DHA YURT BÜLTENİ 1

2 şarjör kullanıp 23 el ateş etmiş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Volkan B.'nin olayda ruhsatlı tabancasıyla 2 şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği ortaya çıktı.

BİR YIL ÖNCE BOŞANMIŞLAR

Bu arada üniversitede katliam yapan Volkan B. ile birlikte gözaltına alınan Saadet Aylin B'nin üç yıldır ayrı yaşadıkları ve bir yıl önce de boşandıkları öğrenildi. Çiftin resmi olarak boşanmalarına rağmen Saadet Aylin B.'nin eski eşinin soyadını kullandığı belirlendi. Saadet Aylin B.'nin polislere verdiği ifadesinde olayla bir ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÜNİVERSİTEDE TÖREN DÜZENLENECEK

Eskişehir'de üniversite kampüsünde araştırma görevlisi Volkan B. tarafından tabancayla ile öldürülen Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ile araştırma görevlileri Yasir Armağan ve Serdar Çağlak için yarın ESOGÜ Rektörlüğü önünde tören düzenlenecek.

Saat 11.00'deki törenin ardından Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Mikail Yalçın ile araştırma görevlisi Yasir Armağan'ın cenazeleri Tokat'a, araştırma görevlisi Serdar Çağlak'ın cenazesi memleketi Kayseri'ye götürülecek. Eğitim Fakültesi Sekreteri Fatih Özmutu ise yarın Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde toprağa verilecek.

VALİ ÖZEDEMİR ÇAKACAK, SALDIRGANIN İFADELERİNİ AÇIKLADI

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, araştırma görevlisi Volkan B'nin ESOGÜ'de 4 kişinin öldürülmesi ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Vali Özdemir Çakacak gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 savcının soruşturmayı yürüttüğünü belirterek şunları söyledi: "Savcılarımız gerekli incelemeyi yapıyorlar. Olayın faili araştırma görevlisi Volkan B., emniyette ilk ön ifadesinde şu ifadede bulunmuştur; Volkan B. hakkında kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiası ile Yasir Armağan tarafından şikayet edilmiş. Ve üniversite rektörlüğü tarafından hakkında idari soruşturma açılmış. Yürütülen soruşturma kapsamında soruşturmacı bunların savunmasını almak üzere bir yazı yazıyor ve 19 Nisan'da şu odada bulunup, savunmanızı vermenizi rica ediyorum diyor. Bugün bu zarf eline geçince eşini de çağırıyor zarfı okuyor. Ve zarfı okuduktan sonra sinirlendiğini aşağıda otoparkta bulunan aracına inerek bulundurma ruhsatlı silahını alarak önce Yasir Armağan'ın odasına gelerek ateş ettiğini ve öldürdüğünü daha sonra da diğer odalara giderek olayı işlediğini ifade etmiş. Bu bilgiyi açıklamak istedik. Çünkü olay çok farklı yönlere çekilmek isteniyor. Başta da belirttiğimiz gibi başsavcımız olaya el koydu. Olay tüm detaylarıyla birlikte ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Üniversite rektörlüğümüz cenazeler için çalışma yapıyor. Olayı gerçekleştiren Volkan B'nin eşi de emniyet tarafından gözaltına alınmıştır."

SALDIRGANIN EŞİ DE GÖZALTINDA

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Vedat B.'nin eşi Saadet Aylin B.'nin de gözaltına alındığını açıkladı. Saadet Aylin B'nin de üniversitede araştırma görevlisi oldğu belirtilidi.

REKTÖR: SALDIRGANIN, BAZI KİŞİLERİN FETÖ'CÜ OLDUĞU İDDİALARI VARDI

Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesi'nde 4 akademik personelin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Rektör Gönen, saldırgan Volkan B. ile ilgili "Bu araştırma görevlisinin ilgili fakültede bazı kişilerin FETÖ'cü olduğu iddiaları vardı. Bu kişinin diğer iddiada bulundukları kişilerle de tartışmaları olmuştu" dedi.

HEDEFİ DEKAN'DI

Saldırıya ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Gönen, "Milletimizin başı sağ olsun. Araştırma görevlisi Volkan B. tarafından Eğitim Fakültesi Dekanımızı kast ederek, dekanımızın odasına elinde tabanca ile girmiş. Orada çok şükür, dekanımız yokmuş; ama fakülte sekreterimizi vurmuş. Daha sonra bitişik odadaki dekan yardımcımızı vurmuş. Sonra üst kata çıkıp, araştırma görevlilerini vurmuş. Bir başka öğretim üyemize tabancayı doğrulttuğu sırada tabanca tutukluluk yapmış. Elinde tabanca ile eğitim fakültemizi terk etmiş. Biraz ileride polis tarafından derdest edilmiş. Saldırgan, 'YÖK Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında bize doktora yapmak üzere gelmiş araştırma görevlisi" diye konuştu.

'HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜYORUZ'

Saldırganın psikolojik sorunları olduğunu tahmin ettiğini dile getiren Gönen, "Kuvvetle muhtemel daha önce aralarında zaman zaman tartışmaların, sürtüşmelerin olduğu. Bu araştırma görevlisi ile ilgili bir soruşturma yürütüyoruz. Hala soruşturma açık bulunuyor. Biraz da problemli bir kişiydi Volkan Bayar. Psikolojik sorunlar yaşadığını tahmin ediyorum kesin bir bilgim yok. Zaman zaman fakültesinde sözlü saldırıda bulunan bir yapıya sahipti. Psikolojik sorunlar yaşadığına yordum kesin bir belgem yok. Akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle devam eden bir soruşturma var" dedi.

Saldırının terörle ilgisi olduğunu düşünmediğini kaydeden Prof. Dr. Gönen, saldırganın, fakültede bazı kişilerin FETÖ'cü olduğuyla ilgili iddiaları bulunduğunu söyledi. Rektör Gönen, "Öyle iddiaları vardı. Mahkemede de öyle beyanları var. Bu araştırma görevlisinin ilgili fakültede bazı kişilerin FETÖ'cü olduğu iddiaları vardı. Mahkemede de bu tür beyanları oldu. Dolayısıyla bu kişinin diğer iddiada bulundukları kişilerle de tartıştıkları olmuştur" diye konuştu.

YÖK BAŞKANI SARAÇ'TAN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, araştırma görevlisi Volkan B. tarafından Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli 4 akademik personelin tabancayla vurularak, öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde, bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucu dört akademisyenimizin hayatını kaybettiği bilgisini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Bu dehşet verici olay hepimizi derinden sarsmıştır. Saldırı neticesinde görevleri başında hayatını kaybeden kıymetli akademisyenlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil niyaz ederim. Savcılığın açmış olduğu soruşturmanın olayı aydınlatacağına inancımız tamdır. Başta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi camiası olmak üzere bütün akademik camiamızın başı sağolsun" dedi.

BÜYÜKERŞEN'DEN DE AÇIKLAMA

Öte yandan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de saldırıda yaşamını yitiren akademik personel için Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımladı. Büyükerşen, "Eskişehir Osmangazi Üniversitemizde yaşanan ve 4 akademisyenimizi kaybettiğimiz vahim olayı büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden üniversite çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Üniversitenin önündeki kalabalık

- Tepki gösteren üniversite yetkilileri

- Vali'nin açıklamaları

- Saldırıda ölen üniversite personellerinin fotoğrafları

- Genel ve detay

Haber: Eyüp KELEBEK / Eskişehir ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Derecik'te askeri araç kaza yaptı: 1'i ağır 17 güvenlik korucusu yaralandı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi'ndeki Balkaya dağları eteklerinde yapılan yol yapım çalışmalarının güvenliğini sağlamak için bölgeye giden güvenlik korucularının içerisinde bulunduğu askeri ünimog kaza yaptı. Devrilen araçta bulunan, 1'i ağır 17 güvenlik korucusu yaralandı.

Konuyla ilgili Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "İlimiz Şemdinli İlçesi Derecik Jandarma Karakol Komutanlığına ait güvenlik korucuları Balkayada bulunan yol yapım inşaatının emniyet değişimine gittiği esnada içinde bulundukları ünimog aracın devrilmesi sonucu,1'i ağır 17 güvenlik korucusu yaralanmış olup, yaralılar karayolu ile Şemdinli Devlet Hastanesi'ne sevkediliyor" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sağlık Ocağı önüne gelen yaralı korucuların yakınları

-Yaralıların ambulanslana bindirilmesi

-Detaylar

-Ambulansların gidişi

Haber-Kamera: Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Derecik'ten PKK'nın Hakurk kampına yoğun top atışı

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'ndeki Hudut Alayı'ndan, Irak'ın kuzeyindeki PKK'nın Hakurk kampının bulunduğu alanlar yoğun top atışına tutuldu.

Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi'ndeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda İnsansız Hava Aracı (İHA) ile belirlenen PKK'nın Kuzey Irak tarafındaki Hakurk bölgesine, akşam saatlerinde yoğun top atışı yapıldı. Yaklaşık 25 dakika süren top atışlarının yapıldığı Hudut Alayı'ndan dumanların yükseldiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Top atışlarından genel ve detaylar

-Top atışlarıyla birlikte yükselen dumanlar

Haber-Kamera Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari)- ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Diyarbakır'da ambalaj ve karton fabrikasında yangın çıktı

DİYARBAKIR'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki oluklu mukavva, karton ve koli fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaye ekibi müdahale ederken, büyük bir maddi kayba neden olan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Merkez Yenişehir İlçesi Elazığ karayolunda bulunan Organize Sanayi Bölgesinin 1'nci etabındaki bir iş yerinde bugün saat 17.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Oluklu mukavva, karton ve koli fabrikasında çıkan yangına ilk olarak OSB'de bulunan itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine Diyarbakır merkezden çok sayıda itfaye ekibi ile sağlık ekibi sevk edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın haberini alan Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Abdulkadir Karavil de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangından yükselen dumanlar paniğe neden olurken, güçlükle kontrol altına alınan yangının büyük bir maddi zarara neden olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

-Yangından görüntüler

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Yangın söndürmeden görnütüler

-Alevlerin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Butikteki yangın paniğe neden oldu

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki bir mağazada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında İskele Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, Bekir Arapoğlu'na (59) ait işyerinde çıktı. Mağazadan yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü.

Yangının sırasında mağazanın önünde bulunan ve bastonla yürüyebilen işyeri sahibi Bekir Arapoğlu, Sharpy cinsi 11 yaşındaki köpeği Kontes'i kurtarmak için alevlerin içine girmeye çalıştı. Kontes, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, dükkan kül oldu.

İşyeri sahibi Arapoğlu, "Dükkanın kapısında oturuyordum. İçerinden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Yardım çağrıma koşup gelenler oldu. Alevler kısa sürede her yeri sardı. Köpeğim de yangından yara almadan kurtuldu" diye konuştu.

Mağaza iki gün önce yeni malların geldiğini belirten Arapoğlu, "Yaz sezonu için aldığımız yeni kıyafetlerin düzenlemesini henüz yeni tamamlamıştık. Daha siftahını bile yapmamışken, 50 bin TL'lik yeni kıyafetlerin tamamıyla birlikte toplam 100 bin TL değerinde mal vardı. Mağazanın yanan dekoruyla beraber toplam zararın 150 bin TL civarında olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Köpek Kontes'ten görüntü

- İşyeri sahibi Arapoğlu'nun söndürme çalışmalarını izlemesinden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Okul bahçesinde geri manevra yapan servis aracının altında kalan öğrenci öldü

BARTIN'da, okul bahçesinde geri manevra yapan servis aracının altında kalan özel eğitim sınıfı öğrencisi 9 yaşındaki Emine Çetinbal yaşamını yitirdi.

Kaza saat 16.00 sıralarında, Sipahiler Şehit Gürdal Çakır İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Okulda taşımalı sistemle eğitim gören öğrencileri almaya gelen 38 yaşındaki Mustafa Baltacı idaresindeki 74 M 0085 plakalı minibüs, bahçeye girdi. Minibüs geri manevra yaptığı sırada o sırada bahçede oyun oynayan ve okulun 1'inci sınıfında özel eğitim gören Emine Çetinbal'a çarptı. Kazayı gören okul yöneticileri 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi öğrencinin hayatını kaybettiğini belirledi. Öğrencinin cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emine Çetinbal'ın öğretmenleri ve sınıf arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Kazanın ardından servis aracı sürücüsü Mustafa Baltacı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Okuldan detay

-Minibüsten detay

-Vatandaşlardan görüntü

-Jandarma ekipleri

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Otomobil kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı



KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Köseköy Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Üstgeçidi mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir araç ile Hikmet Öztürk idaresindeki 41 RC 194 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Araçların hasar gördüğü kaza nedeniyle Sedat Ferik idaresindeki 41 TM 675 plakalı TIR dururken, arkadan gelen Emre Işık idaresindeki 34 TG 3138 plakalı otomobil duramayarak TIR'a çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Emre Işık, Büşra Mutlu ile Buse Küçük yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İzmit Seka Devlet Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Büşra Mutlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Maddi hasarlı kazaya karışan sürücü, kullandığı otomobil ile olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, TIR ve hafif ticari araç sürücülerini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürürken, olay yerinden kaçan sürücünün kullandığı otomobili tespit etmek için başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazaya karışan araçlardan görüntüler

-Hafif ticari aracın sürücüsü ile röp.

-TIR sürücüsü ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / KARTEPE(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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El arabasıyla yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu öldü

ORDU'nun Ünye ilçesinde el arabasıyla yolun karşı tarafına geçmek isteyen Mukaddes Bayrak (57), bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi'ndeki Ordu-Samsun karayolunda meydana geldi. El arabasıyla yolun karşı tarafına geçmek isteyen Mukaddes Bayrak'a Ordu yönünden gelen Ali Y. (38) yönetimindeki 52 LF 053 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Bayrak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alarak gelen Mukaddes Bayrak'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Ulaşıma kapanan karayolu kazadan dolayı yaklaşık 1 saat sonra açıldı. Polis sürücü Ali Y.'yi gözaltına aldı, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden detaylar

-Mukaddes Bayrak'ın yakınlarının sinir krizi geçirmesi

Haber-Kamera:Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Avukata otoparkta silahlı saldırı



ANTALYA'da avukat İbrahim Dağlı, iş merkezi otoparkında kimliği belirsiz bir kişi tarafından sol bacağından tabancayla vuruldu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Etiler Mahallesi 832 Sokak'ta bulunan iş merkezinin otoparkında meydana geldi. Ofisinden çıktıktan sonra otomobiline binmek üzere otoparka geçen avukat İbrahim Dağlı, yanına yaklaşan bir kişi tarafından sol bacağının diz üstünden tabancayla vuruldu. Kan içinde kalan Dağlı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Dağlı ameliyata alınırken, saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yerdeki yaralı avukat İbrahim Dağlı

- Vatandaş görüntü

- Ambulansın gelişi

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Avukatın sedyeye alınması

- Ambulansa bindirilmesi

- Detaylar

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sivas'ta 19 yaşındaki genç intihar etti

SİVAS'ta Kürşat Kaba (19), evlerinin bodrumunda kendini tavana iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Abdulvahabigazi Mahallesi 10'uncu sokaktaki 3 katlı apartmanın bodrumunda meydana geldi. Ömer ve Firdevs Kaba çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Kürşat Kaba iddiaya göre girdiği bunalım nedeniyle evde kimse yokken bodrum kata inerek kendini tavana çamaşır ipiyle astı. Bir süre kendisinden haber alamayan yakınları bodrum kata indiklerinde Kaba'yı tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaba'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alan Kaba'nın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Kaba'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kürşat Kaba'nın bir süredir üniversite sınavlarına çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Kürşat Kaba'nın fotoğrafı

-Genel Detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Hırsızlık şüphelisinin üzerinden 4 bin TL çıktı

İZMİR'de üç farklı ilçedeki hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği şüphesiyle aranan Adnan T., Ödemiş ilçesinde otogarda yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önce Tire, Bayındır ve Kiraz ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği şüphesiyle aranan Adnan T.'nin Ödemiş'te olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Otogara gelen ekipler, ilçeden ayrılmak üzere olan Adnan T.'yi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen Adnan T.'nin üzerinden, çalıntı olduğu tespit edilen 4 bin TL çıktı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adnan T.'nin Bayındır'da gerçekleştirdiği hırsızlık olayının güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Faruk ÇARK - Kamera: Güvenlik Kamerası / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Afrika ülkelerinin büyükelçileri Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA'da, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'GAP Deneyim Paylaşımı Programı' kapsamında kentte gelen 24 Afrika büyükelçisi ve diplomatları Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı barajlarından biri olan Atatürk Barajı'na hayran kaldı.

Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) tarafından GAP'ta oluşan ekonomik ve sosyal kalkınma deneyimini Afrika ülkeleri ile paylaşılması amacıyla Afrika ülkeleri büyükelçilerine yönelik 'GAP Deneyim Paylaşımı Programı' düzenlendi. Program kapsamında kente gelen Afrika ülkesinin büyükelçisi, büyükelçi yardımcısı, müsteşar ve maslahatgüzarlardan oluşan 24 kişilik heyet, Dışişleri Bakanlığı Afrika Dairesi Genel Müdürü Ahmet Rıza Demirer ve GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil'in katılımıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından GAP kapsamında inşa edilen ve gövde dolgu hacmi büyüklüğü bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı barajlarından olan Atatürk Barajı'nı gezdi. İlk olarak Atatürk Barajı İşletme Başmühendisliği'nde barajla ilgili brifing alan heyet, bölgedeki terasta barajın gövdesi ve Fırat Nehri'ni izledi. Barajın gövdesini de gezen heyet, daha sonra Elektrik Üretim Anonim Şirketi Atatürk HES İşletme Müdürlüğü'ndeki kontrol merkezi ve santralde incelemelerde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Afrika Dairesi Genel Müdürü Ahmet Rıza Demirer, Afrika ülkelerinin Türkiye'ye büyük ilgi gösterdiklerini söyledi.

'AFRİKALILARIN KENDİ TABİRLERİYLE BU PROJEDEN ÖĞRENECEKLERİ ÇOK ŞEY VAR'

Afrika ülkelerinin büyükelçilerinin bulunduğu ülkeler arasında Türkiye'nin 4'üncü sırada olduğunu kaydeden Demirer, "Afrika, Türkiye'nin dış politikasında önemli bir konumdadır, öncelikli bir alandır. Bu önem karşılıklıdır ve Afrika da Türkiye'ye büyük önem vermektedir. GAP Türkiye'nin milli projesi çok millidir, yerlidir. Afrikalıların kendi tabirleriyle bu projeden öğrenecekleri çok şey vardır. Bizim kalkınmamızda GAP belki en önemli projedir. Bu projenin alt yapısını, nasıl yapıldığını, imkanlarını, topluma nasıl yansıdığını göstermek ve bu birikimi Afrika ile paylaşmak için buradayız" diye konuştu.

'30 YILLIK BİRİKİMİ PAYLAŞMAK AMACIYLA BU PROGRAMI DÜZENLEDİK'

Afrikalı büyükelçilere ve diplomatlara ev sahipliği yapan GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil ise, GAP'ın büyük bir kalkınma projesi olduğunu ve projenin 30 yıllık birikimini paylaşmak amacıyla programı düzenlediklerini belirtti.

Bu kapsamda Afrika'nın 24 ülkesinin büyükelçi ve diplomatlarını Şanlıurfa'da misafir ettiklerini belirten Karahocagil, "Büyükelçi ve diplomatlarımıza GAP'ın büyük, küçük yatırımlarının örneklerini ve oluşturduğumuz birikimi göstereceğiz. Bunun yanında Şanlıurfa'nın güzelliklerini paylaşacağız. Programımızın içinde bölgesel kalkınmayı ilgilendiren ziyaretler olduğu gibi tanıtımı ve turizmi ilgilendiren ziyaretler de olacak" diye konuştu.

Libya Büyükelçisi Abdurrazaq Mukhtar Abdulqader de GAP'ın dünyada önemli bir proje olduğunu ifade etti. Böyle önemli bir projenin Türkiye tarafından gerçekleştirilmesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Abdulqader, proje deneyimlerinin kendilerine çok şey katacağını dile getirdi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Marcel Malumba Tshıdımba da 10 yıldan fazladır Afrika'nın Türkiye'nin stratejik bir partneri olduğunu belirtti. Bölgede incelemelerde bulundukları için çok memnun olduklarını aktaran Tshıdımba, "Bu örnekleri görerek bizim öğrenebileceğimiz çok şeyin olduğunu görüyorum" dedi.

Afrikalı heyet, daha sonra GAP BKİ tarafından yapımı tamamlanan Hilvan Bilgi Evi ve Sultan Abdülhamit Han Ortaokulu Z Kütüphanesi'nin açılışına katıldı. 'GAP Deneyim Paylaşımı Programı'na katılan Afrikalı heyetin, kentte 3 gün temas ve gezilerde bulunacakları kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Atatürk Barajı

- 24 Afrika Büyük Elçilerin gelmesi

- Barajda gezen Elçiler

- Elçilerin hatıra fotoğrafı çekmesi

- Libya Büyük Elçisi Abdurazak Mukhtar'ın konuşması

- GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Belediye personelinden Mehmetçik için bağış



SİVAS Belediyesi Temizlik ve İtfaiye Müdürlükleri bünyesinde çalışan işçiler, kendi aralarında topladıkları 13 bin 540 lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütlerine yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek vermek isteyen belediye personeli, kendi aralarında topladığı 13 bin 540 lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Belediye önünde toplanan işçiler bankaya giderek parayı Vakfın hesabına yatırdı. Daha sonra Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret eden çalışanlar, banka dekontunu teslim etti.

Ziyarette konuşan Temizlik İşleri Müdürü Mükremin Nergis ve İtfaiye Müdürü Osman Yılmaz, birimlerinde çalışan personelin kendi aralarında organize olarak örnek bir davranışa imza atmalarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yardıma katkı sağlayan belediye personelini tebrik eden Başkan Aydın ise "Her bir arkadaşımız gönlünden koparak, benim de çorbada tuzum olsun, benim de milli silahlarda katkım olsun diye düşünmüşlerdir. Şehitlerimiz bizim her zaman dualarımızda olacaklar ancak bizim de Türk Silahlı Kuvvetlerimize bir desteğimiz olsun diyerek bu yardımı yapmışlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin güvenliği için düzenlenen operasyonlara katkı sağlamak adına bu organizasyonu düzenlediklerini kaydeden işçiler ise "Daha önce Belediye Başkanımız Kilis'e gitmiş, gereken desteği sağlamıştı. Bizler de bugün onu örnek alarak hareket ettik. İnşallah dualarımızla beraber bu katkımız da hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye personelinden görüntüler

-Parayı Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı hesabına yatırmaları

-Belediye Başkanı ziyaret

-Konuşmalar

-Genel Detay

Haber-Kamera: SİVAS-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne müzikal tanıtım

MERSİN Polifonik Korolar Derneği, bu yıl 17'ncisi düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne müzikal bir tanıtım yaptı.

Bu haftaki çalışmasını, kentin en işlek bölgelerinden olan Forum Alışveriş Merkezi'ne taşıyan Polifonik Korolar Derneği'ne bağlı Nevit Kodallı Yetişkinler Korosu, verdiği mini konser ile festivalin tanıtımını yaptı. İlk olarak Atıf Yılmaz Meydanı'nda toplanan koro, vatandaşların meraklı bakışları altında çalışmalarına başladı. Ardından şarkılar söyleyen koro, vatandaşın ilgisi ile karşılaştı. Koro sayesinde meydana toplanan vatandaşlara, festivalin programının yazılı olduğu broşürler dağıtıldı. Ardından alışveriş merkezi içerisinde marşlar söyleyerek yürüyen koro, meraklı vatandaşların arasında ilerledi. Festivalin tanıtımının müzikal bir şekilde yapıldığı programa, vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Son olarak Sanatçılar Meydanı'nda şarkı söyleyen koro, burada festivalin duyurusunu yaptı. Festivalin 14 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını söyleyen Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, "Mersin'de festival kapsamında 38 koroyu ağırlayacağız. Hem kültür merkezinde, hem de meydanlarda koroları sizlerle buluşturacağız. Festival, harikulade programlarla sürecek. Bu festival halkın festivalidir. Türkiye'de tektir böyle bir festival. Fiyatları çok aşağı tutulmuş, sinema biletinden bile daha ucuz olan bir festivaldir. Herkes gelebilsin diye, herkes çok seslilikle festivalde buluşsun diye. Çünkü bu çok önemli" dedi.

Koro, etkinliğin ardndan alkışlar eşliğinde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Koro, meydanda çalışma yaparken

-Koro, şarkı söylerken

-Koro, marşlar eşliğinde yürürken

-Vatandaşlar alkışlarken

-Vatandaşlar telefonla fotoğraf çekerken

-Korodan görüntüler

-şarkı söylerken

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Alanya'da tatilcilerin deniz keyfi



ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatilciler sıcak havada denize girip, sahilde güneşlendi.

Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 19 derece hissedildiği, nem oranının ise yüzde 50 ölçüldüğü Alanya'da tatilciler denize girdi. Bazı tatilciler plajda uzanıp güneşin tadını çıkarmayı tercih etti. Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın ilçedeki etkisini sürdüreceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sahilden genel görüntü

- Güneşlenen ve denize girenlerden görüntüler

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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