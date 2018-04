DHA YURT BÜLTENİ-1

Bolu'da deprem, AFAD: 4.7



BOLU'da, AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem hasara neden olmazken, panik yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre saat 00.16'da merkez üssü Bolu Merkez'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem herhangi bir hasara neden olmadı. Sarsıntının ardından korku yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü. Vatandaşlar büyük endişe yaşarken, bir süre evlerine girmedi. Evlerinden çıkan bazı vatandaşlar ise araçlarının içerisinde bekledi. Deprem, Bolu'nun yanı sıra Düzce'de de hafif şekilde hissedildi. Saat 00.29'da ise merkez üssü Çukurören köyü olan 2.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ise saat 00.16'da merkez üssü Bolu Yeşilçele Köyü olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Zonguldak'ta hissedildi

AFAD verilerine göre merkez üssü Bolu Merkez olan 4.7 büyüklüğündeki deprem, Zonguldak'ta da hissedildi. Hasara neden olmayan deprem nedeniyle panik yaşayan bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Ereğli ilçesinde bazı mahallelerde halk, bir süre sokakta ve araçlarında bekledikten sonra evlerine geri döndü.

Bolu Valisi Baruş: Vatandaşlarımızdan bir müddet daha açık alanlarda kalmalarını rica ediyoruz

AFAD verilerine göre deprem 4.7 büyüklüğünde olarak açıklandı. Depremin korkusuyla vatandaşlar kent meydanında toplandı. Vatandaşlar açık olan kafelere akın etti. Depremin ardından 11 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Bolu Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada vatandaşların bir süre daha açık alanlarda olmasının faydalı olacağını ifade etti.

Vali Baruş, "İlimiz merkeze bağlı Yeşilçele köyü merkez üssü olan 4.7 şiddetinde bir deprem yaşadık. Çok şükür şu anda kadar gerek 112 Acil servislerimize, gerek jandarmamıza, emniyetimize ve AFAD ekiplerimize intikal eden olumsuz bir durum yok. Herhangi bir yaralımız can kaybımız ve maddi hasar tespitimiz yok. Tabi ki bu şiddetli sarsıntıların ardından artçı sarsıntılar gelmeye devam ediyor. AFAD'tan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 11 artçı sarsıntı oldu. Bunların şiddeti 1 ile 2 şiddeti arasında değişiyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla artçı sarsıntılar şiddetini yavaş yavaş kaybetti. Şu anda vatandaşlarımız bu şiddetli sarsıntının ardından açık alanlara çıktılar. Şu an itibariyle vatandaşlarımızdan bir müddet daha açık alanlarda kalmalarını rica ediyoruz. İnşallah bu sarsıntıları herhangi bir can kaybı, mal kaybı olmadan atlatmış olacağız. Ben tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. İnşallah böyle sıkıntılı durumları bir daha yaşamayız" dedi.

Antalya'da bir grup asker zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı



ANTALYA'da, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çok sayıda asker hastanede tedaviye alındı. Yemekten zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde durulan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Antalya'da akşam saatlerinde kent merkezindeki farklı birliklerde görevli çok sayıda asker yüksek ateş ve ishal şikayetiyle revirlere başvurdu. Birlikler içerisindeki revirlerde yer kalmayınca askerlerden bazıları Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye, üst rütbeli görevlilerin refakatinde sevk edilen askerler tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan bir grup asker ise birliklerine gönderildi.

Farklı birliklerdeki askerlerin şikayetlerinin benzer olmasından yola çıkan sağlık görevlileri gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde dururken, askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan askerlerin sayısıyla ilgili ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Baraj kenarında kadın cesedi bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki barajın kenarında, balıkçılar tarafından bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi mevkiinde baraj kenarında akşam saatlerinde balık tutmaya giden balıkçılar, baraj içerisinde bir kadın cesedi görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri cesedin 60 yaşlarında bir kadın olduğunu belirledi.

Cansız bedeni bulunan kadın, jandarma ve Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonetin altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

TOKAT'ın Niksar ilçesinde 8 yaşındaki Polat Alemdar, hurda yüklü kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Niksar ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Sokakta oynayan Polat Alemdar, geri manevra yapan M.A.'nın kullandığı 65 AF 448 plakalı hurda yüklü kamyonetin altında kaldı. Kazayı göre çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirledi. Kazanın duyulmasının ardından olay yerine gelen çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Polat'ın cenazesi Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü M.A. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 2 yaralı



KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kullandığı hafif ticari araçla park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yatarken, sürücü ve arkadaşı yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Darıca Pirireis Mahallesi Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. 17 yaşındaki G.Ş.T. idaresindeki 34 FYE 52 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı yola geçti ve park halindeki 41 VK 467 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle yan yattı. Yaralanan G.Ş.T. ve aynı araçta bulunan 17 yaşındaki Y.G. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Dedesi anahtarı bagajda unutunca araçta mahsur kaldı

DÜZCE'de, Veysel Demir elindeki poşetleri koyarken anahtarı bagajda unutunca 2 yaşındaki torunu İrem Su Demir, araçta mahsur kaldı. Küçük kız itfaiye ekibinin camı kırması sonucu araçtan çıkarıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Fevzi Çakmak Mahallesi Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Veysel Demir, torunu İrem Su Demir'i yanına alarak markete gitti. Alışverişin ardından İrem Su'yu aracın arka koltuğuna bırakan Veysel Demir daha sonra elindeki poşetleri otomobilin bagajına koydu. Bu sırada Veysel Demir, elindeki otomobil anahtarını bagaj kısmında unutarak, kapısını da kapattı. Otomobilin kapıları aniden kilitlendi. Bunun üzerine Veysel Demir, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin kelebek camını kırarak kapıyı açtı ve küçük kızı araçtan çıkardı.

Veysel Demir, "Bir anda kapılar kilitlendi. Anahtar arabanın içinde kalınca panik olduk. Durumu itfaiyeye haber verdik. İtfaiye torunumu kurtardı. Kendilerine teşekkür ederim" dedi.

Tadilatta olan fabrikada yangın çıktı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, tadilatta olan bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Başiskele Sepetlipınar Mahallesi 17 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan bir seramik fabrikasında meydana geldi. Tadilat nedeniyle üretimi durdurulan fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikaha 'Evet' demedi, 'Kabul ettim' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'dan sonra partisinin 6'ncı Olağan İl Kongresine katılmak üzere Denizli'ye geçti. Erdoğan kongrenin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ın kızının nikahına katılarak şahitlik yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah sırasında çiftlerin birbirlerine evet demesinin ardından şahitlik için "Ben 'evet' değil de, farklı düşünüyorum. Bu işin isabetli olanı 'kabul ettim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Güngör Spor Salonundaki kongrenin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ın kızının EGS Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki nikah törenine geçti. Bir grup vatandaşta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçeceği yol kenarında Türk bayrakları açıp 'Afrin'i temizledik, çayı demledik', 'Cumhurbaşkanım hoş geldiniz, taze çayımız var, buyurun' yazılı pankart açtı. Ancak Erdoğan'ın konvoyu durmadı, nikah törenine doğru yoluna devam etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ile eşi Berrin Zolan'ın hakim kızı Esra ile hakim Abdullah Tok çiftinin nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile çok sayıda davetli katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kızı ile damadının nikahını kıydı. Törende çiftin birbirlerine 'Evet' demesinin ardından Başkan Zolan, nikah şahitliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sayın Cumhurbaşkanım beyanı duydunuz" dedi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben 'evet' değil de, farklı düşünüyorum. Yani 'kabul ettim' bu işin isabetli olanı. Ben şahit oldum. Allah iki dünya saadet versin diyorum" dedi. Erdoğan ve bakanlar, çifti nikah töreninin ardından kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahitliğinin ardından Denizlispor Tesisleri'ne geçti. Buradan helikopterle Çardak Havaalanı'na giden Erdoğan, uçakla Ankara'ya döndü.

Traktörlü gelin konvoyu ilgi çekti



MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde Tuba Ünlü Güner ile Hasan Güner çifti, biri süslenerek gelin arabasına çevrilen diğerleri konvoya dâhil edilen 15 traktörle şehir turu attı. Traktörlü gelin konvoyu, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Sarıgöl'de bir traktör firmasının bölge bayisi Ali Güner'in oğlu Hasan Güner, gelin almaya traktörleri gelin arabası gibi süsleyerek gitti. Gelin evinden alınan Tuba Ünlü Güner, 15 traktör ile oluşturulan konvoy eşliğinde, düğünün yapılacağı salona götürüldü. Çevredeki vatandaşların ilgisini çeken traktör konvoyu, cep telefonlarıyla görüntülendi. Gelin ve damat, yoldaki vatandaşlarca alkışlandı.

Damat Hasan Güner, "Biz zaten traktör işi ile uğraşmaktayız. Traktör bu bölgenin geçim kaynağı olduğundan, gelin arabası yerine traktörle gelin almaya giderek eşime sürpriz yaptım" dedi.

Gelin Tuba Ünlü Güner de eşinin sürpriz yaptığını belirterek, "Zaten traktör işiyle uğraşıyordu. Çok da güzel oldu" diye konuştu.

Muhtarlar, Emniyet Müdürlüğünden atış eğitimi aldı

BURSA İl Emniyet Müdürü Osman Ak, '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri kapsamında Bursalı muhtarlarla atış poligonunda bir araya geldi. Muhtarlara verilen atış eğitiminin ardından, muhtarlar kalaşnikof ve tabanclarla atış talimi gerçekleştirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve polisler, '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri kapsamında Bursalı muhtarlarla bir araya geldi. Asayiş Şube Müdürü İbrahim Çağrı Şentürk, Narkotik Suçlarla Şube Müdürü Hakan Uzundağ'ın da katıldığı, Bursa Özel Harekat Şube Müdürlüğü Atış ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 30 muhtar atış eğitimcileri ve Osman Ak tarafından verilen kısa eğitimin ardından hedef tahtalarına atış yaptı. Atışlarda kendi tabancalarını ve emniyete ait kalaşnikofları kullanan muhtarlar atışları esnasında bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Özellikle kadın muhtarların yoğun ilgi gösterdiği atış etkinliğinin ardından muhtarlar düzenledikleri etkinlik için Osman Ak'a teşekkür etti.

Şanlıurfa'da çelik kasa hırsızı tutuklandı

ŞANLIURFA'da, girdikleri bir işyerinde çelik kasadan para çaldığı güvenlik kamerasınca belirlenip gözaltına alınan E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçen Şubat ayında Paşabağı Mahallesi'ndeki bir işyerinde meydana gelen çelik kasa hırsızlığı için çalışma başlattı. İşyerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda, yüzlerini gizleyen 2 şüpheli, girdikleri işyerindeki çelik kasayı açarak, içinde bulunan bir miktar parayı alıp, kayıplara karıştı. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin E.S. ile E.T. olduğunu tespit etti. Polisin operasyonu sonucu E.S., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis, diğer şüpheli E.T.'yi de yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Van ve Hakkari TSO Başkanları güven tazeledi

VAN ve Hakkari Ticaret Sanayi Odası'nda başkanlık seçimi yapıldı. Van'da Necdet Takva, Hakkari'de ise Servet Taş yeniden başkan seçildi.

Van'daki TSO seçimleri Atatürk Lisesi'nde yapıldı. 3 bini aşkın üyenin oy kullandığı seçim, saat 09.00'da başladı, 17.00'de sona erdi. 19 meslek grubunda mevcut başkan Necdet Takva mavi, iş adamı Zahir Kandaşoğlu ise beyaz listeyle yarıştı.

Takva, resmi olmayan sonuçlara göre 14 sandıktan birinci çıkarak, 2013'den beri sürdürdüğü görevine tekrar seçildi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı alanda Takva'yı destekleyenler davul-zurna çaldırarak kutlama yaptı.

Seçim sonunda Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda konuşan Takva, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Van için gayret göstermeye devam edeceğini belirterek, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Takva, kaybettikleri 5 grup için üzüldüklerini ifade ederken, kendilerine destek veren ve vermeyen herkese teşekkür etti.

HAKKARİ'DE TAŞ YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Hakkari'de başkanlık seçiminde de değişiklik olmadı. Hakkari Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan seçilerde 2 aday 7 meslek komitesinde çoğunluğu elde etmek için yarıştı. Seçimlerde 535 kayıtlı üye sabah saat 10.00'dan itibaren sandık başına gitti. Mevcut Başkan Servet Taş'ın Beyaz listesi ile Mimar Cemal Erip'in Yeşil listesi 7 meslek komitesi için yarıştı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Servet Taş'ın başı çektiği Beyaz liste 7 komitenin 7'sinde çoğunluğu alarak yeniden başkan seçildi.

Seçimin ardından Ticaret ve Sanayi Odası önünde kendisine destek veren üyeler ile birlikte basın açıklaması yapan Servet Taş, seçimin galibinin kendisi değil Hakkari esnafı ve işadamları olduğunu söyledi. 5 yıldır Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası'nda görevde olduklarını belirten Taş, "Göreve geldiğimden bu yana hep Hakkari için çalıştık. Hakkari için bir şeyler yapmaya çalıştık, bütün amacımız hedefimiz bu oldu. Herkesin huzurunda Hakkari halkına teşekkür ederim. Bugün ben büyük değilim bugün sizler büyüksünüz bütün esnaf bütün Hakkari büyüktür" dedi.

ATSO seçiminde Çetin'in listesi çıktı

ANTALYA iş dünyasının en büyük kuruluşu Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO), 49 meslek komitesinde 271 meslek komitesi üyesi ve 111 meclis üyeliği seçimi tamamlandı. Seçim sonunda ATSO Başkanı Davut Çetin, 78 meclis üyeliğini kazandıklarını söylerken, Ali Bahar ise "Yaptığımız hesaplamalara göre başkanlığın hâlâ en güçlü adayıyım" dedi. Meclis üyeleri, başkan ve yönetim kurulu seçimini gelecek hafta yapacak.

ATSO'nun hizmet binasında Kepez İlçe Seçim Kurulu nezaretinde gerçekleştirilen seçim için 49 meslek komitesinde 271 komite üyesi ile 111 meclis üyesinin seçimi yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ATSO'daki seçimde üç aday yarıştı. Oy kullanma hakkı bulunan 22 bin üyenin önemli bir kısmının sandığa gittiği seçimde ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar ile ATSO'nun eski yöneticilerinden Güray Parlak başkanlık için yarıştı.

Üç aşamalı seçimin ilk aşaması olan komite üyeliği ve meclis üyeliği seçimlerine, üç aday ve tarafsız gruplar seçtikleri temsili renklerle seçime katıldı. Davut Çetin'in 'kırmızı', Ali Bahar'ın 'turkuaz', Güray Parlak'ın ise 'beyaz' listeyle yarıştığı seçimlerde tarafsız gruplar turuncu, 'yeşil', 'beyaz' gibi çeşitli renkleri tercih etti. Saat 09.30'da başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'da sona erdi. Oylar, Kepez İlçe Seçim Kurulu görevlileri ve adayların müşahitleri eşliğinde tek tek sayıldı.

ÇETİN'İN GRUBUNDA RAKİP LİSTE ÇIKMADI

49 meslek komitesinde yaklaşık 80 listenin yarıştığı seçimde, başkan adaylarından Davut Çetin, 34'üncü grup motorlu taşıt parça ve aksesuarları, bakım ve onarım meslek komitesinden seçime girdi. Davut Çetin'in grubunda rakip liste çıkmazken, 'kırmızı' liste kazandı.

2'NCİ GRUPTA ALİ BAHAR KAZANDI

OSB Başkanı Ali Bahar ise 2'nci grup hayvancılık ve hayvansal ürünler meslek komitesinden seçime girdi. Bu grupta Bahar'ın 'turkuaz' listesi ile Davut Çetin'i destekleyen 'kırmızı' liste yarıştı. 2'nci grupta seçimi Ali Bahar'ın listesi kazandı.

GÜRAY PARLAK KENDİ GRUBUNDA KAZANAMADI

Başkan adaylarından Güray Parlak ise 37'nci grup restoran, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri meslek komitesinden seçime girdi. Bu grupta Parlak'ın 'beyaz' listesine karşı Davut Çetin'i destekleyen 'kırmızı' liste ve farklı bir grubun 'turuncu' listesi yarıştı. Bu grupta turuncu listedeki Yıldıray Yılmaz ve İlyas Kaman seçimi kazandı.

DAVUT ÇETİN'İN DEĞERLENDİRMESİ

Seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan ATSO Başkanı Davut Çetin, 49 grupta 78 meclis üyeliğini aldıklarını söyledi. Seçimin, yönetim kurulu ve başkanlık ile meclis divan başkanlığı süreciyle önümüzdeki günlerde devam edeceğini belirten Çetin, "Sanıyorum sandıklara çok fazla itiraz yoktur. Gelecek cuma veya cumartesi günü yönetim kurulu seçimlerini yaparak sonuçlandırırız. Antalya'ya hayırlı olsun. Arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

ALİ BAHAR: BAŞKANLIĞIN EN GÜÇLÜ ADAYI HÂLÂ BENİM

Seçim sonuçlarıyla ilgili olarak OSB Başkanı Ali Bahar ise "Bu seçim sonuçlarının birinci hamlesi ve 7 gün sonra, 5 iş günü sonrası ikinci hamlesi gerçekleşecek. Dolayısıyla bunu bekliyoruz. Bundan sonrası artık matematiğe kalıyor. Onun için şimdi çekilip matematik çalışmaya başlayacağız. Bence iş barışı için son derece güzel bir seçim gerçekleşti. Bunun için bütün katılımcılara teşekkür ederim. Antalya'nın bu seçimi demokratik bir şekilde çözmesi ve sonrasında da Antalya'ya faydalı olacak adayın kazanması ve hizmet etmesidir. Bundan sonra kapanıp sayılarımıza bakacağız. Şu anda meclis üyeliğini söylemek mümkün değil" diye konuştu.

Ali Bahar, "Yaptığımız hesaplamalara göre başkanlığın hâlâ en güçlü adayıyım" dedi.

KÜÇÜK OTECİLER 5 YILDIZLILARA KARŞI KAZANDI

ATSO meslek komitesi ve meclis üyeliği seçiminin en ilginç sonuçlarından biri 36'ncı grupta yaşandı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği öncülüğünde 5 yıldızlı otel sahipleriyle, düşük yıldızlı oteller ve pansiyoncular yarıştı. 'Beyaz' listeyle yarışan 5 yıldızlı otelcilere karşı seçimi küçük otelciler kazandı. Toplam 338 oy kullanılan bu grupta 11 oy geçersiz sayılırken, Davut Çetin'i destekleyen 'kırmızı' listeli küçük otelciler 183 oy, 'beyaz' listeli 5 yıldızlı otelciler ise 144 oy aldı. Küçük otelciler 39 oy farkla seçimi kazandı.

Öte yandan Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş'ın turuncu listeyle yarıştığı 30'uncu grupta ise 'kırmızı' liste kazandı.

Edirne Bulgar kilisesinde paskalya ayini

EDİRNE'de, Hıristiyanlar için kutsal sayılan ve Hz. İsa'nın göğe yükselişi olarak kabul edilen Paskalya Bayramı için Bulgar Sveti Georgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Edirne'nin Kıyık semtinde bulunan kilisede çok sayıda Ortodoks'un katıldığı ayini, kilise rahibi Aleksandır Çıkırık yönetti. Saatlerin gece yarısını göstermesinin ardından kilise çanı çaldı ve ayin başladı. Ayine katılan, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vasil Vilçev ve Yunanistan Konsolosu Sotiria Theochridi'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişi, ellerindeki mumlarla kilise çevresinde dualar eşliğinde dolaştı. Ayin, İncil'den okunan dualarla sona erdi.

Kilise rahibi Aleksandır Çıkırık, ayine katılımcılara renk renk boyanmış Paskalya yumurtası ve Paskalya çöreği dağıttı. Hz. İsa'nın göğe yükselişinin dualarla kutlandığını ifade eden Çıkırık, "Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bugünler herkese barış göstersin. Bugün Yunan, Türk ve Bulgar olarak burada toplandık. Ölmüşlerimiz için dua ettik, insanlar böyle güzel günler yaşasın ve saygısını, sevgisini göstersin. İnşallah böyle güzel günler yaşarız. Bugün Hz. İsa'nın göğe yükselişin sembolü olarak kilise etrafında dolaştıktan sonra 'İsa ölülerden dirildi, gerçekten dirildi' diye dua ettik. Ortodoksların inancına göre İsa ölmedi, göğe yükseldi sembolü olarak günü kutladık. Nice bayramlara" diye konuştu.

Bozcaada'nın davetsiz misafiri 'Mercy God' isimli gemi için veda partisi

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesindeki Beylik Koyu'nda, 4 yıl önce fırtına nedeniyle karaya oturan soğan yüklü 'Mercy God' isimli geminin söküm çalışmalarına başlandı. Ada'nın simgesi haline gelen ve adeta bir turizm destinasyonuna dönüşen davetsiz misafir için düzenlenen veda partisine protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada açıklarında, 29 Aralık 2014 tarihinde evrağı eksik olduğu için bir süre demirli bekletilen 'Mercy God' adlı soğan yüklü gemi, lodos nedeniyle demir tarayınca sahile sürüklenerek, karaya oturdu. Gemide, mahsur kalan 5 personel Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İlk zamanlar Ada'ya gelenler misafirler tarafından endişeyle bakılan davetsiz misafir olan gemi, geride kalan 4 yıllık sürede Ada'nın simgesi haline geldi. Bozcaada'ya gelenler Beylik Koyu'nda karaya oturan gemiyi görmeye, önünde fotoğraf çektirmeye başladı. Birçok yerli ve yabancı turisti Beylik Koyu ile buluşturan 88 metre uzunluğunda ve 2 bin 250 grostonluk 'Mercy God' isimli geminin borçlarını ödeyen İzmir Aliağa'daki Efekan Gemi Söküm Şirketi, gemiyi hurda olarak satın alıp çalışmalara başladı. İlk olarak gemideki malzemeler işçiler tarafından toplanıp, bir kepçe yardımıyla sahile taşındı.

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) ise, 4 yıldır Ada turizmine katkı sunan geminin, söküm çalışmalarından da turizme katkı sağlanması için Beylik Koyu'nda piknik düzenledi. Veda partisine, Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın, Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, BOZTİD Başkanı Ülke Diler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Dört yıllık sürede üzerine yazılar yazılan ve resimler çizilen gemi önünde son kez hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, bu anı ölümsüzleştirdi. Müzikler çalındı, mangal yakılarak piknik yapıldı. Hatta doğum gününü, gemiye veda partisinde kutlayanlar bile oldu. Kaymakam Mustafa Akın, Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, BOZTİD Başkanı Ülke Diler ve Efekan Gemi Söküm Şirketi sahibi Fırat Yurtdaş, hep birlikte oksijen kaynağı ile geminin kesim çalışmasını başlattı.

Karaya oturmuş olarak geride kalan 4 yıllık sürede Ada turizmine katkısı olan gemiyi kaldırma çalışmalarıyla ilgili konuşan Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, "Romantik açıdan düşünürseniz burada gerçekten bir fotoğraf noktası, bir cazibe merkezi oluştu. Ama geminin bulunduğu yerde kendisinin parçalanması durumunda doğa için çok daha ciddi problemler ortaya çıkabileceğini biliyoruz. Bu nedenle geminin bir şirket tarafından söküm işinin yapılarak kaldırılması daha doğru olacak. Tabi bu süreçte bir çevre kirliliği sorunu yaşanmaması için çalışmaların takipçisi olacağı" dedi.

BOZTİD Başkanı Ülke Diler ise, Ada'da sivil inisiyatif ile birlikte davetsiz misafir gemiye veda partisi düzenleme kararı aldıklarını belirterek, "Gemi artık miadını doldurdu. Bir güle güle etkinliği yapalım, son kez görelim, pikniğimizi yapalım dedik. Onun için böyle bir organizasyon düzenledik. Bir taraftan üzgün, bir taraftan da sevinçliyiz. Geminin çevreye zararı dokunmaya başlamadan önce kaldırılması da iyi olur" diye konuştu.

İzmir Aliağa'daki Efekan Gemi Söküm Şirketi sahibi Fırat Yurtdaş, geminin tüm borçlarını ödediklerini ve hacizleri kaldırdıklarını belirterek, "Geminin büyük parçalar halinde kesilerek, sökümünü yapacağız. Ulaştırma Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Liman Başkanlığı'ndan gerekli izinlerimizi aldık. Gemiden 800 ile 900 ton arasında demir çelik çıkmasını tahmin ediyoruz. Amacımız, 4 yıldır Ada'nın davetsiz misafiri olan gemiyi 1 aylık sürede sağlıklı şekilde, bulunduğu yerden kaldırmak. Çünkü çevreye zarar verme tehlikesi var. Bu gemi 4 yıldır bu şekilde karaya oturmuş bekliyordu. Artık son demlerini yaşıyor. Gemi Ada ile bütünleşmiş. Ada sakinleri gemiyi benimsemiş. Turizme de katkısı bulunmuş. Ama artık bulunduğu yerden kaldırılma zamanı gelmiş. Bugünkü veda partisinin ardından yarın (bugün) geminin söküm çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Adana'da karnaval coşkusu sürüyor

ON BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ

Adana'da süren 'Portakal Çiçeği Karnavalı' kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne on binlerce kişi katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu yürüyüşe katılanlar, çalan şarkılar eşliğinde dans edip eğlendi.

Merkez Park'taki Amfi Tiyatro önünde başlayan yürüyüşte renkli kostümler giyen, yüzlerini boyayan, portakal çiçeği temalı şapkalar ve maskeler takan katılımcılar, müzik eşliğinde Seyhan Nehri kıyısında oluşturulan Karnaval Alanı'na dek yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, karnavalın fikir babası Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, CHP Milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer ile Levent Gök, ilçe belediye başkanları, Menderes Samancılar ve Nebil Özgentürk'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim vatandaşlarla birlikte karnaval yürüyüşüne katıldı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Kentteki çok sayıda okul, dernek ve sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çevre illerden ve yurtdışından da katılımın olduğu yürüyüşte, motosikletliler grubu da korteje renk kattı. Karnaval gongunun çalındığı yürüyüş sonunda katılımcılara teşekkür eden Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, karnavalın her geçen gün daha da büyüyüp geliştiğini söyledi. Ünlü konuklar, sahnede katılımcıları selamlarken, sanatçı Kıraç ise konser verdi.

Fetih yürüyüşünde 'Diriliş Ertuğrul' izdihamı

BURSA'da Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Osmangazi'yi Anma ve Fetih Şenlikleri'nde 'Diriliş Ertuğrul' adlı televizyon dizisinde rol alan oyuncular büyük ilgi gördü. Osmangazi ve Orhangazi türbelerinin bulunduğu Tophane'den başlayan tören ve sonrasındaki fetih yürüyüşüne katılan oyuncuları yakından görmek ve fotoğraf çektirmek isteyenler izdihama neden oldu.

Merkez Osmangazi ilçesi Tophane Meydanı'ndaki törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 1326 ruhunu yeniden canlandırdıklarını belirterek, "Tarih tekerrürden ibarettir. Bursa'nın fethi aslında Balkan milletlerinin yoksulluktan kurtuluşu, Ortaçağ Avrupası'nın medeniyetle tanışmasının adımı olmuştur. Osmanlı akıncıları İslam medeniyetinin misyonunu oradaki insanlara taşımıştır. Bugün tarihi mirasına sahip çıkma misyonuyla hareket eden belediyemiz ve hemşehrilerimiz ecdada vefasını bir kez daha göstermiştirö dedi.

Başkan Dündar, "Bugün harap olmuş Afrin ve diğer Suriye şehirlerini teröristlerden temizleyen Türkiye, insani yardımın yanında yaşanacak konutlar, hastane, okul, imarethaneler yapmak için kolları sıvamış, demokrasi getirmek için oraları harabelere çeviren devletlere ders vermiştir. Tarihte Osmanlı'nın gittiği coğrafyaya adalet, medeniyet ve şefkat götürmesinden dolayı her yerde Türk askeri kurtarıcı olarak görülmüştür. Hristiyan Balkan halkları din, ırk, mezhep ayrımı yapmayan Osmanlı'yı zalimlere tercih etmiştir. Bu yaklaşım Türklerde bir devlet geleneği olarak gelmiştir.ö

600 YILLIK İMPARATORLUĞA ADIMIN ATILDIĞI ŞEHİR

"Zalim Esad iktidarda kalmak için Guta'da kendi insanını bombalarken, Türkiye güvenliği için yaptığı bu harekâtta sivillere zarar vermemek için her türlü riski göze almıştırö diyen Dündar, şunları kaydetti:

"Sanatçı, sporcu ve kanaat önderlerinin şükranlarını sunmak için başkomutanımızla sınıra gitmesi, şefkat operasyonuna milletin her kesimden desteğini göstermesi açısından önemli olmuştur. Bursa, Osmanlı'nın dört kıta 6 milyon kilometrekareye taşındığı misyonun olgunlaştığı bir başkent. Devlet olma ve insanlığa hizmet bilinci bu şehri olgunlaştırmıştır. Yeşillikle donatılan ve 600 yıllık imparatorluğun adımının atıldığı bu şehirde, fethi kutlamak, bu misyonu anlamakla mümkündür. Osmangazi Belediyesi olarak bu misyonu yaşatmayı birinci görev olarak addediyoruz. Bize desteklerimizi esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. 14'üncü Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri yurt dışından da geniş katılımla kutlanıyor. Kazakistan, Makedonya, Bosna, Kıbrıs, Özbekistan, Yunanistan, Kosova'dan kardeş belediyelerimiz bizleri yalnız bırakmadılar."

Tophane'deki törenlere Ak Parti Bursa Milletvekilleri Mehmet Müezzinoğlu, Hüseyin Şahin, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç, Bennur Karaburun ile Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda davetli katıldı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL İZDİHAMI

Konuşmaların ardından Saltanat Kapı'dan başlayan fetih yürüyüşüne katılan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin oyuncuları ilgi odağı oldu. Dizide 'Turgut Alp' karakterini canlandıran Cengiz Coşkun, 'Sungur Tekin' rolündeki Sezgin Erdemir, 'Abdurrahman Alp'i canlandıran Celal Al, 'Gün Alp'i canlandıran Engin Öztürk ve 'Aslıhan Hatun' karakterini oynayan Gülsim Ali İlhan, "Böyle anlamlı bir günde Bursa'da bulunmaktan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullanarak, yürüyüş sırasında kendilerine büyük ilgi gösteren hayranlarını selamladı. Bursalılar, yürüyüş sırasında sanatçılarla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışırken, zabıta ekipleri izdiham nedeniyle güvenlik koridoru oluşturdu.

Fetih yürüyüşünde mehter takımı, rahvan atları, kılıç kalkan ekipleri, yurt dışından gelen konuklar, yöresel kıyafetli katılımcılar dikkat çekti. Osmangazi Belediyesi'nin dağıttığı binlerce Türk bayrağı, fetih yürüyüşüne katılan vatandaşlar tarafından dalgalandırıldı. Atatürk Caddesi ve İnönü Caddesi'ni takip ederek devam eden fetih yürüyüşü Kamberler Parkı'ndaki kılıç-kalkan ve halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle sona erdi.

Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'e Gaziantep'te yoğun ilgi

SİNEMA ve dizi oyuncuları Burak Özçivit ile Kerem Bürsin, başrollerini paylaştıkları 'Can Feda' filminin tanıtımı için Gaziantep'e geldi. Ünlü oyuncular, hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle ezilme tehlikesi geçirdi.

Başrollerini paylaştıkları 'Can Feda' filminin tanıtımı için Gaziantep'te hayranlarıyla buluşan Burak Özçivit ve Kerem Bürsin, yoğun ilgiyle karşılaştı. Ünlü oyuncular, salona girmekte zorlanırken zaman zaman ezilme tehlikesi atlattı. Özçivit ve Bürsin filmini izlemeye gelen sinemaseverlerle de selfie yaptı.

Film öncesinde önemli bir hazırlık süreci geçirerek askeri eğitim aldıklarını ifade eden Burak Özçivit, "Kerem ve ben farklı yerlerde eğitim aldık. Kerem'in eğitimi biraz daha zordu. Türk Hava Kuvvetleri'nde aldığı eğitimlerde pilotların maruz kaldığı 'G' kuvvetine maruz kalmak zorunda kaldı" dedi.

Kerem Bürsin ise Özçivit'in aldığı eğitimin daha uzun süreli olduğunu kaydederek, "Benim için çok ilginç bir deneyimdi" diye konuştu.

Filmin son zamanlarda popüler olan savaş filminden farklı olduğunu söyleyen iki oyuncu, 'Can Feda'nın görsel açıdan çok zevkli olduğunu belirtti. Özçivit ve Bürsin daha sonra tüm salonları ziyaret ederek hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Bizim Köyün Şarkısı'nın çocuk oyuncuları Bursalılar'la buluştu

BKM yapımı imzalı 'Bizim Köyün Şarkısı' filminin çocuk oyuncuları, yönetmen Tuğçe Soysop'ın da katılımıyla Bursa'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen özel gösterimde Bursalı seyircilerle buluştu.

BKM'de 'Güldüy Güldüy Show Çocuk' adlı tiyatro ile izleyicilerin beğenisini kazanan çocuk oyuncular Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, İlknur ve İkna Külahlıoğlu kardeşler, Dora Dalgıç, Eda Döğer ve Taha Sönmezışık'a Bursalı minikler de büyük ilgi gösterdi.

'Güldüy Güldüy Show Çocuk'ta çocuk oyuncular ile birlikte 1.5 senedir beraber çalıştıklarını belirten filmin yönetmeni Tuğçe Soysop, "Tiyatroyu, sahne üzerinde nasıl davranacaklarını öğrenmişlerdi. Onlar için sinema değişik bir deneyim oldu. Filmimizi çok keyifle, gülerek eğlenerek çektik. Şarkılar söyleyip eğlendik, birbirimizi motive ettikö dedi.

14 yaşındaki Berat Efe Parlar ise filmin dostluğu ve kardeşliği anlattığını söyleyerek, "Beraber olursak, imkanımızın olmamasına rağmen, bir şeyi ne kadar çok istersek o şeyi başarabileceğimizi anlatan bir proje olduö diye konuştu. 11 yaşındaki Dora Dalgıç da, "Filmimiz emek üzerineydi. Hayallerin peşinden gitmeyi anlatıyordu. Bir şeyi düşünün ve gerçekten bunu yapın, ne şartlarda olursanız olun her şeyi yapınö ifadelerini paylaştı. 12 yaşındaki Eda Döğer ise, bu film ile birlikte gerçek dost olmayı öğrendiğini kaydetti.

Özel gösterim öncesinde Bursalı çocuklarla buluşan ve onlarla hatıra fotoğrafları çektiren sinema ekibi, atrium alanda ise 2 şarkılık mini de bir konser verdi. Yetişkinlerin de büyük ilgi gösterdiği yönetmen ve oyuncular, filmin gösterildiği salonları ziyaret ederek izleyicilere 'iyi seyirler' diledi.

