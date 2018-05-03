 DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)YUNAN ASKERİ, TAMPON BÖLGEDE TÜRK KEPÇE OPERATÖRÜNÜ GÖZALTINA ALDI

EDİRNE'de Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda su hattı çalışması sırasında tampon bölgeden dönmek isteyen kepçe operatörü, Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı. Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda bulunan su hattı çalışması için Edirne Belediyesi'ne ait bir kepçeyle, dün bölgede çalışma başlatıldı. Saat 17.30 sıralarında çalışmasını tamamlayan kepçe operatörü, tampon bölgeden dönüş yapacağı sırada Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı. Yunan askerlerinin gözaltına aldığı kepçe operatörünün, bir süre Kastanies Sınır Kapısı karakolunda tutulduktan sonra Orestiada kentine götürüldüğü öğrenildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Belediyemizi ait bir kepçe Pazar Gümrük Kapısı'nda su hattı çalışması yapıyordu. Operatör aracı ile tampon bölgeden dönüş için manevra yaparken Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı. Kepçe operatörümüz bırakılması için Yunanlı yetkililerle görüşmeler sürüyor" dedi.

YUNAN ASKERLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden Türkiye'ye girmiş ve gözaltına alınmışlardı. Mahkemeye sevk edilen Yunan askerleri tutuklanıp cezaevini konulmuştu.

YUNANLILAR KEPÇEYE DE EL KOYDU

Yunan askerleri tarafından tampon bölgede gözaltına alınan kepçe oparatörünün Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Musa Alerik (38) olduğu belirlendi. Bu arada Yunan askerleri Alerik'in kullandığı kepçeye de el koyarak kendi sınır kapılarına götürdü. Yunanlılar, Musa Alerik'in 8 metre sınırı geçtiğini iddia etti.

Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar tahlihsiz bir olay yaşadık. Saat 15.30 sıralarında arkadaşımız gümrük sahasında Türkiye tarafında bir derin su kuyusu açıyor. Bu su kuyusundan gümrük sahasına askeri binaların su aktarımıyla ilgili hendek kazısı yapmak üzere işçiler çalışıyor. Makineye ihtiyaç olunca, makineyi içeri davet ediyorlar. Şoför arkadaş Türk tarafından Yunan tarafına doğru giderken, yani bizim tampon bölgemizden geçerken, Yunanistan hattını, sınırını geçti- geçmedi tartışmaları var. O noktada dönmek üzere manevra yaparken, görevliler tarafından alıkonuluyor. İş makinesine de el konuluyor. İş makinesini kendi taraflarına, gümrük sahasına geçiriyorlar. Arkadaşlarımızla aldığımız bilgiye göre Oristeada'ya götürüyorlar. Durum bundan ibaret. Ben yanlış anlaşılma zannediyorum. Bir kepçe operatörü ve kepçemiz Yunan gümrük sahasında. Misillime olup olmadığı konusunda inisiyatif kullanma şansı bende değil. Misillemi mi değil mi bilemem. Olay bu şekilde gerçekleşti. Sayın Valimiz girişimlerde bulunuyor. Kendisine bu konuda bilgi verildi. Valimizle birlikte devletimizin bütün kademeleri bilgi sahibi oldu. Kendisi süreci yönetiyor. Karşı taraftanda bu konuyla ilgili henüz bilgi gelmedi" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Sınır kapısı

- İş makinesi

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY /EDİRNE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)AFRİN'E GİDEN ÖZEL HAREKATÇILAR 2,5 AY SONRA KENTE DÖNDÜ



SURİYE'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı için Ağrı'dan görevlendirilen 44 kişilik özel harekat timi, 2,5 ay sonra kente döndü. Özel harekatçılar Ağrı'da kurbanların adak edildiği törenle karşılandı.

Ağrı Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli olup Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Afrin'e uğurlanan 44 kişilik özel harekat timleri, görevlerini tamamlayarak geri döndü. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen karşılama törenine, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, aileler ile özel harekat polisleri katıldı. Kurbanların kesildiği törende okunan duanın ardından konuşan Kenan Yıldız, "21 Şubat'ta Afrin'e gönderdiğimiz 44 özel harekatçı kardeşimiz bizlere ve ailelerine sağ salim kavuştular. Bundan sonra gidermiyiz, gitmezmiyiz bilmiyorum. Şuan için öyle bir planlama yok. Olursa da yine gönüllülük esasına dayayacağız bu işi. Çünkü herkes gitmek istiyor. Giden arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz mutlaka zorluklar çektiler ama şanlı tarihlerine bir sayfa olarakta yazdılar bunu. Herkese nasip olmaz ama sizlere nasip oldu. Tekrar hoşgeldiniz geçmişler olsun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Özel harekatçıların şubeye girişi

-Duanın yapılması

-Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'ın konuşması

Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)SÜRÜYE YILDIRIM İSABET ETTİ, 40 HAYVAN TELEF OLDU

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 40 küçükbaş hayvan telef oldu. 20'sinin de kaybolduğu olayın ardından şok geçiren çoban hastanede tedaviye alındı.

Gelendost ilçesine bağlı Madenli köyündeki açık arazide öğleden sonra Yeniyıl Çırak'ın (46) otlattığı küçükbaş hayvan sürüsünün yakınlarına yıldırım isabet etti. Köy halkına ait 40 küçükbaş hayvan telef olurken, 20 hayvan ise kayboldu. Olayın ardından şok geçiren Yeniyıl Çırak, çevredekilerin de yardımıyla Gelendost Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

------------------------------- (Vatandaş kamerası)

- Telef olan koyunlardan görüntü

Haber-Kamera: Taner ERDEM / GELENDOST(Isparta),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)MERSİN'DE BİR APARTMANIN SON KATINDA KORKUTAN PATLAMA: 1 YARALI

MERSİN'de bir apartmanda meydana gelen patlamada bir kadın yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisindeki apartmanın son katında henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası evde yangın çıkarken, çevredekiler de korku dolu anlar yaşadı. Patlamanın etkisiyle evdeki eşyalar alev aldı. Patlama sırasında evde bulunan bir kadın, el ve ayaklarından yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahale etti. Yaralı genç kadını sağlık ekipleri ise müdahalede bulunduktan sonra, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yangın kısa sürede söndürülürken, patlamanın tüp veya kombiden kanyaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan binadan görüntüler

-Alevlerden görütüler

-Ambulans görüntüeri

-İtfaiye ekipleri

-Polis güvenlik önlemi alırken

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbahim MAŞE / MERSİN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)MOTOSİKLET HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada başında kask olmayan motosiklet sürücüsü Ahmet Akdemir yaşamını yitirdi. Motosikletteki diğer kişi ve araç sürücüsü de yaralandı. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Manavgat'ın Aşağıhisar Mahallesi Hisar Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Akdemir'in kullandığı 07 LG 653 plakalı motosiklet, ara sokağa dönen Ahmet Kalkan'ın kullandığı 07 L 1229 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet savrularak, park halindeki 06 FC 8828 plakalı otomobilin altına girdi. Kazada başında kask olmayan Ahmet Akdemir olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasında oturan kasksız Emrah Beyazer ile hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Kalkan yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Emrah Beyazer ve Ahmet Kalkan ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polisin haber verilmesiyle kazayı duyup olay yerine gelen Ahmet Akdemir'in yakınları fenalık geçirdi. Ahmet Akdemir'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntüler

- Olay yerine gelen ailenin feryatları

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)AYDIN'DA ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 59 yaşındaki Mehmet İzzet Karaörs idaresindeki otomobilin park halindeki 3 otomobile çarptığı kazada 1'i çocuk 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Mehmet İzzet Karaörs idaresindeki 09 F 0075 plakalı otomobil, Nazilli Devlet Hastanesi yönüne giderken park halinde bulunan 20 GN 931 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller yine park halindeki 09 NG 513 ve 09 PP 561 plakalı otomobillere de çarparak zarar verdi. Kazada, Karaörs ile market önünde park halindeki 20 GN 931 plakalı otomobilde bulunan 6 yaşındaki Ahmet Ege Yılmaz hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay görüntü

- Zarar gören otomobillerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK /NAZİLLİ(Aydın),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASINA OPERASYONDA 14 TUTUKLAMA

MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden 14'ü tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen 19 Nisan'da polisler tarafından Malatya, Erzurum, Eskişehir, Adana, Kahramanmaraş, Bolu, Ankara, Konya, İzmir, İstanbul ve Kilis'te 18 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, örgütün askeri yapılanması içerisinde yer alan eski askerlerin de aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Sanıkların adliyeden çıkarılışları

- Polislerin sanıkları minibüse bindirmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)İNTİHARA KALKIŞAN GENCİ POLİSLER İKNA ETTİ

MALATYA'da, iş bulamamaktan şikayet ederek 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs eden genç, polis tarafından ikna edildi.

Olay, dün öğleden sonra Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir yaptığı başvurulara rağmen iş bulamayan İlhami Aykut K., 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Çatıdaki genci görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler önlem alırken, polisler de çatıya çıktı. Çatıya çıkan polisler, yarım saat süren çalışmanın ardından İlhami Aykut K.'yı ikna ederek aşağı indirdi. İş bulmasına yardımcı olunacağı belirtilen İlhami Aykut K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polisler ve itfaiye ekipleri

- Olay yerindeki kalabalık

- Gencin ambulansa konuluşu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)YUNAN ADALARINA MARMARİS'TEN KAPI VİZESİ BAŞLADI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinden Yunan adalarına günübirlik vizeyle geçişler başladı. Kapı vizesi olarak adlandırılan sisteme ilk günden yoğun ilgi oldu.

Türkiye ile Yunanistan arasında kapı vizesi uygulaması dün itibariyle başladı. Yunanistan'ın Rodos, Sakız, Sömbeki (Simi), Mikonos, İstanköy (Kos) ve Sisam (Samos) adaları için 4 gün önceden başvuru yapan Türk vatandaşları 60 Euro karşılığında online işlemle kısa sürede kapı vizesi alabilecek. Başvuru formu, banka hesabı, pasaport ve 60 Euro ücret ödenerek Schengen vizesinden daha kısa zamanda kapı vizesi alınabiliyor. Kapı vizesinin başlamasıyla özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerden online olarak başvuruda bulunanların sayısının ilk günden 600'e ulaştığı bildirildi. Marmaris'te faaliyet gösteren bir turizm şirketinin sahibi Sinem Dursun, "Bütün Yunan adalarına Türkiye'den çıkışlı bilet satıyoruz. Kapı vizesi ve Schengen vizesi yapıyoruz. Kapı vizesi Ege şehirlerinden tek giriş-çıkışlı sistemdir. 4 iş günü öncesinden daha az evrakla kısa sürede çıkış sağlanmaktadır. Geçen sene kapı vizesi nisan- ekim arasında idi ve 2- 3 bin kişi sadece Marmaris'ten çıkış yaptı. Bu yıl 30 Eylül'e kadar kapı vizesi uygulaması sürecek. Vatandaşlarımızdan talep çok fazla. Online sistemle başvuru alarak kısa sürede sonuca ulaşılıyor. Geçen sene kapı vizesi ile günü birlik de gidebiliyorlardı ya da 15 gün kalabiliyorlardı. Bu yıl bir haftaya düşürüldü. Bu yıl geçen seneki rakamları ikiye katlayacak gibi görünüyor. Kapı vizesi ile Yunan adalarına gidiş olacağını düşünüyorum. Özellikle bayram tatillerinde daha çok talep olacaktır. Kapı vizesinin yeni başlamasına rağmen arayarak bilgi alanlar nedeniyle telefonlarımız adeta kilitlendi" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kapı vizesi işlemlerini yapan Rota Adalar Turizm Şirketi sahibi Sinem Dursun ile röp.

-Marmaris Gümrüğü önündeki vatandaş ve turistlerden fotoğraf (arşiv)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)5 SİYASİ HAREKETİN TEMSİLCİSİNDEN HÜDA PAR'A ZİYARET



DİYARBAKIR'da faaliyet yürüten 5 siyasi hareket, 24 Haziran seçimleri için 'birlikte hareket etme' kararı aldı. Hareket temsilcileri, ilk olarak HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü. Temsilciler, cuma günü de HDP ile görüşeceklerini söyledi.

Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-T) Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş, Kürt Demokratlar Platformu (KDP) Genel Başkanı Sertaç Bucak, Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Genel Başkanı Mustafa Özçelik, Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Mesut Tek, Azadi Hareketi Genel Sekreteri Ayetullah Aşiti ve Azadi Hareketi Siyasi İşler Sorumlusu avukat Sıtkı Zilan, dün öğle saatlerinde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrasında, 24 Haziran seçimleri için ortak hareket etme kararı alan temsilciler, saat 16.00'da ilk olarak HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti. HÜDA PAR İl Başkanlığı'nda basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme sonrasında, basına açıklama yapıldı.

YAPICIOĞLU: HİÇBİR PARTİYLE MUTABAKATIMIZ OLMADI

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, geçen hafta yaptıkları basın toplantısında seçime katılacak partilerle görüşme taleplerini hatırlatarak, şunları söyledi:

"6 gün önce seçime katılma hakkı elde eden partilerle görüşme talebimiz olmuştu. Bugün de seçime katılmayacak siyasi hareket temsilcileriyle görüşmelerimiz oldu. Verimli bir görüşme oldu. Verimli bir zemin oluştuğuna dair kanaatimiz oldu. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçime katılma yeterliliği olan 11 parti var. Bunlardan biri de HÜDA PAR, geriye 10 parti kalıyor. Bunlarla da görüşme talebimiz oldu. Şimdiye kadar 5 partiyle görüştük. Bunlardan biri AK Parti. AK Parti Genel Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile bir görüşmemiz oldu, Saadet Partisi'yle genel başkan düzeyinde bir görüşmemiz oldu. Bunların haricinde İYİ Parti, Vatan Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile genel başkan yardımcıları düzeyinde görüşmemiz gerçekleşti. Geri kalan 5 parti ile henüz gerçekleşen bir görüşmemiz yok. Fakat bekliyoruz, görüşme talebimizi illettik, cevap bekliyoruz. Görüştüğümüz partiler Cumhurbaşkanı adayı çıkaran partiler. Cumhurbaşkanı seçiminde destek talebinde bulundular. İtifak gerçekleştirecek, sonuç verecek düzeyde hiçbir partiyle mutabakatımız olmadı şimdiye kadar."

Kürt Demokratlar Platformu Genel Başkanı Sertaç Bucak ise ittifak yaparak birlikte seçime katılma taraftarı olduklarını belirterek, "Bu görüşmelerin amacı da budur. Biz şu anda bütün partilerle görüşmedeyiz. İlk görüşmemizi HÜDA PAR ile yaptığımıza göre demek ki HÜDA PAR'ı kendimize yakın görüyoruz. Cuma günü de HDP ile görüşeceğiz. O arkadaşları da kendimize yakın görüyoruz. Amacımızı belirttik, bu görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kürt parti temsilcilerinin salona gelişi

-Partililerin karşılanması

-Parti temsilcileri otururken

-Zekeriya Yapıcıoğlu'nun konuşması

-Sertaç Bucak'ın konuşması

-HÜDA PAR il başkanlığının dış görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet TÜRK-Serdar SUNAR / DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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