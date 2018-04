DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)SAMSAT'TA 5.1'LİK DEPREM; BAZI EVLERDE HASAR OLUŞTU, 13 KİŞİ YARALANDI



ADIYAMAN'nda merkez üssü Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyünde Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde, Samsat'ta 2 ev yıkıldı, bazı evlerde hasar oluştu. Depremde 13 kişi hafif yaralanırken, yıkılan evlerden birinin altındaki ahırda bulunan 200 küçükbaş hayvan telef oldu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adıyaman merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyü olarak saptadığı deprem, saat 03.34'te meydana geldi. Yerin 9.10 kilometre derinlikte olan deprem, Adıyaman'ın yanı sıra çevre iller Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Adıyaman'da, depreme uykuda yakalanan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte yataklarından fırlayıp, kendilerini dışarı attı. Samsat ilçesinde 2 ev yıkılırken, bazı evlerde ise hasar oluştu. Depremin merkez üssü olan Kırmacık köyündeki evler de hasar gördü.

VATANDAŞLAR, GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİ

Yaşanan panik sırasında 13 kişi hafif yaralanırken, ilçede yıkılan bir evin zemin katındaki ahırda 200 küçükbaş hayvan telef oldu, bazı hayvanlar ise yaralandı. Depremin olduğu bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Samsat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ekipler, yıkılan ve hasar gören yerleşim yerlerinde hasar tespit çalışması yaparken, depremin ardından evlerine girmeye korkan vatandaşlar, dışarıda sabahladı.

SARSINTILAR SABAHA KADAR DEVAM ETTİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Depremin ardından bölgede artçılar sabaha kadar devam etti. Saat 07.11'e kadar büyüklükleri 1.0 ile 3.4 arasında değişen 32 artçı sarsıntı daha meydana geldi.

KAYMAKAM: CAN KAYBI GÖRÜNMÜYOR

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, AFAD ekiplerinin bölgede çalışma yürüttüğünü belirterek, "AFAD ekiplerimizin de bildirdiği üzere Samsat ilçemizin Kırmacık köyümüzde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ekiplerimiz müdahalesini şu an yapıyorlar. Arkadaşlarımız sahada, herhangi bir can kaybı görünmüyor. Hastanemize 13 hafif yaralı başvuru var. Tabi günün ışımasıyla birlikte deprem hasarını daha net bir şekilde görebileceğiz" dedi.

GEÇEN YIL 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde geçen yıl 2 Mart'ta meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde depremde çok sayıda ev yıkılmıştı. Yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından ilçe merkezindeki yapıların yüzde 78'inin, köylerdeki yapıların ise yüzde 69,5'inin ağır hasarlı olduğu belirlenmişti. İlçede, evleri yıkılan çok sayıda vatandaş, halen konteyner ve çadırlarda barınıyor.

2)TUNCELİ'DE TİKKO'LU 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



TUNCELİ'nin Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasında yer alan Aliboğazı Vadisi'nde dün sabah saatlerinde başlatılan hava destekli operasyonda, 2 TİKKO'lu terörist öldürüldü, 1 terörist ise yaralı olarak ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat timleri ile Hozat ilçe merkezindeki Jandarma Özel Harekat timleri, Aliboğazı Vadisi'nin iç kesimlerinde üstlenen terör örgütleri PKK ve TKPM/ML TİKKO mensuplarına yönelik sabah saatlerinde hava destekli operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Aliboğazı Vadisi'nin iç kesimlerindeki sarp kayalık alanda teröristlerle sağlanan çatışmada, TİKKO'lu 2 kadın terörist ölü, 1'i ise sağ olarak ele geçirildi. Güvenlik birimleri, çatışmanın sürdüğünü ve bölgeye takviye birlikler sevk edildiğini söyledi.

ÇATIŞMA GÜN BOYU SÜRDÜ, ÇEMBER DARALTILIYOR

Çemişgezek ve Hozat ilçeleri arasında yer alan ve sarp araziye sahip olan bölgedeki operasyon, sabah saatlerinde Aliboğazı bölgesinin giriş ve çıkışlarının kapatılması ile başladı. Operasyon kapsamında daha sonra 4 Jandarma Özel Harekat Taburu bölgeye havadan indirilerek, sıcak takip başlatıldı. Sarp arazi yapısı ve imlim dolayısıyla bölgenin yeşermesi nedeniyle beklenmeyen bir anda başlatılan operasyonda, öğlen saatlerinde teröristlerle sıcak temas sağlandı. Yakın mesafede çıkan çatışmada 2 kadın teröristen ölü, 1 kadın teröristin ise ağır yaralı olarak ele geçirildi. Çatışmanın akşam saatlerine kadar sürdüğü bölgeye takviye birlikler gönderilirken, JÖH timlerinin operasyon alanını daraltarak ilerlemeye devam ettikleri öğrenildi. Askerlerin çember şeklinde abluka altına aldıkları bölgede çatışmaların yer yer devam ettiği öğrenildi. Çatışma ve operasyonların devam ettiği bölgede PKK ve sol terör örgütlerin kullandığı sığınaklarda bol miktarda gıda maddesi ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

VALİ SONEL: ALİBOĞAZI'NDA HAİNLERİ YERLE BİR ETTİNİZ

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve Tunceli MİT Müdürü de operasyonun devam ettiği öğlen saatlerinde helikopter ile bölgeye gitti. Operasyon bölgesine kamuflaj kıyafeti ile giden Vali Tuncay Sonel, çatışmaya katılan JÖH timleri ile sohbet edip, moral verdi. Helikopter ile indiği Aliboğazı vadisindeki askerlerin mevzisinden çatışma alanını izleyen Vali Sonel, operasyonu yöneten Binbaşı ile telsizle görüştü. Binbaşı ile telsiz görüşmesinde askerleri tebrik eden Sonel, "Binbaşım; sizleri tebrik ediyorum. Aliboğazı'nda hainleri yerle bir ettiniz. Sizi ve oradaki bütün kahraman askerleri tebrik ediyorum. Tüm kahraman askerlerimizin gözlerinden öpüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yüce Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da bütün kahraman askerlerimize selamı var." dedi.

ALİBOĞAZI'NDA AKŞAM ÇAYI

Aliboğazı'nda operasyonu yöneten İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur'dan çatışma ile ilgili bilgi alan Vali Sonel, daha sonra buradaki askerlerle birlikte akşam çayı içti. Yoğun silah seslerinin duyulduğu operasyon bölgesinde bir süre kalan ve askerlere moral veren Vali Sonel, daha sonra helikopterle bölgeden ayrıldı.

TERÖR ÖRGÜTLERİ BURADA EĞİTİM GÖRÜYOR

Tunceli'de faaliyet gösteren PKK ve yasadışı sol terör örgütleri, sarp arazi yapısı nedeniyle yaklaşık 30 yıldan bu yana Aliboğazı vadisini kullanıyor. Güvenlik birimleri, Aliboğazı'nda eğitilen teröristlerin Karadeniz, Erzincan ve Sivas bölgelerine gönderildiklerini, bu nedenle bugün JÖH timlerinin girdiği bölgenin terör örgütleri için çok önemli olduğunu belirtiyor.

3)TIR'LA ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ ANNE VE OĞLU ÖLDÜ



TOKAT'ta mermer yüklü TIR ile çarpışan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 21.45 sıralarında Tokat-Niksar Karayolu Musapınarı mevkisinde yaşandı. Erbaa'dan Turhal'a hareket halindeki Nursal Özgün (38) yönetimindeki 60 EB 829 plakalı otomobil, karşı yönden gelen işlenmiş mermer yüklü İsmail Temelöz yönetimindeki 60 EB 573 TIR'ın dorsesine çarptı. Çapmanın etkisiyle savrulan otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü, evli ve bir çocuk babası Nursal Özgün ve annesi Hatice Özgün (78) hayatını kaybetti. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası Tokat-Niksar karayolu çift yönlü olarak 1 saat süreyle trafiğe kapandı. Araçta sıkışan anne ve oğulun cesetleri itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Araçların kaldırılmasının ardından Tokat-Niksar Karayolu tekrar trafiğe açıldı. TIR sürücüsü İsmail Temelöz gözaltına alınırken, jandarma ve savcı incelemesinin ardından anne ve oğlunun cenazesi otopsi için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

4)BELEDİYE İŞÇİSİ SİLİNDİRİN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

SAMSUN'da, Ayvacık Belediyesi'nde iş makinesi operatörü Hikmet Gümüştaş (43), devrilen silindirin altında kalarak öldü. Olay, Ayvalık ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Silindir ile yol çalışması yapan Ayvacık Belediyesi'nde görevli Hikmet Gümüştaş, iş makinesinin kontrolünü yitirdi. Gümüştaş eve doğru sürüklenen silindirden atlayarak kurtulmaya çalıştı. Ancak Hikmet Gümüştaş, silindirin altında kalarak can verdi. Gümüştaş'ın cenazesi, otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

5)ÜNYE'DE MİDİBÜS İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 13 YARALI

ORDU'nun Ünye ilçesinde minibüs ile midibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza, Ünye ilçesindeki Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ünye'den Samsun yönüne giden Sezai K. (61) yönetimindeki 52 D 5025 plakalı midibüse, Ersin G. (27) yönetimindeki 52 LG 105 plakalı minibüs arkadan çarptı. Midibüs çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüler ile midibüste bulunan B.U., H.Ç., M.Ç., A.A., G.V., T.U., T.A., H.Y., I.D., A.K. ve N.Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

6)TRAFİĞE KAPALI TÜNELDE KAZA: 8 YARALI

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, bakım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı tünelde meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Değirmenağzı Tüneli'nde meydana geldi. Mehmet Turan S.(58) idaresindeki 67 T 0359 plakalı taksi, karşı yönden gelen Murat B.(35) idaresindeki 67 ZG 357 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından tünele AFAD, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkartılan Mehmet Turan S., Murat B., Nazan B.(26), Seher S.(30), Yağmur Nazmiye B.(5), Yağız B.(2)., Poyraz B.(7) ve Arden S.'ye(2) sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza yapan iki aracın onarım çalışmaları nedeniyle kapalı olmasına rağmen tüneli kullandıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7)10 KATLI APARTMANDA YANGIN: 3 YARALI



KÜTAHYA'da 10 katlı apartmanın 7'nci katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtarıldı. İtfaiye erlerinin söndürdüğü yangında dumandan etkilenen ve kısmen yanıklar oluşan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitedeki 10 katlı apartmanın 7'nci katında Hasan Aydın'ın (42) oturduğu dairenin mutfağında belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine ola yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kütahya Belediyesi İtfaiye ekipleri apartmanda mahsur kalanları araçlarından uzatılan merdivenle indirdi. Ekiplerin yaptığı müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında vücudunda kısmen yanıklar oluşan evin sahibi Hasan Aydın ile dumandan etkilenen 2 kişi 112 ambulansıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

8)8 GÜNDÜR KAYIP GENCİN CESEDİ BULUNDU



ADANA'da ailesinin 8 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Zülfikar Karabaş'ın (27), derede cesedi bulundu. Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalının beslediği derede meydana geldi. İddiaya göre, dere kenarında keçi otlatan çocuklar, suyun içinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark edince, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sualtı polisleri tarafından sudan çıkartılan cesedin üzerinden Zülfikar Karabaş adına düzenlenmiş kimlik bulundu. Güzelevler Mahallesi'nde berberlik yapan ve 8 gün önce kaybolan Karabaş'ın ailesi tarafından Köprübaşı Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulunulduğu belirtildi. Olay yerine gelen Karabaş'ın yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Cumhuriyet Savcısı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Karabaş'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Karabaş'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

9)EVLENDİKTEN BİR GÜN SONRA KAYBOLDU BİR HAFTA SONRA CESEDİ BULUNDU



KÜTAHYA'da Elif Efe (30) ile nikah kıydıktan bir gün sonra ortadan kaybolan Metin Efe (61), bir hafta sonra arkadaşının evinin arka bahçesinde ölü bulundu. Metin Efe'nin altı bodrum olan birinci kat penceresinden düşmüş olabileceği belirtildi. Olay Mecidiye Mahallesi Behti sokakta meydana geldi. Yakındaki bir inşaata çalışan işçiler altı bodrum olan tek katlı evin arka bahçesinde yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görünce durumu evin sahibi Güngör Yavuz'a bildirdi. Güngör Yavuz, evin arka bahçesine gittiğinde yerde hareketsiz yatan kişinin bir hafta önce kendisini ziyarete gelen ve kendisi evde yokken bir gece evinde kalan arkadaşı Metin Efe olduğunu gördü. Durumun 112 acil servise bildirilmesinin ardından gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Metin Efe'nin ölmüş olduğu belirlendi.

Metin Efe'nin cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İşçi emeklisi olan Metin Efe'nin bir hafta önce kendisinden 31 yaş küçük olan Elif Efe ile nikah kıydığı, ertesi gün ise ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

10)SURİYELİ GÖÇMENLERİN ALMANYA HAYALİ, ANTALYA'DA SON BULDU

ALMANYA'ya gitme hayaliyle Antalya'ya getirilen Suriyeli 42 göçmen, polisin operasyonuyla yakalandı. Kişi başı 5'er bin dolar alan 8 insan kaçakçısı ise gözaltına alındı. Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan deniz yoluyla göçmenleri Yunanistan'a, oradan da Almanya'ya kaçıran şebekeyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Gaziantep, Kilis, Mersin, Adana ve İstanbul'dan Antalya'ya getirilen ve Kaş ilçesine doğru yola çıkartılan 42 Suriyeliyi yakaladı. Bu kişileri yurt dışına kaçırmaya çalışan ve kişi başı 5 bin dolar aldığı belirlenen 8 kişi ise gözaltına alındı. Daha önceden de suç kayıtlarının olduğu belirtilen 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 42 Suriyelinin ise getirildikleri illere gönderileceği belirtildi.

11)FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI

DÜZCE'de, foseptik çukuruna düşen inek itfaiye ekiplerinin çalışması ile çukurdan çıkarıldı.

Düzce Körpeçler Mahallesi 1448 Sokakta bulunan arazide otlayan inek üzeri açık olan foseptik çukuruna düştü. Çamur dolu çukurdan çıkamayan ineği gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. İtfaiyeciler bağladıkları halatlarla ineği yukarı doğru çekerek çukurdan çıkardı. Herhangi bir yarası olmayan inek araziye bırakılırken, inek otlamaya devam etti.

12)23 NİSAN GÖSTERİSİ, ÇOCUKLARIN KIYAFETİ NEDENİYLE YARIDA KESİLDİ



MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde bir ilkokuldaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında kız öğrencilerinin uygun bulunmayan kıyafetleri nedeni ile gösteri yarıda kesilerek, çocuklar velilerinin gözü önünde sahneden çıkarıldı.

Olay, Kazanlı Mahallesi'ndeki Kazanlı İlkokulu'nda yaşandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek ile diğer ilgililerin izlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında 3'ncü sınıf öğrencileri dans gösterilerini sunmak üzere sahneye çıktı. Kısa süre sonra Okul Müdürü Zülfikar Tekin, kürsüdeki görevlinin yanına giderek konuşmasının ardından çocuklar müzik eşliğinde oynarken, bir anda müzik kesildi. Velilerin anlatımına göre, görevli öğretmenler çocukların sahneden çıkmasını istedi. Çocuklar gözyaşı dökerken, anne babalar çocuklarını teselli etmeye çalıştı. Çocukların kıyafetleri nedeni ile gösterinin yarıda kesildiğini öğrenen veliler duruma tepki gösterdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek ise gösterinin yarıda kesilmesi talebinin bazı vatandaşlar ve muhtarlardan geldiğini ileri sürerek, "O yaşta çocuklara ve eğitim ortamına uygun elbiseler değildi" dedi.

Eğitim-Sen Şube Başkanı Sinan Muşlu, yaşanların çok çarpıcı olduğunu ifade ederek, "3'ncü sınıf öğrencilerinin elbisesini müstehcen görebilecek bir zihniyet o ilçede Milli Eğitim Müdürlüğü yapıyor. 23 Nisan kutlamalarında öğretmenler, sergilenecek gösteriye uygun, çocuğun da heves duyacağı kıyafetler seçer. Hiçbir normal insanın aklına 3'ncü Sınıf düzeyi için müstehcenlik fikri gelmez. Çok sarsıcı ve gerici bir müdahale ve maalesef çocuklarımız bu zihniyete teslim edilmiş durumda" diye konuştu.

13)HAKKARİLİ ÇOCUKLAR HELİKOPTERE BİNDİ

HAKKARİ Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerini kışlada misafir etti. Değişik okullardan 70 öğrenci, 2 kilometre yürüyerek gittikleri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda şehitliği ziyaret edip, helikoptere binmenin heyecanı yaşadı.

Öğrencilere yönelik düzenlenen etkinliğe, Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

Vali Toprak, öğrencilere Mehmetçiklerin kahramanlıklarını anlattı. Toprak, "Ziyaret etmekte olduğumuz mekan Türkiye'nin en cesaretli en kahraman birliklerinden bir tanesidir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımız, bağımsız ülkemiz ve milletimiz için gözünü kırpmadan şehit veren tam bir kahraman yuvasıdır. Buranın çok değerli komutanına, düzenlemiş olduğu bu törenden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Önlerinden geçtiğiniz bu aslan parçaları lafta değil, masa başında değil, vatanımızın en zor köşelerinde, en zor dağlarında, canlarını feda eden kardeşlerimizdir. Ben hepsinin gözlerinden öpüp tebrik ediyorum. Sizler bu görevi bizden devralıp daha da ileriye taşıyacaksınız. Vatanımız, bayrağımız, askerimiz, bu topraklar bizim olmazsa ne ailemiz kalır, ne kardeşimiz kalır, ne okulumuz kalır. Onun için elimizdeki güzelliklerin farkında olacağız onu korumak için çabalayacağız" dedi.

HELİKOPTERE BİNDİLER

Daha sonra pilotlar kullandıkları helikopterleri öğrencilere tanıttı. Ardından öğrenciler hayatlarında ilk kez yakından görme fırsatı buldukları helikopterlere binmenin heyecanını yaşadı. Etkinlik kapsamında askerler tarafından öğrencilere drone ve İHA, ve helikopter gösterisi yapılarak, komando kolunun silah ve teçhizatları tanıtıldı. Öğrenciler Hakkari Belediyesi tarafından kurulan oyun parkında oynadı. Ardından Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç makamında kabul ettiği öğrencilere Vali Toprak ve İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile birlikte kitap hediye ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

14)TÜRK YILDIZLARI ÇOCUKLAR İÇİN UÇTU

MERSİN'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları ekibi gösteri yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin en gözde pilotlarından oluşan ve savaş jetleri ile yaptıkları akrobasi şovları ile dünyaca tanınan Türk Yıldızları, Mersin İdmanyurdu Meydanı'nda toplanan on binlerce vatandaşa unutamayacakları bir gün yaşattı. Büyükşehir Belediyesi'nin daveti ile kente gelen Türk Yıldızları, Mersin semalarını hareketlendirdi. Dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olma özelliğini taşıyan Türk Yıldızları, yaptıkları birbirinden zor hareketlerle nefes kesti. Her yaştan izleyicinin doldurduğu sahil bandı üzerinde pilotların uçaklarıyla yaptıkları hareketler alkış yağmuruna tutuldu. Uçaklarından bıraktıkları renkli dumanla oluşturdukları kalp ile büyük beğeni kazanan pilotlar, gerçekleştirdikleri birbirlerine çok yakın geçişlerle de büyük heyecan yaşattı. Türk Yıldızları'nı, Mersin'den ve çevre illerden gelen binlerce kişi izledi.

Kuruluşundan bugüne kadar 23 farklı ülkede yirmi milyondan fazla kişiye gösteri yapan tim, 24 Ağustos 2001 tarihinde Azerbaycan'da yaptıkları gösteriyle tek seferde bir milyondan fazla seyirciye gösteri yaparak bir rekorunu da elde etmişti.

15)'EN UZUN SÜRE SOĞUK DENİZDE YAŞAMA' REKORU KIRILDI

GUİNNESS Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek sualtı sporcusu olan 'Akvaryum Adam' Cem Karabay, 'en uzun süre soğuk denizde yaşama' rekorunu kırdı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, dünyada "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip Cem Karabay, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yıl dönümünde, Norveçli sporcu Nils-Roar Selnes'e ait olan 15 saat 10 dakikalık "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kırmayı başardı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda saat 12.00'de rekor için suya giren Karabay, 24 Nisan 03:11'de rekorun yeni sahibi oldu. 'Akvaryum Adam' olarak bilinen Karabay rekoru kırmasının ardından şimdi de 23 saat 4 dakikaya çekmek için mücadele edecek.

