Muzaffer Gence, oturduğu 7 katlı apartmanın üstüne çıktı. Binanın kenarındaki güneş enerjisinin panelini silmek isteyen Gence, dengesini kaybedince düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin müdahale ettiği Gence'nin öldüğü anlaşıldı.

Gence'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilip, soruşturma başlatıldı.

Birecik'te, sel sularına kapılan 13 yaşındaki kız kayboldu



Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, sel sularına kapılan 13 yaşındaki Teknur Karayılan kayboldu. Küçük kızın bulunması için AFAD ekipleri seferber oldu.

Birecik ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu sele neden oldu. İlçeye bağlı Konak Mahallesi Sakaltutan mezrasında Teknur Karayılan sel sularına kapılarak kayboldu. Yaşanan sel nedeniyle bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan kız çocuğunun bulunmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

SELE KAPILIP KAYBOLAN KIZIN CESEDİ BULUNDU

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Konak kırsal Mahallesi Sakaltutan mezrasında sel sularına kapılarak kaybolan 13 yaşındaki Teknur Karayılan'ın cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri, 3 saat süren çalışmalar sonucu kızın cesedini sele kapıldığı yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan dere yatağında buldu. Ekipler tarafından çıkartılan ceset, Birecik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Husumetli olan iki kişinin tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre daha önceden aralarında husumet olan iki kişi yolda karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rıdvan Çakır (33), Abdullah Kurt'un tabancasından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Katil zanlısı Kurt, olaydan kısa süre sonra emniyete giderek teslim oldu.

İddiaya göre, Rıdvan Çakır daha önce husumetli olduğu Abdullah Kurt ile İnegöl Belediyesi yeni binası inşaatı önünde karşılaştı. Aralarında tartışma çıkan şahıslar, bir anda kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Abdullah Kurt, belindeki tabancayla Rıdvan Çakır'a ateş etti. Kafasına ve karın bölgesine kurşun isabet eden Rıdvan Çakır, kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Çakır, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Evli ve bir çocuk babası olan Rıdvan Çakır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Abdullah Kurt, kısa süre sonra emniyete giderek teslim oldu. Soruşturma sürüyor.

Eski nişanlısını ve kardeşini av tüfeğiyle yaralayıp kaçtı



Gaziantep'te, Yalçın K. (24), konuşma bahanesiyle sokağa çağırdığı kısa süre önce ayrıldığı nişanlısı Suna Zeylan (23) ve beraberinde gelen kardeşi Hakan Zeylan'ı (20) av tüfeğiyle vurarak kaçtı. Kardeşlerden birinin durumu ağır.

Olay, dün akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yalçın K., kısa bir süre önce kendisinden ayrılan nişanlısı Suna Zeylan'ı konuşma bahanesiyle evlerinin bulunduğu sokağa çağırdı. Suna Zeylan kardeşi Hakan ile beraber sokağa çıktığı anda Yalçın K. otomobille iki kardeşin yanına yaklaşarak yanındaki av tüfeğiyle ateş etti. Suna ve Hakan Zeylan kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, Yalçın K. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürülen kardeşlerden başından yaralanan Suna Zeylan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu Hakan Zeylan'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay sonrası kayıplara karışan Yalçın K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Düğün dönüşü iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı



Kırıkkale'de, eski Samsun karayolunda iki otomobilin düğün dönüşü kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Balışeyh ilçesinden Kırıkkale'ye doğru seyir halinde olan Ramazan Hato yönetimindeki 06 RRC 94 plakalı otomobil, Mesut Altınyurt yönetimindeki 71 BA 684 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 71 BA 684 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazadan sonra her iki otomobilin de ayrı ayrı düğünlerden geldikleri öğrenildi. Kazada, Batuhan Çorak (42) ile Adil Yeşilyurt (20) ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada, 71 BA 684 plakalı otomobilde bulunan Mesut Altınyurt (19), Ramazan Hato (42), Berat Karagöz (21) ve 06 RRC 94 plakalı otomobilde bulunan Mustafa Kılıçaslan (40), Sıtkı Pozan (20), İbrahim Aksoy (18) yaralandı. Yaralılar, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile TIP Fakültesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı



Bursa’nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Bursa-İnegöl Karayolu üzerinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Sermet Şekerci (49) yönetimindeki 16 BBA 31 plakalı otomobil, Şehitler Mahallesi kavşağına manevra yapmak istediği sırada şerit değiştirince, aynı istikamette seyir halinde olan Osman Berber (30) yönetimindeki 16 TV 423 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 16 BBA 31 plakalı otomobilde bulunan yolcular Burcu Doğan (31), Ayten Kaya (54), Fatma Şekerci (47) ve Neriman Ege (58) ile diğer sürücü Osman Berber yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü Sermet Şekerci ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

6 yaralı da kaza yerine sevk edilen 112 Acil servis ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır-Mardin karayolu sular altında kaldı

Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde dün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, Mardin karayolunun sular altında kalmasına neden oldu. İlçe merkezinde de uzun süre yağan yağmur, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Diyarbakır-Mardin karayolunun içinden geçtiği Çınar ilçesinde dün öğlen saatlerinde şiddetli sağanak yağış başladı. Şiddetini arttırarak akşam saatlerine kadar devam eden yağış nedeniyle, Diyarbakır ve Mardin'i birbirine bağlayan karayolu su altında kaldı. Seyahat eden araçların zor anlar yaşadığı karayolundaki su baskını, uzun süre hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun etkili olduğu Çınar ilçe merkezinde de sokaklarda sel oluştu. Bazı ev ve işlerleri sular altında kalırken, sokaklarda da sel oluştu. İlçe girişinde bulunan ekili arazilerde de su taşkınları meydana gelirken, suyun dereye doğru akış yönünde şiddetli akıntı meydana geldi.

Gebze'de 10 milyon TL değerinde 98,5 kilo eroin ele geçirildi



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, polisin operasyonu ile takibe alınan İran plakalı cip durduruldu. Cipte 10 milyon TL değerinde 98,5 kilo eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul istikametine giden İran plakalı cipi takibe aldı. Cip, Dilovası rampası mevkiinde ekipler tarafından durduruldu. Cip, arama yapılmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine çekildi. Narkotik köpeği 'Millow' ile yapılan adamada, aracın bagajında döşemelerin altına zulalanmış 193 paket halinde, 10 milyon TL değerinde 98,5 kilo eroin ele geçirildi. İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara'da otomobil hırsızlığı yapanlar yakalandı

ANKARA'da çaldıkları otomobillerin motor şasi numarasını değiştirerek satan hırsızlık çetesi, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Operasyonda 16 çalıntı otomobil ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu, Ankara'da oto hırsızlığı yapan İstanbul bağlantılı bir şebeke tespit edildi. Şebekenin ayrıca çaldıkları araçların motor şasi numaralarını Ankara'da İvedik Hurdacılar Sitesi'ndeki bir işyerinde değiştirdiği ve daha sonra satışa sunduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından teknik ve fikizi takibe alınan şebeke, şafak vakti İstanbul ve Ankara'da yapılan 'Ampül' operasyonu ile çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden Ahmet Y. ve Ümit Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ucuz et kuyruğu

Ramazan ayı öncesi Et ve Süt Kurumu Erzurum Kombina Müdürlüğü'ne ait satış mağazasında ucuz et kuyruğu oluştu. Kombinada kıymanın kilosu 28,75, kuşbaşının ise 31 liradan satılıyor.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Et ve Süt Kurumu'nun tek satış mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girenler, ucuz et alabilmek için saatlerce bekliyor. Kuyruktakiler, satış mağaza sayısını artırılmasını istedi. Kıymanın kilosunun 28.75, kuşbaşının 31, bifteğin 36, pirzolanın 50, bonfilenin 65 liradan satıldığı kombina satış mağazasında sıraya girenlerin bu işi ranta dönüştürmemesi için bir kişiye 3 kilo kıyma ve 3 kiloda kuşbaşı veriliyor. Satış mağaza sayısını artırılmasını isteyen kuyruktaki vatandaşlar, "Her şeyin bir bedeli var. Ucuz et almak için saatlerce bekliyoruz. Aldığımız altı kilo ette 60 liraya yakın karımız var" diye konuştu. Erzurumlu kasap Zeki Gülen, Et ve Süt Kurumu ile aralarında 10 liralık fiyat farkı bulunduğunu söyledi. Gülen, "Tarım bakanımız halka gerçekten ucuz et yedirmek istiyorsa bunu kasaplarla sağlar. Bakanımız, federasyonumuzla görüşür maliyetlerimiz düşürülürse biz de ucuz et satmak isteriz. Halkın sabahın erken saatlerinde gidip o eski günlerdeki gibi saatlerce et kuyruğuna beklemesi hiç de iyi bir görüntü değil" diye konuştu. Erzurum Et ve Süt Kombinası yetkilileri, merkezdeki tek satış mağazasında günde ortalama 3 ton kıyma, 2 ton da kuşbaşı olmak üzere 5 ton et satıldığını söyledi. Ramazan ayı nedeniyle yoğunluk yaşandığını belirten yetkililer, "Bu satışlarımız her gün var. Ramazan ayının gelmesi nedeniyle kuyruk uzadı" dedi.

Arılar sarmaşığa oğul verdi

Muğla'da kovanlarından kaçan yüzlerce bal arısı, oğul verdiği sarmaşıktan çuvallara çekildi. Meraklı vatandaşlar ise arı sokma tehlikesine rağmen, o anı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de kraliçe arıyı takip eden oğul arıları, Şeyh Mahallesi'ndeki Kurşunlu Meydanı'nı istila etti. Sarmaşık ağacına konan bal arıları, burada oğul verdi. Kuyumculuk yapan 49 yaşındaki sarraf Neşet Gürü, otomobilinde bulunan arıcı kıyafetini giyerek, nereden kaçtığı bilinmeyen arılara müdahale etti. Gürü, oğul veren arıları şekerli su serptiği çuvalın içerisine silkeledi. Arıların büyük bir kısmı çuvala alınırken, dışarıda kalan arıların sağa sola uçuşmaları çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Çevredeki vatandaşların ise arı sokma tehlikesine aldırış etmeden Neşet Gürü'yü yakından izlemesi ise şaşırttı. Gürü, Arıcılıkla da uğraşıyorum. Şimdilik çuvala koydum. Daha sonra kovana alacağım dedi.



Türkiye'nin en büyük eğlence merkezi açıldı

Antalya'da, 1 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'nin en büyük yaşam ve eğlence parkı olarak planlanan The Land Of Legends'in, hızlı trenler ve eğlence merkezinden oluşan ikinci etabı tamamlandı. Rixos Oteller Grubu Başkanı Fettah Tamince, yaklaşık 1.6 kilometrelik hızlı tren Hyper Coaster'ın da bulunduğu alanla toplam yatırımın 2 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki The Land Of Legends'in, hızlı trenler ve eğlence merkezinden oluşan ikinci etabının açılışını Rixos Oteller Grubu Başkanı Fettah Tamince, kızı Zeynep Tamince ile yaptı. Açılışa Tamince'nin oğlu İbrahim Tamince ve kardeşi Akif Tamince de katıldı. Törenin ardından Fettah Tamince ve kızı Zeynep, dünyanın en uzun mesafeli hızlı trenlerinden olan yaklaşık 1.6 kilometrelik ve saatte 115 kilometre hıza ulaşan Hyper Coaster'a bindi. Adrenalinin en üst seviyeye çıktığı Hyper Coaster'a çok sayıda yerli ve yabancı turist de bindi.

HER YIL YENİ BİR ETAP

Toplamda 700 bin metrekarelik alanda hızlı trenler ve eğlence merkezinin bulunduğu kısmın ikinci etabının ardından her yıl sürekli yeni etapların olacağını belirten Fettah Tamince, "Çünkü burası çok dinamik, yaşayan bir park olacak. Her gelen misafirimizin yeni, farklı bir şeyler daha görecek. Biz o heyecanı sürekli dinamik tutmak istiyoruz. Dolayısıyla bu ikinci etap ama inşallah 20'nci etabını da beraber görürüz" dedi.

100'ÜN ÜZERİNDE AKTİVİTE

Eğlence merkezinde 5 büyük tren ve çok farklı su üniteleri olduğunu anlatan Tamince, "Herhalde 100'ün üzerinde aktivite var. Çok yüksek adrenalin isteyen, her yaş çocuğa ve her yaş ziyaretçiye göre ünitelerimiz var. Dünyada ilk olanlar da birçok parkta görülenler de var. Herkesin kendine bir şeyler bulacağı bir park" diye konuştu.

İSTANBUL ESİNTİLERİ

Temalı parktaki yapılarda İstanbul'dan tarihi örneklerin de kullanıldığından bahseden Tamince, "Öyle istedik ki ülkemizden de bazı esintiler olsun. Ziyaretçilerimizin birçoğu farklı ülkelerden geliyor. İstanbul'un farklı dokularını buraya taşıdık. Bize ait temaları burada gelen misafirlerimizle buluşturalım istedik. Ülkemizin değişik yererini tanıtırken, tarihimizi de öne çıkarmış olduk" diye konuştu.

YATIRIM TUTARI 2 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Fettah Tamince, toplamda 1 milyar dolar olarak planlanan tema parkın bugüne kadarki yatırım tutarının da 2 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı. İlk kez deneği Hyper Coaster'ın yaklaşık 1.6 kilometre uzunluğa sahip olduğunu da belirten Tamince, "Oldukça yüksek ve dünyanın en büyüklerinden bir tanesi. Onda serbest düşüş söz konusu. Ben de ilk bindim ve çok da heyecanlandım, güzel" dedi.

'BU YIL HEDEF 1 MİLYON KİŞİ'

Geçen yıl 500 bin ziyaretçi hedeflerinin 550 bin kişi olarak gerçekleştiğini de belirten Fettah Tamince, şunları kaydetti:

"Zaten geçen yıl ki kapasitemiz o kadardı. Bu sene inşallah 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz ve şu an ki veriler de onu gösteriyor. Gösterileri ücret ödemeksizin izleyebiliyorlar ama parka giriş ücretli. İhtiyaç olan bir şeydi. Antalya'da kum, güneş, deniz üçgeninden farklı ne sunabiliriz arayışı vardı. Bu arayışı burayla tamamladığımızı düşünüyorum. Bu sadece bize ait bir ünite değil. Bütün Antalya'ya gelen misafirlerimize açık bir yer. Diğer oteller, seyahat acenteleri faydalanıyor. Hepimiz için çok önemli bir ürün oldu."

'FARKLI ÜLKELERDEN TURİST GELİYOR'

Ocak ayında Antalya'ya gelme alışkanlığı olmayan farklı ülkelerden misafirler ağırladıklarını, bunun sevindirici olduğunu dile getiren Tamince, "Şu anda Nisan-Mayıs girişlerine baktığımızda yine daha önce hiç alışık olmadığımız farklı milliyetlerden ve ülkelerden misafirler görüyoruz. Biz bunu istiyorduk. Sadece Antalya turizmine değil Türk turizmine de çok önemli bir katkı, önemli bir ürün" dedi.

'TURİZM DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SEKTÖRÜ'

Yeni etabın hizmete girmesinin ardından bir de tanıtım toplantısı düzenleyen Fettah Tamince, turizmin artık dünyanın en önemli sektörü olduğunu dikkat çekerek, "Hem yarattığı gelir hem de istihdam açısından hiçbir ülkenin dışında kalmak istemediği bir sektör. Herkes pastadan payını artırmak istiyor. Servis ve hizmet sektörü artık gelişmiş toplumların en büyük gelirini teşkil ediyor. Dolayısıyla bu kadar önemli bir sektörün ülkemizde en önemli yapı taşlarından bir tanesini gerçekleştirmiş olmaktan mutluyuz" diye konuştu.

TURİZMİ 12 AYA YAYACAK TESİS

Türkiye'nin dünyanın çok önemli turizm merkezlerinden biri olduğu ve bu yıl bunun bir kez daha fark edildiğini belirten Tamince, "Bu yıl çok önemli rezervasyonlar alıyoruz. Milyonlarca ziyaretçimiz olacak. Antalya dünyanın fazla yatak kapasitesine sahip bir destinasyon ama bütün turizmi 5 aya sıkıştırmış durumdayız. Bu gibi tesislerle 7-8 ay hatta 12 aya çıkarabilirsiniz" dedi.

YURTDIŞI YERİNE LEGENDS'E DAVET

Bu yatırımla Türkiye'nin döviz çıktısının azalması, girdisinin ise artırılmasını istediklerini dile getiren Tamince, "Bugün buna benzer parklara gitmek için ülkemizden vatandaşlarımız 100 milyonlarca doları yurtdışına bırakıyor. Buranın 4-5 katı belki 10 katı para harcıyorsunuz. Önemli hedeflerimizden bir tanesi 100 milyonlarca dolar harcayıp çocuklarını yurtdışına götüren vatandaşlarımızı bekliyoruz. Yurtdışında bir kere yapabilecekleri tatili bizimle 4-5 kez yapabiliyorlar" diye konuştu.

LEGENDS MARKASI DÜNYAYA AÇILIYOR

Önemli hedeflerinden birinin de The Land Of Legends markasını da Rixos markasında olduğu gibi dünyanın değişik coğrafyalarına taşımak olduğundan da bahseden Tamince, çeşitli ülkelerden de davetler aldıklarını kaydetti. Bu konuda seçici davrandıklarını belirten Fettah Tamince, Büyük bir talep var. Onu etüd ediyoruz ama gideceğiz" dedi.

LEGENDS LOGOLU OYUNCAK VE ÜRÜNLER

Tema parka önümüzdeki 2-3 yıl içinde 3-3.5 milyon ziyaretçi almayı hedefledikleri ve logolu oyuncaklar ve ürünlerin satışından da ciddi gelir beklediklerini anlatan Tamince, "Buraya gelen ziyaretçilerin yüzde 80-90'ı çocuklarıyla geliyor, biz onların çocuklarının çocuklarına talibiz. Film bu işin kaçınılmazı, çizgi film ve internet oyunları. Park yeni bölümle beraber 365 gün, ekstrem hava şartları olmadığı sürece 23.00'e kadar açık olacak. Hem sezonun uzatılması hem de ülkemize daha çok turist getirmiş olacağız" diye konuştu.

'TURİST TÜRKİYE GİBİSİNİ BULAMADI'

Türkiye'nin bu yıl turizmdeki rekor beklentilerini de değerlendiren Fettah Tamince, şunları söyledi:

"Son 2-3 yıldır belli sebeplerden ülkemize gelmeyen misafirlerimiz Türkiye'ye büyük bir istekle geri döndü. Çünkü aldıklarıyla ödedikleri arasında kendi lehlerine bir avantaj söz konusu. Birincisi, Türkiye'de sınırlı bir bütçeyle dünyanın birçok yerinde 4-5 katına bulamadıkları bir kalite var. İkincisi misafirperverlik özelliğimiz. Üçüncüsü yemek kültürümüz çok büyük bir avantaj ve değer. Dolayısıyla Türkiye dışında bir yere gidenler gittikleri yerde bunları göremediler ve artık 'Bizim siyasiler ne düşünürse düşünsün biz Türkiye'ye gideceğiz' dediler. Türkiye dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesidir. Çevre ülke ekonomilerde de düzelme var. Petrol fiyatlarındaki yükselmeler bizim aleyhimize olsa da çevre ülke ekonomilerinde ciddi iyileşme var ve onların da ilk adresi Türkiye. Bunlar çok önemli."

Edirne Kakava şenliklerinde dev ateş yakıldı

Edirne'de baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez (Kakava) şenlikleri Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi'nde yakılan dev şenlik ateşiyle başladı. Binlerce kişinin katıldığı şenlikte davul zurna eşliğinde göbek atan katılımcılar, kor halini alan kakava ateşinin üzerinden atlayıp dilek diledi.

Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi alanında yapılan Kakava Şenlikleri, renkli görüntülerle başladı. Şenlikleri izlemek için yerli ve yabancı binlerce kişi, turlarla ve özel araçlarıyla gündüz saatlerinden itibaren kente geldi. Şehirde tüm otel ve pansiyonlar doldu. Şenlik açılışının yapılacağı Sarayiçi'ne gelen konuklar, Roman dans grupları tarafından çalınan davul zurna eşliğinde göbek atarak gönüllerince eğlendi. Romanların kıvrak dansları ilgiyle izlendi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Recep Gürkan, ve beraberindeki şehrin önde gelenleri, hep birlikte ağaç dallarından oluşan odun parçalarını tutuşturup dev Kakava ateşini yakarken, kısa sürede alevler 10 metreyi buldu. Kakava şenliklerine gelenler Kakava ateşini cep telefonlarına kaydetti. Kakava ateşi çevreye yüksek derece ısı verince, çevredekiler uzaklaştı. Ateşin kor halini almasının ardından üzerinden atlayanlar, gönüllerince eğlenip hıdrellezi kutladı. Birbirinden güzel Roman kızları ise fotoğrafçılara Kakava ateşi başında poz verdi. Şenliğe katılanlar bol bol Kakava ateşi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

İzmir'de hıdırellez coşkuyla kutlandı

İZMİR'de, baharın gelişinin müjdecisi olarak kabul edilen hıdırellez, Büyükşehir Belediyesi'nin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği Goran Bregoviç konseri ve mahallelerdeki şenliklerle kutlandı.

İzmir'de hıdırellez kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadara Roman dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı renkli kortej yürüyüşü ile başladı. Kortejin ardından Gündoğdu Meydanı'nda kurulan sahnede sergilenen dans gösterilerinin ardından Balkan müziğinin efsane ismi Goran Bregoviç İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. İzmir'in özellikle Roman vatandaşların çoğunlukta yaşadığı Kemer, Tepecik ve Ege mahallelerinde düzenlenen şenliklerde de hıdırellez büyük coşkuyla kutlandı. Roman vatandaşların kültürel kıyafetlerle katıldığı gecede, şarkılar eşliğinde oyunlar oynandı. Şenliklerde vatandaşlar yakılan ateşlerin üzerinden atladı. Bereket, bolluk, sağlık ve mutluluğun sembolü olan hıdırellez kutlamalarında dilek balonları havalandırıldı.

